düzenli günlük tutmak için en iyi 10 Day One Journal alternatifi

Day One, yazarlar, günlük tutanlar ve verimlilik meraklıları için vazgeçilmez bir günlük uygulama olup, zarif arayüzü ve kullanım kolaylığıyla tanınır.

Ancak buraya geldiyseniz, muhtemelen artık ihtiyaçlarınızı karşılamıyor demektir. Belki verileriniz üzerinde daha fazla kontrol veya uzun metin yazma, ruh hali izleme veya hedef belirlemeyi daha iyi destekleyen özellikler arıyorsunuz. Belki de abonelik ücreti artık aldığınız hizmet için makul gelmiyor.

Day One'ı yeniden düşünmenize neden olan şey ne olursa olsun, iyi haber şu ki birçok seçeneğiniz var. Gizlilik odaklı günlük uygulamalarından kişisel bilgi tabanları olarak da kullanılabilen güvenli bulut tabanlı araçlara kadar, bu listedeki alternatifler düşüncelerinizi not almak için bir yerden çok daha fazlasını sunar.

Bu kılavuzda, günlük tutma alışkanlığınızla birlikte gelişecek esneklik ve özellikler sunan en iyi 10 Day One alternatifini inceleyeceğiz.

Neden Day One Journal alternatiflerini tercih etmelisiniz?

Day One, en iyi günlük uygulaması olarak yerini kazanmış olsa da, özellikle gelişen ihtiyaçları veya iş akışları olan kullanıcılar için bazı sınırlamaları vardır.

İşte birçok kişinin geçiş yapmasının nedenleri:

Sınırlı platform esnekliği : Day One, öncelikle Apple kullanıcıları için tasarlanmıştır. Android, Windows veya web üzerinden sorunsuz erişim ihtiyacınız varsa, kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz

Fiyatlandırma ile ilgili sorular : Dijital günlük uygulamanın ücretsiz sürümü sınırlı işlevsellik sunar ve premium abonelik, sıradan veya bütçeye duyarlı kullanıcılar için maliyeti haklı çıkarmayabilir

Bullet journaling: Day One, hızlı kayıt, görev taşıma veya sembol tabanlı indeksleme gibi yerel Day One, hızlı kayıt, görev taşıma veya sembol tabanlı indeksleme gibi yerel bullet journaling yapılarına sahip değildir

Özellik eksiklikleri : Day One günlük kayıtlar için iyidir. Ancak alışkanlık izleme, ruh hali analizi veya girdilerde derin arama gibi diğer araçların sunduğu gelişmiş özelliklerden yoksundur

Verimlilik entegrasyonu: Günlük tutmayı görev yönetimi, takvim senkronizasyonu veya hedef izleme ile birleştirmek istiyorsanız, bazı alternatifler daha fazla verimlilik seçeneği sunar

En İyi Day One Journal Alternatiflerine Genel Bakış

İşte en iyi 10 Day One Journal alternatifinin kısa bir özeti:

