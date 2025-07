2025'in En İyi 10 Özel Sermaye CRM'si

Özel sermaye, anlaşmalar, yatırımcılar ve portföy şirketlerinin sürekli hareket halinde olduğu hızlı bir sektörde faaliyet gösterir; her zaman takip edilmesi gereken bir şeyler vardır.

Bilgiler e-postalara ve elektronik tablolara dağılmış durumda olduğunda işler karışır ve gözden kaçan ayrıntılar fırsatların kaçırılmasına neden olabilir.

Sağlam bir CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) her şeyi tek bir yerde tutar. Anlaşma akışını yönetmekten yatırımcı ilişkilerini izlemeye kadar, doğru araç zaman kazanmanıza ve takımınızın aynı sayfada kalmasına yardımcı olur.

Özel sermaye için en iyi CRM'yi arıyorsanız, işte size değer katan 10 seçenek. ✉️

⏰ 60 saniyelik özet Özel sermaye için en iyi CRM'ler için önerilerimiz şunlardır: ClickUp ( Özel sermaye anlaşmalarını ve görev yönetimini kolaylaştırmak için en iyisi) DealCloud (Anlaşma boru hattı yönetimi için en iyisi) Altvia (Yatırımcı ilişkileri için en iyisi) 4Degrees (İlişki zekası için en iyisi) Dynamo (Fon yönetimi için en iyisi) Affinity (Anlaşma kaynak bulma için en iyisi) Navatar (Sektöre özel iş akışları için en iyisi) Xpedition Private CRM Accelerator (Microsoft entegrasyonu için en iyisi) Clienteer (Butik özel sermaye şirketleri için en iyisi) SatuitCRM (Alternatif yatırım yöneticileri için en iyisi)

Özel sermaye için en iyi CRM'de nelere dikkat etmelisiniz?

Özel sermaye şirketleri için doğru CRM, anlaşmaları yönetmenize, yatırımcı ilişkilerini izlemenize ve her şeyi düzenli tutmanıza yardımcı olmalıdır. İyi bir CRM, işinizi daha karmaşık hale getirmez, kolaylaştırır.

Bir CRM seçerken dikkat etmeniz gerekenler:

İlişki zekası: Yatırımcı verilerini düzenli tutar, etkileşimleri izler ve sorunsuz takip sağlar

Kapsamlı anlaşma akışı yönetimi: Boru hatlarını düzene sokar, iş akışlarını otomatikleştirir ve anlaşmaların gecikmeden ilerlemesini sağlar

Güçlü raporlama ve analiz: Performans, yatırımcı katılımı ve pazar eğilimleri hakkında gerçek zamanlı içgörüler sağlar

Güvenlik ve uyumluluk: Şifreleme erişim kontrolleri ve tam yasal uyumluluk ile hassas verileri korur

Ölçeklenebilirlik ve özelleştirme: Esnek özellikler, özel alanlar ve benzersiz yatırım stratejilerinize göre uyarlanmış iş akışları ile şirketinizin büyümesine uyum sağlar

Özel Sermaye için En İyi 10 CRM

Tüm CRM alternatifleri özel sermaye için tasarlanmamıştır. Karmaşık anlaşma süreçlerini yönetebilen, yatırımcı ilişkilerini izleyebilen ve portföy yönetimini geliştirebilen bir çözüme ihtiyacınız var.

İşte tam da bunu yapmak için tasarlanmış en iyi 10 özel sermaye CRM çözümü. 📝

1. ClickUp (Özel sermaye işlemlerini ve görev yönetimini kolaylaştırmak için en iyisi)

ClickUp CRM ile yatırımcı ilişkilerinizi oluşturun ve yönetin, görevleri izleyin ve iş büyümesini hızlandırın

ClickUp, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır ve anlaşma akışını, yatırımcı ilişkilerini ve görev yönetimini tek bir çatı altında toplar. ClickUp CRM Çözümüne entegre edilmiş proje yönetimi özellikleri, özel sermaye şirketlerinin birden fazla araç arasında geçiş yapmadan potansiyel müşterileri takip etmesine, hesapları yönetmesine ve müşteri etkileşimlerini denetlemesine yardımcı olur.

