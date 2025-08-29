Daha Akıllı Ürün Lansman Kampanyaları için AI'yı Kullanma

her ürün lansmanı kontrollü bir kaos gibi hissettirir. *

Bir kampanya hakkında 47 sohbet konusunu aynı anda yürütüyorsunuz. Tasarımcınız ana görselin 12. revizyonunu yapıyor. Hukuk departmanı metinde "sadece küçük bir değişiklik" istiyor. Ve CEO'nuz lansmanı bir hafta öne alıp alamayacağınızı sordu.

Tanıdık geliyor mu?

aI ile değişenler:* Kaosu yönetmek yerine, başarıyı koordine edersiniz. AI, yoğun işleri (kısa koordinasyon, varlık varyasyonları, performans izleme) hallederken, siz gerçekte sayıları hareket ettiren stratejiye odaklanırsınız.

Bu, "AI pazarlamayı kurtaracak" türünden bir başka düşünce yazısı değildir. Lansman süresini yarı yarıya azaltmak ve kampanya etkinliğinizi iki katına çıkarmak için uygulayabileceğiniz bir oyun kitabıdır.

✨ İlginç Bilgi: Pedigree'nin "Adoptable" kampanyası, her reklamı yerel olarak evlat edinilebilir barınak köpekleriyle eşleştirmek için AI kullandı, böylece her Pedigree reklamı yakındaki gerçek bir köpeğin reklamı haline geldi. Bir köpek evlat edinildiğinde, AI gerçek zamanlı olarak bir sonraki yerel köpeği reklamda gösterdi. İlk iki hafta içinde, özellikli köpeklerin yaklaşık %50'si evlat edinildi ve barınak profillerine gelen trafik 6 kat arttı.

AI Kampanya Yürütme Nedir?

Ürün lansmanları için AI kampanya yürütme, çok kanallı pazarlama kampanyalarını uçtan uca planlamak, üretmek, başlatmak ve optimize etmek için AI araçlarının, modellerinin ve ajanlarının disiplinli bir şekilde kullanılmasıdır.

aI kampanya yürütme neleri kapsar*?

Müşteri özel verilerini, tahmine dayalı modellemeyi ve doğal dil işlemeyi kullanarak kampanya plan ve hedef kitle tanımlama

Metin, görseller ve video'larda marka tutarlılığını korumak için koruyucu önlemler içeren yaratıcı geliştirme

Manuel çabayı azaltan otomatik ş Akışlarıyla görevlerin, sahiplerin ve zaman çizelgelerinin koordine edilmesi

Kampanyaları anahtar metriklere göre ayarlayan AI içgörüleri ve gösterge paneli sayesinde gerçek zamanlı kampanya optimizasyonu

Geçmiş kampanya performansını istemlere, brifinglere ve pazarlama stratejilerine geri besleyen bir öğrenme döngüsü

⭐ Özellikli Şablon Fikir aşamasından lansman sonrası analize kadar ürün lansmanınızın her aşamasını, adım kontrol listesi olan ClickUp Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Şablonu ile yönetin. Ücretsiz şablon edinin Lansmanınızın tüm hareketli parçalarını tek bir yerden takip edin: ClickUp Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Şablonu ile

Pazarlamada yapay zeka ve geleneksel uygulama

Evet, anlıyoruz. Birkaç basit otomasyondan öteye geçmeden "her şeyin AI ile yapıldığı" söylemlerinden bıktınız. Bu konuyu makalede daha ayrıntılı olarak ele alacağız, ancak şimdilik ürün lansmanları için geleneksel kampanya yürütme ile AI kampanya yürütme arasındaki anahtar farkları özetleyen bir tablo sunuyoruz.

Kategori Geleneksel kampanya yürütme AI destekli kampanya yürütme Plan Dağınık belgelerde kanal bazında planlar Otomasyonlu ş Akışları ve net sorumlular (talimatlara veya geçmiş kampanyalara göre AI tarafından atanan) ile birleşik plan Hedefleme Manuel araştırmadan geniş segmentler Müşteri özel verilerini ve tahmine dayalı modellemeyi kullanarak daha akıllı hedef Yaratıcı Doğrusal kopya → tasarım → inceleme Üretken yapay zeka ve marka koruma önlemleriyle paralel varlık oluşturma Koordinasyon Yöneticiler güncellemeleri ve onayları takip eder AI ajanları brifingleri, onayları ve bağımlılıkları zamanında yönlendirir İzleme Gecikmeli içgörüler içeren haftalık raporlar Gerçek zamanlı kampanya optimizasyonu için canlı gösterge panelleri Optimizasyon Seyrek, görüşe dayalı değişiklikler Anahtar metriklere ve KPI'lara sürekli, veriye dayalı ayarlamalar yapın Yönetişim Mesajlar kanallar arasında kayıyor Yayın öncesi kontrollerle marka tutarlılığını koruyun

AI, lansman kampanyaları için yapılacak neler? Diğer adıyla Kullanım Örnekleri

AI , daha az manuel çaba, daha hızlı öğrenme ve anahtar metriklerle daha sıkı uyum sayesinde pazarlama kampanyalarınızda fikirleri sonuçlara dönüştürür.

Yaratıcı geliştirmeyi otomasyon ile gerçekleştirin (metin, görseller, komut dosyaları)

Üretken yapay zeka ve kullanıma hazır şablonlarla reklamlar, e-postalar, açılış sayfaları ve video senaryoları hazırlayın

Marka yönergelerinizi gen AI'ya girerek marka tutarlılığını koruyun. Bu, kampanya varlıkları genelinde marka koruma önlemleri sağlar

Farklı hedef kitle segmentleri ve yerel pazarlar için hızlı varyantlar oluşturun

📌 Örnek: Lexus, AI tarafından yazılan bir TV reklamı ile ES modelini piyasaya sürdü ve markanın hikayesini korurken yaratıcı geliştirme sürecini hızlandırdı.

