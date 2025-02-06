İşinizi Kolaylaştırmak için En İyi 10 Operasyonel CRM Aracı

Hiç "Whack-a-Mole" oyunu oynadınız mı? Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), sanki bu oyunda sıkışıp kalmış gibi hissettirebilir; görevleri olabildiğince hızlı bir şekilde yerine getirmeye çalışırsınız.

Müşteri verilerini, satış güncellemelerini ve pazarlama kampanyalarını yönetmek hiç bitmeyen bir iştir.

Operasyonel CRM araçları burada devreye girer. Süreçleri düzenler, otomatikleştirir ve optimize eder, böylece işlerin yoğun temposunu yönetmenize yardımcı olur.

Bu makalede, müşteri ilişkileri yönetimindeki stresi ortadan kaldırabilecek 10 operasyonel CRM aracını tanıtacağız.

⏰ 60 saniyelik özet En iyi operasyonel CRM araçlarının hızlı bir listesini arıyorsanız, işte burada: ClickUp: Sorunsuz takım işbirliği ile en iyi özelleştirilebilir CRM Sorunsuz takım işbirliği ile en iyi özelleştirilebilir CRM

HubSpot CRM: Pazarlama entegrasyonuna sahip en iyi kullanıcı dostu arayüz

Salesforce Sales Cloud: Gelişmiş özelleştirme özelliklerine sahip en kapsamlı CRM

Zoho CRM: Çok kanallı iletişim özelliğine sahip en uygun fiyatlı CRM

Pipedrive: Görsel boru hattı yönetimi ile en iyi satış odaklı CRM

Freshsales: En iyi yapay zeka destekli CRM ve potansiyel müşteri puanlama

Bitrix24: Proje yönetimi ile en iyi hepsi bir arada CRM

Insightly: CRM'yi proje yönetimi ile entegre etmek için en iyisi

Monday CRM: Sezgisel bir arayüz ile özelleştirilebilir iş akışları için en iyisi

Copper: Sorunsuz Google Çalışma Alanı entegrasyonu için en iyisi

İşiniz için en iyi operasyonel CRM araçlarını seçerken, iş hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak özelliklere odaklanın:

Müşteri veri yönetimi: CRM'nin ilgili müşteri verilerini ve satış performansını depolayabildiğinden ve analiz edebildiğinden emin olun. Kişiselleştirilmiş etkileşimler için müşteri bilgilerine kolay erişimi destekleyen özellikleri arayın

Satış ve pazarlama otomasyonu: E-posta kampanyaları ve takipleri gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştiren araçlar arayın. Satış hunisini yöneten ve satış ve pazarlama ekiplerinizin verimliliğini artıran araçlarla satış süreçlerini destekleyin

Pipeline yönetimi: Satış süreci yönetimini destekleyen ve satış döngüsünün her aşamasına ilişkin içgörüler sağlayan araçlara odaklanın. Görsel bir satış pipeline'ı sunan bir araç bu işlemi kolaylaştırabilir

Müşteri etkileşimi izleme: Müşteri odaklı, tüm müşteri hizmetleri etkileşimlerini, e-postaları ve aramaları kaydeden iyi bir operasyonel CRM sistemi bulun. Bu bilgiler, müşteri memnuniyetini ve müşteri sadakatini artırmanıza yardımcı olur Müşteri odaklı, tüm müşteri hizmetleri etkileşimlerini, e-postaları ve aramaları kaydeden iyi bir operasyonel CRM sistemi bulun. Bu bilgiler, müşteri memnuniyetini ve müşteri sadakatini artırmanıza yardımcı olur

Entegrasyon ve özelleştirme: İş ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan, kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunan satış CRM platformlarını tercih edin. CRM'nin proje yönetimi veya pazarlama yazılımı gibi mevcut araçlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlayın

Analitik ve raporlama: Satış tahmini gibi özellikler, trendleri tahmin etmenize ve kaynakları akıllıca tahsis etmenize yardımcı olabilir. Bu nedenle, satış raporları ve satış performansı hakkında içgörüler sağlayan araçları arayın

Kullanıcı dostu arayüz: Kullanımı kolay bir arayüze sahip bir CRM platformu, BT takımlarına olan bağımlılığı azaltır ve manuel veri girişi gibi engelleri ortadan kaldırır

Ölçeklenebilirlik ve maliyet: Seçtiğiniz CRM'nin bütçenize uygun olduğundan emin olmak için kullanıcı başına planlar gibi fiyatlandırma modelini değerlendirin. CRM'nin işiniz büyüdükçe ölçeklenebilir olmasını sağlayın, daha büyük takımları ve daha fazla müşteri ilişkisini destekleyin

İhtiyaçlarınıza uygun CRM aracına sahip olmak, sonsuz elektronik tablolarda boğulmak, takip işlemlerini kaçırmak ve müşterileri hayal kırıklığına uğratmak ile her bir potansiyel müşteriyi zahmetsizce izlemek, sıkıcı görevleri otomasyona geçirmek ve daha güçlü, daha kişiselleştirilmiş ilişkiler kurmak arasındaki farkı belirleyebilir.

