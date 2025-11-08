Daha Akıllı Geri Bildirim ve Etkileşim için En İyi 11 SurveySparrow Alternatifi

İşinize zaten tüm kalbinizle ve ruhunuzla bağlı olabilirsiniz, ancak özel müşterilerinizin ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını nasıl bilebilirsiniz?

Çok basit: Geri bildirim isteyin. Bu, ürünlerinizi iyileştirmenin, hizmetlerinizi geliştirmenin ve daha iyi özel deneyimler sunmanın en kolay yollarından biridir.

SurveySparrow, birçok iş, pazarlamacı ve araştırmacı için önemli müşteri verilerini toplamak ve analiz etmek için sağlam bir araç olmuştur. Ancak, daha fazla özel, daha iyi fiyatlandırma veya gelişmiş analitik özellikler sunan bir araç arıyorsanız, başka seçenekler de mevcuttur.

SurveySparrow'un en iyi 11 alternatifini bir araya getirdik. Her biri, yapay zeka destekli içgörüler ve şık tasarımdan mevcut araçlarınızla sorunsuz entegrasyona kadar benzersiz özellikler sunuyor.

👀 Biliyor muydunuz? Müşteri geri bildirimlerini dikkate alarak bu konuda harekete geçen işlerin, müşterilerini elde tutma olasılığı 2,5 kat daha yüksektir.

SurveySparrow Sınırları

SurveySparrow, konuşma anketleri ve otomasyonları ile bilinir, ancak alternatifleri değerlendirmenize neden olabilecek bazı dezavantajları vardır:

Fiyatlandırma ile ilgili endişeler: Bazı kullanıcılar, anahtar özelliklerin daha yüksek seviyeli planlarda kilitli olması nedeniyle fiyatların pahalı olduğunu düşünüyor.

Sınırlı özel: Temel markalama ayarlamaları sunar, ancak derin tasarım kontrolü ve gelişmiş mantık eksikliği vardır.

Temel analitik: Fonksiyonel ancak diğer araçlarda bulunan derinlik ve yapay zeka destekli içgörülerden yoksundur.

Düşük seviyeli planlarda özellik sınırlamaları: Otomasyon ve gelişmiş raporlama gibi temel araçlar premium seviyelerle sınırlıdır.

Entegrasyon sınırlamaları: Popüler araçları destekler, ancak bazı bağlantılar sınırlıdır veya geçici çözümler gerektirir.

Yanıt yönetimi sorunları: Geniş kapsamlı anketlerde yanıtları büyük ölçekte filtrelemek ve segmentlere ayırmak zor olabilir.

SurveySparrow Alternatiflerine Genel Bakış

Araç En iyisi Anahtar özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Özelleştirilebilir form oluşturma, veri toplama, yapay zeka destekli geri bildirim analizi ve yönetimi • Koşullu mantığa sahip ClickUp Formları • Form yanıtlarını görevlere dönüştürme • Geri bildirim sonrası ş Akışları için otomasyon • Canlı metrikler için gösterge panelleri • ClickUp Brain aracılığıyla AI analizi Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan; Kurumsal için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Typeform Etkileşimli ve ilgi çekici anketler • Tek seferde tek soru UX • Mantık atlamaları • Ödeme için Stripe entegrasyonu Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 29 $'dan başlar. Qualtrics Kurumsal düzeyde anket ve deneyim yönetimi • Gelişmiş dal ve hedefleme • Yerleşik yanıtlayıcı paneli • HIPAA, GDPR, ISO uyumluluğu Özel fiyatlandırma Google Formlar Basit ve ücretsiz anketler • Sheets aracılığıyla otomatik görselleştirme • Mantıksal dal • Önceden doldurulmuş cevaplar • Dosya yüklemeleri • Yanıt bildirimleri Ücretsiz SurveyMonkey Pazar araştırması ve müşteri geri bildirimi • AI destekli soru önerileri • A/B testi • Çok dilli destek • Ağırlıklı puanlama Ücretli planlar aylık 10 $'dan başlar. Jotform Ödeme ve otomasyon özellikleriyle form oluşturma • Sürükle ve bırak oluşturucu • Yanıtlardan PDF oluşturma • Koşul mantığı • Kiosk modu • HIPAA uyumluluğu Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 39 $'dan başlar. Zoho Survey Zoho paketi ve çok kanallı geri bildirim kullanan takımlar • CRM ve pazarlama aracı entegrasyonlar • Çevrimdışı ve çok dilli anketler • Gerçek zamanlı analizler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 6 $'dan başlar. QuestionPro Akademik araştırma ve kurumsal anketler • Isı haritaları ve birleşik analiz • Çevrimdışı anket araçları • Panel yönetim sistemi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 83 $'dan başlar. Tally Minimalist bir arayüzle sınırsız ücretsiz anketler • Ücretsiz planında sınırsız yanıt • Stripe entegrasyonu • Zapier, Airtable, Notion desteği Ücretli planlar 29 $'dan başlar. Formstack Güvenli ve HIPAA uyumlu veri toplama • Ş Akışı otomasyonu • E-imza • Çevrimdışı veri senkronizasyonu • CRM verilerinin önceden doldurulması Ücretli planlar 99 $'dan başlar. Alchemer Gelişmiş anket özel özelleştirme ve geri bildirim yönetimi • Gerçek zamanlı gösterge panelleri • Rol tabanlı erişim • Boylamsal izleme • CRM/API entegrasyonlar Ücretli planlar 55 $'dan başlar.

