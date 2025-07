Rally ve Jira: Agile takımınız için hangisi doğru?

Sprint planlaması günü ve işler şimdiden zorlu bir başlangıç yapıyor. Takımın yarısı gösterge panelleri arasında geçiş yapıp güncellemeleri bulmaya çalışıyor. Birisi zaten tartışılan bir bilet açıyor ve başka bir görev ortadan kaybolmuş gibi görünüyor.

Toplantı uzadıkça, kendinizi şu sorudan alıkoyamıyorsunuz: Agile aracımız işleri gerçekten kolaylaştırıyor mu, yoksa kaosa katkıda mı bulunuyor?

Doğru agile çözümü bulmak, sprintler arasında zahmetsizce akış sağlayan bir takım ile harika ürünler oluşturmak yerine sistemle mücadele etmek için daha fazla zaman harcayan bir takım arasındaki köprüdür.

Her şeyden öte, en büyük iki rakip olan Rally ve Jira, Agile iş akışlarını kolaylaştırmayı vaat ediyor. Agile proje yönetiminde ağır toplar olsalar da farklı yaklaşımlar benimsiyorlar.

Bu blog yazısında, seçiminizi kolaylaştırmak için özellikleri özetleyeceğiz. Ve sonunda, Agile işbirliğini daha da ileriye taşıyan bir çözüm sunacağız. İpucu: Bir "tıklama" ile başlar ve "yukarı" ile biter 📈

Rally nedir?

Eskiden CA Agile Central olarak bilinen Rally, çevik geliştirmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmış bir proje yönetimi aracıdır. Her boyuttaki kuruluş için uygundur ve takımların Agile projeleri planlamasına, izlemesine ve yönetmesine yardımcı olurken işbirliğini, sürekli iyileştirmeyi ve proje başarısını destekler.

Artık Broadcom'un bir parçası olan bu çevik araç, görevleri, kullanıcı hikayelerini, sprintleri ve birikmiş işleri tek bir platformda merkezileştirir. Bu sayede hedeflere odaklanmak ve müşterilere değer sunmak kolaylaşır.

Rally Özellikleri

Rally, Agile'ı birden fazla takım ve portföyde ölçeklendirmesi gereken büyük kurumsal şirketler için geliştirilmiştir. Peki, bu Agile proje çözümü tam olarak hangi özelliklere sahiptir?

Bir göz atalım. 👇

Yazılım geliştirici, test uzmanı veya ürün yöneticisiyseniz, geri bildirimlere hızlı bir şekilde yanıt vermenin ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Rally'nin geri bildirim toplama araçları, Flowdock ve özelleştirilebilir anketler gibi gerçek zamanlı entegrasyonlarla bu süreci kolaylaştırır.

Ayrıca, test uzmanları kusurları doğrudan test araçlarından ekran görüntüleri ve yeniden oluşturma adımlarıyla birlikte kaydedebilir. Rally'nin raporlama özellikleri, zaman içinde tekrarlayan sorunları tespit etmenize yardımcı olarak iş akışlarını daha da sorunsuz hale getirir.

🧠 İlginç Bilgi: Agile = Daha Fazla💲! Agile kullanan şirketlerin %60'ı gelirlerinde artış ve kârlarında yükseliş gördü, çünkü uyarlanabilirlik her zaman para kazandırır!

Özellik #2: Sprint geriye dönük değerlendirmeleri

Rally'nin Sprint Retrospektifleri, Agile takımlarına her sprintten sonra yansıtma, öğrenme ve iyileştirme için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlar. Tamamlanan kullanıcı hikayeleri ve kusurlar gibi ayrıntılı raporlar ve görsel metrikler sayesinde trendleri tespit etmek çok kolay hale gelir.

Daha da iyisi, özelleştirilebilir gösterge panelleri, burndown grafikleri gibi anahtar bilgileri vurgular ve takımların iyileştirme alanlarına odaklanmasına yardımcı olur.

