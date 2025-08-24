çalışan Bağlılığı için En İyi 10 Dahili Haber Bülteni Yazılımı

İletişim, her başarılı kuruluşun bel kemiğidir. Takımları bilgilendirmek, uyumlu hale getirmek ve katılımlarını sağlamak, özellikle günümüzün dağıtım iş ortamlarında tutarlı bir çaba gerektirir.
Dahili haber bültenleri, iç iletişim için tercih edilen araç olarak popülerliğini sürdürmeye devam ediyor.
İster şirket haberlerinin paylaşımıyla, ister çalışanların başarılarının kutlanmasıyla olun, iyi hazırlanmış bir iç haber bülteni şeffaflığı artırır, aidiyet duygusu oluşturur ve katılımı teşvik eder.
İletişimi iyileştirmek için iç haber bülteni yazılımı arıyorsanız, en iyi on seçeneği sizin için derledik!
Dahili haber bülteni yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
Aşağıdaki özelliklere sahip şirket içi haber bülteni yazılımı aramanızı öneririz:
- AI destekli içerik oluşturma: Çekici haber bültenleri taslakları hazırlamak, konu başlıkları oluşturmak ve çalışanların tercihlerine göre içeriği kişiselleştirmek için yerleşik AI yazma araçlarına sahip yazılım platformlarını arayın
- i̇çerik planlama ve otomasyon*: Takımlarınızın iletişimini kolaylaştırmak için yerleşik planlama sistemine sahip bir haber bülteni seçin. Otomasyon özellikleri, tekrarlayan mesajlar veya tetikleyici güncellemeler göndermenizi sağlar
- çoklu platform dağıtımı*: Aracın e-posta, mobil uygulamalar, anlık mesajlaşma, şirket intraneti ve daha fazlası gibi iletişim kanallarını desteklediğinden emin olun. Slack veya Microsoft Teams gibi harici kanallarla entegrasyonlar, ekibinizin tercih ettiği kanala mesajlar göndermenizi sağlar
- katılım izleme ve analitik*: Dahili iletişim aracı, açılma oranı, tıklama oranı, okuma süresi gibi katılım metriklerini ölçmelidir. Bu tür eyleme geçirilebilir içgörüler, haber bülteninin performansını optimize etmenize yardımcı olur
- çalışan segmentasyonu ve kişiselleştirme*: Yazılım çözümü, iç iletişim stratejisini özel hale getirmenize olanak sağlamalıdır. Rol, konum veya departmana göre farklı çalışanları hedefleyerek kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmalıdır
- etkileşimli multimedya desteği*: İç iletişim aracı, haber bültenlerinizi ilgi çekici hale getirmek için görüntüler, video, GIF'ler, anketler ve geri bildirim formları gibi zengin multimedya içeriğini desteklemelidir
🔍 Biliyor muydunuz: Konu satırında emoji bulunan e-postaların açılma oranı, emoji içermeyen e-postalara göre %56 daha yüksek, tıklama oranı ise %96 daha yüksektir.