ClickUp Görünümleri

ClickUp Görünümleri ile anlaşma süreçlerinizi görselleştirin

Liste, Kanban Panosu ve Gantt dahil 10'dan fazla özelleştirilebilir ClickUp Görünümü ile ClickUp, iş akışlarını görselleştirmenize, müşteri ilişkilerini izlemenize ve her anlaşmanın üstünde kalmanıza olanak tanır. Liste Görünümü, her anlaşmayı aşamasına göre sıralayarak görüntüleyebilirken, Pano Görünümü ilerlemeyi izlemek için sürükle ve bırak arayüzü sunar.

Örneğin, teknoloji girişimlerini değerlendiren bir özel sermaye takımı, her sütunun farklı bir finansman aşamasını temsil ettiği bir pano oluşturabilir ve böylece potansiyel yatırımların net bir görünümünü elde edebilir.

ClickUp Gösterge Panelleri

ClickUp Gösterge Panelleri ile portföy performansını izleyin

Performansı takip etmek için ClickUp Gösterge Panelleri tüm anahtar metrikleri tek bir yerde toplar.

Özel sermaye uzmanları, farklı araçlardan raporlar almak yerine, gelir eğilimlerini, değerleme değişikliklerini ve bekleyen durum tespiti görevlerini gösteren bir gösterge paneli oluşturabilirler.

Portföy şirketlerini izleyen bir yatırım şirketi, finansal durumu, iş yükü dağıtımını ve anlaşma ilerlemesini anında görebilir ve kararların gerçek zamanlı verilere dayalı olmasını sağlar.

ClickUp Otomasyonları

ClickUp Otomasyonlarını kullanarak anlaşma ilerlemesini kolaylaştırın

Tekrarlayan görevler takımların işlerini yavaşlatır, ancak ClickUp Otomasyonları bu görevleri halleder.

Bir analist bir anlaşmanın durumunu "Durum Tespiti" olarak güncellediğinde, otomasyon anında yasal incelemeleri atayabilir, paydaşları bilgilendirebilir ve ilgili görevleri güncelleyebilir. Bu, takımın yüksek değerli işlere odaklanmasını sağlar.

ClickUp Sohbet

ClickUp Sohbet ile güncellemeleri paylaşın ve anında işbirliği yapın

ClickUp Chat, tüm anlaşma ile ilgili konuşmaları tek bir yerde tutarak işbirliğini kolaylaştırır.

Önemli tartışmalara her zaman erişilebileceğini bilmek, takımların önemli güncellemeleri kaçırma endişesi yerine derinlemesine işlerine odaklanmalarını sağlar.

Uzun süre uzak kaldıktan sonra işlerinizi yakalamak mı istiyorsunuz? AI destekli özetler, kaçırılan konuşmaların hızlı bir özetini sunarak, geri dönen takım üyelerinin sonsuz mesajları kaydırmak zorunda kalmadan hızla işlerine devam etmelerini sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın CRM Şablonu ile müşterileri ve satış fırsatlarını takip edin

Kanıtlanmış bir sistemle başlayabilecekken neden sıfırdan bir CRM oluşturmak isteyesiniz?

ClickUp CRM Şablonu, işletmelerin her şeyi manuel olarak ayarlamanın karmaşıklığı olmadan satışları izlemesine, potansiyel müşterileri yönetmesine ve müşteri ilişkilerini iyileştirmesine yardımcı olur.

CRM yönetimini basitleştirmek için birden fazla görünüm sunar. Satış Süreci Görünümü, takımların potansiyel müşterileri satış sürecinde izlemesine yardımcı olurken, Hoş Geldiniz Görünümü her müşteriye kişiselleştirilmiş bir deneyim sunar.

Ayrıca, üyeleri veya misafirleri doğrudan ClickUp içinde işbirliği yapmaya davet edebilir, böylece her aşamada ilişkileri kolayca yönetebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Tüm araçlarınızı bir araya getirin: Salesforce ve HubSpot ile bağlantı kurarak müşteri verilerini ve konuşmaları merkezileştirin ve sorunsuz bir iş akışı sağlayın

İhtiyacınız olanı anında bulun: Sezgisel bir arayüz kullanarak potansiyel müşterileri izleyin, müşteri bilgilerini güncelleyin ve satış süreçlerini zahmetsizce yönetin — zor öğrenme süreci gerekmez

Sınırsız büyüme: Özel iş akışları, otomasyon ve gelişmiş raporlama özelliklerinden yararlanarak her boyuttaki işi destekleyin ve artan müşteri taleplerini karşılayın

