2025'in en iyi 8 AI emlak yönetim yazılımı

Kiralama mülklerini yönetmek büyük bir sorumluluktur.

Bakım sorunlarının halledilmesinden kira tahsilatına, kiracıların sorularının yanıtlanmasından kira sözleşmesi evraklarının düzenlenmesine kadar, her zaman dikkatinizi gerektiren bir iş vardır. Ve tüm bunları manuel olarak yönetmeye çalışmak mı? Bu, tükenmişliğe giden hızlı bir yoldur.

İşte bu noktada yapay zeka destekli emlak yönetim yazılımları gerçekten yardımcı olabilir.

Bu araçlar, yanıtları otomatikleştirmek, otomatik hatırlatıcılar göndermek ve olası sorunları erken tespit etmek gibi tekrarlayan işleri halleder, böylece siz daha büyük resme odaklanabilirsiniz. Bu proaktif yaklaşım, düzenli kalmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kiracı deneyimini de iyileştirir.

Ayrıca, kiracılar bu kolaylığı çok seviyor. Kiracıların çevrimiçi olarak isteklerini iletmelerine, kira sözleşmelerini kontrol etmelerine veya kira ödemelerini istedikleri zaman yapmalarına olanak tanımak, hem onların hem de sizin hayatınızı kolaylaştırır. Sonuç? Daha az şikayet, daha az gecikme ücreti ve daha yüksek doluluk oranları.

Bu blogda, piyasadaki en iyi AI destekli emlak yönetim platformlarından bazılarını, sundukları özellikleri, fiyatlarını ve kimler için en uygun olduklarını inceleyeceğiz, böylece size en uygun olanı bulabilir ve genel verimliliğinizi artırabilirsiniz!

AI Emlak Yönetim Yazılımına Genel Bakış

Başlamak için hızlı bir karşılaştırma tablosu:

Yazılım En iyisi Anahtar özellikler Fiyatlandırma ClickUp Gayrimenkul iş akışlarını ve işbirliğini yönetme AI görev otomasyonu, özel iş akışları, kiracı formları, gösterge panelleri, şablonlar ve entegrasyonlar Ücretsiz plan mevcuttur Kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlayan ücretli planlar AppFolio Gerçek zamanlı emlak yönetimi AI kiracı tarama, bakım, muhasebe, dijital kira sözleşmeleri ve mal sahibi/kiracı portalları Özel fiyatlandırma TenantCloud Kapsamlı emlak yönetimi AI kiracı tarama, bakım, muhasebe, dijital kira sözleşmeleri, mal sahibi/kiracı portalları Ücretli planlar aylık 18 $'dan başlar Mezo Yapay zeka destekli bakım yönetimi Kestirimci bakım, akıllı iş siparişleri, tedarikçi yönetimi ve PMS entegrasyonu Özel fiyatlandırma TurboTenant Kendi evini kiralayanlar ve AI ile geliştirilmiş kiralama Otomatik listeler, dijital uygulamalar, kira sözleşmesi oluşturma, çevrimiçi kira ve onarım izleme Ücretsiz plan mevcuttur Ücretli planlar aylık 9,92 $'dan başlar EliseAI AI destekli kiralama yardımı Muhasebe, bakım, kiracı portalları, dijital uygulamalar ve tarama Özel fiyatlandırma Mutlu Mülk Kiracı iletişimi ve etkileşimi AI sohbet robotları, otomatik yanıtlar, PMS entegrasyonu ve mesaj özelleştirme Özel fiyatlandırma Buildium Kurumsal düzeyde mülk yönetimi Muhasebe, bakım, kiracı portalları, dijital uygulamalar, tarama Ücretli planlar aylık 58 $'dan başlar

Fiyatlar ve özellikler değişebilir. En son fiyatlar için ürün web sitesine bakın. *

AI Emlak Yönetim Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru AI destekli emlak yönetim yazılımını seçmek oyunun kurallarını değiştirebilir, ancak bu kadar çok seçenek varken en uygun olanı nasıl seçersiniz? Yatırım yapmadan önce, günlük operasyonlarınız ve uzun vadeli büyümeniz üzerinde en büyük etkiye sahip olacak özellikleri değerlendirin.

