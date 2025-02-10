2025'in En İyi 13 Connecteam Alternatifi

Günümüzün dinamik iş ortamında, özellikle uzaktan ve hibrit çalışma modellerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, etkili takım yönetimi ve iletişimi her zamankinden daha önemli hale gelmiştir.

Connecteam, takımları ve operasyonları yönetmek için sağlam bir platform sunarken, çeşitli alternatifler farklı iş ihtiyaçlarını ve tercihlerini karşılayabilir.

Başka neler var?

İyi haber: Mevcut kurulumunuzda eksik olan özelliklere sahip olabilecek en iyi Connecteam rakiplerinin (ücretsiz sürümü olan araçlar dahil) bir listesini hazırladık. Hadi keşfedelim.

⏰ 60 saniyelik özet İşte en iyi Connecteam alternatiflerinin listesi: ClickUp : Takım işbirliği, planlama ve görev yönetimi için en iyisi : Takım işbirliği, planlama ve görev yönetimi için en iyisi QuickBooks Time: Zaman takibi ve bordro entegrasyonu için en iyisi Clockify: Ücretsiz plan ile zaman takibi için en iyisi Deputy: Çalışan planlama ve zaman takibi için en iyisi Asana: Proje yönetimi ve takım işbirliği için en iyisi Rippling: Hepsi bir arada İK, bordro ve BT yönetimi için en iyisi Homebase: Saatlik ücretle çalışan takımları olan küçük işletmeler için en iyisi BambooHR: KOBİ'ler için kapsamlı İK çözümleri için en iyisi Buddy Punch: Basit zaman takibi ve hesap verebilirlik için en iyisi Monday. com: Kullanıcı dostu proje yönetimi için en iyisi Hubstaff: Verimlilik ve zaman takibi için en iyisi Gusto: Küçük ve orta ölçekli işletmeler için en iyisi When I Work: Vardiya bazlı iş yerleri için en iyisi

Connecteam alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Herhangi bir alternatifte mutlaka aramanız gereken özellikler şunlardır:

Çalışan veritabanı yönetimi : Verileri merkezileştirin, çalışanları rollere veya konumlara göre sınıflandırın ve güncellemeleri kolayca yapın

Katılım ve izin yönetimi : Katılım kayıtlarını, zaman girdilerini ve izlemeyi basitleştirin ve izin taleplerini kolaylaştırırken maaş bordrosunun doğruluğunu sağlayın

Self servis seçenekleri : Çalışanların özel bir İK belgeleri bilgi tabanına erişmesine, izin talebinde bulunmasına ve projelerini bağımsız olarak izlemesine olanak tanıyın

Performans yönetimi araçları : Ayrıntılı performans değerlendirmeleri yapın, hedefler belirleyin ve gerçek zamanlı geri bildirim sağlayın

Öğrenme ve analiz platformları: Kariyer gelişimi sunun ve analitiği kullanarak katılım, işten ayrılma ve verimliliği izleyin

En İyi 13 Connecteam Alternatifi

Şaşırtıcı gerçek: Şirketlerin yalnızca %16'sı çalışanların bağlılığını izlemek için teknoloji kullanıyor.

Bu %16'lık oran, özellikle uzaktan kurulumlarda çalışanların katılımını ve performansını izlemenin verimliliği artırmak ve iş başarısını sağlamak için çok gerekli olması nedeniyle bir avantaj sağlıyor.

Connecteam ile benzer özelliklere sahip ancak hiçbir dezavantajı olmayan araçların seçilmiş bir listesi aşağıda yer almaktadır:

1. ClickUp (Takım işbirliği, planlama ve görev yönetimi için en iyisi)

Az önce bahsettiğimiz olmazsa olmaz özellikleri hatırlıyor musunuz? ClickUp hepsine sahiptir. İşte bu yüzden Clickup, dünya çapında 3 milyondan fazla takımın güvendiği "iş için her şeyi yapan uygulama" olmuştur. Bu takımların çoğu uzaktan çalışmaktadır ve ClickUp, tüm çalışma ortamları için proje planlama, organizasyon ve yürütmeyi basitleştirmek üzere özel olarak tasarlanmış özellikler sunar.

Örneğin, planlamayı düşünün. ClickUp'ın Takvim Görünümü, yeniden planlamayı çok kolay hale getiren sürükle ve bırak özelliğini sunar — sadece tıklayın, sürükleyin ve bırakın, tüm haftanız yeniden düzenlenir. Uzun vadeli bir projeniz mi var? ClickUp Gantt Görünümü'ne geçin, bağımlılıkları haritalayın ve basit bir tıklama ile son teslim tarihlerini ayarlayın.

ClickUp'ın planlama özelliklerini kullanarak etkinlikleri takvime sürükleyip bırakın

İlerlemeyi izlemek mi istiyorsunuz? İş Yükü Görünümü, kimin iş yükünün fazla olduğunu ve kimin daha fazla göreve ihtiyaç duyduğunu göstererek takım yönetimini kolaylaştırır.

ClickUp, ClickUp Görevleri ile görev yönetimi konusunda da ağırlığını koyar .

