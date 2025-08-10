2025'in En İyi 10 Ekip Planlama Yazılımı

Hiç bir düzine çalışanın programını bir elektronik tabloda düzenlemeye çalıştınız mı? Vardiya değişiklikleri, son dakika çağrıları, çakışan tatiller var ve bir şekilde herkes programın Monday gününe kadar mükemmel olmasını bekliyor.

İşte bu noktada ekip planlama yazılımı devreye girer.

İnsanları işlere veya vardiyalara manuel olarak atamak için saatler harcamak yerine, bu yazılım tüm ağır işi sizin yerinize yapar. Bu araç, en doğru programı otomatik olarak oluşturmadan önce kimin müsait ve nitelikli olduğunu ve işin gerekliliklerini kontrol eder.

İşte hayatınızı kolaylaştıracak en iyi 10 ekip planlama yazılımı. 💁

Ekip planlama yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Vardiyaları doldurmak bir şeydir, ancak her şeyi olağan kaos olmadan organize etmek başka bir şeydir. Doğru ekip planlama yazılımı bunu mümkün kılabilir, ancak yalnızca gerçekten ihtiyacınız olan özelliklere sahipse.

Hadi ayrıntılara geçelim. ⚓

Akıllı otomatik planlama meşguliyet, roller ve iş kurallarına göre ekip planlamaları oluşturur

Gerçek zamanlı çakışma algılama çift rezervasyonları, fazla mesai sorunlarını veya yetersiz görevlendirmeleri sorun haline gelmeden önce işaretler

Yeniden kullanılabilir şablonlar ve tekrarlanan vardiyalar zaman tasarrufu sağlar ve haftalık veya aylık planlamayı çocuk oyuncağı haline getirir

Yerel yasaları, sendika kurallarını ve mola gerekliliklerini sürekli izlemeye gerek kalmadan takip etmenize yardımcı olan yerleşik uyumluluk kontrolleri

Sertifika izleme böylece süresi dolan lisanslar veya role özel nitelikler konusunda hiçbir zaman hazırlıksız yakalanmazsınız

Fazla mesai uyarıları Birinin maksimum çalışma saatine yaklaşması durumunda sizi bilgilendirerek, tükenmişlik veya yasal sorunları önler

Ekip Planlama Yazılımına Genel Bakış

Ekip planlama yazılımlarının anahtar özellikleri ve ne için kullanıldıkları hakkında hızlı bir özet.

Araç En iyisi Anahtar Özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Hepsi bir arada iş yönetimi ve planlama aracı arayan tüm işler ve takımlar Görev yönetimi, belgeler, hedefler ve iletişim ile esnek proje ve ekip planlaması Sonsuza kadar ücretsiz plan; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri Sling Küçük ve orta ölçekli işletmeler Basit vardiya planlama, zaman takibi ve takım iletişimi Ücretsiz, Aylık 2 $'dan başlayan fiyatlarla Connecteam Mobil ve saha ekipleri Dağıtım ekipleri için mobil öncelikli ekip planlama, zaman takibi, vardiya değişimi ve uyumluluk Ücretsiz, kullanıcı başına aylık 35 $'dan başlayan fiyatlarla Deputy Vardiya tabanlı işler Perakende, konaklama ve sağlık sektörleri için otomatik çalışan planlama, zaman takibi ve İK yönetimi Aylık 4,50 $'dan başlayan fiyatlarla When I Work Vardiya bazlı işler Restoranlar, perakende ve sağlık hizmetleri için kolay planlama, zaman takibi ve takım mesajlaşma Ücretsiz, kullanıcı başına aylık 3 $'dan başlayan fiyatlarla 7shifts Restoranlar ve konaklama sektörü İşgücü tahmini, otomatik planlama ve uyumluluk araçlarıyla restoran personeli planlaması Ücretsiz, konum başına 31,99 $'dan başlayan fiyatlarla İnsanlık Büyük kuruluşlar Karmaşık vardiya ihtiyaçları olan kurumsal şirketler için yapay zeka destekli dinamik planlama ve uyumluluk Özel fiyatlandırma BuildOps Saha hizmeti ve inşaat Hizmet ve inşaat için ekip sevk, iş atama ve ilerleme izleme Özel fiyatlandırma Buddy Punch Basit zaman takibi ve planlama Uzaktan veya ofisteki takımlar için kullanıcı dostu vardiya planlama ve devam izleme Kullanıcı başına aylık 5,49 $'dan başlayan fiyatlarla + aylık 19 $ temel ücret Planday Saatlik çalışanlar ve vardiya takımları Saatlik çalışanlar için işgücü planlama, zaman takibi ve işgücü maliyeti kontrolü Özel fiyatlandırma

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör ekibimiz şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.

En İyi Ekip Planlama Yazılımı

Doğru ekip planlama yazılımını bulmak, sorunsuz operasyonlar ile son dakika proje teslimatları arasındaki farkı belirler.

Personel planlamasını optimize etmenize, çatışmaları azaltmanıza ve her projenin ilerlemesini sağlamanıza yardımcı olacak en iyi seçenekleri burada bulabilirsiniz. 🎯

1. ClickUp (Görev ve vardiya izleme özelliğine sahip özel ekip programları için en iyisi)

ClickUp, proje yönetimi, belgeler ve takım iletişimi gibi iş için gerekli her şeyi tek bir platformda bir araya getiren, yeni nesil AI otomasyonu ve arama özelliği ile hızlandırılmış bir uygulama.

