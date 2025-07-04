2025'te Çalışan Bağlılığı için En İyi Workvivo Alternatifleri

Workvivo'yu, hepsi bir arada çalışan deneyimi platformu olacağını düşünerek seçtiniz. Ancak şimdi, gerçek bir katılım merkezi olmaktan çok dijital bir ilan panosu gibi görünüyor.

Tanıdık geldi mi? Bu sizin hatanız değil.

Birçok takım, iletişim platformlarını aşar ve daha basit, daha akıllı ve kullanımı keyifli bir şey arar.

Belki de uzaktaki çalışanlarınızla işbirliği yaparken daha sezgisel, daha sosyal veya kullanımı daha kolay bir araca ihtiyacınız vardır. Workvivo size basit değil de dağınık geliyorsa, daha iyisini hak ediyorsunuz.

İyi haber mi? Tek bir platformda tüm bunları sizin için kolaylaştıran güçlü Workvivo alternatifleri var. Evet, tüm araştırmayı biz yaptık, size gerek yok.

Neden Workvivo Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Workvivo, birçok kuruluşun çalışan bağlılığını artırmak için dijital bir alan oluşturmasına yardımcı olmuştur. Ancak bir yıl önce işe yarayan şeyler artık hantal, sınırlı veya çalışanlarınızın iş ve iletişim biçiminden kopuk gelebilir.

👀 Biliyor muydunuz? Küresel olarak bağlı çalışanların oranı %21'e düştü ve en büyük düşüş yöneticilerde yaşandı.

Aşağıdakileri istiyorsanız Workvivo alternatiflerini tercih etmelisiniz:

Gelişmiş katılım özellikleri: Bazı platformlar, iş gücünüzü anlamanıza ve motive etmenize yardımcı olmak için daha iyi çalışan katılımı özellikleri ve güçlü analiz yetenekleri sunar

Daha sorunsuz entegrasyonlar: Alternatifler, mevcut Alternatifler, mevcut iç iletişim yazılımınız , üçüncü taraf araçlarınız ve harici uygulamalarınızla daha sorunsuz entegrasyon sağlayabilir

Kullanıcı dostu arayüz: Daha sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüz, benimsemeyi artırabilir ve uzaktan çalışanlar dahil tüm çalışanlar için günlük kullanımı kolaylaştırabilir

Esnek özelleştirme: Diğer platformlar daha fazla özelleştirme seçeneği sunarak iletişimi özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilmenizi sağlar

Daha iyi mobil destek: Alternatifler, üstün mobil cihaz desteği sunarak ön saflarda çalışanların ve uzaktan çalışanların bağlılıklarını sürdürmelerini kolaylaştırır

💡 Profesyonel İpucu: Araçları değiştirmeden önce, takımınızla görüşün ve çözmek istediğiniz sorunları haritalandırın. Bu, gereksiz bilgileri filtrelemenize ve İK stratejileriyle ve çalışanların tercihleriyle uyumlu anahtar özellikleri seçmenize yardımcı olur.

Workvivo Alternatiflerine Genel Bakış

Her bir aracı tek tek incelemek için yeterli zamanınız yok mu? İşte tüm Workvivo alternatifleri ve kullanım örneklerine hızlı bir bakış:

Araç Adı Kullanım örneği En iyisi Fiyatlandırma ClickUp İş yönetimi ve takım işbirliği için hepsi bir arada platform İş, iletişim ve katılımı yönetmek için esnek, bağlantılı bir çalışma alanı arayan takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar 7 $/kullanıcı/ay'dan başlar Microsoft Takımları Microsoft ekosisteminde video odaklı takım işbirliği Microsoft 365'i zaten kullanmakta olan ve entegre video görüşmeleri, mesajlaşma ve dosya paylaşımı arayan takımlar Ücretsiz; kullanıcı başına aylık 4 $'dan başlayan ücretli planlar Meta'dan Workplace Sosyal medyadan ilham alan çalışan bağlılığı Tüm çalışanlar için sosyal medya benzeri gayri resmi bir iletişim platformu isteyen dijital takımlar Kullanıcı başına aylık 4 $'dan başlayan ücretli planlar Slack Anlık mesajlaşma yoluyla hızlı tempolu ekip çalışması ve işbirliği Kanallara, anlık mesajlaşmaya ve akıllı entegrasyonlara odaklanarak gerçek zamanlı iletişimi önceliklendiren profesyoneller Ücretsiz; kullanıcı başına aylık 8,75 $'dan başlayan ücretli planlar Microsoft Viva Engage Microsoft 365 ekosistemindeki çalışan toplulukları Microsoft 365 kullanan, topluluk oluşturma ve çalışan bağlılığına odaklanan şirketler Kullanıcı başına aylık 2 $'dan başlayan ücretli planlar Connecteam Mobil öncelikli bir yaklaşımla masa başı olmayan takımları yönetin Basit, iletişim ve görev yönetimi platformu arayan ön saflarda ve uzaktan çalışan takımlar Ücretsiz; aylık 35 $'dan başlayan ücretli planlar Jostle Kültür odaklı çalışan iletişimi ve takdir Kullanımı kolay bir platformla çalışanların bağlantısını, takdirini ve iç kültürü geliştirmek isteyen işletmeler Özel fiyatlandırma Staffbase Çok kanallı çalışan iletişimi Dağıtılmış, küresel takımları olan ve kanallar arası iletişim için merkezi bir platform arayan kurumsal şirketler Özel fiyatlandırma Sociabble Çok kanallı iletişim ve içerik dağıtımı Çeşitli temas noktalarına içerik dağıtmak isteyen büyük veya masa başı olmayan işgücü Özel fiyatlandırma LumApps AI destekli kişiselleştirilmiş iletişim AI destekli içerik ve iletişime sahip esnek, merkezi bir intranet isteyen şirketler Özel fiyatlandırma Blink Ön saflarda çalışanların bağlılığını artırın Çevrimdışı erişim ve gerçek zamanlı iletişim araçlarına ihtiyaç duyan ön saflarda çalışan, masa başı olmayan çalışanlar Ücretsiz; kullanıcı başına aylık 4,50 $'dan başlayan ücretli planlar Simpplr AI destekli birleşik çalışan deneyimi Kişiselleştirme ile iletişimi ve bilgi paylaşımını merkezileştiren bir katılım platformu isteyen şirketler Özel fiyatlandırma Firstup Otomatik, yapay zeka destekli çalışan iletişimi Veriye dayalı karar verme ile işgücü iletişimini büyük ölçekte otomatikleştirmek ve kişiselleştirmek isteyen kurumsal şirketler Özel fiyatlandırma