Öncelikle, iş ihtiyaçlarınızı ve sorunlu alanlarınızı değerlendirin.

Manuel kira tahsilatı sizi zorluyor mu?

Yavaş bakım yanıtlarıyla mı uğraşıyorsunuz?

Ya da genel giderleri artırmadan portföyünüzü büyütmek mi istiyorsunuz?

İdeal yazılım, sağlam AI tabanlı çözümlerle bu özel zorlukları ele alacaktır. Dikkat etmeniz gereken anahtar noktalar şunlardır:

Otomasyon: Etkili bir yazılım, kira izleme, kira tahsilatı ve bakım talebi yönetimi gibi tekrarlayan görevleri kolaylaştırarak takımınızın daha yüksek değerli faaliyetlere odaklanmasını sağlar

AI entegrasyonu: Kiracı tarama algoritmaları, kiracı iletişimi için sohbet robotları ve tahmini bakım yetenekleri gibi gelişmiş AI araçları, riski önemli ölçüde azaltabilir ve verimliliği artırabilir

Merkezi sistem: Tüm portföyünüzü tek bir platformdan yönetmek, genel denetimi sürdürmenize, hataları azaltmanıza ve takım üyeleri arasındaki işbirliğini geliştirmenize yardımcı olur

Ölçeklenebilirlik: Emlak portföyünüz büyüdükçe, yazılımınız da aşırı pahalı veya karmaşık hale gelmeden buna göre ölçeklenmelidir

Kullanıcı deneyimi: Sezgisel, kullanıcı dostu arayüz ve duyarlı müşteri desteği, sorunsuz bir geçiş ve sürekli memnuniyet sağlar

Özelleştirme ve entegrasyonlar: AI destekli iş akışı otomasyonunu özelleştirme ve diğer yazılımlarla (muhasebe, CRM, pazarlama) entegre etme yeteneği esneklik sağlar ve teknoloji ekosisteminizi genişletir

➡️ Daha fazla bilgi: 13 En İyi Emlak Yönetimi Şablonu

En İyi AI Emlak Yönetim Yazılımı

En iyi seçenekleri inceleyin, her birini benzersiz kılan özellikleri, sundukları anahtar özellikleri, maliyetleri ve bilmeniz gereken dezavantajları öğrenin.

1. ClickUp (Gayrimenkul iş akışlarını ve takım işbirliğini yönetmek için en iyisi)

Hemen deneyin Görev yönetimi, planlama ve etkileşimli emlak haritaları ile ClickUp ile emlak işinizi yönetin

Emlak yönetimi alanında çalışıyorsanız, kira sözleşmeleri, bakım, pazarlama, müşteri iletişimi ve takımınızı aynı sayfada tutmak gibi birçok işi aynı anda yürütmenin ne kadar zor olduğunu bilirsiniz. İşte burada ClickUp for Real Estate devreye girer.

Bunu, ClickUp Brain sayesinde ciddi bir AI yükseltmesi ile donatılmış hepsi bir arada komut merkezi olarak düşünün.

ClickUp'ın AI'sı ile kira yenilemeleri için takip atamaları, denetimler planlama veya bakım hatırlatıcıları gönderme gibi gününüzü alan tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilirsiniz. Bir toplantıyı özetlemeniz veya takımınız için hızlı bir güncelleme taslağı hazırlamanız mı gerekiyor? AI bunu da halledebilir, böylece boş bir sayfaya bakarak zaman kaybetmezsiniz.

ClickUp Brain ile önemli güncellemeleri anında alın

Ama sihir bununla bitmiyor. ClickUp'ın AI araçları, işinizin pazarlama ve müşteri yönetimi tarafında oyunun kurallarını değiştiriyor. İlgi çekici haber bülteni içeriklerini hazırlayabileceğinizi veya müşteri sorularını rekor sürede yanıtlayabileceğinizi hayal edin.

