Web siteleri, uygulamalar ve hizmetler için ücretsiz şartlar ve koşullar şablonları

Şartlar ve koşulları atlamak, yasal koruma olmadan bir anlaşmazlık içinde kalana kadar büyük bir sorun gibi görünmeyebilir.

Ödeme gecikmelerinden içerik kötüye kullanımına kadar, basit bir anlaşma ile önlenebilecek yasal ve finansal risklere maruz kalırsınız. İster bir SaaS platformu oluşturuyor, ister bir e-ticaret web sitesi işletiyor, ister bir mobil uygulama başlatıyor olun, başlangıçtan itibaren açık ve yasal olarak bağlayıcı şartları ayar her iki tarafı da korur.

Ancak tam bir yasal belge yazmak, kurucuların favori görevleri değildir.

İşte burada ücretsiz şartlar ve koşullar şablonlarımız devreye giriyor: kullanımı kolay, tamamen özelleştirilebilir ve geçerli yasalara uygun. Siz işinizi halledin. Sıkıcı yasal işleri bu şablonlara bırakın. Hadi başlayalım o zaman.

🧠 İlginç Bilgi: ABD'de, tüketicilerin sadece beşte biri bir şirketin veya hizmetin gizlilik politikasını kabul etmeden önce dikkatlice okur.

Şartlar ve Koşul Şablonları Nedir?

şartlar ve koşullar şablonu, kullanıcıların bir web sitesine, uygulamaya veya dijital hizmete erişirken uymaları gereken kuralları özetleyen, önceden hazırlanmış bir yasal belgedir. Beklenen kullanıcı davranışını tanımlamaya yardımcı olur, şirketin sorumluluğunu sınırlar ve her iki tarafın hak ve sorumluluklarını açıklar. *

İndirilebilir yazılım veya uygulamalar sunuyorsanız, buna Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (EULA) da dahil olabilir.

Bu şablonlar genellikle fikri mülkiyet, ödeme koşulları, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik, hesap oluşturma süreci, fesih maddesi ve geçerli hukuk ile ilgili bölümleri içerir

Şablon kullanmak, yasal olarak gerekli olan hiçbir maddeyi gözden kaçırmamanızı sağlarken, hukuki yardım almak için harcadığınız zaman ve paradan tasarruf etmenizi sağlar.

ClickUp şablonları, sektörünüze veya faaliyet gösterdiğiniz bölgeye bağlı olarak veri gizliliği yasalarına ve diğer ilgili düzenlemelere uygun olarak tasarlanmıştır. Bu şablonları, uyumluluğu koruyarak ürün veya hizmetinize uyacak şekilde düzenleme yapabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Anlaşmanın bir kısmı geçersiz hale gelirse, geri kalan kısmının yürürlükte kalması için kalan hükümler için bir madde ekleyin.

20'den fazla Şartlar ve Koşullar şablonları

Yasalara uygun kalarak zaman kazanmak istiyorsanız, kullanıma hazır özel şartlar ve koşullar sözleşmesi şablonu işinizi kolaylaştırabilir.

Aşağıda, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp ve diğer platformlardan, incelemeye dayanıklı şartlar oluşturmanıza yardımcı olacak sağlam seçenekler bulunmaktadır.

1. ClickUp Hizmet Şartları Şablonu

Ücretsiz şablon edinin Özel şablonuyla özelleştirmeye hazır ClickUp Hizmet Şartları Şablonu ile sağlam bir yasal zemin oluşturun

ClickUp Hizmet Şartları Şablonu, hizmet kapsamı, sınırlamalar, geçerli yasalar, sorumluluk reddi beyanları ve kullanıcı hakları gibi temel bölümleri içeren, düzenleme hazır bir yapı sunar.

Ürün veya hizmet tabanlı işlere uygun olarak tasarlanan bu şablon, kapsamlı hukuki uzmanlık gerektirmeden yasal uyumluluğu destekler. Ayrıca, yasal sözleşmenin izin verdiği azami uzantı anlamanıza da yardımcı olur.

ClickUp Belge içinde oluşturulan bu şablon, proje izleme özellikleriyle entegre olduğundan, güncellemeleri atayabilir, takımınızla işbirliği yapabilir ve hatta platformlarınızda yayınlamayı otomasyonlaştırabilirsiniz.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Halka açık hizmet sözleşmelerinin tüm temel bölümlerini kapsayın

Birden fazla sektöre uygun, düzenlenebilir hukuki dil ekleyin

Müşteri şeffaflığını ve platform politikasının uygulanmasını destekleyin

Önceden bildirim ve fesih maddesi için yerleşik istemlere erişin

🔑 İdeal kullanım alanları: İlk koşul sayfasını oluşturan SaaS takımları, ajanslar veya tek başına çalışan kurucular.

*sDW Consultant'ın ana para ve onaylı ClickUp danışmanı Siobhan Wheelan, ClickUp'ı kullanma konusunda şunları söyledi

ClickUp, takımımızın işlediği şeklini dönüştürdü, takımımızı uyumlu hale getiren ve hedeflerimize odaklanmamızı sağlayan tek bir bilgi kaynağı sağladı. Şablonları ve otomasyonları kullanmak ve iş akışlarımızı doğru bir şekilde ayar yapmak, verimlilik ve iletişim açısından büyük bir değişiklik yarattı.

