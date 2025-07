Daha İyi Takım Yönetimi için En İyi 10 Coast Uygulaması Alternatifi

Coast, özellikle küçük işletmeler için takım iletişimi, görev yönetimi ve planlama için popüler bir seçimdir.

Ancak, "insan olduğunuzu doğrulayın" sayfasında takılıp kaldığınız veya "doğrulama başarılı, bekliyorsunuz" mesajıyla beklediğiniz olduysa, kullanıcı deneyiminin bazen ne kadar sinir bozucu olabileceğini bilirsiniz.

Daha iyi bağlantı güvenliği, daha sorunsuz iş akışları veya oturum açma doğrulamalarını daha hızlı tamamlamak için daha güçlü bir platform arıyorsanız, doğru yerdesiniz.

Bu blog yazısı, takım mesajlaşması, planlama ve proje yönetimi için daha esnek özellikler sunan en iyi 10 Coast uygulaması alternatifini inceler.

Coast Uygulaması Alternatiflerinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Coast App, ön saflardaki takımları yönetmek için basit bir çözüm sunsa da, birçok işletme faaliyetleri karmaşıklaştıkça temel özelliklerinin ötesine geçmektedir. Sıkça bahsedilen sorunlardan bazılarına göz atalım:

Sınırlı özelleştirme : Uygulama, daha özel iş akışlarına veya görev yapılarına ihtiyaç duyan takımlar için esneklik sunmaz

Özellik eksiklikleri : Coast, raporlama gösterge panelleri, bordro entegrasyonu veya temel planlamanın ötesinde zaman takibi gibi daha gelişmiş araçlar sunmaz

Büyük takımlar için ideal değildir : Küçük gruplar için harika olsa da, karmaşık süreçleri olan büyük kuruluşlar için uygun olmayabilir

Entegrasyon sınırlamaları: Birçok popüler iş platformuyla kolayca bağlantı kuramaz, bu da daha geniş teknoloji yığınlarına güvenen takımlar için bir engel olabilir

Bu engellerden herhangi biriyle karşılaşıyorsanız, bu kılavuzdaki Coast alternatifleri size daha sorunsuz ve ölçeklenebilir bir deneyim sunabilir.

🧠 Biliyor muydunuz? Küresel işgücünün %80'inden fazlası "masasız" çalışıyor; sağlık, inşaat, konaklama ve lojistik gibi sektörlerde iş yapıyor.

📊 En İyi 10 Coast Uygulaması Alternatifine Bir Bakış

Araç En iyisi Anahtar özellikler Fiyatlandırma ClickUp Hepsi bir arada verimlilik ve görev yönetimi Özelleştirilebilir görünümler, AI otomasyonu ✅ Ücretsiz plan mevcuttur✅ Küçük takımlar ve kurumsal müşteriler için özelleştirme MaintainX Bakım ekipleri ve varlık izleme Mobil cihazlar için tasarlanmış, SOP kontrol listeleri ✅ Ücretsiz plan mevcuttur✅ Küçük takımlar ve kurumsal şirketler için özelleştirme Connecteam Mobil işgücü yönetimi Zaman takibi, planlama, uygulama içi sohbet ✅ Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur✅ Küçük takımlar ve kurumsal müşteriler için özelleştirme 7shifts Restoran personeli planlaması İşgücü uyumluluğu, POS entegrasyonları ✅ Ücretsiz plan mevcuttur✅ Küçük takımlar ve kurumsal şirketler için özelleştirme TimeClock Plus Zaman ve devam izleme Biyometrik saat girişleri, maaş bordrosu senkronizasyonu ❌ Ücretsiz plan yok BlueFolder Alan hizmeti yönetimi Müşteri portalları, tekrarlanan işler ❌ Ücretsiz plan yok Fiix Bakım ve varlık performansı IoT uyumlu, önleyici bakım ✅ Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur✅ Küçük takımlar ve kurumsal müşteriler için özelleştirme Flock Görevler içeren takım mesajlaşması Anketler, hatırlatıcılar, entegrasyonlar ✅ Ücretsiz plan mevcuttur✅ Küçük takımlar ve kurumsal müşteriler için özelleştirme Bakım Tesis yönetimi PM takvimi, teknisyen mobil uygulaması ✅ Ücretsiz plan mevcuttur✅ Küçük takımlar ve kurumsal şirketler için özelleştirme Doodle Toplantı ve etkinlik planlama Anket tabanlı planlama, 1:1 rezervasyon ✅ Tek kullanıcılar için ücretsiz plan mevcuttur✅ Küçük takımlar ve kurumsal kullanıcılar için özelleştirme

En İyi 10 Coast Uygulaması Alternatifi

Görev yönetimi ve takım iletişimi sektörlere göre farklılık gösterir. Bir restoran için işe yarayan bir şey, bir inşaat ekibi için uygun olmayabilir ve bir tesis yöneticisinin ihtiyaçları, bir kreatif ajansın ihtiyaçlarından farklı olacaktır.

