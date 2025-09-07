İş Ortaklıklarını Kolaylaştırmak için Ücretsiz Dağıtım Anlaşması Şablonları

Şirketinizin ürünlerini dağıtarken bir el sıkışma yeterli değildir. İster bir startup kurucusu, ister ürün yöneticisi veya hukuk uzmanı olun, açık ve yasal bir dağıtım anlaşması çok önemlidir.

Sağlam bir distribütör anlaşması olmadan işler ters gidebilir: distribütörün satın alma siparişlerinin kaçırılması, önceden yazılı izin alınmadan pazarlama materyallerinizin kullanılması veya daha da kötüsü, gerçek bir çözüm yolu olmayan önemli bir ihlal.

İşte bu noktada, iyi hazırlanmış bir dağıtım sözleşmesi şablon devreye girer. Bu şablon, satın alma siparişlerinden sözleşmenin feshine kadar her şeyi, gizli bilgiler, mücbir sebep etkinlikleri ve fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere, yapılandırılmış ve uygulanabilir bir şekilde özetler.

Bu kılavuzda, yasal belgelerin hazırlanmasında zaman kazanmanızı ve dağıtım sözleşmelerini kolaylaştırmanızı sağlayacak ücretsiz ve özelleştirilebilir dağıtım sözleşmesi şablonlarını keşfedeceksiniz.

*dağıtım Anlaşması Şablonları Nedir?

dağıtım şablonu, bir şirket ile distribütörü arasındaki yasal ilişkiyi tanımlayan önceden hazırlanmış bir sözleşmedir. *

Bu şablon, şirketin ürünlerinin nasıl satılacağını, ilgili bölgeleri, distribütörün satın alma siparişlerini, distribütörün yükümlülüklerini ve beklentilerin karşılanmaması etkinliğinde ne olacağını özetler.

Örnek, bir dağıtım sözleşmesi şablonu genellikle aşağıdaki bölümleri içerir: Münhasır veya münhasır olmayan hakları ve bölgeleri tanımlamak için distribütörün atanması

Fiyatlandırma, ödeme ve teslimat programları gibi satış koşulları, yalnızca önceden yazılı izin alınarak değiştirilebilir

Distribütörün ürünleri tanıtmayı ve satmayı, şirketin ise destek, eğitim veya materyal sağlayıcısı olmayı kabul ettiği her iki tarafın sorumlulukları

Açık yasal maddelerle fikri mülkiyet ve gizli bilgilerin korunması

Fesih, uyuşmazlık çözümü ve geçerli hukukun (genellikle Amerikan Tahkim Derneği aracılığıyla) ne anlama geldiğini tanımlayın ve öngörülemeyen durumları ele almak için mücbir sebep hükümlerini belirleyin

Şablonlar, ortak girişim başlatmak, yeni pazarlara girmek veya diğer distribütörleri bünyeye katmak için idealdir. İmzalanmış yazılı bir anlaşma veya iade makbuzu talep edilen bir anlaşma olsun, sağlam bir şablon, işler karmaşıklaşmadan önce her iki tarafın da anlaşmasına yardımcı olur.

*i̇yi bir dağıtım anlaşması şablonu nedir?

İster basit bir iş sözleşmesi şablonu ister gelişmiş hükümler içeren daha ayrıntılı bir şablon seçin, şartları açıkça tanımlamalı, beklentileri belirlemeli, yasal uyumluluğu sağlamalı ve distribütörün yükümlülüklerini yerine getirmesinden hesap sormalıdır.

Dağıtımcı sözleşme şablonunuzun içermesi gereken anahtar özellikler şunlardır:

Dağıtım haklarının ayrıntılı kapsamı : Bölgeleri, şirketin ürünlerini ve bunun münhasır dağıtım anlaşması mı yoksa münhasır olmayan distribütör anlaşması mı olduğunu tanımlayın

Net atama maddesi : Yetkili distribütörü, rolünü ve bu atamanın koşullarını belirleyin. Distribütörün haklarını genişletme veya devretme niyeti varsa, şirketin önceden yazılı onayı gerekebilir

Fesih şartları : Fesih gibi önemli ihlallerin nedenlerini ve yazılı bildirimden sonra izlenecek prosedürleri özetleyin

