Müşteri İlişkileri Yönetimini Kolaylaştırmak için Ücretsiz Asana CRM Şablonları

Kötü takip nedeniyle müşteri kaybetmeyi engelleyebilseydiniz ne olurdu?

Çoğu iş için sorun ürün değil, dağınık süreçlerdir. Önemli konuşmalar parçalı elektronik tablolarda ve dolup taşan gelen kutularında kaybolur ve değerli ilişkiler zayıflar.

🧠 İlginç Bilgi: Satış temsilcilerinin %70'i CRM araçlarının daha fazla anlaşma kapatmaya yardımcı olduğuna inanıyor.

CRM yaklaşımı, Asana gibi esnek bir araçla birleştiğinde gerçek farkı yaratır. Asana, öncelikle proje yönetimi ile bilinse de, CRM şablonları takımların müşteri etkileşimlerini etkili bir şekilde yöneten yapılandırılmış iş akışları oluşturmasına olanak tanır.

Bu blogda, müşteri ilişkilerini yönetmek için bazı popüler Asana şablonlarını paylaşacağız. Daha güçlü, hepsi bir arada bir çözüm istiyorsanız, bizde o da var.

Asana CRM Şablonları Nedir?

Asana CRM şablonları, takımların müşteri ilişkilerini doğrudan Asana içinde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış önceden oluşturulmuş proje düzenleridir. Bu CRM şablonları, satış sürecindeki görevleri, aşamaları ve sorumlulukları düzenleyerek, araçlar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan potansiyel müşterileri, konuşmaları ve takipleri izlemeyi kolaylaştırır.

Örneğin, bir şablon "Gelen Potansiyel Müşteri", "İletişime Geçilen", "Teklif Gönderildi" ve "Kapalı" gibi sütunlar içerebilir ve her birinin otomatik olarak atanmış sahipleri ve son teslim tarihleri olabilir.

Genel yapılacaklar listelerinden farklı olarak, Asana'daki CRM şablonları müşterilerle yapılandırılmış iletişimi sürdürmeye ve takımlar arasındaki gidip gelmeleri azaltmaya odaklanır. Birden fazla hesapla uğraşan veya uzun satış döngülerine sahip şirketler için özellikle işe yarar.

➡️ Daha fazla bilgi: Verimliliği Artırmak için En İyi CRM Yazılımı Örnekleri ve Kullanım Alanları

İyi bir Asana CRM şablonu nedir?

En iyi Asana CRM şablonu açık, esnek ve manuel işi azaltmak için tasarlanmıştır. Takımınızın önemli müşteri ayrıntılarını veya takipleri kaçırmadan daha hızlı hareket etmesine yardımcı olur. İşte takımlar arasında görünürlük ve eylemi destekleyen bazı özellikler:

Merkezi müşteri verileri : E-postaları karıştırmadan tüm müşteri bilgilerini tek bir yerde tutan şablonları arayın

Potansiyel müşteri izleme ş akışı: İlk temastan dönüşüme kadar her potansiyel müşteriyi durum tabanlı sütunlarla izleyen Asana CRM şablonlarını değerlendirin

Görev otomasyonu ve takip hatırlatıcıları: Boru hattı aşamasına veya etkinliğe göre görevleri otomatik olarak atayan bir Asana CRM şablonu kullanın ve kontrol zamanı geldiğinde bildirim alın, böylece hiçbir şey gözden kaçmasın

İletişim zaman çizelgesi: Her konuşmanın bağlamını anlamak için tüm etkileşimlerin tam geçmişini görüntüleyebileceğiniz şablonlar edinin

CRM için özel alanlar: Anlaşma boyutu, potansiyel müşteri kaynağı veya öncelik gibi özel alanlara sahip Asana CRM şablonlarını seçerek daha hızlı filtreleme ve sıralama yapın

İşbirliği araçları: Takım arkadaşlarınızı etiketleyebileceğiniz, güncellemelere yorum yapabileceğiniz ve satış veya pazarlama ekibini anında bilgilendirebileceğiniz bir şablon seçin

Yerleşik son teslim tarihleri: Her göreve son teslim tarihleri ekleyerek hesap verebilirliği sağlayan şablonları seçin

Raporlama görünümü: Kanban, takvim veya liste modlarını kullanarak boru hattındaki ilerlemeyi izleyen bir Asana CRM şablonu seçin

Yeniden kullanılabilir biçim: Tek bir tıklama ile yeni müşterilere veya anlaşmalara aynı yapıyı uygulayabileceğiniz bir şablon seçin

6 Ücretsiz Asana CRM Şablonu

Doğru yapıya sahip olmak, müşteri ilişkilerini yönetmek ve aynı anda birçok anlaşmayı takip etmek için çok önemlidir. Asana'daki bu CRM şablonları, potansiyel müşterileri düzenlemenize, görevleri atamanıza ve işlerinizin karışmasına izin vermeden farklı departmanlar arası işbirliğini geliştirmenize yardımcı olur.

1. Asana Satış Öncesi Anlaşma Destek Şablonu

asana aracılığıyla

Asana Satış Öncesi Anlaşma Destek Şablonu, koordinasyonun bozulmaya meyilli olduğu erken anlaşma aşamalarına odaklanır. Pazarlama, ürün ve satış takımlarını uyumlu hale getirerek hızlı satış döngülerini desteklemek için tasarlanmıştır.

Sadece bir liste elde etmekle kalmaz, özel alanlar ve Salesforce ve Zoom gibi araçlarla entegrasyonlar sayesinde anlaşmanın her aşamasının izlendiği bağlantılı bir sistem elde edersiniz.

