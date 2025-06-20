WhatsApp'ta Perplexity AI'yı kullanma

AI destekli arama motoru Perplexity AI artık WhatsApp'ta doğrudan kullanılabilir.

Böylece, Perplexity'nin yapay zeka destekli cevaplarının, gerçek zamanlı web aramalarının ve alıntılarla desteklenen içgörülerinin tüm özelliklerini doğrudan WhatsApp sohbetlerinize taşıyabilirsiniz.

Hareket halindeyken fikirlerinizi paylaşmak mı istiyorsunuz? Tamamlandı. Konuşma sırasında önemli ayrıntıları doğrulamak mı istiyorsunuz? Çok kolay! Perplexity AI'dan WhatsApp içinde görevlerde yardım istemek, soruları yanıtlamak veya içeriği özetlemek suretiyle işe gidip gelirken zamanınızı verimli bir şekilde değerlendirebilirsiniz.

Kısacası, Perplexity AI'yı WhatsApp'a entegre etmek size yepyeni bir dünya açar!

Bu blogda, Perplexity'yi doğrudan WhatsApp'ta nasıl kullanabileceğinizi ve sınırlamalarını gösteriyoruz. Ayrıca, edindiğiniz bilgileri eyleme dönüştürmenize yardımcı olacak bir alternatif (okuyun: ClickUp ) paylaşıyoruz.

Perplexity AI nedir ve WhatsApp ile neden kullanılır?

Perplexity AI, sorularınıza doğrudan ve konuşma tarzında yanıtlar vermek için doğal dil işleme (NLP) teknolojisini kullanan, yapay zeka destekli bir arama ve yanıt motorudur. Geleneksel arama motorları gibi yalnızca bağlantıları listelemek yerine, güvenilir kaynaklardan alıntılarla birlikte doğru ve özlü yanıtlar sunar.

perplexity aracılığıyla

🔍 Biliyor muydunuz? Perplexity AI, Ağustos 2022'de OpenAI, Meta AI, Google Brain ve Databricks kökenli AI uzmanlarından oluşan bir takım tarafından kuruldu: Aravind Srinivas, Denis Yarats, Johnny Ho ve Andy Konwinski. Hedefleri nedir? Konuşma tarzında, hızlı ve gerçek kaynaklarla desteklenen AI ile aramayı yeniden düşünmek.

Peki, neden Perplexity'yi WhatsApp'a eklemeli veya WhatsApp ile birlikte kullanmalısınız?

Basit: AI asistanlarını günlük hayatınızın ayrılmaz bir parçası haline getirmek için bir adım daha yaklaşın. Zahmetsiz ve bağlamsal, tam olduğunuz yerde.

Perplexity'nin AI WhatsApp yanıtları hızlı, kısa ve öz.

Bu entegrasyondan önce, WhatsApp sohbetinde biri size bir soru sorduğunda, Google'da arardınız. Chrome'u açar, yeni bir sekme açar, sorguyu girer, beş bağlantıyı gözden geçirir, reklamlarla dikkatiniz dağılır ve belki de aradığınız şeyi unuturdunuz.

Bununla, sohbet içinde (uygulamadan çıkmadan) sorular sorabilir, gerçekleri kontrol edebilir veya özetler alabilirsiniz. 🌟

Perplexity AI'nın bazı anahtar özellikleri şunlardır: Gerçek zamanlı web arama: Haberler, akademik kaynaklar, forumlar ve video kaynaklarından güncel bilgileri alır

Odak arama: Reddit, YouTube, Wolfram Alpha, akademik dergiler gibi belirli kaynakları hedefleyin veya tüm web'de arama yapın

Profesyonel arama: Karmaşık sorular veya konular için otomatik olarak derinlemesine, çok kaynaklı araştırma yapar

Sayı içeren alıntılar: Her iddia, açıkça numaralandırılmış referanslarla desteklenir, böylece kaynakların hızlı bir şekilde doğrulanması sağlanır

Çok modlu özellikler: Dosya yüklemelerini (PDF'ler, resimler, elektronik tablolar) destekler ve içeriği yorumlayarak cevaplar verir

Alanlar: Aramaları, dosyaları, konuları ve araştırma ş akışlarını düzenlemek için kişiselleştirilmiş ortamlar

linkedIn aracılığıyla

Perplexity AI'yı WhatsApp'ta Doğrudan Kullanabilir misiniz?

