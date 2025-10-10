Seveceğiniz Ücretsiz Ürün Tasarım Şablonları

Her harika ürün, yaratıcılığın kıvılcımıyla ve bolca kahveyle başlar. ☕

İlk eskizden son prototipe kadar, ürün tasarımı sanat ve mimarinin eşit parçalarıdır. Ancak bu durumda bile, tasarım genellikle durur — yetenek eksikliğinden değil, geri bildirimlerin, özetlerin ve fikirlerin farklı araçlara dağılmasından dolayı.

İşte burada ürün tasarım şablonları devreye girer. Yaratıcılığınıza şekil verir, tekrarlanabilir olanları standartlaştırır ve projelerinizin odaklanmasını sağlar. Kullanıcı akışlarını haritalandırıyor, tel kafesler oluşturuyor veya tasarım özelliklerini yönetiyor olsanız da, doğru şablon konseptten tamamlanmaya kadar net bir şekilde ilerlemenize yardımcı olur.

Aşağıda, fikirlerinizi düzenlemek, daha iyi işbirliği yapmak ve daha akıllı tasarımlar oluşturmak için en iyi ücretsiz ürün tasarım şablonlarını bulabilirsiniz.

*ürün Tasarım Şablonları Nedir?

Ürün tasarım şablonları, tasarımcıların bir ürün oluşturmak için gereken unsurları planlamasına, düzenlemesine ve iletmesine olanak tanıyan, kullanıma hazır, özelleştirilebilir belgelerdir. Fikir aşamasından uygulamaya kadar ürün tasarım sürecini standartlaştırarak tutarlılık ve uyumluluk sağlarlar.

Tipik bir ürün tasarım şablonu aşağıdaki bölümleri içerir:

*kullanıcı profilleri: Hedef kitlenizi ve ihtiyaçlarını tanımlayan profiller

kullanıcı yolculuğu haritaları: *Hedef kitlenizin bir ürünle nasıl etkileşim kurduğunu vurgulayan zaman çizelgeleri

Wireframes: Ürün arayüzünün ön görsel düzenleri

Özellik özellikleri: Ürünün fonksiyonlarına ilişkin ayrıntılar

Geri bildirim: Testlere dayalı olarak gerekli ürün güncellemeleriyle ilgili ayrıntılar

🔍 Biliyor muydunuz? Günümüzün modern teknoloji dünyasında bile, tasarımcıların %70'i projelerine başlamak için geleneksel eskiz defterlerine başvuruyor! 📖

Ürün Tasarım Şablonları UX/UI Takımları İçin Neden Önemlidir?

Tasarım sadece yaratıcılıkla ilgili değildir, süreçle de ilgilidir.

UX/UI takımları için ürün tasarım şablonları bir kısayol olmaktan öte, tutarlılık, hız ve işbirliği için bir çerçeve görevi görür. Şablonlar takımlara şu konularda yardımcı olur:

Ş Akışlarını standartlaştırarak herkesin aynı sayfa üzerinde olmasını sağlayın

Tekrarlayan işleri azaltın ve inovasyon için ücretsiz zaman kazanın

Kullanıcı profillerinden kullanılabilirlik testlerine kadar hiçbir önemli detayın gözden kaçmamasını sağlayın

Net ve tekrarlanabilir süreçlerle yeni takım üyelerinin işe alımını kolaylaştırın

Kısacası, şablonlar UX/UI takımlarının her seferinde daha iyi ürünleri daha hızlı sunmalarını sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Herkes için Tasarım Erişilebilirlik sonradan akla gelen bir şey değil, vazgeçilmez bir unsurdur. Şablonlarınıza erişilebilirlik kontrol listeleri veya bölümleri ekleyerek ürünlerinizin herkes tarafından kullanılabilir olmasını ve ilk günden itibaren modern standartları karşılamasını sağlayın.

İyi bir ürün tasarım şablonu nedir?

