2025 için En İyi 13 Bluesky Alternatifi ve Rakibi

Sosyal medya kullanıcılarının feed'lerinde hayal kırıklıklarını ifade etmeleri sık görülen bir durumdur. Genellikle bu feed'ler algoritmalar tarafından kontrol edilir ve takip ettikleri arkadaşlarının veya oluşturucuların gönderilerini görmek yerine, feed algoritmalar tarafından gönderilen içeriklerle doludur.

Bu durum, birçok kişinin, kullanıcıların feed'lerini özelleştirmelerine olanak tanıyan ve "algoritmaların ana merkezi" olmayı hedefleyen merkezi olmayan bir sosyal ağ sitesi olan Bluesky'ye geçmesine neden oldu.

Ancak, Bluesky hala gelişme aşamasındadır. Instagram ve X gibi platformlara göre daha küçük bir kullanıcı tabanına sahiptir ve benzersiz adlandırma kuralları ve sınırlı arama işlevselliği nedeniyle insanları bulmak zor olabilir. Ayrıca, Bluesky, kullanıcıların topluluk kuralları oluşturmasına izin vererek, tamamen farklı bir sosyal medya deneyimi sunar.

Bluesky hayranı değilseniz, keşfedebileceğiniz birçok başka sosyal medya platformu var. Mükemmel sosyal medya platformunu bulmanıza yardımcı olmak için 13 Bluesky alternatifinin bir listesini derledik!

AT Protocol: Merkezi olmayan sosyal medyayı önceliklendiren geliştiriciler için en iyisi

Bluesky alternatiflerinde aramanız gereken özellikler şunlardır:

İşleyişlerini merkezi olmayan hale getirerek size kontrol sağlayan platformları düşünün. Bir sunucuya katılabilir veya sunucu barındırabilirsiniz, böylece verileriniz bir şirketin kurallarına veya denetimine bağlı olmaz. Ayrıca, merkezi olmayan yapı bu platformları daha dayanıklı hale getirir ve kesintilerin veya sansürün yolunuza çıkma olasılığını azaltır.

Moderasyonu topluluğun eline bırakan platformları arayın. Bu platformlar, kullanıcıların kendilerine özel kurallar ve içerik filtreleri ile deneyimlerini şekillendirmelerine olanak tanıyarak güvenli ve kapsayıcı bir alan yaratmayı kolaylaştırır. Önemli olan, gördükleriniz ve etkileşimde bulunduklarınız üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızdır.

Diğer ağlara bağlanabilen veya birleşik sistemler kullanan platformları tercih edin. Bu, platformunuzun dışında bile daha geniş bir kitle ile etkileşim kurmanıza olanak tanır. Birden fazla hesap arasında geçiş yapmadan bağlantıda kalmanın harika bir yoludur.

Kronolojik akışlar, özelleştirilebilir profiller, emojiler veya fotoğraf ve video paylaşım seçenekleri gibi benzersiz özellikler sunan platformları arayın. Gezinmesi kolay ve anketler, topluluklar veya canlı sohbetler gibi araçlar içeren bir platform, sosyal deneyiminizi daha eğlenceli hale getirebilir ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilir.

İşte aralarından seçim yapabileceğiniz en iyi 13 Bluesky alternatifi:

Threads, Instagram'ın kullanıcılar için işleri basit ve tanıdık tutmak için tasarlanmış bir mikroblog platformudur. Düzeni ve işlevselliği diğer metin tabanlı platformlara benzerdir, bu da Instagram hesabınıza bağlı kalarak güncellemeleri paylaşmanızı, konuşmalara katılmanızı ve takipçilerinizle etkileşim kurmanızı kolaylaştırır.

Konuların öne çıkan özelliği Etiketlerdir. Kullanıcılar, bir gönderiyi birden fazla hashtag ile doldurmak yerine, içeriği tanımlayan tek bir etiket ekleyebilirler. Bu, insanların ilgilerini çeken gönderilerle etkileşim kurmalarını ve benzer tutkuları paylaşan diğer kullanıcılarla bağlantı kurmalarını sağlar.

Şu ana kadar Threads uygulamasını beğendim. Düzeltmeleri gereken birçok şey var ve bazı özelliklerin eklenmesi gerekiyor, ancak neden acele ettiklerini tamamen anlıyorum. Artık masaüstü sürümü de mevcut ve hesaplar arasında geçiş yapmak daha kolay. Katılmaya kesinlikle değer olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, sponsorluk ve marka anlaşmaları, Threads uygulamasından yararlanmanın en basit yöntemlerinden biridir.

Gizlilik ve kontrolün ön planda olduğu bir sosyal ağ arıyorsanız, Diaspora'yı denemeye değer. Verilerinizi sunucularında saklayan diğer platformların aksine, Diaspora bilgilerinizi nerede saklayacağınıza sizin karar vermenizi sağlar. Tarayıcıda "pod" adı verilen bir sunucu seçebilir veya kendi sunucunuzu barındırabilirsiniz

Diaspora'yı diğerlerinden ayıran temel ilkeleri şunlardır: merkeziyetsizlik, özgürlük ve gizlilik. Temel olarak, içeriğinizi kimlerin göreceğine, insanlarla nasıl bağlantı kuracağınıza ve verilerinizin nerede depolanacağına siz karar verirsiniz.