🔍 Biliyor muydunuz? Proje yönetimi çok eski zamanlara dayanır! Mısır'daki Giza Büyük Piramitleri, resmi proje organizasyonu ve yönetiminin ilk önemli örneği olarak kabul edilir. Bu önemli başarı, planlama, çabaların koordinasyonu ve proje zaman çizelgelerinin başarıyla tamamlanmasını gerektirmiştir.

Özellik #3: Kapasite planlama

Rally'nin kapasite planlama araçları iş yüklerini dengede tutar. Artık kimin aşırı yüklü olduğunu veya kimin daha fazla iş alabileceğini tahmin etmek zorunda kalmayacaksınız. Rally, takımınızın gerçek kapasitesine kıyasla ne kadar iş yükü olduğunu gösterir, böylece görevleri adil bir şekilde dağıtabilir ve işlerin sorunsuz yürümesini sağlayabilirsiniz.

İş atamanız gerektiğinde, Rally, kullanılabilirlik ve beceri setine göre görevleri doğru kişilere atamanıza yardımcı olur. Yerleşik tahmin özelliği ile geçmiş verileri kullanarak gelecekteki iş yüklerini tahmin edebilir, önceden plan yapabilir ve son dakika sürprizlerini önlemek için gerçekçi zaman çizelgeleri oluşturabilirsiniz.

Rally Fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Jira nedir?

Atlassian tarafından sunulan Jira, çevik takımların organize olmalarına ve daha akıllı çalışmalarına yardımcı olan bir proje yönetimi ve sorun izleme aracıdır. Yazılım geliştirme aracı olarak başlayan Jira, artık sektörler genelinde projeleri yönetmek, hataları izlemek ve iş akışlarını kolaylaştırmak için fonksiyonlar sunmaktadır.

Jira, her zaman Scrum ve Kanban gibi çevik değerleri ve çerçeveleri korumuştur. Scrum takımları, işleri kısa ve odaklanmış döngülere ayırmak için sprintleri kullanabilirken, Kanban takımları görevlerin sürekli akışıyla ilerlemeyi görselleştirebilir.

Bu platform ayrıca mükemmel güvenlik ve ölçeklenebilirlik sunar. Rol tabanlı izinler, veri şifreleme ve endüstri standartlarına uyumluluk sunarak hem kurumsal hem de yeni kurulan şirketler için güvenilir bir seçimdir.

Jira özellikleri

Jira Proje Yönetimi, takımların işlerini yolunda tutmalarını sağlayan birçok özellik ile donatılmıştır.

İşte daha ayrıntılı bir bakış. 👇

Özellik #1: Özelleştirilebilir iş akışları

Jira, takımınıza özel iş akışları oluşturmanıza yardımcı olur. Sürükle ve bırak araçları, takımınızın iş akışına uygun kurallar, tetikleyiciler ve koşullar belirlemenizi ve bunları ayarlamanızı sağlar.

Örneğin, bir durum değiştiğinde görev geçişleri otomatik hale getirebilir veya bir görev bloke edildiğinde bildirimler gönderebilirsiniz.

Bu, daha sorunsuz devirler sağlar ve herkesin senkronize olmasını sağlar. Scrum panoları, Kanban panoları ve her ikisinin karışımını sunar. Sıfırdan başlamak istemiyorsanız, Jira'nın hazır agile şablonlarından birini seçerek hızlı bir şekilde çalışmaya başlayabilirsiniz.

Özellik #2: JQL ile gelişmiş arama

Jira'nın gelişmiş arama özelliği, Jira Query Language (JQL) tarafından desteklenir. Temel olarak, bir JQL sorgusu alanlar, operatörler ve değerlerden oluşur. Belirli bir takım üyesine atanan tüm çözülmemiş hataları görmek istediğinizi varsayalım. Her şeyi manuel olarak filtrelemek yerine, aşağıdaki gibi basit bir sorgu yazabilirsiniz:

proje = "Projeniz" VE atanan kişi = "kullanıcı adı" VE durum != "Tamamlandı" VE tür = "Hata"

İşte bu kadar! Jira, kişinin üzerinde çalıştığı ve henüz çözülmemiş tüm hataları gösterir. Ayrıca, AND, OR ve NOT kullanarak birden fazla koşulu birleştirebilirsiniz, böylece aramanız gerektiği kadar spesifik olur.

