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2025'te Çalışan Bağlılığı için En İyi Workvivo Alternatifleri
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2025'te Çalışan Bağlılığı için En İyi Workvivo Alternatifleri

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
4 Temmuz 2025

Workvivo'yu, hepsi bir arada çalışan deneyimi platformu olacağını düşünerek seçtiniz. Ancak şimdi, gerçek bir katılım merkezi olmaktan çok dijital bir ilan panosu gibi görünüyor.

Tanıdık geldi mi? Bu sizin hatanız değil.

Birçok takım, iletişim platformlarını aşar ve daha basit, daha akıllı ve kullanımı keyifli bir şey arar.

Belki de uzaktaki çalışanlarınızla işbirliği yaparken daha sezgisel, daha sosyal veya kullanımı daha kolay bir araca ihtiyacınız vardır. Workvivo size basit değil de dağınık geliyorsa, daha iyisini hak ediyorsunuz.

İyi haber mi? Tek bir platformda tüm bunları sizin için kolaylaştıran güçlü Workvivo alternatifleri var. Evet, tüm araştırmayı biz yaptık, size gerek yok.

Neden Workvivo Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Workvivo, birçok kuruluşun çalışan bağlılığını artırmak için dijital bir alan oluşturmasına yardımcı olmuştur. Ancak bir yıl önce işe yarayan şeyler artık hantal, sınırlı veya çalışanlarınızın iş ve iletişim biçiminden kopuk gelebilir.

👀 Biliyor muydunuz? Küresel olarak bağlı çalışanların oranı %21'e düştü ve en büyük düşüş yöneticilerde yaşandı.

Aşağıdakileri istiyorsanız Workvivo alternatiflerini tercih etmelisiniz:

  • Gelişmiş katılım özellikleri: Bazı platformlar, iş gücünüzü anlamanıza ve motive etmenize yardımcı olmak için daha iyi çalışan katılımı özellikleri ve güçlü analiz yetenekleri sunar
  • Daha sorunsuz entegrasyonlar: Alternatifler, mevcut iç iletişim yazılımınız, üçüncü taraf araçlarınız ve harici uygulamalarınızla daha sorunsuz entegrasyon sağlayabilir
  • Kullanıcı dostu arayüz: Daha sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüz, benimsemeyi artırabilir ve uzaktan çalışanlar dahil tüm çalışanlar için günlük kullanımı kolaylaştırabilir
  • Esnek özelleştirme: Diğer platformlar daha fazla özelleştirme seçeneği sunarak iletişimi özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilmenizi sağlar
  • Daha iyi mobil destek: Alternatifler, üstün mobil cihaz desteği sunarak ön saflarda çalışanların ve uzaktan çalışanların bağlılıklarını sürdürmelerini kolaylaştırır

💡 Profesyonel İpucu: Araçları değiştirmeden önce, takımınızla görüşün ve çözmek istediğiniz sorunları haritalandırın. Bu, gereksiz bilgileri filtrelemenize ve İK stratejileriyle ve çalışanların tercihleriyle uyumlu anahtar özellikleri seçmenize yardımcı olur.

Workvivo Alternatiflerine Genel Bakış

Her bir aracı tek tek incelemek için yeterli zamanınız yok mu? İşte tüm Workvivo alternatifleri ve kullanım örneklerine hızlı bir bakış:

Araç AdıKullanım örneğiEn iyisiFiyatlandırma
ClickUpİş yönetimi ve takım işbirliği için hepsi bir arada platformİş, iletişim ve katılımı yönetmek için esnek, bağlantılı bir çalışma alanı arayan takımlarÜcretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar 7 $/kullanıcı/ay'dan başlar
Microsoft TakımlarıMicrosoft ekosisteminde video odaklı takım işbirliğiMicrosoft 365'i zaten kullanmakta olan ve entegre video görüşmeleri, mesajlaşma ve dosya paylaşımı arayan takımlarÜcretsiz; kullanıcı başına aylık 4 $'dan başlayan ücretli planlar
Meta'dan WorkplaceSosyal medyadan ilham alan çalışan bağlılığıTüm çalışanlar için sosyal medya benzeri gayri resmi bir iletişim platformu isteyen dijital takımlarKullanıcı başına aylık 4 $'dan başlayan ücretli planlar
SlackAnlık mesajlaşma yoluyla hızlı tempolu ekip çalışması ve işbirliğiKanallara, anlık mesajlaşmaya ve akıllı entegrasyonlara odaklanarak gerçek zamanlı iletişimi önceliklendiren profesyonellerÜcretsiz; kullanıcı başına aylık 8,75 $'dan başlayan ücretli planlar
Microsoft Viva EngageMicrosoft 365 ekosistemindeki çalışan topluluklarıMicrosoft 365 kullanan, topluluk oluşturma ve çalışan bağlılığına odaklanan şirketlerKullanıcı başına aylık 2 $'dan başlayan ücretli planlar
ConnecteamMobil öncelikli bir yaklaşımla masa başı olmayan takımları yönetinBasit, iletişim ve görev yönetimi platformu arayan ön saflarda ve uzaktan çalışan takımlarÜcretsiz; aylık 35 $'dan başlayan ücretli planlar
JostleKültür odaklı çalışan iletişimi ve takdirKullanımı kolay bir platformla çalışanların bağlantısını, takdirini ve iç kültürü geliştirmek isteyen işletmelerÖzel fiyatlandırma
StaffbaseÇok kanallı çalışan iletişimiDağıtılmış, küresel takımları olan ve kanallar arası iletişim için merkezi bir platform arayan kurumsal şirketlerÖzel fiyatlandırma
SociabbleÇok kanallı iletişim ve içerik dağıtımıÇeşitli temas noktalarına içerik dağıtmak isteyen büyük veya masa başı olmayan işgücüÖzel fiyatlandırma
LumAppsAI destekli kişiselleştirilmiş iletişimAI destekli içerik ve iletişime sahip esnek, merkezi bir intranet isteyen şirketlerÖzel fiyatlandırma
BlinkÖn saflarda çalışanların bağlılığını artırınÇevrimdışı erişim ve gerçek zamanlı iletişim araçlarına ihtiyaç duyan ön saflarda çalışan, masa başı olmayan çalışanlarÜcretsiz; kullanıcı başına aylık 4,50 $'dan başlayan ücretli planlar
SimpplrAI destekli birleşik çalışan deneyimiKişiselleştirme ile iletişimi ve bilgi paylaşımını merkezileştiren bir katılım platformu isteyen şirketlerÖzel fiyatlandırma
FirstupOtomatik, yapay zeka destekli çalışan iletişimiVeriye dayalı karar verme ile işgücü iletişimini büyük ölçekte otomatikleştirmek ve kişiselleştirmek isteyen kurumsal şirketlerÖzel fiyatlandırma

