notlar ve Verimlilik için En İyi 10 Twos Uygulaması Alternatifi

Bazı günler, kontrolün sizde olduğunu hissetmek için tek ihtiyacınız olan basit bir liste olabilir. 🧸Düşüncelerinizi, hatırlatıcılarınızı, sürekli ertelediğiniz o görevi not alırsınız ve birdenbire zihniniz sakinleşir. Twos uygulaması gibi araçların gücü budur. Notlarınızı yönetmek, kişisel görevlerinizi izlemek ve gününüze bir ritim kazandırmak için temiz ve minimal bir alan.

Ama belki de temel görev planlamasının ötesinde bir şey istemeye başladınız. Notları alma, projeleri yönetme ve günlük düşüncelerinizi yansıtma konusunda daha fazla yapı mı? Fikirleri yeniden gözden geçirmek için daha fazla yol mu? Her gün aynı görev listesinden daha fazlasını mı istiyorsunuz?

İkinci bir beyin oluşturmak, yapılacaklar listesi uygulamanızı geliştirmek veya yeni görevleri bilinçli bir şekilde yönetmek için yeni bir proje yönetimi aracı keşfetmek istiyorsanız, doğru yerdesiniz. İşte bugün mevcut en iyi 10 Twos uygulaması alternatifi.

Daha fazlasını arıyorsanız ve "Twos uygulamasının alternatifi nedir?" diye merak ediyorsanız, okumaya devam edin.

Bir Twos uygulaması alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

🎉 Eğlenceli Bilgi: Twos, iki kurucusundan ve her şeyin "hatırlanması gereken sadece iki şey" ile başladığı fikrinden adını almıştır

Twos basit bir uygulamadır, ancak iş akışınız muhtemelen öyle değildir.

Bir alternatif ararken, ihtiyaçlarınızla birlikte gelişebilecek bir şey istersiniz. Bir noktada, daha sağlam görev yönetimi, ortak notlar, ses-metin yakalama, takvim senkronizasyonu veya sizi zamanında uyaran daha iyi hatırlatıcılara ihtiyacınız olabilir.

En iyi Twos uygulaması alternatifleri, hem günlük yapılacaklar hem de uzun vadeli hedefleri destekleyen, kişisel görev yönetim sisteminiz olarak da kullanılabilecek araçlar olmalıdır.

Kişisel ve profesyonel kullanım için esnek

Günlük kayıtlar için yeterince hafif, ancak projeler için yeterince güçlü

Kullanımı kolay — çünkü kimse yeni bir sistemi sıfırdan öğrenmek için zaman harcamak istemez

Özelleştirilebilir, böylece beyninizin çalışma şekline göre işler

En iyi seçenekleri ve neden bir sonraki favori aracınız olabileceklerini inceleyelim.

🧐 Biliyor muydunuz? Not alma şeklinizden nasıl bir düşünür olduğunuzu anlayabilirsiniz. Madde listesi mi? Yapıdan hoşlanıyorsunuz. Beyin fırtınası mı? Fikir odaklı bir zihniniz var.

Twos Uygulamasına Alternatifler Bir Bakışta

Sizin için en iyi 10 Twos uygulaması alternatifi

1. ClickUp (Notları eyleme dönüştürmek ve tüm gününüzü yönetmek için en iyisi)

Twos, düşüncelerinizi not almak ve hızlı hatırlatıcılar ayarlamak için harikadır, ancak hayatınız yoğunlaştığında sisteminizin daha fazla çalışması gerekir. Görevlerinizi kolaylaştırmak için en iyi verimlilik araçlarını keşfetmenin zamanı geldi.

ClickUp işte burada öne çıkıyor.

Twos uygulaması alternatifi ararken ClickUp'ın kapsamlı yeteneklerini gösteren hızlı bir karşılaştırma tablosu.

Özellik ClickUp Twos Görev Yönetimi ✅ Gelişmiş 🟡 Temel AI Asistan ✅ Evet ❌ Hayır Belgeler ve Günlük ✅ Entegre 🟡 Yalnızca notlar Beyaz Tahtalar ✅ Evet ❌ Hayır Otomasyon ✅ Evet ❌ Hayır Takvim Görünümü ✅ Evet 🟡 Temel Hatırlatıcı ✅ Gelişmiş ✅ Temel Şablon ✅ Kapsamlı 🟡 Az Entegrasyonlar ✅ Birçok ❌ Hayır Mobil Uygulama ✅ Sağlam ✅ Evet İşbirliği ✅ Gerçek zamanlı ❌ Hayır Özel Alanlar ✅ Evet ❌ Hayır Gösterge panelleri/Raporlama ✅ Evet ❌ Hayır Hedef İzleme ✅ Evet ❌ Hayır

Gerçek bir hepsi bir arada görev yönetimi uygulaması ve program yönetimi aracı olan ClickUp, "Ne yapmam gerekiyor?" sorusundan "Hadi yapalım"a geçmenize yardımcı olur. Herhangi bir nottan anında görevler oluşturma ve odaklanmanızı bozmadan görevleri doğrudan haftalık planınıza ekleme esnekliği sunar.

Twos'un hafifliğini seven, ancak fikirleri, listeleri, hedefleri ve tekrarlanan rutinleri takip eden bir araç isteyen kişiler için idealdir.

Diyelim ki şunu yazdınız: "Sızan musluğu tamir et, yıldönümü hediyesini gönder, gelecek haftanın içeriğini planla. "

Twos'ta her şey burada biter. ClickUp'ta mı? Bu sadece başlangıç. 🎯

🧐 Biliyor muydunuz? Görev yönetim sisteminiz tüm platformlarda tutarlı olduğunda, bilişsel yükünüz azalır. Geçiş süresi azalır = düşünme süresi artar.

