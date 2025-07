Glean ve Notion: Bilgi Yönetimi için En İyi AI Aracı Hangisi?

İki saatlik araştırmanın ardından tarayıcınızın sekmeleri kontrolden çıkmıştır. Sonsuz raporları gözden geçirmek sizi bir adım önde tutar, ancak içgörüleri manuel olarak izlemek, elekle su tutmaya benzer.

İşte burada bilgi yönetimi araçları devreye girer: bilgilerinizi yakalayan, düzenleyen ve bunları gerçekten kullanmanıza yardımcı olan çözümler.

Aramanız sizi bu en iyi rakipleri değerlendirmeye yönlendirebilir: Glean ve Notion. İlk bakışta, her ikisi de arama indeksleme, AI içgörüler ve hatta sadık kullanıcılar ile birlikte gelir. Peki doğru seçenek hangisi?

Bu makale her şeyi ayrıntılı olarak anlatıyor. Glean ve Notion arasındaki savaşın galibi kim, aralarındaki farklar nelerdir, amaçları ve anahtar özelliklerinden farklı takımlara sunduklarına kadar her şeyi öğrenin. Son olarak, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'ı tanıtacağız ve ClickUp'ın sunduklarını gördüğünüzde, son kararınızın oldukça basit olacağından eminiz.

Haydi başlayalım! 🚀

Glean ve Notion: Bir Bakışta

Özellik Glean Notion Bonus: ClickUp ⭐️ Arama ve geri getirme AI destekli, araçlar arasında çapraz platform arama Yapılandırılmış wiki biçiminde dahili arama yetenekleri Görevler, belgeler, sohbetler ve bağlantılı uygulamalar arasında birleşik arama Bilgi keşfi Bağlam farkında öneriler ve otomatik yüzeye çıkarma Manuel etiketleme, bağlantı oluşturma ve kategorize etme Çalışma alanlarından AI tarafından oluşturulan içgörüler, özetler ve otomatik olarak ortaya çıkan içerikler İçerik düzenleme Birden fazla kaynaktan mevcut belgeleri indeksleyin Veritabanları, iç içe sayfalar ve wiki'ler oluşturun Belgeler, alt sayfalar, zengin biçimlendirme ve gömülü görevler, hedefler ve medya ile düzenleyin AI yardımı Kullanıcı etkinliğine dayalı proaktif içgörüler AI destekli yazma, özetleme ve biçimlendirme ClickUp Brain, AI StandUps, özetler, yazma yardımı ve bağlam farkında otomasyon önerileri sunar İşbirliği araçları Bilgi paylaşımı, Slack entegrasyonu Gerçek zamanlı düzenleme, paylaşımlı çalışma alanları Gerçek zamanlı ortak düzenleme, göreve gömülü yorumlar, AI Notetaker ve geri bildirim döngüleri için birleşik gelen kutusu Ş Akışı otomasyonu AI destekli bilgi erişim ve bildirimler Özel iş akışları, formüller ve veritabanı görünümleri Koşullu mantık, otomatik görev güncellemeleri ve AI tarafından oluşturulan ş Akışı otomasyonları En iyisi Dağınık bilgilere hızlı erişim Derin içerik yapılandırma ve takım işbirliği AI destekli otomasyon ve anında bilgi erişimi ile hepsi bir arada bilgi + görev + proje yönetimi Fiyatlandırma* Özel fiyatlandırma Ücretsiz plan; ücretli planlar aylık 12 $/kullanıcıdan başlar Ücretsiz deneme ve planlar, Kurumsal müşteriler için özelleştirilebilir planlar

Glean nedir?

Kaynak merkezinizden ihtiyacınız olanı tutarlı bir şekilde sunmak için bir çözüm mü arıyorsunuz? Glean popüler bir seçimdir. AI destekli bilgi yönetimi aracı, kurumsal arama için özel algoritmalara sahiptir.

