Goodnotes ve Apple Notes: Hangi Not Alma Uygulaması Size Uygun?

Oyun değiştiren bir fikir aklınıza gelir ve onu hemen kaydetmek için acele edersiniz. Ancak not alma uygulamanız yetersiz kalır. Sinir bozucu, değil mi?

İster sorunsuz senkronizasyon, ister düşüncelerinizi düzenli tutma, ister mükemmel bir düzen sunma olsun, doğru araca sahip olmak kaos ve netlik arasındaki farkı belirleyebilir.

📈Not alma uygulaması pazarının 2032 yılına kadar 32,4 milyar dolara ulaşması ve yıllık bileşik büyüme oranının %11,15 olması bekleniyor.

Daha fazla kişi iOS cihazlar için en iyi dijital not defterini ararken, iki önde gelen rakip öne çıkıyor: Apple Notes ve Goodnotes. Her ikisi de iş akışlarını kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için tasarlanmış benzersiz özellikler sunarak not alma meraklıları için en iyi seçenekler haline geliyor.

Bu blogda, Goodnotes ve Apple Notes'u inceleyerek, güçlü yönlerini ve özelliklerini karşılaştırarak size en uygun olanı seçmenize yardımcı olacağız. 🚀

Apple Notes nedir?

Apple Notes, Apple cihazları için özel olarak tasarlanmış yerel bir not alma uygulamasıdır.

Kullanıcıların metin, eskiz, fotoğraf, taranmış belgeler ve yapılacaklar listesi gibi çok çeşitli içerikleri yakalamasına, düzenlemesine ve erişmesine olanak tanır. Apple ekosistemine derinlemesine entegre olan uygulama, iCloud aracılığıyla iPhone, iPad ve Mac arasında sorunsuz senkronizasyon sağlar.

Bu uygulamayı özel kılan, sezgisel kullanıcı arayüzü ve tüm Apple cihazlarınız arasında kolayca senkronizasyon sağlamasıdır. iPhone'unuzda bir not almaya başlayıp Mac'inizde bitirmenize yardımcı olur.

Klasörler ve etiketler gibi özelliklerle notlarınızı kolayca düzenleyebilir, fotoğrafları, belgeleri ve hatta taranmış PDF belgelerini yönetme özelliği ile ekstra rahatlık elde edebilirsiniz.

Apple Intelligence, yazma araçlarını kullanarak metninizi düzeltmenize, özetlemenize, tonunu değiştirmenize ve yeniden yazmanıza da olanak tanır. Bir takımla çalışıyorsanız veya arkadaşlarınızla bir gezi planlıyorsanız, notları paylaşın ve 100 kişiye kadar gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın.

🔍 Biliyor muydunuz? Not alma, tarih boyunca çok önemli bir rol oynamıştır. Antik Yunan'da insanlar, önemli fikirleri kaydettiği kişisel notlar olan hipomnema adında bir şey yaratmışlardı. Bu notlar, felsefi düşüncelerden tarihi etkinliklere ve hatta bilimsel gözlemlere kadar her şeyi takip etmek için kullanılıyordu.

Apple Notes özellikleri

Apple Notes'u fikirlerinizi düzenlemek ve yönetmek için güçlü bir araç haline getiren bazı öne çıkan özellikleri şunlardır:

Arama seçeneği

Apple Notes'un güçlü arama özelliği ile notlarınızı bulmak çok kolay. Bu özellik, görüntü içeriğini aramak için görüntülerinizi tanır, ek dosyalarınızı ve taranan belgelerinizi ve hatta çizimlerinizi ve karalamalarınızı kontrol ederek size uygun sonuçlar sunar.

Ayrıca, Notta Bul seçeneğini kullanarak belirli bir notu arayabilirsiniz.

Çizim, karalama ve matematik

Apple Destek aracılığıyla

Apple Notes, düşüncelerinizi çizimlerle ifade etmenizi sağlayan eğlenceli bir not alma yöntemi sunar. Çizim ve karalama yapmak için kalemler, işaretleyiciler ve renkler gibi çeşitli araçları deneyin. Kolaylık için çizimlerinizin kalınlığını ve opaklığını değiştirebilirsiniz.