Hemen işe koyulmak istiyorsanız, ClickUp'ta emlak profesyonelleri için hazır şablonlar var. Tüm mülklerinizi ve kiralamalarınızı düzenli tutmak için bir Emlak Hesap Tablosu Şablonu, içerik oluşturma için yapay zeka ile mükemmel şekilde çalışan bir Emlak Bülten Şablonu ve kampanyalarınızı planlamanıza ve izlemenize yardımcı olacak bir Emlak Pazarlama Şablonu var.

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Emlak Bülten Şablonu ile müşterilerinizle güçlü bir bağlantı kurun

AI'nın ötesinde, ClickUp emlak takımları için tasarlanmıştır. Kira izleme, bakım ve denetimler için özel iş akışları kurabilir, formlar aracılığıyla kiracı taleplerini toplayabilir, tekrar eden her şey için görev şablonları kullanabilir ve ClickUp Gösterge Panelleri ile her şeyi takip edebilirsiniz. Ayrıca, e-postanız, takviminiz ve diğer emlak araçlarınızla entegre olur, böylece her şey birlikte çalışır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özel İş Akışları: ClickUp'ın Özel Görünümler ve Özel Durumlar özelliği ile kira izleme, bakım ve denetim süreçlerini özelleştirin

Kiracı Talep Formları: ClickUp Formları aracılığıyla kiracı taleplerini sorunsuz bir şekilde toplayın ve yönetin

Görev Şablonları: Taşınma, onarım ve takip gibi yinelenen işlemleri standartlaştırın

Gösterge panelleri: Emlak performansını, takımın iş yükünü ve anahtar metrikleri bir bakışta izleyin

Entegrasyonlar: ClickUp Entegrasyonları ile e-posta, takvimler ve popüler emlak araçlarıyla senkronizasyon sağlayarak birleşik bir deneyim yaşayın

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için öğrenme süreci olabilir

ClickUp fiyatlandırması:

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp ile benim için en büyük değişiklik, özelleştirilebilir şablonlar ve bu tutarlılığı tüm bölgelerdeki tüm mülklerimize taşıyabilmemiz oldu. Böylece, müşteriler hangi Convene konumuna giderlerse gitsinler, aynı deneyimi yaşayabiliyorlar.

ClickUp ile benim için en büyük değişiklik, özelleştirilebilir şablonlar ve tüm bölgelerdeki tüm mülklerimizde bu tutarlılığı sağlayabilmek oldu. Böylece, müşteriler hangi Convene konumuna giderlerse gitsinler, aynı müşteri deneyimini yaşayabiliyorlar.

2. AppFolio (Gerçek zamanlı emlak yönetimi için en iyisi)

appFolio aracılığıyla

AppFolio, konut, ticari ve öğrenci konaklaması dahil olmak üzere çeşitli emlak türlerini yönetmek için kapsamlı bir bulut tabanlı araçlar paketi sunar.

AI destekli özellikleri, otomatik kiralama, verimli bakım izleme ve sorunsuz kiracı iletişimi dahil olmak üzere işlemleri önemli ölçüde kolaylaştırır. Bu, gayrimenkul profesyonellerinin portföylerini olağanüstü bir verimlilikle yönetmelerine olanak tanır, zamandan ve kaynaklardan tasarruf sağlar.

