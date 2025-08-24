çalışan Bağlılığı için En İyi 10 Dahili Haber Bülteni Yazılımı

İletişim, her başarılı kuruluşun bel kemiğidir. Takımları bilgilendirmek, uyumlu hale getirmek ve katılımlarını sağlamak, özellikle günümüzün dağıtım iş ortamlarında tutarlı bir çaba gerektirir.

Dahili haber bültenleri, iç iletişim için tercih edilen araç olarak popülerliğini sürdürmeye devam ediyor.

İster şirket haberlerinin paylaşımıyla, ister çalışanların başarılarının kutlanmasıyla olun, iyi hazırlanmış bir iç haber bülteni şeffaflığı artırır, aidiyet duygusu oluşturur ve katılımı teşvik eder.

İletişimi iyileştirmek için iç haber bülteni yazılımı arıyorsanız, en iyi on seçeneği sizin için derledik!

Dahili haber bülteni yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Aşağıdaki özelliklere sahip şirket içi haber bülteni yazılımı aramanızı öneririz:

AI destekli içerik oluşturma : Çekici haber bültenleri taslakları hazırlamak, konu başlıkları oluşturmak ve çalışanların tercihlerine göre içeriği kişiselleştirmek için yerleşik : Çekici haber bültenleri taslakları hazırlamak, konu başlıkları oluşturmak ve çalışanların tercihlerine göre içeriği kişiselleştirmek için yerleşik AI yazma araçlarına sahip yazılım platformlarını arayın

i̇çerik planlama ve otomasyon*: Takımlarınızın iletişimini kolaylaştırmak için yerleşik planlama sistemine sahip bir haber bülteni seçin. Otomasyon özellikleri, tekrarlayan mesajlar veya tetikleyici güncellemeler göndermenizi sağlar

çoklu platform dağıtımı*: Aracın e-posta, mobil uygulamalar, anlık mesajlaşma, şirket intraneti ve daha fazlası gibi iletişim kanallarını desteklediğinden emin olun. Slack veya Microsoft Teams gibi harici kanallarla entegrasyonlar, ekibinizin tercih ettiği kanala mesajlar göndermenizi sağlar

katılım izleme ve analitik*: Dahili iletişim aracı , açılma oranı, tıklama oranı, okuma süresi gibi katılım metriklerini ölçmelidir. Bu tür eyleme geçirilebilir içgörüler, haber bülteninin performansını optimize etmenize yardımcı olur

çalışan segmentasyonu ve kişiselleştirme*: Yazılım çözümü, iç iletişim stratejisini özel hale getirmenize olanak sağlamalıdır. Rol, konum veya departmana göre farklı çalışanları hedefleyerek kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmalıdır

etkileşimli multimedya desteği*: İç iletişim aracı, haber bültenlerinizi ilgi çekici hale getirmek için görüntüler, video, GIF'ler, anketler ve geri bildirim formları gibi zengin multimedya içeriğini desteklemelidir

🔍 Biliyor muydunuz: Konu satırında emoji bulunan e-postaların açılma oranı, emoji içermeyen e-postalara göre %56 daha yüksek, tıklama oranı ise %96 daha yüksektir.

