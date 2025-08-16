Belgelerinizi Düzenlemek için Ücretsiz İçindekiler Şablonları

Dağınık belgeleri karıştırmaktan veya başlıkları ve sayfa numaralarını hizalamak için saatler harcamaktan bıktıysanız, yalnız değilsiniz. İyi hazırlanmış bir içindekiler şablonu bu sorunu hızla çözer.

İster araştırma makalesi yazan bir öğrenci, ister kılavuz hazırlayan bir pazarlamacı, ister ayrıntılı rapor oluşturan bir proje yöneticisi olun, şablonlar size zaman ve emekten tasarruf sağlar.

Bu içerik şablonları, bölümleri düzenlemenize, sayfa numaraları eklemenize ve belgenizin tonuna uygun doğru yazı tipi stilini seçmenize yardımcı olur.

Kolayca mükemmel tabloyu seçebileceğiniz, içeriğinizi ekleyebileceğiniz ve hemen başlayabileceğiniz en iyi profesyonel tasarımlı şablonları keşfedin.

İçerik Şablonları Nedir?

İçindekiler şablonu, bir belgenin bölümlerini, başlıklarını ve ilgili sayfa numaralarını listeleyerek belgenin yapısını düzenlemeye ve görüntülemeyi kolaylaştırmaya yarayan önceden biçimlendirilmiş bir düzendir. Bu şablonlar genellikle araştırma makaleleri, kılavuzlar, raporlar ve diğer uzun belgelerde gezinmeyi ve okunabilirliği iyileştirmek için kullanılır.

Her şablon şunları içerir:

Başlıklar, alt başlıklar ve sayfa numaraları için yer tutucular, Microsoft Word, Apple Pages veya PDF düzenleyicileri kullanarak içeriği manuel veya otomatik olarak ekleyebilirsiniz

Belgenizin tonuna ve biçimine uygun yazı tipi stili, hizalama ve düzen gibi öğeler

Bölüm başlıklarını ilgili sayfa numaralarıyla bağlamak için noktalı çizgiler veya sekme işaretleri kullanarak temiz ve tutarlı bir içerik sayfası oluşturun.

Bu şablonlar boş veya önceden doldurulmuş olabilir ve genellikle ücretsiz olarak indirilebilir veya yaygın belge düzenleme araçlarında yerleşik seçenekler olarak bulunur.

🔎 Biliyor muydunuz: Kullanıcıların %79'u içeriği kelime kelime okumak yerine tarar ve açık başlıklar ve içerik sayfaları olan iyi yapılandırılmış belgeler, anlamayı önemli ölçüde artırır.

13 İçerik Tablosu Şablonu

Doğru içindekiler şablonunu seçmek sadece stil meselesi değildir, aynı zamanda yapıyı daha hızlı ve doğru bir şekilde oluşturmakla da ilgilidir. İçerik sayfanızı biçimlendirmek, başlıkları sıralamak ve her bölümü manuel olarak ayarlamadan sayfa numaralarını hizalamak için kullanabileceğiniz şablonlar.

1. ClickUp İçerik Takvimi Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Haftalık İçerik Takvimi ile haftalık yayın planınızı yapın ve izleyin

Belgeniz haftalık olarak değişen tekrarlayan güncellemeler, kampanyalar veya katmanlı içerik içeriyorsa, bu şablon size kağıt karmaşası olmadan kontrol sağlar. ClickUp'ın Haftalık İçerik Takvimi Şablonu, içerik motoru olarak da işlev gören etkileşimli bir sistemdir.

Altı görünüm modunda öğeleri görüntüleyebilir, güncelleyebilir, atayabilir ve planlayabilirsiniz. Bu içerik takvimi şablonu ile her görev, başlıklar, resimler, hashtag'ler veya notlar gibi meta verileri tek bir alanda görünür şekilde taşıyabilir.

⭐ Neden seveceksiniz?

