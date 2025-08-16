2025'te Hedeflerine Ulaşmak İsteyenler İçin En İyi 15 Verimlilik Planlayıcısı

Verimlilik sadece daha fazla iş yapmak değildir.
Aslında önemli olan, ulaşmak istediğiniz hedeflere doğru anlamlı bir ilerleme kaydetmektir.
Günlük görevleri izliyor, kalıcı alışkanlıklar geliştiriyor veya büyük hedeflerinizin haritasını çıkarıyor olun, doğru planlayıcı büyük bir fark yaratabilir.
İyi yapılandırılmış bir verimlilik planlayıcısı, programınızı netleştirir, etkili bir şekilde öncelik belirlemenize yardımcı olur ve sorumluluk bilincinizi artırır.
En iyi performansı sergilemenize yardımcı olmak için, dijital güç merkezlerinden klasik kağıt planlayıcılara kadar en iyi 15 verimlilik planlayıcısını bir araya getirdik. Böylece, iş akışınıza en uygun olanı bulabilirsiniz. Keşfetmeye başlayalım!
En İyi Verimlilik Planlayıcıları: Karşılaştırma Grafiği
|Planlayıcı
|En iyi özellikler
|En iyisi
|Fiyatlandırma
|Plum Paper Planner
|Özelleştirilebilir düzenler, yemek ve fitness izleme, önceden basılmış tarihler
|Tamamen özelleştirilebilir bir haftalık planlayıcı isteyen kullanıcılar
|A5, 47,95 $'dan başlayan fiyatlarla
|Clever Fox Planner
|Hedef haritalama, alışkanlık izleme, vizyon panosu, motivasyon sayfaları
|Girişimciler, öğrenciler ve profesyoneller gibi hedef odaklı başarıya ulaşanlar
|Özel fiyatlandırma
|Full Focus Planner
|90 günlük hedef planlama, sağlık entegrasyonu, program blokları
|Yapılandırılmış günlük planlama ve üç aylık hedef izleme ihtiyacı olan profesyoneller
|Özel fiyatlandırma
|ClickUp
|15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm, AI destekli ClickUp Brain, günlük planlama ve alışkanlık izleme şablonları, gerçek zamanlı işbirliği, görev bağımlılıkları ve otomasyonlar
|Bireyler, takımlar ve işletmeler için dijital verimlilik planlaması
|Ücretsiz ve ücretli planlar mevcuttur
|Hobonichi Techo Planlayıcı
|Kompakt, her gün için bir sayfa biçiminde, Tomoe River kağıt, motivasyonel alıntılar
|Kompakt bir günlük günlüğüne ihtiyaç duyan yazarlar, yaratıcılar ve profesyoneller
|Özel fiyatlandırma
|Day Designer Günlük Planlayıcı
|Günlük zaman blokları, önceliklendirme uyarıları ve şükran bölümleri
|İş, kişisel ve yan projelerini dengeleyen yoğun profesyoneller
|Özel fiyatlandırma
|Passion Planner
|Passion Yol Haritası, üç aylık/yıllık yansımalar ve alışkanlık izleme
|Uzun vadeli vizyon ve kişisel gelişime odaklanan kullanıcılar
|Özel fiyatlandırma
|Moleskine Haftalık Planlayıcı
|Notlar, dayanıklı kapaklar ve çevre dostu malzemelerle haftalık görünüm
|Zamansız bir haftalık planlayıcı tercih eden minimalistler
|Özel fiyatlandırma
|Blue Sky Planner
|Spiral ciltli tasarım, referans takvimler, geniş not bölümleri
|Öğrenciler, profesyoneller ve bütçeye dikkat eden planlayıcılar
|Özel fiyatlandırma
|Panda Planner
|Pozitif psikolojiye dayalı tasarım, şükran mesajları, sabah/akşam kontrolü
|Bilimsel bir yaklaşımla alışkanlıklar geliştiren bireyler
|Özel fiyatlandırma
|Erin Condren LifePlanner
|Değiştirilebilir kapaklar, renkli düzenler, çıkartmalar ve alışkanlık takipçileri
|Canlı ve özelleştirilebilir bir ajanda isteyen yaratıcı planlayıcılar
|Özel fiyatlandırma
|Class Tracker Ultimate Öğrenci Planlayıcı
|Sınav/proje izleme, yapılandırılmış akademik düzenler ve okul kişiselleştirme
|Ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri
|Özel fiyatlandırma
|Leuchtturm1917 Noktalı Defter
|Nokta ızgaralı sayfalar, yerleşik indeks, numaralı sayfalar ve bullet journal esnekliği
|Tamamen kişiselleştirilmiş bir planlayıcı isteyen bullet journal meraklıları
|Özel fiyatlandırma
|Muji Aylık Planlayıcı
|Minimalist aylık özetler, hafif tasarım ve çevre dostu malzemeler
|Basit aylık planlama arayan öğrenciler ve profesyoneller
|Özel fiyatlandırma
|Not Defteri Terapisi
|Zanaatkar kapaklar, farkındalık sayfaları, noktalı/ızgara düzenleri ve çevre dostu kağıt
|Estetik ve amaç odaklı planlama arayan bilinçli planlayıcılar
|Özel fiyatlandırma
En iyi verimlilik planlayıcısında nelere dikkat etmelisiniz?
🔎 Biliyor muydunuz? Küçük işletme sahipleri, verimsiz görevler için günde ortalama 96 dakika kaybediyor. Bunun anahtar suçlusu nedir? Planlama felci: işleri halletmek yerine görevleri nasıl planlayacağına karar vermek için çok fazla zaman harcamak. 🕒
Çözüm nedir? İş akışınıza uyum sağlayan ve karar verme yorgunluğunu ortadan kaldıran bir verimlilik planlayıcısı.
Ancak çoğu planlayıcı ya her şeyi takip etmenize yardımcı olur ya da yönetmeniz gereken başka bir şey haline gelir.