Kurum İçi Haber Bülteni Yazılımlarına Genel Bakış

Araç *anahtar Özellikler En Uygun Fiyatlandırma ClickUp aI destekli içerik oluşturma – Görev otomasyonu – Çoklu platform dağıtım – Katılım izleme ve analiz Proje yönetimi, iç haber bültenleri ve ekip işbirliği için hepsi bir arada bir çözüme ihtiyaç duyan takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumlar için özel fiyatlandırma Connecteam – Mobil öncelikli iletişim – Çalışan anketleri – Gerçek zamanlı sohbet – Belge paylaşımı için bilgi tabanı Mobil cihazları öncelikli olarak kullanan iç iletişime ihtiyaç duyan masa başı olmayan veya dağıtım çalışanları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 30 kullanıcı için aylık 35 $'dan başlar SnapComms – Acil mesaj uyarıları – Masaüstü uyarıları – Özelleştirilebilir ekran koruyucular ve ticker'lar – Segmentasyon için dağıtım listeleri Etkili iç iletişim ve acil güncellemelere ihtiyaç duyan takımlar Özel fiyatlandırma Staffbase – Çok kanallı mesajlaşma – Çalışan uygulama ve intranet çözümleri – Özel dağıtım liste – Analitik ve raporlama Markalı, çok kanallı iç iletişime ihtiyaç duyan kurumsal düzeydeki kuruluşlar Özel fiyatlandırma HubEngage – Oyunlaştırma özellikleri – Çok kanallı etkileşim – Etkileşimli anketler ve geri bildirim – Yapay zeka destekli içerik kişiselleştirme Kişiselleştirilmiş, oyunlaştırılmış iletişim yoluyla çalışan bağlılığını artırmak isteyen şirketler Özel fiyatlandırma Atölye çalışması – Sürükle ve bırak düzenleyici– Özelleştirilebilir şablonlar– Analitik araçlar– Planlama ve dağıtım planlaması Dahili haber bültenleri oluşturmak ve planlamak için işbirliği aracına ihtiyaç duyan takımlar Temel: 250 çalışan için aylık 250 $; Gelişmiş ve Premium: Özel fiyatlandırma Nectar – Çalışanların takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi – Görsel haber bültenleri – Özelleştirilebilir ödül katalogları – Akranlar arası takdir Dahili haber bültenlerini çalışanların takdir ve katılımıyla birleştiren kuruluşlar Özel fiyatlandırma Cerkl Broadcast – AI destekli haber bülteni dağıtımı – Mobil erişilebilirlik – Gerçek zamanlı etkileşim analizi – Kod gerektirmeyen kurulum Kişiselleştirilmiş içerik sunan, otomasyonlu, yapay zeka destekli iç haber bültenleri arayan takımlar 799 $/ay; Yayın + Mobil: 799 $ + %20/ay PoliteMail outlook entegrasyonları – Optimizasyon için A/B testi – Çalışan segmentasyonu – Açılma oranları ve etkileşim izleme Dahili e-posta iletişimi ve ayrıntılı analizler için Microsoft Outlook kullanan takımlar çalışan başına aylık 0,50 $ (Profesyonel); Çalışan başına aylık 0,35 $ (Kurumsal); Çalışan başına aylık 0,20 $ (Kurumsal) Firstup – AI destekli içerik dağıtımı – Çok kanallı dağıtım (e-posta, mobil uygulamalar, Slack vb.) – Etkileşim analizi AI destekli içerik sunumu ile kişiselleştirilmiş, çok kanallı kurumsal iletişime ihtiyaç duyan kurumsal Özel fiyatlandırma

En İyi 10 İç Haber Bülteni Yazılımı

İşte en iyi on iç haber bülteni yazılımı:

*clickUp (En iyi hepsi bir arada proje yönetimi ve iç haber bülteni aracı)

ClickUp, zengin ve zahmetsiz bir çalışma deneyimi için birden fazla iletişim kanalı ayarlayan güçlü bir iş uygulamasıdır.

İç iletişimi yönetiyor, devam eden görevleri izleme yapıyor veya pazarlama kampanyaları yürütüyor olsanız da, ClickUp ile tüm bunları sadece birkaç tıklamayla koordine edebilirsiniz.

Pazarlama takımları için ClickUp'ı kullanarak takımınız için iletişim kanalları oluşturun

ClickUp for Marketing Takımları ile tüm iç iletişim stratejinizi yönetebilirsiniz. Haber bültenleri için özel liste veya proje oluşturun, yazma ve tasarım görevleri atayın, son teslim tarihleri belirleyin, özel durumlar kullanarak inceleme döngülerini yönetin ve iletişim takviminizi görselleştirin.

Takım üyelerine bekleyen haber bülteni onayları ve son tarihleri hakkında bildirimde bulunabilirsiniz. Bu sayede zamanında geri bildirim alabilir ve şirket haber bülteninizi gerektiğinde güncelleyebilirsiniz.

ClickUp Belge'yi birincil oluşturma alanınız olarak kullanın. Gömülü resimler, video, tablolara ve biçimlendirme seçeneklerine sahip görsel açıdan zengin haber bültenleri tasarlayın. İş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, yorumlar bırakın, doğrudan metinden eylem öğeleri atayın ve sürüm geçmişini saklayın.

ClickUp belgeleri kullanarak zengin ve etkileşimli haber bültenleri oluşturun

Daha iyi bir yapı için haber bülteninin bölümlerini bir belge içinde sayfa veya alt sayfalar olarak düzenleyin. Haber bültenini görsel olarak çekici ve okunması kolay hale getirmek için biçim araçlarını da kullanabilirsiniz.