2. ClickUp Genel Hizmet Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Genel Hizmet Sözleşmesi Şablonu ile hizmet şartlarını ve ödeme maddelerini tanımlayın

ClickUp Genel Hizmet Sözleşmesi Şablonu, hizmetleri, teslimat zaman çizelgelerini ve ödeme koşullarını özetleyen, yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme taslağı hazırlamanıza yardımcı olur. Görevler, hedefler ve hatırlatıcılarla doğrudan bağlantılıdır, böylece her şeyin görünürlük ve hesap durumu korunur.

Bu hizmet sözleşmesi şablonu, proje bazlı veya tekrarlayan iş olsun, işinize uygun şartlar oluşturmak için mükemmeldir.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Hizmetleri, zaman çizelgelerini ve sorumlulukları planlamak için tablolardan harita yapın

Özel Alanlar ve görevler kullanarak bölümlerin sahipliğini atayın

Zaman çizelgeleri, tazminat, teslim edilecekler ve gizlilik konularını ele alın

Anlaşmazlıkların çözümü veya fesih için düzenleme gerektiren maddeler ekleyin

Roller ve sorumlulukları özetlemek, gizlilik maddelerini ayrıntılı olarak açıklamak ve uyuşmazlık çözümü sürecini tanımlamak için bir yapı sağlar

Her yeni müşteri ilişkisi için kopyalayabileceğiniz ve uyarlayabileceğiniz, yeniden kullanılabilir bir ana sözleşme görevi görür

🔑 İdeal: Çok aşamalı hizmet sözleşmeleriyle uğraşan serbest çalışanlar, danışmanlar ve ajanslar.

3. ClickUp Anlaşma Mektubu Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Anlaşma Mektubu Şablonu ile proje beklentilerini net bir şekilde belirleyin

ClickUp Anlaşma Mektubu Şablonu, iki taraf arasındaki anlaşmanın kapsamını, rolleri, ücretleri ve koşulları özetlemek için temiz, düzenlenebilir bir belge sunar. Yasal netlik ve kesinlik gerektiren kısa vadeli anlaşmalar veya ortaklıklar için mükemmeldir.

Şablon, işin kapsamı, süresi, ödeme ve karşılıklı beklentiler gibi temel unsurları içermesine rağmen kısa ve öz bir yapıya sahiptir. Ayrıca, ödeme koşullarından sorumluluklara ve hatta fesih maddelerine kadar, kullanıcıların açık şartlar yazmalarına yardımcı olacak pratik notlar da içerir.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Yerleşik bir yapı ile beklentileri satır satır özetleyin

Durum güncellemeleriyle tüm anlaşma aşamalarını senkronizasyon içinde tutun

Sözlü anlaşmaları açık ve erişilebilir bir belgede resmileştirin

Kısa vadeli veya gayri resmi projelerde karşılıklı sorumlulukları ayarlayın

Entegrasyonlar aracılığıyla dijital imzaları kolayca toplayın ve sözleşme revizyonlarını ve onay geçmişini izleme

🔑 İdeal kullanım alanları: Yaratıcı profesyoneller, danışmanlar, küçük ortaklıklar, serbest çalışanlar veya dış müşterilerle sabit kapsamlı projeler üzerinde iş yapan takımlar

🎥 İzleyin: Avukat olarak ClickUp'ı nasıl kullanabilirsiniz:

💡Profesyonel İpucu: Kullanıcıları, özellikle veri erişimi veya faturalandırma söz konusu olduğunda, hesapları altındaki faaliyetlerden yalnızca kendilerinin sorumlu olduğunu hatırlatıcı olarak belirtin. Yasal gri alanlardan kaçınmak için, kazıma, spam gönderme veya tersine mühendislik gibi yasaklanmış faaliyetleri açıkça belirtin.

4. ClickUp Serbest Çalışan Sözleşme Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Freelance Sözleşme Şablonu ile net şartlar ve ödeme koşulları ile serbest çalışma projelerinizi koruyun

Serbest çalışanlar genellikle birden fazla müşteriyle aynı anda çalışır, bu nedenle kusursuz sözleşmelerin olması çok önemlidir. ClickUp Serbest Çalışan Sözleşme Şablonu, bağımsız çalışanların yasal olarak geçerli, düzenlemesi kolay sözleşmelerle işlerinin güvenliğini sağlamalarına yardımcı olur.

Hız için tasarlanmıştır — ClickUp Belgelere yüklenir ve görev izleme bağlantısına sahiptir, böylece teslimatları, son teslim tarihlerini veya ödeme koşullarını yönetirken araçlar arasında geçiş yapmanız gerekmez.

