Leonardo AI ve Midjourney: Hangi AI Sanat Oluşturucu Daha İyi?

Herhangi bir sosyal medya platformunda gezinirken, videoların ve sanat eserlerinin altında aynı sorunun ortaya çıktığını göreceksiniz: "Bu gerçek mi yoksa AI mi?"

Toplum olarak, AI tarafından üretilen görüntüler o kadar çarpıcı ve ikna edici hale geldi ki, deneyimli dijital sanatçılar bile iki kez bakmak zorunda kalıyor.

Bu, daha fazla seçenek, daha iyi görüntü kalitesi ve gelişmiş özelleştirme isteyen içerik oluşturucular için harika bir haber. Geriye kalan tek zorluk, ihtiyaçlarınızı mükemmel şekilde karşılayacak doğru AI sanat oluşturucuyu seçmek.

Bu kılavuz tam da bu noktada devreye giriyor. Önde gelen iki AI görüntü oluşturucu olan Leonardo AI ve Midjourney'i karşılaştırarak hangisinin gereksinimlerinize en uygun olduğunu belirliyoruz.

⏰ 60 saniyelik özet Leonardo AI ve Midjourney'in işlevsellikleri açısından farkları ve AI gereksinimleriniz için hangi aracı seçebileceğiniz hakkında hızlı bir genel bakış: Leonardo AI, hassasiyet için tasarlanmıştır ve gelişmiş özelleştirme, gizlilik ayarları ve yapılandırılmış iş akışları sunarak, yaratıcı süreçleri üzerinde kontrol sahibi olmak isteyen profesyoneller için idealdir

Midjourney, sanatsal ifadeyle gelişir —topluluk odaklı Discord ve bağımsız bir araç aracılığıyla çarpıcı, öngörülemez görseller sunar

Her ayrıntıyı kontrol etmeyi değer veriyorsanız, Leonardo AI sizin için ideal seçimdir. Daha organik, deneysel bir yaklaşımı tercih ediyorsanız, Midjourney tam size göre

ClickUp, beyin fırtınası araçları, AI tarafından oluşturulan görseller, görev yönetimi ve sorunsuz işbirliği ile her iki uygulamanın eksikliklerini giderir , AI tarafından oluşturulan görseller,ve sorunsuz işbirliği ile her iki uygulamanın eksikliklerini giderir

Leonardo AI nedir?

Leonardo AI, AI sanat üretimi oldukça basit hale getirir. Bir metin komutu yazın, önceden ayarlanmış sanatsal stillerden seçim yapın, kontrast ve boyutları ayarlayın veya hatta referans görseller yükleyin. Karşılığında AI, görseller, videolar ve illüstrasyonlar üretir; ayrıca mevcut fotoğrafların kalitesini de iyileştirebilir.

via Leonardo AI

Sonuçlar genellikle net, yüksek kaliteli görüntüler ve oldukça fazla ayrıntı içerir. Birçok kullanıcı, nihai görüntü çıktısını görsel olarak sağlam bulurken, bazı AI sanat oluşturucuları Leonardo AI'nın yerleşik araçlarına güvenmek yerine başka düzenleme yazılımları kullanmayı tercih ediyor.

Leonardo AI, kolay bir arayüze sahip, yeni başlayanlar için uygun bir araçtır, ancak sizin için doğru AI destekli platform olup olmadığı, ne kadar düzenleme yapacağınızla ilgilidir.

💡 Profesyonel İpucu: 3D hiper-sürrealizmden doğadan ilham alan yaratıcı görsellere kadar en popüler grafik tasarım trendlerini keşfedin ve bunları markanızın görsel kimliğini geliştirmek için nasıl kullanabileceğinizi öğrenin.

Leonardo AI özellikleri

AI sanat oluşturucular başarılı olabilir veya olmayabilir; etkileyici bir sonuç elde edebilir veya özellikle eller ve yüz özellikleri gibi ayrıntılarda biraz yanlış görünen bir görüntü elde edebilirsiniz. Leonardo AI, otomasyon ile kontrol arasında denge kurmaya çalışır ve kullanıcılara görüntü oluşturma araçları ile özelleştirme seçeneklerinin bir karışımını sunar. İşte sunduğu özellikler:

1. Komut tabanlı kontrol ile AI destekli görüntü oluşturma

Leonardo AI, bir metin komutu girerek, sanatsal stilleri seçerek ve kontrast ve boyutlar gibi parametreleri ayarlayarak görüntüler oluşturmanıza olanak tanır. Sonuçlar genellikle keskin ve görüntü kalitesi iyidir, ancak komutları her zaman tam olarak takip etmezler, bu da istediğinizi elde etmek için birden fazla deneme yapmanız gerekebileceği anlamına gelir.