Belge içinde @bahsetmeler kullanarak bölümleri atayın veya takım üyelerinden geri bildirim isteyin. Yorumları etkinleştirerek, içerik üzerinde doğrudan görüş ve öneriler toplayın.

Etkili bir iç haber bülteni hazırlamak, bu tür iletişimlerin etkili olmasının anahtarıdır, bu nedenle ClickUp Brain rehberiniz olsun.

ClickUp Brain, organizasyonel ihtiyaçlara göre haber bültenleriniz için etkili fikir üretme desteği sağlayan, yapay zeka destekli bir yazma asistanıdır. İlgi çekici haber bültenleri oluşturmakta zorlanıyorsanız, Brain fikir üretmeden uygulamaya kadar size yardımcı olabilir.

Tek yapmanız yapılacak, Brain'e kuruluşunuzun ne iş yaptığını ve nerede takıldığınızı söylemek; Brain size saniyeler içinde yardımcı olabilir! İşte sadece bir komutla oluşturduğu bir haber bülteni:

ClickUp Brain kullanarak sadece basit bir komutla saniyeler içinde etkili haber bültenleri hazırlayın

ClickUp Sohbet ile birden fazla platformda iç takımınızla iletişim kurun

ClickUp, iç takımlarınızın aynı sayfa üzerinde buluşmasını sağlamak için birçok başka özelliği de bir araya getirir. ClickUp Sohbet, e-posta, anlık mesajlaşma, yorum yapma, duyurular ve akla gelebilecek her türlü iletişimi entegre eden yeni nesil bir sohbet platformudur.

İç iletişiminizi bu şekilde birleştirmek, siloları ortadan kaldırır ve herkesin erişilebilirliğini artırır. Böylece, iç haber bültenlerini göndermek, bir düğmeye tıklamak kadar kolay hale gelir!

ClickUp otomasyonlarını kullanarak dağıtım planlamasını ve takipleri kolaylaştırın, paydaşları incelemeye hazır taslaklar hakkında bilgilendirin veya yayın tarihleri için hatırlatıcı ayarlayın. ClickUp, özel e-posta platformları gibi doğrudan toplu e-posta göndermez, ancak içerik oluşturma ve onay ş Akışı'nı sorunsuz bir şekilde yönetebilir ve ardından entegrasyonları (Zapier gibi) veya ClickUp sohbeti veya ClickUp'taki E-posta gibi iç iletişim özelliklerini kullanarak hedefli paylaşımlar veya duyurular yapabilirsiniz.

📮 ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anketimizin sonuçları, katılımcıların %18'inin eşzamansız iletişim için e-posta konularına güvendiğini gösteriyor. E-postalar, gerçek zamanlı toplantılar olmadan ayrıntılı tartışmalara olanak sağlarken, çok fazla konu, izlemeyi zorlaştırıyor ve karmaşık hale getiriyor. ClickUp'ın E-posta Proje Yönetimi ile e-posta kaosunu düzenli eylemlere dönüştürün. Önemli e-postaları anında izlenebilir görevlere dönüştürün, öncelikleri belirleyin, sorumlulukları atayın ve son tarihleri belirleyin — tüm bunları platformlar arasında geçiş yapmadan gerçekleştirin. ClickUp ile gelen kutunuzu yönetilebilir tutun ve projelerinizi ilerletin!

clickUp'ın en iyi özellikleri*

Proje yönetimi, iç haber bültenleri ve takım işbirliğini tek bir platformda birleştirin

İçerik oluşturma, görev otomasyonu ve içgörü üretme için ClickUp Brain'i kullanın

ClickUp Sohbet'i kullanarak anında geri bildirim paylaşımını gerçekleştirin veya takımınızla hemen bağlantı kurun

Belgeleri, @bahsetmeleri ve diğer iletişim formlarını eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Çeşitli iletişim ve verimlilik platformlarıyla entegre ederek konuşmaların akışını sağlayın

ClickUp Gelen Kutusu'nu kullanarak görevleri, yorumları ve bildirimleri birleştirin ve iletişimi kolaylaştırın

Zaman ve çaba tasarrufu için iç haber bülteni şablonları kütüphanesine erişin

ClickUp Gösterge Paneli'ni kullanarak açılma oranları ve tıklama oranları gibi etkileşim metriklerini analiz edin

clickUp sınırları*

Yeni kullanıcılar, platformun kapsamlı özelliklerine alışmak için bir öğrenme süreci yaşayabilir