⭐ Bu şablonu neden beğeneceksiniz:

Görevler ve son teslim tarihleri kullanarak net sorumluluklar atayın

CRM ve Salesforce entegrasyonları ile proje oluşturmayı tetikleyin

Anlaşmanın her aşamasında paydaşları sürece dahil edin

🔑 İdeal kullanım alanları: Birden fazla departmanla çalışan ve satış sürecinde daha az aktarım ve daha fazla görünürlük isteyen satış takımları

💡 Profesyonel İpucu: E-posta izleme araçlarını kullanarak potansiyel müşterilerin e-postalarınızı açıp açmadığını ve ne zaman açtığını izleyin. Böylece tahminde bulunmak yerine takip işlemlerini hassas bir şekilde zamanlayabilirsiniz.

2. Asana Satış Boru Hattı Şablonu

Asana Satış Boru Hattı Şablonu, müşteri bilgilerini, potansiyel müşterileri ve takipleri tek bir merkezi alanda izlemek için kolaylaştırılmış, hafif bir sisteme ihtiyaç duyan satış takımları için idealdir. En büyük gücü esnekliğidir.

Geleneksel CRM şablonlarından farklı olarak, bu şablon görev akışınızdan ayrı değil, onunla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Özel alanları kullanarak potansiyel müşteri durumu, fırsat boyutu vb. gibi ayrıntıları ekleyebilir ve fırsatları anlaşma boyutu, sahibi veya aşamasına göre filtreleyebilirsiniz.

⭐ Bu şablonu neden beğeneceksiniz:

Satış boru hattınızı Asana Kuralları ile bağlayarak alanları otomatik olarak güncelleyin, görevleri atayın ve daha fazlasını yapın.

Liste, Pano, Takvim veya Zaman Çizelgesi modlarıyla yeni potansiyel müşterileri, risk altındaki fırsatları ve daha fazlasını analiz edin

Notları ve takip görevlerini her hesap altında saklayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Birden fazla platform arasında geçiş yapmadan görsel boru hatları ve entegre iş akışları isteyen satış temsilcileri.

3. Asana Hesap İzleme Şablonu

Asana Hesap İzleme Şablonu, satış sonrası ilişkileri yönetmek için basit bir yol arayan müşteri başarı takımları için tasarlanmıştır. Mevcut müşterilere odaklanarak, temas noktalarını, açık sorunları ve yenileme zaman çizelgelerini yakalayarak, satış sürecini izlemenin ötesine geçer.

Hesapları öncelik, aşama veya durum puanına göre sıralayın ve birden fazla görünümde her şeyi filtreleyin. Ayrıca, Salesforce, HubSpot ve Zendesk ile entegrasyon, anahtar güncellemeleri sorunsuz bir şekilde senkronize etmenizi sağlayarak zaman kazanmanızı sağlar.

⭐ Bu şablonu neden beğeneceksiniz:

Müşteri notlarını ve takip görevlerini tek bir yerde saklayın

Zaman çizelgelerini ve yaklaşan yenilemeleri görselleştirin

Satış, destek ve operasyonlar arasında gerçek zamanlı işbirliği yapın

🔑 İdeal kullanım alanları: Müşteri tutma, ek satış ve sürekli etkileşim yoluyla müşterilerin ilgisini canlı tutmaya odaklanan müşteri başarı yöneticileri.

💡 Profesyonel İpucu: Birkaç kez iletişime geçtikten sonra yanıt vermeyen potansiyel müşteriler için bir "İletişim Yok" listesi oluşturun. Bu, satış sürecini düzenli tutmanıza ve satış takımınızın raporları şişirmeden enerjilerini nereye odaklamaları gerektiğini net bir şekilde görmelerine yardımcı olur.

4. Asana Satış Sonrası Devir Şablonu

Adından da anlaşılacağı gibi, Asana Satış Sonrası Devir Şablonu, anlaşma kapandıktan sonra neler olacağına odaklanır ve müşterinin onboarding deneyiminin hiçbir kısmının gözden kaçmamasını sağlar.

Salesforce, Zendesk ve HubSpot'u görev iş akışlarına doğrudan bağlayarak, bir anlaşma "kapalı-kazanıldı" olarak işaretlendiğinde takımların hemen harekete geçmesini sağlar

Görev atamalarından mesaj konularına kadar her şey tek bir yerden yönetilir, böylece hem iç takımlar hem de müşteriler ilk günden itibaren netlik kazanır.

⭐ Bu şablonu neden beğeneceksiniz:

CRM güncellemeleriyle yeni kullanıcı görevlerini anında tetikleyin

Devir sürecindeki her adım için sorumlular ve son teslim tarihleri atayın

Takımlar arasındaki sorumlulukları haritalandırın ve yerleşik mesajlaşma özelliğini kullanarak herkesin uyumlu çalışmasını sağlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Satış sonrası müşteri kabulü, uygulama ve hizmet kurulumunu araçlar ve departmanlar arasında yöneten müşteri ile temas halindeki takımlar.

5. Asana Müşteri Uygulama Şablonu

Yeni bir müşteri kazanmak büyük bir başarıdır! Ancak, satış takımınızın müşteri başarısına yaptığı titiz veya yavaş devir teslimi, ilk izlenimin çabucak bozulmasına neden olabilir.

Asana Müşteri Uygulama Şablonu, ekibinizin çabalarını ikiye katlamasına gerek kalmadan yeni müşterilerinizin hak ettikleri anında ve özenli hizmeti almasını sağlar.

Bu şablon, iş akışlarını otomatikleştirerek ve rolleri net bir şekilde tanımlayarak sorunsuz bir geçiş sağlar, böylece takımınız ve müşterileriniz ilk günden itibaren mükemmel bir uyum içinde çalışır.

