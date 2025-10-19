2025 için En İyi 11 AI Sesli Asistan

AI sesli asistanımla düşündüğümden daha sık konuşuyorum. Hızlı hatırlatıcılar, görevimin ortasında mesaj taslağı hazırlama, başka bir sekme açmadan ayrıntıları görüntüleme... Bunlar artık iş günümü geçirmemin bir parçası haline geldi.

Mükemmel değil, ancak bana o kadar çok zaman ve enerji tasarrufu sağlıyor ki, onсыз iş yapmaya geri dönmektense onu kullanmaya devam etmeyi tercih ediyorum. Birkaçını denedikten sonra, profesyonel ayar da yardımcı olanları belirledim.

Bu blog yazısında, net iletişim ve daha hızlı ş Akışlarına ihtiyaç duyan takımlar, ajanslar ve işler için işi daha sorunsuz hale getirebilecek 11 yapay zeka sesli asistanın paylaşımını yapıyorum. 🔊

En İyi AI Sesli Asistanlara Genel Bakış

İşte en iyi AI sesli asistanların hızlı bir karşılaştırması. 🧑‍💻

AI Sesli Asistan Nedir?

AI sesli asistan, sesli komutları eylemlere dönüştürerek işi kolaylaştırır. Hatırlatıcıları yönetir, notlar alır, gerektiğinde ayrıntıları gösterir ve diğer görevlerin ilerlemesi sırasında mesajlar gönderir.

AI ile desteklenen bu asistan, bağlamı anlar ve işimde oluşan kalıplara uyum sağlar, bu da onu temel bir sesli araçtan çok daha güvenilir kılar.

🧠 İlginç Bilgi: Apple, 2011 yılında Siri'yi piyasaya sürdüğünde, bu teknoloji aslında DARPA tarafından finanse edilen askeri yapay zeka araştırmalarına dayanıyordu. Bu teknoloji ilk olarak karmaşık problemleri çözmek için tasarlanmıştı, alarm ayarlamak veya kötü şakalar yapmak için değil.

AI Sesli Asistanlarda Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bir AI sesli asistanında benim için en önemli özellikler şunlardır:

Doğruluk: Hızlı konuşurken veya gürültülü bir alan da bile sözlerimi ilk seferde algılamasını istiyorum

Entegrasyonlar: Takvimler, proje panoları veya CRM sistemleri gibi halihazırda kullandığım araçlarla bağlantı kurması gerekir

veri güvenliği: *Kullandığım tüm AI sesli asistanlar, müşteri ve iş verilerini sorgusuz sualsiz korumalıdır

Kullanım kolaylığı: Eğer hantal gelirse veya işimi yavaşlatırsa, kullanmayı bırakırım

Pratik özellikler: Toplantı özetleri, çoklu dil desteği ve otomasyon gibi özellikler, gerçek hayatta zaman kazanmamı sağlıyor

Kişiselleştirme: Zamanla, komutların daha akıllı ve doğal hissedilmesi için benim işime uyum sağlamasını istiyorum

Cihazlar arası kullanım: Telefon, dizüstü bilgisayar veya akıllı hoparlörden erişim, nerede olursam olayım her şeyi tutarlı tutar

En İyi AI Sesli Asistanlar

Şimdi, en iyi AI sesli asistanlar için seçimlerimizi inceleyelim. 👇

1. ClickUp (takım AI ses entegrasyonları iş akışlarında)

ClickUp Brain MAX'taki Talk to Text özelliği ile fikirlerinizi kaydedin, talimatları paylaşım yapın ve işlerinizi 4 kat daha hızlı tamamlandı

Günlerim çok hızlı geçiyor ve buna ayak uydurabilecek bir AI sesli asistanına ihtiyacım var. ClickUp, iş akışıma doğal bir şekilde uyum sağlayan üç araç sunarak bunu sağlıyor. ClickUp, tüm notlarımı, belgelerimi, sohbetlerimi ve görevlerimi tek bir platformda bir araya getiren Converged AI Workspace sunuyor. 🔁

Fikirlerinizi yazmak yerine konuşarak aktarın

Yazmaktan daha hızlı düşünüyorum ve ClickUp Talk to Metin ile sesli konuşarak çok zaman kazanıyorum. Ortalama olarak, Brain MAX ile 4 kat daha fazla içerik yakalayabiliyorum ve her gün yaklaşık bir saat ücretsiz zaman kazanıyorum.

İşte nasıl:

Brain MAX masaüstü uygulamasını açın

Sesinizi kaydetmeye başlamak için fn anahtarını (veya özel kısayolunuzu) basılı tutun (veya mikrofon simgesine tıklayın)

*clickUp'ta yorum, görev veya başka bir metin alanı olarak eklemek istediğiniz şeyi dikte edin. Örnek: "Cuma gününe kadar en son raporu incelemek için bir görev oluştur" veya "Yorum ekle: Lütfen giriş bölümünü güncelle" diyebilirsiniz

Kaydı durdurduğunuzda (anahtarını bıraktığınızda veya Durdur'a tıkladığınızda), konuşmanız ClickUp'ın AI'sı kullanılarak anında metne dönüştürülür ve Brain MAX arama çubuğuna veya bilgisayarınızda kayıt yaptığınız başka bir yere yapıştırılır

Transkripti görünümleyin, kaydı dinleyin veya ses dosyalarını ClickUp çalışma alanınızın herhangi bir yerine (görev başlıkları, açıklamalar, yorumlar, belgeler, sohbet vb.) aktarın

ClickUp Talk to Text ile dikte ederek fikirlerinizi daha hızlı metne dönüştürün

İşte bunu her gün nasıl kullandığımın bir örneği: Bir ürün lansmanı e-postası için taslak hazırlarken, taslağı yüksek sesle okudum. 10 dakika içinde, ClickUp Belge'de tam bir sayfa metin yazmıştım. Normalde, yazmak yaklaşık kırk dakikamı alırdı. Taslak mükemmel değildi, ancak somut bir şeyin olması düzenlemeyi çok daha kolaylaştırdı. *bu video ile Talk to Metin'i nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin

Takım toplantılarında sık sık "Çarşamba günü son QA testi için bir görev oluşturun" gibi şeyler söylerim ve AI ses kaydedici bunu doğrudan QA Liste'ye ekler.

💡 Bonus: Talk to Metin'in ötesinde, Brain MAX ayrıca şunları da sunar: ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve bağlı tüm uygulamalarınızda ve web'de anında arama yapın, yalnızca sesinizi kullanarak dosyaları, belgeleri ve ek dosyaları bulun

ChatGPT, Claude ve Gemini gibi birinci sınıf yapay zeka araçlarını, ş akışınızı anlayan, bağlamsal ve kurumsal kullanıma hazır bir sesli asistanla birlikte kullanın.

Belgeleri oluşturun, görevleri atayın ve projeleri ellerinizi kullanmadan yönetin, verimliliği ve işbirliğini artırın Sizi gerçekten anlayan, çünkü işinizi bilen AI Süper Uygulaması ClickUp Brain MAX 'ı deneyin. AI araçlarının karmaşıklığını bir kenara bırakın, sesinizi kullanarak işlerinizi halledin, belgeler oluşturun, takım üyelerine görevler atayın ve daha fazlasını yapın.