Operasyon yöneticilerine, takım liderlerine ve planlayıcılara, ekiplerin uyumlu çalışmasını, görevlerin ilerlemesini ve vardiyaların karşılanmasını sağlamak için ihtiyaç duydukları her şeyi sunar.

ClickUp Takvim

ClickUp Takvim ile bir projenin başlangıcından sonuna kadar her çalışanın yapacağı işleri planlayın

İlk olarak, ekibinizin planlama için merkezi komut merkezi olan ClickUp Takvim var. Bu araç, konumlar arasında vardiya değişimlerini koordine etmekten proje ekibi için son teslim tarihlerini kilitlemek kadar her şeyi tek bir yerden organize etmenizi sağlar. Doğru ayrıntı düzeyini elde etmek için günlük, haftalık veya aylık düzenler arasında geçiş yapabilirsiniz.

Son dakika değişiklikleri yapmak için görevleri sürükleyip bırakın ve acil, bekleyen veya tamamlanan etkinlikleri bir bakışta anlamak için etkinlikleri renk kodlarıyla işaretleyin.

Takımınızın Google Takvim ile senkronizasyon yapmanız mı gerekiyor? Sorun değil; iki yönlü senkronizasyon, platformlar arasında güncellemelerin sorunsuz bir şekilde akışını sağlar. Bu görünürlük, saha ziyaretlerini, vardiya değişikliklerini ve müşteri toplantılarını yöneten ekipler için hayat kurtarıcıdır.

Ayrıca, yerleşik hatırlatıcılar ve çalışma alanından doğrudan toplantılara katılma özelliği, iletişimi sıkı tutar ve proje programlarının yolunda gitmesini sağlar. Elbette, planlama sadece resmin bir parçasıdır. Takımınızın zamanını nasıl geçirdiğini izlemek de aynı derecede önemlidir.

ClickUp Proje Zaman Takibi

İşte burada ClickUp Proje Zaman Takibi devreye giriyor.

ClickUp Proje Zaman Takibi ile takımınızın teslim tarihlerini kaçırmamasını sağlayın

Ekipleriniz dizüstü bilgisayarlardan, mobil cihazlardan veya hatta ücretsiz Chrome uzantısından çalışıyor olsun, zamanlayıcıları anında başlatabilir ve durdurabilirler. Görevler veya iş sahaları arasında geçiş yapan saha ekipleri için mükemmeldir. Birisi "başlat" düğmesine basmayı unutursa, zamanı manuel olarak da kaydedebilirsiniz

Geçen haftaki kurulum projesinin tahmine göre ne kadar zaman aldığını bilmek ister misiniz? ClickUp'ın özelleştirilebilir zaman çizelgesi şablonları ve görsel gösterge panelleri, gün, hafta, proje veya kişi bazında ayrıntılara ulaşmanıza yardımcı olur.

Ayrıca, platform her şeyi şeffaf tutar (gizli izleme yoktur) ve yöneticilere programları ve iş yüklerini ince ayarlamak için ihtiyaç duydukları raporları sunar.

ClickUp Brain

Ekip yönetimini bir üst seviyeye taşımak mı istiyorsunuz? ClickUp Brain'e girin.

ClickUp Brain'i kullanarak zor işleri sizin yerinize yapın

Bu yerleşik yapay zeka gücü, ekip planlama çabalarınızı aktif olarak destekler. Birden fazla iş sahasından hızlı bir durum raporu almanız mı gerekiyor? Brain'in AI Project Manager bunu otomatikleştirebilir.

Klasörleri karıştırmadan yeni ekip üyeleri için eğitim belgesi mi arıyorsunuz? AI Bilgi Yöneticisi anında bulur.

Örneğin, birden fazla şantiyede inşaat ekibini yönetiyorsanız, Brain'den doğal dilde anlık proje güncellemeleri oluşturmasını isteyebilirsiniz. "Proje Alpha için bekleyen onaylar ve engelleyiciler dahil olmak üzere tüm aktif ekip görevlerini özetle" diye sorun. Görevler, yorumlar ve belgelerden gerçek zamanlı bilgileri çekerek ilerlemeyi, gecikmeleri ve sonraki adımları vurgulayacaktır.

ClickUp Takım Programı Şablonu

Her seferinde sıfırdan bir iş akışı oluşturmak istemiyor musunuz? ClickUp Takım Programı Şablonunu deneyin. 👇

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Takım Programı Şablonu ile hiçbir çalışanın aşırı yük altında kalmamasını sağlayın

Operasyonel netlik için tasarlanan ClickUp Takım Programı Şablonu, takım iş yüklerini planlamak, izlemek ve ayarlamak için dinamik bir araçtır. Her görev, müşteri projesi ve atanan takımla açıkça etiketlenir, böylece takımlar arası koordinasyon sorunsuz hale gelir.

Ayrıca, görsel organizasyonu ve özel etiketleme sistemi mükemmeldir. Görevleri müşteri, proje veya role göre anında filtreleyebilir, renk kodlu etiketler sayesinde dağıtımı bir bakışta kolayca görebilirsiniz.

