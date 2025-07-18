2025'te Kullanabileceğiniz 10 Ücretsiz Teslimat Siparişi Şablonu

Teslimat ayrıntıları, müşteri deneyimini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilir. Alışveriş yapanların %62'si teslimat hızının satın alma kararlarını etkilediğini ve %85'i kötü bir teslimat deneyimi yaşadıktan sonra geri dönüş yapmadığını belirtiyor. 📦

Adresler, talimatlar ve sipariş formları arasında uğraşıyor musunuz? Bir şeylerin gözden kaçması çok kolaydır. Teslimat tarihinin kaçırılması veya yanlış iletişim bilgileri gibi tek bir yanlış girdi, gecikmelere neden olabilir.

Bu ücretsiz teslimat sipariş şablonları, düzenli kalmanıza, siparişlerinizi daha hızlı yerine getirmenize ve ürün keşfinden son teslimata kadar her şeyi kolaylaştırmanıza yardımcı olur.

Teslimat Sipariş Şablonları nedir?

Teslimat sipariş şablonları, işletmelerin giden gönderileri verimli bir şekilde yönetmesine ve izlemesine yardımcı olan kullanıma hazır formlardır.

Teslimat sipariş formlarının ve teslimat notlarının oluşturulmasını standart hale getirerek her işlemde doğruluk ve tutarlılık sağlar. Teslimat notu şablonu kullanarak takımlar sevkiyat süreçlerini hızlandırabilir, hataları en aza indirebilir ve genel lojistiği iyileştirebilir.

Ayrıca, kayıtları net ve aranabilir tutarak daha akıllı envanter planlamasını destekler, stok seviyelerini ve teslimat iş akışlarını kontrol etmeyi kolaylaştırır.

İyi bir teslimat siparişi şablonu nedir?

İyi tasarlanmış bir teslimat siparişi şablonu, siparişlerin sorunsuz ve hatasız bir şekilde yerine getirilmesini sağlar. İşte temel şablonlardan mükemmel şablonları ayıran anahtar özellikler:

Temel teslimat ayrıntıları: Tercih edilen zaman aralıkları, taşıma gereksinimleri, teslimat adresi alanları, iletişim numaraları ve özel erişim notları gibi teslimat ayrıntıları için açık bölümler içeren Tercih edilen zaman aralıkları, taşıma gereksinimleri, teslimat adresi alanları, iletişim numaraları ve özel erişim notları gibi teslimat ayrıntıları için açık bölümler içeren sipariş izleme şablonları oluşturun

Düzenlenmiş envanter listesi : Taşıyıcıların yükleri doğru şekilde planlamasına ve nakliye sürprizlerini önlemesine yardımcı olmak için miktarları, sipariş edilen öğeleri, boyutları, ağırlıkları ve ambalaj özelliklerini içeren yapılandırılmış tablolar ekleyin Taşıyıcıların yükleri doğru şekilde planlamasına ve nakliye sürprizlerini önlemesine yardımcı olmak için miktarları, sipariş edilen öğeleri, boyutları, ağırlıkları ve ambalaj özelliklerini içeren yapılandırılmış tablolar ekleyin

Güvenilir referans sistemleri: Benzersiz sipariş numaraları ve izleme kodları ekleyin. Benzersiz sipariş numaraları ve izleme kodları ekleyin. E-ticaret yazılımı kullanıyorsanız, şablonlarınızın platformunuzun veri yapısıyla uyumlu olduğundan emin olun

Net teslimat talimatları: Park etme, kapı kodları veya alıcı tercihleri ile ilgili teslimat notları için bir bölüm belirleyin. Bu, sürücülerin teslimatları ilk seferinde doğru bir şekilde tamamlamasına yardımcı olur

Profesyonel biçimlendirme: Hem dijital belgeler hem de basılı kopyalar için uygun, mantıklı alan gruplamalarına sahip temiz düzenler kullanın

Uyumluluk için hazır alanlar: Özellikle düzenlemelere tabi ürünler ve teslimat kanıtı için gerekli sertifikalar ve imza alanları ekleyin

Otomasyon dostu tasarım: Form araçları ve teslimat yazılımıyla uyumlu şablonlar oluşturarak manuel çabayı azaltın ve sipariş işlemeyi hızlandırın

📮ClickUp Insight: Çalışanların %37'si, eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetlerde, e-postalarda veya elektronik tablolarda kaybolabilir. ClickUp ile, tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizdeki konuşmaları anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

10 Ücretsiz Teslimat Sipariş Şablonu

Kaostan netliğe, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp ile tüm teslimat siparişlerini tek bir yerden yönetebilirsiniz!