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değere dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

Kullanabileceğiniz En İyi SurveySparrow Alternatifleri

SurveySparrow alternatifleri mi arıyorsunuz? Bu en iyi seçenekler size yardımcı olacaktır:

ClickUp (Özelleştirilebilir form oluşturma, veri toplama, yapay zeka destekli geri bildirim analizi ve yönetimi için en iyisi)

ClickUp Forms ile yapılandırılmış verileri kolayca toplayın ve yanıtları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün.

Dünyanın ilk birleşik AI Çalışma Alanı olan ClickUp, özel formlar oluşturmayı, veri toplamayı ve kullanıcı geri bildirimlerinden yararlanmayı kolaylaştırırken, yerleşik AI bu geri bildirimleri takip edebileceğiniz eylem öğelerine ve içgörülere dönüştürmenize yardımcı olur!

ClickUp Brain'den, anahtar trendler, son ürün lansmanları veya ürününüzle ilgili sosyal medya sohbetlerine dayalı anket soruları oluşturmanıza yardımcı olmasını isteyin. Ardından, ClickUp Forms ile markanız için özel formlar oluşturun.

Her form gönderimini göreve dönüştürebilir, alanları güncelleyebilir ve otomatik ş Akışlarını tetikleyici olarak kullanarak hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayabilirsiniz. Mevcut görev alanlarını ve ClickUp Özel Alanlarını Çalışma Alanınızın herhangi bir yerinden çekerek verilerin yapılandırılmış ve tutarlı olmasını sağlayabilirsiniz.

Koşullu mantık desteği ile daha akıllı formlar sayesinde, deneyimi kontrol edebilir ve önceki yanıtlara göre yalnızca önemli alanları gösterebilirsiniz. Örneğin, birisi bir talebi "Acil" olarak işaretlerse, Son Teslim Tarihi alanı otomatik olarak görünebilir ve böylece önemli ayrıntılar önceden kaydedilebilir.

Hazır bir yapıya ihtiyacınız varsa, ClickUp Form Şablonu, müşteri geri bildirimi, proje talepleri ve BT müşteri hizmetleri destek biletleri dahil olmak üzere yaygın ş akışları için önceden oluşturulmuş bir form yapısı sunar. Geri bildirim form şablonunu ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilir, yapılandırılmış veri akışını korurken form oluşturma sürecini hızlandırabilirsiniz.

Ücretsiz şablon alın Verimlilik ve doğruluk için ClickUp Form Şablonu ile veri girdisini basitleştirin.

Ancak yanıtları toplamak, güçlü müşteri ilişkileri kurmanın sadece başlangıcıdır. ClickUp Otomasyon, genellikle ardından gelen manuel takip işlerini ortadan kaldırır.

Eylemleri tetikleyici olarak tetikleyerek, görevleri atayarak ve ş akışlarını devam ettirerek ClickUp Otomasyon ile geri bildirimlerin manuel olarak uygulanmasını ortadan kaldırın.

Gönderileri doğru takım üyelerine atamak, paydaşları bilgilendirmek ve hatta e-posta yanıtlarını tetikleyici olarak ayarlamak için kurallar belirleyebilirsiniz.

Verilerinizin akışı sırasında, ClickUp Gösterge Panelleri size neler olup bittiğine dair net bir resim sunar. Tek tek yanıtları sıralamak yerine, trendler, darboğazlar ve takım iş yükleri hakkında gerçek zamanlı, görsel bir genel bakış elde edersiniz.

ClickUp Gösterge Panelleri'nde geri bildirimlerinizi izleme, özel raporlar, canlı güncellemeler ve anahtar metrikleri tek bir yerde kullanarak izleme.

Bekleyen yüksek öncelikli taleplerin sayısını görmek mi istiyorsunuz? Ya da zaman içinde müşteri hizmetleri memnuniyet puanlarını izlemek mi istiyorsunuz? Özel bileşenler, en önemli verileri filtreleyip görüntülemenizi sağlayarak takımınızın uyumlu ve proaktif çalışmasını sağlar.

ClickUp, geri bildirim formlarındaki tekrarlayan sorunları belirlemenize ve gelen taleplerdeki iş yükü dengesizliklerini tespit etmenize yardımcı olacak bir AI form oluşturucu görevi görür.

Döngüyü, ClickUp Brain ile tamamlıyoruz. Bu araç, Gemini, ChatGPT ve Claude dahil olmak üzere birden fazla LLM ile doğrudan ClickUp Çalışma Alanınızdan çalışma esnekliği de sunar. ClickUp AI'yı kullanarak geri bildirimleri analiz edin, kalıpları özetleyin ve analizine dayalı olarak sonraki adımları önerin.

ClickUp Brain'in LLM entegrasyonları ile iş akışınıza özel AI içgörüleri elde ederek karar verme sürecini iyileştirin.

Ayrıntılı içerik oluşturma, gelişmiş veri analizi veya bağlamsal öneriler arıyorsanız, modeller arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Bu, ClickUp içinde özel ihtiyaçlarınız için en iyi AI destekli desteği almanızı sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Aşağı açılır menülerden metin kutularına kadar her anket sorusu için Özel Alanlar oluşturun.