Özellik #3: Sorun izleme

Jira, çeşitli sorunları kaydetmek ve düzenlemek için yapılandırılmış günlük hesap tabloları sunarak görevlerin durumlarını ve çözümlerini gerçek zamanlı olarak görüntülemenizi sağlar.

Daha da iyisi, hatalar, görevler veya alt görevler gibi sorun türleriyle işlerinizi düzenlemenize yardımcı olarak güçlü bir Rally alternatifi sunar. Ayrıca, özel alanlar, etiketler ve filtreler kullanarak ayrıntılar ve bağlam ekleyebilir, sorunları daha kolay bulabilir ve yönetebilirsiniz.

🤝 Hatırlatıcı: Farklı proje yönetimi platformlarının aşırı özelliklerinin yanı sıra, şu sorulara da net cevaplar vermelisiniz: ✅ Bu araç bizimle birlikte büyüyecek mi? Daha büyük projeler, daha fazla takım üyesi ve gelişen iş akışlarını yönetebilir mi? ✅ Figma veya Google Drive gibi halihazırda kullandığımız araçlarla bağlantı kuruyor mu, sorunsuz bir şekilde entegre oluyor mu? ✅ Verilerimiz güvende mi? Şifreleme, erişim kontrolleri ve güvenlik standartlarına uygunluk sunuyor mu? ✅ İşbirliğini kolaylaştırıyor mu? Takımlar, zorluklarla karşılaşmadan yorum yapabilir, dosya paylaşabilir ve görev atayabilir mi? ✅ İşler ters gittiğinde canlı sohbet, e-posta veya bilgi bankası gibi sağlam destek var mı?

Jira fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz: 10 kullanıcı için

Standart: Kullanıcı başına aylık 7,53 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 13,53 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Rally ve Jira: Özellik Karşılaştırması

Rally ve Jira, Agile proje yönetimi için iki güçlü rakiptir. Jira, özelleştirilebilir iş akışları, zaman çizelgesi görünümleri ve sorun izleme sunar. Buna karşılık Rally, Agile iş akışlarına göre uyarlanmış harika görselleştirme araçları, sprint geriye dönük değerlendirmeleri ve kapasite planlaması sunar.

Bunları yan yana koyduğunuzda, birkaç ayrıntı daha görebilirsiniz👇

Özellik Rally Jira Hedef kitle Öncelikle kapsamlı çevik proje yönetimi çözümlerine ihtiyaç duyan büyük kurumsal şirketler Küçük girişimlerden büyük kurumsal şirketlere kadar her boyuttaki çok sayıda takım için uygun, çok yönlü Agile desteği Çevik metrik izleme dahil olmak üzere Scrum ve Kanban metodolojileri için güçlü destek Yüksek düzeyde özelleştirilebilir çevik panolar; Scrum, Kanban ve hibrit metodolojileri destekler Özelleştirme Sınırlı özelleştirme seçenekleri Geniş bir eklenti ve eklenti aralığı ile son derece özelleştirilebilir Kullanım kolaylığı Daha dik bir öğrenme eğrisi ve daha küçük takımlar için zorlayıcı olabilir Kullanıcı dostu arayüz, ancak kapsamlı özelleştirme ile karmaşıklık artar Dağıtım seçenekleri Öncelikle bulut tabanlı, bazı hibrit seçenekler de mevcuttur Bulut, hibrit ve şirket içi dağıtım seçenekleri sunar

Daha ayrıntılı bir inceleme için, her iki aracın bazı ince ayrıntılarına göz atarak seçiminizi daha da kesinleştirin ⬇️

Özellik #1: Agile desteği

Rally, kurumsal düzeydeki Agile takımlar için tasarlanmıştır. Scrum ve Kanban panoları gibi araçların yanı sıra Verim, Akış Verimliliği ve Akış Öngörülebilirliği gibi gelişmiş Agile metrikleri ile birlikte gelir. Rally yazılımı, büyük ölçekli Agile girişimlerini yönetiyorsanız ve takım performansına ilişkin derinlemesine içgörülere ihtiyacınız varsa mükemmel bir seçimdir.