IP ve ticari marka koruması : Şirketinizin ticari markalarını, fikri mülkiyet haklarını ve hizmet markalarını kötüye kullanımdan koruyun

tarafların yükümlülükleri*: Distribütörün yükümlülüklerini, tedarikçinin yükümlülüklerini, en iyi çaba veya makul kontrol gibi standartları netleştirin ve tedarikçinin, kendi takdirine bağlı olarak, gerektiğinde denetim veya müdahale hakkını saklı tuttuğunu belirtin

gizlilik maddesi*: Sözleşme süresince ve sona erdikten sonra ticari sırların ve özel verilerin kötüye kullanılmasını önlemek için bu tür bir hüküm ekleyin, ancak bu tür bilgiler karşı tarafça bağımsız olarak geliştirilmişse bu durum istisnadır

Yazılı bildirim prosedürleri : Önceden bildirim, yazılı rapor veya iade makbuzu istenen belgelerin nasıl ve ne zaman gönderileceğini ayrıntılı olarak belirtin

Tüm anlaşma maddesi: Yazılı anlaşmanın, öngörülen işlemlerle ilgili önceki tüm anlaşmaları veya gayri resmi mutabakatları geçersiz kılacak şekilde tüm şartları yansıttığını teyit edin

Keşfedilebilecek En İyi Dağıtım Anlaşması Şablonları

Karşılıklı anlaşma için IP, fesih ve geçerli hukuk gibi anahtar terimleri netleştirmek için en iyi ücretsiz özelleştirilebilir şablonlar şunlardır:

clickUp Ortaklık Anlaşması Şablonu*

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Ortaklık Anlaşması Şablonu ile daha hızlı, güçlü ve şeffaf ortaklıklar kurun

ClickUp Ortaklık Anlaşması Şablonu, ayrıntılı ve profesyonel ortaklık sözleşmelerini kolayca hazırlamanıza yardımcı olur. Her iki tarafın da sorumluluklar, katkılar ve ortak hedefler konusunda aynı görüşte olmasını sağlar.

Hız ve doğruluk için tasarlanan işbirliği sözleşmesi şablonu, ClickUp'ın proje yönetimi ekosistemi içinde yasal riskleri azaltmaya, ekip çalışmasını kolaylaştırmaya ve beklentileri netleştirmeye yardımcı olur. Sözleşmelerini ve yükümlülüklerini kontrol altında tutarken zamandan tasarruf etmek isteyen işler için idealdir.

İşte neden beğeneceğiniz:

Ortak başına gerekli sermaye katkılarını özetleyerek şeffaf finansal beklentiler sağlayın.

Kazanç paylaşımında karışıklığı önlemek için net kar ve zarar dağıtım kuralları belirleyin

Anlaşmazlıkları verimli bir şekilde ele almak için uyuşmazlık çözümü prosedürlerini dahil edin

🔑 İdeal kullanım alanları: Küçük iş sahipleri, ortaklar, girişimciler ve hukuk takımları için resmi ortaklık sözleşmeleri oluşturmak ve yönetmek.

➡️ Ayrıca okuyun: En İyi İş Teklifi Şablonları

2. ClickUp 50/50 Ortaklık Anlaşması Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp 50/50 Ortaklık Anlaşması Şablonu ile rolleri, zaman çizelgelerini ve finansal şartları tanımlayın

ClickUp 50/50 Ortaklık Anlaşması Şablonu, bir avukata ihtiyaç duymadan beklentileri, sahipliği ve sorumlulukları uyumlu hale getirir. Siz ve iş ortağınızın tüm anlaşmayı net bir şekilde tanımlamanıza yardımcı olur, böylece karışıklığı önleyebilir ve işinizi büyütmeye odaklanabilirsiniz.

Dağıtım sözleşmelerini yönetiyor, mali yükümlülükleri netleştiriyor veya önemli kararlar için her bir tarafın önceden yazılı onayının kaydedilmesini sağlıyor olsanız da, bu şablon her ayrıntıyı içeren kapsamlı bir belge sunar.

İşte neden beğeneceğiniz:

İlk adalet için ortaklar arasında eşit 50/50 sahiplik tanımlayın

Hassas iş bilgilerini korumak için gizlilik ve rekabet etmeme anlaşmalarını ayrıntılı olarak belirtin

Ortaklığın feshi adımlarını özetleyerek, sorunsuz bir çıkış senaryosu için hazırlık yapın ve bunu garanti altına alın

🔑 İdeal kullanım alanı: 50/50 ortak girişim kuran ve geçerli yasalara uygun, her iki tarafın da makul çabayı gösterdiği belgelenmiş bir distribütörlük sözleşmesi gerektiren küçük iş sahipleri ve kurucu ortaklar.

