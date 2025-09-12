2025'te Bağlantılı Düşünme için En İyi 10 Scrintal Alternatifi

Fikirler kolayca ortaya çıkar, ancak bunları kullanışlı bir şekilde düzenlemek? İşte asıl iş burada başlar.

Scrintal, düşüncelerinizi görsel olarak yakalamanıza, fikirleri, bağlantıları ve araştırmaları tek bir zihin haritasında bağlantı kurmanıza yardımcı olur. Birçok kullanıcı için not alma, yüksek sesle düşünme ve ham fikirleri yapılandırma için uygun bir alandır.

Ancak, fikir üretme ve plan aşamasından gerçek uygulamaya geçtiğinizde, Scrintal sınırlayıcı olmaya başlar. Düşündüklerinizi düzenleyebilirsiniz, ancak bir sonraki adımda ne yapacağınızı düzenleyemezsiniz. İşte bu noktada birçok görsel düşünür bir engelle karşılaşır.

Araç değiştirmeden fikirlerden eyleme geçmenize yardımcı olmak için en iyi 10 Scrintal alternatifini bir araya getirdik. Görsel düşünceyi gerçek uygulama gücüyle birleştiren harika bir araç arıyorsanız, ClickUp tam size göre.

En İyi Scrintal Alternatiflerine Genel Bakış

Araç Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma* ClickUp Zihin Haritaları, Belgeler, Yapay Zeka, Beyaz Tahtalar Uçtan uca planlama, uygulama ve işbirliğine ihtiyaç duyan bireyler, takımlar ve kurumsal işletmeler için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumlar için özel plan seçenekleri mevcuttur Heptabase Uzamsal beyaz tahtalar, Zettelkasten tarzı kart bağlantıları, doğrusal olmayan fikir harita Uzamsal düşünmeyi ve derin bilgi yapılandırmayı tercih eden araştırmacılar ve akademisyenler için en iyisi Ücretsiz deneme, Ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar Obsidian Yerel öncelikli notlar, geri bağlantılar, görsel grafik, eklenti ekosistemi Gizlilik öncelikli kullanıcılar ve PKM sistemleri üzerinde tam kontrol sahibi olmak isteyen güçlü not tutanlar için en iyisi Kişisel kullanım için ücretsiz; Ücretli planlar aylık 5 $'dan başlar Notion Bloklar, veritabanları, wikiler ve işbirliğine dayalı sayfa Tek başına çalışan girişimciler ve paylaşım belgeleri, wiki'ler ve hafif proje sistemleri oluşturan takımlar için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar Milanote Mood board'lar, sürükle ve bırak görseller ve takım paylaşımı Görsel olarak iş yapan ve doğrusal olmayan yöntemlerle beyin fırtınası yapan tasarımcılar, pazarlamacılar ve yaratıcılar için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 12,50 $'dan başlar Xmind Şablonlar, yapılandırılmış düzenler ve dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen bir düzenleyici Öğrenciler ve profesyoneller için, çalışma veya sunumlar için resmi zihin haritaları oluşturmak için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlar Freeplane Komut dosyası desteği, koşul biçimlendirme, mantık tabanlı harita Derinlemesine özel ve kontrol isteyen geliştiriciler ve teknik kullanıcılar için en iyisi %100 ücretsiz ve açık kaynaklı GitMind Akış şemaları, gerçek zamanlı işbirliği ve hızlı dışa aktarımlar Hızlı, işbirliğine dayalı görsel plan ihtiyacı olan uzaktan çalışan takımlar ve serbest çalışanlar için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 19 $'dan başlar Logseq Anahat oluşturma, geri bağlantılar, grafik görünüm, görev sorguları Günlük tutmaya odaklanan kullanıcılar ve AI desteği ile yapılandırılmış not almayı tercih eden PKM meraklıları için en iyisi Özel fiyatlandırma Noteey Minimal kullanıcı arayüzü, görsel not kartları, sürükle ve bırak düzeni Temiz, hafif görsel not isteyen minimalistler ve tek başına çalışan kullanıcılar için en iyisi Ücretsiz sürüm mevcuttur; Ücretli planlar 99 $'dan başlar, tek seferlik satın alma

Bir Scrintal alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Scrintal, fikirleri görsel olarak düzenlemeye odaklanır, ancak çoğu kullanıcı, ş akışı bağımsız zihin haritalarından daha fazlasını gerektirdiğinde bu uygulamayı kullanmayı bırakır.