Kurum İçi Haber Bülteni Yazılımlarına Genel Bakış
|Araç
|*anahtar Özellikler
|En Uygun
|Fiyatlandırma
|ClickUp
|aI destekli içerik oluşturma – Görev otomasyonu – Çoklu platform dağıtım – Katılım izleme ve analiz
|Proje yönetimi, iç haber bültenleri ve ekip işbirliği için hepsi bir arada bir çözüme ihtiyaç duyan takımlar
|Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumlar için özel fiyatlandırma
|Connecteam
|– Mobil öncelikli iletişim – Çalışan anketleri – Gerçek zamanlı sohbet – Belge paylaşımı için bilgi tabanı
|Mobil cihazları öncelikli olarak kullanan iç iletişime ihtiyaç duyan masa başı olmayan veya dağıtım çalışanları
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 30 kullanıcı için aylık 35 $'dan başlar
|SnapComms
|– Acil mesaj uyarıları – Masaüstü uyarıları – Özelleştirilebilir ekran koruyucular ve ticker'lar – Segmentasyon için dağıtım listeleri
|Etkili iç iletişim ve acil güncellemelere ihtiyaç duyan takımlar
|Özel fiyatlandırma
|Staffbase
|– Çok kanallı mesajlaşma – Çalışan uygulama ve intranet çözümleri – Özel dağıtım liste – Analitik ve raporlama
|Markalı, çok kanallı iç iletişime ihtiyaç duyan kurumsal düzeydeki kuruluşlar
|Özel fiyatlandırma
|HubEngage
|– Oyunlaştırma özellikleri – Çok kanallı etkileşim – Etkileşimli anketler ve geri bildirim – Yapay zeka destekli içerik kişiselleştirme
|Kişiselleştirilmiş, oyunlaştırılmış iletişim yoluyla çalışan bağlılığını artırmak isteyen şirketler
|Özel fiyatlandırma
|Atölye çalışması
|– Sürükle ve bırak düzenleyici– Özelleştirilebilir şablonlar– Analitik araçlar– Planlama ve dağıtım planlaması
|Dahili haber bültenleri oluşturmak ve planlamak için işbirliği aracına ihtiyaç duyan takımlar
|Temel: 250 çalışan için aylık 250 $; Gelişmiş ve Premium: Özel fiyatlandırma
|Nectar
|– Çalışanların takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi – Görsel haber bültenleri – Özelleştirilebilir ödül katalogları – Akranlar arası takdir
|Dahili haber bültenlerini çalışanların takdir ve katılımıyla birleştiren kuruluşlar
|Özel fiyatlandırma
|Cerkl Broadcast
|– AI destekli haber bülteni dağıtımı – Mobil erişilebilirlik – Gerçek zamanlı etkileşim analizi – Kod gerektirmeyen kurulum
|Kişiselleştirilmiş içerik sunan, otomasyonlu, yapay zeka destekli iç haber bültenleri arayan takımlar
|799 $/ay; Yayın + Mobil: 799 $ + %20/ay
|PoliteMail
|outlook entegrasyonları – Optimizasyon için A/B testi – Çalışan segmentasyonu – Açılma oranları ve etkileşim izleme
|Dahili e-posta iletişimi ve ayrıntılı analizler için Microsoft Outlook kullanan takımlar
|çalışan başına aylık 0,50 $ (Profesyonel); Çalışan başına aylık 0,35 $ (Kurumsal); Çalışan başına aylık 0,20 $ (Kurumsal)
|Firstup
|– AI destekli içerik dağıtımı – Çok kanallı dağıtım (e-posta, mobil uygulamalar, Slack vb.) – Etkileşim analizi
|AI destekli içerik sunumu ile kişiselleştirilmiş, çok kanallı kurumsal iletişime ihtiyaç duyan kurumsal
|Özel fiyatlandırma
En İyi 10 İç Haber Bülteni Yazılımı
İşte en iyi on iç haber bülteni yazılımı:
*clickUp (En iyi hepsi bir arada proje yönetimi ve iç haber bülteni aracı)
ClickUp, zengin ve zahmetsiz bir çalışma deneyimi için birden fazla iletişim kanalı ayarlayan güçlü bir iş uygulamasıdır.
İç iletişimi yönetiyor, devam eden görevleri izleme yapıyor veya pazarlama kampanyaları yürütüyor olsanız da, ClickUp ile tüm bunları sadece birkaç tıklamayla koordine edebilirsiniz.
ClickUp for Marketing Takımları ile tüm iç iletişim stratejinizi yönetebilirsiniz. Haber bültenleri için özel liste veya proje oluşturun, yazma ve tasarım görevleri atayın, son teslim tarihleri belirleyin, özel durumlar kullanarak inceleme döngülerini yönetin ve iletişim takviminizi görselleştirin.
Takım üyelerine bekleyen haber bülteni onayları ve son tarihleri hakkında bildirimde bulunabilirsiniz. Bu sayede zamanında geri bildirim alabilir ve şirket haber bülteninizi gerektiğinde güncelleyebilirsiniz.
ClickUp Belge'yi birincil oluşturma alanınız olarak kullanın. Gömülü resimler, video, tablolara ve biçimlendirme seçeneklerine sahip görsel açıdan zengin haber bültenleri tasarlayın. İş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, yorumlar bırakın, doğrudan metinden eylem öğeleri atayın ve sürüm geçmişini saklayın.