Toplantılar sırasında AI ile not alma

ClickUp AI Notetaker , sesli girdileri doğrudan çalışma alanınızda yakalar, özetler ve düzenler; konuşmaları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmek için mükemmeldir.

ClickUp AI Notetaker'ı kullanarak toplantıları zahmetsizce özetleyin

Hareket halindeyken toplantılara katılan ve proje yönetimi ile derinlemesine entegre bir AI sesli asistan arayan herkes için ideal bir seçimdir.

ClickUp Autopilot Agents ile takımınızı otomatik olarak güncel tutun

Beni en çok şaşırtan şey, ClickUp Otomatik Pilot Ajanlarının rutin güncellemelerde ne kadar zaman kazandırdığıydı. Eskiden günümün büyük bir kısmını özetler yazmak veya aynı soruları yanıtlamakla geçirirdim. Artık Ajanlar bunu ClickUp Chat'teki proje Kanallarımız içinde hallediyor.

Her zaman güvendiğim bazıları:

Haftalık Rapor Aracısı her Cuma liderler için net bir proje özeti yayınlar, bu da artık ayrı bir e-posta hazırlamama gerek olmadığı anlamına gelir

Daily Report Agent her sabah, durum veya hesap güncellemelerini tekrarlamama gerek kalmadan takımın uyumlu bir şekilde çalışmaya başlamasına yardımcı olan bir özet paylaşım yapar

Takım StandUp Agent herkesin güncellemelerini toplar ve tek bir notta yayınlar, böylece günlük standup toplantılarımızı 15 dakikadan 5 dakikaya indirir

Otomatik Yanıt Aracısı , birisi "QA testinde kim var" veya "açılış sayfa ne zaman hazır olacak" gibi sorular sorduğunda Kanal'da yanıt verir

Ayrıca, müşteri aramaları için Özel Otomatik Pilot Aracısı da geliştirdim.

Toplantı notlarını bir belgeye kaydettiğim anda, her bir takip için görevler oluşturur, doğru sorumluyu atar ve son tarihleri ayarlar. Önceden, notları manuel olarak incelemek için 20 dakika harcardım. Artık, görüşme özeti e-postası gönderilmeden önce görevler çoktan devreye girmiş oluyor.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

cevapları hızlıca bulun: *ClickUp Brain MAX'ı kullanarak görevlerden, belgelerden ve bağlı uygulamalardan bağlam bilgilerini alın, böylece "açılış sayfasında ne kaldı" gibi sorular sorabilir ve cevaplarını alabilirsiniz

toplantı ayrıntılarını asla kaçırmayın: *ClickUp'ın AI Notetaker özelliğini etkinleştirerek Zoom, Google Meet veya Teams'e katılın, görüşmeyi kaydedin ve transkriptleri, özetleri ve eylem öğelerini doğrudan bir belgeye ekleyin

Konuşmaları aranabilir transkriptlere dönüştürün: Transkripsiyona güvenerek her aramayı kolayca tekrar gözden geçirin, böylece tüm kaydı tekrar dinlemeden kimin ne söylediğini tarayabilir veya sonraki adımları çıkarabilirsiniz

*göreve özgü sorular sorun: ClickUp'ta bağlamsal soru-cevap özelliğini kullanarak, güncellemeleri takip etmek zorunda kalmadan doğrudan ClickUp Çalışma Alanınızda son teslim tarihlerini, sahipleri veya engelleri kontrol edin

hızlı klipleri paylaşım: *ClickUp Clips ile kısa ses veya video klipleri kaydedin; ş Akışı bağlamını bozmadan asenkron güncellemeler veya hızlı tanıtımlar için idealdir

İşinizle birlikte canlı konuşmalar yapın: ClickUp Chat'te görevlerin ve belgelerin bulunduğu yerde projeleri tartışın, ardından mesajları görevlere dönüştürün ClickUp Chat'te görevlerin ve belgelerin bulunduğu yerde projeleri tartışın, ardından mesajları görevlere dönüştürün

Canlı aramalara katılın: ClickUp Chat içinde SyncUp'ı başlatarak yüz yüze görüşmeler, ekran paylaşımı ve görev bağlantıları yapın, ardından toplantı bittikten sonra AI'nın bir özet ve eylem öğeleri yayınlamasına izin verin ClickUp Chat içinde SyncUp'ı başlatarak yüz yüze görüşmeler, ekran paylaşımı ve görev bağlantıları yapın, ardından toplantı bittikten sonra AI'nın bir özet ve eylem öğeleri yayınlamasına izin verin

ClickUp sınırları

Takımlar, ş akışlarının sorunsuz bir şekilde çalışması için genellikle kurulum ve özel işlemlerine zaman ayırmak zorundadır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.385+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi her şeyi açıklıyor:

Yeni Brain MAX, verimliliğimi büyük ölçüde artırdı. Gelişmiş akıl yürütme modelleri de dahil olmak üzere birden fazla AI modelini uygun bir fiyata kullanma imkanı, her şeyi tek bir platformda merkezileştirmeyi kolaylaştırıyor. Ses-metin dönüştürme, görev otomasyonu ve diğer uygulamalarla entegrasyonlar gibi özellikler, ş akışını çok daha sorunsuz ve akıllı hale getiriyor.

Yeni Brain MAX, verimliliğimi büyük ölçüde artırdı. Gelişmiş akıl yürütme modelleri de dahil olmak üzere birden fazla AI modelini uygun bir fiyata kullanma imkanı, her şeyi tek bir platformda merkezileştirmeyi kolaylaştırıyor. Ses-metin dönüştürme, görev otomasyonu ve diğer uygulamalarla entegrasyonlar gibi özellikler, ş akışını çok daha sorunsuz ve akıllı hale getiriyor.

2. Otter. ai (Toplantı transkripsiyonu ve not alma için en iyisi)

Otter.ai'yi ilk kez, herkesin birbirinin üzerine konuşarak kaos yarattığı bir müşteri görüşmesi sırasında denedim. AI sesli asistan, birinin bağlantısı cümlenin ortasında kesildiğinde yardımcı olan canlı altyazılar oluştururken her şeyi kaydetti.

Dikkatimi çeken şey, farklı konuşmacıları otomatik olarak etiketleyip zaman damgaları oluşturarak, daha sonra kimin ne söylediğini ayırt etmemi sağlamasıydı. Platform, toplantı düzeninizi öğrenir ve farklı görüşmelerde tekrarlanan konuları ortaya çıkarır; bu, genellikle bir transkripsiyon aracından beklemediğimiz bir özelliktir.