Çevrimiçi olarak binlerce ürün tasarım aracı ve şablonu mevcut olduğundan, doğru olanı seçmek zor olabilir. İşte dikkat etmeniz gereken birkaç nokta:

Netlik: Gezinmesi kolay bir şablon seçin. Şablondaki her bir öğe net, anlaşılır ve uygun şekilde düzenlenmiş olmalıdır. Bu, tasarım fikirlerini rahatça düzenlemenize yardımcı olur

Özelleştirilebilirlik: Öğelerini özelleştirebileceğiniz bir şablon arayın. Bölümlerden düzenlere kadar her şeyi takımınızın gereksinimlerine göre uyarlayabilmelisiniz

*tutarlılık: Tutarlı bir yapıya sahip bir şablon seçin. Örneğin, resim eklemek, not almak vb. için ayrılmış bir bölüm. Bu, takımların süreci daha kolay tekrarlayabilmesini ve çıktıları daha hızlı sunabilmesini sağlar

Kapsamlılık: Kullanıcı araştırması, rekabet analizi ve kullanılabilirlik testi gibi ürün tasarım sürecinin tüm temel yönlerini kapsayan bir şablon seçin. Bu, nihai ürünün kusursuz olmasını sağlar

İşbirliğine uygun: Takım arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak iş yapmanıza olanak tanıyan bir şablon seçin. Müşterilerle sorunsuz bir işbirliği sağlıyorsa daha da iyi. Bu, süreci daha akıcı ve metodik hale getirir

⏩ Daha fazla bilgi: En iyi grafik tasarım işbirliği yazılımları ve araçları

ürün Tasarım Şablonları* Bir Bakışta

UX, UI ve Prototip Oluşturma ş Akışları için Ürün Tasarım Şablonları

Ürün yelpazesini gördünüz, şimdi her bir ClickUp ürün tasarım şablonunun fikirlerinizi hayata geçirmenize nasıl yardımcı olduğunu keşfedelim.

*clickUp Ürün Tasarımı Tel Kafes Beyaz Tahta Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Wireframing Beyaz Tahta Şablonu ile kapsamlı ürün tel kafesleri oluşturun

Her ürün tasarım sürecinin ilk adımı tel kafes modellemedir. Ancak bu konuda daha önce deneyiminiz yoksa, ClickUp Ürün Tasarımı Tel Kafes Modelleme Beyaz Tahta Şablonunu kullanın.

Bu ücretsiz şablon, ürünlerin görsel maketlerini oluşturmanıza olanak tanır, böylece siz ve diğer paydaşlar arayüzlerini hayal edebilirsiniz. Kullanıcı akışlarını tanımlayabilir ve düzenler, menüler, renkler ve görüntüler gibi çeşitli ürün öğelerini vurgulayabilirsiniz.

Şablon, USP'leri hızlı bir şekilde not almanıza ve benzer fikirler üzerine geliştirmenize olanak tanıdığından, ilham temelinde bir ürün tasarlamak için en uygun seçenektir.

İşte neden seveceğinizin nedenleri:

Diğer kullanıcılarla gerçek zamanlı olarak beyin fırtınası yapın ve fikirleri düzenleme

Görsel çerçevelere bağlantılar, notlar ve resimler ekleyin

Paylaşılan bir tuval üzerinde doğrudan görüş ve geri bildirimlerinizi paylaşın

🔑 İdeal kullanım alanları: UI/UX tasarımcıları ve ürün takımları, ürün geliştirmenin erken aşamalarında tel kafesler ve arayüz yapılarını görsel olarak planlamak için.

🧠 İlginç Bilgi: İnsanlar görselleri metinden 60.000 kat daha hızlı işler, bu nedenle tel kafesler ve görsel şablonlar, takımların uzun tasarım belgelerinden daha hızlı uyum sağlamasına yardımcı olur. 👀

🎬 Bunu izleyin: AI'nın tasarımcıların ş akışına nasıl uyum sağladığını hiç merak ettiniz mi? Bu hızlı tanıtım videosu, ClickUp'ın AI'sının takımların fikir üretmesine, tel kafesleri iyileştirmesine ve geri bildirimleri yönetmesine nasıl yardımcı olduğunu tek bir alanda gösteriyor. Yaratıcı ilham ile yapılandırılmış uygulama arasındaki eksik halka budur.

