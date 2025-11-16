Randevu ve Müşteri Yönetimi için En İyi 10 Salon CRM Yazılımı

Salon hizmetleri sağlayıcısı olmak bir sanattır. Ancak randevuları ayarlamak, müşteri tercihlerini hatırlamak ve personel programlarını koordine etmek? Bu başlı başına tam zamanlı bir iştir.

Rezervasyon otomasyonu yapabilen, hatırlatıcılar gönderebilen, müşterilerin hizmet ve satın alma geçmişini saklayabilen ve her şeyin taze bir fön kadar sorunsuz çalışmasını sağlayan güvenilir bir müşteri ilişkileri yönetimi yazılımına ihtiyacınız var.

Bu makalede, randevuları ve müşteri ilişkilerini kontrol altında tutmanıza yardımcı olacak en iyi salon CRM yazılım seçeneklerini bir araya getirdik. Ayrıca, salonunuz için doğru CRM'yi seçme konusunda ipuçları da alacaksınız, böylece çift randevulara ve unutulan takip işlemlerine veda edip, mutlu müşterilere ve daha sakin bir size merhaba diyebileceksiniz.

🔎 Biliyor muydunuz? Koltuk kapasitesi açısından en büyük kuaför salonu Guinness Dünya Rekoru, 227 koltuklu Romeu Felipe F. da Silva Cabelereiros (Brezilya) tarafından tutulmaktadır. Yoğun bir günde salonda yaşanan hareketliliği hayal edin!

En İyi Salon CRM Yazılımlarına Genel Bakış

Araç En uygun olanlar Anahtar özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Hepsi bir arada salon operasyonları ve takım işbirliği Müşteri profilleri, randevu planlama, otomasyonlar, gösterge paneli, zaman takibi, tamamen bağlam farkında AI Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan; Kurumsal için özel özelleştirme seçenekleri mevcuttur Fresha Yeni müşterilerden çevrimiçi rezervasyonlar alın Salon pazarı, pazarlama bilgileri, müşteri davranışlarının izleme Ücretsiz; Özel özelleştirme seçenekleri mevcuttur Invoay Gelişmiş envanter yönetimi CRM kampanyaları, WhatsApp otomasyon, biyometrik izleme Ücretli planlar 69 $'dan başlıyor. Zenoti 7/24 çevrimiçi rezervasyon Otomatik bekleme listeleri, çift uygulama, yerleşik POS Özel fiyatlandırma Phorest Birden fazla salon dalını yönetmek Çoklu konum senkronizasyonu, POS, sadakat programı Özel fiyatlandırma Salon 360 Salon gider yönetimi Komisyon izleme, CRM içgörüleri, personel performansı Özel fiyatlandırma Zoho Bookings Salon çalışanlarına özerklik sağlamak Personel planlama, rezervasyon sınırları, tekrarlanan hizmetler Ücretli planlar 6 dolardan başlıyor. Rosy Yeni salon sahipleri Kaldırım kenarında check-in, RosyPay, POS, resim yükleme Ücretli planlar 39 $'dan başlıyor. Vagaro Ayrıntılı bir müşteri veritabanı tutmak Müşteri profilleri, formlar, envanter satışları, pazar yeri Özel fiyatlandırma Pipedrive Salonunuz için özel satış süreci Satış boru hattı, otomasyon, gösterge panelleri Salonunuz için satış sürecini özel olarak özelleştirme

Salon CRM yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

İşlerin yaklaşık %80'i satış raporlama ve süreç otomasyonu için CRM yazılımı kullanıyor ve salonlar da bu trendi yakalamaya başladı.

Seçtiğiniz salon yönetim sisteminin sahip olması gereken temel CRM bileşenleri şunlardır.

Randevu rezervasyonu : Çevrimiçi rezervasyon, otomasyonlu hatırlatıcılar ve takvim senkronizasyonu sunar. Sorunsuz bir sistem, koltuklarınızı dolu ve müşterilerinizi mutlu tutar.

Müşteri geçmişi depolama : Geçmiş hizmetleri, satın alma geçmişini, tercihleri ve özel notları izler. En favori saç rengini veya masaj türünü hatırlamak bile bağlılığı ve sadakati artırabilir.

Ödeme sistemleri : POS ile entegrasyon sağlar, birden fazla ödeme seçeneğini destekler ve faturalandırmayı otomasyonlandırır. Sorunsuz işlemler, daha az bekleme ve daha fazla verimlilik anlamına gelir.