Form gönderilerini kolay izleme ve takip için görevlere dönüştürün

Hızlı filtreleme ve analiz için yanıtları etiketleyin ve kategorilere ayırın.

Özelleştirilebilir gösterge panelleriyle eğilimleri ve içgörüleri görselleştirin

Herhangi bir alanı kullanarak yanıtları filtreleyin ve sıralayın, böylece anahtar geri bildirimleri belirleyin.

Yorumlar, atanan kişiler ve alt görevler ekleyerek takımınızla işbirliği yapın.

Görünümler ve durumlar arasında anket ilerlemesini ve tamamlanma oranlarını takip edin.

Daha sorunsuz bir deneyim için, kullanıcıları gönderi sonrası herhangi bir bağlantıya yönlendirin.

ClickUp sınırları

Kapsamlı özellikleri nedeniyle ustalaşmak zaman alır.

Koşul mantığı gibi gelişmiş form özellikleri, daha üst düzey bir plan gerektirir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

ClickUp'taki otomasyonları ve entegrasyonları kullanmayı çok seviyorum. Görevleri otomatik olarak planlamak, izlemek ve iletmek için çok büyük bir potansiyeli var. Ayrıca, formlar ve anketler kullanarak franchise sahiplerimizle entegrasyonlar için de kullandım ve harika sonuçlar aldım.

ClickUp'taki otomasyonları ve entegrasyonları kullanmayı çok seviyorum. Görevleri otomatik olarak planlamak, izlemek ve iletmek için çok büyük bir potansiyeli var. Ayrıca, formlar ve anketler kullanarak franchise sahiplerimizle entegrasyonlar için de kullandım ve harika sonuçlar aldım.

👀 Biliyor muydunuz? ClickUp Otomasyon kullanan şirketler, çalışan başına günde yaklaşık 1 saat tasarruf ederek iş verimliliğini %12 artırıyor. Bu, fazla mesai yapmadan her yıl ekstra bir çalışma haftası kadar verimlilik elde etmek gibi bir şey!

2. Typeform (Etkileşimli ve ilgi çekici anketler için en iyisi)

via Typeform

Katı bir anket yerine doğal bir diyalog gibi hissettiren anketler oluşturmak söz konusu olduğunda, Typeform öne çıkıyor.

Her seferinde tek bir soru görüntülemek, yanıtlayanların ilgisini canlı tutan daha etkileşimli bir deneyim yaratır. Şık ve modern arayüz, yazı tiplerini, renkleri ve markalamayı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize olanak tanıyan yüksek düzeyde özelleştirilebilir.

Ancak bu sadece estetikle ilgili değildir; mantıksal atlamalar anket deneyimini kişiselleştirir ve yanıtlayıcıları yanıtlarına göre farklı yollara yönlendirir.

HubSpot, Slack, Google E-Tablolar ve Zapier ile kolay entegrasyonlar, otomasyonu zahmetsiz hale getirir. Kolay yerleştirme seçenekleri, anketleri e-postalara, web sitelerine ve açılır pencerelere yerleştirmenize de olanak tanır.

Typeform'un en iyi özellikleri

Anket katılımcılarının ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izleyerek, bırakma noktalarını belirleyin ve akışı optimize edin.

Daha zengin ve ilgi çekici geri bildirimler elde etmek için video ve GIF yanıtlarını etkinleştirin.

Bağışlar veya rezervasyonlar için Stripe entegrasyonunu kullanarak anketler içinde ödemeleri toplayın.

Daha yüksek etkileşim için etkileşimli sohbet robotu benzeri bir deneyim sunan formları web sitelerine yerleştirin.

Gizli alanları kullanarak kampanya kaynaklarının izleme yapın ve yanıtları otomatik olarak segmentlere ayırın.

Typeform sınırları

Daha karmaşık anket yapıları için tasarım esnekliği sınırlı

Ücretsiz planın yanıt sınırları oldukça katıdır.

Typeform fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel : Aylık 29 $

Plus : Aylık 59 $

iş : 99 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Typeform puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (900'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Typeform hakkında ne diyor?

TrustRadius incelemesi şöyle diyor:

Kurslarımızla ilgilenen kişilerden ek bilgi toplamak için kullanıyorduk. Bunu, tüm soruları tek bir ekranda göstererek değil, her seferinde tek bir soru sunarak yapabildik. *

Kurslarımızla ilgilenen kişilerden ek bilgi toplamak için kullanıyorduk. Bunu, tüm soruları tek bir ekranda göstererek değil, her seferinde tek bir soru sunarak yapabildik. *

💡 Profesyonel İpucu: Anket yapınızı A/B testine tabi tutun. Çoğu kişi yalnızca konu satırlarını veya e-posta metinlerini test eder, ancak anketinizin yapısı (soru sırası, uzunluğu, üslubu) yanıt kalitesini büyük ölçüde değiştirebilir. Farklı sürümleri deneyin ve tamamlanma oranlarını ve yanıtların derinliğini karşılaştırın.

3. Qualtrics (Kurumsal düzeyde anket ve deneyim yönetimi için en iyisi)

Qualtrics aracılığıyla

Qualtrics, bir anket aracından daha fazlasıdır ve kapsamlı bir deneyim yönetimi platformu olarak hizmet verir. Müşteriler, çalışanlar ve pazar hakkında büyük ölçekli araştırmalar yapan kuruluşlar için idealdir.

