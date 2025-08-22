çalışanların Gelişimini Desteklemek için 25'ten Fazla Performans Hedefleri Örneği

Performans değerlendirmesi zamanı geldi. Çalışanınız çok iş yapıyor. Ancak profesyonel gelişim hakkında konuşma zamanı geldiğinde, bunu kanıtlayacak pek bir şey yok.

Bu bir liderlik başarısızlığı değil, yaygın bir zorluktur. İyi tanımlanmış performans hedefleri olmadan, gelişim konuşmaları belirsiz ve hatta adaletsiz hissedilebilir.

İyi haber mi? Anlamlı çalışan hedeflerini ayarlamak karmaşık bir iş değildir.

Bu blog yazısında, 25'ten fazla performans hedefi örneğini inceleyeceğiz. Çalışanların kişisel ilerlemelerini şirketin öncelikleriyle uyumlu hale getiren hedefler oluşturmayı ve ClickUp gibi araçların bu hedefleri yıl boyunca göz önünde bulundurmayı nasıl kolaylaştırdığını öğreneceksiniz. 🎯

Performans Hedefleri Nedir?

Performans hedefleri, çalışanlar için belirlenen, iş rolündeki belirli görevlere veya görevlere odaklanan açık ve ölçülebilir hedeflerdir.

Bu hedefler, çalışanların kendilerinden ne beklendiğini anlamalarına, çabalarını organizasyonun öncelikleriyle uyumlu hale getirmelerine ve etkinliklerini artırmalarına yardımcı olur.

Peki, iyi bir çalışan performans hedefi nedir? Bir hedef, işbirliğini, hesap bilincini, sosyal becerileri veya diğer yönleri geliştirmeye odaklanmış olsun, bazı tipik özelliklere sahip olacaktır. 👇

şirketin değerleriyle bağlantılıdır, *böylece herkes aynı yönde iş yapar

Çalışanlara kendileri için önemli olan hedefleri seçme özgürlüğü verir, böylece motivasyon her zaman yüksek kalır

İşleri basit ve net tutar ikinci kez düşünmeyi önler

Bireyleri gelişmeye ve ve iyileştirilmesi gereken alanları fark etmeye teşvik eder, ancak ulaşılabilir hedefler belirleyerek gerçekçi kalır

projeleri *gerçekleştirilebilir adımlara bölerek net bir eylem planı oluşturur

*hedefler her zaman kesin değildir, bu nedenle geri bildirim ve değişiklikler için alan bırakın

sMART çerçevesini takip eder *Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili ve Zaman sınırlı hedefler için

📖 Ayrıca okuyun: Performans Değerlendirme için Hedef Ayar

rol ve fonksiyonlara göre 25'ten fazla performans hedefi örnek

Belirli bir çalışan için doğru performans hedefleri, o çalışanın ne yapacağına, işinin genel resme nasıl destek sunduğuna ve çabalarını nereye odaklaması gerektiğine bağlı olacaktır.

İşte, organizasyonel başarıyı artırmak için tasarlanmış, çeşitli roller ve fonksiyonlara göre uyarlanmış performans hedeflerine bazı örnekler. 💁

Bireysel çalışanlar için performans hedefleri

İşte iş için bazı profesyonel hedefler:

zaman yönetimini iyileştirin: *Önümüzdeki altı ay içinde kaçırılan teslim tarihlerini %20 oranında azaltan, haftalık ilerlemeyi izleyen ve iş yüküne göre ayarlamalar yapan kişisel bir sistem geliştirin ve uygulayın yeni yazılım araçlarını öğrenin: *Resmi eğitimi tamamlandı ve 90 gün içinde yeterliliğinizi kanıtlayın, verimliliği artırmak için becerilerinizi en az iki proje de uygulayın cross-rol arası çapraz eğitim: *Yoğun dönemlerde esneklik ve destek sağlamak için 12 ay içinde iki komşu takım pozisyonunda eğitimi tamamlandı uzaktan iş verimliliğini optimize edin: *Özel odak blokları içeren yapılandırılmış bir günlük program oluşturun, günde en az dört saat kesintisiz iş sağlayın ve haftalık sonuçları raporlayın i̇ş hatalarını azaltın: *Bir sonraki çeyrekte hata oranlarını %10 azaltmak için günlük kontrol listesi sistemi uygulayın ve kalite denetimleri ile sonuçları izleyin

🧠 İlginç Bilgi: Bilimsel yönetimin babası olarak bilinen Frederick Winslow Taylor, 1900'lerin başında verimlilik ve verimliliği vurgulayan ilkeleri ortaya attı ve modern performans yönetim sistemlerinin temellerini attı.