Otter. ai'nin en iyi özellikleri

Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet gibi farklı video platformlarında aynı anda birden fazla konuşmayı kaydedin

Belirli anahtar kelimeler veya kelime öbekleri kullanarak aylarca arşivlenmiş toplantı kayıtlarını arayın ve tam olarak aradığınız anların konumunu bulun

Tartışmalardan anahtar kararları, son teslim tarihlerini ve takip edilecek görevleri içeren otomasyonlu toplantı özetleri oluşturun

Canlı transkripsiyon bağlantılarını takım üyeleriyle paylaşım, böylece katılımcılar ses kalitesi sorunları yaşansa bile takip edebilsinler

Otter. ai sınırları

Ağır aksanlar veya arka plan gürültüsü nedeniyle transkripsiyon doğruluğu düşer

Birden fazla kişi aynı anda konuştuğunda konuşmacı tanımlama başarısız olur

AI not alma aracının ücretsiz planı, aylık 300 dakikalık transkripsiyon ile sınırlıdır

Hızlı konuşmalar sırasında gerçek zamanlı işleme gecikmeleri

Otter. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 30 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (290'dan fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (95+ yorum)

Otter.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı şunları paylaşım yaptı:

Çok beğendim. Toplantılarım için günlük olarak kullanıyorum. Kayıtlardan sonra, jargonları, mırıldanmaları ve bazı yanlış telaffuzları düzeltmek için transkriptlerde biraz düzeltme yapmak gerekiyor, ancak bunu yaptıktan sonra Otter bot harika çalışıyor. Ona benim için özetler yapmasını, takip için taslak e-postalar oluşturmasını, hatta kök nedenler ve benzeri şeyler için konuşmaları analiz etmesini istiyorum.

Çok beğendim. Toplantılarım için günlük olarak kullanıyorum. Kayıtlardan sonra, jargonları, mırıldanmaları ve bazı yanlış telaffuzları düzeltmek için transkriptlerde biraz düzeltme yapmak gerekiyor, ancak bunu yaptıktan sonra Otter bot harika çalışıyor. Ona benim için özetler yapmasını, takip için taslak e-postalar oluşturmasını, hatta kök nedenler ve benzeri şeyler için konuşmaları analiz etmesini istiyorum.

3. Siri (Apple ekosistemi ses kontrolü için en iyisi)

apple aracılığıyla

Basit tutmak istiyorsanız, Siri'yi yapay zeka kişisel asistanınız olarak kullanabilirsiniz . Sahip olduğunuz her Apple cihazında bulunur ve basit istekleri doğrudan iPhone veya iPad'inizde işlediği için bulut asistanlarından daha hızlı yanıt verdiğini fark ettim.

"Eve gidiyorum" dediğimde sürüş çalma listemi tetikleyici olarak ayarladım, aileme tahmini varış zamanımı gönderdi ve HomeKit aracılığıyla evin ışıklarını açtı. Asistan, alışkanlıklarınızı hatırlar ve otomasyonlar önerir, ancak bazen sadece bir kez kullandığınız kısayollar için bildirimlerle biraz ısrarcı olabilir.

Siri'nin en iyi özellikleri

Belirli yerlere vardığınızda veya bu yerlerden ayrıldığınızda otomatik tetikleyici konum hatırlatıcıları ayarlayın

Elleriniz başka görevlerle meşgulken, egzersiz yaparken, araba sürerken veya yemek pişirirken ellerinizi kullanmadan mesaj gönderin ve telefon görüşmeleri yapın.

Takvim, Fotoğraflar, Kişiler ve Notlar'daki kişisel bilgilere sesli sorgularla erişin.

Siri sınırları

Android cihazlar veya Apple dışı hizmetler kullanıldığında sınırlı fonksiyon

Bağlamsal muhakeme gerektiren karmaşık, çok adımlı isteklerle mücadele

Google Asistan'a kıyasla birçok üçüncü taraf uygulamayla etkileşim kuramaz.

Ses tanıma, farklı bölgesel aksanlara göre önemli ölçüde değişiklik gösterir.

Siri fiyatlandırması

Apple cihazlarla ücretsiz

Siri puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Siri hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı şöyle paylaşım yapıyor:

Telefonumu alamadığımda mesaj göndermek için kullanıyorum. Neredeyse her zaman işliyor. Hareket kabiliyeti sınırlı bir tanıdığım, telefonu tutmak zorunda kalmadan arama yapmak, mesaj göndermek ve ekran görüntüsü almak için kullanıyor. *

Telefonumu alamadığımda mesaj göndermek için kullanıyorum. Neredeyse her zaman işliyor. Hareket kabiliyeti sınırlı bir tanıdığım, telefonu tutmak zorunda kalmadan arama yapmak, mesaj göndermek ve ekran görüntüsü almak için kullanıyor. *

🔍 Biliyor muydunuz? Sesli asistanlar, ABD'de günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geliyor ve bu yıl 153,5 milyon kişi tarafından kullanılması bekleniyor. Bu rakam, 2022'deki 142 milyondan kısa sürede %8,1'lik bir artışa işaret ediyor.

4. Google Asistan (Arama ve akıllı cihaz yönetimi için en iyisi)

Google Asistan aracılığıyla

Google Assistant, karmaşık soruları yanıtlamak ve bağlantı cihazlarını yönetmek için şirketin arama veritabanını kullanan bir AI sesli asistandır. Aynı konuşmada takip soruları sorduğumda, sistem bağlamı tekrar etmeme gerek kalmadan daha önce konuştuklarımızı hatırlar.

Tek bir sesli arayüz üzerinden farklı markalara ait binlerce akıllı ev cihazını kontrol edebilirsiniz, ancak birden fazla cihaz ekosistemi ile kurulum karmaşık hale gelebilir.

Google Asistan'ın en iyi özellikleri

Duplex teknolojisini kullanarak restoranlara ve işlere rezervasyon talepleri için gerçek telefon görüşmeleri yapın.

Sizinle düzinelerce farklı dil konuşan kişiler arasındaki gerçek zamanlı konuşmaları çevirin.

Bireysel ses tanıma profilleri kullanarak ayrı aile takvimlerini, alışveriş listelerini ve kişisel tercihleri yönetin.

Google Asistan sınırları

Ses verilerinin toplanması ve depolama uygulamalarıyla ilgili gizlilik endişelerini artırmaktadır.

Siri'nin yerel işleme özelliğine kıyasla sınır çevrimdışı özellikler sunar.

Bazen özel isimler ve özel teknik terimlerle zorluklar yaşayabilir.

Google Asistan fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Asistan puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Google Asistan hakkında ne diyor?

Google Play Store'daki bir yorum şöyle diyor:

İlaçlarımı, randevularımı ve önemli görevlerimi hatırlatıcı olarak her gün "kız arkadaşım"a veya asistanıma güveniyorum. Telefonumu çok iyi biliyor ve hayatımın sorunsuz geçmesinde büyük rol oynuyor. Onsuz nasıl idare ederdim, hayal bile edemiyorum. Gemini'yi ilgi çekici buluyorum ve onu da kullanıyorum, ancak henüz "kız arkadaşımın" yerini alacağına güvenecek kadar emin değilim.

