2025'te Denemeye Değer En İyi 10 Gıda Yönetimi Yazılımı

Bir gıda işletmesini yürütmek, sayısız hareketli parçayı organize etmeyi gerektirir. Siparişleri işlemek, gıda maliyetlerini ve israfı en aza indirmek, envanteri izlemek, yemekleri planlamak ve tedarik ihtiyaçlarını tahmin etmek için sürekli baskı vardır.

Bu tür senaryolarda, elektronik tablolar artık işe yaramaz. Otomasyon eksikliği, manuel girdi ve güncelleme gereksinimi ve insan hatalarına daha yatkın olmaları gibi dezavantajları vardır. İşte bu noktada gıda yönetim yazılımlarına ihtiyacınız vardır.

Ancak doğru gıda yönetim aracını bulmak kolay değildir. Bazıları gıda güvenliği işlemleri için en iyiyken, bazıları envanter yönetimine öncelik verirken, diğerleri menü ve tarif yönetimine odaklanır.

İşleri kolaylaştırmak için, 2025 yılının en iyi on gıda yönetim yazılımını içeren bir liste hazırladık. Hangi yazılımın size uygun olduğunu öğrenmek için okumaya devam edin!

⏰ 60 saniyelik özet İşte 2025'te denemeniz gereken en iyi gıda yönetim yazılımları: ClickUp: Gıda yönetimini basitleştirmek için en iyisi Gıda yönetimini basitleştirmek için en iyisi SmartSuite: Mutfak iş akışlarını ve envanteri yönetmek için en iyisi MarginEdge: Fatura işleme, gıda maliyetlendirme ve menü analizi için en iyisi Agilysys Foodservice Management: İşlemleri kolaylaştırmak ve misafir deneyimini iyileştirmek için en iyisi FoodPro®: Küçük ölçekli gıda işletmeleri için en iyisi Crunchtime: Restoran operasyonlarını yönetmek için en iyisi Restaurant365: Muhasebe ve bordro yönetimi için en iyisi Toast: Ödeme işlemleri için en iyisi FoodStorm: Omnichannel siparişleri vermek ve yönetmek için en iyisi Computrition: Hastanelerde gıda hizmeti yönetimi için en iyisi

Gıda yönetim yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru gıda yönetim aracını seçerken tek tip bir yaklaşım işe yaramasa da, aramanız gereken birkaç özellik şunlardır:

Envanter yönetimi : Siparişleri düzenlemek ve izlemek, malzemeleri ve son kullanma tarihlerini takip etmek, yeniden sipariş seviyelerini ayarlamak vb. için : Siparişleri düzenlemek ve izlemek, malzemeleri ve son kullanma tarihlerini takip etmek, yeniden sipariş seviyelerini ayarlamak vb. için bir envanter sistemi oluşturmanıza olanak tanıyan bir gıda yönetim yazılımı seçin.

Gıda güvenliği uyumluluğu : Uygunsuzluk durumunda veya son kullanma tarihleri yaklaştığında tetikleyici otomatik uyarılar içeren HACCP uyumluluk özelliklerine sahip araçlar edinin

Gerçek zamanlı raporlama ve analiz : Özelleştirilebilir gösterge panelleri oluşturmanıza ve gıda maliyetleri, satışlar, envanter seviyeleri vb. hakkında ayrıntılı raporlar oluşturmanıza olanak tanıyan gıda yönetim platformlarını seçin.

Entegrasyon özellikleri : Seçtiğiniz aracın POS ve muhasebe sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlayarak tek bir sistem oluşturun ve finansal yönetimi basitleştirin

Mobil erişim: Mobil uygulama kullanarak envanteri izlemenizi, süreçleri onaylamanızı ve siparişleri yönetmenizi sağlayan araçları seçin

💡Profesyonel İpucu: Ölçeklenebilirlik için plan yapın. Mevcut işlem hacminizin 3 katını işleyebilecek bir yazılım tercih edin. Bu, yazılımın gelecekteki büyüme ihtiyaçlarınızı karşılayabilmesini sağlayacaktır

En İyi 10 Gıda Yönetimi Yazılımı

1. ClickUp (Gıda yönetimini basitleştirmek için en iyisi)

ClickUp ile gıda siparişlerini, envanteri ve faturalandırmayı yönetin

Gıda işini yönetmek, yanan tabakları havada çevirmek gibidir: envanter izleme, personel programlarını yönetme, teslimatları koordine etme, satıcılarla iletişim kurma, mükemmel müşteri hizmeti sağlama vb. Bunların hepsini yapmak çok zor olabilir.