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

🧠 Eğlenceli Bilgi! Daha ayrıntılı işyeri iletişimi, çalışanların verimliliğini neredeyse beş kat artırır!

Kullanabileceğiniz En İyi Workvivo Alternatifleri

Her çalışan bağlılığı yazılımı aynı değildir ve bu iyi bir şeydir. Takımınızın boyutuna, tarzına ve kurulumuna bağlı olarak, doğru araç çok farklı görünebilir.

Sizin için en iyisini bulalım.

1. ClickUp (İş yönetimi ve takım işbirliği için hepsi bir arada platform)

AI destekli, entegre sohbetin gücünü deneyimleyin. Tekrarlayan soruları yanıtlayın, günlük ve haftalık raporları otomatikleştirin, mesajları önceliklendirin ve atayın ve daha fazlasını ClickUp Autopilot Agents ile yapın

Hiçbir zaman işe yaramayan verimlilik hilelerini aramaktan bıktıysanız, ClickUp takımınızın hak ettiği yükseltmedir.

ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama, çalışanların iletişim, işbirliği ve katılımını zahmetsiz ve hatta gerçekten eğlenceli hale getirerek proje yönetimini yeniden tanımlıyor!

Gerçek zamanlı konuşmaların merkezi olan ClickUp Chat ile başlayalım. Bir proje takımıyla beyin fırtınası yapıyor, departmanınızla güncellemeleri paylaşıyor veya şirket çapında duyurular yayınlıyor olun, Chat her şeyi tek bir yerde düzenli tutar.

Herhangi bir konu, takım veya girişim için sohbet kanalları oluşturun ve e-postaları karıştırmadan veya araçlar arasında geçiş yapmadan herkesi bilgilendirin. Bonus! Görevleri doğrudan sohbetlerden atayabilirsiniz. Yapılacaklar listenizi daha fazla uzatmanıza gerek yok!

ClickUp ile iletişimi basitleştirin, katılımı artırın ve tüm takımınızın işlerini tek bir bağlantılı çalışma alanında yönetin

Artık akıllı sohbetler yapıyorsunuz, ClickUp Görevleri ile bu konuşmaları eyleme dönüştürün. Görevleri atayın, öncelikleri belirleyin, belgeleri ekleyin ve ilerlemeyi tek bir şık, özelleştirilebilir çalışma alanında izleyin.

Listeler, Kanban panoları, takvimler ve zaman çizelgeleri gibi 15'ten fazla görünüm ile ClickUp, sizin iş akışınıza uyum sağlar, tersi değil.

Klasik "Oops, mesajınızı kaçırdım" bahanesinden bıktınız mı? Görevlerde, belgelerde ve hatta beyaz tahtalarda @bahsetmeler, işin yapıldığı yerde geri bildirim vermeyi, soru sormayı veya ekip arkadaşlarını etiketlemeyi kolaylaştırır.

ClickUp Brain ile yazınızı geliştirin, konuşmaları özetleyin, gerçek zamanlı çalışma alanı bilgileri alın ve toplantılarınızı yazıya dökün

Takımınıza ekstra bir beyin mi lazım? AI destekli takım arkadaşınız ClickUp Brain ile tanışın.

Belgeleri ve konuşmaları özetler, yanıt taslakları oluşturur, politikaları ortaya çıkarır ve hatta çalışma alanına özgü soruları yanıtlar.