Sık sık yapılan platform güncellemeleri, katı ş Akışlarına sahip kişiler için rahatsız edici olabilir

clickUp fiyatlandırması*

*clickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Dartmouth College'da Wellbeing Program Koordinatörü olan Sid Babla, ClickUp hakkında şunları söyledi:

clickUp, e-posta iletişimi ihtiyacını azalttı ve içerik oluşturma takımımızın işbirliğini kolaylaştırdı. Artık fikir üretme/beyin fırtınasından ilk taslağa kadar olan süreci 2-3 kat daha hızlı tamamlayabiliyoruz.

clickUp, e-posta iletişimi ihtiyacını azalttı ve içerik oluşturma takımımızın işbirliğini kolaylaştırdı. Artık fikir üretme/beyin fırtınasından ilk taslağa kadar olan süreci 2-3 kat daha hızlı tamamlayabiliyoruz. *

2. Connecteam (Mobil cihazlar öncelikli çalışan iletişimi ve etkileşimi için en iyisi)

via Connecteam

Her yerden işinizle sürekli bağlantı halinde olmak mı istiyorsunuz? Connecteam, masa başı olmayan veya dağıtım çalışanları için tasarlanmıştır. Mobil cihazlara öncelik veren platformu, çalışanların telefonlarına haber bültenleri, güncellemeler, anketler ve eğitim materyalleri göndermeyi kolaylaştırarak herkesin konumdan bağımsız olarak bağlantıda kalmasını sağlar.

Connecteam, akıllı yayınlama, etkileşimli güncellemeler ve gerçek zamanlı etkileşim izleme ile iç haber bültenlerini kolaylaştırır. Bu özellikler, geniş coğrafi dağılıma sahip takımlara sahip sektörler için vazgeçilmezdir.

connecteam'in en iyi özellikleri*

Haber bültenlerinde hızlı güncellemeler için anlık bağlantı sağlayan gerçek zamanlı sohbeti kolaylaştırın

Dahili bilet sistemi ile çalışanların haber bülteni sorgularını yönetin

Anketler kullanarak çalışanlardan haber bülteni fikirleri hakkında geri bildirim alın

Önemli belgelerin ve kaynakların merkezi bir bilgi tabanı aracılığıyla paylaşımı

Connecteam sınırları

Mobil cihazlara büyük ölçüde bağımlıdır, bu da masa başı çalışan kuruluşlar için sınırlayıcı olabilir

Sınırlı gerçek zamanlı video iletişimi

Connecteam fiyatlandırması

küçük İş Planı*: Ücretsiz

Temel : 35 $/ay

Gelişmiş : Aylık 59 $

Uzman : 119 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Connecteam puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (2.260+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.220+ yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: E-posta, sohbet ve toplantı ne zaman kullanılmalı?

3. SnapComms (Etkili çalışan uyarıları ve acil mesajlar için en iyisi)

via SnapComms

Acil dikkat gerektiren mesajlar iletmeniz mi gerekiyor? Bu tür kritik güncellemeler ve duyurular için SnapComms'u kullanın.

SnapComms, geleneksel e-posta pazarlama yazılımlarını atlayarak haber bülteni bildirimlerinizi gerçek zamanlı uyarılar olarak iletir. Hedef güncellemelerden şirket çapında duyurulara kadar, çalışanlar haber bültenlerini anında alır.

Segmentasyon seçenekleri sayesinde kullanıcılar, uyarıları belirli takımlara veya departmanlara göre özelleştirebilir. Bu sayede doğru haber bülteninin doğru kişilere doğru zamanda ulaşması sağlanır. Haber bültenleri gönderebilmesinin yanı sıra, acil mesajlar için e-posta karmaşasını ortadan kaldıran masaüstü uyarıları, kayan bantlar, ekran koruyucular ve açılır bildirimler gibi yüksek görünürlük sunan biçimler, bu aracın en güçlü yönleridir.

snapComms'un en iyi özellikleri*

Masaüstü uyarıları, kayan bantlar ve tam ekran bildirimler aracılığıyla acil mesajları iletin

Duvar kağıtlarını ve ekran koruyucuları özel yaparak iç iletişimin arka planda entegrasyonlarını sağlayın