🧠 Biliyor muydunuz? ClickUp Brain kullanıcıları, ChatGPT, Claude, Gemini ve daha fazlası gibi birden fazla harici AI modeline doğrudan ClickUp Çalışma Alanından erişebilir. AI'nın yayılmasını önleyin ve tüm iş verilerinize erişimi olan bağlamsal bir AI kullanarak ihtiyaçlarınıza göre özel kampanya varlıkları oluşturun.

Hedef kitle segmentlerini ve kanalları tahmin edin

Özel verilerini ve kullanıcı davranışlarını analiz ederek, tahmine dayalı modelleme ile yüksek niyetli kümeleri bulun

Yapıştırılmış kampanya performansını ve canlı etkileşim metriklerini kullanarak pazarlama kanalları ve bütçeleri önerin

Kampanya verileri geldikçe potansiyel müşteri puanlamasını iyileştirin, böylece kampanyaları güvenle ayarlayabilirsiniz

📌 Örnek: NBCUniversal, kanallar arasında öngörülebilir, gizlilik öncelikli kitle segmentleri oluşturmak için AI destekli bir planlama ve etkinleştirme sistemi kullanmaya başladı.

Kampanya zaman çizelgesini, görev dağılımını ve koordinasyonu kolaylaştırın

Otomasyonlu ş Akışları ve AI ajanları aracılığıyla brifingleri sahipleri, son teslim tarihi ve bağımlılıkları olan görevlere dönüştürün

Kampanya yürütmede darboğazları azaltmak için onayları ve güncellemeleri otomatik olarak yönlendirin

Kampanya yöneticileri ve paydaşların uyumlu çalışması için tek bir doğru kaynak kullanın

📌 Örnek: Estée Lauder Companies, pazarlama ş Akışlarına üretken yapay zeka entegre ederek kampanya varlıklarını otomatik olarak oluşturdu, işleri standart onay süreçlerinden geçirdi ve markalar ve pazarlar arasında aktarımları hızlandırdı. Sonuç olarak, yönetişimden ödün vermeden daha hızlı zaman çizelgeleri ve daha sıkı koordinasyon elde edildi.

AI destekli gösterge panelleriyle gerçek zamanlı içgörüler elde edin

Reklamları, e-posta, web'i ve analiz araçlarını tek bir anahtar performans göstergesi görünümünde bir araya getirin

AI içgörüleri ve anomali algılama özelliğini kullanarak hedef, kreatif veya harcama için sonraki adımları önerin

Küçük sorunlar büyüyüp çığ gibi büyümeden harekete geçebilmeniz için gerçek zamanlı kampanya optimizasyonunu etkinleştirin

📌 Örnek: Yum Brands, canlı sinyallere göre teklifleri ve zamanlamayı uyarlayan, KFC ve Taco Bell gibi markalar arasında etkileşimi ve satın alma davranışını iyileştiren AI destekli kampanyalar gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kanal özelinde optimizasyon (e-posta, sosyal medya, ücretli)

E-posta: Konu satırlarını ve gönderim zamanlarını test edin, akışları kişiselleştirin ve farklı hedef kitle segmentlerini hedefleyerek dönüşüm oranlarını artırın

Sosyal medya: Gönderi varyantları oluşturun, sosyal medya etkileşimlerinden dersler çıkarın ve farklı biçimlerde içerik oluşturma planlayın

Ücretli: Reklam kampanyasının kreatiflerini ve hedef kitlelerini yenileyin, ardından AI destekli içgörülerle kampanyaları ROAS ve CPA'ya göre optimize edin

📌 Örnek: Barbie filminin AI destekli selfie oluşturucusu , çapraz kanal UGC ve hızlı yaratıcı yinelemeleri destekleyerek kampanyanın lansmandan önce sosyal platformlarda dikkat çekmesine yardımcı oldu.

Lansman için Adım Adım AI Kampanya Yürütme

İşte, lansmanları telaşsız bir şekilde gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz beş adımlı akış. İşleri basit tutun, canlı tutun ve AI'nın ağır işleri halletmesine izin verin, böylece pazarlama takımı yoğun işlerle değil, kararlarla ilgilenebilir.

1. Adım: Sonuçları, koruyucu önlemleri ve verileri uyumlu hale getirin

Hedefi ayarla, böylece AI "iyi"nin ne olduğunu bilsin

Dönüşüm oranları, etkileşim metrikleri ve web sitesi trafiği gibi 0. günden 30. güne kadar olan anahtar metrikleri tanımlayın

Yeniden çalışma ihtiyacını önlemek için bütçe kısıtlamalarını, onay SLA'larını ve karar haklarını listeye alın

Geçmiş kampanya performansını, özel verileri ve kullanıcı davranışlarını tek bir görünümde yapıştırın

AI'nın kampanya varlıkları genelinde marka tutarlılığını koruması için marka koruma kuralları yazın

Tahmine dayalı modelleme ve doğal dil işlemeyi kullanarak akıllı karşılaştırma ölçütleri ve KPI ağacını ayarlayın

🟣 AI'ya boş bir sayfa vermeyin. Net kurallar ve tek bir doğru kaynak, AI'yı kaotik bir fikir üreticiden hassas bir yürütme motoruna dönüştürür. Niyetlerinizi açıkça ifade edin ve AI'nızı sizi desteklemek için ihtiyaç duyduğu tüm verilerle donatın.

Adım 2: AI ile kaynak özetini hazırlayın

Ham girdileri net, test edilebilir bir plan'a dönüştürün

Kampanya verilerini analiz ederek pozisyon, teklifler ve hedef kitle segmentlerini şekillendirin

Yaratıcı matris, kanal planı ve ilk taslak metin oluşturun

Paydaşların notlarını bir kontrol listesinde özetleyin ve riskleri vurgulayarak zaman çizelgelerindeki riskleri ortadan kaldırın

Daha sonra manuel çabayı azaltmak için farklı hedef kitle segmentleri için mesaj haritaları oluşturun

Her pazarlama kanalı için başarı kriterlerini tanımlayarak optimizasyonun net olmasını sağlayın

🟣 Verilerden taslağa dakikalar içinde. Sıfırdan başlamayı bırakın. AI'yı kullanarak paydaş toplantılarını, geçmiş performans verilerini ve pazar bağlamını yapılandırılmış, eyleme geçirilebilir bir özet halinde birleştirin. Bu, şimdiye kadarki en hızlı ilk taslağınız olacak.