🔎 Biliyor muydunuz? Taraflardan biri geçerli bir sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmezse, buna " sözleşme ihlali " denir. Diğer taraf genellikle yasal yollara başvurabilir. Bu, kayıpları telafi etmek için maddi tazminat veya hatta ihlalde bulunan tarafın yükümlülüklerini yerine getirmesini gerektiren bir mahkeme siparişi içerebilir.

3. ClickUp Satıcı Anlaşması Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Satıcı Anlaşması Şablonu ile net satıcı ilişkileri ve sorumlulukları oluşturun

ClickUp Satıcı Anlaşması Şablonu, şartları, sorumlulukları ve beklentileri tanımlamak için sağlam bir çerçeve sunarak, sizin ve satıcınızın maliyetli davalardan kaçınmasını sağlar. Anlaşmanın tamamını tek bir yerde belgelemek ve her iki tarafın da geçerli yasalar kapsamında korunmasını sağlamak için mükemmeldir.

Bu kullanımı kolay distribütör anlaşması şablonu ile tedarikçi ortaklıklarını resmileştirebilir, fiyatlandırma ve teslimat koşullarını netleştirebilir ve şeffaflığı koruyabilirsiniz.

İşte neden beğeneceksiniz:

Fikri mülkiyet haklarını, ödeme koşullarını ve daha fazlasını özetlemek için belgeleri merkezileştirin

İnceleme tarihleri, sözleşme yenilemeleri ve avukatlık ücretleri için takip hatırlatıcılarını otomasyon ile otomatikleştirin

Satıcı ve proje ilerlemesini izlemek için ayrıntılı son tarihler ve dönüm noktaları içeren teslimat zaman çizelgeleri oluşturun

🔑 İdeal kullanım alanları: Tedarik yöneticileri, küçük iş sahipleri ve tedarikçi sözleşmelerini, distribütör anlaşmalarını veya dağıtım anlaşmalarını yöneten hukuk takımları.

💡 Bonus: Kiralama iş operasyonlarınızı otomasyonla gerçekleştirmek istiyorsanız— ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve web'de anında arama yapın

Talk to Metin özelliğini kullanarak, ellerinizi ücretsiz kullanarak, her yerde işinizi sesinizle sorabilir, dikte edebilir ve komutlar verebilirsiniz.

ChatGPT, Claude ve Perplexity gibi bağlantısız AI araçlarını, tek bir LLM'den bağımsız, kurumsal kullanıma hazır çözümle değiştirin ClickUp Brain MAX'ı deneyin — işinizi bildiği için sizi gerçekten anlayan AI Süper Uygulayıcı. Bu, koleksiyonunuza ekleyeceğiniz başka bir AI aracı değildir. Bu, hepsinin yerini alan ilk bağlamsal AI uygulayıcıdır.

4. ClickUp İş Sözleşmesi Şablonu*

Ücretsiz şablon edinin ClickUp İş Sözleşmesi Şablonu ile kusursuz sözleşmeler oluşturun, yönetin ve yürürlüğe koyun

ClickUp İş Sözleşmesi Şablonu, farklı türdeki sözleşmeleri tek bir yerde güvenle taslak haline getirmenize, düzenlemenize ve yönetmenize yardımcı olur. Bu şablon, yeni bir dağıtım sözleşmesi imzalanırken veya mevcut bir sözleşme güncellenirken her bir tarafın yükümlülüklerini ve beklentilerini anlamasını sağlar.

İşbirliğini, dokümantasyonu ve görev izlemeyi kolaylaştırmak için tasarlanmış özelliklerle, fikri mülkiyet haklarınızı korurken hukuk ve satış takımlarına makul düzeyde destek sağlayabilirsiniz.

İşte neden beğeneceğiniz:

Yorumlar, öneriler ve bildirimler aracılığıyla hukuk veya iş takımlarıyla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Kapsam, nesne ve teslim edilecekler gibi hususları özetleyerek iş şartlarını netleştirin ve karşılıklı anlayışı sağlayın

Yasal riskleri en aza indirmek için sorumluluk, tazminat ve sigorta gerekliliklerini ayrıntılı olarak belirtin ve riskleri yönetin

🔑 İdeal kullanım alanları: Distribütör anlaşmaları, hizmet sözleşmeleri veya yasal olarak bağlayıcı herhangi bir ortaklık oluşturan veya yöneten hukuk takımları, operasyon yöneticileri ve iş sahipleri.