Dağıtım listelerini kullanarak hedef ve alakalı haber bültenleri göndererek katılımı artırın

*snapComms sınırları

Aşırı kullanım, çalışanlar arasında uyarı yorgunluğuna neden olabilir

Teknik uzmanlık gerektirir, bu da yöneticiler için ek eğitim anlamına gelir

SnapComms fiyatlandırması

Bilgi : Özel fiyatlandırma

Engage: Özel fiyatlandırma

SnapComms puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

*snapComms hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2'nin SnapComms hakkındaki yorumu:

SnapComms, kolay iletişim sağladı, eskiden e-posta kullanarak ulaşabildiğimiz personelin iki katına ulaşabildik.

SnapComms, kolay iletişim sağladı, eskiden e-posta kullanarak ulaşabildiğimiz personelin iki katına ulaşabildik. ”

4. Staffbase (Kurumsal düzeyde iç iletişim ve markalaşma için en iyisi)

via Staffbase

Staffbase, kurumsal düzeyde bir iç iletişim aracıdır. İç iletişimi kolaylaştırmak için markalı bir iç iletişim e-posta platformu, çalışan uygulamasını ve intranet çözümlerini sunar.

Özel dağıtım listelerini kullanarak haber bültenlerinin dağıtımını kişiselleştirin ve çalışanların maksimum katılım ve bilgi edinme için ilgili içeriği almasını sağlayın.

Staffbase, çok kanallı mesajlaşmayı destekleyerek önemli güncellemelerin çalışanlara nerede olurlarsa olsunlar ulaşmasını sağlar. Sezgisel arayüzü, iç haber bülteni şablonlarının oluşturulmasını, dağıtımını ve yönetimini kolaylaştırır.

Staffbase'in en iyi özellikleri

Sorunsuz iç iletişim için diğer işyeri araçlarıyla entegrasyonlar gerçekleştirin

Özel dağıtım listeleriyle haber bültenlerinin teslimatını kişiselleştirin

Analitik ve raporlama araçlarıyla haber bültenlerinizin etkinliğini analiz edin

Staffbase sınırları

Önemli yatırım gerektirir, bu da küçük kuruluşlar için erişilemez hale getirir

Teknik ve tasarım uzmanlığı gerektirir, bu nedenle kaynak yoğun bir araçtır

Staffbase fiyatlandırması

iş*: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Staffbase puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (230+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: İntranet ve İnternet: Anahtar Ağ Farklılıkları ve Kullanım Alanları

5. HubEngage (Kişiselleştirilmiş çalışan katılımı ve oyunlaştırma için en iyisi)

via HubEngage

HubEngage, iç iletişimi ve çalışan bağlılığını kolaylaştırarak kuruluşların bağlantılı bir iş yeri oluşturmasına yardımcı olur. Birden fazla iletişim aracını tek bir platformda merkezileştirmek, haber bülteni yönetimini basitleştirir ve takım işbirliğini geliştirir. Ayrıca, önemli güncellemelerin karmaşa içinde kaybolmamasını sağlar.

Yapay zeka destekli kişiselleştirme özelliği, haber bülteni içeriğini çalışanların bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmenizi sağlar. Ayrıca mobil uygulamalar, e-posta, metin ve dijital tabelalar aracılığıyla çok kanallı etkileşimi destekler.

HubEngage'in en iyi özellikleri

Puanlar, ödüller ve liderlik tabloları kullanarak iç iletişimi oyunlaştırın

Farklı platformlara ulaşarak iç iletişim stratejinizi çeşitlendirin

Anketler, testler ve geri bildirim gibi etkileşimli özellikleri haber bültenlerinize ekleyin

HubEngage sınırları

Kurulum ve yüksek kullanıcı benimseme oranına ulaşmak zaman alabilir

Güçlü mobil odaklanma, tüm organizasyon yapılarına uygun olmayabilir

HubEngage fiyatlandırması

Özel planlar ve fiyatlandırma

HubEngage puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

* HubEngage hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2'nin HubEngage hakkındaki yorumu:

Çalışanlarımızın çoğu ana ofisimizde iş yapmıyor – HubEngage, herkesin başarı paylaşımıyla tüm konumlarda neler olup bittiğini öğrenmesini sağlıyor. Ayrıca, uygulamanın politika ve yaklaşan çalışan etkinlikleri hakkında bilgi kaynağı olarak da kullanıyoruz.