1. ClickUp (Sorunsuz takım işbirliği ile en iyi özelleştirilebilir CRM)

Hepsi bir arada ClickUp CRM çözümüyle müşteri ilişkilerinizi dönüştürün

Her şeyi yapan bir CRM uygulaması olmasını hiç dilediniz mi? ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren, işiniz için her şeyi yapan bir uygulamadır. Tüm bu özellikler, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

ClickUp'ın CRM Proje Yönetimi Yazılımı ile işinize tam olarak uyan iş akışları oluşturabilir ve özelleştirebilirsiniz.

Liste, Kanban panosu ve Gantt grafikleri gibi Özel Görünümleri kullanarak satış boru hattının çeşitli aşamalarında potansiyel müşterileri yönetin ve müşteri etkileşimlerini etkin bir şekilde izleyin.

ClickUp Gösterge Panelleri ile takımınızın ilerlemesini görselleştirin ve başarıyı izleyin

Özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panellerinde KPI'ları birleştirerek satış ve pazarlama metriklerini tek bir yerden görselleştirin ve analiz edin. Bu merkezi yaklaşım, takımınızın hayati verilere hızlı erişimini sağlayarak bilinçli karar verme ve kişiselleştirilmiş müşteri etkileşimlerini kolaylaştırır.

ClickUp Sohbet ile daha hızlı iletişim kurun ve zahmetsizce işbirliği yapın

ClickUp Sohbet ile işlerinizi ve mesajlarınızı tek bir yere taşıyabilir ve takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirsiniz. Sohbet mesajlarından doğrudan görevler oluşturup yönetebilir, tek bir tıklama ile tartışmaları eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürebilirsiniz. Bu entegrasyon ayrıca tüm konuşmaların ilgili görevlere, belgelere ve projelere otomatik olarak bağlanmasını sağlayarak müşteri etkileşimlerinde bağlam ve süreklilik sağlar.

ClickUp Görevleri ile düzenli kalın ve yapılacaklar listenizi tamamlayın

ClickUp Görevleri ile yapılacaklarınızı verimli bir şekilde yönetin. Görevleri atayın, öncelikleri belirleyin ve ilerlemeyi izleyerek müşteri ilişkileri yönetiminin tüm yönlerinin hızlı ve etkili bir şekilde ele alınmasını sağlayın.

Daha fazla başlangıç desteğine mi ihtiyacınız var? ClickUp, CRM süreçleri için tasarlanmış çeşitli şablonlar sunar. Kullanıma hazır bu şablonlar, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinizi basitleştirerek zaman ve çaba tasarrufu sağlar.

Örneğin, ClickUp CRM Şablonunu kullanarak potansiyel müşterileri, anlaşmaları, hesapları ve kişileri sorunsuz bir şekilde izleyebilirsiniz. Müşteri ilişkileri ilerlemesini izlemek için Özel Durumlar ve iletişim bilgileri ve sektör gibi önemli bilgileri yakalamak için Özel Alanlar gibi özelliklere sahiptir. Tüm bu bilgiler, kolay erişim ve yönetim için birden fazla görünümde düzenlenmiştir.

ClickUp, karşılaştığım en iyi proje yönetimi ve CRM aracıdır. Çok yönlülüğü, diğer hizmetlere sayısız abonelik yapmanıza gerek kalmadan tüm görevlerinizi tek bir yerden gerçekten halletmenizi sağlar.