⭐ Bu şablonu neden beğeneceksiniz:

Raporlama gösterge panelleri ve özel alanlarla müşteri uygulama sürecini takip edin

Net sahiplik belirleyin ve uygulamanın her aşaması için belirli son teslim tarihleri ayarlayın

Özel devir ş Akışlarını kaydedip yeniden kullanarak süreç tutarlılığını koruyun

🔑 İdeal kullanım alanları: Çeşitli araçlar ve departmanlar arasında sorunsuz, verimli satış sonrası entegrasyon ve uygulama sunmaya adanmış satış, müşteri başarısı ve hizmet takımları.

➡️ Daha fazla bilgi: İşinizi Yönetmek için CRM Stratejileri

6. Asana Çağrı Kaydı Şablonu

Hiç, bir kağıt parçasına aceleyle yazılmış çağrı notlarını deşifre etmeye çalıştığınız veya daha kötüsü, bunları tamamen kaybettiğiniz oldu mu? Asana Çağrı Günlüğü Şablonu sizin için ideal bir çözümdür.

Bu yeniden kullanılabilir çerçeve, tüm çağrı kayıtlarınızda tutarlılık sağlar ve her etkileşim için gereken ön iş yükünü önemli ölçüde azaltır.

En iyi yanı nedir? Asana gibi bir proje yönetimi aracında düzenlenebilir dijital arama günlüğü oluşturmak, notların yanlış yerleştirilmesi veya yanlış yorumlanması riskini ortadan kaldırır ve aramanın amacı, sonraki adımlar ve belirli ayrıntılar hakkında anında bilgi sağlar.

⭐ Bu şablonu neden beğeneceksiniz:

Müşterilerin ortak ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve gelecekteki gereksinimleri önceden tahmin etmek için geçmiş arama kayıtlarını inceleyerek müşteri ilişkilerini güçlendirin

Aramalardan doğrudan acil eylem öğelerini belirleyin

İlgili belgeleri (Google Dokümanlar veya Google E-Tablolar gibi) doğrudan çağrı notlarına ekleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Satış ekipleri, müşteri desteği, hesap yöneticileri ve gelişmiş CRM uygulamaları ve takım performansı içgörülerine yönelik müşteri etkileşimlerini kaydetmek, izlemek ve analiz etmek için yapılandırılmış, dijital bir yaklaşıma ihtiyaç duyan herkes.

Asana CRM Şablonlarının Sınırlamaları

Asana CRM şablonları iş akışlarını düzenlemeye ve görünürlüğü artırmaya yardımcı olsa da, tam kapsamlı CRM sistemlerinin yerini tamamen alamaz. Özellikle takımınız yüksek hacimli veya gelişmiş satış izleme işlemleri gerçekleştiriyorsa, dikkat etmeniz gereken bazı eksiklikler vardır.

Yerel potansiyel müşteri puanlama yok : Asana'da yerleşik potansiyel müşteri puanlama özelliği bulunmadığından, özel alanlar aracılığıyla etkileşim düzeyleri ve anlaşma potansiyeli gibi metriklerin manuel olarak izlenmesi gerekir. Bu yaklaşım, özel : Asana'da yerleşik potansiyel müşteri puanlama özelliği bulunmadığından, özel alanlar aracılığıyla etkileşim düzeyleri ve anlaşma potansiyeli gibi metriklerin manuel olarak izlenmesi gerekir. Bu yaklaşım, özel CRM çözümlerinde bulunan otomatik puanlama araçlarına kıyasla önemli ölçüde daha az verimlidir

Sınırlı iletişim yönetimi : Asana, büyük hacimli iletişim verilerini depolamak için tasarlanmamıştır. Müşteri adlarını ve temel bilgileri izleyebilirsiniz, ancak geçmiş, tercihler veya çok kanallı iletişim günlüklerini içeren yapılandırılmış bir iletişim veritabanı yoktur

Yerleşik e-posta entegrasyonu yoktur : Asana, platform içinde mesaj gönderme veya alma için yerel e-posta senkronizasyonu sunmaz. Eklentiler olmadan, iletişimi yönetmek için Asana ile Microsoft Outlook veya Gmail gibi araçlar arasında gidip gelmek zorunda kalırsınız

Raporlama CRM'ye özgü değildir: Asana'daki raporlama gösterge panelleri genel amaçlı kullanım için tasarlanmıştır. Dönüşüm hunileri, tahmin raporları veya yoğun özelleştirme gerektirmeyen anlaşma hızı izleme gibi satış odaklı analizler sunmazlar

Asana CRM Şablonlarına 15 Ücretsiz Alternatif

Elbette, Asana gibi platformlar sağlam bir temel sunar, ancak daha geniş bir verimlilik araçları paketi ve daha derinlemesine entegre CRM özellikleri arayanlar için, iş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp gibi alternatifler daha iyi bir seçenektir.

ClickUp'ın CRM çözümü, satış operasyonunuzun tamamını, boru hattı izleme, iletişim, otomasyon, gösterge panelleri ve dokümantasyon ile birlikte tek bir özelleştirilebilir çalışma alanına taşır.

Yerleşik ClickUp Brain, önceden oluşturulmuş AI Ajanları ve 50'den fazla gösterge paneli bileşeni ile donatılmış bu şablon, araçlar arasında geçiş yapmadan anlaşmaları izlemenizi, performansı analiz etmenizi ve takımlar arasında koordinasyonu sağlamanızı sağlar.

ClickUp'ta özel şablonlar oluşturmayı öğrenin:

1. ClickUp Basit CRM Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Basit CRM Şablonu ile kişileri düzenleyin ve satış ilerlemesini izleyin

İlişkileri yönetmek karmaşık olmak zorunda değildir. ClickUp Basit CRM Şablonu temel unsurlara odaklanır: iletişim bilgileri, durum izleme ve etkinlik geçmişi.

Serbest çalışanlar ve küçük takımlar için ideal olan bu akıcı çözüm, gereksiz özelliklerle kullanıcıları yormadan işleri düzenli ve yönetilebilir tutar.