Verimlilik için en iyi planlayıcıları seçmenin yolları:
- Planlayıcı türü: Kağıt planlayıcılar, yavaşlamanıza, düşünmenize ve dikkatinizi vermenize olanak tanır. Dijital planlayıcılar, iş akışlarını otomatikleştirir, cihazlar arasında sorunsuz senkronizasyon sağlar ve düzenli olmanıza yardımcı olur; çoklu görevleri ve dağıtılmış takımları için mükemmeldir
- Düzen: Size uygun bir yapı seçin. Günlük planlayıcılar, yapılacaklar listeleri, toplantı notları ve zaman blokları için en uygunudur. Haftalık planlayıcılar, genellikle bir veya iki sayfada daha geniş bir görünüm sunarken, aylık planlayıcılar ileriye dönük planlama için büyük resme netlik kazandırır
- Hedef izleme: Planlarınızı eyleme dönüştürün. Yapılandırılmış ilerleme için alışkanlık izleyicileri, dönüm noktası kontrol noktaları ve SMART hedefleri kullanın. Uzun vadeli mi düşünüyorsunuz? Motivasyonunuzu korumak için üç aylık hedef ayarlama ve yıllık vizyon haritalama özelliklerine sahip planlayıcıları seçin
- Sürdürülebilirlik: Geri dönüştürülmüş kağıt, yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiş yeniden doldurulabilir sayfalar veya tamamen dijital seçenekleri tercih ederek atıkları azaltın. Bu özenli seçim, tutarlı planlama rutinlerini ve daha bilinçli bir yaşam tarzını teşvik eder
- Sorunsuz işbirliği: Takımınızın mükemmel bir uyum içinde çalışmasını sağlayın. Gerçek zamanlı senkronizasyon, paylaşılan çevrimiçi takvimler, görev delegasyonu ve proje yönetimi özelliklerine sahip dijital planlayıcı, takımınız uzaktan, karma veya ofiste çalışıyor olsun, koordinasyonu artırır
- Dayanıklılık: Her zaman, her yerde plan yapın. Sık seyahat mi ediyorsunuz? Sağlam kapaklı, kompakt, spiral ciltli geleneksel bir planlayıcı tercih edin. Bulut tabanlı çözümleri mi tercih ediyorsunuz? Günlük görev listelerine ve haftalık yapılacaklara hareket halindeyken erişmek için minimalist dijital planlayıcıları seçin
💡 Profesyonel İpucu: Planlayıcınızı nasıl düzenleyeceğinizi mi merak ediyorsunuz?
İşte takip edebileceğiniz bazı ipuçları:
- 🗂️ Odaklanmak için görevleri önceliğe göre kategorize edin
- 📅 Daha iyi zaman yönetimi için haftalık planlayıcı düzenini kullanın
- ✍️ Tutarlılık sağlamak için bir alışkanlık takipçisi ekleyin
- 🎯 Net hedefler belirleyin ve bunları uygulanabilir adımlara bölün
- 🔄 Maksimum verimlilik için planlayıcınızı düzenli olarak gözden geçirin ve ayarlayın
Keşfedilecek En İyi Verimlilik Planlayıcıları
Doğru planlayıcı, odaklanmak, organize olmak ve hedeflerinizi başarıyla gerçekleştirmek için yol haritanızdır. İster yapılandırılmış haftalık sayfa düzeni, ister esnek bir planlayıcı, ister dijital bir güç merkezi arıyor olun, bu listede her planlama stiline uygun bir seçenek bulabilirsiniz.
İşte keşfedebileceğiniz en iyi verimlilik planlayıcıları:
1. Plum Paper Planner (En iyi özelleştirilebilir haftalık planlayıcı)
Tek tip planlayıcılar işinize yaramıyorsa, Plum Paper Planner en iyi özelleştirilebilir seçenektir. En iyi verimlilik planlayıcılarından biri olan bu planlayıcı, kapak tasarımınızı seçmenize, ekstra not bölümleri eklemenize ve özel planlama sayfaları eklemenize olanak tanır.
Bu planlayıcı, yatay, dikey ve saatlik yayılımlar dahil olmak üzere birden fazla düzen seçeneğine sahiptir. Hedef belirleme, zaman bloklama veya yapılacaklar listeleri için her sayfayı nasıl kullanacağınızı optimize etmenizi sağlar. Kağıt, pürüzsüz dokusu ve sağlamlığıyla da bilinir, bu da üzerine yazmayı keyifli hale getirir.
Plum Paper Planner'ın en iyi özellikleri
- Yemek planlama, fitness izleme, bütçe tabloları ve daha fazlası için bölümler ekleyin
- Doğum günlerini, yıldönümlerini ve anahtar tarihleri planlayıcınıza önceden yazdırın
- Alışkanlık takipçileri, sağlık planlayıcıları veya iş şablonlarıyla işlevselliği artırın
- Özel başlangıç ayı ve esnek süre seçenekleriyle planlayıcınızın süresini kişiselleştirin
Plum Paper Planner sınırlamaları
- Kişiselleştirme nedeniyle tasarım ve gönderim zaman alır
- Hazır planlayıcılardan daha pahalıdır
Plum Paper Planner fiyatlandırması
- A5 (5,8 inç × 8,3 inç) Planlayıcılar: 47,95 $'dan başlayan fiyatlarla
- (7″× 9″) Planlayıcılar: 51,95 $'dan başlayan fiyatlarla
- (8,5″× 11″) Planlayıcılar: 58,95 $'dan başlayan fiyatlarla
Plum Paper Planner puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Kullanıcılar Plum Paper hakkında ne diyor?
İşte bir Reddit yorumu:
Agendio planlayıcıyı ve Plum Paper planlayıcıyı (PPP) denedim ve kesinlikle PPP'yi sevdim. Çok esnek ve her ay için hedef planlama özelliği, bir planlayıcıda aradığım şeydi.
Agendio planlayıcıyı ve Plum Paper planlayıcıyı (PPP) denedim ve kesinlikle PPP'yi sevdim. Çok esnek ve her ay için hedef planlama özelliği, bir planlayıcıda aradığım şeydi.
2. Clever Fox Planner (Hedef odaklı başarıya ulaşmak isteyenler için en iyisi)
Büyük hayaller kurmak ve başarıya ulaşmak mı istiyorsunuz? Clever Fox Planner, motivasyonunuzu korumanıza ve daha iyi rutinler oluşturmanıza yardımcı olmak için verimlilik, alışkanlık izleme ve zihniyet koçluğunu bir araya getiren hedef odaklı bir sistemdir.
Girişimciler, öğrenciler ve profesyoneller için tasarlanan Clever Fox, en iyi verimlilik planlayıcılarından biridir. Hedeflerinizi parçalara ayırmanıza, ilerlemenizi izlemenize ve günlük odaklanmanızı sürdürmenize yardımcı olur. Yerleşik bir vizyon panosu, rehberli yansıma sayfaları ve yapılandırılmış kontrol noktaları ile Clever Fox, uzun vadeli başarıya giden yolu netleştirir.
Clever Fox Planner'ın en iyi özellikleri
- Yapılandırılmış hedef planlama ve dönüm noktası izleme ile başarınızı haritalandırın
- Öncelik listeleri, alışkanlık takipçileri ve haftalık/aylık sayfa düzenleriyle verimliliği en üst düzeye çıkarın
- Planlayıcı etiketleri, elastik bant, kalem halkası ve ekstra depolama için cep ile her yerde hazırlıklı olun
- Kalın, mürekkep akmayan kağıt ve dayanıklı ciltli planlayıcınızla planlayıcınızı tertemiz tutun
Clever Fox Planner sınırlamaları
- Tarihsiz sayfalar tarihlerin yazılması gerekir, bu da önceden tarihlenmiş planlayıcıları tercih edenler için uygun olmayabilir
- Dijital entegrasyon yok — tamamen kağıt planlayıcı
Clever Fox Planner fiyatları
- Özel fiyatlandırma
Clever Fox Planner puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Kullanıcılar Clever Fox hakkında ne diyor?
İşte bir Reddit yorumu:
Clever Fox, açıkçası en favori planlayıcı markam. Her şey için bir planlayıcıları var gibi görünüyor ve düzenlerini çok seviyorum! Şimdiye kadar kullandığım en iyi saatlik planlayıcılardan birine sahipler.