ClickUp, karşılaştığım en iyi proje yönetimi ve CRM aracıdır. Çok yönlülüğü, diğer hizmetlere çok sayıda abonelik yapmanıza gerek kalmadan tüm görevlerinizi tek bir yerden gerçekten halletmenizi sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Otomasyonlarını kullanarak zaman kazanın ve manuel işleri azaltın. Örneğin, bir satış boru hattını yönetiyorsanız, durum "Teklif Gönderildi" olarak değiştiğinde görevi otomatik olarak "Müzakere" sütununa taşımak için bir otomasyon ayarlayın. Otomasyonu kaydedin ve arka planda sorunsuz bir şekilde çalıştığını izleyin. Güçlü ClickUp Otomasyonları ile zaman kazanın ve iş akışlarını basitleştirin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Müşteri kazanımından hizmet otomasyonuna kadar, iş süreçlerinize özel iş akışlarını özelleştirin

Slack, Google Drive ve Salesforce gibi popüler araçlarla entegrasyonlardan yararlanarak operasyonları kolaylaştırın

Satış performansını analiz etmek, trendleri tahmin etmek ve müşteri sadakatini artırmak için özel raporlar oluşturun

ClickUp Brain , ClickUp'ın yerel AI asistanını kullanarak müşteri etkileşimleri için veri girişi ve takip hatırlatıcılarını otomatikleştirin, müşteri davranışları hakkında içgörüler elde edin, böylece iletişimlerinizi kişiselleştirin ve kolaylaştırın

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı yetenekleri nedeniyle öğrenme eğrisi dik olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.300+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp'ı seviyorum! Satış boru hattımı yönetmekten CRM satış döngülerine, takım iletişimi ve üretim programlarına kadar işimdeki her şey için kullanıyorum. Her şeyi özelleştirebilme özelliği, ClickUp'ı esnek hale getiriyor ve her alanı kendinize göre düzenleyebilmenizi sağlıyor. Ayrıca misafir davet edebilmeyi ve bu özelliği kullanarak müşterilerimin ürünlerini üretim aşamalarında gerçek zamanlı olarak daha fazla görebilmesini ve gant grafiği sayesinde her şeyi bir araya getirerek tam bir üretim planlama özeti elde edebilmeyi seviyorum.

ClickUp'ı seviyorum! Satış boru hattımı yönetmekten CRM satış döngülerine, takım iletişimlerine ve üretim programlarına kadar işimdeki her şey için kullanıyorum. Her şeyi özelleştirebilme özelliği, ClickUp'ı esnek hale getiriyor ve her alanı kendinize göre düzenleyebilmenizi sağlıyor. Ayrıca misafir davet edebilmeyi ve bu özelliği kullanarak müşterilerimin ürünlerini üretim aşamalarında gerçek zamanlı olarak daha fazla görebilmesini sağlamayı seviyorum. Gant grafiği ise tam bir üretim planlama özeti için her şeyi bir araya getirmemi sağlıyor.

2. HubSpot CRM (Pazarlama entegrasyonu ile kullanıcı dostu arayüz için en iyisi)

hubSpot aracılığıyla

Takımınızın doğal bir uzantısı gibi hissettiren bir CRM mi arıyorsunuz?

HubSpot CRM, pazarlama, satış ve müşteri hizmetlerini entegre eden sezgisel bir platformdur ve müşteri ilişkilerini geliştirmek isteyen işletmelerin favorisi haline gelmiştir.

HubSpot CRM'nin en beğenilen özelliklerinden biri, kullanıcılara satış ve pazarlama stratejilerinin eksiksiz bir görünümünü sunan merkezi gösterge panelidir. Bu özelliği kullanarak müşteri etkileşimlerini izleyin, satış tahminlerini takip edin ve hatta takım performansıyla ilgili gerçek zamanlı güncellemeleri görün.

Bu operasyonel CRM yazılımı, pazarlama kampanyaları oluşturmayı ve izlemeyi, kişiselleştirilmiş e-postalar göndermeyi ve satış performansı metriklerini analiz etmeyi kolaylaştırır.

HubSpot CRM'nin en iyi özellikleri

Yerleşik toplantı planlayıcıyı kullanarak CRM'den e-postalar ve toplantılar planlayın

E-posta şablonlarıyla yerleşik entegrasyonlardan yararlanarak e-posta kampanyalarını otomatikleştirin

Pazarlama kampanyalarının, reklamların ve potansiyel müşteri oluşturma çabalarının etkinliğini ölçen satış gösterge panelleriyle satış performansını analiz edin

HubSpot CRM sınırlamaları

Bazı gelişmiş özellikler için daha üst düzey abonelikler gerekebilir

HubSpot CRM fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç Müşteri Platformu: 16 $/ay (bir koltuk dahildir; ek koltuklar 20 $/aydır)

Profesyonel Müşteri Platformu: 1.300 $/ay (beş koltuk dahildir; ek koltuklar 50 $/ay)

Enterprise Customer Platform: 4.300 $/ay (yedi koltuk dahildir; ek koltuklar 75 $/ay)

HubSpot CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Puanlama mevcut değil

Capterra: 4,5/5 (4.200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar HubSpot CRM hakkında ne diyor?