5. ClickUp Gizlilik Anlaşması Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp NDA Anlaşma Şablonu ile hassas iş ilişkilerinizi güvenlik altına alın

ClickUp NDA Anlaşma Şablonu, gizlilik anlaşmalarını hızlı bir şekilde taslak haline getirmenize, özelleştirmenize ve güvenli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. Bu şablon, dağıtım anlaşmasını sonuçlandırmak, gizli bilgileri korumak veya distribütörün ticari sırları ifşa etmemesini sağlamak için son derece yararlıdır.

Bu tür bilgilerin paylaşımı, karşı tarafın paylaşılan verileri nasıl ele alması gerektiği ve hangi yasaların geçerli olduğu gibi hak ve yükümlülüklerinizi özetleyen, kullanıma hazır bir belge alacaksınız.

İşte neden beğeneceğiniz:

Tartışmalar veya projeler sırasında ticari sırların, icatların veya yaratıcı işlerin yetkisiz paylaşımını önleyin

Gizliliği korurken finansal bilgileri, stratejileri veya ürün ayrıntılarını alıcılar veya yatırımcılarla paylaşım yapın

Sorunsuz bir ş Akışı sağlamak için NDA'yı kimin aldığını, imzaladığını veya hala imzalaması gerektiğini izlemeyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Gizli bilgiler, ortaklık şartları veya distribütör anlaşmalarının yaygın olduğu B2B, SaaS ve imalat sektörlerinde iş yapan hukuk takımları, iş sahipleri, distribütörler ve proje yöneticileri.

📮 ClickUp Insight: ClickUp'ın toplantı etkinliği anketi, ankete katılanların %18'inin asenkron işbirliği için belgelerdeki yorumları kullandığını ortaya koydu. Bu, toplantı süresini kısaltırken, dağınık yorumlar genellikle hesap verebilirlikten yoksundur ve bu da izlenemeyen ve eksik eylem öğelerine sonuç verir. ClickUp Docs, Atanan Yorumlar ile belge işbirliğini dönüştürür. Her yorum belirli bir takım üyesine atanabilir ve pasif geri bildirimleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir. Belge ş Akışlarına hesap verebilirlik ekleyin! 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp'ın toplantı yönetimi özelliklerini kullanan takımlar, gereksiz konuşma ve toplantılarda %50'lik bir azalma olduğunu bildiriyor!

6. ClickUp Anlaşma Mektubu Şablonu

Ücretsiz şablon edinin Dağıtıcı sözleşmelerinizi kolaylaştırın ve ClickUp Sözleşme Şablonu ile işinizi koruyun

ClickUp Anlaşma Mektubu Şablonu, açık, profesyonel ve yasal olarak bağlayıcı anlaşmalar oluşturur. Bir dağıtım anlaşması hazırlıyorsanız veya münhasır distribütörlük anlaşmasının şartlarını ayarlıyorsanız, bu şablon her iki tarafın da rollerini, sorumluluklarını ve beklentilerini anlamasını sağlar.

Kapsam, ücretler, teslim edilecekler ve yazılı bildirim koşullarını tek bir kolay düzenlenebilir Çalışma Alanı'nda belgeleyebilirsiniz. Bu sözleşme, işinizi korumak için gerekli adımları içerir, fikri mülkiyet haklarını özetler ve herkesin ilk günden itibaren aynı sayfa olmasını sağlar.

İşte neden beğeneceğiniz:

İş işbirlikleri için rol, katkılar ve commit tanımlayın

Yanlış anlaşılmaları önlemek için hizmetleri, zaman çizelgelerini ve kalite standartlarını belirtin

İş yapmaya başlamadan önce proje şartları, fiyatlandırma ve programlar hakkında müşteri onayını yazılı olarak alın

🔑 İdeal kullanım alanları: Münhasır distribütörlük anlaşmaları gibi ortaklık anlaşmalarını net ve yasal olarak kesin bir şekilde yönetmesi gereken bağımsız yükleniciler, hukuk takımları, distribütörler ve iş sahipleri.