Jira ise Scrum, Kanban ve hatta hibrit metodolojileri destekleyerek güçlü bir Rally alternatifi sunar. Ayrıca, iş akışları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak isteyen takımlar için yararlı olan birikmiş işlerin düzenlenmesi, hikaye puanları ve kümülatif akış diyagramları ve kontrol grafikleri gibi ayrıntılı raporlar gibi özellikler de sunar.

Kazanan🏆: Birden fazla takımla büyük ölçekli bir Agile operasyonu yürütüyor ve gelişmiş Agile izleme ihtiyacınız varsa, Rally tam size göre

Ancak özelleştirme daha önemliyse, özellikle Agile metodolojilerini birleştiren ve eşleştiren takımlar için, Jira size daha iyi hizmet edecektir

Özellik #2: Kaynak ve kapasite planlaması

Rally, iş önceliklerini mevcut kapasiteyle uyumlu hale getirerek takımların iş yükünü dengelemeye yardımcı olur, böylece kimse başa çıkamayacağı görevlerin altında ezilmez. Her şey yolunda gider ve takımlar son dakika kaosları yaşamadan planladıkları hedeflerine ulaşabilir.

Jira ise bunu o kadar kolaylaştırmaz. Yerleşik gelişmiş kaynak yönetimi özelliği olmadığı için takımlar genellikle üçüncü taraf araçları bir araya getirmek veya elektronik tablolara güvenmek zorunda kalır. Bu da kimin müsait olduğunu ve nelerin gerçekten yapılabileceğini görmek zorlaştığı için daha fazla kaos yaratabilir.

🏆 Kazanan: Rally , yerleşik kapasite planlama özelliği ile liderliği ele geçirerek takımların iş yüklerini dengelemesini ve hedeflerine sorunsuz bir şekilde ulaşmasını kolaylaştırır.

Özellik #3: Fiyatlandırma ve ölçeklenebilirlik

Rally, büyük kurumsal şirketler için tasarlanmış olup, tek bir bulut örneğinde 5.000 kullanıcıya kadar destekleyen planlar sunar. Ancak, net sayılar içeren bir fiyatlandırma sayfası bulamazsınız; her şey ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilir. Bu, özel çözümlere ihtiyaç duyan büyük kuruluşlar için işe yarasa da, maliyetleri önceden görmek isteyenler için ideal değildir.

Jira ise küçük takımlar (10 kullanıcıya kadar) için ücretsiz bir plan ve kullanıcı başına aylık 7,53 dolardan başlayan ücretli planlar sunar. İster bir startup ister büyüyen bir iş olun, ilk günden itibaren kurumsal düzeyde bir plana bağlı kalmadan kendi hızınızda ölçeklenebilirsiniz.

🏆 Kazanan: Jira , sizinle birlikte büyüyen ve fiyatlandırmayı görmek için satış görüşmesi gerektirmeyen bir çözüm arıyorsanız daha iyi bir seçimdir.

Reddit'te Rally ve Jira karşılaştırması

Rally ile Jira'yı karşılaştırmak ve gerçek kullanıcı deneyimlerini anlamak için Reddit'e gittik. İki aracı karşılaştıran belirli bir tartışma bulamadık, ancak her iki aracı da kullanan takımların görüşlerini toplamak için konuları ve forumları taradık.

Jira ile başlayan bir kullanıcı şöyle dedi:

Agile yolculuğunuzun herhangi bir aşamasında kullanabilirsiniz. Kanban, tam scrum, waterfall, biletleme, alım süreci vb. ve eklentiler de çok kullanışlı. Temel özellikleri öğrenmesi de oldukça kolay.

Agile yolculuğunuzun herhangi bir aşamasında kullanabilirsiniz. Kanban, tam scrum, waterfall, biletleme, alım süreci vb. ve eklentiler de çok kullanışlı. Temel özellikleri öğrenmesi de oldukça kolay.