Haftalık, platforma ve hedefe göre yayınları planlayın

Etiketler, tarihler ve atanmış düzenleyiciler kullanarak bölümler oluşturun

Hatırlatıcıları, durum güncellemelerini ve revizyon döngülerini otomatikleştirin

Destekleyici içeriği bağlayın ve analitik için hazır alanları izleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Canlı güncellemelere bağlı ayrıntılı içerik tablosu gerektiren pazarlama belgeleri, kampanya dökümleri ve içerik tabanlı proje raporları.

2. ClickUp Hikaye Özeti Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Hikaye Taslağı Şablonu ile yapılandırılmış anlatılar ve karakter arkları oluşturun

İster uzun bir makale yazıyor, ister içerik senaryosu geliştiriyor, ister ayrıntılı bir sunum haritası oluşturuyor olun, ClickUp'ın Hikaye Taslağı Şablonu fikirlerinize başlangıçtan itibaren bir yapı kazandırır. Statik tabloların aksine, bu şablon ilerleme izleme özelliğine sahip bir storyboard gibi çalışır.

Tek bir alanda sahneleri taşıyabilir, roller atayabilir, zaman çizelgelerini izleyebilir ve karakterler geliştirebilirsiniz. Genel hedefinizle uyumlu kalarak karmaşık anlatıları yönetilebilir parçalara ayırmak için idealdir.

⭐ Neden seveceksiniz?

Klasörleri ve alanları kullanarak hikaye öğelerini bölümlere, sahnelere veya aşamalara ayırın

Taslak oluşturmadan düzeltmeye kadar sekiz özel durumla ilerlemeyi izleyin

Hikaye akışları, karakter gelişimi veya temalar için Özel Alanlar ekleyin

Görsel görev panolarını kullanarak hikaye akışınızı yeniden düzenleyin ve ince ayar yapın

🔑 İdeal kullanım alanları: Bölümleri ve ilerlemeyi haritalamak için düzenlenebilir bir şablona ihtiyaç duyan yapılandırılmış anlatılar, hikaye odaklı proje belgeleri veya yaratıcı sunumlar hazırlayan içerik takımları.

⏩ Daha Fazla Bilgi: Örneklerle Farklı Yazım Stilleri Rehberi

3. ClickUp Blog Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Blog Şablonu ile yapılandırılmış bir yayın sistemi oluşturun

Bu şablon, Google Dokümanlar'da basit bir taslaktan daha fazlasını isteyen oluşturucular için tasarlanmıştır. ClickUp'ın Blog Şablonu, blog içeriği için beyin fırtınası yapabileceğiniz, yazabileceğiniz, atayabileceğiniz, düzenleyebileceğiniz ve planlayabileceğiniz merkezi bir yer sağlar.

Daha büyük bir proje iş akışına eklenebilen, kullanıma hazır bir belgedir, böylece blogunuzun tüm yaşam döngüsünü izleyebilirsiniz. Ne üzerinde çalışıldığı, kim ne yazdığı ve her bir gönderinin ne zaman yayınlanacağı konusunda görünürlük elde edersiniz.

⭐ Neden seveceksiniz?

Blog gönderilerini doğrudan ClickUp Belgeleri içinde planlayın ve yazın

Yazımın her aşamasına roller ve son teslim tarihleri atayın

Takvim, Gantt ve Pano görünümleriyle son teslim tarihlerini görselleştirin

Tek bir çalışma alanında zengin medya, notlar ve meta veriler ekleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Blog yazarları, düzenleyiciler ve içerik takımları, yayın akışını yönetirken düzenleyici tablonun son teslim tarihlerine uygun olmasını sağlamak için.

4. ClickUp Proje Dokümantasyon Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Proje Dokümantasyon Şablonu ile anahtar çıktıları izleyin, düzenleyin ve koruyun

Bu şablon, belgenizde ayrıntılı kapsam, planlama, güncellemeler ve sonuçlar için kurulum sağlar. ClickUp'ın Proje Belgeleri Şablonu, bir proje kontrol merkezi gibi işler.

Tek bir yapılandırılmış belgede hedefleri kaydedebilir, görevleri atayabilir, zaman çizelgeleri oluşturabilir ve geri bildirim toplayabilirsiniz. Bu sadece depolama için değildir; proje akış belgelerinizin her bir parçası, takımınızın uyumlu ve yolunda ilerlemesini sağlayan gerçek zamanlı iş akışlarına aktarılır.

