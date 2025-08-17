otomatik Veri Toplama ve İşleme için En İyi 10 Veri Çıkarma Aracı

Masanızda müşteri kayıtları, faturalar veya satın alma siparişleri gibi bir yığın belge var. Bir sonraki adım, bunların içinde gizli olan bilgileri çıkarmaktır.

Veriler kötü bir şekilde organize edildiğinden ve ihtiyacınız olanı manuel olarak çıkarmak Sisyphus'un görevi gibi bir iş olduğundan, bunun kolay bir iş olmayacağını biliyorsunuz.

Neyse ki, veri çıkarma araçları bu süreci otomatikleştirerek zaman ve insan hatalarını azaltmak için devreye girebilir.

Bu blog yazısında, değerli bilgileri daha basit, daha hızlı ve daha doğru bir şekilde çıkarma sürecini kolaylaştırmak için kullanılabilecek en iyi 10 aracı inceleyeceğiz. Bu araçların veri yükünü nasıl hafifletmeye yardımcı olduğunu görelim.

En iyi veri çıkarma araçlarının kısa bir özeti:

Doğru veri çıkarma aracını bulmak, saatlerce sürecek manuel işlerden ve birçok sıkıntıdan sizi kurtarabilir. Ancak piyasada bu kadar çok seçenek varken, aslında neye bakmalısınız?

Bir araçta dikkate almanız gereken bazı veri çıkarma özellikleri şunlardır:

🤓 Zamanla daha akıllı hale gelen yapay zeka: Yalnızca ilgili verileri çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda öğrenen ve gelişen bir araç seçin. Yapay zeka destekli veri çıkarma, daha az hata ve hataları düzeltmek için daha az zaman harcamak anlamına gelir

📃 Şablonunuz yok mu? Sorun değil: Yapılandırılmamış veriler için katı şablonlar oluşturmanızı gerektirmeyen bir Yapılandırılmamış veriler için katı şablonlar oluşturmanızı gerektirmeyen bir kurumsal arama yazılımı seçin. Araç, manuel müdahaleye gerek kalmadan faturalar, sözleşmeler vb. gibi farklı belgelere uyum sağlamalıdır

✅ Yerleşik hata kontrolleri: Sorunlara yol açmadan hataları yakalamak için otomatik doğrulamalar gerçekleştiren iyi bir Sorunlara yol açmadan hataları yakalamak için otomatik doğrulamalar gerçekleştiren iyi bir bilgi alma sistemine yatırım yapın

🔧 Entegrasyonlar: Aracın ERP, CRM, muhasebe ve eski sistemlerinizle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmasını sağlayarak kesintisiz veri aktarımı sağlayın

⏩ Büyük grupları kolaylıkla işleyin: İşlerin sorunsuz bir şekilde yürümesi için toplu işleme, zamanlanmış çıkarma, gelişmiş arama seçeneği ve yapay zeka destekli ş akışları gibi özellikleri arayın

🔐 Verilerinizi güvende tutun: Belge otomasyon yazılımının , şifreleme ve rol tabanlı erişim ile GDPR, HIPAA ve SOC 2 gibi endüstri standartlarına uygun olduğundan emin olun. Bu şekilde, hassas bilgileri açık ve aranabilir bir arşivde saklayabilir ve güvenliği sağlayabilirsiniz

🙌 Kolay kullanım: Sürükle ve bırak kurulumlarla kod gerektirmeyen veya az kod gerektiren arayüzlere öncelik verin, böylece teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar bile aracı kolayca kullanabilir

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.

1. ClickUp (Çıkarılan verileri düzenlemek ve yönetmek için en iyisi)

ClickUp, görevlerinizi, belgelerinizi ve verilerinizi tek bir yerde bir araya getiren iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

ClickUp'ı Ücretsiz Deneyin Stratejik kararlar almak için anahtar metrikleri izlemek ve vurgulamak için ClickUp Gösterge Panellerini kullanın

Birden fazla araçla uğraşmak yerine, ClickUp içindeki belgelerden çıkarılan verileri yönetmek dahil olmak üzere veri çıkarma yöntemlerini kolaylaştırabilirsiniz.

ClickUp Belgeleri

Örneğin, ClickUp Docs, belgeleri tek bir yerde oluşturmak, yönetmek ve üzerinde işbirliği yapmak için kullanabileceğiniz bir alandır. Takımların, faturalardan ve sözleşmelerden çıkarılan verileri doğrudan görevlere bağlamasına olanak tanır. Örneğin, bir yasal inceleme görevine referans olarak orijinal sözleşme eklenebilir.