Personel yönetimi : Randevuları atar, çalışma saatlerini izler, aşırı rezervasyon ve tükenmişliği önler. Takımınızı doğru yolda tutmak için yerleşik performans izleme özelliğini arayın.

Pazarlama otomasyonu: Hedef e-postalar, SMS promosyonları ve sadakat programı teklifleri gönderir. Müşterilerle bağlantıda kalmanıza ve tekrar ziyaretleri artırmanıza yardımcı olur.

Envanter yönetimi: Stok seviyelerini izler ve yeniden sipariş için hatırlatıcılar gönderir. Artık hizmetin ortasında temel ürünlerin bitmesi gibi bir sorun yaşamayacaksınız.

Analitik ve raporlama : Gelir, rezervasyonlar ve en iyi performans gösteren hizmetler hakkında raporlar oluşturur. Veriye dayalı kararlar alınmasına yardımcı olarak daha iyi : Gelir, rezervasyonlar ve en iyi performans gösteren hizmetler hakkında raporlar oluşturur. Veriye dayalı kararlar alınmasına yardımcı olarak daha iyi müşteri yönetimi stratejilerinin önünü açar.

Mobil erişilebilirlik : Mobil uygulama aracılığıyla bulut tabanlı erişimi sağlar. Salonunuzu her zaman, her yerden yönetin.

Entegrasyonlar: Web siteniz, sosyal medya hesaplarınız, pazarlama araçlarınız ve muhasebe yazılımınızla senkronizasyon sağlar. Rezervasyonlardan finansmana kadar her şeyi yönetmek için sorunsuz bir sistem oluşturur.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Kanadalı girişimci Martha Matilda Harper, 1891 yılında New York'un Rochester kentinde ilk modern güzellik salonunu açtı. Ayrıca salonlarını franchise etme fikrinin de öncüsü oldu!

En İyi 10 Salon CRM Yazılımı

Kararınızı kolaylaştırmak için, işte en iyi 10 salon CRM yazılımının listesi. Salonunuza en uygun olanı bulabilmeniz için, bu yazılımların özelliklerini, sınırlamalarını ve fiyatlarını, derecelendirmelerini ve yorumlarını size sunacağız.

ClickUp (Hepsi bir arada salon operasyonları ve takım işbirliği için en iyisi)

ClickUp CRM ile salon ş Akışlarını özelleştirin

Bir salonu işletmek yaratıcılıktan daha fazlasını gerektirir; koordinasyon, tutarlılık ve bağlantı gerektirir. İşte burada ClickUp devreye girer. Dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanı olan ClickUp, randevuları yönetmek, satışları izleme veya müşteri hizmetlerini kişiselleştirmek gibi ihtiyaçlarınıza tam olarak uyan bir salon CRM'si oluşturmanıza olanak tanır.

AI destekli ClickUp CRM ile ayrıntılı raporlar oluşturabilir, müşterilerinizle iletişim kurabilir ve halihazırda kullandığınız diğer araçlarla bağlantı kurabilirsiniz. ClickUp, Spaces, Folders ve Listeler kullanarak CRM'nizi düzenlemenizi sağlar. Leads, Contacts, Müşteriler ve Deals (hizmet paketleri veya üyelikler) için Listeler oluşturabilirsiniz. Her müşteri veya potansiyel müşteri bir görev olarak temsil edilir, böylece her etkileşimi ve fırsatı kolayca izlemeyi sağlayabilirsiniz.

ClickUp Belge'yi kullanarak ayrıntılı müşteri profilleri ve hizmet geçmişleri oluşturun. Her müşteri detayı parmaklarınızın ucunda olsun. İletişim bilgilerini, randevu geçmişini, tercihleri ve geri bildirimleri tek bir düzenli görünümde saklayın. Her etkileşimi kişiselleştirin ve kalıcı müşteri sadakatini kazandıran detayları izleme.

ClickUp Görevleri ve zaman çizelgeleri ile programları doğrudan yönetin. Randevuları kolayca planlayın, yeniden planlayın ve takip edin, ardından hatırlatıcıları otomasyon ile kullanarak randevuya gelmeme oranını azaltın ve müşteri sadakatini artırın.

ClickUp görevleriyle randevu planlamasını kısa iş olarak tamamlayın

ClickUp Özel Alanları'nı kullanarak tercih edilen stilistler, saç renk formülleri, alerjiler veya sadakat durumu gibi benzersiz ayrıntıları takip edin. Ayrıca, teklifleri ve iletişimi özelleştirmek için müşterileri hizmet türüne, ziyaret sıklığına veya toplam harcamaya göre gruplandırabilirsiniz.