Qualtrics'in gelişmiş dal ve mantık özellikleri, yanıt verenlerin girdilerine göre dinamik olarak ayarlanan yazılım takımları için son derece özelleştirilmiş anketler oluşturmanıza olanak tanır.

Dağıtım da aynı derecede esnektir ve e-posta, SMS, mobil uygulamalar ve web sitelerine gömülü formları kapsar.

Birçok rakibinden farklı olarak Qualtrics, işlere araştırmaları için hedef kitleye erişim imkanı sağlayan yerleşik bir yanıtlayıcı paneli de sunar.

Hassas verileri işleyenler için HIPAA, GDPR ve ISO 27001 uyumluluğu en üst düzeyde güvenlik sağlar ve bu da onu sağlık, finans ve yüksek öğretim gibi sektörler için iyi bir seçim haline getirir.

Qualtrics'in en iyi özellikleri

Isı haritalarını kullanarak kullanıcıların nereye tıkladığını ve etkileşimde bulunduğunu izleme ve UX araştırması yapın.

Birlikte analizden yararlanarak hangi özelliklerin ve fiyatların en önemli olduğunu anlayın.

Ekstra kod yapmadan gerçek zamanlı geri bildirim toplamak için anketleri mobil uygulamalara yerleştirin.

Destek veya satış sistemlerindeki müşteri etkileşimlerine dayalı olarak takip anketlerini tetikleyici olarak başlatın.

Tamamlandı yanıtlayıcı yolculuğu için oturum kayıt araçlarıyla davranış verilerini yakalayın.

Qualtrics sınırları

Kapsamlı özellik seti nedeniyle öğrenme eğrisi dik

Kapsamlı özel seçenekler, basit anket ihtiyaçları için çok fazla olabilir.

Qualtrics fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Qualtrics puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (730+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Qualtrics hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle yazıyor:

Qualtrics Strategy & Research'ün en iyi özelliği esnekliğidir. Gelişmiş, mantık ağırlıklı anketler için yeterince güçlü, ancak takımlar için kod yazmadan kullanıma hazır hale getirebilecek kadar sezgiseldir.

Qualtrics Strategy & Research'ün en iyi özelliği esnekliğidir. Gelişmiş, mantık ağırlıklı anketler için yeterince güçlü, ancak takımlar için kod yazmadan kullanıma hazır hale getirebilecek kadar sezgiseldir.

👀 Biliyor muydunuz? 1886 yılında Marcel Proust, kişisel soruların yer aldığı bir "itiraf albümü" doldurdu ve bu albüm, günümüzde ünlü olan Proust Anketi'nin oluşturma sürecine yol açtı. Bu albümün, gelecek nesiller için modern kişilik testlerine ilham vereceğini hiç tahmin etmemişti!

4. Google Form (Basit ve ücretsiz anketler için en iyisi)

Google Formlar aracılığıyla

En kullanıcı dostu ve uygun maliyetli anket araçlarından biri olan Google Form, yanıt sınırları konusunda endişelenmenize gerek kalmadan dakikalar içinde anketler oluşturup dağıtımınıza olanak tanır.

Gelişmiş tasarım öğeleri veya derinlemesine analitik özellikleri olmasa da, temel mantık dallanması, otomatik veri görselleştirme ve kolay yanıt izleme için Google E-Tablolar ile doğrudan entegrasyon sunar.

Google ekosistemine entegre olduğu için, Google Forms anketleri oluşturmak, halihazırda Gmail, Drive ve Docs kullanan takımlar için yararlıdır.

Google Formların en iyi özellikleri

Anketin daha hızlı tamamlanması için e-posta veya geçmiş yanıtları kullanarak yanıtları önceden doldurun.

Yüz yüze anket katılımcılarının anketlere anında erişebilmeleri için QR kodları oluşturun.

Doğru ve tamamlandı yanıtlar elde etmek için yanıt doğrulama özelliğini ayarlayın.

Anketler içinde belge gönderi veya ödevler için dosya yüklemelerini etkinleştirin.

Form Publisher gibi eklentileri kullanarak yanıtları otomatik olarak Google Dokümanlar veya PDF'lere dönüştürün.

Takımlarınızı gerçek zamanlı olarak bilgilendirmek için yeni yanıtlar için e-posta bildirimlerini ayarlayın.

Google Formların sınırları

Premium anket araçlarına kıyasla özel seçeneklerin sınırlı olması

Google ekosistemi dışında yerleşik entegrasyonlar yoktur

Google Formlar fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Form puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (42.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (11.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Google Formlar hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorumcu şöyle diyor:

Google Form, hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olan önceden oluşturulmuş şablonları sağladığı için harika bir deneyim sunar. Ayrıca basit ve sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzü sağlar.

Google Form, hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olan önceden oluşturulmuş şablonları sağladığı için harika bir deneyim sunar. Ayrıca basit ve sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzü sağlar.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Google Formlar, kopya çekmeyi önlemek için testleri otomatik olarak notlandırmanıza ve soruları karıştırmanıza olanak tanır, bu da onu öğretmenler ve eğitmenler için şaşırtıcı derecede kullanışlı hale getirir.

5. SurveyMonkey (Pazar araştırması ve müşteri geri bildirimi için en iyisi)

SurveyMonkey aracılığıyla

Erişilebilirlik ve daha sofistike veri içgörüleri arasında bir denge arayanlar için SurveyMonkey, çok yönlü bir seçenek olarak adımı atlıyor.

