2025'te Verimli Takım Destek için En İyi Dahili Biletleme Yazılımı

"Hey, hızlı bir soru..." mesajları hiç bitmiyor. Birisi koridorda bozuk bir yazıcıyı bildiriyor. İK, işe alım belgelerini arıyor. Peki ya BT? Hala iki hafta önce bilet, bağlam veya takip olmadan bu erişim talebini kimin gönderdiğini bulmaya çalışıyor.

Eğer takımınızın destek sistemi bu kadar dağınıksa, değişiklik zamanı gelmiştir.

Dahili biletleme yazılımı, bu tür günlük çalışan taleplerini yönetmek için tasarlanmıştır. Dağınık mesajların yerine net bir süreç sunarak takımların zamanında yanıt verebilmesini sağlar.

Bu blog yazısında, ekiplerin düzenli çalışmasına ve daha hızlı yanıt vermesine yardımcı olacak en iyi iç bilet sistemlerinin paylaşımını yapacağız. 📈

Dahili biletleme yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Dahili yardım masası yazılımı seçerken, verimliliği artıran, ş Akışınızla uyumlu olan ve ilgili herkesin hayatını kolaylaştıran özelliklere odaklanın. Dahili biletleme yazılımınızda öncelik vermeniz gerekenler şunlardır:

*kullanıcı dostu gezinme: Sezgisel arayüzü ve çalışan el kitabı şablonlarıyla görevleri basitleştirir, takımınızın hızlı bir şekilde benimsemesini ve minimum eğitim almasını sağlar

özel süreçler: *Özelleştirilebilir ş Akışı ve tercihler ile takımınızın özel operasyonel ihtiyaçlarına sorunsuz bir şekilde uyum sağlar

Veriye dayalı içgörüler: Performansı izlemek ve iyileştirme fırsatlarını belirlemek için sağlam raporlama araçları aracılığıyla ayrıntılı analizler sunar

Birleşik sistemler: Kesintisiz entegrasyonlar sayesinde mevcut Kesintisiz entegrasyonlar sayesinde mevcut kurumsal işbirliği araçlarıyla sorunsuz bir şekilde senkronizasyon sağlar ve uyumlu bir ş Akışı deneyimi sunar

Akıllı atamalar: Otomasyonlu bilet yönlendirme ile destek taleplerini doğru takım üyelerine hızlı bir şekilde yönlendirerek çözümleri hızlandırır

Hareket halindeyken erişim: Takımınızın mobil erişilebilirlik sayesinde herhangi bir cihazdan, herhangi bir yerden biletleri yönetmesini sağlar

Geleceğe dönük büyüme: Ölçeklenebilir mimari ve fonksiyon sayesinde iç süreçleri aksatmadan kuruluşunuzun büyümesini destekler

Güvenilir yardım: Zorluklar ortaya çıktığında güvenilir destekle hızlı ve etkili yardım sağlar, takımınızın izlemesini sağlar

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanları, bilgi aramak için günde ortalama 25 mesaj gönderiyor ve yaklaşık her 5 çalışandan 1'i 50'den fazla mesaj gönderiyor. Bu, ayrıntıları izleme için harcanan çok fazla zaman demektir. ClickUp, bu süreci kolaylaştırmaya yardımcı olur. Biletler oluşturulur ve doğru kişiye atanır, tüm güncellemeler tek bir yerde tutulur. Her şey düzenli olduğunda, gidip gelmelerden kurtulabilir ve elinizdeki sorunu çözmeye odaklanabilirsiniz.

Dahili Biletleme Yazılımına Genel Bakış

İşte en iyi iç yardım masası sistemlerine kısa bir genel bakış.