Sınırlı proje planlama, entegrasyon eksikliği veya statik beyaz tahtalar nedeniyle sınırlara ulaştıysanız, yalnız değilsiniz. En iyi Scrintal alternatifleri, estetiğin ötesine geçer ve tek bir alanda düşünmenize, planlamanıza ve harekete geçmenize yardımcı olur.

Daha yetenekli bir çözüm seçerken dikkat etmeniz gerekenler:

uygulama için tasarlanmış zihin haritalama: *Sadece fikirleri kaydetmekle kalmaz, düşünceleri görevlere, zaman çizelgelerine veya belgelere bağlantı sağlayan araçlar

Daha hızlı düşünme için AI desteği : Akıllı öneriler, otomasyonlu yapı veya içerik oluşturma, özellikle de fikir üretmeyi hızlandırmak için : Akıllı öneriler, otomasyonlu yapı veya içerik oluşturma, özellikle de fikir üretmeyi hızlandırmak için zihin haritaları için gelişmiş AI araçlarını keşfediyorsanız

İşbirliği özelliği yerleşik beyaz tahtalar: Gerçek zamanlı düzenleme, çok kullanıcıcanvas ve çapraz fonksiyon planlamayı destekleyen entegrasyonlar

ölçeklenebilir belgeler ve kişisel bilgi yönetimi: *Daha geniş ş akışlarınızla bağlantılı yapılandırılmış belgelerle temel notların ötesine geçin

yerleşik görev ve proje yönetimi*: Araçlar arasında geçiş yapmadan işleri planlayın, atayın ve izleme

🧠 İlginç bilgi: Leonardo da Vinci, "zihin haritaları" kavramı henüz ortaya çıkmadan yüzyıllar önce, düşüncelerini düzenlemek için eskiz tabanlı diyagramlar kullanıyordu.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Zihin Haritalama Yazılım Araçları

En İyi 10 Scrintal Alternatifi

Görsel netlik, daha hızlı plan veya sorunsuz uygulama ihtiyacınız olsun, bu Scrintal alternatifleri fikirlerinizi kaydetmenin ötesinde, işlerinizi sorunsuz bir şekilde organize etmenize, oluşturmanıza ve ilerletmenize yardımcı olur.

1. ClickUp (Görsel işbirliği ile görevleri, notları ve projeleri düzenlemek için en iyisi)

ClickUp ile görevleri durum, öncelik ve ilerleme durumuna göre tek bir görünümde kolayca düzenleyin

ClickUp, görsel olarak düşünen ancak sonuçlar sunması gereken kişiler için geliştirilmiştir. İster fikirleri haritalandırın, ister araştırma planlayın, ister bir takımını koordine edin, ClickUp notları, zihin haritaları, beyaz tahtaları ve görevleri tek bir yerde bir araya getirir, böylece araçları bir araya getirmeye son verebilir ve akış içinde iş yapmaya başlayabilirsiniz.

ClickUp'ı geleneksel zihin haritalama araçlarından ayıran özellik, düşünme sürecinizin her adımıyla gerçek işler arasındaki bağlantıyı kurma yeteneğidir.

Düşüncelerinizi görsel olarak çizerek başlayabilir, bunları bir belgede genişletebilir, sonraki adımları görevler olarak atayabilir ve her şeyi zaman çizelgeleri ve panolar kullanarak yönetebilirsiniz — hepsi tek bir birleşik çalışma alanında.

ClickUp Zihin Haritaları ile görsel olarak plan yapın

Kampanyaları, görevleri ve fikirleri görsel olarak harita haline getirin ve ClickUp Zihin Haritaları ile bunları eyleme dönüştürün

ClickUp Zihin Haritaları, beyin fırtınası için boş bir tuvalden daha fazlasıdır; ş akışınızla sıkı bir bağlantı içerisindedir.

Basit bir fikirle başlayabilir, ilgili dalları oluşturabilir ve ardından tek bir tıklama ile herhangi bir düğümü göreve dönüştürebilirsiniz. Bu, sadece düşüncelerinizi haritalandırmakla kalmayıp, her adımda ivme kazandığınız anlamına gelir. İşte nasıl kullanacağınızla ilgili kısa bir açıklama:

Zihin haritalarınızı birbirinden ayıran bağımsız araçların aksine, ClickUp her şeyi birbirine bağlı tutar. İki tür harita oluşturabilirsiniz:

Görev tabanlı haritalar : Mevcut çalışma alanınızdan alın ve projelerin nasıl yapılandırıldığını görselleştirin

Boş haritalar: Serbest biçimli fikir üretimi, araştırma planlaması veya kavram bağlantıları için kullanın

Her bir öğe etiketler, ilişkiler veya ek dosya içerebilir, böylece esnekliği feda etmeden tam kontrol sahibi olursunuz.