Kaydedin, düzenleyin ve beyin fırtınası yapın

📝 Not alın, ardından ClickUp Belgeleri ile eyleme bağlayın

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak şükran günlüğü oluşturun

Twos beyin fırtınası için harikadır, ancak ClickUp Belgeleri daha da ötesine geçer. İşbirliğine açık, özelleştirilebilir ve iş akışınıza entegre edilmiştir. Uygulamalar arasında geçiş yapmak yerine, tek başına veya takım olarak kullanmak üzere notları ve görevleri tek bir paylaşılan çalışma alanında yönetin.

Kullanım örneği: ClickUp Belgelerinde günlük günlüğünüzü tutun.

Şu tür düşünceleri yazın:

"Babamı aramam lazım."

"Babamı aramam lazım."

Vurgulayın ve sağ tıklayarak göreve veya hatırlatıcıya dönüştürün; günlük kontrol veya öz değerlendirme için mükemmeldir.

Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

Haftalık planlayıcılar oluşturun

Şükranlarınızı izleyin

Makale fikirlerini veya hedefleri kaydedin

Medya ve elektronik tabloları ekleyin

Görevlere veya listelere bağlantı

✨ Günlük yazıyor veya ruh halinizi izliyor olun, ClickUp yazma ve düzenlemeyi tek bir esnek platformda birleştirir.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Günlük Günlüğünüzü bir terapi arkadaşına dönüştürün. "Kaygı", "başarılar" veya "tetikleyiciler" gibi düşünceleri etiketleyin ve terapi oturumlarında tekrar gözden geçirin veya bunalmayı azaltan rutinleri destekleyin.

🧩 ClickUp Beyaz Tahtalar ile görsel beyin fırtınası yapın

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak topluluğunuzla işbirliği yapın, ürün stratejileri planlayın ve fikirlerinizi paylaşın

ClickUp Beyaz Tahtalar, fikirlerinizi haritalandırmanıza, zihninizi boşaltmanıza ve düşüncelerinizi görsel olarak birbirine bağlamanıza olanak tanır; beyin fırtınası veya toplantıları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmek için mükemmeldir.

Kullanım örneği: Yeni bir proje için zihin haritasıyla başlayın, ardından yapışkan notları veya dalları doğrudan görevlere veya belgelere dönüştürerek yaratıcı akışınızı ve yürütmenizi tek bir yerde tutun.

AI ve görsellerle günlük ve not alma becerilerinizi geliştirin 🎨 ClickUp metnin ötesine geçer. AI Notetaker özelliğini kullanarak toplantıları veya terapi oturumlarını otomatik olarak kaydedin ve özetleyin, anahtar noktaları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün. Şükran günlüğünüzü veya ruh hali takipçinizi daha ifade edici hale getirmek mi istiyorsunuz? ClickUp Brain ile belgenizin içinde özel görüntüler oluşturun — görmek istediğinizi yazmanız yeterlidir. Bir süreci açıklamak veya hızlı bir güncelleme paylaşmak gerekirse, bir Klip kaydedin ve doğrudan günlüğünüze veya görevinize ekleyin. *ClickUp ile notlarınız, görselleriniz ve eylemleriniz her zaman bağlantılıdır, böylece verimlilik sisteminiz hepsi bir arada olur

✨ ClickUp Brain ile rastgele düşünceleri gerçek sonuçlara dönüştürün

ClickUp Brain'i kullanarak planlarınız için görevler oluşturun ve her şeyi planlamanıza yardımcı olacak sürekli bir AI asistanına sahip olun

Artık her fikri kendiniz düzenlemenize gerek yok. Yerleşik AI asistanı ClickUp Brain, yapılandırılmamış notları ayrıştırabilir, aciliyetlerine göre önceliklendirebilir ve temiz, eyleme geçirilebilir bir görev listesine dönüştürebilir.

Kullanım örneği: "Tatil planı yap" notu alırsınız. ClickUp Brain şunları önerir:

3 konumu araştırın

Seyahat tarihlerini kesinleştirin

Seyahat planını ailenle paylaş

Bütçe ve rezervasyon son tarihini ayarlayın

Bu adımları düzenleyebilir, planlayabilir ve hatta otomatikleştirebilirsiniz — tüm bunları çalışma alanınızdan ayrılmadan yapabilirsiniz. AI planlama ve akıllı görev öncelik önerileri gibi özelliklerle ClickUp Brain, planlarınızın zaman ve bant genişliğinizle uyumlu olmasını sağlar.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %18'i, takvimler, görevler ve hatırlatıcılar aracılığıyla hayatlarını düzenlemek için yapay zeka kullanmak istiyor. Diğer %15 ise rutin görevleri ve idari işleri yapay zekanın halletmesini istiyor. Bunu yapmak için yapay zekanın şunları yapabilmesi gerekir: bir iş akışındaki her görevin öncelik düzeyini anlamak, görevleri oluşturmak veya görevleri ayarlamak için gerekli adımları çalıştırmak ve otomatik iş akışları kurmak. Çoğu araç, bu adımlardan bir veya ikisini yerine getirir. Ancak ClickUp, kullanıcıların platformumuzu kullanarak 5'ten fazla uygulamayı birleştirmelerine yardımcı oldu! Görevlerin ve toplantıların öncelik düzeylerine göre takviminizdeki açık zaman dilimlerine kolayca tahsis edilebildiği AI destekli planlamayı deneyimleyin. Ayrıca, rutin görevleri yönetmek için ClickUp Brain aracılığıyla özel otomasyon kuralları da oluşturabilirsiniz. Yoğun işlere veda edin!