2. Gerçek zamanlı düzenlemeler için AI Canvas

Bir görüntü neredeyse doğru çıkmış ancak küçük değişiklikler gerekiyorsa, Leonardo AI'nın AI Canvas özelliği öğeleri gerçek zamanlı olarak düzenlemenizi sağlar. Tam bir düzenleme paketi değildir, ancak renkleri ayarlamak veya küçük tutarsızlıkları düzeltmek gibi temel iyileştirmelerde yardımcı olur.

via Leonardo AI

3. Stil tutarlılığı için önceden eğitilmiş AI modelleri

Birden fazla görüntüde tutarlı bir görünüm isteyen kullanıcılar için Leonardo AI, belirli tasarım kurallarına uyan önceden eğitilmiş AI modelleri sunarak bu özelliği bir üst seviyeye taşır. Bu, marka tutarlılığını korumak isteyen grafik tasarımcılar veya AI tarafından oluşturulan görüntüler üreten işletmeler için kullanışlıdır.

4. Görüntü yükseltme ve ayrıntı iyileştirmeleri

Leonardo AI, görüntü kalitesini keskinleştiren ve küçük hataları düzelten bir yükseltme aracı içerir. Yüz özellikleri ve dokular gibi ayrıntıları iyileştirmeye çalışır, ancak mükemmel değildir; bazı kullanıcılar son rötuşlar için harici yazılımları tercih etmektedir.

5. Geliştiriciler için API erişimi

AI sanat üretimini kendi projelerine entegre etmek isteyenler için Leonardo AI bir API sağlar. Bu özellik, sıradan kullanıcılardan çok iş ve geliştiriciler için daha önemlidir.

via Leonardo AI

Leonardo AI fiyatlandırması

Hangi platformu seçeceğiniz konusunda bilinçli bir karar vermenize yardımcı olabilecek Leonardo AI fiyat planları aşağıda yer almaktadır:

Ücretsiz Plan

Çırak Planı : Aylık 10 $

Artisan Plan : Aylık 24 $

Maestro Plan : 48 $/ay

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

➡️ Ayrıca okuyun: En İyi 11 Leonardo AI Alternatifi ve Rakibi

Midjourney nedir?

Midjourney, en tanınmış AI görüntü oluşturuculardan biridir ve bunun iyi bir nedeni vardır. İllüstrasyonlar, konsept sanat, sürreal manzaralar veya anime esintili görseller gibi son derece ayrıntılı ve stil açısından çeşitlilik gösteren görüntüler oluşturma yeteneği ile öne çıkar.

via Midjourney

Diğer bazı tasarımcılar için geliştirilmiş AI araçlarının aksine, Midjourney hiper gerçekçi sonuçlardan çok sanatsal ifadeye ağırlık verir.

Midjourney, başlangıçta tamamen Discord üzerinden çalışmasıyla dikkat çekti, ancak artık görüntü oluşturmayı çok daha sezgisel hale getiren, tam fonksiyonlu bir web tabanlı arayüz sunuyor.

Midjourney web sitesine gidin, komutunuzu girin ve sihrin ortaya çıkmasını izleyin — sohbet sunucusu gerekmez. Bu, daha temiz ve odaklanmış bir oluşturma alanı tercih eden kullanıcılara platformu açmıştır.

Midjourney'in kurucusu David Holz'un dediği gibi, "Bu teknolojiyi hayal gücünün motoru olarak görüyoruz. "

💡 Profesyonel İpucu: Harika sanat, harika bir fikirle başlar, ancak Midjourney gibi AI araçlarıyla her şey doğru komuta bağlıdır. Bu Midjourney komut örnekleriyle mükemmel komutu nasıl oluşturacağınızı öğrenin.

