İntranet ve İnternet: Anahtar Ağ Farklılıkları ve Kullanım Alanları

İç iletişim, bir kuruluşun performansını belirleyebilir veya bozabilir.

Çalışanlarınızın verimli bir şekilde iletişim kurmak ve işbirliği yapmak için güvenli bir yoluna sahip değilse, verimlilik düşer, teslim tarihleri gecikir ve gizli bilgilerinizin sızma riski katlanarak artar.

Bu nedenle şirketler, takımlarını birbirine bağlamak için genellikle intranet kullanır. Ancak internet çağında, işyerimizde iç iletişim için intranete gerçekten ihtiyacımız var mı? 🤔

İşte burada cevaplayacağımız soru bu. Bu yazıda, intranet ve internetin işlevlerini ve aralarındaki farkları inceleyerek, hangisinin kuruluşunuz için daha uygun olduğunu belirleyeceğiz.

⏰60 saniyelik özet İntranet, şirketlere güvenli bir iç iletişim ağı sağlar, ancak bunun bedeli uzaktan çalışma olanağından vazgeçmektir

İnternet uzaktan çalışma olanağı sağlar, ancak intranet kadar güvenli değildir

ClickUp, güvenli iç iletişim ve uzaktan çalışma olanağı gibi her iki seçeneğin en iyi özelliklerini sunar

ClickUp, yerleşik proje yönetimi özellikleri, bilgi yönetimi özellikleri ve müşteri portalları içerir

ClickUp'ın AI özellikleri, bilgi tabanınızdan bilgi bulmanızı veya basit metin mesajlarıyla proje yönetimi eylemleri gerçekleştirmenizi çok kolaylaştırır

İnternet nedir?

İnternet'i tanıtmaya gerek yok. Ancak, nasıl çalıştığı, kökenleri ve anahtar özellikleri hakkında bilgiye ihtiyacınız varsa, işte kısa bir genel bakış:

İnternetin tanımı ve kökenleri

İnternet, 1960'larda Soğuk Savaş döneminde bir ABD hükümeti projesi olarak ortaya çıktı. Basitçe ifade etmek gerekirse, birbirine bağlı devasa bir ağlar ağıdır (bu nedenle adı internet'tir).

Telekom şirketinizin ağı başka bir telekom şirketine bağlıdır, onların ağı başka telekom ağlarına bağlıdır ve bu böyle devam eder. Ve bu sadece telekom ağlarıyla sınırlı değildir; internet, aşağıdakiler dahil birçok başka ağa da bağlıdır:

Bir kuruluş içindeki cihazları birbirine bağlayan farklı Yerel Alan Ağları (LAN'lar)

Bulut bilişim hizmeti sağlayıcılarının ağları

Sanal özel ağ (VPN) şirketlerinin ağları vb.

Bunlar, farklı veri merkezlerinin ağlarına bağlı olan denizaltı veri kablolarından (denizaltı kabloları olarak adlandırılır) oluşan küresel bir ağa bağlanır. Bu, verilerin dünya çapında seyahat ettiği ve bilgilerin her yerden aranabileceği devasa, küresel bir bilgisayar ağı oluşturur. 🛜

SubmarineCableMap.com aracılığıyla dünyanın tüm internet trafiğini taşıyan küresel denizaltı kablo ağının haritası

Anahtar özellikler

Bugün kullandığımız internet, her gün kullandığımız bazı anahtar özellikleri sayesinde mümkün olmaktadır. Bunlar arasında şunlar yer almaktadır:

World Wide Web (WWW): Bu özellik, web siteleri oluşturulmasına ve internet bağlantısı üzerinden bu sitelere erişilmesine olanak tanır. Web sayfalarının web tarayıcıları tarafından nasıl tasarlanıp yükleneceğini tanımlar

Arama motorları: Google ve Bing gibi arama motorları, web'de yayınlanan bilgileri bulmamıza yardımcı olur