Ancak bu, ClickUp gibi güçlü bir araca sahip olmadığınızda geçerlidir.

ClickUp, gıda yönetimini basitleştirebilen iş için her şeyi içeren uygulamadır. Çok yönlü platform, CRM özelliklerini sezgisel iş akışı yönetimi ile birleştirerek gıda üreticileri ve restoran yöneticileri için olağanüstü bir seçim haline getirir.

ClickUp'ın gıda üreticileri için CRM, müşteri iletişimlerini kolaylaştırmanıza ve müşteri ilişkilerini tek bir yerden zahmetsizce yönetmenize olanak tanır.

ClickUp'taki CRM'yi kullanarak devretmeleri otomatikleştirebilir, boru hatlarını yönetebilir, siparişleri izleyebilir, satış tahminleri yapabilir ve menü onayları, sipariş işleme, faturalandırma ve diğer envanter yönetimi görevleri gibi iş akışlarını otomatikleştirebilirsiniz.

10'dan fazla özelleştirilebilir ClickUp Görünümü ile Kanban panoları, listeler, tablolar ve takvim görünümlerini kullanarak malzeme envanterinden müşteri siparişlerine kadar her şeyi takip edebilirsiniz. Ayrıca Harita görünümünü kullanarak birden fazla envanter konumunu ve teslimat bölgesini yönetebilirsiniz.

ClickUp'ın esnek görünümleriyle boru hatlarını, müşteri etkileşimlerini ve siparişleri yönetin

ClickUp Brain, gıda güvenliği kontrolleri, personel planlaması vb. gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirmenize yardımcı olur. Müşteri verilerini analiz etmek ve bilinçli kararlar almak için yapay zeka içgörülerinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca yapay zekayı kullanarak tarifleri ve yemek planlarını özetleyebilir ve gerçek zamanlı envanter güncellemelerini alabilirsiniz.

ClickUp Brain ile restoranınız için haftalık yemek menüleri oluşturun

Hepsi bu kadar değil; ClickUp, gıda yönetimini basitleştirmek için binlerce özelleştirilebilir şablon da sunar. Örneğin, ClickUp Yemek Planlama Şablonu, yemek hazırlığını kolaylaştırmanıza yardımcı olur.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Yemek Planlama Şablonu ile yemekleri hızlıca planlayın ve tarifleri düzenleyin

Bu şablonu kullanarak şunları yapabilirsiniz:

Sürükle ve bırak listeleriyle yemekleri planlayın

Malzemeleri ve alışveriş listelerini takip edin

Kolay erişim için klasörleri kullanarak tarifleri düzenleyin

Benzer şekilde, ClickUp, envanteri gerçek zamanlı olarak izlemenize ve siparişleri ve teslimatları düzenlemenize yardımcı olmak için ClickUp Restoran Envanter Şablonu gibi çeşitli envanter şablonlarına sahiptir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı işbirliği : ClickUp Belgeleri'ni kullanarak tarifler, menü planlama ve envanter üzerinde işbirliği yapın ve gıda güvenliği kurallarını belgelendirin

İş Akışı Otomasyonu : ClickUp Otomasyonları'nı kullanarak satın alma siparişleri, rutin gelen siparişler, takipler, gıda güvenliği uyumluluk denetimleri ve vardiya hatırlatıcıları, menü onayları vb. gibi görevleri otomatikleştirin

Envanter yönetimi : Envanter kayıtlarından, tedarikçi bilgilerinden malzemelere kadar tüm ayrıntıları kaydedin, envanter birimlerini izleyin, acil teslimatları işaretleyin vb. : Envanter kayıtlarından, tedarikçi bilgilerinden malzemelere kadar tüm ayrıntıları kaydedin, envanter birimlerini izleyin, acil teslimatları işaretleyin vb. ClickUp Görevleri'ni kullanarak

Merkezi bilgiler : ClickUp Gösterge Panelleri ile müşteri geri bildirimleri, envanter seviyeleri, gıda israfı, çalışan performansı, satış verileri, sipariş yerine getirme vb. hakkında içgörüler edinin

Entegrasyonlar: Envanter yönetimini iyileştirmek, sistemler arası iletişimi hızlandırmak ve müşteri deneyimini geliştirmek için POS dahil 1000'den fazla aracı entegre edin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'taki özelliklerin sayısı, kullanıcıları başlangıçta zorlayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu uygulama birçok şekilde kullanılabilir. Mevcut özelliklere alıştığınızda, inanılmaz derecede özelleştirilebilir. Ancak, planlama içeriğinin en küçük birimi "görev" olarak adlandırılırken, bu sadece görev olarak değil, çeşitli şekillerde kullanılabilir (ki bu harika bir özelliktir). Bu, öğe gibi bir şekilde yeniden adlandırılabilir.