Midjourney Özellikleri

Midjourney, kullanıcıların kolaylıkla AI sanat eserleri oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış araçlarla doludur. Ancak çoğu oluşturucu bu platformu en çok, yapı ve öngörülemezliğin bir karışımını sunması nedeniyle seviyor. İşte bazı anahtar özellikleri:

1. Web arayüzü üzerinden metinden görüntü oluşturma

Midjourney artık kullanıcıların doğrudan web platformu üzerinden görüntü oluşturmasına olanak tanıyarak tüm deneyimi daha akıcı ve erişilebilir hale getiriyor. Topluluk işbirliğine meraklıysanız Discord'a katılmaya devam edebilirsiniz, ancak web sürümü size denemeleriniz için gizli ve dikkatinizi dağıtmayacak bir alan sunar.

via Midjourney

Bu güncelleme, özellikle Discord'a aşina olmayan veya daha geleneksel bir kullanıcı arayüzünü tercih eden yeni kullanıcılar için engelleri önemli ölçüde azalttı.

➡️ Ayrıca okuyun: İçerik Pazarlamasında AI Kullanma Kılavuzu

2. Yinelemeli görüntü iyileştirme

Neredeyse doğru ama bazı düzeltmeler gerektiren bir görüntü elde ettiğiniz oldu mu? Midjourney, orijinal komutunuza göre sanat varyasyonları oluşturmak için görüntüleri yeniden işleyebilmenizi sağlar.

via Midjourney

Görüntüyü geliştirmek için U (Yükselt) seçeneğini veya biraz değiştirilmiş sürümler elde etmek için V (Varyasyonlar) düğmesini de kullanabilirsiniz. Bu araç kullanışlı olsa da, yine de şansa bağlıdır; tam olarak hayal ettiğiniz sonucu elde etmek için birkaç deneme yapmanız gerekebilir.

💡 Profesyonel İpucu: AI sanat komutlarının dijital yaratıcılığı nasıl dönüştürdüğünü keşfedin. Sanatçılar ve tasarımcılar, Midjourney ve DALL-E 2 gibi araçlarla zahmetsizce çarpıcı görseller oluşturabilirler.

3. Stil ve sanatsal özelleştirme

Midjourney, kullanıcıların komut satırlarına parametreler ekleyerek sanatsal stilleri değiştirmelerine olanak tanır. Siberpunk estetiği mi istiyorsunuz? Vintage bir yağlı boya tablo mu? Hiperrealistik dokulara sahip ayrıntılı bir görüntü mü? AI bunu halledebilir, ancak bazen isteseniz de istemeseniz de sürreal bir sonuca varabilir.

🍪 Bonus: Midjourney'in Niji modu, anime hayranları için tasarlanmıştır. Studio Ghibli filmlerindeki gibi görünen AI tarafından oluşturulan görüntüler sunar.

4. Gizli Mod (Pro ve Mega kullanıcılar için)

via Midjourney

Midjourney'in yapay zeka destekli platformunun en büyük dezavantajlarından biri, oluşturduğunuz her görüntünün ön tanımlı olarak herkese açık olmasıdır. Gizli bir şey üzerinde çalışıyorsanız veya sanat eserlerinizin başkalarının gözüne çarpmamasını istiyorsanız, Gizli Mod'a erişmek için daha üst düzey bir plana abone olmanız gerekir.

💡 Profesyonel İpucu: Doğru AI görüntü oluşturucuyu bulmak zor olabilir. Kalite, uygun fiyat ve yaratıcı kontrolü dengeleyen en iyi 11 Midjourney alternatifini keşfedin.

5. GPU tabanlı render hızları

Midjourney, abonelik planınıza bağlı olarak farklı hız modları sunar. Temel Plan'da iseniz, AI görüntü oluşturma süreniz ayda birkaç saat ile sınırlı olacaktır. Daha yüksek planlar, Hızlı Mod (daha hızlı işleme) ve Rahat Mod (daha yavaş ama sınırsız) özelliklerini açar.

✍🏻 Not: Sabırsız kullanıcılar için Turbo Modu da mevcuttur, ancak bu mod GPU zamanını iki kat daha hızlı tüketir.

Midjourney Fiyatlandırma

Abonelik planları hakkında bu kadar konuştuğumuza göre, Midjourney'in fiyatlandırma kademelerini inceleyelim:

Temel Plan : 10 $/ay

Standart Plan : 30 $/ay

Pro Plan : 60 $/ay

Mega Plan: 120 $/ay

➡️ Ayrıca okuyun: Pazarlamacılar için en iyi 15 sosyal medya AI aracı

Leonardo AI ve Midjourney: Özelliklerin Karşılaştırması

Bu platformlar AI görüntü oluşturucular için harika sonuçlar sunarken, yaratıcılığa farklı yaklaşımlar sergiliyor. Örneğin, Leonardo AI özelleştirmeye önem verirken, Midjourney daha çok sanatsal bir joker kart gibidir.