Potansiyel müşteriler, Kanban iş akışı ile güncellenebilir, duruma göre (Yeni, İletişim Kuruldu, Takip Ediliyor, Kapalı) filtrelenebilir ve kontrol listeleri ve etiketler kullanılarak izlenebilir. Şablon, basitliğine rağmen ilerleme görselleştirme, son teslim tarihleri ve entegrasyonları destekler.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Tüm önemli iletişim bilgilerini tek bir görünümde yakalayın

Basit sürükle ve bırak arayüzüyle potansiyel müşterileri izleyin

Bağlamsal görünürlük için iletişim notlarını ve zaman çizelgelerini saklayın

Hatırlatıcılar ayarlayın ve takipleri otomatikleştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Zorlu kurulum süreci gerektirmeyen, görev yönetimi ortamında yeni başlayanlar için kolay bir CRM isteyen takımlar.

FIT Life Creation'ın oluşturucu ve CEO'su Katrina Julia, ClickUp kullanımı hakkında şunları söyledi:

ClickUp, karşılaştığım EN İYİ Proje Yönetimi, Gösterge Paneli, CRM + Ölçeklendirme Sistemi! 100'lerce, hatta 1000'lerce saat tasarruf etmeme, önceliklerimi belirlememe ve günlük 500 bin ila milyon dolarlık iş geliştirme süreçlerine odaklanmama yardımcı oldu. Şimdi dönüşümleri ve sonuçları izlemek için geçiş yapıyoruz! ClickUp'ı SEVİYORUM!

ClickUp, karşılaştığım EN İYİ Proje Yönetimi, Gösterge Paneli, CRM + Ölçeklendirme Sistemidir! 100'lerce, hatta 1000'lerce saat tasarruf etmeme, önceliklerimi belirlememe ve günlük 500 bin ila milyon dolarlık iş geliştirme sürecine odaklanmama yardımcı oldu. Şimdi dönüşümleri ve sonuçları izlemek için geçiş yapıyoruz! ClickUp'ı SEVİYORUM!

2. ClickUp Gelişmiş CRM Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp CRM Şablonu ile tam döngü müşteri ilişkilerini yönetin

ClickUp Gelişmiş CRM Şablonu, potansiyel müşteri bulmaktan yenilemeye kadar müşteri etkileşiminin her aşaması için kapsamlı bir çözüm sunar. 22 özel durum, öncelik etiketi, e-posta entegrasyonu ve müşteriye özel görev klasörleri ile satış mekanizmanızın yüksek çözünürlüklü bir özetini sunar.

Potansiyel müşteri puanlama, iletişim günlükleri ve otomasyona hazır iş akışları ile bu şablon verileri sadece depolamakla kalmaz, aynı zamanda günlük eylemlere dönüştürür.

Satış takımları, tek bir merkezi çalışma alanından potansiyel müşterileri segmentlere ayırabilir, takip işlemleri atayabilir, toplantı geçmişini izleyebilir ve anlaşma zaman çizelgeleri oluşturabilir.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Sektör ve İş Unvanı gibi özel alanları kullanarak ayrıntılı müşteri verilerini depolayın ve yönetin

Satış Süreci, Liste ve Atama Görünümlerinde durumlarına göre anlaşmaları izleyin

Yerleşik iş akışlarını kullanarak hatırlatıcıları, e-postaları ve sonraki eylemleri otomatikleştirin

Satış yolculuğu boyunca görevleri atayın ve sahipliği izleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Mevcut görev yönetim sistemleri içinde yer alan, yapılandırılmış ancak esnek bir CRM arayan satış ve pazarlama takımları.

3. ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu ile potansiyel müşterileri takip edin ve anlaşmaları tahmin edin

ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu, takımların satış döngüsünün her aşamasını netlik ve kontrol ile yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

30 durum, sürükle ve bırak işlevselliği ve Satış SOP ve Box View gibi yapılandırılmış görünümler ile, takımınızın anlaşmaları ilerletmeye odaklanmasını sağlarken, iş akışını izlemeyi basitleştirir.

Şablon, potansiyel müşteri oluşturma, yeterlilik, teklifler ve dönüşümleri izlemek için liste görünümleri, Kanban panoları ve gösterge panellerinin bir kombinasyonunu kullanır. Ayrıca, huninin her aşamasında ivmeyi korumak için e-posta günlüğü ve otomasyon tetikleyicileri özelliğine sahiptir.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Renk kodlu durumlarla anlaşmaları baştan sona izleyin

Takip ve teklif gönderimleri için otomatik görevler ayarlayın

Gösterge panelleriyle potansiyel gelir ve kapanış oranını hesaplayın

Yerleşik boru hattı analitiğini kullanarak dönüşüm zaman çizelgelerini optimize edin

🔑 İdeal kullanım alanları: Yerleşik görev yönetimi ve potansiyel müşteri izleme araçlarına sahip, uyarlanabilir, yüksek görünürlükte bir iş akışı sistemi isteyen satış takımları.

📮 ClickUp Insight: Anketimize göre, liderlerin yaklaşık %88'i güncellemeleri almak için hala manuel kontrol, gösterge panelleri veya toplantılara güveniyor. Bunun maliyeti nedir? Kaybedilen zaman, bağlam değiştirme ve çoğu zaman güncel olmayan bilgiler. Güncellemeleri takip etmek için ne kadar çok enerji harcarsanız, bunlara göre hareket etmek için o kadar az enerjiniz kalır. Listeler ve Sohbetler'de bulunan ClickUp'ın Otomatik Pilot Ajanları, durum değişikliklerini ve önemli tartışma konularını anında ortaya çıkarır. Artık takımınızdan "hızlı güncellemeler" göndermelerini istemenize gerek yok. 👀 💫 Gerçek Sonuçlar: Pigment, ClickUp ile takım iletişiminin verimliliğini %20 artırdı ve takımların daha iyi bağlantılı ve uyumlu çalışmasını sağladı.