İlaçlarımı, randevularımı ve önemli görevlerimi hatırlatıcı olarak her gün "kız arkadaşım"a, yani asistanıma güveniyorum. Telefonumu çok iyi biliyor ve hayatımın sorunsuz bir şekilde devam etmesinde büyük rol oynuyor. Onsuz nasıl idare ederdim, hayal bile edemiyorum. Gemini'yi ilgi çekici buluyorum ve onu da kullanıyorum, ancak henüz "kız arkadaşım"ın yerini alacağına güvenecek kadar emin değilim.

İlaçlarımı, randevularımı ve önemli görevlerimi hatırlatıcı olarak her gün "kız arkadaşım" veya asistanıma güveniyorum. Telefonumu çok iyi biliyor ve hayatımın sorunsuz geçmesinde büyük rol oynuyor. Onsuz nasıl idare ederdim bilemiyorum. Gemini'yi ilgi çekici buluyorum ve onu da kullanıyorum, ancak henüz "kız arkadaşımın" yerini alacağına güvenecek kadar emin değilim.

5. Alexa for İş (İşyerinde ses otomasyonu için en iyisi)

Amazon üzerinden

Alexa for Business, tüketici sürümünden farklı şekilde işler. Birden fazla çalışanın profesyonel sesli yardıma ihtiyaç duyduğu ofis ortamları için tasarlanmıştır. Asistanı Salesforce veya ServiceNow gibi kurumsal yazılımlara bağlantıyla, satış temsilcilerinin sesli komutlarla görüşmeler sırasında müşteri verilerini almasını sağlayabilirsiniz.

Konuşma-metin dönüştürme yazılımı, konferans odası rezervasyon çakışmalarını da yönetir ve toplantılara otomatik olarak bağlanabilir, ancak tüketici Alexa cihazlarına kıyasla önemli ölçüde kurulum gerektirir.

Alexa for İş'in en iyi özellikleri

HIPAA uyumlu hasta bilgisi alma gibi belirli sektör ş akışlarına ve uyumluluk gereksinimlerine göre özel ses becerileri geliştirin.

Toplantılar sırasında sesli komutları kullanarak sunum ekipmanlarını, oda aydınlatmasını ve iklim sistemlerini kontrol edin

Sesli etkileşim yoluyla takım takvimlerini, proje son tarihlerini ve görev atamalarını yönetirken denetim izlerini koruyun

Alexa for İş sınırlamaları

Bu araç, önemli bir BT altyapısı kurulumunu ve sürekli teknik yönetimin gerçekleştirilmesini gerektirir

Normal Alexa cihazlarına kıyasla daha az tüketici eğlence özelliği sunar

Gürültülü açık ofis ortamlarında ses tanıma doğruluğu azalır

Kullanıcı sayısı fazla olan kuruluşlar için abonelik maliyetleri hızla artar

Alexa için İş fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Alexa for İş puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (85+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Alexa for İş hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

Alexa'nın iş günüm boyunca daha verimli olmamı sağlamasını çok seviyorum. Programımı yönetmeme yardımcı oluyor ve görevlerime odaklanmamı sağlıyor. Hatırlatıcılar, zamanlayıcılar ayarlamak, randevuları izleme vb. için harika bir araç.

Alexa'nın iş günüm boyunca daha verimli olmamı sağlamasını çok seviyorum. Programımı yönetmeme yardımcı oluyor ve görevlerime odaklanmamı sağlıyor. Hatırlatıcılar, zamanlayıcılar ayarlamak, randevuları izleme vb. için harika bir araç.

📮ClickUp Insight: İnsanların %45'inin birkaç dakikada bir telefonlarını kontrol ettiğini biliyor muydunuz? Genellikle hızlı cevaplar almak veya zihinsel bir mola vermek için. Ancak rapor yazarken e-postalara göz atmak gibi sürekli telefon kontrolü, aslında dikkatinizi dağıtır ve derinlemesine işinizi engeller. 🖤 İşte burada ClickUp Brain MAX devreye giriyor. AI destekli masaüstü yardımcınız olan Brain MAX, çalışma alanınızdan ayrılmadan veya telefonunuza uzanmadan sohbet etmenize, plan yapmanıza, görevler oluşturmanıza ve üçüncü taraf uygulamaları aramanızı sağlar. Yaratıcı bir ilham mı ihtiyacınız var? Sesinizi kullanarak haiku yazın, birden fazla AI modeli ile içerik oluşturun veya yöneticilik görevlerini yerine getirin; böylece gözlerinize (ve konsantrasyonunuza) çok ihtiyaç duydukları bir mola verin.

6. Retell AI (Telefon konuşma otomasyonu için en iyisi)

retell AI aracılığıyla

Retell AI, insan benzeri konuşma yetenekleriyle özel telefon görüşmelerini yöneten bir AI kişisel asistanıdır. Şirketler, normalde ek personel istihdamını gerektiren randevu planlamasını ve potansiyel müşteri değerlendirme görüşmelerini yönetmek için bu asistanı kullanır.

Platform, konuşmalar sırasında müşterilerin tepkilerine göre ses tonunu ve yanıtlarını uyarlar, ardından gerektiğinde karmaşık sorunları insan temsilcilere aktarır. Açık uçlu müşteri şikayetleri veya teknik destek ile karşılaştırıldığında, randevu alma gibi yapılandırılmış konuşmalarda daha iyi performans gösterdiğini fark ettim.

Retell AI'nın en iyi özellikleri

Arayanların yanıtlarını ve duygusal ipuçlarını gerçek zamanlı olarak analiz ederek konuşma stilini ve duygusal tonu uyarlayan çok turlu konuşmaları yönetin

HubSpot ve Salesforce gibi mevcut CRM platformlarıyla entegre ederek canlı telefon görüşmeleri sırasında geçmişe, önceki müşteri etkileşimlerine ve hesap bilgilerine erişin

Çağrı süresi, müşteri memnuniyeti ölçütleri ve dönüşüm oranları dahil olmak üzere kapsamlı konuşma analizlerinden yararlanın

Farklı iş senaryoları için ses kişiliklerini, konuşma hızını ve iletişim stillerini özel hale getirin

Özel müşteri hizmetleri operasyonlarını, yoğun çağrı hacimlerini, mesai sonrası talepleri ve mevsimsel talep artışlarını karşılayacak şekilde ölçeklendirin

Retell AI sınırları

Çok kanallı müşteri desteği yerine yalnızca telefon etkileşimlerine odaklanır

Özel sektörlerde etkili bir şekilde çalışmak için kapsamlı eğitim verileri gerektirir

Entegrasyon kurulum, genellikle optimum yapılandırma için teknik uzmanlık gerektirir

Retell AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Retell AI puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Retell AI hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle bir paylaşım yapıyor:

En çok sevdiğim özelliği, bağlamı anlayan ve gerçek bir insan gibi yanıt veren doğal sesli asistanlar oluşturabilme yeteneğidir. API'ler ve harici sistemlerle entegrasyonlar basit ve güçlüdür ve kontrol paneli sezgiseldir, bu da değişiklikleri ve iyileştirmeleri dakikalar içinde uygulamamızı sağlar. Ayrıca, teknik destek hızlı, ulaşılabilir ve etkilidir, bu da büyük bir fark yaratır.