Daha iyi bir yapı için haber bülteninin bölümlerini bir belge içinde sayfa veya alt sayfalar olarak düzenleyin. Haber bültenini görsel olarak çekici ve okunması kolay hale getirmek için biçim araçlarını da kullanabilirsiniz.
Belge içinde @bahsetmeler kullanarak bölümleri atayın veya takım üyelerinden geri bildirim isteyin. Yorumları etkinleştirerek, içerik üzerinde doğrudan görüş ve öneriler toplayın.
Etkili bir iç haber bülteni hazırlamak, bu tür iletişimlerin etkili olmasının anahtarıdır, bu nedenle ClickUp Brain rehberiniz olsun.
ClickUp Brain, organizasyonel ihtiyaçlara göre haber bültenleriniz için etkili fikir üretme desteği sağlayan, yapay zeka destekli bir yazma asistanıdır. İlgi çekici haber bültenleri oluşturmakta zorlanıyorsanız, Brain fikir üretmeden uygulamaya kadar size yardımcı olabilir.
Tek yapmanız yapılacak, Brain'e kuruluşunuzun ne iş yaptığını ve nerede takıldığınızı söylemek; Brain size saniyeler içinde yardımcı olabilir! İşte sadece bir komutla oluşturduğu bir haber bülteni:
ClickUp, iç takımlarınızın aynı sayfa üzerinde buluşmasını sağlamak için birçok başka özelliği de bir araya getirir. ClickUp Sohbet, e-posta, anlık mesajlaşma, yorum yapma, duyurular ve akla gelebilecek her türlü iletişimi entegre eden yeni nesil bir sohbet platformudur.
İç iletişiminizi bu şekilde birleştirmek, siloları ortadan kaldırır ve herkesin erişilebilirliğini artırır. Böylece, iç haber bültenlerini göndermek, bir düğmeye tıklamak kadar kolay hale gelir!
ClickUp otomasyonlarını kullanarak dağıtım planlamasını ve takipleri kolaylaştırın, paydaşları incelemeye hazır taslaklar hakkında bilgilendirin veya yayın tarihleri için hatırlatıcı ayarlayın. ClickUp, özel e-posta platformları gibi doğrudan toplu e-posta göndermez, ancak içerik oluşturma ve onay ş Akışı'nı sorunsuz bir şekilde yönetebilir ve ardından entegrasyonları (Zapier gibi) veya ClickUp sohbeti veya ClickUp'taki E-posta gibi iç iletişim özelliklerini kullanarak hedefli paylaşımlar veya duyurular yapabilirsiniz.
📮 ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anketimizin sonuçları, katılımcıların %18'inin eşzamansız iletişim için e-posta konularına güvendiğini gösteriyor. E-postalar, gerçek zamanlı toplantılar olmadan ayrıntılı tartışmalara olanak sağlarken, çok fazla konu, izlemeyi zorlaştırıyor ve karmaşık hale getiriyor.
ClickUp'ın E-posta Proje Yönetimi ile e-posta kaosunu düzenli eylemlere dönüştürün. Önemli e-postaları anında izlenebilir görevlere dönüştürün, öncelikleri belirleyin, sorumlulukları atayın ve son tarihleri belirleyin — tüm bunları platformlar arasında geçiş yapmadan gerçekleştirin. ClickUp ile gelen kutunuzu yönetilebilir tutun ve projelerinizi ilerletin!
