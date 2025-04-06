Notion ve Microsoft Excel: 2025'te Verimliliği Artıran Araç Hangisi?

Hesap tabloları mı, çalışma alanları mı? Asıl soru bu.

Bazıları Excel'e güvenir, karmaşık finansal modeller oluşturur ve neredeyse ezbere bildikleri formüllerle raporları otomatikleştirir. Diğerleri ise notların, görevlerin ve veritabanlarının sonsuz satır ve sütunlar olmadan tek bir yerde bulunduğu Notion'u tercih eder.

Her iki araç da verileri işler, düzenler ve işbirliğini sağlar, ancak tamamen farklı şekillerde. Biri sayıları işlemek için, diğeri ise fikirleri birbirine bağlamak için tasarlanmıştır.

Peki, Notion ile Microsoft Excel'i karşılaştırdığınızda hangisi daha üstün? Hadi öğrenelim. ⚖️

🚀 Bonus: Üçüncü ve (bizim görüşümüze göre) daha iyi bir seçenek için ClickUp'ı deneyin. ClickUp'ın Tablo Görünümü, takımınızın kendi AI destekli dinamik elektronik tablosu, gerçek zamanlı iletişim uygulaması ve proje ve bilgi yönetimi çözümünü tek bir yerde bir araya getirir .

Ama önce Notion ve Microsoft Excel karşılaştırmasına bir göz atalım!

⏰ 60 Saniyelik Özet Hem Notion hem de Microsoft Excel benzersiz güçlü yönlere sahiptir ve farklı amaçlara hizmet eder. Her bir aracın üstün olduğu alanların dökümü aşağıda verilmiştir: Notion: Projeleri yönetmek, bilgileri belgelemek ve özelleştirilmiş veritabanları oluşturmak için esnek bir çalışma alanına ihtiyaç duyan takımlar için idealdir

Excel: Büyük veri kümelerini yönetmek, karmaşık hesaplamalar yapmak ve pivot tablolar ve grafiklerle verileri görselleştirmek için idealdir ClickUp, her iki dünyanın en iyi özelliklerini bir araya getiren birleşik bir çözüm arayan takımlara ve işlere şu özelliklerle yardımcı olur: Görevler görevleri atayarak, önceliklendirerek ve izleyerek görev yönetimini basitleştirin

Özel Alanlar , daha iyi organizasyon için belirli veriler ekleyerek görevleri kişiselleştirin

Tablo Görünümü , proje izlemeyi esnek, elektronik tablo benzeri bir görünümde kolaylaştırır

Brain , kuruluşunuzdaki görevleri, kişileri ve bilgileri birbirine bağlayan yapay zeka destekli içgörülerle verimliliği artırın

Belgeler görevler ve iş akışlarıyla doğrudan entegre olan zengin ve dinamik belgeler üzerinde işbirliği yapın

Otomasyonlar, tekrarlayan görevleri ve iş akışlarını otomatikleştirerek zaman kazandırır

Notion nedir?

notion aracılığıyla

Notion, not alma, proje yönetimi ve veritabanı özelliklerini bir araya getiren çok yönlü, hepsi bir arada bir platformdur. Görevleri kendi benzersiz tarzınızda düzenlemenize, işbirliği yapmanıza ve yönetmenize olanak tanır.

Liste, pano ve takvim gibi özel görünümlerle projeleri izlerken kapsamlı belgeler, bilgi tabanları ve wiki'ler oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, bilgileri anında yazmanıza, özetlemenize ve bulmanıza yardımcı olan yerleşik Notion AI özelliği de sunar. Google Dokümanlar, Trello ve Confluence'ın yerine geçecek, ancak daha esnek ve işinize göre özelleştirilmiş bir araç olarak düşünün.

Notion özellikleri

Notion, ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebileceğiniz tamamen özelleştirilebilir bir çalışma alanıdır. Sizi katı bir yapıya zorlamak yerine, düşünme ve çalışma şeklinize uygun iş akışları oluşturmanıza olanak tanır. Bazı özelliklere ayrıntılı olarak bakalım. 👇🏼

Özellik #1: AI destekli yardım

Kişiselleştirilmiş öneriler için Notion AI'dan yararlanın

Notion AI, Notion'a doğrudan entegre edilmiştir ve proje yönetimini daha verimli hale getirir. Slack ve Google Drive gibi harici araçlardan bilgi alır, böylece uygulamalar arasında geçiş yapmadan cevapları bulabilirsiniz.