Takım arkadaşlarınızla işbirliği yapın ve ClickUp Belgeleri ile çıkarılan verileri analiz edin

ClickUp Gösterge Panelleri

Veri çıkarma işlemi tamamlandığında, bir sonraki adım verileri kullanışlı hale getirmektir. İşte burada ClickUp Gösterge Panelleri devreye girer. Verilerinizi gerçek zamanlı ve özelleştirilebilir bir görünümde sunarak, neler olup bittiğini tahmin etmek zorunda kalmazsınız.

Özel Alanlar, satıcı adı, ödeme tutarı veya sözleşme son kullanma tarihi gibi çıkarılan sözleşme ayrıntılarını görevlere eklemenize yardımcı olur.

Ayrıca, belge içinde ClickUp Kontrol Listeleri oluşturabilir ve ClickUp Yorum Atama özelliğini kullanarak takım üyelerini görüşlerini paylaşmaya davet edebilirsiniz. Bu, takımların birden fazla araç arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını kolaylaştırır.

ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak çıkarılan verileri görselleştirin ve izleyin

Bundan en iyi şekilde yararlanmanın yolları:

Ham verilerinizi kolay okunur grafikler, tablolar ve ilerleme çubuklarına dönüştürün

Net bir görünüm için verilerinizi sıralayın ve kategorilere ayırın

Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda, bir rapora tıklayarak ayrıntılara göz atın

Gösterge panellerini takımınızla paylaşın, izinleri ayarlayın ve tartışmaları tek bir yerde tutun

🎯 Verimlilik İpucu: Her gün yüzlerce fatura işlediğinizi hayal edin. ClickUp Gösterge Panelleri ile her şeyi gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz. Bir çubuk grafik, işlenen fatura sayısını ve bekleyen fatura sayısını hızlı bir şekilde gösterir. Bir tablo, sistematik inceleme sürecine ihtiyaç duyan tutarsızlıkları vurgulayabilir. Sürecin bazı kısımlarını otomatikleştiriyorsanız, ilerleme çubuğu otomasyonun anahtar veri noktalarını ne sıklıkla başarıyla çıkardığını izleyebilir. Bu arada, sayısal bileşen her gün işlenen fatura sayısını görüntüleyerek verimliliği hızlı bir şekilde kontrol etmenizi sağlar.

Gösterge panelleri, çıkarılan verilerinizi net bir şekilde görüntülemenizi sağlar. Bir sonraki adım, verilerin iş akışlarınızda sorunsuz bir şekilde akışını sağlamaktır.

ClickUp Otomasyonları

ClickUp Otomasyonları ile, tekrarlayan görevleri sizin için yerine getiren kurallar oluşturabilirsiniz. Verileri doğru yere yönlendirmek, bildirimleri tetiklemek veya durumları otomatik olarak güncellemek gibi görevlerde, bu araç daha hızlı hareket etmenize ve düzenli kalmanıza yardımcı olabilir.

ClickUp Otomasyonları, belge yönetimi iş akışlarını nasıl kolaylaştırır?

Yeni veriler eklendikçe durumları otomatik olarak güncelleyin, görevleri atayın veya öğeleri taşıyın

Çıkarılan verilerin zamanında incelenmesini sağlamak için bunları inceleme takımına atayın ve son tarihleri anında ayarlayın

ClickUp'ın entegrasyonlarını kullanarak Salesforce'u müşteri bilgileriyle güncelleyin veya finansal kayıtları QuickBooks'a otomatik olarak aktarın. Manuel hataları azaltın ve platformlar arasında veri tutarlılığını sağlayın

ClickUp Brain

Ardından, platformun yapay zeka destekli iş asistanı ClickUp Brain, çıkarılan verileri akıllıca işleyerek, düzenleyerek ve optimize ederek iş akışı otomasyonunu geliştirir.