Sesli ve görüntülü toplantılarınızı bile yazıya dönüştürür, böylece hiçbir şeyi kaçırmazsınız. Yeni çalışanların işe alımı, uzaktan çalışan takımlar veya zamanına değer veren herkes (yani herkes) için mükemmeldir. ClickUp Brain ile işbirliği hedeflerinize ulaşmak için 10 farklı uygulamaya ihtiyacınız yok.

Dokümantasyon söz konusu olduğunda, ClickUp Bilgi Yönetimi her zaman güncel olan iç merkezinizdir.

İK politikaları, SOP'ler, işe alım kılavuzları ve daha fazlasını tek bir arama yapılabilir, işbirliğine açık alanda saklayın. Takımınız ve bilgi tabanınızla birlikte büyümek üzere tasarlanmış, canlı bir sosyal intranet gibi fonksiyon görür.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain'i doğrudan ClickUp Belgeleri içinde kullanarak anında özel belgeler taslak haline getirin ve takımınızla işbirliği yaparak gerçek zamanlı geri bildirim toplayın.

ClickUp Bilgi Yönetimi ile şirket bilgilerini işbirliği içinde bulun, saklayın, paylaşın ve güncelleyin

Çalışanlarınızdan sağlam geri bildirim almanız gerektiğinde ne yaparsınız? ClickUp Formları ile bu çok kolay. Anlık anketler düzenleyin, anonim geri bildirimler toplayın, harika işleri övün veya hızlı anketlerle çalışanların ruh halini kontrol edin.

Takip işlemlerini otomatikleştirebilir, yöneticileri uyarabilir ve yanıtları görevlere dönüştürebilirsiniz. Bu, sadece dinlemekle kalmayıp, önemli konularda harekete geçtiğiniz anlamına gelir.

ClickUp Formları ile çalışanların geri bildirimlerini alın, anketler düzenleyin, fikirleri toplayın ve takımın ruh halini izleyin

Tek yönlü iletişimin ötesine geçmek ve gerçekten birlikte çalışmak istiyorsanız, bunu yapabileceğiniz yer burası.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar hafif bir öğrenme eğrisi yaşayabilir

Mobil uygulama, masaüstü uygulamasına kıyasla sınırlı görünüm sunabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Flying Kiwi'nin Kreatif Direktörü Krijn E. şöyle diyor:

…proje yönetimi ve iç iletişim için birçok farklı araç denedik, ancak ClickUp sonunda tüm gereksinimlerimizi karşılayan tek araç oldu. Akıllı, yenilikçi ve inanılmaz derecede iyi organize edilmiş. Görevleri yönetmek, ilerlemeyi izlemek veya takım olarak senkronizasyonu sağlamak gibi tüm görevleri ClickUp sorunsuz bir şekilde yerine getiriyor…

…proje yönetimi ve iç iletişim için birçok farklı araç denedik, ancak ClickUp sonunda tüm gereksinimlerimizi karşılayan tek araç oldu. Akıllı, yenilikçi ve inanılmaz derecede iyi organize edilmiş. Görevleri yönetmek, ilerlemeyi izlemek veya takım olarak senkronizasyonu sağlamak gibi tüm görevleri ClickUp sorunsuz bir şekilde yerine getiriyor…

2. Microsoft Teams (Video odaklı takım işbirliği için en iyisi)

microsoft Teams aracılığıyla

Takımınız zaten Microsoft ekosisteminde çalışıyorsa, Microsoft Teams doğal bir seçenektir. İletişim, işbirliği ve katılımı bir araya getirir.

HD video görüşmelerinden gerçek zamanlı mesajlaşmaya ve belge paylaşımına kadar, Teams etkili uzaktan işbirliği araçlarıyla merkezi bir çalışma alanı sağlar. Ayrıca, Microsoft 365 ve Viva Engage gibi çalışan bağlılığı araçları işbirliğini kolaylaştırır.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Takımlar, departmanlar veya projeler için kanallara göre konuşmaları düzenleyin

Kolay uzaktan işbirliği için video görüşmeleri düzenleyin, ekranları paylaşın ve toplantıları kaydedin

Uygulamadan çıkmadan Word, Excel veya PowerPoint dosyaları üzerinde işbirliği yapın

Akıllı, birleşik arama ve sesli iletişim için Teams Phone'u kullanın

Microsoft Teams sınırlamaları

Öğrenme eğrisi oldukça diktir

Arayüz bazen hatalı çalışabilir

Microsoft Teams fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Microsoft 365 Personal: 9,99 $/ay

Microsoft 365 Aile: 12,99 $/ay

Microsoft Teams Essentials: Kullanıcı başına aylık 4 $

Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Microsoft 365 Business Premium: Kullanıcı başına aylık 22 ABD doları

Microsoft Teams değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (15.900+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (10.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Teams hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorum şöyle diyor:

Microsoft Teams'i ilk kez kullanmaya başladığınızda bir öğrenme süreci vardır. Arayüz, tek bir platformda birçok özellik barındırdığı için alışmak biraz zaman alır.