İçerik oluşturmanız mı gerekiyor? Notion AI'yı kullanarak işlerinizi yazın, düzenleyin ve iyileştirin. Ayrıca, büyük veritabanlarını eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür ve otomatik olarak oluşturulan diyagramlar ve akış şemalarıyla belgeleri geliştirerek takımların daha akıllı çalışmasına ve veriye dayalı kararları daha hızlı almasına yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: Notion sayfaları bir romanı okur gibi kaydırılabilir. Sayfanın üst kısmına bir İçindekiler tablosu ekleyin, böylece siz (ve takımınız) doğrudan önemli kısımlara atlayabilirsiniz.

Özellik #2: Özel veritabanları ve görünümler

Notion ile verileri görselleştirin ve bilinçli kararlar alın

Notion'un veritabanı sistemi, organizasyon ve düzen üzerinde tam kontrol sağlayarak projeler, görevler veya bilgi tabanları için özel alanlar oluşturmanıza olanak tanır.

Her veritabanı girdisi bir sayfa gibi davranır, yani belge ekleyebilir, alt görevler ekleyebilir ve ilgili içeriği bağlayabilirsiniz. Notion şablonları veya ayrıntılı izleme için tablolar, iş akışı yönetimi için Kanban panoları, son tarihler için takvimler ve görsel düzenleme için galeriler gibi birden çok görünüm arasından seçim yapabilirsiniz. Bu görünümler arasında kolayca geçiş yaparak bakış açınızı değiştirebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Daha hızlı çalışmak mı istiyorsunuz? Notion'un klavye kısayollarını öğrenin. Genel gezinme için kısa bir hile sayfası: Geri ve İleri: Ctrl + [ (Geri) / Ctrl + ] (İleri) Yeni sayfa: Ctrl + N (Windows) / Cmd + N (Mac) Yeni pencere aç: Ctrl + Shift + N / Cmd + Shift + N Son sayfaya git: Ctrl + P / Cmd + P

Özellik #3: Entegre proje yönetimi

Diğer proje yönetimi araçlarını Notion ile entegre edin

Notion proje yönetimi aracı , görevler oluşturur, son tarihler atar, öncelikler belirler ve farklı görünümlerle ilerlemeyi izler. Katı proje yönetimi yazılımlarının aksine, Notion, takımınızın süreçlerine uygun iş akışları oluşturmanıza olanak tanır.

Özelleştirme anahtardır. İş akışınıza uyacak şekilde öncelik etiketleri, durum etiketleri ve bağımlılıklar oluşturabilirsiniz. Otomasyonlar, durumları güncelleme, hata raporlarını kaydetme veya belge taslakları oluşturma gibi tekrarlayan görevleri yerine getirir, böylece siz önemli işlere odaklanabilirsiniz. İş akışlarınıza doğrudan beslenen yerleşik formlar sayesinde girdileri kolayca yakalayabilirsiniz.

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion AI: Herhangi bir plana kullanıcı başına aylık 10 $ karşılığında ekleyin

🔍 Biliyor muydunuz? Notion, 2013 yılında Ivan Zhao, Chris Prucha, Jessica Lam, Simon Last ve Toby Schachman tarafından kuruldu.

Microsoft Excel nedir?

microsoft aracılığıyla

Microsoft Excel, verileri düzenlemek, analiz etmek ve görselleştirmek için güçlü bir elektronik tablo uygulamasıdır.

Izgara tabanlı yapısı sayesinde metin, sayı ve formüller girerek hesaplamalar yapabilir, finansları yönetebilir, envanteri izleyebilir ve grafikler oluşturabilirsiniz.

Çeşitli sektörlerde yaygın olarak kullanılan Excel, muhasebe, mühendislik ve iş analizi gibi görevler için vazgeçilmezdir ve veri yönetimini daha verimli ve kapsamlı hale getirir.

Microsoft Excel özellikleri

Microsoft Excel, veri analizi, otomasyon ve görselleştirme için güçlü bir araçtır. Elektronik tablo şablonları, giderleri izlemenize, envanteri yönetmenize veya finansal verileri analiz etmenize olanak tanır.