Görev özelleştirme, yöneticilerin görevleri bireysel takım üyelerine göre özelleştirebilmesini sağlayan bir başka önemli özelliktir. Takımınızda mükemmeliyetçi bir üye mi var? Onların titiz doğasını tatmin etmek için bir kontrol listesi ekleyin ve "taslak" veya "inceleniyor" gibi aşamaları netleştirin.

ClickUp Özel Alanları kullanarak görevleri rahatınıza göre düzenleyin

ClickUp Özel Alanları'nı kullanarak metrikleri ve içgörüleri doğrudan görevler içinde izleyebilirsiniz. Bu çeşitli özellikler, takımların görevleri olabildiğince zahmetsizce yönetmelerine yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın Özel Alanları ile görevlerinize açılır menüler, onay kutuları ve hatta sayısal alanlar ekleyerek daha iyi organizasyon ve bağlam sağlayın. Bir içerik oluşturma görevi atıyorsanız, "Hedef Kitle", "Son Tarih" ve "Onay Durumu" gibi alanlar ekleyin.

ClickUp'ın öne çıktığı bir diğer alan ise işbirliğidir.

Bir ürün lansmanı üzerinde çalışan bir pazarlama ekibi, ClickUp Beyaz Tahtalarında beyin fırtınası yapabilir, stratejilerini ClickUp Belgelerinde belgeleyebilir ve ClickUp Görevlerinde net son tarihler ve öncelikler ile görevler atayabilir.

ClickUp Belgeleri ile düzenlemeler önerin, geri bildirim bırakın ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Kampanya taslağını düzenlemeniz mi gerekiyor? Tüm takım, ClickUp Belgeleri üzerinde gerçek zamanlı olarak birlikte çalışabilir ve yorumlarını ve önerilerini doğrudan çalışma alanına bırakabilir.

📌 Örnek: Yeni işe alınanları uzaktan işe alan bir İK ekibi düşünün. ClickUp'ı kullanarak, sözleşmelerden eğitim materyallerine kadar tüm çalışan belgelerini güvenli, merkezi bir klasörde saklayabilirler. Her takım üyesi, birbirlerinin işine karışmadan dosyaları güncelleyebilir, notlar ekleyebilir ve ilerlemeyi takip edebilir. Konu başlıklı yorumlar ve anlık bildirimler gibi özellikler sayesinde, herkes sürekli kontrol yapmaya gerek kalmadan bilgilendirilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri ✅

Sürükle ve bırak takvim planlama : Etkinlikleri günlük, haftalık veya aylık görünümlerde zahmetsizce taşıyın; planları zorlanmadan ayarlamak için idealdir

Bağımlılıklar içeren Gantt grafikleri : Proje zaman çizelgelerini haritalandırın, görevleri bağımlılıklarla ilişkilendirin ve her şeyi yolunda tutmak için programları kolayca değiştirin

İş yükü görünümü ile kaynak yönetimi : Ekip üyelerinin kapasitelerini bir bakışta kontrol ederek yorgunluğu veya yetersiz kullanımı önleyin

Özel alanlar ve görev durumları : Açılır menüler, onay kutuları ve "ilk taslak" veya "inceleniyor" gibi ilerleme durumlarıyla görevleri özelleştirin

15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm : Liste ve Pano'dan Zaman Çizelgesi ve Takvim'e kadar, takımınızın iş akışına uygun görünümü seçmesine izin verin

ClickUp Belgeleri ile gerçek zamanlı işbirliği: Belgeleri birlikte düzenleyin, Beyaz Tahtalarda beyin fırtınası yapın ve konu başlıklı yorumları takip ederek herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın

ClickUp sınırlamaları 💢

Özelliklerin çokluğu, özellikle proje yönetimi araçlarına aşina olmayanlar için ilk başta biraz kafa karıştırıcı olabilir

ClickUp fiyatlandırması 💰

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları 🌟

G2 : 4,7/5 (9000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Görev izleme, çok sayıda ayrıntılı bilgi ile son derece kolaydır. Takımlarla paylaşım ve yeni üyeleri panoya ve göreve işbirliği için davet etmek son derece kolaydır.

Görev izleme, çok sayıda ayrıntılı bilgi ile son derece kolaydır. Takımlarla paylaşım ve yeni üyeleri panoya ve göreve işbirliği için davet etmek son derece kolaydır.

🔗 Ayrıca okuyun: İK Süreçlerini İyileştirmek için Ücretsiz İK Şablonları ve Formları

2. QuickBooks (Zaman takibi ve bordro entegrasyonu için en iyisi)

via QuickBooks

QuickBooks Time, zaman takibini daha az yorucu ve daha verimli hale getirmek için devreye girer.

İster saatleri takip eden küçük bir işletme ister maaş entegrasyonunu yöneten daha büyük bir işletme olun, QuickBooks Time işgücü yönetimini basitleştirmek için tasarlanmıştır.

Mobil zaman takibi uygulaması ve coğrafi sınırlama özellikleriyle QuickBooks Time, kimin, nerede ve ne üzerinde çalıştığını her zaman bilmenizi sağlar.