Takip işlemlerini asla kaçırmayın: Satış temsilcilerinin potansiyel müşteri veya müşteri check-in'lerini asla kaçırmamaları için hatırlatıcılar ve son teslim tarihleri ayarlayın

Potansiyel müşterileri anında atayın: Rol tabanlı izinler ve görev atamaları kullanarak potansiyel müşterileri anında atayın ve takım genelinde sahiplik izleme yapın

ClickUp sınırlamaları

Ayarlamalar yapılmazsa, sık güncellemeler ve uyarılar büyük takımlar için çok zorlayıcı olabilir

Mobil uygulama hızlı güncellemeler için kullanışlıdır, ancak masaüstü sürümünün tüm işlevlerini sunmayabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.040+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu ClickUp hakkında şunları söyledi

G2 yorumcusu ClickUp hakkında şunları söyledi

ClickUp'ın çok yönlülüğünü ve takımımızın her duruma uyacak şekilde özelleştirebilmesini seviyorum – bu sadece bir proje yönetimi aracı değil; bizim için tam bir Operasyon Merkezi! Müşteri işlerinden CRM'imize kadar her şeyi yönetiyoruz ve seçeneklerin esnekliğini ve yerleşik otomasyonları seviyoruz. Ayrıca ClickUp'ın sürekli gelişmesini ve müşterilerini dinlemesini de seviyoruz!

ClickUp'ın çok yönlülüğünü ve takımımızın her duruma uyacak şekilde özelleştirebilmesini seviyorum – bu sadece bir proje yönetimi aracı değil, bizim için tam bir Operasyon Merkezi! Müşteri işlerinden CRM'imize kadar her şeyi yönetiyoruz ve seçeneklerin esnekliğini ve yerleşik otomasyonları seviyoruz. Ayrıca ClickUp'ın sürekli gelişmesini ve müşterilerini dinlemesini de seviyoruz!

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yaklaşık %35'i Pazartesi gününü haftanın en verimsiz günü olarak değerlendiriyor. Hafta başındaki önceliklerin net olmaması bu duruma katkıda bulunabilir. ClickUp, sizin ve takımınızın atanan tüm görevler için net öncelik seviyeleri belirlemenizi sağlayarak bu tahminleri ortadan kaldırır. Ayrıca, tüm sorularınızı yanıtlayan güçlü bir yapay zeka asistanı olan ClickUp Brain'e de sahip olursunuz. ClickUp ile neyin ne zaman yapılması gerektiğini her zaman tam olarak bilirsiniz.

2. DealCloud (Anlaşma boru hattı yönetimi için en iyisi)

dealCloud aracılığıyla

Özel sermaye şirketleri, karmaşık anlaşma süreçlerini yönetirken benzersiz zorluklarla karşılaşır ve DealCloud bu sorunları doğrudan ele alır. Özelleştirilebilir CRM, ilk kaynak bulmadan kapanış sonrası izlemeye kadar PE (özel sermaye) iş akışlarını derinlemesine anlamasıyla öne çıkar.

Anlaşma ekipleri, ilişki zekasını anlaşma verileriyle birleştirerek kalıpları ve fırsatları daha kolay tespit etmeyi sağlayan özelliğine özellikle değer vermektedir. Capital IQ ve PitchBook ile entegrasyon yetenekleri, durum tespiti sürecini kolaylaştırırken, özelleştirilebilir gösterge panelleri farklı yatırım stratejilerine uyum sağlar.

Aynı anda birden fazla anlaşma ile uğraşan risk sermayesi şirketleri için, platformun otomatik izleme ve gerçek zamanlı güncelleme özellikleri, anlaşma döngüsünün tamamında ivmeyi korumaya yardımcı olur.