⭐ Neden seveceksiniz?

Durum izleme ile eksiksiz bir proje genel görünümü oluşturun

Proje dönüm noktalarını ekleyin ve görevlerle ilişkilendirin

Teslimat zaman çizelgelerini yönetmek için Gantt ve Takvim görünümlerini kullanın

Düzenlenebilir bir belge alanında geri bildirim ve sonuçları toplayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Proje yöneticileri ve devam eden veya çok aşamalı girişimler için düzenli referans ve güncellemeler içeren bir tablo ile canlı belgeler oluşturan takımlar.

5. Canva'nın İçerik Tablosu Şablonu

canva aracılığıyla

Bu siyah-beyaz içerik sayfası, ana içerikten dikkatinizi dağıtmayacak profesyonel ve sade bir yapıya ihtiyaç duyduğunuzda idealdir. Canva'nın İçindekiler Şablonu , okunabilirliği kolaylaştırmak için net başlık düzeyleri ve temiz Lucida Console yazı tipi ile temiz bir A4 düzenine sahiptir.

Sayfa numaraları ekleyebilir, yazı tipi stilini ayarlayabilir veya markanıza veya belge türünüze uygun özel simgeler ve resimler ekleyebilirsiniz.

⭐ Neden seveceksiniz?

Canva'nın sürükle ve bırak düzenleyicisiyle tarayıcıda kolayca düzenleyin

Başlıklar ve bölümler arasında temiz görsel hizalama sağlayın

Herhangi bir biçim veya kullanım durumu için yazı tiplerini, aralıkları ve hizalamayı ayarlayın

PDF veya yazdırılabilir bir biçim olarak bozulmadan dışa aktarın

🔑 İdeal kullanım alanları: Hızlı bir başlangıç yapmak isteyen, düzenleyip anında indirebilecekleri yazdırılabilir içerik tablosu düzeni arayan öğrenciler, pazarlamacılar veya profesyoneller.

⏩ Daha fazla bilgi: Süreç Belgelendirme için İhtiyacınız Olan Tek Kılavuz

6. Venngage'den İçerik Tablosu Şablonu

venngage aracılığıyla

Venngage'in İçindekiler Şablonu, güçlü renkler, yapılandırılmış biçimlendirme ve modern tasarımı bir araya getirerek basit bir listeyi görsel bir özelliğe dönüştürür.

Düz biçimlerin aksine, bu şablon, belgenizin akışıyla uyumlu kalarak her bölüme dikkat çekmenizi sağlar. Yazı tiplerini özelleştirebilir, sayfa numaralarını yeniden konumlandırabilir veya yaratıcı ya da kurumsal tonunuzu yansıtacak grafikler ekleyebilirsiniz.

⭐ Neden seveceksiniz?

Markanıza uyacak şekilde renk şemalarını ve boyutları değiştirin

Kütüphaneden doğrudan simgeler, illüstrasyonlar veya stok fotoğraflar ekleyin

Biçimlendirmeyi bozmadan PDF, PNG veya PowerPoint olarak dışa aktarın

AI destekli düzenleyiciyi kullanarak öğeleri hızla değiştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Görsel açıdan zengin, düzenlenebilir bir içerik tablosu isteyen, ilk sayfadan itibaren tonu belirleyen ve uzun projelerde veya yaratıcı belgelerde gezinmeye yardımcı olan yazarlar ve sunum yapanlar.

💡 Profesyonel İpucu: İçindekiler şablonunuz hazır olduğunda, bölümleri hızlıca taslak haline getirmek için AI yazma araçlarını kullanın. Bu, her başlık için taslak içerik oluşturmak için özellikle yararlıdır, böylece boş bir sayfadan başlamazsınız.

7. Venngage'den Tarif İçindekiler Şablonu

venngage aracılığıyla

Venngage'in Tarif İçindekiler Şablonu, göze hoş gelen ve sayfada pratik olan sıcak kahverengi renk paletiyle rahat ve yemek kitabı estetiğine sahiptir.