Microsoft Teams'i ilk kez kullanmaya başladığınızda bir öğrenme süreci vardır. Arayüz, tek bir platformda birçok özellik barındırdığı için alışmak biraz zaman alır.

3. Slack (Hızlı tempolu ekip çalışması ve işbirliği için en iyisi)

slack aracılığıyla

Slack, anlık mesajlaşma, gerçek zamanlı işbirliği ve akıllı entegrasyonlara güvenen takımlar için uygundur. Verimlilik ve çeviklik için tasarlanmış merkezi bir alanda insanları, projeleri ve iş akışlarını bir araya getirir.

Düzenli iletişim kanalları, Slack Connect aracılığıyla kolay işbirliği ve 2.600'den fazla uygulama ile entegrasyonlar sağlar. Bu, e-posta karmaşası olmadan takımınızın hızlı hareket etmesine ve uyumlu çalışmasına yardımcı olur.

Slack'in en iyi özellikleri

Takımlar, projeler veya konular için kanallar aracılığıyla konuşmaları düzenleyin

Gerçek zamanlı işbirliği için toplantılara, klip paylaşımına veya anlık mesajlaşmaya katılın

Slack'in yapay zeka destekli arama özelliği ile tüm mesajları ve dosyaları arayın

Workflow Builder ve Slack AI ile tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Slack sınırlamaları

Büyük kuruluşlar için maliyetli olabilir

Ücretsiz sürüm, mesaj ve dosya geçmişini 90 gün ile sınırlar

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8,75

İş+: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Slack değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (34.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.800+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Slack hakkında ne diyor?

Reddit'te bir yorum şöyle diyor:

Müşterilerim için Slack kullanıyorum ve etkili buluyorum. Rahat ortamı yardımcı oluyor ve proje özellikleri işleri düzenli tutuyor. Hareket halindeyken görevleri yönetmek için harika.

Müşterilerim için Slack kullanıyorum ve etkili buluyorum. Rahat ortamı yardımcı oluyor ve proje özellikleri işleri düzenli tutuyor. Hareket halindeyken görevleri yönetmek için harika.

📮 ClickUp Insight: Ortalama bir profesyonel, iş ile ilgili bilgileri aramak için günde 30 dakikadan fazla zaman harcar. Bu, e-postaları, Slack konularını ve dağınık dosyaları aramak için yılda 120 saatten fazla zaman kaybı anlamına gelir. Çalışma alanınıza entegre edilmiş akıllı bir AI asistanı bunu değiştirebilir. ClickUp Brain'e girin. Doğru belgeleri, konuşmaları ve görev ayrıntılarını saniyeler içinde ortaya çıkararak anında içgörüler ve yanıtlar sunar, böylece aramayı bırakıp işe başlayabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF gibi takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak haftada 5 saatten fazla zaman kazandılar. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla zamandır. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir haftalık verimlilikle neler yaratabileceğini hayal edin!

4. Microsoft Viva Engage (Microsoft 365 odaklı çalışan toplulukları için en iyisi)

microsoft Viva Engage aracılığıyla

Başlangıçta Yammer olarak bilinen Microsoft Viva Engage, Microsoft'un çalışanları nerede çalışırlarsa çalışsınlar bir araya getirmek için tasarlanmış modern, kurumsal düzeyde bir sosyal ağdır.

Bir topluluk oluşturmanıza, liderliği çalışanlarla birleştirmenize ve merkezi iletişimi geliştirmenize yardımcı olur. Microsoft Teams, SharePoint ve Outlook gibi Microsoft 365 araçlarıyla doğrudan entegre olur ve katılımı takımınızın günlük iş akışına kolayca dahil etmenizi sağlar.

Microsoft Viva Engage'in en iyi özellikleri

Gayri resmi etkileşimler ve bilgi paylaşımı için ilgi alanına dayalı topluluklar oluşturun

Liderlik Köşesi ve canlı etkinlikler aracılığıyla çalışanları ve liderleri birbirine bağlayın

Viva'da Hikayeler, Kampanyalar ve Yanıtlar'ı kullanarak uzmanlık ve güncellemeleri paylaşın

AI tarafından oluşturulan içerik ve konuşma başlatıcılar için Microsoft Copilot'u kullanın

Microsoft Viva Engage sınırlamaları

Sınırlı gelişmiş özelleştirme seçenekleri

Copilot ve Analytics gibi premium özellikler için ek lisans gerektirir

Microsoft Viva Engage fiyatlandırması

Microsoft Viva Çalışan İletişimi ve Toplulukları: Kullanıcı başına aylık 2 ABD doları

Microsoft Viva Workplace Analytics ve Çalışan Geri Bildirimi: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Microsoft Viva Suite: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Microsoft Viva Engage puanları ve yorumları

G2: Yorumlar mevcut değil

Capterra: 4,2/5 (800'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Viva Engage hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorum şöyle diyor:

Microsoft 365 şirket aboneliğim var ve Viva, birçok bileşeniyle güzel bir şekilde entegre oluyor, bu sayede bir amaç için yapılan işleri kolayca gelecekteki ihtiyaçlara uygulayabiliyorum.