2. ClickUp Tasarım Belgesi Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Tasarım Belgesi Şablonu ile her ürün tasarım projesi ekibinizle uyumlu çalışın

Verimsiz işbirliği, ürün tasarım çerçevenizdeki en büyük engel mi? ClickUp Tasarım Belgesi Şablonu bunu ortadan kaldırmak için oluşturulmuştur.

Bu şablon basit ve kullanımı kolaydır. Dağınık fikirleri ve kaynakları merkezileştirerek, sizin ve takımınızın hızlı bir şekilde ürün tasarımları oluşturmanızı sağlar.

Bu şablonu kullanarak yol haritaları oluşturabilir, eylem öğeleri çıkarabilir, hedef belirleyebilir, ilerlemeyi izleme ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Şablon ayrıca kullanıcıların gerçek zamanlı olarak yorum eklemesine ve düzenleme önerilerinde bulunmasına olanak tanır, bu da onu uzaktan çalışan takımlar için özellikle ideal hale getirir.

İşte neden seveceğinizin nedenleri:

Başlıklar, tablolarda ve zengin metin kullanarak içeriği yapılandırın

Yerleşik yorum konularıyla geri bildirimleri toplayın

Birden fazla proje için belgeleri standartlaştırın

🔑 İdeal kullanım alanları: Tasarım özelliklerini, kararları ve ş akışlarını işlevler arası netlik için belgeleyen tasarım liderleri ve ürün yöneticileri.

📮 ClickUp Insight: Yöneticilerin %31'i görsel panoları tercih ederken, diğerleri Gantt grafik, gösterge paneli veya kaynak görünümlerini kullanıyor. Ancak çoğu araç sizi birini seçmeye zorlar. Görünüm düşünme şeklinize uymuyorsa, bu sadece başka bir sürtüşme kaynağı haline gelir. ClickUp ile seçim yapmak zorunda kalmazsınız. Tek bir tıklama ile AI destekli Gantt grafik, Kanban panoları, Gösterge paneli veya İş Yükü Görünümü arasında geçiş yapın. ClickUp AI ile , izleyen kişiye göre (siz, bir yönetici veya tasarımcınız) özelleştirilmiş görünümler veya özetler otomatik olarak oluşturabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: CEMEX, ClickUp'ı kullanarak ürün lansmanlarını %15 hızlandırdı ve iletişim gecikmelerini 24 saatten saniyelere indirdi.

🎬 Bunu izleyin: AI'nın tasarımcıların ş akışına nasıl uyum sağladığını hiç merak ettiniz mi? Bu hızlı tanıtım videosu, ClickUp'ın AI'sının takımların fikir üretmesine, tel kafesleri iyileştirmesine ve geri bildirimleri yönetmesine nasıl yardımcı olduğunu tek bir alanda gösteriyor. Yaratıcı ilham ile yapılandırılmış uygulama arasındaki eksik halka budur.

3. ClickUp Tasarım Özeti Beyaz Tahta Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Tasarım Özeti Beyaz Tahta Şablonunu kullanın ve tasarım sürecinizi hızlandırın

ClickUp Tasarım Özeti Beyaz Tahta Şablon, özellikle sıfırdan oluştururken tasarım sürecini kolaylaştırmak için bir başka değerli kaynaktır.

Bu şablon, profesyonel değilseniz gözden kaçırabileceğiniz her türlü tasarım detayını hesaplar. Buna doğru ürün görüntüsü, boyut, tipografi, hiyerarşi, doku, tutarlılık ve daha fazlası dahildir.

