2025 için En İyi 13 Bluesky Alternatifi ve Rakibi

Sosyal medya kullanıcılarının feed'lerinde hayal kırıklıklarını ifade etmeleri sık görülen bir durumdur. Genellikle bu feed'ler algoritmalar tarafından kontrol edilir ve takip ettikleri arkadaşlarının veya oluşturucuların gönderilerini görmek yerine, feed algoritmalar tarafından gönderilen içeriklerle doludur.

Bu durum, birçok kişinin, kullanıcıların feed'lerini özelleştirmelerine olanak tanıyan ve "algoritmaların ana merkezi" olmayı hedefleyen merkezi olmayan bir sosyal ağ sitesi olan Bluesky'ye geçmesine neden oldu.

Ancak, Bluesky hala gelişme aşamasındadır. Instagram ve X gibi platformlara göre daha küçük bir kullanıcı tabanına sahiptir ve benzersiz adlandırma kuralları ve sınırlı arama işlevselliği nedeniyle insanları bulmak zor olabilir. Ayrıca, Bluesky, kullanıcıların topluluk kuralları oluşturmasına izin vererek, tamamen farklı bir sosyal medya deneyimi sunar.

Bluesky hayranı değilseniz, keşfedebileceğiniz birçok başka sosyal medya platformu var. Mükemmel sosyal medya platformunu bulmanıza yardımcı olmak için 13 Bluesky alternatifinin bir listesini derledik!

⏰ 60 saniyelik özet: İşte 2025 için en iyi 13 Bluesky alternatifi ve rakibinin listesi: Instagram'dan konular: Instagram kullananlar için en iyisi Diaspora: Kendi pod'larını barındırmak isteyenler için en iyisi PixelFed: Merkezi olmayan bir fotoğraf paylaşım platformu isteyenler için en iyisi Nostr: Protokol tabanlı bir uygulama arayan teknoloji meraklısı kullanıcılar için en iyisi Haberler: Haber odaklı bir platform arayan kişiler için en iyisi Hive Social: Instagram ve X'in bir karışımını arayanlar için en iyisi Friendica: Uzun metin gönderileri oluşturmak için en iyisi X (eski adıyla Twitter): Dünya trendlerinden haberdar olmak için en iyisi Mastodon: Modere edilmiş topluluklar arayan niş hobi tutkunları için en iyisi Minds: İçeriklerden para kazanmak için en iyisi TrustCafe (WT. Social): Basit, topluluk odaklı bir uygulama isteyenler için en iyisi Farcaster: Geliştiriciler ve GitHub kullanıcıları için en iyisi AT Protocol: Merkezi olmayan sosyal medyayı önceliklendiren geliştiriciler için en iyisi

Bluesky alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Bluesky alternatiflerinde aramanız gereken özellikler şunlardır:

🌐 Merkeziyetsizlik

İşleyişlerini merkezi olmayan hale getirerek size kontrol sağlayan platformları düşünün. Bir sunucuya katılabilir veya sunucu barındırabilirsiniz, böylece verileriniz bir şirketin kurallarına veya denetimine bağlı olmaz. Ayrıca, merkezi olmayan yapı bu platformları daha dayanıklı hale getirir ve kesintilerin veya sansürün yolunuza çıkma olasılığını azaltır.

🤝 Topluluk moderasyonu

Moderasyonu topluluğun eline bırakan platformları arayın. Bu platformlar, kullanıcıların kendilerine özel kurallar ve içerik filtreleri ile deneyimlerini şekillendirmelerine olanak tanıyarak güvenli ve kapsayıcı bir alan yaratmayı kolaylaştırır. Önemli olan, gördükleriniz ve etkileşimde bulunduklarınız üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızdır.

🔗 Birlikte çalışabilirlik

Diğer ağlara bağlanabilen veya birleşik sistemler kullanan platformları tercih edin. Bu, platformunuzun dışında bile daha geniş bir kitle ile etkileşim kurmanıza olanak tanır. Birden fazla hesap arasında geçiş yapmadan bağlantıda kalmanın harika bir yoludur.

⚙️ Özelleştirme ve kullanılabilirlik

Kronolojik akışlar, özelleştirilebilir profiller, emojiler veya fotoğraf ve video paylaşım seçenekleri gibi benzersiz özellikler sunan platformları arayın. Gezinmesi kolay ve anketler, topluluklar veya canlı sohbetler gibi araçlar içeren bir platform, sosyal deneyiminizi daha eğlenceli hale getirebilir ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilir.