En çok sevdiğim özelliği, bağlamı anlayan ve gerçek bir insan gibi yanıt veren doğal sesli asistanlar oluşturabilme yeteneği. API'ler ve harici sistemlerle entegrasyonlar basit ve güçlü, kontrol paneli ise sezgisel, bu sayede değişiklikleri ve iyileştirmeleri dakikalar içinde uygulayabiliyoruz. Ayrıca, teknik destek hızlı, ulaşılabilir ve etkili, bu da büyük bir fark yaratıyor.

💡 Profesyonel İpucu: Asistan bir komutu yanlış yorumlarsa, düzeltin (ör. "Hayır, Paris, Teksas değil, Paris, Fransa demek istedim") ve gelecekteki etkileşimlerde geri bildirimden ders alıp almadığını kontrol edin. Uyarlanabilir öğrenme, uzun vadeli doğruluğu artırır.

7. Bixby Voice (Samsung cihazlarda gezinmek için en iyisi)

samsung aracılığıyla

Bixby Voice, genel bilgi sorularından ziyade cihaz kontrolüne odaklanır. Bu AI sesli asistan, karmaşık uygulama ayarlarında gezinir ve normalde birkaç ekran dokunuşu gerektiren çok adımlı fonksiyonları yerine getirir.

Ekranınızda görünenleri algılar ve görünür metinler, resimler veya düğmelerle etkileşime girebilir. Bu özellik, bir fotoğraftan bir iş aramak veya okuduğunuz makalelerden hatırlatıcılar ayarlamak istediğinizde kullanışlıdır. Android'deki konuşma-metin özelliğinin, sesli komutlarla ayrıntılı kontrol isteyen Samsung kullanıcıları için iyi çalıştığını düşünüyorum.

Bixby Voice'un en iyi özellikleri

Sesli komutlarla metin seçimleri, resimler, düğmeler ve form alanları gibi ekran içeriğiyle doğrudan etkileşim kurun

Birden fazla cihaz fonksiyonunu, uygulama eylemini ve sistem ayar değişikliklerini tek bir yürütülebilir komutta birleştiren, son derece özel sesli kısayollar oluşturun

Entegre sesli komutlarla Samsung akıllı ev aletlerini, televizyonları ve ev otomasyon sistemlerini kontrol edin

Bireysel kullanım alışkanlıklarını öğrenin ve günün saati, konum ve sık yapılan eylem dizilerine göre ilgili otomasyon kısayollarını proaktif olarak önerin

Bixby Voice sınırları

Samsung dışındaki cihazlar veya üçüncü taraf uygulamalar kullanıldığında fonksiyon sınırlıdır

Google Assistant veya Alexa'ya kıyasla daha az genel bilgi yanıtı sağlar

İngilizce ana dili olmayanlar için ses tanıma özelliğinin iyileştirilmesi gerekiyor

Popüler üçüncü taraf hizmetlerle entegrasyonlar sınırlıdır

Bixby Voice fiyatlandırması

Ücretsiz

Bixby Voice puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Bixby Voice hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun görüşünü dinleyin:

Sesli arama. Bu, kullanıcılara uygulamayı kullanırken yazmak yerine konuşarak arama yapma olanağı sağladığı için harika bir özelliktir. Konuşmak çoğu insan için yazmaktan daha hızlı olduğu için uygulamayı kullanmak daha kolay hale gelecektir.

Sesli arama. Bu, kullanıcılara uygulamayı kullanırken yazmak yerine konuşarak arama yapma olanağı sağladığı için harika bir özelliktir. Konuşmak çoğu insan için yazmaktan daha hızlı olduğu için uygulamayı kullanmak daha kolay hale gelecektir.

🔍 Biliyor muydunuz? 25 ila 49 yaş arası kişilerin yaklaşık %65'i sesle etkinleştirilen cihazlarıyla günde en az bir kez konuşuyor ve bu da onları en aktif sesli arama grubu yapıyor. Onları 18 ila 24 yaş arası kişiler ve ardından 50 yaş üstü kullanıcılar takip ediyor.

8. PolyAI (Kurumsal müşteri hizmetleri otomasyonu için en iyisi)

polyAI aracılığıyla

PolyAI, diğer sesli botların çökmesine ve yanmasına neden olan konuşmalarda uzmanlaşmıştır. AI sesli asistanın bir müşteri kimlik doğrulama akışını ele aldığını duyduğumda, temsilci daha sonra bunu bahsetmeden önce bunun bir insan olmadığını gerçekten anlayamadım.

Platform, müşteriler "Dün aynı sorunla ilgili aradım" gibi ifadeler kullandığında bağlamı anlar. Beni şaşırtan şey, kendiniz yapılandırabileceğiniz bir yazılım satmadıklarını öğrenmekti. Bunun yerine, PolyAI takımınız için sesli asistanı oluşturuyor, bu da bir ürün satın almaktan çok bir danışmanlık firması tutmak gibi hissettiriyor.

PolyAI'nin en iyi özellikleri

Hesap kimlik doğrulama ve ödeme anlaşmazlıkları gibi karmaşık, çok aşamalı müşteri hizmetleri etkileşimlerini yöneten konuşma tabanlı yapay zeka ajanları kullanın

Mevcut CRM, faturalandırma ve işletim sistemleriyle entegre ederek gerçek zamanlı hesap bilgilerine erişin ve canlı müşteri konuşmaları sırasında kayıtları güncelleyin

Ödün vermeden, yoğun dönemlerde veya mesai saatleri dışında müşteri hizmetleri operasyonlarını ölçeklendirin

Ses kişiliklerini ve konuşma akışlarını sektörünüze, marka sesinize ve müşteri hizmetleri protokollerinize özel olarak özelleştirin

PolyAI sınırları

Yüksek ön uygulama maliyetleri ve sürekli yönetilen hizmet ücretleri

Çoğu yapılandırma PolyAI'nin profesyonel hizmetler ekibi ile iş yapmayı gerektirdiğinden, sınırlı self servis özel seçenekleri mevcuttur

Sesli asistanın performansı, büyük ölçüde ilk eğitim verilerinin kalitesine ve teknik takımlar tarafından sürekli yapılan konuşma izlemesine bağımlıdır

PolyAI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

PolyAI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar PolyAI hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle bir paylaşım yapıyor:

İşlemenizle birlikte iş yaparak özel bir çözüm oluşturmak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çaba gösteren harika bir ekip. PolyAI ekibi ayrıca veri ve analitik araçlarını kullanarak sürekli iyileştirme fırsatlarını (hem deneyimsel hem de ticari) tespit edecek ve işletmenizin gelişmesine ve büyümesine destek olacaktır.