📖 Daha fazla bilgi: Daha akıllı planlama ve verimlilik için yapay zekayı nasıl kullanabileceğinizi öğrenin.

✅ Gününüze göre esnek kişisel görev listeleri

ClickUp Görevleri'ni kullanarak günlük yapılacaklarınızı oluşturun ve bunları iyi yönetmek için eksiksiz bir iş akışı elde edin

ClickUp Görevleri, sabah rutininizden önemli son teslim tarihlerine kadar her şeyi yönetmenize yardımcı olur. ClickUp Brain ile birlikte, akıllı görev yönetimi için bir sesli asistan gibi çalışır. Onay kutularının ötesine geçen ve yapılandırılmış iş akışlarını destekleyen bir yapılacaklar listesi uygulamasına ihtiyacınız varsa, ClickUp tam size göre.

Kullanım örneği: Pazar gecesi listeniz

🟢 Market alışverişi

🔴 Müşteri teklifi salı günü teslim edilecek

🟡 Veterineri arayın

Renk kodlu öncelikler, tahmini süreler ve yinelenen ayarlar (haftalık market alışverişleri, aylık veteriner randevuları) belirleyin. Görevleri aciliyetine göre planlayabilir veya netlik için alt görevlere bölebilirsiniz.

Her görev, güçlü özellikleri destekler:

Alt görevler

Özel durumlar (örneğin "İlerleme kaydedildi" veya "Yanıt bekleniyor")

Hatırlatıcılar ve otomasyonlar

Zaman takibi, eğer bu sizin tarzınızsa

🧐 Biliyor muydunuz? Not alma aracınızda bir "Tamamlandı" sütunu veya etiketi oluşturmak, beyninizi sadece baskı hissetmek yerine ilerlemeyi görmeye alıştırır.

⚡ Rutin işlerinizi otomatikleştirin

ClickUp Otomasyonları ile görevleri otomatikleştirerek verimliliği artırın

ClickUp Otomasyonları, görevleri taşımak, kullanıcıları atamak veya durumları otomatik olarak güncellemek için kurallar belirlemenizi sağlar.

Kullanım örneği: Bir notu bitirip "Hazır" olarak işaretlediğinizde, ClickUp onu otomatik olarak doğru kişiye atayabilir veya haftalık planınıza taşıyabilir; manuel adımlara gerek yoktur.

Planlayın, Önceliklendirin ve Görselleştirin

🗓️ ClickUp Takvim ile haftanızı görsel olarak planlayın

ClickUp Takvim ile hedeflerinize ulaşmak için AI destekli önceliklendirme ve otomatik ayarlamaları kullanın

ClickUp Takvim ile görevleri zaman bloklarına sürükleyerek gününüzü veya haftanızı haritalayabilirsiniz. Ayrıca, hayatınızda meydana gelen değişikliklere göre planlarınızı da ayarlayabilirsiniz.

Kullanım örneği: İş, spor ve kişisel işlerinizi aynı anda halletmeye çalışıyorsunuz. "E-posta takibi"ni Monday 10 AM'e, "spor salonu"nu Wednesday 6 PM'e ve "annenin doğum günü hazırlıkları"nı Saturday'e sürükleyin. Tamamlandı.

Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

Google Takvim ile senkronizasyon

Görev türlerinizi renk kodlarıyla ayırın

İstediğiniz zaman Pano, Liste veya Zaman Çizelgesi görünümüne geçin

🎉 Eğlenceli Bilgi: Pinterest, fikirleri toplamak için dijital bir pano olarak başladı, ancak birçok kullanıcı onu görsel bir günlük gibi kullanıyor. Verimlilik uygulamanız da takvim görünümüyle aynı şeyi yapabilir.

📊 Gösterge panelleriyle ilerlemeyi izleyin

ClickUp Gösterge Panelleri ile görevleri önceliklendirebilir, ilerlemeyi izleyebilir ve en önemli şeylere odaklanabilirsiniz

ClickUp Gösterge Panelleri, iş yükünüzü, son teslim tarihlerinizi ve proje durumunuzu bir bakışta görmenizi sağlar.

Kullanım örneği: Günlük görevlerinizi, günlük girdilerinizi ve proje dönüm noktalarınızı izlemek için bir gösterge paneli oluşturun, böylece her zaman ne yapmanız gerektiğini ve bir sonraki adımın ne olduğunu bilirsiniz.

🎯 Hedef izleme ile odaklanın

ClickUp Hedefleri, kişisel veya iş hedeflerinizdeki ilerlemeyi ayarlamanıza, izlemenize ve görselleştirmenize yardımcı olur.

Kullanım örneği: "Bu hafta beş günlük girdisi yaz" veya "Üç önemli görevi tamamla" gibi bir hedef belirleyin ve öğeleri işaretledikçe ilerlemenizin otomatik olarak güncellenmesini izleyin.

🔔 Unutmamanızı sağlayan akıllı hatırlatıcılar

ClickUp Hatırlatıcılar sadece pasif uyarılar değil, görevleriniz ve belgelerinizle entegre edilmiştir.

Kullanım örneği: Günlüğünüzü incelerken "Cuma günü takımla görüş" yazarsınız. Bu satırı tek bir tıklama ile Cuma günü saat 10'da hatırlatıcıya dönüştürün.