Bu uygulama birçok şekilde kullanılabilir. Mevcut özelliklere alıştığınızda, inanılmaz derecede özelleştirilebilir. Ancak, planlama içeriğinin en küçük birimi "görev" olarak adlandırılır, oysa bu, sadece görev olarak değil, çeşitli şekillerde kullanılabilir (ki bu harika bir özelliktir). Bu, öğe gibi bir şekilde yeniden adlandırılabilir.

🍭 Bonus: Gıda yönetimi iş akışlarınızı otomatikleştirmeyi öğrenin ve daha fazlasını yapın!

2. SmartSuite (Mutfak iş akışlarını ve envanter kayıtlarını tek bir yerden yönetmek için en iyisi)

via SmartSuite

SmartSuite, gıda iş operasyonlarını organize etmek için bir iş yönetim platformudur. Aracın sezgisel, kod gerektirmeyen arayüzü, menü planlama, envanter izleme ve tarif yönetimi için özel çözümler oluşturmanıza olanak tanır.

Sipariş süreçlerini ve mutfak iş akışlarını optimize etmek için yerleşik otomasyon özelliğini kullanabilirsiniz. Ayrıca, platformun bağlantı özelliğini kullanarak gıda öğelerini besin değerlerine bağlayabilir ve gıda güvenliği standartlarına uyumu sağlayabilirsiniz.

SmartSuite'in en iyi özellikleri

Kayıtları birbirine bağlayarak menü öğelerinizi maliyetler, envanter vb. ile ilişkilendirin, böylece tüm bilgileri tek bir yerde bulabilirsiniz

Tarif detayları, envanter sayıları, tedarikçi bilgileri vb. içeren sipariş formları oluşturun.

Gıda maliyetlerini otomatik olarak hesaplamak ve envanter eşiklerine göre yeniden sipariş uyarılarını tetiklemek için ş Akışı otomasyonları oluşturun

SmartSuite sınırlamaları

Öğrenmesi zor. Veritabanları hakkında biraz bilgi gerektirir

Öğeleri düzenli tutmak için bir klasör sistemi olmadığı için bazen belirli öğeleri bulmak zor olabilir

Büyük veritabanlarını içe aktarmak zor olabilir

SmartSuite fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 28 dolar

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 41 ABD doları

SmartSuite puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (30+ yorum)

Capterra: 5/5 (20+ yorum)

Gerçek kullanıcılar SmartSuite hakkında ne diyor?

SmartSuite'in sezgisel arayüzü, takımımızın minimum eğitimle özelliklerini kullanabilmesini ve bunlardan yararlanabilmesini sağlar. SmartSuite, çok çeşitli otomasyon araçları sunsa da, bazı temel otomasyon özelliklerinin henüz mevcut olmadığını görüyoruz. Daha özelleştirilebilir iş akışı otomasyonu ve diğer otomasyon platformlarıyla entegrasyon gibi iyileştirmeler faydalı olacaktır. Bu eklemeler, manuel müdahale ihtiyacını azaltacak ve operasyonlarımızda verimliliği artıracaktır.

SmartSuite'in sezgisel arayüzü, takımımızın minimum eğitimle özelliklerini kullanabilmesini ve bunlardan yararlanabilmesini sağlar. SmartSuite, çok çeşitli otomasyon araçları sunsa da, bazı temel otomasyon özelliklerinin henüz mevcut olmadığını görüyoruz. Daha özelleştirilebilir iş akışı otomasyonu ve diğer otomasyon platformlarıyla entegrasyon gibi iyileştirmeler faydalı olacaktır. Bu eklemeler, manuel müdahale ihtiyacını azaltacak ve operasyonlarımızda verimliliği artıracaktır.

📖 Daha Fazla Bilgi: Müşterileri Yönetmek için CRM İpuçları

3. MarginEdge (Fatura işleme, gıda maliyetlendirme ve menü analizi için en iyisi)

via MarginEdge

MarginEdge, arka ofis işlemlerinizi kolaylaştırmak istiyorsanız kullanışlı bir araç olabilir. Basit mobil taramalarla faturaları dijitalleştirir ve işler, manuel veri girişini ortadan kaldırır. MarginEdge ayrıca muhasebe ve POS çözümleriyle entegre olarak sorunsuz bir faturalandırma sistemi oluşturur

Kullanıcıların MarginEdge'de en sevdiği özellik, gerçek zamanlı tarif maliyetlendirmesidir. Bu özellik, gıda maliyetlerinizi gerçek zamanlı olarak görüntülemenizi ve böylece fiyatlandırma ve menü hakkında bilinçli kararlar almanızı sağlar. Ayrıca, raporlar aracılığıyla envanter sayımı ve gıda kullanımı, israf vb. izleme konusunda da yardımcı olur.