clickUp'ın en iyi özellikleri*
- Proje yönetimi, iç haber bültenleri ve takım işbirliğini tek bir platformda birleştirin
- İçerik oluşturma, görev otomasyonu ve içgörü üretme için ClickUp Brain'i kullanın
- ClickUp Sohbet'i kullanarak anında geri bildirim paylaşımını gerçekleştirin veya takımınızla hemen bağlantı kurun
- Belgeleri, @bahsetmeleri ve diğer iletişim formlarını eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün
- Çeşitli iletişim ve verimlilik platformlarıyla entegre ederek konuşmaların akışını sağlayın
- ClickUp Gelen Kutusu'nu kullanarak görevleri, yorumları ve bildirimleri birleştirin ve iletişimi kolaylaştırın
- Zaman ve çaba tasarrufu için iç haber bülteni şablonları kütüphanesine erişin
- ClickUp Gösterge Paneli'ni kullanarak açılma oranları ve tıklama oranları gibi etkileşim metriklerini analiz edin
clickUp sınırları*
- Yeni kullanıcılar, platformun kapsamlı özelliklerine alışmak için bir öğrenme süreci yaşayabilir
- Sık sık yapılan platform güncellemeleri, katı ş Akışlarına sahip kişiler için rahatsız edici olabilir
clickUp fiyatlandırması*
*clickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Dartmouth College'da Wellbeing Program Koordinatörü olan Sid Babla, ClickUp hakkında şunları söyledi:
clickUp, e-posta iletişimi ihtiyacını azalttı ve içerik oluşturma takımımızın işbirliğini kolaylaştırdı. Artık fikir üretme/beyin fırtınasından ilk taslağa kadar olan süreci 2-3 kat daha hızlı tamamlayabiliyoruz. *
2. Connecteam (Mobil cihazlar öncelikli çalışan iletişimi ve etkileşimi için en iyisi)
Her yerden işinizle sürekli bağlantı halinde olmak mı istiyorsunuz? Connecteam, masa başı olmayan veya dağıtım çalışanları için tasarlanmıştır. Mobil cihazlara öncelik veren platformu, çalışanların telefonlarına haber bültenleri, güncellemeler, anketler ve eğitim materyalleri göndermeyi kolaylaştırarak herkesin konumdan bağımsız olarak bağlantıda kalmasını sağlar.
Connecteam, akıllı yayınlama, etkileşimli güncellemeler ve gerçek zamanlı etkileşim izleme ile iç haber bültenlerini kolaylaştırır. Bu özellikler, geniş coğrafi dağılıma sahip takımlara sahip sektörler için vazgeçilmezdir.
connecteam'in en iyi özellikleri*
- Haber bültenlerinde hızlı güncellemeler için anlık bağlantı sağlayan gerçek zamanlı sohbeti kolaylaştırın
- Dahili bilet sistemi ile çalışanların haber bülteni sorgularını yönetin
- Anketler kullanarak çalışanlardan haber bülteni fikirleri hakkında geri bildirim alın
- Önemli belgelerin ve kaynakların merkezi bir bilgi tabanı aracılığıyla paylaşımı
Connecteam sınırları
- Mobil cihazlara büyük ölçüde bağımlıdır, bu da masa başı çalışan kuruluşlar için sınırlayıcı olabilir
- Sınırlı gerçek zamanlı video iletişimi
Connecteam fiyatlandırması
- küçük İş Planı*: Ücretsiz
- Temel: 35 $/ay
- Gelişmiş: Aylık 59 $
- Uzman: 119 $/ay
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
Connecteam puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (2.260+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.220+ yorum)
3. SnapComms (Etkili çalışan uyarıları ve acil mesajlar için en iyisi)
Acil dikkat gerektiren mesajlar iletmeniz mi gerekiyor? Bu tür kritik güncellemeler ve duyurular için SnapComms'u kullanın.
SnapComms, geleneksel e-posta pazarlama yazılımlarını atlayarak haber bülteni bildirimlerinizi gerçek zamanlı uyarılar olarak iletir. Hedef güncellemelerden şirket çapında duyurulara kadar, çalışanlar haber bültenlerini anında alır.
Segmentasyon seçenekleri sayesinde kullanıcılar, uyarıları belirli takımlara veya departmanlara göre özelleştirebilir. Bu sayede doğru haber bülteninin doğru kişilere doğru zamanda ulaşması sağlanır. Haber bültenleri gönderebilmesinin yanı sıra, acil mesajlar için e-posta karmaşasını ortadan kaldıran masaüstü uyarıları, kayan bantlar, ekran koruyucular ve açılır bildirimler gibi yüksek görünürlük sunan biçimler, bu aracın en güçlü yönleridir.