ClickUp Brain, manuel veri girişini otomatikleştirmekle kalmaz, verileri analiz etmenize, kalıpları tespit etmenize ve sonraki adımları önermenize yardımcı olur, böylece belgeleri yönetmek için daha az zaman harcayıp karar verme sürecine daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

ClickUp Brain'i kullanarak, çıkarılan verileri içeriğe göre doğru klasörlere veya görevlere otomatik olarak sıralayın

ClickUp Brain'den uzun belgelerin veya büyük veri kümelerinin hızlı özetlerini oluşturmasını isteyin

Çıkarılan verilere dayalı olarak bir sonraki adım için yapay zeka destekli öneriler alın

Doğal dil sorguları ile belirli veri noktalarını anında bulun

ClickUp Brain'i kullanarak çıkarılan verileri analiz edin ve gerçek zamanlı öneriler alın

💡Pro İpucu: Belirli tetikleyicilere göre verileri çıkarmanıza yardımcı olacak Özel Otomatik Pilot AI ajanları oluşturabilirsiniz. Örneğin, ajanlar ClickUp görevlerinden, listelerinden veya entegre kaynaklardan verileri çekebilir ve özet raporlar, grafikler veya gösterge panelleri oluşturabilir. "Haftalık proje ilerlemesini özetle ve gecikmiş görevleri vurgula" gibi tetikleyicilere yanıt vermesini isteyebilirsiniz ve ajan uygun bir yanıt alır.

ClickUp'ın Veri Analizi Bulguları Şablonu

Bir sonraki adım, bu içgörüleri eyleme geçirilebilir sonuçlara dönüştürmektir ve işte burada ClickUp'ın Veri Analizi Bulguları Şablonu devreye girer. Şablon, işletmelerin veri içgörülerini etkili bir şekilde düzenlemesine, analiz etmesine ve sunmasına yardımcı olur.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Veri Analizi Bulguları Şablonu ile çıkarılan verileri yapılandırın ve anahtar bilgileri anlayın

Şablon, işletmelerin veri içgörülerini etkili bir şekilde düzenlemesine, analiz etmesine ve sunmasına yardımcı olur. Buna şunlar dahildir:

Örneğin, bir pazarlama takımının son kampanyasının performansını analiz ettiğini düşünün. Bu şablonu kullanarak, etkileşim oranları, dönüşüm istatistikleri ve demografik veriler gibi metrikleri girebilirler. Şablondaki görsel araçlar, hedef kitleye en çok hitap eden stratejileri vurgulamaya yardımcı olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Beyaz Tahtalar ile veri kalıplarını görsel olarak haritalayın, fikirler üretin ve etkileşimli bir şekilde işbirliği yapın

ClickUp Entegrasyonlarını kullanarak, yerel entegrasyonlar veya API bağlantıları aracılığıyla üçüncü taraf veri çıkarma araçlarına bağlanın. Bu, çıkarılan verileri alıp görevleri otomatikleştirebileceğiniz anlamına gelir

Liste, Tablo ve Pano görünümleri gibi ClickUp Özel Görünümleri'ni kullanarak iş akışınıza göre verileri yapılandırın ve filtreleyin. Verimli izleme için sütunları özelleştirin, filtreler uygulayın ve görünümler arasında geçiş yapın.

ClickUp'ın önceden oluşturulmuş AI ajanlarını kullanarak bilgi çalışma alanınızda bulunan belgeleri ve bilgileri kolayca çıkarın. Ayrıca, çalışma alanı verilerinize göre eğilimleri ve kalıpları da belirleyebilirler

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özellik, ilk kez kullanan kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

ClickUp hakkında kötü ne söyleyebilirim? En güncel ve modern platform olmaya devam ediyor. İster basit bir proje yönetimi platformuna, ister karmaşık bir kapsamlı yönetim platformuna ihtiyacınız olsun, ClickUp her zaman işin üstesinden gelir. Bu uygulamayı inanılmaz kılan şey, esnekliği ve raporlama özelliğidir. Bu platformla usta bir belge oluşturucu ve görev takipçisi olabilirsiniz. Kendim ve müşterilerim için işlerine uygun özel alanlar oluşturmak için her zaman ClickUp'ı kullanacağım.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yaklaşık %88'i, kişisel görevlerini basitleştirmek ve hızlandırmak için artık AI araçlarına güveniyor. İş yerinde de aynı avantajlardan yararlanmak mı istiyorsunuz? ClickUp size yardımcı olabilir! ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, daha az toplantı, AI tarafından hızlı bir şekilde oluşturulan özetler ve otomatikleştirilmiş görevler ile verimliliğinizi %30 artırmanıza yardımcı olabilir.