Ayrıca, Apple Pencil ile el yazısı notlar oluşturabilirsiniz. Scribble özelliği, notlarınızı anında yazıya dönüştürerek daha sonra kolayca anlayabilmenizi sağlar.

Matematik özelliği, kullanıcıların denklemleri çözmelerine, değişkenler atamalarına, grafikler çizmelerine ve hesap makinesi ile Notlar uygulamasından matematik geçmişine erişmelerine olanak tanır.

Akıllı klasörler

Apple Notes'un Akıllı Klasörler özelliği, notlarınızı kategorilere ayırmak için etiketler ve diğer ilgili kriterleri kullanmanızı sağlar. Yeni bir not yazıp etiketi eklediğinizde, not otomatik olarak ilgili klasöre eklenir.

💡Pro İpucu: Verimliliğinizi en üst düzeye çıkarmak için ikinci bir beyin uygulamasını nasıl kullanacağınızı mı merak ediyorsunuz? Aşağıdaki stratejileri izleyin: Notlarınıza tüm cihazlardan erişin 🖥️

Etiketler ve klasörler gibi esnek yapılarla düzenleyin 📂

Takım arkadaşlarınızla notları paylaşarak ve düzenleyerek işbirliği yapın 🤝

Arama özelliklerini kullanarak fikirlerinizi hızlıca bulun 🔍

Uygulamanızı görev yönetimi araçlarıyla entegre ederek son teslim tarihlerini takip edin 📅

Güvenli notlar

Apple Notes, notlarınızı cihazınızın PIN kodunu, özel bir şifreyi, Face ID veya Touch ID kullanarak da güvence altına almanızı sağlar. Böylece gizli düşünceleriniz ve bilgileriniz gizli kalır🔒.

Diğer notlara bağlantı

Notlar uygulaması ayrıca bir notu başka bir nota bağlamanıza da olanak tanır. Bu, görevleri ve ilgili notları takip etmenize yardımcı olur. Yapmanız gereken tek şey Bağlantı Ekle'yi seçmek ve bağlamak istediğiniz notun başlığını girmek.

Ek dosya ekleyin

Notlarınıza daha fazla bağlam ve kolaylık sağlamak için çeşitli ek dosyaları ekleyin. Konumunuzu ve web sitenizi ekleyin, yeni fotoğraf veya videolar ekleyin veya mevcut olanları kullanın. Ayrıca Notlar'dan belgeleri ve fotoğrafları tarayabilir, imzanızı ekleyebilir ve doğrudan kaydedebilirsiniz.

Dahası da var! Ek dosya seçeneğini kullanarak ses kaydı yapabilir ve transkripsiyonunu oluşturabilirsiniz.

Apple Notes fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

📮ClickUp Insight: Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların alınmaması ve uygulamaların gecikmesine neden oluyor. İster takip notları gönderiyor ister elektronik tablolar kullanıyor olun, bu süreç genellikle dağınık ve verimsizdir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, konuşmaları görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürerek takımınızın hızlı hareket etmesini ve uyumlu çalışmasını sağlar.

Goodnotes nedir?

Goodnotes, el yazısını tercih eden ancak dijital araçların işlevselliğini de arayan kullanıcılara sorunsuz bir deneyim sunmaya odaklanarak tasarlanmış güçlü bir dijital not alma uygulamasıdır.

Başlangıçta iPad'ler için tasarlanan Goodnotes, Android, Windows, iOS ve web platformları dahil olmak üzere çok çeşitli cihazlarla uyumludur.

Goodnotes'u diğerlerinden ayıran bir özellik, karalamalarınızı aranabilir metne dönüştüren el yazısı tanıma özelliğidir, böylece notlarınızı daha sonra her zaman bulabilirsiniz.

Genel olarak Goodnotes, el yazısının dokunsal tatmini ile dijital düzenleme ve erişilebilirliğin avantajlarını bir araya getiren çok yönlü bir not alma çözümüdür.