4. ClickUp Satış Boru Hattı Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Satış Boru Hattı Yönetimi Şablonu ile hesap yöneticilerini ve iş geliştirme temsilcilerini koordine edin

ClickUp Satış Boru Hattı Yönetimi Şablonu, gömülü süreç mantığı ve aşamaya özel KPI'larla boru hattı organizasyonunu bir adım öteye taşır.

Hesap yöneticileri (AE'ler) ve iş geliştirme temsilcileri (BDR'ler) görünürlüğü kaybetmeden anlaşma aşamalarında işbirliği yapabilmeleri için yapılandırılmıştır.

25 durum, Şirket Geliri ve Çalışan Sayısı dahil 18 özel alan ve otomasyon desteği ile, ilk temastan kapanışa kadar potansiyel müşterileri izlemek için güçlü bir sistem sağlar.

Bireysel temsilciler için özel görünümler, anlaşma yaşlandırma raporları ve darboğaz göstergeleri içerir. Bildirimler ve otomasyonlar, takımların uyumlu çalışmasını ve potansiyel müşterilerin her adımda ilgisini canlı tutar.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

AE'lere ve BDR'lere tüm anlaşma bilgilerini içeren fırsatlar atayın

Yerleşik otomasyon ve paylaşımlı görünümlerle takımın uyumunu sağlayın

Box View ile bireysel iş yükü metrikleri aracılığıyla temsilcilerin performansını izleyin

Eskalasyon protokolleri ve kapanış uyarıları oluşturun

🔑 İdeal kullanım alanları: Net roller ve takım üyeleri arasında paylaşılan görünürlük ile yapılandırılmış bir satış süreci yönetimi gerektiren orta ve büyük ölçekli satış takımları.

💡 Profesyonel İpucu: Yalnızca form doldurma bilgilerine değil, gerçek kapanış verilerine dayalı özel bir potansiyel müşteri puanlama modeli oluşturun. Fiyatlandırma sayfalarını ziyaret etme veya demolara katılma gibi davranışlar, e-posta açma gibi genel eylemlerden daha fazla ağırlıklandırılabilir.

5. ClickUp Satış CRM Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Satış CRM Şablonu ile potansiyel müşterileri ve müşteri etkileşimlerini izleyin

ClickUp Satış CRM Şablonu, satış takımlarının organize olmalarına, performansı izlemelerine ve her müşteri konuşmasını yönetmelerine yardımcı olur. Zaman kazanmak için yerleşik analitik ve otomasyon ile ilk temastan dönüşüme kadar tüm satış huninizi destekler.

Şablon, hesap izleme, müşteri notları, görev atamaları ve anlaşma zaman çizelgeleri için araçlar içerir ve tüm bunlar etkileşimli bir gösterge paneline bağlıdır

Ayrıca, ClickUp içinde doğrudan boru hattı özelleştirme, erişim planlama ve e-posta takipleri özelliklerinden yararlanarak, modern satış operasyonları için gerçek anlamda hepsi bir arada bir çalışma alanı elde edersiniz.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Özel boru hattı aşamalarında konuşmaları ve anlaşmaları yönetin

Pano, Liste ve Özet Görünümleri ile takım faaliyetlerini izleyin

Slack, e-posta ve diğer satış araçlarıyla entegre edin

Anlaşma geçmişine ve müşteri iletişimine tek bir yerden erişin

🔑 İdeal kullanım alanları: Satış takımları, potansiyel müşterileri yönetmek, etkileşimleri izlemek ve veriye dayalı içgörülerle karar vermeyi iyileştirmek için ölçeklenebilir, kullanımı kolay bir CRM'ye ihtiyaç duyar.

➡️ Daha fazla bilgi: Satış ve Pazarlama Takımları için Müşteri Profili Şablonları

6. ClickUp Müşteri Merkezi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Müşteri Merkezi Şablonu ile müşteri işlerini ve ilişkilerini yönetin

ClickUp Müşteri Merkezi Şablonu, hafif proje yönetimi ile CRM işlevselliğini birleştirerek, müşteriye yönelik takımlara iletişim, teslim edilecekler ve devam eden görevleri izlemek için merkezi bir platform sağlar.

Toplantı notları, hesap geçmişi, fatura güncellemeleri ve anahtar kişiler dahil olmak üzere tüm müşteri verileri için merkezi bir hub görevi görür.

Sezgisel yapı, hızlı erişim, kolay dokümantasyon ve sorunsuz iç işbirliğini destekler. Bu hub şablonu, yüksek değerli ilişkileri yöneten ve her temas noktasında şeffaflık gerektiren ajanslar, hukuk ekipleri veya danışmanlık şirketleri için kullanışlıdır.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Müşteri projelerini ve iletişimlerini tek bir çalışma alanında düzenleyin

Rutin güncellemeleri, görev devretmelerini ve hatırlatıcıları otomatikleştirin

Müşteri yaşam döngüsü boyunca ayrıntılı durum güncellemeleriyle teslim edilecekleri izleyin

İç ve dış işbirlikçiler arasında görünürlük sağlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Proje yürütme ve müşteri ilişkileri iş akışlarını yönetmek için merkezi bir çalışma alanı isteyen ajanslar, danışmanlar veya hesap yöneticileri.

7. ClickUp Hesap Merkezi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Hesap Merkezi Şablonu ile müşterileri ve ilişki bilgilerini izleyin

ClickUp Hesap Merkezi Şablonu, stratejik müşteri hesaplarına kapsamlı bir genel bakış sağlar ve hesap planlama, fırsat belirleme ve yenileme iş akışlarını destekler.