Clever Fox, açıkçası benim favori planlayıcı markam. Her şey için bir planlayıcıları var gibi görünüyor ve düzenlerini çok seviyorum! Şimdiye kadar kullandığım en iyi saatlik planlayıcılardan birine sahipler.
3. Full Focus Planner (En iyi yapılandırılmış günlük planlayıcı)
Verimlilik uzmanı Michael Hyatt tarafından oluşturulan Full Focus Planner, en önemli görevlerinize öncelik vererek çalışmayı vurgulayan verimlilik ilkeleri üzerine kurulmuştur. Günlük sayfalar, program blokları ve notların yanı sıra o günün üç büyük önceliği için bölümler içerir.
Hedeflerinizi üç aylık, aylık ve haftalık dönüm noktalarına ayırmanıza yardımcı olur. Yoğun programlarla uğraşan birçok profesyonel, düzenli kalmak ve görevleri genel iş veya kişisel hedeflerle uyumlu tutmak için bu planlayıcıya güveniyor.
Full Focus Planner'ın en iyi özellikleri
- Hedeflerinizi yönetilebilir parçalara ayırın — maksimum etki için 90 günlük planlamaya odaklanın
- Kariyerden ilişkilere kadar dokuz anahtar alanı kapsayan, hayatın her alanında dengeli kalın
- Sağlıklı yaşam, kişisel gelişim ve iş hedeflerini entegre ederek tükenmişliği önleyin
- Etkileyici olun — zarif tasarımı ve birinci sınıf malzemelerle üretilmiştir
Full Focus Planner sınırlamaları
- Hedef belirlemeye yoğun bir şekilde odaklanır, bu da hafif bir planlayıcı arayanlara uygun olmayabilir
- Daha hacimli olduğu için taşınması daha zor
Full Focus Planner fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Full Focus Planner puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Kullanıcılar Full Focus Planner hakkında ne diyor?
İşte bir Reddit yorumu:
Listeleri SEVİYORUM. Görevlerin ve günün günlük dökümünün olması çok hoşuma gidiyor, bu sayede görevleri yazıp işaretleyebiliyorum, alt kısımdaki anahtar çok kullanışlı. Hedefler sayfalarını seviyorum. Gerçekten neyi başarmak istediğimi, bunu nasıl başarabileceğimi/motivasyonlarımı, bunu kutlamak için neler yapabileceğimi düşünmemi sağlıyor ve streaktracker (tek tek günleri işaretleme) veya Goal Progress ile doldurduğum bir ölçer kullanarak bunu izleyebiliyorum, ayrıca hedefleri kategorilere ayırabiliyorum. Planlayıcıda önceden doldurulmuş sayılar olmamasını seviyorum, bu benim için tüm planlayıcılarda önemli bir engel değil ama istediğim zaman başlayabilmeyi ve kullanımını en üst düzeye çıkarabilmeyi seviyorum.
Listeleri SEVİYORUM. Görevlerin ve günün günlük dökümünün olması ve bu görevleri yazıp işaretleyebileceğim bolca alan olması çok hoşuma gidiyor, alt kısımdaki anahtar çok kullanışlı. Hedefler sayfalarını seviyorum. Gerçekten neyi başarmak istediğimi, bunu nasıl başarabileceğimi/motivasyonlarımı, bunu kutlamak için neler yapabileceğimi düşünmemi sağlıyor ve streaktracker (tek tek günleri işaretleme) veya Goal Progress ile doldurduğum bir ölçer kullanarak ilerlememi izleyebiliyorum, ayrıca hedefleri kategorilere ayırabiliyorum. Planlayıcıda önceden doldurulmuş sayılar olmamasını seviyorum, bu benim için tüm planlayıcılarda önemli bir engel değil ama istediğim zaman başlayabilmeyi ve kullanımını en üst düzeye çıkarabilmeyi seviyorum.
ClickUp Hack: Gerçek mi? Beyniniz sık sık dalıp gidiyor. Çok sık. İşinize odaklanamıyorsanız ve verimliliğinizi yeniden kazanmanız gerekiyorsa, bilimsel olarak kanıtlanmış bazı stratejiler:
- Dikkat dağınıklığını kontrol edin: Bir gün boyunca dikkatinizi dağıtan unsurları izleyerek odaklanmanızı en çok engelleyen unsurları belirleyin (ve ortadan kaldırın)
- 20-20-20 kuralını kullanın: Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 20 fit uzağa bakın. Gözleriniz (ve beyniniz) size teşekkür edecek
- Farkındalığı geliştirin: Günde sadece 10 dakikalık meditasyon, dikkatinizi artırır ve stresi azaltır
- Kaliteli uykuya öncelik verin: İyi uyku = daha keskin odaklanma ve daha iyi bilişsel fonksiyonlar
4. ClickUp (En iyi dijital verimlilik planlayıcısı)
Kağıt planlayıcılar hızlı eskizler ve notlar için harikadır, ancak planlar değiştiğinde veya gerçek zamanlı işbirliği gerektiğinde yetersiz kalırlar.
İşte burada ClickUp devreye giriyor — iş için görevleri, belgeleri, kişisel işleri ve hatta aylık sprint hedeflerini bir araya getiren, hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayan her şeyi içeren uygulama.
Klasik bir planlayıcı mı istiyorsunuz? ClickUp Takvim Görünümü'ne geçerek görevleri sürükleyip bırakın, netlik için renk kodları kullanın ve Google Takvim ile senkronize ederek tek bir programda çalışın. Farklı bir bakış açısı mı ihtiyacınız var? Liste Görünümü'nü kullanarak görevleri öncelik, son teslim tarihi veya Özel Alanlara göre sıralayın, gruplandırın veya filtreleyin.
Harika bir fikriniz mi var veya hızlı bir hatırlatıcı mı ihtiyacınız var? ClickUp Not Defteri, her zaman erişebileceğiniz dijital not defterinizdir. Uygulamanın herhangi bir yerinden düşüncelerinizi not alın ve daha sonra görevlere dönüştürün — artık dağınık yapışkan notlar veya kaybolan fikirler yok.
Ancak asıl farkı yaratan ClickUp Brain'dir. Bu yapay zeka destekli merkez, görevlerinizi, notlarınızı ve fikirlerinizi merkezi bir bilgi tabanında birleştirerek her şeyi düzenli, aranabilir ve anında eyleme geçirilebilir hale getirir.