Microsoft 365 şirket aboneliğim var ve Viva, birçok bileşeniyle güzel bir şekilde entegre oluyor, bu sayede bir amaç için yapılan işleri kolayca gelecekteki ihtiyaçlara uygulayabiliyorum.

5. Connecteam (Masa başı olmayan takımları yönetmek için en iyisi)

connecteam aracılığıyla

Connecteam, iletişim, görev yönetimi ve katılım için basit bir araca ihtiyaç duyan, ön saflarda, masa başı olmayan veya uzaktan çalışanları olan şirketler için oluşturulmuş, mobil cihazlara öncelik veren bir platformdur.

E-postaları, elektronik tabloları ve birden fazla uygulamayı tek bir platformla değiştirmek isteyen işletmeler için özellikle etkilidir. İster güncellemeleri paylaşmak, zaman takibi yapmak ister geri bildirim toplamak olsun, Connecteam takım yönetiminizi senkronize halde tutmanıza yardımcı olur.

Connecteam'in en iyi özellikleri

Çalışan programları, şirket güncellemeleri, duyurular ve etkinlikleri tek bir iletişim merkezinde oluşturun

Kişisel, grup veya şirket çapında anlık mesajlaşma için güvenli sohbeti kullanın

Kontrol listeleri, formlar ve gerçek zamanlı raporlama araçlarıyla günlük işlemleri dijitalleştirin

GPS izleme özelliğini kullanın ve yerleşik araçlarla maaş bordrosunu basitleştirin

Connecteam sınırlamaları

Ücretsiz planda sınırlı özellikler

Başlangıçta bir öğrenme süreci gerektirir

Connecteam fiyatlandırması

Küçük İşletme Planı: 10 kullanıcıya kadar sonsuza kadar ücretsiz

Temel: 35 $/ay

Gelişmiş: 59 $/ay

Uzman: Aylık 119 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Connecteam puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.300+ yorum)

Connecteam hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra'da bir yorum şöyle diyor:

Genel olarak, Connecteam ile harika bir deneyim yaşadım. Günlük operasyonlarımıza yapı ve netlik kazandırdı ve takım iletişimi hiç olmadığı kadar sorunsuz hale geldi. Zaman takibinden görevlere ve güncellemelere kadar her şey artık tek bir yerde. Özellikle yoğun vardiyalarda organize ve bağlantıda kalmamıza gerçekten yardımcı oldu.

Genel olarak, Connecteam ile harika bir deneyim yaşadım. Günlük operasyonlarımıza yapı ve netlik kazandırdı ve takım iletişimi hiç olmadığı kadar sorunsuz hale geldi. Zaman takibinden görevlere ve güncellemelere kadar her şey artık tek bir yerde. Özellikle yoğun vardiyalarda organize ve bağlantıda kalmamıza gerçekten yardımcı oldu.

6. Jostle (Kültür odaklı çalışan iletişimi için en iyisi)

jostle aracılığıyla

Uzaktaki, ofisteki ve ön saflardaki takımları tek bir dijital alanda bir araya getiren daha basit, görsel olarak çekici bir platform arıyorsanız, Jostle tam size göre olabilir. İç iletişimi ve çalışanların takdir edilmesini kolaylaştırmaya odaklanır.

Çalışanların nerede çalışırsa çalışsın, herkesin bilgilendirilmiş, bağlantılı ve değerli hissetmesine yardımcı olur. Sosyal medya benzeri bir arayüz ve sıfır kurulum ücreti ile Jostle, takımların teknik yük olmadan hızlı bir şekilde uyum sağlamasına yardımcı olur.

En iyi özellikler

Herkesi bilgilendirmek için hedefli duyurularla haberleri, güncellemeleri ve etkinlikleri paylaşın

JostleTV'yi kullanarak önemli güncellemeleri dinlenme odalarına ve fabrika katlarına aktarın

Çalışan takdir mesajları ve etkinliklerle başarıları takdir edin ve dönüm noktalarını kutlayın

Kolay erişim için kaynakları ve politikaları aranabilir bir kütüphanede düzenleyin

Sınırlamaları ortadan kaldırın

Arama özelliği tutarsız olabilir

Sınırlı gelişmiş özelleştirme seçenekleri

Jostle fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm mevcuttur

Ek özellikler için özel fiyatlandırma

Jostle puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (70+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Jostle hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Aklıma gelen tek olumsuz nokta, daha çok kişisel bir rahatsızlık olan arama sonuçlarının tutarsızlığı. Bazı örneklerde, adresine gitmeniz gerekirken, diğer zamanlarda büyüteç simgesine tıklamanız gerekiyor ve yine diğer zamanlarda ise yazdıkça hızlı arama sonuçları çıkmaya başlıyor.