Özelliklerini ayrıntılı olarak inceleyelim. ⛏️

Özellik #1: Formüller ve fonksiyonlar

Excel fonksiyonlarıyla karmaşık hesaplamaları basitleştirin

Excel, sayı hesaplamalarını, veri analizini ve otomasyonu kolaylaştırmak için 400'den fazla yerleşik fonksiyonla birlikte gelir. Hızlı bir toplam mı ihtiyacınız var? "SUM" kullanın. Mantık uygulamak mı istiyorsunuz? "IF" işinizi görür. Belirli verileri mi arıyorsunuz? "VLOOKUP" işi halleder.

Daha gelişmiş görevler için, "XLOOKUP", "INDEX/MATCH" ve "ARRAY FORMULAS" büyük veri kümeleri üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Ayrıca, birden fazla fonksiyonu iç içe formüllerde birleştirerek karmaşık hesaplamaları tek bir adımda kolaylaştırabilirsiniz.

Özellik #2: Koşullu biçimlendirme

Excel'in koşullu biçimlendirme özelliği ile anahtar veri eğilimlerini vurgulayın

Koşullu biçimlendirme, belirli kriterlere göre hücrelerin görünümünü değiştirerek eğilimleri ve anahtar bilgileri kolayca tespit etmenizi sağlar. Değer aralıklarını vurgulamak için renk ölçekleri, hızlı karşılaştırmalar için veri çubukları veya önemli veri noktalarını işaretlemek için simgeler kullanabilirsiniz.

Örneğin, gecikmiş görevleri kırmızı ile vurgulayın, en iyi performans gösteren satış bölgelerini yeşil ile işaretleyin veya okları kullanarak kâr değişikliklerini izleyin. Bu güçlü teknik, tablo şablonlarındaki gösterge panellerini, finansal raporları ve performans izlemeyi daha görsel ve anlaşılır hale getirebilir.

💡 Profesyonel İpucu: Veri doğrulama ile verilerinizi temiz tutun. Önceden tanımlanmış seçenekler için açılır menüler gibi, yalnızca geçerli girdilere izin verecek kurallar belirleyin ve artık yanlış yazım hataları yaşamayın.

Özellik #3: Pivot tablolar ve grafikler

Excel'in pivot tabloları ve grafikleriyle verileri özetleyin ve analiz edin

Pivot tablolar, bilgileri özetleyerek, filtreleyerek ve düzenleyerek ham verileri net ve eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmenize yardımcı olur. Kategorilere göre verileri gruplandırın, toplamları ve ortalamaları hesaplayın ve özel hesaplamalar oluşturun; tüm bunları karmaşık formüller yazmadan yapabilirsiniz.

Pivot grafiklerle eşleştirerek eğilimleri çubuk grafikler, pasta grafikler veya çizgi grafiklerle anında görselleştirin. Analizinizi iyileştirmeniz mi gerekiyor? Alanları sürükleyip bırakın, Excel her şeyi otomatik olarak günceller. Dilimleyiciler ve Zaman Çizelgeleri ile verileri etkileşimli olarak filtreleyebilir ve gerçek zamanlı analizi daha da sorunsuz hale getirebilirsiniz.

Microsoft Excel fiyatlandırması

Kişisel: 9,99 $/ay kullanıcı başına

Aile: 12,99 $/ay kullanıcı başına

Business Basic: 7,20 $/ay kullanıcı başına

İş Standardı: 15,00 $/ay kullanıcı başına

Business Premium: 26,40 $/ay kullanıcı başına

İşletmeler için uygulamalar: Kullanıcı başına aylık 9,90 $

📖 Ayrıca okuyun: Microsoft Excel Alternatifleri

Notion ve Microsoft Excel: Özellik Karşılaştırması

Notion ve Microsoft Excel, benzersiz avantajlar sunar ancak farklı amaçlara hizmet eder. Notion, dokümantasyon, veritabanları ve proje yönetimi için mükemmeldir, Excel ise gelişmiş hesaplamalar, analizler ve raporlama imkanı sunar.