Kullanıcılar, özelleştirilebilir gösterge panelleri aracılığıyla hesap yöneticileri atayabilir, geçmiş etkileşimleri kaydedebilir ve ek satış yolları oluşturabilir.

Yedi durum, Toplam Sözleşme Değeri (TCV) ve Müşteri Duygusu gibi özel alanlar ve yerleşik otomasyonlar ile şablon, takımların hesap verilerini merkezileştirmesine, temas noktalarını izlemesine ve önemli takiplerde bir adım önde olmasına yardımcı olur.

Kurumsal düzeydeki ilişkileri veya yeni müşterileri izliyor olun, bu şablon verilerin düzenli kalmasını ve performansın ölçülebilir olmasını sağlar.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Basit görsel aşamalar kullanarak hesap durum güncellemelerini yönetin

Anahtar dönüm noktalarını, toplantıları ve yenileme koşullarını düzenleyin

Hesap stratejisini pazarlama ve ürün hedefleriyle uyumlu hale getirin

Üç akıllı iş akışı ile yaygın güncellemeleri ve hatırlatıcıları otomatikleştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Müşteri bilgilerini izlemek, görünürlüğü korumak ve günlük müşteri ilişkilerini yönetmek için sorunsuz bir sisteme ihtiyaç duyan hesap yöneticileri veya hizmet ekipleri.

💡 Profesyonel İpucu: Hedefleri izlemek, eğilimleri tespit etmek ve takımınızın uyumunu sağlamak için bir gösterge paneli görünümü ekleyin — hepsi tek bir özelleştirilebilir alanda.

8. ClickUp Müşteri Kaydı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Müşteri Kaydı Şablonu ile yeni müşterilere rehberlik edin

ClickUp Müşteri Kaydı Şablonu, takımların dağınık adımların yarattığı kaos olmadan sorunsuz, tekrarlanabilir müşteri kayıt deneyimleri oluşturmasına yardımcı olur.

Takımların eğitim programları, karşılama kontrol listeleri, platform tanıtımları hazırlamasına ve ilerleme güncellemelerini izlemesine olanak tanır

Her görev net sonuçlarla bağlantılıdır, e-posta ve destek araçlarıyla entegrasyonlar ise sorunsuz iletişimi kolaylaştırır. Yeni başlayan yöneticiler, müşteri başına harcanan zamanı, başarı KPI'larını ve gelecekteki iyileştirmeler için geri bildirimleri de izleyebilir.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Özel olarak hazırlanmış oryantasyon zaman çizelgeleriyle sürecin her adımını haritalayın

Giriş formları ve özel alanlar aracılığıyla müşteri verilerini toplayın

Müşterileri Hizmet Paketi Görünümü ile farklı hizmet paketlerine ayırın

Geri bildirim anketleri ile müşteri memnuniyetini ve katılımını gerçek zamanlı olarak izleyin

Altı ayrıntılı durum aşamasında yeni müşteri kazanım sürecindeki ilerlemeyi izleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Kişiselleştirilmiş bir onboarding deneyimi sunmak ve her temas noktasında etkileşimi ölçmek isteyen müşteri başarı yöneticileri, onboarding takımları ve SaaS girişimleri.

➡️ Daha Fazla Bilgi: Yeni Müşteri Deneyimlerini Kolaylaştırmak için Ücretsiz Müşteri Kaydı Şablonları

9. ClickUp Hesap Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Hesap Yönetimi Şablonu ile anahtar hesapları ve yenilemeleri izleyin

ClickUp Hesap Yönetimi Şablonu, stratejik hesapların eksiksiz yaşam döngüsü görünümüyle yüksek değerli müşterileri yönetirken işletmelerin düzenli kalmasına yardımcı olur.

Öncelikli Hesaplar, Risk Altında ve Müşteri Başarı Kılavuzu gibi yerleşik görünümler sayesinde, bu şablon müşteri verilerini merkezileştirmenize ve en önemli hesaplarınızın kaybolmasını önlemenize olanak tanır.

Her hesap profili toplantı günlüklerini, sözleşmeleri, açık görevleri ve ilgili belgeleri içerir. Bu merkezi bilgi kaynağı, ilişkileri güçlendirmeye ve uzun vadeli değer yaratmaya yardımcı olur. Yerleşik gösterge panelleri gelir katkısını, yenileme riskini ve memnuniyet faktörlerini öne çıkarır.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Yenileme tarihlerini, iletişim bilgilerini ve E-posta Etkileşimi ve Kapanış Tarihi gibi özel alanlarla etkileşimleri izleyin

Özel puanlama görünümlerini kullanarak ek satış fırsatlarını belirleyin

Hesap geri bildirimleri konusunda pazarlama ve ürün ekipleriyle koordinasyon sağlayın

Hızlı karar almak için Risk Altında ve Öncelikli Hesaplar gibi önemli görünümlerine erişin

🔑 İdeal kullanım alanları: Müşteri başarı takımları, AM'ler ve müşteri durumunu izlemek, müşteri kaybını önlemek ve müşteri verilerine tüm takımın erişimini sağlamak isteyen kurumsal satış ekipleri.

➡️ Daha fazla bilgi: Destek Operasyonlarını Düzenlemek için Müşteri Hizmetleri Şablonları

10. Satış Hunisi Şablonu Oluşturma Adımları

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Satış Hunisi Oluşturma Adımları Şablonu ile yapılandırılmış huniler oluşturun

Etkili bir satış hunisi planlamak, netlik ve yön gerektirir. ClickUp Satış Hunisi Şablonu Oluşturma Adımları, takımları huninin her aşamasında (farkındalıktan müşteri tutmaya kadar) yönlendirir ve her aşama için anahtar faaliyetleri, içeriği ve mesajları haritalandırır.