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz

Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz.

ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

🧠 Eğlenceli Bilgi! Daha ayrıntılı işyeri iletişimi, çalışanların verimliliğini neredeyse beş kat artırır!

Kullanabileceğiniz En İyi Workvivo Alternatifleri

Her çalışan bağlılığı yazılımı aynı değildir ve bu iyi bir şeydir. Takımınızın boyutuna, tarzına ve kurulumuna bağlı olarak, doğru araç çok farklı görünebilir.

Sizin için en iyisini bulalım.

1. ClickUp (İş yönetimi ve takım işbirliği için hepsi bir arada platform)

ClickUp Otomatik Pilot Ajanları
AI destekli, entegre sohbetin gücünü deneyimleyin. Tekrarlayan soruları yanıtlayın, günlük ve haftalık raporları otomatikleştirin, mesajları önceliklendirin ve atayın ve daha fazlasını ClickUp Autopilot Agents ile yapın

Hiçbir zaman işe yaramayan verimlilik hilelerini aramaktan bıktıysanız, ClickUp takımınızın hak ettiği yükseltmedir.

ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama, çalışanların iletişim, işbirliği ve katılımını zahmetsiz ve hatta gerçekten eğlenceli hale getirerek proje yönetimini yeniden tanımlıyor!

Gerçek zamanlı konuşmaların merkezi olan ClickUp Chat ile başlayalım. Bir proje takımıyla beyin fırtınası yapıyor, departmanınızla güncellemeleri paylaşıyor veya şirket çapında duyurular yayınlıyor olun, Chat her şeyi tek bir yerde düzenli tutar.

Herhangi bir konu, takım veya girişim için sohbet kanalları oluşturun ve e-postaları karıştırmadan veya araçlar arasında geçiş yapmadan herkesi bilgilendirin. Bonus! Görevleri doğrudan sohbetlerden atayabilirsiniz. Yapılacaklar listenizi daha fazla uzatmanıza gerek yok!

ClickUp Arayüzü
ClickUp ile iletişimi basitleştirin, katılımı artırın ve tüm takımınızın işlerini tek bir bağlantılı çalışma alanında yönetin

Artık akıllı sohbetler yapıyorsunuz, ClickUp Görevleri ile bu konuşmaları eyleme dönüştürün. Görevleri atayın, öncelikleri belirleyin, belgeleri ekleyin ve ilerlemeyi tek bir şık, özelleştirilebilir çalışma alanında izleyin.

Listeler, Kanban panoları, takvimler ve zaman çizelgeleri gibi 15'ten fazla görünüm ile ClickUp, sizin iş akışınıza uyum sağlar, tersi değil.

Klasik "Oops, mesajınızı kaçırdım" bahanesinden bıktınız mı? Görevlerde, belgelerde ve hatta beyaz tahtalarda @bahsetmeler, işin yapıldığı yerde geri bildirim vermeyi, soru sormayı veya ekip arkadaşlarını etiketlemeyi kolaylaştırır.

ClickUp Brain
ClickUp Brain ile yazınızı geliştirin, konuşmaları özetleyin, gerçek zamanlı çalışma alanı bilgileri alın ve toplantılarınızı yazıya dökün

Takımınıza ekstra bir beyin mi lazım? AI destekli takım arkadaşınız ClickUp Brain ile tanışın.

Belgeleri ve konuşmaları özetler, yanıt taslakları oluşturur, politikaları ortaya çıkarır ve hatta çalışma alanına özgü soruları yanıtlar.

Sesli ve görüntülü toplantılarınızı bile yazıya dönüştürür, böylece hiçbir şeyi kaçırmazsınız. Yeni çalışanların işe alımı, uzaktan çalışan takımlar veya zamanına değer veren herkes (yani herkes) için mükemmeldir. ClickUp Brain ile işbirliği hedeflerinize ulaşmak için 10 farklı uygulamaya ihtiyacınız yok.

Dokümantasyon söz konusu olduğunda, ClickUp Bilgi Yönetimi her zaman güncel olan iç merkezinizdir.