Aklıma gelen tek olumsuz nokta, daha çok kişisel bir rahatsızlık olan arama sonuçlarının tutarsızlığı. Bazı örneklerde, adresine gitmeniz gerekirken, diğer zamanlarda büyüteç simgesine tıklamanız gerekiyor ve yine diğer zamanlarda ise yazdıkça hızlı arama sonuçları çıkmaya başlıyor.

7. Staffbase (Çok kanallı çalışan iletişimi için en iyisi)

staffbase aracılığıyla

Staffbase, birden fazla kanalda tutarlı ve etkili iletişim kurması gereken küresel takımlar için uygundur. İntranet güncellemelerinden mobil bildirimlere, e-posta kampanyalarından dijital tabelalara kadar her şeyi tek bir iletişim platformunda merkezileştirir.

Mobil öncelikli yaklaşımı ve Microsoft 365 entegrasyonları, ön saflarda ve uzaktan çalışanların bağlantıda kalmasını ve bilgilendirilmesini sağlamak için özellikle kullanışlıdır.

Staffbase'in en iyi özellikleri

Mobil uygulama, e-posta, SMS, intranet ve dijital tabela aracılığıyla iletişimi tek bir platformdan gerçekleştirin

Çok dilli destek ve yerel düzenleyicilerle küresel takımlar için iletişimi özelleştirin

Editör takvimleri kullanarak kampanyalar planlayın, yürütün ve ölçün

Kapsamlı iş gücü analitiği ve ısı haritaları ile bağlılık ve iletişimin etkisini analiz edin

Staffbase sınırlamaları

Küçük takımlar için çok pahalı olabilir

Rakiplerde bulunan bazı gelişmiş özellikler eksiktir

Staffbase fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Staffbase puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Staffbase hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

En büyük güçlerinden biri, kullanıcı dostu arayüzüdür. Teknolojiye çok aşina olmayan takım üyeleri bile, fazla eğitim almadan hızlı bir şekilde kullanmayı öğrenebilir. Platformun tasarımı sezgiseldir, e-posta oluşturmayı ve göndermeyi kolaylaştırır.

En büyük güçlerinden biri, kullanıcı dostu arayüzüdür. Teknolojiye çok aşina olmayan takım üyeleri bile, fazla eğitim almadan hızlı bir şekilde kullanmayı öğrenebilir. Platformun tasarımı sezgiseldir, e-posta oluşturmak ve göndermek çok kolaydır.

8. Sociabble (Çok kanallı iletişim ve içerik dağıtımı için en iyisi)

sociabble aracılığıyla

Sociabble, içerik oluşturmayı merkezileştirerek ve tüm çalışan temas noktalarında yaygınlaştırarak iç iletişimi basitleştirmenize yardımcı olur.

İntranet tarzı katılımına yoğun olarak odaklanan platformların aksine, Sociabble sosyal ağları çalışan katılımıyla birleştirir. Bu, onu büyük, dağıtılmış veya masa başı olmayan işgücü için uygun hale getirir.

Sociabble'ın en iyi özellikleri

İçeriği bir kez yayınlayın ve web, mobil, haber bültenleri, Teams, SharePoint ve LinkedIn gibi sosyal medya platformlarında dağıtın

Zapier, API'ler ve Power Automate ile iş akışlarını ve içerik sunumunu otomatikleştirin

Hedef kitleleri segmentlere ayırın ve bölgeler, departmanlar veya roller arasında mesajları kişiselleştirin

Sociabble sınırlamaları

Öğrenme eğrisi ile birlikte gelir

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Sociabble fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Sociabble puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Sociabble hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Sociabble'da en çok sevdiğim şey, sosyal medya platformlarıyla sorunsuz entegrasyonu, tek bir tıklama ile içerik paylaşımını inanılmaz derecede kolaylaştırması. Kullanıcı dostu arayüzü ve verimli yönetim araçları, içerik düzenleme ve dağıtım sürecini kolaylaştırarak zaman tasarrufu sağlar ve katılımı artırır. Sosyal medya stratejisini geliştirmek isteyen herkes için bir dönüm noktasıdır.

Sociabble'da en çok sevdiğim şey, sosyal medya platformlarıyla sorunsuz entegrasyonu, tek bir tıklama ile içerik paylaşımını inanılmaz derecede kolaylaştırması. Kullanıcı dostu arayüzü ve verimli yönetim araçları, içerik düzenleme ve dağıtım sürecini kolaylaştırarak zaman tasarrufu sağlar ve katılımı artırır. Sosyal medya stratejisini geliştirmek isteyen herkes için oyunun kurallarını değiştiren bir araç.

9. LumApps (AI destekli kişiselleştirilmiş iletişim için en iyisi)

lumApps aracılığıyla

LumApps, iç iletişimi basitleştirmek ve kuruluş genelinde çalışan deneyimlerini birleştirmek için tasarlanmış bir başka esnek platformdur. Merkezi bir hub görevi gören bu platform, tek bir kullanıcı dostu arayüzden şirket haberlerine erişmenize, görevleri tamamlamanıza ve iş arkadaşlarınızla bağlantı kurmanıza olanak tanır.