ClickUp Brain ile daha akıllı ve daha hızlı olun

ClickUp Brain ile çalışma alanınızın her yerinden cevapları, eylem öğelerini ve içgörüleri anında ortaya çıkarın

ClickUp Brain, ayrı bir araç gibi hissettirmeden AI'yı not alma, plan ve zihin haritaları ş akışınıza doğrudan getirir. Belgelerinizi özetleyebilir, işinize dayalı fikirler üretebilir ve hatta toplantı notlarından veya zihin haritalarından sonraki adımları otomatik olarak önerebilir.

Görsel düşünenler için bu, araçları değiştirmek veya genel komutlara güvenmek zorunda kalmayacağınız anlamına gelir. Dağınık bir beyaz tahta üzerinde iş yaparken veya bir araştırma belgesinin ana hatlarını çizerken, ClickUp Brain bağlamı anlar ve özellikle takıldığınızda veya zamanınız kısıtlı olduğunda işleri daha hızlı ilerletmenize yardımcı olur.

En iyisi de, ClickUp Brain kullanıcıları, ClickUp Çalışma Alanından doğrudan ChatGPT, Claude ve Gemini gibi birden fazla harici AI modeli ile iş yapmayı seçebilirler! 🚀 Birden fazla AI aracı kullanmayı ve hepsinde bağlam oluşturmayı unutun. Artık AI karmaşasını bir kenara bırakıp ClickUp ile yapabilirsiniz!

ClickUp Belge'de fikirlerinizi yazın, geliştirin ve hayata geçirin

ClickUp Belge ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, yorumlar atayın ve notlarınızdan doğrudan görevleri bağlayın

ClickUp Docs, alma aracı gibi görünse de dinamik bir kelime işlemci ve çalışma alanı gibi fonksiyon görür. Belgeleri gerçek zamanlı olarak oluşturabilir, biçimleyebilir ve birlikte düzenleyebilir, bunları görevlere bağlayabilir, kontrol listeleri ekleyebilir ve doğrudan belge içinde eylem öğeleri atayabilirsiniz.

Görsel ve araştırma ağırlıklı ş akışları için bu, büyük bir fark yaratır. Yeni bir fikri özetleyebilir, beyaz tahtadan ekran görüntüsünü ekleyebilir, bir takım üyesini girdi için etiketleyebilir ve herhangi bir paragrafı bir göreve dönüştürebilirsiniz — hepsi sayfa içinde.

Belge ayrıca slash komutlarını, geri bağlantıları ve iç içe klasörleri destekleyerek projeler arasında bilgiyi kolayca düzenlemenizi sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Belge içinde bir komut istemi yığını oluşturarak projeler arasında yeniden kullanın. İşte bazı örnekler: Bu araştırma belgesine dayanarak üç başlık fikri oluşturun

Bu zihin haritasını gelecek hafta için üç anahtar öncelik olarak özetleyin

Bu beyaz tahta beyin fırtınasını madde işaretli bir proje özeti haline getirin

Görevler, Zaman Çizelgeleri ve Beyaz Tahtalar ile düşüncelerinizi eyleme dönüştürün

ClickUp Beyaz Tahtaları ile iş akışlarını görselleştirin, yapay zeka destekli fikirler üretin ve yapışkan notları anında görevlere dönüştürün

ClickUp Beyaz Tahtalar sadece fikirlerinizi görselleştirmenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bunları hayata geçirmenize de yardımcı olur. Her Beyaz Tahta, Doc ve Zihin Haritası tam bir görev yönetim sistemine bağlantılıdır, böylece hiçbir şey planlama aşamasında takılıp kalmaz.