AppFolio'nun en iyi özellikleri

Tek bir erişilebilir platformdan muhasebe, kiralama, bakım ve iletişimi yönetin

Otomasyon ve kiracılar, sahipler ve satıcılar için özel portallar aracılığıyla kira tahsilatı, bakım talepleri ve kiracı taraması gibi görevleri kolaylaştırır

Gelir, gider ve mülk performansı hakkında ayrıntılı raporlarla gerçek zamanlı finansal bilgiler sağlar

Hareket halindeyken yönetim için tam özellikli bir mobil uygulama ve kiralama talepleri ve bakım konusunda yardımcı olan AI araçları sunar

AppFolio sınırlamaları

Daha büyük portföyler için daha uygun olabilir

AppFolio fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

AppFolio puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (630+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar AppFolio hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Raporları özelleştirme özelliğini çok seviyorum ve ihtiyacınız olan bir rapor yoksa, Appfolio 10 defadan 9'unda sizin için oluşturabilir. Kiracılara ve ev sahiplerine metin ve e-posta gönderebilmenin faydaları, belgeleme ve kayıt tutma açısından çok önemlidir. Hiçbirimiz hata yapmayı sevmeyiz, ancak yapabileceğiniz hemen hemen her şeyi geri alabilirsiniz, bu da hataları düzeltmeyi çok kolaylaştırır. Harika olan bir diğer şey de, anlamanız gereken bir şey varsa, müşteri desteğinin çok hızlı ve eğitiminizi tamamlamanıza yardımcı olmasıdır. 30 yılı aşkın bir süredir emlak yönetiminde çalışıyorum ve bu, şimdiye kadar çalıştığım en iyi program.

Raporları özelleştirme özelliğini çok seviyorum ve ihtiyacınız olan bir rapor yoksa, Appfolio 10 defadan 9'unda sizin için oluşturabilir. Kiracılara ve ev sahiplerine metin ve e-posta gönderebilmenin faydaları, belgeleme ve kayıt tutma açısından çok önemlidir. Hiçbirimiz hata yapmayı sevmeyiz, ancak yapabileceğiniz hemen hemen her şeyi geri alabilirsiniz, bu da hataları düzeltmeyi çok kolaylaştırır. Harika olan bir diğer şey de, anlamanız gereken bir şey varsa, müşteri desteğinin çok hızlı ve eğitiminizi tamamlamanıza yardımcı olmasıdır. 30 yılı aşkın bir süredir emlak yönetiminde çalışıyorum ve bu, şimdiye kadar çalıştığım en iyi program.

➡️ Daha fazla bilgi: Emlakçılar için en iyi emlak pazarlama araçları

3. TenantCloud (Kapsamlı emlak yönetimi için en iyisi)

tenantCloud aracılığıyla

TenantCloud, hem konut hem de ticari mülkler için operasyonları kolaylaştırmak üzere tasarlanmış bulut tabanlı bir mülk yönetim platformu sunar. Gelişmiş yapay zeka destekli araçlardan yararlanarak, titiz kiracı seçimi, verimli bakım koordinasyonu ve sorunsuz kira tahsilatı gibi karmaşık görevleri basitleştirir.

Bu merkezi sistem, emlak yöneticilerine tüm portföylerini denetlemek için tek bir sezgisel arayüz sunarak zaman tasarrufu sağlar ve idari yükleri azaltır.

TenantCloud'un en iyi özellikleri

Çevrimiçi kiralama başvuruları ve yasalara uygun, özelleştirilebilir dijital kira sözleşmeleri ile sorunsuz bir kiralama süreci sağlar

Kiracılar ve ev sahipleri için özel portallar ile birlikte gelir, bu portallar net iletişimi destekler, kiracıların taleplerini iletmelerine ve bilgilere erişmelerine olanak tanır

Güçlü bakım izleme ve iş siparişi yönetimi özellikleri ile mülk yöneticilerinin onarımları verimli bir şekilde planlamasına, görevleri atamasına ve ilerlemeyi izlemesine olanak tanır

Giderleri, kira gelirlerini ve kar/zarar tablolarını izlemek için güçlü muhasebe ve finansal raporlama araçlarından yararlanın

TenantCloud sınırlamaları

Bazı gelişmiş özellikler yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur

Raporlar için sınırlı özelleştirme seçenekleri

TenantCloud fiyatlandırması

Başlangıç Planı: Aylık 18,00 $

Büyüme Planı: Aylık 35,00 $

Pro Plan: Aylık 60,00 $

İş Planı: Özel fiyatlandırma

TenantCloud puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar TenantCloud hakkında ne diyor?