Kullanım kolaylığı ile yapay zeka destekli soru önerileri, atlama mantığı, yanıt ağırlıklandırma ve otomatik raporlama özelliklerini bir araya getirir. Bu, araştırma ağırlıklı bir platformun karmaşıklığı olmadan ayrıntılı geri bildirimlere ihtiyaç duyan işler için mükemmel bir seçimdir.

SurveyMonkey ayrıca e-posta, SMS, sosyal medya ve web sitesi gömme gibi çeşitli dağıtım yöntemleri de sunar.

Hatta karşılaştırma özellikleri de sunarak, işlerin anket sonuçlarını sektör standartlarıyla karşılaştırmasına olanak tanır.

SurveyMonkey'in en iyi özellikleri

Anketler içinde A/B testi gerçekleştirerek soru biçimlerini karşılaştırın ve katılımı artırın.

Otomatik hatırlatıcılar ve SurveyMonkey şablonları ile tekrarlayan anketler planlayarak müşteri geri bildirimlerini toplamaya devam edin.

Anket mantığını uygulayarak önceki cevaplara göre soruları gösterin veya gizleyin.

Otomatik çevirilerle çok dilli anketler oluşturarak küresel erişim sağlayın

Gelişmiş veri analizi ve raporlama için yanıtlara ağırlıklı puanlama atayın.

SurveyMonkey sınırları

Ücretsiz plan, diğer SurveyMonkey alternatiflerine kıyasla sınırlı yanıt sayısı ve gelişmiş özellikler açısından yetersizdir.

Daha yüksek seviyeli planlar küçük işler için pahalı olabilir.

SurveyMonkey fiyatlandırması

Takım Avantajı : 18 $/kullanıcı/ay

Takım Premier : 44 $/kullanıcı/ay

Bireysel Plan – Premier Yıllık: 57 $/ay

Bireysel Plan – Avantajlı Yıllık: 23 $/ay

Standart Aylık: 10 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

SurveyMonkey puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (24.940+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (10.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar SurveyMonkey hakkında ne diyor?

TrustRadius incelemesi şöyle diyor:

SurveyMonkey, aldığınız verilerle ilgili grafikler sağlayıcı olarak sunulmak istediğinizde de mükemmeldir, bu sayede bunları manuel olarak yapmanız gerekmez ve zamandan tasarruf edersiniz. SurveyMonkey'i kullanmanın uygun olmadığı bir durum aklıma gelmiyor.

SurveyMonkey, aldığınız verilerle ilgili grafikler sağlayıcı olarak sunulmak istediğinizde de mükemmeldir, bu sayede bunları manuel olarak yapacak zaman harcamazsınız. SurveyMonkey'i kullanmanın uygun olmadığı bir durum aklıma gelmiyor.

🧠 İlginç Bilgi: Brand Right Marketing, ClickUp Otomasyonları ve Görev Şablonlarını kullanarak ş akışını dönüştürdü, proje kurulum süresini %50 azalttı ve kampanyaları izledi.

6. Jotform (Ödeme ve otomasyon özellikleriyle form oluşturmak için en iyisi)

Jotform aracılığıyla

Geleneksel anket platformlarından farklı olarak, Jotform sürükle ve bırak form oluşturucusu ile öne çıkıyor. Ayrıca, kullanıcıların dinamik ve kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturmasına olanak tanıyan gelişmiş koşullu mantık özelliğine de sahiptir.

Bu aracın en önemli özelliklerinden biri, PayPal, Stripe ve Square ile entegrasyonlar sayesinde anketler içinde doğrudan ödeme alabilmesidir.

Ayrıca, yanıtlardan otomatik olarak özel PDF'ler oluşturabilir, bu da onu sözleşmeler, başvurular veya anket raporlarını işleyen işler için güçlü bir araç haline getirir.

Güvenlik gerektiren veri toplama için Jotform, HIPAA uyumlu seçenekler de sunarak sağlık, finans ve hukuk firmaları için mükemmel bir seçimdir.

Jotform'un en iyi özellikleri

Kiosk modunu kullanarak tableti özel bir form istasyonuna dönüştürerek yerinde veri toplayın.

Koşullu e-posta mantığını uygulayarak, yanıtlayanlara cevaplarına göre özel takip e-postaları gönderin.

Form ş akışlarını otomasyon ile gerçekleştirerek gönderileri farklı takım üyelerine yönlendirin.

İşleme almadan önce form gönderilerini incelemek ve onaylamak için onay ş Akışı ayarlayın.

Dropbox veya Google Drive ile entegre ederek gönderilen dosyaları otomatik olarak depolayın.

Fiyat tahminleri veya puan bazlı değerlendirmeler için formlarda akıllı hesaplamaları etkinleştirin.

Jotform sınırları

Ücretsiz plan, diğer Jotform alternatiflerine kıyasla sınır sayıda gönderi ve depolama sunar.

Arayüz, büyük sayıdaki özellik nedeniyle biraz karmaşık gelebilir.

Jotform fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Bronz : Aylık 39 $

Gümüş : 49 $/ay

Gold : 129 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Jotform puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (3.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Jotform hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Jotform'da en çok sevdiğim şey, ne kadar sezgisel olduğu. Formlar için koşullar oluşturabilme özelliği çok yardımcı oldu. Bileşenler de çok kullanışlı. Kısa süre önce ş Akışı sürecini entegre ettim ve bu sayede çok zaman kazandım.