Şunları yapabilirsiniz:

Tekrarlayan hatırlatıcılar ekleyin (ör. "Her pazar bitkilere su ver")

Kendinize veya başkalarına hatırlatıcılar atayın

Belge, not veya dosya ekleyin

Görev yorumlarını takip işlemlerine dönüştürün

🔔 Hatırlatıcı: Bir görevi kaçırmak başarısızlık değil, geri bildirimdir. Yargılamayın, ayarlayın.

📱 Mobil uygulama ile gününüzü her yerden yönetin

ClickUp Mobil Uygulaması ile notlar alabilir, görevler oluşturabilir ve hatırlatıcıları kontrol edebilirsiniz, böylece verimlilik sisteminiz sadece masanızda değil, her zaman yanınızda olur.

Rutininizi başlatacak şablonlar

Nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? ClickUp, günlük görev listeleri, günlük kaydı, zaman bloklama ve daha fazlası için şablonlar sunar. Planlamanıza başlamak için ücretsiz şablonlara erişebilirsiniz.

📝 ClickUp Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu

Ücretsiz şablon alın Bu ClickUp Şablonu ile yapılacaklar listelerini kolayca oluşturun

Sıfırdan bir sistem kurmadan düşüncelerinizi odaklanmış, eyleme geçirilebilir bir plana dönüştürmenin basit bir yolunu mu arıyorsunuz? ClickUp Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu tam da bunu sağlar. Tam bir iş gününü yönetiyor ya da sadece hayatınızı düzenli tutmak istiyorsanız, günlük görevleri kaydetmek, önceliklendirmek ve tamamlamak için tutarlı bir yapıya ihtiyaç duyan herkes için mükemmeldir.

Bu şablonun size yardımcı olacağı şeyler:

✅ Her güne net ve kullanıma hazır bir düzenle başlayın

✍️ Görevleri geldikçe kaydedin ve önceliklerine göre kategorilere ayırın

⏰ Son teslim tarihleri, hatırlatıcılar ve tekrarlanan rutinler ayarlayın

🧠 Ekstra bağlam için notlar, kontrol listeleri veya alt görevler ekleyin

📅 İş yükünüzü Liste, Pano veya Takvim Görünümü'nde görselleştirin

🔁 Yeniden biçimlendirmeye gerek olmadan her gün yeniden kullanın — sadece kopyalayın ve kullanın

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ta, belgelerinizi ve görevlerinizi ilişkiler kullanarak birbirine bağlayın. Böylece, yazdıklarınız ve eylemleriniz haftalar sonra bile birbirine bağlı kalır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

ClickUp Brain ile fikirleri kolayca düzenleyin, notları özetleyin ve otomatik olarak eylem planları oluşturun, böylece iş akışınızı baştan sona kolaylaştırın

ClickUp Belgeleri kullanarak notları veya günlükleri gerçek zamanlı olarak oluşturun, saklayın ve görevlere bağlayın, böylece her şey bağlantılı ve yönetimi kolay kalır kullanarak notları veya günlükleri gerçek zamanlı olarak oluşturun, saklayın ve görevlere bağlayın, böylece her şey bağlantılı ve yönetimi kolay kalır

ClickUp Görevleri ile alt görevler, hatırlatıcılar ve özel iş akışları içeren esnek yapılacaklar listeleri oluşturun ve hiçbir şeyi kaçırmayın

ClickUp Takvim ile haftanızı görselleştirin ve planlarınızı zahmetsizce ayarlayın Basit sürükle ve bırak planlama özelliği sayesindeile haftanızı görselleştirin ve planlarınızı zahmetsizce ayarlayın

ClickUp Hatırlatıcılar 'ı kullanarak geçici düşünceleri eyleme geçirilebilir uyarılar haline getirin, böylece önemli görevlerin önünden bir adım önde olun 'ı kullanarak geçici düşünceleri eyleme geçirilebilir uyarılar haline getirin, böylece önemli görevlerin önünden bir adım önde olun

ClickUp Şablonları kullanarak notlar, planlama ve daha fazlası için tak ve çalıştır kurulumlarla hızlı bir başlangıç yapın ve en önemli şeylere odaklanın kullanarak notlar, planlama ve daha fazlası için tak ve çalıştır kurulumlarla hızlı bir başlangıç yapın ve en önemli şeylere odaklanın

Planlama stilinize uygun Liste, Pano, Takvim, Gantt veya Zaman Çizelgesi görünümleri arasında geçiş yapın. Özel Alanlar ekleyerek ruh halinizi, önceliklerinizi, bütçenizi ve hatta günlük etiketlerinizi izleyin

Tüm görevlere erişmenize ve hareket halindeyken not alma uygulaması olarak kullanmanıza yardımcı olacak özel mobil uygulama

ClickUp sınırlamaları:

Özelliklerin çokluğu nedeniyle ilk başta biraz karmaşık gelebilir, ancak basit bir şekilde başlamak yardımcı olur

Mobil sürüm hızla gelişiyor olsa da, en iyi masaüstü bilgisayarlarda çalışır

Kurulumu biraz zaman alır, ancak uzun vadede fayda sağlar

ClickUp Fiyatlandırma:

ClickUp Puanları ve Yorumları:

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Eskiden yazılı notlarımla yaşıyordum, ancak ClickUp'ı iki gün denedikten sonra, bunun benim için doğru çözüm olduğunu anladım

Eskiden yazılı notlarımla yaşıyordum, ancak ClickUp'ı iki gün denedikten sonra, bunun benim için doğru çözüm olduğunu anladım

🌼 Teşvik: "Verimlilikte kötü" değilsiniz, sadece henüz doğru sistemi bulamadınız.