Araç En uygun Anahtar özellikler Fiyatlandırma ClickUp Hepsi bir arada iç talep izleme ve görev yönetimi için en iyisi Takım boyutu: Formlar, otomasyon, AI Notetaker ve görev yönetimi ile merkezi destek ihtiyacı olan takımlar için ideal ClickUp Formları, AI Notetaker, toplantı tutanakları şablonu, otomasyon, görev yönetimi, Zoom, Slack ve Microsoft Teams ile entegrasyonlar Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal için özel seçenek mevcuttur Hiver Gmail'e zaten yatırım yapmış takımlar için en uygun Takım boyutu: Gmail'i birincil iletişim aracı olarak kullanan takımlar için ideal Gmail'i yardım masası, bilet izleme, takım işbirliği, gerçek zamanlı izleme ve e-posta şablonları haline getirir Lite: Kullanıcı başına aylık 24 $; Growth: Kullanıcı başına aylık 34 $; Pro: Kullanıcı başına aylık 59 $ Zendesk Basitlik ile gelişmiş özellikleri dengelemek için en iyisi Takım boyutu: Güçlü araçlara sahip basit bir arayüze ihtiyaç duyan büyük takımlar için ideal Özel bilet formları, iç bilgi tabanı, performans analizi, üçüncü taraf entegrasyonlar Suite Team: Ajan başına aylık 55 $; Suite Growth: Ajan başına aylık 89 $; Suite Professional: Ajan başına aylık 115 $ HappyFox Kod gerektirmeyen özelleştirilebilir ş akışları için en iyisiTakım boyutu: Otomasyonlu ş akışlarına ve kolay özelleştirmeye ihtiyaç duyan teknik olmayan takımlar için ideal Akıllı otomasyon, özelleştirilebilir bilet alanları, planlanmış raporlar, bilet segmentasyonu Temel: Kullanıcı başına aylık 29 $; Takım: Kullanıcı başına aylık 69 $; Pro: Kullanıcı başına aylık 119 $ Zoho Desk Bütçeye duyarlı küçük ve orta ölçekli takımlar için en iyisiTakım boyutu: AI destekli destek ve otomasyona ihtiyaç duyan küçük takımlar için ideal AI asistanı Zia, bilet otomasyonu, bağlama duyarlı yardım makaleleri, özelleştirilebilir gösterge panelleri Express: 9 $/ay; Standart: 20 $/ay; Profesyonel: 35 $/ay Freshservice ITIL uyumlu hizmet yönetimi için en iyisiTakım boyutu: Yapılandırılmış ş Akışı ve varlık yönetimi gerektiren BT takımları için ideal Varlık yönetimi, değişiklik yönetimi, hizmet kataloğu, görsel süreç tasarımcısı Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 19 $; Büyüme: Kullanıcı başına aylık 49 $; Pro: Kullanıcı başına aylık 99 $ SysAid Kapsamlı BT varlık entegrasyonları için en iyisi Takım boyutu: Derin varlık görünürlük ve otomasyonlu biletleme ihtiyacı olan BT takımları için ideal Varlık yönetimi, otomasyonla oluşturulan bilet, self servis portalı, uzaktan kontrol Özel fiyatlandırma ServiceNow Kurumsal ölçekli süreç düzenlemesi için en iyisiTakım boyut: Departmanlar arasında süreç yönetimine ihtiyaç duyan büyük kurumsal işletmeler için ideal Sanal Ajan sohbet robotları, hizmet katalogları, performans analizi, özelleştirilebilir ş Akışı Özel fiyatlandırma Jira Hizmet Yönetimi Geliştirme ile ilgili destek ekipleri için en iyisi Takım boyutu: Jira araçlarını kullanarak geliştirme ve destek ş akışlarının bağlantısını sağlayan ekipler için ideal SLA izleme, otomatik eskalasyonlar, Jira entegrasyonları, görev kategorizasyonu, atama ve durum güncellemeleri için önceden tanımlanmış kurallar Ücretsiz (üç temsilci için); Standart: Kullanıcı başına aylık 19,04 $; Premium: Kullanıcı başına aylık 47,82 $ Spiceworks Ücretsiz çözümler arayan küçük BT takımları için en iyisi Takım boyutu: Temel biletleme ve ağ taramasına ihtiyaç duyan küçük BT takımları için ideal Sorun izleme, ağ tarama, temel raporlama, topluluk erişimi Ücretsiz

🔍 Biliyor muydunuz? Bazı şirketler, ilk birkaç sayının proje kodlarını, departmanları ve hatta öncelik düzeylerini yansıtan akıllı bilet sayılandırma sistemleri kullanır.

En İyi Dahili Biletleme Yazılımı

Takımınızın günlük işlerini daha sorunsuz hale getirmek için bu öne çıkan araçları keşfedin. 🗂️

*clickUp (Hepsi bir arada iç talep izleme ve görev yönetimi için en iyisi)

Bir ekip arkadaşınız, bir dizüstü bilgisayar sorunuyla ilgili Slack mesajında sizi etiketler. Başka biri bunu bir elektronik tabloya kaydeder. Bu arada, BT ekibi beyaz tahtada çalışmaktadır. Beş farklı sekmeye bakarak, talebin işleme alınmış mı yoksa kaybolmuş mu olduğunu merak ediyorsunuz.

İşlerin yapıldığı yer dışında her yerde talepler olduğunda iç destek bu hale gelir.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, bu sorunu çözer.

Dahili biletleme ş Akışının her aşamasını yönetmek için tasarlanmıştır, böylece takımınız tüm bunları bir araya getirmek için zaman kaybetmez. Özelliklerini ayrıntılı olarak inceleyelim. 👇

*clickUp Formları

ClickUp Formlarını deneyin ClickUp Formları kullanarak net ve tutarlı iç talepler toplayın

Farklı departmanların isteklerini standart hale getirmek istediğinizi varsayalım. ClickUp Forms size bunu yapmanın temiz bir yolunu sunar. Koşul mantığı ekleyerek, bir kişinin seçimi doğrultusunda uyum sağlayan dinamik formlar oluşturabilirsiniz.

Örnek, İK departmanı istek türü olarak "Onboarding" (İşe Alım) seçeneğini seçtiğinde, form yeni çalışanın başlangıç tarihi, tercih ettiği cihaz ve takım yöneticisi bilgilerini girmek için alanları anında görüntüler. BT departmanı "Erişim İsteği" seçeneğini seçtiğinde, gerekli yazılım ve departman gibi farklı alanlar görüntülenir.

Her gönderim, doğru kuyruğa yönlendirilen bir ClickUp görevi haline gelir.

Önceden oluşturulmuş bilet gönderme formu ve Bilet Kategorileri, Bilet Durumu, Bilet Öncelik ve merkezi Bilet Gönderme Formu gibi kullanışlı görünümler içeren ClickUp Yardım Masası Bilet Şablonunu kullanarak daha hızlı başlayabilirsiniz.