3. Adım: Planı harita ve işe dönüştürün

Planı her sahibi için görünürlük ve uygulanabilirlik sağlayacak şekilde yapın

Kampanya yürütme için dönüm noktaları, sahipler ve bağımlılıklar içeren tek bir program oluşturun

Planı, kampanya yöneticilerinin ilerlemeyi izleme yapabilmesi için net sorumlular ve tarihler içeren görevlere dönüştürün

Takımlara kampanyaları birlikte planlamak, yürütmek ve izlemek için paylaşımlı bir çalışma alanı sağlayın

Giriş, onay ve hatırlatıcılar için otomasyonlu ş Akışları oluşturun, böylece hiçbir şey aksamasın

Karar haklarını ve eskalasyon yollarını belgeleyerek bütçe kısıtlamaları altında hızlı hareket edin

🟣 Planlar genellikle kötü stratejiden değil, belirsiz sahiplikten dolayı başarısız olur. Her bir teslimatı her zaman bir isim ve tarihle bağlantılı hale getirin.

4. Adım: Varlıkları üretin ve raylar üzerinde incelemeler yapın

Mesaj sapması olmadan kaliteli kreatifleri hızla gönderin

Üretken AI'yı kullanarak metinler, görseller ve senaryolar oluşturun, ardından farklı hedef kitle segmentleri için yerelleştirin

Takvimler, özetler ve kontrol listeleri için kullanıma hazır şablonlardan başlayarak biçimlerin tutarlılığını koruyun

AI ajanları ve otomatikleştirilmiş ş Akışları ile incelemeleri ve devirleri yönlendirerek döngü süresini kısaltın

Marka koruma önlemleriyle talepleri ve üslubu sabitleyin, böylece varyasyonlar mesajın özünden sapmasın

Denetlenebilirlik için kayıt sisteminizde sürüm geçmişini ve onayları izlemeyin

kaos değil, ölçek oluşturma*. AI, bir saatte 100 reklam varyantı üretebilir. Gerçek kazanç nedir? Otomatik onay ş Akışlarını ve sürüm kontrolünü kullanarak, takımınızın Slack konu ve e-posta zincirlerinde boğulmadan bunları yönetmek.

5. Adım: Lansman odası, optimize etme ve öğrenme

Lansmanı haftalık bir rapor olarak değil, canlı bir sistem gibi yönetin

Gerçek zamanlı kampanya optimizasyonu için AI destekli gösterge panellerinde sinyalleri merkezileştirin

Kampanyaları, sprintin sonunda değil, sinyaller değiştikçe hedef kitleye, kreatiflere ve harcamalara göre ayarlayın

Önce öncü göstergeleri, ardından daha büyük adımlar atmak için anahtar performans göstergelerini izleyin

Öğrendiklerinizi komut istemlerine ve oyun kitaplarına geri aktarın, böylece her lansman daha akıllı hale gelsin

Paydaşları kazançlar, eksiklikler ve sonraki testler konusunda uyumlu hale getirmek için tek sayfalık bir özet paylaşımında bulunun

🟣 Geriye dönük olarak değil, gerçek zamanlı olarak optimize edin. AI'nın sağladığı en büyük değişiklik nedir? Lansman sonrası otopsilerden canlı kampanya ameliyatlarına geçiş. Bir reklam saat 14:00'te başarısız olursa, bütçe harcanmadan önce, saat 14:15'te yön değiştirebilirsiniz.

Lansman başladı ve sinyaller gelmeye başladı, bir sonraki adım basit: önemli olanı ölçün ve gerçek zamanlı olarak harekete geçin.

Ürün Lansmanı Kampanyaları için En İyi AI Aracı

Bir ürünü piyasaya sürmek, hassasiyet, hız ve uyum gerektiren, yüksek riskli, çoklu takım çabasının ürünüydü. ClickUp ve AI destekli özellikleri —ClickUp Brain, Brain Max, AI Agents, AI Notetaker, AI Calendar, Talk-to-Metin ve multi-model AI—ürün lansmanınızın her aşaması için hedefli çözümler sunar.

Pazarlama takımları ve ürün takımları için özel olarak tasarlanmış çalışma alanları ile daha akıllı plan, sorunsuz uygulama ve kolaylaştırılmış işlemler için en kapsamlı platformu elde edersiniz.

ClickUp AI: Daha akıllı plan ve operasyonlar için ortağınız

Başlayın. Ücretsizdir Çok kanallı kampanyalardan küresel etkinliklere kadar pazarlama programlarınızı ClickUp for Marketing Takım ile yürütün

*clickUp, planlama, üretim ve optimizasyonu tek bir AI destekli çalışma alanında bir araya getiren iş için her şeyi içeren bir uygulamadır, böylece lansmanlar araç dağınıklığı veya bağlam değiştirme olmadan uçtan uca gerçekleştirilir.

ClickUp AI , Belgeler, Beyaz Tahtalar, Görevler ve Gösterge Panellerine entegre edildi ğinden, takımınız daha hızlı hareket eder, uyumlu çalışır ve yönetişimi sıkı tutar.

