İşinizi Kolaylaştırmak için En İyi 10 Operasyonel CRM Aracı

ClickUp'ı seviyorum! Satış boru hattımı yönetmekten CRM satış döngülerine, takım iletişimi ve üretim programlarına kadar işimdeki her şey için kullanıyorum. Her şeyi özelleştirebilme özelliği, ClickUp'ı esnek hale getiriyor ve her alanı kendinize göre düzenleyebilmenizi sağlıyor. Ayrıca misafir davet edebilmeyi ve bu özelliği kullanarak müşterilerimin ürünlerini üretim aşamalarında gerçek zamanlı olarak daha fazla görebilmesini ve gant grafiği sayesinde her şeyi bir araya getirerek tam bir üretim planlama özeti elde edebilmeyi seviyorum.