💡Pro İpucu: Aktif moderasyon ve canlı bir topluluğa sahip bir genel sunucuya katılın. Kendi sunucunuzu barındırmadan veya özelleştirmeye daha derinlemesine dalmadan önce platformu test etmenin kolay bir yoludur!

En İyi 13 Bluesky Alternatifi

İşte aralarından seçim yapabileceğiniz en iyi 13 Bluesky alternatifi:

1. Instagram'dan konular (Bir topluluğa katılmak isteyen Instagram kullanıcıları için en iyisi)

via Konular

Threads, Instagram'ın kullanıcılar için işleri basit ve tanıdık tutmak için tasarlanmış bir mikroblog platformudur. Düzeni ve işlevselliği diğer metin tabanlı platformlara benzerdir, bu da Instagram hesabınıza bağlı kalarak güncellemeleri paylaşmanızı, konuşmalara katılmanızı ve takipçilerinizle etkileşim kurmanızı kolaylaştırır.

Konuların öne çıkan özelliği Etiketlerdir. Kullanıcılar, bir gönderiyi birden fazla hashtag ile doldurmak yerine, içeriği tanımlayan tek bir etiket ekleyebilirler. Bu, insanların ilgilerini çeken gönderilerle etkileşim kurmalarını ve benzer tutkuları paylaşan diğer kullanıcılarla bağlantı kurmalarını sağlar.

Konuların en iyi özellikleri

500 karaktere kadar metin paylaşımları yapın

Kolay kurulum ve uygulama geçişi için Threads hesabınızı doğrudan Instagram'a bağlayın

Metin gönderileri, fotoğraflar ve videolar paylaşın, yorumlarla yanıt verin ve beğeniler ve yeniden paylaşımlarla diğerleriyle etkileşim kurun

Konularda özel anketler düzenleyerek fikirleri toplayın, konuşmaları başlatın ve izleyicilerinizin ilgisini çekin

Konu sınırlamaları

Konuları kullanmak için bir Instagram hesabına ihtiyacınız vardır, bu da bağımsız platformları tercih edenler için çekici olmayabilir

Konu fiyatlandırması

Ücretsiz

Konu derecelendirmeleri ve yorumları

Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Konular hakkında ne diyor?

Şu ana kadar Threads uygulamasını beğendim. Düzeltmeleri gereken birçok şey var ve bazı özelliklerin eklenmesi gerekiyor, ancak neden acele ettiklerini tamamen anlıyorum. Artık masaüstü sürümü de mevcut ve hesaplar arasında geçiş yapmak daha kolay. Katılmaya kesinlikle değer olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, sponsorluk ve marka anlaşmaları, Threads uygulamasından yararlanmanın en basit yöntemlerinden biridir.

Şu ana kadar Threads uygulamasını beğendim. Düzeltmeleri gereken birçok şey var ve bazı özelliklerin eklenmesi gerekiyor, ancak neden acele ettiklerini tamamen anlıyorum. Artık masaüstü sürümü de mevcut ve hesaplar arasında geçiş yapmak daha kolay. Katılmaya kesinlikle değer olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, sponsorluk ve marka anlaşmaları, Threads uygulamasından yararlanmanın en basit yöntemlerinden biridir.

📖 Daha Fazla Bilgi: En İyi Kurumsal İletişim Araçları

2. Diaspora (Pod barındırma için en iyisi)

via Diaspora

Gizlilik ve kontrolün ön planda olduğu bir sosyal ağ arıyorsanız, Diaspora'yı denemeye değer. Verilerinizi sunucularında saklayan diğer platformların aksine, Diaspora bilgilerinizi nerede saklayacağınıza sizin karar vermenizi sağlar. Tarayıcıda "pod" adı verilen bir sunucu seçebilir veya kendi sunucunuzu barındırabilirsiniz

Diaspora'yı diğerlerinden ayıran temel ilkeleri şunlardır: merkeziyetsizlik, özgürlük ve gizlilik. Temel olarak, içeriğinizi kimlerin göreceğine, insanlarla nasıl bağlantı kuracağınıza ve verilerinizin nerede depolanacağına siz karar verirsiniz.