İK politikaları, SOP'ler, işe alım kılavuzları ve daha fazlasını tek bir arama yapılabilir, işbirliğine açık alanda saklayın. Takımınız ve bilgi tabanınızla birlikte büyümek üzere tasarlanmış, canlı bir sosyal intranet gibi fonksiyon görür.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain'i doğrudan ClickUp Belgeleri içinde kullanarak anında özel belgeler taslak haline getirin ve takımınızla işbirliği yaparak gerçek zamanlı geri bildirim toplayın.

ClickUp Bilgi Yönetimi
ClickUp Bilgi Yönetimi ile şirket bilgilerini işbirliği içinde bulun, saklayın, paylaşın ve güncelleyin

Çalışanlarınızdan sağlam geri bildirim almanız gerektiğinde ne yaparsınız? ClickUp Formları ile bu çok kolay. Anlık anketler düzenleyin, anonim geri bildirimler toplayın, harika işleri övün veya hızlı anketlerle çalışanların ruh halini kontrol edin.

Takip işlemlerini otomatikleştirebilir, yöneticileri uyarabilir ve yanıtları görevlere dönüştürebilirsiniz. Bu, sadece dinlemekle kalmayıp, önemli konularda harekete geçtiğiniz anlamına gelir.

ClickUp Formları
ClickUp Formları ile çalışanların geri bildirimlerini alın, anketler düzenleyin, fikirleri toplayın ve takımın ruh halini izleyin

Tek yönlü iletişimin ötesine geçmek ve gerçekten birlikte çalışmak istiyorsanız, bunu yapabileceğiniz yer burası.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

  • ClickUp Otomasyonları ile hatırlatıcılar, durum güncellemeleri ve alt görev oluşturma gibi tekrarlayan görevleri ortadan kaldırın
  • ClickUp Proje Zaman Takibi ile her görev için harcanan zamanı takip edin ve ofis içi ve uzaktaki çalışanlarınızın uyumunu sağlayın
  • Özel ClickUp Gösterge Panelleri ile gerçek zamanlı içgörüler sayesinde ilerlemeyi ve katılımı görselleştirin
  • Çalışma alanınızın tamamında ClickUp Bağlantılı Arama ile her şeyi, her yerde bulun
  • Slack, Zoom, Google Takvim ve daha fazlası gibi 1000'den fazla üçüncü taraf araçla entegre edin

ClickUp sınırlamaları

  • Bazı kullanıcılar hafif bir öğrenme eğrisi yaşayabilir
  • Mobil uygulama, masaüstü uygulamasına kıyasla sınırlı görünüm sunabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

  • G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
  • Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Flying Kiwi'nin Kreatif Direktörü Krijn E. şöyle diyor:

…proje yönetimi ve iç iletişim için birçok farklı araç denedik, ancak ClickUp sonunda tüm gereksinimlerimizi karşılayan tek araç oldu. Akıllı, yenilikçi ve inanılmaz derecede iyi organize edilmiş. Görevleri yönetmek, ilerlemeyi izlemek veya takım olarak senkronizasyonu sağlamak gibi tüm görevleri ClickUp sorunsuz bir şekilde yerine getiriyor…

…proje yönetimi ve iç iletişim için birçok farklı araç denedik, ancak ClickUp sonunda tüm gereksinimlerimizi karşılayan tek araç oldu. Akıllı, yenilikçi ve inanılmaz derecede iyi organize edilmiş. Görevleri yönetmek, ilerlemeyi izlemek veya takım olarak senkronizasyonu sağlamak gibi tüm görevleri ClickUp sorunsuz bir şekilde yerine getiriyor…

2. Microsoft Teams (Video odaklı takım işbirliği için en iyisi)

Microsoft Takımları
microsoft Teams aracılığıyla

Takımınız zaten Microsoft ekosisteminde çalışıyorsa, Microsoft Teams doğal bir seçenektir. İletişim, işbirliği ve katılımı bir araya getirir.

HD video görüşmelerinden gerçek zamanlı mesajlaşmaya ve belge paylaşımına kadar, Teams etkili uzaktan işbirliği araçlarıyla merkezi bir çalışma alanı sağlar. Ayrıca, Microsoft 365 ve Viva Engage gibi çalışan bağlılığı araçları işbirliğini kolaylaştırır.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

  • Takımlar, departmanlar veya projeler için kanallara göre konuşmaları düzenleyin
  • Kolay uzaktan işbirliği için video görüşmeleri düzenleyin, ekranları paylaşın ve toplantıları kaydedin
  • Uygulamadan çıkmadan Word, Excel veya PowerPoint dosyaları üzerinde işbirliği yapın
  • Akıllı, birleşik arama ve sesli iletişim için Teams Phone'u kullanın

Microsoft Teams sınırlamaları

  • Öğrenme eğrisi oldukça diktir
  • Arayüz bazen hatalı çalışabilir

Microsoft Teams fiyatlandırması

  • Sonsuza Kadar Ücretsiz
  • Microsoft 365 Personal: 9,99 $/ay
  • Microsoft 365 Aile: 12,99 $/ay
  • Microsoft Teams Essentials: Kullanıcı başına aylık 4 $
  • Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları
  • Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 $
  • Microsoft 365 Business Premium: Kullanıcı başına aylık 22 ABD doları

Microsoft Teams değerlendirmeleri ve yorumları

  • G2: 4,4/5 (15.900+ yorum)
  • Capterra: 4,5/5 (10.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Teams hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorum şöyle diyor:

Microsoft Teams'i ilk kez kullanmaya başladığınızda bir öğrenme süreci vardır. Arayüz, tek bir platformda birçok özellik barındırdığı için alışmak biraz zaman alır.