Randevu hatırlatıcıları göndermek, eski müşterileri işaretlemek veya haftalık satış faaliyetlerini özetlemek gibi tekrarlayan görevleri otomasyonla gerçekleştirin. AI Ajanları, zamanlamalara veya tetikleyicilere göre çalışacak şekilde yapılandırılabilir, böylece zamandan tasarruf edilir ve manuel iş azalır.

ClickUp Calendar, rezervasyonlarınızı net bir şekilde görmenizi sağlar ve boş randevuları anında planlamanıza yardımcı olur.

ClickUp Takviminizi bağlayarak randevuları görsel olarak görünümde planlayın.

ClickUp'ın yapay zeka destekli Takvim özelliğinin işlerinizi otomatik olarak planlamanıza nasıl yardımcı olduğunu öğrenmek için bu video izleyin👇🏼*

Tekrarlayan görevleri ortadan kaldırın. Randevu onaylarını, doğum günü tebriklerini veya takip mesajlarını otomatik olarak göndermek için ClickUp Otomasyonlarını ayarlayın. Hiçbir şey yapmadan müşterileri yeni potansiyel müşterilerden sadık düzenli müşterilere dönüştürün.

İşinizin durumunu bir bakışta görselleştirin. ClickUp Gösterge Paneli'ni kullanarak randevuları, müşteri sadakatini, en iyi performans gösteren stilistleri ve gelir eğilimlerini izleyin. Verilere dayalı daha akıllı kararları kolaylıkla alın.

Her randevuyu manuel olarak kaydetmek için vaktiniz yok mu? Biz size yardımcı olacağız. Çevrimiçi bir rezervasyon geldiğinde, ClickUp Brain'e hizmet türünü, müşteri adını ve randevu saatini bildirin; saniyeler içinde sizin için düzenli bir görev listesi hazırlayacaktır.

ClickUp Brain'den sizin için programınızı oluşturmasını isteyerek takviminizde ücretsiz zamanları kolayca bulun.

Kişiselleştirilmiş hizmetler, geliri %10 ila %15 oranında artırır. Müşterilerinizin tercihlerine göre hizmetlerinizi uyarladığınızda, onlar bunu kesinlikle fark edecektir.

Ancak bunun için düzenli bir müşteri veritabanına ihtiyacınız var ve bunu ClickUp'ın Satış ve CRM şablonlarıyla kolayca ayarlayabilirsiniz.

Örnek, ClickUp CRM Şablonu, tüm iş akışınızı, müşteri bilgilerinizi, son teslim tarihlerinizi ve aradaki her şeyi görselleştirmenizi sağlar.

Ücretsiz şablon alın ClickUp CRM şablonu ile değerli müşteri bilgilerinizi izleme.

Bunu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Özel verileri tek bir yerde düzenleyerek bilgi bulmayı kolaylaştırın

Müşteri iletişimi ve desteğini kolaylaştırın

Tekrarlayan görevleri otomasyonla gerçekleştirerek, daha karmaşık faaliyetler için ücretsiz zaman kazanın.

Müşteri özel verilerinden eyleme geçirilebilir içgörüler elde ederek deneyimleri kişiselleştirin

Arka arkaya gelen randevuları yönetmek zor olabilir, ancak ClickUp bu konuda da size destek olur. Rezervasyonlar için hatırlatıcıları ayarleyin veya ClickUp Brain'in bunu sizin için yapmasına izin verin. Peki ya dizüstü bilgisayarınızdan uzaktaysanız? Sorun değil! Hatırlatıcıları doğrudan mobil cihazınızdan ayar ve düzenleme yapabilirsiniz.

En iyi salon yönetim yazılımı, teknoloji altyapınızla sorunsuz bir şekilde entegre olmalı ve size operasyonlarınızın eksiksiz bir resmini sunmalıdır. ClickUp entegrasyonları, popüler CRM sistemleri dahil 300'den fazla platformla senkronizasyon sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Otomasyonlu randevu hatırlatıcılarını ayarlayın, görev durumlarını güncelleyin veya 50'den fazla eylem tetikleyicisiyle hizmet türüne göre takım üyelerini atayın.

ClickUp Proje Zaman Takibi ile her hizmetin süresini takip edin.

Salon yönetim yazılımınıza doğrudan aktarılan ClickUp Form Şablonları ile müşteri verilerini toplayın.

ClickUp ile ürün envanteri için görevler oluşturun ve izleme yapın, yeniden sipariş hatırlatıcıları ayarlayın ve stok seviyelerini kontrol altında tutun.