Evet. Perplexity AI artık WhatsApp içinde doğrudan çalışıyor. Tek ihtiyacınız olan bir internet bağlantısı ve WhatsApp'ın en son sürümü. Şu anda, tüm bunları ücretsiz bir WhatsApp Perplexity AI hesabında yapabilirsiniz.

Evet, doğru. Cevapları almak için ek uygulamalar indirmenize, hesap oluşturmanıza veya web'e geçmenize gerek yok.

WhatsApp'ta arkadaşınızla sohbet etmek kadar kolaydır ve ihtiyacınız olan bilgileri sizin için bulur.

WhatsApp'ta Perplexity AI'yı kullanmak şunları yapmanızı sağlar:

Sohbetten doğrudan sorular sorun ve anında kısa, doğruluğu kontrol edilmiş ilk cevapları alın

Genel bilgi cevapları alın

Sohbetlerde paylaşılan makale veya belgelerin özetlerini alın

Komutlarınızı temel alarak görüntüler gibi yaratıcı içerikler oluşturun

Aldığınız mesajların veya bilgilerin doğruluğunu kontrol edin

👀 Biliyor muydunuz? Perplexity, GPT-4. 1, Claude, Gemini, Grok ve kendi Sonar sistemi gibi gelişmiş modellerle çalışır. Kendi AI ajanınızı nasıl oluşturacağınızı merak ediyorsanız, Perplexity gibi platformların arkasındaki teknolojiyi anlamak iyi bir başlangıç noktası olabilir.

📚 Ayrıca okuyun: WhatsApp Kullanmanın Avantajları ve Dezavantajları

WhatsApp ile Perplexity AI'yı kullanma (adım adım)

Perplexity AI'yı WhatsApp'ta çalıştırmak bir dakikadan az sürer. "Perplexity AI'yı WhatsApp'ta cevap almak için nasıl kullanabilirim?" diye merak ettiyseniz, bu adım adım kılavuz size tam olarak bunu gösterecektir.

Adım 1: Sayıyı kaydedin

Telefon numarası +1 (833) 436-3285'i kişilerinize ekleyin. Daha sonra kolayca bulabilmek için "Perplexity AI" gibi hatırlayabileceğiniz bir ad verin. Ya da Perplexity AI ile sohbete hızlıca başlamak için resmi Perplexity hesabına bu bağlantıyı tıklayın.

Adım 2: WhatsApp'ı açın ve bir sohbet başlatın

WhatsApp'ı açın ve az önce kaydettiğiniz kişiyi bulun. Herhangi bir kişide yaptığınız gibi, üzerine dokunarak yeni bir konuşma penceresi açın. Bağlantıyı kullanıyorsanız, "Sohbete Devam Et" seçeneğine tıklayın, WhatsApp'ta otomatik olarak bir sohbet penceresi açılacaktır.

Adım 3: Sorunuzu sorun

Sohbeti açtığınıza göre, Perplexity AI gibi bir sohbet robotunu kullanmak için hızlı bir ipucu: sorunuzu veya isteğinizi gerçek bir kişiyle sohbet ediyormuş gibi doğal bir şekilde yazın. Örneğin: "Faiz oranlarının enflasyona nasıl etki ettiğini açıklayın".