Ayrıca, tasarım fikirlerinin sorunsuz bir şekilde uygulanmasını sağlamak için hedefleri, müşteri taleplerini ve kullanıcı geri bildirimlerini vurgulamak için de kullanabilirsiniz.

İşte neden seveceğinizin nedenleri:

Kapsamı, nesneleri ve anahtar çıktıları netleştirin

Paylaşılan görsel genel bakış ile paydaşları uyumlu hale getirin

Yerleşik beyaz tahta araçlarını kullanarak kolayca işbirliği yapın

🔑 İdeal kullanım alanları: Yeni yaratıcı girişimler için tasarım hedeflerini, çıktıları ve zaman çizelgelerini belirleyen kreatif direktörler ve proje paydaşları.

👀 Trivia: İnşaat sektörü için çimento ve beton üretimi ve tedariğinde dünya lideri olan Cemex, ClickUp sayesinde pazara sunma süresini %15 oranında kısaltmayı başardı! Kısa süre önce, verimli bir şekilde büyümelerine yardımcı olacak doğru araçları arayan grafik tasarımcıları ve hareketli grafik oluşturucularından oluşan harika bir takım kurdular. ClickUp'ın Görev İlişkileri özelliğini kullanarak, projeleri proje liderlerinden tasarımcılara ve hareketli grafik oluşturuculara aktarmayı çok kolay hale getirdiler. Bu, onlar için oyunun kurallarını değiştiren bir gelişme oldu!

4. ClickUp Ürün Müşteri Yolculuğu Harita Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Müşteri Yolculuğu Harita Şablonunu kullanarak çabadan kaçınarak etkili müşteri yolculuğu haritaları oluşturun

Hassas müşteri yolculuğu haritası, şirketlerin müşterilerine en iyi deneyimi sunmasına yardımcı olur. Alıcıların %86'sı bu deneyim için ekstra ücret ödemeye hazırdır. Neyse ki, ClickUp Ürün Özel Müşteri Yolculuğu Harita Şablonu da bu konuda yardımcı oluyor.

Bu sezgisel ve kullanımı kolay şablonu, müşteri etkileşimlerini analiz etmek ve doğru yolculuk haritaları oluşturmak için de kullanabilirsiniz. Bu, önemli temas noktalarını belirlemenize, kullanıcı ihtiyaçları hakkında daha derin içgörüler elde etmenize ve müşteri deneyimini geliştirmek için etkili önlemler almanıza yardımcı olur.

Şablon ayrıca son derece işbirliğine elverişlidir ve takımınızla zahmetsizce kullanmanıza olanak tanır.

İşte neden seveceğinizin nedenleri:

Yolculuk aşamalarını anahtar ürün özelliklerine bağlama bağlantısı kurun

Kullanıcı davranışlarına göre iyileştirmelere öncelik verin

Kullanıcı odaklı tasarım kararlarında takımları uyumlu hale getirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Kullanıcı deneyimlerini harita yapan, sorunlu noktaları belirleyen ve ürün iyileştirmelerini kullanıcı davranışlarıyla uyumlu hale getiren UX stratejistleri ve ürün pazarlamacıları.

🔍 Biliyor muydunuz? Kullanıcı yolculuğu haritalama, dedektif tarzı hikaye anlatımından esinlenmiştir — her kullanıcı hareketinin arkasındaki "kim, ne, nerede ve neden"i anlamak. 🕵🏻

5. ClickUp Kullanıcı Akış Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Kullanıcı Akış Akış Şablonunu kullanarak ürünleriniz için kullanıcı akışları oluşturun

Bir öncekine benzer şekilde, ClickUp Kullanıcı Akış Şablonu, ürün tasarımını desteklemek için kapsamlı kullanıcı yolculukları geliştirmeye yardımcı olur.

Bir müşterinin bir ürünü veya hizmeti kullanırken baştan sona attığı adımları harita eder. Bu, sorunlu noktaları belirlemenize ve boşlukları gidermenize yardımcı olur, ancak şablonun yaptığı tek şey bu değildir.