Başka bir kullanıcı farklı bir görüş yayınladı:

Jira, ürün veya hizmet geliştirme işlerinde çevik olmak isteyen bir takım için hiç yardımcı değildir. Jira, bir "hata izleme" ürünü olarak başladı, doğal yeri, sorunların geçici olarak ortaya çıktığı, ancak tanımlanmış bir süreçten geçmesi gereken destek merkezi tipi bir ortamdır ve en önemli başarı ölçütü yanıt süreleridir. Bu, çevik ürün veya hizmet geliştirmeye hiç benzememektedir. Ayrıca proje yönetimine de hiç benzememektedir.

Jira, ürün veya hizmet geliştirme işlerinde çevik olmak isteyen bir takım için hiç yardımcı değildir. Jira, bir "hata izleme" ürünü olarak başladı, doğal yeri, sorunların geçici olarak ortaya çıktığı, ancak tanımlanmış bir süreçten geçmesi gereken destek merkezi türü bir ortamdır ve en önemli başarı faktörü yanıt süreleridir. Bu, çevik ürün veya hizmet geliştirmeye hiç benzememektedir. Ayrıca proje yönetimine de hiç benzememektedir.

Öte yandan, Rally'nin sınırlı sayıda ancak isabetli yorumları var. Bir kullanıcı şöyle diyor:

Çözülmesi gereken bazı acil sorunlarımız var. Geçen yıl AoA incelemesi yaptık ve AC/Rally hala en iyi seçenek olarak ortaya çıktı.

Çözülmesi gereken bazı acil sorunlarımız var. Geçen yıl AoA incelemesi yaptık ve AC/Rally hala en iyi seçenek olarak ortaya çıktı.

Başka bir kullanıcı ise şunları ekledi:

Rally, 50'den az kullanıcısı olan kuruluşlar için ücretsiz bir hesap seçeneği sunar. Bu seçenek biraz sınırlıdır (örneğin API erişimi yoktur), ancak zaten bu seçeneği kullanmaya alışkınsanız işinize yarayabilir.

Rally, 50'den az kullanıcısı olan kuruluşlar için ücretsiz bir hesap seçeneği sunar. Bu seçenek biraz sınırlıdır (örneğin API erişimi yoktur), ancak zaten bu seçeneğe alışkınsanız işinize yarayabilir.

Ancak bazı kişiler Rally'den hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek şunları söyledi:

Sürekli çöküyordu, bu yüzden görevlerimizi veya hikayelerimizi güncelleyemediğimiz dönemler oldu. Genel olarak, kullanıcı arayüzünde çok fazla sürtüşme var. Kullanıcıya hemen gösterilmesi gereken şeyler alt menüler ve benzeri yerlerde gömülü.

Sürekli çöküyordu, bu yüzden görevlerimizi veya hikayelerimizi güncelleyemediğimiz dönemler oldu. Genel olarak, kullanıcı arayüzünde çok fazla sürtüşme var. Kullanıcıya hemen gösterilmesi gereken şeyler alt menüler ve benzeri yerlerde gömülü.

Bu noktada birçok kullanıcı başka yerlere bakmaya başlar ve Rally ile Jira arasındaki boşluğu dolduran çözümler arar.

ClickUp ile tanışın — Rally ve Jira'ya en iyi alternatif

Rally ve Jira birçok güçlü özelliğe sahiptir. Ancak getirdikleri zorluklar genellikle avantajlarını gölgede bırakır. İşte bu noktada bir atılım yapmanız gerekir.

İş için her şey uygulaması olan ClickUp, bu tartışmayı sonlandırmanın en iyi yolu olarak ortaya çıkıyor. Esneklik, sezgisel bir arayüz ve sağlam özellikler arasında mükemmel bir denge sağlar. Rally'nin kurumsal düzeydeki yeteneklerini Jira'nın geniş entegrasyonları ve özelleştirme seçenekleriyle birleştirir.