DealCloud'un en iyi özellikleri

Yatırım kriterlerinize uygun özel anlaşma iş akışları oluşturun ve paydaşları değişiklikler ve gerekli eylemler hakkında otomatik olarak bilgilendirin

Portföy şirketleri arasındaki gizli bağlantıları ortaya çıkarmak için kapsamlı ilişki haritalama özelliklerine erişin

Gerçek zamanlı fon performansı, sermaye çağrıları ve dağıtım verilerini gösteren dinamik raporlar ve gösterge panelleri oluşturun

Güncel şirket finansal bilgilerini, pazar araştırmalarını ve rekabet istihbaratını korumak için birden fazla kaynaktan otomatik veri toplama ayarlayın

DealCloud sınırlamaları

Karmaşık kurulum, önemli ölçüde ilk yapılandırma gerektirir

Küçük takımlar için öğrenme eğrisi biraz dik gelebilir

Özel raporlama teknik uzmanlık gerektirir

DealCloud fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

DealCloud derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,5/5 (20 yorum)

DealCloud hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra'nın DealCloud hakkındaki yorumu şöyle

DealCloud platformu, PE, IB, özel krediler vb. gibi bir dizi anlaşma yapma dikey pazarı için tasarlanmıştır. Ancak platformun güzelliği, bu "kullanıma hazır" kullanım örneklerinin özel iş akışlarımıza göre daha da yapılandırılabilmesidir. İşimiz geliştikçe DealCloud çözümümüzü de geliştirmeye devam ettik.

DealCloud platformu, PE, IB, özel krediler vb. gibi bir dizi anlaşma yapma dikey pazarı için tasarlanmıştır. Ancak platformun güzelliği, bu "kullanıma hazır" kullanım örneklerinin özel iş akışlarımıza göre daha da yapılandırılabilmesidir. İşimiz geliştikçe DealCloud çözümümüzü de geliştirmeye devam ettik.

🔍 Biliyor muydunuz? İlk özel sermaye şirketi olan American Research and Development Corporation (ARDC), 1946 yılında finansçı Georges Doriot tarafından kuruldu. ARDC, özel sermaye fonu alan ilk yüksek büyüme şirketlerinden biri olan Digital Equipment Corporation (DEC) şirketine yaptığı erken yatırımla ünlüdür.

3. Altvia (Yatırımcı ilişkileri için en iyisi)

altvia aracılığıyla

Altvia, özel sermaye şirketlerinde genellikle karmaşık olan yatırımcı ilişkileri dünyasına netlik getirir. Platform, LP (sınırlı ortak) iletişimlerini ve raporlamalarını iyileştirmede mükemmeldir, bu da onu fon toplama dönemlerinde özellikle değerli kılar.

İletişim tercihleri ve yatırım geçmişi dahil olmak üzere ayrıntılı yatırımcı profilleri tutar, bu da ilişki kurma açısından paha biçilmez bir değere sahiptir. Otomatik raporlama özellikleri, üç aylık güncellemeler için harcanan zamanı önemli ölçüde azaltırken, güvenli yatırımcı portalı, IR (yatırımcı ilişkileri) takımını aşırı yüklemeden LP'leri bilgilendirir.

Altvia'nın en iyi özellikleri

Taahhütleri hesaplayan ve hedefli bildirimler gönderen otomatik bir sistem aracılığıyla sermaye çağrılarını planlayın ve izleyin

Portföy izleme sistemlerinden verileri çekerek ILPA (Institutional Limited Partners Association) uyumlu raporları otomatik olarak oluşturun

Yatırım geçmişi ve tercihlerine göre özel sermaye yatırımcılarını segmentlere ayırarak hedefli fon toplama kampanyaları oluşturun

Yatırımcı portalı etkileşim metriklerini izleyerek hangi LP'lerin ek ilgi veya desteğe ihtiyacı olduğunu belirleyin

Yatırımcı bilgileriyle önceden doldurulmuş özel abonelik belgeleri oluşturun

Altvia sınırlamaları

Portföy şirketi raporlama özelliklerinin geliştirilmesi gerekiyor

Bazı yaygın PE yazılımlarıyla sınırlı entegrasyon seçenekleri

Belge sürüm kontrolü kafa karıştırıcı olabilir

Altvia fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Altvia derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Tüm anlaşmalar resmi iş akışına girmez, ancak ilerlemeyen anlaşmaları ve nedenlerini izlemek, gelecekteki anlaşma kaynaklarını iyileştirmeye yardımcı olur. CRM'nizde bir "Gölge İş Akışı" oluşturarak koşullar değiştiğinde anlaşmaları yeniden gözden geçirin.

4. 4Degrees (İlişki zekası için en iyisi)

4Degrees aracılığıyla

4Degrees, özel sermaye şirketlerinde ilişki yönetimine benzersiz bir bakış açısıyla yaklaşır ve ağ bağlantılarının kalitesine ve potansiyeline odaklanır.