MarginEdge'in en iyi özellikleri

Mobil uygulama, e-posta, platform yükleme vb. yoluyla el yazısı notlar dahil olmak üzere fatura verilerini dijital olarak yakalayın.

Yeni çalışanları kolayca eğitmek için tarifleri merkezi olarak hazırlayın ve yönetin

Belirli kategorilerdeki menü performansını karşılaştırın ve satışlara göre karlı öğeleri belirleyin

Satıcılara çek, kredi kartı veya Otomatik Ödeme ile ödeme planı gibi çeşitli yöntemlerle ödeme yapın

MarginEdge sınırlamaları

Mobil uygulama, özellikle faturaların düzenlenmesi ve bekleyen onaylar konusunda birçok özellikten yoksundur

Sistemde, faturaların geçmemesi veya ekranların donması gibi sık sık arızalara neden olan hatalar var

Yazım hataları, yinelenen girdiler, aynı öğe için farklı isimler vb. gibi yanlış sipariş girdileri bazen ortaya çıkabilir

MarginEdge fiyatlandırma

MarginEdge : Konum başına aylık 330 dolar

MarginEdge + Freepour: Konum başına aylık 480 dolar

MarginEdge puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (40+ yorum)

Gerçek kullanıcılar MarginEdge hakkında ne diyor?

Restoran işimizde bize yardımcı olan güçlü bir araçtır. MarginEdge'e giderek menü öğelerinin fiyatlandırılması, fiyat uyarıları, menü analizi, envanter, fatura ödeme ve envanter gibi işlemleri gerçekleştirebiliriz. Ancak, sistemde, özellikle tarif oluşturucu ile ilgili birkaç hata bulunmaktadır.

Restoran işimizde bize yardımcı olan güçlü bir araçtır. MarginEdge'e giderek menü öğelerinin fiyatlandırılmasının yanı sıra fiyat uyarıları, menü analizi, envanter, fatura ödeme ve envanter gibi diğer işlemleri de yapabiliriz. Ancak, sistemde, özellikle tarif oluşturucu ile ilgili birkaç hata var.

📖 Daha Fazla Bilgi: Ücretsiz Google Dokümanlar Menü Şablonları

4. Agilysys Foodservice Management (İşlemleri kolaylaştırmak ve misafir deneyimini iyileştirmek için en iyisi)

via Agilysys

Agilysys, otellere, kumarhanelere, tatil köylerine, kruvaziyer şirketlerine ve hatta sağlık ve üniversite yemek hizmetlerine hizmet veren kapsamlı bir konaklama çözümüdür. Platform, yiyecek ve içecek (F&B) ve envanter işlemlerini kolaylaştırır ve mülk yönetiminden POS'a kadar konaklamanın her yönünü yönetmek için birleşik bir sistem sunar.

Sonuç olarak, Agilysys misafir profillerini, ödeme işlemlerini ve gıda envanterini yönetmenize yardımcı olur ve çok çeşitli gıda hizmetleri yönetim araçlarıyla daha iyi hizmet sunmanızı sağlar.

Agilysys Foodservice Management'ın en iyi özellikleri

Basit bir rezervasyon sistemi ile rezervasyon sürecini iyileştirin ve misafirlerinizi sorunsuz bir şekilde taşıyın

Talep oluşturmadan faturaya, iş finanslarına ve POS teknolojilerine kadar her şeyi yönetin

Restoran, otel ve envanter analizlerini basitleştirerek misafir tercihleri ve iş performansı hakkında önemli bilgiler edinin

Agilysys Foodservice Management sınırlamaları

Agilysys POS ile en iyi şekilde çalışır. Diğer POS sistemlerinin entegrasyonu, sınırlı işlevsellik ile sonuçlanabilir

Agilysys Foodservice Management fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Agilysys Foodservice Management puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Agilysys Foodservice Management hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Kurulumu kolay ve kullanıcı arayüzü basit. Yeni çalışanların eğitimi kolaydır ve iş devri süresi kısalır. Ancak, bazı arayüz menülerinin görünümü ve görsel özellikleri güncellenebilir.