Instagram'ın özelliklerini seviyorsanız ancak algoritmanın feed'inizi kontrol etmesini istemiyorsanız, PixelFed'i deneyebilirsiniz. Bu, içerik oluşturma ve gizlilik konusunda kontrolün sizde olduğu bir fotoğraf paylaşım platformudur. Fotoğrafları paylaşabilir, düzenleyebilir, albümler halinde düzenleyebilir ve beğeniler ve yorumlar yoluyla diğer kullanıcılarla etkileşim kurabilirsiniz.

En iyi yanı ne mi? Tamamen reklam içermez ve algoritma kullanmaz, böylece akışınız kronolojik ve dikkatinizi dağıtacak unsurlar içermez. Kaydolmadan önce, sanat, mühendislik ve diğer amaçlar için farklı sunuculara göz atabilirsiniz.

Nostr, merkezi bir sunucuya sahip tipik bir sosyal platform değildir. İletişim için kullanılan bir programlama dilidir. Kaydolduğunuzda, platforma kişisel erişiminiz olarak işlev gören bir gizli anahtar oluşturursunuz.

E-posta veya telefon numarası gerekmez, böylece tam kontrol sizde olur. Gönderileriniz ve etkileşimleriniz, kullanıcılar arasında mesajları ileten sunucular olan aktarıcılar aracılığıyla gönderilir. Bu, platformu güçlü ve esnek hale getirir, ancak yeni kullanıcılar için teknik veya korkutucu gelebilir.

Post News, nicelikten çok niteliğe odaklanan, düşünceli tartışmalar ve özenle seçilmiş içeriklerle ilgilidir. Her zamanki gürültüden uzak, haberlere, görüşlere ve tartışmalara dalabileceğiniz bir alandır.

Onu diğerlerinden ayıran özelliği, doğrulanmış kaynaklardan gelen içeriğe verdiği önemdir, böylece güvenilir bilgilerle etkileşim kurarsınız. Anlamlı konuşmalara ve güvenilir haberlere değer veriyorsanız, Post News'e göz atmaya değer.

Hive, X ve Instagram'ın güzel bir karışımı gibi hissettiriyor. Feed, X'inkine çok benzer şekilde çalışır ve gönderileri kronolojik sırayla gösterirken, görsel stil ve profil müziği, GIF'ler ve anketler gibi eğlenceli ekstralar Instagram'u hatırlatır.

Bu platform, profil müziği, metin ve resim gönderileri ve anketler eklemenize olanak tanır. Hive'ın özelleştirme özellikleri, kişisel bir dokunuş sunarak diğer kullanıcılarla bağlantı kurmayı kolaylaştırır.

Friendica, çevrimiçi etkileşimlerinizi basitleştiren bir sosyal platformdur. Çeşitli dillerde sunulan birçok ücretsiz genel sunucudan birine katılabilir veya verileriniz üzerinde tam kontrol sahibi olmak istiyorsanız kendi sunucunuzu kurabilirsiniz.

Platform, gönderiler için sınırsız metin uzunluğu ve zengin biçimlendirme seçenekleri sunar.

Friendica'nın gerçekten harika olan yanı, diğer ağlarla nasıl bağlantı kurduğudur — Mastodon, X veya Diaspora olsun, hepsiyle tek bir hesaptan etkileşim kurabilirsiniz.

X (eski adıyla Twitter), hızlı ve gerçek zamanlı konuşmalarıyla sevilen en popüler sosyal platformlardan biridir. İnsanların metin, resim, video ve bağlantılar içeren kısa güncellemeler, yani tweetler paylaştığı yerdir.

X, katılmayı ve küresel konuşmalardan haberdar olmayı kolaylaştırır — son dakika haberleri, trend konular veya viral memler, her şey gerçek zamanlı olarak gelişir. Ayrıca, Spaces özelliği, canlı sesli sohbetlere katılmanıza olanak tanır ve dünya çapındaki topluluklar ve etkileyicilerle bağlantı kurma şeklinize yeni bir boyut katar.

X, takipçilerinizle iletişim kurmanın yanı sıra güncel bilgileri ve dünyadaki güncel etkinlikler hakkında canlı yorumları bulmanın harika bir yoludur. X güzel ama benimle hiçbir ilgisi olmayan ve hiç ilgimi çekmeyen kullanıcılar veya gönderiler hakkında giderek daha fazla bildirim alıyorum.

✨ Eğlenceli Bilgi: İlk tweet, kurucu Jack Dorsey tarafından "just setting up my twttr" (twttr'ımı kuruyorum) şeklinde atılmıştır. X, başlangıçta insanların durumlarını 140 karakterle güncellemeleri için tasarlanmıştı.