Bunu kullanarak, takım üyelerinize görevler ve sorumluluklar atayabilir, ilerlemeyi izlemeyle verimli yollar tasarlayabilir ve üstün bir kullanıcı deneyimi yaratabilirsiniz.

İşte neden seveceğinizin nedenleri:

Ürün haritasını gerçek kullanıcı beklentilerine uyarlayın

Net akış görselleriyle geliştirici devrini basitleştirin

İterasyonlar arasında değişiklikleri not alın ve izleme yapın

🔑 İdeal kullanım alanları: Dijital ürünler veya uygulamalar için sezgisel gezinme yolları ve kullanıcı eylemleri tasarlayan geliştiriciler ve ürün tasarım mühendisleri.

💡 Profesyonel İpucu: Kullanıcı akışındaki her adımın, ürününüzün mantığı ve arka uç API'leri tarafından gerçekten desteklenip desteklenmediğini kontrol edin. Bu, uygulanamayan teorik akışlar oluşturulmasını önler. ✅

6. ClickUp Web Sitesi Tasarım Proje Plan Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Web Sitesi Tasarım Proje Planı Şablonu ile takip etmesi kolay bir web sitesi tasarım planı geliştirin

Yeni bir web sitesi tasarlamak zorlu bir görev gibi görünebilir. Doğru düzeni seçmekten en iyi renk paletine karar vermeye kadar bir dizi görev vardır. Ancak, bir takım yönetiyorsanız, ClickUp Web Sitesi Tasarım Proje Planı Şablonu özellikle yararlıdır.

Bu şablon, tüm web sitesi tasarım görevlerinin bir pano görünümünü oluşturur, böylece siz ve ekibiniz işbirliği yaparak bunları verimli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıntıları doldurdukça, şablon öğeleri planlar, eylem öğelerini delege eder ve zamanında yerine getirilmesini sağlamak için ilerlemelerini izler.

Ayrıca, plan değişikliği etkinliğinde görevleri önceliklendirmenize, sorumlulukları atamanıza veya yeniden atamanıza olanak tanır.

İşte neden seveceğinizin nedenleri:

Görevleri, bağımlılıkları ve önemli son teslim tarihlerini takip edin

Tasarım, geliştirme ve kalite kontrol takımlarına rolleri net bir şekilde atayın

İçerik, SEO ve UI/UX planını tek bir yerde düzenleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Web tasarımcıları, geliştiriciler ve takımlar arasında uçtan uca web sitesi oluşturma ve teslimatını denetleyen dijital proje yöneticileri.

⏩ Daha fazla bilgi: Takımınızın Verimliliğini Artırma Yöntemleri

7. ClickUp Web Tasarım Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Web Tasarım Şablonu ile yapılandırılmış bir süreçle web sitesi tasarımına yaklaşın

ClickUp Web Tasarım Şablonu, web sitesi tasarımını planlamak için başka bir ücretsiz kaynaktır. Açık, kapsamlı ve öğrenme eğrisi gerektirmez. Basit açılış sayfaları veya mikro siteler oluşturuyorsanız, süreci kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir.

Şablon, tüm web sitesi tasarım ş Akışınızı planlamanıza olanak tanır. Görevleri, kaynakları ve iletişimi tek bir yerde düzenler. Pano biçiminde tasarlanan şablon, özelleştirilebilir raporlar aracılığıyla ilerlemenizin net bir görünümünü sağlar.

İşte neden seveceğinizin nedenleri:

Web projelerini sayfalara, bölümlere ve sprintlere göre yapılandırın

Metin yazımı, tasarım ve geliştirme görevlerini sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayın

Yorumlar ve onaylar aracılığıyla yinelemeleri yönetin

🔑 İdeal kullanım alanları: Müşteriye yönelik web tasarım projeleri için sayfa düzenlerini, içeriği ve varlıkları organize eden serbest tasarımcılar ve ajans takımları.