Bu nedenle, mobil işgücü yönetiminden bakım izleme, takım planlaması ve işbirliğine dayalı proje planlamaya kadar geniş bir kullanım aralığına hizmet eden Coast uygulaması alternatiflerinin bir listesini hazırladık. Hemen inceleyin ve kullanım amacınıza en uygun görev yönetimi yazılımını bulun!

1. ClickUp (Kapsamlı görev yönetimi ve takım işbirliği için en iyisi)

Şimdi deneyin AI destekli ClickUp Görevleri, hiçbir şeyi kaçırmadan işleri planlamak, organize etmek ve dağıtmak için en iyi araçtır

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şey içeren bir uygulamadır ve daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir. Coast, yüzeysel koordinasyonla sınırlı hissediyorsanız, ClickUp, birden fazla araç arasında geçiş yapmadan görevleri, iletişimi ve aradaki her şeyi yönetmek için daha derin ve daha ölçeklenebilir bir yol sunar.

ClickUp Görevleri, her şeyin başladığı yerdir. İşleri ayrıntılı görevlere, alt görevlere ve kontrol listelerine bölebilirsiniz. Her birinde atanan kişiler, öncelikler, başlangıç tarihleri ve bağımlılıklar bulunur, böylece takımınız her zaman bir sonraki adımın ne olduğunu bilir. Örneğin, takım üyelerinin performans güvenliğini gözden geçirmesi ve destek biletleri gelir gelmez hemen yanıt vermesi gereken bir görev ayarlayabilirsiniz. Böylece, iş akışının kritik kısımlarının gözden kaçmaması sağlanır.

ClickUp Görevleri ile iş akışlarını izlenebilir görevlere bölün

Takımınız Liste, Kanban tarzı Pano, Takvim veya Gantt grafiğinde daha iyi çalışıyorsa, ClickUp'ın Özel Görünümleri işlerinizi size en uygun şekilde görmenizi sağlar. Görevleri oluşturmak, tüm alanları doldurmak ve bunları takım üyelerine atamak için manuel işlemleri yapmak için çok mu yorgunsunuz? ClickUp'ın yapay zekası sizin için devreye girsin!

AI Özel Alanları kullanarak proje özetlerini, bildirimleri, güncellemeleri, e-postaları ve daha fazlasını otomatikleştirin

Bu güçlü yapay zeka, ClickUp'ın Otomasyon özelliği ile birleştiğinde, tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmayı kolaylaştırır ve işleri akıllıca önceliklendirmeye yardımcı olur, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz. ClickUp'ın yapay zeka destekli planlama araçları da buradaki ağır işi yapar.

ClickUp Calendar , görev son tarihleri ve bağımlılıklarla doğrudan entegre olur , takımınız için görevleri otomatik olarak planlar ve belirli yapılacaklar için en uygun zaman aralıklarını önerir, böylece takımınızın programını statik bir liste yerine iş akışınızın canlı bir parçası haline getirir.

Temel planlama ve sohbetin ötesine geçmeye hazır takımlar için ClickUp, herkesi aynı sayfada tutan ve her şeyi tek bir yerde toplayan bağlantılı, uçtan uca bir çözüm sunar.

Başlamaya hazır mısınız? ClickUp'ın Görev Yönetimi Şablonu , zahmetsizce işe koyulup sağlıklı iş akışları kurmanıza olanak tanır. Bu şablonu kullanarak, sorumlu kişileri, son teslim tarihlerini, tahmini süreleri ve daha fazlasını görebilirsiniz. Her şeyi tek bir yerde tutmak için bütçeler, bağlantılar veya ek dosyalar gibi öğeler için Özel Alanlar eklemeniz yeterlidir.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Görev Yönetimi Şablonu ile iş akışlarınızı optimize edin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, kapsamlı özellikler nedeniyle hafif bir öğrenme eğrisi yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları:

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Projelerini nasıl yönetecekleri konusunda zorlanan tüm kuruluşlar için ClickUp, görev işbirliğinde yardımcı olacaktır. Bu yazılımla, kullanıcılar yapılacaklar listesindeki öğeleri takip edebilir ve bu görevleri belirlenen süre içinde tamamlayabilir. Ayrıca, proje yönetimi ekibinin projelerin genel ilerlemesini takip etmesine yardımcı olarak teslim tarihlerinin korunmasını sağlar.

