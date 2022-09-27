Walk the Room: ClickUp, takımlarımızı nasıl birbirine bağladı ve üretim planlama sürecimizi nasıl kolaylaştırdı?

Bir işi ve ekipleri yönetmek başlı başına çok iş gerektirir. Şimdi buna bir de her gün birden fazla ve birbirinden bağımsız iş aracını yönetmeyi ekleyin.

Ne yazık ki bu, birçok kuruluşun karşılaştığı yaygın bir sorundur.

Şirketimiz proje yönetimi, zaman takibi, müşteri iletişimi ve kaynak tahsisi için dört farklı türde yazılım kullanıyordu. Özellikle aralarında çok az entegrasyon olduğu ve bilgilerin manuel olarak birçok kez eklenmesi gerektiği için oldukça zaman alıcıydı.

Şirketimiz proje yönetimi, zaman takibi, müşteri iletişimi ve kaynak tahsisi için dört farklı türde yazılım kullanıyordu.

Özellikle aralarında çok az entegrasyon olduğu ve bilgilerin manuel olarak birçok kez eklenmesi gerektiği için oldukça zaman alıcıydı.

Takımlar, güvendikleri özel uygulamaları tek bir yerden kullanmaya devam edebilse, sürekli uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan, zaman kaybetmeden, bağlamı ve proje görünürlüğünü kaybetmeden yapabilecek olsaydı ne olurdu?

Peki ya her takım, istedikleri şekilde çalışabilmek için fedakarlık yapmalarını gerektirmeyen, son derece esnek bir platform aracılığıyla işlerini teslim edebilseydi ve diğer takımlar da aynısını yapabilseydi?

İşte bu noktada ClickUp, Walk the Room'un imdadına yetişti ve Nicole size bu konuda daha fazla bilgi verebilir!

Bize kendinizden ve Walk the Room'dan bahsedin

Merhaba! Benim adım Nicole Brisova, Walk the Room (WtR) şirketinde Büyüme Operasyonları Müdürü olarak çalışıyorum. 👋

Nicole Brisova, Walk the Room aracılığıyla

Walk the Room, emlak sektörü için yüksek kaliteli, fotogerçekçi görselleştirmeler ve animasyonlar oluşturan bir 3D stüdyosudur. Yüksek kaliteli CGI'lar, eskizler, animasyonlar, flythrough'lar, sanal gerçeklik turları, hareketli CGI'lar, artırılmış gerçeklik ve daha fazlasını içeren eksiksiz bir CG hizmeti sunuyoruz.

Güçlü deneyim ve esnek proje yönetimini bir araya getirerek ticari gayrimenkul pazarlama çabalarınızı geliştiriyor ve gayrimenkulünüzün öne çıkmasına yardımcı oluyoruz.

Bir organizasyon ve uzaktan çalışmaya öncelik veren bir şirket olarak genel olarak ne gibi zorluklarla karşılaştınız?

Stüdyo ilk olarak İsveç'in Stockholm kentinde kuruldu ve bugün Walk the Room, dünya çapında 30'dan fazla milletten çalışanı olan bir uzaktan çalışma şirketi haline geldi. Uzaktan çalışma odaklı bir şirket olarak, hem kendi aramızda hem de müşterilerimizle verimli bir şekilde işbirliği yapmak için yazılımdan büyük ölçüde yararlanıyoruz .

WtR'da çalışmaya başladığımda, şirketimiz proje yönetimi, zaman takibi, müşteri iletişimi ve kaynak tahsisi için dört farklı türde yazılım kullanıyordu. Dördünü de aktif olarak kullanmak oldukça zaman alıcıydı, özellikle de aralarında çok az entegrasyon olduğu ve bilgilerin manuel olarak birçok kez eklenmesi gerektiği için.

Yapı ve verimlilik yaratmanın büyük bir savunucusu olarak, o sırada kullandığımız araçların yerini alabilecek ve uygulamalarımızı birleştirebilecek bir araç bulmayı en büyük önceliğim haline getirdim.

ClickUp'ta aradığınızı buldunuz mu?

Farklı araçları araştırıp karşılaştırmak için biraz zaman harcadım. Şirkete katıldıktan birkaç ay sonra, sonunda bir karara vardık ve tüm üretim departmanımız için bir ClickUp planı satın aldık.

Başlangıçta ClickUp'ı kaynak tahsisi ve proje yönetimi, karlılık ve verimlilik ölçümü ve görev yönetimi için ağırlıklı olarak üretim departmanımızda kullanıyorduk. ClickUp yavaş yavaş diğer departmanların da bir parçası haline geldi; artık İK ve Pazarlama departmanlarımızda da aktif olarak kullanıyoruz!