Kurulumu kolay ve kullanıcı arayüzü basit. Yeni çalışanların eğitimi kolaydır ve işten ayrılma süresi azalır. Ancak, bazı arayüz menülerinin görünümü ve görsel özellikleri güncellenebilir.

📖 Daha fazla bilgi: En iyi envanter optimizasyon yazılımları

5. FoodPro® (Küçük ölçekli gıda işletmeleri için en iyisi)

via FoodPro ®

Aurora Information Systems tarafından sunulan FoodPro®, gıda üretimi, planlama ve kontrol sistemi arayan küçük gıda üreticileri ve restoran yöneticileri için tasarlanmıştır. Envanter tahmin ve kontrolü, gıda üretiminin izlenmesi, yemek planlarının oluşturulması ve kar marjları hakkında içgörüler elde etmek ve bütçe kontrolünü sağlamak için finansal analizlerin gerçekleştirilmesini sağlayan entegre bir çoklu kullanıcı platformudur.

FoodPro®'nun en iyi özellikleri

Gıda israfını ve maliyetleri azaltarak, bireysel servis konumları için döngü menüleri, ACI menüleri ve standart menüler tasarlayın

Etkili yemek planları oluşturmak için geçmiş veritabanına dayalı olarak misafir sayısını doğru bir şekilde tahmin edin

Temel gelir tabloları, satın alımlar, konum maliyet özetleri, yemek hazırlama maliyetleri vb. gibi finansal raporlar oluşturun.

FoodPro® sınırlamaları

Özel özelleştirme sınırlıdır. Gelişmiş özelleştirme ihtiyaçları olan bir gıda işletmesiyseniz, bu en iyi seçenek olmayabilir

Benzer araçlara kıyasla daha az sezgisel kullanıcı arayüzü

FoodPro® fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

FoodPro® puanları ve yorumları

G2 : Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

📖 Daha Fazla Bilgi: Ücretsiz Akşam Yemeği Menü Planlama Şablonları

6. Crunchtime (Restoran operasyonlarını yönetmek için en iyisi)

via Crunchtime

Gıda sektöründe artan gıda maliyetleri, gelişen gıda güvenliği standartları ve işgücü sorunlarının baskısını hissediyorsanız, Crunchtime süreçlerinizi iyileştirmenize ve uyumluluğu sağlamanıza yardımcı olabilir.

Envanter ve işgücü işlemlerini yönetmesiyle tanınan Crunchtime, konumları görüntülemek, envanter siparişlerini izlemek ve tarifleri ve menüleri yönetmek için merkezi bir gösterge paneli sunar. Ayrıca özel raporlama ve planlama araçları ile sorun giderme kaynakları da sunarak yeni başlayanlar için kullanıcı dostu bir platformdur.

Bu aracın en önemli özelliği, üst düzey restoran verilerinden ayrıntılı verilere kadar her türlü bilgiye ulaşmanızı sağlayan "drill-down" özelliğidir.

Crunchtime'ın en iyi özellikleri

Günlük ve haftalık personel programlarını otomatikleştirin ve otomatik uyarılarla hatırlatıcılar gönderin

Geçmiş tüketim verileri, mağazanın PAR seviyeleri, mevcut envanter vb. bilgilere dayalı olarak gıda hazırlama miktarları, tedarik siparişleri ve satışlar hakkında doğru AI önerileri alın.

Gıda güvenliği standartlarına uyumu sağlamak için -40°C ile 85°C arasındaki sıcaklıkları izleyin

Analitik araçlarla gıda maliyetleri, işgücü eğilimleri ve eğitim programları hakkında gerçek zamanlı veriler elde edin

Crunchtime sınırlamaları

Şablonlar olmadan sipariş kılavuzlarını düzenlemek zordur ve par miktarını eklemek için alan yoktur

Tablet gibi mobil cihazlardan yazılıma erişirken şablonları kullanamazsınız

Aracın kullanıcı yapılandırma esnekliği yoktur. Filtreleri sınırlıdır ve kullanıcı verimliliği için belirli bileşenleri taşıma imkanı yoktur

Crunchtime Fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Crunchtime puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Crunchtime hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Geleneksel bir restoran şirketiyseniz, CrunchTime ihtiyaçlarınızı karşılayacak ve operasyonlarınızda kullanımı oldukça kolay bir yazılımdır. Ancak, değişiklik yapmak yavaştır ve ürün son birkaç yıldır durgun bir seyir izlemektedir. Komiser modülü hiç değiştirilmemiştir ve iyi tasarlanmamıştır.