İşletmenizle birlikte iş yaparak özel bir çözüm oluşturmak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çaba gösteren harika bir ekip. PolyAI takımı ayrıca veri ve analitik araçlarını kullanarak sürekli iyileştirme fırsatlarını (hem deneyimsel hem de ticari) tespit edecek ve işinizin gelişmesine ve büyümesine destek olacaktır.

spitch aracılığıyla

Birden fazla dil ve lehçede aramaları yönetebilen sesli yapay zekaya ihtiyaç duyan bir finans hizmetleri şirketiyle iş yaparken Spitch'i keşfettim. Bu yapay zeka sesli asistan, sesli ve metin iletişim kanallarında aynı anda iletişim merkezlerinin otomasyonunu gerçekleştirmeye odaklanıyor.

Sesli ve metin etkileşimlerini otomasyon, işlem süresini kısaltır ve tüm kanallarda müşteri deneyimini iyileştirir. Spitch asistanı, düzenlemelere tabi sektörler için karmaşık uyumluluk gereksinimlerini karşılar ve diğer ses platformlarının zorlandığı bölgesel lehçeleri destekler.

Ancak, uygun teknik destek olmadan iletişim merkezi yöneticileri için öğrenme eğrisi zorlu olabilir.

Spitch'in en iyi özellikleri

Gelişmiş konuşma analizi kullanarak müşteri konuşmalarının %100'ünü analiz edin ve duygu eğilimlerini, ihlalleri ve iyileştirme fırsatlarını belirleyin.

Diğer sesli yapay zeka platformlarının doğru bir şekilde işleyemediği veya anlayamadığı özel varyantlar da dahil olmak üzere birden fazla dil ve bölgesel lehçeyi destekler.

Canlı müşteri görüşmeleri sırasında kişiselleştirilmiş yanıtlar, politika bilgileri ve en uygun eylem önerileriyle gerçek zamanlı temsilci desteği sağlayın.

Spitch sınırları

Eski iletişim merkezi sistemleriyle entegrasyonlar, özel geliştirme işleri ve sürekli teknik bakım gerektirebilir.

Kullanıcılar zaman zaman doğruluk sorunları bildirmektedir.

Ağır içerik üretim ihtiyaçları için aylık abonelik maliyetleri pahalı hale gelebilir.

Spitch fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Spitch puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Spitch hakkında ne diyor?

Gartner'ın incelemesinde şöyle yazıyor:

SPITCH Çözümü, Systemlandscape'e entegre edilebildi ve rekor sürede gereksinimlerimize uyarlanabildi. Yapay Zeka bileşeninin sonuçları ve kalitesi etkileyiciydi. Yatırım getirisi, üretimin ilk gününden itibaren sağlandı.

SPITCH Çözümü, Systemlandscape'e entegre edilebildi ve rekor sürede gereksinimlerimize uyarlanabildi. Yapay Zeka bileşeninin sonuçları ve kalitesi etkileyiciydi. Yatırım getirisi, üretimin ilk gününden itibaren sağlandı.

🧠 İlginç Bilgi: 2018 yılında Google Duplex, tamamen telefonla saç kesimi randevusu alarak izleyicileri şaşırttı. AI, "ums" ve duraklamalarla o kadar doğal konuştu ki, resepsiyonist bunun gerçek bir kişi olmadığını hiç fark etmedi.

10. Fireflies. ai (Toplantı zekası ve içgörüler için en iyisi)

Satış takımımın, bazı potansiyel müşterilerin ilk görüşmelerden sonra neden ilgilerini kaybettiklerini anlaması gerektiğinde Fireflies.ai'yi kullanmaya başladım. Bu müşteri hizmetleri için geliştirilmiş yapay zeka aracı, müşteri görüşmelerinde baskın olduğumu ve yeterince keşif sorusu sormadığımı fark etmemi sağladı.

Aramalar sırasında duygu değişimlerini ayrıntılı olarak gösteren ve potansiyel müşterilerin ilgisinin düştüğü anları vurgulayan konuşma puan kartları alırsınız.

Artık farklı takım üyelerinin itirazları nasıl ele aldığını inceleyebilir ve yeni satış temsilcileriyle başarı konuşma yaklaşımlarını paylaşım yapabilirim.

Fireflies. ai en iyi özellikleri

Çağrıları sektör, anlaşma boyutuna veya sonuç türüne göre kategorize eden konuşma kitaplıkları oluşturun, böylece başarı satış modellerini inceleyebilirsiniz.

Kaydedilen tüm aramalarda rakiplerinizin adının geçtiği yerleri izleyin ve potansiyel müşterilerin ürününüzü alternatiflerle nasıl karşılaştırdığını gösteren istihbarat raporları derleyin.

Müşteri konuşmaları sırasında "bütçe onaylandı" veya "karar verici" gibi belirli anahtar kelimelerin bahsetmesi durumunda otomatik CRM güncellemelerini tetikleyici olarak çalıştırın.

Bireysel takım üyelerinin konuşma-dinleme oranlarını ölçün ve analiz ve katılım metriklerine dayalı koçluk önerilerini sağlayıcı olarak sunun.

Fireflies. ai sınırları

Ses kalitesinin düşük olması veya aşırı arka plan gürültüsü, transkripsiyon doğruluğunu olumsuz etkiler.

Gizli iş konuşmalarını kaydederken ve saklarken gizlilikle ilgili hususlar ortaya çıkar.

Özet biçimleri ve içgörü kategorizasyonu için sınırlı özel seçenekler

Bazen teknik terminoloji ve sektöre özgü jargonla zorluklar yaşayabilir.

Fireflies. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 18 $

İş: Kullanıcı başına aylık 29 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 39 $

Fireflies. ai puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Fireflies.ai hakkında ne diyor?

Capterra'nın incelemesi şöyle diyor:

Bu yazılımın kullanımı basit ve erişimi kolay olduğunu gördüm. Notlar bir insanın notları kadar iyi ve ayrıca ses/video kaydı, transkripsiyon ve bazı güzel ekstralar da var.

Bu yazılımın kullanımı basit ve erişimi kolay olduğunu gördüm. Notlar bir insanın notları kadar iyi ve ayrıca ses/video kaydı, transkripsiyon ve bazı güzel ekstralar da var.

11. Lindy AI (Kişiselleştirilmiş ş Akışı otomasyonu için en iyisi)

lindy AI aracılığıyla

Bu AI sesli asistan, çalışma şeklinizi öğrenir ve sesli komutlarınıza yanıt veren otomasyon dizileri oluşturur. Bu araç, müşteriler görüşmeler sırasında belirli teslimatlardan bahsetme durumunda otomatik olarak proje görevleri oluşturmak gibi, benim aklıma gelmemiş iş akışı iyileştirmeleri önererek beni şaşırttı.

İletişim tercihlerinizi öğretebilirsiniz; artık toplantı notları için paragraf biçimiyle değil, madde imli özetleri tercih ettiğimi biliyorum. Konuşma tarzıma uyum sağlama ve önceki konuşmalardan bağlamı hatırlama özelliğini çok beğeniyorum.

Öğrenme süreci sabır gerektirir, ancak sonunda ihtiyaçlarınızı önceden tahmin eden ve basit sesli komutlarla karmaşık çok adımlı süreçleri yöneten bir asistanınız olacak.