Daha hızlı seçim yapmanıza yardımcı olmak için bu veri yönetimi araçlarını karşılaştıran bir tablo aşağıda verilmiştir. 📊

Özellik Notion Microsoft Excel Birincil kullanım Not alma, veritabanları, proje yönetimi Veri analizi, hesaplamalar ve finansal modelleme Veri yapısı Bloklar (metin, tablolar, veritabanı, medya) Izgara tabanlı (hücreler, satırlar, sütunlar) Veritabanı özellikleri İlişkisel veritabanları ve bağlantılı kayıtlar Tablo verileri ve pivot tablolar Formüller ve fonksiyonlar Veritabanlarındaki temel formüller Gelişmiş matematiksel ve istatistiksel fonksiyonlar Özelleştirme Şablonlar ve sürükle ve bırak bloklarla yüksek düzeyde özelleştirilebilir Özel formüller, makrolar ve VBA komut dosyası oluşturma İşbirliği Gerçek zamanlı düzenleme, yorumlar ve izinler OneDrive ile gerçek zamanlı işbirliği; sınırlı yorumlama özellikleri Otomasyon Entegrasyonlarla temel otomasyon Power Query, VBA ve makrolarla gelişmiş otomasyon Görselleştirme Basit tablolar, Kanban, Takvim ve galeri görünümleri Grafikler, çizelgeler, koşullu biçimlendirme Entegrasyon Slack, Zapier ve Google Takvim ile entegre Microsoft 365, Power BI ve diğer harici veritabanlarıyla entegre olur Çevrimdışı erişim Sınırlı çevrimdışı işlevsellik Tam çevrimdışı erişim Dosya depolama Bulut tabanlı depolama Yerel ve bulut tabanlı depolama En uygun Bilgi yönetimi, proje izleme ve dokümantasyon Finansal analiz, veri modelleme ve raporlama

Özellik #1: Veritabanı yönetimi

Her iki araç da yapılandırılmış verileri düzenler, ancak çok farklı yaklaşımlar kullanır:

Notion

Notion, veritabanlarını esnek içerik koleksiyonları olarak ele alır ve kullanıcıların kayıtları birbirine bağlamasına, Kanban, takvim, liste ve tablo gibi farklı görünümler oluşturmasına ve zengin medya öğeleri eklemesine olanak tanır. Proje yönetimi, bilgi tabanları ve ilişkisel veritabanı işlevselliği ile yapılandırılmış bilgileri düzenlemek için idealdir.

Ancak, gelişmiş veri işleme özellikleri yoktur.

Microsoft Excel

Excel, yapılandırılmış veriler için tasarlanmıştır ve pivot tablolar, filtreleme ve sıralama gibi güçlü araçlar sunar. Makrolar aracılığıyla gelişmiş formül yetenekleri ve otomasyon sağlar, bu da onu veri yoğun görevler için ideal hale getirir.

Bununla birlikte, Excel proje yönetimi, Notion kadar birden fazla sayfada ilgili kayıtları birbirine bağlama kolaylığı sunmaz.

🏆 Kazanan: Derinlemesine veri işleme ve analiz için Microsoft Excel.

🔍 Biliyor muydunuz? 1980'lerde, işletmelerin büyük veri kümelerini sadece depolamak yerine analiz etmelerini sağlayan veri ambarları ortaya çıktı. Bu, modern iş zekasının önünü açtı.

Özellik #2: İşbirliği

Notion ve Excel, takım işbirliğini farklı şekillerde destekler:

Notion

Notion, gerçek zamanlı işbirliği için tasarlanmıştır. Birden fazla kullanıcının veritabanlarını düzenlemesine, öğelere yorum yapmasına ve değişiklikleri zahmetsizce izlemesine olanak tanır. Ayrıca, ayrıntılı erişim denetimleri sağlayarak farklı takım üyeleri arasında izinlerin yönetimini kolaylaştırır.

Microsoft Excel

Excel'in Microsoft 365 entegrasyonu, bulut tabanlı ortak düzenlemeyi mümkün kılar, ancak karmaşık elektronik tablolarla sürüm çakışmaları ortaya çıkabilir. Yorum ve değişiklikleri izleme özellikleri sunsa da, Notion gibi proje yönetimi araçlarında olduğu kadar sorunsuz bir işbirliği sağlanamaz.

🏆 Kazanan: Gerçek zamanlı işbirliği, daha iyi izin kontrolleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile Notion.

Özellik #3: Otomasyon ve entegrasyonlar

Aşağıda, otomasyon alanında bu araçların karşılaştırması yer almaktadır:

Notion

Notion, Zapier, Make ve Notion API entegrasyonları aracılığıyla temel otomasyon sunar. Diğer uygulamalarla bağlantı kurmada yardımcı olsa da, otomasyon yetenekleri nispeten sınırlıdır ve çoğunlukla üçüncü taraf hizmetlere dayanır.