Geleneksel bir restoran şirketiyseniz, CrunchTime ihtiyaçlarınızı karşılayacak ve operasyonlarınızda kullanımı oldukça kolay bir yazılımdır. Ancak, değişiklik yapmak yavaştır ve ürün son birkaç yıldır durgun bir seyir izlemektedir. Komiser modülü hiç değiştirilmemiştir ve iyi tasarlanmamıştır.

🧠 Biliyor muydunuz? 2023 yılında, otellerin %80'inden fazlası personel eksikliği yaşadığını bildirdi. Bu durum, rutin işleri otomatikleştirmek, doğru tahminlere dayalı olarak çalışanların çalışma programlarını düzenlemek ve operasyonel verimliliği artırmak için teknolojinin uygulanmasını gerektiriyor.

7. Restaurant365 (Muhasebe ve bordro yönetimi için en iyisi)

via Restaurant365

Restaurant365, gıda iş operasyonlarınızı yönetme şeklinizi değiştirebilecek bir restoran yönetim platformudur. Platform, finansal raporlama, bordro ve muhasebe, envanter ve işgücü yönetimi ve POS entegrasyon yetenekleriyle öne çıkmaktadır.

Bu araç yeni başlayanlar için kolay olmasa da, tarayıcı tabanlı erişilebilirliği ve otomatik muhasebe araçları sayesinde gıda maliyetlerini azaltmaya yardımcı olan hassas izleme ve karlılığı en üst düzeye çıkarma özellikleri ile beğenebilirsiniz.

Restaurant365'in en iyi özellikleri

Adil bahşiş dağıtım parametreleri belirleyin ve bahşiş yönetimi süreçlerini otomatikleştirerek değerli zamanınızdan tasarruf edin

İşgücü ve satış raporlarını kullanarak satışları tahmin edin ve birden fazla konumdaki personel planlaması yapın

Merkezi kataloglar ve sipariş kılavuzları oluşturarak, tüm konumlarda tutarlı gıda hazırlama uygulamaları ve malzeme kullanımı sağlayın

Restaurant365 sınırlamaları

Birkaç kullanıcıya göre, envanter yönetim sistemi karmaşıktır, özellikle tarif yönetimi fonksiyonları daha kullanıcı dostu olabilir

Bu araç, birçok fonksiyonu ve karmaşık arayüzü nedeniyle öğrenmesi zor bir araçtır

Banka hesaplarını mutabakatı zor olabilir ve önceki dönem hatalarını düzeltmek zaman alıcı olabilir

Restaurant365 fiyatlandırma

Temel özellikler : Konum başına aylık 499 $, üç ayda bir faturalandırılır

Profesyonel : Konum başına aylık 749 $, üç ayda bir faturalandırılır

Özel fiyatlandırma

Restaurant365 puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (250'den fazla yorum)

Capterra: 4,1/5 (60+ yorum)

Restaurant365 hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Tüm ihtiyaçlarımın tek bir yerde olmasını çok takdir ediyorum. Tek bir tıklama ile elde edilebilen bilgi miktarı sayesinde, aynı anda birden fazla şeyi izleyip denetleyebiliyorum. Bilgisayar bilgisi düzeyine bakılmaksızın tüm kullanıcılar için kolay kullanım. Bu aracı kullanarak işlerimi finansal açıdan daha istikrarlı bir şekilde yürütüyorum. İşletmelerimizde 365'i tüm gün kullanıyoruz, müşteri desteği hızlı ve etkili, takibi sağlam. Ancak, eski tarz estetik arayüzü. Windows 95 programı gibi görünüyor, daha temiz ve net bir görünüm yerine.

Tüm ihtiyaçlarımın tek bir yerde olmasını çok takdir ediyorum. Tek bir tıklama ile elde edilebilen bilgi miktarı sayesinde, aynı anda birden fazla şeyi izleyip denetleyebiliyorum. Bilgisayar bilgisi düzeyine bakılmaksızın tüm kullanıcılar için kolay kullanım. Bu aracı kullanarak işlerimi finansal olarak daha istikrarlı bir şekilde yürütüyorum. İşletmelerimizde 365'i tüm gün kullanıyoruz, müşteri desteği hızlı ve etkili, takibi sağlam. Ancak, eski tarz estetik arayüzü. Windows 95 programına benziyor, daha temiz ve net bir görünüm olabilirdi.