Microsoft Teams'i ilk kez kullanmaya başladığınızda bir öğrenme süreci vardır. Arayüz, tek bir platformda birçok özellik barındırdığı için alışmak biraz zaman alır.

3. Slack (Hızlı tempolu ekip çalışması ve işbirliği için en iyisi)

Slack
slack aracılığıyla

Slack, anlık mesajlaşma, gerçek zamanlı işbirliği ve akıllı entegrasyonlara güvenen takımlar için uygundur. Verimlilik ve çeviklik için tasarlanmış merkezi bir alanda insanları, projeleri ve iş akışlarını bir araya getirir.

Düzenli iletişim kanalları, Slack Connect aracılığıyla kolay işbirliği ve 2.600'den fazla uygulama ile entegrasyonlar sağlar. Bu, e-posta karmaşası olmadan takımınızın hızlı hareket etmesine ve uyumlu çalışmasına yardımcı olur.

Slack'in en iyi özellikleri

  • Takımlar, projeler veya konular için kanallar aracılığıyla konuşmaları düzenleyin
  • Gerçek zamanlı işbirliği için toplantılara, klip paylaşımına veya anlık mesajlaşmaya katılın
  • Slack'in yapay zeka destekli arama özelliği ile tüm mesajları ve dosyaları arayın
  • Workflow Builder ve Slack AI ile tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Slack sınırlamaları

  • Büyük kuruluşlar için maliyetli olabilir
  • Ücretsiz sürüm, mesaj ve dosya geçmişini 90 gün ile sınırlar

Slack fiyatlandırması

  • Ücretsiz
  • Pro: Kullanıcı başına aylık 8,75
  • İş+: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
  • Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Slack değerlendirmeleri ve yorumları

  • G2: 4,5/5 (34.000+ yorum)
  • Capterra: 4,7/5 (23.800+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Slack hakkında ne diyor?

Reddit'te bir yorum şöyle diyor:

Müşterilerim için Slack kullanıyorum ve etkili buluyorum. Rahat ortamı yardımcı oluyor ve proje özellikleri işleri düzenli tutuyor. Hareket halindeyken görevleri yönetmek için harika.

Müşterilerim için Slack kullanıyorum ve etkili buluyorum. Rahat ortamı yardımcı oluyor ve proje özellikleri işleri düzenli tutuyor. Hareket halindeyken görevleri yönetmek için harika.

📮 ClickUp Insight: Ortalama bir profesyonel, iş ile ilgili bilgileri aramak için günde 30 dakikadan fazla zaman harcar. Bu, e-postaları, Slack konularını ve dağınık dosyaları aramak için yılda 120 saatten fazla zaman kaybı anlamına gelir. Çalışma alanınıza entegre edilmiş akıllı bir AI asistanı bunu değiştirebilir.

ClickUp Brain'e girin. Doğru belgeleri, konuşmaları ve görev ayrıntılarını saniyeler içinde ortaya çıkararak anında içgörüler ve yanıtlar sunar, böylece aramayı bırakıp işe başlayabilirsiniz.

💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF gibi takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak haftada 5 saatten fazla zaman kazandılar. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla zamandır. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir haftalık verimlilikle neler yaratabileceğini hayal edin!

4. Microsoft Viva Engage (Microsoft 365 odaklı çalışan toplulukları için en iyisi)

Microsoft Viva Engage
microsoft Viva Engage aracılığıyla

Başlangıçta Yammer olarak bilinen Microsoft Viva Engage, Microsoft'un çalışanları nerede çalışırlarsa çalışsınlar bir araya getirmek için tasarlanmış modern, kurumsal düzeyde bir sosyal ağdır.

Bir topluluk oluşturmanıza, liderliği çalışanlarla birleştirmenize ve merkezi iletişimi geliştirmenize yardımcı olur. Microsoft Teams, SharePoint ve Outlook gibi Microsoft 365 araçlarıyla doğrudan entegre olur ve katılımı takımınızın günlük iş akışına kolayca dahil etmenizi sağlar.

Microsoft Viva Engage'in en iyi özellikleri

  • Gayri resmi etkileşimler ve bilgi paylaşımı için ilgi alanına dayalı topluluklar oluşturun
  • Liderlik Köşesi ve canlı etkinlikler aracılığıyla çalışanları ve liderleri birbirine bağlayın
  • Viva'da Hikayeler, Kampanyalar ve Yanıtlar'ı kullanarak uzmanlık ve güncellemeleri paylaşın
  • AI tarafından oluşturulan içerik ve konuşma başlatıcılar için Microsoft Copilot'u kullanın

Microsoft Viva Engage sınırlamaları

  • Sınırlı gelişmiş özelleştirme seçenekleri
  • Copilot ve Analytics gibi premium özellikler için ek lisans gerektirir

Microsoft Viva Engage fiyatlandırması

  • Microsoft Viva Çalışan İletişimi ve Toplulukları: Kullanıcı başına aylık 2 ABD doları
  • Microsoft Viva Workplace Analytics ve Çalışan Geri Bildirimi: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları
  • Microsoft Viva Suite: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Microsoft Viva Engage puanları ve yorumları

  • G2: Yorumlar mevcut değil
  • Capterra: 4,2/5 (800'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Viva Engage hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorum şöyle diyor:

Microsoft 365 şirket aboneliğim var ve Viva, birçok bileşeniyle güzel bir şekilde entegre oluyor, bu sayede bir amaç için yapılan işleri kolayca gelecekteki ihtiyaçlara uygulayabiliyorum.