Goodnotes özellikleri

Goodnotes'u öne çıkaran bazı anahtar özellikler şunlardır:

AI destekli dijital kağıt

Goodnotes, akıllı not alma yetenekleri sunmak için yapay zekayı kullanır. Yazarken zaman kazanmak için Word Complete'i, yazım hatalarını önlemek için yazım denetimini ve yazılan metinleri, el yazısı notları veya PDF metinlerini bulmak için arama özelliğini kullanabilirsiniz.

AI ayrıca notları özetler ve gerektiğinde kaba notları netleştirir. 📝

El yazısı ve yazılmış metinleri birleştirin

via Goodnotes

Goodnotes, Lasso aracını kullanarak el yazısı notları yazılmış metne dönüştürmenize olanak tanır. Çeşitli stylus kalemlerle diyagramlar çizin, denklemler yazın ve daha fazlasını yapın.

Yazma, eskiz ve denklemler için Apple Pencil'ı kullanarak tam işlevli bir dijital günlük uygulaması olarak kullanabilirsiniz. Ses klipleri kaydedin yazılı veya el yazısı notlarınızla senkronize ederek ek bağlam ekleyin.

Dahası, avuç içi reddetme ve solaklar için destek gibi özelliklere de sahiptir. Bu özellikler, işlevselliğini bir üst seviyeye taşıyarak tüm kullanıcılara daha sorunsuz bir deneyim sunar.

PDF'lere açıklama ekleyin

Bu özellik, PDF'leri vurgulamanıza, üzerine çizim yapmanıza ve yazmanıza olanak tanır. Oklar ve şekiller çizip bunları hareket ettirerek notlarınızı daha kesin hale getirin. Ayrıca, kişisel düşüncelerinizi ekleyebilir, kolaylık için PDF'lerin önemli kısımlarını vurgulayabilir ve PDF'nin içindeki bölümleri özetleyebilirsiniz.

Goodnotes'un iç içe klasör yapısını kullanarak notlarınızı düzenleyin. Kapsamlı bir düzenleme için klasörler ve alt klasörler oluşturabilirsiniz. Kenar çubuğu, yer imlerine eklediğiniz sayfalara, favorilerinize ve paylaşılan belgelerinize erişmenizi sağlar.

Çalışma setleri

Goodnotes, öğrenciler için Study Sets adlı benzersiz bir özellik sunar. Bu özellik, aktif hatırlamayı pratik etmek için çalışma setleri, yani metin ve resimler içeren serbest biçimli flash kartlar oluşturmanıza olanak tanır. Daha ilgi çekici hale getirmek için, Tape aracını kullanarak çalıştığınız notların bölümlerini gizleyin ve gösterin.

Marketplace

Goodnotes Marketplace, not alma sürecini eğlenceli hale getiren özel sayfa şablonları, planlayıcılar, düzenlenebilir çıkartmalar ve düzenlenebilir defter kapakları sunar. Kapakları kullanarak notlarınıza daha fazla derinlik katabilir ve şablonlarla zaman kazanabilirsiniz.

Sunum modu

Bir sonraki toplantınızda sunum yapmayı mı planlıyorsunuz? Goodnotes'un Sunum Modu, cihazınızı dijital bir beyaz tahtaya dönüştürerek izleyicilerinizi görsel olarak etkileşim kurma esnekliği sağlar. Lazer İşaretçi özelliği, anahtar noktaları kolaylıkla vurgulamanıza olanak tanıyarak sunumunuzu daha da geliştirir ve mesajınızın net ve odaklanmış olmasını sağlar.

Goodnotes fiyatlandırması

Goodnotes aşağıdaki planları sunar:

Ücretsiz: 3 defter

Tüm Platformlar Yıllık: 9,99 $/yıl

Apple Tek Seferlik Ödeme: 29,99 $/tek seferlik

Android ve Windows Yıllık: 6,99 $/yıl

Goodnotes for Business: Cihaz başına 50 $ (yıllık faturalandırılır)

Apple Notes ve Goodnotes: Özellik Karşılaştırması

Her iki not alma uygulamasının güçlü yönlerini gördükten sonra, artık karşılaştırma zamanı! 🏆

Her bir özelliği test edelim ve hangi not alma uygulamasının en iyi olduğunu görelim: Goodnotes mu, Apple Notes mu?