2. Logseq (Gizlilik öncelikli günlük tutma ve bağlantılı düşünme için en iyisi)

Logseq, minimalistlerin hayalindeki ikinci beyin gibidir. Twos size günlük kayıt ve not alma deneyimini yaşattıysa, Logseq bağlantılı düşünce izleri ve eksiksiz çevrimdışı kontrol ile bunu bir üst seviyeye taşır. Outliner tarzı bir arayüz üzerine inşa edilen Logseq'de yazdığınız her düşünce bir diğerinin altına yerleştirilebilir, böylece fikirleriniz bağlantılı düşünceler aracılığıyla doğal bir şekilde düzenlenir.

Günlük günlük yazıyorsanız, kişisel çalışma notları alıyorsanız veya fikirlerinizi zaman içinde nasıl birbirine bağlandığını görmek ve düşünmek istiyorsanız özellikle harikadır. Twos'un aksine, Logseq görevleri yönetmek için değil, uzun vadeli bir bilgi sistemi oluşturmanıza yardımcı olmak için vardır. Yerel öncelikli ve açık kaynaklıdır, yani verileriniz sizinle kalır ve senkronizasyon isteğe bağlıdır ve gerekli değildir.

Logseq'in anahtar özellikleri

Katlanabilir madde işaretleriyle Outliner tabanlı günlük kaydı

Günlük sayfalar, tutarlı yazmayı teşvik etmek için tasarlanmıştır

Notlar arasındaki ilişkileri görselleştirmek için grafik görünümü

Gelişmiş gizlilik için yerel öncelikli, açık kaynak modeli

İlgili düşünceleri birbirine bağlamak ve yeniden ziyaret etmek için çift yönlü bağlantı

💡 Profesyonel İpucu: Logseq'te geri bağlantıları kullanarak günlük notlarınızı "hedefler", "görüşler" veya "öğrenme" gibi konulara bağlayın. Zamanla, beyninizin ekmek kırıntıları bırakması gibi kalıplar ortaya çıkar.

Logseq sınırlamaları

Yapılacaklar listeleri veya zamanlama için yerleşik destek yoktur

Cihazlar arasında senkronizasyon için manuel kurulum veya eklentiler gerekir

Doğrusal not alma uygulamalarına alışkın kullanıcılar için alışılmadık bir his

Logseq Fiyatlandırma:

Logseq Sync şu anda halka açık beta sürümündedir ve aktif Open Collective katkıcıları tarafından erişilebilir. Erişmek için aşağıdaki aylık bağış seviyelerinden birini seçebilirsiniz:

Destekçi : Aylık 5 $

Sponsor: Aylık 15 $

Logseq puanları ve yorumları:

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🔔 Hatırlatıcı: Sistemlerin güzel olması gerekmez. Sadece sizin için anlamlı olması yeterlidir.

3. Anytype (Cihazlar arasında gizli bir ikinci beyin oluşturmak için en iyisi)

Notion gibi çalışan, ancak verilerinizi tamamen gizli tutan bir not alma uygulaması arıyorsanız, Anytype tam size göre. Her şey için sayfalar oluşturmanıza olanak tanıyan, notlar, görevler, kişiler, projeler ve fikirler gibi her şeyi barındıran hepsi bir arada dijital beyin olarak tasarlanmıştır. Her şey uçtan uca şifreleme ve isteğe bağlı platformlar arası senkronizasyon ile cihazınızda yerel olarak saklanır.

Twos hızlı notlar almak için idealken, Anytype hayatınızın her alanını düzenlemek için tamamen özelleştirilmiş bir sistem oluşturmanıza yardımcı olur. Bunu, daha fazla yapıya sahip ve verilerinizi buluta aktarma konusunda daha az endişe duyacağınız, kendi kişisel işletim sisteminizin temeli olarak düşünün.

Anytype'ın anahtar özellikleri

Otomatik şifreli senkronizasyon ile çevrimdışı öncelikli işlevsellik

Günlükler, Görevler ve Kitaplar gibi özel türler oluşturmak için nesne tabanlı sistem

Derin bilgi haritalama için çift yönlü bağlantılar ve grafik görünümü

Odaklanarak yazmak için tasarlanmış dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen arayüz

MacOS, Windows, Linux, Android ve iOS'ta çapraz platform desteği

Anytype sınırlamaları

Hala beta sürümünde, bazı özellikler sınırlı veya aktif olarak geliştiriliyor

Yerleşik hatırlatıcılar veya takvim fonksiyonu yoktur (şimdilik)

Nesne tabanlı iş akışlarına yeni başlayan kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi sunar

Anytype fiyatlandırması:

Explorer: Ücretsiz

Builder: 99 $/yıl

Ortak Oluşturucu: 3 yıl için 299 $

İş: Özel fiyatlandırma

Anytype puanları ve yorumları:

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🎉 Eğlenceli Bilgi: Birçok tek başına kurucu, duyguların momentum üzerinde etkisi olduğu için, yapılacaklar listesinin yanı sıra duygularını da izlemek için kişisel görev yöneticileri kullanır.

4. Superlist (İşbirliği özelliklerine sahip şık yapılacaklar listeleri için en iyisi)

Twos'un basitliğini beğendiyseniz ancak işbirliği veya daha fazla gelişmişlik istiyorsanız, Superlist harika bir yükseltmedir. Wunderlist'in arkasındaki takım tarafından oluşturulan Superlist, temiz tasarımı, paylaşılabilir listeleri ve sıradan planlamaları bile keyifli hale getiren özellikleriyle görev yönetimine modern bir hava katar.