Araç Anahtar özellikler En iyisi Fiyat ClickUp – ClickUp Docs, işbirliğine dayalı, yapay zeka destekli günlük tutma için – ClickUp Notepad, hızlı notlar için – ClickUp AI, notları özetlemek, yapılan işlere göre girdiler oluşturmak, sohbet mesajları vb. için – 100'lerce özelleştirilebilir şablon Görev yönetimi ve hedef ayarlama ile yapılandırılmış günlük günlüğü tutmak için en iyisi Ücretsiz temel sürüm Notion – Özel günlük sistemi – Bağlantılı veritabanları – Yeniden kullanılabilir günlük şablonlar Özel bir günlük çalışma alanı içinde alışkanlık izleme için en iyisi Ücretsiz temel sürüm Evernote – Günlük hatırlatıcılar – Şifre koruması – Gömülü videolar, ses Bilgi yakalama, günlük tutma ve hızlı not düzenleme için en iyisi Ücretsiz temel sürüm Grid Diary – Yapılandırılmış istemler – "Etkinlik", "Hafıza" ve "Alıntı" gibi bileşenler Minimalist günlük tutma ve kendini yansıtma için en iyisi Ücretsiz temel sürüm Diarium – Eller serbest günlük tutma için konuşma-metin dönüştürme – Takvim görünümü – Alışkanlık izleme Basit, yapılandırılmış ve medya açısından zengin bir günlük deneyimi için en iyisi Ücretsiz temel sürüm Yolculuk – Günlük girdilerini fotoğraf albümlerine dönüştürün – Parola korumalı – Takvim, zaman çizelgesi ve atlas görünümleri Seyahat ve kişisel dönüm noktalarını belgelemek için en iyisi Ücretsiz temel sürüm Joplin – Markdown biçimlendirme – Hiyerarşik yapı – AI Asistanı, Jarvis Yapılandırılmış günlük tutma ve ayrıntılı organizasyon için en iyi açık kaynak günlük uygulaması Ücretsiz temel sürüm Penzu – Gelişmiş arama – Gelecekteki kendinize notlar göndermek için Time Capsule özelliği Otomatik kaydetme ve gelecekteki kendinize mesajlar ile gizli günlük tutmak için en iyisi Ücretsiz temel sürüm Daylio – Kalıpları izlemek ve takip etmek için günlük ruh hali ve aktivite kaydı – Liste veya takvim görünümü Görsel içgörülerle ruh hali ve aktivite izleme için en iyisi Ücretsiz temel sürüm Obsidian – Notları, resimleri vb. sürükleyebileceğiniz serbest biçimli düzen. – Günlük girdilerinin çift yönlü bağlantıları ve görsel haritaları Bağlantılar, grafik görünümü ve eklenti özelleştirme ile bağlantılı günlük tutmak için en iyisi Ücretsiz temel sürüm

Day One'ın artık size uygun olmayabileceğini öğrendiğinize göre, daha fazla esneklik, daha iyi özellikler ve ihtiyaçlarınıza göre oluşturulmuş bir günlük deneyimi sunan en iyi alternatiflere göz atalım:

1. ClickUp (Görev yönetimi ve hedef belirleme ile yapılandırılmış günlük günlüğü için en iyisi)

ClickUp Belgeleri ile kişisel veya iş ile ilgili düşüncelerinizi görev yönetiminize yakın tutun

Günlük tutma rutininiz dağınık hale gelmeye başladıysa veya notlarınız birden fazla günlüğün arasında kayboluyorsa, ClickUp aradığınız yapı olabilir.

İş için her şeyi içeren bu uygulama, aynı zamanda güçlü bir günlük platformu olarak da işlev görür. Yazarlar, profesyoneller ve verimlilik meraklıları, ClickUp'ı en iyi günlük uygulamaları olarak kullanır. Düşüncelerinizi ve yapılacaklar listelerinizi düzenler, aranabilir hale getirir ve her şeyi daha geniş bir resme bağlar.

Bu ücretsiz uygulamanın öne çıkan özelliklerinden biri, günlük tutmayı sorunsuz, işbirliğine dayalı ve organize bir alışkanlık haline getiren ClickUp Belgeleri'dir.

Günlük etkinlikleri kaydedin, diğer günlük girdilerini iç içe yerleştirin ve ClickUp Belgeleri ile sıradan metinleri çekici hale getirin

Her gün için yeni bir belge oluşturabilir, haftalık günlükleri klasörlerin içine yerleştirebilir ve hatta girdileri belirli görevlere veya hedeflere bağlayabilirsiniz. Görsel olarak dikkat çekici hale getirmek için başlıklar, tablolar, kontrol listeleri ve özel alanlar ekleyerek düşüncelerinizi tam olarak istediğiniz şekilde biçimlendirin.

ClickUp içinde birden fazla günlük oluşturabilirsiniz ve bunlar tamamen ücretsizdir. Örneğin, "Çevrimiçi Günlük" adlı bir klasör oluşturun ve bunun içinde farklı amaçlar için Belgeler oluşturun. Bu, bir fikir günlüğünden şükran günlüğüne veya haftalık düşüncelere kadar değişebilir. Her belge bağımsız bir günlük görevi görürken, iç içe geçmiş sayfaları kullanarak bunları günlük günlükler, aylık incelemeler ve konuya özel girdilere ayırabilirsiniz.

Günlük tutmayı, özellikle hızlı düşünceler ve günlük yansımalar için daha akıcı hale getirmek için ClickUp Notepad, ilham geldiğinde not almak için hızlı ve dikkat dağıtıcı olmayan bir yol sunar.