Microsoft 365 şirket aboneliğim var ve Viva, birçok bileşeniyle güzel bir şekilde entegre oluyor, bu sayede bir amaç için yapılan işleri kolayca gelecekteki ihtiyaçlara uygulayabiliyorum.

5. Connecteam (Masa başı olmayan takımları yönetmek için en iyisi)

Connecteam: Workvivo Alternatifleri
connecteam aracılığıyla

Connecteam, iletişim, görev yönetimi ve katılım için basit bir araca ihtiyaç duyan, ön saflarda, masa başı olmayan veya uzaktan çalışanları olan şirketler için oluşturulmuş, mobil cihazlara öncelik veren bir platformdur.

E-postaları, elektronik tabloları ve birden fazla uygulamayı tek bir platformla değiştirmek isteyen işletmeler için özellikle etkilidir. İster güncellemeleri paylaşmak, zaman takibi yapmak ister geri bildirim toplamak olsun, Connecteam takım yönetiminizi senkronize halde tutmanıza yardımcı olur.

Connecteam'in en iyi özellikleri

  • Çalışan programları, şirket güncellemeleri, duyurular ve etkinlikleri tek bir iletişim merkezinde oluşturun
  • Kişisel, grup veya şirket çapında anlık mesajlaşma için güvenli sohbeti kullanın
  • Kontrol listeleri, formlar ve gerçek zamanlı raporlama araçlarıyla günlük işlemleri dijitalleştirin
  • GPS izleme özelliğini kullanın ve yerleşik araçlarla maaş bordrosunu basitleştirin

Connecteam sınırlamaları

  • Ücretsiz planda sınırlı özellikler
  • Başlangıçta bir öğrenme süreci gerektirir

Connecteam fiyatlandırması

  • Küçük İşletme Planı: 10 kullanıcıya kadar sonsuza kadar ücretsiz
  • Temel: 35 $/ay
  • Gelişmiş: 59 $/ay
  • Uzman: Aylık 119 $
  • Enterprise: Özel fiyatlandırma

Connecteam puanları ve yorumları

  • G2: 4,6/5 (2.300'den fazla yorum)
  • Capterra: 4,7/5 (2.300+ yorum)

Connecteam hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra'da bir yorum şöyle diyor:

Genel olarak, Connecteam ile harika bir deneyim yaşadım. Günlük operasyonlarımıza yapı ve netlik kazandırdı ve takım iletişimi hiç olmadığı kadar sorunsuz hale geldi. Zaman takibinden görevlere ve güncellemelere kadar her şey artık tek bir yerde. Özellikle yoğun vardiyalarda organize ve bağlantıda kalmamıza gerçekten yardımcı oldu.

Genel olarak, Connecteam ile harika bir deneyim yaşadım. Günlük operasyonlarımıza yapı ve netlik kazandırdı ve takım iletişimi hiç olmadığı kadar sorunsuz hale geldi. Zaman takibinden görevlere ve güncellemelere kadar her şey artık tek bir yerde. Özellikle yoğun vardiyalarda organize ve bağlantıda kalmamıza gerçekten yardımcı oldu.

6. Jostle (Kültür odaklı çalışan iletişimi için en iyisi)

Jostle: Workvivo Alternatifleri
jostle aracılığıyla

Uzaktaki, ofisteki ve ön saflardaki takımları tek bir dijital alanda bir araya getiren daha basit, görsel olarak çekici bir platform arıyorsanız, Jostle tam size göre olabilir. İç iletişimi ve çalışanların takdir edilmesini kolaylaştırmaya odaklanır.

Çalışanların nerede çalışırsa çalışsın, herkesin bilgilendirilmiş, bağlantılı ve değerli hissetmesine yardımcı olur. Sosyal medya benzeri bir arayüz ve sıfır kurulum ücreti ile Jostle, takımların teknik yük olmadan hızlı bir şekilde uyum sağlamasına yardımcı olur.

En iyi özellikler

  • Herkesi bilgilendirmek için hedefli duyurularla haberleri, güncellemeleri ve etkinlikleri paylaşın
  • JostleTV'yi kullanarak önemli güncellemeleri dinlenme odalarına ve fabrika katlarına aktarın
  • Çalışan takdir mesajları ve etkinliklerle başarıları takdir edin ve dönüm noktalarını kutlayın
  • Kolay erişim için kaynakları ve politikaları aranabilir bir kütüphanede düzenleyin

Sınırlamaları ortadan kaldırın

  • Arama özelliği tutarsız olabilir
  • Sınırlı gelişmiş özelleştirme seçenekleri

Jostle fiyatlandırması

  • Ücretsiz sürüm mevcuttur
  • Ek özellikler için özel fiyatlandırma

Jostle puanları ve yorumları

  • G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)
  • Capterra: 4,4/5 (70+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Jostle hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Aklıma gelen tek olumsuz nokta, daha çok kişisel bir rahatsızlık olan arama sonuçlarının tutarsızlığı. Bazı örneklerde, adresine gitmeniz gerekirken, diğer zamanlarda büyüteç simgesine tıklamanız gerekiyor ve yine diğer zamanlarda ise yazdıkça hızlı arama sonuçları çıkmaya başlıyor.