Diaspora'nın en iyi özellikleri

Merkezi olmayan yapı ile iletişim planınızın tam sahipliğini ve kontrolünü elinize alın

Arkadaşlarınızı, ailenizi ve profesyonel bağlantılarınızı kolayca segmentlere ayırmak için "Aspects" ile güncellemeleri ve medyayı paylaşın

Reklamlar veya üçüncü taraf izleme olmadan daha temiz, dikkatinizi dağıtmayan bir ortam deneyimleyin

Ağınızı tercihlerinize göre özelleştirmek için kaynak kodunu değiştirin

Diaspora sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü biraz modası geçmiş, daha çok bir Wikipedia sitesine benziyor olabilir

Diaspora fiyatlandırması

Ücretsiz

Diaspora puanları ve yorumları

Yeterli yorum yok

3. PixelFed (Fotoğraf paylaşımı için en iyisi)

via PixelFed

Instagram'ın özelliklerini seviyorsanız ancak algoritmanın feed'inizi kontrol etmesini istemiyorsanız, PixelFed'i deneyebilirsiniz. Bu, içerik oluşturma ve gizlilik konusunda kontrolün sizde olduğu bir fotoğraf paylaşım platformudur. Fotoğrafları paylaşabilir, düzenleyebilir, albümler halinde düzenleyebilir ve beğeniler ve yorumlar yoluyla diğer kullanıcılarla etkileşim kurabilirsiniz.

En iyi yanı ne mi? Tamamen reklam içermez ve algoritma kullanmaz, böylece akışınız kronolojik ve dikkatinizi dağıtacak unsurlar içermez. Kaydolmadan önce, sanat, mühendislik ve diğer amaçlar için farklı sunuculara göz atabilirsiniz.

PixelFed'in en iyi özellikleri

Kronolojik bir akışla reklam ve algoritma içermeyen bir deneyimin keyfini çıkarın

Yerleşik yorum sistemi ile konu başlıklı konuşmalar başlatın

Hikayeler ve Albümler gibi özelliklerle dinamik içerik paylaşın

PixelFed sınırlamaları

PixelFed merkezi olmayan bir sosyal ağ platformu olduğu için popülaritesi topluluğa bağlıdır. Bazı topluluklar küçük veya pasif hissedilebilir, bu nedenle doğru topluluğu bulmak biraz çaba gerektirebilir

PixelFed fiyatlandırması

Ücretsiz

PixelFed puanları ve yorumları

Yeterli yorum yok

📖 Daha fazla bilgi: En İyi 10 İş Mesajlaşma Uygulaması

4. Nostr (Protokol tabanlı bir uygulama isteyenler için en iyisi)

via Nostr

Nostr, merkezi bir sunucuya sahip tipik bir sosyal platform değildir. İletişim için kullanılan bir programlama dilidir. Kaydolduğunuzda, platforma kişisel erişiminiz olarak işlev gören bir gizli anahtar oluşturursunuz.

E-posta veya telefon numarası gerekmez, böylece tam kontrol sizde olur. Gönderileriniz ve etkileşimleriniz, kullanıcılar arasında mesajları ileten sunucular olan aktarıcılar aracılığıyla gönderilir. Bu, platformu güçlü ve esnek hale getirir, ancak yeni kullanıcılar için teknik veya korkutucu gelebilir.

Nostr'un en iyi özellikleri

Hesabınız veya grup iletişiminiz üzerinde tam kontrol sağlamak için gizli anahtarlar oluşturun

Merkezi bir sunucuya bağlı kalmadan mesajlarınızı paylaşmak için aktarımlar aracılığıyla bağlanın

Sansüre dirençli iletişim stratejileri sağlamak için herkese açık veya gizli yayınlar kullanarak yayınlar yapın

Maksimum özelleştirme ve gizlilik için kendi aktarımınızı ayarlayın

Nostr sınırlamaları

Öğrenme eğrisi daha diktir

Nostr fiyatlandırması

Kullanımı ücretsizdir, ancak anahtarınızı satın almanız gerekebilir

Nostr puanları ve yorumları

Yeterli yorum yok

5. Haberler Yayınlayın (Haber odaklı bir platform arayan kişiler için en iyisi)

via PostNews

Post News, nicelikten çok niteliğe odaklanan, düşünceli tartışmalar ve özenle seçilmiş içeriklerle ilgilidir. Her zamanki gürültüden uzak, haberlere, görüşlere ve tartışmalara dalabileceğiniz bir alandır.

Onu diğerlerinden ayıran özelliği, doğrulanmış kaynaklardan gelen içeriğe verdiği önemdir, böylece güvenilir bilgilerle etkileşim kurarsınız. Anlamlı konuşmalara ve güvenilir haberlere değer veriyorsanız, Post News'e göz atmaya değer.