Microsoft Excel

Excel, karmaşık hesaplamaları ve veri dönüşümlerini işlemek için makrolar, VBA komut dosyası oluşturma ve Power Query gibi yerleşik özellikleriyle otomasyonda mükemmeldir. Ayrıca Microsoft Power Automate ve Power BI ile derinlemesine entegre olarak çok yönlülüğünü artırır.

🏆 Kazanan: Microsoft Excel gelişmiş otomasyon ve komut dosyası oluşturma özellikleri için.

🔍 Biliyor muydunuz? 2025 yılına kadar, küresel veri hacminin 181 zettabayta çıkacağı öngörülüyor. IoT cihazlarının artan kullanımı, gerçek zamanlı veri işleme ve bulut tabanlı depolama bu büyümeyi tetikliyor. Bunu daha iyi anlayabilmek için, bir zettabayt bir sekstilyon bayta (1.000.000.000.000.000.000.000 bayt) eşittir veya 250 milyar DVD'nin depolanmasına eşdeğerdir.

Reddit'te Notion ve Microsoft Excel karşılaştırması

Kullanıcıların Notion ve Excel hakkında ne düşündüğünü öğrenmek için Reddit'e başvurduk ve kararımız... şey, ihtiyacınıza bağlı.

Bir kullanıcı Notion'un esnekliği hakkında şunları söyledi :

Notion'da gerçek anlamda "hücreler" yoktur; elektronik tablolarda olduğu gibi x:y koordinatları yoktur. Notion'da, her satırın özellikleri için bir veri kümesi içeren veritabanları vardır. Bu, hücre veya aralık hesaplamalarını kolayca yapamayacağınız anlamına gelir, ancak veri görüntüleme esnekliği gibi bir veritabanının avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Notion'da gerçek anlamda "hücreler" yoktur; elektronik tablolarda olduğu gibi x:y koordinatları yoktur. Notion'da, her satırın özellikleri için bir veri kümesi içeren veritabanları vardır. Bu, hücre veya aralık hesaplamalarını kolayca yapamayacağınız anlamına gelir, ancak veri görüntüleme esnekliği gibi bir veritabanının avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Bazı kullanıcılar, gelişmiş özellikleri nedeniyle Excel'i tercih eder:

Notion, birkaç yüz öğeden daha büyük veritabanlarında çok yavaşlar. Ayrıca denklemler ve verileri taşıma konusunda Excel kadar esnek değildir. Notion veritabanlarının Excel elektronik tablolarının yerini alması amaçlanmadığını düşünüyorum.

Notion, birkaç yüz öğeden daha büyük veritabanlarında çok yavaşlar. Ayrıca denklemler ve verileri taşıma konusunda Excel kadar esnek değildir. Notion veritabanlarının Excel elektronik tablolarının yerini alması amaçlanmadığını düşünüyorum.

Diğer kullanıcılar Notion'u tercih ederken:

Excel yerine [Notion] kullanmamın ana nedeni, Notion'un gerçek bir veritabanı olmasıdır. Excel ise bir veritabanı değildir ve bu şekilde kullanmak genellikle bir hatadır. Excel'i kullanmak isteyebileceğiniz nedenler arasında, veritabanı satırlarının düzenli bir listesine sahip olmak yerine rastgele hücreler kullanarak formüller yapmanız gerektiğinde veya grafik oluşturma özelliğine gerçekten güveniyorsanız sayılabilir.

Excel yerine [Notion] kullanmamın ana nedeni, Notion'un gerçek bir veritabanı olmasıdır. Excel ise bir veritabanı değildir ve bu şekilde kullanmak genellikle bir hatadır. Excel'i kullanmak isteyebileceğiniz nedenler arasında, veritabanı satırlarının düzenli bir listesine sahip olmak yerine rastgele hücreler kullanarak formüller yapmanız gerektiğinde veya grafik oluşturma özelliğine gerçekten güveniyorsanız sayılabilir.

🧠 İlginç Bilgi: 1950'lerde işler, delikli kartlar ve manyetik bantlar kullanılarak yönetiliyordu. Bir kartı kaybederseniz, veritabanınızın bir kısmını da kaybedebilirdiniz.

ClickUp ile tanışın — Notion ve Microsoft Excel'e en iyi alternatif

Excel veri analizini gerçekleştirirken, Notion dokümantasyon konusunda mükemmeldir. Ancak, her ikisini birden kullanmak iş akışlarını parçalayabilir, işbirliğini engelleyebilir ve zamanla verimsizliğe yol açabilir.