Yöneticiler için performans hedefleri

takım katılımını artırın:* Her ay, çalışanların bireysel gelişim ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bire bir koçluk oturumları düzenleyin ve altı ay içinde katılım anketi puanlarını %10 artırmayı hedefleyin departmanlar arası işbirliğini kolaylaştırın:* Ölçülen takım performansına dayalı olarak, inovasyonu teşvik etmek ve iletişim becerilerini geliştirmek için birden fazla departmanın katılımıyla üç aylık atölye çalışmaları düzenleyin İşten ayrılma oranını azaltın: İşten ayrılma görüşmelerinden elde edilen verileri analiz edin ve hedef odaklı çalışan bağlılığı stratejileri uygulayarak iş memnuniyetini artırın ve gelecek yıl içinde takım işten ayrılma oranını %12 azaltın *geleceğin liderlerine mentorluk yapın: İki takım üyesine liderlik becerilerini geliştirmeleri için yapılandırılmış mentorluk sağlayıcı olun; üç aylık beceri değerlendirmeleri ve hazırlık değerlendirmeleriyle hedefler belirleyin ve ilerlemeyi izlemeyin bütçe yönetimini iyileştirin: *Aylık finansal incelemeler gerçekleştirerek ve harcama planlarını buna göre ayarlayarak tahmin doğruluğunu %8 artırın

🔍 Biliyor muydunuz? Hawthorne etkisine göre, çalışanlar gözlem altında olduklarını bildiklerinde verimlilikleri artmıştır. Bu durum, performans yönetiminin psikolojik yönlerini vurgulamaktadır.

Müşteri desteği için performans hedefleri

i̇lk yanıt süresini azaltın: *Ticket triage ve personel planlamasını optimize ederek altı ay içinde ortalama yanıt süresini %25 azaltın ve özel memnuniyet puanını artırın *özel memnuniyeti artırın: İletişim netliğini ve takip prosedürlerini iyileştirerek en az %90 özel memnuniyeti puanı elde edin ürün bilgisini derinleştirin: *Sorun çözme verimliliğini artırmak için destek ekibi için aylık eğitim oturumları düzenleyin ürün takımıyla bir geri bildirim döngüsü oluşturun: *Tekrarlanan müşteri sorunlarını eskalasyon için sistematik bir süreç oluşturarak, bir yıl içinde tekrarlanan sorunları %15 oranında azaltın self servis kaynaklarını tanıtın:* Daha iyi dokümantasyon ve proaktif iletişim sayesinde, özel kişilerin self servis portallarını kullanımını %20 artırın

🧠 İlginç Bilgi: Performans yönetiminin kökleri çok eskilere dayanır; bazı tarihçiler, Wei Hanedanlığı imparatorlarının aile üyelerinin günlük performanslarını değerlendirdiği 221 yılına kadar uzanır.

Satış takımları için performans hedefleri

ortalama anlaşma boyutunu artırın: *Sonraki iki çeyrekte anlaşma boyutunu %18 artırmak için üst satış ve çapraz satış eğitimi uygulayın satış döngüsünü kısaltın: *Potansiyel müşteri niteliklerini iyileştirin ve takip sürecini kolaylaştırarak satış döngüsünün süresini %15 oranında kısaltın Pipeline sağlığını iyileştirin: Her çeyrekte, %30 daha fazla nitelikli potansiyel müşteri bularak pipeline'da en az 4 kat kota kapsamını koruyun müşteri sadakatini artırın: *Düzenli kontroller ve değer sunumları yoluyla olumlu müşteri yorumlarını ve sadakat oranlarını %20 artırmak için satış sonrası etkileşim planları hazırlayın demo dönüşüm oranlarını artırın: *Özel sunumlarla ürün tanıtımlarını iyileştirin, dönüşüm oranlarını %12 artırın satış tahminlerini iyileştirin: *Veri girişlerini ve inceleme döngülerini standartlaştırarak aylık tahmin doğruluğunu %5'lik bir sapma aralığı içinde gerçekleştirin

💡 Profesyonel İpucu: Satış performans hedeflerini oyunlaştırarak satış takımınız için eğlenceli bir performans değerlendirme planı oluşturun. Gerçekleştirilen aramalar, kapalı anlaşmalar veya ek satışlar gibi anahtar performans ölçütlerine ulaşmak için liderlik tabloları, rozetler veya küçük ödüller kullanın.