Post News'in en iyi özellikleri

Doğrulanmış haber kaynaklarından ve güvenilir katkıcıların gönderilerine katılın

Yazarlara ve oluşturuculara doğrudan bahşiş vererek gazeteciliği destekleyin

Nezaket ve saygıya odaklanarak anlamlı etkileşimleri teşvik edin

Önemli içeriği öne çıkaran temiz, reklamsız bir arayüzle bilgilendirilmeye devam edin

Haber yayınlama sınırlamaları

Kullanıcı tabanı hala büyüyor, bu da şimdilik bakış açılarının ve konuşmaların çeşitliliğini sınırlayabilir

Haber yayınlama fiyatları

Ücretsiz

Haber derecelendirmeleri ve yorumları yayınlayın

Yeterli yorum yok

6. Hive Social (Instagram ve X'in karışımını arayanlar için en iyisi)

via Hive Social

Hive, X ve Instagram'ın güzel bir karışımı gibi hissettiriyor. Feed, X'inkine çok benzer şekilde çalışır ve gönderileri kronolojik sırayla gösterirken, görsel stil ve profil müziği, GIF'ler ve anketler gibi eğlenceli ekstralar Instagram'u hatırlatır.

Bu platform, profil müziği, metin ve resim gönderileri ve anketler eklemenize olanak tanır. Hive'ın özelleştirme özellikleri, kişisel bir dokunuş sunarak diğer kullanıcılarla bağlantı kurmayı kolaylaştırır.

Hive Social'ın en iyi özellikleri

Benzersiz renk temaları ve müzik entegrasyonu ile özelleştirilebilir bir profil oluşturun

Basit ve reklamsız bir tarama deneyimi için kronolojik akışların keyfini çıkarın

Profilinize burçlarınızı veya zamirlerinizi ekleyin

Yorumlar, beğeniler ve yeniden paylaşımlar gibi ilgi çekici özellikler aracılığıyla başkalarıyla bağlantı kurun

Hive Social sınırlamaları

Hive'ın daha küçük kullanıcı tabanı, daha büyük ağlara kıyasla daha az bağlantı ve içerik anlamına gelir

Hive Social fiyatlandırması

Ücretsiz

Hive Social puanları ve yorumları

Yeterli yorum yok

7. Friendica (Uzun metin gönderileri oluşturmak için en iyisi)

via Friendica

Friendica, çevrimiçi etkileşimlerinizi basitleştiren bir sosyal platformdur. Çeşitli dillerde sunulan birçok ücretsiz genel sunucudan birine katılabilir veya verileriniz üzerinde tam kontrol sahibi olmak istiyorsanız kendi sunucunuzu kurabilirsiniz.

Platform, gönderiler için sınırsız metin uzunluğu ve zengin biçimlendirme seçenekleri sunar.

Friendica'nın gerçekten harika olan yanı, diğer ağlarla nasıl bağlantı kurduğudur — Mastodon, X veya Diaspora olsun, hepsiyle tek bir hesaptan etkileşim kurabilirsiniz.

Frendica'nın en iyi özellikleri

İşlevler eklemek ve temayı özelleştirmek için üçüncü taraf eklentileri kullanın

Geniş bir tema ve eklenti aralığıyla deneyiminizi özelleştirin

Ayrıntılı gizlilik kontrolleri ve grup özellikleriyle ağınızı düzenleyin

Kendinize bir gönderi gönderin ve kişisel günlüğünüzü tutun

Frendica sınırlamaları

Friendica'nın kurulum süreci, özellikle kendi sunucunuzu kullanıyorsanız, biraz teknik olabilir

Frendica fiyatlandırması

Ücretsiz

Frendica puanları ve yorumları

Yeterli yorum yok

💡Pro İpucu: Mastodon veya Friendica gibi merkezi olmayan platformlarda, seçtiğiniz sunucu deneyiminizi büyük ölçüde etkileyebilir. İlgi alanlarınıza ve değerlerinize uygun topluluklar arayın.

via X

X (eski adıyla Twitter), hızlı ve gerçek zamanlı konuşmalarıyla sevilen en popüler sosyal platformlardan biridir. İnsanların metin, resim, video ve bağlantılar içeren kısa güncellemeler, yani tweetler paylaştığı yerdir.