Bir müşteri sitesinden mesaiye başlayan bir uzaktan takım üyesini veya iş sahasından ayrılırken otomatik olarak mesai bitirmeyi hatırlatan bir inşaat işçisini hayal edin.

QuickBooks'un en iyi özellikleri ✅

Mobil uygulamayı kullanarak zaman çizelgelerini her yerden izleyin, düzenleyin ve onaylayın

Konum tabanlı giriş ve çıkış hatırlatıcıları ile çalışanların olması gereken yerde olmalarını sağlayın

Yerinde çalışanların zaman hırsızlığını önlemek için PIN kodları veya fotoğraf doğrulama ile giriş yapmalarını sağlayın

Proje maliyetlerini izlemek, çalışan verimliliğini takip etmek ve maaş bordrosunu planlamak için ayrıntılı içgörüler oluşturun

Daha iyi kaynak tahsisi ve zamanında teslimat için tahmini ve gerçek saatleri karşılaştırın

QuickBooks sınırlamaları 💢

Temel ücret ve kullanıcı başına ücretler, küçük işletmeler için hızla artabilir

Kullanıcılar, sistemin sık sık şifre değişikliği gerektirdiğini ve bunun iş akışlarını bozduğunu bildiriyor

Güçlü olmalarına rağmen, entegrasyonları ve gelişmiş araçları kurmak ve ustalaşmak zaman alıcı olabilir

QuickBooks fiyatlandırması 💰

Premium : Aylık 20 $ temel ücret + kullanıcı başına aylık 8

Elite: Aylık 40 $ temel ücret + kullanıcı başına aylık 10

QuickBooks puanları ve yorumları 🌟

G2 : 4,5/5 (1.430+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (6.960+ yorum)

QuickBooks hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

En beğenilen özellikler faturalandırma, gider izleme ve envanter yönetimidir. Neredeyse her gün sık sık kullanıyorum.

En beğenilen özellikler faturalandırma, gider izleme ve envanter yönetimidir. Neredeyse her gün sık sık kullanıyorum.

🔗 Ayrıca okuyun: En İyi 10 Çalışan Çizelgeleme Yazılımı

3. Clockify (Ücretsiz plan ile zaman takibi için en iyisi)

via Clockify

Clockify, bütçenizi zorlamadan çalışma saatlerini yönetmek isteyen takımlar için mükemmel olan ömür boyu ücretsiz planıyla zaman ve devam takibindeki kaosu ortadan kaldırır.

Basit zamanlayıcılardan gelişmiş raporlamaya kadar, Clockify esneklik demektir. Faturalandırılabilir saatleri izleyen bir tasarımcı veya iş akışlarını iyileştirmek için zaman çizelgesi verilerini analiz eden bir yönetici düşünün.

Uzaktan çalışan takımlar için bile işe yarar ve doğruluğu sağlamak için GPS konum izleme ve coğrafi sınırlama özellikleri sunar.

Clockify'ın en iyi özellikleri ✅

Herhangi bir maliyet kısıtlaması olmadan zamanı, projeleri ve kullanıcıları takip edin

Zamanlayıcılar, zaman çizelgeleri ve hatta sahadaki takımlar için paylaşımlı bir kiosk kullanın

Verimlilik, kazançlar ve zaman dağılımı hakkında içgörüler elde edin

Hesap verebilirliği sağlamak için takım konumlarını ve rotalarını izleyin

Görevler ve projeler için tahmini ve gerçek zaman harcamalarını karşılaştırın

Clockify sınırlamaları 💢

Planlama ve faturalandırma gibi gelişmiş işlevler ücretli yükseltmeler gerektirir

Özelliklerin sayısı, basit ihtiyaçları olan kullanıcılar için göz korkutucu olabilir

Bazı kullanıcılar, masaüstü sürümüne kıyasla ara sıra yaşanan aksaklıklar ve daha az sezgisel bir deneyim yaşadıklarını bildirmiştir

Clockify fiyatlandırması 💰

Standart : Kullanıcı başına aylık 5,49 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 7,99 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 11,99 $

Clockify puanları ve yorumları: 🌟

G2 : 4,5/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (9.130+ yorum)

4. Deputy (Çalışan planlama ve zaman takibi için en iyisi)

via Deputy

Çalışanların programlarını, maaşlarını ve uyumluluklarını bir arada yönetmeye çalışmak kaosa davetiye çıkarmaktır.

Deputy, planlama, zaman takibi ve iş gücü yönetimi için kullanıcı dostu bir platform sunarak tüm bunları basitleştirir.

İşte nasıl: Deputy, sadece birkaç tıklamayla akıllı planlar oluşturmanıza olanak tanır. Sonsuz gidip gelmeler olmadan vardiyaları değiştirebilir veya birden fazla platform arasında geçiş yapmak yerine aynı platformdan maaş bordrosu ve uyumluluk işlemlerini yönetebilirsiniz.

Ayrıca, mobil uygulaması sayesinde çalışanlar her yerden işe giriş yapabilir, izin talebinde bulunabilir veya programlarını kontrol edebilir. Bu özellik, perakende, konaklama ve sağlık gibi dinamik iş ortamları için özellikle kullanışlıdır.