E-posta: Farklı e-posta hizmet sağlayıcıları (ör. Gmail, Outlook vb.) tarafından sağlanan bu özellik, Farklı e-posta hizmet sağlayıcıları (ör. Gmail, Outlook vb.) tarafından sağlanan bu özellik, profesyonel iletişimde çok önemli bir rol oynar ve şirket çalışanlarının (ve genel olarak insanların) her türlü bilgiyi kolayca paylaşmasını sağlar

Sosyal medya: LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram ve dünyanın her yerinden insanların birbirleriyle bağlantı kurup iletişim kurmasına olanak tanıyan diğer birçok benzer web sitesi ve uygulamadan oluşur

E-ticaret: WWW ile küresel ödeme endüstrisi standartlarını ve çevrimiçi alışveriş ve işlemleri kolaylaştıran ödeme ağ geçidi teknolojisini birleştiren bir sistem

Anlık Mesajlaşma (IM): WhatsApp, Facebook Messenger ve Google Chat gibi, dünyanın her yerinden insanlarla gerçek zamanlı olarak mesajlaşmayı ve sohbet etmeyi mümkün kılan mesajlaşma uygulamalarını ifade eder

İnternet Protokolü üzerinden Ses (VoIP): WhatsApp, Facebook, Skype, Zoom vb. platformlar aracılığıyla internet üzerinden sesli ve görüntülü görüşmeyi kolaylaştıran bir protokol.

İletişim ve kitle iletişim araçlarında internetin rolü

İnternet, iletişim ve kitle iletişim araçlarında devrim yaratmada en büyük rolü oynamıştır. E-posta, anlık mesajlaşma, sosyal medya, VoIP ve video görüşmeleri gibi teknolojiler, iletişim dünyasını değiştirerek insanların dünya çapında bağlantı kurmasını sağlamıştır. 🌍

Kitle iletişim araçları için de internet, sosyal ağ siteleri gibi kanallar aracılığıyla, önemli bir yatırım yapmadan medya içeriğinin kitlesel akışını ve tüketimini kolaylaştırarak önemli bir rol oynamıştır. Bu, yaşam, iş ve iletişim şekillerimizde benzeri görülmemiş değişikliklere yol açmıştır.

Bu değişimin bazı örnekleri şunlardır:

Uzaktan iş: E-posta, VoIP platformları, anlık mesajlaşma ve diğer internet tabanlı özellikler sayesinde, kuruluşlar için tamamen uzaktan çalışmak mümkündür Bilgi çağı: Haberlerin, verilerin ve bilgilerin dünyanın bir ucundan diğer ucuna gerçek zamanlı olarak ulaştığı bilgi çağında yaşıyoruz Küreselleşme: İnternet sayesinde, dünyanın her yerinden yetenekli kişilerle çalışmak ve küresel müşterilere hizmet vermek çok daha kolay hale geldi

İntranetleri Anlamak

İnternet, çoğu küresel iletişim için ön tanımlı ayar olsa da, bazı işletmeler çalışanları arasındaki iletişimi ve bilgi paylaşımını kolaylaştırmak için Intranet kullanır.

Bunlar nedir ve nasıl işler? İşte kısa bir açıklama:

İntranetlerin tanımı ve işlevleri

İntranetler, kuruluşlar tarafından tesislerinde çalışan cihazları birbirine bağlamak için uygulanan gizli ağlardır.

Kuruluşun dışından erişilemeyen güvenli bir iç ağ oluştururlar, böylece çalışanlar gizli verileri aktarabilir, kaynaklara erişebilir ve bilgi paylaşımında bulunabilirler.