Kişisel veya paylaşılan yapılacaklar listeleri oluşturabilir, görevler ekleyebilir, yorumlar ekleyebilir, hatırlatıcılar ayarlayabilir ve projeler arasında görevleri düzenleyebilirsiniz. Tam bir proje yönetimi çözümü kadar karmaşık olmasa da (ve asıl amaç da bu), dağınıklık yaratmadan odaklanmanızı sağlayacak kadar yapı sunar.

Superlist'in anahtar özellikleri

Güçlü yapılacaklar listesi özelliklerine sahip minimalist, sezgisel tasarım

Kolay işbirliği için aileniz, arkadaşlarınız veya takımlarınızla liste paylaşımı

Alt görevler, notlar, hatırlatıcılar ve ek dosya desteği

Yerel uygulamalar macOS, Windows, iOS ve Android'de mevcuttur

Sorunsuz işbirliği planlaması için gerçek zamanlı senkronizasyon

Süper liste sınırlamaları

Hala erken erişim aşamasında, bazı özellikler sınırlı veya aktif olarak geliştiriliyor

Zaman takibi, otomasyon ve gelişmiş iş akışı özellikleri yoktur

Karmaşık planlama için ClickUp veya Notion gibi araçlara göre daha az esneklik sunar

Süper liste fiyatlandırması:

Ücretsiz

Pro: 19 $/kişi/ay

Süper: 39 $/kişi/ay

Superlist puanları ve yorumları:

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🎉 Eğlenceli Bilgi: Her notu diğer fikirlerle ilişkilendiren "Zettelkasten" yöntemi 100 yılı aşkın bir geçmişe sahiptir ve bir akademisyenin 70'ten fazla kitap yayınlamasına yardımcı olmuştur.

5. Bear (Temiz, dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen yazma ve not alma için en iyisi)

Twos'un en sevdiğiniz özelliği, karmaşık işlemler yapmadan kolayca not alabilmekse, Bear tam size göre olabilir. Bu Apple'a özel uygulama, şık bir arayüz ve doğru yapıya sahip bir uygulama isteyen yazarlar, günlük tutanlar ve not alanlar tarafından çok sevilmektedir.

Bear, markdown biçimlendirme, düzenleme için hashtag'ler ve güzel bir yazma deneyimini bir araya getirerek, dikkatinizi dağıtmadan yaratıcı notlar almak için mükemmeldir. Görev yönetimi veya işbirliği için tasarlanmamış olsa da, kişisel notlar, yaratıcı beyin fırtınası veya hafif bir günlük tutmak için harikadır.

Anahtar özellikler

Odaklanarak yazmak için optimize edilmiş minimalist ve zarif arayüz

Hashtag'ler, iç içe etiketler ve güçlü filtreler ile düzenleme

Sezgisel biçimlendirme kısayolları ile Markdown desteği

Gelişmiş gizlilik için bireysel not şifreleme

Mac, iPad ve iPhone arasında sorunsuz senkronizasyon

Sınırlamalar geçerlidir

Çapraz platform desteği olmayan Apple cihazlarla sınırlıdır

Yerleşik görev yönetimi ve takvim işlevselliği eksik

Paylaşılan iş akışları için işbirliği ve hatırlatıcı özelliklerinin eksikliği

Ayı fiyatlandırması:

Ücretsiz: 14 günlük deneme

Pro: 2,99 $/ay

Ayı derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 4,8/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (800+ yorum)

🌼 Teşvik: Düşünceleriniz kaotik geliyorsa, bu bir kusur değil, bir işarettir. Onları yazmak, beceriksizce bile olsa, kendinizle özen ve netlikle buluşmanın bir yoludur. Bu nedenle birçok terapist, müşterilerine terapiye hazırlık olarak "günlük sayfalar" kullanmalarını öneriyor.

6. RemNote (Aralıklı tekrarlamaya ihtiyaç duyan öğrenciler ve yaşam boyu öğrenenler için en iyisi)

RemNote, bir not alma aracından daha fazlasıdır — derin öğrenme için tasarlanmış bir düşünme arkadaşıdır. Notlarınızı flash kartlara dönüştürmek, zaman içinde anahtar fikirleri tekrar gözden geçirmek veya uzun vadeli bir bilgi sistemi oluşturmak istiyorsanız, RemNote tam size göre.

Daha çok liste odaklı olan Twos'un aksine, RemNote, yazdıklarınızı sadece saklamakla kalmayıp hatırlamanıza yardımcı olmak için aralıklı tekrar ve bağlantılı düşünme yöntemlerini kullanır. Özellikle öğrenciler, araştırmacılar veya yoğun materyaller üzerinde çalışan ve bunları hatırlamak isteyen herkes için kullanışlıdır.

RemNote'un anahtar özellikleri

Etkili ezberleme için notlara aralıklı tekrar özelliği entegre edilmiştir

Metin içindeki vurgulamalardan veya istemlerden doğrudan oluşturulan flash kartlar

Yapılandırılmış incelemeyi desteklemek için bağlantılı notlar ve günlük sayfalar

Netlik ve düzen için ana hatlar tarzı yazma ile Markdown desteği

Web ve mobil platformlar üzerinden senkronizasyon özelliği

RemNote sınırlamaları

Arayüz, sıradan veya ilk kez kullanan kullanıcılar için karmaşık gelebilir

Genel görev yönetimi veya iş akışlarını planlamak için tasarlanmamıştır

Ücretsiz plan, depolama ve senkronizasyon özelliklerinde sınırlamalar içerir

RemNote fiyatlandırması:

Ücretsiz

Pro: 8 $/ay

AI ile Pro: Aylık 18 $

RemNote puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🌼 Teşvik: Çok dağınık veya çok minimalist diye bir şey yoktur. Beyniniz, akışınız, kurallarınız.