Bu şablon, sözleşmeyi kapsam, ücretler, zaman çizelgeleri, fesih maddeleri ve gizlilik şartları için düzenlenebilir bölümlere ayırır. Onaylar için müşterileri döngüye dahil edebilir, sözleşme güncellemeleri için görevler atayabilir ve zamanında imzalanmasını sağlamak için hatırlatıcıları otomasyon ile otomatikleştirebilirsiniz.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Kapsamın genişlemesini önlemek için revizyon ve onay zaman çizelgelerini ekleyin

Sahiplik, düzenleme ve son tarihler konusunda net kurallar belirleyin

Freelance CRM'inizdeki her bir iş için kolayca çoğaltın

Görev blokları ile işin kapsamını ve teslim edilecekleri yapılandırın

🔑 İdeal kullanım alanları: Haklarını korurken işe alım sürecini kolaylaştırmak isteyen tasarımcılar, geliştiriciler, yazarlar ve uzaktan çalışan serbest çalışanlar.

5. ClickUp Danışmanlık Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Danışmanlık Sözleşmesi Şablonu ile şartları, ücretleri ve kapsamı net bir şekilde belirleyin

ClickUp Danışmanlık Sözleşmesi Şablonu, sorumlulukların ve teslim edileceklerin ana hatlarını belirlemekten ödeme koşullarını, gizlilik maddelerini ve fesih hükümlerini tanımlamaya kadar her ayrıntıyı ele alacak şekilde oluşturulmuştur.

ClickUp'a özgü olduğu için şablon, tek bir yerde teklif incelemeleri, sözleşme onayları, dönüm noktası izleme ve müşteri yazışmaları gibi işlemleri içeren birleşik bir iş akışı sunar. Danışman bağımsız olarak çalışıyor ancak kurumsal düzeyde belgelere ihtiyaç duyuyorsa bu özellikle yararlıdır.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Karmaşık danışmanlık şartlarını net ve yasal dayanaklarla belgelendirin

Fikri mülkiyet haklarını ve sorumluluk sınırlarını kolayca dahil edin

Danışman-müşteri onaylarını tek bir güvenlik çalışma alanında merkezileştirin

Görevleri kullanarak hizmetleri, zaman çizelgelerini ve teslim edilecekleri ayrıntılı olarak belirtin

🔑 İdeal kullanım alanları: Birden fazla müşteri ve danışmanı yöneten danışmanlar, ajanslar ve profesyonel hizmet firmaları.

📚 Ayrıca Okuyun: Sözleşme Türleri ve Bunları Verimli Bir Şekilde Yönetme Yöntemleri

6. ClickUp Satın Alma ve Satış Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Satın Alma ve Satış Sözleşmesi Şablonu ile satış koşullarını, ödeme ayrıntılarını ve teslimatı tek bir yerden izleme

Finansal işlemler mal veya hizmetleri içeriyorsa, resmi bir satın alma ve satış sözleşmesi çok önemlidir. ClickUp Satın Alma ve Satış Sözleşmesi Şablonu, uzun hukuki müzakereler olmadan sözleşmelerin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması gereken hızlı hareket eden işler için tasarlanmıştır.

Bu şablon, tekrarlayan siparişler, tedarik ş Akışı veya satıcı-müşteri sözleşmeleri için mükemmeldir ve finans ve ERP araçlarıyla entegrasyonları destekler.

Bu platformu diğerlerinden ayıran özelliği, anlaşma şartlarının belirlenmesi aşamasından imza sonrası teslimat dönüm noktalarının izlenmesine kadar tüm ş akışını tek bir merkezi platformda yönetebilmesidir.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz

Fiyatlandırma koşullarını, nakliye koşullarını ve iade politikalarını resmileştirin

Zaman çizelgeleri oluşturun ve teslimat dönüm noktalarını operasyonel süreçlerinizin geri kalanıyla senkronizasyon sağlayın

Görev görünümlerini kullanarak sözleşme aşamalarını ve alıcı-satıcı onaylarını izleme

Gömülü imzalar ve sürüm geçmişi ile denetim izleri sağlayın

Ödeme koşullarını, ürün ayrıntılarını ve müşteri bilgilerini yeniden kullanılabilir biçimlerde kaydedin

🔑 İdeal kullanım alanları: Büyük hacimli veya tekrarlanan işlemleri yöneten satış takımları, e-ticaret satıcıları ve hizmet sağlayıcıları.

7. ClickUp Yüklenici Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Yüklenici Sözleşmesi Şablonu ile dışarıdan yardım alırken sözleşmeye uygun davranın

ClickUp Yüklenici Sözleşmesi Şablonu, sık sık serbest çalışanlar veya bağımsız yüklenicilerle çalışan takımlar için tasarlanmıştır. Bu şablonu öne çıkaran özellik, her sözleşme bölümünü ClickUp ş Akışınız içindeki gerçek uygulama adımlarına bağlamasıdır.

Bu şablonu kullanarak, sözleşmeler ve proje araçları arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan iş kapsamını, son teslim tarihlerini ve beklentileri net bir şekilde tanımlayın. Roller atayabilir, ilerleme takipçileri oluşturabilir ve proje dosyalarını doğrudan sözleşmenize bağlayarak işe alım sürecini daha sorunsuz hale getirebilir ve anlaşmazlık olasılığını azaltabilirsiniz.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Yasal sözleşmeleri ve proje teslimatını aynı çalışma alanında tutun

Özel durumları kullanarak sözleşmenin taslak aşamasından imzalanmasına kadar olan aşamalarını izleme

Görevler kullanarak yüklenicilere son tarihler ve teslim edilecekler atayın

Kayıtları, iletişim bilgilerini ve ödeme günlüklerini tek bir görsel gösterge panelinde saklayın

🔑 İdeal kullanım alanı: Birden fazla departmanda serbest çalışan veya sözleşmeli profesyonelleri işe alan işler.