Bu bulut tabanlı CRM yazılımı, şirket genelindeki iletişim modellerini analiz ederek, aksi takdirde gizli kalabilecek değerli ilişki içgörülerini ortaya çıkarır. Anlaşma ekipleri, hedef şirketlere ve anahtar karar vericilere sıcak tanıtım yolları belirleme yeteneğinde özel bir değer bulur. Otomatik ilişki puanlama, erişim çabalarına öncelik vermeye yardımcı olurken, etkileşim izleme, değerli bağlantıların soğumamasını sağlar.

4Degrees'in en iyi özellikleri

E-posta duyarlılığını ve yanıt oranlarını analiz ederek ilişki gücünü ve etkileşim düzeylerini ölçün

AI destekli ağ haritalama ile takım üyeleri ve hedef şirketler arasındaki karşılıklı bağlantıları belirleyin

Ağınız aracılığıyla hedef karar vericilere en kısa yolu gösteren tanıtım yolları oluşturun

Tutarlı bir ilişki gelişimi sağlamak için takım üyeleri arasındaki geçmiş etkileşimleri izleyin

4Degrees sınırlamaları

Sınırlı portföy şirketi izleme yetenekleri

İlişki puanlaması, karmaşık profesyonel ilişkileri bazen aşırı basitleştirebilir

Toplu e-posta özellikleri iyileştirilmeli

4Degrees fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

4Degrees derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: Bazı özel sermaye şirketleri, kurucuları için muazzam bir servet yaratmıştır. Örneğin, Blackstone'un kurucusu Stephen Schwarzman'ın net serveti 20 milyar doların üzerindedir ve Carlyle Group'un kurucuları David Rubenstein gibi benzer bir başarıya ulaşmıştır.

5. Dynamo (Fon yönetimi için en iyisi)

dynamo aracılığıyla

Dynamo, fon yönetiminin operasyonel tarafına yoğun bir şekilde odaklanarak özel sermaye CRM yazılımına farklı bir yaklaşım getirir.

Sağlam muhasebe entegrasyonları ve otomatik mutabakat yetenekleriyle özellikle orta ve arka ofis takımlarına yardımcı olur. Platform, uyumluluk amacıyla ayrıntılı denetim izleri tutarken abonelik belgelerini ve yatırımcıların sisteme dahil edilme iş akışlarını yönetmede mükemmeldir.

Birden fazla fon yapısını yöneten şirketler için Dynamo, karmaşık fon işlemlerini basitleştiren araçlar sunar.

Dynamo'nun en iyi özellikleri

Yatırımcı bilgilerini otomatik olarak doğrulayan dijital bir iş akışı aracılığıyla abonelik belgelerini işleyin

Farklı ücret düzenlemelerine sahip birden fazla fon yapısı genelinde yönetim ücretlerini hesaplayın ve izleyin

Farklı yatırımcı türleri için özelleştirilebilir şablonlarla otomatik sermaye hesap özetleri oluşturun

Merkezi bir gösterge paneli aracılığıyla uyumluluk gereksinimlerini ve yaklaşan son tarihleri izleyin

Yasal gerekliliklere uygun, yatırımcıların sisteme dahil edilmesi için özel iş akışları oluşturun

Dynamo sınırlamaları

Anlaşma boru hattı özellikleri rakiplere göre daha az gelişmiştir

Kullanıcı arayüzü, modern alternatiflere kıyasla eski kalmış

Rapor özelleştirme için teknik bilgi gerekir

Dynamo fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Dynamo derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,6/5 (35+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Dynamo hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun Dynamo hakkında neler söylediğine bir göz atalım

Her şeyi görebileceğiniz şekilde düzenlenmiş olmasını ve zihninizin çalışma şekline göre farklı şekillerde görebilmek için değiştirebilmenizi seviyorum.

Her şeyi görebileceğiniz şekilde düzenlenmiş olmasını ve zihninizin çalışma şekline göre farklı bir şekilde görebilmek için değiştirebilmenizi seviyorum.

6. Affinity (Anlaşma kaynak bulma için en iyisi)

affinity aracılığıyla

Affinity, manuel giriş yapmaya gerek kalmadan ilişki verilerini otomatik olarak yakalayarak öne çıkıyor. AI'dan yararlanarak iletişim kalıplarını analiz ediyor ve gelecek vaat eden yatırım fırsatlarını belirliyor.