Platform, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getirir ve tümü, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

ClickUp kullanıcısı Home Care Plus'ın Marka Müdürü Kaylee Hatch şöyle diyor:

Departmanlar arasında daha fazla şeffaflık sağlar ve tek bir çalışma modu oluşturur. ClickUp, neredeyse tüm proje yönetimi ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir. Büyük, yıllarca süren departmanlar arası projeleri yönetebilecek kadar teknik, ancak basit bir günlük kontrol listesi olarak çalışacak şekilde özelleştirilebilir. Görev yönetiminin ötesinde, tüm süreç/proje belgeleri için tek adres olabilir. Herkesi aynı sayfada tutmak için hayati bir araçtır.

Departmanlar arasında daha fazla şeffaflık sağlar ve tek bir çalışma modu oluşturur. ClickUp, neredeyse tüm proje yönetimi ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir. Büyük, yıllarca süren departmanlar arası projeleri yönetebilecek kadar teknik, ancak basit bir günlük kontrol listesi olarak çalışacak şekilde özelleştirilebilir. Görev yönetiminin ötesinde, tüm süreç/proje belgeleri için tek adres olabilir. Herkesi aynı sayfada tutmak için hayati bir araçtır.

Teslimat süreçlerinizi iyileştirmek için kullanabileceğiniz 10 ücretsiz teslimat sipariş şablonu:

1. ClickUp Teslimat Sipariş Formu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Teslimat Sipariş Formu Şablonu ile teslimat izleme, tedarikçi bilgileri ve envanter güncellemelerini düzenleyin

Pratik ve anlaşılır ClickUp Teslimat Sipariş Formu Şablonu, tüm sipariş ayrıntılarını tek bir merkezde düzenleyerek lojistik takımlarının gönderileri takip etmesine yardımcı olur.

Bu şablon, sipariş izleme, envanter güncellemeleri ve teslimat zaman çizelgelerini tek bir akıcı iş akışında birleştirir. İşlem süresini kısaltır ve yerleşik imza toplama özelliği ile ilk denemede teslimatı garanti eder.

Nasıl kullanacağınız aşağıda açıklanmıştır:

Özel Durumlar (Envantere Eklendi → Nakliye Halinde → Malzemeler Alındı) ile siparişleri baştan sona izleyin

Takım kapasitesi ve iş yüküne uygun özel görünümleri kullanarak siparişleri departmana göre sıralayın

Özel Alanlar ile tedarikçi bilgilerini, iletişim bilgilerini, fatura adreslerini ve daha fazlasını ekleyin

Teslimatların zamanında yapılmasını sağlamak ve müşteri memnuniyetini artırmak için teslimat sürelerini otomatik olarak izleyin

🚚 İdeal kullanım alanları: Yüksek hacimli tedarikçi siparişlerini yöneten satın alma sorumluları, gerçek zamanlı nakliye güncellemelerine ihtiyaç duyan depo yöneticileri ve çapraz sevkiyatları yöneten üçüncü taraf lojistik sağlayıcılar

🧠 İlginç Bilgi: İnternet üzerinden ilk yemek siparişi 1994 yılında Pizza Hut'tan PizzaNet adlı bir web sitesi üzerinden verildi. Evet, internetin ilk siparişi pizza oldu! 🍕

Formlarla kendi alım süreçlerinizi oluşturmak mı istiyorsunuz? ClickUp ile nasıl yapılacağını öğrenmek için bu videoyu izleyin!

2. ClickUp Ürün Sipariş Formu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Ürün Sipariş Formu Şablonu ile tüm sipariş yaşam döngüsünü tek bir gösterge panelinden yönetin

Ürün siparişlerini yönetmek için elektronik tabloları ve dağınık iletişim bilgilerini aramaktan bıktınız mı?

ClickUp Ürün Sipariş Formu Şablonu, ilk siparişten teslimata kadar tüm sipariş sürecinizi tek bir merkezden yönetmenizi sağlar.