📚 Ayrıca okuyun: Müteahhitleri Etkili Bir Şekilde Yönetme

8. ClickUp İş Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp İstihdam Sözleşmesi Şablonu ile rol, sorumluluklar ve yasal korumaları kapsayın

ClickUp İstihdam Sözleşmesi Şablonu, doğruluk ve uyumluluğun önemli olduğu hızlı tempolu işe alım ortamları için tasarlanmıştır. İş rollerin ana hatlarını belirlemekten maaş, yan haklar ve davranış beklentilerini detaylandırmaya kadar, bu şablon her şeyi yapılandırılmış halde tutar. Gösterge paneli ve ş Akışlarıyla sorunsuz bir şekilde senkronizasyon sağlar, böylece sözleşme taslağı hazırlamanın yanı sıra işe alım süreçlerini de yönetebilirsiniz.

Güçlü güvenlik önlemleri, yalnızca yetkili kullanıcıların hassas belgelere erişmesini sağlar.

Ayrıca, telif hakkı yasalarına tabi içerikler için, izinleri kolayca yöneterek yalnızca yazılı izinle yetkili kişilerin erişimini sağlayabilir ve böylece ClickUp içindeki fikri mülkiyetinizi koruyabilirsiniz.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

İstihdam koşullarını ve davranış beklentilerini tek bir belgede tanımlayın

Yerleşik görev yorumlarını kullanarak işe alım yöneticileriyle işbirliği yapın

Gösterge panellerini kullanarak birden fazla sözleşmedeki inceleme durumunu izleme

İmzalanmış sözleşmeleri, çalışanların işe alım kontrol listeleriyle birlikte saklayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Hukuki açıdan netlik sağlayarak takımlarını büyüten İK ekipleri, işe alım uzmanları ve girişim kurucuları.

9. ClickUp Sözleşme Şablonuna Ek

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Sözleşme Eki Şablonu ile sözleşmenizin tamamını yeniden yazmadan temiz sözleşme güncellemeleri yapın

Orijinal sözleşmelerde madde değişiklikleri gerektiğinde, ClickUp Sözleşme Eki Şablonu imdadınıza yetişir. Yepyeni bir belge hazırlamak yerine, bu şablonu kullanarak yasal güncellemeleri hızlı bir şekilde kaydedebilir, paylaşım yapabilir ve izleme edebilir, orijinal sözleşmenizi olduğu gibi koruyabilirsiniz.

Yeni maddeler eklemekten eski şartları revize etmeye kadar, bu şablon değişiklikleri tam şeffaflıkla belgelemenizi sağlar. Ayrıca, aynı çalışma alanından inceleme görevleri atayabilir, sürüm izleme yapabilir ve paydaşları bilgilendirebilirsiniz.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Orijinal sözleşme şartlarını korurken yeni değişiklikleri işaretleyin

Net görev görev akışlarıyla değişiklik durumunu izleme

Proje ş Akışı içinde yasal onayları koordine edin

Bağlantılı belge alanlarıyla orijinal sözleşmelere başvurun

🔑 İdeal kullanım alanları: Anlaşmaları baştan başlamak zorunda kalmadan revize etmesi gereken şirket içi hukuk takımları, sözleşme yöneticileri ve proje yönetimi ekipleri.

🔎 Biliyor muydunuz? Modern sözleşme hukukunun temelleri aslında o kadar da modern değil! Zengin tarihi, eski uygarlıklara kadar uzanır ve Antik Yunan ve Roma'nın hukuk ilkeleri ve felsefelerinden önemli ölçüde etkilenmiştir.

Sesinizi kullanarak maddeler ekleyin, internette kullanılacak hukuki metinleri arayın ve taslak hazırlama ve inceleme işlerini iş arkadaşlarınıza atayın — Talk to Metin ile nerede olursanız olun, ellerinizi kullanmadan ücretsiz

Harcama eğilimleri hakkında anında bilgi edinin, gelecekteki harcamaları tahmin edin ve sadece bir komutla bütçe dökümleri veya özetleri oluşturun

T&C'nin taslağını hazırlamak ve gözden geçirmek için ChatGPT, Gemini, Claude ve daha fazlası gibi premium AI modellerine erişin Brain MAX kullanarak ClickUp içinden en iyi AI modelleri arasında geçiş yapın

10. ClickUp Anlaşma Notu Şablon

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Anlaşma Notu Şablonu ile müzakere şartlarını kaydedin ve ayrıntıları kaçırmadan anlaşmaları izleme

ClickUp Anlaşma Notu Şablonu hafif, odaklanmış ve sözleşme öncesi müzakereler, satıcı ortaklıkları veya yüksek riskli iç onaylar için mükemmeldir. Tam uzunluktaki sözleşmelerden farklı olarak, bu şablon fiyatlandırma, teslim edilecekler, zaman çizelgeleri ve anahtar sorumluluklar konusunda uzlaşma sağlamak için merkezi bir yer sağlar.