X, katılmayı ve küresel konuşmalardan haberdar olmayı kolaylaştırır — son dakika haberleri, trend konular veya viral memler, her şey gerçek zamanlı olarak gelişir. Ayrıca, Spaces özelliği, canlı sesli sohbetlere katılmanıza olanak tanır ve dünya çapındaki topluluklar ve etkileyicilerle bağlantı kurma şeklinize yeni bir boyut katar.

X en iyi özellik

Tweet adı verilen kısa güncellemeleri metin, resim, video ve bağlantılarla paylaşın

Son dakika haberlerini, trend olan konuları ve küresel konuşmaları gerçek zamanlı olarak takip edin

Daha dinamik etkileşimler için Spaces ile canlı sesli sohbetlere katılın

Topluluklar aracılığıyla niş gruplarla bağlantı kurun

Gizli konuşmalar ve ağ oluşturma için Mesajlar'ı kullanın

X sınırlamaları

Deneyiminizi engelleyebilecek çok sayıda spam hesap bulunmaktadır

X fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel: Aylık 3 dolar

Premium: Aylık 8 $

Premium+: Aylık 22 dolar

X derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 3/5 (270+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar X hakkında ne diyor?

X, takipçilerinizle iletişim kurmanın yanı sıra güncel bilgileri ve dünyada olup bitenler hakkında canlı yorumları bulmak için harika bir yoldur. X güzel ama benimle hiçbir ilgisi olmayan ve hiç ilgimi çekmeyen kullanıcılar veya gönderiler hakkında giderek daha fazla bildirim alıyorum.

X, takipçilerinizle iletişim kurmanın yanı sıra güncel bilgileri ve dünyadaki güncel etkinlikler hakkında canlı yorumları bulmanın harika bir yoludur. X güzel ama benimle hiçbir ilgisi olmayan ve hiç ilgimi çekmeyen kullanıcılar veya gönderiler hakkında giderek daha fazla bildirim alıyorum.

✨ Eğlenceli Bilgi: İlk tweet, kurucu Jack Dorsey tarafından "just setting up my twttr" (twttr'ımı kuruyorum) şeklinde atılmıştır. X, başlangıçta insanların durumlarını 140 karakterle güncellemeleri için tasarlanmıştı.

9. Mastodon (Modere edilmiş topluluklar arayan niş hobi tutkunları için en iyisi)

via Mastodon

Mastodon, kullanıcıların kendilerine en uygun topluluğu seçebilecekleri veya oluşturabilecekleri açık kaynaklı bir sosyal ağ platformudur. Her biri bağımsız kuruluşlar veya kişiler tarafından işletilen sunucular aracılığıyla çalışır ve bu sunucuların odak noktaları, kuralları ve moderasyon politikaları farklılık gösterebilir.

Bir sunucu seçtikten sonra, hangi sunucuda olduklarına bakılmaksızın Mastodon ağındaki herkesi takip edebilir ve seçtiğiniz topluluğun bağlantılarınızı asla kısıtlamamasını sağlayabilirsiniz.

Mastodon'un en iyi özellikleri

Metin, resim, video ve bağlantılar içeren gönderileri (toots olarak adlandırılır) paylaşın

Ses, video, resim, anketler ve animasyonlu avatarlar kullanarak kendinizi ifade edin

Dikkatinizi dağıtacak hiçbir şeyin olmadığı, kronolojik ve reklamsız bir akışın keyfini çıkarın

Merkezi olmayan bir yaklaşımı korurken farklı sunucular arasında bağlantı kurun

Mastodon sınırlamaları

Takip etmeniz için önerilen hesaplar veya gönderiler gösterilmez

Mastodon fiyatlandırması

Ücretsiz

Mastodon puanları ve yorumları

Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Mastodon hakkında ne diyor?

İlgimi çeken kişilerle ve konularla ilgili konuşmalara katılmayı ve ara sıra hayatımdan eğlenceli şeyler paylaşmayı seviyorum. Mastodon'da algoritma yoktur. İlginizi çeken hesapları takip edersiniz, sizi takip edenler sizinle iletişim kurar ve sohbet edersiniz.

İlgi duyduğum konular ve kişilerle konuşmalara katılmayı ve ara sıra hayatımdan eğlenceli şeyler paylaşmayı seviyorum. Mastodon'da algoritma yoktur. İlgi duyduğunuz hesapları takip edersiniz, sizi takip edenler sizinle iletişim kurar ve sohbet edersiniz.