snapComms'un en iyi özellikleri*
- Masaüstü uyarıları, kayan bantlar ve tam ekran bildirimler aracılığıyla acil mesajları iletin
- Duvar kağıtlarını ve ekran koruyucuları özel yaparak iç iletişimin arka planda entegrasyonlarını sağlayın
- Dağıtım listelerini kullanarak hedef ve alakalı haber bültenleri göndererek katılımı artırın
*snapComms sınırları
- Aşırı kullanım, çalışanlar arasında uyarı yorgunluğuna neden olabilir
- Teknik uzmanlık gerektirir, bu da yöneticiler için ek eğitim anlamına gelir
SnapComms fiyatlandırması
- Bilgi: Özel fiyatlandırma
- Engage: Özel fiyatlandırma
SnapComms puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (60'tan fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
*snapComms hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
G2'nin SnapComms hakkındaki yorumu:
SnapComms, kolay iletişim sağladı, eskiden e-posta kullanarak ulaşabildiğimiz personelin iki katına ulaşabildik. ”
4. Staffbase (Kurumsal düzeyde iç iletişim ve markalaşma için en iyisi)
Staffbase, kurumsal düzeyde bir iç iletişim aracıdır. İç iletişimi kolaylaştırmak için markalı bir iç iletişim e-posta platformu, çalışan uygulamasını ve intranet çözümlerini sunar.
Özel dağıtım listelerini kullanarak haber bültenlerinin dağıtımını kişiselleştirin ve çalışanların maksimum katılım ve bilgi edinme için ilgili içeriği almasını sağlayın.
Staffbase, çok kanallı mesajlaşmayı destekleyerek önemli güncellemelerin çalışanlara nerede olurlarsa olsunlar ulaşmasını sağlar. Sezgisel arayüzü, iç haber bülteni şablonlarının oluşturulmasını, dağıtımını ve yönetimini kolaylaştırır.
Staffbase'in en iyi özellikleri
- Sorunsuz iç iletişim için diğer işyeri araçlarıyla entegrasyonlar gerçekleştirin
- Özel dağıtım listeleriyle haber bültenlerinin teslimatını kişiselleştirin
- Analitik ve raporlama araçlarıyla haber bültenlerinizin etkinliğini analiz edin
Staffbase sınırları
- Önemli yatırım gerektirir, bu da küçük kuruluşlar için erişilemez hale getirir
- Teknik ve tasarım uzmanlığı gerektirir, bu nedenle kaynak yoğun bir araçtır
Staffbase fiyatlandırması
- iş*: Özel fiyatlandırma
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Staffbase puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (230+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)
5. HubEngage (Kişiselleştirilmiş çalışan katılımı ve oyunlaştırma için en iyisi)
HubEngage, iç iletişimi ve çalışan bağlılığını kolaylaştırarak kuruluşların bağlantılı bir iş yeri oluşturmasına yardımcı olur. Birden fazla iletişim aracını tek bir platformda merkezileştirmek, haber bülteni yönetimini basitleştirir ve takım işbirliğini geliştirir. Ayrıca, önemli güncellemelerin karmaşa içinde kaybolmamasını sağlar.
Yapay zeka destekli kişiselleştirme özelliği, haber bülteni içeriğini çalışanların bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmenizi sağlar. Ayrıca mobil uygulamalar, e-posta, metin ve dijital tabelalar aracılığıyla çok kanallı etkileşimi destekler.
HubEngage'in en iyi özellikleri
- Puanlar, ödüller ve liderlik tabloları kullanarak iç iletişimi oyunlaştırın
- Farklı platformlara ulaşarak iç iletişim stratejinizi çeşitlendirin
- Anketler, testler ve geri bildirim gibi etkileşimli özellikleri haber bültenlerinize ekleyin
HubEngage sınırları
- Kurulum ve yüksek kullanıcı benimseme oranına ulaşmak zaman alabilir
- Güçlü mobil odaklanma, tüm organizasyon yapılarına uygun olmayabilir
HubEngage fiyatlandırması
Özel planlar ve fiyatlandırma
HubEngage puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
* HubEngage hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
G2'nin HubEngage hakkındaki yorumu:
Çalışanlarımızın çoğu ana ofisimizde iş yapmıyor – HubEngage, herkesin başarı paylaşımıyla tüm konumlarda neler olup bittiğini öğrenmesini sağlıyor. Ayrıca, uygulamanın politika ve yaklaşan çalışan etkinlikleri hakkında bilgi kaynağı olarak da kullanıyoruz.
