Notion'da Veritabanı Nasıl Oluşturulur?

Notion'daki yapılandırılmamış bir çalışma alanı, kısa sürede sayfa ve bloklardan oluşan bir labirente dönüşebilir.

Önemli notlar dijital karanlıkta kaybolabilir veya kaybolabilir, bu da düzeni sağlamayı zorlaştırır.

Ancak, bir Notion veritabanı oluşturmak bu kaosa düzen getirebilir ve zaman kazandırabilir. Son teslim tarihlerini takip ederken, projeleri yönetirken veya içerik planlarken bilgilerinizi yapılandırabilir, filtreleyebilir ve birbirine bağlayabilirsiniz.

Bu kılavuzda, Notion'da bir veritabanı oluşturmayı inceledik. Artık özelleştirilebilir bir biçimde yapılandırılmış bilgilerle iş yapma zamanı!

⏰ 60 saniyelik özet Notion veritabanı, Notion içindeki yapılandırılmış verileri esnek, özelleştirilebilir bir tablo veya liste içinde depolar, düzenler ve yönetir

Notion veritabanında, metin, tarih ve onay kutuları gibi özel özellik türlerini kullanarak verileri filtreleyebilirsiniz

İlgili veritabanlarını, veri bağlantıları için ilişkiler ve rollup'larla bağlayabilirsiniz

Kullanıcılar verileri farklı görünümlerde (tablo, pano, galeri, takvim) görselleştirebilir ve veritabanı şablonları ve filtreleri ile iş akışlarını otomatikleştirebilir

Ancak Notion, gelişmiş otomasyon özelliklerinden yoksundur ve birçok iş akışı için manuel güncellemeler gerektirir

Büyük veritabanları yavaşlayabilir, yükleme sürelerini ve yanıt hızını etkileyebilir

ClickUp , otomasyon, zaman takibi ve raporlama ile görev ve proje yönetiminde mükemmeldir

ClickUp Tablo Görünümü, veritabanlarını ve görev yönetimini yönetmek için toplu düzenleme, özel alanlar ve filtreleme seçenekleri sunar

Notion Veritabanı Nedir?

Notion veritabanı, bilgileri yapılandırılmış ve özelleştirilebilir bir şekilde depolamanızı ve düzenlemenizi sağlar. Statik elektronik tablolar veya dağınık notların aksine, Notion'daki veritabanı blokları, verilerinizi birden çok görünümde sıralamanıza, filtrelemenize ve bağlamanıza olanak tanır. Tek bir alanda tablolar, panolar, takvimler ve listeler düşünün.

notion aracılığıyla

Her Notion veritabanı, metin, tarih, etiket veya onay kutuları gibi ayrıntıları tanımlayan özelliklere (sütunlar) sahip girdiler (satırlar) içerir. Bunlar, organizasyon ve iş akışı otomasyonu için diğer veritabanlarına bağlanabilir.

Örneğin, Notion veritabanınız proje yönetimi sırasında farklı görünüm düzenleriyle görevleri, son tarihleri, atanan kişileri ve durumları izleyebilir. Bu, ilerlemeyi bir bakışta görmenize yardımcı olur.

Notion veritabanı kullanmanın avantajları

Notion'un ileri düzey kullanıcıları için veritabanları, verimlilik ve özelleştirme konusunda yepyeni bir seviyeye ulaşmanızı sağlar. Bununla şunları yapabilirsiniz:

Standart veritabanı şablonlarının ötesinde, benzersiz ihtiyaçlara uyum sağlayan kişiselleştirilmiş iş akışları ve sistemler oluşturun ✅

Formüller, ilişkiler ve rollup'lar kullanarak karmaşık süreçleri otomatikleştirin, tekrarlayan görevleri yönetin ve zamandan tasarruf edin ✅

Verileri birden çok biçimde (tablolar, panolar, takvimler, zaman çizelgeleri) görselleştirin ve farklı bakış açılarından eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin ✅

İlişkiler ve bağlantılı veritabanları aracılığıyla birbirine bağlı sistemler kurarak dinamik bir bilgi ekosistemi oluşturun ✅

Gelişmiş filtreleme ve sıralama özellikleriyle verileri iyileştirin, büyük veri kümeleri içindeki önemli bilgilere hızlı erişim sağlayın ✅

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %30'u araştırma ve bilgi toplama için AI araçlarına güveniyor. Peki, iş yerinde kaybettiğiniz o dosyayı veya kaydetmeyi unuttuğunuz önemli Slack konusunu bulmanıza yardımcı olacak bir AI var mı? Evet! ClickUp'ın yapay zeka destekli Bağlantılı Arama özelliği , entegre üçüncü taraf uygulamalar dahil olmak üzere tüm çalışma alanı içeriğinizi anında arayarak içgörüler, kaynaklar ve cevaplar sunar . ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği ile haftada 5 saate kadar zaman kazanın!

Notion Veritabanı görünüm türleri

Notion veritabanları akıcı bir şekilde çalışır; bilgilerinizi nasıl görüntülemek istediğinize bağlı olarak farklı veri türleri için farklı biçimlerde görüntülenebilir.

İşte kullanışlı bir liste:

Satır içi Veritabanı: Mevcut bir Notion sayfasına gömülür

Tam Sayfa Veritabanı: Bağımsız ve yeni bir veritabanı oluşturur

Tablo Görünümü : Yapılandırılmış veriler ve ayrıntılı izleme için elektronik tablo benzeri bir tablo düzeni sunar

Pano Görünümü (Kanban) : Sürükle ve bırak işlevine sahip Kanban tarzı bir pano sunar, : Sürükle ve bırak işlevine sahip Kanban tarzı bir pano sunar, Notion proje yönetimi için idealdir

Liste Görünümü : Notları veya yapılacak işleri basit bir doğrusal liste halinde düzenler

Takvim Görünümü : Etkinlik planlama ve zamanlama için veritabanı girdilerini tarihe göre görüntüler

Galeri Görünümü : Girdileri görsel kartlar halinde gösterir, portföyler veya içerik kitaplıkları için kullanışlıdır

Zaman Çizelgesi Görünümü: Gantt grafiği düzeninde proje durumunu ve zaman çizelgelerini izler

💡Profesyonel İpucu: Veritabanınızın üst kısmında, tek tek görünüm sekmelerine tıklayarak mevcut görünümler arasında geçiş yapabilir veya "+ Görünüm" seçeneğine tıklayarak bir görünüm ekleyebilirsiniz

Notion'da Veritabanı Oluşturma Adım Adım Kılavuzu

Notion veritabanı oluşturmak, platformda verilerinizi yönetmenin ilk adımıdır. Notion veritabanları oluşturmak için adım adım izlenecek süreç aşağıda açıklanmıştır:

Adım 1: Notion'da yeni bir sayfa açın

Notion, veritabanları gibi sayfalar üzerinde çalışır. Her yeni sayfa, aynı veritabanına eklenen yeni bir öğeye eşittir. Belirli projeler, görevler veya veri yönetimi ihtiyaçları için sayfalar oluşturabilirsiniz.

Notion'a gidin ve kenar çubuğundaki '+' veya mavi "yeni" düğmesine tıklayarak yeni bir sayfa oluşturun

Ayrıca Ctrl + N (Windows) veya Cmd + N (Mac) tuşlarına basabilirsiniz

Yeni veritabanınıza açık bir başlık verin

📌 Ayrıca, /table view, /board view, /gallery view gibi komutları yazarak tercih ettiğiniz düzende bir veritabanı oluşturabilirsiniz

Adım 2: Veritabanı ekleyin

Notion, çeşitli veri kaynaklarını ve türlerini barındırabilecek birden fazla veritabanı biçimi sunar. İş akışınıza en uygun tablo, Kanban panosu veya takvim gibi bir yapı seçebilirsiniz.

/database yazın ve istediğiniz veritabanı biçimini/görünümünü seçin

📌 Hangi türü seçeceğinizden emin değilseniz, satır içi veritabanıyla başlayın. Bu, mevcut bir iş akışı içinde oluşturmanıza ve daha sonra özel bir alan için tam sayfa veritabanına dönüştürmenize olanak tanır!

İçerik takvimi oluştururken, yapılandırılmış veri girişi için Tablo biçimini kullanalım.

📌 Veritabanınızdaki her öğe bir satırdır, yani kendi başına mevcut bir sayfadır. Herhangi bir veritabanı girdisini açarak daha fazla içerik içeren tam sayfaya erişebilirsiniz.

Bağlantılı bir veritabanı oluşturmak için aşağıdakileri yapın:

Mevcut veri kaynağınız Notion çalışma alanınız içindeki başka bir veritabanı ise /bağlı veritabanı komutunu kullanın

Verileriniz CSV biçimindeyse, verileri doğrudan bir Notion veritabanına içe aktarın

Kolayca içe aktarılamayan bir veri kaynağına bağlanmanız gerekiyorsa Notion API'sini kullanın

Adım 3: Veritabanı özelliklerini özelleştirin

Her girdi hakkında belirli bilgiler içeren özellikler ekleyin (ör. görev adı, son teslim tarihi, durum). Bunlar, bir elektronik tablodaki sütunlara benzer. Bunları ekleyebilir, gizleyebilir ve özelleştirebilirsiniz.

Ön tanımlı sütunun yanındaki '+' işaretine tıklayarak yeni özellikler ekleyin

📌 Notion'da "ad" alanı zorunludur. Bizim "başlık" olarak değiştirdiğimiz gibi yeniden adlandırabilirsiniz, ancak ön tanımlı olarak görünür.

Bir Reddit kullanıcısı bunu Notion'un dezavantajlarından biri olarak nitelendiriyor ve şöyle diyor:

Benim için en can sıkıcı şey, zorunlu olarak doldurulması gereken Ad alanı. Bu benim en büyük sıkıntım. "

Adım 4: Veritabanına bilgi eklemeye başlayın

Girdiler (veya satırlar) eklemek, önemli tarihler, görevler, farklı biçimler vb. gibi ilgili veritabanı öğelerini depolamanızı sağlar.

Bir alana gidin ve ilgili verileri manuel olarak girmeye başlayın

📌"Tarih" veya "Durum" gibi özellikler oluşturulduğunda Notion alanı otomatik olarak biçimlendirilir. Bu sayede takvimden (farklı tarih biçimlerinde) veya açılır menüden kolayca bilgi ekleyebilirsiniz.

Ayrıca okuyun: En İyi Ücretsiz Veritabanı Yazılımları

Adım 5: Filtreler, sıralama ve gruplama uygulayın

Filtreler, sıralama ve gruplama, ilgili bilgilere hızlı erişim sağlayarak verileri yönetmenize yardımcı olur.

Filtreleme, yalnızca belirli kriterleri karşılayan veritabanı girdilerini görüntülemenizi sağlar.

Notion veritabanı görünümünün sağ tarafındaki "Filtre" düğmesine tıklayın

Filtrelemek istediğiniz özelliği seçin (örneğin, biz "durum" seçeneğini seçtik)

Filtre kriterlerini seçin (örneğin, "durum"da "tamamlandı"yı seçtik)

📌 Notion, "Ve" ve "Veya" mantığını kullanan basit ve gelişmiş filtreler sunar. "+ Filtre Ekle" seçeneği, birden fazla filtre eklemenizi sağlar.

Sıralama, veritabanı girdilerinizi seçilen bir özelliğin değerlerine göre belirli bir sırayla düzenler. Bu, bilgileri bulmayı ve kalıpları tanımlamayı kolaylaştırır.

Veritabanı görünümünün sağ tarafındaki filtre simgesinin yanındaki "Sırala" simgesini seçin

Sıralamak istediğiniz özelliği seçin (örneğin, biz "tarih" seçeneğini seçtik)

Tırmanan veya alçalan siparişle sıralamayı seçin

Gruplama, veritabanı girdilerinizi seçilen bir özelliğin değerlerine göre kategorilere ayırır. Bu, veritabanınızda görsel bölümler oluşturarak ilgili girdileri bir arada görmeyi kolaylaştırır.

Veritabanı görünümünüzün sağ üst köşesindeki mavi "Yeni" düğmesinin yanındaki üç noktaya gidin ve "Grup" seçeneğini seçin

Gruplamak istediğiniz özelliği seçin (örneğin, biz "çoklu seçim kategorisi"ni seçtik)

Notion şablonlarını, otomasyonlarını ve ilişkileri de kullanabilirsiniz. İlişkiler, veritabanlarını birbirine bağlamanıza olanak tanır. Görevlerinizi belirli projelere bağlamayı veya kişileri müşteri anlaşmalarına bağlamayı düşünün.

Bu, birbirine bağlı verilerden oluşan bir ağ oluşturarak farklı bağlamlarda bilgileri filtrelemeyi, sorgulamayı ve görüntülemeyi kolaylaştırır. Benzer şekilde, şablonlarla projelerinize hızlı bir başlangıç yapabilir ve Notion'da bir gösterge paneli oluşturabilirsiniz.

Ancak, Notion'da yerel veya gelişmiş otomasyon tetikleyicileri yoktur. Bu özellikler için Notion entegrasyonlarını kullanabilir ve bunları üçüncü taraf araçlarla entegre edebilirsiniz.

API'sini kullanarak, bir görev güncellendiğinde bildirim gönderme veya belirlenen kriterlere göre yinelenen girdiler oluşturma gibi manuel işleri azaltan otomasyonlar kurar. Bu sayede stratejik işlere daha fazla odaklanabilirsiniz.

👀Biliyor muydunuz: Bazı araştırmacılar veritabanlarını insan beynine benzetir —her ikisi de bilgileri depolar, geri getirir ve işler. Aradaki fark nedir? Beyin, kalıp tanımada inanılmaz derecede etkilidir, veritabanları ise kesin hatırlamada çok daha iyidir.

Veritabanı Yönetimi için Notion Kullanımının Sınırlamaları

Notion, yaratıcı içerikler ve esnek organizasyonlar için uygundur, ancak ağır hizmet tipi bir veritabanı motoru olarak, muhtemelen birkaç engelle karşılaşacaksınız. Notion alternatiflerini aramanıza neden olabilecek bazı anahtar sınırlamalar şunlardır:

Büyük veri kümelerinde yavaş performans: Kapsamlı, düzenli veritabanlarıyla çalışırken yükleme sürelerinin uzaması veya düzenleme sırasında gecikme gibi performans düşüşleri yaşayabilirsiniz ❌

Sınırlı sorgu yetenekleri: Karmaşık sorgular veya SQL benzeri işlemler yapma olanağı olmadan, çoğunlukla basit koşullarla sınırlısınız ❌

Temel ilişkisel veri yönetimi: Karmaşık birleştirme işlemleri veya gelişmiş veri normalleştirme gibi ilişkisel veritabanı özelliklerinin tamamı erişilemez durumda ❌

Kontrollü özel raporlama: Verilerinizden doğrudan ayrıntılı, özel raporlar veya gösterge panelleri oluşturmak istiyorsanız, Notion biraz sınırlı gelebilir ❌

Gelişmiş grafik oluşturma özelliği yoktur: Gerçek zamanlı olarak güncellenen ayrıntılı grafikler içeren etkileşimli bir gösterge paneli yoktur ❌

Optimum olmayan özelleştirme: Filtreleme ve sıralama özellikleri, özel veri görselleştirme yazılımlarından bekleyebileceğiniz özel görsel analitiklere dönüştürülmez ❌

👀Biliyor muydunuz: İş veritabanları zamanla bozulur — araştırmalar, iş değişiklikleri, şirket kapanışları ve marka yenileme nedeniyle B2B verilerinin %30'unun her yıl güncelliğini yitirdiğini göstermektedir. Veritabanının düzenli bakımı, doğruluk açısından çok önemlidir.

ClickUp ile Veritabanınızı Oluşturun ve Yönetin

Notion, fikirleri ve içeriği düzenlemenize yardımcı olabilir, ancak entegre proje yönetiminde yetersiz kalır.

ClickUp , iş için her şeyi içeren uygulama, AI destekli ekosistemi içinde gerçek zamanlı içgörüler, yinelenen görevler ve koşullu otomasyon ile bunu daha da üst düzeye çıkarabilir.

ClickUp Gösterge Panelleri

ClickUp Gösterge Panelleri ile verimliliğinizi ve proje yönetimi ilerlemenizi takip edin

Örneğin, ClickUp Dashboards, ham verileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürebilir ve tüm operasyonunuzun uzaklaştırılmış bir görünümünü sunar. Ancak, bunun gibi etkileşimli bir deneyim için Notion'da geçici çözümler ve harici araçlar gerekir.

Bu nedenle, Notion ve ClickUp karşılaştırmasında, kapsamlı proje veritabanı gereksinimleri veya eksiksiz görev yönetimi ihtiyaçları olan profesyoneller ve takımlar ikincisini tercih edebilir.

💡Profesyonel İpucu: Notion'dan ClickUp'a veri aktarmak için sol kenar çubuğunun altındaki ayarlar ve üyeler bölümüne gidin ve HTML formatında tüm çalışma alanı içeriğini aktar seçeneğini seçin. ClickUp'ta içe aktar/dışa aktar seçeneğini seçin, Notion'u seçin ve Notion'dan içe aktar seçeneğine tıklayın.

ClickUp CRM ve Görünümler

ClickUp'ı kullanarak ilişkisel bir veritabanı oluşturmak ve yönetmek için şunları yapabilirsiniz:

ClickUp CRM, müşteri ilişkilerinizi nasıl göreceğinizi ve yöneteceğinizi özelleştirmenize olanak tanıyan Liste, Kanban ve Tablo dahil olmak üzere 10 son derece esnek görünüm sunar. Makro düzeydeki genel bakışlar ile ayrıntılı analizler arasında geçiş yapabilir, böylece her veritabanı ayrıntısının parmaklarınızın ucunda olmasını sağlayabilirsiniz.

ClickUp Tablo Görünümü

ClickUp Tablo Görünümü'nde görevleri sürükleyip bırakın ve bilgi yönetimini basitleştirin

ClickUp Tablo Görünümü, tanıdık bir tablo biçiminde verileri girmenize, düzenlemenize ve görselleştirmenize olanak tanıyan, elektronik tablo benzeri bir verimlilik sunar. Görev ilerlemesi ve ek dosyalardan yıldız derecelendirmelerine kadar 15'ten fazla özel alan türünü destekler, böylece ilgili bilgileri kaydedebilirsiniz.

Sütun sürükleme, sabitleme ve gizleme gibi özelliklerle, en önemli verileri vurgulamak için tablonuzu özelleştirebilirsiniz. Gruplama ve filtreleme seçenekleri, müşteri siparişlerini yönetirken veya proje bütçelerini izlerken büyük veri kümelerini kolayca sıralamanızı sağlar.

ClickUp Tablo Görünümü, toplu düzenleme ve anında güncelleme imkanı da sunarak veri yönetimi için mükemmel bir araçtır. Tablolarınızı erişilebilir elektronik tablolara aktarabilir veya genel bağlantılar aracılığıyla paylaşabilir, böylece paydaşların ve müşterilerin önemli bilgilere gerçek zamanlı olarak erişmesini sağlayabilirsiniz.

ClickUp Liste görünümü

İzlenebilir görevler ve son tarihler için ClickUp Liste Görünümü'nde verileri sunun

Ardından, ClickUp Liste Görünümü vardır; görev odaklı veri yönetimi için mükemmel olan temiz, doğrusal bir düzen sunar. Görevleri görmek veya basit bir liste biçiminde veritabanı girdileri oluşturmak gerektiğinde özellikle etkilidir, böylece öğeleri hızlıca tarayabilir, önceliklendirebilir ve güncelleyebilirsiniz.

ClickUp'taki her liste öğesi sadece bir metin satırı değildir; son teslim tarihleri, durumlar, öncelikler ve Özel Alanlar gibi zengin özellikler içerebilir.

ClickUp Liste Görünümü, satış süreçlerini izlemek, müşteri etkileşimini takip etmek veya proje çıktılarını düzenlemek için ideal bir iş akışı yazılımıdır.

ClickUp Gösterge Panelleri ile her saat izleyerek net görünürlük elde edin ve faturalandırma sorunlarınızı çözün

Görünümlerin yanı sıra, ClickUp CRM, anahtar metrikleri görselleştirmek ve gösterge paneli verilerini basitleştirmek için 50'den fazla Gösterge Paneli bileşenine sahiptir. Liste veya Tablo görünümleri aracılığıyla yönetilen CRM verileriniz, ClickUP raporlama araçlarının yardımıyla doğrudan bu gösterge panellerine aktarılır.

Yaptığınız her güncelleme, durum değişikliği veya otomatik görev ataması raporlarınıza anında yansıtılır, böylece içgörülerinizin her zaman güncel olmasını sağlar. Gösterge Panellerini, bileşenleri yeniden düzenleyerek, filtreler ayarlayarak ve daha fazla senaryo oluşturarak iş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.

ClickUp Otomasyonları

ClickUp Otomasyonları ile boru hattının her aşaması için görevler atayın ve önceden tanımlanmış koşullara göre eylemleri tetikleyin

Yerleşik ClickUp Otomasyonları özelliği, ClickUp CRM'nizin verileri yakalamasına ve yönetmesine olanak tanır.

Müşteri durumundaki değişikliklere göre görevleri yeniden atamak, anlaşmaların ilerlemesine göre öncelikleri ayarlamak ve hatta dönüşüm metrikleri hakkında ayrıntılı raporlar oluşturmak için koşullu kurallar ayarlanabilir.

İnsan hatası riskini azaltır ve manuel veri girişi ihtiyacını ortadan kaldırarak veritabanınızın doğru kalmasını ve gerçek zamanlı güncellemeleri yansıtmasını sağlar.

🧠 Eğlenceli Bilgi: İlişkisel veritabanı yönetim sistemleri (RDBMS), popülerlik payının %72'sini oluşturmaktadır.