ClickUp Notepad ile düşüncelerinizi, fikirlerinizi, kaba beyin fırtınalarınızı ve yansımalarınızı yakalayın

En popüler günlük uygulamalarından biri olmasının nedeni, tekrarlanan rutinler için kontrol listeleri ekleyebilmeniz, başlık ve vurgularla biçimlendirebilmenizdir. Bir adım daha ileri giderek, günlüklerinizi görsel hale getirmek için videolar veya elektronik tablolar ekleyebilirsiniz.

Ve geçici bir not eyleme geçirilebilir hale gelirse, onu bir göreve dönüştürün, son teslim tarihleri, atanan kişiler ve öncelikler ile tamamlayın. Her yeni girdi beyin fırtınası , planlama ve daha derin hedef izleme 'ye dönüşebilir.

Günlük tutmayı yazmanın ötesine taşımak ve düşüncelerinizle gerçekten etkileşim kurmak istiyorsanız, ClickUp Brain tam da bunu yapmanıza yardımcı olacak yapay zeka destekli bir katman ekler.

Verimlilik için ClickUp Docs'u kullanarak günlük tuttuğunuzu veya Not Defteri'nde hızlı bir beyin fırtınası yaptığınızı varsayalım. ClickUp Brain, tüm girdilerinizde anında arama yapabilir, "Geçen Salı günü neyi düşündüm?" veya "Tükenmişlikten kurtulma konusundaki düşüncelerimi özetle." gibi doğal dilde bir soru sorarak içgörüler, özetler veya belirli girdileri çıkarabilir

Geçmiş olayları ortaya çıkarın, düşüncelerinizi özetleyin ve ClickUp Brain ile her seferinde kesin cevaplar alın

Diğer günlük uygulamalarının aksine, ClickUp Brain, günlük temalarınıza göre otomatik olarak istemler oluşturmanıza, içgörüleri yapılacaklar listesine dönüştürmenize veya tekrarlayan düşünceleri keşfetmek için takip soruları oluşturmanıza olanak tanır.

Bağlam farkındalığına sahip dijital günlük, günler, haftalar ve hatta aylar boyunca yazdığınız kişisel içerikler arasında bağlantı kurmanıza yardımcı olur.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %88'i kişisel görevleri için AI kullanıyor, ancak %50'den fazlası işlerinde kullanmaktan çekiniyor. Üç ana engel nedir? Sorunsuz entegrasyon eksikliği, bilgi eksikliği veya güvenlik endişeleri. Peki ya AI çalışma alanınıza entegre edilmiş ve zaten güvenliyse? ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, bunu gerçeğe dönüştürür. Basit bir dille komutları anlar, AI'nın benimsenmesiyle ilgili üç endişeyi de giderirken, sohbet, görev, belge ve bilgilerinizi çalışma alanı genelinde birbirine bağlar. Tek bir tıklama ile cevapları ve içgörüleri bulun!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Görevleri'ni kullanarak günlük girdilerini son teslim tarihleri, öncelikler ve gerekirse atanan kişilerle birlikte yapılandırılmış, eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürün

ClickUp Hatırlatıcılar ile akıllı hatırlatıcılar ayarlayarak düşüncelerinizi takip edin, gününüzü değerlendirin veya bir fikri doğru zamanda yeniden gözden geçirin

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak kişisel gelişiminizi, verimlilik hedeflerinizi veya alışkanlık oluşturma dönüm noktalarınızı takip edin ve zaman içindeki ilerlemenizi görselleştirin

ClickUp Brain'in AI yazma asistanını kullanarak uzun notları özetleyin, günlük komutlar oluşturun veya hatta birden fazla cihazda beyin fırtınası oturumları sırasında yeni girdiler için beyin fırtınası yapın

ClickUp sınırlamaları

Bu popüler günlük uygulama, yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi olan kapsamlı özelliklere sahiptir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

İşte G2'nin incelemesi:

ClickUp hakkında beğendiğim her şeyi yazmak için bir bloga ihtiyacım var. Her şeye sahipler: görevler (liste görünümü, tablo görünümü, pano görünümü, takvim görünümü, harita görünümü vb. ), Belgeler, AI, Gösterge Panelleri ve otomasyonlar. Görevlerin veya belgelerin genel bağlantılarını paylaşabilirsiniz. Görevlerin bir etkinlik sekmesi vardır, böylece o görevle ilgili tüm geçmişi görebilirsiniz. Çok esnek ve profesyonel. ClickUp tek uygulamanız olduğunda, son derece verimli olmamanız için hiçbir mazeret kalmaz.