✅ Bu video'da, takımınızın Otomasyonlar ve sıfır hatırlatıcı ile ş akışlarını saniyeler içinde nasıl taşıyabileceğini öğrenin.

Talepler gelmeye başladığında, ClickUp Automation tekrarlayan işleri halleder. Tasarım takımından birinin formunda "MacBook" ve "Acil" seçimlerini yaptığını varsayalım. Görevi BT ekibine atayan, kırmızı "Acil" etiketi uygulayan ve doğrudan "Yapılacaklar" sütununa taşıyan bir otomasyon tetikleyici kullanabilirsiniz.

Sırada: yorum kaosu.

ClickUp Assign Comments kullanarak yorumları eylem öğelerine dönüştürün

Görevler iç notları, kontrol listelerini ve soruları toplamaya başladığında, işler karmaşık hale gelebilir. ClickUp Assign Comments, belirli eylem öğelerini konu içinden alıp doğrudan atamanızı sağlar. Bu şekilde, kimin neyi yaptığı konusunda hiçbir karışıklık olmaz.

Örnek, yönetici'den biri "Perşembe gününe kadar monitör kurulumunu onaylayabilir misiniz?" şeklinde bir yorum yaparsa, bu yorumu Tesisler irtibat noktasına atayabilir. Bu kişi, yorumunu gelen kutusunda görür, ne beklendiğini tam olarak bilir ve tüm yorum geçmişini incelemek zorunda kalmadan sorunu çözebilir.

ClickUp Brain

ClickUp Brain özetleri ile hızlıca bilgi edinin

Yeni birisi işe yarım adım attığında, entegre AI asistanı ClickUp Brain, saniyeler içinde hız kazanmasına yardımcı olur.

Bir BT yöneticisinin hastalık izni aldığını ve yedeklemenin görevi devralması gerektiğini varsayalım. Sayfalarca yorumları okumak yerine, görevi açıp her şeyin gerçek zamanlı AI özetini görebilirler: neyin tamamlandı, neyin yapılacak ve neyin blok.

*clickUp'ın en iyi özellikleri

başvuru formlarını markanıza uygun hale getirin: *Formlarınızı, şirketinizin kimliğini yansıtan logo yerleştirme, arka plan temaları ve düğme renkleri ile özel hale getirin

Dahili iletişimi merkezileştirin: ClickUp Sohbet'i kullanarak, özel kanallarda veya doğrudan mesajlarda biletle ilgili tüm tartışmaları yönetin

talep akışını büyük ölçekte izleyin:* Form Merkezi'ne erişerek tüm departmanlardan gelen her gönderiyi görüntüleyin ve tek bir gösterge panelinde ilerlemeyi takip edin

*yerleşik iş yükü izleme özelliğini kullanın: ClickUp İş Yükü Görünümü'nü kullanarak takım kapasitesini izleyin, darboğazları önleyin ve iç desteği dengeleyin

*clickUp sınırları

ClickUp bir mobil uygulamanın sunsa da, bazı kullanıcılar bu uygulamanın masaüstü sürümünün tüm fonksiyonlarına sahip olmadığını düşünüyor

*clickUp fiyatlandırması

*clickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.180+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.440'dan fazla yorum)

*gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu Reddit kullanıcısının yorumuna göz atın:

Form özelliklerinin görünümünü gerçekten çok beğendim. Sezgisel görünüyor ve AI özelliği de oldukça havalı. Çok fazla form yanıtı almıyorum, ancak sürekli geri bildirimleri veya talepleri sıralıyorsanız bunun nasıl zaman kazandıracağını görebiliyorum. Ayrıca, formları daha fazla özel hale getirmenize izin veriyorlar. Kapak resimleri ve düğme renkleriyle biraz oynadım ve ön tanımlı ayarlara bağlı kalmamak güzel.

🧠 İlginç Bilgi: Bilet sayısındaki artış bir sorun gibi görünebilir, ancak sağlıklı organizasyonlarda bu genellikle şeffaflık ve iletişimin arttığını gösterir. Bilet kaydetmekten kaçınan takımlar, sorunların offline olarak daha da kötüleşmesine neden olur. İyi kullanılan bir sistem genellikle iyi yönetilen bir sistemdir.

2. Hiver (Gmail'e zaten yatırım yapmış takımlar için en iyisi)

hiver aracılığıyla

Hiver, takımların alışık oldukları e-posta ortamını terk etmelerini gerektirmeden Gmail gelen kutunuzu işlevsel bir yardım masası yazılımına dönüştürür. Çoğu çalışan her gün saatlerce gelen kutusunda vakit geçirir ve Hiver, insanların zaten iş yaptığı yere doğrudan biletleme fonksiyonu ekleyerek bundan yararlanır.

Yaklaşık 10 dakikalık bir kurulumun ardından, herkes tanıdık Gmail arayüzünden iş yapmaya başlayabilir. En güzel yanı ne mi? Kimlerin ne üzerinde çalıştığını gerçek zamanlı olarak görebilir ve ekibiniz kafa karıştırıcı e-posta zincirleri olmadan yanıtlar üzerinde işbirliği yapabilir.