Perplexity AI, amacınızı anlayacak ve size açık, kolay anlaşılır bir yanıt vermek için en iyi bilgileri aramaya başlayacaktır. Takip soruları sorabilir ve daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Ancak, kaynak bağlantılarını veremeyeceğini unutmayın. Cevapları manuel olarak doğrulamanız gerekecektir.

✨ Yakında: CEO'nun LinkedIn gönderisine göre, Perplexity AI WhatsApp'ta daha da akıllı hale geliyor. Yakında sesli sohbet edebilecek, memler ve videolar oluşturabilecek, daha keskin doğrulamalar alabilecek ve hatta gerçek bir asistan gibi görevlerde size yardımcı olabilecek. Hatta grup sohbetlerinize bile katılabilir.

Ek özellikler

Ellerinizi kullanmadan etkileşim için sesli notlar kullanın

Yazmak yerine, sorunuzu sesli not olarak gönderebilir veya başka birinin sesli mesajını iletebilirsiniz. Perplexity, bir cevap ve sesli not ile yanıt verecektir. Ayrıca, "Bunu yaz" gibi bir komutla sesli nota yanıt verebilirsiniz ve komut gerçekleştirilecektir.

Açıklamaya göre görseller oluşturun

Sadece resim bağlantılarını paylaşan ChatGPT'den farklı olarak, Perplexity resimleri doğrudan WhatsApp içinde oluşturabilir. Siz sadece bir sahneyi veya stili tarif edin, o da görseli hemen orada oluşturur.

Muhtemelen bilmediğiniz bir WhatsApp hilesi. 🙂

Ekli resimler hakkında sorular sorun

Ayrıca bir resim yükleyip Perplexity'ye bu resimle ilgili sorular sorabilirsiniz.

Alternatif olarak, Perplexity size görüntünüzü düzenlemek için ipuçları bile verir.

Ancak, şu anda PDF veya Word belgeleri gibi belge dosyalarını desteklememektedir.

🚀 Perplexity'ye ne soracağınızı hala bilmiyor musunuz? İşte bu AI aracının WhatsApp'tan hayatınızı kolaylaştırabileceği bazı akıllı yöntemler.

Kullanım örnekleri WhatsApp'ta Perplexity AI'yı kullanma "Bu konuyu derslerde anlamıyorum..." Çalışma arkadaşınız gibi kavramları açıklar "Bir seyahat planlıyorum, neye ihtiyacım var?" Vize bilgilerini, mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerleri ve seyahat ipuçlarını anında paylaşın "Bütçeme en uygun telefon hangisi?" Daha hızlı karar vermenize yardımcı olacak ürün karşılaştırmaları ve incelemeleri sunar "Elimde olan malzemelerle ne pişirebilirim?" Buzdolabınızda bulunan malzemelere göre tarifler önerir "Haberleri kaçırdım, neler oluyor?" En son haberlerin hızlı ve kolay okunabilir özetlerini gönderir "Daha iyi alışkanlıklar edinmek istiyorum" Kendi kendini geliştirme için ipuçları, rutinler ve motivasyon desteği paylaşın "Kodum neden çalışmıyor?" Kod hatalarını giderir ve açıklar

📚 Ayrıca okuyun: İşletmeler için en iyi WhatsApp alternatifleri

WhatsApp kullanırken Perplexity AI için örnek komutlar

Derinlemesine bilgilerden görüntü oluşturmaya, akıllı özetlere ve özel görevlere kadar, AI'ya etkili bir şekilde soru sorarak daha iyi sonuçlar elde etmenin yolları:

Teknoloji meraklısı kullanıcılar için

Bu komutlar kodlama, araç karşılaştırmaları ve teknoloji stratejisi konusunda yardımcı olur.

"WebAssembly'nin ön uç performansını nasıl iyileştirdiğini basit bir dille açıklayın."

"Gerçek zamanlı bir uygulama için sunucusuz mimari kullanmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir?"