İntranetler aynı zamanda şu işlevleri de yerine getirir:

✅ İçerik yönetim sistemi: Çoğu intranet, kuruluş içinde bilgi yaymak için içerik oluşturmayı ve yönetmeyi kolaylaştırmak amacıyla bir içerik yönetim sistemi (CMS) ile birlikte gelir

✅ Entegrasyon kanalı: Intranet platformları, kuruluşunuzun kullanıyor olabileceği diğer araçlarla da entegre edilebilir, örneğin Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemi veya müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) platformu

✅ İletişim ortamı: E-posta, mesajlaşma, sohbet ve takım üyelerinin iletişim kurmasını sağlayan diğer sosyal intranet özellikleri

✅ Organizasyon grafiklerinin merkezi: Intranet platformları, şirketlere, takım hiyerarşisine hızlı bir genel bakış için yöneticilere ve yöneticilere kontrollü erişim sağlayan ayrıntılı organizasyon grafikleri oluşturma olanağı da sunar

✅ Merkezi dosya deposu: İntranetler, şirketlerin şirketlerinin faaliyetleriyle ilgili tüm dosya ve belgeleri depolamak için merkezi bir dosya deposu oluşturmasına olanak tanır

İç iletişim ve işbirliğinde intranet'in rolü

İntranet, uygulandığı her yerde şirketin iç iletişimi ve işbirliğinde çok önemli bir rol oynar. İşte şirketin faaliyetlerinde intranetin bazı önemli fonksiyonları:

🌟 Tek doğru kaynak: İntranet, kuruluş için tek doğru kaynak görevi görür. Tüm şirket belgelerinin, güncellemelerin ve duyuruların resmi merkezi olup, çalışanların tüm kurumsal bilgilere buradan ulaşmasını sağlar

🌟 İnsan Kaynakları (İK) yönetimi: İntranetler, bir şirketin İK yönetiminde de kritik bir rol oynar. Şirket politikalarının, çalışanların işe alım ve eğitim süreçlerinin ve izin yönetimi ve çalışanlara sağlanan faydaların dağıtımı gibi diğer İK süreçlerinin merkezileştirilmesini sağlar

🌟 İletişim ve işbirliği kanalı: Intranet, çalışanların iş arkadaşlarıyla iletişim kurması ve grup sohbetleri veya tartışma forumları aracılığıyla işbirliği yapması için iç çalışan katılım kanalları (ör. e-posta, mesajlaşma vb.) sağlar

İntranet'in kullanımına bir örnek Bir BT hizmetleri şirketi, çalışanların iletişimini kolaylaştırmak için Sharepoint ve gizli bir kapalı ağ kullanarak bir şirket intraneti kurar. İç iletişim ve operasyonel ihtiyaçlarını yönetmek için işe alım, eğitim ve takım tartışmaları için farklı çalışan portalları oluşturur. Yeni bir çalışan işe başladığında, İK yöneticisi onu şirketin oryantasyon portalına kaydeder ve ardından eğitim programına alır. Eğitimi tamamladıktan sonra, iç grup sohbet ve tartışma portallarında takım üyeleriyle birlikte çalışabilirler. Ayrıca, Sharepoint'te barındırılan şirketin merkezi belge alanından kaynaklara ve dosyalara erişebilirler.

İntranet ve İnternet: Anahtar Farklılıklar

İnternet ve intranet'in işlevselliği ve doğası arasında bazı temel farklılıklar vardır. İnternetin sahibi yoktur, ancak intranet onu uygulayan kuruluşun gizli mülkiyetindedir. Bu nedenle, intranete erişim yalnızca yetkili kullanıcılarla (yani çalışanlarla) sınırlıdır ve yalnızca kampüs içinde erişilebilir. 🏢

Bu nedenlerden dolayı, intranet güvenliği, herkesin kullandığı internet gibi halka açık bir ağın güvenliğinden daha yüksektir. Ancak bu, ağ sorunlarının kuruluş tarafından kendi başına çözülmesi gerektiği anlamına da gelir.