ClickUp AI'nın işinizin her parçasını nasıl entegrasyonlarla birleştirdiğini görmek için bu video'yu izleyin👇

clickUp ürün lansmanlarını nasıl kolaylaştırır?*

Belgeler, görevler, özetler ve geçmiş işlerden bağlam bilgilerini çeken ve bunları yol haritalarına, mesaj haritalarına ve kontrol listelerine dönüştüren AI ile daha akıllı planlar yapın

Stratejinizi Beyaz Tahta'da doğrudan sahipleri ve tarihleri ile birlikte ClickUp görevlerine dönüştürerek daha hızlı üretim yapın, yaratıcı ve kanal işlerinizi senkronizasyon içinde tutun

Canlı ClickUp Gösterge Panelleri ile kanal sinyallerini birleştiren ve en iyi eylemleri ortaya çıkaran, güvenle lansman yapın, böylece kararlar gerçek lansman KPI'larını izler

Takımınız stratejiye odaklanırken, AI Ajanları ve otomasyonlar onayları yönlendirir, güncellemeleri yayınlar ve devirleri tamamlar

aI ile stratejik plan*

clickUp Brain *, yapay zekayı doğrudan proje yönetiminize getirerek ClickUp içinde yazma, özetleme ve otomasyon işlemlerine yardımcı olur.

Kampanyanızın AI stratejisti olarak görev yapar. Lansman planınızla ilgili soruları anında yanıtlar, rakip araştırmalarını alır, anahtar belgeleri özetler ve kampanya özetleri oluşturur; hepsi çalışma alanınızda. Brain'in bağlamsal farkındalığı, ürününüze ve pazarınıza özel, kesin ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmenizi sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain ile görseller oluşturun ve tek bir birleşik ClickUp Çalışma Alanından en yeni GPT, Claude, Gemini ve diğerlerini kullanarak araştırma ve metin işlemlerini gerçekleştirin İşte Brain'in nasıl işlediğine dair bir örnek👇

Daha ileri gitmek isteyen pazarlamacılar için — her aracı birbirine bağlama, uygulamalar arasında otomasyon sağlama ve ellerinizi kullanmadan iş yapma — ClickUp Brain MAX bir sonraki adımdır. Çoklu model AI ile zekayı bir üst seviyeye taşır.

Brain Max, geniş veri kümelerini analiz edebilir, kampanya sonuçlarını tahmin edebilir ve pazara giriş stratejileri için gelişmiş öneriler sağlayabilir. Hatta lansman senaryolarını simüle ederek, uygulama başlamadan önce riskleri belirlemenize ve yol haritanızı optimize etmenize yardımcı olabilir.

Araçların yayılmasını sonlandıran AI süper uygulamasına ilişkin daha fazla bilgi için:

Mac/Windows için bağımsız bir uygulama olarak tarayıcı dışında çalışır

ClickUp'ı diğer tüm iş uygulamalarınızla (Google Drive, Slack, Jira, Figma vb.) ve web ile bağlantıya geçirin

Uygulama arası, bağlamsal zeka, evrensel arama ve otomasyonun yanı sıra Talk-to-Metin ve çoklu LLM model değiştirme gibi gelişmiş özellikler sağlar

Brain MAX, AI Sprawl olarak adlandırılan ve bağlantısız AI araçları, parçalanmış ş Akışı ve kaybolan bağlamın neden olduğu verimlilik kaybı gibi giderek büyüyen sorunları çözmek için tasarlanmış devrim niteliğinde bir AI masaüstü uygulamasıdır. Daha fazla bilgi için bu video'yu izleyin 👇

AI Ajanları ve Otomasyon ile kesintisiz operasyonlar

AI Ajanları ile tekrarlayan ve karmaşık ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirin. Örneğin, bir AI Ajanı lansman kontrol listenizi izleyebilir, bağımlılıklar ortadan kalktıkça görevleri otomatik olarak atayabilir, engelleri üst düzeye taşıyabilir ve paydaşları gerçek zamanlı olarak bilgilendirebilir. Ajanlar ayrıca harici araçlarla (CRM veya pazarlama platformları gibi) entegre edilebilir, böylece lansman operasyonlarınızın her zaman senkronizasyon içinde olmasını sağlar.

ClickUp Otomasyonları ve AI Otomasyon Oluşturucu'yu kullanarak özetleri gözden geçirenlere yönlendirin, SLA'lar geçmeden sahipleri uyarın ve listelerdeki durumu manuel takip yapmadan güncelleyin.

ClickUp'ta özel otomasyonları etkinleştirerek ürün lansman kampanyalarınızı kolaylaştırın ve verimliliği artırın

Son teslim tarihlerini veya dönüm noktalarını asla kaçırmayın. ClickUp'ın AI destekli hatırlatıcıları ve bildirimleri, takımınızın yolunda ilerlemesini sağlar, gecikmiş görevleri işaretler ve acil öncelikleri ortaya çıkarır, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

Zahmetsiz işbirliği ve dokümantasyon

ClickUp AI Notetaker, lansman toplantılarınıza (Zoom, Google Meet, Teams vb.) katılır, konuşmaları yazıya döker ve otomatik olarak yapılandırılmış toplantı notları, eylem öğeleri ve takip işlemleri oluşturur. Uzun tartışmaları net ve uygulanabilir sonraki adımlara özetleyebilir ve bunları anında takımınızla paylaşabilir, böylece herkesin uyumlu ve hesaba çekilmesini sağlar.

Talk-to-Metin ile hareket halindeyken fikirlerinizi, güncellemeleri veya geri bildirimleri kaydedebilirsiniz. İster beyin fırtınası oturumunda ister saha ziyaretinde olun, sadece konuşun ve ClickUp düşüncelerinizi doğrudan görevlere, belgelere veya yorumlara dönüştürsün. Bu, dokümantasyonu hızlandırır ve manuel girişi azaltır, böylece işbirliğini daha hızlı ve daha kapsayıcı hale getirir.

ClickUp AI Notetaker ile toplantıların doğru transkripsiyonlarını yakalayın

Kusursuz planlama ve koordinasyon

ClickUp Takvim ile tüm kampanya etkinliklerini, toplantıları ve son teslim tarihlerini tek bir yerden planlayın. Bu AI takvim, takımın uygunluk durumuna göre en uygun toplantı zamanlarını önerir, çakışmaları otomatik olarak çözer ve harici takvimlerle senkronizasyon sağlar. Ayrıca, lansman planınız geliştikçe zaman çizelgeleri oluşturabilir ve güncelleyebilir, böylece her teslimatın zamanlamasının mükemmel olmasını sağlar.