Lindy AI'nın en iyi özellikleri

E-posta sistemlerini takvim uygulamalarıyla bağlantı kurarak, "sonraki adımlar" veya "teklif incelemesi" gibi belirli anahtar kelimeler göründüğünde otomatik olarak takip toplantıları planlayın

İşe giderken veya yürüyüş yaparken sesli notları kaydedin ve yazıya dönüştürün , bunları yapılandırılmış eylem öğelerine, proje güncellemelerine veya raporlara dönüştürün

Bireysel kullanıcı geri bildirimlerine, düzeltme modellerine ve gelişen ş Akışı tercihlerine göre yanıt stillerini ve otomasyonu sürekli olarak uyarlayın

Lindy AI sınırları

AI'yı özel ihtiyaçlarınıza göre eğitmek için önemli miktarda zaman yatırımı gerektirir

Zapier gibi yerleşik ş Akışı otomasyon platformlarına kıyasla daha az önceden oluşturulmuş entegrasyonlar sunar

Yaratıcı yargı veya karmaşık karar verme gerektiren görevleri yerine getirmekte zorlanabilir

Kurulum karmaşıklığı, teknik otomasyon deneyimi olmayan kullanıcıları zorlayabilir

Lindy AI fiyatlandırması

Ücretsiz (ayda 400 kredi)

Pro: 5.000 kredi için aylık 49,99 $

İş: 199,99 $/ay (20.000 kredi/aydan başlar)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Lindy AI puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (105+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Lindy AI hakkında ne diyor?

Reddit incelemesine göre:

Yeni şirketim için pazarlama temsilcileri oluşturmaya başladığımda Lindy AI'yı kullanacağımı düşünüyorum. Basitleştirilmiş kurulumunu göz ardı ederseniz, birçok avantajı var. E-posta/takvim/Google Dokümanlar aracılığıyla günlük işleri halletmek için iyi bir seçenek olduğunu düşünüyorum; pazarlama görevlerimin çoğu için buna ihtiyacım olacak.

Yeni şirketim için pazarlama temsilcileri oluşturmaya başladığımda Lindy AI'yı kullanacağımı düşünüyorum. Basitleştirilmiş kurulumunu göz ardı ederseniz, birçok avantajı var. E-posta/takvim/Google Dokümanlar aracılığıyla günlük işleri halletmek için iyi bir seçenek olduğunu düşünüyorum; pazarlama görevlerimin çoğu için buna ihtiyacım olacak.

💡 Profesyonel İpucu: Tuhaf veya sıra dışı sorular deneyin (örneğin, "Bana bir baba şakası anlat" veya "En favori bilim kurgu filmi hangisi?") ve asistanın kişiliğinin sizin mizah anlayışınız veya etkileşim tarzınızla ne kadar uyumlu olduğunu görün. Eğlenceli veya samimi bir asistan, günlük kullanımı daha keyifli hale getirebilir.

AI Sesli Asistanlar Nasıl İşler?

AI sesli asistanımla konuştuğumda, her şey anında gerçekleşiyor gibi geliyor, ancak arka planda birçok küçük adımı gerçekleştiğini biliyorum. Arka planda neler oluyor:

İlk adım, sesimin konuşma tanıma yoluyla metne dönüştürülmesidir. Bu işlem tamamlandıktan sonra, sistem sözlerimin ardındaki anlamı anlamaya çalışır

"Yarın öğleden sonra Aria ile bir görüşme ayarla" dediğimde: Kelimeleri tanır Toplantı istediğimi anlar "Yarın öğleden sonra"nın ne zaman olduğunu kontrol eder Hangi Aria'dan bahsettiğimi belirler

Kelimeleri tanır

Toplantı istediğimi anlar

"Yarın öğleden sonra"nın ne zaman olduğunu kontrol eder

Hangi Aria'dan bahsettiğimi belirler

Sırada, günlük kullanımda fark ettiğim bir özellik var: asistanın hangi eylemi gerçekleştireceğine karar vermesi. Bu karar motoru, isteğimi takvimime, e-postama veya görev yöneticime bağlantı kurar

Bir şey net değilse, ilerlemeden önce hızlı bir takip sorusu alacağım

Bu işlem tamamlandıktan sonra, asistan sade bir dille bir yanıt hazırlar ve bana okur. Bana göre bu, kısa bir karşılıklı konuşma gibi geliyor, ancak bunun altında saniyeler içinde gerçekleşen konuşma tanıma, dil anlama ve yanıt oluşturma işlemlerinin bir karışımı yatıyor

En iyi yanı, kullanımla birlikte daha da iyi hale gelmesi. Zamanla, benimki "Aria ile öğleden sonra görüşmesi"nin genellikle müşteri güncellemesi anlamına geldiğini öğrendi, bu yüzden bir gündem notu da öneriyor. Bu küçük ayrıntı, onun bana uyum sağladığını hissettiriyor, tersi değil

Kelimeleri tanır

Toplantı istediğimi anlar

"Yarın öğleden sonra"nın ne zaman olduğunu kontrol eder

Hangi Aria'dan bahsettiğimi belirler

🔍 Biliyor muydunuz? Microsoft, Cortana'yı piyasaya sürdüğünde, ona Halo video oyunu serisindeki bir AI karakterinin adını verdi. Hayranlar bu ismi çok sevdi, ancak birçok yönetici, iş kullanıcıları için "çok inekçe" geldiğinden endişelendi.

AI Sesli Asistanların Avantajları

AI sesli asistanımı en çok odaklanmamı bozmak istemediğim zamanlarda kullanıyorum. Birkaç avantajı öne çıkıyor:

Unutmadan önce hatırlatıcıları ve notları kaydetme özelliği

Sürekli uygulama değiştirmeden takvimlere, e-postalara ve görevlere kolay erişim

Daha sonra ayrıntıları aramakla uğraşmamı engelleyen toplantı özetleri ve transkriptler

Aksi takdirde günümü alıp götürecek tekrarlayan özel sorgularını ele almak

Dizüstü bilgisayarım, telefonum ve hoparlörümde sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorum, böylece bağlamı kaybetmiyorum

Tüm bunlar beni şu soruyu sormaya itiyor: Bu asistan benim ş Akışımı saygı duyuyor mu, yoksa sürtüşme yaratıyor mu? Sürtüşme yaratıyorsa, hemen vazgeçiyorum.

AI Sesli Asistanları Kullanmanın Zorlukları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sesli asistanlarla olan deneyimlerim, bunların hangi alanlarda yetersiz kaldığını bana gösterdi.

1. Doğruluk ve bağlam anlayışı ❌

En iyi AI sesli asistanlar bile aksanları, teknik terimleri veya benzer sesli kelimeleri ayırt etmekte zorlanabilir. Asistan bir tarihi veya müşteri adını yanlış anlarsa, hataları düzeltmek için zaman kaybederim. Aksan tanıma da hala düzensizdir, bu da çeşitli takımlarda sinir bozucu bir durumdur.

2. Gizlilik ve veri güvenlik endişeleri 🚩

Ses verileri hassas bilgilerdir; kullanıcılar kayıtlarının nasıl depolandığını, işlendiğini ve korunduğunu bilmelidir. Komutlarımın depolanabileceğini veya incelenebileceğini bilmek, bilgilerimin ne kadar güvenli bir şekilde yönetildiğine dair sorular doğurur.