HubSpot'u yaklaşık 6 ay önce şirketimizde uygulamaya başladık. Satış, pazarlama ve hizmet takımlarımız için verileri tek bir yerde merkezileştirmek harika oldu. Önceden tüm iletişim bilgilerimiz Gmail, web sitemiz, rastgele elektronik tablolar ve post-it notlarında dağınık haldeydi... Evet, buna ihtiyacımız vardı.

HubSpot'u yaklaşık 6 ay önce şirketimizde uygulamaya başladık. Satış, pazarlama ve hizmet takımlarımız için verileri tek bir yerde merkezileştirmek harika oldu. Önceden tüm iletişim bilgilerimiz Gmail, web sitemiz, rastgele elektronik tablolar ve post-it notlarında dağınık haldeydi... Evet, buna ihtiyacımız vardı.

👀 Biliyor muydunuz? 1957 yılında, daha sonra DialAmerica adını alan Life Circulation Company, ABD'deki ilk iç satış takımını kurdu ve bu takımın tamamı kadınlardan oluşuyordu!

3. Salesforce Sales Cloud (Gelişmiş özelleştirme özelliklerine sahip en kapsamlı CRM)

salesforce aracılığıyla

Salesforce Sales Cloud, müşteri ilişkilerini yönetmek, satış süreçlerini otomatikleştirmek ve gelişmiş analitiklerle derinlemesine içgörüler sağlamak için kapsamlı bir araç seti sunar.

Özellikleri, özel iş akışlarını, karmaşık satış süreçlerini ve büyük satış takımlarını destekler. Kapsamlı entegrasyon yetenekleri, işletmelerin çeşitli üçüncü taraf uygulamalara bağlanarak çeşitli iş fonksiyonlarını destekleyen birleşik bir ekosistem oluşturmasına olanak tanır.

Ayrıca, Salesforce Sales Cloud, satış sürecine gerçek zamanlı görünürlük sağlayan kapsamlı boru hattı yönetimi araçları sunar. Bu özellik, satış yöneticilerinin anlaşma ilerlemesini izlemesini ve proaktif veri yönetimi ile müşteri ilişkileri yönetimini kolaylaştırmasını sağlar.

Salesforce Sales Cloud'un en iyi özellikleri

Salesforce Einstein özelliği ile e-posta ve takvim içeriğini ve CRM verilerini otomatik olarak senkronize edin

İş performansını izlemek için güçlü raporlama araçlarından yararlanın

Yerleşik iletişim özelliklerini ve Chatter gibi işbirliği araçlarını kullanarak takım üyeleriyle işbirliği yapın

Salesforce Sales Cloud sınırlamaları

Platform karmaşık olabilir ve öğrenmek ve tam olarak kullanmak için zaman gerektirebilir

Tahmin ve teklif yönetimi gibi cazip özellikler başlangıç paketinde mevcut değildir

Salesforce Sales Cloud fiyatlandırması

Başlangıç Paketi: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Pro Suite: Kullanıcı başına aylık 100 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 165 $ (yıllık faturalandırılır)

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 330 $ (yıllık faturalandırılır)

Einstein 1 Satış: Kullanıcı başına aylık 500 $ (yıllık faturalandırılır)

Salesforce Sales Cloud derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (23.100+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (18.700+ yorum)

Ayrıca okuyun: En iyi 12 Salesforce CRM alternatifi ve rakibi

4. Zoho CRM (Çok kanallı iletişim özelliğine sahip en uygun fiyatlı CRM)

zoho aracılığıyla

Müşteri ilişkilerini yönetmenize ve tüm iletişim kanallarınızı tek bir yerde bir araya getirmenize yardımcı olacak operasyonel ve analitik bir CRM mi arıyorsunuz? O zaman bu tam size göre.

Zoho CRM, her boyuttaki işletme için bir operasyonel CRM aracıdır. Müşteri etkileşimlerini ve satış döngülerini kolaylaştırmak için uygun maliyetli ancak zengin özelliklere sahip bir çözüm arayan küçük ve orta ölçekli şirketler arasında özellikle popülerdir.

Platform, çok kanallı iletişimi zahmetsizce yönetir. E-posta ve telefon görüşmelerinden canlı sohbet ve sosyal medyaya kadar Zoho, müşterilerinizin tercih ettiği platformlarda onlarla bağlantı kurmanızı sağlar.