Jotform'da en çok sevdiğim şey, ne kadar sezgisel olması. Formlar için koşullar oluşturabilme özelliği çok yardımcı oldu. Bileşenler de çok kullanışlı. Kısa süre önce ş Akışı sürecini entegre ettim ve bu sayede çok zaman kazandım.

7. Zoho Survey (CRM entegrasyonu ile bütçe dostu anket oluşturma için en iyisi)

Zoho Survey aracılığıyla

Zoho CRM, Zoho Analytics ve Zoho Mail ile verimli bir şekilde iş yapmak üzere tasarlanan Zoho Survey, şirketiniz halihazırda Zoho paketini kullanıyorsa mükemmel bir seçenektir.

Çevrimdışı anket toplama, çoklu dil desteği ve beyaz etiket markalama, küresel araştırmalar veya çalışan geri bildirim kampanyaları yürüten işler için özellikle kullanışlıdır.

Gelişmiş yanıt filtreleme ve segmentasyon araçları, şirketlerin eğilimleri analiz etmesine yardımcı olurken, otomatik raporlar hızlı içgörüler sağlar.

Zoho Survey'in en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir temalar ve markalama seçenekleriyle sınırsız anket oluşturun.

Ayrıntılı raporlar ve duygu analizi ile yanıtları gerçek zamanlı olarak analiz edin.

Zoho CRM ve pazarlama araçlarıyla anket dağıtımını ve takiplerini otomasyonla gerçekleştirin.

E-posta, sosyal medya ve web sitesi gömülü öğeleri aracılığıyla geri bildirim yanıtlarını toplayın.

Zoho Survey sınırları

Ücretsiz plan sınırlı sayıda yanıt sunar ve gelişmiş analiz özellikleri içermez.

Bazı entegrasyonlar Zapier gibi üçüncü taraf bağlayıcılar gerektirir.

Zoho Survey fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 6 $

Artı: Kullanıcı başına aylık 10 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 29 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 68 $

Zoho Survey puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (430+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoho Survey hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorumcu şöyle yazıyor:

Harika bir anket aracı, çok eksiksiz ve anlaşılır. Tüm Zoho One kullanıcılarına tavsiye ederim. *

Harika bir anket aracı, çok eksiksiz ve anlaşılır. Tüm Zoho One kullanıcılarına tavsiye ederim. *

💡 Profesyonel İpucu: Anonim çalışan nabız anketlerini kullanarak dürüst geri bildirimleri teşvik edin ve açıklık ve sürekli iyileştirme kültürünü destekleyin.

8. QuestionPro (Akademik araştırmalar ve kurumsal anketler için en iyisi)

QuestionPro aracılığıyla

Ayrıntılı pazar araştırması veya ürün testi yapanlar için QuestionPro, diğer birçok anket aracında bulunmayan bir analitik derinlik seviyesi sunar.

Isı haritaları, konjoint analizi ve duygu analizi gibi gelişmiş soru türleri içerir ve basit çoktan seçmeli verilerin ötesinde içgörüler sağlar. Çevrimdışı özellikleri onu alan araştırmaları için ideal hale getirirken, yerleşik kitle paneli işlere anket dağıtımı için hedef demografik bilgilere erişim sağlar.

Önceliğiniz veriye dayalı karar verme ise, bu platform daha stratejik iş kararları için gerekli olan araştırma düzeyinde içgörüler de sağlar.

QuestionPro'nun en iyi özellikleri

Mantıksal dal, boru hattı ve puanlama ile anketler oluşturun

AI destekli analitik ve tahmine dayalı içgörülerle yanıtları analiz edin.

Anketleri e-posta ve sosyal medya dahil olmak üzere birden fazla kanalda dağıtım yapın.

Panel yönetim sistemi ile akademik ve pazar araştırmaları yapın

QuestionPro sınırları

Ücretsiz plan, premium özelliklere sınırlı erişim sunar.

Arayüz, yeni başlayanlar için karmaşık olabilir.

QuestionPro fiyatlandırması

Essentials : Ücretsiz

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 99 $ (yıllık faturalandırılır)

Takım Edition : Kullanıcı başına aylık 83 $ (yıllık faturalandırılır)

Research Suite: Özel fiyatlandırma

QuestionPro puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (480+ yorum)

Gerçek kullanıcılar QuestionPro hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Anketleri oluşturma, değerlendirme ve entegrasyonlar kolaylığı, bu aracı harika bir araç haline getiriyor!

Anketleri oluşturma, değerlendirme ve entegrasyonlar kolaylığı, bu aracı harika bir araç haline getiriyor!

💡 Profesyonel İpucu: Kullanıcıların gerçekte nasıl karar verdiklerini, örneğin hangi ürün özelliklerine en çok değer verdiklerini anlamaya çalışıyorsanız, konjoint analizi geleneksel derecelendirme ölçeklerinden daha iyi sonuçlar verir. Neyin önemli olduğunu sormak yerine, ödünleşimleri (ör. fiyat, hız ve özellik) sunarak yanıtlayanların seçim yapmasını sağlarsınız. Bu, gerçek tercihleri ortaya çıkarır ve insanların satın alma veya benimseme olasılığı daha yüksek olan teklifler tasarlamanıza yardımcı olur. Profesyonel hareket: Yol haritası oluştururken, fiyatlandırma yaparken veya kademeli paketler oluştururken kullanın.