6. Workshop (İşbirliğine dayalı haber bülteni oluşturma ve takım katkıları için en iyisi)
Workshop, haber bülteni oluşturmaya işbirliği özelliği katan bir iç iletişim e-posta platformudur. İç iletişimcileri bir araya getirerek, departmanlarını temsil etmelerine ve e-posta iletişimlerini çeşitlendirmelerine olanak tanır.
Kullanıcı dostu arayüzü, tek bir satır kod yazmadan estetik bir iç iletişim bülteni oluşturmanıza da olanak tanır.
Yerleşik şablonlar sayesinde takımlar, şirketin markasına uygun profesyonel haber bültenlerini hızlı bir şekilde tasarlayabilir. Ayrıca, takım zamanı işbirliği özellikleri, sorunsuz ekip çalışması ve verimli içerik oluşturma sağlar.
Atölyenin en iyi özellikleri
- Aracın sezgisel sürükle ve bırak düzenleyicisiyle haber bülteni tasarımını basitleştirin
- Yerleşik analiz araçlarını kullanarak haber bültenleri için etkileşim metriklerini izlemeyin
- Haber bültenlerini zamanında teslim etmek için planlayın ve programlayın
- Markalı bir deneyim için iletişim planını ve iç haber bülteni şablonlarını özel olarak özelleştirin
Atölye sınırları
- Dahili e-postaların dağıtımını gerçekleştirmek için otomasyon özellikleri yoktur
- Ayrıntılı analizler için yeterli olmayabilecek temel analizler oluşturur
Atölye fiyatları
- Temel: 250 $/ay
- geliştirildi*: Özel fiyatlandırma
- Premium: Özel fiyatlandırma
Atölye değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (80+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
7. Nectar (Çalışanların takdirine dayalı iç iletişim için en iyisi)
Nectar, iç iletişimi sağlam bir çalışan takdir ve ödül platformuyla birleştirir. Çalışanların birbirlerini takdir etmelerine olanak tanıyarak, çalışanların birbirlerinin başarılarını gerçek zamanlı olarak kutlamalarını sağlar.
Bu, topluluk duygusunu geliştirir ve çalışanların şirket haberleriyle ilgilenmesini sağlar. Bunu, iç haber bültenlerinin çalışanların dönüm noktalarını ve katkılarını öne çıkararak şirket kültürünü bilgilendiren ve güçlendiren profesyonel bir sosyal platform olarak düşünün.
Nectar'ın en iyi özellikleri
- Şirket markası, görseller ve zengin medya içeriği ile görsel olarak çekici haber bültenleri oluşturun
- Özel ödül kataloglarını şirket kültürünüz ve değerlerinizle uyumlu hale getirin
- Çalışan takdir sürecinde ödül oylaması ve aday gösterme imkanı sunun
- Raporlar ve analizler oluşturarak takdir eğilimleri hakkında içgörüler edinin
Nectar sınırları
- Sınırlı ölçeklenebilirlik, büyük kuruluşlar için sorun oluşturabilir
- İletişim özellikleri, tanıma platformuna göre ikincil öneme sahiptir
- Özel araçlara kıyasla haber bülteni tasarımı/analizine daha az odaklanın
Nectar fiyatlandırması
- Takdir ve Ödüller: Özel fiyatlandırma
- i̇ç İletişim*: Özel fiyatlandırma
Nectar puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (6.550+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (290+ yorum)
*gerçek kullanıcılar Nectar hakkında ne diyor?
G2'nin Nectar hakkındaki yorumu:
İş arkadaşlarınıza saygı ve takdirinizi paylaşmanın eğlenceli ve çok kolay bir yolu olması hoşuma gidiyor. Nectar ile anında takdir göstermeyi uygulamak çok daha kolay hale geldi. Ayrıca, şirketteki kıdemimiz ve eğitim videolarını tamamladığımız için ödül alabilmemiz de hoşuma gidiyor. Aylık puan ödeneği sayesinde, sevgimi daha sık paylaşıyor ve iş arkadaşlarımı eskisinden daha sık takdir ediyorum.