Tasarım yinelemelidir En iyi ürünler, sürekli geri bildirim ve hızlı yineleme ile şekillenir. ClickUp'ın şablonları ve yorum özellikleri, girdileri toplamayı, değişiklikleri izlemeyi ve tasarımınızı geliştirmeyi kolaylaştırır, böylece her zaman gelişmeye devam edersiniz ve asla takılıp kalmazsınız.

8. ClickUp Yeni Ürün Geliştirme Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Yeni Ürün Geliştirme Şablonunu kullanarak başarıyla yeni ürünleri kolaylıkla tasarlayın

Her yıl piyasaya sürülen 30.000 yeni ürünün %95'inin başarısız olduğunu biliyor muydunuz? Yeniliklerinizin çöp yığınına dönmemesi için ClickUp Yeni Ürün Geliştirme Şablonunu kullanın.

Bu şablon, planlamadan uygulamaya kadar ürün geliştirmenin her aşamasında yardımcı olur. Görevler oluşturmanıza, rol atamanıza ve ilerlemeyi izlemenize olanak tanıyarak geliştirme sürecinizi kontrol altında tutmanızı sağlar.

Bu, ürün ilhamını hayata geçirmek için işlevler arası takımların uyumunu sağlar. Ayrıca süreçteki verimsizlikleri ortadan kaldırarak yeni geliştirilen ürünün kusursuz olmasını sağlar.

İşte neden seveceğinizin nedenleri:

Ürün geliştirme sürecini uygulanabilir aşamalara bölün

Araştırma, prototip oluşturma ve test faaliyetlerini izleme

Gösterge panelleri ve görsel panolar kullanarak ilerlemeyi izleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Ürün yöneticileri ve yapılandırılmış ş akışlarıyla yeni ürün girişimlerini konsept aşamasından lansmana kadar yürüten çapraz fonksiyonlu takımlar.

💡 Profesyonel İpucu: Tasarım yığınınızı bağlayın Tasarımcılar Figma, Slack, Google Drive ve diğerleri dahil olmak üzere çeşitli araçlar kullanır. ClickUp'ın entegrasyonları, tasarımları yerleştirmenize, varlıkları bağlamanıza ve geri bildirimleri merkezileştirmenize olanak tanır, böylece takımınız uygulamalar arasında geçiş yapmadan akışını sürdürebilir.

9. ClickUp Yaratıcı ve Tasarım Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Yaratıcı ve Tasarım Şablonu ile yaratıcılık ve tasarım sürecinizi bir üst seviyeye taşıyın

Bir ürün tasarım proje projesinin çeşitli unsurlarını düzenlemekte zorlanıyor musunuz? Bu sorunu çözmek için ClickUp Yaratıcı ve Tasarım Şablonunu kullanın.

Yeni başlayanlar için uygun bir şablon olan bu şablon, ürünleri sıfırdan geliştiren takımlar için özellikle yararlıdır. Temel olarak, siz ve iş arkadaşlarınızın fikirlerinizi bir araya getirip düzenleyebileceğiniz birleşik bir alan fonksiyonu görür.

Bunu kullanarak görevler oluşturabilir, ilerlemelerini izleyebilir ve genel proje zaman çizelgesini görselleştirebilirsiniz. Şablon, tüm süreci yönlendiren bir akış şeması ile görsel olarak da çekicidir.

İşte neden seveceğinizin nedenleri:

Her onay aşamasında yaratıcı varlıkları yönetin

Görsel panolar ve zaman çizelgeleriyle işlerinizi kolayca önceliklendirin

Görevleri ve dönüm noktalarını takvim son tarihleriyle senkronizasyon yapın

🔑 İdeal kullanım alanları: Departmanlar veya müşteriler arasında görsel içerik, markalaşma ve pazarlama tasarım projelerini yöneten yaratıcı takımlar.