2. DocParser (Özelleştirilebilir ayrıştırma kuralları ile belge tabanlı veri çıkarma için en iyisi)

docParser aracılığıyla

Docparser'ın SmartAI Parser özelliği, sizin adınıza ayrıştırma kuralları oluşturarak kurulum süresini kısaltır ve manuel çabayı en aza indirir. Ayrıca, Smart Checkbox Detection özelliği, onay kutusu verilerini otomatik olarak tanımlar ve çıkarır, böylece projeye özel formları ve anketleri işlemek çocuk oyuncağı haline gelir.

DocParser'ın en iyi özellikleri

Önceden yapılandırılmış veri çıkarma formlarını kullanarak çeşitli veri türlerinden bilgileri hızlı bir şekilde çıkarın

Daha doğru veri çıkarma sağlamak için temizleme, döndürme ve biçimlendirme gibi gelişmiş ön işleme tekniklerini kullanarak belgeleri hazırlayın

Farklı sürümdeki ayrıştırma kurallarını izleyin ve yönetin, gerektiğinde önceki yapılandırmalara geri dönün

DocParser sınırlamaları

Çıkarılan verilerdeki biçimlendirme sorunları manuel ayarlamalar gerektirir

DocParser fiyatlandırması

Başlangıç: 39 $/ay

Profesyonel: 74 $/ay

İş: Aylık 159 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

DocParser puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar DocParser hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Docparser, kullanımı son derece kolaydır ve doğru veri çıkarma, özelleştirilebilir ayrıştırma kuralları ve diğer araçlarla sorunsuz entegrasyon sunar.

Docparser, kullanımı son derece kolaydır ve doğru veri çıkarma, özelleştirilebilir ayrıştırma kuralları ve diğer araçlarla sorunsuz entegrasyon sunar.

💡 İlginç Bilgi: Starbucks, mağaza konumlarını rastgele seçmez. En iyi noktaları tahmin etmek için mobil siparişlerden, mağaza trafiğinden ve demografik verilerden veri çıkarır. Atlas adlı araçları, talebi haritalandırmaya ve mağazaların aşırı kalabalıklaşmasını önlemeye yardımcı olur. Böylece, bir dahaki sefere latte alırken, veriler o mağazayı tam ihtiyacınız olan yere yerleştirmede rol oynar.

3. Hevo Data (Gerçek zamanlı izleme özelliğine sahip, kod gerektirmeyen ELT veri boru hatları için en iyisi)

hevo Data aracılığıyla

Hevo Data'nın kod gerektirmeyen ELT platformuyla, herhangi bir programlama bilgisi olmadan veri boru hatlarını hızlı bir şekilde kurabilirsiniz. SQL, NoSQL veya SaaS uygulamalarıyla çalışıyor olun, Hevo'nun 150'den fazla önceden oluşturulmuş konektörü manuel entegrasyon ihtiyacını ortadan kaldırır.

Ön yükleme, uçuş sırasında ve sonradan yükleme dönüşümleri arasından seçim yapabilirsiniz, böylece verileriniz deponuza ulaştığı anda kullanıma hazır olur. Ayrıca, ters ETL, verileri CRM veya pazarlama platformları gibi sistemlere geri göndererek süreçlerinizin bağlantılı kalmasını sağlar.

Hevo Data'nın en iyi özellikleri

Hedef şemalarınızın her zaman senkronize olmasını sağlamak için otomatik şema yönetimi sunar

Veri boru hatlarının gerçek zamanlı izlenmesini sağlar ve sorunları izlemek için özelleştirilebilir uyarılar sunar

Kapsamlı denetimleri kolaylaştırmak için veri işlemlerinin ayrıntılı günlüklerini tutar

Hevo Veri sınırlamaları

Karmaşık verileri dönüştürmek için ek komut dosyası veya harici işleme gerekebilir

Hevo Data fiyatlandırması

Ücretsiz: 0

Başlangıç: 299 $/ay

Profesyonel: 849 $/ay

İş için kritik: Özel fiyatlandırma

Hevo Data puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (250'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Hevo Data hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Hevo'nun en büyük avantajı basitliğidir. Programcı olmayan kişiler için bile veri boru hatlarının ayarını inanılmaz derecede kolaylaştırır. Bağlandığı çok sayıda uygulama, gerçek zaman tasarrufu sağlar; her şey için özel entegrasyonlar oluşturmanıza gerek yoktur. Bu, deponuza gerçek zamanlı verilerin hızlı bir şekilde akışını sağlar, bu da mevcut bilgilere dayalı olarak doğru kararlar almak için çok önemlidir. Temel olarak, verileri elde etmenin teknik ayrıntılarıyla uğraşmak yerine, verileri kullanmaya odaklanmanızı sağlar.