Beyaz tahtadan yapışkan notu görev listenize sürükleyebilir, son tarihler atayabilir, bağımlılıklar ekleyebilir ve tüm bunları takvimde veya Gantt tarzı zaman çizelgesinde izleme yapabilirsiniz. Bu, karmaşık projeler üzerinde çalışan takımlar veya yaratıcılığı benimseyen tek başına çalışan kullanıcılar için konseptten tamamlanmaya kadar kesintisiz bir akış oluşturur.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Gantt grafiğinin orijinal konsepti 1900'lerin başlarına dayanır ve I. Dünya Savaşı sırasında gemi inşasını yönetmek için kullanılırdı. Bu, görsel planlamanın karmaşık uygulamalar için her zaman gerekli olduğunu kanıtlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Fikirleri ve ş akışlarını görselleştirmek için görev tabanlı veya boş zihin haritaları oluşturun

Beyaz tahtalardaki beyin fırtınası oturumlarını doğrudan sprint panolarına veya belgelere bağlayın

Belgede yorumlar atayarak geri bildirimleri eyleme geçirilebilir takip işlemlerine dönüştürün

Sürükle ve bırak zaman çizelgesinde tüm planlama yapınızı görünümüyle birlikte görüntüleyin

Tekrarlayan araştırmalar veya içerik biçimleri için belge şablonları oluşturun

Fikir yakalama ile bağlantılı tetikleyicileri kullanarak tekrarlayan ş akışlarını otomasyon edin

Notları ve görevleri "ilham", "öncelik" veya "araştırma gerektirir" gibi etiketlere göre filtreleyin

Kişisel ve takım görünümleri arasında anahtar kullanarak tek başına ve işbirliği içinde işleri yönetin

Tüm belgeleri, görevleri, zihin haritaları ve yorumları tek bir yerden arayın

ClickUp sınırları

Minimalist bir arayüz arayan kullanıcılar için karmaşık gelebilir

Belirli yaratıcı ş Akışları için özel hale getirmek için zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısının ifadesiyle:

ClickUp, görev yönetimi, zaman takibi, Gantt grafiklerinin yanı sıra Kanban panoları, zihin haritaları, wikiler ve daha fazlasını içeren geniş bir özellik yelpazesi sunar. Bu, onu tüm proje yönetimi ihtiyaçlarınız için tek adres haline getirir.

ClickUp, görev yönetimi, zaman takibi, Gantt çizelgeleri, Kanban panoları, zihin haritaları, wikiler ve daha fazlasını içeren geniş bir özellik yelpazesi sunar. Bu, onu tüm proje yönetimi ihtiyaçlarınız için tek adres haline getirir.

2. Heptabase (Uzamsal beyaz tahta ile bağlantılı düşünme için en iyisi)

heptabase aracılığıyla

Heptabase, dijital notlardan daha fazlasına, görsel bir bilgi ortamına ihtiyaç duyan düşünürler için tasarlanmıştır. Uzamsal beyaz tahta arayüzü, kartları gruplandırmanıza, ilişkiler çizmenize ve fiziksel bir yapışkan not duvarında olduğu gibi fikir kümelerini yakınlaştırmanıza olanak tanır.

Bu, Zettelkasten veya zihin haritaları gibi teknikleri uygulayan araştırmacılar, eğitimciler ve görsel öğrenenler için idealdir. Klasörlere veya zaman çizelgelerine zorlanmazsınız, sadece düşüncelerinizin nasıl geliştiğini keşfetmek için bir tuvaliniz vardır.

Heptabase'in en iyi özellikleri

Sonsuz beyaz tahtalarda görsel olarak gruplandırılabilen bağlantılı kartlar oluşturun

Katı klasör yapıları olmadan benzer düşünceleri etiketleyin ve gruplandırın

Birden fazla araştırma kartında pasajları vurgulayın ve içgörüler ortaya çıkarın

Tekrarlanabilir ş akışları için beyaz tahta şablonlarını kullanarak panolarınızı dışa aktarın veya yapılandırın

Heptabase sınırları

Sınırlı görev yönetimi veya proje yürütme yetenekleri

Kullanıcı arayüzü, doğrusal not alma araçlarına alışkın kullanıcılar için alışılmadık gelebilir

Heptabase fiyatlandırması

*ücretsiz deneme

Aylık plan: 11,99 $/ay

Heptabase puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Heptabase hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorumda şöyle yazıyor:

Kanvaslarının barındırabileceği bilgi miktarını beğeniyorum.

Kanvaslarının barındırabileceği bilgi miktarını beğeniyorum.

Biliyor muydunuz? 1974 yılında, İngiliz eğitimci ve televizyon kişiliği Tony Buzan, BBC'nin "Use Your Head" dizisinde zihin haritalama kavramını tanıttı. Merkezi bir fikirden yayılan kelimelerle renkli, ağaç benzeri bir diyagram sundu ve "zihin haritası" terimini icat etti. Bu, zihin haritalamanın görsel düşünme ve organizasyon aracı olarak yaygın kullanımının ve anlaşılmasının başlangıcı oldu.