ClickUp sınırları

Platformu ilk kez kullanan yeni başlayanlar için hafif bir öğrenme eğrisi

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

ClickUp'ın günlük görevlerimi düzenleme ve planlama şeklini çok seviyorum. Haftalık veya iki haftalık olarak tekrarlanan toplantılarınız veya görevleriniz varsa, bunları ClickUp'a girerek iş zaman çizelgenizde mükemmel bir görünürlük elde edebilirsiniz. İş arkadaşlarınız da katıldığında ve belirli görevler için sorumlulukları koordine edip delege edebildiğinizde, bu daha da iyi hale geliyor. Benim için, her gün yaptığım görevleri işaretleyebilmek, güzel bir ilerleme hissi ve her günkü çıktımın kaydını tutma imkanı sağlıyor.

ClickUp'ın günlük görevlerimi düzenleme ve planlama şeklini çok seviyorum. Haftalık veya iki haftalık olarak tekrarlanan toplantılarınız veya görevleriniz varsa, bunları ClickUp'a girerek iş zaman çizelgenizde mükemmel bir görünürlük elde edebilirsiniz. İş arkadaşlarınız da katıldığında ve belirli görevler için koordinasyon ve sorumluluk dağılımı yapabildiğinizde, bu yazılım daha da iyi hale geliyor. Benim için, her gün yaptığım görevleri işaretleyebilmek, güzel bir ilerleme hissi ve her günkü çıktılarımın kaydını tutma imkanı sağlıyor.

2. Fresha (Yeni müşterilerden çevrimiçi randevu almak için en iyisi)

Fresha aracılığıyla

Fresha, müşteri yönetimi ve kazanımı konusunda üstün olan bir salon yönetim yazılımı olarak öne çıkıyor. Randevu planlama ve müşteri geçmişi izleme gibi temel CRM özelliklerine ek olarak, potansiyel müşterilerin hizmetlerinizi keşfedip doğrudan randevu alabilecekleri yerleşik bir pazar yeri sunuyor.

Bu çift fonksiyon, müşteri yolculuğunu kolaylaştırarak salonunuzun yeni müşteriler çekmesine ve mevcut müşterileri etkin bir şekilde yönetmesine yardımcı olur. Fresha'nın pazarlama ve rezervasyon araçlarının sorunsuz entegrasyonu, zamandan tasarruf sağlar ve hem müşteri sadakatini hem de büyümeyi artırır.

Fresha'nın en iyi özellikleri

Güzellik ve sağlık sektöründe yeni müşteriler kazanın

En iyi performans gösteren pazarlama kampanyalarınızı ve kanallarınızı belirleyin

CRM raporlaması ile müşteri davranışlarını, tercihlerini ve rezervasyon alışkanlıklarını izleme.

Fresha sınırları

Bazı kullanıcılar, randevu daha sonra iptal edilse bile, pazar yeri üzerinden yapılan rezervasyonlar için ücret öderler.

İşlemler için üçüncü taraf POS entegrasyonu gerektirir

Fresha fiyatlandırması

Ücretsiz

İsteğe bağlı ücretli özellikler

Fresha puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,6/5 yıldız (1.430'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Fresha hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Randevu almak ve kendim ve müşterilerim için zamanımı düzenli tutmak için kullanımı ne kadar kolay olduğunu seviyorum. Kaydolmak da çok hızlıydı ve işimi ilk açtığımda sorunsuz çalıştı.

Randevu almak ve kendim ve müşterilerim için zamanımı düzenli tutmak için kullanımı ne kadar kolay olduğunu seviyorum. Kaydolmak da çok hızlıydı ve işimi ilk açtığımda sorunsuz bir şekilde çalıştı.

👀 Biliyor muydunuz? İşletmeler, çevrimiçi rezervasyon sistemlerini kullandıklarında gelirlerinde ortalama %27 artış görüyor.

3. Invoay (Gelişmiş envanter yönetimi için en iyisi)

via Invoay

Müşterilerinizle düzenli olarak iletişim kurduğunuzda, oturumları olmasa bile, güçlü müşteri ilişkileri kurar ve sadakatlerini artırırsınız. Invoay'ın salon yönetim yazılımı bunun için idealdir. Platform ile fatura makbuzlarını otomasyonla gerçekleştirebilir, en iyi tekliflerinizle ilgili düzenli paylaşımlar yapabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Sistem ayrıca, temel ürünlerin her zaman stokta bulunduğundan emin olmak için gelişmiş envanter yönetimi de sunar.