2. MaintainX (Bakım ve operasyon izleme için en iyisi)

maintainX aracılığıyla

MaintainX, sağlam izleme ve işbirliği araçlarına ihtiyaç duyan bakım ekipleri için özel olarak tasarlanmıştır. Genel takım mesajlaşmasına odaklanan Coast'un aksine, MaintainX mobil uyumlu bir arayüzde iş siparişleri, bakım programları ve varlık izleme yönetiminde mükemmeldir.

Üretim, tesis veya saha hizmetleri sektöründeyseniz, MaintainX ekibinize görevleri yerine getirme, verileri kaydetme ve herkesi çevrimdışı olsa bile gerçek zamanlı olarak güncel tutma gücü verir. Kontrol listeleri, formlar ve prosedür şablonları ile takımlar, sonsuz gidip gelmeler olmadan yapılacak öğelerini güvenle ve tutarlı bir şekilde tamamlayabilir.

MaintainX'in en iyi özellikleri

Alan ekipleri için tasarlanmış mobil öncelikli bir platform kullanarak iş siparişlerini yönetin

Gerçek zamanlı güncellemeler ve uygulama içi mesajlaşma ile takımınızın uyumunu sağlayın

Önleyici bakımları planlayın ve varlık geçmişini zahmetsizce izleyin

SOP kontrol listeleri ve denetim araçlarını kullanarak uyumluluğu sağlayın

MaintainX sınırlamaları

Operasyon veya bakım dışındaki takımlar için uygun olmayabilir

MaintainX fiyatlandırması:

Ücretsiz Plan

Temel : 16 $/kullanıcı/ay

Premium : 49 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

MaintainX puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (800'den fazla yorum)

💡Pro İpucu: İşlerinizi ve programlarınızı yönetmek için hangi uygulamayı kullanırsanız kullanın, oturum açmadan önce her zaman bağlantınızın güvenliğini kontrol edin. Bunu yapmak için güvenilir bir yol, cihazlarınızda iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmektir.

3. Connecteam (Mobil iş gücü yönetimi için en iyisi)

connecteam aracılığıyla

Connecteam, özellikle masa başı olmayan veya mobil takımları olan şirketler için Coast'a zengin özelliklere sahip bir alternatiftir. Planlama, zaman takibi, görev yönetimi ve iletişim özelliklerini tek bir platformda birleştirir.

Takım üyeleri sürekli hareket halinde olan inşaat, perakende veya saha hizmetleri gibi sektörler için özellikle etkilidir. Connecteam, gerçek zamanlı güncellemeler, özelleştirilebilir formlar ve güvenli bir oturum açma süreci sunarak, "insan olduğunuzu doğrulayın" mesajları veya güvenilmez oturum açma bağlantıları nedeniyle yaşanan gecikmelerin sorununu ortadan kaldırır.

Connecteam'in en iyi özellikleri

GPS tabanlı zaman saatleriyle çalışanların çalışma saatlerini takip edin

Sezgisel sürükle ve bırak düzenleyiciyi kullanarak takım programları oluşturun

Mobil kontrol listeleri ve formlarla görevler atayın ve verileri toplayın

Uygulama içi sohbet ve duyurularla takımınızla bağlantıda kalın

Connecteam sınırlamaları

Arayüz, ilk kez kullananlar için karmaşık gelebilir

Bazı özellikler daha yüksek seviyeli planlarda kilitlidir

Connecteam fiyatlandırması

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Temel : Aylık 29 $ (ilk 30 kullanıcı)

Gelişmiş : 49 $/ay (ilk 30 kullanıcı)

Uzman : 99 $/ay (ilk 30 kullanıcı)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Connecteam puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2000+ yorum)

Genel olarak, Connecteam ile harika bir deneyim yaşadım. Günlük operasyonlarımıza yapı ve netlik kazandırdı ve takım iletişimi hiç olmadığı kadar sorunsuz hale geldi. Zaman takibinden görevlere ve güncellemelere kadar her şey artık tek bir yerde. Özellikle yoğun vardiyalarda düzenli ve bağlantıda kalmamıza gerçekten yardımcı oldu.