3. Obsidian (Yerel öncelikli markdown not alma ve geri bağlantı için en iyisi)

obsidian aracılığıyla

Obsidian, notları üzerinde tam kontrol sahibi olmak isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır — bulut, zorunlu senkronizasyon veya kilitlenme yoktur. Oluşturduğunuz her şey, cihazınızda düz metin markdown dosyalarında saklanır, böylece yapıdan ödün vermeden gizlilik ve esneklik elde edersiniz.

Temel gücü, ağ bağlantılı düşünmede yatmaktadır. Geri bağlantılar ve grafik görünümleri kullanarak, fikirlerinizin notlar arasında nasıl bağlantı kurduğunu görebilirsiniz. Bu, zaman içinde işleriyle birlikte gelişen zihin haritalama ve not alma yöntemlerini tercih eden yazarlar, araştırmacılar ve düşünürler için vazgeçilmez bir araç haline getirir.

Obsidian'ın en iyi özellikleri

Bulut depolama bağlı kalmadan çevrimdışı öncelikli bir belge tasarlayın

Güçlü geri bağlantılar ve görsel grafiklerle düşünce ağınızı izleyin

Görev yönetimi, temalar ve otomasyon için eklentiler kullanarak fonksiyonelliği genişletin

Günlük notlar ve yeniden kullanılabilir şablonlarla tutarlı bir şekilde not alın

Obsidian'ın sınırları

Yerleşik işbirliği veya takım paylaşım özellikleri yoktur

Markdown veya ağ bağlantılı düşünme konusunda deneyimsiz olanlar için daha zor öğrenme eğrisi

Obsidian fiyatlandırması

Sınırsız ve ücretsiz

Senkronizasyon (eklenti): Kullanıcı başına aylık 5 $

Yayınla (eklenti): 10 $/site, ay

Obsidian puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,8/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Obsidian hakkında ne diyor?

Capterra'da yer alan bir yorumda şöyle yazıyor:

Notlarımı ve dolayısıyla ikinci beynimi düzenlerken kontrol hissine sahip olmayı seviyorum

Notlarımı ve dolayısıyla ikinci beynimi düzenlerken kontrol hissine sahip olmayı seviyorum

4. Notion (Belgeleri, wikileri ve proje planlamayı bir araya getirmek için en iyisi)

notion aracılığıyla

Notion, basit notlardan tam kapsamlı bilgi tabanlarına kadar bilgileri tam olarak istediğiniz şekilde yapılandırmanıza olanak tanır. Modüler blok sistemi, metinleri, veritabanlarını, gömülü öğeleri ve kontrol listelerini bir araya getirerek ihtiyaçlarınıza göre ölçeklenebilen, son derece özel çalışma alanları oluşturmanıza olanak tanır.

Özellikle, yapılandırılmamış notları işbirliğine dayalı, organize ş akışlarına dönüştürmek isteyen bireysel girişimciler ve takımlar arasında popülerdir. İster bir takım wiki'si oluşturuyor ister içerik boru hatları üzerinden projeleri yönetiyor olun, Notion hızlı bir şekilde uyum sağlar ve işleri hızlandırmak için kullanıma hazır şablonlar sunan araçlarla iyi bir uyum sağlar.

Notion'un en iyi özellikleri

Veritabanlarını kullanarak ilgili notları ve projeleri sıralayın, filtreleyin ve bağlantı kurun

Gömme öğeler, anahtarlar, takvimler ve Kanban panoları ile dinamik sayfalar oluşturun

Gerçek zamanlı işbirliği için sayfaları ekip arkadaşlarınızla veya müşterilerinizle paylaşım yapın

İçerik planlama veya araştırma gibi tekrarlayan ş akışları için şablonları özel hale getirin

Notion sınırları

Çevrimdışı erişim sınırlıdır ve güvenilir olmayabilir

Yerleşik görsel zihin haritalama veya beyaz tahta özellikleri yoktur

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

İşletme: Kullanıcı başına aylık 24 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.500'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Notion'da en çok sevdiğim şey, esnekliği ve neredeyse her türlü ş akışına uyum sağlama yeteneği. İster proje yönetimi, ister dokümantasyon oluşturma, ister gösterge paneli oluşturma, ister sadece not alma olsun, Notion kod yazmaya gerek kalmadan özel sayfalar ve veritabanları tasarlamama olanak tanıyor.