“GPT-4o ile Claude 3 Opus'u karşılaştıran son benchmark sonuçlarını bulun. ”

Mobil cihazları öncelikli olarak kullanan profesyoneller için

WhatsApp'ta hızlı karar verme, planlama ve tam zamanında öğrenme için optimize edilmiştir.

"Yanıt alınmayan bir satış demosunun ardından nazik bir takip e-postası hazırlayın."

"Bir VC WhatsApp grubunda bir ürünü tanıtmak için 3 maddelik bir özet hazırlayın."

"Bu LinkedIn gönderisini benim için özetle. [gönderiyi yapıştır]"

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı AI araçlarına güveniyor. Tanıdık chatbot arayüzleri ve içerik oluşturma, veri analizi ve daha fazlasını yapabilen çok yönlü yetenekleri, bu araçların çeşitli rollerde ve sektörlerde bu kadar popüler olmasının nedeni olabilir. Ancak, bir kullanıcı her seferinde AI'ya soru sormak için başka bir sekmeye geçmek zorunda kalırsa, ilgili anahtar vergisi ve bağlam değiştirme maliyetleri zamanla artar. Ancak ClickUp Brain ile bu sorun ortadan kalkar. Çalışma Alanınızda yer alır, ne üzerinde çalıştığınızı bilir, düz metin komutlarını anlayabilir ve görevlerinizle son derece alakalı cevaplar verir! ClickUp ile verimliliğinizi 2 kat artırın!

AI meraklıları için

AI araçlarını keşfetmek, araştırmaları okumak ve güncel kalmak isteyenler için mükemmel.

"OpenAI'nin GPT-4o hakkındaki en son araştırma makalesini 100 kelimeyle özetleyin."

"Müşteri hizmetleri sohbetlerinde LLM'leri ince ayarlamak için gerçek bir kullanım örneği verin."

"GPT-4'ü verimli bir şekilde kullanmak için en iyi Chrome uzantıları hangileridir?"

Öğrenciler için

Daha hızlı öğrenmeye, daha iyi yazmaya ve akademik masrafları azaltmaya odaklanmıştır.

"Fotosentezi 6. sınıftaymışım gibi açıklayın."

"Fransız Devrimi ile ilgili 5 soruluk çoktan seçmeli bir test oluşturun ve cevaplarını ekleyin."

"To Kill a Mockingbird" kitabının 5. bölümünü 100 kelimeyle özetleyin.

💟 Bonus İpucu: WhatsApp'ta Perplexity AI'dan en iyi şekilde yararlanın Kısa ve öz olun: Vaktiniz kısıtlıysa, hızlı bilgi almak için "TL;DR" veya "3 maddede özetleyin" isteyin Kişi kısayolu olarak ayarlayın: Perplexity AI sohbetini favorilere kaydedin veya WhatsApp'ta sabitleyin, böylece kaydırmadan hızlı ve kolay erişim sağlayın Yanıtları düzenleyin: WhatsApp'ın yıldızlı mesajlarını veya özel etiketlerini kullanarak yanıtları Seyahat, Eğitim veya İş gibi kategorilere göre sıralayın

WhatsApp'ta Perplexity Kullanmanın Sınırlamaları ve Dikkat Edilecek Hususlar

Hızlı görevler için kullanışlı olsa da, dikkat edilmesi gereken bazı sınırlamalar vardır.

Cevaplar kısadır: Sıradan veya hızlı sorular soruyorsanız, bu işlev gayet iyi çalışır. Ancak ayrıntılı bir açıklama veya daha derin bir analiz gerekiyorsa, cevaplar çok kısa gelebilir