Nicole Brisova, Walk the Room aracılığıyla ClickUp kullanıyor

İlk koltuğu satın aldığımızdan beri benimle birlikte çalışan harika danışmanımız Gabriel Hoffman sayesinde, üretim takımımız için güçlü bir temel oluşturduk ve tüm şirket için daha yararlı özellikler ve yapılar keşfedip uygulamaya devam edebildik.

O zamandan beri WtR önemli ölçüde büyüdü ve ClickUp'ın da bizimle birlikte büyüdüğünü söylemekten mutluluk duyuyorum. İlk 28 koltuktan, son 20 ayda 70'in üzerinde aktif kullanıcıya ulaştık!

walk the Room aracılığıyla

ClickUp'taki favori özelliklerinizi bize anlatın

1. Şablonlar

Üretim zaman çizelgemize yeni bir proje girdiğinde, önceden ayarlanmış ClickUp şablonlarımızdan birini kullanarak yeni bir proje oluşturur ve bunu üretim zaman çizelgemize ekleriz.

Önceden oluşturulmuş görünümler, Özel Durumlar, Özel Alanlar ve daha fazlasıyla zaman çizelgelerinizi ve üretim aşamalarınızı tek bir yerden yönetin

2. Özel Alanlar ve Otomasyon

Gabriel'in yazılım konusundaki uzmanlığı ve ClickUp'ın esnekliği sayesinde, her projenin farklı aşamalarında kullandığımız oldukça kapsamlı bir Özel Alanlar ve otomasyon koleksiyonu oluşturduk. Yapımız, teslim sonrası proje arşivi, karlılık ölçümü, gösterge panelleri ve genel proje veritabanı dahil olmak üzere her projenin tüm aşamaları için oluşturulmuştur.

Her tür özel alan istediğiniz kadar kullanılabilir ve her proje, ayarladığınız alanları içerecek şekilde oluşturulur

Walk the Room aracılığıyla ClickUp'ta özelleştirilmiş Liste görünümü ve Özel Alanlar

3. Kişiselleştirilmiş görünümler

Projeler içindeki birden fazla görevi belirli takımlara, proje yöneticilerine ve sanatçılara atamak artık sadece birkaç dakika sürüyor. Bir proje planlandıktan ve üretime hazır hale geldikten sonra, proje yöneticilerimiz sonraki adımları kontrol altına alır ve kişiselleştirilmiş ClickUp görünümlerinde bunları denetler.

ClickUp'ın 15'ten fazla özelleştirilebilir görünümüyle görevleri, projeleri ve iş akışlarını size en uygun şekilde görselleştirin

ClickUp'ı kullanmanın en büyük etkisi ne oldu?

Hızlı çalışmamızı ve değişikliklere odaklanmamızı ve esnek kalmamızı gerektiren oldukça muhteşem projelerde çalışıyoruz. Bu da elbette kaynak yönetimine baskı yaratıyor.

ClickUp'ı kullanmak, daha iyi planlama yapmamıza, daha hızlı teslimat yapmamıza ve takımlarımızı verimli bir şekilde yapılandırmamıza yardımcı oldu. Ben şirkete katıldığımdan beri üretim takımımızın boyutu iki katına çıktı! Kaynak tahsisi ve proje yönetimi için sağlam bir yapıya sahip olmasaydık, bunu başaramazdık.

50'den fazla 3D sanatçısı ve proje yöneticisinden oluşan kadromuzla, proje ve kaynak yönetimi yapımızı geliştirmek için çok çalıştık ve bu, şu anda ClickUp'ta en karmaşık ve en çok kullandığımız özellik. Burada, üretimdeki her projeyle ilgili tüm önemli bilgileri topluyor ve üretim ekibimizin Zaman Çizelgesi görünümünde kapasitemizi her an takip ediyoruz. Artık sanatçılarımızın bir proje üzerinde çalıştıkları zamanı da takip edebiliyor ve proje zaman çizelgesini ve önemli dönüm noktalarını müşterilerimizle paylaşabiliyoruz.

ClickUp'ın ihtiyaçlarımıza ve çok yönlü projelerimize uyum sağlama esnekliği ve tüm üretim takımımızı kullanmamıza yardımcı olması çok hoşumuza gidiyor.

Ve kusursuz iç yapımızla, en önemli şeye odaklanmaya hazırız: müşterilerimize tüm süreç boyunca mükemmel ürünler ve kusursuz bir deneyim sunmak.

walk the Room aracılığıyla

ClickUp'ı yeni kullanmaya başlayanlara tavsiyeleriniz var mı?

1. Daha akıllı ve daha hızlı çözümlerin büyük bir hayranıyım, bu yüzden klavye kısayolları benim için en doğru cevap: Quickswitch (K) ve Home (H) kişisel olarak en çok kullandıklarım!

2. Ayrıca ClickUp'ın sunduğu tüm otomasyonları keşfetmenizi tavsiye ederim. Bunlar oluşturması kolay ve son derece yararlıdır.