Beklediğiniz takvim çözümü hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu video izleyin👇

Takvim etkinliklerini belirli görevlere, belgelere veya dönüm noktalarına bağlayabilirsiniz. Proaktif hatırlatıcılar ve durum güncellemeleri alın, böylece takımınız her zaman bir sonraki adıma hazır olsun.

Çoklu model AI ile daha akıllı içgörüler ve karar verme

Daha derin içgörüler elde etmek için birden fazla AI modelinin gücünden yararlanın. Müşteri geri bildirimlerini, pazar eğilimlerini ve kampanya performansını gerçek zamanlı olarak analiz edin. Lansman stratejinizi şekillendirmek ve değişen koşullara hızla uyum sağlamak için rakip karşılaştırmaları, duygu analizi ve tahmine dayalı raporlar oluşturun.

Ayrıca, ClickUp'ın Enterprise AI Arama özelliği görevler, belgeler, sohbetler ve hatta Slack veya Gmail gibi bağlı uygulamaları tarayarak size doğru kaynakları parmaklarınızın ucuna getirir.

*strateji ve ş Akışlarını akıllı bir şekilde haritalandırın; ICP'leri, yaratıcı matrisleri ve lansman ş Akışlarını şekilleri görevlere dönüştüren bir tuval üzerinde haritalandırın; kopyala-yapıştır yapmanıza gerek kalmaz, sapma olmaz. ClickUp Beyaz Tahtalar Docs, Tasks ve sprintlerle bağlantılı kalır , böylece lansman ilerledikçe planlar güncel kalır.

Fikirleri koordineli eylemlere dönüştürün ve bunları görevlerden belgelere ve ClickUp Beyaz Tahtası ile sohbete kadar işinizin geri kalanıyla bağlantılandırın

*lansman planlama ve içerik takvimleri için şablonlarClickUp Şablonları'nı kullanarak lansman takvimlerini, kontrol listelerini ve kreatif özetleri dakikalar içinde oluşturun, ardından iş akışını yeniden oluşturmadan bölgelere göre yerelleştirin. Şablonlar görevler ve zaman çizelgeleriyle bağlantılıdır, böylece operasyonlar ve kreatifler ilk günden itibaren uyumlu kalır.

İşte birkaç örnek:

*ürün lansmanı planlaması için ClickUp şablonları

ürün Stratejisi Şablonu *: Pazara giriş stratejinizi harita, nesne belirleyin ve takımınızı lansman hedefleri konusunda uyumlu hale getirin. ürün Lansmanı için Proje Planı Şablonu *: Sorunsuz bir uygulama için tüm lansman görevlerini tek bir yerden planlayın, atayın ve izlemeyin.

📅 İçerik takvimleri için ClickUp şablonları

Promosyon Takvimi Şablonu Tüm promosyon faaliyetlerinizi, içerik yayınlarınızı ve kampanya son tarihlerinizi tek bir görsel takvimde planlayın ve yönetin. i̇çerik Takvimi Şablonu * Kanallar arasında içerik planlayı n, taslak hazırlayın ve yayınlayın, yazarlara/tasarımcılara görevler atayın ve son teslim tarihlerini kolaylıkla takip edin.

⭐️ Bonus: Ürün lansmanınızın ilk plan'dan piyasaya sürülmesine kadar sorunsuz geçmesini sağlamak için bu ücretsiz ürün lansmanı şablonlarını deneyin.

Ücretli kampanyaları desteklemek için hızlı reklam görselleri ve metin varyantları için AdCreative.ai

Lansman hikayeniz hareketli grafikler gerektirdiğinde, AI video ve hareketli varlıklar için Runway'i kullanın

E-ticaret yığınlarında tahmine dayalı segmentasyon ile e-posta ve SMS düzenlemesi için Klaviyo

AI kullanarak ürün lansmanının başarısını nasıl ölçebilirsiniz?

Göremediğiniz şeyi düzeltemezsiniz. AI'yı kullanarak ham kampanya verilerini net eylemlere dönüştürün, böylece pazarlama takımı performansı sonradan değil, gerçek zamanlı olarak yönlendirebilir.

*aI puan kartınızı ayarleyin

Bir ana KPI ve gelirle bağlantılı 3-5 anahtar performans göstergesi seçin

Geçmiş kampanya performansına, mevsimselliğe ve rakip bağlamına ilişkin tahmine dayalı modelleme ile karşılaştırma yapıştır

Dönüşüm oranları, etkileşim metrikleri ve kanal bazında web sitesi trafiği gibi anahtar metrikleri takip edin

Bütçe, kreatif veya hedef kitle değişikliğini tetikleyici eylem eşiklerini tanımlayın

⭐️ Hızlı Kazanç: AI destekli ilk lansmanınız için sadece 3 KPI ile başlayın. Her şeyi izleme yapmaya çalışan çoğu takım, sonunda hiçbir şeyi optimize edemez. Odaklanmak, gösterişten daha önemlidir.

sonuçları gerçek zamanlı olarak okuyun*

Gerçek zamanlı kampanya optimizasyonu için AI destekli gösterge panellerinde sinyalleri merkezileştirin

Verileri hedef kitle, kreatif, teklif ve yerleştirme açısından analiz edin ve incelemeler, sosyal medya ve destekten elde edilen NLP duyarlılığını katmanlayın

Anormallik algılama özelliğini kullanarak beklenmedik artışları veya düşüşleri daha da büyümeden işaretleyin

Kampanya yöneticileri ve paydaşların uyumlu çalışması için tek bir doğru kaynak kullanın

⚠️ Dikkat: Eylem eşiklerini çok sıkı ayarlamayın. %5'lik bir dönüşüm oranı düşüşü, kampanya krizi değil, normal günlük bir sapma olabilir. AI'ya nefes alması için alan tanıyın.