Invoay'ın en iyi özellikleri

Entegre biyometrik izleme ile çalışanların performansını, programlarını ve devamlılığını yönetin.

WhatsApp'ta CRM kampanyalarını , müşteri etkileşimini ve hatırlatıcıları otomasyon ile gerçekleştirin

Müşteri tercihlerine göre özel promosyonlar ve hediye kuponları dahil olmak üzere paket ve üyelik planları oluşturun.

Invoay sınırları

Benzersiz salon CRM ş Akışları için özel özelleştirme seçenekleri eksiktir.

Bazı kullanıcılar sık sık bağlantı kesintileri, yanlış hesaplamalar ve planlama sorunları yaşadıklarını bildirmişlerdir, bu da potansiyel istikrar sorunlarına işaret etmektedir.

Invoay fiyatlandırması

Başlangıç: 69 $/ay

Grow: 99 $/ay

Genişlet: 149 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Invoay puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yorum bulunmamaktadır.

Gerçek kullanıcılar Invoay hakkında ne diyor?

TrustPilot'ta bir yorum şöyle diyor:

Bu yazılım, bir salonun ihtiyaç duyduğu neredeyse tüm özelliklere sahiptir. Faturalandırma, SMS Pazarlama (geri bildirim, tavsiye, ödül puanları) raporlara (kaybedilen özel, tekrar gelenler, yeni özel) ve daha pek çok özelliğe sahiptir.

Bu yazılım, bir salonun ihtiyaç duyduğu neredeyse tüm özelliklere sahiptir. Faturalandırma, SMS Pazarlama (geri bildirim, tavsiye, ödül puanları) raporlara (kaybedilen özel, tekrar gelenler, yeni özel) ve daha fazlasına kadar her şey

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %18'i, takvimler, görevler ve hatırlatıcılar aracılığıyla hayatlarını düzenlemek için yapay zeka kullanmak istiyor. %15'i ise rutin görevleri ve idari işleri yapay zekanın halletmesini istiyor. Bunu yapmak için, bir yapay zeka şunları yapabilmelidir: ş akışındaki her bir görevinin öncelik düzeyini anlamak, görevleri oluşturmak veya görevleri ayarlamak için gerekli adımları uygulamak ve otomasyonlu iş akışları kurmak. Çoğu araç, bu adımlardan bir veya ikisini gerçekleştirir. Ancak ClickUp, kullanıcıların platformumuzu kullanarak 5'ten fazla uygulamanın birleştirilmesine yardımcı olmuştur! Görevlerin ve toplantıların öncelik düzeylerine göre takviminizdeki boş zaman dilimlerine kolayca atanabileceği, yapay zeka destekli planlama deneyimini yaşayın. Ayrıca, rutin görevleri yönetmek için ClickUp Brain aracılığıyla özel otomasyon kuralları da ayarlayabilirsiniz. Yoğun iş yüküne veda edin!

4. Zenoti (7/24 çevrimiçi rezervasyon için en iyisi)

Ze n oti aracılığıyla

İnsanların %59'u randevu almak için beklemede kalmaktan rahatsız olduklarını, yaklaşık beşte biri ise randevu almak için iş saatlerini beklemek zorunda kalmaktan rahatsız olduklarını belirtiyor.

Zenoti, 7/24 çevrimiçi rezervasyon imkanı sunarak bu sorunu çözüyor. Ayrıca bekleme listesi yönetimi özelliği de içeriyor, böylece bir iptal olduğunda boş yer hızlı bir şekilde doldurulabilir ve zaman ve gelir kaybı azaltılabilir.

Zenoti'nin en iyi özellikleri

Franchise ve müşteri tarafında rezervasyon için çift uygulama

Otomatik bekleme listesi, son dakika iptallerinden kaynaklanan boşlukları doldurur.

Sorunsuz, merkezi ödeme için yerleşik POS

Zenoti sınırları

Yazılım, yeni başlayanlar için oldukça karmaşık ve zorlayıcıdır.

Bazı kullanıcılar, özellikle mobil uygulamasında sık sık çökme ve hata sorunları yaşamıştır.

Zenoti fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Zenoti puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 yıldız (190+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (1.200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Zenoti hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorumcu şöyle yazıyor:

Zenoti, harika bir randevu rezervasyon ve müşteri yönetim sistemidir. Müşteri iletişimi, çevrimiçi rezervasyon, randevular, ödemeler, pazarlama ve geri bildirimlerin tek bir yerde düzenlenmesi çok güzel.