10. ClickUp Tasarım Portföyü Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Tasarım Portföyü Şablonu ile tasarım portföyünüzü dakikalar içinde oluşturun

Müşteri sunumları için güçlü bir portföy oluşturmak için bir araç arayan bir tasarımcıysanız, ClickUp Tasarım Portföy Şablonunu kullanın. İster yeni başlayan ister deneyimli bir uzman olun, kendinize uygun bir lookbook oluşturmak için bu şablonu kolayca özelleştirebilirsiniz.

Bu şablon, geçmişteki tüm tasarım projelerinizi ve deneyimlerinizi profesyonel bir şekilde düzenlemenizi sağlar. Sunumunuzu kapsamlı hale getirmek için teslim edilecekler ve zaman çizelgeleri gibi önemli ayrıntıları da ekleyebilirsiniz.

Şablonun kullanımı kolaydır ve profesyonel bir tasarım portföyünde bulunması gereken tüm önemli unsurları içerir.

İşte neden seveceğinizin nedenleri:

Yaratıcı becerilerinizi, araçlarınızı ve nihai sonuçlarınızı sergileyin

Görevleri, görselleri ve teslim edilecekleri tek bir yerde birleştirin

Yerleşik sürüm izleme özelliği ile içeriği kolayca güncelleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Tamamlandı projeleri, vaka çalışmalarını ve yaratıcı referanslarını düzenli bir biçim sergileyen serbest çalışanlar ve tasarım profesyonelleri.

11. ClickUp Grafik Tasarım Basit Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Grafik Tasarım Basit Şablonunu kullanarak yarısı kadar çabayla sağlam grafikler oluşturun

Bir grafik tasarlamak, son teslim tarihi yaklaşana kadar ve siz hala hayal aşamasındayken çok eğlenceli ve keyifli görünebilir. Ancak neyse ki, işte bu noktada ClickUp Grafik Tasarım Basit Şablonu adımı atar.

Tasarım sürecinizi kolaylaştıran güçlü bir araçtır. Bu aracın yardımıyla, görüntü, video ve metin gibi tüm yaratıcı varlıklarınızı düzenleyerek çıktınızı ayrıntılı bir şekilde planlayabilirsiniz.

Ayrıca, küçük, uygulanabilir görevler oluşturmanıza ve son tarihler belirlemenize olanak tanır, böylece zaman çizelgesi içinde grafiği oluşturabilirsiniz.

İşte neden seveceğinizin nedenleri:

Grafik tasarım projelerini dağınıklık olmadan düzenleyin

Revizyonları, onayları ve paylaşılan dosyaları izleme

Temiz tahta tarzı düzenleri kullanarak ilerlemeyi görselleştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Pazarlama materyalleri, reklamlar veya dijital içerik oluşturma gibi tekrarlayan yaratıcı talepleri karşılayan şirket içi grafik tasarımcılar.

💡 Profesyonel İpucu: Aynı düğmeleri, kartları veya başlıkları tekrar tekrar tasarlamak yerine, merkezi bir bileşen kitaplığı oluşturun. Bu, maketleri hızlandırır, görsel tutarlılığı sağlar ve proje ortasında özellikler değişirse global güncellemeleri kolaylaştırır. 📈

12. ClickUp Tasarım Fikir Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Tasarım Fikir Şablonunu kullanarak takım çabasıyla yeni ürün kreatifleri oluşturun

Yeni bir ürün tasarımı oluşturmak istiyorsunuz ama aklınızda bir şey yok mu? ClickUp Tasarım Fikir Şablonu, sıfırdan yeni fikirler keşfetmenize yardımcı olsun.

Bu şablon, sizin ve takım üyelerinizin fikirlerini paylaşabileceğiniz bir ortak çalışma alanı fonksiyonu görür. Herkesin katkılarına dayanarak, en iyi öneriyi önceliklendirip seçim yapabilirsiniz ve yaratıcı sürece başlayabilirsiniz.

Şablon ayrıca tasarım ilerlemenizi izleme imkanı sunarak tek noktadan çözüm sunar.