Neyin iş olduğunu bulun ve iki katına çıkarın

Varyantlar üzerinde hızlı kampanya analizi gerçekleştirerek mesaj-pazar uyumunu ve artışını tespit edin

Harcamaları yüksek performanslı kitlelere ve reklamlara kaydırın, geri kalanını duraklatın

Marka tutarlılığını koruyan AI tarafından oluşturulan varyantlarla düşük performans gösteren ürünleri yenileyin

Atıf modellemesini kullanarak hangi pazarlama kanallarının en değerli kullanıcıları çektiğini görün

*tahmin yapın ve döngüyü kapalı hale getirin

0-7 gün göstergelerini kullanarak tahmine dayalı modellerle proje sonuçlarını erken aşamada tahmin edin

Kohort analizi gerçekleştirerek lansman sonrası durum için müşteri tutma ve erken yaşam boyu değer modellerini okuyun

Hedef ve içerik oluşturma iyileştirmek için içgörüleri istemlere ve brifinglere geri bildirim olarak aktarın

Varlıkları, kararları ve öğrenilenleri arşivleyin, böylece bir sonraki lansman daha akıllı bir şekilde başlasın

💡 Profesyonel İpucu: Herkesin görebileceği bir sayfalık bir puan kartı hazırlayın: 1 ana KPI, 3 öncü gösterge ve sonuçlar planın üzerinde veya altında olduğunda alacağınız iki önlem.

AI Destekli Lansmanların Gerçek Hayattan Örnekleri

1. Heinz: AI ile oluşturulan ketçap ambalaj tasarımları

Heinz, büyük bir kreatif kampanya için ketçap şişelerini tasvir eden yüzlerce benzersiz, yaratıcı görsel oluşturmak için DALL·E görüntü oluşturucuyu kullandı. En iyi tasarımlar ürün lansmanının bir parçası oldu ve sosyal, dijital ve PR kanallarında yayınlandı.

🎯 Sonuçlar: Kampanya organik bir heyecan yarattı, yüksek etkileşim sağladı ve Heinz'ın marka bilinirliğini güçlendirdi. AI, hem hızlı varlık oluşturmayı hem de kültürel uygunluğu test etmenin yeni bir yolunu mümkün kıldı.

2. BMW: Gerçek zamanlı kişiselleştirilmiş reklam panosu kampanyası

BMW, dijital reklam panolarında AI kullanarak gerçek zamanlı trafik verilerini analiz etti ve trafik akışının hızına bağlı olarak reklamları değiştirdi: hızlı akan trafik kısa duyuruları tetikleyici iken, daha yavaş trafik ayrıntılı ürün bilgilerini gösterdi.

🎯 Sonuçlar: Mesajlar hız ve bağlama göre dinamik olarak ayarlandığından, etkileşim ve hedef iyileşti.

3. Sephora: Lansmanlar için sanal makyaj sanatçısı

Sephora, artırılmış gerçeklik ve AI'yı birleştiren Virtual Artist aracını piyasaya sürdü. Bu araç, kullanıcıların telefon veya bilgisayar kameralarını kullanarak binlerce makyaj ürününü gerçek zamanlı olarak sanal olarak denemelerine olanak tanıyor. AI, yüz geometrisini ve cilt tonunu analiz ederek gerçekçi dijital makyaj uyguluyor, kişiselleştirilmiş öneriler ve eksiksiz görünümler sunuyor.

🎯 Sonuçlar: Kişiselleştirilmiş ürün önerileri dönüşümleri artırdı; sanal denemeler, yeni lansmanlar için müşteri güvenini artırdı ve ürün iadelerini azalttı.

4. Nestlé: Kişiselleştirilmiş ürün önerileri

Nestlé, tüketici katılımını ve satışları artırmak için yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş ürün önerileri kullanıyor . Satın alma geçmişi, beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı kalıpları gibi tüketici verilerini analiz ederek, Nestlé'nin yapay zeka destekli platformları kişiye özel beslenme ve ürün önerileri sunuyor. Bu sistemler, kullanıcılara satın alma yolculuklarında gerçek zamanlı, özel tavsiyelerle rehberlik eden sohbet robotları ve öneri motorları içeriyor.

🎯 Sonuçlar: AI, Nestlé'nin pazarlama harcamalarını optimize etmesine, dönüşüm oranlarını artırmasına ve ilgili, kişiselleştirilmiş içeriği büyük ölçekte sağlayarak marka sadakatini güçlendirmesine yardımcı oldu.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si yazma, düzenleme ve e-postalar dahil olmak üzere içerik oluşturmak için AI kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile, tüm çalışma alanınızın bağlamını korurken, e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanında yapay zeka destekli yazma yardımı alırsınız.

Ürün Lansmanı Kampanyalarının Yüksek Riskleri

Ürün lansmanları, aylarca süren işleri birkaç sprint'e sıkıştırır. Bütçeler görünür, zaman çizelgeleri sıkıdır ve her kanal aynı anda aynı hikayeyi anlatmalıdır. İşte burada işler riskli hale gelir ve AI, kontrolü elinizde tutmanıza yardımcı olur.

1. Sıkı zaman çizelgeleri ve çok sayıda hareketli parça

Lansman süreleri kısadır, varlıklar hızla çoğalır ve her bağımlılık risk oluşturur. AI araçları, brifingleri, onayları ve kanal kurulumunu otomasyonla birleştirerek kampanya yöneticilerinin plan ve üretimi sıkıştırmasına yardımcı olur, böylece küçük pazarlama takımları ivmelerini koruyabilir.

📌 Örnek: Maybelline, dijital avatar May'i kullanarak Falsies Surreal Uzantı Maskara'yı piyasaya sürdü. May, pazarlama takımının birçok yüzeyde aynı anda tutarlı görseller oluşturmasını ve uyarlamasını sağlayarak, teslim sürelerini önemli ölçüde kısalttı.