Özellik 1: Not alma özellikleri

İlk olarak not alma özelliğini inceleyeceğiz. Hadi başlayalım.

Apple Notes

Notlar uygulaması, tablo, başlık, madde işareti ve kalın, italik ve vurgu gibi diğer biçimlendirme özellikleri dahil olmak üzere tüm temel yazma araçlarını ve özelliklerini sunar. Ayrıca kontrol listeleri oluşturabilir, bağlantılar, karalamalar, eskizler ve taranmış belgeler ekleyebilir ve notlarınızı cihazlar arasında senkronize edebilirsiniz.

Son olarak, Scribble özelliğini kullanarak el yazısı notları alın ve Apple Intelligence'a metninizi düzeltmesini, özetlemesini, tonunu değiştirmesini ve yeniden yazmasını isteyin.

Goodnotes

Goodnotes, Apple Notes gibi yazılmış ve el yazısı metinleri destekler. Kalın, italik, üstü çizili, altı çizili, metin rengi, hizalama, yeniden boyutlandırma, vurgu ve satır aralığı gibi biçimlendirme özelliklerini kullanın.

Ayrıca, diyagramlar oluşturun, şekiller ekleyin, denklemler yazın, PDF'ler ekleyin ve el yazısı notları yazılmış metne dönüştürün. Goodnotes AI, kelime tamamlama, yazım denetimi, notları özetleme, kaba notları netleştirme ve cümleleri tamamlama gibi özellikler sunarak zaman kazandırır.

🏅Kazanan: Her iki uygulama da not alma konusunda mükemmeldir, ancak Apple Notes, Apple cihazlar arasında sorunsuz entegrasyonu, gelişmiş yazma özellikleri ve bulut senkronizasyonu ile kazanır.

Özellik 2: Fiyatlandırma

Hangi aracın daha uygun fiyatlı olduğunu kontrol edelim:

Apple Notes

Tamamen ücretsiz! Apple cihazınız varsa, uygulamaya zaten erişebilirsiniz — gizli maliyetler veya abonelikler yoktur.

Goodnotes

Goodnotes, 3 defter kullanmanıza izin veren ücretsiz bir sürümüne sahiptir. Daha sonra, daha fazla özellik sunan 3 ücretli plan sunar.

🏅Kazanan: Ek maliyet gerektirmeyen yerleşik bir not alma uygulaması arıyorsanız, Apple Notes rakipsizdir.

Özellik 3: Düzenleme ve özelleştirme

Goodnotes ve Apple Notes'un düzenleme ve özelleştirme özellikleri karşılaştırmasında hangi aracın galip geldiğini görelim:

Apple Notes

Apple Notes, notlarınızı etiketlerle düzenlemenize yardımcı olan Akıllı Klasörler sağlar🗂️. Notlarınızı kategoriye göre gruplandırın ve etiketleri kullanarak bulun. Özelleştirme açısından Apple Notes sınırlı özellikler sunar.

Goodnotes

Goodnotes üst düzey özelleştirme sunar. Farklı defter kapakları, kağıt türleri (ızgara veya nota kağıdı gibi) ve düzenler arasından seçim yapın. Ayrıca çıkartma, defter kapağı vb. satın alabileceğiniz bir pazar yeri de vardır.

Düzenleme için Goodnotes, klasörler ve alt klasörler oluşturmanıza olanak tanıyan iç içe klasör yapısı sunar.

🏅 Kazanan: Goodnotes, gelişmiş klasör düzenleme ve kapsamlı özelleştirme seçenekleriyle kazanan olarak öne çıkıyor.