Capterra'nın incelemesi şöyle diyor :

Tenant Cloud, kiracılarımız ve bizim için kullanımı kolaydır. Nerede ne olduğunu izlemeyi kolaylaştırır. Kiracılarla açık bir iletişim hattı sağlar ve tüm belgelerimizi tek bir yerde tutar.

Tenant Cloud, kiracılarımız ve bizim için kullanımı kolaydır. Nerede ne olup bittiğini izlemeyi kolaylaştırır. Kiracılarla açık bir iletişim hattı sağlar ve tüm belgelerimizi tek bir yerde saklar.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %18'i, takvimler, görevler ve hatırlatıcılar aracılığıyla hayatlarını düzenlemek için AI kullanmak istiyor. %15'i ise AI'nın rutin görevleri ve idari işleri halletmesini istiyor. Bunu yapmak için, bir AI şunları yapabilmelidir: bir iş akışındaki her görevin öncelik düzeylerini anlamak, görevleri oluşturmak veya görevleri ayarlamak için gerekli adımları çalıştırmak ve otomatik iş akışları kurmak. Çoğu araç, bu adımlardan bir veya ikisini gerçekleştirir. Ancak ClickUp, kullanıcıların platformumuzu kullanarak 5'ten fazla uygulamayı birleştirmelerine yardımcı oldu! Görevlerin ve toplantıların öncelik düzeylerine göre takviminizdeki açık zaman dilimlerine kolayca tahsis edilebildiği AI destekli planlamayı deneyimleyin. Ayrıca, rutin görevleri yönetmek için ClickUp Brain aracılığıyla özel otomasyon kuralları da oluşturabilirsiniz. Yoğun işlere veda edin!

4. Mezo (Yapay zeka destekli bakım yönetimi için en iyisi)

via Mezo

Mezo, makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak geçmiş verileri, sakinlerin geri bildirimlerini ve mülk özelliklerini analiz ederek gelecekteki bakım ihtiyaçlarını tahmin eder.

Tahmin yeteneği, mülk yöneticilerinin reaktif onarımlardan planlı, önleyici bakıma geçmelerini sağlayarak beklenmedik kesinti sürelerini ve ilgili acil durum maliyetlerini önemli ölçüde azaltır. Platform ayrıca, akıllı teşhis ve ayrıntılı iş emri oluşturma (genellikle sanal asistanı Max'in yardımıyla) işlemlerinden en uygun tedarikçilere veya şirket içi personele akıllı atamaya kadar tüm iş emri sürecini otomatikleştirir.

Ayrıca Mezo, mülk yöneticilerinin yanıt süresi, çözüm oranları ve maliyet etkinliği gibi performans ölçütlerini izlemelerine olanak tanıyan gelişmiş tedarikçi yönetimi özellikleri sunar.

Mezo'nun en iyi özellikleri

Arızaları önlemek ve planlamayı optimize etmek için ihtiyaçları önceden tahmin eder

Verimlilik için görevleri akıllıca oluşturur, tanılar ve atar

Kalite ve maliyet kontrolü için tedarikçi metriklerini izler

Herhangi bir konumdan operasyonları ve talepleri yönetin

Mevcut emlak yönetim sistemleriyle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar

Mezo sınırlamaları

AI özelliklerini tam olarak kullanmak için eğitim gerekebilir

Mezo fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Mezo puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 Eğlenceli Bilgi: Kiralama modern bir kavram değildir, çok eskilere dayanır. Bu uygulama, MÖ 2000 yıllarına kadar eski Sümer uygarlığına kadar uzanır. O zamanlar kil tabletlere tarım aletlerinin kiralanmasıyla ilgili belgeler yazılırdı. Fenikeliler de denizcilik girişimlerini finanse etmek için günümüzün ekipman kiralamasına benzeyen gemi kiralama sözleşmeleri kullanırlardı. Bu erken dönem kiralama formları, arazi, hayvancılık ve aletlerin finansmanı için çok önemliydi ve eski ekonomilerin temel taşlarından birini oluşturuyordu.