Şablon, hızlı onayları ve iç uyumu destekler, işbirlikçiler, gizlilik notları ve tazminat dökümleri için özel alanlar sunar. Ayrıca ClickUp görevleriyle entegre olduğundan, incelemeleri izleme, son teslim tarihleri belirleme ve tüm taraflarla iletişimi yöneterek takımların uzun hukuki gecikmeler olmadan uyumlu çalışmasını sağlayabilirsiniz.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Paydaşları, tarihleri, tazminatı ve sözleşme şartlarını vurgulayın

Görev ş Akışlarıyla her değişikliği veya onayı izleme

İmzalar, incelemeler ve takipler için hatırlatıcılar ayarlayın

Durum etiketlerini kullanarak anlaşma aşamasına göre notları düzenleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Aynı anda birden fazla müzakereyi yöneten üretim takımları, yatırımcılar, satış müdürleri ve ajans yöneticileri.

11. ClickUp Sözleşme İnceleme Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Sözleşme İnceleme Şablonu ile hiçbir maddeyi kaçırmadan yasal sözleşmeleri inceleyin

ClickUp Sözleşme İnceleme Şablonu, hukuk takımları, yöneticiler ve müşteriler sözleşme geri bildirimlerini yürütme öncesinde izleme, yorumlama ve çözüme kavuşturma süreçlerini takip etmelerine, yorumlamalarına ve çözüme kavuşturmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Dağınık belgelerde sorunları manuel olarak işaretlemek yerine, bekleyenler, onaylananlar ve bir sonraki adımdan tek başına sorumlu olanlar hakkında net bir görünüm elde edersiniz.

Bu şablon, onay kontrol listeleri, revizyon notları, risk işaretleme bölümleri ve gözden geçirenlerin görevleri gibi özelliklere sahiptir ve bunların tümü orijinal sözleşmeye bağlıdır. Ayrıca, özel bölümleri kullanarak yasal gereklilikleri depolayabilir, maddeleri işaretleyebilir ve müşteri, iç ve yürütme aşamalarında sözleşme durumunu izleme yapabilirsiniz.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Beş adet önceden oluşturulmuş görünümü kullanarak sözleşme ş akışlarını yönetin

Sözleşme yorumlarını ve onaylarını tüm paydaşlar arasında merkezileştirin

Risk maddelerini, tutarsızlıkları ve uyum uyarılarını vurgulayın

Sözleşmeleri tek bir yapılandırılmış alanda taslaktan uygulamaya geçirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Hukuk takımları, sözleşme yöneticileri veya B2B ortaklıklarını genişleten girişimler.

➡️ Daha Fazla Bilgi: En İyi Sözleşme Yönetimi Yazılım Uygulamaları

12. ClickUp Kira Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Kira Sözleşmesi Şablonunu kullanarak açık şartlarla mülkünüzü koruyun

ClickUp Kira Sözleşmesi Şablonu, kira şartlarını, güvenlik depozitolarını, ödeme planlarını, kiracı sorumluluklarını ve mülk kullanım politikalarını kapsayan önceden yapılandırılmış bir biçim sunar. Bu, ev sahiplerinin şartları, sorumlulukları ve kira koşullarını tanımlamasını kolaylaştırır.

Genel kiralama PDF'lerinden farklı olarak, bu şablon planlama araçları, yinelenen hatırlatıcılar ve belge izleyicilerle entegrasyonlar sağlayarak, emlak yöneticilerine kiracı sözleşmelerini yönetmek için dijital öncelikli bir yol sunar. Sonuç olarak, hem ev sahibinin hem de kiracının faizlerini korurken yükü hafifletir.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Kira tahsilatı, depozito ve yenilemeler için zaman çizelgeleri belirleyin

Kiracı kayıtlarını ve sözleşme ayrıntılarını tek bir proje merkezine bağlayın

Hızlı erişim ve uyumluluk için imzalanmış sözleşmeleri saklayın

Kira süresinin sona ermesi veya kural ihlalleri için uyarıları otomasyonla gerçekleştirin

🔑 İdeal Kısa veya uzun vadeli konut kiralamaları ile ilgilenen ev sahipleri, emlak takımları ve ortak çalışma alanları alanındaki emlak yöneticileri.

13. ClickUp Ortaklık Anlaşması Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Ortaklık Anlaşması Şablonu ile işbirliği şartlarını net bir şekilde taslak haline getirin

Başka bir tarafla yeni bir girişim mi başlatıyorsunuz? ClickUp Ortaklık Anlaşması Şablonu, ortak girişimler, iş ittifakları veya paylaşım yatırımları için temel ayarmanıza yardımcı olur. Finansal katkılardan ortakların rolleri ve uyuşmazlıkların çözümüne kadar her şeyi kapsar.