LumApps'ın en iyi özellikleri

İletişimi, kaynakları ve iş uygulamalarını tek bir çalışan merkezinde merkezileştirin

Hedef kitlelere kişiselleştirilmiş, yapay zeka destekli içerik ve duyurular sunun

Sosyal ve şirket intranet özellikleriyle bilgi paylaşımını, işbirliğini ve mikro öğrenmeyi mümkün kılın

Bağlantılı bir iş akışı için Google Çalışma Alanı ve Microsoft 365 gibi araçlarla entegre edin

LumApps sınırlamaları

Arayüz bazen yavaş olabilir

Yeni başlayanlar başlangıçta bir öğrenme süreciyle karşılaşabilir

LumApps fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

LumApps puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,1/5 (35+ yorum)

Gerçek kullanıcılar LumApps hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

LumApps kullanımı çok kolaydır. Eğitim aldıktan sonra, içeriğinizi entegre etmek için çok kolay bir şekilde gezinebilirsiniz. Şirketin her seviyesindeki tüm içerik türlerini birleştirmenize olanak tanır. Koşullar ve IA tarafından oluşturulan bileşenler, muhtemelen en iyi özelliklerden bazılarıdır ve bunlardan yararlanabilirsiniz.

LumApps kullanımı çok kolaydır. Eğitim aldıktan sonra, içeriğinizi entegre etmek için çok kolay bir şekilde gezinebilirsiniz. Şirketin her seviyesindeki tüm içerik türlerini birleştirmenize olanak tanır. Koşullar ve IA tarafından oluşturulan bileşenler, muhtemelen yararlanabileceğiniz en iyi özelliklerden bazılarıdır.

10. Blink (Ön saflarda odaklanan katılım için en iyisi)

blink aracılığıyla

Günlerinizi vardiyaları ve çalışanların programlarını yöneterek mi geçiriyorsunuz? Blink bu işi kolaylaştırabilir. Blink, ön saflarda ve masa başında çalışmayan takımları olan kuruluşlar için tasarlanmış, mobil cihazlara öncelik veren bir çalışan deneyimi platformudur.

Düşük bağlantı ortamlarında bile sorunsuz bir şekilde çalışmak üzere tasarlanan Blink, iletişim, takdir, anketler ve temel araçları tek bir sezgisel uygulamada birleştirir. Dağıtılmış çalışanları bilgilendirir ve güçlendirir.

Blink'in en iyi özellikleri

Haber Akışı, Hikayeler ve güvenli sohbet aracılığıyla iki yönlü, gerçek zamanlı iletişim sağlayın

Çevrimdışı erişimin ve "rahatsız etmeyin" ayarlarının keyfini çıkarın

Anketler düzenleyin ve doğrudan uygulama içinden çalışan nabız anketi araçlarını kullanarak geri bildirim toplayın ve yanıt oranlarını artırın

Programlara, maaş bordrolarına, politikalara ve önemli araçlara erişimi Hub'da merkezileştirin

Sınırlamaları ortadan kaldırın

Ofis tabanlı takımlar için en iyi seçim olmayabilir

Rakiplere kıyasla sınırlı özelleştirme seçenekleri

Blink fiyatlandırması

İş: Kullanıcı başına aylık 4,50 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Blink puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (250'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Blink hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Blink, özellikle önemli bilgilere hızlı bir şekilde erişmekte ve işin geri kalanıyla bağlantılı hissetmekte zorlanan ön saflardaki çalışanlar için iç iletişimin dönüştürülmesini sağladı. Çok lokasyonlu bir işletmede iletişim zorlu bir iştir, ancak Blink bunu kullanıcı dostu, eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde aşmayı başardı. İşletmelerinde iletişimi iyileştirmek isteyen herkese şiddetle tavsiye ederim...

Blink, özellikle önemli bilgilere hızlı bir şekilde erişmekte ve işin geri kalanıyla bağlantılı hissetmekte zorlanan ön saflardaki çalışanlar için iç iletişimin dönüşümünü sağladı. Çok lokasyonlu bir işletmede iletişim zorlu bir iştir, ancak Blink bunu kullanıcı dostu, eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde aşmayı başardı. İşletmelerinde iletişimi iyileştirmek isteyen herkese şiddetle tavsiye ederim...

11. Simpplr (AI odaklı, birleşik çalışan deneyimi için en iyisi)

simpplr aracılığıyla

Simpplr, iletişimi, bilgi paylaşımını ve katılımı tek bir akıllı ve basitleştirilmiş merkezde birleştiren modern bir çalışan deneyimi platformudur. Sosyal tarzda etkileşimden çok kişiselleştirme, uyumluluk ve verimlilik arayan kuruluşlar için özellikle caziptir.