💡 Profesyonel İpucu: Şirket güncellemelerini, sektör haberlerini ve çalışanların öne çıkan haberlerini bir araya getiren bir iç haber bülteni oluşturun, çünkü bu tür bültenler genellikle en yüksek katılımı sağlar.
8. Cerkl Broadcast (AI destekli kişiselleştirilmiş haber bültenleri için en iyisi)
Cerkl Broadcast, yapay zeka kullanarak hedefli dağıtım listelerinin nüfusunu oluşturur. Ardından, çalışanların faizlerine ve rolleri doğrultusunda kişiselleştirilmiş iç haber bültenleri gönderir.
Doğru içeriğin doğru kişilere ulaşmasını sağlamak, bilgi yükünü azaltmaya ve katılımı artırmaya yardımcı olur.
Örnek, destek ekibi teknik haber bültenleri alır, pazarlama ekibi en son stratejileri öğrenir vb. Bu tür kişiselleştirilmiş bir yaklaşım, iç iletişim otomasyonu ile birleştiğinde e-posta kampanyalarının etkinliğini artırır.
Cerkl Broadcast'ın en iyi özellikleri
- AI destekli kişiselleştirme ile haber bültenlerinin oluşturma ve dağıtımını otomasyon edin
- Haber bültenlerinin etkileşimini ve etkinliğini izlemek için gerçek zamanlı analizler elde edin
- Hızlı kurulum ve özel için kod gerektirmeyen uygulamayı kullanın
- Kolay mobil erişilebilirlik sayesinde haber bültenlerine hareket halindeyken erişin
Cerkl Yayın sınırları
- AI algoritmalarının kalibre edilmesi ve çalışanların gereksinimlerini anlaması biraz zaman alabilir
- Yöneticiler, gelişmiş özellikleri iyi anlamak için eğitime ihtiyaç duyar
- Sürükle ve bırak düzenleyicilere kıyasla haber bülteni tasarımında daha az manuel kontrol
Cerkl Broadcast fiyatlandırması
- Yayın: 799 $/ay
- Yayın + Mobil: 799 $ + %20/ay
Cerkl Broadcast puanları ve yorumları
- G2: Yeterli sayıda yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
🔍 Biliyor muydunuz? Bireylerin %47'si e-postalarını telefonlarından kontrol ediyor, bu nedenle haber bültenlerinizi bu tür cihazlar için optimize edin, böylece takım üyeleri bunları sorunsuz bir şekilde görünümü sağlayabilir!
9. PoliteMail (Outlook entegrasyonlu iç e-posta analizi için en iyisi)
PoliteMail, Microsoft Outlook ortamında iş yapanlar için bir iç iletişim e-posta platformudur.
E-posta kampanyası yönetim aracı, açılma oranları, okunma süreleri ve etkileşim gibi metrikleri ölçerek iç iletişim stratejinizin etkinliğini analiz eder.
Çalışan bülten yazılımı, çalışanların segmentasyonunu kolaylaştırır, böylece bültenler çalışanların rollere, departmanlara ve faizlere göre onlara ulaşır. Bu veri odaklı yaklaşım, kuruluşların mesajlarını daha iyi erişim ve etki için iyileştirmelerine yardımcı olur.
PoliteMail'in en iyi özellikleri
- Ayrı bir yazılım kullanmadan doğrudan Outlook'tan haber bültenleri oluşturun, gönderin ve izleme yapın
- Farklı cihazlarda e-postaların doğru şekilde görüntülenmesini sağlamak için duyarlı tasarımı destekleyin
- E-posta içeriğini ve stratejilerini optimize etmek için A/B testi sunun
- Kurumsal düzeyde şifreleme ile veri güvenlik ve uyumluluğu sağlayın
PoliteMail sınırları
- Microsoft Outlook'ta çalışır, bu nedenle farklı e-posta platformlarında kullanılamaz
- Bağımsız bir e-posta pazarlama yazılımının sunduğu kapsamlı analiz özellikleri yoktur
PoliteMail fiyatlandırması
- Aylık 639 $'dan başlayan fiyatlarla
PoliteMail puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (110+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
*politeMail hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
G2'nin PoliteMail hakkındaki yorumu:
Oluşturduğunuz şablonlara kolayca erişebilir, dağıtılan e-postalar için metrikler oluşturabilir ve dağıtım listelerini yükleyebilirsiniz. O365'e geçtikten sonra bir sorun yaşadığımda, sorunu çözmek için hızlı bir yanıt ve kapsamlı destek aldım. Sorun hızla tespit edildi ve çözümü için önerilen adımlar belirlendi.