Ortaklar arasında netlik ve hesap verebilirlik sağlamak için tasarlanmış olup, dosya paylaşımı, bildirimler ve son tarih izleme için yerleşik araçlar içerir.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Ortakların rolleri, sermaye dağılımı ve karar haklarını açıkça tanımlayın

Çıkış stratejileri, fesih şartları ve uyuşmazlık prosedürlerini ele alın

Düzenlemeleri ve onayları paydaşlarla güvenlik içinde paylaşım yapın

Tüm ortaklık sözleşmelerini ve güncellemeleri tek bir çalışma alanında saklayın

🔑 İdeal kullanım alanları: İş ortakları, kurucu ortaklar veya işbirliği girişimlerine giren ajanslar.

14. ClickUp Şirket Politikası Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Şirket Politikası Şablonu ile iç kuralları merkezileştirin

Her kuruluşun belgelenmiş bir çalışma ve davranış koduna ihtiyacı vardır. ClickUp Şirket Politikası Şablonu, İK takımlarına ve liderlere iç politikaları taslak haline getirmek, saklamak ve yönetmek için özel bir alan sağlar. İşyerinde davranış standartlarından PTO politikalarına kadar tüm ayrıntıları tek bir yerde tutan, basit bir belge tabanlı kurulumdur.

Bu şirket politikası şablonunu ClickUp'a yükleyerek, farklı politika bölümlerine sahiplik atayabilir, incelemeleri planlayabilir ve hatta çalışanların onaylarını izleme yapabilirsiniz.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

İşyerindeki beklentileri açık ve profesyonel bir biçimde düzenleyin

Belirli departmanlara veya takımlara güncellemeleri kolayca yayınlayın

Harici yasal belgeler veya intranet wiki'lerine bağlantı ekleyin

Uyum ve davranış için tek bir doğru kaynak oluşturun

Bölümler, özel sürüm kontrolü için önceden etiketlenmiştir, böylece şirket kültürü veya mevzuat değiştikçe güncelleme yapmak kolaylaşır

🔑 İdeal kullanım alanları: İnsan kaynakları yöneticileri, operasyon yöneticileri veya şirket içi politika ve yapısını oluşturan kurucular

15. ClickUp Çalışan El Kitapları, Politikalar ve Prosedürler şablonu

Ücretsiz şablon edinin Çalışan El Kitabı Şablonu ile operasyonları standartlaştırın

ClickUp Çalışan El Kitapları, Politikalar ve Prosedürler Şablonu, tüm iç belgeleri (devam politikaları, PTO kuralları, BT kullanım kılavuzları, güvenlik protokolleri ve eskalasyon prosedürleri) tek bir canlı referans belgesinde birleştirir.

Hızlı gezinme ve görev atama özelliklerine sahip bölümlere ayrılmış olan bu şablon, işe alım, eğitim ve denetimler sırasında aranabilir bir bilgi merkezi olarak iş görür.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Tüm politikaları, prosedürleri ve el kitaplarını tek bir Çalışma Alanı'nda gruplandırın

Belirli takım üyelerine düzenleme veya uyumluluk görevleri atayın

Yerleşik Belgeler ve yorumlar kullanarak güncellemeler üzerinde işbirliği yapın

Hatırlatıcılar ve otomatik bildirimlerle inceleme döngüleri ayarlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: İç süreçleri resmileştiren İK yöneticileri, takım liderleri ve kurucular.

16. Template. Net tarafından hazırlanan Web Sitesi Şartlar ve Koşulları Şablonu

Template. Net'in Web Sitesi Şartlar ve Koşulları Şablonu, çevrimiçi işler, blog yazarları ve dijital platformlar için temel bir yasal çerçeve sunar. İçerik sahipliği, sorumluluk sınırlaması, yasaklanmış faaliyetler ve yargı yetkisi maddeleri gibi temel unsurları kapsar ve böylece web sitenize kullanıcılar için yasal güvenilirlik ve netlik kazandırır.

Şablon düzenleme yapılabilir ve iş modelinize uyacak şekilde hızlı bir şekilde özelleştirilebilir. Şablon, net bölümler, kullanıcı yükümlülükleri ve pahalı hukuki danışmanlık hizmetlerine gerek kalmadan uyumluluğu hızlandırmak için gömülü örnekler içerir.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Yerleşik onay bölümü ile yasal olarak bağlayıcı kullanıcı onayı alın

Yönetici zamanından tasarruf etmek için kullanıcı adı, e-posta ve tarih alanlarını önceden doldurun

Sorumluluk, fikri mülkiyet hakları ve kullanım kuralları gibi maddeleri sıfırdan biçimlendirmeden özel hale getirin

Düzeni yeniden tasarlamadan anında yayınlayın veya gömün

🔑 İdeal kullanım alanları: Web sitesi sahipleri, SaaS ürünleri ve kullanıcıların onayı toplayan ajanslar.

17. Template. Net tarafından hazırlanan E-ticaret Şartlar ve Koşullar Şablonu

Çevrimiçi mağazalar ve pazar yerleri için tasarlanan Template. Net'in E-Ticaret Şartlar ve Koşulları Şablonu, işlemler, nakliye, vergiler, iadeler ve kullanıcı sorumlulukları için temel maddeleri içerir.