Anlaşma ekipleri, doğru ilişki kayıtlarını korurken manuel veri girişini ortadan kaldırmasını değerlidir. Platform, geleneksel izleme yöntemleriyle gözden kaçabilecek anlaşma akışı ve ilişki ağlarındaki kalıpları belirlemede mükemmeldir.

Anlaşma boru hattını genişletmeye odaklanan şirketler için Affinity'nin otomatik istihbarat toplama ve örüntü tanıma yetenekleri özellikle değerlidir.

Affinity'nin en iyi özellikleri

E-posta ve takvim etkileşimlerinden ilişki verilerini otomatik olarak yakalayın ve kapsamlı kişi profilleri oluşturun

Geçmişteki şirket tercihlerine ve başarılı geçmiş yatırımlara dayalı olarak anlaşmaların uygunluğunu tahmin edin

Diğer firmalar ve hedef şirketler arasındaki ilişkileri izleyerek rekabetçi anlaşma dinamiklerini takip edin

Sektör uzmanlığı ve anahtar paydaşlarla olan ilişkinizin gücüne göre sanal anlaşma takımları oluşturun

Etkileşimlerin hem niceliğini hem de niteliğini dikkate alan ilişki sağlığı puanları oluşturun

Affinite sınırlamaları

Portföy izleme yetenekleri temel özelliklerdir

Sınırlı fon yönetimi özellikleri

Raporlar için özelleştirme seçenekleri daha esnek olabilir

Affinite fiyatlandırma

Temel: Kullanıcı başına yıllık 2.000 $ (yıllık faturalandırılır)

Ölçek: Kullanıcı başına yıllık 2.300 $ (yıllık faturalandırılır)

Gelişmiş: Kullanıcı başına yıllık 2.700 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Benzerlik derecelendirmeleri ve yorumlar

G2: 4,4/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? 1980'ler, özellikle kaldıraçlı satın almaların (LBO) yükselişi nedeniyle, genellikle özel sermayenin "Altın Çağı " olarak adlandırılır.

7. Navatar (Sektöre özel iş akışları için en iyisi)

Salesforce platformu üzerine inşa edilen Navatar, özel sermaye CRM'sine süreç odaklı bir bakış açısıyla yaklaşır. Çözüm, PE şirketlerinin çalışma şekline uygun, sektöre özel iş akışlarında uzmanlaşmıştır.

En öne çıkan özelliği, uyumluluk gereksinimlerini karşılarken karmaşık, çok aşamalı anlaşma süreçlerini nasıl yönettiğidir. Navatar, özelleştirme ile kullanıma hazır işlevselliği birleştiren özel sermaye şirketlerine özel çözümler sunarak kapsamlı teknik kurulum ihtiyacını ortadan kaldırır.

Navatar'ın en iyi özellikleri

Standart PE süreçleri ve uyumluluk gereklilikleriyle uyumlu, sektörde test edilmiş anlaşma iş akışlarını kullanıma sunun

Yapılandırılmış oylama ve dokümantasyon süreçleri aracılığıyla yatırım komitesinin onaylarını ve kararlarını izleyin

Özel izleme ve yatırımcı tahsis araçları ile ortak yatırım fırsatlarını yönetin

Farklı yargı bölgelerindeki yasal gerekliliklere uygun uyum raporları oluşturun

Navatar sınırlamaları

Arayüz, kullanılmayan özelliklerle karmaşık görünebilir

Özel iş akışları için karmaşık kurulum süreci

Öğrenme eğrisi, bağımsız çözümlerden daha diktir

Navatar fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Navatar derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Xpedition Private CRM Accelerator (Microsoft entegrasyonu için en iyisi)

microsoft aracılığıyla

Microsoft Dynamics 365 üzerine kurulu Xpedition, Microsoft ekosistemine zaten yatırım yapmış özel sermaye şirketlerine yeni bir yaklaşım getiriyor. Anlaşma yönetimi ile Outlook, Teams ve Power BI gibi günlük Microsoft araçları arasındaki boşluğu dolduruyor.