Glean, iç verileri, dış içgörüleri ve gerçek zamanlı web bilgilerini tek bir İş AI deneyiminde birleştirir. Ayrıca, kafa karıştırıcı arama sonuçlarını veya güncel olmayan bilgileri ortadan kaldırmak için dosya erişimini ve kullanıcı uzmanlığını da hesaba katar.

Kısacası, tam da ihtiyaç duyduğunuz anda doğru cevapları sunar.

👀 Biliyor muydunuz? Bir takımın zamanının %61'i, bir araçtan diğerine bilgi paylaşımı, arama ve güncelleme ile geçmektedir.

Glean özellikleri

Şimdi, bu bir AI aracından çok bir arama çubuğu gibi gelmeden önce, onu verimli kılan özellikleri açıklayalım.

İşte Glean'ın işlerinizi sorunsuz bir şekilde yürütmenize yardımcı olan en önemli üç özelliği:

Özellik #1: Evrensel bilgi

Şirketinizin verileri ve daha geniş bir dünya hakkında net ve bağlam açısından zengin bir cevap almak için bir araca soru sormak mı istiyorsunuz? Glean'ın Evrensel Bilgi özelliği tam da bunu yapmak için tasarlanmıştır. Dahili belgeleri, e-postaları, sohbetleri ve kurumsal uygulamaları gerçek zamanlı web içgörüleriyle birleştirir.

Kod hata ayıklama veya veri odaklı mesajlaşma oluşturma gibi işlemler yaparken, bu özellik AI asistanının yanıt sonuçları sunmasını ve daha hızlı kararlar alınmasını sağlar.

Özellik #2: Glean arama

Doğru bilgiyi bulmak, hazine avı gibi olmamalı. Glean Search, bağlamı anlayan ve en alakalı sonuçları bulan, yapay zeka destekli verimli bir arama deneyimi sunar.

Bilgileri sezgisel bir şekilde birbirine bağlayan ve yapılandıran Bilgi Grafiği kullanarak şirket genelindeki verileri düzenler.

Bu Hibrit Arama seçeneği, verileri popülerliğe, kullanıcı bilgilerine ve ayrıntılı kategorilere göre sıralayan akıllı indekslemeyi de içerir. Arama süresini kısaltır ve bilgi keşfini iyileştirerek sizin işinize odaklanmanızı sağlar.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Kararları yakalamak ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, bu konuda endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!

Özellik #3: AI komut istem kütüphanesi

Glean'ın yapay zeka destekli Prompt Library ile karmaşık görevlerde gezinmek artık çok kolay. Önceden oluşturulmuş komut istemleri, kullanıcıların işe alımla ilgili e-postalar, geri bildirimleri özetleme veya sözleşmeleri analiz etme gibi görevlerde hızlı bir şekilde içgörüler bulmasına yardımcı olur.

Mühendislik, hukuk, güvenlik ve satış gibi alanlarda yapılandırılmış kategoriler sayesinde, takımlar dağınık dosyaları taramadan kritik bilgilere ulaşabilir. Glean AI'dan en iyi cevapları almak istiyorsanız, bu özelliği kullanabilirsiniz.

Glean fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Notion nedir?

AI odaklı bilgiler ve gelişmiş arama yeteneklerinin aksine, Notion hepsi bir arada çalışma alanı olmayı hedefler. Dijital bir not defteri, proje yöneticisi ve şirket bilgi merkezi olarak düşünün.

Kişisel yapılacaklar listenizi düzenliyor veya bir takımı yönetiyor olun, Notion iş akışınıza uyum sağlayan belgeler, veritabanları ve özelleştirilebilir şablonlar sunar.

👀 Biliyor muydunuz? Bilgi çalışanları, çalışma saatlerinin %19'unu bilgi aramak ve toplamak için harcar.