Hiver'ın en iyi özellikleri

Şeffaf durum izleme ile biletlerin sahipliğini belirli takım üyelerine atayın, böylece sorumluluklar net kalır

Çakışma algılama özelliğini kullanarak birden fazla kişinin aynı bilete yanıt vermesini önleyin

Çözüm sürelerini ve takım iş yükü dağılımını gösteren performans raporları oluşturarak iç destek süreçlerini optimize edin

İletişimde tutarlılığı sağlamak için sık sorulan sorulara standart yanıtlar vermek üzere e-posta şablonları kullanın

Hiver sınırlamaları

Gelişmiş otomasyon özellikleri, diğer biletleme platformlarına kıyasla biraz sınır kalmaktadır

Self servis için yerleşik bilgi tabanı fonksiyonu yoktur

Bilet alanları ve ş Akışları için sınırlı özel alan seçenekleri

Hiver fiyatlandırması

Omnichannel paketi

Ücretsiz

Lite: Kullanıcı başına aylık 24 $

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 34 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 59 $

Elite: Özel fiyatlandırma

Canlı sohbet

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 11 $

Hiver puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.175+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (115+ yorum)

*gerçek kullanıcılar Hiver hakkında ne diyor?

İşte bu iç biletleme yazılımı hakkında bir G2 incelemesi:

Hiver ile, etkili bir şekilde iletişim kurabilen bir uzaktan takımını sürdürebiliyoruz. Hiver, ek bir yazılım eklemeye gerek kalmadan e-postaları bir tür "bilet sistemi"ne dönüştürmemizi sağlıyor. E-postaları atayabilme ve not bölümünde iletişim kurabilme özelliği, işbirliğini kolaylaştırıyor ve her e-posta ile ilgili tüm ayrıntıları e-postaya ek dosya olarak tutuyor, böylece bilgi aramak zorunda kalmıyoruz. Hiver'ın ayarı kolaydı ve GMail ile sorunsuz bir şekilde işliyor.

3. Zendesk (Basitlik ile gelişmiş özellikler arasında denge kurmak için en iyisi)

zendesk aracılığıyla

Hiçbir zorluk yaşamadan her şeyin işlediği hissini bilir misiniz? Zendesk işte budur.

Çalışanlarınız taleplerini göndermek için basit bir portal kullanırken, destek ekibi arka planda tüm güçlü özelliklerden yararlanır. Ayrıca, sistem kesintisi sonrasında ekibiniz biletlerle boğulduğunda, otomasyonlu yönlendirme ve önceliklendirme araçları herkesin akıl sağlığını korumasına yardımcı olur.

Zendesk'in en iyi özellikleri

Farklı departmanlar için, tüm gerekli bilgileri önceden toplayan özel bilet gönderme formları oluşturun

Hem destek temsilcilerinin hem de çalışanların erişebileceği bir iç bilgi yönetim sistemi oluşturun ve yaygın sorunlar için self servis kullanımını teşvik edin

Slack ve Jira dahil olmak üzere yüzlerce üçüncü taraf uygulamayla entegre ederek mevcut teknoloji altyapınızda sürekliliği sağlayın

Trendleri, darboğazları ve süreç iyileştirme fırsatlarını vurgulayan kapsamlı analiz gösterge panelleri aracılığıyla takım performansını izleme

Zendesk sınırları

Daha fazla temsilci ve özellik ekledikçe fiyatlandırma yapısı pahalı hale gelir

Arayüz, sunulan tüm fonksiyonlara ihtiyaç duymayan daha küçük takımlar için karmaşık gelebilir

Bazı kullanıcılar, Zendesk'in yoğun kullanım dönemlerinde performans düşüşleri yaşadığını ve bunun gerçek zamanlı sohbet ve diğer fonksiyonları etkilediğini bildiriyor

Zendesk fiyatlandırması

Suite Team: Ajan başına aylık 55 $ (yıllık faturalandırılır)

Suite Growth: Ajan başına aylık 89 $ (yıllık faturalandırılır)

Suite Professional: Ajan başına aylık 115 $ (yıllık faturalandırılır)

Suite Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zendesk puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (6.150'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (4.030'dan fazla yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Zor bir sorun çözüldüğünde, bunu bir "nasıl yapılır" kılavuzuna dönüştürün. Böylelikle, mevcut sorunu çözmüş ve gelecek için bir kaynak oluşturmuş olursunuz, böylece aynı sorunun bildirilme sayısının azalması sağlanır.

4. HappyFox (Kod gerektirmeyen özelleştirilebilir ş Akışı için en iyisi)

happyFox aracılığıyla

HappyFox, zor işleri otomasyonla yapıp biletlemeyi kolaylaştırır. Konu veya aciliyetine göre sorguları doğru temsilciye yönlendirmek için kurallar ayarlayarak çözümleri hızlandırırsınız.

Gösterge paneli, bilet durumlarını net bir şekilde gösterir, böylece hiçbir şey kaybolmaz. E-ticaret platformlarından müşteri bilgilerini alır ve temsilcilere hızlı bir şekilde bağlam sağlar. Bir talebin finans departmanına ulaşmadan önce üç onaydan geçmesi mi gerekiyor? Sadece harita. Sistem, BT acil durumlarından can sıkıcı ofis sıcaklığı şikayetlerine kadar her şeyi halleder.