📮ClickUp Insight: Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların kaçırılmasına ve uygulamada gecikmelere neden oluyor. İster takip notları gönderiyor ister elektronik tablolar kullanıyor olun, süreç genellikle dağınık ve verimsizdir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, konuşmaları görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürerek takımınızın hızlı hareket etmesini ve uyumlu çalışmasını sağlar.

8. Toast (Ödeme işlemleri için en iyisi)

via Toast

Toast, POS, envanter izleme ve mutfak yönetimini bir araya getirir. Faturaları tarayabilir ve stok seviyelerini gerçek zamanlı olarak güncelleyebileceğiniz AI destekli envanter yönetim sistemine sahip, kullanıcı dostu bir araçtır.

Bu yazılımları mutfak operasyonlarını koordine etmek, ön büro ve arka büro operasyonlarını yönetmek, menü performansını izlemek ve hatta yerleşik bordro sistemi ile bordroları yönetmek için kullanabilirsiniz.

Toast'un en iyi özellikleri

Özel bahşiş kuralları oluşturun, dağıtımı otomatikleştirin ve bahşiş raporlamasını kolaylaştırın

Misafirlerin siparişlerini özelleştirebilecekleri Toast restoran kiosklarıyla bekleme sürelerini azaltın ve personel verimliliğini artırın

Kitchen Display System ile siparişleri yönlendirin, yaklaşan siparişleri görün ve mutfak verimlilik raporları oluşturun

Her konum için menüleri özelleştirin, raporlamayı merkezi olarak yönetin ve tek bir gösterge panelinden işlemleri kontrol edin

Toast sınırlamaları

Sınırlı raporlama özellikleri

Bazı kullanıcılara göre müşteri hizmetleri genellikle yanıt vermiyor

Kredi kartı işlem ücreti dahil olmak üzere ücret çok yüksektir

Toast fiyatlandırması

Ücretsiz

Satış Noktası : Aylık 69 $'dan başlayan fiyatlarla

Kendi yazılımınızı oluşturun: Özel fiyatlandırma

Toast puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Toast hakkında ne diyor?

Toast ile kurulum işi çok kolay ve harikaydı. Büyüdükçe destekleri de sağlamlaştı. Geçmişte kullandığımız diğer POS sistemleri gibi değil. Ancak raporlama konusunda iyileştirme gerekiyor... Veriler çoğunlukla mevcut, ancak ihtiyacınız olanı bulmak kolay değil ve verileri döküp e-posta ile göndermek gerekiyor. Ayrıca, müşterilere servis için menüler bazen 2-3 seviye derinliğe inerek 8 oz kahverengi bira siparişi vermek için biraz fazla karmaşık hale gelebiliyor.

Toast ile kurulum işi çok kolay ve harikaydı. Büyüdükçe destekleri de sağlamlaştı. Geçmişte kullandığımız diğer POS sistemleri gibi değil. Ancak raporlama konusunda iyileştirme yapılması gerekiyor... Verilerin çoğu mevcut, ancak ihtiyacınız olanı bulmak kolay değil ve verileri döküp e-posta ile göndermek gerekiyor. Ayrıca, müşterilere servis için menüler bazen 2-3 seviye derinliğinde olabiliyor ve 8 oz kahverengi bira siparişi vermek için çok uğraşmak gerekiyor.

🧠 Biliyor muydunuz? Restoran POS sistemlerinin 2025 yılında 13,35 milyar ABD dolarından 2034 yılında 28,06 milyar ABD dolarına çıkarak %8,6'lık bir yıllık bileşik büyüme oranı sergileyeceği tahmin edilmektedir.

9. FoodStorm (Çok kanallı siparişleri vermek ve yönetmek için en iyisi)

via FoodStorm

FoodStorm'u gıda hizmeti operatörleri için bir görev kontrol merkezi olarak düşünün. İster bir catering şirketi, ister bir bakkal veya 100'den fazla siparişle uğraşan bir restoran yöneticisi olun, bu platform üretim ve sipariş yönetiminden pazarlama ve müşteri iletişimine kadar her şeyi tek bir yerde toplar.

FoodStorm ile telefon görüşmelerinden, e-postalardan veya mağaza kiosklarından doğrudan sipariş girebilir, mutfağınızın tamamını organize edebilir ve takvim görünümünde yaklaşan siparişleri ve etkinlikleri kontrol edebilirsiniz. En iyi yanı ne mi? Öğeleri, fiyatları ve menüleri özelleştirebilir, sipariş sayfalarına düğmeler ve kategoriler ekleyebilir ve hatta AI görüntü oluşturucu kullanarak menülere resimler ekleyebilirsiniz.