Aklıma gelen tek olumsuz nokta, daha çok kişisel bir rahatsızlık olan arama sonuçlarının tutarsızlığı. Bazı örneklerde, adresine gitmeniz gerekirken, diğer zamanlarda büyüteç simgesine tıklamanız gerekiyor ve yine diğer zamanlarda ise yazdıkça hızlı arama sonuçları çıkmaya başlıyor.

7. Staffbase (Çok kanallı çalışan iletişimi için en iyisi)

Staffbase: Workvivo Alternatifleri
staffbase aracılığıyla

Staffbase, birden fazla kanalda tutarlı ve etkili iletişim kurması gereken küresel takımlar için uygundur. İntranet güncellemelerinden mobil bildirimlere, e-posta kampanyalarından dijital tabelalara kadar her şeyi tek bir iletişim platformunda merkezileştirir.

Mobil öncelikli yaklaşımı ve Microsoft 365 entegrasyonları, ön saflarda ve uzaktan çalışanların bağlantıda kalmasını ve bilgilendirilmesini sağlamak için özellikle kullanışlıdır.

Staffbase'in en iyi özellikleri

  • Mobil uygulama, e-posta, SMS, intranet ve dijital tabela aracılığıyla iletişimi tek bir platformdan gerçekleştirin
  • Çok dilli destek ve yerel düzenleyicilerle küresel takımlar için iletişimi özelleştirin
  • Editör takvimleri kullanarak kampanyalar planlayın, yürütün ve ölçün
  • Kapsamlı iş gücü analitiği ve ısı haritaları ile bağlılık ve iletişimin etkisini analiz edin

Staffbase sınırlamaları

  • Küçük takımlar için çok pahalı olabilir
  • Rakiplerde bulunan bazı gelişmiş özellikler eksiktir

Staffbase fiyatlandırması

  • Özel fiyatlandırma

Staffbase puanları ve yorumları

  • G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)
  • Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Staffbase hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

En büyük güçlerinden biri, kullanıcı dostu arayüzüdür. Teknolojiye çok aşina olmayan takım üyeleri bile, fazla eğitim almadan hızlı bir şekilde kullanmayı öğrenebilir. Platformun tasarımı sezgiseldir, e-posta oluşturmayı ve göndermeyi kolaylaştırır.

En büyük güçlerinden biri, kullanıcı dostu arayüzüdür. Teknolojiye çok aşina olmayan takım üyeleri bile, fazla eğitim almadan hızlı bir şekilde kullanmayı öğrenebilir. Platformun tasarımı sezgiseldir, e-posta oluşturmak ve göndermek çok kolaydır.

8. Sociabble (Çok kanallı iletişim ve içerik dağıtımı için en iyisi)

Sociabble: Workvivo Alternatifleri
sociabble aracılığıyla

Sociabble, içerik oluşturmayı merkezileştirerek ve tüm çalışan temas noktalarında yaygınlaştırarak iç iletişimi basitleştirmenize yardımcı olur.

İntranet tarzı katılımına yoğun olarak odaklanan platformların aksine, Sociabble sosyal ağları çalışan katılımıyla birleştirir. Bu, onu büyük, dağıtılmış veya masa başı olmayan işgücü için uygun hale getirir.

Sociabble'ın en iyi özellikleri

  • İçeriği bir kez yayınlayın ve web, mobil, haber bültenleri, Teams, SharePoint ve LinkedIn gibi sosyal medya platformlarında dağıtın
  • Zapier, API'ler ve Power Automate ile iş akışlarını ve içerik sunumunu otomatikleştirin
  • Hedef kitleleri segmentlere ayırın ve bölgeler, departmanlar veya roller arasında mesajları kişiselleştirin

Sociabble sınırlamaları

  • Öğrenme eğrisi ile birlikte gelir
  • Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Sociabble fiyatlandırması

  • Özel fiyatlandırma

Sociabble puanları ve yorumları

  • G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)
  • Capterra: Yeterli yorum yok

Sociabble hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Sociabble'da en çok sevdiğim şey, sosyal medya platformlarıyla sorunsuz entegrasyonu, tek bir tıklama ile içerik paylaşımını inanılmaz derecede kolaylaştırması. Kullanıcı dostu arayüzü ve verimli yönetim araçları, içerik düzenleme ve dağıtım sürecini kolaylaştırarak zaman tasarrufu sağlar ve katılımı artırır. Sosyal medya stratejisini geliştirmek isteyen herkes için bir dönüm noktasıdır.

Sociabble'da en çok sevdiğim şey, sosyal medya platformlarıyla sorunsuz entegrasyonu, tek bir tıklama ile içerik paylaşımını inanılmaz derecede kolaylaştırması. Kullanıcı dostu arayüzü ve verimli yönetim araçları, içerik düzenleme ve dağıtım sürecini kolaylaştırarak zaman tasarrufu sağlar ve katılımı artırır. Sosyal medya stratejisini geliştirmek isteyen herkes için oyunun kurallarını değiştiren bir araç.