Özellik 4: İşbirliği özellikleri

Proje belgeleri veya takım işbirliği için notlar kullananlar için gelişmiş paylaşım ve işbirliği araçları çok önemlidir. Hangi uygulamanın en iyi özellikleri sunduğunu keşfedelim:

Apple Notes

Apple Notes, Apple cihazı kullanan herkesle işbirliği yapmanızı sağlar. Mesaj veya e-posta yoluyla iCloud'u kullanarak notlarınızın bir kopyasını paylaşın. Aynı not üzerinde 100 kişiye kadar işbirliği yapmanızı sağlar.

Goodnotes

Goodnotes, bağlantı paylaşımını etkinleştirerek notları başkalarıyla paylaşmanıza olanak tanır. Bu, bağlantıya sahip olan herkesin belgenize erişmesini sağlar. Ayrıca, Sunum Modunu kullanarak not defterinizi başkalarına sunabilirsiniz.

Ancak, mevcut sürüm e-posta ile paylaşımı desteklemiyor. Bağlantı paylaşımı tamamen halka açıktır, bu nedenle not defterinizi kimin görüntülediğini kontrol edemezsiniz.

🏅Kazanan: Bu durumda, Apple Notes kolay paylaşım ve işbirliği özellikleriyle kazanır.

Özellik 4: Ek dosyaları

Hangi araçların daha iyi ek dosya özellikleri sunduğunu görelim:

Apple Notes

Apple Notes, bağlantılar, mevcut fotoğraflar, videolar, diğer notlara bağlantılar ve belgeler eklemenizi sağlar. Ayrıca, ses kayıtları ekleyin ve bunları metne dönüştürün.

Notlar'dan doğrudan yeni fotoğraflar çekin veya metin ve belgeleri tarayın. Belgelerinizi düzenleyerek önizleme boyutunu değiştirin ve yeniden adlandırın.

Goodnotes

Goodnotes, not defterinize fotoğraf, bağlantı ve ses kaydı eklemenizi sağlar.

Çıkartmalar, şablonlar ve taranmış belgeler ekleyin. Ayrıca, PDF'lere açıklama eklemenize olanak tanıyarak PDF özelliğini bir adım öteye taşır. Kolaylık için PDF'lere yazabilir, çizim yapabilir veya önemli kısımları vurgulayabilirsiniz.

🏅Kazanan: Goodnotes'un şablon ekleme ve taranan belgelere açıklama ekleme gibi gelişmiş özellikleri, Apple Notes'a göre üstünlük sağlıyor.

Reddit'te Goodnotes ve Apple Notes karşılaştırması

Reddit'e giderek Goodnotes ve Apple Notes tartışması hakkında insanların ne düşündüğünü gördük. Birçok kullanıcı, Apple Notes'un fiyatlandırma ve kolay işbirliği açısından Apple kullanıcıları için avantajları olduğu konusunda hemfikir.

Bir kullanıcı şöyle diyor: "Apple Notes birçok iyi özelliğe sahiptir, tüm Apple cihazlarınızda çalışır, önceden yüklenmiştir, diğer kişilerle paylaşım/senkronizasyonu kolayca destekler ve birçok kişinin ihtiyaçlarını karşılar. Ayrıca ücretsizdir."

Bazı kullanıcılar, özellikle PDF işleme gibi gelişmiş özellikler arıyorsanız Goodnotes'un harika bir seçim olduğu konusunda hemfikir.

Başka bir kullanıcı ise şöyle diyor: "Benim için en önemli eksiklik, yakınlaştırma yapamama. Goodnotes daha fazla özelliğe sahip ve tüm not defterlerimi/PDF'lerimi çok iyi yönetiyor. Apple Notes'u asla kullanmam."

ClickUp ile tanışın: Apple Notes ve Goodnotes'a en iyi alternatif

Apple Notes daha basit ihtiyaçlar için mükemmeldir, Goodnotes ise notlarıyla daha fazlasını başarmak isteyenler için idealdir. Peki ya her ikisini de yapmanıza yardımcı olacak bir alternatif olsaydı?

İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, bu açıdan öne çıkıyor.