Her bölüm, izlenebilir hedefler ve dönüşüm kontrol noktaları olarak ayrılmıştır. Şablon, satış ve pazarlama takımlarının daha etkili bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olur, uyumsuzlukları azaltır ve daha hedefli ve etkili besleme stratejileriyle potansiyel müşteri kalitesini artırır.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Liste, Gantt ve Pano Görünümlerini kullanarak tüm satış hunisini görselleştirin

Her aşamada içerik, erişim ve izleme için görevler atayın

Görevleri, erişim planlarını ve kampanya içeriklerini birbirine bağlayın

Yerleşik alt görevler, öncelikler, yorumlar ve otomasyon ile işbirliğini geliştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Ölçeklenebilir satış stratejileri tasarlayan ve potansiyel müşterileri, içerik çabalarını ve dönüşüm performansını tek bir sistemde izlemek isteyen satış liderleri, pazarlamacılar ve kurucular.

💡 Profesyonel İpucu: Tüm anahtar iletişimleri, belgeleri ve kararları doğrudan kişi kayıtlarına bağlayarak CRM'nizi tek doğru kaynak olarak kullanın. Bu, tüm takımınızın uyumlu çalışmasını sağlar ve birden fazla araca dağılmış bilgilerin yarattığı kaosu ortadan kaldırır.

11. ClickUp Satış Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Satış Planı Şablonu ile hedeflerinize odaklanın

ClickUp Satış Planı Şablonu, takımların net satış hedefleri belirlemelerine, stratejileri uyumlu hale getirmelerine ve performansı karmaşa olmadan izlemelerine yardımcı olur. Stratejik hedefleri, satış taktiklerini, bölge planlamasını ve üç aylık hedefleri tek bir yapılandırılmış belgede özetler.

Kullanıma hazır liste şablonu olarak oluşturulmuş bu şablon, Zaman Çizelgesi, Gantt ve Satış Planı Bileşenleri gibi yapılandırılmış görünümler sunarak takımınızın her zaman bir sonraki adımın ne olduğunu ve bunun daha büyük hedeflere nasıl bağlandığını bilmesini sağlar.

Şablon ayrıca performans izleme ve işlevler arası uyumu da destekler. Farklı ürün grupları, satış kanalları veya takımlar için görünümler oluşturabilirsiniz.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Gösterge panelleri aracılığıyla ilerlemeyi analiz edin ve stratejinizi geliştirerek hedeflerinizi pazarlama ve operasyonlarla koordine edin

Gantt ve Takvim Görünümlerini kullanarak her bir CRM stratejisinin ilerlemesini takip edin

Alt görevler ve atamalarla takım üyeleri arasında işbirliği yapın

Proje özetlerini kullanarak performansı izleyin ve gerektiğinde hızlıca yön değiştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Tek bir işbirliğine dayalı CRM çalışma alanında takımları, zaman çizelgelerini ve teslim edilecekleri uyumlu hale getirerek yapılandırılmış bir büyüme planlayan satış müdürleri, direktörleri ve yöneticileri.

12. ClickUp Satış Raporu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Satış Raporu Şablonu ile performansı ve içgörüleri izleyin

Performans eğilimlerini analiz etmek ve bunları etkili bir şekilde iletmek, satış başarısı için hayati önem taşır. ClickUp Satış Raporu Şablonu, günlük, haftalık veya aylık satış performansı raporlaması için önceden oluşturulmuş düzenlere sahiptir.

Grafikler, tablolar ve dinamik alanlar, ilerlemeyi görselleştirmeye ve anahtar performans göstergelerini (KPI) vurgulamaya yardımcı olur.

Dönüşüm oranlarını ölçüyor, temsilci performansını izliyor veya kazanç/kayıp eğilimlerini inceliyor olun, bu şablon ham verileri ikna edici, yöneticilere sunmaya hazır özetlere dönüştürür.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Satış Çeyreği ve Satış Bölgesi gibi özel alanları kullanarak bölgeleri, başarıları, çeyrekleri ve daha fazlasını izleyin

Yıl, ay veya ürün/hizmet türüne göre raporlamak için birden fazla görünüme erişin

Kazanma oranı, satış süreci hızı ve gelir gibi KPI'ları öne çıkarın

Yapılandırılmış gösterge panelleri ve zaman çizelgeleriyle işlevler arası işbirliğini geliştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Performans raporları hazırlayan ve farklı döngüler ve takımlar arasında tutarlı, veriye dayalı satış raporları oluşturmak isteyen satış analistleri, yöneticiler ve operasyon takımları.

🔎 Biliyor muydunuz? Mobil CRM platformlarında önemli bir artış yaşandı ve bu platformları kullanan işletmeler satış hedeflerine ulaşmada %150 büyüme kaydetti.

13. ClickUp Satış Takip Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Satış Takip Şablonu ile performansı ve satış sürecini izleyin

Günlük satış faaliyetleri, özellikle hızlı tempolu ortamlarda tutarlı bir gözetim gerektirir. ClickUp Satış Takip Şablonu, satış verilerini her açıdan izler: ürün bazında, takım bazında ve zaman içinde.

Aylık Satış Hacmi ve Ürün Başına Satış Durumu gibi görünümler, verileri temiz, güncel ve görsel olarak çekici tutarken, satış sürecini kolayca takip etmenizi sağlar.

Şablon, tam izlenebilirlik için arama günlükleri, durum etiketleri, anlaşma notları ve zaman damgalı eylemler içerir. Takımlar, CRM verileriyle uyumlu hale getirmek için alanları özelleştirebilir, takip için uyarılar oluşturabilir ve grafikler veya bileşenler aracılığıyla günlük performans ölçümlerini görselleştirebilir.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Özel alanlar ile birim maliyetleri, iadeleri, gönderimleri ve kar marjlarını izleyin

Müşteri kayıplarını ve süreç gecikmelerini hızlı bir şekilde belirleyin

Günlük satış faaliyetlerini zaman damgasıyla kaydedin ve izleyin

Araçlar arasında geçiş yapmadan trendleri ve müşteri siparişlerini analiz edin

🔑 İdeal kullanım alanları: İç satış ekipleri, SDR yöneticileri ve bireysel ve takım performansını yönetmek, sonuçları ölçmek ve veriye dayalı izleme ile satış çabalarını optimize etmek isteyen takımlar için iş akışında görünürlük aranıyor.