2. Birden fazla kanalda ses getirmek için baskı

İlk gün önemlidir. Pazarlama kanallarında erişim, sıklık ve tutarlı hikaye anlatımı gerekir. AI destekli koordinasyon, marka tutarlılığını korurken reklamları her yüzeye uyarlamanıza yardımcı olur.

📌 Örnek: Coca-Cola'nın "Create Real Magic" kampanyası, hayranlarını AI sanatını birlikte yaratmaya davet etti, ardından bunu reklam panoları ve dijital temas noktalarında yaygınlaştırdı. Bu, ölçek ve ilgi çekmek için tasarlanmış, üretken AI ve ikonik marka varlıklarına dayanan çapraz kanallı bir an oldu.

3. Gecikmeler, uyumsuzluklar ve tutarsız mesajlaşma riski

Parçalanmış ş akışları, aktarımların kaçırılmasına ve marka dışı varlıklara neden olur. AI kampanya yürütme, planları merkezileştirir, engelleri ortaya çıkarır ve otomasyonu kullanarak onayları ve varlıkları uyumlu hale getirir.

📌 Örnek: Cadbury India'nın "Not Just A Cadbury Ad 2.0" kampanyası, sesli AI ve ML kullanarak Hintli süperstar Shah Rukh Khan'ın özelliklerini taşıyan binlerce coğrafi olarak kişiselleştirilmiş video oluşturdu. Bu sayede, büyük ölçekte yerelleştirme yaparken tutarlı bir marka mesajı sürdürüldü ve lansman baskısı altında uyumsuzlukların önlenmesi için bir model oluşturuldu.

Ürün Lansmanı Kampanyalarında AI Kullanmanın Avantajları

*aI pazarlama takımlarının daha hızlı hareket etmesine, uyumlu çalışmasına ve daha iyi kararlar almasına yardımcı olur. AI destekli araçlar ve otomatikleştirilmiş ş Akışı ile parçalı pazarlama stratejisini, tüm kanallarda tutarlı kampanya yürütülmesini sağlayan tek bir plan haline getirebilirsiniz.

Neden önemlidir?

kısa süreli planlar, zaman çizelgeleri ve kontrol listeleri hazırlayan ve manuel çabayı azaltan kampanya planlama asistanları ile daha hızlı planlama ve uyum *

daha akıllı hedef*: Özel verileri, kullanıcı davranışlarını ve pazar eğilimlerini analiz ederek farklı kitle segmentlerini bulun ve potansiyel müşteri puanlamasını iyileştirin

marka tutarlılığını korumak için koruyucu önlemler içeren, içerik oluşturma için üretken yapay zeka kullanan, ölçeklenebilir marka uyumlu kreatifler*

AI ajanları işleri yönlendirirken, onayları yönetirken ve bağımlılıkları engellenmeden tutarken, kampanya yöneticileri kararlarına odaklanabilmeleri için uçtan uca koordinasyon sağlar

kampanya verilerinden elde edilen AI içgörüleriyle gerçek zamanlı karar verme*, dönüşüm oranları, etkileşim metrikleri ve web sitesi trafiği gibi anahtar metrikleri ortaya çıkararak kampanyaları gerçek zamanlı olarak optimize edin

Yerleşik deneme özelliği ile AI destekli içgörüler kullanarak pazarlama kanalları ve reklam kampanyası varyantları genelinde kampanyaları hızla optimize edin

*sürekli iyileştirme, geçmiş kampanya performansı, her sprintte kampanya performansını artırmak için komutları ve AI modellerini eğitir

AI Odaklı Lansmanlarda Kaçınılması Gereken Tuzaklar

AI, kampanya yürütmeyi hızlandırır, ancak temelleriniz sağlam değilse boşlukları da büyütür. Bu yaygın tuzaklardan uzak durun:

*belirsiz sonuçlar ve anahtar metrikler: Kuzey yıldızı KPI'sı ve net eşikler tanımlamazsanız, AI yanlış hedefi optimize eder

dağınık veriler ve izleme boşlukları:* Parçalanmış kampanya verileri ve zayıf UTM hijyeni, içgörülerin güvenilirliğini ve hızını düşürür

araçların yayılması ve manuel çaba: *İş akışınızın dışındaki nokta çözümlerini eklemek, işlerin tekrarlanmasına ve devrin kaçırılmasına neden olur

i̇nsan müdahalesini gerektiren anları atlayın:* AI ajanlarının inceleme yapılmadan büyük etki yaratan değişiklikler yapmaması için karar verme haklarını ayarlayın

*ön kontrol kalite güvencesi olmadan lansman: Önlenebilir hataları önlemek için bağlantılar, pikseller, beslemeler ve talep dilini otomasyon ile kontrol edin

gerçek zamanlı yerine haftalık optimizasyon: *Monday özetleri yerine, gerçek zamanlı kampanya optimizasyonu için anomali uyarılarını ve canlı gösterge panellerini kullanın

gizlilik ve uyumluluğu göz ardı etmek:* Kullanıcı davranışını analiz etmeden önce onay, veri kullanımı ve saklama politikalarını uyumlu hale getirin

döngüyü kapatmama: *Öğrendiklerinizi istemlere ve brifinglere geri aktarın, aksi takdirde bir sonraki lansmanda aynı hataları tekrarlayacaksınız

💡 Profesyonel İpucu: AI'yı tek bir kaynakta tutun (tek bir çalışma alanında özetler, varlıklar, zaman çizelgeleri ve gösterge panelleri), böylece kontrolü veya bağlamı kaybetmeden tekrar eden görevleri otomasyon edebilirsiniz.