Derin araştırma veya tam özetler yok: WhatsApp'taki Perplexity, Derin Araştırma modu veya çok kaynaklı özetleme gibi gelişmiş araçları içermez. Derinlemesine araştırma veya kapsamlı karşılaştırmalar yapmak istiyorsanız, ana uygulamaya, masaüstü sürümüne veya WhatsApp'taki Perplexity, Derin Araştırma modu veya çok kaynaklı özetleme gibi gelişmiş araçları içermez. Derinlemesine araştırma veya kapsamlı karşılaştırmalar yapmak istiyorsanız, ana uygulamaya, masaüstü sürümüne veya Perplexity alternatiflerine geçmeniz gerekir

Yüklediğiniz belgeleri okuyamıyor: WhatsApp dosya göndermenize izin verse de, Perplexity bu dosyaların içindekileri açamaz veya anlayamaz. Ana Perplexity uygulamasında olduğu gibi PDF veya Word belgeleri hakkında soru soramazsınız

Hesap bağlantısı veya senkronizasyon yok: Perplexity AI WhatsApp hesabınıza giriş yapamazsınız. Sohbetleriniz kaydedilmez ve başka bir cihazda kaldığınız yerden devam edemezsiniz

Alan veya gelişmiş sohbet özellikleri yoktur: WhatsApp, Perplexity Spaces, Araştırma Modu veya sohbet stilini değiştirme gibi araçları desteklemez. Bu özellikleri kullanmak için masaüstünde Perplexity hesabınıza giriş yapmanız gerekir

📚 Daha fazla bilgi: Müşteri hizmetlerinizi iyileştirmek için en iyi 10 AI aracı

ClickUp'ı kullanarak AI destekli iş akışlarını yönetin

Perplexity AI, WhatsApp'ta hızlı ve konuşma tarzında yanıtlar verme konusunda mükemmeldir. Ancak bununla sınırlıdır. Bilgi ve verileri anlamlı eylemlere dönüştürme yeteneğinden yoksundur.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, bu boşluğu doldurur. Bir AI asistanından daha fazlası olan ClickUp, fikirleri ve konuşmaları verimliliğe, fikirleri sonuçlara dönüştüren araçlarla tüm iş akışınızı oluşturmanıza, düzenlemenize ve yönetmenize yardımcı olur.

Perplexity AI WhatsApp, web'den genel bilgileri almak için harika bir araçtır. Ancak kendi projeleriniz, görevleriniz, belgeleriniz ve takım güncellemelerinizle ilgili cevaplar söz konusu olduğunda yetersiz kalır.

İşte ClickUp Brain'in WhatsApp botundan farkı burada yatıyor.

ClickUp platformuna tamamen entegre olan Brain, iş akışınızın her aşamasına gerçek zamanlı yardım getirerek, çalışma alanınızdaki verileri kullanarak arama, özetleme, yazma ve otomasyon işlemlerini gerçekleştirmenize yardımcı olur.

ClickUp Brain ile yapabilecekleriniz şunlardır:

1. Birden fazla LLM'nin gücünü tek bir AI arayüzünde birleştirin

ClickUp Brain aracılığıyla ihtiyaçlarınıza göre LLM'lerden seçim yapın

Dört veya daha fazla LLM varken neden bir LLM ile yetinmelisiniz? Üstelik tek bir araç fiyatına! ClickUp Brain, ihtiyaçlarınıza göre LLM'ler arasında seçim yapmanızı sağlar. Claude. Hatta sohbet penceresinden canlı web araması bile yapar. Artık tek bir şeyi bulmak için 100 sekme açmanıza gerek yok.

2. İşle ilgili sorular sorun, doğru yanıtlar alın

İşinizle ilgili güncellemeler için ClickUp Brain, belgeler, görevler, yorumlar ve proje zaman çizelgeleri dahil olmak üzere çalışma alanınızı tarayarak size saniyeler içinde doğrudan yanıtlar sunar.