🧠 Biliyor muydunuz: Dünya çapında iş liderlerinin %94'ü, bordro yazılımlarının tüm İK yazılımları ve sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olmasını istemektedir.

Deputy'nin en iyi özellikleri ✅

Sadece birkaç tıklama ile çalışanların programlarını oluşturun, düzenleyin ve değiştirin

Doğru zaman çizelgeleri kaydedin ve bunları doğrudan bordro sistemlerine aktarın

Çalışanların uygulama üzerinden vardiyalarını yönetmelerine, giriş/çıkış yapmalarına ve izin talep etmelerine olanak tanıyın

Yerleşik uyumluluk araçlarıyla iş kanunlarına uyumu basitleştirin ve maliyetli hataları önleyin

Popüler bordro ve İK sistemleriyle bağlantı kurarak operasyonları kolaylaştırın

Deputy sınırlamaları 💢

Kullanıcı başına fiyatlandırma, sınırlı bütçeye sahip küçük takımlar için hızla artabilir

Raporlama özellikleri bazı rakipler kadar gelişmiş olmayabilir

Bazı kullanıcılar, yoğun çalışma saatlerinde yavaş yükleme süreleri ve küçük kullanılabilirlik sorunları yaşadıklarını bildirmiştir

Deputy fiyatlandırması 💰

Planlama : Kullanıcı başına aylık 4,50 $

Zaman ve Katılım : Kullanıcı başına aylık 4,50

Premium : Kullanıcı başına aylık 6 $ (kullanıcı başına aylık 5 $ olarak yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Deputy puanları ve yorumları 🌟

G2 : 4,6/5 (310+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (730+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Deputy hakkında ne diyor?

Programların takım üyeleri tarafından görüntülenebilmesini ve gruplara ayrılabilmesini beğendim.

Programların takım üyeleri tarafından görüntülenebilmesini ve gruplara ayrılabilmesini beğendim.

🔗 Ayrıca okuyun: En İyi 10 WFM Aracı ve İş Gücü Yönetimi Yazılımı

5. Asana (Proje yönetimi ve takım işbirliği için en iyisi)

via Asana

Asana ile projenizin her ayrıntısını düzenleyebilir, son tarihler belirleyebilir, görevler atayabilir ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz.

Aslında, genel bir bakışa ihtiyacınız varsa, Zaman Çizelgesi görünümünü kullanarak her şeyin nasıl birbirine uyduğunu görselleştirebilirsiniz.

İş akışlarını otomatikleştirmeden Slack ve Google Drive gibi 300'den fazla araçla entegrasyona kadar, Asana karmaşık projeleri basitleştirmek için tasarlanmıştır.

🧠 Biliyor muydunuz: Deloitte'un yıllık küresel yönetici anketine göre, kuruluşların %73'ü iş akışlarını ve iş süreçlerini kolaylaştırmak için akıllı otomasyon kullanmaya başladı.

Asana'nın en iyi özellikleri ✅

Net öncelikler ve gerçek zamanlı güncellemelerle görevleri verimli bir şekilde organize edin

Takım üyelerini çalışma alanlarına davet edin, ilerlemeyi paylaşın ve görevlere yorum bırakın

Proje ilerlemesini görselleştirin ve çakışan gereksinimleri kolaylıkla belirleyin

Slack, Microsoft Teams ve Google Drive dahil 300'den fazla araçla bağlantı kurun

Görevlere belirli ayrıntılar ekleyerek bağlam sağlayın ve ilerlemeyi etkili bir şekilde izleyin

Asana sınırlamaları 💢

Rakiplerinden farklı olarak, Asana yerel zaman takibi özelliklerinden yoksundur

Çok sayıda özellik, temel görevlerin gereksiz yere karmaşık hale gelmesine neden olabilir

Bir göreve yalnızca bir kullanıcı atanabilir, bu da paylaşılan sorumluluklarda işbirliğini engelleyebilir

Asana fiyatlandırması 💰

Kişisel : Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 10,99 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Asana puanları ve yorumları 🌟

G2 : 4,4/5 (10.700+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.200+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

Asana'nın arayüzü kullanımı kolay ve sezgiseldir, bu da platformda gezinmeyi ve belirli görevleri gerçekleştirmeyi kolaylaştırır.

Asana'nın arayüzü kullanımı kolay ve sezgiseldir, bu da platformda gezinmeyi ve belirli görevleri gerçekleştirmeyi kolaylaştırır.

6. Rippling (Hepsi bir arada İK, bordro ve BT yönetimi için en iyisi)

via Rippling

İnsan kaynakları, maaş bordrosu, BT ve harcama yönetimini birleştiren bir takım yönetimi aracı arıyorsanız, Rippling'i inceleyin.

Rippling'in entegre ekosistemi, yeni bir çalışanı, cihazını verip maaş bordrosunu ayarlamak suretiyle tek bir iş akışında kolayca işe almanızı sağlar.

Özelleştirilebilir "Tarifler" ile tekrarlayan görevleri otomatikleştirmekten, asgari ücret ihlalleri veya ücret farkları gibi uyum sorunları hakkında sizi uyarmaya kadar, rakiplerin genellikle gözden kaçırdığı çözümler sunar.