10. Minds (İçeriklerden para kazanmak için en iyisi)

via Minds

Minds, ifade özgürlüğünü, gizliliği ve ödülleri deneyimin merkezine koyan bir sosyal ağdır. Geleneksel platformların tanıdık özelliklerini blockchain teknolojisiyle harmanlayarak, etkileşimde bulunarak, paylaşımlarda bulunarak ve katkıda bulunarak kazanmanızı sağlar.

Minds'ın harika yanı, şeffaflık ve açık kaynak geliştirmeye olan bağlılığıdır, bu da onu çevrimiçi varlıklarında özgürlük ve kontrol değerlerine önem veren içerik oluşturucular için sağlam bir seçim haline getirir.

Minds'ın en iyi özellikleri

Özel erişim için üyelik satışı yapın ve reklamlarla para kazanın

Açık kaynak araçları ve şeffaf politikalarla deneyiminizi özelleştirin

Ücretsiz ifade ve gizliliğe öncelik veren küresel bir toplulukla bağlantı kurun

İpuçları ve premium aboneliklerle oluşturucuları doğrudan destekleyin

Minds sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için daha dik öğrenme eğrisi

Minds fiyatlandırması

Ücretsiz

Minds puanları ve yorumları

Yeterli yorum yok

💡Profesyonel İpucu: Threads veya Minds gibi birçok Bluesky alternatifi, profiller ve beslemeler için özelleştirme seçenekleri sunar. Platformdan en iyi şekilde yararlanmak için kurulumunuzu kişiselleştirmeye zaman ayırın.

11. WT. Social (TrustCafe) (Basit bir uygulama isteyenler için en iyisi)

via TrustCafe

Trust Cafe, anlamlı konuşmalara ve güvenilir bilgilere odaklanan bir sosyal ağdır.

Geleneksel platformların aksine, algoritmaları ve reklamları önler, kullanıcı odaklı içeriğe ve topluluk merkezli bir yaklaşıma öncelik verir. Twitter veya Threads feed gibi tasarlanmıştır ve platformda yorum yapabilir, takip edebilir ve içerik paylaşabilirsiniz.

WT. Social'ın en iyi özellikleri

Algoritmalar yerine kalite ve alaka düzeyine dayalı tartışmalara katılın

Benzer ilgi alanlarına sahip kişilerle bağlantı kurmak için ilgi alanına dayalı gruplara katılın veya oluşturun

Güvenilir, kullanıcı odaklı içeriğe katkıda bulunun ve işbirliği yapın

Topluluk ve konuşmaları ön plana çıkaran reklam içermeyen bir deneyimin keyfini çıkarın

WT. Sosyal sınırlamalar

Kullanıcı arayüzü modası geçmiş ve sezgisel değil

WT. Sosyal fiyatlandırma

Ücretsiz

WT. Sosyal derecelendirmeler ve yorumlar

Yeterli yorum yok

🧠 Biliyor muydunuz? WT. Social, Wikipedia'nın kurucu ortağı Jimmy Wales tarafından oluşturulmuştur. Gerçeklere dayalı tartışmaları teşvik etmek için reklam içermeyen ve kitle fonlamasıyla desteklenen bir platformdur.

12. Farcaster (Github kullanan geliştiriciler ve kişiler için en iyisi)

via Farcaster

Farcaster, taşınabilirliğe ve kullanıcılara tam kontrol sağlamaya odaklanan merkezi olmayan bir sosyal ağdır. Kimliğinizin ve bağlantılarınızın sahibi olmanızı sağlar, böylece takipçilerinizi veya verilerinizi kaybetme endişesi olmadan uygulamalar veya platformlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Farcaster ayrıca geliştirici dostudur, bu da ekosisteminde uygulamalar oluşturmayı veya kullanmayı kolaylaştırırken kimliğinizi tutarlı tutar. Bir sosyal ağda esneklik ve kontrol arıyorsanız, Farcaster'ı keşfetmeye değer.

Farcaster'ın en iyi özellikleri

Kimliğinizin ve takipçilerinizin sahibi olun, platformlar arasında taşınabilirliği sağlayın

Büyüyen merkezi olmayan bir ekosistem içinde uygulamalar oluşturun veya kullanın

Basitlik için tasarlanmış temiz, minimalist bir kullanıcı deneyimini keşfedin

Geliştirici dostu bir protokol ile etkileşim kurarak yeni araçlar oluşturun veya özelleştirin

Farcaster sınırlamaları

Farcaster'ın kullanıcı tabanı hala büyüyor, bu nedenle uygulama ve toplulukların sayısı şimdilik sınırlıdır