ClickUp Brain, projelerinizle ilgili son derece spesifik ve bağlamsal cevaplar verir

💡 Profesyonel İpucu: Belirli AI komutlarını sık sık yeniden kullanıyorsanız, bunları ClickUp Brain'e kaydederek ş Akışınızı kolaylaştırabilirsiniz Herhangi bir AI alanına (Görev, Belge veya Sohbet) komutunuzu yazın

Komut alanının yanındaki sihirli değnek simgesine tıklayın "Komut ekle"yi seçin

Yeni İstem modal penceresinde, isteminizin başlığını girin ve istem içeriğini yapıştırın veya yazın Daha sonra, ClickUp AI'nın mevcut olduğu her yerde aynı sihirli değnek simgesini kullanarak kaydettiğiniz komutları kolayca arayabilir ve ekleyebilirsiniz.

ClickUp Brain'de komutları kaydedin

3. Çalışma alanınızda doğrudan görseller oluşturun

ClickUp Brain'i kullanarak belirli stiller ve biçimlerle kolayca görüntüler oluşturun

Yine, İş AI'nız her şeyi yapabiliyorken neden Midjourney veya DALLE'ye koşasınız ki? İhtiyacınız olanı tam olarak belirtin, ClickUp Brain sizin için görüntüyü oluştursun!

4. Her şeyi saniyeler içinde özetleyin

ClickUp Brain ile görevleri, belgeleri, yorumları veya toplantı notlarını anında eyleme geçirilebilir özetlere dönüştürebilirsiniz.

İçeriğin üst kısmındaki "Özetle" seçeneğine tıklayın ve anahtar kararları ve eylem öğelerini vurgulayan odaklanmış bir özet elde edin. Ardından "Kopyala" seçeneğine tıklayıp istediğiniz yere kaydedebilir veya paylaşabilirsiniz.

Saatlerce süren okumaları saniyeler içinde içgörülere dönüştürün ClickUp Brain'i kullanarak özetleyin

ClickUp Clips'i kullanarak sesli ve video notlarınızı kaydedebilir, ardından ClickUp Brain'in bunları anında transkripsiyonlayarak net ve eyleme geçirilebilir güncellemeler haline getirmesini sağlayabilirsiniz.

Bu, kayıtlarınızın kesin metin sürümlerini, kolayca taranabilir özetleri ve paylaşmaya veya atamaya hazır düzenli bilgileri alabileceğiniz anlamına gelir.

ClickUp Brain ile sesli notlarınızı ayrıntılı, zaman damgalı güncellemelere dönüştürmeye başlayın

Hızlı bir müşteri güncellemesi hazırlamak, toplantı gündemi yazmak veya uzun bir belgeyi düzenlemek mi gerekiyor? ClickUp Brain size yardımcı olabilir.

ClickUp Brain ile kullanım durumlarınız için geniş bir içerik aralığı oluşturun

7. Yazılı planları anında görevlere ve alt görevlere dönüştürün

Bir ClickUp belgesinde, adımlarınızı şu şekilde yazın:

– Ana sayfa metni taslağı

– Tasarım ekibi ile gözden geçirin

– Cuma gününe kadar tamamlayın

Listeyi vurgulayın, /ai yazın ve "Görevlere dönüştür" seçeneğini seçin. ClickUp Brain, çalışma alanı bağlamınıza göre başlıklar, açıklamalar ve atanan kişiler için akıllı öneriler de dahil olmak üzere her madde işareti için bir alt görev içeren bir üst görev oluşturacaktır. Ardından, bunları nereye ekleyeceğinizi seçin ve kullanıma hazır hale gelirler.

Ana görevlerinizin içinde ayrıntılı alt görevler oluşturabilir, planlarınızı otomatik olarak eyleme geçirilebilir adımlara bölebilirsiniz. Bu, kapsamlı proje dökümleri sağlar ve ş Akışınızın her aşamasında net bir organizasyon sağlar.

Önerilen alt görevler oluşturun ve ClickUp Brain ile herkesi bilgilendirin

ClickUp Brain yaratıcılığınızı ve planlamanızı desteklerken, ClickUp Otomasyonları rutin görevlerinizi otomatikleştirerek verimlilik sağlar.