Zenoti, harika bir randevu rezervasyon ve müşteri yönetim sistemidir. Müşteri iletişimi, çevrimiçi rezervasyon, randevular, ödemeler, pazarlama ve geri bildirimlerin tek bir yerde düzenlenmesi çok güzel.

📖 Ayrıca okuyun: Verimliliği Artırmak İçin En İyi CRM Yazılımı Örnekleri ve Kullanım Alanları

5. Phorest (Birden fazla salon dalını yönetmek için en iyisi)

Phorest aracılığıyla

Phorest, çoklu konum kontrolü ve gerçek zamanlı envanter izleme ile öne çıkıyor ve birden fazla dalı yöneten salon sahipleri için ideal bir seçim. Güvenlikli POS sistemi, gelir verilerini merkezileştirir, böylece platformlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan tüm konumlardaki gelirleri izleyebilirsiniz.

Ayrıca, personel programlarını ve ürün stoklarını konum bazında yöneterek israfı azaltabilir ve satın alımları daha etkili bir şekilde planlayabilirsiniz. Ayrıca, müşteri profilleri ve sadakat puanları otomatik olarak senkronize edilerek her dalda tutarlı bir müşteri deneyimi sağlanır.

Phorest'in en iyi özellikleri

WhatsApp API aracılığıyla müşterilerle doğrudan iletişim kurun

Google Arama ve Harita'dan doğrudan çevrimiçi rezervasyon imkanı sunun

Tüm salon dallarınızdaki randevuları ve faturaları tek bir yerden kontrol edin.

Phorest sınırları

Daha yüksek fiyatlandırma seviyeleri, küçük salonlar veya tek başına çalışan profesyoneller için uygun olmayabilir.

Yoğun saatlerde mobil uygulamanın ara sıra gecikmesi bildirildi.

Destek yanıt süreleri, konuma ve abonelik düzeyine göre değişebilir.

Phorest fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Phorest puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (35+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (380+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Phorest hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

iPhone takvimimden daha basit olması çok hoşuma gidiyor. Günlük tüm randevularımı ve tüm iş arkadaşlarımı görebiliyorum. Hizmeti özel kılmak için istediğim ekstra eklentileri ekleyebilir ve zaman ekleyebilirim. Kullanımı son derece kolay ve dahice!

iPhone takvimimden daha basit olması çok hoşuma gidiyor. Günlük tüm randevularımı ve tüm iş arkadaşlarımı görebiliyorum. Hizmeti özel kılmak için istediğim ekstra eklentileri ekleyebilir ve zaman ekleyebilirim. Kullanımı son derece kolay ve dahice!

6. Salon 360 (Salon gider yönetimi için en iyisi)

via Salon 360

Salonunuzun finansmanını daha iyi kontrol etmek istiyorsanız, Salon 360 yararlı bir seçenek olabilir. Çevrimiçi rezervasyon ve otomasyonlu iletişim gibi standart özelliklerin yanı sıra, satış dönüşümlerini izleme ve personel verimliliğini izleme için araçlar sunar.

Yazılım ayrıca gider ve komisyon izleme özelliği de içerir, böylece gelir ve giderlerinizi takip edebilirsiniz. Bu tür bir görünürlük, iş maliyetlerini zorlanmadan yönetmenizi kolaylaştırır.

Salon 360'ın en iyi özellikleri

Hizmetlerinizin çevrimiçi kataloğunu oluşturun

Faturalandırılabilir saatleri ve performansı izleterek personel teşviklerini ve komisyonları adil bir şekilde yönetin.

Giderleri ve dal performansını izleyin ve gerçek zamanlı raporlarla dönüşümleri izleme yaparak CRM stratejinizi ayarlayın.

Salon 360 sınırları

Küçük salonlar, kapsamlı özelliklerden dolayı bunalmış hissedebilirler.

Salon 360 fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Salon 360 puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Ortaçağda berberler sadece saç kesmekle kalmazlardı. Aynı zamanda ameliyatlar, diş işleri ve hatta kan alma işlemleri de yaparlardı! Bu nedenle klasik berber direği, kan ve bandajları simgeleyen kırmızı ve beyaz çizgilere sahiptir.

7. Zoho Bookings (Salon çalışanlarına özerklik sağlamak için en iyisi)

Zoho Bookings aracılığıyla

Zoho Bookings, salon yönetim sistemi olarak da iş gören bir CRM aracıdır. Randevu sayısını sınırlayabilir ve son dakika iptallerini veya yeniden planlamaları sınırlayabilirsiniz.