Potansiyel müşteri oluşturma, takip hatırlatıcıları ve e-posta damla kampanyaları gibi görevler otomatikleştirilebilir, böylece satış ve pazarlama takımlarınızın değerli zamanından tasarruf edebilirsiniz.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

SalesSignals özelliği ile bir müşteri e-postalarınız, web siteniz veya sosyal medya gönderilerinizle etkileşime girdiğinde gerçek zamanlı bildirimler alın

AI destekli asistan Zia ile verilerinizdeki satış performansını ve eğilimleri belirleyin ve analiz edin

Gelişmiş raporlama araçlarıyla satış performansını ve satış görevlerini analiz ederek stratejik kararlar alın

Zoho CRM sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, arayüzün diğer CRM'lere kıyasla daha az sezgisel olduğunu bildiriyor

AI araçları yalnızca üst düzey paketlerde mevcuttur

Zoho CRM fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 $ (yıllık faturalandırılır)

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 23 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 40 $ (yıllık faturalandırılır)

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 52 $ (yıllık faturalandırılır)

Zoho CRM puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (2.700+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.800+ yorum)

Zoho CRM hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Zoho CRM, sezgisel arayüzü ve iş akışlarını özelleştirme yeteneği ile öne çıkıyor. Zoho ekosistemindeki diğer araçlarla entegrasyon, merkezi veri yönetimi ve tekrarlayan görevlerin otomasyonunu kolaylaştırarak günlük operasyonlarımızda zaman tasarrufu sağlar ve verimliliği artırır. Ayrıca, analiz modülü çok eksiksiz ve karar verme için kullanışlıdır.

Zoho CRM, sezgisel arayüzü ve iş akışlarını özelleştirme yeteneği ile öne çıkıyor. Zoho ekosistemindeki diğer araçlarla entegrasyon, merkezi veri yönetimi ve tekrarlayan görevlerin otomasyonunu kolaylaştırarak zaman tasarrufu sağlar ve günlük operasyonlarımızda verimliliği artırır. Ayrıca, analiz modülü çok eksiksiz ve karar verme için kullanışlıdır.

5. Pipedrive (Görsel boru hattı yönetimi ile en iyi satış odaklı CRM)

pipedrive aracılığıyla

Tüm satış döngüsünü, her bir anlaşma ve her aşama mantıklı bir şekilde düzenlenmiş olarak bir bakışta görmek ister misiniz? O zaman Pipedrive tam size göre.

Siz ve satış takımlarınızın organize, odaklanmış ve daha fazla anlaşma kapatmak için doğru yolda ilerlemenize yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış bir CRM satış aracıdır.

Gayrimenkul, yazılım satışı veya başka bir sektörde çalışıyor olun, özelleştirilebilir iş akışları takımınızın ihtiyaçlarına uyum sağlar.

Pipedrive'ın İçgörüler ve Raporlama araçları da aynı derecede etkileyicidir. Performansı izlemek ve satış dönüşüm oranlarını analiz etmek için raporlar oluşturabilirsiniz.

Basitliği, mobil uygulamalar ve Slack, Google Çalışma Alanı ve Trello gibi araçlarla entegrasyonlar gibi güçlü özelliklerle birleştiğinde, hem işlevsel hem de kullanımı kolay bir CRM isteyen satış profesyonelleri için ideal bir seçimdir.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Akıllı E-posta BCC özelliği ile tüm e-posta yazışmalarını CRM ile senkronize edin

Pipedrive'ın anlaşma yönetimi araçlarıyla notlar ekleyin, hatırlatıcılar ayarlayın ve dosyaları doğrudan anlaşmalara ekleyin

Etkinlik planlama özelliği ile aramaları, toplantıları ve takipleri doğrudan araç içinde planlayın

Sezgisel sürükle ve bırak arayüzüyle satış süreçlerinizi görselleştirin ve yönetin

Pipedrive sınırlamaları

Diğer operasyonel CRM yazılımlarına kıyasla pazarlama otomasyonu için sınırlı özellikler

Pipedrive fiyatlandırması

Temel: Koltuk başına aylık 24 ABD doları

Gelişmiş: Koltuk başına aylık 44 ABD doları

Profesyonel: 64 $/ay koltuk başına

Güç: Aylık 79 $/koltuk

Enterprise: 129 $/ay/koltuk

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (2.100+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Pipedrive hakkında ne diyor?

Pipedrive, karmaşık yazılımları kullanma konusunda uzman olmayan kullanıcıları göz önünde bulundurarak CRM'sini başarıyla yapılandırmıştır. Önemli özelliklerden ödün vermeden sistemi basitleştirmiştir. Basit satışlardan karmaşık ihalelere ve projelere kadar her gün kullanıyoruz ve Pipedrive, potansiyel müşterinin ilk teması ile kapanışa kadar tüm faaliyetlerin izlenmesini sağlıyor.