ClickUp hakkında beğendiğim her şeyi yazmak için bir bloga ihtiyacım var. Her şeye sahipler: görevler (liste görünümü, tablo görünümü, pano görünümü, takvim görünümü, harita görünümü vb. ), Belgeler, AI, Gösterge Panelleri ve otomasyonlar. Görevlerin veya belgelerin genel bağlantılarını paylaşabilirsiniz. Görevlerin bir etkinlik sekmesi vardır, böylece o görevle ilgili tüm geçmişi görebilirsiniz. Çok esnek ve profesyonel. ClickUp tek uygulamanız olduğunda, son derece verimli olmamanız için hiçbir mazeret kalmaz.

2. Notion (Özel bir günlük çalışma alanı içinde alışkanlık izleme için en iyisi)

notion aracılığıyla

Günlük tutma tarzınız görsel yapıya veya günlük alışkanlıkların izlenmesine yönelikse, Notion size eviniz gibi gelebilir.

Her gün için özel günlük sayfaları oluşturabilir, medya öğeleri ekleyebilir, ruh halinizi takip edebilir ve sabah düşünceleri veya gün sonu değerlendirmeleri için şablonlar tasarlayabilirsiniz. Notion ile günlük, haftalık ve dönemsel etkinliklerinizi ve alışkanlıklarınızı kaydetmek için sınırsız günlük oluşturabilirsiniz.

Notion, dijital günlüğünüzü yapılacaklar listenize, içerik takviminize veya proje yol haritanıza bağlamak gibi daha geniş sisteminize de bağlayabilir.

Notion'un en iyi özellikleri

İç içe sayfalar, bağlantılı veritabanları ve yeniden kullanılabilir günlük şablonlarla tamamen özel bir günlük sistemi oluşturun

Daha zengin belgeleme için videoları, sesleri, görüntüleri ve dosyaları doğrudan günlük girdilerine yerleştirin

Bağlam farkında verimlilik için ilişkisel veritabanlarını kullanarak günlük sayfalarını görevlere, projelere veya hedeflere bağlayın

Notion sınırlamaları

Uygulama, kaynak yoğun hale gelebilir, bazen basit not alma görevlerinde bile performansı yavaşlatabilir veya bellek kullanımını artırabilir

Ücretsiz uygulamanın dosya yükleme boyutu 5 MB ile sınırlıdır, bu nedenle günlüğünüzde PDF'ler, birden fazla fotoğraf veya ses girdileri varsa, depolama alanınız çabucak dolacaktır

Notion fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Plus : Koltuk başına aylık 12 $

İş : Koltuk başına aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2000+ yorum)

📚 Daha fazla bilgi: Bullet Journal Proje Yönetimi Kılavuzu

3. Evernote (Bilgi yakalama, günlük tutma ve hızlı not düzenleme için en iyisi)

evernote aracılığıyla

Güçlü arama özellikleri ve cihazlar arasında sorunsuz senkronizasyon ile Evernote, anılarınızı ve düşüncelerinizi düzenli bir şekilde saklar. Her günlük girdisi için yeni bir not oluşturabilir ve "2025-04-23 Günlük Girdisi" gibi tutarlı, tarihe dayalı bir başlık biçimi kullanabilirsiniz. Notlarınızı kronolojik sırayla tutmak ve belirli günlere daha kolay bakmak için.

Bu Day One Journal alternatifi, #iş, #kişisel, #seyahat, #fikirler veya #minnettarlık gibi etiketler eklemenizi sağlayarak, temalara veya konulara göre girdileri kolayca filtrelemenizi ve bulmanızı sağlar. Size ilham veren makaleler veya alıntılarla karşılaşırsanız, bunları doğrudan günlüğünüze ekleyin ve daha sonra üzerinde düşünün.

Evernote'un en iyi özellikleri

Görüntüler, ekran görüntüleri ve hatta sesli notlar ekleyerek girdilerinizi zenginleştirin

Tutarlılığı teşvik etmek ve günlük yazmayı rutininize dahil etmek için sabah veya akşam olmak üzere günlük hatırlatıcılar ayarlayın

Düşüncelerinizi güvende tutmak için günlük notlarınızı veya tüm not defterinizi parola korumasıyla kilitleyin

Evernote sınırlamaları

Evernote'un ücretsiz sürümü ayda yalnızca 60 MB alan ile sınırlıdır ve aynı anda yalnızca iki cihazda kullanabilirsiniz

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel : 14,99 $/ay

Profesyonel : 17,99 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Evernote puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (2000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (8000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Evernote hakkında ne diyor?