⚙️ Bonus: Etkili bir iş gücü, maksimum verimlilik sağlar. Hedefinize ulaşmanızı sağlamak için ClickUp Çalışan İş Yükü Şablonu, her takım üyesinin kapasitesini ölçmenize, sorumluluklar ve bağımlılıklar hakkında net bir genel bakış oluşturmanıza ve beklentileri belirlemenize yardımcı olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Tekrarlayan görevleri kolaylaştırın: Vardiya durumlarını otomatik olarak güncellemek, ekip üyelerini atamak ve manuel müdahale olmadan hatırlatıcılar göndermek için Vardiya durumlarını otomatik olarak güncellemek, ekip üyelerini atamak ve manuel müdahale olmadan hatırlatıcılar göndermek için ClickUp Otomasyonlarına başvurun

Ekip belgelerini merkezileştirin: Oryantasyon materyallerini, SOP'leri ve proje yönergelerini depolayın ve Oryantasyon materyallerini, SOP'leri ve proje yönergelerini depolayın ve ClickUp Belgeleri ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Harici araçları bağlayın: ClickUp Entegrasyonları ile Zoom ve Google Takvim gibi uygulamalardan programları, iletişimleri ve güncellemeleri alın ClickUp Entegrasyonları ile Zoom ve Google Takvim gibi uygulamalardan programları, iletişimleri ve güncellemeleri alın

Programları görselleştirin ve ayarlayın: ClickUp Takvim Görünümü ile görevleri sürükleyip bırakın, vardiyaları renk kodlarıyla ayırın ve etkinlikleri takımlar arasında senkronize edin, böylece zaman çizelgeniz net ve anlaşılır olsun ClickUp Takvim Görünümü ile görevleri sürükleyip bırakın, vardiyaları renk kodlarıyla ayırın ve etkinlikleri takımlar arasında senkronize edin, böylece zaman çizelgeniz net ve anlaşılır olsun

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, kapsamlı özellikler nedeniyle zor bir öğrenme süreciyle karşılaşabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu inceleme her şeyi anlatıyor:

ClickUp, tüm görevlerimizi, belgelerimizi, hedeflerimizi ve zaman takibimizi tek bir çalışma alanında bir araya getiriyor. 2018'den beri kullanıyoruz ve hem iç iş akışlarını hem de müşteri projelerini yönetmek için inanılmaz derecede esnek. Özelleştirilebilir görünümler (Liste, Pano, Takvim vb.) ve ayrıntılı otomasyon seçenekleri her hafta saatlerimizi kazandırıyor. Ayrıca, sık sık yaptıkları özellik güncellemeleri, platformu iyileştirmeye ciddi olduklarını gösteriyor.

ClickUp, tüm görevlerimizi, belgelerimizi, hedeflerimizi ve zaman takibimizi tek bir çalışma alanında bir araya getiriyor. 2018'den beri kullanıyoruz ve hem iç iş akışlarını hem de müşteri projelerini yönetmek için inanılmaz derecede esnek. Özelleştirilebilir görünümler (Liste, Pano, Takvim vb.) ve ayrıntılı otomasyon seçenekleri her hafta saatlerimizi kazandırıyor. Ayrıca, sık sık yaptıkları özellik güncellemeleri, platformu iyileştirmeye ciddi olduklarını gösteriyor.

📮 ClickUp Insight: Monday blues? Pazartesi günü, haftalık verimlilikte zayıf bir halka olarak öne çıkıyor (kelime oyunu kasıtlı değildir). Çalışanların %35'i pazartesi gününü en verimsiz gün olarak tanımlıyor. Bu düşüş, pazartesi sabahları güncellemeleri ve haftalık öncelikleri aramak için harcanan zaman ve enerjiye bağlanabilir. ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulama size bu konuda yardımcı olabilir. Örneğin, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı ClickUp Brain, tüm önemli güncellemeleri ve öncelikleri saniyeler içinde size "aktarabilir". Ayrıca, entegre uygulamalar dahil işiniz için ihtiyacınız olan her şeyi ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği ile arayabilirsiniz. ClickUp'ın Bilgi Yönetimi ile kuruluşunuz için ortak bir referans noktası oluşturmak çok kolay! 💁

2. Sling (Basit vardiya planlaması için en iyisi)

sling aracılığıyla

Sling, özellikle hızlı tempolu perakende, konaklama ve sağlık sektörleri için güvenilir bir planlama aracıdır. Temiz sürükle ve bırak arayüzü, vardiyaların ayarını kolaylaştırır. Ayrıca, takım üyeleri iş programlarını doğrudan telefonlarından alabilir, böylece planlama, vardiya değişimi veya izin talepleri için sonsuz gidip gelmeler olmadan kolayca halledilebilir.

Yöneticiler, tekrarlanan vardiyalar için yeniden kullanılabilir plan şablonları oluşturabilir ve haftalık planlamada zaman kazanabilir. Platform ayrıca birden fazla iş konumunu destekleyerek farklı siteler arasında kolay planlama ve iletişim sağlar.