HappyFox'un en iyi özellikleri

Gelen talepleri departman, öncelik ve gerekli becerilere göre otomatik olarak segmentlere ayırarak biletlerin doğru takım üyelerine ulaşmasını sağlayın

Belirli koşullar sağlandığında belirli eylemleri tetikleyici Akıllı Kurallar yapılandırın

Farklı departmanlar (BT, İK, Tesisler) için tam olarak ihtiyaç duyulan bilgileri içeren özel bilet alanları ve kategorileri oluşturun

İlgili anahtar metrikleri içeren ve paydaşların gelen kutularına otomatik olarak ulaşan planlanmış raporlar oluşturun

HappyFox sınırları

Bağımlılık veya koşul alanlar için destek sunmaması, karmaşık ş akışlarını ve veri yakalama gereksinimlerini kısıtlayabilir

Kullanıcılar, e-postalarda diğer kişileri CC'ye ekleyememe veya diğer takım üyeleri tarafından oluşturulan biletlere erişememe gibi ara sıra yaşanan aksaklıklar bildirdi

HappyFox fiyatlandırması

Temsilci tabanlı fiyatlandırma

Temel: Kullanıcı başına aylık 29 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 69 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 119 $

kurumsal PRO: Özel fiyatlandırma

*sınırsız sayıda temsilci

Büyüme: 1.999 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Ölçek: 3.999 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Scale Plus: Aylık 5.999 $ (yıllık faturalandırılır)

Ultimate: Özel fiyatlandırma

HappyFox puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (130'dan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (90'dan fazla yorum)

*gerçek kullanıcılar HappyFox hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu, iç biletleme yazılımının kuruluşlarındaki çalışanların deneyimini nasıl iyileştirdiğini şöyle anlatıyor:

HappyFox, şirketimizin sorunları çözmesine yardımcı olmak için tüm farklı takımlar arasında iletişimi sağlar. Her bir biletin süreçteki konumunu kolayca izleme ve takip için kolay bir yoldur.

5. Zoho Desk (Bütçeye duyarlı küçük ve orta boyutlu takımlar için en iyisi)

zoho Desk aracılığıyla

Zoho Desk'in öne çıkan özelliği, bilet bağlamını ve duyguyu anlayan AI asistanı Zia'dır. Böylece, birisi yazıcıyla ilgili büyük harflerle yazılmış öfkeli bir e-posta gönderdiğinde, Zia bunu otomatik olarak yüksek öncelikli olarak işaretler. Arayüz o kadar temizdir ki, teknoloji konusunda en az bilgisi olan çalışanlarınız bile yardım istemeden isteklerini gönderebilir.

Takımların sevdiği bir başka şey: çalışan memnuniyeti derecelendirmeleri, çözümlerinizin sorunu gerçekten çözüp çözmediğini veya sadece bir kutuyu işaretleyip işaretlemediğini size gösterir.

Zoho Desk'in en iyi özellikleri

Takımın kendi kuyruğunu, otomasyon kurallarını ve SLA'larını koruduğu, ancak departmanlar arası görünürlüğü sağlayan sezgisel departman portalları aracılığıyla biletleri düzenleyin

Ajanların farklı bilet türleri için harcadıkları zamanı kaydeden zaman takibi özelliklerini uygulayın

Talep gönderilmeden önce bilet açıklamasındaki anahtar kelimelere göre otomatik olarak çözüm önerileri sunan, bağlama duyarlı yardım makaleleri oluşturun

Farklı paydaşlar için gereksiz bilgilerle onları boğmadan ilgili metrikleri gösteren, takıma özel gösterge panelleri oluşturun

Zoho Desk sınırlamaları

Daha karmaşık özel özelleştirmeler, Zoho'nun Deluge komut dosyası diline aşina olmayı gerektirir

Platformun telefon özellikleri sınırlıdır ve bazı kullanıcılar belgelerin yetersiz ve fonksiyonun eksik olduğunu düşünmektedir

Kullanıcılar, Zoho Desk'i Office 365 ile entegre ederken zorluklar yaşamıştır

Geri bildirimler, Zoho'nun desteğinin yanıt verme konusunda yavaş olabileceğini ve karmaşık sorunları çözmede yetersiz kalabileceğini gösteriyor

Zoho Desk fiyatlandırması

Express: Aylık 9 $

Standart: Aylık 20 $

Profesyonel: Aylık 35 $

Kurumsal: Aylık 50 $

Zoho Desk puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (6.345+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.200'den fazla yorum)

*gerçek kullanıcılar Zoho Desk hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

Zoho Desk'te en çok sevdiğim şey, sezgisel arayüzü ve destek biletlerinin kolayca yönetilebilmesidir. Otomasyonlar ve ş Akışı kuralları, takım verimliliğini artırmaya ve yanıt sürelerini kısaltmaya yardımcı olur. Ayrıca, Zoho ekosistemindeki diğer araçlarla entegrasyonlar, deneyimi daha da eksiksiz ve merkezi hale getirir.