4. 7shifts (Restoran personeli planlaması için en iyisi)

7shifts aracılığıyla

7shifts, restoran sektörü için özel olarak geliştirilmiş, en yüksek puanlı bir planlama ve işgücü yönetimi platformudur. Coast'un genel planlama araçları, hızlı tempolu ortamınız için çok basit veya genel geliyorsa, 7shifts daha özelleştirilmiş bir deneyim sunar.

Sürükle ve bırak planlama, işgücü uyumluluk araçları ve entegre takım mesajlaşma özelliği ile 7shifts, planlama hatalarını ve son dakika vardiya değişikliklerini azaltmaya yardımcı olur. Hatta vardiya geri bildirimi ve performans izleme gibi çalışan bağlılığı araçları da sunar. Bu özellikler, yöneticilerin takım operasyonları için güvenilir bir plan oluşturmasına ve sürdürmesine yardımcı olur.

7shifts'in en iyi özellikleri

Uyum ve tahmin için geliştirilmiş araçlarla restoran personelini yönetin

Yerleşik sohbet ve duyurular aracılığıyla takımınızla iletişim kurun

Vardiya değişimi, uygunluk izleme ve izin talepleriyle planlamayı kolaylaştırın

İşgücü analizi için POS sistemi entegrasyonlarıyla içgörüler elde edin

7shifts sınırlamaları

Yiyecek hizmeti işleri dışında sınırlı işlevsellik

Raporlama özellikleri daha üst düzey planlar gerektirebilir

7shifts fiyatlandırması

Comp : 30 çalışana kadar tek konumda hizmet veren restoranlar için ücretsiz

Başlangıç : 34,99 $/ay, konum başına

The Works : Konum başına aylık 76,99 $

Gourmet: Kurumsal düzeydeki ihtiyaçlar için özel fiyatlandırma

7shifts puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1000+ yorum)

5. TimeClock Plus (Zaman ve devam takibi için en iyisi)

time Clock Plus aracılığıyla

TimeClock Plus, çalışanların zaman takibi, devamlılık ve bordro entegrasyonu üzerinde kontrolü sıkılaştırmak isteyen kuruluşlar için idealdir. İnsan kaynakları odaklı fonksiyonlar için Coast'tan bir adım önde olan bu uygulama, takım saatleri, izin bakiyeleri ve uyumluluk konusunda gerçek zamanlı görünürlük sağlar.

Coast'tan farklı olarak TimeClock Plus, biyometrik, GPS veya coğrafi sınırlama yoluyla katılımı doğrulayan araçlarla hesap verebilirliği vurgular. Yöneticiler, çalışanların doğru konumdan giriş yaptıklarından emin olabilir ve ekran üzerinde "doğrulama başarılı, beklemede" seçeneğine tıklamaları yeterli değildir.

TimeClock Plus'ın en iyi özellikleri

Mobil, kiosk veya biyometrik saat kayıtları ile çalışanların zamanını gerçek zamanlı olarak takip edin

Platform içinde izin bakiyelerini ve tahakkukları yönetin

Maaş sistemleriyle entegre edin ve ayrıntılı raporlar oluşturun

İş kanunları ve fazla mesai kurallarına uyumu sağlayın

TimeClock Plus sınırlamaları

Arayüz bazı kullanıcılar için eski gelebilir

Küçük takımlar veya yeni kurulan şirketler için fazla güçlü olabilir

TimeClock Plus fiyatlandırması

Şirketin boyutuna ve özelliklerine göre özel planlar

TimeClock Plus puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

TimeClock Plus hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Gösterilen raporları düzenlemenin bir yolu olmasını dilerdim. Ayrıca, buluta geçtiğimizde, mevcut sistemimizden geçiş süreci oldukça uzun sürdü. Ancak, genel olarak, her şey yolunda gitti ve sonuçta işler yoluna girdi.

⚡️ Eğlenceli Bilgi: McDonald's'ın "mezarlık" vardiyası bazen günün en karlı kısmı olabilir! Yoğun kentsel alanlarda, özellikle gece hayatının olduğu bölgelerde veya 24 saat açık olan yerlerin yakınında, gece vardiyası şaşırtıcı miktarda gelir getirebilir. Aç gece kuşları, vardiyalı çalışanlar ve gece geç saatlerde gelen siparişler mutfağı öğle saatleri kadar, hatta bazen daha da yoğun hale getirebilir!

6. BlueFolder (Alan hizmeti yönetimi için en iyisi)

blueFolder aracılığıyla

BlueFolder, sahada hizmet işi yapan şirketler için özel bir araçtır; BT hizmetleri, ekipman bakımı veya HVAC gibi. Coast temel takım koordinasyonuna odaklanırken, BlueFolder müşteri ilişkilerini, hizmet geçmişini ve teknisyen atamalarını daha verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.

Çevrimiçi müşteri portallarını, tekrarlayan iş planlamasını ve saha teknisyenlerinin mobil erişimini destekleyerek, ekibinizin sürekli telefon görüşmeleri veya teknik aksaklıklar olmadan iş siparişlerini tamamlayabilmesini sağlar. Bu, güvenilir, bulut tabanlı iş akışlarına ihtiyaç duyan hizmet tabanlı ekipler için idealdir.

BlueFolder'ın en iyi özellikleri

Tekrarlanan işleri yönetin ve merkezi bir gösterge panelinden iş siparişlerini izleyin

Müşterilere çevrimiçi portallar aracılığıyla iş durumlarına erişim sağlayın

Birden fazla sitedeki hizmet geçmişini ve varlıkları izleyin

Mobil uygulama aracılığıyla teknisyenlere gerçek zamanlı güncellemeler sağlayın

BlueFolder sınırlamaları

Daha modern araçlara kıyasla eski bir kullanıcı arayüzü

Genel amaçlı görev yönetimi için tasarlanmamıştır

BlueFolder fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

BlueFolder puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (80+ yorum)

7. Fiix (Bakım ekipleri ve varlık yönetimi için en iyisi)

fiix aracılığıyla

Fiix, fiziksel varlıkları, bakım görevlerini ve ekipman performansını yönetmesi gereken kuruluşlar için tasarlanmış bir CMMS (bilgisayarlı bakım yönetim sistemi) dir. Genel görev izleme için Coast kullanıyorsanız, ancak varlık yaşam döngüsü yönetiminde uzmanlaşmış bir araca ihtiyacınız varsa, Fiix güçlü bir yükseltmedir.

Fiix, takımların ekipmanların çalışması için hayati önem taşıyan oturum açma sırasında bağlantılarının güvenliğini sağlamasına yardımcı olur. Önleyici bakım planlaması yapmak, yedek parçaları izlemek ve ayrıntılı raporları kolayca oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Fiix'in en iyi özellikleri

Tam hizmet geçmişi izleme ile varlık bakımını yönetin

Arıza süresini azaltmak için önleyici bakım planlayın

İş siparişlerini tek bir yerden takip edin ve envanteri yönetin

Akıllı bakım iş akışları için IoT cihazlarını ve sensörleri bağlayın

Fiix sınırlamaları

Teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için karmaşık olabilir

Fiix fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Temel: Kullanıcı başına aylık 45 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 75 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Flix puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

Fiix hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Fiix'in varlıklar için kayıt tutmasını ve tekrarlayan sorunları kolaylaştırmasını gerçekten çok beğeniyorum.

8. Flock (Takım iletişimi ve sohbet için en iyisi)

flock aracılığıyla

Flock, Coast'a alternatif bir iletişim odaklı uygulamadır ve küçük işletmeler ve büyüyen takımlar için sağlam mesajlaşma ve işbirliği özellikleri sunar. Slack'in yerleşik görev yönetimi özelliği ile takımların sohbet etmesine, iş atamasına ve konuşmaları düzenli tutmasına yardımcı olan bir uygulama olarak düşünebilirsiniz.

Flock ile, takım liderleri karar vermeden önce takımın uygunluğu ve programını sürekli olarak diğerlerine sormak zorunda kalmazlar; her şey gerçek zamanlı sohbet konuları, anketler ve hatırlatıcılar ile takip edilebilir.