İnternet ve intranet arasındaki farkların genel bir özeti aşağıda verilmiştir:

Kriterler İnternet İntranet Sahiplik Genel Gizli Erişilebilirlik Dünya çapında Bir kuruluşun içinde Güvenlik Güvenlik mekanizmaları kullanmadığınız sürece daha az güvenli Yüksek Anonimlik Olası Mümkün değil Hareket halindeyken erişim Olası Mümkün değil BT destek ve bakım gereksinimleri Düşük Yüksek Ölçeklendirme Basit Karmaşık

Hedef pazarınız ve organizasyonel ihtiyaçlarınız için en iyi seçeneği seçin

Peki, bu seçeneklerden hangisi kuruluşunuz için daha iyi bir seçimdir: İntranet mi yoksa İnternet mi? Cevap, kuruluşunuzun ihtiyaçlarına bağlıdır.

Verilerin güvenliği ve gizliliği sektörünüzde çok önemliyse, bir intranete ihtiyacınız var. İzole yapısı sayesinde daha iyi gizlilik ve anonimlik olmaması, gizli sahiplik ve merkezi iletişim sayesinde ağ faaliyetlerinin daha iyi izlenmesi sağlar. 🔏

Ancak, çalışanlarınız intranet portallarına veya bu portallarda depolanan belgelere şirketinizin dışından erişemez.

Sonuç olarak, uzaktan çalışamazlar. Uzaktan çalışma işinizin bir parçasıysa, iş yeriniz için internet tabanlı bir proje yönetimi ve işbirliği çözümü seçmelisiniz.

İntranetlerin Uygulanması: En İyi Uygulamalar

İntranet uygulaması, kuruluşunuzun şirket içi BT destek ekibi tarafından tamamlanır. Ancak, uygulamayı gerçekleştirirken aklınızda bulundurmanız gereken bazı en iyi uygulamalar vardır. Bunlar şunlardır:

1. Kuruluşunuz için doğru intranet çözümünü belirleme

Öncelikle, kuruluşunuz için doğru intranet yazılım çözümünü belirlemeniz gerekir. Sharepoint, Workvivo ve Simpplr gibi örnekler mevcuttur ve kuruluşunuzun bütçesini, takım boyutunu ve iletişim gereksinimlerini göz önünde bulundurarak bunlardan birini seçmelisiniz. Ölçeklenebilirlik ve beyaz etiketleme, intranet platformu seçerken dikkate alınması gereken diğer faktörlerdir.

İntranet altyapınızı kurduktan sonra, belirli amaçlar için iç yazılım araçları oluşturun. Bu, İK süreçleri, bilgi paylaşımı ve diğer iş operasyonları için iç portallar oluşturmak anlamına gelir.

Sıfırdan oluşturmanıza gerek yok — iç portalları daha kolay oluşturmak için birçok intranet uyumlu platform mevcuttur. Bu tür platformlara örnek olarak Notion veya Xampp sunucusunda kendi barındırdığınız WordPress verilebilir.

3. Mevcut sistemlerle entegrasyon

İç portallarınızı oluşturduktan sonra, bunları mevcut teknoloji yığınınıza bağlayın. Bu, bunları e-postanıza, CRM çözümünüze, ERP çözümünüze ve takım verimliliği için kullanıyor olabileceğiniz diğer teknoloji araçlarına bağlamak anlamına gelir.

Böylelikle, takım üyelerine güncel bilgiler sağlamak için gerekli bilgileri doğru sistemlerden alabilir ve aktarabilirler. ℹ️

Ayrıca, belirli görevleri (örneğin, satış ekibiniz yeni bir e-posta aldığında CRM'de bir kişi oluşturmak gibi) gerçekleştirmek için otomatik kurallar belirleyerek, birden fazla uygulama arasında geçiş yapma ihtiyacını en aza indirmenize olanak tanır.

4. Kullanılabilirlik ve olumlu bir kullanıcı deneyimi sağlama

Son olarak, uyguladığınız intranet portalları ve diğer araçların kullanılabilir olmaya devam etmesini ve olumlu bir kullanıcı deneyimi sunmasını sağlayın. İşletmeler, çalışanların geri bildirimlerini hesaba katmayarak intranet kurulumlarıyla süreçleri karmaşık hale getirirler.