ClickUp verimlilik şablonları ile zor işleri halledebilecekken neden sıfırdan başlayasınız? Proje yönetimi veya günlük iş akışınızı yapılandırma, bu çözümler planlamayı kolaylaştırır:
- ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu: Bu düzenli alan, zaman blokları, tekrarlayan hatırlatıcılar ve alışkanlık izleme ile gününüzü yapılandırmanıza olanak tanır. Net bir program ve tahminlere gerek olmayan bir plan isteyenler için mükemmeldir
- Kişisel Verimlilik Şablonu: Hedeflerinizi, dönüm noktalarınızı ve görevlerinizi dengeli, uzun vadeli bir biçimde düzenleyin. Sonuçlara odaklanırken tükenmişlikten kaçınmak için idealdir
Ayrıca, dinamik alışkanlık izleyici şablonlarını kullanarak rutinlerinizi tutarlı bir şekilde sürdürebilir ve zahmetsizce kalıcı verimlilik alışkanlıkları geliştirebilirsiniz. Bu şablonlar, ilerlemenizi izlemenize, kalıpları belirlemenize ve günlük iş akışınızı optimize etmek için ayarlamalar yapmanıza da yardımcı olacaktır.
💡 Profesyonel İpucu: Bir planlayıcı, ölçmenize yardımcı olduğu ilerleme kadar etkilidir. ClickUp Hedefleri, büyük resimde yer alan hedeflerinizi ölçülebilir, gerçek zamanlı dönüm noktalarına dönüştürür ve bunları günlük görevlerinizle sorunsuz bir şekilde senkronize eder:
- 🧩 Karmaşık planları yönetilebilir, küçük hedefler halinde bölün
- 🤝 Kişisel ve iş hedeflerinizi tek bir gösterge panelinde birleştirin
- 📊 Görevleri tamamladıkça ve dönüm noktalarını geçtikçe ilerlemeyi otomatik olarak izleyin
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Belgeleri ile işbirliği yapın — görevlerle doğrudan bağlantılı canlı belgeler oluşturun, düzenleyin ve paylaşın, her şeyi tek bir yerde tutun
- Takım üyelerini etiketleyin, izinleri ayarlayın ve departmanlar arası sinerji için proje gösterge panelleri oluşturun
- Her şeyin doğru sırayla akışını sağlamak için görev bağımlılıklarını ayarlayın — hiçbir adımı kaçırmayın
- Tüm proje tartışmalarını tek bir merkezi alanda tutun; artık sonsuz e-postaları veya kaybolan mesajları aramanıza gerek yok
- Saatleri kaydedin, verimliliği analiz edin ve darboğazları belirleyerek ş Akışınızı optimize edin
- Otomatik kontrol, rapor ve hatırlatıcılarla tekrarlayan işleri ortadan kaldırın
ClickUp sınırlamaları
- Bazı yeni kullanıcılar, çok sayıda özellik karşısında kendilerini kaybolmuş hissedebilir
- Gelişmiş otomasyonu özelleştirmek için öğrenme süreci gerekebilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4000+ yorum)
Kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
İşte G2'nin incelemesi:
Hayatım boyunca "kağıt planlayıcı" kullandım, ancak ClickUp, değişiklik yapma esnekliği ve notlarımı düzenli tutma ve tek tek görevlerle ilişkilendirme özelliği sayesinde görev yönetimi konusunda benim için çığır açtı. Her şeyi analog olarak yapmak yerine arama yapabilmek çok daha kolay. Tek başıma kullanıyorum, ancak yine de ClickUp'ın birçok özelliğinden yararlanıyorum!
Hayatım boyunca "kağıt planlayıcı" kullandım, ancak ClickUp, değişiklik yapma esnekliği ve notlarımı düzenli tutma ve tek tek görevlerle ilişkilendirme özelliği sayesinde görev yönetimi konusunda benim için çığır açtı. Her şeyi analog olarak yapmak yerine arama yapabilmek çok daha kolay. Tek başıma kullanıyorum, ancak yine de ClickUp'ın birçok özelliğinden yararlanıyorum!
Düşüncelerinizi not almak için havanızda değil misiniz? AI masaüstü arkadaşınız Brain MAX ile konuşun!👇🏼
5. Hobonichi Techo Planner (Kompakt, hepsi bir arada not alma için en iyisi)
Günlük notlar almayı, günlük yazmayı veya eskiz yapmayı seviyorsanız, Hobonichi Techo Planlayıcı vazgeçilmeziniz olacak. Japon hassasiyetiyle tasarlanan bu planlayıcı, minimalist düzeni ve her gün için bir sayfa biçimiyle işlevsellik ve yaratıcılığı dengeler.
Ultra ince Tomoe River kağıdı dolma kalemlerle mükemmel uyum sağlar ve kompakt, seyahat dostu boyutu sayesinde kolayca taşınabilir. Düz açılan ciltleme ve dayanıklı kapak, uzun ömürlülük sağlar ve bu ürünü profesyoneller, yazarlar ve yaratıcılar arasında favori haline getirir.
Hobonichi Techo Planlayıcı'nın en iyi özellikleri
- Notlar, eskizler ve planlar için kompakt ancak geniş bir tasarıma sahip cihazla fikirlerinizi kaydedin
- Samimi bilgeliklerden hafif mizaha kadar günlük motivasyon sözleriyle ilham alın
- Kolayca yazın — düz ciltleme, sayfaları sorunsuz bir şekilde açık tutar
- Kitap listeleri, hedefler ve düşünceleriniz için bonus sayfalarla planlayıcınızı kişiselleştirin
Hobonichi Techo Planlayıcı sınırlamaları
- Daha küçük kareler, el yazısı büyük olanlar için zor olabilir
- Bazı Japonca sayfaların çevirileri sınırlı olabilir
Hobonichi Techo Planlayıcı fiyatları
- Özel fiyatlandırma
Hobonichi Techo Planlayıcı puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Kullanıcılar Hobonichi Techo Planner hakkında ne diyor?
İşte bir Reddit yorumu:
Çok yönlü olduğu için popüler. Gizli satır, günlük sayfalarındaki saat işaretleri, yemek için küçük çatal sembolü ve günlük sayfalarındaki onay kutuları gibi birçok küçük ayrıntı var. Arkada, doldurması eğlenceli olan "100'üm" veya "kendimle röportaj" gibi bonus sayfalar da var.
Çok yönlü olduğu için popüler. Gizli satır, günlük sayfalarındaki saat işaretleri, yemek için küçük çatal sembolü ve günlük sayfalarındaki onay kutuları gibi birçok küçük ayrıntı var. Arkada, doldurması eğlenceli olan "100'üm" veya "kendimle röportaj" gibi bonus sayfalar da var.
6. Day Designer Daily Planner (Yapılandırılmış, zaman bloklu programlar için en iyisi)
Kişisel işlerinizi, ek işlerinizi ve tam zamanlı işinizi dengelemeye mi çalışıyorsunuz? Günlük planlama sistemi her şeyi kontrol altında tutar ve Day Designer tam da bunu yapar.
Her gün için bir sayfa düzenine sahip bu planlayıcı, programınızı haritalandırmanıza, en önemli üç görevinizi önceliklendirmenize ve notlarınızı veya düşüncelerinizi takip etmenize olanak tanır. Ayrıca, zarif kapak tasarımları (çiçekler, çizgiler ve düz renkler) çalışma alanınıza sofistike bir hava katar.