Rippling'in en iyi özellikleri ✅

Asgari ücret ihlalleri, ücret farkları ve güvenlik açıkları gibi sorunlar hakkında bildirim alın

Anketler, muhasebe formülleri ve daha fazlası için kullanıcılar tarafından oluşturulan "Tarifler" ile zaman alıcı görevleri otomatikleştirin

İnsan kaynakları, maaş bordrosu, BT ve giderleri tek bir platformda yöneterek sorunsuz operasyonlar sağlayın

İşiniz büyüdükçe veya küçüldükçe özellikleri ekleyin veya çıkarın

140'tan fazla ülkede maaş bordrosu, sosyal haklar ve HRIS araçlarıyla takımları yönetin

Dalgalı sınırlamalar 💢

İşletmeler, yazılımı önceden test etmeden ücretli bir plana commit olmalıdır

Platform, tutarsız veya eksik olabilen kullanıcı destekli uygulama bağlantılarına dayanır

Yalnızca İngilizce ve Fransızca dillerini destekler, bu da küresel takımlar için zorluk oluşturabilir

Dalgalı fiyatlandırma 💰

Özel fiyatlandırma

Yüksek puanlar ve yorumlar 🌟

G2 : 4,8/5 (5.430+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (3.390+ yorum)

🔗 Ayrıca okuyun: İş Akışlarınızı Geliştirecek En İyi 20 Görev Yönetimi Yazılımı

7. Homebase (Saatlik takımları olan küçük işletmeler için en iyisi)

via Homebase

Saatlik çalışanları yönetmek, programlama çakışmaları, maaş bordrosu hataları ve vardiya değişiklikleri hakkında bitmek bilmeyen tartışmalar gibi kendine özgü zorlukları beraberinde getirir.

Homebase, planlama, zaman takibi ve bordro işlemlerini bir araya getiren ve takım iletişimi geliştiren hepsi bir arada bir platform sunarak kaosu ortadan kaldırır.

📌 Örnek: Takım üyenizin vardiya değişikliği talebinde bulunduğunu ve birkaç dakika içinde bu talebin onaylanarak tüm takımda güncellendiğini düşünün — metin mesajları yok, karışıklık yok. Homebase, kullanımı kolay mobil uygulaması, otomatik bildirimleri ve gerçek zamanlı güncellemeleriyle herkesin aynı sayfada olmasını sağlar.

Homebase'in en iyi özellikleri ✅

Tek bir konumda 20 çalışana kadar zaman çizelgesi ve zaman takibini ücretsiz olarak yönetin

Çalışanların saatlerini giriş/çıkış yapmalarını, programları görüntülemelerini ve hareket halindeyken izin talep etmelerini sağlayın

Şablonlar, tahmini planlama ve gerçek zamanlı bildirimlerle vardiya planlamasını kolaylaştırın

Yerleşik vergi beyannamesi özelliği ile zaman çizelgelerini sorunsuz bir şekilde maaş bordrolarına dönüştürün

Uygulama üzerinden güncellemeler, vardiya hatırlatıcıları ve takım duyuruları gönderin

💡 Pro İpucu: ClickUp ile temel planlama ve zaman takibinin ötesine geçin. Özel Alanlar'ı kullanarak "Vardiya Türü", "Ücret Oranı" veya "Onay Durumu" gibi ayrıntıları doğrudan görevlere ekleyin ve doğru ödemeleri sağlamak için bordro sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre edin — hepsi tek bir platformda.

Homebase sınırlamaları 💢

İşe alım ve uyumluluk araçları gibi birçok işlev, daha üst düzey planlarda kilitlidir

Bazı kullanıcılar, saat giriş ve çıkışlarında sorunlar yaşadıklarını ve bunun maaş hesaplamalarında hatalara yol açtığını bildirmiştir

Öncelikle ABD merkezli işlere hitap eder ve küresel kullanılabilirliği sınırlar

Homebase fiyatlandırması 💰

Temel : Ücretsiz (bir konumda en fazla 20 çalışan)

Essentials : Konum başına aylık 20 $

Plus : Konum başına aylık 48 $

Hepsi Bir Arada: Konum başına aylık 80 $

Homebase puanları ve yorumları 🌟

G2 : 4,2/5 (110+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.060+ yorum)

Homebase hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Yeni bir program oluşturulduğunda veya bir değişiklik yapıldığında e-posta ve metin bildirimleri göndermesini çok seviyorum.

Yeni bir program oluşturulduğunda veya bir değişiklik yapıldığında e-posta ve metin bildirimleri göndermesini çok seviyorum.

8. BambooHR (KOBİ'ler için kapsamlı İK çözümleri için en iyisi)

via BambooHR

Rippling'e benzer şekilde, BambooHR yeni işe alımları, kayıt işlemlerini ve maaş ödemelerini tek bir kolay kullanımlı platformda yönetmenizi sağlar.

Üç haftalık bir sosyal haklar sürecini sadece iki güne indirgemek veya otomatik maaş bordrosu ile yıllık 20.000 dolar tasarruf etmek gibi, platform işlerin insanlara daha fazla, evrak işlerine daha az odaklanmasını sağlar.