Çalışanlarımızın çoğu ana ofisimizde iş yapmıyor – HubEngage, herkesin başarılarının paylaşımıyla tüm konumlarda neler olup bittiğini öğrenmesini sağlıyor. Ayrıca, uygulamayı politika ve yaklaşan çalışan etkinlikleri için bir bilgi kaynağı olarak da kullanıyoruz.

6. Workshop (İşbirliğine dayalı haber bülteni oluşturma ve takım katkıları için en iyisi)

via Atölye

Workshop, haber bülteni oluşturmaya işbirliği özelliği katan bir iç iletişim e-posta platformudur. İç iletişimcileri bir araya getirerek, departmanlarını temsil etmelerine ve e-posta iletişimlerini çeşitlendirmelerine olanak tanır.

Kullanıcı dostu arayüzü, tek bir satır kod yazmadan estetik bir iç iletişim bülteni oluşturmanıza da olanak tanır.

Yerleşik şablonlar sayesinde takımlar, şirketin markasına uygun profesyonel haber bültenlerini hızlı bir şekilde tasarlayabilir. Ayrıca, takım zamanı işbirliği özellikleri, sorunsuz ekip çalışması ve verimli içerik oluşturma sağlar.

Atölyenin en iyi özellikleri

Aracın sezgisel sürükle ve bırak düzenleyicisiyle haber bülteni tasarımını basitleştirin

Yerleşik analiz araçlarını kullanarak haber bültenleri için etkileşim metriklerini izlemeyin

Haber bültenlerini zamanında teslim etmek için planlayın ve programlayın

Markalı bir deneyim için iletişim planını ve iç haber bülteni şablonlarını özel olarak özelleştirin

Atölye sınırları

Dahili e-postaların dağıtımını gerçekleştirmek için otomasyon özellikleri yoktur

Ayrıntılı analizler için yeterli olmayabilecek temel analizler oluşturur

Atölye fiyatları

Temel : 250 $/ay

geliştirildi*: Özel fiyatlandırma

Premium: Özel fiyatlandırma

Atölye değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (80+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Slack ve e-posta arasındaki farkları anlayarak, şirket içi e-postalarınız için hangi iletişim kanalını kullanmanız gerektiğini öğrenin!

7. Nectar (Çalışanların takdirine dayalı iç iletişim için en iyisi)

via Nectar

Nectar, iç iletişimi sağlam bir çalışan takdir ve ödül platformuyla birleştirir. Çalışanların birbirlerini takdir etmelerine olanak tanıyarak, çalışanların birbirlerinin başarılarını gerçek zamanlı olarak kutlamalarını sağlar.

Bu, topluluk duygusunu geliştirir ve çalışanların şirket haberleriyle ilgilenmesini sağlar. Bunu, iç haber bültenlerinin çalışanların dönüm noktalarını ve katkılarını öne çıkararak şirket kültürünü bilgilendiren ve güçlendiren profesyonel bir sosyal platform olarak düşünün.

Nectar'ın en iyi özellikleri

Şirket markası, görseller ve zengin medya içeriği ile görsel olarak çekici haber bültenleri oluşturun

Özel ödül kataloglarını şirket kültürünüz ve değerlerinizle uyumlu hale getirin

Çalışan takdir sürecinde ödül oylaması ve aday gösterme imkanı sunun

Raporlar ve analizler oluşturarak takdir eğilimleri hakkında içgörüler edinin

Nectar sınırları

Sınırlı ölçeklenebilirlik, büyük kuruluşlar için sorun oluşturabilir

İletişim özellikleri, tanıma platformuna göre ikincil öneme sahiptir

Özel araçlara kıyasla haber bülteni tasarımı/analizine daha az odaklanın

Nectar fiyatlandırması

Takdir ve Ödüller : Özel fiyatlandırma

i̇ç İletişim*: Özel fiyatlandırma

Nectar puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (6.550+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (290+ yorum)

*gerçek kullanıcılar Nectar hakkında ne diyor?

G2'nin Nectar hakkındaki yorumu:

İş arkadaşlarınıza saygı ve takdirinizi paylaşmanın eğlenceli ve çok kolay bir yolu olması hoşuma gidiyor. Nectar ile anında takdir göstermeyi uygulamak çok daha kolay hale geldi. Ayrıca, şirketteki kıdemimiz ve eğitim videolarını tamamladığımız için ödül alabilmemiz de hoşuma gidiyor. Aylık puan ödeneği sayesinde, sevgimi daha sık paylaşıyor ve iş arkadaşlarımı eskisinden daha sık takdir ediyorum.