Müşterilerinize rezervasyon yapmadan önce tam hizmet fiyatlarını liste olarak sunarak maliyet konusunda tam bir netlik sağlayabilirsiniz. Platform, randevuya gelmeme durumlarını azaltmak için ödemeleri önceden tahsil etmenize olanak tanır ve randevu iptal olsa bile zamanınızın ve gelirinizin korunmasını sağlar.

Zoho Bookings'in en iyi özellikleri

Ayarlar: Son tarihler belirleyin ve bir günde kaç tane çevrimiçi rezervasyon almak istediğinize karar verin.

Personelin kendi programlarını ayarlamasına ve yaklaşan randevuları yönetmesine izin verin

Tekrarlayan hizmetleri planlayın ve çok oturumlu tedaviler için envanteri izleme.

Zoho Bookings sınırları

Salon CRM aracında özel ayar özelliği yoktur

Yaz saati uygulaması sorun yaratabilir

Zoho Bookings fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 6 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 9 $

Zoho Bookings puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,5/5 yıldız (40'tan fazla yorum)

Zoho Bookings hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle yazıyor:

Farklı zamanlarda, hatta farklı zaman dilimlerinde iş için birden fazla kullanıcı için ayar son derece kolaydır. Beklenmedik veya plan program değişiklikleri için kolayca ayarlanabilir ve özelleştirilebilir. *

Farklı zamanlarda, hatta farklı zaman dilimlerinde iş için birden fazla kullanıcı için ayar son derece kolaydır. Beklenmedik veya plan program değişiklikleri için kolayca ayarlanabilir ve özelleştirilebilir. *

📖 Ayrıca okuyun: Profesyonel Gelişimi Artıracak En İyi CRM Sertifikaları

8. Rosy Salon Software (Yeni salon sahipleri için en iyisi)

Rosy Salon Software aracılığıyla

Yeni spa veya kuaför salon işinizi açmak zorlu bir süreç olabilir, ancak Rosy Salon Software size destek olur. Kaldırım kenarında check-in ve tescilli RosyPay özelliği ile Rosy Salon Software, bu işe yeni başlayan salon sahipleri için idealdir.

Yazılım uygun fiyatlı ve kullanıcı dostudur. Envanter yönetimi, müşteri iletişimi ve yerleşik bir satış noktası (POS) sistemi gibi temel araçları içerir.

Rosy Salon'un en iyi özellikleri

Müşterileriniz yakınlaştıklarında check-in yapmalarını sağlayarak stilistinizi hemen bilgilendirin.

Ön yetkilendirmeler ve kayıtlı kart işlemleriyle kredi kartı işlemlerini basitleştirin

Hızlı erişim için müşteri resimlerini yükleyin ve düzenleme

Rosy Salon sınırları

Yönlendirme raporları yeterince gelişmiş değil

Platform, randevuları 15 dakikalık aralıklarla sınırlandırır, bu da tüm hizmet türlerine uygun olmayabilir.

Rosy Salon fiyatlandırması

Aylık 39 $'dan başlayan fiyatlarla

Özel özelleştirme seçenekleri mevcuttur

Rosy Salon puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,6/5 yıldız (140'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Rosy Salon hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Sistemin basitliğini ve esnekliğini seviyorum, ayrıca hem çalışanlar hem de bağımsız yükleniciler için kullanabiliyorum. İnceleme G2.com tarafından toplanmış ve barındırılmıştır.

Sistemin basitliğini ve esnekliğini seviyorum, ayrıca hem çalışanlar hem de bağımsız yükleniciler için kullanabiliyorum. İnceleme G2.com tarafından toplanmış ve barındırılmıştır.

9. Vagaro (Ayrıntılı müşteri veritabanı tutmak için en iyisi)

Vagaro aracılığıyla

Vagaro, öncelikle sağlık ve güzellik sektörü için bir pazar yeri olup, aynı zamanda kapsamlı bir salon CRM yazılımı da sunmaktadır. En öne çıkan özelliklerinden biri, tercihleri, hizmetleri ve geçmişi izleme konusunda size yardımcı olan son derece ayrıntılı müşteri profilleridir.

Bu düzeyde kişiselleştirme ile müşteri etkileşimini artırabilir, özel deneyimler sunabilir ve müşteri sadakatini artırabilirsiniz.

Vagaro'nun en iyi özellikleri

Resimler, hizmet geçmişi, tercihler ve geçmiş satın alımlar ile ayrıntılı müşteri kayıtlarını tutun.

Özel formlar, anketler ve feragatnameler tasarlayın ve gönderin; kolay erişim için müşteri profillerine kaydedin.