Fiziksel ürünler, abonelikler veya dijital ürünler satıyor olsanız da, bu şablon alıcıların ve satıcıların hak ve sorumluluklarını net bir şekilde tanımlamanıza yardımcı olur. Düzenlenebilir alanlar ve önerilen maddeler, çeşitli platformlarda ve özel mağazalarda hızlı bir şekilde kullanıma sunulmasını destekler.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

İade sürelerini, nakliye feragatnamelerini ve fiyatlandırma koşullarını açıkça belirtin ve kullanıcıları bilgilendirin

Yeniden biçimlendirme yapmadan maddeler ekleyin veya kaldırın

Yerleşik alanları kullanarak özel müşterilerin yazılı onaylarını toplayın

Bu formunu ödeme sayfasına yerleştirin veya yasal uyumluluk için satın alma sonrası formunu gönderin

🔑 İdeal kullanım alanları: Çevrimiçi perakendeciler, dropshipperlar ve e-ticaret platformu sahipleri.

18. Template. Net tarafından hazırlanan Abonelik Şart ve Koşulları Şablonu

Template. Net'in Abonelik Şartlar ve Koşulları Şablonu, özellikle SaaS araçları, abonelik kutuları veya üyelikler için devam eden hizmet sözleşmelerini kapsar. Fatura döngüleri, yenileme maddeleri, iptal politikaları, kullanıcı hakları ve destek taahhütlerini özetler.

Bu kullanıma hazır kaynak, kullanıcıların tekrarlayan hizmetlerle nasıl etkileşimde bulunacaklarını ve iptal, yükseltme veya şartları ihlal ettiklerinde ne olacağını tanımlamanıza olanak tanır. Ayrıca, yeni kullanıcıların sisteme dahil edilmesi akışlarına, ödeme portallarına veya kayıt ol formlarına da kolayca entegrasyonlar sağlanır.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Tekrarlayan ücretler ve otomatik yenilemeler için önceden onay alın

Anlaşmazlıkları önlemek için iade ve iptal koşullarını açıkça tanımlayın

Düzeni bozmadan hizmet ayrıntılarını ve fiyatlandırma kademelerini özel hale getirin

Yerleşik alanları kullanarak anlaşmayı isim, tarih ve imza ile belgelendirin

🔑 İdeal kullanım alanları: SaaS platformları, dijital üyelikler, abonelik kutusu hizmetleri

19. Template. Net tarafından hazırlanan Mobil Uygulama Şartlar ve Koşulları Şablonu

Adından da anlaşılacağı gibi, Template. Net'in Mobil Uygulama Şartlar ve Koşullar Şablonu, geliştiricilere ve yeni kurulan şirketlere uygulama mağazası gerekliliklerine hızlı bir şekilde uymaları için bir yol sunar. Bu şablon, fikri mülkiyet hakları, uygulama içi satın alımlar, kullanıcı davranışı, veri erişimi ve üçüncü taraf bağlantılarını kapsar.

IOS, Android veya her ikisinde birden lansman yapın, bu şablon şartlarınızın kullanıcı dostu ve uygulama uyumlu olmasını sağlar. Ayrıca, tahkim maddeleri, lisans sözleşmeleri ve sorumluluğu sınırlayan şartlar için bölümler de bulacaksınız; hepsi mobil cihazlarda okunabilirlik için biçimlendirilmiştir.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Kullanım sınırları ayarlayın ve yetkisiz oturum açma bilgilerinin paylaşımını engelleyin

Gizlilik politikası, şartlar ve feragatnamelerinizin kullanıcılar tarafından kabul edildiğini kaydedin

Uygulamanızın kayıt akışına yasal onay metnini ekleyin

Dışarıdan hukuki yardım almadan şartları hızlı bir şekilde özel hale getirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Uygulama geliştiricileri, uyum takımları, kullanıcıya yönelik platformları yöneten ürün sorumluları

20. Iubenda tarafından hazırlanan Şartlar ve Koşullar Şablonu

via iubenda

iubenda'nın Şartlar ve Koşullar Şablonu, uluslararası uyumluluk için tasarlanmış özelleştirilebilir bir yasal belgedir. Sınır ötesi kullanıcılar, veri toplama veya düzenlemeye tabi sektörlerle ilgilenen web siteleri ve platformlar için idealdir.

Araç, seçimlerinize (iş türü, ödeme modeli ve veri kullanımı) göre otomatik olarak maddeler oluşturur ve iubenda'nın gizlilik araçları ve çerez politikalarıyla entegrasyonlar sağlar. Özel bir danışman tutmadan yasal doğruluk isteyen takımlar için özellikle yararlıdır.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Kişisel ve ticari kullanımı tanımlayın ve kimlik bilgilerinin paylaşımını önceden yasaklayın

Hukuk takımı tutmadan veri toplama ve gizlilik kurallarınızı belirleyin

Yerleşik imza ve tarih alanları aracılığıyla kullanıcı onayını alın

Uygulama kayıt sürecine veya kullanıcı portalına doğrudan yerleştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Küresel SaaS şirketleri, fintech platformları ve veri odaklı uygulamalar.