Hevo'nun en büyük avantajı basitliğidir. Programcı olmayan kişiler için bile veri boru hatlarının ayarını inanılmaz derecede kolaylaştırır. Bağlandığı çok sayıda uygulama, gerçek zaman tasarrufu sağlar; her şey için özel entegrasyonlar oluşturmanıza gerek yoktur. Bu, deponuza gerçek zamanlı verilerin hızlı bir şekilde akışını sağlar, bu da mevcut bilgilere dayalı olarak doğru kararlar almak için çok önemlidir. Temel olarak, verileri elde etmenin teknik ayrıntılarıyla uğraşmak yerine, verileri kullanmaya odaklanmanızı sağlar.

4. Nanonets (Özel model eğitimi ile AI destekli belge çıkarma için en iyisi)

nanonets aracılığıyla

Nanonets ile yapılandırılmış, yapılandırılmamış ve yarı yapılandırılmış tüm belge türleri için %99 doğruluk sağlayan makine modelleri elde edersiniz. Bu araç ayrıca kod gerektirmeyen özel model eğitimi özelliği sunar, böylece modelinizi benzersiz belgelerinizi hızlı ve kolay bir şekilde işlemek üzere eğitebilirsiniz.

Ayrıca, karar kurallarını kullanarak çıkarılan verileri inceleyebilir/doğrulayabilir ve hataları, tutarsızlıkları ve uyuşmazlıkları işaretleyebilirsiniz. Çıkarılan verilerden içgörüler elde etmeniz gerekirse, bu akıllı arama aracına basit bir dil kullanarak verilerle ilgili her şeyi sorabilirsiniz.

Nanonets'in en iyi özellikleri

E-postalar, bulut depolama, destek biletleri ve daha fazlası gibi birden fazla kaynaktan dosyaları alın

Çeşitli türdeki belgeleri otomatik olarak sınıflandırın ve düzenleyin

Veri girişi hatalarını önlemek için 2 yönlü/3 yönlü eşleştirme veya otomatik doğrulamalar gerçekleştirin

Nanonets sınırlamaları

Manuel doğrulama hala gereklidir ve bazı durumlarda beklenen verimlilik artışını azaltır

Nanonets fiyatlandırması

200 $ kredi ile ücretsiz başlayın

Özel fiyatlandırma

Nanonets puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (70+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Nanonets hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Nanonets, karmaşık veya standart olmayan düzenlere sahip faturalardan bile verileri doğru bir şekilde çıkaran gelişmiş algoritmalar kullanır. AI, çıkarma doğruluğunu sürekli olarak öğrenir ve geliştirir, manuel veri girişi hatalarını azaltır ve takımımız için önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar.

Nanonets, karmaşık veya standart olmayan düzenlere sahip faturalardan bile verileri doğru bir şekilde çıkaran gelişmiş algoritmalar kullanır. AI, çıkarma doğruluğunu sürekli olarak öğrenir ve geliştirir, manuel veri girişi hatalarını azaltır ve takımımız için önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar.

5. Airbyte (Kapsamlı konektörlerle açık kaynak veri çıkarma için en iyisi)

airbyte aracılığıyla

Airbyte, hem artımlı hem de tam çıkarma yöntemlerini destekleyen esnek bir veri entegrasyon platformudur. "Veri Değişikliği Yakalama" özelliği ile, gerçek zamanlı veri çıkarma sağlamak ve sistem yükünü en aza indirmek için yalnızca son senkronizasyondan sonraki değişiklikler alınır.

Bu ücretsiz yazılım, API'ler, veritabanları, dosya depolama vb. gibi çeşitli veri kaynaklarını kapsamanıza yardımcı olan kapsamlı bir bağlayıcı kitaplığı sunar. "Bağlayıcı Oluşturucu ve Bağlayıcı Geliştirme Kitleri", özel bağlayıcıları hızlı bir şekilde oluşturmanıza ve dağıtmanıza olanak tanır.