7. ClickUp İş Anlaşması Şablonu*

Ücretsiz şablon edinin ClickUp İş Anlaşması Paylaşım Şablonu ile ortak takım normları ve sorumlulukları belirleyin

ClickUp İş Anlaşması Şablonu, sizin ve takımınızın net beklentiler, roller ve sorumluluklar belirlemenize yardımcı olarak işbirliği için sağlam bir temel oluşturur. Hesap bilincini teşvik eden ve herkesi paylaşılan hedeflere yönlendiren temel kurallar ayarlamak için mükemmeldir.

Bu şablon, takımınızın en iyi şekilde nasıl birlikte iş yaptığını tanımlamak için pratik ve görsel bir alan sağlar. ClickUp Beyaz Tahta' da beyin fırtınası anlaşmalarından gerçek zamanlı ilerleme izlemesine kadar, çalışma ilişkilerinize yapı ve netlik kazandırır.

İşte neden beğeneceğiniz:

Takımınızın görevleri ve son teslim tarihlerini anlaması için rolleri ve sorumlulukları netleştirin

Beyaz Tahta Görünüm'ünü kullanarak anlaşmaları görsel olarak tartışın ve beklentileri ve fikirleri işbirliği içinde tanımlayın

Hesapları sağlamak için, atanmış son teslim tarihi ve öncelikler ile görevler oluşturun ve düzenleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Hızlı hareket eden takımlarda veya işlevler arası ortamlarda, takım davranışlarını, değerlerini ve beklentilerini verimli bir şekilde uyumlu hale getirmek isteyen proje yöneticileri, ekip liderleri ve İK uzmanları.

💡 Profesyonel İpucu: Dinamik müşteri işbirliği araçlarından en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi merak mı ediyorsunuz? İşte izlemeniz gereken bazı adımlar: Başlangıçtan itibaren beklentileri uyumlu hale getirmek için net iletişim hedefleri ayarlayın 🤝

Gerçek zamanlı geri bildirim, dosya paylaşımı ve görev izlemeyi destekleyen doğru araçları seçin 🧰

Projeleri yolunda tutmak ve müşterileri bilgilendirmek için düzenli kontrol toplantıları planlayın 📅

Gösterge panelleri ve raporları kullanarak ilerlemeyi gösterin ve şeffaflık sağlayın 📊

8. ClickUp Yüklenici Anlaşması Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Yüklenici Anlaşması Şablonu ile zahmetsizce açık, düzenli ve profesyonel anlaşmalar oluşturun

ClickUp Yüklenici Sözleşmesi Şablonu, dış yüklenicilerle açık, düzenli ve yasal olarak geçerli sözleşmeler hazırlamanıza yardımcı olur.

Freelancerlar, danışmanlar veya kısa vadeli uzmanlar işe alıyor olsanız da, bu şablon sorumlulukları, son teslim tarihlerini ve ödeme koşullarını kolayca özetlemenizi sağlayarak herkesin aynı sayfa kalmasını sağlar.

İşte neden beğeneceğiniz:

İş varlıklarını korumak için sözleşme süresince üretilen işlerin sahipliğini ayrıntılı olarak belirtin

Hassas bilgilerin korunmasını sağlamak için sözleşmeye gizlilik maddeleri ekleyin

Vergi yükümlülükleri ve bağımsız yüklenici durum gibi yasal gereklilikleri ele alarak iş riskini azaltın

🔑 İdeal kullanım alanları: Sık sık bağımsız yükleniciler veya serbest çalışanlar işe alan ve yasal belgeleri ve izlemeyi kolaylaştırmak isteyen küçük iş sahipleri, İK uzmanları, hukuk takımları ve proje yöneticileri.

💡 Profesyonel İpucu: Dağıtım sözleşmelerini saniyeler içinde taslak haline getirmek, düzeltmek veya incelemek mi istiyorsunuz? Önceden yazılı onay tanımlarken veya distribütörlerin satın alma siparişlerini uyumlu hale getirirken, ClickUp Brain'i kullanarak sözleşmeleri kolaylıkla oluşturun, özetleyin ve düzenleyin. ClickUp Brain ile iş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir dağıtım anlaşmalarını anında hazırlayın

9. ClickUp Sözleşme Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Sözleşme Yönetimi Şablonu ile sözleşmelerinizi düzenli, uyumlu ve izleme altında tutun

ClickUp Sözleşme Yönetimi Şablonu, tüm sözleşmelerinizi tek bir merkezi alana saklamanıza, izlemenize ve yönetmenize olanak tanır, böylece bir daha hiçbir son tarihi, yenilemeyi veya önemli maddeyi kaçırmazsınız.