Pazarlama takımları için performans hedefleri

Potansiyel müşteri oluşturmayı artırın: Bir sonraki çeyrekte nitelikli potansiyel müşteri hacmini %30 oranında artıran dijital kampanyalar tasarlayın ve uygulayın *web sitesi dönüşümünü iyileştirin: Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve dönüşüm oranlarını %15 artırmak için açılış sayfa sayısını yeniden tasarlayın sosyal medya etkileşimini artırın: *Hedef bir içerik takvimi ve etkileşimli kampanyalar oluşturarak etkileşimi %25 artırın marka bilinirliği kampanyası başlatın:* Çok kanallı bir girişim planlayın ve uygulayın, erişim ve gösterimlerde %20 artış sağlayın zamanında içerik sunumu sağlayın: *Çapraz fonksiyon takımlarını koordine ederek, %100 zamanında pazarlama materyalleri içeren bir içerik takvimi oluşturun E-posta pazarlama performansını artırın: Kampanyaları kişiselleştirerek açılma oranlarını %10, tıklama oranlarını %8 artırın

Etkili Performans Hedefleri Ayar: Adım Adım Kılavuz

Bireysel mesleki gelişim ihtiyaçlarını toplantı while, açık, uygulanabilir ve takımınızın nesneleriyle uyumlu gerçekçi hedef ayarını keşfedelim. 🎯

Adım #1: SMART çerçevesini kullanın

Hedef ayarını Google'da aradıysanız, muhtemelen SMART hedefleriyle karşılaşmışsınızdır. Ancak şunu unutmayın: Bu hedefler her yerde karşımıza çıkıyor çünkü işe yarıyorlar. Nasıl olduğunu görün:

Spesifik: Net olun; "Müşteri hizmetlerini iyileştirin" belirsiz bir ifadedir, bunun yerine "Tüm destek taleplerine 4 saat içinde yanıt verin" gibi bir hedef belirleyin Ölçülebilir: İlerlemeyi görebilmek için sayılar ek dosya olarak ekleyin. Ölçemediğiniz şeylerin gelişip gelişmediğini bilemezsiniz Ulaşılabilir: Mevcut araçlar, zaman ve personel göz önüne alındığında, hedefin iddialı ancak gerçekleştirilebilir olduğundan emin olun. Ekibinizde personel eksikliği varsa, onlara ulaşılması imkansız hedefler yüklemeyin Alaka düzeyi: Hedefin daha geniş bir takım veya şirket nesnesi ile uyumlu olduğundan emin olun; eğer bir fark yaratmayacaksa, enerjinizi boşa harcamayın Zaman sınırlı: Bir son tarih belirleyin. Zaman çizelgesi olmayan hedefler "belki bir gün"e dönüşür

Bir hedefi belirlemeden önce, SMART filtresinden geçirin. Hedefi yazın ve her harfi işaretleyin. Bu, daha sonra zaman kazanmanızı sağlayacak hızlı bir kontrol yöntemidir.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Hedefleri ile ölçülebilir, takip edilebilir hedefler oluşturabilir ve bunları ilgili tüm takım üyeleriyle paylaşabilirsiniz. Bunları daha küçük, eyleme geçirilebilir hedeflere bölün, sorumluları atayın, son tarihleri belirleyin ve ClickUp ilerlemeyi otomatik olarak izleme. Görsel ilerleme çubukları her şeyi şeffaf tutar, böylece kimin yolunda gittiğini ve kimin biraz teşvike ihtiyacı olduğunu her zaman bilirsiniz. ClickUp Hedefleri ile üç aylık ve yıllık organizasyon genelindeki OKR'lerinizi net bir şekilde ayarlayın ve izlemeyi gerçekleştirin

Ve her şeye sıfırdan başlamak istemiyorsanız?