5. TurboTenant (AI ile geliştirilmiş kiralama arayan DIY ev sahipleri için en iyisi)

turboTenant aracılığıyla

TurboTenant, bireysel ev sahiplerini güçlendirmek için özel olarak tasarlanmış, güçlü ancak ücretsiz bir emlak yönetim yazılımıdır. Tüm kiralama ve kiracı yönetimi sürecini kolaylaştıran akıllı, otomatikleştirilmiş özellikler sunarak kiralık mülklerin yönetimindeki zorlukları ortadan kaldırır.

Derin ve kapsamlı AI entegrasyonundan ziyade pratik, göreve özel zekaya odaklanırken, kira sözleşmesi açıklamalarının otomasyonu gibi akıllı araçları verimliliği önemli ölçüde artırır. TurboTenant, DIY ev sahiplerine genellikle ücretli sistemlerde bulunan gelişmiş özellikleri sunmak için tasarlanmıştır ve emlak yönetimini erişilebilir ve basit hale getirir.

TurboTenant'ın en iyi özellikleri

Daha fazla başvuru çekmek için tüm kiralık mülklerinizi tek bir yerden en iyi sitelerde listeleyin

Başvuruları dijital olarak toplayın ve arka plan, kredi ve tahliye kontrollerini kolayca gerçekleştirin

Eyaletinize uygun, yasal olarak geçerli ve özelleştirilebilir kira sözleşmeleri oluşturun

Zamanında ödeme için otomatik uyarılarla kirayı çevrimiçi olarak güvenli bir şekilde tahsil edin

Kiracılardan gelen onarım taleplerini kolaylaştırın ve çözümlerini etkili bir şekilde izleyin

TurboTenant sınırlamaları

Diğer platformlara kıyasla sınırlı AI özellikleri

Gelişmiş özellikler ücretli bir plan gerektirir

TurboTenant fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : 9,92 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Premium: 12,42 $/ay (yıllık faturalandırılır)

TurboTenant puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,4/5 (70+ yorum)

Gerçek kullanıcılar TurboTenant hakkında ne diyor?

Capterra'nın incelemesi şöyle diyor:

Dört küçük mülk yönetiyoruz ve bu yazılım, işlerimizi düzenli tutmamızda son derece yardımcı oldu. Temel hesap ücretsizdir, ancak premium seviye, sunduğu tüm özellikler için çok ucuzdur. Ayrıca müşteri hizmetleri de harika.

Dört küçük mülk yönetiyoruz ve bu yazılım, işlerimizi düzenli tutmamızda son derece yardımcı oldu. Temel hesap ücretsizdir, ancak premium seviye, sunduğu tüm özellikler için çok ucuzdur. Ayrıca müşteri hizmetleri de harika.

➡️ Daha fazla bilgi: Başarılı Gayrimenkul Proje Yönetimi için 5 İpucu

6. EliseAI (Yapay zeka destekli kiralama yardımı için en iyisi)

elise AI aracılığıyla

EliseAI, tüm kiralama sürecinde devrim yaratmak için tasarlanmış , yenilikçi, AI öncelikli bir emlak yönetimi CRM' sidir. Geleneksel CRM'lerden farklı olarak, EliseAI yapay zekayı çekirdeğine yerleştirerek, ilk kiracı talebinden kira sözleşmesinin imzalanmasına kadar önemli iş akışlarını otomatikleştirir.

Platformun gelişmiş AI'sı, 7/24 sanal kiralama acentesi olarak görev yapar, akıllı, insan benzeri konuşmalarla potansiyel kiracılarla etkileşim kurar ve doğrudan insan müdahalesi olmadan sürükleyici deneyimler sunan AI rehberli turlar sağlar.