Sling'in en iyi özellikleri

Aşırı harcamaları önlemek ve fazla mesaiyi yönetmek için proje işçilik maliyetlerini gerçek zamanlı olarak izleyin

Sorumlulukları netleştirmek ve hesap verebilirliği sağlamak için görevleri doğrudan vardiyalara atayın

Geç kalmaları en aza indirmek için SMS veya uygulama bildirimleri yoluyla otomatik hatırlatıcılar gönderin

Sertifikalara ve uyumluluk kayıtlarına kolay erişim için çalışan belgelerini güvenli bir şekilde saklayın

Sling sınırlamaları

Tekil vardiyaları kopyalayıp başka bir yere yapıştıramazsınız

Katılmadığınız sohbetler için bildirimler gönderir

Sling fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 2 $

İş: Kullanıcı başına aylık 4 $

Sling puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Sling hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu bunu şöyle özetledi:

Tekrarlanan vardiyalar oluşturabilmek, herhangi bir vardiyanın nasıl görünmesi gerektiğini görselleştirebilmek, vardiya planlaması yaparken çok fazla zaman ve enerji tasarrufu sağlar. Ara sıra bazı küçük aksaklıklar veya hatalar oluyor. Ancak ciddi bir sorunla karşılaşmadım. Bazı eylemlerin gerçekleştirilmesi için nispeten çok sayıda tıklama gerekiyor. Yazılımın, ne tür bir eylem yapmak istediğinizi tahmin etme konusunda oldukça "akıllı" olduğunu düşünüyorum.

Tekrarlanan vardiyalar oluşturabilmek, herhangi bir vardiyanın nasıl görünmesi gerektiğini görselleştirebilmek, vardiya planlaması yaparken çok fazla zaman ve enerji tasarrufu sağlar. Ara sıra bazı küçük aksaklıklar veya hatalar oluyor. Ancak ciddi bir sorunla karşılaşmadım. Bazı işlemlerin gerçekleştirilmesi için nispeten çok sayıda tıklama gerekiyor. Yazılımın, ne tür bir işlem yapmak istediğinizi tahmin etme konusunda oldukça "akıllı" olduğunu düşünüyorum.

🔍 Biliyor muydunuz? Küresel çalışan planlama yazılımı pazarı 2033 yılına kadar 1,36 milyar dolara ulaşacak. Tahmin döneminde yıllık bileşik büyüme oranı %12,1 olacak.

3. Connecteam (Mobil ekip yönetimi için en iyisi)

connecteam aracılığıyla

Masasız bir işgücünü yönetmek, hatalara, güncellemeleri kaçırmaya ve verimsizliğe yol açar. Connecteam, inşaat, saha hizmetleri, perakende ve konaklama sektörleri için bir işgücü yönetim platformudur.

Bu araç, ayrıntılı kontrol listeleri, son teslim tarihleri ve ek dosyalar ile belirli görevleri atamayı kolaylaştırır ve herkesin iş yerinde veya hareket halindeyken uyumlu çalışmasını sağlar. Proaktif iletişimi sağlamak için, iç sohbet, güncelleme akışı ve anlık anketler başlatabilir, böylece önemli bilgiler doğru zamanda doğru ekiplere ulaşır.

Connecteam'in en iyi özellikleri

Çalışanların katılımını artırmak için videolar, resimler, PDF'ler ve duyurular gibi ilgi çekici içerikler paylaşın

Kullanıcılar, roller ve gruplar için erişim izinlerini özelleştirerek doğru kişilerin doğru bilgileri görmesini sağlayın

Çalışanların izin yönetimi ve şirket politikalarına erişim gibi yaygın İK ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılayabilmelerini sağlayın

Başarıları ve dönüm noktalarını kutlamak için akran takdir ve geri bildirim özellikleriyle olumlu bir kültür oluşturun

Connecteam sınırlamaları

Kurs, metin ve testler oluşturmak için sınırlı araçlar

Yazı tipi özelleştirilemez

Connecteam fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 35 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 59 $

Uzman: Kullanıcı başına aylık 119 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Connecteam puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Connecteam hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir kullanıcı deneyimini şöyle anlatıyor:

Vardiyaları grup görünümüne ayarlamak, bir bakışta görmeyi kolaylaştırır. Yeşil onaylanmış veya kabul edilmiş nokta, eğitmenlerin vardiyalarını görüp görmediklerini kontrol etmek istediğimizde çok yardımcı oluyor. Vardiyalar yanlışlıkla silinebilir ve bunları geri alabileceğimiz bir yedekleme alanı olması çok yararlı olurdu.

Vardiyaları grup görünümüne ayarlamak, bir bakışta görmeyi kolaylaştırır. Yeşil onaylanmış veya kabul edilmiş nokta, eğitmenlerin vardiyalarını görüp görmediklerini kontrol etmek istediğimizde çok yardımcı oluyor. Vardiyalar yanlışlıkla silinebilir ve bunları geri alabileceğimiz bir yedekleme alanı olması çok yararlı olurdu.

💡 Profesyonel İpucu: Pareto planlaması harika bir yöntemdir. Planlamanızın %80'ini en güvenilir takım üyelerine odaklayarak temel iş yükünü karşılayın ve %20'sini yeni veya esnek personele ayırarak boşlukları doldurun. Riski en aza indirin ve kaliteyi yüksek tutun.