ClickUp'ın öne çıktığı nokta budur. 🤩

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka destekli iş için her şeyi içeren uygulamadır.

İşletmeleri farklı sistemleri bir araya getirmeye zorlamak yerine, işin her yönünü tek bir ortamda merkezileştirir.

Neden Notion ve Excel'in birleşik halinin en iyi alternatifi olduğunu anlayalım! 👀

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: Görev yönetimi

ClickUp Görevleri

ClickUp Görevleri ile eylem öğelerini şeffaf ve hesap verebilir tutun

ClickUp, hem basit hem de karmaşık iş akışlarını destekleyen yapılandırılmış bir görev yönetim sistemi sunar.

ClickUp Görevleri, her projenin yapı taşlarıdır, işi düzenli tutar ve ilerlemeyi şeffaf hale getirir. Görevleri alt görevlere ayırın, belirli takım üyelerine atayın ve proje gereksinimlerine göre önceliklendirin.

Örneğin, bir ürün lansmanı planlayan bir pazarlama takımı, ClickUp Görevleri'ni kullanarak düzenli çalışabilir. Lansmanı alt görevlere (içerik oluşturma, reklam tasarımı ve e-posta kampanyaları) bölebilir, sorumlulukları atayabilir ve son tarihleri ayarlayabilirler.

Bağımlılık izleme, açılış sayfası hazır olmadan e-posta kampanyasının gönderilmemesini sağlarken, ilerleme göstergeleri herkesin aynı sayfada olmasını sağlar.

ClickUp Özel Alanlar

Daha fazla ayrıntı mı istiyorsunuz? ClickUp Özel Alanları ekleyin.

Özel Alanlar'daki koşullu biçimlendirme ve gelişmiş formüllerle kayıt tutmayı kolaylaştırın

Özel Alanlar, takımların belirli veri türlerini (metin, sayı, tarih ve açılır menüler) doğrudan görevlere eklemesine olanak tanıyarak projelerin düzenli ve uygulanabilir olmasını sağlar.

Örneğin, potansiyel müşterileri yöneten bir satış takımı, anlaşma aşamalarını izlemek için açılır menüleri, takip hatırlatıcıları için tarih alanlarını ve gelir tahminlerini izlemek için sayı alanlarını kullanabilir. Bu yapılandırılmış yaklaşım, daha iyi organizasyon, hesap verebilirlik ve gerçek zamanlı boru hattı izleme sağlar.

ClickUp Tablo Görünümü

Ş Akışınızı görselleştirmek mi istiyorsunuz? ClickUp Tablo Görünümü'ne geçin.

ClickUp Tablo Görünümü içindeki sürükle ve bırak işlevselliği ile verileri zahmetsizce sıralayın ve yönetin

Tablo Görünümü, görevleri, son tarihleri ve anahtar metrikleri gerçek zamanlı olarak izleme esnekliği sunan, tanıdık bir elektronik tablo düzeni sağlar. Sütunları özelleştirebilir, verileri sıralayabilir ve filtreler uygulayarak en önemli konulara odaklanabilirsiniz. Bu görünüm, Google E-Tablolar ve Excel'in analitik hassasiyetini gerçek zamanlı güncellemelerle birleştirerek sorunsuz bir işbirliği sağlar.

Örneğin, bir İK takımı Tablo Görünümü'nü kullanarak iş başvuru sahiplerini izleyebilir, adayları mülakat aşamasına göre sıralayabilir ve en iyi niteliklere sahip adayları filtreleyebilir. İşe alım yöneticileri geri bildirim sağladıkça tablo anında güncellenir ve sorunsuz ve düzenli bir işe alım süreci sağlanır.

⚙️ Bonus: ClickUp ürün yöneticilerinin ClickUp'ı kullanarak yol haritalarını kolaylaştırmanıza, özelliklere öncelik vermenize ve sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmanıza nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: Belgeleme

ClickUp ve Notion'u karşılaştırdığınızda, ClickUp not almayı iş akışınıza uyumlu bir şekilde gerçekleştirir.