Pipedrive, karmaşık yazılımların kullanımında uzman olmayan kullanıcıları göz önünde bulundurarak CRM'sini başarıyla yapılandırmıştır. Önemli özelliklerden ödün vermeden sistemi basitleştirmiştir. Basit satışlardan karmaşık ihalelere ve projelere kadar her gün kullanıyoruz ve Pipedrive, potansiyel müşterinin ilk teması ile kapanışa kadar tüm faaliyetlerin izlenmesini sağlıyor.

Ayrıca okuyun: En İyi 10 Bulut Tabanlı CRM Yazılımı

6. Freshsales (Lead puanlama özelliğine sahip en iyi AI destekli CRM)

freshsales aracılığıyla

Freshsales, hizmet otomasyonu, analitik ve sezgisel bir arayüzü bir araya getirerek satış yönetimini daha akıllı ve daha hızlı hale getirir.

Tamamen yapay zeka ile çalışan operasyonel CRM yazılımlarının en iyi örneklerinden biridir. Çabalarını yüksek değerli fırsatlara odaklamak isteyen hizmet sektöründeki işletmelere yöneliktir.

Mobil uygulaması sayesinde Freshsales, uzaktaki takımlar için de güçlü bir araçtır. Uygulama, satış temsilcilerinin potansiyel müşterileri yönetmesine, anlaşma aşamalarını güncellemesine ve hareket halindeyken müşteri bilgilerine erişmesine olanak tanır.

Son olarak, Freshsales'in raporlama ve analiz araçları, dönüşüm oranlarını izliyor, bir pazarlama kampanyasının başarısını analiz ediyor veya trendleri tahmin ediyor olsanız da, satış performansınız hakkında derinlemesine içgörüler sağlar.

Freshsales'ın en iyi özellikleri

Yüksek potansiyele sahip potansiyel müşterilere odaklanmak için AI tabanlı müşteri adayları puanlama sistemini uygulayın

Satış sırası özelliği ile potansiyel müşterileri beslemek için özel iş akışları oluşturun ve potansiyel müşterileri yönlendirmeyi kolaylaştırın

E-postalar, aramalar, sohbetler ve toplantılar gibi tüm müşteri etkileşimlerini 360 derece müşteri profilleriyle tek bir görünümde birleştirin

Satış iş akışlarını otomatikleştirerek verimliliği artırın ve manuel çabaları azaltın

Freshsales sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, diğer operasyonel CRM'lere kıyasla özelleştirme seçeneklerinin sınırlı olduğunu düşünebilir

Freshsales fiyatlandırması

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlayan fiyatlarla (yıllık faturalandırılır)

Pro: Kullanıcı başına aylık 39 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 59 $ (yıllık faturalandırılır)

Freshsales puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (610+ yorum)

7. Bitrix24 (Proje yönetimi ile en iyi hepsi bir arada CRM)

bitrix24 aracılığıyla

Müşteri ilişkileri yönetimini takım işbirliği ve satış proje yönetimi ile entegre eden bir operasyonel CRM aracı arıyorsanız, Bitrix24 iyi bir seçim olabilir.

Bitrix24, her boyuttaki kuruluşun iş süreçlerini yönetmek için tasarlanmış hepsi bir arada bir operasyonel CRM yazılımıdır. Küçük bir girişimden büyük bir kurumsal şirkete kadar, Bitrix24 verimliliği artırmak ve müşteri etkileşimlerini yönetmek için kapsamlı bir araç seti sunar.

Bitrix24'ün CRM sistemi, müşteri verilerini merkezileştirir, etkileşimleri izler ve satış görevlerini otomatikleştirir. Bu özellik, müşteri iletişimlerinin düzenli kayıtlarını tutmayı amaçlayan satış takımları için özellikle yararlıdır.

Bitrix24, proje yönetimi araçları da sunduğundan, pazarlama takımlarınız bu araçları kullanarak projeleri planlayabilir, organize edebilir, izleyebilir ve departmanlar arasında işbirliği yapabilir.