Day Designer Günlük Planlayıcı'nın en iyi özellikleri
- İki boyut ve tarih aralığında sunulan günlük planlama sistemi ile günlerinizi görselleştirin
- Önceliklendirme ve değerlendirme için yerleşik ipuçlarıyla karar vermeyi basitleştirin
- Şükran, notlar ve hedef ayarları için özel bir alan ile zihinsel dağınıklığı azaltın
- Dayanıklı kapaklar, spiral ciltleme ve kalın, mürekkep sızdırmayan kağıtlarla tüm yıl boyunca düzenli kalın
Day Designer Günlük Planlayıcı sınırlamaları
- Tüm yıl için günlük sayfalar nedeniyle daha hacimli
- Temel planlayıcılara kıyasla daha yüksek fiyat
Day Designer Günlük Planlayıcı fiyatları
- Özel fiyatlandırma
Day Designer Günlük Planlayıcı puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Kullanıcılar Day Designer Daily Planner hakkında ne diyor?
İşte bir Amazon yorumu:
Bu planlayıcıyı bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine satın aldım. Sert kapak ve yumuşak kapak arasında kararsız kaldım. Yumuşak kapağı seçtiğim için çok memnunum. Sağlam ve çok iyi yapılmış. Bu planlayıcı beklentilerimi aştı. Günlük planlama düzenini ve sekmeli ayları çok seviyorum. Boyutu biraz hantal ama planlayıcımın kapağının ilk birkaç ay içinde yırtılacağından endişelenmemek için buna değer.
Bu planlayıcıyı bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine satın aldım. Sert kapak ve yumuşak kapak arasında kararsız kaldım. Yumuşak kapağı seçtiğim için çok memnunum. Sağlam ve çok iyi yapılmış. Bu planlayıcı beklentilerimi aştı. Günlük planlama düzenini ve sekmeli ayları çok seviyorum. Boyutu biraz hantal ama planlayıcımın kapağının ilk birkaç ay içinde yırtılacağından endişelenmemek için buna değer.
📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si kişiselleştirilmiş zaman yönetimi stratejileri kullanıyor.
Ancak çoğu iş akışı yönetimi aracı, henüz sağlam bir zaman yönetimi veya önceliklendirme özelliği sunmamaktadır ve bu da etkili önceliklendirmeyi engellemektedir.
ClickUp'ın yapay zeka destekli planlama ve zaman takibi özellikleri, bu tahminleri veriye dayalı kararlara dönüştürmenize yardımcı olur. Hatta görevler için en uygun odaklanma zamanlarını önerir. İş tarzınıza uyum sağlayan özel bir zaman yönetim sistemi oluşturun!
7. Passion Planner (En iyi vizyon odaklı yaşam planlayıcı)
Passion Planner, yansıma, hedef belirleme ve planlamayı tek bir güçlü araçta birleştirir. "Passion Roadmap" özelliği, uzun vadeli hedeflerinizi üç aylık, aylık ve haftalık dönüm noktalarına bölmenize yardımcı olur, böylece bir sonraki adımın ne olacağını her zaman bilirsiniz.
Kağıt ve dijital biçimlerde mevcuttur, bu da farklı iş akışlarına uyarlanabilir olmasını sağlar. Marka ayrıca, ilham almanıza yardımcı olan kaynaklar, etkinlikler ve etki odaklı girişimler aracılığıyla güçlü bir topluluk duygusu oluşturur.
Passion Planner'ın en iyi özellikleri
- Tek bir planlayıcıda günlük ve haftalık biçimler arasında sorunsuzca geçiş yapın
- İş, kişisel gelişim veya yaratıcı projeler için 40'tan fazla uyarlanabilir şablon kullanın
- Alışkanlıkları tutarlı bir şekilde izleyin — yerleşik check-in özelliği ile rutinlerinizi, sağlığınızı ve kişisel bakımınızı takip edin
- Rehberli üç aylık ve yıllık değerlendirme sayfalarıyla uzun vadeli hedeflerinizi ince ayar yapın
Passion Planner sınırlamaları
- Açık uçlu planlamayı tercih edenler için fazla yapılandırılmış gelebilir
- Hedef belirleme sürecini kurmak ve buna uyum sağlamak zaman alır
Passion Planner fiyatları
- Özel fiyatlandırma
Passion Planner puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Kullanıcılar Passion Planner hakkında ne diyor?
İşte Trustpilot'ta bir yorum:
Passion Planner'ı 4 yıldır kullanıyorum. Diğer markaları da denedim, ama her zaman buna geri döndüm! En sevdiğim özellikleri kağıt kalitesi, haftalık düzen ve sonundaki boş noktalı sayfalar.
Passion Planner'ı 4 yıldır kullanıyorum. Diğer markaları da denedim, ama her zaman buna geri döndüm! En sevdiğim özellikleri kağıt kalitesi, haftalık düzeni ve sonundaki boş noktalı sayfalar.
8. Moleskine Haftalık Planlayıcı (Dayanıklılık ve zamansız tasarım için en iyisi)
Moleskine, kaliteli defterlerin eş anlamlısıdır ve Haftalık Planlayıcı serisi de bu geleneği sürdürmektedir. İkonik kapakları ve elastik kapakları ile tanınan bu planlayıcılar, güvenilir bir haftalık genel bakış isteyen minimalistler için mükemmeldir.
Düzen genellikle sol sayfada haftayı, sağ sayfada ise notlar, eskizler veya beyin fırtınası oturumları için çizgili bir sayfayı gösterir. Bu yaklaşım, fikirlerinizi planlamak veya not almak için yeterli alan sağlar; proje planlama, toplantı özetleri veya serbest biçimli günlük yazma için mükemmeldir.
Moleskine Haftalık Planlayıcı'nın en iyi özellikleri
- Planlarınızı, etkinliklerinizi, hatırlatıcılarınızı ve randevularınızı dahil edilen çıkartmalarla özelleştirin
- Klasik ciltli kapaklardan esnek yumuşak kapaklara kadar çeşitli boyut ve kapak seçenekleri arasından seçim yapın
- FSC sertifikalı, çevre dostu malzemelerle sürdürülebilir bir seçim yapın
- Moleskine Akıllı araçlar ve ödüllü Flow uygulamasıyla kağıt ve dijital dünyayı birleştirin
Moleskine Haftalık Planlayıcı sınırlamaları
- Kağıt kalitesi, hafif akma olmadan tüm kalem türlerine uygun olmayabilir
- Sınırlı hedef belirleme veya alışkanlık izleme özellikleri
Moleskine Haftalık Planlayıcı fiyatları
- Özel fiyatlandırma
Moleskine Haftalık Planlayıcı puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
🔎 Profesyonel İpucu: AI'yı günlük görevlerde bir profesyonel gibi nasıl kullanacağınızı mı merak ediyorsunuz? ClickUp Brain ile iş akışınızı kolaylaştırın ve verimliliğinizi zahmetsizce artırın!