Farcaster fiyatlandırması

Ücretsiz

Farcaster puanları ve yorumları

Yeterli yorum yok

📖 Daha Fazla Bilgi: 11 Ücretsiz Sosyal Medya Takvim Şablonu Seçeneği

13. AT Protocol (Merkezi olmayan sosyal medyayı önceliklendiren geliştiriciler için en iyisi)

via AT Protocol

AT Protocol, daha açık ve kullanıcı kontrollü bir sosyal ağ oluşturmak için tasarlanmış, Bluesky'yi destekleyen merkezi olmayan bir teknolojidir. Amacı, kimliğinizi, içeriğinizi ve takipçilerinizi farklı platformlarda paylaşma özgürlüğü sağlamaktır.

Ayrıca, tercihlerinize göre feed'inizi şekillendirebilmeniz için özelleştirilebilir algoritmalar sunar. Taşınabilirlik ve şeffaflık arıyorsanız, AT Protocol tam size göre.

AT Protocol'ün en iyi özellikleri

Kimliğinizi ve verilerinizi farklı platformlar arasında sorunsuz bir şekilde taşıyın

Şeffaf algoritmalarla feed'inizi özelleştirin ve gördüklerinizi daha iyi kontrol edin

Birlikte çalışabilirlik ve seçim olanağı sağlayan birleşik bir ağ üzerinden bağlantı kurun

Merkeziyetsizliği ve kullanıcı kontrolünü önceliklendiren uygulamalar oluşturun veya kullanın

AT Protokolü sınırlamaları

Temel bir protokol olarak AT Protocol, özelliklerini ve kullanıcı tabanını hala büyütmekte olan Bluesky gibi uygulamaların geliştirilmesine ve benimsenmesine bağlıdır

AT Protocol fiyatlandırması

Ücretsiz

AT Protocol puanları ve yorumları

Yeterli yorum yok

🧠 Biliyor muydunuz? AT Protokolü'ndeki "AT", ağın gerçekten birlikte çalışabilir ve merkezi olmayan bir sosyal platform ağı oluşturma hedefine atıfta bulunan "Authenticated Transfer" (Kimliği Doğrulanmış Aktarım) anlamına gelir.

📖 Daha fazla bilgi: Sosyal Medya Proje Yönetimi: Kapsamlı Kılavuz

Bluesky ve Hive Social ve Diaspora gibi diğer platformlar, kişiselleştirilmiş topluluk moderasyonu, daha iyi gizlilik ve daha fazla kontrol sunar. Ancak, farklı sunucular ve yönergeler, dağınık topluluklara neden olur. Ayrıca, bu araçların çoğunun karmaşık bir kayıt süreci vardır.

Sosyal ağların ötesinde özelliklere sahip bir araca ihtiyacınız varsa, doğru yerdesiniz. ClickUp, proje yönetimi, belgeler ve takım iletişimini tek bir platformda birleştiren, yeni nesil AI otomasyonu ve arama ile hızlandırılmış iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

ClickUp'ı kullanarak nasıl sağlam bir topluluk oluşturabileceğinizi görelim.

🚀 İletişim için ayrı kanallar oluşturun

ClickUp Sohbet, konuşmaları projelerinize bağlı tutan yerleşik bir iletişim aracı sağlar. Çalışma alanınıza misafirleri davet edebilir ve ayrı tartışma kanalları oluşturabilirsiniz.

Geleneksel mesajlaşma uygulamalarının aksine, Chat iş akışlarınızla doğrudan entegre edilmiştir. Görevleri, belgeleri ve mesajları birbirine bağlayarak, bağlamı kaybetmeden işbirliği yapmayı kolaylaştırır.

ClickUp Sohbet ile takım üyeleriyle verimli bir şekilde işbirliği yapın

Gönderiler'i kullanarak önemli duyurular gönderebilir, mesajları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir, konuları görevlerle senkronize edebilir ve kişisel etkileşimler için topluluk üyelerine doğrudan mesajlar gönderebilirsiniz.

En iyi yanı, ClickUp'ın güçlü AI asistanı ClickUp Brain ile konuları özetleyebilmenizdir. Ayrıca, kişisel veya kuruluşunuz adına ilgi çekici, düşünceli gönderiler taslak olarak hazırlayıp çeşitli sosyal medya hesaplarınızda yayınlayabilirsiniz.