Notion'da en çok sevdiğim şey, esnekliği ve neredeyse her türlü ş Akışına uyum sağlama yeteneği. İster proje yönetimi, ister dokümantasyon oluşturma, ister gösterge paneli oluşturma, ister sadece not alma olsun, Notion kod yazmaya gerek kalmadan özel sayfalar ve veritabanları tasarlamama olanak tanıyor.

5. Milanote (Görsel düşünenler ve moodboard tarzı plan için en iyisi)

milanote aracılığıyla

Milanote, yaratıcılar için dijital bir pano gibidir. Sürükle ve bırak arayüzü, notları, görüntüleri, bağlantıları ve kontrol listelerini istediğiniz gibi düzenlemenizi sağlar; katı ızgaralar veya metin blokları yoktur. Bu araç, büyük resmi bir kerede görerek en iyi şekilde işinizdeyseniz size uygun bir araçtır.

Özellikle serbestçe beyin fırtınası yapmak, fikirleri storyboard'a dökmek veya içerik planlarını görsel olarak oluşturmak isteyen tasarımcılar, pazarlamacılar ve yazarlar arasında popülerdir.

Ve işe başlamak için biraz yapılandırma tercih ediyorsanız, Milanote ile birlikte esnek beyin fırtınası şablonları, sizi sınırlamadan yaratıcı akışınızı yönlendirmeye yardımcı olabilir.

Milanote'un en iyi özellikleri

Serbest biçimli panolarla moodboard'lar, kampanyalar veya yaratıcı özetler planlayın

Görsel öğeleri, yapılacak listeyi ve metin notlarını tek bir alanda ekleyin ve düzenleyin

Takım arkadaşlarınızla veya müşterilerinizle gerçek zamanlı veya eşzamansız işbirliği için panoların paylaşımını gerçekleştirin

Sütunlar ve renk kodlu kartlar kullanarak katmanlı fikirleri düzenleyin

Milanote sınırları

Takvim, görev izleme veya geleneksel proje görünümleri yok

Çevrimdışı erişim yalnızca Pro plan kullanıcıları ile sınırlıdır

Milanote fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Kişi başına ödeme planı: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

takım planınızı yükseltin:* 10 kişiye kadar 49 $/ay

Milanote puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (60'tan fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Milanote hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorumda şöyle yazıyor:

Milanote'u birkaç aydır kullanıyorum ve not alma ve takım ile işbirliği yapma konusunda bu uygulama bir devrim niteliğinde. Verilen görevleri düzgün bir şekilde tamamlayabilmem için günlük görevlerimin, planlamamın ve süreç haritalamamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Milanote'u birkaç aydır kullanıyorum ve not alma ve takım ile işbirliği yapma konusunda bu uygulama bir devrim niteliğinde. Verilen görevleri düzgün bir şekilde tamamlayabilmem için günlük görevlerimin, planlamamın ve süreç haritalamamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

📖 Ayrıca okuyun: Her Türlü Proje için Diyagram Örnekleri

💡 Profesyonel İpucu: Toplantılar sırasında not almaktan bıktınız mı? ClickUp AI Notetaker bunu sizin için yapsın! Çağrılarınıza katılır, anahtar noktaları yakalar ve konuşmaları düzenli, eyleme geçirilebilir özetlere dönüştürür, böylece siz gerçekten önemli olan şeylere odaklanabilirsiniz. ClickUp AI Notetaker her şeyi sizin için not alırken siz toplantılarınıza odaklanın

6. Xmind (Şablonlarla yapılandırılmış zihin haritalama için en iyisi)

xmind aracılığıyla

Xmind, zihin haritalama alanında en köklü araçlardan biridir ve temiz görselleri ve yapılandırılmış mantığıyla tanınır. Serbest biçimli beyaz tahtalar yerine resmi, sunuma hazır diyagramlar oluşturması gereken profesyoneller ve öğrenciler için idealdir.

Bu araç, balık kılçığı şemadan matris şemaya kadar çeşitli harita düzenleri sunar ve sınır kutuları ve ilişki çizgileri gibi gelişmiş biçimleri destekler. Yaratıcı dağınıklık yerine rafine, hiyerarşik haritaları tercih edenler için çok uygundur.