İster müşteriler, ister tedarikçiler, ister iç departmanlarla çalışıyor olun, bu şablon ş Akışını kolaylaştırır ve uyumluluğu artırır. Güçlü özel, görünümler ve durum izleme özellikleriyle, sonunda size karşı değil, sizin için çalışan bir sözleşme yönetim sistemine sahip olacaksınız.

İşte neden beğeneceğiniz:

Departman, Sözleşme Türü ve İmza Tarihi gibi Özel Alanları kullanarak ayrıntıları kategorilere ayırın

Yenileme, sona erme ve inceleme dönemleri gibi anahtar tarihleri takip ederek yükümlülüklerinizi yerine getirmeyi unutmayın

Görevleri atayarak ve hatırlatıcıları otomasyon ile gerçekleştirerek sözleşme inceleme ve onay sürecini kolaylaştırın

🔑 İdeal kullanım alanları: Hukuk ekipleri, satın alma sorumluları, iş operasyonları yöneticileri veya hukuk, emlak, SaaS veya danışmanlık gibi sektörlerde sözleşmelerle ilgilenen tüm takımlar.

10. ClickUp Hizmet Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Hizmet Sözleşmesi Şablonu ile net hizmet sözleşmeleri oluşturun ve her ayrıntıyı izlemeyin

ClickUp Hizmet Sözleşmesi Şablonu, hizmetleriniz için açık ve yasal olarak geçerli sözleşmeler hazırlamanıza yardımcı olur ve her iki tarafın da tam olarak ne beklendiğini bilmesini sağlar.

Teslim edilecekler, ödemeler ve zaman çizelgelerini özetlemek için hazır bir yapı ile zamandan tasarruf edebilir, riskleri azaltabilir ve değer sunmaya daha fazla odaklanabilirsiniz. Serbest çalışan veya hizmet ajansıysanız, bu hizmet sözleşmesi şablonu, yasal sorunlarla uğraşmadan profesyonel anlaşmalar yapmaya başlamanıza yardımcı olur.

İşte neden beğeneceksiniz:

Hizmetlerin kapsamını tanımlayarak, teslim edilecekler ve zaman çizelgeleri konusunda karşılıklı anlaşmayı sağlayın

Müşterilerin nasıl, ne zaman ve ne kadar ödeme yapacaklarını bilmeleri için net ödeme koşullarını ayarlayın

Yorum konuları, durum güncellemeleri ve görev atamaları kullanarak ilerlemeyi ve revizyonları takip edin

🔑 İdeal kullanım alanları: Müşteri sözleşmelerini yöneten serbest çalışanlar, danışmanlar, kreatif ajanslar veya BT hizmet sağlayıcıları.

11. ClickUp Ticari Anlaşma Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Ticari Anlaşma Şablonu ile kira sözleşmesi oluşturma, ödeme izleme ve yasal uyumluluk süreçlerini kolaylaştırın

ClickUp Ticari Anlaşma Şablonu, ticari kira sözleşmesi hazırlamanın karmaşık ve genellikle zorlu sürecini kolaylaştırır. Hukuki terimlerin karmaşasında kaybolmak veya kiracı sözleşmelerini manuel olarak yönetmek yerine, bu şablon tarafları belirlemekten zaman çizelgeleri oluşturmaya kadar her adımı düzenlemenize, izlemenize ve kolaylaştırmanıza yardımcı olur.

İster ilk perakende alanınızı kiralayın ister birden fazla ticari mülkü yönetin, bu dağıtım sözleşmesi şablonu sizin ve kiracılarınızın uyum içinde olmasını sağlar.

İşte neden beğeneceğiniz:

Kiracının kafasının karışmasını önlemek için kiralama dönemini, ödeme planını ve yenileme seçeneklerini belirtin

Her iki taraf için de net beklentiler ayarlamak üzere bakım görevlerini, onarım yükümlülüklerini ve kullanım kısıtlamalarını ayrıntılı olarak belirtin

Finansal faizleri korumak için güvenlik depozitosu tutarını, iade koşullarını ve işlemleri kaydedin

Paydaşlarla işbirliği yapın, yasal uyumluluğu sağlayın ve tüm önemli kira detaylarını tek bir yerde saklayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Perakende, ofis veya endüstriyel kiralamaları yöneten emlak yöneticileri, emlakçılar ve ticari mülk sahipleri.