FoodStorm'un en iyi özellikleri

Mağaza içi kiosklar, hizmet kontuarları, e-postalar ve telefonlar gibi birden fazla kanal üzerinden sipariş verin ve yönetin

Tatil dönemi hacim yönetimi ile teslim alma siparişlerini yönetin, ödeme durumlarını izleyin ve ağırlığa göre satılan öğeleri yönetin

Mutfak Ekran Sistemi ile gelen müşteri siparişlerini mutfak ekranlarında görüntüleyin

FoodStorm sınırlamaları

Birkaç kullanıcıya göre, FoodStorm destek ve hesap yönetimi konusunda yetersizdir

Uygulama, mobil cihazlarda kullanımı zor olabilir. Yalnızca temel işlevleri kapsar

Siparişi veren kişi dışında başka bir alıcı için yemek siparişi vermek kafa karıştırıcı olabilir

FoodStorm fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

FoodStorm puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (30 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

FoodStorm hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

FoodStorm kullanımı kolay ve çok işlevseldir. Müşteri desteği rakipsizdir ve takımımızın ihtiyaç duyduğu bilgileri kolayca alabilmemizi sağlayan özelleştirme seçeneklerini çok seviyoruz. Menü öğelerini ve paketleri girmek de çok basittir. Ancak, raporlamanın bir kısmı kullandığımız diğer programlar kadar kullanıcı tarafından özelleştirilebilir değildir, ancak FoodStorm ücret karşılığında özel raporlar sunmaktadır ve bu harika bir özelliktir.

FoodStorm kullanımı kolay ve çok işlevseldir. Müşteri desteği rakipsizdir ve ekibimizin ihtiyaç duyduğu bilgileri kolayca alabilmemizi sağlayan özelleştirme seçeneklerini çok seviyoruz. Menü öğelerini ve paketleri girmek de çok basittir. Ancak, raporlamanın bir kısmı kullandığımız diğer programlar kadar kullanıcı tarafından özelleştirilebilir değildir, ancak FoodStorm ücret karşılığında özel raporlar sunmaktadır ve bu harika bir özelliktir.

10. Computrition (Hastanelerde gıda hizmeti yönetimi için en iyisi)

via Computrition

Computrition'ın tam entegre konaklama paketi, özellikle hastaneler olmak üzere kuruluşların beslenme ve gıda hizmetlerini yönetmelerine yardımcı olur. Bu aracı kullanarak, tariflerden menülere, bütçeden envanter, tedarikçi ve yemek dağıtımına kadar gıda hizmetleriyle ilgili her şeyi yönetebilirsiniz.

Platformun öne çıkan özelliği, tarifleri alerjenler ve diyet kısıtlamalarıyla ilişkilendirme yeteneğidir. Menüleri otomatik olarak düzeltir ve ayarlar, gıda güvenliği ve kaliteli hasta bakımı sağlar.

Computrition'ın en iyi özellikleri

Hastaların seçimlerine ve tercihlerine göre özelleştirilmiş yemek biletleri oluşturun

Beslenme yönetimini, menü değişikliklerini ve düzeltmelerini otomatikleştirin ve hasta diyet geçmişini izleyin

CI Smart Forecasting ile tedarik ihtiyaçlarını tahmin ederek gıda israfını azaltın

Bilgisayar sınırlamaları

Yiyecek menü fişlerinde özel veya kişiselleştirilmiş not alanı sınırlıdır

Öğrenme eğrisi dik, bazı özellikler çok fazla tıklama gerektiriyor

Computrition fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Computrition derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gıda İşletmenizi Dönüştürmek İçin Doğru Seçimi Yapın

Gıda yönetimi yazılımı, işlemleri basitleştirmek, hataları azaltmak ve verimliliği artırmak için gerçekten çok önemlidir. Ancak, doğru yazılıma sahip olmak çok önemlidir.

Örneğin, gelişmiş özelleştirme ihtiyaçları olan büyük bir kurumsal işletmeyseniz, FoodPro® veya Crunchtime gibi yazılımları seçmek yeterli olmayacaktır, çünkü bu araçların işlevleri sınırlıdır. Öte yandan, ClickUp gibi sağlam bir çözüm sizin için ideal olabilir.

ClickUp, envanter ve malzemelerin izlenmesinden tariflerin ve menülerin planlanmasına, fiyatların analiz edilmesinden gıda güvenliği standartlarına uyulmasına, satışların tahmin edilmesine ve daha fazlasına kadar gıda yönetimiyle ilgili her konuda size yardımcı olacak geniş bir dizi özellik sunar.

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