Xmind'ın en iyi özellikleri

Düzinelerce hazır zihin haritası şablonuyla yapılandırılmış beyin fırtınasına başlayın

Düşünme tarzınıza uygun ağaç, balık kılçığı ve matris düzenlerinden birini seçin

ZEN modu ile daha iyi odaklanın ve dikkatinizi dağıtmadan düzenleme yapın

Mobil cihazlar ve tabletlerde çapraz platform destek ile Zihin Haritalarınıza her yerden erişin

Xmind sınırları

Görev yönetimi veya daha derin proje planlaması için ideal değildir

Takım ş Akışı için sınırlı işbirliği özellikleri

Xmind fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Pro plan: Aylık 10 $

Premium plan: Aylık 15 $

İş planı: Aylık 18 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Xmind puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (110+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Xmind hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorumda şöyle yazıyor:

XMind'ı ilk kez denediğimde çok sezgisel buldum, çok basit ve ana temaları ve ikincil dalları gösterirken netlik kaybı yok.

XMind'ı ilk kez denediğimde çok sezgisel buldum, çok basit ve ana temaları ve ikincil dalları gösterirken netlik kaybı yok.

📖 Ayrıca okuyun: Zihin Haritaları için Xmind Alternatifleri

7. Freeplane (Gelişmiş, özelleştirilebilir zihin harita ş Akışı için en iyisi)

freeplane aracılığıyla

Freeplane, zihin haritalarını yapıdan komut dosyasına kadar tamamen kontrol etmek isteyen kullanıcılar için geliştirilmiştir. Açık kaynaklı, kullanımı ücretsiz ve şık bir kullanıcı arayüzü değil, ham güç ve esneklik isteyen teknik düşünürler için idealdir.

Koşullu dallar oluşturabilir, harita davranışını otomasyon edebilir ve özellikleri genişletmek için komut dosyaları kullanabilirsiniz. En gösterişli seçenek olmayabilir, ancak ciddi karmaşıklık gerektiren sistemler, mantık ağaçları veya zihin haritası örnekleri haritalandırıyorsanız, Freeplane tam size göre.

Freeplane'in en iyi özellikleri

Etkileşimli haritalar için düğümlere komut dosyaları ve koşullar ekleyin

Klavye kısayollarını kullanarak büyük haritaları verimli bir şekilde oluşturun

Simgeler, renkler ve bağlayıcılarla görsel öğeleri özel olarak özelleştirin

Haritaları HTML ve XML dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde dışa aktarın

Freeplane sınırları

Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için eski arayüz ve zor öğrenme eğrisi

Yerleşik gerçek zamanlı işbirliği veya bulut senkronizasyonu yoktur

Freeplane fiyatlandırması

%100 ücretsiz ve açık kaynaklı

Freeplane puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 Eğlenceli Bilgi: Zihin haritalarının hafıza gücünü artırdığı kanıtlanmıştır! Londra Queen Mary Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden tıp öğrencilerinde zihin haritalarının kullanımının etkisini analiz eden bir araştırmaya göre, zihin haritalarının kullanımı hafıza gücünü %10-15 oranında artırmaya yardımcı olmuştur.

8. GitMind (Hızlı çevrimiçi beyin fırtınası ve akış şemaları için en iyisi)

gitMind aracılığıyla

GitMind, hızlı zihin haritalama ve diyagram oluşturma için hafif, tarayıcı tabanlı bir araçtır. Fikirleri eskizlemek, akış şemaları oluşturmak veya hızlı proje yapılarını özetlemek için paylaşılan bir alana ihtiyaç duyan uzaktaki takımlar için mükemmeldir.

Gerçek zamanlı işbirliği, yapay zeka yetenekleri, bulut otomatik kaydetme ve tek tıklamayla dışa aktarma özellikleriyle GitMind, farklı zaman dilimlerinde iş yapan takımlar veya düşük sürtünmeli bir ortamda yeni beyin fırtınası tekniklerini denemek isteyen herkes için idealdir.