ClickUp şablonlarını kullanın.

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın SMART Hedef Şablonunu kullanarak takım başarısına doğru ilerleyin

ClickUp'ın SMART Hedef Şablonu, hedefleri ikinci kez düşünmeden ayar yapmak ve yönetmek için görsel bir yol sunar.

Bu şablon, hedefleri Başarılı, Hedefe Doğru, Hedeften Uzak ve Yapılacaklar gibi durumlarına göre düzenler. Hedef sonuç, ilgili kişiler, son teslim tarihi ve gereken çaba (renk kodlu bir ölçekte görsel olarak gösterilir) gibi ayrıntıları ekleyerek her hedefi özel hale getirin.

Bu metrikleri göstermek için KPI gösterge paneline de erişebilirsiniz.

Adım #2: Hedefleri şirketin OKR'leri veya KPI'ları ile uyumlu hale getirin

Şirket Nesneleri ve Anahtar Sonuçlar (OKR'ler) veya KPI örneklerini GPS olarak düşünün. Takımınızın kişisel hedefleri aynı yöne doğru bir başlık taşımıyorsa, hedefinize ulaşamayacaksınız.

Şirketinizin çeyrek dönem için belirlediği en önemli OKR'leri veya KPI'ları gözden geçirin ve kendinize şu soruyu sorun: "Takım bu hedeflere ulaşmak için doğrudan ne yapabilir?"

Örnek, kuruluşunuzun nesnesi yeni bir bölgeye açılmaksa, işinizle ilgili profesyonel hedefiniz "2. çeyreğin sonuna kadar X bölgesinde beş yeni anlaşma kapalı yapmak" olabilir

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp OKR Şablonu ile hedefleri ayarlamak ve gerçekleştirmek için bir planlama aracı edinin

Takımlar genellikle uzun vadeli hedefler konusunda uyum sağlamakta zorlanır. ClickUp OKR Şablonu, hedeflerinizi ve anahtar sonuçlarınızı çeyrek bazında düzenleyerek her bir nesnenin tam olarak nerede olduğunu (Başlanmadı ile Tamamlandı arasında), kimin sorumlu olduğunu ve ürün yeniliği veya müşteri sadakati gibi daha büyük girişimlerle nasıl bağlantılı olduğunu gösterir.

Her öğe, netlik için renk kodlu ve yerleşik ilerleme çubukları içerir, böylece liderlik ve takımlar riskleri (Risk Altında, Hedeften Sapma) daha da büyümeden tespit edebilir.

💡 Profesyonel İpucu: Herkesin hedeflerinin şirketin OKR'lerine nasıl uyduğunu gösteren ortak bir belge veya gösterge paneli oluşturun. Ortak bir performans değerlendirme şablonu, takım dinamiklerini güçlendirir ve çakışan çabaları veya eksiklikleri daha kolay tespit etmenizi sağlar.

Adım #3: Hedef ayar sürecine çalışanı dahil edin

Bu çok önemli bir konu. Hedefler, sahipleri tarafından şekillendirildiğinde çok daha etkili olur. Çalışanlar hedefi kendilerinin olarak gördüklerinde, onu gerçekleştirmek için daha motive olurlar.

İşbirliği yapmanın yolları:

Koçluk tarzı bir konuşma ile başlayın. Takım üyelerine kariyer gelişim hedeflerini, faizlerini ve onları motive eden şeyleri sorun

Çalışanlarınızı kendi ölçülebilir hedeflerini önermeye teşvik edin ve ardından bunları birlikte geliştirin

Noktaları bağlantılaştırın, hedeflerinin takım veya şirket misyonuna nasıl uyduğunu açıklayın ve gerektiğinde performans iyileştirme planı oluşturun

Performans beklentilerini belgelendirerek ve ilerlemenin nasıl izleneceği konusunda anlaşarak konuşmayı sonlandırın

💡 Profesyonel İpucu: Performans değerlendirmeleri, hedef konuşmaları ve geri bildirimler genellikle e-postalarda kaybolur. ClickUp Belge, değerlendirme şablonlarını belgelemek, konuşmaları takip etmek ve hedefleri doğrudan belge içinde bağlamak için merkezi bir alan sunar. Yorum yapabilir, ekip arkadaşlarını etiketleyebilir ve hatta görevlerin ilerlemesini gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz. ClickUp Belge ile performans değerlendirmelerini yönetmek için merkezi bir veritabanı oluşturun