9. Tally (Minimalist arayüzüyle sınırsız ücretsiz anketler için en iyisi)

Tally aracılığıyla

Tally, yeni kurulan şirketler, serbest çalışanlar ve küçük takımlar için son derece basit ve tamamen ücretsiz bir alternatif sunar.

Geri bildirim toplamak için tasarlanmış birçok freemium anket aracının aksine, Tally yanıt sınırı getirmez veya anahtar özellikleri ücretli erişim arkasında gizlemez. Sezgisel, blok tabanlı arayüzü, form oluşturmayı bir belge yazmak gibi hissettirir ve teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için bile erişilebilir hale getirir.

Basitliğine rağmen, yerleşik mantık, hesaplamalar ve Stripe ödeme entegrasyonu sunarak ilk bakışta göründüğünden daha çok yönlü bir araçtır.

En iyi özellikleri karşılaştırın

Formları markalama, mantık atlamaları ve koşullu alanlarla özelleştirin

Notion, Airtable ve Zapier gibi entegrasyonlarla yanıtları otomatikleştirin.

Webhook'ları kullanarak form verilerini diğer uygulamalara gönderin ve ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirin.

Sayım sınırları

Ücretsiz plan, yükseltilmediği sürece Tally markası dahildir.

Kurumsal odaklı araçlara kıyasla daha az entegrasyonlar

Tally fiyatlandırması

Pro : Aylık 29 $

iş: 89 $/ay

Derecelendirmeleri ve yorumları sayın

G2 : 4,7/5 (20+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Tally hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Basit, kullanımı kolay ama çok güçlü bir form oluşturucu. İnsanlar web siteme geldiğinde kullandığım potansiyel müşteri oluşturma formlarım, hizmetlerim için fiyat teklifi isteyenler için kullandığım kayıt formlarım, web semineri kayıtlarını toplamak için kullandığım formlarım ve şirketimde kullandığım tüm formlar tally ile oluşturulmuştur. Bu araç 9 aydan fazla bir süredir benim için çok iyi işliyor. Büyüdükçe hizmetlerini kullanmaya devam etmeyi planlıyorum. 🙂

Basit, kullanımı kolay ama çok güçlü bir form oluşturucu. İnsanlar web siteme geldiğinde kullandığım potansiyel müşteri oluşturma formlarım, hizmetlerim için fiyat teklifi isteyenler için kullandığım kayıt formlarım, web semineri kayıtlarını toplamak için kullandığım formlarım ve şirketimde kullandığım tüm formlar tally ile oluşturulmuştur. Bu araç 9 aydan fazla bir süredir benim için çok iyi işliyor. Büyüdükçe hizmetlerini kullanmaya devam etmeyi planlıyorum. 🙂

👀 Biliyor muydunuz? Günümüzde yaygın olarak kullanılan bir iş metriği olan Net Promoter Score (NPS), müşteri geri bildirimlerini toplamak amacıyla 2003 yılında tanıtıldı ve popülerliğini çevrimiçi anketlerin uygulanmasının basitliğine borçludur.

10. Formstack (Güvenlik ve HIPAA uyumlu veri toplama için en iyisi)

Formstack aracılığıyla

Yerleşik ş akışı otomasyonuna sahip bir anket aracına ihtiyaç duyan kuruluşlar için Formstack güçlü bir rakiptir. Basit etkileşimli anketlerin ötesinde, takımların onayları otomatikleştirmelerine, yanıtları yönlendirmelerine ve kullanıcı girdilerine göre belirli tetikleyici eylemleri tetiklemelerine olanak tanır.

Koşullu mantık, gelişmiş güvenlik özellikleri ve HIPAA uyumluluğu ile sağlık ve hukuk hizmetleri gibi hem özel hem de sıkı veri koruması gerektiren sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Formstack'in en iyi özellikleri

Manuel girişi azaltmak ve doğruluğu artırmak için formları CRM verileriyle önceden doldurun.

Anketlerde e-imzaları etkinleştirerek bunları yasal olarak bağlayıcı sözleşmelere dönüştürün.

Yanıtları farklı departmanlara yönlendirmek için çok adımlı onay ş Akışları ayarlayın.

Hassas bilgileri işleyen sektörler için SOC 2 uyumluluğu ve şifreleme ile verilerinizi güvence altına alın.

Form verilerini çevrimdışı olarak toplayın ve yeniden bağlandığınızda otomatik olarak senkronizasyon yapın.

Dinamik nüfus özelliği kullanarak formları kullanıcı bilgilerine göre kişiselleştirin.

Formstack sınırları

Karmaşık ş Akışı otomasyonu için daha zor öğrenme eğrisi

Ücretsiz planında sınırlı özellikler

Formstack fiyatlandırması

Formlar : 99 $/ay

Paket : 299 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Formstack puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (450'den fazla yorum)

Capterra: 4,0/5 (110+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Formstack hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorumcu şöyle diyor:

Fiyat-performans oranı çok iyi ve kullanımı nispeten kolay. Birkaç yıldır kullanıyoruz ve onsuz çalışmayı hayal bile edemiyoruz – küçük iş için verimli bir iş akışı için çok önemli ve aynı görevleri yapacak bir yöneticiye ödeme yapmaktan çok daha ucuz.