İş arkadaşlarınıza saygı ve takdirinizi paylaşmanın eğlenceli ve çok kolay bir yolu olması hoşuma gidiyor. Nectar ile anında takdir göstermeyi uygulamak çok daha kolay hale geldi. Ayrıca, şirketteki kıdemimiz ve eğitim videolarını tamamladığımız için ödül alabilmemiz de hoşuma gidiyor. Aylık puan ödeneği sayesinde, sevgimi daha sık paylaşım yapıyor ve iş arkadaşlarımı eskisinden daha sık takdir ediyorum.

💡 Profesyonel İpucu: Şirket güncellemelerini, sektör haberlerini ve çalışanların öne çıkan haberlerini bir araya getiren bir iç haber bülteni oluşturun, çünkü bu tür bültenler genellikle en yüksek katılımı sağlar.

8. Cerkl Broadcast (AI destekli kişiselleştirilmiş haber bültenleri için en iyisi)

via Cerkl Broadcast

Cerkl Broadcast, yapay zeka kullanarak hedefli dağıtım listelerinin nüfusunu oluşturur. Ardından, çalışanların faizlerine ve rolleri doğrultusunda kişiselleştirilmiş iç haber bültenleri gönderir.

Doğru içeriğin doğru kişilere ulaşmasını sağlamak, bilgi yükünü azaltmaya ve katılımı artırmaya yardımcı olur.

Örnek, destek ekibi teknik haber bültenleri alır, pazarlama ekibi en son stratejileri öğrenir vb. Bu tür kişiselleştirilmiş bir yaklaşım, iç iletişim otomasyonu ile birleştiğinde e-posta kampanyalarının etkinliğini artırır.

Cerkl Broadcast'ın en iyi özellikleri

AI destekli kişiselleştirme ile haber bültenlerinin oluşturma ve dağıtımını otomasyon edin

Haber bültenlerinin etkileşimini ve etkinliğini izlemek için gerçek zamanlı analizler elde edin

Hızlı kurulum ve özel için kod gerektirmeyen uygulamayı kullanın

Kolay mobil erişilebilirlik sayesinde haber bültenlerine hareket halindeyken erişin

Cerkl Yayın sınırları

AI algoritmalarının kalibre edilmesi ve çalışanların gereksinimlerini anlaması biraz zaman alabilir

Yöneticiler, gelişmiş özellikleri iyi anlamak için eğitime ihtiyaç duyar

Sürükle ve bırak düzenleyicilere kıyasla haber bülteni tasarımında daha az manuel kontrol

Cerkl Broadcast fiyatlandırması

Yayın : 799 $/ay

Yayın + Mobil: 799 $ + %20/ay

Cerkl Broadcast puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? Bireylerin %47'si e-postalarını telefonlarından kontrol ediyor, bu nedenle haber bültenlerinizi bu tür cihazlar için optimize edin, böylece takım üyeleri bunları sorunsuz bir şekilde görünümü sağlayabilir!

➡️ Daha Fazla Bilgi: En Son Trendlerden Haberdar Olmak İçin En İyi AI Haber Bültenleri

9. PoliteMail (Outlook entegrasyonlu iç e-posta analizi için en iyisi)

via PoliteMail

PoliteMail, Microsoft Outlook ortamında iş yapanlar için bir iç iletişim e-posta platformudur.

E-posta kampanyası yönetim aracı, açılma oranları, okunma süreleri ve etkileşim gibi metrikleri ölçerek iç iletişim stratejinizin etkinliğini analiz eder.

Çalışan bülten yazılımı, çalışanların segmentasyonunu kolaylaştırır, böylece bültenler çalışanların rollere, departmanlara ve faizlere göre onlara ulaşır. Bu veri odaklı yaklaşım, kuruluşların mesajlarını daha iyi erişim ve etki için iyileştirmelerine yardımcı olur.