12. PandaDoc tarafından hazırlanan Dağıtım Anlaşması Şablonu

via PandaDoc

PandaDoc'un Dağıtım Anlaşması Şablonu, ürününüzün pazara giriş sürecinde kim, ne, nerede ve nasıl gibi unsurları belirleyerek distribütörle olan ilişkinizi resmileştirmenize yardımcı olur.

İster üretici ister toptancı olun, bu belge yasal altyapıyı kolaylaştırarak, karışıklık veya anlaşmazlıklar olmadan erişiminizi genişletmeye odaklanmanızı sağlar.

İşte neden beğeneceğiniz:

Tedarikçi ve distribütör arasındaki rol ve sorumlulukları belirleyerek iş ilişkilerini netleştirin

Çapraz dağıtım çatışmalarını önlemek ve pazar bölgelerini korumak için münhasır bölgeleri ayarlayın

Sözleşmede yalnızca onaylanmış öğelerin yer almasını sağlamak için ürün kapsamını tanımlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Elektronik, kozmetik veya gıda ve içecek gibi sektörlerdeki üreticiler, tedarikçiler ve toptancılar, özellikle üçüncü taraf distribütörler aracılığıyla yeni bölgelere genişleyenler.

13. Contractbook tarafından hazırlanan Dağıtım Anlaşması Şablonu

via Contractbook

Contractbook'un Dağıtım Anlaşması Şablonu, distribütörlerle basit ve profesyonel bir şekilde iş yapmak için yasal temelleri oluşturmanıza yardımcı olur.

Ürün dağıtım ilişkilerini resmileştirmek için tasarlanan bu şablon, her iki tarafın da sorumluluklarını, haklarını ve beklentilerini kesin olarak anlamasını sağlar. Böylece, yasal olarak korunurken ve ortaklarınızla uyum içinde kalarak işinizi büyütmeye odaklanabilirsiniz.

İşte neden beğeneceksiniz:

Bölgeler, rol ve marka kullanımını belirten şartlarla dağıtım haklarını açıkça tanımlayın

Profesyonel davranışlar için distribütör ve tedarikçinin görevlerini özetleyin, her iki tarafın yükümlülüklerini belirtin

Kusurlar, süre ve onarım yükümlülükleri için yerleşik kapsam ayrıntılarıyla garantileri güvenle yönetin

Teslimat, garantiler, fiyatlandırma ve uyuşmazlık çözümü ile ilgili ayrıntılı maddeler içerir

🔑 İdeal kullanım alanları: Yurtiçi veya uluslararası pazarlarda yapılandırılmış, ölçeklenebilir ve uygulanabilir dağıtım ağları kurmak isteyen üreticiler, toptancılar ve ürün tabanlı girişimler.

🧠 İlginç bilgi: Çevrimiçi ortamda “ Kabul Ediyorum ” düğmeleri BAĞLAYICI ANLAŞMALAR olarak kabul edilir! İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte, bu küçük Box'ı tıklamak, geleneksel bir kağıt sözleşmeyi imzalamakla aynı hukuki geçerliliğe sahiptir. Bu nedenle, hizmet şartlarını körü körüne kabul etmeden önce iki kez düşünün!

14. Impartner tarafından hazırlanan Dağıtım Anlaşması Şablonu

via Impartner

Impartner'ın Dağıtım Anlaşması Şablonu, yapılandırılmış ve profesyonel dağıtım ilişkisinin ayarlanmasına yardımcı olur. İster ürün üreticisi ister yeni pazarlara açılan bir SaaS şirketi olun, bu anlaşma roller, bölgeler, fiyatlandırma ve sorumlulukları tanımlamanıza yardımcı olur.

Bu, her seferinde sıfırdan başlamak veya hukuki yardım almak zorunda kalmadan distribütör ağlarını resmileştirmek için özellikle yararlıdır.