Fiyat-performans oranı çok iyi ve kullanımı nispeten kolay. Birkaç yıldır kullanıyoruz ve onsuz çalışmayı hayal edemiyoruz – küçük iş için verimli bir iş akışı için çok önemli ve aynı görevleri yapacak bir yöneticiye ödeme yapmaktan çok daha ucuz.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %13'ü zor kararlar almak ve karmaşık sorunları çözmek için yapay zeka kullanmak istiyor. Ancak, sadece %28'i iş yerinde düzenli olarak yapay zeka kullandığını söylüyor. Olası bir neden: Güvenlik endişeleri! Kullanıcılar, karar verme için hassas verilerinizi harici bir yapay zeka ile paylaşım yapmak istemeyebilir. ClickUp, yapay zeka destekli problem çözme özelliğini güvenli Çalışma Alanınıza getirerek bu sorunu çözüyor. SOC 2'den ISO standartlarına kadar, ClickUp en yüksek veri güvenliği standartlarına uygundur ve çalışma alanınızda üretken yapay zeka teknolojisini güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

11. Alchemer (Gelişmiş anket özel özen ve geri bildirim yönetimi için en iyisi)

G2 aracılığıyla

Maksimum özelleştirme, derinlemesine analiz ve kurumsal güvenlik isteyen şirketler için Alchemer (eski adıyla SurveyGizmo) ideal bir seçimdir.

Alchemer, gerçek zamanlı içgörülerin filtrelenebileceği, görselleştirilebileceği ve takımlar arasında paylaşım yapılabileceği tamamen özel gösterge panelleri oluşturmanıza olanak tanır. GDPR, HIPAA ve SOC 2 uyumluluğu dahil olmak üzere sıkı güvenlik standartlarını karşılar, bu da onu gizli veya düzenlemeye tabi verileri işleyen kuruluşlar için güçlü bir seçim haline getirir.

Platformun API ve webhook desteği, CRM'ler, otomasyon araçları ve analiz platformlarıyla kolay entegrasyon sağlar ve anket verilerinin izole olmamasını garanti eder.

Alchemer'in en iyi özellikleri

Anket yanıtlarından otomasyon eylemlerini tetikleyici olarak kullanarak CRM kayıtlarını güncelleyin veya görev atayın.

Anket dalını kullanarak yanıtlara dayalı hiper kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturun.

Etkileşimli gösterge panellerini raporlara yerleştirerek anket sonuçlarını dinamik bir şekilde görselleştirin ve paylaşım yapın.

Anket oluşturma ve takımlar arasında veri görünürlüğünü yönetmek için rol tabanlı erişim denetimleri uygulayın.

Anket yanıtlarına göre e-posta uyarılarını otomasyon ile otomatikleştirerek anında takip yapın.

Daha derin içgörüler elde etmek için zaman içinde yanıt verenleri izleme yöntemiyle izleerek uzun vadeli çalışmalar yürütün.

Alchemer sınırları

Daha basit anket araçlarına kıyasla daha yüksek fiyatlandırma

Bazı gelişmiş özellikler için ek eklentiler gerekir.

Alchemer fiyatlandırması

İşbirlikçi : Kullanıcı başına aylık 55 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 165 $

Tam Erişim : Kullanıcı başına aylık 275 $

İş Platformu: Özel fiyatlandırma

Alchemer puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Alchemer hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:

Diğer araçlar ve platformlarla entegre olma özelliği benim için büyük bir artı oldu. Alchemer hesabımı işte kullandığım diğer uygulamalarla bağlantı kurabiliyorum, bu da verimliliğimi ve üretkenliğimi önemli ölçüde artırdı.

Diğer araçlar ve platformlarla entegre olma özelliği benim için büyük bir artı oldu. Alchemer hesabımı işte kullandığım diğer uygulamalarla bağlantı kurabiliyorum, bu da verimliliğimi ve üretkenliğimi önemli ölçüde artırdı.

En İyi SurveySparrow Alternatifi? ClickUp Her Şeyi Yapacak

Yanıtları toplamak, denklemin sadece bir parçasıdır. Asıl değer, geri bildirimleri gerçekten kullanabileceğiniz içgörülere dönüştürmekten gelir. Typeform, Qualtrics ve Google Form gibi araçların her biri SurveySparrow'a alternatif olarak kendi güçlü yönlerine sahip olsa da, ClickUp nihai hepsi bir arada çözüm olarak öne çıkıyor.

Anket öncesi araştırmadan doğru soruların formüle edilmesine, dağıtımdan analiz ve eyleme kadar her şeyi ClickUp yapar. En iyisi de, tüm bu ş akışını koordine etmek için özel Clickup Ajanları oluşturabilirsiniz.

Özel formlar, otomasyon ve derin entegrasyonlar ile ClickUp, müşteri geri bildirimlerini mevcut ş Akışlarınız içinde kolayca toplamanızı sağlar. İster müşteri görüşlerini topluyor, ister çalışan anketleri yapıyor, ister paydaşların geri bildirimlerini yönetiyor olun, ClickUp her yanıtın gerçek bir etkiye dönüşmesini sağlar.

Katılımı artırmak ve veriye dayalı kararlar almak konusunda ciddiyseniz, ClickUp daha akıllı bir seçimdir. Bugün ücretsiz kaydolun ve geri bildirimleri toplama ve kullanma şeklinizi değiştirin!