BambooHR'nin en iyi özellikleri ✅

Maaş bordrosu, zaman takibi, sosyal haklar ve performans yönetimini tek bir arayüzde birleştirir

Çalışanların bilgilerine erişmesine ve bunları güncellemesine olanak tanıyarak İK iş yükü yönetimini otomatikleştirir

Veriye dayalı karar verme için çeşitli özelleştirilebilir raporlar sunar

Yerleşik ATS işlevselliği ile işe alım ve işe yerleştirme süreçlerini basitleştirir

E-imzalar ve hoş geldiniz paketleri ile işe alım sürecini kolaylaştırın

BambooHR sınırlamaları 💢

Fiyatlandırma ayrıntıları hemen mevcut değildir ve satış ekibiyle iletişime geçilmesi gerekir

Maaş bordrosu ve sosyal haklar yönetimi yalnızca ABD merkezli işletmeler için mevcuttur

Zaman takibi temel pakete dahil değildir ve ek ücret gerektirir

💡 Profesyonel İpucu: BambooHR'yi denediniz, ancak alternatifler mi arıyorsunuz? İşte İK Takımları için En İyi 10 BambooHR Alternatifi

BambooHR fiyatlandırması 💰

Özel fiyatlandırma

BambooHR puanları ve yorumları 🌟

G2 : 4,4/5 (2.420+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.980+ yorum)

9. Buddy Punch (Basit zaman takibi ve hesap verebilirlik için en iyisi)

via Buddy Punch

Çalışanların çalışma saatlerini yönetmek bir kodu kırmak gibi hissettirmemelidir ve Buddy Punch bunun olmaması için garanti verir.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanan bu platform, zaman takibi, planlama ve bordro entegrasyonunu basitleştirir.

İşte nasıl işliyor: Buddy Punch, GPS, coğrafi sınırlama ve web kamerası doğrulama ile saatleri kolayca izlemenizi sağlar.

Ayrıca, QuickBooks ve Paychex gibi bordro sistemleriyle doğrudan entegre olan konum izleme ve otomatik zaman çizelgeleri sunar.

Buddy Punch'ın en iyi özellikleri ✅

Çalışanlar QR kodları, web kameraları veya GPS kullanarak giriş/çıkış yapabilirler

Sahte zaman kartlarını önlemek için konuma dayalı kısıtlamalar belirleyin

Fazla mesai veya kaçırılan kart basma bildirimleri alın

QuickBooks ve ADP gibi önemli bordro yazılımlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun

Ayrıntılı zaman çizelgeleri ve maaş özetleri oluşturun

Buddy Punch sınırlamaları 💢

Giriş/çıkış için internet bağlantısı gerekir

Canlı sohbet yalnızca Pazartesi'den Cuma'ya kadar mevcuttur

Mobil uygulamalarda masaüstü sürümünde bulunan bazı özellikler yoktur

Buddy Punch fiyatlandırması 💰

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 4,49 $ + 19 $ temel ücret

Pro : Kullanıcı başına aylık 5,99 $ + 19 $ temel ücret

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 10,99 $ + 19 $ temel ücret

Buddy Punch puanları ve yorumları 🌟

G2 : 4,8/5 (280+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.030+ yorum)

10. Monday. com (Kullanıcı dostu proje yönetimi için en iyisi)

Takımınızın herkesi aynı sayfada tutmakta zorlandığını varsayalım. Monday.com ile Gantt grafikleri, Kanban panoları ve özel gösterge panelleri kullanarak ilerlemeyi görselleştirebilir ve zaman kazanmak için tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilirsiniz.

🍪 Bonus: Sürükle ve bırak arayüzü, teknik bilgi gerektirmeden iş akışınızı kolayca düzenlemenizi sağlar.

Zaman takibi ve Gantt grafikleri gibi gelişmiş özelliklerin yalnızca üst düzey planlarda mevcut olduğunu unutmayın.

monday. com en iyi özellikler ✅

Proje panolarınızı tam ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Grafikler ve tablolar dahil 15'ten fazla görünüm seçeneği ile takım performansını izleyin

Bildirimler, durum değişiklikleri ve görev atamaları için kurallar belirleyin

Panoları dış paydaşlarla paylaşın ve takım üyelerine yorumlar bırakın

Önceden tasarlanmış iş akışlarıyla daha hızlı başlayın

monday. com sınırlamaları 💢

Yalnızca küçük takımlar için uygundur (en fazla iki kullanıcı)

Temel planlarda gelişmiş özellikler yoktur

Özel özelleştirme seçeneklerini öğrenmek zaman alır

Masaüstü sürümüne kıyasla daha az fonksiyonel

💡 Profesyonel İpucu: Zamanınızı takip etmenin kolay bir yolunu mu arıyorsunuz? Seçtiğimiz 10 Ücretsiz Proje Zaman Takibi Şablonu listesine göz atın

monday. com fiyatlandırma 💰

Ücretsiz Plan: Bireyler ve küçük takımlar için (en fazla 2 kullanıcı)

Temel Plan : Kullanıcı başına aylık 9 ABD doları

Standart Plan : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Pro Plan : Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

monday. com puanları ve yorumları 🌟

G2 : 4,7/5 (12.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.300+ yorum)

Gerçek kullanıcılar monday.com hakkında ne diyor?