İşte size nasıl yardımcı olur:
- ⚡AI tarafından oluşturulan özetler ve raporlarla son teslim tarihlerini takip edin
- ✍️ AI destekli yardım ile içeriği iyileştirin, e-postaları taslak haline getirin ve fikirler üretin
- 📊 Görevleri, programları ve belgeleri zahmetsizce senkronize edin
- 🎙️ Anında transkripsiyon ve AI destekli notlarla düşüncelerinizi eyleme dönüştürün
9. Blue Sky Planner (En uygun fiyatlı haftalık planlayıcı)
Basit, şık ve bütçe dostu bir planlayıcı mı ihtiyacınız var? Blue Sky Planner, yüksek fiyat etiketi olmadan pratik organizasyon isteyen öğrenciler, profesyoneller ve hedef belirleyenler arasında popülerdir.
Büyük el sanatları mağazalarında ve çevrimiçi perakendecilerde satılan bu ürün, farklı planlama stillerine uyacak çeşitli aylık, haftalık ve günlük biçimler sunar. İster yapılandırılmış bir gündem ister yaratıcı planlama için açık bir düzen ihtiyacınız olsun, Blue Sky ile düzenli kalmak çok kolay.
Blue Sky Planner'ın en iyi özellikleri
- Farklı planlama ihtiyaçları için tasarlanmış çeşitli biçimler arasından size en uygun olanı bulun
- Spiral ciltli, düz açılan tasarımıyla sayfaları zahmetsizce çevirin
- Yerleşik referans takvimler ve geniş not bölümleri ile hiçbir son tarihi kaçırmayın
- Düşük maliyetle yüksek kaliteli organizasyon elde edin — bütçeye önem veren planlayıcılar için ideal
Blue Sky Planner sınırlamaları
- Zaman bloklama gibi gelişmiş verimlilik araçları yoktur
- Özelleştirilebilir, ancak üst düzey planlayıcılar kadar kaliteli değildir
Blue Sky Planner fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Blue Sky Planner puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Kullanıcılar Blue Sky Planner hakkında ne diyor?
İşte bir Amazon yorumu:
Bluesky planlayıcılarını oldukça uzun bir süredir satın alıyorum, en iyileri bunlar. Yazma alanı haftalık ve aylık işler için yeterli. Tasarımını ve tüm yıl boyunca dayanıklılığını seviyorum. Genel olarak harika bir ürün!
Bluesky planlayıcılarını oldukça uzun bir süredir satın alıyorum, en iyileri bunlar. Yazma alanı haftalık ve aylık işler için yeterli. Tasarımını ve tüm yıl boyunca dayanıklılığını seviyorum. Genel olarak harika bir ürün!
💡 Profesyonel İpucu: Düzenli olmak harika, ama bir adım önde olmak? Asıl önemli olan bu. Kağıt yığınlarından kurtulun ve görev yönetimi yazılımı olarak da kullanılabilen dijital bir planlayıcıya geçin. Fikirlerinizi tek bir yerde kaydedin, düzenleyin ve hayata geçirin, böylece hiçbir şeyi kaçırmayın.
10. The Panda Planner (En iyi bilimsel alışkanlık planlayıcı)
Panda Planner, beyninizi başarıya yeniden eğitmek için tasarlanmıştır. Pozitif psikoloji ve sinirbilimden yola çıkan bu planlayıcı, zaman yönetiminin ötesine geçerek daha iyi alışkanlıklar edinmenize, motivasyonunuzu korumanıza ve mutluluğunuzu artırmanıza yardımcı olur.
Günlük şükran, öncelik ayarı ve yansıma özelliklerini bir araya getirerek verimlilik için bütünsel bir yaklaşım sunar. İster haftalık ister günlük tasarımlı planlayıcıları tercih edin, Panda Planner her görevin daha büyük bir sağlık ve uzun vadeli başarı vizyonuna katkıda bulunmasını sağlar.
Panda Planner'ın en iyi özellikleri
- Yerleşik şükran ve onay mesajlarıyla güçlü rutinler geliştirin
- Yapılandırılmış sabah ve akşam kontrol listeleriyle planlarınızı takip edin
- Yönetilebilir görev segmentleriyle hedeflerinizi etkili bir şekilde bölün ve tükenmişlik hissini önleyin
- Günlük önceliklerinizi içeren net bir listeye odaklanarak dikkatinizi dağıtan unsurları kolayca halledin
Panda Planner sınırlamaları
- Daha esnek bir biçim tercih ediyorsanız, düzen tekrarlayıcı gelebilir
- Daha küçük günlük alan, kapsamlı yapılacaklar listeleri için uygun değildir
Panda Planner fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Panda Planner puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Kullanıcılar The Panda Planner hakkında ne diyor?
İşte bir Amazon yorumu:
Panda Planner, günlük görevleri takip etmek, hedefler belirlemek ve alışkanlıkları yönetmek için mükemmeldir. Tarihsiz biçim, esnek kullanım sağlarken, düzen iş, ev ve kişisel yaşamı önceliklendirmeyi kolaylaştırır. Alışkanlık izleyici, özellikle DEHB yönetimi için tutarlılığı korumak için harika bir özelliktir. Ciltli tasarım dayanıklılık sağlar ve boyutu taşıma için idealdir.
Panda Planner, günlük görevleri takip etmek, hedefler belirlemek ve alışkanlıkları yönetmek için mükemmeldir. Tarihsiz biçim, esnek kullanım sağlarken, düzen iş, ev ve kişisel yaşamı önceliklendirmeyi kolaylaştırır. Alışkanlık izleyici, özellikle DEHB yönetimi için tutarlılığı korumak için harika bir özelliktir. Ciltli tasarım dayanıklılık sağlar ve boyutu taşıma için idealdir.
💡 Profesyonel İpucu: Geleneksel planlayıcılar düzen vaat eder, ancak ADHD'si olan öğrenciler (veya herkes) için yarardan çok zarar getirir. Katı düzenler ve çok sayıda sayfa genellikle stresi artırır. Bu nedenle, size uymayan bir sistemi zorlamak yerine, beyninize karşı değil, onunla birlikte çalışan esnek stratejilerle ADHD ile bir rutin oluşturmayı öğrenin.
11. Erin Condren LifePlanner (En renkli ve özelleştirilebilir planlayıcı)
Düzen, yaratıcılık ve kişiselleştirmeyi seviyorsanız, Erin Condren LifePlanner hayatınızı değiştirecek bir ürün. Canlı tasarımları, yüksek kaliteli malzemeleri ve sonsuz kişiselleştirme seçenekleriyle tanınan bu planlayıcı, işlevselliği kişisel tarzla birleştiriyor.
Haftalık, aylık ve alışkanlık takip düzenleri, çıkartmalar, renkli kapaklar ve kişiselleştirilmiş bölümler sunar. Bu planlayıcı, ajandalarının programları kadar benzersiz olmasını isteyen yoğun profesyoneller ve yaratıcı planlayıcılar için mükemmeldir.