14. ClickUp Satış Çağrıları Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Satış Çağrıları Şablonu ile erişiminizi kolaylaştırın

Her çağrı, doğru şekilde kaydedilirse değerlidir. ClickUp Satış Çağrıları Şablonu , temsilcilerin konuşma sonuçlarını kaydetmelerine, çağrı notları eklemelerine ve takip eylemleri belirlemelerine olanak tanır. Kişiler ve çağrı tarihleri için özel alanlar, tüm CRM sürecinizi net, hesap verebilir ve kolayca uygulanabilir hale getirir, böylece hiçbir potansiyel müşteri kaybolmaz.

Aramalar, amaçlarına göre (tanıtım, demo, müzakere) kategorize edilebilir ve anlaşmalara veya kişilere bağlanabilir. Bu verilerin yapılandırılmış olması, daha iyi koçluk, daha az tekrar ve huni içinde daha hızlı ilerleme anlamına gelir

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Satış görüşmelerinize genel bir bakış elde edin ve Özet Görünüm ile ilerlemeyi izleyin

Yapılandırılmış iş akışları ve arama günlükleri ile satış aramalarını durumlarına göre izleyin

İletişim bilgilerini, arama notlarını ve takip programlarını tek bir yerde saklayın

Özel durumlarla takip işlemleri atayın ve sonuçları yönetin

Görünürlük ve ivme için oluşturulmuş görünümleri kullanarak erişiminizi düzenleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Satış geliştirme temsilcileri, dış arama ekipleri ve çağrı verilerini analiz eden eğitmenler, erişim çabalarını izlemek, takipleri düzenlemek ve her müşteri çağrısından elde edilen sonuçları iyileştirmek isteyenler.

💡 Profesyonel İpucu: Kalıcı müşteri ilişkileri kurmak, verimli bir CRM döngüsü ile mümkündür. Potansiyel müşterileri sadık müşterilere dönüştürmek için aşağıdaki temel adımları izleyin: Potansiyel müşterileri belirleyin: İdeal profilinize uyan potansiyel müşterileri kesin olarak belirleyin ✅

Potansiyel müşterileri değerlendirin: Hangi potansiyel müşterilerin gerçekten hazır ve dönüşüm olasılığı yüksek olduğunu belirleyin ✅

Potansiyel müşterileri besleyin: Satın almaya hazır olana kadar ilişki kurun ve değer sağlayın ✅

Anlaşmaları kapatın: Potansiyel müşterileri son aşamalardan geçerek başarılı bir dönüşüme yönlendirin ✅

Müşteri desteği sağlayın: Sadakat ve memnuniyeti artırmak için satın alma sonrası olağanüstü hizmet sunun ✅

15. ClickUp Satış Süreci Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Satış Süreci Şablonu ile satış iş akışınızı yapılandırın

ClickUp Satış Süreci Şablonu, satış döngüsünün her aşamasını, potansiyel müşteri niteliklendirmesinden kapanışa kadar satış sürecinizi adım adım özetleyen tek bir görev tabanlı düzen içinde organize eder.

Faaliyetleri özel durumlara ve alanlara göre düzenler, görsel iş akışları ile performans izlemeyi ve roller arası işbirliğini kolaylaştırır.

Her aşama, verimli iş akışı yönetimi için görev kontrol listeleri, onay noktaları ve kaynak bağlantıları ile donatılmıştır. Bu, yeni temsilcilerin daha hızlı işe alımını sağlar ve deneyimli çalışanların stratejik değişikliklere uyumunu sağlar.

Otomasyonlar, takip ve durum güncellemeleri gibi yaygın görevleri daha da kolaylaştırır.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Atanan kişinin sorumluluğu ile satış aşamalarını görev düzeyinde ayrıntılara ayırın

Zaman çizelgelerini ve takipleri izlemek için Gantt, Pano ve Takvim Görünümleri 'ni kullanın

Özel alanlarla iletişim bilgilerini, e-postaları, potansiyel müşteri puanlarını ve arama günlüklerini saklayın

Tek bir gösterge panelinde boru hattındaki darboğazları belirleyin ve görevlerin ilerlemesini inceleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Satış liderleri, destek uzmanları ve satış süreçlerini standartlaştırmak ve keşiften kapanışa kadar her aşamada netlik sağlamak için ölçeklenebilir iş akışları oluşturan takımlar.

ClickUp ile Satış Sürecinizi Optimize Edin

CRM, proje güncellemeleri, raporlama ve müşteri iletişimi için birden fazla araç yönetiyorsanız, zaman kaybediyorsunuz demektir. Asana, iyi bir başlangıç noktası sağlayan CRM şablonları sunarken, ClickUp satış operasyonunuzun her yönünü yönetmek için tek bir platform sunar.

Sıfırdan başlıyor veya mevcut kurulumunuzu iyileştiriyor olun, ClickUp anlaşmaları kapatmanızı, müşterileri elde tutmanızı ve gelir motorunuzu ölçeklendirmenizi kolaylaştırır.

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin, potansiyel müşterileri atayın, anlaşma aşamalarını izleyin ve özelleştirilebilir gösterge panellerinden performansı izleyin. Böylece, her iş akışı, her iletişim, her satış tek bir yerde bulunur.

Bugün ücretsiz olarak başlayın ve ClickUp'ın CRM'inizi yönetmek için nasıl harikalar yarattığını görün!