7. 24me Akıllı Kişisel Asistan (Görevleri, takvimi ve hatırlatıcıları tek bir yerden yönetmek için en iyisi)

Daha az çabayla verimliliğe daha fazla odaklanan bir Twos alternatifi arıyorsanız, 24me cebinizde küçük bir yönetici asistanı bulundurmak gibidir. Görevlerinizi, takvim etkinliklerinizi, notlarınızı ve hatırlatıcılarınızı tek bir temiz gösterge paneline birleştirir, böylece güncel kalmak için birden fazla uygulama arasında geçiş yapmanız gerekmez.

Yoğun profesyoneller, ebeveynler veya karmaşık sistemler kurmadan her şeyi tek bir yerde ihtiyaç duyan herkes için tasarlanmıştır. Ve evet, faturalarınızı ödemenizi bile hatırlatır.

24me Akıllı Kişisel Asistanın anahtar özellikleri

Takvim, görevler, notlar ve hatırlatıcıların birleştirilmiş görünümü

Trafik durumuna göre "Çıkma zamanı" gibi gerçek zamanlı ipuçları içeren akıllı uyarılar

Eller serbest görev oluşturma için sesli komut desteği

Outlook, Google Takvim, Apple Takvim ve daha fazlasıyla sorunsuz senkronizasyon

IOS, Android ve web'de çapraz platform kullanılabilirliği

24me Akıllı Kişisel Asistan sınırlamaları

Proje görünümleri ve Kanban tarzı görev düzenleme özelliği yoktur

Sınırlı özelleştirme sunar ve notlar ile görevler arasında derin bağlantı yoktur

Ücretsiz planda reklamlar içerir ve entegrasyonları kısıtlar

24me Akıllı Kişisel Asistan fiyatlandırması:

Ücretsiz

Premium: 5,99 $/ay

24me Akıllı Kişisel Asistan puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🎉 Eğlenceli Bilgi: Dijital günlük tutma, yeni yıl, yeni sezon ve yeni okul yılı olan Ocak, Nisan ve Eylül aylarında zirve yapar. Şu anda yeniden başlıyorsanız, yalnız değilsiniz.

8. Supernotes (Hızlı, kart tabanlı not alma ve işbirliği için en iyisi)

Supernotes, her şeyi küçük kartlara düzenleyerek not almaya yeni bir yaklaşım getiriyor. Twos düşüncelerinizi hızlıca not almanıza yardımcı olduysa, Supernotes özellikle hafif takım işbirliğine odaklandığınızda tarama, düzenleme ve paylaşımı kolaylaştırır.

Her kart etiketlenebilir, bağlanabilir veya not defterlerinde gruplandırılabilir, bu da beyin fırtınası, toplantı notları veya kişisel bilgi yönetimi için idealdir. Dağınık biçimlendirme konusunda endişelenmeden, diğer kullanıcılarla gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleme yapabilirsiniz.

Supernotes'un anahtar özellikleri

Arama ve düzenleme kolaylığı sağlayan hızlı, markdown tabanlı not kartları

Yorumlar ve paylaşılan not defterleri aracılığıyla gerçek zamanlı işbirliği

İlgili fikirleri görselleştirmek ve birbirine bağlamak için grafik görünümü ve geri bağlantı

Tarayıcı veya masaüstü üzerinden tüm cihazlardan erişilebilen çok yönlü web uygulaması

Hız ve netlik için tasarlanmış temiz, odaklanmış arayüz

Supernotes sınırlamaları

Geleneksel görev yönetimi ve takvim görünümleri yoktur

Çevrimdışı erişim için sınırlı destek sunar

Uzun formda yazmayı tercih eden kullanıcılar için parçalı hissettiriyor

Supernotes fiyatlandırması:

Ücretsiz

Sınırsız: 11 $/ay

Supernotes puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🎉 Eğlenceli Bilgi: Supernotes, başlangıçta iki arkadaşın ders notlarını daha iyi almasına yardımcı olmak için geliştirildi, şimdi ise takımlar ve yaratıcı kişiler tarafından kullanılıyor.

9. MyMind (Fikirlerini zahmetsizce kaydetmek ve düzenlemek isteyen görsel düşünenler için en iyisi)

MyMind, yapılacaklar listesinden çok beyniniz için dijital bir sığınaktır. Twos'ta not almayı seviyor, ancak makaleleri, alıntıları, resimleri ve web sitelerini klasörler veya etiketler olmadan tek bir yerde kaydetmek istiyorsanız, bu uygulama tam size göre.

Görsel düşünenler ve yaratıcılar için tasarlanan MyMind, AI kullanarak kaydettiğiniz her şeyi otomatik olarak düzenler. Sadece "kaydedin ve unutun" — sonra ihtiyacınız olduğunda, güzel bir şekilde görüntülenmiş ve kolayca aranabilir halde tekrar bulun.