Apple Notes'un basitliğini Goodnotes'tan çok daha üstün özelliklerle birleştirerek, görevleri sorunsuz bir şekilde yönetmenizi, ayrıntılı notlar almanızı ve takımlarla tek bir yerden işbirliği yapmanızı sağlar.

Not alma deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyan ClickUp'ın sezgisel özelliklerinden bazılarına göz atalım:

ClickUp'ın Birinci Avantajı: ClickUp Belgeleri

ClickUp Belgeleri ile zengin biçimlendirme özelliklerini kullanarak notlarınızı geliştirin

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak dijital notlarınızı yönetin, wiki'ler oluşturun, tablolar ekleyin, sınırsız biçimlendirme özelliklerine erişin, iç içe sayfalar kullanın, yer imleri ekleyin ve takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın.

Ayrıca, Belgeler'de yazılanları gerçek görevlere bağlayabilir, eylem öğeleri atayabilir, takım üyelerini etiketleyebilir ve diğerlerinin bilgilenmesini sağlamak için yorumlar bırakabilirsiniz.

ClickUp Belgeler ile paylaşılabilir bağlantılar oluşturun ve erişim kontrolünü yönetin

Ek olarak, Odak Modu'nu kullanarak işiniz için düzenli bir alan yaratabilirsiniz. Ayrıca, gizliliğinizi korumak için Belgeler, paylaşılabilir bağlantılar oluşturmanıza ve erişim kontrolü için izinleri yönetmenize olanak tanır.

Ayrıca, ClickUp'ın Toplantı Notları Şablonu gibi şablonları doğrudan Belgeler ile kullanarak toplantı gündemlerini, eylem öğelerini ve önemli kararları izleyin. Not alma sürecinizi optimize eder ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: ClickUp Brain

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain ile içeriğinizi düzenleyin ve düzeltin

Toplantı notları almak için AI kullanmak süreci optimize eder ve içgörülerinizin doğru ve verimli bir şekilde kaydedilmesini sağlar.

Not alma sürecinizi daha hızlı ve sorunsuz hale getirmek için ClickUp'ın gelişmiş yapay zekası ClickUp Brain'i deneyin. Yazma asistanı olarak işlev görür ve yerleşik yazım denetimi, ses transkriptleri ve daha verimli not alma gibi özellikler sunar.

Notlarınızı hızlı bir şekilde gözden geçirmek için doğrudan Belgeler'de düzenleyin, düzeltin ve özetleyin. Başka bir dilde notlar çalışıyorsanız, Brain ile saniyeler içinde kendi dilinize çevirin.

Brain, toplantı notları almak için bir AI asistanı olarak da işlev görür ve proje teklifleri, hızlı yanıtlar ve müşteri iletişimi gibi role özel içerik oluşturmanıza yardımcı olur.

Dahası, ClickUp Bilgi Yönetimi ile tüm şirket bilgilerini merkezi bir hub'da depolayarak bilgi yönetimini optimize edebilirsiniz. İster bir takım projesinde çalışıyor, ister şirket içi belgeler oluşturuyor, ister sadece önemli bilgileri takip ediyor olun, tüm notlarınızı ve kaynaklarınızı tek bir kolay erişilebilir konumda düzenleyip depolayabilirsiniz.

Ayrıca, takımların dijital bilgi kütüphanesi oluşturup düzenlemeleri için yapılandırılmış bir çerçeve sunan ClickUp'ın Bilgi Bankası Şablonu'nu da kullanabilirsiniz. Bu şablon, bilgi makaleleri, SSS'ler ve kaynaklar için bölümler içerir ve şirketinizde değerli bilgileri depolama ve paylaşma sürecini basitleştirir.