Erin Condren LifePlanner'ın en iyi özellikleri
- Değiştirilebilir kapaklar, çıkartmalar ve renk kodlu düzenlerle planlayıcınızı özelleştirin
- Biçiminizi seçin: yatay, dikey veya saatlik haftalık düzenler
- Yerleşik hedef ayar sayfaları, alışkanlık takipçileri ve not sayfalarıyla daha akıllı plan yapın
- Pürüzsüz yazma ve minimum mürekkep geçmesi için tasarlanmış birinci sınıf kağıt kalitesinin keyfini çıkarın
Erin Condren LifePlanner sınırlamaları
- Yüksek kaliteli malzemeler ve özelleştirme seçenekleri nedeniyle standart planlayıcılardan daha pahalıdır
- Minimalist bir planlayıcı tercih edenler için biraz hantal gelebilir
Erin Condren LifePlanner fiyatları
- Özel fiyatlandırma
Erin Condren LifePlanner puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Kullanıcılar Erin Condren LifePlanner hakkında ne diyor?
İşte bir Reddit yorumu:
İş yerinde ve evde birer EC LifePlanner var, böylece yanımda taşımak zorunda kalmıyorum. Evde olmadığımda karton takvim/planlayıcı kullanarak notlar alıyorum ve bunları uygun EC Planlayıcıya aktarıyorum. Birçok başka planlayıcı denedim ama Erin Condren'e geri döndüm. Planlayıcılarını çok seviyorum.
İş yerinde ve evde birer EC LifePlanner var, böylece taşımak zorunda kalmıyorum. Evde olmadığımda karton takvim/planlayıcı kullanarak notlar alıyorum ve bunları uygun EC Planlayıcıya aktarıyorum. Birçok başka planlayıcı denedim ama Erin Condren'e geri döndüm. Planlayıcılarını çok seviyorum.
12. Class Tracker Ultimate Student Planner (Yeni başlayan öğrenciler için en iyi akademik planlayıcı)
Ödevler, sınavlar ve ders dışı etkinlikler arasında koşturuyor musunuz? Class Tracker Ultimate Student Planner, öğrenci hayatını yönetilebilir ve stressiz hale getirmek için tasarlanmıştır. Dersler, son teslim tarihleri ve kişisel taahhütler için yapılandırılmış düzenler, her şeyi tek bir yerde düzenli tutar.
Her sürüm farklı akademik seviyelerle uyumludur. Konu izleme ihtiyacı olan ortaokul öğrencilerinden esnek programları yönetmek isteyen üniversite öğrencilerine kadar, bu planlayıcı odaklanmanıza, dengeli olmanıza ve son teslim tarihlerinin önünden gitmenize yardımcı olur.
Class Tracker Ultimate Student Planner'ın en iyi özellikleri
- Sınavlar, projeler, ders dışı etkinlikler ve sağlık izleme için ayrılmış sayfalarla akademik hayatınızı, aktivitelerinizi ve kişisel bakımınızı dengeleyin
- Yapılandırılmış aylık veya haftalık sayfalarla büyük hedefler planlayın
- Biçiminizi seçin — üniversite sürümü, tarihli ve tarihsiz sürümlerde mevcuttur
- Planlayıcı kapaklarını kişiselleştirmek için okulunuzun logosunu ve renklerini ekleyin
Class Tracker Ultimate Öğrenci Planlayıcı sınırlamaları
- Akademik olmayan amaçlar için özelleştirilebilir değildir
- Sınırlı tasarım çeşitliliği ile daha estetik seçenekler arayanlara hitap etmeyebilir
Class Tracker Ultimate Student Planner fiyatları
- Özel fiyatlandırma
Class Tracker Ultimate Student Planner puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Kullanıcılar Class Tracker Ultimate Student Planner hakkında ne diyor?
İşte bir Amazon yorumu:
Bu planlayıcı, birinci sınıf üniversite öğrencisi olarak benim için mükemmel. Düzenli olmamı sağlıyor ve istediğim gibi kişiselleştirebilmem, ödevlerimi gerçekten yapma konusunda beni daha motive ediyor. Biraz pahalı ama fiyatına göre çok kullanışlı.
Bu planlayıcı, birinci sınıf üniversite öğrencisi olarak benim için mükemmel. Düzenli olmamı sağlıyor ve istediğim gibi kişiselleştirebilmem, ödevlerimi gerçekten yapma konusunda beni daha motive ediyor. Biraz pahalı ama fiyatına göre çok kullanışlı.
➡️ Daha Fazla Bilgi: Verimliliği En Üst Düzeye Çıkarmak için En İyi Ücretsiz Alışkanlık Takip Excel Şablonları
13. Leuchtturm1917 Noktalı Defter (En iyi bullet journal tarzı planlayıcı)
Geleneksel bir planlayıcı olmasa da, Leuchtturm1917 Noktalı Defter, bullet journal meraklıları için boş bir tuval gibidir. Noktalı sayfa sayfaları, günlük veya haftalık sayfalardan alışkanlık takipçilerine, ruh hali günlüklerine ve yapılacaklar listesi bölümlerine kadar tamamen kişiselleştirilmiş bir planlayıcı tasarlamanıza olanak tanır.
Sağlam cilt, indeks ve numaralı sayfalar, düzenli olmanızı kolaylaştırır. Ayrıca, tasarımı kolay gezinme, özelleştirme ve uzun süreli kullanım sağlar. Hedeflerinizi haritalandırırken veya rutinlerinizi izlerken, bu defter size tam yaratıcı özgürlük sunar.
Leuchtturm1917 Noktalı Defter'in en iyi özellikleri
- Esnek nokta ızgaralı, çizgili veya düz biçimlerle düzeninizi özelleştirin
- Yerleşik içindekiler tablosu ve numaralı sayfalarla verimli bir şekilde kategorilere ayırın
- İki yer imi ve kullanışlı arka cep ile hızlıca başvurun
- Önceden oluşturulmuş izleme sayfaları ve bullet journal şablonlarıyla hedeflerinizi ve alışkanlıklarınızı takip edin
Leuchtturm1917 Noktalı Defter sınırlamaları
- Planlayıcı sisteminizi kurmak zaman alır
- Önceden basılmış takvim veya önceden tanımlanmış yapı bulunmadığından, planlama için manuel kurulum gerektirir
Leuchtturm1917 Noktalı Defter fiyatları
- Özel fiyatlandırma
Leuchtturm1917 Noktalı Defter puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Kullanıcılar Leuchtturm1917 Noktalı Defter hakkında ne diyor?
İşte bir Reddit yorumu:
Benimkini çok seviyorum. Çok iyi yapılmışlar. Biraz hayaletleme var, ama ben ıslak kalemlerle yazmayı tercih ediyorum. Bence kesinlikle değer!
Benimkini çok seviyorum. Çok iyi yapılmışlar. Biraz hayaletleme var, ama ben ıslak kalemlerle yazmayı tercih ediyorum. Bence kesinlikle değer!
14. Muji Aylık Planlayıcı (Basit aylık özetler için en iyi planlayıcı)
Muji, minimalist tasarımı ve çevreye duyarlı yaklaşımıyla tanınır ve Aylık Planlayıcı serisi de buna bir istisna değildir. Geri dönüştürülmüş veya sorumlu kaynaklardan elde edilen kağıttan üretilen bu planlayıcı, dağınıklığı ortadan kaldırırken randevular, notlar ve önemli tarihler için yeterli alan sağlar.