MyMind'ın anahtar özellikleri

Herhangi bir kaynaktan metin, bağlantı, resim, vurgu ve fikirleri kaydedin

AI ile içeriği otomatik olarak kategorize edin — manuel etiketlere gerek yok

Pinterest tarzı güzel bir görsel düzen içinde içeriğe göz atın

Tam metin arama ve akıllı filtreleri kullanarak her şeyi hızlıca bulun

Chrome uzantısı, mobil uygulamalar veya e-posta yoluyla içerik yakalayın

MyMind sınırlamaları

Görev yönetimi veya günlük planlama için tasarlanmamıştır

Hatırlatıcılar, takvim görünümleri ve yapılandırılmış iş akışları yoktur

Sınırlı işbirliği sunar, öncelikle kişisel kullanım için tasarlanmıştır

MyMind Fiyatlandırma:

Ücretsiz

Student of Life: 7,99 $/ay

Mastermind: 12,99 $/ay

Newton: 299 $/yıl

MyMind puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🧐 Biliyor muydunuz? Görsel düzen araçları, beynin uzamsal hafıza sistemini harekete geçirerek, özellikle görsel öğrenenler için fikirleri hatırlamayı kolaylaştırır.

10. Notability (El yazısı notlar, ses kaydı ve ders/iş notları için en iyisi)

Elinizde kalem varken daha iyi düşünüyorsanız veya not alırken sesli notlar kaydetmeyi seviyorsanız, Notability size Twos'un sunmadığı esnekliği sağlar. Notability, özellikle iPad veya Mac'teki Apple kullanıcıları için, el yazısı ve sesli notların sorunsuz bir şekilde kullanıldığı akıcı ve yerel bir not alma deneyimi sunar.

El yazısı, klavye, eskiz ve ses özelliklerini tek bir yerde birleştirmek isteyen öğrenciler, öğretmenler ve profesyonellerin favorisi.

Ders notları alırken, toplantıda fikirlerinizi özetlerken veya kişisel düşüncelerinizi karalarken, Notability her şeyi senkronize eder, aranabilir hale getirir ve daha sonra kolayca geriye dönüp bakmanızı sağlar.

Notability'nin anahtar özellikleri

Apple Pencil desteği ile el yazısı ve yazılmış notlar

Ses kayıtları yazılı içerikle sorunsuz bir şekilde senkronize edilir

Planlayıcılar, günlükler ve not defterleri için yerleşik şablonlar

Yan yana yazma ve referanslama için çoklu not görünümü

IPad, iPhone ve Mac arasında cihazlar arası senkronizasyon

Notability sınırlamaları

Yalnızca Apple cihazlarda kullanılabilir, Windows veya Android için destek yoktur

Geleneksel görev yönetimi ve hatırlatıcı işlevselliği eksik

Sınırlı işbirliği, paylaşılan PDF'ler veya sunumlarla sınırlı

Notability fiyatlandırması:

Ücretsiz

Tam erişim: 19,99 $/yıl

Notability puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

🎉 Eğlenceli Bilgi: Notability kullanıcıları aynı hafta içinde el yazısı ile yazılmış evlilik yeminleri, matematik denklemleri ve çocukların karalamalarını gönderdi.

✨ Özel Bahsetmeler

Bu araçlar ana listeye girmemiş olsa da, özellikle biraz daha fazla özelleştirme, yapı veya görsel planlama gücü sunan bir şey arıyorsanız, yine de harika Twos alternatifleridir.

Notion:Görsel bir çalışma alanı ile özelleştirilebilir dijital planlama için en iyisiSıfırdan sistemler oluşturmayı seviyorsanız, Notion ile görev listelerinden günlük defterlere ve hatta ikinci bir beyin kadar her şeyi oluşturabilirsiniz — veritabanları, takvimler ve güzel düzenler dahil.

Tiimo:Nazik hatırlatıcılarla görsel zaman yönetimi için en iyisiNörodivergent kullanıcılar için tasarlanan Tiimo, gününüzü planlamak ve ADHD not almayı desteklemek için görsel ve sakinleştirici bir yol sunar. Katı programlar yerine yapılandırılmış rutinler ve yumuşak hatırlatıcılar isteyen kişiler için idealdir.

Akiflow:Görevleri odaklanmış bir günlük gündemde birleştirmek için en iyisi Yapılacaklar listeniz birden fazla yerde (e-posta, Slack, takvim) bulunuyorsa, Akiflow her şeyi tek bir günlük görünümde bir araya getirir, böylece zamanınızı bloklayabilir, önceliklerinizi belirleyebilir ve gününüzü daha az gürültüyle geçirebilirsiniz.

🌼 Beyniniz bulanık hissediyorsa, bu bir başarısızlık değil, bir işarettir. Dinlenmek, ilerlemeden uzaklaşmak değildir; ilerlemenin bir parçasıdır.

Bir sonraki favori verimlilik uygulamanızı bulun

Twos başlangıç için harikaydı, ancak bazen beyninizin (ve gününüzün) daha fazla desteğe ihtiyacı olur. Daha derin not düzenleme, daha iyi hatırlatıcılar, görsel planlama veya işbirliği araçları arıyorsanız, bu listede tarzınıza uygun bir alternatif bulabilirsiniz.

Minimalist taslak oluşturuculardan görsel hafıza panolarına ve hepsi bir arada verimlilik merkezlerine kadar, artık bir sonraki adımınıza uygun seçenekleriniz var.

✨ Notlar, görevler, hatırlatıcılar, takvimler ve AI desteği gibi her şeyi yapan bir şey mi arıyorsunuz? ClickUp'ı ücretsiz deneyin ve her beş dakikada bir uygulama değiştirmeden fikirlerinizi yakalamanıza ve bunları hayata geçirmenize yardımcı olacak bir sistem oluşturun.