Ve açıkçası, bunu biz söylemiyoruz. Stevens Advertising'den Mike Muller'in sözlerini dinleyin:

Tüm ajansımız tarafından tüm projelerimizi, görev zaman çizelgelerimizi ve faturalandırmamızı yönetmek için kullanılan bir araçtır. Eski bir sistemi değiştirdi ve daha çevik bir proje yönetimi akışına geçmemizi sağladı ve iç iletişimi iyileştirmeye yardımcı oldu.

Tüm ajansımız tarafından tüm projelerimizi, görev zaman çizelgelerimizi ve faturalandırmamızı yönetmek için kullanılan bir araçtır. Eski bir sistemi değiştirdi ve daha çevik bir proje yönetimi akışına geçmemizi sağladı ve iç iletişimi iyileştirmeye yardımcı oldu.

ClickUp'ı öne çıkaran özellikleri keşfedin! 💁

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: Proje Yönetimi Yazılımı

Agile takımlar hızlı hareket eder. ClickUp Proje Yönetimi, onların daha da hızlı hareket etmelerine yardımcı olur. Sprint planlamasından backlog düzenlemeye kadar her şeyi tek bir yerde tutarak Scrum, Kanban, hibrit iş akışlarını ve çok sayıda agile şablonu desteklemek için tasarlanmıştır.

Proje Yönetimi için ClickUp ile proje planlarınızı ve yürütmenizi hızlandırın

Daha yakından bakarsak, ClickUp'ın proje yönetimi özelliklerinin sizin gibi takımların daha iyi çalışmasını nasıl sağladığını görebilirsiniz 👇

📌 İş akışınıza uygun Kanban, Gantt, Liste veya Takvim görünümlerinden birini seçin. Katı kurulumlar yok, sadece size uygun olan işler

📌 Gerçek zamanlı gösterge panelleri, burndown grafiklerini, hızı ve iş yüklerini bir bakışta gösterir; raporları incelemek gerekmez

📌 Zamanında tetikleyiciler ayarlayın ve durum güncellemelerini, görev atamalarını ve hatta hatırlatıcıları Zamanında tetikleyiciler ayarlayın ve durum güncellemelerini, görev atamalarını ve hatta hatırlatıcıları ClickUp Otomasyonları'nın halletmesine izin verin

Yazılım Takımları için ClickUp ile yazılım geliştirme sürecini basitleştirin ve takım işbirliğini geliştirin

ClickUp'ın Yazılım çözümüyle daha da ileri gidin, geliştirme döngülerini hızlandırın ve kaliteli yazılımları zamanında teslim edin.

Sürüm yönetimi araçlarıyla takımlar, otomatik dağıtım kontrol listeleri oluşturabilir, böylece QA incelemelerinden özellik etkinleştirmeye kadar her adım sorunsuz bir şekilde tamamlanır.

Örneğin, bir uygulama güncellemesi üzerinde çalışan çevik bir takım, ClickUp'ı kullanarak yazılım iş akışını haritalandırabilir. Ayrıca, yol haritaları ile sprint hedeflerini görsel olarak planlayabilir, açık bağımlılıklara sahip görevler atayabilir ve ClickUp Pano Görünümü ile birikmiş işleri izleyebilirler.

💡Pro İpucu: Yazılım geliştirme sırasında hataları veya bug'ları kaydetmek ve izlemek için ClickUp'ın Hata İzleme Şablonunu kullanın. Bu hazır izleme sistemi ile sorunları hızlı bir şekilde değerlendirip çözmek daha kolay hale gelir.

ClickUp'ın 2. Avantajı: Agile destek

Agile takımlar, süreçlerine sürekli iyileştirme, yinelemeli geliştirme ve hızlı geri bildirim döngülerini entegre eder. ClickUp'ın Agile Proje Yönetimi de tam olarak bunu tablo haline getirir.