🚀 Gerçek zamanlı işbirliği yapın

ClickUp Belgeleri, çalışma alanınızda belge oluşturmayı, düzenlemeyi ve paylaşmayı inanılmaz derecede kolaylaştırır. Proje ayrıntılarını bağlamanıza, fikirler üretmenize veya toplantı notlarını doğrudan görevlerinize eklemenize yardımcı olur. Yorum ekleyerek, düzenleme denetimleri ayarlayarak, sürüm geçmişini izleyerek ve zengin biçimlendirme seçeneklerini kullanarak bilgileri düzenleyebilirsiniz.

ClickUp Belgeleri ile proje ayrıntılarını bağlayın ve fikirlerinizi paylaşın

🚀 Fikir üretin ve fikirlerinizi görselleştirin

ClickUp Beyaz Tahtalar, görsel organizasyonu seven takımlar için oyunun kurallarını değiştiren bir araçtır. Sürükle ve bırak basitliği ile beyin fırtınası yapmanıza, stratejiler planlamanıza ve iş akışlarını haritalandırmanıza olanak tanır. Ayrıca, öğeleri doğrudan görevlere bağlayarak her şeyi birbirine bağlı tutabilirsiniz.

İçerik planlıyor veya takımınızın vizyonunu uyumlu hale getiriyor olsanız da, Beyaz Tahtalar işbirliğine dayalı, hepsi bir arada bir çözüm sunar.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile arkadaşlarınız veya takım üyelerinizle fikir alışverişinde bulunun

🚀 Pazarlama görevlerini otomatikleştirin

ClickUp, sosyal medya ve pazarlama takımları için de harika bir araçtır. ClickUp Marketing ile kampanyaları düzenlemenize, içeriği planlamanıza ve görevleri otomatikleştirmenize yardımcı olur.

Panolar ve Gantt grafikleri gibi özelleştirilebilir çalışma alanları ile ClickUp , ihtiyaçlarınıza göre kolayca uyarlanabilir. Proje izleme, gerçek zamanlı işbirliği ve güvenli erişim denetimlerini bir araya getirerek öne çıkan ClickUp, projeleri etkin bir şekilde yönetmek ve yürütmek için hepsi bir arada bir çözümdür.

🚀 Şablonlarla başlayın

ClickUp, sosyal medya ve pazarlama takımlarının hızlı bir başlangıç yapmasına yardımcı olmak için 1000'den fazla kullanıma hazır şablon sunar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Topluluk Yönetimi Şablonu ile ilgi çekici topluluklar oluşturun

ClickUp Topluluk Yönetimi Şablonu, topluluğunuzu yönetirken düzenli kalmanın harika bir yolunu sunar. Etkileşimleri izlemenize, etkinlikler planlamanıza ve her şeyin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamanıza yardımcı olur. Birçok topluluk etkinliği ile uğraşıyorsanız, bu işleri basitleştirebilir.

ClickUp Sosyal Medya Gelişmiş Şablonu, büyük bir takımla çalışıyorsanız veya karmaşık kampanyalar yürütüyor iseniz yararlıdır. Ayrıntılı içerik planlama ve performans izleme için araçlarla doludur, böylece her ayrıntının üstünde kalabilir ve takımınızın senkronizasyonunu sağlayabilirsiniz. Hepsi bu kadar değil! ClickUp Sosyal Medya Şablonu'nu kullanarak sosyal medya içeriğinizi planlayabilir ve düzenleyebilirsiniz. Bu şablon, gönderileri planlamayı ve fikir üretmeyi kolaylaştırarak işleri karmaşıklaştırmadan tutarlı ve yolunda ilerlemenize yardımcı olur.

➡️ ClickUp özelliklerinden haberdar olmak ister misiniz? ClickUp Topluluğuna bugün katılın!

ClickUp ile İlgi Çekici Bir Topluluk Oluşturun

Hive Social, Diaspora ve diğer sosyal medya platformları, insanlarla bağlantı kurmak ve kişisel güncellemeleri paylaşmak için harika olsa da, kendi kuralları, sunucu aşırı yüklemesi ve düşük popülerlikleri nedeniyle bir topluluğu büyütmenize yardımcı olmayabilir. Büyük bir topluluk oluşturmak istiyorsanız, ClickUp ideal platform olabilir.

Kolay kayıt imkanı sunar. Misafirleri ClickUp Sohbet'e davet edebilir, ayrı kanallar oluşturabilir, dosya ekleyebilir, mesajlardan eylem öğeleri oluşturabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp, başlangıç yapmanıza yardımcı olacak topluluk yönetimi şablonları da sunar.

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun ve anlamlı bağlantılar kurun!