Airbyte'ın en iyi özellikleri

Pandas gibi popüler Python kütüphaneleri ve LangChain ve LlamaIndex gibi AI çerçeveleriyle uyumlu olduğu için mevcut veri iş akışları ve AI tabanlı uygulamalarla entegrasyonu kolaylaştırır

Otomatik yazma ve tekilleştirme ile 25'ten fazla hedefe sorunsuz veri yükleme sağlar

Veri analizi ve iş akışı otomasyonu için dbt, Airflow ve Dagster ile entegre olur

Airbyte sınırlamaları

Google E-Tablolar gibi bazı kaynaklardan verileri alamıyor

Airbyte fiyatlandırması

Açık Kaynak : Sonsuza Kadar Ücretsiz

Diğer tüm planlar için özel fiyatlandırma

Airbyte puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Airbyte hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Airbyte'ın en iyi özelliği, verilerin kolay aktarımıdır. Farklı türdeki veritabanları arasında veri aktarımı yapabileceğimiz birçok kaynak ve hedef vardır. Ayrıca, veri görselleştirme ve analitik için dbt aracılığıyla dönüşümler gerçekleştirebiliriz. Bir başka özelliği ise, veritabanları arasında veri aktarımı yapmak için kendi konektörlerimizi oluşturabilme imkanıdır.

Airbyte'ın en iyi özelliği, verilerin kolay aktarımıdır. Farklı türdeki veritabanları arasında veri aktarımı yapabileceğimiz birçok kaynak ve hedef vardır. Ayrıca, veri görselleştirme ve analitik için dbt aracılığıyla dönüşümler gerçekleştirebiliriz. Bir başka özelliği ise, veritabanları arasında veri aktarımı yapmak için kendi konektörlerimizi oluşturabilme imkanıdır.

6. Informatica (Kurumsal ölçekte veri entegrasyonu ve dönüşümü için en iyisi)

informatica aracılığıyla

Informatica PowerCenter, gelişmiş dönüştürme özellikleri sunan ve büyük ölçekli veri entegrasyonunu basitleştiren uçtan uca bir veri yönetimi aracıdır.

Push-down optimizasyonu, paralel işleme ve ızgara hesaplama gibi özelliklerle, 100.000 satırın üzerindeki büyük veri kümelerini bile verimli bir şekilde yönetebilir. Petabayt ölçeğindeki verileri işleyebilecek şekilde ölçeklenebilir ve sorunları verimli bir şekilde izlemenize yardımcı olmak için gerçek zamanlı iş izleme ve gelişmiş hata yönetimi sunar.

Informatica'nın en iyi özellikleri

AI ve otomasyonu kullanarak verileri bağlamsal içgörüler, sınıflandırmalar ve ilişkilendirmelerle zenginleştirin, veri anlayışını ve kullanılabilirliğini artırın

Veri kalitesi değerlendirmelerini profilleyin ve uygulayın, veri bütünlüğünü otomatik olarak ölçün ve izleyin

Veri bağımlılıklarını ve bağlantılarını anlamak için kapsamlı veri soyu sağlar ve verilerin sistemler arasında nasıl aktığı ve dönüştüğü konusunda tam görünürlük sunar

Informatica sınırlamaları

Aracın öğrenme eğrisi oldukça diktir

Informatica fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Informatica derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (80+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Informatica hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Birden fazla kaynaktan veri alabilen, dönüştürme işlemleri gerçekleştirebilen ve ardından sürükle ve bırak seçenekleriyle hedef sistemlere yükleyebilen harika bir ETL aracıdır.

Birden fazla kaynaktan veri alabilen, dönüştürme işlemleri gerçekleştirebilen ve ardından sürükle ve bırak seçenekleriyle hedef sistemlere yükleyebilen harika bir ETL aracıdır.

7. Stitch (Şema yönetimi ile bulut tabanlı veri boru hattı otomasyonu için en iyisi)

stitch aracılığıyla

Stitch Data, 130'dan fazla veri kaynağına bağlantı sağlayarak bulut veri ambarınıza veri aktarımını ve yüklemeyi kolaylaştıran bulut tabanlı bir veri entegrasyon aracıdır. Böylece karmaşık kurulumlar veya özel kod yazma konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

Araç, şema değişikliklerini otomatik olarak yönetir, gerçek zamanlı izleme gerçekleştirir ve bir sorun olduğunda uyarılar gönderir. Eksik verileri doldurmanız gerektiğinde, Stitch geçmiş verileri geri doldurarak veri ambarınızı eksiksiz ve güncel tutar.