İşte neden seveceğinizin nedenleri:

Fikirleri konu, kişilik veya kullanım durumuna göre gruplandırın

Tasarım konseptlerini kullanıcı gereksinimleri veya hedefleriyle ilişkilendirin

Beyin fırtınasından prototip oluşturma aşamasına kadar fikirleri izleme

🔑 İdeal kullanım alanları: Beyin fırtınası oturumları sırasında ham fikirleri yakalayan, düzenleyen ve önceliklendiren inovasyon takımları, tasarım düşünürleri ve yaratıcı profesyoneller.

⏩ Daha fazla bilgi: Ürün Tasarımında AI Nasıl Kullanılır?

13. ClickUp Tasarım Takımları Kanban Panosu Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Tasarım Takımları Kanban Panosu Şablonunu kullanarak tüm tasarım projelerinizi kolaylıkla yönetin

Tasarım ş Akışlarını yönetmek, özellikle birden fazla yaratıcı kişi söz konusu olduğunda, hızla kaotik bir hal alabilir. ClickUp Tasarım Ekipleri Kanban Panosu Şablonu, her şeyi kontrol altında tutmanıza yardımcı olur.

Bu şablon, beyin fırtınası, ilerleme, inceleme ve son aşama gibi aşamalara göre tasarım projelerini yönetebileceğiniz görsel bir pano sunar. Rol atayabilir, ek dosya ekleyebilir, son teslim tarihlerini izleyebilir ve geri bildirimleri tek bir yerde tutabilirsiniz.

Ayrıca, takımınızın benzersiz tasarım sürecine uyacak şekilde sütunları, etiketleri ve öncelikleri özel hale getirmenize de olanak tanır.

İşte neden seveceğinizin nedenleri:

Engelleri, bağımlılıkları ve müşteri geri bildirimlerini takip edin

Sürükle ve bırak kolaylığıyla görevleri yeniden sıralayın ve önceliklerini değiştirin

Özel renk kodlu etiketlerle işleri kategorilere ayırın

🔑 İdeal kullanım alanları: Tasarım görevlerini, ilerlemeyi ve sahipliği görsel, durum odaklı bir ş akışında izleyen tasarım yöneticileri ve işbirliği takımları.

🧠 İlginç bilgi: Tasarım panosu şablonlarında sıklıkla kullanılan Kanban yöntemi, 1940'larda Toyota tarafından icat edilmiştir. 🚘

clickUp ile Zahmetsizce Yeni Ürünler Tasarlayın*

Harika bir ürün tasarımı sadece yaratıcılıkla ilgili değildir; yapı, yineleme ve herkesin kullanıcı deneyimi etrafında uyum sağlamasıyla da ilgilidir.

İster yeni bir kullanıcı haritası oluşturuyor, ister tel kafesler oluşturuyor, ister tasarım çıktılarını yönetiyor olun, doğru şablonlar netliği, hızı ve işbirliğini artırır.

ClickUp'ın geniş ücretsiz ürün tasarım şablonları aralığı, takımlara her seferinde sıfırdan başlamak zorunda kalmadan bir avantaj sağlar. Ürün tasarım ş Akışınızı kolaylaştırmaya hazır mısınız? ClickUp'ın ürün tasarım şablonlarını bugün keşfedin ve ücretsiz olarak kullanmaya başlayın!

Ürün Tasarım Şablonları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Ürün tasarım şablonları, araştırma, fikir üretme, test etme gibi tasarım döngüsünün tamamını kapsarken, UI şablonları yalnızca görsel arayüz düzenine odaklanır.

Evet. ClickUp'ın Beyaz Tahta ve Belge şablonları gibi şablonlar, fikirleri, yorumları ve varlıkları merkezileştirerek araç değiştirme ve sürüm karmaşasını azaltır.

İş akışınızın aşamasına (tel kafes modelleme, yolculuk haritalama veya dokümantasyon) uygun olanı seçin ve takım boyutu ve proje türü için özel seçenekler sunan bir şablon seçin.