İşte neden beğeneceğiniz:

Belirsizliği ortadan kaldırmak için dağıtım koşullarını (bölge, ürün kapsamı ve atama türü) tanımlayın

Distribütör ve şirketiniz arasında beklentilerin net olması için satış, pazarlama ve destek rolü ve görevlerini özetleyin

Ayrıntılı gizlilik maddeleriyle hassas bilgileri koruyun

🔑 İdeal kullanım alanları: B2B ürün şirketleri, SaaS sağlayıcıları ve küresel veya bölgesel olarak bayi veya distribütör ortaklıklarını resmileştirmek isteyen ihracat işleri.

15. Zomentum tarafından hazırlanan MOU Dağıtım Anlaşması Şablonu

via Zomentum

Zomentum'un MOU Dağıtım Anlaşması Şablonu, bağlayıcı sözleşmeler imzalamadan önce karşılıklı beklentileri ve sorumlulukları net bir şekilde tanımlamanıza yardımcı olarak zamandan, stresten ve olası anlaşmazlıklardan tasarruf etmenizi sağlar.

Bu sözleşme ile sadece bir konuşma başlatmakla kalmaz, aynı zamanda profesyonel bir ortaklığın ayarını da belirlersiniz. Bu sözleşme, her iki tarafın da hedef, kapsam ve görev tanımı konusunda hemen aynı görüşte olmasını sağlar.

İşte neden beğeneceğiniz:

Karışıklığı önlemek için distribütörlük anlaşmasının tam kapsamını özetleyin

Her iki tarafın da sorumluluklarını belirleyerek hesap verebilirliği sağlayın

Sorunsuz bir finansal ş Akışı için şeffaf fiyatlandırma ve ödeme koşullarını ayarlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Yeni dağıtım ortaklıklarına giren ve yasal sözleşmelerden önce erken uyum sağlamaya ihtiyaç duyan üreticiler, toptancılar ve bölgesel distribütörler için mükemmeldir.

16. Scribd tarafından hazırlanan Dağıtım Anlaşması Şablonu

via Scribd

Scribd Dağıtım Anlaşması Şablonu, iki taraf arasındaki ürün dağıtımına ilişkin şart ve koşulları özetler.

Bu şablon, üçüncü taraf distribütörlerle çalışıyor veya yeni pazarlara açılmak istiyorsanız, herkesin yasal olarak uyumlu olmasını sağlar. Anlaşmazlıkları önlemenize, şeffaflığı korumanıza ve daha güçlü ortaklıklar kurmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

İşte neden beğeneceğiniz:

Sözleşme maddelerini benzersiz dağıtım koşullarına uyacak şekilde özel hale getirin: bölgeler, zaman çizelgeleri ve ödeme koşulları

Yanlış anlaşılmaları önlemek için tedarikçi ve distribütör sorumluluklarını açıkça tanımlayın

Sorunsuz bir şekilde anlaşmazlıkları çözmek için önceden anlaşılmış uyuşmazlık çözümü yöntemleri belirleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Üçüncü taraf dağıtım ortaklıklarına giren veya bunları yöneten, yeni pazarlarda netlik ve yasal koruma arayan üreticiler, yayıncılar, yazılım şirketleri ve satıcılar.

clickUp ile Her Anlaşmayı Basitleştirin ve ş Akışlarını Kolaylaştırın*

Dağıtım sözleşmeleri, sorumlulukları net bir şekilde tanımlamak, fikri mülkiyeti korumak ve ürün teslimatının sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için çok önemlidir. İyi hazırlanmış, münhasır bir dağıtım sözleşmesi, maliyetli yanlış anlaşılmaları önleyebilir ve iş sahipleri, girişim kurucuları, ürün yöneticileri ve hukukçular için güvenlik sağlayabilir.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, yasal belgeleri yönetmenize, sözleşme dönüm noktalarını izlemenize, gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanıza ve dosyaları tek bir yerde düzenlemenize yardımcı olur. İster distribütörlerle koordinasyon yapın ister yasal şartları inceleyin, ClickUp her şeyi şeffaf ve yolunda tutar.

Ayrıca, ClickUp, belgelerinizi, planlamanızı ve operasyonlarınızı basitleştirmek için 1.000'den fazla özelleştirilebilir şablon sunar.

ClickUp ile anlaşmalarınız daha hızlı, daha akıllı ve ücretsiz hale gelir. Ş Akışınızı kontrol altına almak ve güvenle anlaşmalarınızı tamamlamak için bugün ClickUp'a kaydolun!