İşte G2'nin incelemesi:

Not alma ve bilgi yönetimi için uzun süredir Evernote kullanıyorum. Uygulama, basit ve anlaşılır bir kullanıcı arayüzüne sahiptir ve tüm cihazlar arasında hızlı senkronizasyon sağlar.

Not alma ve bilgi yönetimi için uzun süredir Evernote kullanıyorum. Uygulama, basit ve anlaşılır bir kullanıcı arayüzüne sahiptir ve tüm cihazlar arasında hızlı senkronizasyon sağlar.

4. Grid Diary (Minimalist günlük tutma ve kendini yansıtma için en iyisi)

grid Diary aracılığıyla

Grid Diary, kullanıcı dostu bir günlük uygulaması ve Day One Journal alternatifidir. Aşırı yük hissetmeden anlamlı bir şekilde düşünmenize yardımcı olmak için ızgara biçimi kullanır. Uygulama, uzun, açık uçlu günlük girdileri yazmak yerine, her gün rehberli düşünme için bir dizi yapılandırılmış komut istemi sunar.

Girdiler kısa ve yapılandırılmış olduğundan, günde sadece 5 ila 10 dakikaya ihtiyacınız vardır, bu da yoğun programlar için bile sürdürülebilir bir alışkanlık haline getirir.

Grid Diary'nin en iyi özellikleri

Kişisel veya profesyonel hedeflerinize uygun istemlerle ızgaralarınızı oluşturun veya özelleştirin

Daha geniş hedeflerinizi değerlendirin, kişisel gelişiminizi gözden geçirin ve tekrarlayan kalıpları veya temaları tanıyın

Daha kişiselleştirilmiş bir deneyim için "Etkinlik", "Hafıza" ve "Alıntı" gibi bileşenleri ekleyin, kaldırın ve yeniden sıralayın

Grid Diary sınırlamaları

Bu araç yalnızca basit zaman çizelgesi görünümleri ve günlük kayıtlar sunar ve gelişmiş analitik veya verimlilik gösterge panellerini desteklemez

Grid Diary fiyatlandırması

Ücretsiz

Üyelik aboneliği: 2,99 $/ay

Grid Diary puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

📚Daha Fazla Bilgi: En İyi Ücretsiz Çevrimiçi Yapışkan Not Uygulamaları

5. Diarium (Basit, yapılandırılmış ve medya açısından zengin bir günlük deneyimi için en iyisi)

via Diarium

Diarium, her gün için otomatik olarak bir girdi oluşturarak günlük günlük tutma alışkanlığı kazanmanızı kolaylaştırır. Yazmak yerine konuşmayı tercih ediyorsanız, Day One Journal alternatifi düşüncelerinizi doğrudan kaydetmenize veya ellerinizi kullanmadan günlük tutmak için konuşma-metin özelliğini kullanmanıza olanak tanır. Bu özellik, hareket halindeyken düşüncelerinizi kaydetmek veya yazamayacak kadar yorgun olduğunuzda idealdir.

Takvim Görünümü ile hangi günler günlüğünüze yazdığınızı görebilir veya zaman çizelgesi biçiminde girdilerinizi kaydırarak aylık yansımaları gözden geçirebilir ve tutarlılığı kontrol edebilirsiniz.

Diarium'un en iyi özellikleri

Girdileri konum, hava durumu ve adım sayısı verileriyle bir seyahat günlüğüne dönüştürün

Instagram, Microsoft To Do, Google Fit vb. ile entegre olarak fotoğraflarınızı, takvim randevularınızı, sosyal medya gönderilerinizi veya fitness verilerinizi görüntüleyin.

Etkili alışkanlık izleme için günlüğünü ne sıklıkta tuttuğunuz, girdi serileri ve kaç kelime yazdığınız gibi istatistikleri alın

Diarium sınırlamaları

Gerçek zamanlı işbirliğini veya paylaşılan günlük girdilerini desteklemez

Diarium fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro sürüm: 9,99 $ (tek seferlik ücret)

Diarium puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Diarium hakkında ne diyor?