Müşteri taleplerine göre envanter yönetimi kurun ve pazarda özel ürünler satın.

Vagaro sınırları

Diğer salon yönetim sistemlerine kıyasla sınırlı raporlama özellikleri

Fiyatlandırma yapısı, küçük salonlar veya iş için pahalı olabilir.

Vagaro fiyatlandırması

Tek konum:

Aylık 24 $'dan başlayan fiyatlarla

Birden fazla konum:

Özel fiyatlandırma

Vagaro puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (260+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Vagaro hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Vagaro'nun fonksiyon ve akışı bir araya getirmesini çok seviyorum. Randevu planlamayı, SOAP notlarını ve müşteri kayıtlarını tek bir yerde tutuyor ve hiç hantal hissettirmiyor.

Vagaro'nun fonksiyon ve akışı bir araya getirmesini çok seviyorum. Randevu planlamayı, SOAP notlarını ve müşteri kayıtlarını tek bir yerde tutuyor ve hiç hantal hissettirmiyor.

10. Pipedrive (Salonunuz için özel satış sürecini özelleştirmek için en iyisi)

Pipedrive aracılığıyla

Geleneksel olarak bir CRM olan Pipedrive, aynı zamanda güçlü bir salon yönetim yazılımıdır. Seansları kolaylıkla planlamanıza ve satış sürecini ihtiyaçlarınıza göre özel hale getirmenize olanak tanır. Gelişmiş envanter yönetimi ile ürünleri ve stok seviyelerini verimli bir şekilde izleme yapabilirsiniz.

Bu yazılımlar ayrıca müşteri iletişimini otomasyon ile gerçekleştirerek zamandan tasarruf etmenizi sağlarken, müşterilerinizin her zaman bilgilendirilmesini garanti eder.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Müşterilerin özel yolculuklarını yansıtan satış süreçleri tasarlayın

E-posta ve SMS'lerle müşteri iletişimini otomasyonla gerçekleştirin

Görsel gösterge panelleri ve ayrıntılı raporlarla salon performans ölçütlerini, müşteri sadakat oranlarını ve güzellik sektöründeki gelir eğilimlerini izleme.

Pipedrive sınırları

E-posta entegrasyonu için Gelişmiş planına yükseltmeniz gerekir.

Güzellik ürünlerine özel envanter yönetimi gibi sektöre özgü özellikler eksik

Gelişmiş CRM fonksiyonları ve zor öğrenme eğrisi nedeniyle küçük salon sahipleri için zorlayıcı olabilir.

Salonda sorunsuz işlemler için doğrudan satış noktası (POS) entegrasyonları yoktur.

Pipedrive fiyatlandırması

Lite: Kullanıcı başına aylık 19 $

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 34 $

Premium: 64 $ / aylık kullanıcı başına

Ultimate: 89 $/aylık kullanıcı başına

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (2.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Pipedrive hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Pipedrive'ın teknoloji uzmanı olmayan kişiler için bile kullanıcı dostu olmasını seviyorum. Görsel satış süreci, her bir anlaşmanın durumunu bir bakışta görmemi sağlıyor ve özelleştirilebilir aşamalar sayesinde farklı ş Akışlarına uyarlayabiliyorum. *

Pipedrive'ın teknoloji uzmanı olmayan kişiler için bile kullanıcı dostu olmasını seviyorum. Görsel satış süreci, her bir anlaşmanın durumunu bir bakışta görmemi sağlıyor ve özelleştirilebilir aşamalar sayesinde farklı ş Akışlarına uyarlayabiliyorum. *

📖 Ayrıca okuyun: Özelleri Yönetmek için CRM İpuçları

ClickUp ile Salonunuza Yeni Bir Görünüm Kazandırın

Bir salonu işletmek için temel bir CRM'den daha fazlası gerekir. Randevu yönetiminden satış izlemesine kadar her şeyi yöneten bir sistem sunmalıdır. Birçok CRM aracı harika özellikler sağlasa da, genellikle belirli konularda taviz vermek zorunda kalırsınız.

CRM uygulamasını basitleştirmek mi istiyorsunuz? ClickUp, tüm operasyonlarınızı bir araya getirmek için mükemmel bir seçimdir. Görev yönetimi? Var. Otomasyonlu iş akışları? Var. Özel gösterge paneli? Kesinlikle!

Randevuları, pazarlama kampanyalarını veya personel programlarını izleme yapıyor olun, ClickUp diğer salon yönetim yazılımlarının yapamadığı bir şekilde süreçlerinize uyum sağlar.

Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve salonunuzun operasyonlarını kontrol altına alın!