Tüm AI asistanları takvimler, görev yöneticileri veya işbirliği platformlarıyla sorunsuz bir şekilde senkronizasyon sağlanamaz, bu da onların kullanışlılığını sınırlayabilir. Dolayısıyla, asistan benim proje araçlarım veya CRM ile iyi çalışmıyorsa, işi kendim yapmak zorunda kalıyorum.

4. Otomasyona aşırı bağımlılık 🚩

AI işleri hızlandırabilir, ancak özellikle karmaşık veya incelikli konuşmalarda insan muhakemesinin yerini alamayacağını hatırlatıcı bir rol oynar. Sonuçta, yöneticileri halledebilir, ancak muhakeme, empati veya müşteri konuşmalarındaki inceliklerin yerini alamaz.

💡 Profesyonel İpucu: AI tarafından oluşturulan transkripsiyonları veya özetleri paylaşım veya bunlara göre hareket etmeden önce her zaman gözden geçirin ve düzenleme yapın. En akıllı sesli asistanlar bile bağlamı yanlış yorumlayabilir veya anahtar ayrıntıları gözden kaçırabilir; sizin gözden geçirmeniz doğruluğu sağlar ve yanlış anlaşılmaları önler.

AI Sesli Asistanlarda Gelecekteki Trendler

AI sesli asistanlar iş ve iletişim şeklimize giderek daha fazla entegre olurken, birkaç yeni trend onların geleceğini şekillendiriyor ve onları her zamankinden daha akıllı, daha kişisel ve daha vazgeçilmez hale getiriyor:

1. Genel kullanım hızla yaygınlaşıyor 🏆

AI sesli asistanlar artık niş araçlar değil, hızla işyerinde vazgeçilmez yardımcılar haline geliyor. Aslında, tahminlere göre 2026 yılına kadar bu sayı 157,1 milyona ulaşacak. Ve bu sadece kolaylık sağlamakla kalmıyor; bu araçlar gerçek bilişsel yükü üstlenmeye başlıyor ve kullanıcıların toplantıları özetlemelerine, görevleri yönetmelerine ve manuel giriş yapmadan iletişim taslakları hazırlamalarına yardımcı oluyor.

2. AI öğrenimi ile hiper kişiselleştirme 🎯

En heyecan verici değişiklik nedir? Kişiselleştirme. Kişiselleştirilmiş büyük dil modelleri ( LLM'ler) üzerine yapılan son araştırmalar, AI asistanlarının ses tonunuza, iletişim tarzınıza ve davranış kalıplarınıza göre uyum sağlayabildiğini göstermektedir.

Bu, asistanınızın genel e-posta taslakları veya görev özetleri almak yerine, takip işlemlerini nasıl ifade ettiğinizi veya görevleri nasıl önceliklendirdiğinizi öğrenip bunu çıktısında yansıtabileceği anlamına gelir. Bu düzeyde özelleştirilmiş etkileşim, deneyimi işlemden işbirliğine dönüştürür

3. Multimodal arayüzlerin yükselişi 🚀

AI sesli asistanlarla kullanıcı etkileşiminde de büyük bir sıçrama görüyoruz. Gelecek sadece sesle sınırlı değil, çok modlu olacak. Bu, ses, görseller ve dokunma özelliklerinin sorunsuz bir arayüzde birleştirilmesi anlamına geliyor.

AI asistanınıza bir proje güncellemesi istediğinizi ve onun sadece sözlü olarak yanıt vermekle kalmayıp, ilerlemeyi, riskleri ve sonraki adımları gösteren canlı bir grafik veya gösterge paneli de görüntülediğini hayal edin. Bu tür karma etkileşim, insan ekip arkadaşlarımızla işbirliği yapma şeklimize çok daha yakındır ve çok daha zengin ve hızlı karar vermeyi mümkün kılar.

4. Proaktif olarak yardımcı olan sesli asistanlar 🔥

Yeni nesil sesli asistanlar sadece komutları beklemekle kalmayacak, ihtiyaçlarınızı önceden tahmin edecek. Asistanınızın, tekrarlayan davranışlarınıza göre görevleri size hatırlatıcı olarak sunduğunu, geçmiş konulara göre toplantı gündemleri önerdiğini veya uzun bir sesli notun ardından otomatik olarak özetler hazırladığını düşünün.

Tahmine dayalı yapay zeka modelleri ile desteklenen bu proaktif yardım, reaktif araçlardan büyük bir sıçrama niteliğinde ve önümüzdeki yıllarda verimliliği yeniden tanımlayacak.

ClickUp Talk to Metin, fikirlerinizi dinlemeye hazır

Her şeyi izleme için milyonlarca yol denedim ve dürüst olmak gerekirse, çoğu hiç işe yaramadı.

AI sesli asistan, ClickUp ile doğrudan bağlantılı olduğu için benim için anlamlı hale geldi. Her şey zaten işimi yürüttüğüm yerde son buluyor, bu yüzden etrafta yapışkan notlar veya bir daha asla açmayacağım rastgele sesli notlar yok.

Telefon görüşmeleri arasında koşturduğum, bir şeyi yüksek sesle söylediğim ve daha sonra ClickUp'ta yazmayı hatırlamışım gibi beni beklediğini gördüğüm birçok gün oldu.

Bu, yönetmek için kullanılan başka bir araçtan çok, aklımı kaybetmemem için beni sessizce takip eden biri gibi hissettiriyor.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Sesli asistan ile AI sohbet robotu arasındaki fark nedir?

Sesli asistan sesli komutları alır ve konuşma yoluyla yanıt verirken, AI sohbet robotu genellikle metin yoluyla iş yapar. Her ikisi de AI kullanır, ancak sesli asistanlar eller serbest, konuşma yoluyla etkileşime odaklanır.

2. Çok dilli kullanıcılar için en iyi AI sesli asistan hangisidir?

Birçok asistan birden fazla dili desteklediğini iddia eder, ancak iş için en iyi seçenek ClickUp'a entegre olanıdır. Hangi dili kullanırsam kullanayım, görevler, projeler ve notlar ClickUp'ta toplanır, böylece çeviri sırasında hiçbir şey kaybolmaz.

3. AI sesli asistanlar çevrimdışı iş yapar mı?

AI sesli asistanlar, alarm ayarlama veya uygulamaları açma gibi basit görevler için çevrimdışı iş yapar, ancak web'de arama yapma veya gerçek zamanlı güncellemeleri alma gibi gelişmiş görevler için internet bağlantısına ihtiyaç duyar.

4. AI sesli asistanlar tarafından işlenen verilerin güvenliği ne kadar?

AI sesli asistanlar tarafından işlenen veriler genellikle şifrelenir, ancak çoğu asistan ses verilerinizi işlenmek üzere buluta gönderir. Bu da güvenliğinizi sağlayıcının politikalarına ve gizlilik ayarlarınıza bağımlı hale getirir.