Karşılaşma zamanı. Anahtar özelliklerini karşılaştırarak her platformun hangi alanlarda öne çıktığını görelim.

Özellik #1: Görüntü özelleştirme ve kontrol

Leonardo AI, kullanıcılara görüntü oluşturma üzerinde kapsamlı kontrol sağlar. Özel modeller eğitebilir, ışıklandırma ve fırça darbesi yoğunluğu gibi parametreleri ayarlayabilir ve hatta istenmeyen öğeleri hariç tutmak için negatif komutlar uygulayabilirsiniz.

Midjourney ise büyük ölçüde hızlı mühendisliğe dayanır. Bazı özelleştirme seçenekleri sunsa da (ör. en boy oranları, stilizasyon seviyeleri), kullanıcılar Leonardo AI'da olduğu gibi modelleri ince ayar yapamazlar.

🏆 Kazanan: Leonardo AI, gelişmiş özelleştirme araçları, önceden eğitilmiş modelleri ve hassas ayar kontrolleriyle

✨ En uygun:

Leonardo AI : Öngörülebilir, hassas çıktılara ihtiyaç duyan profesyonel tasarımcılar, markalaşma ekipleri ve ürün geliştiriciler

Midjourney: Organik, beklenmedik sonuçlardan hoşlanan dijital sanatçılar, illüstratörler ve konsept oluşturucular

Özellik #2: Kullanım kolaylığı ve erişilebilirlik

Leonardo AI, sezgisel bir gösterge paneli içeren web tabanlı bir arayüz sunarak, yeni başlayanların önceden deneyim sahibi olmadan kolayca görüntü oluşturmasını sağlar. Tüm kontroller açıkça etiketlenmiştir ve kullanıcılar kaydırıcılar ve açılır menülerle görüntüleri ince ayar yapabilir.

Midjourney artık, önceki Discord tabanlı kurulumunun ötesine geçerek web tabanlı bir arayüz de sunuyor. Sosyal yönünü sevenler için Discord topluluğu hala var olsa da, yeni web deneyimi daha temiz ve görsel bir iş akışı tercih eden kullanıcılara hitap ediyor ve sohbet komutları gerektirmiyor.

🏆 Kazanan: Leonardo AI, yeni başlayanlar için kolay düzeni ve basit görüntü kontrolleriyle hafif bir üstünlük sağlıyor

✨ En uygun:

Leonardo AI: Yeni başlayanlar, işler ve basit, yapılandırılmış bir arayüzü tercih eden herkes

Midjourney: Gizli oluşturma araçları ve aktif bir yaratıcı topluluğa erişim isteyen sanatçılar, görsel düşünürler ve kullanıcılar

Özellik #3: Sanat stili ve çıktı kalitesi

Leonardo AI, fotogerçekçi ve son derece ayrıntılı görüntülerde mükemmeldir, bu da gerçekçiliğin önemli olduğu profesyonel kullanımlar için idealdir. Midjourney, benzersiz bir resimsel ve soyut estetiğe sahiptir ve genellikle rüya gibi, sürreal veya sinematik görüntüler sunar.

🏆 Kazanan: Beraberlik! Leonardo AI fotogerçekçi, yüksek hassasiyetli görüntüler sunarken, Midjourney yaratıcı, rüya gibi ve stilistik sanat eserleri üretmede öne çıkıyor

✨ En uygun:

Leonardo AI : Fotogerçekçiliğe ihtiyaç duyan işletmeler, pazarlamacılar, ürün tasarımcıları ve mimarlar

Midjourney: İfade gücü yüksek, sanatsal veya sürreal görüntüler arayan konsept sanatçıları, illüstratörler ve yaratıcılar

Özellik #4: Fiyatlandırma ve erişilebilirlik

Leonardo AI, günlük 150 belirteç içeren ücretsiz bir plan sunarak sıradan kullanıcıların erişimine açıktır. Ancak ücretli planları kredi tabanlı bir sistem kullanır ve bu da yoğun kullanıcılar için öngörülemeyen maliyetlere yol açabilir.