Şık, hafif tasarımı ve kaliteli kağıdıyla Muji planlayıcı, aylarını bir bakışta planlamak için yapılandırılmış ancak esnek bir yol arayan profesyoneller ve öğrenciler için idealdir.
Muji Aylık Planlayıcı'nın en iyi özellikleri
- Temiz ve dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen düzeniyle planlamanızı basitleştirin
- Her çantaya sığan hafif, ultra taşınabilir tasarımıyla kolayca taşıyın
- Mürekkebin kağıda sızmasını önleyen yüksek kaliteli kağıda rahatça yazın
- Kolayca incelenebilen takvim özeti ile ayınızın net bir özetini alın
Muji Aylık Planlayıcı sınırlamaları
- Ekstra özellikler yok — alışkanlık takipçisi, hedef belirleme bölümleri veya eklentiler yok
- Minimalist tasarımı, daha yaratıcı bir düzen tercih edenler için görsel olarak ilham verici olmayabilir
Muji Aylık Planlayıcı fiyatları
- Özel fiyatlandırma
Muji Aylık Planlayıcı puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Kullanıcılar Muji Aylık Planlayıcı hakkında ne diyor?
İşte bir Reddit yorumu:
Eskiden Muji planlayıcı kullanıyordum, haftalık yatay bir planlayıcıydı, çok beğeniyordum. Kapağı/dış kısmı çok hoş, düzeni basit ve temiz, kağıdı da oldukça güzel (ancak mürekkep akması konusunda bir bilgim yok). Japon planlayıcılara baktığımda, kimse bunları önermiyor gibi görünüyor. Neden? Yani, fiyatı da çok uygun.
Eskiden Muji planlayıcı kullanıyordum, haftalık yatay bir planlayıcıydı, çok beğeniyordum. Kapağı/dış kısmı çok hoş, düzeni basit ve temiz, kağıdı da oldukça güzel (ancak mürekkep akması konusunda bir bilgim yok). Japon planlayıcılara baktığımda, kimse bunları önermiyor gibi görünüyor. Neden? Yani, fiyatı da çok iyi.
➡️ Daha Fazla Bilgi: Odaklanma ve Verimliliği Artıran En İyi Pomodoro Zamanlayıcı Uygulamaları
15. The Notebook Therapy (En estetik ve amaç odaklı planlayıcı)
Planlamanın işlevsel olduğu kadar güzel de olması gerektiğini düşünüyorsanız, The Notebook Therapy tam size göre. Dikkatli verimlilik için tasarlanan bu planlayıcılar, zarafeti amaçla harmanlayarak, tipik bir planlayıcıdan çok bir hatıra gibi hissettiriyor.
Kore ve Japon tasarımlarından özel kağıt dokularına kadar her ayrıntı, zanaatkar bir dokunuş katıyor. Ayrıca, The Notebook Therapy, sürdürülebilir bir planlama deneyimi için geri dönüştürülmüş kağıt ve soya bazlı mürekkepler kullanarak çevreye duyarlı malzemelere odaklanıyor.
Notebook Therapy'nin en iyi özellikleri
- Dekoratif olarak da kullanılabilen, doğadan ilham alan zarif kapaklara hayran kalın
- Şükran, günlük yazma ve kişisel gelişim için farkındalık sayfalarıyla kendinizi yansıtın
- Noktalı veya ızgara biçimleriyle esnek düzenler oluşturun
- Mürekkebin kağıda sızmasını önleyen pürüzsüz ve yüksek kağıt kalitesinin keyfini çıkarın
Notebook Therapy sınırlamaları
- Uluslararası siparişlerde ithalat vergileri uygulanabilir
- Standart planlayıcılara göre daha yüksek bir fiyat ödeyin
Notebook Therapy fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Notebook Therapy puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Kullanıcılar The Notebook Therapy hakkında ne diyor?
İşte bir Reddit yorumu:
Kadifemsi kapaklı bir tanesini denedim, görünümü harikaydı ve tutması/yazması rahattı. Arkadaki cep ve iki şerit yer imi çok kullanışlı. Ancak sayfaların kalınlığını beğenmedim, benzer sayfa sayısına sahip diğer defterlere kıyasla çok kalın ve ağır. Günlüğümü çantamda taşımayı seviyorum, bu yüzden hayal kırıklığına uğradım – sanat günlüğü ya da daha kalın sayfalardan faydalanabileceğim bir şey yapmıyorum.
Kadifemsi kapaklı bir tanesini denedim, görünümü harikaydı ve tutması/yazması rahattı. Arkadaki cep ve iki şerit yer imi çok kullanışlı. Ancak sayfaların kalınlığını beğenmedim, benzer sayfa sayısına sahip diğer defterlere kıyasla çok kalın ve ağır. Günlüğümü çantamda taşımayı seviyorum, bu yüzden hayal kırıklığına uğradım – sanat günlüğü ya da daha kalın sayfalardan faydalanabileceğim bir şey yapmıyorum.
🧠 Eğlenceli Bilgi: Güzel tasarlanmış bir verimlilik planlayıcısı, sadece düzenleme yapmaktan daha fazlasını yapar; tüm yıl boyunca motivasyonu artıran, düşünceli ve şık bir hediye olur. Daha fazla fikre mi ihtiyacınız var? Bu mükemmel tatil hediye rehberini keşfedin!
Özel bahsetmeler
- Sunsama : Zaman dilimlerini derinlemesine çalışmaya odaklanan bir dijital verimlilik planlayıcısı. Görevleri, takvimleri ve öncelikleri zahmetsizce senkronize ederek bilinçli planlama yapın
- Habitica : Verimlilik oyunla buluşuyor! RPG'den esinlenen bir sistemde görevleri tamamlayın, ödüller kazanın ve alışkanlıklarınızı geliştirin
- Todoist : Şık, yapay zeka destekli bir yapılacaklar listesi uygulaması. Görevlere öncelik verin, planlamayı otomatikleştirin ve akıllı hatırlatıcılarla odaklanın
➡️ Daha fazla bilgi: En İyi Zaman Takibi Yazılımları
ClickUp ile Verimliliğinizi Artırın ve Planlama Becerilerinizi Geliştirin
Gerçek verimlilik sadece planlama değildir; iş akışınıza uyum sağlayan ve sizi ileriye taşıyan bir sistem oluşturmaktır. Günlük görevlerinizi haritalandırıyor, uzun vadeli hedefler belirliyor veya birden fazla projeyi aynı anda yürütüyor olsanız da, yapılandırılmış bir yaklaşıma sahip olmak büyük fark yaratır.
ClickUp bu konuda liderdir! İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görev yönetimi, alışkanlık izleme ve zahmetsiz işbirliğini tek bir şık platformda birleştirir. Yapılacaklar listelerinizi düzenleyin, projeleri planlayın ve her ayrıntıyı (ve ekip arkadaşlarınızı) uyumlu hale getirin — ek araçlara gerek yok.
Zahmetsiz verimlilik için sıradan planlamayı bırakmaya hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun!