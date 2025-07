terapistlerin 2025'te Müşteri Sonuçlarını İyileştirmeleri için 10 Akıllı AI Aracı

Yasal Uyarı: Bu makale, verimlilik araçları ve stratejileri hakkında bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Herhangi bir zihinsel veya fiziksel sağlık koşulunun profesyonel tıbbi tavsiyesi, teşhisi veya tedavisi yerine geçmesi amaçlanmamıştır.

Duygusal olarak hazır olmaktan yoruldunuz. Hasta verileri birikiyor ve yeni bir değerlendirme dikkatinizi gerektiriyor. Üstelik, sabahki müşteri oturumunuz için hazırlıklarınızda da geciktiniz.

Tanıdık geldi mi?

Yapay zeka farklı sektörlere giriyor ve ruh sağlığı sektörü de buna dahil. Doğru yapay zeka destekli araçlar, ilerleme notlarını gözden geçirmek gibi zaman alıcı görevleri üstlenerek size ve müşterilerinizin refahına odaklanmak için alan sağlar.

Seçiminizi kolaylaştırmak için, stresiz bir grup veya gizli muayenehane yönetirken müşteri hizmetlerini aksatmamanızı sağlayacak terapistler için en iyi 10 AI aracı listesini hazırladık.

⏰60 saniyelik özet : Terapi iş akışlarını ve yapay zeka destekli dokümantasyonu kolaylaştırmak için en iyisi ClickUp: Terapi iş akışlarını ve yapay zeka destekli dokümantasyonu kolaylaştırmak için en iyisi Mentalyc: Not almak için özelleştirilmiş şablonlar oluşturmak için en iyisi Upheal: Farklı web görüşmelerini kaydetmek için en iyisi Autonotes: Daha hızlı dokümantasyon süreci için en iyisi Lyssn: Terapötik becerileri geliştirmek için en iyisi Woebot Health: 7/24 danışmanlık yardımı için en iyisi Earkick: Ruh sağlığınızı izlemek için en iyisi Talkspace: Profesyonellerle bağlantı kurmak için en iyisi Calmify: Rehberli meditasyon ve nefes egzersizleri için en iyisi Kintsugi: Ruh sağlığını izlemek için en iyisi

Ruh sağlığı uzmanlarının yaklaşık %46'sı müşterilerinin taleplerini karşılayamıyor.

Neyse ki, bu zorluğun üstesinden gelmelerine yardımcı olabilecek özel AI araçları ve uygulamaları bulunmaktadır. İşinizi kolaylaştırmak için, terapi uygulamalarınız için bir çözüm seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini özetledik:

Veri güvenliği ve uyumluluk: Hassas verilerin güvenliğini sağlamak için HIPAA uyumlu ve tüm ilgili düzenlemelere uyan AI çözümleri arayın

Zengin entegrasyon: EHR ve uygulama yönetim sistemlerinizle senkronizasyon sağlayan araçları seçerek yinelenen veri girişlerini azaltın

Özelleştirilebilirlik: Oturum bilgilerini özelleştirmenize, hatırlatıcıları otomatikleştirmenize veya müşteri etkileşim stratejilerini iş akışınıza göre ayarlamanıza olanak tanıyan Oturum bilgilerini özelleştirmenize, hatırlatıcıları otomatikleştirmenize veya müşteri etkileşim stratejilerini iş akışınıza göre ayarlamanıza olanak tanıyan yapay zeka teknolojisini tercih edin

Ölçeklenebilirlik: İhtiyaçlarınıza göre genişleyen ve ekstra sorunlar yaratmadan daha geniş bir müşteri tabanını destekleyen bir AI çözümü seçin

Birden fazla randevuyu yönetme ve müşterilerin ilerlemelerini takip etme stresi, organizasyonel stresi katlanarak artırır. İşte bu noktada, yoğun işleri otomatikleştirmek, iş akışlarını kolaylaştırmak ve anlamlı müşteri etkileşimleri için daha fazla alan yaratmak için AI araçlarına başvurabilirsiniz.

İşte göz atmanız gereken en iyi AI araçlarının listesi 👇

1. ClickUp (Terapi iş akışlarını ve yapay zeka destekli dokümantasyonu kolaylaştırmak için en iyisi)

ClickUp, proje ve görev yönetimi, bilgi paylaşımı ve AI destekli otomasyon ile işbirliğini bir araya getiren "iş için her şeyin bulunduğu uygulama"dır.

Terapistler için yeni AI Notetaker, oyunun kurallarını değiştiren bir araçtır.

Bir oturum sırasında not almak için uğraşmak yerine, ClickUp AI Notetaker (müşterinin izniyle) dinler, konuşmayı gerçek zamanlı olarak kaydeder ve ardından düzenli notlar oluşturur. Hatta bu notları takip görevlerine, tedavi planlarına veya hatırlatıcılara dönüştürebilir, böylece siz tamamen hastaya odaklanabilirsiniz.

ClickUp AI Notetaker ile önemli bilgileri takip edin

Toplantı sona erdikten sonra, tüm gerekli bilgileri içeren düzenli (gizli!) bir belge oluşturur: toplantı adı, tarihi, katılımcıların listesi ve hatta geri dönüp dinlemeniz gerekirse ses kaydı. Hızlı bir özet, anahtar noktaların madde madde listesi ve açıkça tanımlanmış sonraki adımlar elde edersiniz, böylece görüşmeden sonra ne yapılması gerektiğini merak etmek zorunda kalmazsınız.

AI Notetaker her şeyi yakaladıktan sonra, tüm bilgiler doğrudan ClickUp Belgeleri'ne aktarılır. Belgeler, oturum özetlerinden tedavi planlarına, şirket içi el kitaplarından müşteriye yönelik kılavuzlara kadar her şeyi oluşturmanıza yardımcı olur.

ClickUp Belgeleri ile anahtar bilgileri tek bir merkezde düzenleyin

Belgeler Çalışma Alanı'na bağlı olduğundan, bunları doğrudan görevlere, projelere, zaman çizelgelerine ve hatta üzerinde çalıştığınız belirli hasta hedeflerine bağlayabilirsiniz.

ClickUp Belgeleri'ni görevler, yapay zeka, gömme ve gerçek zamanlı takım işbirliği ile eksiksiz bir işbirliğine dayalı belge düzenleyici olarak kullanın

Ancak terapi notlarını yönetmek, yapbozun sadece bir parçasıdır; ilerleme izleme ve müşteri iletişimi gibi halletmeniz gereken başka işler de vardır.

ClickUp Brain'e başvurun. AI destekli yazma asistanınız, görev yöneticiniz ve bilgi alıcı, hepsi bir arada.

Belgelerden ham oturum notlarını alır ve bunları takip planı oluşturmak, tedavi planını güncellemek veya bir müşterinin dönüm noktalarını kaydetmek gibi görevlere anında dönüştürür. Ayrıca açık ve öz özetler oluşturur, böylece sayfaları tekrar tekrar okumak zorunda kalmazsınız.

Daha da iyisi, Brain çalışma alanınızda saklanan geçmiş oturumlardan, tedavi planlarından veya araştırma makalelerinden anahtar bilgileri çıkarır; klasörleri karıştırmanıza veya bir şeyi nereye yazdığınızı hatırlamanıza gerek kalmaz.

ClickUp Brain ile anında müşteri bilgileri, özetler ve eylem öğeleri alın ve sorunsuz bir terapi yönetimi sağlayın

ClickUp Otomasyonları bunu daha da ileriye taşır. Takip görevlerini, oturum hatırlatıcılarını, belge isteklerini ve hatta oturum sonrası fatura oluşturmayı otomatik olarak tetikleyebilirsiniz.

ClickUp Otomasyonları ile hatırlatıcıları iletmek ve oturumları planlamak için özel otomasyonlar oluşturun

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni başlayanlar, ClickUp'ın geniş özellik yelpazesi nedeniyle kendilerini bunalmış hissedebilirler

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp AI Notetaker: Ayda sadece 6 $'dan başlayan ücretli planlara ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Tüm organizasyonun görevlerini yönetmek harika. Ayrıca, oluşumları planlayabileceğiniz tekrarlayan görevler için de çok kullanışlı. Kullanımı çok kolay ve çok yararlı olan özel alanlar ekleyebilirsiniz. Farklı görünümleri çok seviyorum.

Tüm organizasyonun görevlerini yönetmek harika. Ayrıca, oluşumları planlayabileceğiniz tekrarlayan görevler için de çok kullanışlı. Kullanımı çok kolay ve çok yararlı olan özel alanlar ekleyebilirsiniz. Farklı görünümleri çok seviyorum.

2. Mentalyc (Not almak için özel şablonlar oluşturmak için en iyisi)

mentalyc aracılığıyla

Mentalyc ile klinik tarzınıza ve uygulama ihtiyaçlarınıza göre not şablonları oluşturabilirsiniz. Aracın sezgisel şablon oluşturucu özelliği, kullanıcıların SOAP ve DAP'tan daha özel biçimlere kadar şablonlar tasarlayıp değiştirmelerine olanak tanır ve her notun her oturumun benzersiz ayrıntılarını ve nüanslarını yakalamasını sağlar.

Sigorta uyumluluğunu ve belgeleme doğruluğunu artırırken bireysel uygulama metodolojilerini yapılandırabilirsiniz.

Mentalyc'in en iyi özellikleri

Grup uygulamaları içinde koordinasyonu sağlamak için paylaşılan müşteri kayıtlarına ve performans gösterge panellerine erişin

Konuşma süresi ve sessiz dönemler gibi oturum dinamikleri hakkında veri elde ederek terapötik süreçleri iyileştirin

Süpervizörlerin ve süpervizyon alanların oturum notlarını paylaşmasına ve gözden geçirmesine izin vererek işbirliğini geliştirin

Mentalyc sınırlamaları

Notlar oluşturulmadan önce kayıtlarınızı kaybedebilirsiniz

Tam bir EHR olarak fonksiyon gösteremez ve kullanıcıları birden fazla platform kullanmaya yönlendirir

Mentalyc fiyatlandırması

Ücretsiz: 14 günlük deneme

Mini: 19,99 $/ay kullanıcı başına

Temel: 39,99 $/ay kullanıcı başına

Pro: 69,99 $/ay kullanıcı başına

Süper: 119,99 $/ay kullanıcı başına

Mentalyc puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,5/5 (50+ yorum)

📮ClickUp Insight: Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların kaçırılmasına ve uygulamanın gecikmesine neden oluyor. İster takip notları gönderiyor ister elektronik tablolar kullanıyor olun, bu süreç genellikle dağınık ve verimsizdir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, konuşmaları görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürerek takımınızın hızlı hareket etmesini ve uyumlu çalışmasını sağlar.

3. Upheal (Farklı web görüşmelerini kaydetmek için en iyisi)

via U pheal

Upheal uygulaması, terapistler, psikiyatristler ve koçlar gibi ruh sağlığı uzmanlarının, doğrudan kayıt veya diğer cihazlardan kayıt dahil olmak üzere farklı yöntemlerle oturum kayıtlarını yakalamasına yardımcı olur. Chrome uzantısını kullanarak diğer platformlara giriş yapabilir ve oturumları kaydedebilirsiniz.

Ayrıca, terapistlere oturum dinamikleri hakkında objektif veriler sağlayan ayrıntılı oturum grafikleri de sunar. Örneğin, anahtar bir anı hatırlıyorsanız ancak tam olarak ne zaman gerçekleştiğini hatırlayamıyorsanız, oturum haritası bunu hızlı bir şekilde belirleyebilir.

Upheal'in en iyi özellikleri

Bir müşteri için üç notu tamamladıktan sonra bir tedavi planı ve SMART hedefleri oluşturun

Konuşma oranları, konuşma ritmi, yanıt süreleri, duygu analizi ve zaman kullanımı dahil olmak üzere oturum dinamikleri hakkında içgörüler edinin

Upheal'in Takvimi ile bir oturum planlayın ve benzersiz, güvenli bir arama bağlantısı alın

Sınırlamaları ortadan kaldırın

Bazen sesleri yanlış tanımlar, bazen terapisti müşteri olarak etiketler ve müşterinin sesini doğru şekilde yakalayamaz

Uygulama, sistem kısıtlamaları nedeniyle iPhone'larda doğrudan telefon görüşmesi kaydını desteklemez

Upheal fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 49 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 99 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 149 $

Grup Uygulamaları için Takım: 1. 10/oturum

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Upheal puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 Eğlenceli Bilgi: Londra'da yakın zamanda yapılan bir deneme, hastaların zihinsel sağlığını iyileştirmek ve antidepresanlara bağımlılığı azaltmak için ücretsiz komedi gösterilerine katıldıkları "reçeteyle komedi" uygulamasını araştırıyor. İşe yararsa harika olmaz mı?

4. Autonotes (Daha hızlı dokümantasyon süreci için en iyisi)

autoNotes aracılığıyla

Terapistler oturum notlarını doğrudan Autonotes'a dikte edebilir ve AI bu bilgileri transkribe ederek seçilen şablona ekler. Bu, dokümantasyon sürecini hızlandırır ve gramer hatalarını tanır ve düzeltir.

Ön Ayarlar özelliği ile sık kullandığınız kelime öbekleri, cümleler veya bölümlerin tamamı için kısayollar oluşturarak zaman kazanabilirsiniz.

Autonotes'un en iyi özellikleri

Hedefler ve müdahaleler dahil olmak üzere müşteri tedavi planlarını platform içinde oluşturun ve yönetin

Tarayıcı uzantısını kullanarak Autonotes'un özelliklerine doğrudan erişin

Bu notları klasörlerde saklayın ve Autonotes'un Güvenli Klasör Sistemi'ni kullanarak gerektiğinde erişin

Autonotes sınırlamaları

AI, yanlış bilgiler üretebilir veya bilgileri yanlış yorumlayabilir

Belirli bölümlerin biçimlendirilmesi ve yapılandırılması üzerinde kontrol sahibi olamazsınız

Autonotes fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Temel: Kullanıcı başına aylık 25 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 49 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Autonotes puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Autonotes hakkında ne diyor?

Notları kısa ve öz bir şekilde özetleyerek müşterinin endişelerine daha fazla odaklanmama yardımcı oluyor. Uygulamanın kullanımı ve farklı özellikler arasında gezinme sezgisel. – G2 incelemesi

Notları kısa ve öz bir şekilde özetleyerek müşterinin endişelerine daha fazla odaklanmama yardımcı oluyor. Uygulamanın kullanımı ve farklı özellikler arasında gezinme sezgisel. – G2 incelemesi

➡️ Daha fazla bilgi: Günlük görevlerde AI nasıl kullanılır?

5. Lyssn (Terapötik becerileri geliştirmek için en iyisi)

lyssn aracılığıyla

Ruh sağlığı uzmanları, Lyssn'in yapay zekasını sanal bir yapay zeka terapisti süpervizörü olarak kullanarak performansları hakkında anında geri bildirim alabilirler. Örneğin, duygusal destek göstermede zorlanıyorsanız, araç kayıtlardan belirli anları vurgulayarak alternatif yaklaşımlar önerecektir.

İsteğe bağlı eğitim, yoğun programınızı aksatmadan becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olur. Böylece, oturum sırasında müşteriye odaklanırken, Lyssn'in arka planda çalıştığını bilirsiniz.

Lyssn'in en iyi özellikleri

Terapistlerin kullandığı belirli iletişim stillerini ve tekniklerini belirleyin

Belge özelliği ile anahtar ayrıntıları ve müdahaleleri içeren klinik not taslağı oluşturun

Uygulamanızı iyileştirmek için güçlü ve zayıf yönleriniz hakkında kişiselleştirilmiş geri bildirim alın

Lyssn sınırlamaları

Lyssn telehealth mobil cihazlarla uyumlu değildir

5Mbps'nin altındaki yükleme hızları, tele-sağlık oturumu sırasında video ve ses gecikmesine neden olabilir

Lyssn fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Lyssn puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? Ruh sağlığı sorunları genellikle çoğu insanın düşündüğünden çok daha erken başlar. Tüm ruh sağlığı bozukluklarının yaklaşık yarısı 14 yaşında ortaya çıkar, ancak çoğu fark edilmez veya tedavi edilmez. 24 yaşına gelindiğinde bu sayı %75'e çıkar, yani çoğu koşul genç yetişkinlikte çoktan kök salmıştır.

6. Woebot Health (7/24 danışmanlık yardımı için en iyisi)

woebot Health aracılığıyla

Woebot, kullanıcılara isteğe bağlı sanal yardım sağlayan bir sohbet robotudur. Doğal dil işleme ve makine öğrenimini kullanarak konuşmalara katılır ve bilişsel davranışçı terapi (CBT), farkındalık ve diğer kanıta dayalı yaklaşımlardan teknikler sunar. Sık sık, isteğe bağlı desteğe ihtiyaç duyabilecek hastalar için önerilebilecek bir araçtır.

Woebot Health'in en iyi özellikleri

Kullanıcıların zaman içinde ruh hallerini izlemelerine ve kalıpları veya tetikleyicileri belirlemelerine olanak tanıyın

7/24 talep üzerine destek sağlayarak ruh sağlığı yardımını daha erişilebilir hale getirin

Kullanıcılara, dayanıklılık ve etkili başa çıkma stratejileri geliştiren psiko-eğitim ve kendi kendine yardım egzersizleri ile güç verin

Woebot Health sınırlamaları

Uygulamanın etkileşimleri, önceden yazılmış yanıtlar nedeniyle sınırlı hissedilebilir ve bu da karmaşık duyguları tam olarak ele almayabilir

Woebot Health fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Woebot Health puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Earkick (Ruh sağlığınızı izlemek için en iyisi)

earkick aracılığıyla

Earkick, bireylerin zihinsel sağlıklarını izlemelerine ve iyileştirmelerine yardımcı olan yapay zeka destekli bir zihinsel sağlık bakım arkadaşıdır. Kendinizi hızlıca kontrol etmek veya hastalarınızın ruh hallerini kolayca kaydetmelerini sağlamak istiyorsanız, Earkick bu süreci daha sorunsuz hale getirir.

Bu araç, uzun anketler veya günlük tutma ihtiyacını ortadan kaldırır ve AI'yı kişisel asistan olarak kullanmayı öğretir . Ayrıca, zihinsel durumunuzu tutarlı bir şekilde izleyebilir ve potansiyel tetikleyicileri veya kalıpları belirleyebilirsiniz.

Earkick'in en iyi özellikleri

Duygularınızı ve düşüncelerinizi ses veya video kayıtları ile ifade ederek kolayca günlüğünüzü tutun ve düşüncelerinizi yansıtın

AI kullanarak stresi azaltmaya ve verimliliği artırmaya yardımcı olacak rehberli nefes egzersizlerine erişin

Ruh halinize ve izlenen verilere göre günlük alıntılar ve içgörüler alın

Earkick sınırlamaları

Ruh hali izleme doğası gereği özneldir ve kullanıcı girdileri her zaman doğru veya tutarlı olmayabilir

Earkick terapi veya diğer zihinsel sağlık müdahaleleri sunmamaktadır

Earkick fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Earkick puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Daha fazla bilgi: İşyerinde AI: Verimlilik ve Verimliliği Artırmanın Yolları

8. Talkspace (Profesyonellerle bağlantı kurmak için en iyisi)

talkspace aracılığıyla

Talkspace, mobil uygulaması ve web sitesi aracılığıyla terapi ve psikiyatri hizmetleri sunan bir ruh sağlığı platformudur. Metin, ses ve video mesajlaşma ile canlı video oturumları aracılığıyla bireyleri lisanslı terapist ve psikiyatristlerle buluşturur.

Platform, terapiye esnek bir yaklaşım sunarak kullanıcıların planlanmış randevularla sınırlı kalmak yerine kendi hızlarında ve uygun oldukları zamanlarda terapistleriyle iletişim kurmalarını sağlayarak kendini diğerlerinden ayırır.

Talkspace'in en iyi özellikleri

Sertifikalı ruh sağlığı uzmanlarından oluşan bir ağa erişin

Kullanıcıları gerektiğinde acil ruh sağlığı desteği ve kaynaklarıyla bağlantıya geçirin

Mesajlaşma, video oturumları veya sesli aramalar yoluyla terapiye katılın

Talkspace sınırlamaları

Sigorta kapsamı ABD sağlık planları, işveren sigortası ve Çalışan Yardım Programları (EAP) ile sınırlıdır

Talkspace fiyatlandırması

Mesajlaşma terapisi: 69 $/hafta

Video + Mesajlaşma terapisi: 99 $/hafta

Video + Mesajlaşma + Atölye Çalışmaları: 109 $/hafta

İlk terapi oturumu: 299 $/oturum

Çift terapisi canlı oturum + mesajlaşma: 436 $/ay

Talkspace puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Talkspace hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bölgemde ruh sağlığı hizmetleri için sınırlı seçenekler olduğu için, bir terapistle sanal olarak görüşebilmenin rahatlığını sevdim. Ayrıca, çok çeşitli sağlayıcılar arasından seçim yapma seçeneği, ruh sağlığı hizmeti almaya karar verme konusunda kendimi daha özerk hissetmemi sağladı. – G2 incelemesi

Bölgemde ruh sağlığı hizmetleri için sınırlı seçenekler olduğu için bir terapistle sanal olarak görüşebilmenin rahatlığını sevdim. Ayrıca, çok çeşitli sağlayıcılar arasından seçim yapma seçeneği, ruh sağlığı hizmeti almaya karar verme konusunda kendimi daha özerk hissetmemi sağladı. – G2 incelemesi

9. Calmify (Rehberli meditasyon ve nefes egzersizleri için en iyisi)

calmify aracılığıyla

Calmify, rahatlamayı teşvik etmek ve genel refahı artırmak için rehberli meditasyonlar, nefes egzersizleri, uyku hikayeleri ve sakinleştirici müzik sunar. Anksiyete, uykusuzluk veya uzun süreli tükenmişlikle mücadele eden hastaları yönlendirmek için kullanışlı bir araçtır.

Kullanıcılar, Calmify AI ile sohbet ederek duygularını ifade edebilir ve kişiselleştirilmiş planlar alabilir. Bot ayrıca, çözüm bulmanıza yardımcı olmak için kanıta dayalı CBT müdahaleleri sağlar.

Calmify'ın en iyi özellikleri

Uyku kalitesini artırmaya ve kendine şefkat göstermeye odaklanan meditasyonlardan oluşan bir kütüphaneyi keşfedin

Kullanıcıların depresyon, işyerinde kaygı , uykusuzluk, ilişki sorunları, düşük özgüven, travma ve büyük yaşam değişiklikleri gibi duyguları yönetmelerine olanak tanıyan 7/24 erişim elde edin

Farkındalık uygulamanızı izleyin ve zaman içindeki ilerlemenizi takip edin

Calmify sınırlamaları

Calmify, kişisel kullanım için tasarlanmış bir AI aracıdır ve profesyonel ruh sağlığı tedavisi yerine kullanılamaz

Calmify fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 25 $

Calmify puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Kintsugi (Ruh sağlığını izlemek için en iyisi)

kintsugi aracılığıyla

Kintsugi Voice, klinik iş akışlarına ve çağrı merkezlerine entegre olan bir kurumsal yazılımdır. Hasta etkileşimlerinden elde edilen ses verilerini pasif olarak analiz ederek davranışsal sağlık koşullarını tespit eder. AI, hasta bir sorunu açıkça ifade etmese bile, duygusal sıkıntıyı gösteren ince ses ipuçlarını belirler.

Kişi daha sonra Kintsugi Connect'e yönlendirilerek terapistler, psikiyatristler veya uygulamalar gibi uygun ruh sağlığı kaynaklarını bulabilir.

Kintsugi'nin en iyi özellikleri

Düşünce ve duyguları analiz ederek hastaların zihinsel sağlığı hakkında içgörüler elde edin ve ilerlemelerini izleyin

Kintsugi Uygulaması ile sesli günlük tutmaya başlayın

Birleşik bir iş akışı için mevcut uygulama yönetimi ve tele-sağlık sistemlerinizle entegre edin

Kintsugi sınırlamaları

Ruh sağlığı koşullarını teşhis etmez; bir tarama ve izleme aracıdır

Kintsugi fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Kintsugi puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

ClickUp'ı kullanarak müşterilerinizle bağlantı kurun ve daha iyi sonuçlar elde edin

Müşteri bakımı, idari görevler ve iş-yaşam dengesi arasında sürekli bir denge kurmaya çalışmak, ruh sağlığı uzmanlarını bunaltabilir. Bu nedenle, günlük işlerde AI'yı kullanmayı öğrenmek önemlidir.

Bu durumda, terapistler zamandan tasarruf etmek ve daha fazla müşteriye dikkat etmek için bu modelleri kullanmaya başlamalıdır. Ancak, farklı görevleri yönetmek için birden fazla araç kullanmak, dağınık iş akışlarına ve yanlış verilere neden olabilir ve bu da hastanın gizli bilgilerini daha da tehlikeye atabilir.

Bu nedenle, ClickUp gibi birleşik bir çözüm kullanmak en iyi yoldur. Verileri işler, notlar alır, bilgileri analiz eder, içgörüler sağlar ve özelleştirilebilir bir takvimde programınızı gösterir.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve işinizde başarılı olun!