Bu şablon, müşteri siparişlerini yönetmek ve siparişlerden teslimata kadar izlemek için idealdir. Teslimat Sipariş Formu Şablonu, şirket içi teslimat koordinasyonu veya tedarikçi tarafında izleme için daha uygundur. İster çevrimiçi satın alımları yerine getiriyor ister fiziksel bir mağazanın stoklarını yönetiyor olun, bu şablon sipariş verilerini tutarlı ve düzenli tutar.

Bu sipariş formu şablonu size şu konularda yardımcı olur:

Yeni Sipariş, Paketleme, Nakliye, Tamamlandı ve Teslim Edildi gibi özel durumlar aracılığıyla siparişleri izleyin

Ürün ayrıntıları, izleme numaraları, fiyatlandırma ve özel talimatlar için 14 Özel Alan ile tüm sipariş bilgilerini düzenli tutun

Siparişlerinizi Sipariş Durumu panosu, Ürün Sipariş Formu, Sipariş Sorunları listesi, Yeni Sipariş Listesi ve Başlangıç Kılavuzu dahil olmak üzere beş farklı şekilde görüntüleyin

Otomatik durum güncellemeleri ve bildirimler ayarlayarak herkesin senkronize olmasını sağlayın

Yerleşik entegrasyonlar aracılığıyla e-posta, CRM ve ödeme sistemlerinize bağlanın

🚚 İdeal kullanım alanları: Süreç boyunca net görünürlük sağlarken siparişleri izlemek ve yerine getirmek için esnek bir sisteme ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli işletmeler, e-ticaret takımları ve ürün yöneticileri.

3. ClickUp Satın Alma Siparişi ve Envanter Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Satın Alma Siparişi ve Envanter Şablonu ile satın alma siparişlerini ve envanter seviyelerini takip edin

ClickUp Satın Alma Siparişi ve Envanter Şablonu, sipariş izleme ve ERP envanter yönetimi yazılımını tek bir merkezde birleştirerek satın alma işlemlerini merkezileştirir.

Nakliye şirketleri dahil olmak üzere işletmelerin envanter seviyelerini izlemelerine ve tedarikçi ilişkilerini verimli bir şekilde yönetmelerine olanak tanır. Ayrıca, hiçbir şeyi kaçırmadan sipariş durumlarını verimli bir şekilde izleyebilirsiniz.

Dahili tedarik taleplerinden farklı olarak, bu şablon satıcı tarafındaki işlemler için oluşturulmuştur. Satın alma siparişleri oluşturmanıza, tedarikçilerin siparişlerini izlemenize ve tedarik işlemlerini envanter ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirmenize yardımcı olur.

Aşağıdaki özelliklerle zamandan tasarruf edebilirsiniz:

Ödeme ve teslimattan siparişleri izlemek için özel durumlar

Yeniden sipariş verme zamanı geldiğinde sizi bilgilendiren stok seviyesi uyarıları

Satıcı bilgileri, maliyetler ve teslimat süreleri için alanlar

Daha iyi süreç görünürlüğü için Gantt grafikleri ve Kanban panoları dahil olmak üzere birden fazla görünüm

🚚 İdeal kullanım alanları: Tedarik zinciri yöneticileri, perakende işletmeleri ve tedarik süreçlerini otomatikleştirmek ve optimum stok seviyelerini korumak isteyen e-ticaret şirketleri.

👀 Biliyor muydunuz? Dünyanın en büyük kurye şirketlerinden biri olan United Parcel Service (UPS), 1907 yılında Seattle'da iki genç tarafından kuruldu. Başlangıçta, paketleri bisikletle ve yaya olarak teslim ediyorlardı.

4. ClickUp Şirket Hediye Siparişleri Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Markalı ürünleri yönetmek için merkezi bir merkez olarak ClickUp Şirket Hediye Siparişleri Şablonu ile düzenli kalın

Ürün siparişleri arttıkça kaos da artar. Yapılandırılmış bir iş akışı olmadan, basit talepler bile eksik öğeler ve yanlış teslimatlara dönüşebilir.