İletişim, hedef uyumu ve geri bildirim paylaşımı için bir platform sağlayarak mevcut performans yönetimi çerçeveleriyle kolayca entegre olur.

Simpplr'ın en iyi özellikleri

İletişimi, kaynakları ve işbirliğini tek bir dijital merkezde birleştirin

Anında yanıtlar, otomatik destek ve iş akışı otomasyonu için AI Asistanı kullanın

Entegre anketler ve gösterge panelleri ile duygu analizi ve çalışanların görüşlerini dinleyin

Görsel olarak ilgi çekici haber bültenleri oluşturun ve eyleme geçirilebilir çalışan bağlılığı metrikleriyle gönderin

Simpplr sınırlamaları

Sınırlı bilgi yönetimi yetenekleri

Yeni başlayanlar için öğrenme eğrisi ile birlikte gelir

Simpplr fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Simpplr puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Simpplr hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorum şöyle diyor:

Genel olarak harika bir deneyim - çok yardımcı uygulama takımı ve harika bir son ürün. Beklendiği gibi, uygulama süreci biraz zordu (özellikle daha önce intranet kullanmadığımız için) ancak katılım ve eklenecek içerik vb. ile ilgili tüm kaynaklar çok yardımcı oldu.

Genel olarak harika bir deneyim - çok yardımcı uygulama takımı ve harika bir son ürün. Beklendiği gibi, uygulama süreci biraz zordu (özellikle daha önce intranet kullanmadığımız için) ancak katılım ve eklenecek içerik vb. ile ilgili tüm kaynaklar çok yardımcı oldu.

12. Firstup (Otomatik çalışan iletişimi için en iyisi)

firstup aracılığıyla

Firstup, işgücü iletişimini büyük ölçekte otomatikleştirmek, kişiselleştirmek ve optimize etmek için geliştirilmiş, yapay zeka destekli bir çalışan portalı yazılımıdır. Firstup, statik portallara veya manuel süreçlere güvenmek yerine, yapay zeka kullanarak mobil, e-posta ve intranet üzerinden kişiselleştirilmiş iletişim yolculukları düzenler.

Gücü otomasyon, akıllı hedefleme ve veriye dayalı karar verme süreçlerinde yatmaktadır, bu da onu büyük, dağıtılmış veya ön saflarda çalışan işgücüne sahip kurumsal şirketler için güçlü bir seçim haline getirmektedir.

Firstup'ın en iyi özellikleri

AI ve gerçek zamanlı davranış verilerini kullanarak uyarlanabilir çalışan yolculukları düzenleyin

Kod gerektirmeyen görsel oluşturucu ile karmaşık iletişim akışlarını kolayca tasarlayın

Creator Studio'nun üretken yapay zekasını kullanarak kampanyaları verimli bir şekilde oluşturun ve yönetin

Hedef kitleyi hassas bir şekilde belirlemek ve otomasyon sağlamak için HRIS ve kurumsal sistemlere bağlanın

Firstup sınırlamaları

Diğer seçeneklere kıyasla daha az gelişmiş özellik

Sınırlı bilgi yönetimi özellikleri

Firstup fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Firstup puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (190+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Firstup hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Küçük bir takımın parçası olarak, çalışanlarımıza zamanında, doğru ve ilgi çekici iletişim sağlamak çok önemlidir. Firstup, anlamlı içeriği verimli bir şekilde oluşturmayı çok kolaylaştırıyor. İki yönlü iletişim özelliklerini de çok seviyorum! Ön saflarda çalışanlarımızdan haber alabiliyor, geri bildirim alabiliyor ve herkes için samimi ve kapsayıcı bir kültür yaratabiliyoruz!

Küçük bir takımın parçası olarak, çalışanlarımıza zamanında, doğru ve ilgi çekici iletişim sağlamak çok önemlidir. Firstup, anlamlı içeriği verimli bir şekilde oluşturmayı çok kolaylaştırıyor. Ayrıca iki yönlü iletişim özelliklerini de çok seviyorum! Ön saflarda çalışanlarımızdan haber alabiliyor, geri bildirim alabiliyor ve herkes için samimi ve kapsayıcı bir kültür yaratabiliyoruz!

ClickUp ile tüm sözlerinizi değerli hale getirin

Gerçeği kabul edelim. Sağlam bir iletişim olmadan, iş yeriniz aynı kanallarda ekranlara bakan bir grup insandan ibarettir. Her şeyi (ve herkesi) bir arada tutan yapıştırıcıdır. Bağlılığı artırmaktan hedefleri uyumlu hale getirmeye kadar, her şey doğru iletişimle başlar.

Birçok araç işin bir kısmını yaparken, ClickUp tüm kutuları işaretler. Yerleşik sohbet, Belgeler, otomasyon, AI asistanı, bilgi yönetimi ve proje yönetimi gibi özellikleri tek bir güçlü platformda bir araya getiren ClickUp, verimlilik ile kişiliğin buluştuğu yerdir.

Gerçek işbirliğini deneyimlemek ister misiniz? Bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı açın!