4. Deputy (Otomatik vardiya planlaması için en iyisi)

deputy aracılığıyla

Deputy, yapay zeka destekli otomatik planlama özelliğine sahip kapsamlı bir işgücü yönetim platformudur. Talep tahminlerini, satış eğilimlerini, mevsimsel dalgalanmaları ve iş kanunlarını kullanarak tek bir tıklama ile otomatik olarak optimize edilmiş planlar oluşturur.

Bu araç, idari işleri en aza indirgemek ve gereksiz ücret maliyetlerini azaltmak için çalışanların uygunluk durumlarını, niteliklerini ve işgücü bütçelerini hesaplar. Deputy, sıfırdan programlar oluşturmanıza, önceki iş programı şablonlarını kopyalamanıza ve son dakika değişikliklerine uyum sağlamak için bunları ayarlamanıza olanak tanır.

Deputy'nin en iyi özellikleri

Planlama çakışmalarını önlemek için onaylanmış izin ve sertifikaları referans alın

Çalışanların mobil cihazlar, web tarayıcıları veya biyometrik yüz tanıma kullanarak giriş ve çıkış yapmalarını sağlayın

Dijital zaman çizelgelerini sorunsuz bir şekilde onaylayın, düzenleyin ve entegre bordro sistemlerine aktarın

Yerleşik haber akışı veya mesajlaşma araçlarıyla önemli duyuruları veya güncellemeleri iletin

Deputy sınırlamaları

Önceki sürümü silmeden programlar oluşturmak zordur

"Kişiler" sekmesi, yöneticileri ve onların üstlerini içermez

Deputy fiyatlandırması

Planlama: Kullanıcı başına aylık 4,50 $

Zaman ve Katılım: Kullanıcı başına aylık 4,50 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 6 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Deputy puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (700'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Deputy hakkında ne diyor?

Bu yorumcunun görüşlerini okuyun:

Deputy'yi işyerinde planlama ve zaman yönetimi için düzenli olarak kullanıyorum ve inanılmaz derecede yardımcı oluyor. Arayüzü sezgisel ve vardiya planlamasını ve takımla iletişimi gerçekten kolaylaştırıyor... Bazen mobil uygulama çöküyor veya beklenmedik bir şekilde oturumu kapatıyor.

İşyerinde planlama ve zaman yönetimi için Deputy'yi düzenli olarak kullanıyorum ve inanılmaz derecede yardımcı oluyor. Arayüzü sezgisel ve vardiya planlamasını ve takımla iletişimi gerçekten kolaylaştırıyor... Bazen mobil uygulama çöküyor veya beklenmedik bir şekilde oturumu kapatıyor.

💡 Profesyonel İpucu: Programınızı kolayca incelenebilir hale getirin. Örneğin, ön büro için mavi, teknisyenler için kırmızı ve yöneticiler için yeşil renkleri kullanın. Görsel netlik = daha az karışıklık.

5. When I Work (Kolay vardiya ve iş izleme için en iyisi)

via When I Work

Vardiyalı bir takımı yönetiyorsanız, When I Work planlamayı daha az stresli hale getirir. İş planlarını oluşturmak ve ayarlamak için kullanışlı plan şablonları ile çalışanlarınızın planlarını zahmetsizce kontrol edebilirsiniz. Tekrarlayan vardiyalar ve uygunluğa göre otomatik planlama gibi özellikler çok fazla zaman kazandırır.

En iyi özelliklerinden biri mi? Çalışanlar kendi programlarını kendileri yönetebilir. Uygulama üzerinden izin talebinde bulunabilir, vardiyalarını değiştirebilir ve uygunluk durumlarını güncelleyebilirler. Vardiya değişimleri dijital pano üzerinden otomatik olarak gerçekleşir, böylece son dakika panikleri önlenir. Platform, yerleşik mesajlaşma özelliği ile iletişimi de son derece kolaylaştırır.

When I Work'ün en iyi özellikleri

Herhangi bir cihazdan erişilebilen dijital saat ile zaman yönetimini ve devamlılığı izleyin

Katılım, geç kalma ve devamsızlığı izleyin, işgücü maliyetleri ve eğilimler hakkında ayrıntılı raporlar oluşturun

Yaklaşan vardiyalar, program değişiklikleri ve diğer önemli etkinlikler için otomatik bildirimler alın

Çalışılan saatleri ADP, Gusto ve Paychex gibi sağlayıcılarla senkronize ederek maaş bordrosunu sorunsuz bir şekilde entegre edin

When I Work sınırlamaları

Geçmiş ve gelecek haftaların programları için kopyala/yapıştır seçeneği yoktur

Sohbet fonksiyonu hatalı ve yavaş

When I Work fiyatlandırması

Tek Konum veya Program: Kullanıcı başına aylık 3 $

Birden çok konum veya program: Kullanıcı başına aylık 5 $

When I Work derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

When I Work hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Gerçek bir kullanıcıdan kısa bir alıntı:

Uygulama iyi olsa da, arayüzü bazen biraz hantal ve sezgisel olmayabilir. Zaman takibi özelliği çalışıyor, ancak her zaman sorunsuz değil ve bazı kullanıcılar saatlerin doğru senkronizasyonunda sorunlar yaşadıklarını bildiriyor. Ayrıca, bildirimler bazen gecikebilir ve bu da vardiya değişiklikleri konusunda kafa karışıklığına yol açabilir.