EliseAI'nin en iyi özellikleri

AI tarafından yönetilen, 7/24 erişilebilir sanal ve interaktif turlar sunar

Tüm kiracı sorularını ve takiplerini akıllı, kişiselleştirilmiş yanıtlarla yönetir

Potansiyel müşterileri değerlendirerek, randevuları planlayarak ve potansiyel müşterileri dönüştürmek için sürekli olarak etkileşim kurarak potansiyel müşteri oluşturma için yapay zeka görevi

Kira sözleşmelerinin oluşturulmasını ve yürütülmesini verimli bir şekilde kolaylaştırır

Birleştirilmiş veriler ve iş akışları için mevcut PMS ile sorunsuz bir şekilde bağlanır

EliseAI sınırlamaları

Mevcut sistemlerle entegrasyon için ek adımlar gerekebilir.

EliseAI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

EliseAI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar EliseAI hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Elise, kiralama uzmanlarımıza 6 aydan kısa bir sürede 2.000 saatten fazla zaman kazandırdı. Programlaması kolay, bilgi birikimi ve özelleştirme imkanı sunuyor. Elise için çalışan herkes kaliteli müşteri hizmeti sunuyor.

Elise, kiralama uzmanlarımıza 6 aydan kısa bir sürede 2.000 saatten fazla zaman kazandırdı. Programlaması kolay, bilgi birikimi ve özelleştirme imkanı sunuyor. Elise için çalışan herkes kaliteli müşteri hizmeti sunuyor.

7. Happy Property (Kiracı iletişimi ve etkileşimi için en iyisi)

via Happy Property

Happy Property, AI destekli chatbotlar ve sofistike otomatik yanıt sistemlerinden yararlanarak kiracı iletişiminin dönüşümünde uzmanlaşmıştır. Platform, hızlı, verimli ve tutarlı iletişim kanalları sağlayarak kiracı memnuniyetini artırmaya odaklanmıştır.

Bu araç, kapsamlı, uçtan uca bir emlak yönetimi paketi olarak hizmet vermez, ancak kiracı etkileşimindeki özel uzmanlığı, sakinlerin deneyimini iyileştirmek, soru sayısını azaltmak ve daha güçlü kiracı ilişkileri kurmak isteyen emlak yöneticileri için vazgeçilmez bir araçtır.

Happy Property'nin en iyi özellikleri

Kiracıların sorularını yanıtlamak ve anında yardım sağlamak için akıllı sohbet robotları kullanır

Sık sorulan sorulara hızlı ve doğru yanıtlar vererek yanıt sürelerini kısaltır

Birleştirilmiş veriler ve iş akışları için mevcut PMS ile sorunsuz bir şekilde bağlanır

Marka sesini ve özel ihtiyaçları korumak için otomatik mesajların özelleştirilmesine olanak tanır

Happy Property sınırlamaları:

Rakiplerine kıyasla sınırlı mülk yönetimi özellikleri

Happy Property fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Happy Property puanları ve yorumları:

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4/6/5 (60+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Happy Property hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor :

Uygulamanın bir mülkü belgeleme şeklinin çok ayrıntılı olmasını beğendim! Ayrıca, çektiğiniz fotoğraflar hakkında her bölüme notlar ekleyebilmenizi de beğendim!

Uygulamanın bir mülkü belgeleme şeklinin çok ayrıntılı olmasını beğendim! Ayrıca, çektiğiniz fotoğraflar hakkında her bölüme notlar ekleyebilmenizi de beğendim!

8. Buildium (Kurumsal düzeyde emlak yönetimi için en iyisi)

via Buildium

Buildium, ev sahipleri ve emlak yöneticileri için işlemleri basitleştirmek üzere tasarlanmış, sağlam ve hepsi bir arada bir emlak yönetim yazılımıdır. Temel gücü, gelişmiş AI entegrasyonundan ziyade geniş bir yelpazede temel araçlar sunmasında yatmaktadır. Ancak Buildium, operasyonel verimliliği ve karar vermeyi geliştirmek için akıllı kiracı taraması, dinamik kira fiyatlandırması, tahmini bakım ve otomatik kira yönetimi için AI'dan yararlanır.