9. LumApps (AI destekli kişiselleştirilmiş iletişim için en iyisi)

LumApps: Workvivo Alternatifleri
lumApps aracılığıyla

LumApps, iç iletişimi basitleştirmek ve kuruluş genelinde çalışan deneyimlerini birleştirmek için tasarlanmış bir başka esnek platformdur. Merkezi bir hub görevi gören bu platform, tek bir kullanıcı dostu arayüzden şirket haberlerine erişmenize, görevleri tamamlamanıza ve iş arkadaşlarınızla bağlantı kurmanıza olanak tanır.

LumApps'ın en iyi özellikleri

  • İletişimi, kaynakları ve iş uygulamalarını tek bir çalışan merkezinde merkezileştirin
  • Hedef kitlelere kişiselleştirilmiş, yapay zeka destekli içerik ve duyurular sunun
  • Sosyal ve şirket intranet özellikleriyle bilgi paylaşımını, işbirliğini ve mikro öğrenmeyi mümkün kılın
  • Bağlantılı bir iş akışı için Google Çalışma Alanı ve Microsoft 365 gibi araçlarla entegre edin

LumApps sınırlamaları

  • Arayüz bazen yavaş olabilir
  • Yeni başlayanlar başlangıçta bir öğrenme süreciyle karşılaşabilir

LumApps fiyatlandırması

  • Özel fiyatlandırma

LumApps puanları ve yorumları

  • G2: 4,3/5 (80+ yorum)
  • Capterra: 4,1/5 (35+ yorum)

Gerçek kullanıcılar LumApps hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

LumApps kullanımı çok kolaydır. Eğitim aldıktan sonra, içeriğinizi entegre etmek için çok kolay bir şekilde gezinebilirsiniz. Şirketin her seviyesindeki tüm içerik türlerini birleştirmenize olanak tanır. Koşullar ve IA tarafından oluşturulan bileşenler, muhtemelen en iyi özelliklerden bazılarıdır ve bunlardan yararlanabilirsiniz.

LumApps kullanımı çok kolaydır. Eğitim aldıktan sonra, içeriğinizi entegre etmek için çok kolay bir şekilde gezinebilirsiniz. Şirketin her seviyesindeki tüm içerik türlerini birleştirmenize olanak tanır. Koşullar ve IA tarafından oluşturulan bileşenler, muhtemelen yararlanabileceğiniz en iyi özelliklerden bazılarıdır.

10. Blink (Ön saflarda odaklanan katılım için en iyisi)

Blink: Workvivo Alternatifleri
blink aracılığıyla

Günlerinizi vardiyaları ve çalışanların programlarını yöneterek mi geçiriyorsunuz? Blink bu işi kolaylaştırabilir. Blink, ön saflarda ve masa başında çalışmayan takımları olan kuruluşlar için tasarlanmış, mobil cihazlara öncelik veren bir çalışan deneyimi platformudur.

Düşük bağlantı ortamlarında bile sorunsuz bir şekilde çalışmak üzere tasarlanan Blink, iletişim, takdir, anketler ve temel araçları tek bir sezgisel uygulamada birleştirir. Dağıtılmış çalışanları bilgilendirir ve güçlendirir.

Blink'in en iyi özellikleri

  • Haber Akışı, Hikayeler ve güvenli sohbet aracılığıyla iki yönlü, gerçek zamanlı iletişim sağlayın
  • Çevrimdışı erişimin ve "rahatsız etmeyin" ayarlarının keyfini çıkarın
  • Anketler düzenleyin ve doğrudan uygulama içinden çalışan nabız anketi araçlarını kullanarak geri bildirim toplayın ve yanıt oranlarını artırın
  • Programlara, maaş bordrolarına, politikalara ve önemli araçlara erişimi Hub'da merkezileştirin

Sınırlamaları ortadan kaldırın

  • Ofis tabanlı takımlar için en iyi seçim olmayabilir
  • Rakiplere kıyasla sınırlı özelleştirme seçenekleri

Blink fiyatlandırması

  • İş: Kullanıcı başına aylık 4,50 $
  • Enterprise: Özel fiyatlandırma

Blink puanları ve yorumları

  • G2: 4,7/5 (250'den fazla yorum)
  • Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Blink hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Blink, özellikle önemli bilgilere hızlı bir şekilde erişmekte ve işin geri kalanıyla bağlantılı hissetmekte zorlanan ön saflardaki çalışanlar için iç iletişimin dönüştürülmesini sağladı. Çok lokasyonlu bir işletmede iletişim zorlu bir iştir, ancak Blink bunu kullanıcı dostu, eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde aşmayı başardı. İşletmelerinde iletişimi iyileştirmek isteyen herkese şiddetle tavsiye ederim...

Blink, özellikle önemli bilgilere hızlı bir şekilde erişmekte ve işin geri kalanıyla bağlantılı hissetmekte zorlanan ön saflardaki çalışanlar için iç iletişimin dönüşümünü sağladı. Çok lokasyonlu bir işletmede iletişim zorlu bir iştir, ancak Blink bunu kullanıcı dostu, eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde aşmayı başardı. İşletmelerinde iletişimi iyileştirmek isteyen herkese şiddetle tavsiye ederim...

11. Simpplr (AI odaklı, birleşik çalışan deneyimi için en iyisi)

Simpplr: Workvivo Alternatifleri
simpplr aracılığıyla

Simpplr, iletişimi, bilgi paylaşımını ve katılımı tek bir akıllı ve basitleştirilmiş merkezde birleştiren modern bir çalışan deneyimi platformudur. Sosyal tarzda etkileşimden çok kişiselleştirme, uyumluluk ve verimlilik arayan kuruluşlar için özellikle caziptir.