Uygulama iyi olsa da, arayüzü bazen biraz hantal ve sezgisel olmayabilir. Zaman takibi özelliği çalışıyor, ancak her zaman sorunsuz değil ve bazı kullanıcılar saatlerin doğru senkronizasyonunda sorunlar yaşadıklarını bildiriyor. Ayrıca, bildirimler bazen gecikebilir ve bu da vardiya değişiklikleri konusunda kafa karışıklığına yol açabilir.

6. 7shifts (Restoran personeli görev yönetimi için en iyisi)

7shifts aracılığıyla

7shifts, restoran dünyası için özel olarak tasarlanmış, ekip planlaması ve işgücü yönetimi için vazgeçilmez bir platformdur. Yöneticilerin, çalışanların uygunluk durumuna ve personel ihtiyaçlarına göre daha hızlı planlar oluşturmasına yardımcı olur. Çalışanlar, mobil uygulama aracılığıyla vardiyalarını kontrol etmek, izin talebinde bulunmak ve takımlarıyla bağlantıda kalmak için basit bir yol elde eder.

Ayrıca, 7shifts popüler POS ve bordro sistemleriyle uyumlu olarak çalışır ve restoranların yönetici işlerini azaltmasına yardımcı olur. Restoran takımlarının benzersiz günlük ihtiyaçlarına odaklanması, onu daha genel planlama araçlarından ayırır.

7shifts'in en iyi özellikleri

Çalışanların yöneticinin onayıyla vardiyalarını değiştirmesine, teklif etmesine veya talep etmesine olanak tanıyın, programı otomatik olarak güncelleyin ve etkilenen personeli bilgilendirin

Coğrafi sınırlama ve yüz tanıma gibi özelliklerle çalışanların çalışma saatlerini, molalarını ve fazla mesailerini doğru bir şekilde izleyin

Tahmini satışlara göre işgücü hedefleri belirleyerek işgücü maliyetlerini izleyin ve kontrol edin

Aylık veya isteğe bağlı analizler için planlama, devamlılık ve işgücü metrikleri hakkında otomatik raporlar oluşturun

7shifts sınırlamaları

Açık vardiyaları yönetmek zordur

Kullanıcılar, bazen personel üyeleri için hatalı çalıştığından ve onları araçtan kilitlediğinden şikayet ediyor

7shifts fiyatlandırma

Karşılaştırma: Ücretsiz

Başlangıç: 31,99 $/ay, konum başına

İşler: Konum başına aylık 69,99 $

Gourmet: Konum başına aylık 135 $'dan başlayan fiyatlarla

7shifts puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar 7shifts hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

Uygulamayı çok seviyorum, yöneticiler arasında içe aktarma notlarını kaydetme, satış ve işgücü yüzdesini kontrol etme ve personele duyuru yapma konusunda bize çok esneklik sağlıyor... Tarayıcıyı kapatmadığımızda çok dikkatli olmamız gerekiyor, çünkü kapatana kadar hiçbir şey kaydedilmiyor. Bu nedenle, program üzerinde birden fazla kişi çalışıyorsa zor oluyor, çünkü çok kolay bir şekilde orijinal şablona geri döndürülebiliyor.

Uygulamayı çok seviyorum, yöneticiler arasında içe aktarma notlarını kaydetme, satış ve işgücü yüzdesini kontrol etme ve personele duyuru yapma konusunda bize çok esneklik sağlıyor... Tarayıcıyı kapatmadığımızda çok dikkatli olmamız gerekiyor, çünkü kapatana kadar hiçbir şey kaydedilmiyor. Bu nedenle, program üzerinde birden fazla kişi çalışıyorsa zor oluyor, çünkü çok kolay bir şekilde orijinal şablona geri döndürülebiliyor.

🤝 Dostça Hatırlatıcı: Aşırı iletişim > yetersiz iletişim. "Bilmiyordum" dramalarını önlemek için vardiya güncellemelerini veya değişikliklerini her zaman uygulama bildirimleri, SMS ve e-posta yoluyla gönderin.

7. Humanity (Karmaşık kurumsal planlama için en iyisi)

via Humanity

Humanity, personel ihtiyaçlarını tahmin etmenize, uyumlu programlar oluşturmanıza ve işçilik maliyetlerini azaltmanıza yardımcı olan sağlam bir çalışan planlama sistemidir. Çalışanlar, vardiyalarını değiştirebilir, izin talep edebilir veya telefonlarından doğrudan çalışma durumlarını güncelleyebilir.

Platform, işlerin iş kanunlarına ve sendika kurallarına uygun olmasını sağlamak için kontrolleri otomatikleştirirken, her şeyi tek bir yerde tutmak için yerleşik görev yönetimi şablonları, zaman takibi ve izin yönetimi sunar. Ayrıca, işgücü performansını ve işgücü maliyetlerini daha iyi anlamak için ayrıntılı raporlar ve içgörüler de elde edersiniz.