ClickUp Şirket Hediye Siparişleri Şablonu, tüm markalı ekipman siparişlerinizi tek bir merkezde düzenler. Sipariş durumunun izlenmesinden miktar seviyelerinin kontrolüne kadar, bu şablon her sevkiyat detayını takip etmenize yardımcı olur.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Her siparişin durumunu "Yeni"den "Gönderildi"ye kadar takip edin

Popüler öğelerin tükenmesini önlemek için envanter seviyelerini izleyin

Her sipariş grubu için kalite standartlarını izleyin

Farklı departmanlardan gelen sipariş taleplerini verimli bir şekilde doldurun

🚚 İdeal kullanım alanları: Şirket ürün siparişlerini yöneten ve promosyon ürün envanterinin düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayan pazarlama takımları ve İK departmanları.

5. ClickUp Envanter Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Envanter Yönetimi Şablonu ile stok seviyelerini izleyin, siparişleri yönetin ve ürün verilerini takip edin

ClickUp Envanter Yönetimi Şablonu, ürün listenizi ve envanter ihtiyaçlarınızı tek bir merkezden takip etmenize yardımcı olur.

Envanter seviyelerinizin net görünürlüğünü korurken, hızlı bir şekilde teslimat sipariş formu oluşturabilir ve gönderim durumunu izleyebilirsiniz.

Bu şablon, satın alma siparişlerini doğrudan işlemek için değil, sürekli stok izleme ve tahmin için oluşturulmuştur. Stok görünürlüğü ve tedarikçi siparişleri arasındaki döngüyü kapatmak için Satın Alma Siparişi ve Envanter Şablonu ile birlikte kullanılması önerilir.

Anahtar özellikler şunlardır:

Öğelerin kullanılabilirliğini anında öğrenmek için "Stokta var", "Stokta yok" ve "Artık kullanılmıyor" gibi Özel Durumlar ile görevler oluşturun

Özel Alanlar aracılığıyla "Sonraki Sipariş Tarihi", "Mevcut Envanter" ve "Sipariş Miktarı" gibi önemli ayrıntıları ekleyin

Tablo, Zaman Çizelgesi ve Liste görünümleri arasında geçiş yaparak envanter verilerinizi farklı açılardan analiz edin

Stok azaldığında uyarı almak için ClickUp Otomasyonlarını ayarlayın

🚚 İdeal kullanım alanları: Küçük ve orta ölçekli işletmeler, envanteri yönetmek, siparişleri izlemek ve optimum stok seviyelerini korumak için basit bir sisteme ihtiyaç duyar.

💡 Profesyonel İpucu: Daha az teslimat hatası ve sinir bozucu çağrı mı istiyorsunuz? Her zaman açık teslimat günlüğü talimatları ekleyin. Kapı kodları, park etme ipuçları, zor girişler gibi sürücülerin işi ilk seferinde doğru yapmak için ihtiyaç duyacağı bilgileri ekleyin. 📦🚚

6. ClickUp Sipariş Değişikliği Formu Yenileme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Yenileme Projeleri için Sipariş Değişikliği Formu şablonu ile yenileme projelerindeki değişiklikleri takip edin

Planların aniden değiştiği bir yenileme projeniz oldu mu hiç? Bu, kimsenin itiraf etmek istemediği kadar sık olur. ClickUp Yenileme İşleri Sipariş Değişikliği Formu Şablonu, inşaat takımlarının güncellemeler geldiğinde işlerini aksatmadan sürdürmelerine yardımcı olur.

Bu şablonla, maliyet farklarını, yeni malzeme ihtiyaçlarını ve program değişikliklerini hızlı bir şekilde özetleyerek herkesin bilgilenmesini ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayabilirsiniz.

Proje izlemeyi daha sorunsuz hale getiren anahtar özellikler:

Her bir talep için değişiklik nedenlerini, bütçe etkilerini ve destekleyici belgeleri not etmek için Özel Alanlar

Değişikliklerin yeni, inceleniyor, onaylandı veya reddedildi durumunu görmek için durum izleme

Proje konumunu ve takım atamalarını belirtmek için alanlar

Takım tartışmaları ve dosya paylaşımı için yerleşik işbirliği araçları

🚚 İdeal kullanım alanları: Müşterileri ve paydaşları bilgilendirirken proje değişikliklerini verimli bir şekilde yönetmesi gereken inşaat şirketleri, müteahhitler ve yenileme ekipleri.