Ürün Lansmanlarının Geleceği: İnsan + AI İşbirliği

Lansmanların geleceği, tasarım açısından işbirliğine dayalıdır: siz yönü belirleyin, AI döngüleri çalıştırsın. AI ajanları kanallar arasında koordinasyonu, içgörüleri ve gerçek zamanlı ayarlamaları hallederken, siz pozisyon, teklifler ve hikayeye daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Sahip olacağınız şeyler

Strateji, pozisyon ve fiyatlandırma

Net sınırlar içeren mesaj ve yaratıcı yönlendirme

Nihai karar hakları ve anahtar metriklerle bağlantılı eylem eşikleri

Marka yönetimi, etik ve risk kararları

AI neyi çalıştıracak

Brifingler, devirler ve onaylar için ş Akışı otomasyonu

Farklı hedef kitle segmentleri için hızlı marka varlık varyantları

Canlı sinyaller ve tahmine dayalı modelleme kullanarak gerçek zamanlı kampanya optimizasyonu

En iyi sonraki adımları ortaya çıkarmak için sürekli kampanya analizi

🎯 Siz orkestra şefisiniz, AI ise orkestra. Değeriniz her enstrümanı çalmakta değil, partitürü bilmekte, tempoyu ayar etmekte ve performansı yönlendirmekte yatıyor. AI yürütmeyi üstlenir, siz ise başyapıtın sahibi olursunuz.

İşletme modelinizin nasıl değiştiği

Tek seferlik lansmanlardan, hiç kapanmayan kalıcı lansman odasına kadar

Haftalık raporlardan günlük kararları yönlendiren canlı gösterge panellerine kadar

Kanal silolarından planlar, varlıklar ve sonuçlar için tek bir kayıt sistemine

Manuel koordinasyondan kampanya yöneticilerine yardımcı olan AI ajanlarına kadar

🚀 Proje sürekli harekete. Kampanya planlamayı bırakın ve lansman makinesini çalıştırmaya başlayın. AI'nın gerçek zamanlı optimizasyonu sayesinde, "lansman odanız" büyüme için her zaman çalışan bir motor haline gelir.

Şimdi geliştireceğiniz beceriler

Koruyucu önlemleri kodlayan açık talimatlar ve kontrol listeleri yazma

AI içgörülerini okuyun ve ne zaman geçersiz kılmanız gerektiğini bilin

Yaratıcı değişiklikleri iş etkisine bağlayan testler tasarlama

Küçük pazarlama takımlarının başarılarını ölçeklendirebilmesi için oyunları belgelendirin

💡 Yeni pazarlama MVP'si: AI çevirmeni. Takımınızdaki en değerli oyuncu sadece bir stratejist veya oluşturucu değildir; iş hedeflerini AI ile uygulanabilir komutlara çevirebilen ve AI'nın içgörülerini iş kararlarına dönüştürebilen kişidir.

Kontrolü elinizde tutmanızı sağlayan koruyucu önlemler

Marka tutarlılığını korumak için standart ürün talep listeleri ve üslup kuralları

Her şey yayınlanmadan önce bağlantılar, pikseller ve beslemeler için ön kontrol kalite güvencesi

Onay, veri kullanımı ve saklama için tasarım aşamasında gizlilik uygulamaları

Tek bir doğru kaynak sayesinde değişiklikler iş süreçlerinde güvenilir bir şekilde yayılır

Daha hızlı lansman yapın, daha hızlı öğrenin — bir sonraki lansmanınızın merkezine AI'yı koyun

AI'nın lansman kaosunu nasıl net ve tekrarlanabilir bir sisteme dönüştürdüğünü gördünüz. Planlama, varlıklar, zaman çizelgeleri ve anahtar metrikleri tek bir yerden yürüttüğünüzde, gerçek zamanlı olarak daha akıllı kararlar alır ve her kanalda zamanında teslimat yaparsınız

Araçların yayılması olmadan uçtan uca akış istiyorsanız, ClickUp 'ı lansman komut merkeziniz olarak kullanın. AI ile daha güçlü brifingler hazırlayacak, otomasyonlarla onayları devam ettirecek ve gösterge panelleriyle canlı lansman odasını yöneteceksiniz, böylece işleri ilerleten çalışmalara odaklanabilirsiniz

SSS

Hayır. AI işi hızlandırır, ancak strateji, hikaye ve koruyucu önlemler size aittir. AI'yı kullanarak tekrarlayan görevleri otomasyon edin, içgörüler elde edin ve pozisyon, teklifler ve marka ile ilgili kararları verirken sonraki adımları önerin.

• Reklam başlıkları ve metinleri• E-posta konu satırları ve gövde metinleri• Açılış sayfa metinleri ve ürün açıklamaları• Video senaryoları, storyboard'lar ve sosyal medya gönderileri• Farklı hedef kitle segmentleri ve bölgeler için marka varyantları• Brief'ler, SSS'ler ve paydaş özetleri için taslaklar• Alternatif metinler ve erişilebilirlik metinleri

Evet, AI'yı kullanarak çeviriler yapın, üslubu uyarlayın ve örnekleri yerelleştirin• Terimler ve iddialar listesini kilitleyerek ifadelerin tutarlılığını sağlayın• Yasal veya bölgeye özgü iddialar için ön kontrol testleri yapın• Nüanslar, uyumluluk ve son kalite kontrolü için bir insanı sürece dahil edin

AI'nın araştırma, segmentasyon, yaratıcılık, koordinasyon ve optimizasyon gibi her aşamayı desteklediği bir GTM planı. • ICP, pozisyon ve mesaj haritasını tanımlayın • Net sınırlar içeren kanal karışımı ve yaratıcı matris belirleyin • İşlerin sorunsuz yürümesi için alım, onay ve güncellemeleri otomasyonla gerçekleştirin • Canlı bir "lansman odasından" ölçüm yapın ve erken göstergelere göre yineleme yapın

İşleri basit tutun — beş araç yerine tek bir merkez kullanın: ClickUp• Brifingleri, varlıkları, zaman çizelgelerini ve gösterge panellerini ClickUp'ta yönetin• ClickUp Brain'i kullanarak koruma önlemlerini uygulayın, ş akışlarını otomatikleştirin ve gerçek zamanlı içgörüler elde edin• Hatırlatıcıları ve onayları otomatikleştirin, böylece kampanyalar aksaklık olmadan ilerlesin