ClickUp Veritabanı Şablonları

Daha hızlı bir çözüm için ClickUp veritabanı şablonlarını da deneyebilirsiniz.

Kapsamlı proje odaklı özellikler için ClickUp'ın Proje Yönetimi E-Tablosu Şablonunu kullanabilirsiniz. Görevleri, son teslim tarihlerini, zaman çizelgelerini ve bağımlılıkları izlemek için merkezi ve özelleştirilebilir bir alan sağlar.

İster yeni başlayan ister deneyimli bir proje yöneticisi olun, bu şablon özel durumlar (Tamamlandı, Devam Ediyor ve Yapılacaklar) ve Liste, Tablo ve Takvim gibi birden çok görünüm sayesinde proje ilerlemesini görselleştirmenize yardımcı olur.

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Proje Yönetimi Tablo Şablonu ile paydaşlarla iletişimi yönetin ve hiçbir ayrıntının gözden kaçmamasını sağlayın

Şablonu şu şekilde kullanabilirsiniz:

Özel Durumlar ile görevleri, son teslim tarihlerini ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyin

Liste, Tablo ve Takvim görünümlerini kullanarak proje zaman çizelgelerini ve bağımlılıkları haritalandırın

Risk düzeyleri, onay aşamaları ve aşamalar dahil olmak üzere kritik proje verilerini tek bir erişilebilir elektronik tabloda birleştirin

Görevler atayarak ve güncellemeleri paylaşarak takım üyelerini ve paydaşları dahil edin

Projeniz geliştikçe programları ayarlayın, görevleri yeniden atayın ve durumları güncelleyin, böylece netlik ve odaklanmayı koruyun

Ayrıca, ClickUp E-Tablo Şablonu, iletişim bilgileri ve satın alma geçmişlerinden etkileşim metriklerine ve iletişim günlüklerine kadar önemli bilgileri tek bir merkezi konumda toplamanızı ve erişilebilir hale getirmenizi sağlar. Müşteri yolculuklarını izlemek, eğilimleri belirlemek ve ilişkileri yönetmek için birden çok görünüm ve durum kullanarak müşteri verilerinizi düzenleyebilir ve segmentlere ayırabilirsiniz. Sonuç olarak, bu elektronik tablo şablonu, daha iyi iş kararları almanıza yardımcı olan çok amaçlı bir araçtır.

ClickUp, verilerinizle derin bağlantılı görevler oluşturmanıza olanak tanır. Her görev Özel Alanlar, durumlar, bağımlılıklar ve hatta bağlantılı belgeler veya elektronik tablolar içerir.

ClickUp Sohbet

ClickUp Sohbet'te duyurular yapın ve takımınızı aynı sayfada toplayın

ClickUp Sohbet gibi özelliklerle, görev güncellemeleri ve veri değişiklikleri ile birlikte işbirliği de gerçekleşir. Yalnızca sohbet için tasarlanmış geleneksel uygulamaların aksine, ClickUp Sohbet, proje yönetimi iş akışınızla entegre edilmiştir.

Çalışma alanınızdan ayrılmadan görevleri tartışabilir, güncellemeleri paylaşabilir ve belirli projelere veya belgelere başvurabilirsiniz.

Acton Circle CEO'su Olivia Wheeler, Notion'dan ClickUp'a geçtiklerini söylüyor:

ClickUp'ı kullanmaya başlamadan önce, büyüyen takımımla birlikte ölçeklenebilecek bir platform bulmakta zorlanıyordum. Hive App, Notion, Asana, Basecamp ve Wrike'ı denedim, ancak hiçbiri kullanıcı dostu ve aynı zamanda güzel görünmüyordu.

Eksiksiz Yönetim için ClickUp'ta Veritabanınızı Oluşturun

Karmaşık proje yönetimi ve görev izleme ihtiyaçlarınız genişledikçe, Notion'un değerli özellikleri yetersiz veya tatmin edici olmayan görünebilir.

Karmaşık raporlama, kapsamlı otomasyon ve kurumsal düzeyde veri yönetimi için ölçeklenebilirlik gibi gelişmiş veritabanı fonksiyonları yoktur.

Notion, görevleri ve iş akışlarını yönetirken parçalı hissettirebilirken, ClickUp bu fonksiyonları tek bir ekosistemde birleştirir. Bu entegrasyon, görevlerin, verilerin ve iletişimin tek bir yerde bir arada bulunması anlamına gelir ve ayrı araçlar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun ve deneyin!