GitMind'ın en iyi özellikleri

Zihin haritaları, akış şemaları ve organizasyon şemaları için düzinelerce ücretsiz şablonu kullanın

Gerçek zamanlı düzenleme ve yorumlama ile kolayca işbirliği yapın

Diyagramları tek bir tıklama ile PDF, PNG veya TXT formatında dışa aktarın

Bulut tabanlı otomatik kaydetme ve cihazlar arası senkronizasyon ile sorunsuz bir şekilde iş yapın

GitMind sınırları

Profesyonel düzeydeki araçlara kıyasla sınır özel

Ücretsiz sürümde çevrimdışı erişim mevcut değildir

GitMind fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Pro plan: Aylık 19 $

Ultra plan: Aylık 39 $

GitMind puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

9. Logseq (Yapılandırılmış günlük tutma ve görev tabanlı PKM için en iyisi)

logseq aracılığıyla

Logseq, hatları belirleme, geri bağlantı ve günlük notları yerel öncelikli bir bilgi sisteminde birleştirir. Uzun notlar yerine madde işaretleriyle düşünen kullanıcılar için tasarlanan bu sistem, günlük tutma, projeleri izleme ve birbiriyle bağlantılı düşünce günlükleri oluşturma konusunda özellikle etkilidir.

Grafik görünümü, düşüncelerinizin nasıl geliştiğini görmek için uzaklaştırma yapmanızı sağlarken, yerleşik görev yönetimi, fikirler ve uygulama arasındaki boşluğu doldurmanıza yardımcı olur. Ağ bağlantılı düşünme, ana hatları belirleme ve tasarım değil yapı aracılığıyla görsel proje yönetimi ile ilgileniyorsanız, Logseq tam size göre.

Logseq'in en iyi özellikleri

Günlük notlar ve günlük tarzı kayıtlarla uzun vadeli bağlam oluşturun

Tam veri sahipliği için markdown tabanlı dosyaları yerel olarak depolayın

Geri bağlantılar ve grafik görünümü kullanarak ilgili içerikleri birbirine bağlayın

Görev sorguları ve filtrelerle kişisel ş akışlarını yönetin

Logseq sınırları

Yerel işbirliği veya gerçek zamanlı düzenleme yok

Görsel arayüz, geleneksel araçlardan gelen kullanıcılar için yetersiz gelebilir

Logseq fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Logseq puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

10. Noteey (Dikkat dağınıklığı ücretsiz, minimal görsel notlar için en iyisi)

via Noteey

Noteey, hala bir miktar yapı isteyen minimalistler için tasarlanmıştır. Temiz arayüzü, dikkatinizi dağıtmadan görsel notlar almanızı sağlar; hızlı fikir yakalama, basit harita veya hafif araştırma düzenleme için idealdir.

Tam kapsamlı bir görev yöneticisi veya bilgi tabanı olmaya çalışmaz. Bunun yerine, net, görsel ve dağınık olmayan bir şekilde düşünmenize yardımcı olmaya odaklanır. Yeni başlıyorsanız, Noteey'i harici zihin harita şablonlarıyla birleştirerek erken aşamadaki fikirlerinizi yapılandırmanıza yardımcı olabilir.

Noteey'in en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak tuvaliyle görsel notları düzenleyin

Renk kodlu kartlar kullanarak fikirleri veya referansları kategorilere ayırın

Bulut tabanlı otomatik kaydetme özelliği ile cihazlar arasında zahmetsizce senkronizasyon sağlayın

Dikkatinizi dağıtmayan minimal bir ücretsiz kullanıcı arayüzü kullanarak odaklanarak yazın ve harita yapın

Noteey sınırları

Entegrasyonlar veya görev yönetimi aracı yok

Gerçek zamanlı işbirliği veya çevrimdışı erişim eksikliği

Noteey fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Desktop Pro planı: 99 $ (tek seferlik satın alma)

Desktop Pro Plus planı: 159 $ (tek seferlik satın alma)

Noteey puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Planlarınızı Yeniden Yazmayı Bırakın; ClickUp ile Tek Seferde Fikir Üretin ve Hızlı Harekete Geçin

Çoğu görsel not alma uygulaması beyin fırtınasında kalır. İşte asıl hayal kırıklığı da burada başlar: aynı planı belgelerde, görevlerde, zaman çizelgelerinde ve başka bir uygulamada yeniden oluşturmak.

ClickUp bunu değiştirir.

Panolar oluşturabilir, düşüncelerinizi haritaabilir ve bunları anında takip edilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz. Zihin Haritaları, Beyaz Tahtalar, Belgeler ve Görevleri bir araya getirerek fikirlerinizin sadece güzel görünmesini değil, aynı zamanda ilerleme kaydetmesini sağlar.

Araştırma yönetiyor, pazara giriş planı oluşturuyor veya video senaryosu hazırlıyor olun, ClickUp her şeyi tek bir yerde bağlantı ve uygulanabilir tutar.

ClickUp'a kaydolun, düşüncelerinizi tekrarlamayı bırakın ve üzerine inşa etmeye başlayın.