Adım #4: İlerlemeyi izlemeyin ve görselleştirin

Hedef ayar ilk adımdır. Ancak ilerlemeyi tutarlı bir şekilde izlemeyorsanız, hedefleriniz günlük kaosun altında gömülüp kalır. ClickUp gibi bir performans yönetimi aracı, "bir gün" hedeflerinizi her gün görebileceğiniz (ve üzerinde çalışabileceğiniz) hedeflere dönüştürmenize yardımcı olur.

Her hedef için çalışma alanında ayrı görevler oluşturun

Kontrol listeleri ve alt görevler kullanarak büyük hedefleri haftalık başarılara bölün

İlerleme çubukları ekleyerek ne kadar ilerlediğinizi görsel olarak izlemeyin

Haftalık takım toplantıları veya kontrol toplantıları platformda doğrudan planlayın

Takımınızla, nerede olurlarsa olsunlar, önemli dönüm noktalarını kutlayın

💡 Profesyonel İpucu: Diyelim ki, ortalama görev tamamlama süresi, satış hedefleri veya destek talebi hacmi gibi birden fazla KPI'yı yöneten bir ekip liderisiniz. ClickUp Gösterge Panelleri ile hepsini tek bir görünümde görebilirsiniz. Burndown grafik ve iş yük dengesi dahil olmak üzere her metrik için özel kartlar ekleyebilirsiniz. Ve hepsini bir araya getirmek için, ClickUp entegrasyonlar CRM, takvim ve İK platformları dahil olmak üzere harici araçlarınızı birbirine bağlar, böylece hedefleriniz gerçekte tamamlanan işlerle senkronizasyon halindedir. SMART performans hedeflerine yönelik gerçek zamanlı ilerlemeyi izlemek için ClickUp Gösterge Panelleri oluşturun *

🧠 İlginç Bilgi: 1970'lerde Peter Drucker, Nesnelerle Yönetim (MBO) kavramını ortaya attı ve hedef ayarları ve ilerleme izleme çağını başlattı. 80'ler ve 90'larda ise performans değerlendirmeleri ve resmi yapıcı geri bildirimler ön plana çıktı.

Performans Hedefleri Ayar için En İyi Uygulamalar

Çalışanlar ve takımlar için performans hedeflerini ayarlarken akılda tutulması gereken bazı yararlı ipuçları:

kısa ve uzun vadeli hedefler arasında denge kurun:* Hızlı kazanımları büyüme odaklı hedeflerle birleştirin. Bu sayede takımlar, motivasyonlarını korumak için yeterli kısa vadeli kazanımlar elde ederken, uzun vadeli öncelikler gözden kaçmaz

Görevlere değil sonuçlara odaklanın: Performans yönetimi çerçeveleri oluştururken, faaliyet kontrol listeleri yerine sonuçlarla başarıyı tanımlayarak verimsiz "yoğunluğu" önleyin

Netlik ve bağlam sağlayıcı olun: Bir hedefin neden önemli olduğunu ve nasıl bir etkiye katkıda bulunduğunu açıklayın. Hedeflerin ardındaki "neden"i bilmek, çalışanların hedefleriyle ilişki kurmasına ve hedeflerinin arkasında durmasına yardımcı olur

bireysel ve takım hedeflerini ayarleyin: *Hem bireysel hem de takım başarılarını hedefleyerek, işbirliğini teşvik ederken hesap bilincini de artırırsınız

kaynaklar ve geri bildirim ile destek:* Çalışanlara, kararlaştırılan hedefleri takip etmek ve gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları araçları, eğitimi ve rehberliği sağlayın

düzenli olarak gözden geçirin ve ayarlayın:* Takım üyeleriyle yaptığınız kontrol toplantılarında hedefleri sık sık gözden geçirin. Bu, hedeflerin güncelliğini korumasına yardımcı olur