Midjourney, özelliklerine erişmek için ücretli abonelik gerektirir, ancak aylık sabit GPU saatleri ile basit bir fiyatlandırma sunarak profesyonellerin bütçelerini kolaylaştırır.

🏆 Kazanan: Midjourney, basit abonelik modeliyle profesyoneller için öngörülebilir maliyetler sağlar

✨ En uygun:

Leonardo AI : Hobi amaçlı kullanıcılar, ara sıra kullananlar, ücretsiz bir seçenek isteyen serbest çalışanlar

Midjourney: Yüksek hacimde AI sanatı üreten profesyoneller, ajanslar ve oluşturucular

Özellik #5: Ticari kullanım ve gizlilik

Leonardo AI, kullanıcıların gizli görüntüler oluşturmasına olanak tanıyan Gizli Modu içerir. Bu, müşterilerin hassas işlerini yürüten işletmeler veya serbest çalışanlar için kullanışlıdır.

Midjourney'in ön tanımlı ayarı herkese açıktır, yani Pro veya Megaplan kullanmıyorsanız tüm görüntüler görünür. Ancak ticari kullanım hakları daha açıktır: 1 milyon doların üzerinde gelir elde eden işletmeler, tam ticari haklar için daha üst düzey bir plan kullanmalıdır.

🏆 Kazanan: Beraberlik! Leonardo AI'nın Gizli Modu gizliliği sağlarken, Midjourney işler için net ticari lisans koşulları sunar

✨ En uygun:

Leonardo AI : Gizli projeler üzerinde çalışan işletmeler ve serbest çalışanlar

Midjourney: AI tarafından oluşturulan görüntülerle rahat çalışan yaratıcı profesyoneller

Son Düşünceler: Kimler Neyi Kullanmalı?

Aşağıdaki basit grafik, ikisi arasında seçim yapmanızı kolaylaştıracaktır:

Kullanıcı Türü Leonardo AI Midjourney Yeni başlayanlar ✅ Kolay kullanıcı arayüzü ✅ Web tabanlı arayüz mevcuttur Profesyonel Tasarımcılar ✅ Özel model eğitimi ❌ Daha az kontrol Sanatçılar ve İllüstratörler ✅ Gerçekçilik ve hassasiyet ✅ Rüya gibi ve deneysel İşletmeler ve Pazarlamacılar ✅ Marka tutarlılığı ve gizlilik ❌ Yüksek seviyeli planlar dışında tüm görüntüler halka açıktır Sıradan AI meraklıları ✅ Ücretsiz sürüm mevcuttur ❌ Ücretli abonelik gerektirir

Leonardo AI ve Midjourney, Reddit'te

Reddit, insanların AI sanat araçları hakkında ne düşündüğünü ölçmek için harika bir yerdir. Leonardo AI ve Midjourney karşılaştırmasında, Leonardo AI sezgisel kullanıcı arayüzüyle çok övgü almaktadır.

Ayrıca, Leonardo AI'nın yerleşik modelleri ve esnekliği, özellikle Stable Diffusion gibi üçüncü taraf kurulumlarla uğraşmak istemeyenler tarafından övülmektedir. Birçok kullanıcı, özel modeller ve iş akışlarıyla görüntüleri ince ayar yapma özelliğinden memnun ve bunu yaratıcı denemeler için sağlam bir alternatif olarak nitelendiriyor.

🗣 Bu kullanıcı da belirttiği gibi:

Leonardo'nun avantajları: fotoğraf stillerinde ve cihaz dışı hesaplamada oldukça başarılı olan tescilli modeller.

Leonardo'nun avantajları: fotoğraf stillerinde ve cihaz dışı hesaplamada oldukça iyi olan tescilli modeller.

Ancak, bazıları kredi tabanlı sistemi ve abonelik modelinin, özellikle sık kullanıcılar için dikkatli planlama gerektirdiğinden bahsetmektedir.

🚩 Bu Reddit kullanıcısı çekinmedi:

Kaydolduktan sonra, hesabınızdan sürekli olarak ücret alınacak ve planınızı düşürürseniz, önceki, daha yüksek seviyeli aboneliğinizden kalan kredi kaybedilecektir.