Humanity'nin en iyi özellikleri

Satış ve müşteri hacmi gibi KPI'lara dayalı AI destekli tahminlerle personel ihtiyacını tahmin edin ve programları optimize edin

Vardiya atamalarını ve planlamayı basitleştirmek için çalışanların becerilerini, uygunluk durumlarını ve izin taleplerini içeren profillerini yönetin

Masaüstü ve mobil cihazlarda otomatik e-posta, SMS, push bildirimleri ve uygulama içi sohbet yoluyla çalışanlarla iletişim kurun

İnsan sınırlamaları

İndirme işleminden sonra dışa aktarma biçimi ayarlanmalıdır

Zaman planlamasındaki anormalliklere tolerans göstermez

İnsani fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

İnsanlık puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Humanity hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı Humanity hakkında şunları söyledi:

Kullanıcılar takvimde uygunluk durumunu düzenlemeyi öğrendikten sonra, kullanımı çok kolaydır. Takvimde zamanı bloklamak için çok az tıklama gerekir ve sürekli güncellenir... Uygulama web sitesi ile iyi senkronize olmadı; uygulamada yapılan girdiler web sitesinde bulunamadı...

Kullanıcılar takvimde uygunluğu düzenlemeyi öğrendikten sonra, kullanımı çok basittir. Takvimde zamanı bloklamak için minimum tıklama yeterlidir ve sürekli güncellenir... Uygulama web sitesi ile iyi senkronizasyon sağlamadı; uygulamada yapılan girdiler web sitesinde bulunamıyordu...

💡 Profesyonel İpucu: Vardiya kapsamı için 3C kuralını kullanın. Programı kesinleştirmeden önce kendinize şu soruyu sorun: Kapsam: Her vardiya dolduruldu mu? Uyumluluk: İş kanunlarına, molalara ve fazla mesai sınırlarına uyuyor muyuz? İletişim: Her şeyi açıkça ilettik mi?

8. BuildOps (Saha hizmeti sevkiyatı için en iyisi)

buildOps aracılığıyla

BuildOps, ticari müteahhitler ve saha hizmeti işleri için özel olarak tasarlanmış bir işgücü planlama yazılımıdır. Ayrıca, özelleştirilebilir raporlama ve analiz özellikleri sunarak şirketlere KPI'lar, işçilik maliyetleri, proje ilerlemesi ve hizmet karlılığı konusunda net görünürlük sağlar.

BuildOps'un öne çıkan özelliklerinden biri, yerel saha teknisyeni uygulamasıdır. Teknisyenler, akıllı telefonlarından veya tabletlerinden, çevrimdışı olsalar bile iş siparişlerine, müşteri geçmişlerine, ekipman verilerine ve iş ayrıntılarına erişebilirler. Ayrıca imzaları alabilir, fotoğraf yükleyebilir, işlerini belgeleyebilir ve yerinde faturalar oluşturabilir, böylece faturalandırmayı hızlandırıp hataları azaltabilirler.

BuildOps'un en iyi özellikleri

Teknisyenleri ve işleri izleyerek saha operasyonlarında görünürlük elde edin ve kaynak tahsisini optimize edin

Birleşik bir gösterge panelinden iş siparişlerini, teklifleri, sözleşmeleri ve günlük kayıtları yönetin

QuickBooks gibi muhasebe sistemleriyle entegre ederek faturalandırma, fatura oluşturma ve finansal izleme işlemlerini basitleştirin

BuildOps sınırlamaları

Platformdan müşterilere doğrudan fatura gönderemezsiniz

Özelleştirilebilir formlar oluşturmak zordur

BuildOps fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

BuildOps puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar BuildOps hakkında ne diyor?

Bir yorumcuya göre:

Build Ops şu anda çok büyük kuruluşlar için kurulmuştur. Bunun, yıllar içinde daha küçük kuruluşların büyüyeceği düşüncesiyle kasıtlı olarak yapıldığını iddia ediyorlar. Bunun arkasındaki fikri takdir ediyoruz, ancak bu noktaya gelene kadar, belirli alanlarda daha fazla idari iş olduğunu gördük. Build Ops, iş akışlarını karşılamak için belirli koltuklarda belirli personel üyelerinin bulunmasını öngörür.

Build Ops şu anda çok büyük kuruluşlar için kurulmuştur. Bunun, yıllar geçtikçe daha küçük kuruluşların büyüyeceği düşüncesiyle kasıtlı olarak yapıldığını iddia ediyorlar. Bunun arkasındaki fikri takdir ediyoruz, ancak bu noktaya gelene kadar, belirli alanlarda daha fazla idari iş gördük. Build Ops, iş akışlarını karşılamak için belirli koltuklarda belirli personel üyelerinin bulunmasını öngörür.

💡 Profesyonel İpucu: Çalışanların uygunluk durumlarını şu şekilde etiketlemelerine izin verin: ✅ Yeşil: Tamamen kullanılabilir

🟡 Sarı: Gerekirse çalışabilir

🔴 Kırmızı: Mevcut değil Renk kodları ve görsel kuyruklar, ekibinizin programının üst düzey görünümünü elde etmenin harika bir yolu olabilir. Ayrıca hızlı ve güvenli planlama kararları almanıza da yardımcı olabilir.

9. Buddy Punch (Temel çalışan zaman takibi için en iyisi)

buddy Punch aracılığıyla

Buddy Punch, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için popüler olan basit ama etkili bir çalışan zaman takibi ve planlama çözümüdür. Çok yönlü saat giriş seçenekleri ile öne çıkar. Çalışanlar web tarayıcıları, mobil uygulamalar ve hatta benzersiz bir QR kod sistemi aracılığıyla giriş ve çıkış yapabilir.