En iyi özellikleri bir araya getirin

Büyük harf kullanımı ayarını yapın ve çıkarılan verilerinizin metin biçimini büyük harfe, küçük harfe veya büyük harfe ayarlayın

Verilerinizi yapılandırmanız gereken yerlere 'Satır Ekle Filtresi' ile boş satırlar ekleyin

Tek bir filtre kullanarak birden fazla anahtar kelimeyi tek seferde değiştirin ve veri iyileştirme sürecini hızlandırın

Stitch sınırlamaları

Araç, verilerinizi korumak için Tek Oturum Açma ve İki Faktörlü Kimlik Doğrulama gibi veri güvenliği özellikleri sunmaz

Stitch fiyatlandırması

Standart: Aylık 100 $'dan başlayan fiyatlarla

Gelişmiş: 1250 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Premium: 2500 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Derecelendirmeleri ve yorumları birleştirin

G2: 4,4/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Stitch hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Kurulumu kolay, yapılandırması basit, çoğu büyük kaynak (veritabanı) ve hedef (veri ambarı) ile bağlantı kurar. Basit CDC kurulumu ile kullanmaya başlamak çok kolaydır. %90 oranında doğru sonuç verir.

Kurulumu kolay, yapılandırması basit, çoğu büyük kaynak (veritabanı) ve hedef (veri ambarı) ile bağlantı kurar. Basit bir CDC kurulumu ile kullanmaya başlamak için fazla uğraş gerekmez. %90 oranında doğru sonuç verir.

8. Mailparser (E-posta veri çıkarma ve otomatik yönlendirme için en iyisi)

mailparser aracılığıyla

Mailparser, her e-postadan tam olarak ihtiyacınız olan verileri otomatik olarak çıkarmak için özel çıkarma formları oluşturmanıza olanak tanır. Gelişmiş yönlendirme özelliği sayesinde, çıkarılan verileri doğrudan CRM'nize, Excel elektronik tablonuza veya ait oldukları yere kolayca gönderebilirsiniz.

Bu araçlar, PDF, DOCX veya elektronik tablolar gibi ek dosyalardan da veri ayıklamaya yardımcı olur. Büyük/küçük harfe duyarlı filtreler, her seferinde doğru verileri aldığınızdan emin olur.

Mailparser'ın en iyi özellikleri

Önemsiz e-postaları filtreleyerek yalnızca önemli verilere odaklanın

Ayrıştırılan verileri otomatik olarak belirlenen alıcılara veya sistemlere iletir

Ayrıştırma sorunları veya yanlış veri çıkarma durumunda kullanıcıları uyarır

Mailparser sınırlamaları

JSON biçimlerinde çıkarılan verilerle çalışmak karmaşık olabilir

Mailparser fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Başlangıç : 29 $/ay

Profesyonel: 39 $/ay

İş: Aylık 99 $

Business++: Aylık 299 $

Mailparser puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,9/5 (40+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Mailparser hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

E-postalardaki verileri otomatik olarak ayrıştırmak için gerçekten güçlü bir araçtır. Her ay tedarikçiler ve iş ortaklarımızdan aynı biçimde yüzlerce e-posta alıyoruz, bu nedenle mailparser, ilgili verilerin çıkarılmasını otomatikleştirmede mükemmeldir ve gerçek zamanlı olarak hataları önler.

E-postalardaki verileri otomatik olarak ayrıştırmak için gerçekten güçlü bir araçtır. Her ay tedarikçiler ve iş ortaklarımızdan aynı biçimde yüzlerce e-posta alıyoruz, bu nedenle mailparser, ilgili verilerin çıkarılmasını otomatikleştirmede mükemmeldir ve gerçek zamanlı olarak hataları önler.

9. Talend (Veri entegrasyonu, yönetişimi ve dönüşümü için en iyisi)

talend aracılığıyla

Talend'in Data Fabric platformu, veri entegrasyonu, kalitesi ve yönetimi için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde sunar. Yerleşik veri kalitesi araçları, veri güvenilirliğini artırmak için sorunları otomatik olarak doğrulamanıza ve düzeltmenize yardımcı olur.

Talend'in tMap bileşeni, verileri görsel olarak hassas bir şekilde haritalamanıza ve dönüştürmenize olanak tanır. Sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzü içinde arama yapabilir, koşullu ifadeler uygulayabilir, birden çok veri kaynağını birleştirebilir ve veri kümelerini yeniden yapılandırabilirsiniz.