İşte Apple App Store'daki bir inceleme:

Bu uygulamayı seviyorum. Günlük girdileri kolayca yapabiliyorum, önceki girdileri kolayca bulabiliyorum ve diğer uygulamalardaki girdileri bu uygulamaya kolayca taşıyabiliyorum.

Bu uygulamayı seviyorum. Günlük girdileri kolayca yapabiliyorum, önceki girdileri kolayca bulabiliyorum ve diğer uygulamalardaki girdileri bu uygulamaya oldukça kolay bir şekilde taşıyabiliyorum.

6. Journey (Seyahat ve kişisel dönüm noktalarını belgelemek için en iyisi)

via Journey

Journey, günlük girdilerinize anlamlı bir bağlam sağlamak için otomatik olarak zaman damgaları ve konum verileri ekleyen dijital bir günlük uygulamasıdır. Uygulamanın takvim, zaman çizelgesi ve atlas görünümleri, günlük etkinliklerinizi zaman içinde görmenizi ve tarihe veya konuma göre girdileri yeniden ziyaret etmenizi sağlar. Ayrıca, duygusal kalıpları belirlemenize ve zihinsel sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olabilecek ruh hallerinizi ve günlük etkinliklerinizi de izleyebilirsiniz.

Journey'in en iyi özellikleri

Girdilerinize fotoğraflar, videolar, ses kayıtları, hava durumu verileri ve konum etiketleri ekleyin

Girdileri PDF veya DOCX'e aktarın ve güzel biçimlendirilmiş fotoğraf albümlerine dönüştürün

Girdilerinizi şifre, parmak izi veya Face ID ile koruyun

Sınırlamalar

Bazı kullanıcılar, bulut depolama alanının sınırlı olduğunu ve günlük girdilerinin sınırlı olduğunu bildirdi, bu nedenle web uygulaması sürümü sınırlayıcı olabilir

Journey fiyatlandırması

Ücretsiz

Üyelik : 4,17 $/ay (yıllık olarak faturalandırılır)

Ömür boyu: 199,99 $

Yolculuk değerlendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Joplin (Yapılandırılmış günlük tutma ve ayrıntılı organizasyon için en iyi açık kaynak günlük uygulaması)

joplin aracılığıyla

Day One Journal'ın alternatifi olan Joplin, özellikle daha yapılandırılmış ve özelleştirilebilir bir deneyim tercih ediyorsanız, günlük tutmak için kolayca kullanabileceğiniz açık kaynaklı bir not alma uygulamasıdır. Markdown biçimini destekler, böylece görüntüler, videolar, PDF'ler ve bağlantılar içeren girdiler oluşturabilirsiniz.

Not defterleri ve alt not defterleri ile girdilerinizi temiz, hiyerarşik bir yapıya göre düzenleyebilirsiniz, böylece ilgili konular gruplar halinde kalır ve kolayca erişilebilir olur. Jarvis (AI Assistant) eklentisi ise içerik özetleri, metin yeniden yazma ve içerik oluşturma gibi özelliklerle not alma deneyiminizi geliştirir ve günlük girdilerinizi kolayca iyileştirmenizi veya genişletmenizi sağlar.

Joplin'in en iyi özellikleri

Joplin'in yerleşik görev yönetimi özellikleriyle yapılacakları takip edin, hatırlatıcılar ayarlayın ve listeler düzenleyin, günlük görevlerinizi ve yansıtıcı yazıları tek bir yerden yönetin

Joplin'in tarayıcı uzantısını kullanarak tüm web sayfalarını, makaleleri veya alıntıları kaydedin ve günlüklerinizdeki çevrimiçi içeriğe kolayca başvurun

Joplin Cloud ile notlarınızı cihazlar arasında senkronize edin ve bunları genel bağlantılar aracılığıyla paylaşın veya işbirliği için kullanın

Joplin sınırlamaları

Joplin, öncelikle kişisel kullanım için tasarlanmıştır ve Google Dokümanlar veya Notion gibi gerçek zamanlı işbirliği özelliği yoktur

Joplin fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 3,40 $/ay (2,99 €/ay)

Pro: 6,81 $/ay (5,99 €/ay)

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 9,09 $ (kullanıcı başına aylık 7,99 €)

Joplin puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Joplin hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Notların organizasyon yapısını çok seviyorum, içinde defterler ve farklı notlar oluşturabilirsiniz. Notların Markdown formatında saklanması da çok hoşuma gidiyor, bu sayede kolayca okunabiliyorlar. Her gün kullanıyorum, kullanımı çok kolay ve günlük hayatınıza entegre etmek çok kolay.