Notion özellikleri

Notion, geniş bir kullanım aralığı için bir organizasyon ve verimlilik aracı olarak pozisyonlanmıştır. AI destekli organizasyonel bilgi yönetiminde onu ayıran benzersiz özellikler şunlardır:

Özellik #1: Wiki

Notion'un Wiki'leri, tüm takımınızın bilgilerini tek bir düzenli ve arama yapması kolay alanda bir araya getirir. Güçlü filtreleri kullanarak ihtiyacınız olanı anında bulun. Kenar çubuğu takımınızla birlikte büyür ve her şeyi elinizin altında tutar.

Anında yeniden düzenlemek için sürükle ve bırak sayfalar ve içeriği sorunsuz bir şekilde bağlamak için "@bahsetme" özelliği vardır. Wiki'ler ayrıca, birden fazla sayfada anlık güncellemeleri yansıtan Senkronize Bloklar özelliğini de sunar. Ayrıca, tüm arayüz emoji ve kapak resimleriyle kolayca özelleştirilebilir.

Özellik #2: Entegre AI

Notlarınızın sizin için düşünebilmesini hiç istediniz mi? Notion'un yapay zekası tam da bunu yapar. Çalışma alanınızı favori uygulamalarınızla bağlar, içgörüler çıkarır, projeleri izler ve eylem öğeleri oluşturur.

Notion AI ayrıca notlarınıza göre toplantı gündemleri ve planlar hazırlar. Anahtar kararları arıyor veya yeni içerik oluşturuyor olun, bu AI verimlilik çözümü tüm bilgilere anında erişilebilir olmasını sağlar.

Özellik #3: Projeler

Görev yönetiminin bir hokkabazlık gösterisi gibi hissettirmemesini mi istiyorsunuz? Notion Projects, paylaşılan belgeler, net görselleştirmeler ve yerleşik içerik takvimleri sunmaya odaklanan bir özelliktir.

Ayrıca, zaman çizelgesi görünümü, Kanban panoları ve duruma göre görev gruplandırma özelliği ile iş akışınızı takip etmeyi kolaylaştırır. Bu, tüm proje bilgilerini tek bir çalışma alanında tutar ve takımınızın rutin görevleri otomatikleştirmesine olanak tanır.

Notion Fiyatlandırma

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Glean ve Notion: Özelliklerin Karşılaştırması

Verimlilik söz konusu olduğunda, Glean entegre arama konusunda üstünlük sağlarken, Notion çalışma alanı organizasyonu ve dokümantasyonu konusunda daha iyidir.

İkisini karşılaştırarak sıralamalarını ve en iyi kullanım alanlarını görelim.

Özellik #1: Düzenleme ve arama doğruluğu

Glean, Google Drive, Slack ve Confluence gibi birçok farklı araçtan veri toplayarak kurumsal çapta arama yapma konusunda uzmanlaşmıştır. AI destekli arama özelliği, birden fazla platformda son derece alakalı bilgiler sunar.

Notion, sağlam bir iç arama özelliği sunarken, bağlantılı veritabanları, iç içe sayfalar ve özelleştirilebilir şablonlarla yapılandırılmış içerik yönetiminde öne çıkıyor. Bu da onu bilgiyi düzenlemek için mükemmel bir seçim haline getiriyor.

🏆 Kazanan: Glean, bilgi erişimini kolaylaştıran AI destekli, çapraz platform arama özelliği ile açık ara kazanan oldu. Bununla birlikte, Notion, içeriklerini yapılandırmak ve ayrıntılı belgeleri yönetmek isteyen takımlar için daha iyidir.

Özellik #2: Canlı işbirliği ve ş Akışı yönetimi

Doğru bilgileri aldıktan sonra, Glean bilgi paylaşımına odaklanan AI işbirliği özelliklerine sahiptir. İletişim için Slack gibi araçlarla entegre olur, ancak yerel gerçek zamanlı düzenleme özelliği yoktur.

Notion'a yöneldiklerinde, kullanıcılar canlı belge işbirliği, paylaşılan çalışma alanları ve aynı sayfada çok sayıda takımın çalışması gereken projeler için ideal olan esnek sayfa yapısını bulacaklar.

🏆 Kazanan: Notion, gerçek zamanlı düzenleme, özelleştirilebilir erişim bağlantıları ve özel paylaşımlı takvimler dahil olmak üzere birçok işbirliği unsurunda liderdir. Glean, mevcut verimlilik araçlarınızdan vazgeçmek istemiyorsanız kapsamlı bir çözümdür.

Özellik #3: İçgörüler ve otomasyon

Glean'ın AI algoritmaları, bağlamsal öneriler sunmak için özel olarak eğitilmiştir. Kullanıcı etkinliğine ve entegre uygulamaya göre bilgiyi almak ve ilgili içgörüleri ortaya çıkarmak için otomatikleştirilebilirler. Ayrıca, proaktif bilgiler sunmak için kullanım modellerinden öğrenirler.

Notion, bağlantılı veritabanları, formüller ve AI destekli içerik oluşturma yoluyla otomasyon sunar. AI çözümü, bağlı veri kaynaklarının kalitesine göre net özetler ve içgörüler de sağlayabilir.

🏆 Kazanan: Glean proaktif içgörülerde öne çıkarken, Notion daha kapsamlı otomasyon seçeneklerine sahiptir. İçgörüler ve otomasyonlar açısından bu zorlu mücadele berabere sonuçlanmıştır.

Reddit'te Glean ve Notion karşılaştırması

Kullanıcıların gerçek hayatta hangi aracı tercih ettiğini görmek için Reddit'e başvurduk. Birçok kullanıcı, Notion'un çok yönlülüğünü ve zengin özelliklerini takdir ediyor.

Örneğin, bir Reddit kullanıcısı, wiki ve görev izleme özellikleri nedeniyle bu aracı öne çıkarıyor:

Son 1,5 yıldır yüksek lisans eğitimim sırasında oldukça kapsamlı bir wiki oluşturdum. Büyük artısı: Hedef ve görev takipçisi olarak da kullanabiliyorum.

R/LlamaIndex alt forumunda başka bir kullanıcı, Glean'in basitliği ve güvenilirliği için övgüde bulunuyor:

Glean ile çok çalışıyorum, kurulumu çok basit ve isterseniz şirket içi araçlar oluşturmanıza olanak tanıyan zengin bir API seti var.

Reddit'te Glean ve Notion hakkındaki konuşmaları inceleyerek çeşitli bakış açıları keşfedebilirsiniz. Not alma ve hızlı verimlilik araçlarına öncelik veren takımlar genellikle Notion'u tercih ediyor.

Öte yandan, hızlı bir şekilde içgörüler elde etmeden önce büyük hacimli belgeleri yönetiyorsanız, Glean'ın Hibrit Arama özelliği popüler bir seçimdir.

ClickUp ile tanışın — Glean ve Notion'a en iyi alternatif

Bilgi yönetimi çözümünüzden üç aylık raporu aldınız mı? Şimdi, düzinelerce görev ve eylem öğesi sizi bekliyor.

Stres başlamadan önce, her şeyi tek bir yerden, sadece birkaç tıklama ile oluşturmayı, delege etmeyi ve izlemeyi hayal edin. Ya da daha iyisi, hedefler otomatik olarak güncellenir, mobil bildirim alırsınız ve hemen işe koyulursunuz.

Bu hayal değil, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp. Proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getirir ve tümü, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan AI ile desteklenir.

Mevcut uygulamalarınızı bağlayın, belge yönetimini iyileştirin ve bilgi merkezinizi güncelleyin — ClickUp'ın Glean ve Notion'dan üstün olduğu noktalar.

ClickUp'ın Birinci Avantajı: ClickUp Brain

ClickUp Brain ile ilgili belgeleri bulun, net içgörüler oluşturun ve tüm bilgi tabanınızın kontrolünü elinizde tutun

ClickUp Brain, bilgi tabanınızı elde etme ve yönetme şeklinizi dönüştürmek için oluşturulmuş platformun yapay zeka gücü. Bu çözüm ayrıca bir bilgi merkezi oluşturmaya, inceleme takvimleri, özel iş akışları ve anlık proje güncellemeleri oluşturmaya yardımcı olur.

Takımlar ayrıca, son yedi günün toplantı notlarının, proje güncellemelerinin ve önceliklerinin bir özetini sunan AI StandUp özelliğini de kullanabilir.

💡Profesyonel İpucu: AI StandUp'ı kullanarak sorunların tırmanmasını önleyin veya tatilden döndükten sonra işlerinizi hızla yakalayın.

Bu içgörüleri takip etmek mi istiyorsunuz? Brain'in yanıtları, sohbet penceresinden erişilebilen kaynak bağlantıları ile birlikte gelir.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: ClickUp Bağlantılı Arama

ClickUp Connected Search ile herhangi bir uygulamayı zahmetsizce başlatın ve platformun herhangi bir yerinden herhangi bir dosyayı bulun

Ne yaparsanız yapın, hiçbir bilgiyi kaybetmemek mi istiyorsunuz? ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği, birleşik, anlık ve sorunsuz arama için en iyi çözümdür.

Bu özellik, tek bir sorgu ile tüm görevlerinize, belgelerinize ve dosyalarınıza, hatta bağlı uygulamalardan bile erişmenizi sağlar. Ayrıca, uygulamaları başlatmak, panonun geçmişini aramak ve zahmetsizce snippet'ler oluşturmak için kısayollar da içerir.

Ayrıca, komut merkezinde, global eylem çubuğunda ve hatta masaüstü uygulamasında bulmak çok kolaydır.

ClickUp, düzenli kalmak ve etkinlikleri takip etmek için kullandığımız harika bir araçtır. Bu platform bize bir bilgi deposu sağladı.

ClickUp Bir Adım Önde #3: ClickUp Belgeleri ve Bilgi Yönetimi

ClickUp Belgeleri ile içeriği anında biçimlendirin, görevleri bağlayın ve ayrıntılı düzenlemeler için takımlarla işbirliği yapın

ClickUp Docs, her şeyi yazmanıza yardımcı olan bir dokümantasyon aracıdır. Strateji oluşturmadan proje yol haritalarına kadar, zengin markdown biçimlendirme özelliği, slash komutlarıyla içeriği anında biçimlendirmenizi sağlar.

Takımlar ayrıca görevleri, görüntüleri ve hedefleri doğrudan belgelere gömebilir. Alt sayfalar ve gerçek zamanlı düzenleme gibi seçenekler, düşüncelerin yapılandırılmış kalmasını sağlar.

Nasıl paylaşacağınızı mı merak ediyorsunuz? Belgeler, özelleştirilebilir genel ve gizli paylaşım seçenekleriyle birlikte gelir.

Cümleleri oluştururken veya e-postaları düzeltirken yardıma ihtiyacınız olursa, ClickUp Brain ile de entegre edilmiştir. Takımlar, hızlı kontrol listeleri ve toplantı notları için ClickUp Notepad'i kullanabilir. Otomatikleştirilmesini mi istiyorsunuz? ClickUp'ın AI Notetaker, görevler ve belgelerle bağlantılı akıllı toplantı özetleri, aranabilir transkriptler ve eylem öğeleri için mükemmel bir seçenektir.

Doğru içgörüler elde etmeye odaklanan tek bir çözüm mü arıyorsunuz? ClickUp'ın Bilgi Yönetimi, günlük belgelerin yönetimini hiç olmadığı kadar kolaylaştırır.

ClickUp Bilgi Yönetimi ile en iyi AI destekli içgörüler için her çalışma alanına ve dosyaya ulaşın

Her istekte, bağlantılı AI algoritmaları tüm çalışma alanlarını sistematik olarak tarayarak en alakalı içgörüleri bulur.

ClickUp ayrıca, biçimlendirmeyi koruyarak belgelerin ve elektronik tabloların sorunsuz bir şekilde taşınmasını sağlayan yerleşik içe aktarma araçlarına sahiptir. Ayrıca, belge içi yorumlar, video klipler ve geri bildirim konularını yönetmek için birleşik bir gelen kutusu sayesinde işbirliğini kolaylaştırır.

ClickUp Bilgi Bankası Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp'ın Bilgi Bankası Şablonu ile şirket kaynaklarını, en iyi uygulama yönergelerini, işe alım kontrol listelerini ve daha fazlasını oluşturun

ClickUp'ın Bilgi Bankası Şablonu, kaynak yönetimini geliştirmek için oluşturulmuş bir şablondur. Önceden doldurulmuş alt sayfaları özelleştirmek kolaydır ve genel bakış, ön koşullar ve özellikler için özel bölümler içerir.

Bilgi yönetimi şablonu, yeni kullanıcılara rehberlik etmek için en iyi uygulamalar ve SSS bölümleri için alan da içerir. Takımlar ayrıca ek dosya ve revizyon tabloları ile hesap verebilirliği sağlayabilir.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #4: ClickUp Otomasyonları

ClickUp Otomasyonları ile manuel görevleri en aza indirin ve yinelenen faaliyetler için kurallar oluşturun

Koşullu mantığın görevlerinizi halletmesinin rahatlığını ve verimliliğini hiç istediniz mi? ClickUp Otomasyonları tam da bunu sunar.

Bu özellik, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmenize, koşullu tetikleyiciler ayarlamanıza ve manuel müdahale olmadan gelişmiş iş akışları oluşturmanıza olanak tanır. Nasıl yapılandırılacağından emin değilseniz, otomasyonu açıklayın ve ClickUp AI sizin için mükemmel kurulumu oluştursun.

Kısacası, ClickUp Otomasyonları, sadece büro işlerinde iyileştirmeye odaklanarak takımınızın tüm iş akışını iyileştirir.

Tüm proje ve görev yönetimimiz için ve bilgi tabanı olarak ClickUp kullanıyoruz. Ayrıca OKR çerçevelerimizi ve akış şemaları, tatil talep formları ve iş akışları dahil olmak üzere diğer birçok kullanım örneğini izlemek ve güncellemek için de kullanıyoruz. Her şey birbiriyle çok kolay bir şekilde bağlantılı olduğu için tüm bunları tek bir ürün içinde sunabilmek harika.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #5: ClickUp Görevleri

ClickUp Görevleri ile eylem noktaları oluşturun, proje faaliyetlerini düzenleyin ve hesap verebilirliği yönetin

ClickUp Görevleri'ni kullanarak tek bir tıklama ile görevleri atayın, izleyin ve delege edin. Görevler ayrıca, kullanıcıların daha iyi takım koordinasyonu için yerleşik bağımlılıklar ayarlamasına olanak tanır.

Her etkinlik, açık alt görevler, ilgili ek dosyalar ve yorumlar içerebilir. Görevler, daha büyük hedeflere kolayca bağlanabilir, böylece uzun vadeli hedefler uyumlu kalırken günlük etkinliklerin yolunda gitmesi sağlanır.

ClickUp ile Mükemmel Bilgi Yönetimi

İşinizi bilgi yönetimi ile güçlendirmek, verileri hızlı bir şekilde düzenlemenize ve analiz etmenize yardımcı olur. Notion, zengin özelleştirme ve hepsi bir arada çalışma alanı özellikleriyle öne çıkarken, Glean hızlı not alma ve düzenlemeye odaklanır.

Nihai seçim ihtiyaçlarınıza bağlı olsa da, her takım işi merkezileştiren, iletişimi kolaylaştıran ve arama iş akışını iyileştiren bir çözümü hak eder.

ClickUp, AI destekli görev yönetimi, içgörüler, entegrasyonlar ve otomasyon ile tüm bu alanlarda (ve daha fazlasında) başarı sağlar.

Nasıl bakarsanız bakın, ClickUp iş akışınız için daha etkili bir ortak olarak öne çıkıyor.