Ek bir hesap verebilirlik katmanı eklemek için Buddy Punch, GPS izleme, IP adresi kilitleme ve hatta zaman kartına fotoğraf çekme özellikleri de sunar, böylece yöneticiler takım üyelerinin nerede ve ne zaman işe başladığını her zaman bilir. Ayrıca, otomatik uyarılar ve bildirimler herkesin gerçek zamanlı olarak güncel kalmasını sağlar.

Buddy Punch'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı devam durumunu ve fazla mesai uyarılarını izleyin ve çalışanlar fazla mesai sınırlarına yaklaştığında bildirimler alın

Çalışanların tatil, hastalık veya kişisel izin taleplerini veya girişlerini yapmak için özelleştirilebilir birikim kuralları ve self servis seçenekleriyle ücretli izinleri (PTO) yönetin

Ayrıntılı proje ve görev izleme için iş ve departman kodları atayın, böylece işçilik maliyetlerini müşteri, iş veya konuma göre analiz edebilirsiniz

Buddy Punch sınırlamaları

Aşırı e-posta bildirimleri biraz bunaltıcı olabilir

Uygulama, vardiya saatlerinde giriş veya çıkış için hatırlatıcılar sağlamaz

Buddy Punch fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5,49 $ + aylık 19 $ temel ücret

Pro: Kullanıcı başına aylık 6,99 $ + aylık 19 $ temel ücret

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 11,99 $ + aylık 19 $ temel ücret

Buddy Punch puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Buddy Punch hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı şu geri bildirimi paylaştı:

Uygulamanın çok net olmasını gerçekten beğendim, yani özelliklerini anlamak için çok fazla tıklama yapmanız gerekmiyor... Biraz daha kişiselleştirme öğelerine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum, uygulamayı biraz daha göze hoş hale getirmek artı bir özellik olurdu.

Uygulamanın çok net olmasını gerçekten beğendim, yani özelliklerini anlamak için çok fazla tıklama yapmanız gerekmiyor... Biraz daha kişiselleştirme öğelerine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum, bu da uygulamayı biraz daha hoş hale getirecektir.

10. Planday (Saatlik işgücü yönetimi için en iyisi)

planday aracılığıyla

Planday, çalışanlar için kullanımı kolay ve yöneticiler için güçlü bir modern çözümdür. İşletmelerin iş kanunları ve iç kurallara uymasına yardımcı olur, sözleşme yönetimi, dinlenme molalarının uygulanması ve belgelerin izlenmesi gibi işlemleri otomatikleştirir. Bu, katı iş kanunları veya sendika anlaşmaları olan sektörler için özellikle yararlıdır.

Planday'in bir diğer öne çıkan özelliği ise işgücü maliyet kontrolüne odaklanmasıdır. Programlar oluştururken gerçek zamanlı işgücü maliyeti tahmini sunarak işletmelerin bütçelerini aşmamalarına yardımcı olur. Platform, ADP, Xero, QuickBooks ve daha fazlası gibi birçok bordro, POS ve İK sistemiyle entegre olabilir. Açık API'si, işletmelerin özel bağlantılar oluşturmasına da olanak tanır.

Planday'in en iyi özellikleri

Personelin vardiyalarını değiştirmelerine, izin talep etmelerine ve self servis portal üzerinden uygunluk durumlarını yönetmelerine olanak tanıyın

Daha iyi iş gücü içgörüleri ve karar alma için gerçek zamanlı analizleri izleyin ve özel raporlar oluşturun

Önemli belgeleri güvenli bir şekilde saklayın ve sözleşmeler ve işe alım süreçleri için elektronik imzaları etkinleştirin

Planday sınırlamaları

Mobil uygulamanın yükleme süresi uzun

Çok esnek değildir ve müşteri hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle sorunlar kolayca çözülmez

Planday fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Planday puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (80'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (50+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: 7/24 çalışan işletmeler için dönüşümlü vardiya planlaması kullanın. Dört gün çalışma, dört gün izin gibi tekrarlanabilir bir model oluşturun ve takımları haftalık veya iki haftada bir farklı vardiyalarda dönüşümlü olarak çalıştırın.

ClickUp ile Başarınızı Planlayın

Doğru ekip planlama yazılımını seçmek, takımınızın planlamaları ne kadar verimli yönettiği konusunda büyük fark yaratabilir.

İster küçük bir takımı yönetin ister büyük ölçekli operasyonları denetleyin, doğru yazılım süreçleri kolaylaştırmanıza, iş karlılığını artırmanıza, hataları azaltmanıza ve genel verimliliği iyileştirmenize yardımcı olabilir.

Esnek ve ölçeklenebilir bir seçenek arıyorsanız, ClickUp en iyi adaydır.

Planlama için güçlü anahtar özellikler, İK, inşaat iş yazılımı ve bordro sistemleriyle entegrasyonlar, çalışılan saatleri izleme ve görevleri ve kaynakları yönetme yeteneği ile, büyük veya küçük takımlarınızın ihtiyaçlarına uyum sağlamak için tasarlanmıştır.

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun! ✅