Netlik için tasarlanan şablon, yemek oluşturucuların kategorileri, yemekleri ve sayfa numaralarını temiz bir biçimde kolayca düzenlemesine olanak tanır. Düzeni düzenlemek kolaydır; yazı tiplerini değiştirebilir, sütunların boyutunu değiştirebilir veya yemek simgeleri ekleyerek tabloyu yazdırmak veya dijital olarak paylaşmak için kişiselleştirebilirsiniz.

⭐ Neden seveceksiniz?

Renkleri, yazı tiplerini ve aralıkları markanıza veya mutfağınızın havasına uyacak şekilde özelleştirin

Venngage kütüphanesinden bölüm ayırıcılar, simgeler veya yemek illüstrasyonları ekleyin

Yazdırma, paylaşım veya çevrimiçi gömme için birden çok biçimde dışa aktarın

Düzenlenebilir, indeksli bir düzen ile tarifleri gruplandırın ve aranabilir hale getirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Dijital veya basılı tarif koleksiyonları için temiz, görsel bir içerik sayfası oluşturmak isteyen ev aşçıları, şefler veya yemek blogcuları.

⏩ Daha Fazla Bilgi: İçerik Oluşturma Ş Akışı Nasıl Oluşturulur (+Şablonlar)

8. Template. Net tarafından sunulan İçerik Tablosu Şablonu

Template. Net'in İçerik Tablosu Şablonu, APA kurallarına sıkı sıkıya bağlıdır ve öğrencilere ve araştırmacılara araştırma makaleleri, uzun denemeler ve tezler için temiz bir yapı sunar.

Seviyeye göre başlık düzeyleri, standart yazı tipi stilleri ve açıkça aralıklı sayfa numaraları ile sola hizalanmış bir düzen içerir; uyumluluk için ihtiyacınız olan her şey!

APA gerekliliklerine uygun olarak düzenlenmiştir. Bu sayede bölümlerinizi kolayca doldurup yazmaya odaklanabilirsiniz.

⭐ Neden seveceksiniz?

APA aralık ve yapıya uygun olarak önceden biçimlendirilmiş bir düzen kullanın

Her şeyi hızlıca düzenleyin; tasarım araçları veya kurulum gerekmez

Manuel kurulum yapmadan bölümler, alt başlıklar ve ekler için önceden ayarlanmış alanları doldurun

Biçimlendirme hatası olmadan Word, PDF veya paylaşılabilir dosya biçimlerinde indirin

🔑 İdeal kullanım alanları: APA gönderileri için güvenilir, düzenleme gerektirmeyen boş tablo formatına ihtiyaç duyan öğrenciler ve araştırmacılar.

💡 Profesyonel İpucu: TOC'nizi bir içerik veritabanına bağlayın. Tablonuzun tek başına kalmasına izin vermeyin. Her öğeyi gerçek içeriğe, görevlere veya özetlere bağlamak için bir içerik veritabanı oluşturun. Bu şekilde, içerik tablonuz sadece statik bir sayfa değil, işlevsel bir indeks haline gelir.

9. Template. Net'in Tez İçerik Tablosu Şablonu

Resmi akademik belgeler için özel olarak tasarlanan bu şablon, karmaşık tez içeriğini düzenlemek için hazır bir çerçeve sağlar. Template. Net'in Tez İçindekiler Şablonu, kademeli başlık düzeyleri, tutarlı sayfa numarası hizalama ve kurumsal biçimlendirme standartlarına uygun boşluklar içerir.

Her bölüm düzenlenebilir, böylece düzeni bozmadan bölümler, alt başlıklar ve ekler ekleyebilirsiniz. Pratik, profesyonel ve uzun belgelerin biçimlendirme kabusuna dönüşmesini önlemek için tasarlanmıştır.

⭐ Neden seveceksiniz?

Özet, metodoloji ve referanslar dahil olmak üzere tez bölümleri için yer tutucular ekleyin

Yapıyı bozmadan başlık girintisini ve yazı tipi stilini ayarlayın

Word veya PDF olarak anında indirin ve yeniden biçimlendirmeden düzenlemeye veya göndermeye başlayın

Taslak hazırlama sırasında bölümleriniz geliştikçe manuel olarak güncelleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Ayrıntılı bölüm dökümleri ve özenle hazırlanmış, profesyonel bir içerik tablosu içeren uzun araştırma belgeleri oluşturan yüksek lisans öğrencileri ve akademik yazarlar.