💡 Profesyonel İpucu: Bilet hacmi tükenmişliğe yol açabilir. Takımın iş yükünü izleyin ve bilet işleme süresini takip ederek bilet yorgunluğunu izleyin. Aynı kişi çok sayıda bileti işliyorsa, işleri taze tutmak için mola verin veya sorumlulukları dönüşümlü olarak dağıtın.

6. Freshservice (ITIL uyumlu hizmet yönetimi için en iyisi)

freshservice aracılığıyla

Freshservice, bilgi teknolojisi altyapı kütüphanesini (ITIL) şaşırtıcı derecede erişilebilir hale getirir. Bu sistemi etkili bir şekilde kullanmak için bir dizi sertifikaya ihtiyacınız yoktur.

Neden farklı? Biletleriniz, varlıklarınız ve değişiklikleriniz arasındaki ilişkiler görsel olarak birbirine bağlıdır. Böylece, birisi hesap yazılımının çalışmadığını bildirdiğinde, bunun hangi sunucuda olduğunu, başka kimlerin etkilenebileceğini ve son zamanlarda yapılan herhangi bir değişikliğin buna neden olup olmadığını hemen görebilirsiniz.

Hizmet kataloğu ayrıca, belirsiz "bunu düzeltmeme yardım edin" e-postalarını, önceden ihtiyacınız olan tüm ayrıntıları içeren yapılandırılmış taleplere dönüştürür.

Freshservice'in en iyi özellikleri

Otomasyonlu keşif araçlarıyla donanım ve yazılım varlıklarını yaşam döngüleri boyunca izleme

Hizmet kesintilerini önlemek için yerleşik risk değerlendirmesi, onay ş Akışı ve geri alma planları ile değişiklik yönetimi süreçlerini uygulayın

Biletler arasında ana-alt ilişkiler oluşturarak, bireysel olayları ve bunların özel çözümlerini izlemeye devam ederken, altta yatan sorunları da ele alın

Görsel süreç tasarımcısını kullanarak, kod yazmadan birden fazla departmanı ve onay aşamasını kapsayan karmaşık hizmet ş Akışlarını harita

Freshservice sınırları

Kullanıcılar, formları, kategorileri ve temsilci arayüzünü özel olarak özelleştirmede kısıtlamalar olduğunu bildiriyor

AI ajanı Freddy'nin kullanıcı taleplerini yanlış yorumladığı not edilmiştir

Ş Akışı Otomasyonu, döngü gibi özelliklerden yoksundur ve çoğu iç bilet sistemine kıyasla yapılandırması karmaşık olabilir

Freshservice fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 19 $ (yıllık faturalandırılır)

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 49 $ (yıllık faturalandırılır)

Pro: Kullanıcı başına aylık 99 $ (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Freshservice puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.250'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (595+ yorum)

*gerçek kullanıcılar Freshservice hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu bunu şöyle özetledi:

Freshservice, BT global takımımıza biletleri, talepleri ve değişiklikleri yönetmek için tek bir yer sağladı — temiz bir arayüz ve sorunsuz ş Akışı ile. Kullanıma sunulduğundan bu yana, çözüm sürelerini yaklaşık %35 azalttık ve verimliliğin %25 arttığını gördük. Hizmet kataloğu, otomasyon ve Microsoft 365 entegrasyonu, hem BT hem de kullanıcılar için işleri kolaylaştırdı. Raporlama biraz daha esnek olabilir — özel ihtiyaçlarımız için özel gösterge panelleri oluşturmak biraz iş alıyor. Çin'deki kullanıcılarımız için ise ara sıra performans sorunları yaşanıyor. Ancak genel olarak, sağlam bir platform ve bunlar sadece iyileştirilmesi gereken alanlar.

7. SysAid (Kapsamlı BT varlık entegrasyonları için en iyisi)

sysAid aracılığıyla

SysAid, bilet sisteminizi sorunları oluşturan donanım ve yazılımlara doğrudan bağlantı sağlar. Sorun türüne veya teknisyenlerin uzmanlık alanlarına göre biletleri atamak için ş akışları oluşturarak zamandan tasarruf edersiniz. Varlık yönetimi özelliği, sunucular ve dizüstü bilgisayarlar gibi cihazları gerçek zamanlı olarak izler.

Self servis portalı, destek ekipleri yaygın sorunların çözümlerini belgeledikçe organik olarak büyüyen bir bilgi tabanı aracılığıyla bilet hacmini azaltır. Etkileyici bir şekilde, SysAid anahtar altyapı bileşenlerini izler ve potansiyel sorunlar ortaya çıktığında otomatik olarak bilet oluşturur.