🚀 ClickUp Brain ile teslimat izleme ve yanıtları otomatikleştirin Teslimat siparişlerini yönetmek genellikle doğru iletişim bilgilerini aramak, envanteri iki kez kontrol etmek veya son bilinen teslimat tarihini bulmak için mesajları incelemek anlamına gelir. ClickUp Brain ile bu tür işlemleri atlayabilirsiniz. "Geçen Perşembe günkü müşteri siparişinin durumu nedir?" veya "Chennai mağazamıza hangi tedarikçi teslimat yapıyor?" gibi doğal dilde sorular sorun ve anında yanıt alın. ClickUp Brain, görevlerinizi, belgelerinizi, formlarınızı ve yorumlarınızı sizin için düşünen tek bir akıllı çalışma alanına bağlar. ✅

7. ClickUp Tedarik Sipariş Formu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Tedarik Sipariş Formu Şablonu ile tedarik siparişlerini verimli bir şekilde düzenleyin ve izleyin

Tedarik siparişlerini yönetmek kaotik olabilir — dağınık elektronik tablolarda öğeleri, miktarları, maliyetleri ve tedarikçileri izlemek genellikle teslimatların kaçırılmasına ve envanter eksikliklerine yol açar.

Satın Alma Siparişi şablonu, tedarikçi işlemlerine ve envanter seviyelerine odaklanırken, bu ClickUp Tedarik Siparişi Formu Şablonu, şirket içi tedarik taleplerini ve departmana özel siparişleri yönetmek için idealdir.

Bu şablon size şu konularda yardımcı olur:

Öğelerin ayrıntıları, miktarları, maliyetleri ve tedarikçi bilgileri için Özel Alanlar ile siparişleri izleyin

"Envantere Eklendi", "Onay Bekliyor", "Nakliye Halinde" ve "Malzemeler Alındı" gibi durum seçeneklerini kullanarak siparişlerin ilerlemesini izleyin

"Yeni Siparişler Listesi" ve "Departmana Göre Siparişler" gibi düzenlerle siparişleri farklı açılardan görüntüleyin

🚚 İdeal kullanım alanları: Tedarik ekipleri ve tedarik zinciri yöneticileri, tedarik siparişlerini yönetmek, envanteri izlemek ve tedarikçi ilişkilerini sürdürmek için merkezi bir sisteme ihtiyaç duyar.

🧠 İlginç Bilgi: 1890'lardan beri, Mumbai'deki dabbawalas teknoloji yerine renk kodlu bir sistem kullanarak ev yapımı yemekleri ofis çalışanlarına olağanüstü bir doğrulukla teslim ediyor. İşleyişleri o kadar verimli ki, dünyanın dört bir yanındaki işletme okulları bu sistemi inceliyor.

8. ClickUp Çerez Sipariş Formu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kurabiye Sipariş Formu Şablonu ile kurabiye siparişlerinizi düzenli tutun ve müşterilerinizi memnun edin

Yoğun fırınlar için kurabiye siparişlerini yönetmek her zaman kolay değildir. Miktarları, teslimatları ve adreslerin doğruluğunu takip etmek kısa sürede stresli hale gelebilir.

ClickUp Çerez Sipariş Formu Şablonu, fırıncılar için tasarlanmış sezgisel bir form ile sipariş kaosunu sakinliğe dönüştürür. Bu çevrimiçi form, siparişleri tek bir merkezi konumda kaydetmenize ve izlemenize olanak tanır.

Şablon, fırıncılık işinizi sorunsuz bir şekilde yürütmenize yardımcı olacak akıllı özelliklerle birlikte gelir, örneğin:

"Pişirme", "Teslimata Hazır" ve "Teslim Edildi" gibi durumlarla siparişlerin ilerlemesini izleyin

Miktar, fiyat, müşteri e-postası ve adresler için Özel Alanları kullanarak önemli bilgileri kaydedin

Görünümler arasında geçiş yapın: ilerlemeyi izlemek için Sipariş İşleme Panosu, veri girişi için Çerez Sipariş Formu ve eksiksiz bir genel bakış için Sipariş Veritabanı

Zaman takibi ve e-posta bildirimleriyle son teslim tarihlerini ve sipariş durumunu izleyin

🚚 İdeal kullanım alanları: Birden fazla elektronik tablo veya kağıt formla uğraşmadan siparişleri yönetmek isteyen ev fırıncıları ve fırın sahipleri.