Bu araç ayrıca, mülk denetiminin anahtar unsurlarını merkezileştirerek kullanıcıların günlük görevleri verimli bir şekilde yerine getirmelerine, net finansal kayıtlar tutmalarına ve kiracılar ve mülk sahipleriyle etkili iletişim kurmalarına olanak tanır. Bu entegre yaklaşım, emlak profesyonellerinin portföylerini daha etkili ve sistematik bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

Buildium'un en iyi özellikleri:

Tüm finansal işlemleri yönetir ve gerekli raporları oluşturur

Dijital uygulamalar ve kapsamlı kiracı taraması ile kiracı kazanımını kolaylaştırır

Tüm mülk bakım taleplerini izlemek ve yönetmek için organize bir sistem sağlar

Tüm paydaşlar için şeffaf iletişim ve self servis için özel çevrimiçi portallar sunar

Buildium sınırlamaları:

Daha küçük portföyler için fiyatlar daha yüksek olabilir

Diğer platformlara kıyasla sınırlı AI özellikleri

Buildium fiyatlandırması:

Temel : 150 birime kadar aylık 58 $'dan başlayan fiyatlarla

Büyüme : Aylık 183 $'dan başlayan fiyatlarla

Premium: Aylık 375 $'dan başlayan fiyatlarla

Buildium puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Buildium hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

E-posta ve metin sistemini kullanmak çok kolay, kiracıları izlemek çok kolay ve insanların gözden kaçmamasını sağlamak için iyi bir iş çıkarıyor. Kullanıcı arayüzü kullanımı kolay ve konutlardaki çalışanlara çok sağlam bir bakış sağlıyor. Yazılım başlangıçta ticari çalışan konutları için geliştirilmemiş olsa da, bu süreç için iyi iş yapıyor.

E-posta ve metin sistemini kullanmak çok kolay, kiracıları izlemek çok kolay ve insanların gözden kaçmamasını sağlamak için iyi bir iş çıkarıyor. Kullanıcı arayüzü kullanımı kolay ve konutlardaki çalışanlara çok sağlam bir bakış açısı sağlıyor. Yazılım başlangıçta ticari çalışan konaklaması için geliştirilmemiş olsa da, bu süreç için iyi iş yapıyor.

➡️ Daha fazla bilgi: Daha İyi Müşteri Yönetimi için Emlak CRM Şablonları

AI ile Emlak Yönetim Stratejinizi Güçlendirin

Gayrimenkul yönetimi sektörü gelişmeye devam ederken, AI gayrimenkul yönetim yazılımını benimsemek artık isteğe bağlı değil, rekabet gücünü korumak için vazgeçilmez hale geldi.

Kiracı iletişimi ve bakım görevlerini otomatikleştirmeden kira yönetimi ve kira tahsilatını basitleştirmeye kadar, bu yapay zeka destekli araçlar emlak yöneticilerinin zaman kazanmasına, maliyetleri azaltmasına ve tüm portföyleri genelinde bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.

İster birkaç kiralık mülkü yöneten tek başına bir ev sahibi olun, ister ticari mülkleri yöneten büyük bir emlak yönetim şirketi olun, bu listede ihtiyaçlarınıza uygun bir çözüm bulabilirsiniz. ClickUp gibi platformlar, iş akışlarını merkezileştirme, AI ile süreçleri otomatikleştirme ve takım verimliliğini artırma yetenekleriyle öne çıkıyor.

Sonuç olarak, doğru teknoloji yığını emlak yönetimi işlemlerinizi dönüştürebilir. Bugün ClickUp ile başlayın ve farkı kendiniz görün!