21. Termsfeed tarafından hazırlanan Şartlar ve Koşullar Şablon Örneği

via Termsfeed

TermsFeed'in Örnek Şartlar ve Koşullar Şablonu, kullanıcı hakları, yükümlülükler, sorumluluk sınırlamaları, içerik kuralları ve geçerli yasaları kapsayan kapsamlı bir yasal çerçeve sunar. SaaS platformlarından e-ticaret mağazalarına ve mobil uygulamalara kadar geniş bir kullanım alanını desteklemek üzere tasarlanmıştır.

Şablon, çeşitli biçimlerde (HTML, PDF, DOCX ve Google Dokümanlar) mevcuttur ve kolay özelleştirme için etkileşimli şartlar ve koşullar oluşturucu tarafından desteklenmektedir. Bu oluşturucu, hizmet türünüze, para kazanma stratejinize ve yargı yetkisine göre geçerli maddeleri seçmenize olanak tanır.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Kullanıcı hesapları, IP, anlaşmazlıklar ve fesih için kullanıma hazır maddeler edinin

Tıklama ile kabul edilebilir ifadelerle kuralları hızla uygulayın

Yerleşik feragatnameler ve geçerli hukuk bölümleri ile işinizi koruyun

Sıfırdan başlamadan platformlara göre (uygulama, web, SaaS) özel hale getirin

🔑 İdeal olanlar: Hızlı bir şekilde uygulanabilir yasal şartlara ihtiyaç duyan kurucular, ürün takımları ve site sahipleri

İyi bir şartlar ve koşullar şablonu nedir?

En iyi ücretsiz şablonları gördüğünüze göre, size uygun olanı nasıl seçeceğinizi bilmeniz gerekir. Sağlam bir şartlar ve koşullar şablonu, ürününüzü, kullanıcılarınızı ve itibarınızı koruması gereken yasal bir belgedir. Doğru şablon, koşulları yasal olarak bağlayıcı hale getiren, tartışmaya açık olmayan yasal unsurları içerir.

Aklınızda bulundurmanız gereken birkaç nokta:

Fikri mülkiyet maddesi: Özel mülkiyet ve fikri mülkiyet haklarınızı kötüye kullanımdan koruyan bir şartlar ve koşullar şablonu seçin

Ödeme koşulları: Fatura döngülerini, geri ödeme koşullarını ve ücretlendirme sürecini açıkça belirten bir şablon arayın. Bir talep durumunda yasal masrafları kimin karşılayacağını da ekleyin

Kullanıcı davranış kuralları: Kullanıcı davranışına ilişkin beklentileri belirleyen şartlar ve koşullar şablonlarını seçin ve uygun olduğu durumlarda topluluk kurallarını referans alın

Sorumluluk maddesi: Kişisel yaralanmalar dahil olmak üzere, tesadüfi veya dolaylı hasarlara ilişkin sorumluluğunuzu sınırlayan bir şablon arayın ve kullanıcıların kendi riskleri altında hareket ettiklerini açıkça belirtin

İletişim bilgileri maddesi: Kullanıcılarına, sözleşmeyle ilgili sorularını veya açıklamaları için ulaşabilecekleri resmi bir e-posta adresi veya destek form bağlantısı sağlayan bir şartlar ve koşullar şablonu belirleyin

Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik şartları : Kullanıcılar tarafından eklenen içeriğin sahipliğini ve sorumluluğunu tanımlayan bir şablon seçin

Yürürlükteki hukuk bölümü: Anlaşmanın koşullarının ilgili yargı yetkisi altında uygulanabilir olduğunu teyit eden bir şablon kullanın

Fesih maddesi: Özellikle ihlaller veya kısıtlı taraflar listesine dahil olma durumlarında erişimin ne zaman iptal edilebileceğini, ayrıca tahkim veya arabuluculuk seçeneklerini kapsayan şablonları seçin

Üçüncü taraf hakları: Eklentiler, ödeme ağ geçitleri veya sosyal entegrasyonlar eklerken, olası sorumluluk çakışmalarını önlemek için üçüncü taraf web sitelerini açıkça belirten bir şartlar ve koşullar şablonunu seçin

veri gizliliği yasalarına uygunluk: *Kullanıcı verilerinin nasıl işlendiğini ve korunduğunu düzenleyen yasaları açıklayan şablonlara öncelik verin

Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası referansı: Telif hakkı ihlaliyle ilgili eylemleri içeren şartlar ve koşul şablonlarını seçin

clickUp ile Hukuki Netlik Dünyasının Kapılarını Açın*

Anlaşmazlık çıkmasını beklemeyin, evraklarınızı düzenleyin. İster yeni bir çalışanı işe alıyor, ister ortaklık sözleşmesi hazırlıyor, ister uygulama şartlarını yayınlıyor olun, şablonlar zaman kazandırır ve riski azaltır.

ClickUp'ın hazır yasal şablonları, biçim aşamasını atlayıp doğrudan uygulamaya geçmenizi sağlar. Tek bir çalışma alanında her şeyi özelleştirebilir, izleme ve işbirliği yapabilirsiniz; araçlar arasında geçiş yapmanıza veya düzenlemeleri takip etmenize gerek kalmaz.

Sadece birkaç tıklamayla sözleşmeler, politikalar ve anlaşmalar oluşturun, yönetin ve paylaşım yapın.

Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve hemen başlayın!