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain, performansın öne çıkan noktalarını özetler ve kişisel gelişim sprint geçmişine dayalı koçluk noktaları oluşturur. Bu, sürekli performans yönetimini kolaylaştırır. Ayrıca, AI Writer'dan profesyonel bir üslupla performans değerlendirmeleri yazmasını isteyebilirsiniz. Çalışanın rolüne, kıdemine veya gelişim planına göre yapıyı özelleştirin, geri bildirimlerin açık, tutarlı ve eyleme geçirilebilir olmasını sağlayın. ClickUp Brain ile takımınızın performansı hakkında hızlı bilgiler edinin

📖 Ayrıca okuyun: Verimliliği Artırmak için Süreç İyileştirme Şablonları

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %63'ü kişisel hedeflerini aciliyet ve önemine göre sıralarken, yalnızca %25'i bunları zaman dilimine göre düzenliyor. Anlamı? Neyin önemli olduğunu biliyorsunuz, ancak ne zaman önemli olduğunu bilmiyorsunuz. ⏳ ClickUp Brain'in yapay zeka desteğiyle geliştirilen ClickUp Hedefleri, bu konuda netlik sağlar. Büyük mesleki gelişim hedeflerini zaman sınırlı, eyleme geçirilebilir adımlara bölmenize yardımcı olur. ClickUp Brain, zaman çizelgeleri için akıllı öneriler sunar ve görevleri tamamladıkça gerçek zamanlı ilerleme güncellemeleri ve otomatik durum değişiklikleriyle sizi yolunda tutar. 💫 Gerçek Sonuçlar: Kullanıcılar, ClickUp'a geçtikten sonra verimliliklerinde 2 kat artış olduğunu bildiriyor.

ClickUp ile Hedefleri İzleyin, Düzenleyin ve Ulaşın

Hedef ayar önemlidir, ancak asıl iş ve büyüme hedefleri gerçekleştirildiğinde ortaya çıkar. Bunun için ortak bir belgeye ihtiyacınız yoktur. Yapı, görünürlük ve hesap verebilirlik gerekir.

ClickUp bu konuda büyük fark yaratır.

ClickUp Hedef ile net ve ölçülebilir hedefler ayarlayabilir, özelleştirilebilir gösterge panelleri sayesinde gerçek zamanlı görünürlük elde edebilirsiniz. Her şeyi tek bir yerde mi istiyorsunuz? Güçlü entegrasyonlar sayesinde CRM, zaman takipçisi veya iletişim aracınızdan güncellemeleri alın.

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun! ✅

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Proje yöneticileri için performans hedefleri, proje teslimi, süreç iyileştirme, paydaş yönetimi, mesleki gelişim ve takım işbirliği gibi alanlarda gruplandırılabilir. Her birine ilişkin örnekler şunlar olabilir:– Yıl sonuna kadar projelerin %90'ını zamanında ve bütçe dahilinde teslim etmek– Önümüzdeki iki çeyrekte ortalama proje döngü süresini %20 azaltmak– %95'in üzerinde doğruluk ve zamanında teslimat oranıyla proje durum raporları sunmakyıl içinde yeni bir sertifika (ör. PMP, PRINCE2, Agile) alarak proje yönetimi becerilerini geliştirmek – Her çeyrekte en az 3 ortak atölye çalışması düzenleyerek işlevler arası işbirliğini artırmak

Startup'lar için performans hedefleri çeviklik, büyüme ve kaynak optimizasyonuna odaklanır. Bu tür hedeflerin bazı örnekleri şunlardır:– Önümüzdeki iki çeyrek içinde aylık tekrarlayan geliri (MRR) %20 artırmak– En az 3 temel özelliğe sahip MVP'yi 90 gün içinde piyasaya sürmek– Organik ve ücretli kanallar aracılığıyla her çeyrekte 500 yeni nitelikli potansiyel müşteri kazanmak– Çalışan bağlılığı puanını %15 artırmak– Önümüzdeki 9 ay içinde 1 milyon dolarlık tohum fonu sağlamak

Çalışan performans hedefleri, gösterge panelleri, puan kartları veya ClickUp gibi performans izleme araçları kullanılarak etkili bir şekilde ölçülebilir. Sayıları niteliksel içgörülerle birleştirin, tüm takımdan ilgili geri bildirimleri toplayın ve değişen iş önceliklerini karşılamak için hedefleri düzenli olarak yeniden uyarlayın.