Excel finansal modelleri ve PowerPoint sunumları ile yerel entegrasyon sayesinde önemli ölçüde zaman kazanabilirsiniz. Takımların tamamen yeni iş akışlarını benimsemesini gerektiren diğer CRM'lerden farklı olarak, Xpedition mevcut Microsoft tabanlı CRM süreçlerini geliştirirken PE'ye özgü yetenekler de ekler.

Güvenli, tam özellikli mobil erişim ile Xpedition, hareket halindeyken bile sorunsuz karar vermeyi garanti eder. Microsoft Copilot ile AI destekli geliştirmeler, yatırımcı etkileşimlerini daha da kişiselleştirir, rutin görevleri otomatikleştirir ve akıllı içgörüler sağlayarak takımların yüksek değerli faaliyetlere odaklanmasını sağlar.

Xpedition'ın en iyi özellikleri

Power BI entegrasyonunu kullanarak Excel finansal modellerini doğrudan etkileşimli gösterge panellerine dönüştürün

Otomatik görev atama ile Teams'teki toplantı notlarını doğrudan anlaşma kayıtlarına senkronize edin

Power Platform'u kullanarak kodlama yapmadan şirketinize özel gereksinimleri karşılamak için özel uygulamalar oluşturun

Anlaşma verilerini doğrudan PowerPoint şablonlarına çekerek otomatik olarak sunumlar oluşturun

Xpedition sınırlamaları

Microsoft ekosistemine aşırı bağımlılık esnekliği sınırlar

Özelleştirme için Microsoft geliştirme uzmanlığı gerekir

Sınırlı üçüncü taraf entegrasyon seçenekleri

Xpedition fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Xpedition derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Özel sermaye anlaşmaları yıllar sürer, bu nedenle uzun vadeli ilişki yönetimi için tasarlanmış bir CRM seçin. İyi bir CRM, ilk sunumdan çıkışa kadar her etkileşimi izleyerek 5-10 yıl boyunca sürekliliği ve stratejik bağlılığı korumanızı sağlar.

9. Clienteer (Butik PE şirketleri için en iyisi)

imagineer Technology aracılığıyla

Imagineer Technology Group'un satın alınmasıyla Dynamo Software'in bir parçası olan Clienteer, özel sermaye ve yatırım şirketleri için tasarlanmış, pazar lideri bir CRM ve yatırımcı ilişkileri platformudur. Bu CRM yazılımı örneği, kurumsal çözümlerin gereksiz özellikleri olmadan temel PE işlemlerine odaklanmaktadır.

Anlaşma yönetimi ve yatırımcı ilişkileri konusundaki akıcı yaklaşımı, karmaşık sistem yönetimine kaynak ayırmadan kurumsal düzeyde süreçleri sürdürmek isteyen takımlar için idealdir. Clienteer, elektronik tablolardan özel bir özel sermaye CRM'sine geçişi basitleştirerek, firmalara yatırımcı ilişkilerini ve anlaşma akışını yönetmek için sorunsuz bir yol sunar.

Clienteer'ın en iyi özellikleri

İdari masrafları azaltırken titizliği koruyan basitleştirilmiş yatırım komitesi süreçleri tasarlayın

Küçük takımların fırsatları tutarlı bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olan standartlaştırılmış anlaşma karşılaştırma şablonları oluşturun

Gereksiz karmaşıklık olmadan anahtar metriklere odaklanan temel portföy izleme gösterge panelleri oluşturun

Taahhüt durumunu vurgulayan sezgisel görselleştirmelerle fon toplama ilerlemesini izleyin

Minimum BT desteği gerektiren hafif bir portal aracılığıyla yatırımcı belgelerini yönetin

Clienteer sınırlamaları

Sınırlı gelişmiş raporlama yetenekleri

Temel ilişki izleme özellikleri

Minimum otomasyon seçenekleri

Firmaların önemli ölçüde büyümesi durumunda daha az uygun

Clienteer fiyatlandırması

Özel Fiyatlandırma

Clienteer puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Clienteer hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

İşte G2 rev i ewer 'un Clienteer hakkındaki görüşleri

Clienteer, yatırımcı ilişkileri, satış ve pazarlama, operasyonlar, uyumluluk ve bu faaliyetlerle ilgili çeşitli iş akışlarında yardımcı olmak için hedge fonları ve kurumsal varlık yöneticileri için özel olarak tasarlanmış sezgisel ve son derece yapılandırılabilir bir ilişki yönetimi platformudur. Kullanımı kolay ve güçlü bir kullanıcı arayüzünde bulunan kapsamlı bir özellik paketi içerir ve kullanıcıların yatırımcıları ve potansiyel müşterileriyle iletişimlerini yönetirken müşteri hesaplarını ve işlemlerini de takip etmelerini sağlar.