Notların organizasyon yapısını çok seviyorum, içinde defterler ve farklı notlar oluşturabilirsiniz. Notların Markdown formatında saklanması da çok hoşuma gidiyor, bu sayede kolayca okunabiliyorlar. Her gün kullanıyorum, kullanımı çok kolay ve günlük hayatınıza entegre etmek çok kolay.

8. Penzu (Otomatik kaydetme ve gelecekteki kendinize mesajlar ile gizli günlük tutmak için en iyisi)

penzu aracılığıyla

Penzu, sınırsız sayıda girdi kaydetmenize olanak tanıyan esnek bir günlük deneyimi sunarak hayatınızın her ayrıntısını kısıtlama olmadan belgelemenizi sağlar.

Yazarken, otomatik kaydetme arka planda sessizce çalışır ve düşüncelerinizin asla kaybolmamasını sağlar. İlerlemeyi izlemeyi seven yazarlar, kişisel hedeflerine ulaşmak için harika olan kelime sayma özelliğini sevecekler.

Penzu Time Capsule ile, gelecekteki kendinize mesajlar bile gönderebilirsiniz — bu, büyümenizi ve dönüm noktalarınızı yansıtmanın benzersiz bir yoludur. Paylaşmaya hazır olduğunuzda, girdinin ne kadar kişisel olduğuna bağlı olarak gizli bir e-posta veya herkese açık bir paylaşım bağlantısı arasında seçim yapabilirsiniz.

Penzu'nun en iyi özellikleri

Arama fonksiyonu ile geçmişteki düşüncelerinizi kolayca yeniden gözden geçirin ve belirli anılar aracılığıyla ne kadar yol kat ettiğinizi görün

Daha kişiselleştirilmiş bir deneyim için günlüğünüzü benzersiz kapaklar, arka planlar ve ayarlanabilir yazı panolarıyla özelleştirin

Yazılarınızı gizli ve güvenli tutan şifreli günlük kilitleriyle girdilerinizi koruyun

Penzu sınırlamaları

Penzu, diğer uygulamalar veya hizmetlerle entegrasyonlar sunmaz, bu da daha bağlantılı bir günlük deneyimi arayan kullanıcılar için kullanışlılığını sınırlayabilir

Penzu fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 4,99 $/ay

Pro+: 9,99 $/ay

Penzu Pro+ for Life: 199,99 $

Penzu puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Daylio (Görsel içgörülerle ruh hali ve aktivite izleme için en iyisi)

daylio aracılığıyla

Day One Journal'ın alternatifi olan Daylio, ruh halinizi ve günlük aktivitelerinizi kolayca takip etmenizi sağlayarak, sadece birkaç dokunuşla duygusal kalıplarınızı anlamanıza yardımcı olur. Daylio'nun ruh hali izleme özelliği, "Mutlu", "Üzgün" veya "Endişeli" gibi seçeneklerden birini seçerek duygularınızı günlük olarak kaydetmenize ve zaman içindeki eğilimleri belirlemenize yardımcı olur.

Örneğin, sosyalleşmenin ruh halinizi nasıl iyileştirdiğini veya işle ilgili stresin sizi nasıl etkilediğini izlemek için birden fazla günlük oluşturabilirsiniz. Uygulama ayrıca koşu veya yoga gibi günlük aktivitelerinizi kaydederek belirli eylemlerin duygularınızı nasıl etkilediğini görmenizi sağlar.

Uygulama, tüm yıl boyunca ruh halinizi görsel olarak gösteren bir yıl-piksel görünümü sunarak duygusal kalıpları ve eğilimleri hızlı bir şekilde tespit etmenizi sağlar. Bu günlük uygulamasını kullanarak işten sonra ne kadar verimli olduğunuzu izleyebilirsiniz.