CognitoForms, Gmail, Slack ve Twilio gibi platformlarla kod gerektirmeyen entegrasyonların yanı sıra entegrasyon yeteneklerini de beğeniyorum.

CognitoForms, Gmail, Slack ve Twilio gibi platformlarla kod gerektirmeyen entegrasyonların yanı sıra entegrasyon yeteneklerini de beğeniyorum.

11. Hubstaff (Verimlilik ve zaman takibi için en iyisi)

via Hubstaff

Sadece saatleri takip etmekle kalmayıp, aynı zamanda verimsizlikleri gerçek zamanlı olarak işaretleyen bir çözüm hayal edin — Hubstaff tam da bunu yapar.

Masaüstü, uzaktan ve karma takımlara hitap eden bu uygulama, doğru zaman takibi ve verimlilik bilgileri sağlayan özellikler sunar.

Ayrıca, ayrıntılı etkinlik izleme, ekran görüntüleri, URL'ler ve çalışma saatleri sırasında kullanılan uygulamaları yakalamak istiyorsanız, doğru tahmin ettiniz, Hubstaff tam size göre.

Hubstaff'ın en iyi özellikleri ✅

Masaüstü, web, mobil ve Chrome uzantısında çalışma saatlerini izler

Tuş vuruşlarını izler, ekran görüntülerini yakalar ve hesap verebilirlik için uygulama/URL kullanımını izler

Maaş bordrosunu otomatikleştirir ve izlenen saatlere göre müşteri faturalarını oluşturur

Verimsizlikleri belirlemek ve kaynak tahsisini iyileştirmek için ayrıntılı raporlar sağlar

Alan takımlarının konumlarını izler, ancak işlevsellik daha sağlam olabilir

Hubstaff sınırlamaları 💢

Çalışanların iş yeri dışındaki konumlarda mesai kaydı yapmasını engellemez

Vardiyalara proje veya konum ayrıntıları eklenemez, bu da esnekliği sınırlar

Mobil uygulamadaki mola izleme ve fazla mesai kuralları gibi özellikler, masaüstü araçlarına kıyasla daha az etkilidir

Sınırsız entegrasyonlar ve ayrıntılı raporlama gibi gelişmiş özellikler premium planlarda mevcuttur

Hubstaff fiyatlandırması 💰

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 4,99 $

Büyüyün : Kullanıcı başına aylık 7,50 $

Takım : Kullanıcı başına aylık 10,00 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 25,00 $

Hubstaff puanları ve yorumları 🌟

G2 : 4,5/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Hubstaff hakkında ne diyor?

İzin süreci basittir ve uygulama hangi verilerin toplandığını çok net bir şekilde açıklar, bu yüzden nasıl çalıştığını hiç anlamakta zorlanmıyorum.

İzin süreci basittir ve uygulama hangi verilerin toplandığını çok net bir şekilde açıklar, bu yüzden nasıl çalıştığını hiç karıştırmıyorum.

12. Gusto (Küçük ve orta ölçekli işletmeler için en iyisi)

via Gusto

Gusto, maaş bordrolarının hazırlanması, sosyal hakların zahmetsizce yönetilmesi ve yeni çalışanların işe alım süreci gibi insan kaynakları departmanının tüm rutin işlerini halleder.

İster yeni başlıyor ister büyüyor olun, Gusto vergiler, sosyal haklar ve uyumluluk gibi zorlu işleri basitleştirir, böylece siz gerçekten önemli olan şeye odaklanabilirsiniz: işinizi büyütmek ve takımınızı mutlu etmek.

Gusto'nun en iyi özellikleri ✅

Entegre vergi hesaplamaları ve beyannamelerle sadece birkaç tıklamayla maaş bordrosu oluşturun

Ekstra komisyon ücreti olmadan sağlık sigortası, emeklilik planları ve finansal avantajlar dahildir

İş izleme, özel oryantasyon kontrol listeleri ve kağıtsız iş akışları ile süreçleri kolaylaştırın

Çalışanlar maaş bordrolarına erişebilir, sosyal haklarını yönetebilir ve finansal araçlar için Gusto Wallet uygulamasını kullanabilir

Zaman takibi, muhasebe ve daha fazlası için önde gelen iş uygulamalarıyla bağlantı kurun

Gusto sınırlamaları 💢

Planların fiyatları kademeler arasında iki katına çıkarak, küçük işletmeler için uygun fiyatlı olmasını sınırlıyor

Uyumluluk uyarıları gibi önemli araçlar yalnızca en pahalı planda mevcuttur

Yavaş yanıt süreleri ve çözülmemiş sorunlarla ilgili raporlar artıyor

Hizmet, yalnızca 38 eyalet ve Washington, D.C.'de mevcuttur

Uygulama yalnızca çalışanları destekler, işverenlere mobil işlevsellik sunmaz

Gusto fiyatlandırması 💰

Basit : Aylık 40 $ + kullanıcı başına 6

Plus : Aylık 80 $ + kullanıcı başına 12

Premium: 180 $/ay + kullanıcı başına 22

Gusto puanları ve yorumları 🌟

G2 : 4,5/5 (2.200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

🔗 Ayrıca okuyun: Çalışan Verimliliği ve Proje Yönetimi Başarısı için İç Bilgi Tabanınızı Optimize Etme