Yaygın iş akışlarını hızlandırmak için tasarlanmış 100'den fazla önceden oluşturulmuş otomasyon şablonundan seçim yapabilirsiniz. Bunlar arasında durum değiştiğinde görev atama, son teslim tarihlerini otomatik olarak ayarlama, belirli ekip arkadaşlarına uyarılar gönderme ve manuel giriş yapmadan tetikleyicilere göre özel alanları güncelleme yer alır.

Örneğin, Brain "Acil" etiketli bir görev oluşturursa, bir otomasyon şablonu bu görevi anında proje liderine atayabilir ve son teslim tarihini 24 saat sonra olarak ayarlayabilir. Ya da Brain bir sprint incelemesini özetledikten sonra, bir otomasyon sprint durumunu "Tamamlandı" olarak değiştirebilir ve ClickUp Sohbeti aracılığıyla tüm takıma bir bildirim gönderebilir.

Konuşmaların akışını ve işlerin ilerlemesini sağlamak söz konusu olduğunda, ClickUp Chat başı çekiyor.

ClickUp Sohbet, takımınızın ClickUp platformundan hiç ayrılmadan bağlantıda kalmasını ve üretken olmasını sağlamak için tasarlanmış, tamamen entegre ve güvenli bir mesajlaşma aracıdır. Bağımsız gündelik ve iş amaçlı mesajlaşma uygulamalarının aksine, görevleriniz, projeleriniz ve iş akışlarınızla derin bir bağlantıya sahiptir.

ClickUp Sohbet'i kullanarak takımınızla gerçek zamanlı olarak mesaj gönderin ve sohbet edin

ClickUp Sohbet ile şunları yapabilirsiniz:

Bir takım arkadaşınızla veya müşterinizle bire bir konuşmalar başlatın veya departmanlar arası grup sohbetleri oluşturun

Konuşma sırasında bir ClickUp Görev bağlantısı paylaşın, Belgelere ekleyin veya sohbetten çıkmadan önceki yorumlara başvurun

Mesajları sabitleyerek görevlerin son tarihlerini, toplantı bağlantılarını veya proje hedeflerini vurgulayın

Hızlı güncellemeler ve problem çözmeden derin işbirliği ve stratejik planlamaya kadar, iletişim uygulamaları ve görev yönetimi araçları arasında geçiş yapmadan her şeyi tartışabilirsiniz.

⚡ Şablon Arşivi: Mesajlaşmanızı kolaylaştırmak, güncellemeleri izlemek ve işbirliğini zahmetsizce artırmak için ClickUp'ın kapsamlı iletişim planı şablonlarına göz atın

Hızlı Sohbetlerden Gerçek İlerlemeye: ClickUp ile Bir Üst Düzeye Geçin

WhatsApp'taki Perplexity AI, özellikle doğrulama, beyin fırtınası veya tarayıcıyı açmadan netlik elde etmek için kolay ve hızlı bir şekilde cevap bulmanızı sağlar.

Ancak ihtiyaçlarınız basit soru-cevapların ötesine geçtiğinde, örneğin projeleri yönetmek, takımlarla işbirliği yapmak veya fikirleri eyleme dönüştürmek gibi, WhatsApp ve Perplexity tek başına yeterli olmayacaktır.

Sohbet, görevler, AI destekli iş akışları ve proje yönetimini tek bir çalışma alanında düzenleyen ClickUp gibi bir araca ihtiyacınız var. Bu, "sadece iş hakkında konuşmak" ile işi gerçekten yapmak arasındaki farktır.

Hızlı cevaplardan sorunsuz ve eyleme geçirilebilir takım çalışmasına geçmeye hazırsanız, ClickUp bir sonraki akıllı adımdır.

Bugün ücretsiz deneyin ve verimliliğinizin artmasını izleyin.