⚡ Bonus İpucu: Şablonunuzu ayarladıktan sonra, her bölümü bir içerik özetine bağlayın. Böylece hedefleriniz, anahtar kelimeleriniz ve hedef kitleniz tek bir yerde toplanır ve belgenizin her bölümü mesajınıza ve amacınıza uygun olur.

10. Template. Net tarafından hazırlanan Yıllık İçerik Tablosu Şablonu

Template. Net'in Yıllık İçindekiler Şablonu, bir yıllık veya okul yayını içinde bölümleri düzenlemek için temiz ve şık bir biçim sunar. Görsel netlik ile özelleştirme esnekliği arasında denge kurarak, resim eklemenize, farklı yazı tipi stilleri seçmenize ve içerik bölümlerini kolaylıkla yeniden sıralamanıza olanak tanır.

Basit bir sütun yapısı üzerine kurulu bu düzen, her şeyi hizalı ve okunabilir tutarken, yıllık kitabın genel temasına veya markasına uyum sağlamanız için size özgürlük sunar.

⭐ Neden seveceksiniz?

Kulüpler, Etkinlikler ve Sınıf Profilleri gibi yerleşik kategorileri doğrudan düzen içinde düzenleyin

Okul logonuzu veya öğrenci fotoğraflarını yükleyerek her bölümü görsel olarak özelleştirin

Tarayıcıda düzenlemeler yapın ve PDF olarak dışa aktarın veya anında yazdırın — ek araçlara gerek yok

Yıllık içeriğini kolay gezinme için açıkça etiketlenmiş bölümlere ayırın

🔑 İdeal kullanım alanları: Çok bölümlü yayınlar için görsel olarak net ve kolayca düzenlenebilir bir içerik sayfasına ihtiyaç duyan yıllık düzenleyicileri, okul takımları veya öğrenci konseyleri.

11. Template. Net'in Yasal İçerik Tablosu Şablonu

Template. Net'in Hukuki İçerik Tablosu Şablonu, temiz biçimlendirme ve bölüm hassasiyeti gerektiren hukuk profesyonelleri için oluşturulmuştur. Şartlar ve maddelerden ekler ve ek belgelere kadar birçok belge öğesini biçimlendirme zahmeti olmadan barındıracak şekilde yapılandırılmıştır.

Düzenlenebilir yer tutucular ve tutarlı sayfa numarası hizalaması ile yasal belgelerinizin okunabilir, düzenli ve sektör normlarına uygun olmasını sağlar.

⭐ Neden seveceksiniz?

Önceden ayarlanmış biçimlendirme ile Maddeler, Hükümler ve Ekler gibi yasal bölümler ekleyin

İçerik düzenini kişiselleştirmek için şirket markasını veya vaka başlıklarını ekleyin

Çevrimiçi düzenleyin ve dosyalama veya sunum için Word veya PDF olarak dışa aktarın

Numaralı başlık düzeyleriyle çok parçalı yasal içerikleri yapılandırılmış halde tutun

🔑 İdeal kullanım alanları: Ayrıntılı ve gezinmesi kolay bir tablo içeriği gerektiren profesyonel, indeksli yasal dosyalar oluşturan hukuk asistanları, avukatlar ve hukuk yöneticileri.

💡 Profesyonel İpucu: AI yazma ipuçlarını kullanarak alt başlıklar için beyin fırtınası yapın ve içerik sayfanızı genişletin. Bu, belgenizi düzenli tutarken kılavuzlar veya araştırma makaleleri gibi uzun içeriklerin oluşturulmasını hızlandırır.

12. Freepik tarafından hazırlanan İçerik Tablosu Şablonu

via Freepik

Freepik'in İçerik Tablosu Şablonu, hem profesyonel hem de yaratıcı belgeler için uygun olan geniş bir aralıkta düzenlenebilir içerik tablosu şablonları sunar.