Bitrix24'ün en iyi özellikleri

Kanban ve Gantt grafikleri dahil olmak üzere çeşitli metodolojileri destekleyen entegre araçları kullanarak projeleri ve görevleri yönetin

Yerleşik web sitesi oluşturucu ile web siteleri oluşturun ve özelleştirin

Veriye dayalı karar almayı destekleyen içgörüler ve öneriler elde etmek için yapay zeka destekli satış yardımına erişin

Bitrix24 sınırlamaları

Özelliklerin karmaşıklığı, yeni kullanıcılar için zor bir öğrenme süreciyle sonuçlanabilir ve ek eğitim ve adaptasyon süresi gerektirebilir

Bitrix24 fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel: 61 $/ay (beş kullanıcı dahil)

Standart: 124 $/ay (50 kullanıcı dahil)

Profesyonel: 249 $/ay (100 kullanıcı dahil)

Enterprise: Aylık 499 $'dan başlayan fiyatlarla (250'den fazla kullanıcı dahil)

Bitrix24 puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (540+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (920+ yorum)

8. Insightly (CRM'yi proje yönetimi ile entegre etmek için en iyisi)

insightly aracılığıyla

Insightly, işletmelerin müşteri etkileşimlerini ve proje iş akışlarını zahmetsizce yönetebilecekleri birleşik bir CRM çözümüdür.

Satış takımınız, potansiyel müşteri dağıtımını otomatikleştiren ve anlaşma aşamalarına gerçek zamanlı görünürlük sağlayan Insightly'nin potansiyel müşteri yönlendirme ve satış boru hattı yönetimi özelliklerinden de yararlanabilir.

Ayrıca, Insightly'nin özelleştirilebilir gösterge panelleri ve gelişmiş raporlama araçları, iş performansı hakkında değerli bilgiler sunar. Kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş raporlar oluşturabilir, böylece bilinçli karar verme ve stratejik planlama süreçlerini kolaylaştırabilir.

Insightly'nin en iyi özellikleri

Proje yönetimini CRM ile entegre ederek müşteri projelerini başlangıcından tamamlanmasına kadar takip edin

Müşteri ilişkilerini ve projeleri hareket halindeyken yönetmek için mobil uygulamalara erişin

Potansiyel müşteri atamalarını otomatikleştirerek doğru takım üyelerinin hızlı ve uygun şekilde takip etmesini sağlayın

Insightly sınırlamaları

Gelişmiş özelleştirme seçeneklerinin sınırlı olması, son derece özel iş akışlarına ihtiyaç duyan işletmelerin gereksinimlerini karşılamayabilir

Gelişmiş özelliklerin çoğunu kullanmak için müşterilerin kurumsal CRM paketini satın alması gerekir

Insightly fiyatlandırma

Artı: Kullanıcı başına aylık 29 $ (yıllık faturalandırılır)

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 49 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $ (yıllık faturalandırılır)

Insightly puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (910+ yorum)

Capterra: 4,0/5 (650+ yorum)

🧠 İlginç Bilgi: Soğuk arama yapmak için en uygun saatler, bulunduğunuz saat dilimine göre sabah 8:00 ile 9:00 ve akşam 4:00 ile 5:00 arasıdır(eğer farklı bir saat dilimindeyseniz, aradığınız yere göre saatleri ayarlayın).

9. monday CRM by monday. com (Sezgisel bir arayüze sahip özelleştirilebilir iş akışları için en iyisi)

Hem son derece özelleştirilebilir hem de kullanıcı dostu bir operasyonel CRM sistemine ne dersiniz? Cevabınız evet ise, monday CRM sizin için uygun olabilir.

monday. com, tek bir sezgisel arayüzde satış süreci yönetimi, veri yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi arayan, yeni kurulan şirketlerden büyük kurumsal şirketlere kadar her boyuttaki takımla iyi çalışır.

Ayrıca, entegrasyon yetenekleri sayesinde tüm temel uygulamalarınız uyumlu bir şekilde birlikte çalışır ve takımınızın iş akışını destekleyen uyumlu bir ekosistem oluşturur.

monday CRM'nin en iyi özellikleri

Kod gerektirmeyen otomasyon ile tekrarlayan görevleri otomatikleştirin, verimliliği ve doğruluğu artırın

Dinamik panolar, zaman çizelgeleri ve Gantt grafikleriyle proje ilerlemesini görselleştirerek şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlayın

Yerleşik iletişim özellikleri sayesinde takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, takım çalışmasını ve uyumu teşvik edin

monday CRM sınırlamaları

Fiyatlandırma, daha fazla kullanıcı ve gelişmiş özelliklerin eklenmesiyle artabilir, bu da bütçeye duyarlı takımlar için bir husus olabilir

İlk kurulum, mevcut iş akışlarına tam olarak uyum sağlamak ve entegrasyon için zaman alabilir ve bu da acil kullanıma geçmeyi geciktirebilir

monday CRM fiyatlandırması

Temel: Koltuk başına aylık 15 ABD doları

Standart: Koltuk başına aylık 20 $

Pro: 33 $/ay koltuk başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

monday CRM puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (910+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (390+ yorum)

Gerçek kullanıcılar monday CRM hakkında ne diyor?