Clienteer, yatırımcı ilişkileri, satış ve pazarlama, operasyonlar, uyumluluk ve bu faaliyetlerle ilgili çeşitli iş akışlarında yardımcı olmak için hedge fonları ve kurumsal varlık yöneticileri için özel olarak tasarlanmış sezgisel ve son derece yapılandırılabilir bir ilişki yönetimi platformudur. Kullanımı kolay ve güçlü bir kullanıcı arayüzünde kapsamlı bir özellik paketi içerir ve kullanıcıların yatırımcıları ve potansiyel müşterileriyle iletişimlerini yönetirken müşteri hesaplarını ve işlemlerini de takip etmelerini sağlar.

🔍 Biliyor muydunuz? Michael McCafferty, 1985 yılında ilk CRM yazılımı olan TeleMagic'i icat ettiği için "CRM'nin Babası" olarak bilinir.

10. SatuitCRM (Alternatif yatırım yöneticileri için en iyisi)

satuitCRM aracılığıyla

SatuitCRM, diğer alternatif yatırımları da yöneten PE şirketlerine hizmet veren daha geniş bir yaklaşım benimser. Kurumsal varlık yöneticileri, özel sermaye şirketleri, hedge fonlar, varlık yöneticileri ve alternatif yatırım şirketleri dahil olmak üzere alım tarafındaki yatırım profesyonelleri için özel olarak tasarlanmıştır. Bu araç, karma yatırım stratejilerini ve karmaşık fon yapılarını yönetmede mükemmeldir.

Bu çözüm, çeşitli yatırım yaklaşımlarına uyum sağlayan araçlar sunarak, hem doğrudan yatırımları hem de fon fonu stratejilerini yöneten şirketlere özellikle fayda sağlar.

Ayrıca, yasal uyumluluk platformla sorunsuz bir şekilde entegre edilmiştir, böylece şirketler otomatikleştirilmiş iş akışları ve yerleşik uyumluluk araçlarıyla büyüyen özel sermaye sektörü düzenlemelerini yönetebilirler.

SatuitCRM'nin en iyi özellikleri

Doğrudan ve dolaylı yatırımları yöneten birleşik gösterge panelleri aracılığıyla hibrit yatırım stratejilerini yönetin

Farklı yatırım türleri ve hisse sınıfları genelinde karmaşık ücret yapılarını izleyin

Birden fazla yatırım aracından gelen verileri birleştiren konsolide yatırımcı raporları oluşturun

Tutarlı süreçleri korurken, çeşitli stratejiler için farklı yatırım iş akışları yapılandırın

Farklı yatırım türlerine ve yargı bölgelerine özgü otomatik uyumluluk kontrolleri ayarlayın

SatuitCRM sınırlamaları

Anlaşma kaynak bulma özellikleri nispeten basittir

Arayüz, yeni çözümlerle karşılaştırıldığında modası geçmiş gibi görünüyor

Sınırlı ilişki zekası yetenekleri

Mobil uygulama önemli ölçüde iyileştirilmelidir

SatuitCRM fiyatlandırması

Temel özellikler: Kullanıcı başına aylık 150 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 200 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 300 $

SatuitCRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

SatuitCRM hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra'da bu araç hakkında bir yorumcu şöyle diyor

Tüm bağlantılarımızı, işlerimizi, anlaşma fırsatlarımızı vb. artık nasıl takip ettiğimizden çok memnunuz. Tek bir veritabanı olduğu için (dolayısıyla veri girişi sadece bir kez yapılır) çok zaman kazanıyoruz ve ardından sistemden çok sezgisel bir şekilde kolayca bilgi alabiliyoruz.

Tüm bağlantılarımızı, işlerimizi, anlaşma fırsatlarımızı vb. artık nasıl takip ettiğimizden çok memnunuz. Tek bir veritabanı olduğu için (dolayısıyla veri girişi sadece bir kez yapılır) çok zaman kazanıyoruz ve ardından sistemden çok sezgisel bir şekilde kolayca bilgi alabiliyoruz.