Kaydolduğunuzda, hesabınızdan sürekli olarak ücret alınır ve planınızı düşürürseniz, önceki üst düzey aboneliğinizden kalan tüm kredi kaybedilir.

Midjourney ise estetik tutarlılığı ve ayrıntılı, sinematik görseller üretme yeteneği ile sevilmektedir.

🗣 Bir Reddit kullanıcısı şunları vurguladı:

MJ, görüntü kalitesi (hem gerçekçilik hem de sanatsal görüntüler açısından) konusunda sürekli olarak en üst sıralarda yer almaktadır.

MJ, görüntü kalitesi (hem gerçekçilik hem de sanatsal görüntüler açısından) konusunda sürekli olarak en üst sıralarda yer almaktadır.

Bununla birlikte, bazı Reddit kullanıcıları Midjourney'in piyasadaki diğer AI görüntü oluşturuculardan daha pahalı olduğunu not ediyor.

🚩 Bir Reddit gönderisinde şöyle not edildi:

Temel plan, ayda yalnızca 200 görüntüye izin veriyor, bu bana oldukça düşük bir sayı gibi geliyor. Benim gibi denemeyi seviyorsanız, bu sınır biraz kısıtlayıcı olabilir.

Temel plan, ayda yalnızca 200 görüntüye izin veriyor, bu bana oldukça düşük görünüyor. Benim gibi denemeyi seviyorsanız, bu sınır biraz kısıtlayıcı olabilir.

Gördüğünüz gibi, tek bir "kazanan" yoktur; yaratıcı sürecinize en uygun iş akışının hangisi olduğuna karar vermeniz gerekir.

ClickUp ile tanışın — Leonardo AI ve Midjourney'e en iyi alternatif

Şu ana kadar, hem Leonardo AI hem de Midjourney'in güçlü ve zayıf yönleri olduğu açıktır. Gizliliği öncelikliyorsanız, sanat stilinin çeşitliliğinden ödün verirsiniz. Stile odaklanırsanız, özelleştirme veya uygun fiyatlı olmaktan ödün vermek zorunda kalabilirsiniz. Karar vermek zor.

Ama seçim yapmak zorunda olmasanız ne olurdu? Tüm bu faktörleri dengeleyen ve aynı zamanda gerçek zamanlı tasarım işbirliği yazılımı olarak da işlev gören bir araç olsaydı ne olurdu? İşte size ClickUp — iş için her şeyi içeren uygulama

Herhangi bir yaratıcı projenin ilk adımı olan beyin fırtınası ile başlayalım: iş akışlarını haritalandırmak, fikirleri paylaşmak ve tasarım takımını uyumlu hale getirmek. Kulağa basit geliyor, değil mi? Yanlış.

Çoğu zaman, dağınık notlar, sonsuz e-posta konuları ve vizyonunuzu yanlış yorumlayan ekip arkadaşlarınızla uğraşmak zorunda kalırsınız. İşte bu noktada ClickUp Beyaz Tahtalar devreye girerek bu karmaşayı düzeltir.

ClickUp Beyaz Tahtaları ile iş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı beyin fırtınası yapabilir ve konuşmaları eylemlere bağlayabilirsiniz

✅ Gerçek zamanlı işbirliği: Her yerden birlikte çalışın, görsel beyin fırtınası yapın ve anında geri bildirim paylaşın ✅ Fikirlerinizi taslak haline getirin: Taslaklar, mood panoları ve konsept haritaları oluşturun ve görevlere bağlayın ✅ Yerleşik AI görüntü oluşturma: ClickUp Brain'i kullanarak fikirlerinizi anında hayata geçirin

Araştırmalar, görsellerin kavrayışı %400 oranında artırdığını gösteriyor . İşte bu yüzden ClickUp işe yarıyor: her şeyi tek bir yerde görselleştirebilirsiniz.

Ayrıca, iş arkadaşlarınızın vizyonunuzu yanlış anlamasından bahsetmişken, bunu en çok grafik tasarımcınıza bir konsepti açıklarken hissedersiniz. Onlar, kafanızda tam olarak neyin döndüğünü bilmezler.

Bu nedenle, uzun açıklamalar yazmak veya sonsuz bir "ne demek istediğimi tahmin et" oyunu oynamak yerine, işi ClickUp Brain'e bırakın.