Ürün yol haritalarını, birikmiş işleri, sprintleri, UX tasarımını ve daha fazlasını tek bir yerden Agile takımları için ClickUp ile yönetin

İşte ne demek istediğimiz:

Sprint hedefleri belirleyin, yol haritalarıyla ilerlemeyi izleyin ve sürükle ve bırak görev düzenleme özelliği ile öncelikleri net tutun

Özel sprint klasörleri, biriktirme yönetimi, burndown grafikleri ve hız izleme ile takımınızın hızını korumasını sağlayın

Ürün yol haritalarını paylaşın, paydaşların ilerlemeyi genel bağlantılarla görmelerini sağlayın ve formlar aracılığıyla müşteri geri bildirimleri toplayın

ClickUp Görevleri

Ve her şey, her sprint, birikmiş iş öğesi ve önceliğin tek bir merkezi yerde düzenli bir şekilde tutulduğu ClickUp Görevleri ile daha da kolaylaşır.

Sprint yürütme, birikmiş işlerin düzenlenmesi ve sürekli iyileştirme için ClickUp Görevlerini kullanın

Temel olarak, ClickUp Görevleri size şu konularda yardımcı olur:

Epikleri görevlere ayırın, öncelikleri belirleyin ve birikmiş iş öğelerini aktif sprintlere sürükleyin

Sahipleri atayın, son teslim tarihlerini belirleyin ve "Beklemede", "Devam Ediyor" ve "Tamamlandı" gibi net durumlarla ilerlemeyi izleyin

Yinelenen görevlerle geriye dönük eylem öğelerini izleyin ve sürekli iyileştirmeyi iş akışının bir parçası haline getirin

⌛Zamandan tasarruf: ClickUp'ın Agile Proje Yönetimi şablonu sayesinde sıfırdan bir iş akışı oluşturma zahmetinden kurtulun ve hızlı bir şekilde çalışmaya başlayın. Kanban veya Scrum kullanan yazılım dışı takımlar için mükemmel olan bu şablon, talepleri kolaylaştırır, işlere öncelik verir ve sprintleri sorunsuz bir şekilde yürütür!

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: Raporlama özellikleri

ClickUp Gösterge Panelleri ile raporlama hiç bu kadar kolay olmamıştı. Çevik takımlar, birden fazla araç ve elektronik tablo arasında dolaşmak yerine, proje ilerlemesinin yüksek düzeyde ve gerçek zamanlı görünümünü tek bir yerden elde eder.

ClickUp Gösterge Panelleri ile projelerinizi veri, liste, kart, grafik ve çizelgelerden oluşan esnek bir tuval haline getirin

İşte nasıl:

Güçlü analiz araçlarıyla, sprintlerin nasıl şekillendiğini görmek için burn-down ve burn-up grafiklerini, kümülatif akışı ve hız metriklerini izleyin

Sprint görevlerinin yanı sıra hata raporlarını kolayca kaydedin, kategorilere ayırın ve önceliklendirin, böylece geliştirme takımlarının doğru yolda ilerlemesini sağlayın

Bir görev takılırsa veya bir ş Akışı yavaşlarsa, Gösterge Panelleri bunu açıkça gösterir, böylece takımlar harekete geçebilir

Ve daha fazlası var. ClickUp, takımların gösterge panellerini, devam eden işlerin sınırlarını, döngü sürelerini ve hatta iş yükü dağıtımını gösteren bileşenlerle özelleştirmesine olanak tanır. Bu, herkesin (geliştiricilerden paydaşlara kadar) kesin ve kolay anlaşılır verilerle aynı sayfada kalması anlamına gelir.

📮ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetlerde, e-postalarda veya elektronik tablolarda kaybolabilir. ClickUp ile, tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizdeki konuşmaları anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

Her şeyi yapacak platformu seçin: ClickUp

Rally ve Jira bu alanda birbirine rakip. Ancak güç, kişiselleştirme ve çevik çerçevelerin gücü söz konusu olduğunda, hepsini geride bırakan tek bir çözüm var.

ClickUp, Agile takımınızın ihtiyaç duyduğu sağlam işlevselliği ve özelleştirmeyi sezgisel bir platformda sunar. Gerçek zamanlı gösterge panelleri ve sprintlerden mevcut geliştirme araçlarınızla entegrasyonlara kadar, proje yönetimini sorunsuz ve verimli hale getirmek için tasarlanmıştır.

Ş Akışınızı hızlandırmaya hazır mısınız? Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