💡Pro İpucu: Notlarınızı kolay anlaşılır ve gözden geçirilebilir hale getirmek için nasıl görselleştirebileceğinizi mi merak ediyorsunuz? ClickUp Zihin Haritaları, notlarınızı görsel diyagramlara dönüştürerek fikirlerinizi net ve sezgisel bir şekilde düzenlemenize ve birbirine bağlamanıza yardımcı olur. Karmaşık kavramları kolayca anlaşılabilir parçalara ayırmanıza olanak tanır, bu da onu beyin fırtınası oturumları, ders çalışmak veya proje planlamak için mükemmel hale getirir.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: ClickUp Not Defteri

ClickUp Not Defteri ile hızlı kontrol listeleri ve notlar oluşturun

Kontrol listelerinizi oluşturmak veya önemli noktaları not almak için hızlı bir şey mi arıyorsunuz? ClickUp Notepad size yardımcı olabilir. Notlarınızı düzenlemenize, izlenebilir görevlere dönüştürmenize ve bir kontrol listesinde düzenlemenize olanak tanır.

Not Defteri, notları cihazlar arasında otomatik olarak senkronize eder, böylece herhangi bir cihazdan istediğiniz zaman kolayca erişebilirsiniz. Başlık, afiş ve madde işaretleri ekleme gibi zengin biçimlendirme özelliklerini kullanarak notlarınızı eğlenceli hale getirin.

Ayrıca, ClickUp Görevleri ile projeleri verimli bir şekilde planlayabilir, organize edebilir ve üzerinde işbirliği yapabilirsiniz. Görevler oluşturmanıza, durumlarını özelleştirmenize, önceliklerini belirlemenize ve bunları doğrudan notlarınıza bağlamanıza olanak tanır, böylece sorunsuz proje yönetimi ve akıcı iş akışları sağlar.

Vida Health'in Etkinlik Pazarlama Koordinatörü Alaina Maracotta'nın ClickUp hakkında neler söylediğini dinleyin:

Eskiden yazılı notlarımla yaşıyordum, ancak ClickUp'ı iki gün denedikten sonra, bunun benim için doğru çözüm olduğunu anladım.

Eskiden yazılı notlarımla yaşıyordum, ancak ClickUp'ı iki gün denedikten sonra, bunun benim için doğru çözüm olduğunu anladım.

Bonus özellik: ClickUp AI Notetaker

ClickUp'ın AI Notetaker ile eylem öğelerini kolayca yakalayın

Not alma sıkıntılarınız toplantılara özgü ise, bunun için de harika bir çözümümüz var! ClickUp'ın AI Notetaker özelliği, sadece söylenen kelimeleri değil, alınan kararları da yakalar ve toplantıya katılanlardan bağımsız olarak herkesle kolayca paylaşılabilir hale getirir.

Basit kayıtların ötesinde, AI Notetaker konuşmaları eyleme geçirilebilir adımlara dönüştürerek eylem öğelerini yakalar ve atar, böylece hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.

Ayrıca, tartışmaları ilgili görevlere, dosyalara ve geçmiş kararlara bağlayarak her toplantının bağlamını korur ve takımların önceki konuşmaları tekrarlamak zorunda kalmasını önler. Özetlemenin ötesine geçen bu kapsamlı yaklaşım, netlik ve ivme sağlar ve sonuçta toplantıları zaman kaybından verimli iş gücü kaynaklarına dönüştürür.

ClickUp ile Not Alma Süreçlerinizi Optimize Edin

Hızlı düşüncelerinizi not alırken veya ekip arkadaşlarınızla işbirliği yaparken, doğru aracı seçmek notlarınızı yönetme ve kullanma şeklinizi önemli ölçüde iyileştirebilir.

Apple Notes ve Goodnotes her ikisi de kendi başlarına mükemmel seçenekler olsa da, ClickUp basit not almayı çok daha ötesine taşır. Hepsi bir arada iş ve proje yönetimi platformu olan ClickUp, not almayı daha geniş organizasyon araçlarıyla entegre eder.

Ayrıca, özetleme, beyin fırtınası yapma veya görevlerdeki ilerlemeyi izleme gibi çeşitli not alma stillerine uygun, özelleştirilebilir çok sayıda not alma şablonu ve özelliği sunar.

Neden bekliyorsunuz? ClickUp'a kaydolun ve görevleri yönetme, işbirliği yapma ve düzenli kalma şeklinizi tek bir yerden dönüştürmeye başlayın! 📈