Flock'un en iyi özellikleri

Kanallar, konular ve doğrudan mesajlar kullanarak takım konuşmalarını düzenleyin

Yerleşik yapılacaklar listeleri ve hatırlatıcılarla görevler atayın ve anketler düzenleyin

Dosya paylaşın ve sorunsuz işbirliği için video konferanslar başlatın

Trello ve Google Drive gibi verimlilik uygulamalarıyla entegre edin

Flock sınırlamaları

Slack veya Microsoft Teams'ten daha az popüler, bu nedenle üçüncü taraf entegrasyonları daha az

Sınırlı raporlama ve analiz

Flock fiyatlandırması

Başlangıç : 20 kullanıcıya kadar ücretsiz

Pro : 249 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Büyük takımlar için özel fiyatlandırma

Flock puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

9. Bakım Hizmetleri (Tesis yönetimi için en iyisi)

bakım Hizmetleri aracılığıyla

Maintenance Care, ölçeklenebilir ve kullanımı kolay bir CMMS'ye ihtiyaç duyan tesis yöneticileri için mükemmeldir. İş emri yönetimi, varlık izleme ve bina operasyonlarına özel önleyici bakım planlayıcısı sunarak Coast'un ötesine geçer.

Hastaneleri, okulları veya ofis tesislerini yönetiyor olun, Maintenance Care, maliyetli onarımlara geçmeden önce daha iyi planlama ve iletişim yoluyla bakım ekibinizle güvenli bir bağlantı kurmanıza yardımcı olur.

Bakım ve Onarım en iyi özellikler

Birden fazla tesiste tesis varlıklarını ve ekipmanlarını izleyin

Görsel bir takvim kullanarak önleyici bakım planlayın

Web tabanlı bir talep portalı aracılığıyla iş siparişlerini kabul edin ve düzenleyin

Teknisyenlerinize sahada görevleri tamamlamaları için bir mobil uygulama sağlayın

Bakım ve onarım sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü bazı kullanıcılar için hantal gelebilir

Raporlama araçları ücretsiz sürümde temel düzeyde

Bakım ve onarım fiyatları

Ücretsiz Sürüm : Temel özellikler dahildir

Enterprise : 225 $/kullanıcı/ay

Hepsi bir arada paket: Aylık 500 $

Bakım ve onarım değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (90+ yorum)

10. Doodle (Toplantı ve etkinlik planlama için en iyisi)

doodle aracılığıyla

Coast'un temel takvim özellikleri ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa, Doodle zaman dilimleri ve takımlar arasında toplantıları planlamak için akıllı ve zahmetsiz bir yol sunar. Katılımcıların en uygun zaman dilimlerini oylamasına olanak tanıyarak, e-postaların gidip gelmesiyle oluşan kaosu ortadan kaldırır.

Tekrarlayan senkronizasyonları, müşteri aramalarını veya haftalık check-in'leri düzenlemeye çalışan takım liderleri ve yöneticiler için Doodle, işe yarayan basit ve sorunsuz bir araçtır.

Doodle'ın en iyi özellikleri

Anket tabanlı uygunluk araçlarını kullanarak toplantıları kolaylıkla planlayın

Toplantı saatlerini Google, Outlook veya Apple takvimleriyle senkronize edin

Kişisel planlama sayfasını kullanarak rezervasyonları otomatikleştirin

E-posta alışverişi yapmadan grup veya bire bir toplantıları koordine edin

Doodle sınırlamaları

Sınırlı görev yönetimi özellikleri

Karmaşık iş akışları için ideal değildir

Doodle fiyatlandırması

Ücretsiz : Tek kullanıcılar için temel planlama özellikleri

Pro : 14,95 $/kullanıcı/ay

Takım : 19,95 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Doodle puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (2000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Doodle hakkında ne diyor?

Doodle, takımınızdaki herkesin uygunluk durumunu girmesine olanak tanır ve siz de genel görünümde tüm bunları görebilirsiniz. Bir toplantı planlamaya çalıştığınızda, herhangi bir zihinsel iş yapmanıza gerek kalmadan herkesin ne zaman uygun olduğunu size bildirir.

Coast'u bırakın. ClickUp ile iş akışlarınızı optimize edin

Gelişmiş planlama, daha akıllı takım iletişimi veya ölçeklenebilir varlık izleme ihtiyacınız olsun, doğru Coast uygulaması alternatifi, özel kullanım durumunuza bağlı olacaktır.

Görev yönetimi, planlama, otomasyon ve işbirliği için hepsi bir arada bir platform arıyorsanız, ClickUp eşsiz esnekliği, özelleştirilebilir özellikleri ve yapay zeka destekli araçlarıyla öne çıkıyor.

Takımınızı daha etkili bir şekilde yönetmek için yardıma mı ihtiyacınız var? ✅ ClickUp'ı ücretsiz deneyin.