SysAid'in en iyi özellikleri

Teknisyenlerin bilet arayüzünden doğrudan kullanıcıların cihazlarını kontrol etmelerini sağlayan uzaktan kontrol özellikleriyle sorunları daha hızlı çözün

Önemli varlıkları sürekli olarak izleyin ve önceden tanımlanmış eşikler aşıldığında otomatik biletler oluşturun

Sorunlar ortaya çıktığında etkisini anlamak için varlıklar, hizmetler ve süreçler arasındaki ilişkileri harita eden kapsamlı bir Yapılandırma Yönetimi Veritabanı (CMDB) oluşturun

Talep türüne göre kullanılabilir alanları değiştiren dinamik formlar oluşturarak, her bir özel sorun kategorisi için tam olarak gerekli bilgileri topladığınızdan emin olun

SysAid sınırları

Kullanıcılar, mobil arayüzün kullanıcı dostu olmadığını, simge yerleşimi ve boyutlandırma gibi sorunlar olduğunu bildirmiştir

SysAid'in e-posta anket sıklığı yaklaşık 10 dakikada sabitlenmiştir ve bu süre ayarlanamaz

Sistemde, bilet atamalarıyla ilgili sorunlar ve metin yanıtlarına resim ekleyememe gibi sorunlar dahil olmak üzere, kalıcı hatalar olduğu bildirilmektedir

SysAid fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SysAid derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (710+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (485+ yorum)

*gerçek kullanıcılar SysAid hakkında ne diyor?

Capterra yorumcusunun bu iç biletleme yazılımı hakkındaki görüşü şöyle:

SysAid ile ilgili genel deneyimim, varlık yönetimi, iş emri izleme ve satın alma talepleri için otomasyonlu iş akışları gibi temel fonksiyonları açısından olumlu olmuştur. Bu özellikler, özellikle küçük BT departmanımızda verimliliğimizi önemli ölçüde artırmıştır. Ancak, kullanıcı arayüzü daha kullanıcı dostu olabilir ve Self-Service Portal'da, özellikle şifre sıfırlama fonksiyonunda bazı sorunlarla karşılaştık. Kullanıma hazır deneyim fena değildi, ancak ihtiyaçlarımızı tam olarak karşılamak için daha fazla iyileştirme potansiyeli olduğunu düşünüyoruz.

🧠 İlginç Bilgi: Bazı eski sistemlerde, özellikle büyük şirketlerde veya devlet kurumlarında, onlarca yıl öncesine ait açık biletler hala bulunabilir. Bu "zombi biletler" dijital fosiller gibidir; kimse onları kapatmaz, ama kimse silmek de istemez.

8. ServiceNow (Kurumsal ölçekli süreç düzenlemesi için en iyisi)

serviceNow aracılığıyla

Hiç karmaşık bir talebi birden fazla departmana yönlendirip, sonunda şirketin boşluğunda kaybolmasını izlediğiniz oldu mu? ServiceNow tam da bu sorunu çözüyor.

Platform, çoğu biletin kaybolduğu zorlu devir teslim işlemlerinde mükemmeldir. Finans onay akışınız doğrudan BT tedarikine, ardından kurulum için tesislere aktarılır; tüm bunlar kimseyi zorlamadan gerçekleşir. Chatbot, birisi "dizüstü bilgisayarım bozuldu" ile "yazılım erişimi gerekiyor" yazdığında bunu gerçekten anlar ve tamamen farklı süreçleri otomatik olarak başlatır.

Ayrıca, kapsamlı pazar yeri, temel biletleme ötesinde özel fonksiyonlar için önceden oluşturulmuş uygulamalar sunar.

ServiceNow'un en iyi özellikleri

Rutin talepleri otomatik olarak işleyen, gerekli bilgileri toplayan ve insan müdahalesi olmadan arka uç süreçlerini yürüten Sanal Ajan sohbet robotlarını uygulayın

Kuruluş genelinde mevcut hizmetleri, beklenen teslimat sürelerini ve ilgili maliyetleri bildiren kademeli teklifler içeren hizmet katalogları oluşturun

Performans Analitiği'ni kullanarak etkileşimli gösterge paneli ve trend analizi yoluyla darboğazları, süreç verimsizliklerini ve iyileştirme fırsatlarını belirleyin

Her destek ekibi üyesinin fonksiyonuna göre ihtiyaç duyduğu ilgili araçları ve bilgileri gösteren rol tabanlı ana sayfaları ve çalışma alanlarını yapılandırın

ServiceNow sınırları

Platformun karmaşıklığı genellikle özel yöneticiler ve geliştiriciler gerektirir, bu da operasyonel giderlerin artmasına neden olur

Kullanıcılar, belirli modüllerde yavaş yükleme süreleri ve düşük performans bildirdiler

Yüksek fiyatı, birçok orta boyutlu şirket için ulaşılamaz hale getiriyor

Yöneticiler, yetersiz belgelemenin yapılandırma ve sorun gidermeyi zorlaştırabileceğini not etmiştir

ServiceNow fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ServiceNow derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.290+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (310+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Neden bu sürece biraz eğlence katmıyorsunuz? Hızlı çözümler için takımların puan kazandığı bir bilet çözüm liderlik tablosu oluşturun. Bu, morali yüksek tutar ve herkesin işine odaklanmasını sağlar.

9. Jira Service Management (Geliştirme ile ilgili destek ekibi için en iyisi)

jira Hizmet Yönetimi aracılığıyla

Jira Service Management sohbete girene kadar destek ekipleri ve geliştiriciler nadiren aynı dili konuşurlar. Bu platform, destek personeliniz ve geliştirme ekibiniz arasında sorunsuz bir geçiş sağlar.

Sihir, perde arkasında gerçekleşir: destek temsilcileri bir yardım masası arayüzünde iş yaparken, geliştiriciler aynı biletleri tanıdık Jira panolarında görürler. Bu pazarlama talebi, kimse ayrıntıları kopyalayıp yapıştırmadan otomatik olarak geliştirme takımının sprint planlaması görünür. Her şey yaşam döngüsü boyunca bağlantılı kalır.