ClickUp Belgeleri

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak iş yapın, geri bildirim paylaşın ve projelerinizi ilerletin

ClickUp Docs, kapsamlı belgeler, wiki'ler ve bilgi tabanlarını gerçek zamanlı olarak oluşturmanıza, paylaşmanıza ve güncellemenize olanak tanır. Zengin medya gömüler, tablolar ve kod parçacıkları ekleyerek bunları toplantı notları, proje özetleri ve teknik belgeler için uygun hale getirebilirsiniz.

ClickUp içinde her şey birbirine bağlı olduğundan, belgeleri görevlerle ilişkilendirerek tüm işlerinizi merkezileştirebilir ve bileşenler ekleyerek iş akışlarını güncelleyebilir, proje durumlarını ayarlayabilir, görevler atayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Örneğin, bir ürün geliştirme takımı, özellik özelliklerini taslak olarak hazırlamak, tasarım maketlerini eklemek ve ilgili görevlere doğrudan bağlantı vermek için Dokümanlar'ı kullanabilir. Bu, mühendislerin, tasarımcıların ve paydaşların uyumlu çalışmasını sağlayarak gerçek zamanlı güncellemeler ve sorunsuz işbirliği sağlar.

ClickUp Brain

ClickUp Brain ile toplantılardan, notlardan ve belgelerden anahtar bilgileri kolayca alın

Ancak belgeleri gerçekten üst düzeye çıkaran, bilgileri düzenlemeyi ve geri almayı kolaylaştıran güçlü, entegre bir yapay zeka destekli asistan olan ClickUp Brain'dir.

AI destekli özetleri, uzun belgeleri anında anahtar noktalara dönüştürerek inceleme süresinden tasarruf etmenize yardımcı olur. Akıllı arama özellikleri, sonsuz dosyayı taramadan görevler, belgeler ve projeler arasında ilgili içeriği bulmanızı sağlar. Belgelerinizi iyileştirmeniz gerekiyorsa, AI Writer saniyeler içinde netliği, yapıyı ve biçimlendirmeyi iyileştirmenize yardımcı olur.

Örneğin, bir proje yöneticisi ClickUp Belgelerinde grafikler ve kod parçacıkları ekleyerek ayrıntılı bir plan taslağı hazırlar. Brain, hızlı takım uyumu için anahtar dönüm noktalarını vurgulayan bir özet oluşturur. Proje ilerledikçe AI Writer güncellemeleri iyileştirirken, akıllı arama özelliği ilgili bilgilere anında erişim sağlar.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: Otomasyonlar

ClickUp Otomasyonları

ClickUp Otomasyonlarında özel otomasyonlar kurarak iş akışlarınıza özel eylemleri tetikleyin

Tekrarlayan görevlerden bıktınız mı? ClickUp Otomasyonları, tanımlanan koşullara göre belirli eylemleri tetikleyen kurallar oluşturmanıza olanak tanır.

Örneğin, Belgeler'i kullanarak bir içerik onay sürecini yönetiyorsunuz. Durumları manuel olarak güncellemek ve paydaşları bilgilendirmek yerine, bir belge "Taslak" durumundan "İnceleniyor" durumuna geçtiğinde ClickUp'ın otomatik olarak düzenleyiciye ataması ve bir bildirim göndermesi için bir otomasyon ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp Entegrasyonları sizi Slack, Google Drive, GitHub ve Zoom gibi üçüncü taraf uygulamalara bağlayarak her şeyi tek bir sayfada bir araya getirir. Bunu kolayca yapmak için ClickUp'ın Zapier entegrasyonunu kullanabilirsiniz!

📮 ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla araç kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar.

ClickUp, Notion'un yapamadıklarını mükemmel bir şekilde yapar

Notion ve Microsoft Excel arasındaki tartışmanın tüm olasılıklarını ele aldığımıza göre, kararınızı verdiniz mi?

Notion son derece esnektir, ancak karmaşık veri analizi yapamaz. Excel, gelişmiş veri görselleştirme konusunda mükemmeldir, ancak işbirliği konusunda zorluklar yaşar.

C(lickUp) seçeneğini öneriyoruz!

İş için her şeyi içeren bir uygulama olarak, ClickUp Brain ile yapay zeka destekli içgörüler, Tablo Görünümü ile güçlü veri yönetimi ve Görevler ile ayrıntılı proje yönetimi sunar. ClickUp Belgeler, belgeler üzerinde sorunsuz işbirliği sağlar ve ClickUp Otomasyonları, tekrarlayan görevleri kolaylaştırmanıza yardımcı olur.

Neden bekliyorsunuz? ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun! ✅