İletişim, hedef uyumu ve geri bildirim paylaşımı için bir platform sağlayarak mevcut performans yönetimi çerçeveleriyle kolayca entegre olur.

Simpplr'ın en iyi özellikleri

  • İletişimi, kaynakları ve işbirliğini tek bir dijital merkezde birleştirin
  • Anında yanıtlar, otomatik destek ve iş akışı otomasyonu için AI Asistanı kullanın
  • Entegre anketler ve gösterge panelleri ile duygu analizi ve çalışanların görüşlerini dinleyin
  • Görsel olarak ilgi çekici haber bültenleri oluşturun ve eyleme geçirilebilir çalışan bağlılığı metrikleriyle gönderin

Simpplr sınırlamaları

  • Sınırlı bilgi yönetimi yetenekleri
  • Yeni başlayanlar için öğrenme eğrisi ile birlikte gelir

Simpplr fiyatlandırması

  • Özel fiyatlandırma

Simpplr puanları ve yorumları

  • G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)
  • Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Simpplr hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorum şöyle diyor:

Genel olarak harika bir deneyim - çok yardımcı uygulama takımı ve harika bir son ürün. Beklendiği gibi, uygulama süreci biraz zordu (özellikle daha önce intranet kullanmadığımız için) ancak katılım ve eklenecek içerik vb. ile ilgili tüm kaynaklar çok yardımcı oldu.

Genel olarak harika bir deneyim - çok yardımcı uygulama takımı ve harika bir son ürün. Beklendiği gibi, uygulama süreci biraz zordu (özellikle daha önce intranet kullanmadığımız için) ancak katılım ve eklenecek içerik vb. ile ilgili tüm kaynaklar çok yardımcı oldu.

12. Firstup (Otomatik çalışan iletişimi için en iyisi)

İlk sırada: Workvivo Alternatifleri
firstup aracılığıyla

Firstup, işgücü iletişimini büyük ölçekte otomatikleştirmek, kişiselleştirmek ve optimize etmek için geliştirilmiş, yapay zeka destekli bir çalışan portalı yazılımıdır. Firstup, statik portallara veya manuel süreçlere güvenmek yerine, yapay zeka kullanarak mobil, e-posta ve intranet üzerinden kişiselleştirilmiş iletişim yolculukları düzenler.

Gücü otomasyon, akıllı hedefleme ve veriye dayalı karar verme süreçlerinde yatmaktadır, bu da onu büyük, dağıtılmış veya ön saflarda çalışan işgücüne sahip kurumsal şirketler için güçlü bir seçim haline getirmektedir.

Firstup'ın en iyi özellikleri

  • AI ve gerçek zamanlı davranış verilerini kullanarak uyarlanabilir çalışan yolculukları düzenleyin
  • Kod gerektirmeyen görsel oluşturucu ile karmaşık iletişim akışlarını kolayca tasarlayın
  • Creator Studio'nun üretken yapay zekasını kullanarak kampanyaları verimli bir şekilde oluşturun ve yönetin
  • Hedef kitleyi hassas bir şekilde belirlemek ve otomasyon sağlamak için HRIS ve kurumsal sistemlere bağlanın

Firstup sınırlamaları

  • Diğer seçeneklere kıyasla daha az gelişmiş özellik
  • Sınırlı bilgi yönetimi özellikleri

Firstup fiyatlandırması

  • Özel fiyatlandırma

Firstup puanları ve yorumları

  • G2: 4,5/5 (190+ yorum)
  • Capterra: Yeterli yorum yok

Firstup hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Küçük bir takımın parçası olarak, çalışanlarımıza zamanında, doğru ve ilgi çekici iletişim sağlamak çok önemlidir. Firstup, anlamlı içeriği verimli bir şekilde oluşturmayı çok kolaylaştırıyor. İki yönlü iletişim özelliklerini de çok seviyorum! Ön saflarda çalışanlarımızdan haber alabiliyor, geri bildirim alabiliyor ve herkes için samimi ve kapsayıcı bir kültür yaratabiliyoruz!

Küçük bir takımın parçası olarak, çalışanlarımıza zamanında, doğru ve ilgi çekici iletişim sağlamak çok önemlidir. Firstup, anlamlı içeriği verimli bir şekilde oluşturmayı çok kolaylaştırıyor. Ayrıca iki yönlü iletişim özelliklerini de çok seviyorum! Ön saflarda çalışanlarımızdan haber alabiliyor, geri bildirim alabiliyor ve herkes için samimi ve kapsayıcı bir kültür yaratabiliyoruz!

ClickUp ile tüm sözlerinizi değerli hale getirin

Gerçeği kabul edelim. Sağlam bir iletişim olmadan, iş yeriniz aynı kanallarda ekranlara bakan bir grup insandan ibarettir. Her şeyi (ve herkesi) bir arada tutan yapıştırıcıdır. Bağlılığı artırmaktan hedefleri uyumlu hale getirmeye kadar, her şey doğru iletişimle başlar.

Birçok araç işin bir kısmını yaparken, ClickUp tüm kutuları işaretler. Yerleşik sohbet, Belgeler, otomasyon, AI asistanı, bilgi yönetimi ve proje yönetimi gibi özellikleri tek bir güçlü platformda bir araya getiren ClickUp, verimlilik ile kişiliğin buluştuğu yerdir.

Gerçek işbirliğini deneyimlemek ister misiniz? Bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı açın!

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