Confluence gibi diğer Atlassian ürünlerini zaten kullanan takımlar, yaygın ş Akışları için yerleşik şablonlar sayesinde kurulumunu kolay buluyor.

Jira Service Management'ın en iyi özellikleri

Destek biletlerini Jira Software'deki geliştirme sorunlarına doğrudan bağlantı kurarak, kullanıcılar tarafından bildirilen sorunlar ile bunları çözen kod değişiklikleri arasında izlenebilirliği koruyun

Önemli sorunların son tarihler geçmeden uygun şekilde ele alınmasını sağlayan otomasyon eskalasyonlarıyla SLA izleme uygulayın

Temsilcilerin kendilerine atanan işlere odaklanmalarına yardımcı olurken, yöneticilere genel iş yükü dağıtımına görünürlük sağlayan kuyruk tabanlı görünümleri yapılandırın

Bilet kategorizasyonu, atama ve durum güncellemeleri gibi rutin görevleri gerçekleştiren görsel bir oluşturucu aracılığıyla önceden tanımlanmış kurallar tasarlayın

Jira Hizmet Yönetimi sınırları

Yapılandırma, Jira kavramlarına aşina olmayı gerektirir

Bilgi tabanı fonksiyonelliği, özel çözümlerden daha az sağlamdır

Gelişmiş özel ayarlar için ek ücret karşılığında Atlassian Marketplace uygulamaları gerekebilir

Jira Hizmet Yönetimi fiyatlandırması

Ücretsiz (üç temsilci için)

Standart: Kullanıcı başına aylık 19,04 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 47,82 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma (yıllık faturalandırma)

jira Service Management derecelendirmeleri ve yorumları*

G2: 4. 2/5 (780+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (715+ yorum)

10. Spiceworks (Ücretsiz çözümler arayan küçük BT takımları için en iyisi)

spiceworks aracılığıyla

Küçük BT takımları genellikle bütçelerini araçlara harcamak veya e-posta konularıyla idare etmek gibi zorlu bir seçimle karşı karşıya kalır. Spiceworks bu ikilemi ortadan kaldırır.

Sorun izleme, e-posta bildirimleri, temel raporlama gibi temel özelliklerin yanı sıra, cihazları otomatik olarak keşfetmek için ağ taraması gibi beklenmedik bonuslar da elde edeceksiniz. Arayüz, tasarım ödülleri kazanmayacak, ancak günlük destek verimli bir şekilde yönetiyor.

Gizli hazine, topluluk erişiminde yatıyor. Spiceworks ağındaki binlerce BT uzmanı, gerçek dünyada test ettikleri çözümleri paylaşım yapıyor. Resmi destek süreçlerini yeni kuran takımlar için bu, finansal engelleri ortadan kaldırıyor ve her şeyi tek başına çözme zorunluluğunun getirdiği izolasyonu ortadan kaldırıyor.

Spiceworks'ün en iyi özellikleri

Ağınızı otomatik olarak tarayarak cihazları keşfedin ve envanterini çıkarın, destek biletlerine doğrudan bağlantı sağlayan temel bir varlık veritabanı oluşturun

Tekrarlanan biletleri azaltmaya yardımcı olurken kullanıcılara SSS'lere anında yanıtlar sağlayan, yaygın çözümlerin temel bilgi tabanını oluşturun

Takım performansına ve destek trendlerine ilişkin içgörü sağlayan bilet hacmi, yanıt süreleri ve çözüm metrikleri hakkında önemli raporlar oluşturun

Uyumluluk denetimleri için bilet günlüklerini dışa aktarın, kapsamlı ve düzenli kayıtlarla yasal gerekliliklere uyumu sağlayın

Spiceworks sınırları

Reklam destekli model, reklamların arayüzü doldurduğu anlamına gelir

Kuruluşlar büyüdükçe, SQLite veritabanı arka ucu performans darboğazlarına neden olabilir

Gelişim hızı ticari rakiplerine göre daha yavaştır

Kullanıcılar, raporlama özelliklerinin sınır olduğunu ve arama fonksiyonunun kullanışsız olabileceğini not etmiştir

Spiceworks fiyatlandırması

Ücretsiz

Spiceworks derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (310+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (565+ yorum)

Dahili Operasyonlarınız ClickUp'ı Bekliyordu

Dahili biletleme, form gönderisinden çözüme kadar her şeyin tek bir yerde gerçekleştiği durumlarda en iyi şekilde işler.

ClickUp size bu yapıyı sağlar. Dağınık araçlara veya manuel güncellemelere güvenmeden dinamik formlar oluşturabilir, yönlendirmeyi otomasyonlayabilir, sorumlulukları atayabilir ve departmanlar arasında her talebi izleme yapabilirsiniz.

Diğer platformlar belirli güçlü yönler sunarken, ClickUp karmaşıklık eklemeden iç destek ş akışını kapsar. Ekibinizle birlikte ölçeklenebilecek şekilde tasarlanmıştır ve mevcut çalışma şeklinize uyum sağlayacak kadar esnektir.

ClickUp'a bugün kaydolun! ✅