Talend'in en iyi özellikleri

Uyum ve şeffaflığı sağlamak için otomatik izleme, denetim ve soy özellikleriyle veri yönetişim politikalarını uygulayın

Tahmine dayalı analitik için makine öğrenimi modellerinden yararlanın ve AI entegrasyonu ile içgörüleri otomatikleştirin

Sürüm kontrolü ile veri projelerinde ekip arkadaşlarınızla işbirliği yapın ve güvenliği sağlayın

Talend sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, platformun performans ve hızının iyileştirilmesi gerektiğini bildirmiştir

Talend fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Talend puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (20+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Talend hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Veri entegrasyonu için mükemmel ETL aracı. Çeşitli dahili konektörler, verileri taşımak için farklı veritabanlarına bağlanabilir. Talend'in sunduğu dahili yardımcı program ile belirli depo metodolojisi uygulanabildiğinden, veri ambarı oluşturmak kolaylaştı.

Veri entegrasyonu için mükemmel ETL aracı. Çeşitli dahili konektörler, verileri taşımak için farklı veritabanlarına bağlanabilir. Talend'in sunduğu dahili yardımcı program ile belirli depo metodolojisi uygulanabildiğinden, veri ambarı oluşturmak kolaylaştı.

10. Matillion (Bulut tabanlı ETL ve veri ambarı entegrasyonu için en iyisi)

matillion aracılığıyla

Matillion'un "Veri Akışları" özelliği, gerçek zamanlı verilerle çalışmanıza olanak tanır ve her zaman en yeni içgörülerden haberdar olmanızı sağlar. Ayrıca, görevleri otomatikleştirmek, iyileştirmeler önermek ve veri boru hatları oluştururken size rehberlik etmek için yapay zeka destekli akıllı bir asistan da elde edersiniz.

Ayrıca, Matillion'un düşük kodlu tuval, sürükle ve bırak özelliğine sahip, kullanıcı dostu bir arayüzle veri iş akışları tasarlamanıza olanak tanır. Büyük Dil Modelleri (LLM'ler) ile entegre edildiğinde, Matillion ile doğal dilde konuşarak ihtiyacınız olan cevapları anında alabilirsiniz.

Matillion'ın en iyi özellikleri

AWS, Google Cloud ve Azure gibi bulut tabanlı platformlar için ölçeklenebilirlik sağlar

ETL'nin ötesine geçerek ve baştan sona çıkarma, dönüştürme ve yükleme süreçlerini otomatikleştirerek tam veri düzenleme sunar

Veri bilimi ve makine öğrenimi araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak, gelişmiş analitik ve AI odaklı içgörülerle veri boru hatlarını geliştirmenize olanak tanır

Matillion sınırlamaları

İş geçmişini ve ortalama çalışma sürelerini almak için API'ler daha verimli erişim sağlamak üzere iyileştirilebilir

Matillion fiyatlandırması

Bireyler için: Aylık 0 $ ön ödemeli kredi. Kullandıkça öde: 2,50 $/kredi

Temel: 500 ön ödemeli kredi için aylık 1000 $. Ek krediler: 2,18 $/kredi

Gelişmiş: 750 ön ödemeli kredi için aylık 2000 $. Ek krediler: 2,73 $/kredi

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Matillion puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Matillion hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Sezgisel arayüzü karmaşık görevleri basitleştirirken, gücü büyük veri kümelerini kolaylıkla işler. Veri kalitesi birinci sınıftır ve ölçeklenebilirlik, işinizle birlikte büyümesini sağlar.

Sezgisel arayüzü karmaşık görevleri basitleştirirken, gücü büyük veri kümelerini kolaylıkla işler. Veri kalitesi birinci sınıftır ve ölçeklenebilirlik, işinizle birlikte büyümesini sağlar.

ClickUp'ı Kullanarak Verilerinizi Verimli Bir Şekilde Görselleştirin ve İzleyin

Veri çıkarma söz konusu olduğunda, bir araçtan daha fazlasına ihtiyacınız vardır. İş akışınızı sorunsuz ve düzenli hale getirecek bir şeye ihtiyacınız vardır.

Önemli olanları takip etmek için ClickUp Gösterge Panelleri, bilgileri depolamak ve düzenlemek için Belgeler, tekrarlayan görevlerde zaman kazanmak için Otomasyonlar ve her şeyi tek bir yerde bir araya getirmek için Brain ile ClickUp, verilerinizi zahmetsizce yönetmek için ihtiyacınız olan her şeyi sunar.

AI ajanları ile süreçlerinizi daha da basitleştirebilir, daha verimli çalışabilir ve daha iyi kararlar alabilirsiniz; tüm bunları düzenli ve kontrol altında tutarken.

Verilerinizi etkili bir şekilde yönetmek için ClickUp'a ücretsiz kaydolun.