Takımımız monday CRM'nin esnekliğini çok seviyor. Monday ile diğer yazılımlarda yapamadığımız (veya yapabilmek için çok fazla özel/geliştirme desteğine ihtiyaç duyduğumuz) birçok şeyi yapabiliyoruz. Ayrıca, birkaç yıldır kullandığımız monday iş yönetimi ve formlarıyla kolayca entegre olmasını da çok seviyoruz, bu sayede CRM'yi oluşturmak daha kolay oldu.

Takımımız monday CRM'nin esnekliğini çok seviyor. Monday ile diğer yazılımlarda yapamadığımız (veya etkinleştirmek için çok fazla özel/geliştirme desteğine ihtiyaç duyduğumuz) birçok şeyi yapabiliyoruz. Ayrıca, birkaç yıldır kullandığımız monday iş yönetimi ve formlarıyla kolayca entegre olmasını da seviyoruz, bu sayede CRM'yi oluşturmak daha kolay oldu.

10. Copper (Google Çalışma Alanı ile sorunsuz entegrasyon için en iyisi)

copper aracılığıyla

İşiniz Google Çalışma Alanı'na büyük ölçüde bağlıysa ve diğer Google uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olan bir operasyonel müşteri ilişkileri yönetimi aracı arıyorsanız, bu CRM aracı tam size göre.

Copper, Google Çalışma Alanı ile doğrudan entegre olan ve müşteri ilişkilerini yönetmek için tanıdık ve sezgisel bir ortam oluşturan bir operasyonel CRM yazılımıdır.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanan Copper, Gmail, Takvim ve Drive'a entegre olarak, gelen kutunuzdan ayrılmadan potansiyel müşterileri yönetmenize, e-postaları izlemenize ve takip işlemlerini planlamanıza olanak tanır.

Bu entegrasyon, uygulamalar arasında geçiş yapmak için harcadığınız zamanı azaltır ve müşteri ilişkileri kurmaya daha fazla zaman ayırmanızı sağlar.

Copper'ın en iyi özellikleri

Ş Akışı otomasyonu ile tekrarlayan görevleri halledin ve daha stratejik faaliyetler için zaman kazanın

E-postalarınızdan iletişim bilgilerini ve etkileşimleri yakalayarak veri girişini otomatikleştirin, CRM'nizi zahmetsizce güncel tutun

Bakır sınırlamaları

Kullanılabilir özelliklerin genişliği nedeniyle yeni kullanıcılar için potansiyel öğrenme eğrisi

Copper fiyatlandırması

Başlangıç: Koltuk başına aylık 12 $

Temel: 29 $/ay koltuk başına

Profesyonel: Aylık 69 $/koltuk

İş: 134 $/ay koltuk başına

Copper puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (600'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: En iyi 10 Copper CRM alternatifi

ClickUp ile Müşterilerinizle Tıklayın

Herkes takımının bir senfoni gibi çalışmasını ister; her enstrümanın mükemmel bir uyum içinde, her notanın tam zamanında çalınmasını. Doğru operasyonel CRM aracı, işinize bu koordinasyonu ve netliği sağlayabilir.

Bu makale boyunca, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmesine, satış süreçlerini kolaylaştırmasına ve başarıya ulaşmasına yardımcı olan en iyi operasyonel CRM sistemlerini inceledik.

Her aracın kendine özgü güçlü yönleri vardır, ancak esneklik ve işbirliğini bir araya getirme konusunda bir tanesi öne çıkıyor: ClickUp.

ClickUp, takımınızı zorlamadan karmaşık süreçleri basitleştirir. Tek bir alanda mükemmel olan araçların aksine, ClickUp bir CRM'den çok daha fazlasıdır; proje yönetimi, müşteri etkileşimi izleme ve takım işbirliği için her şeyi içeren bir uygulamadır.

Kapsamlı özelleştirme seçenekleri ve sorunsuz entegrasyonları, işinizin benzersiz ihtiyaçlarına uyum sağlamasını garanti eder.

Bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı açın ve takımınız için yaratacağı farkı görün. Sonuçta, verimliliğinizi ve müşteri ilişkilerinizi geliştirmek için en iyi zaman şimdidir.