Daylio'nun en iyi özellikleri

Ruh halinizin eğilimlerini ve kalıplarını net bir şekilde gösteren grafikler ve içgörüler oluşturun

Girdilerinizi kolayca düzenlemek ve arasında gezinmek için liste veya takvim görünümüne geçin

Seri performansınızı izleyin, tutarlı girdileriniz için ödüller kazanın ve günlük ruh hali ve etkinlik günlüğü ile motivasyonunuzu koruyun

Daylio sınırlamaları

Platform öncelikle farkındalık ve öz bakım ile ilgilenen kişiler için tasarlanmış olduğundan, standart bir günlük uygulaması olarak ideal değildir

Daylio fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Aylık 4,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Daylio puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Daylio hakkında ne diyor?

İşte bir Reddit yorumu:

Yıllar boyunca zihinsel sağlığımı izlemek için Daylio'yu ara sıra kullandım ve gerçekten iyi işlediğini gördüm.

Yıllar boyunca zihinsel sağlığımı izlemek için Daylio'yu ara sıra kullandım ve gerçekten iyi işlediğini gördüm.

obsidian aracılığıyla

Obsidian Canvas ile notları, görüntüleri ve diğer içerikleri serbest biçimli bir düzene sürükleyerek düşüncelerinizi görsel olarak düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, şablonları kullanarak günlük yazma sürecinize tutarlılık kazandırabilir ve günlük düşünceleriniz, hedef izleme ve daha fazlası için yapılandırılmış girdiler oluşturabilirsiniz.

Obsidian, en iyi günlük uygulamalarından biri ve verimlilik meraklıları için Day One Journal'ın alternatiflerinden biri olarak kabul edilir. Girdilerinizi çift yönlü bağlantılarla birbirine bağlamanıza ve notlarınız arasında ilgili fikirlerden oluşan bir ağ oluşturmanıza olanak tanır. Grafik görünümü, günlüğünüzün görsel bir haritasını gösterir, böylece düşüncelerinizdeki kalıpları tespit edebilir ve düşünceleriniz geliştikçe geçmiş girdiler arasında kolayca gezinebilirsiniz.

Obsidian'ın en iyi özellikleri

Etiketleri, anahtar kelimeleri veya bağlantıları kullanarak notları hızlıca arayın ve tüm kasayı karıştırmadan ihtiyacınız olanı bulun

Girdileri etiketleyerek fikirleri veya temaları gruplandırın ve günlüğünüzü daha kolay tarayın ve filtreleyin

Sürüm geçmişi ile değişiklikleri istediğiniz zaman geri alın, böylece geçmiş girdileriniz güvende ve kurtarılabilir durumda kalır

Obsidian sınırlamaları

kullanarak kelimeleri altı çizili hale getirmelisiniz, çünkü bunun için bir düğme yoktur Bazen, belirli eylemleri gerçekleştirmek için yalnızca komutlara güvenmeniz gerekir. Örneğin, HTML

Obsidian fiyatlandırması

Ücretsiz

Senkronizasyon: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Yayınlama: Site başına aylık 10 ABD doları

Catalyst: 25 $ Tek seferlik ödeme

Ticari: Kullanıcı başına yıllık 50 $

Obsidian puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,8/5 (30'dan fazla yorum)

ClickUp ile Günlük Güncelleme ve Planlamayı Kolaylaştırın

Bir zamanlar düşünceleri kaydetmek için sessiz bir alan olarak başlayan şey, artık daha fazlasını desteklemesi gerekebilir: yapılandırılmış planlama, hedef izleme, görev entegrasyonları ve hatta işbirliğine dayalı not alma.

Günümüzde günlük tutmak, verimlilik, hafıza ve ivme ile yakından bağlantılıdır. Günlüğünüzden daha fazlasını istemeniz gayet normal. Belki girdileri yapılacaklar listenize bağlamak, rastgele aklınıza gelen fikirleri hedeflere dönüştürmek veya hem planlama hem de kişisel içgörüleriniz için tek bir çalışma alanı kullanmak istiyorsunuz.

Bu size uygunsa, en iyi günlük uygulamalarından biri olan ClickUp'ı keşfetmeye değer. Bu uygulamayı en iyi Day One Journal uygulaması alternatifi yapan şey, Belgeler, Not Defteri, Görevler, Hedefler ve AI destekli ClickUp Brain gibi gelişmiş özelliklere sahip olmasıdır. Tüm bu özellikler, yansımaları, eylemleri ve netliği tek bir uygulamada bir araya getirir.

İlk dijital günlüğünüzü oluşturmak için ClickUp'a ücretsiz kaydolun.