13. When I Work (Vardiya bazlı işyerleri için en iyisi)

Via When I Work

Diyelim ki Cuma öğleden sonra ve takımınız hala gelecek haftanın vardiyalarını tamamlamak için uğraşıyor. Metinler uçuşuyor, e-postalar birikiyor ve daha iyi bir yol olup olmadığını merak ediyorsunuz.

When I Work'ün işleri daha iyi hale getirdiği yer burasıdır.

Bu platform, vardiyaları planlamayı, zamanı izlemeyi ve herkesin aynı sayfada kalmasını çok kolaylaştırır. İster hareketli bir kafe, ister bir perakende mağazası veya bir sağlık tesisi işletiyor olun, When I Work yönetici işlerinde saatler kazanmanıza yardımcı olur.

🧠 Biliyor muydunuz: Çalışma İstatistikleri Bürosu'na (BLS) göre, Şubat 2023 itibarıyla ABD'deki gizli kuruluşların %43'ü çalışanlarına iki haftada bir ödeme yapmaktadır ve bu, en yaygın ödeme dönemidir. Bu da planlamayı İK için önemli bir görev haline getirmektedir.

When I Work'ün en iyi özellikleri ✅

Tek bir tıklama ile tüm iş programlarını otomatik olarak oluşturun

Çalışanlar vardiyalarını değiştirebilir ve yöneticiler anında bilgilendirilir

Herkesi aynı sayfada tutmak için 1:1 veya grup sohbetleri için yerleşik mesajlaşma

Mobil uygulamalardan doğrudan planlama yapın, zamanı takip edin ve iletişim kurun

Tahmin araçlarıyla işgücü bütçelerini yönetin ve maliyetleri azaltın

When I Work sınırlamaları 💢

Telefon desteği yok ve sınırlı canlı sohbet saatleri

Belirli görevleri veya saatlik iş türlerini izleyememe

Bazı gelişmiş planlama ihtiyaçları manuel çözümler gerektirebilir

When I Work fiyatlandırması 💰

Essentials : Kullanıcı başına aylık 2,50 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

When I Work puanları ve yorumları 🌟

G2 : 4,3/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.100'den fazla yorum)

İşte, en iyi 13 listemize giremeyen ancak takımlarınız için oldukça yararlı olabilecek ek Connecteam alternatiflerinin bir listesi:

7shifts : Vardiya yönetimi, zaman takibi ve işgücü maliyeti tahmini gibi özelliklerle restoran planlamasına odaklanır. Sorunsuz operasyonlar için POS sistemleriyle sorunsuz entegrasyon sağlar

Personio : Küçük ve orta ölçekli işletmeler için özel olarak tasarlanmıştır. Yasalara uygun zaman takibi, çalışan veri yönetimi, bordro işleme ve işe alım araçları sunar

Xenia: Görev yönetimi, iletişim ve performans izleme özellikleriyle ön saflardaki işgücü yönetiminde uzmanlaşmıştır. Verimliliği artırmak için özelleştirilebilir iş akışları ve gerçek zamanlı analitik sağlar

Daha Az Tıklayın, Daha Fazlasını Yapın: ClickUp İşinizi Halleder

Her on yöneticiden yedisi, çalışan izleme teknolojisinin performansı artırdığına inanıyor. Bunun tam tersine, çalışanların %72'si bu teknolojinin çok az etkisi olduğunu veya hiç etkisi olmadığını ve bazı durumlarda verimliliği engellediğini söylüyor.

Cesur bir düşünce: Ya en iyi çalışanlarınız birdenbire teslim tarihlerini kaçırmaya başlarsa?

Zaman takibi, Big Brother'ın sizi izlediği hissini vermemelidir. Hedef, her hareketi izlemek değil, iş yükünü dengelemeye, tükenmişliği önlemeye ve tüm takımın katılımını ve verimliliğini sürdürmeye yardımcı olan akıllı araçlar kullanmaktır.

ClickUp, planlamayı kolay ve uyarlanabilir hale getiren sürükle ve bırak planlama ve Gantt grafikleri gibi araçlar sunarak öne çıkar. Özelleştirilebilir görev yönetim sistemi, açılır menüler, kontrol listeleri ve ilerleme aşamaları ile iş akışlarını kişiselleştirmenize ve takımınızın benzersiz ihtiyaçlarını karşılamanıza olanak tanır.

Ayrıca, uzaktan kurulumlarda bile herkesin uyumlu çalışmasını sağlayan Belgeler ve Beyaz Tahtalar gibi gerçek zamanlı düzenleme özellikleri de mevcuttur.

Takımları yönetirken önemli olan daha fazla araç eklemek değil, doğru aracı seçmektir. ClickUp'a bugün kaydolun!