ClickUp Brain'i kullanarak Beyaz Tahtalar içinde doğrudan AI ile görüntüler oluşturun

📌 Örnek: Bir ürün lansmanı için hazırlık yapan bir pazarlama müdürü olduğunuzu ve kampanyanız için çekici bir görsel konsepte ihtiyacınız olduğunu varsayalım. Tasarımcıların belirsiz açıklamalarınızı yorumlamasını beklemek yerine, ClickUp Beyaz Tahtalar'da ClickUp Brain'i kullanarak vizyonunuza uygun AI destekli görselleri anında oluşturabilirsiniz. Takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir, anlık AI ayarlamalarıyla görselleri iyileştirebilir ve nihai konsepti eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz.

Aslında, sıfırdan başlamanıza gerek yok. ClickUp, yaratıcı sürecinizi düzenlemek için mükemmel bir yapı ve esneklik karışımı sunan ClickUp'ın Yeni Beyaz Tahta Şablonu dahil olmak üzere 1.000'den fazla hazır şablon sunar.

Son olarak, yaratıcılık fikir üretmeyle bitmez, uygulama gerektirir. ClickUp Beyaz Tahtalar, ClickUp for Design Teams aracılığıyla fikirlerinizi doğrudan iş akışlarınıza bağlar.

Departmanlar arası tasarım projeleri, parçalı talepler ve geri bildirimler nedeniyle genellikle düzensizlik ve hayal kırıklığına maruz kalır. ClickUp'ın Tasarım Çözümü, tüm tasarım iş akışınız için merkezi bir hub sağlayarak bu kaosu ortadan kaldırır.

İşte nasıl:

Merkezi istek yönetimi: ClickUp Görevleri aracılığıyla gelen tüm tasarım isteklerini tek bir yerde düzenleyin ve hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlayın

AI destekli tasarım araçları: ClickUp Brain ile anında kullanıcı yolculukları, kişilikler ve tasarım özetleri oluşturun

Kolaylaştırılmış geri bildirim ve onaylar: Tasarımlara açıklama ekleyin, Tasarımlara açıklama ekleyin, ClickUp Clips aracılığıyla geri bildirim kaydedin, Figma ve InVision dosyalarını gömün ve onayları hızlandırın

Sorunsuz entegrasyonlar: 1000'den fazla araçla (Slack, Miro, Figma, Google Suite ve daha fazlası) entegre ederek tasarım iş akışınızı basitleştirin

Görev durumu ve atama: Her tasarım görevinin durumunu görün ve baş tasarımcıları kolayca atayın.

Merkezi iletişim: Görev yorumlarını ve Görev yorumlarını ve ClickUp Sohbeti'ni kullanarak görüş alışverişinde bulunup görevleri dağıtın, e-posta alışverişini ortadan kaldırın

Leonardo ve Midjourney Sanat Yapıyor — ClickUp Her Şeyi Yapıyor

Leonardo AI ve Midjourney, AI tarafından oluşturulan çarpıcı görüntüler oluşturmak için harikadır, ancak bundan sonra ne olur? Beyin fırtınası, iyileştirme, planlama, işbirliği ve fikirlerin gerçekten hayata geçirilmesi? İşte burada ClickUp devreye girer.

B2B pazarlama platformu AI bees'in Süreç Yöneticisi Jayson Ermac bunu şöyle özetledi:

ClickUp, süreçlerinizi, hedeflerinizi vb. görselleştirmek için araçlara sahiptir. İşbirliği içinde çalışmanın zirvesidir ve özellikle Beyaz Tahta Görünümü'nün eklenmesiyle bu konuda daha da gelişmiştir.

ClickUp, süreçlerinizi, hedeflerinizi vb. görselleştirmek için araçlara sahiptir. İşbirliğine dayalı çalışmanın zirvesidir ve özellikle Beyaz Tahta Görünümü'nün eklenmesiyle bu alanda kendini geliştirmeye devam etmektedir.

Fikirleri hayata geçiren beyaz tahtalardan, anında AI tarafından oluşturulan görüntüler ve her şeyi yolunda tutan görev otomasyonu için ClickUp Brain'e kadar, ClickUp yaratıcılığı geri dönüşler olmadan eyleme dönüştürür. Ayrıca, gerçek zamanlı işbirliği ve 1000'den fazla şablonla kaos olmadan yapı elde edersiniz.

ClickUp'a şimdi kaydolun ve en iyi AI destekli proje yönetimini deneyimleyin.