9. ClickUp Sipariş Yerine Getirme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Sipariş Yerine Getirme Şablonu'nu kullanarak özel durumlar, alanlar ve otomasyonlarla tüm sipariş yerine getirme iş akışınızı düzenleyin

Yoğun sezon ve siparişler yağmur gibi yağıyor. Telaşlanmak yerine, ClickUp Sipariş Yerine Getirme Şablonunu kullanarak envanter, nakliye ve müşteri bilgilerini tek bir kolay yönetilebilir merkezden takip edin. İşlemlerinizi sorunsuz hale getirir, böylece markanızı geliştirmek için daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Bu şablon, aşağıdakiler konusunda size yardımcı olan pratik, kullanıma hazır yapısıyla öne çıkar:

Siparişleri "Açık"dan "Teslim Edildi"ye kadar sekiz durum aşamasında izleyin ve her siparişin durumunu net bir şekilde görün

Özel Alanları kullanarak maliyetler, miktarlar ve nakliye şirketleri gibi önemli sipariş ayrıntılarını kaydedin

Görsel sipariş yönetimi için Pano görünümü ile toplu güncellemeler için Liste görünümü arasında anahtar

Ürün talep modellerini izleyerek daha akıllı envanter kararları alın

🚚 İdeal kullanım alanları: Kalite ve hızı korurken yüksek sipariş hacimlerini işlemesi gereken e-ticaret takımları, lojistik koordinatörleri ve operasyon yöneticileri.

10. ClickUp Satış Takip Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Satış Takip Şablonu ile anlaşmaları takip edin, metrikleri izleyin ve satış performansını artırın

Bu bir teslimat formu olmasa da, süreçte anahtar bir rol oynar. Sonuçta, bir siparişi gönderebilmeniz için önce anlaşmayı kapatmanız gerekir. Bu şablon, doğrudan yerine getirmeye giden satış sürecini yönetmenize yardımcı olur.

ClickUp Satış Takip Şablonu, performansı izlemeyi, eğilimleri tespit etmeyi ve her başarıyı iyi yönetilmiş bir teslimata dönüştürmeyi kolaylaştırır. İster küçük bir takım olun ister hızla büyüyen bir şirket, bu şablonu kullanarak satış ivmesini takip edin, öncelikleri belirleyin ve işleri ilerleten unsurları tespit edin.

İşte size sunulanlar:

Sürükle ve bırak boru hattı yönetimi ile anlaşma aşamalarını izlemek için özel durumlar

soğuk Arama Sayısı ve Toplam Satılan Ürünler gibi metrikleri yakalamak için 10'dan fazla Özel Alan

Haftalık Görünüm ve Gün Sonu Raporları dahil olmak üzere çok yönlü analiz için beşten fazla görünüm

Satış faaliyeti başına ROI'yi ölçmek için yerleşik zaman takibi

🚚 İdeal kullanım alanları: Satış süreçlerini standartlaştırırken, anlaşmaya özel özelleştirmeler için esnekliği korumak isteyen satış yöneticileri ve KOBİ sahipleri.

ClickUp ile Teslimat Siparişlerinizi Kolaylaştırın

Teslimat siparişlerini yönetmek artık çok daha kolay. ClickUp ile siparişleri kolayca izleyebilir, sevkiyat zaman çizelgelerine uyabilir ve baştan sona düzenli kalabilirsiniz.

Ücretsiz şablonlar, esnek görünümler ve özelleştirilebilir gösterge panelleri ile ClickUp, teslimat siparişlerini bir profesyonel gibi yönetmek için ihtiyacınız olan her şeyi sunar. Takım iş yüklerini dengelemeniz veya daha akıllı rotalar planlamanız mı gerekiyor? ClickUp'ın zaman takibi özelliğini kullanarak programınıza sadık kalın.

Ayrıca, 1.000'den fazla entegrasyon sayesinde, sık kullandığınız uygulamaları senkronize edebilir ve teslimatları tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Teslimat yönetiminizi bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? ClickUp'a bugün kaydolun!