10. Firstup (Birden fazla kanalda AI destekli içerik dağıtımı için en iyisi)
Firstup, yüksek kişiselleştirme için yapay zekayı iç iletişime entegre eder. Çeşitli kaynaklardan gelen içeriği birleştirir ve çalışanların davranışlarına ve tercihlerine bağlı olarak içeriği akıllıca düzenler ve dağıtım yapar.
E-posta, mobil uygulamalar, intranetler ve Microsoft Teams ve Slack gibi diğer işbirliği araçlarını destekler. Bu, çalışanların en aktif oldukları yerlerde güncellemeleri almalarına yardımcı olur.
Firstup, doğru zamanda ve yerde kişiselleştirilmiş içerik sunarak bilgi tutma oranını artırır ve iç iletişimin etkinliğini en üst düzeye çıkarır.
En iyi özellikler
- AI destekli kişiselleştirme ile haber bültenlerinin dağıtımını otomasyon ile gerçekleştirin
- Gerçek zamanlı analiz ve raporlama ile etkileşim metriklerini analiz edin
- Birleşik iç iletişim için farklı kaynaklardan içerik derleyin
- Maksimum erişim ve etkileşim için mesaj zamanlamasını optimize edin
Firstup sınırları
- Önemli kurulum ve entegrasyonlar çabası gerektirir
- Özellikle otomasyon ayarını yaparken öğrenme eğrisi oldukça dik
- Karşılık gelen karmaşıklık ve maliyet ile kurumsal odaklanma
İlk satın alanlara özel fiyat
- Önemli: Özel fiyatlandırma
- Profesyonel: Özel fiyatlandırma
- Premier: Özel fiyatlandırma
- Çalışan Intraneti (Eklenti): Özel fiyatlandırma
Firstup puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (180'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli sayıda yorum yok
Ek Araçlar
ContactMonkey : Gerçek zamanlı çalışan katılımı izlemeyle kişiselleştirilmiş iç haber bültenleri göndermek için en iyisi.
ContactMonkey, Outlook ve Gmail ile entegre olarak anketleri e-postalarınıza eklemenize, bireysel okumaları izlemenize ve içeriği departman veya konuma göre segmentlere ayırmanıza olanak tanır.
Simpplr: Çalışanların katılımını artırmak için şirket çapında bir sosyal intranetin ayarını yapmak için en iyisi.
Simpplr, iç iletişimi merkezileştirerek takımlara kişiselleştirilmiş haber akışları, hedef duyurular ve geri bildirim araçları ile markalı bir intranet deneyimi sunar.
Guru: Takımınızın ş Akışları içinde bağlamsal bilgi ve şirket güncellemelerini iletmek için en iyisi.
Guru, takımınızın iş yaptığı yerlerde (Slack, Chrome veya CRM gibi) bilinmesi gereken bilgileri ortaya çıkarır, böylece herkes bağlam değiştirmeden bilgilendirilir.
clickUp ile İletişimde Kalın*
Kuruluşunuzun iletişim gereksinimlerine bağlı olarak, bir iç iletişim e-posta platformu ile daha entegre bir çözüm arasında seçim yapabilirsiniz. Çalışanları takdir etmek için haber bültenleri göndermek istiyorsanız Nectar'ı deneyin. Alternatif olarak, katılımı artırmak için oyunlaştırma kullanmak istiyorsanız HubEngage daha iyi bir seçim olacaktır.
Ancak, haber bültenlerinin ötesinde kapsamlı bir çözüm arıyorsanız, ClickUp en iyi seçeneklerden biridir. Güçlü proje yönetimi, entegre asenkron iletişim, belge işbirliği ve AI destekli asistanı ile ClickUp, her mesajın önem kazanmasını sağlar. İç iletişimi eyleme dönüştürerek değer odaklı ş Akışları oluşturmanıza yardımcı olur. Daha akıllı bir seçim yapın, ClickUp'ı bugün deneyin.