Bu tasarım, başlıklar ve sayfa numaraları için yapılandırılmış bir ızgara ile biçimi temiz tutarken, düzenlenebilir düzen öğeleriyle esneklik sağlar. PSD, AI ve JPG formatlarında mevcut olan bu şablon, sunumlar, portföyler ve kılavuzlar gibi grafik ağırlıklı belgeler için idealdir.

⭐ Neden seveceksiniz?

Gelişmiş özelleştirme için katmanlı PSD veya AI dosyaları olarak indirin

Marka yazı tiplerinizi, simgelerinizi veya bölüm resimlerinizi değiştirin

Görsel düzenleme araçlarını kullanarak bölümleri hassas bir şekilde hizalayın ve biçimlendirin

Yüksek çözünürlüklü tasarımları baskı veya dijital yayın için dışa aktarın

🔑 İdeal kullanım alanları: Tasarımcılar, pazarlamacılar ve yaratıcı kontrol imkanı sunan, görsel olarak özenli bir içerik sayfasına ihtiyaç duyan markalı belgeler veya sunumlar hazırlayan takımlar.

⏩ Daha fazla bilgi: İçerik Oluşturma Kontrol Listesi Nasıl Oluşturulur?

13. Postermywall tarafından hazırlanan İçerik Tablosu Şablonu

postermywall aracılığıyla

Haber bültenleri, dijital dergiler ve editoryal düzenler için özel olarak tasarlanmış bu A4 şablon, yapı ve stili bir araya getirir. Makale başlıkları ve sayfa numaraları için net bölümler içeren bu şablon, içeriğinize profesyonel bir görünüm kazandırır ve gezinmeyi kolaylaştırır.

Görseller yükleyebilir, yazı tipi stillerini ayarlayabilir ve düzen öğelerini markanıza uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Görsel çekiciliğini kaybetmeden netlik katmak isteyen sosyal odaklı yayınlar için özellikle kullanışlıdır.

⭐ Neden seveceksiniz?

Sürükle ve bırak kolaylığıyla bölüm başlıklarını ve sayfa numaralarını özelleştirin

Kendi fotoğraflarınızı, logolarınızı veya arka plan tasarımlarınızı doğrudan düzenleyiciye ekleyin

Web, baskı veya sosyal paylaşım için düzeni yeniden boyutlandırın ve yeniden kullanın

Tasarım yazılımına gerek olmadan birden fazla biçime aktarın

🔑 İdeal kullanım alanları: Haber bülteni düzenleyicileri, okul yayınları ve dijital dergi oluşturucular, editoryal veya tanıtım amaçlı belgeler için temiz ve şık bir içerik sayfası oluşturmak isteyenler.

İyi Bir İçerik Şablonu Nedir?

Şimdi bazı seçenekleri gördükten sonra, size en uygun içerik şablonunu nasıl seçeceksiniz?

İyi bir içindekiler şablonu, belgenize yapı kazandırırken, içeriğin net, profesyonel ve içerik değiştikçe kolayca güncellenebilir olmasını sağlar. Hem manuel düzenlemeleri hem de otomatik biçimlendirmeyi desteklemelidir. Aranması gereken bazı anahtar özellikler:

Başlık düzeyleri: Birden çok içerik düzeyini destekleyin, böylece bölümler ve alt bölümler açıkça ayrılır

Özelleştirilebilir yazı tipi stili: Profesyonel bir görünüm için içerik tablosunu belgenin geri kalan kısmındaki tipografi ile eşleştirin

Noktalı çizgiler: Daha kolay görsel izleme için bölüm başlıklarını sayfa numaralarıyla bağlayın

Düzenlenebilir düzen: Baştan başlamadan bölümleri yeniden düzenleyin veya biçimlendirmeyi değiştirin

Sayfa numarası hizalama: Düzen ve tutarlılık için tüm ilgili sayfa numaralarını hizalayın

Yazdırılabilir biçim: Hizalama hatası olmadan PDF veya diğer biçimlere temiz bir şekilde dışa aktarın

Manuel ve otomatik güncelleme seçenekleri: Projenize bağlı olarak hem kendiniz doldurma hem de otomatik oluşturma modlarını kullanın