PoliteMail'in en iyi özellikleri

Ayrı bir yazılım kullanmadan doğrudan Outlook'tan haber bültenleri oluşturun, gönderin ve izleme yapın

Farklı cihazlarda e-postaların doğru şekilde görüntülenmesini sağlamak için duyarlı tasarımı destekleyin

E-posta içeriğini ve stratejilerini optimize etmek için A/B testi sunun

Kurumsal düzeyde şifreleme ile veri güvenlik ve uyumluluğu sağlayın

PoliteMail sınırları

Microsoft Outlook'ta çalışır, bu nedenle farklı e-posta platformlarında kullanılamaz

Bağımsız bir e-posta pazarlama yazılımının sunduğu kapsamlı analiz özellikleri yoktur

PoliteMail fiyatlandırması

Aylık 639 $'dan başlayan fiyatlarla

PoliteMail puanları ve yorumları

G2 : 4/5 (110+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

*politeMail hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2'nin PoliteMail hakkındaki yorumu:

Oluşturduğunuz şablonlara kolayca erişebilir, dağıtılan e-postalar için metrikler oluşturabilir ve dağıtım listelerini yükleyebilirsiniz. O365'e geçtikten sonra bir sorun yaşadığımda, sorunu çözmek için hızlı bir yanıt ve kapsamlı destek aldım. Sorun hızla tespit edildi ve çözümü için önerilen adımlar belirlendi.

Oluşturduğunuz şablonlara kolayca erişebilir, dağıtılan e-postalar için metrikler oluşturabilir ve dağıtım listeleri yükleyebilirsiniz. O365'e geçtikten sonra bir sorun yaşadığımda, sorunu çözmek için hızlı bir yanıt ve kapsamlı destek aldım. Sorun hızla tespit edildi ve çözümü için önerilen adımlar belirlendi.

10. Firstup (Birden fazla kanalda AI destekli içerik dağıtımı için en iyisi)

via Firstup

Firstup, yüksek kişiselleştirme için yapay zekayı iç iletişime entegre eder. Çeşitli kaynaklardan gelen içeriği birleştirir ve çalışanların davranışlarına ve tercihlerine bağlı olarak içeriği akıllıca düzenler ve dağıtım yapar.

E-posta, mobil uygulamalar, intranetler ve Microsoft Teams ve Slack gibi diğer işbirliği araçlarını destekler. Bu, çalışanların en aktif oldukları yerlerde güncellemeleri almalarına yardımcı olur.

Firstup, doğru zamanda ve yerde kişiselleştirilmiş içerik sunarak bilgi tutma oranını artırır ve iç iletişimin etkinliğini en üst düzeye çıkarır.

En iyi özellikler

AI destekli kişiselleştirme ile haber bültenlerinin dağıtımını otomasyon ile gerçekleştirin

Gerçek zamanlı analiz ve raporlama ile etkileşim metriklerini analiz edin

Birleşik iç iletişim için farklı kaynaklardan içerik derleyin

Maksimum erişim ve etkileşim için mesaj zamanlamasını optimize edin

Firstup sınırları

Önemli kurulum ve entegrasyonlar çabası gerektirir

Özellikle otomasyon ayarını yaparken öğrenme eğrisi oldukça dik

Karşılık gelen karmaşıklık ve maliyet ile kurumsal odaklanma

İlk satın alanlara özel fiyat

Önemli : Özel fiyatlandırma

Profesyonel : Özel fiyatlandırma

Premier : Özel fiyatlandırma

Çalışan Intraneti (Eklenti): Özel fiyatlandırma

Firstup puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (180'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

clickUp ile İletişimde Kalın*

Kuruluşunuzun iletişim gereksinimlerine bağlı olarak, bir iç iletişim e-posta platformu ile daha entegre bir çözüm arasında seçim yapabilirsiniz. Çalışanları takdir etmek için haber bültenleri göndermek istiyorsanız Nectar'ı deneyin. Alternatif olarak, katılımı artırmak için oyunlaştırma kullanmak istiyorsanız HubEngage daha iyi bir seçim olacaktır.

Ancak, haber bültenlerinin ötesinde kapsamlı bir çözüm arıyorsanız, ClickUp en iyi seçeneklerden biridir. Güçlü proje yönetimi, entegre asenkron iletişim, belge işbirliği ve AI destekli asistanı ile ClickUp, her mesajın önem kazanmasını sağlar. İç iletişimi eyleme dönüştürerek değer odaklı ş Akışları oluşturmanıza yardımcı olur. Daha akıllı bir seçim yapın, ClickUp'ı bugün deneyin.