Bunu önlemek için, çalışanlarınızı intranetin planlama ve uygulama süreçlerine dahil edin. Ayrıca, uzun vadede kullanılabilirliğini sağlamak için uygulama sonrasında da düzenli olarak geri bildirimlerini almaya devam edin.

ClickUp, iç ve dış iletişimde nasıl yardımcı olabilir?

Şimdiye kadar, intranetlerin şirketlerin iç iletişiminde oynadığı rol ve nasıl uygulanması gerektiğini değerlendirdik. Güvenli ve özelleştirilebilir olmalarına rağmen, uzaktan erişim için ideal değildirler. Intranetlerin kurulumu da zor ve pahalıdır.

Bu sizin için uygun değilse, daha akıllı ve daha iyi bir alternatif var: ClickUp!

İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, güvenli bir intranet platformunun tüm özelliklerini proje yönetimi işlevselliği ve müşteri portalları ile birleştirir.

Bu, hem iç hem de dış iş iletişimi için en iyi seçimdir. Ayrıca, takım üyelerinizin ve yetkili dış kullanıcıların (müşteriler, danışmanlar) strateji oluşturmasına, plan yapmasına ve projeleri yürütmesine yardımcı olacak güçlü işbirliği özellikleri de sunar.

Tüm proje ve görev yönetimimiz için ve bilgi tabanı olarak ClickUp kullanıyoruz. Ayrıca OKR çerçevelerimizi ve akış grafikleri, tatil talep formları ve iş akışları dahil olmak üzere diğer birçok kullanım örneğini izlemek ve güncellemek için de kullanıyoruz. Her şey birbiriyle çok kolay bir şekilde bağlantılı olduğu için tüm bunları tek bir ürünle sunabilmek harika.

Tüm proje ve görev yönetimimiz için ve bilgi tabanı olarak ClickUp kullanıyoruz. Ayrıca OKR çerçevelerimizi ve akış şemaları, tatil talep formları ve iş akışları dahil olmak üzere diğer birçok kullanım örneğini izlemek ve güncellemek için de kullanıyoruz. Her şey birbiriyle çok kolay bir şekilde bağlantılı olduğu için tüm bunları tek bir ürünle sunabilmek harika.

ClickUp'ın intranet platformu olarak nasıl başarılı olduğunu keşfedelim.

İntranet ve extranet yönetimi için ClickUp özellikleri

ClickUp'ın özellikleri, çalışanlarınızın iletişim kolaylığını artırmak için tasarlanmıştır. İşte bu özelliklerden bazıları:

1. İletişim

ClickUp Sohbet, takım üyelerinizin birbirleriyle kolayca iletişim kurmasını sağlayan bir anlık mesajlaşma özelliğidir. Sorunsuz iletişim için, konuşmaları bağlamla (yani projeler, dosyalar vb.) ilişkilendirir, böylece takımınız sohbet ederken herhangi bir dosya veya proje bilgisini kolayca bulabilir. Ayrıca, mesajlarla birlikte dosya göndermeye de olanak tanıyarak daha iyi bir e-posta alternatifi sunar. 📩

ClickUp Sohbet'i kullanarak çalışanlarınızın iletişimini kolaylaştırın, dosya gönderin ve konuşmaları özetleyin

Ama hepsi bu kadar değil — ClickUp Sohbet, yapay zeka ile desteklenir ve komutunuzla çeşitli eylemleri gerçekleştirir. ClickUp'ta bulunan yapay zeka fonksiyonu ClickUp Brain bunu mümkün kılar. Şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Bir konuşmayı özetleme

Son oturum açışınızdan bu yana proje ilerlemesi hakkında bilgi sağlama

Proje klasörlerinizden herhangi birinde dosya bulma

2. Bilgi yönetimi

ClickUp'ın Bilgi Yönetimi özellikleri, intranet platformlarınınkinden daha sağlamdır. Bu özellikler, iç bilgi tabanınızı oluşturmak için yerleşik belge düzenleme ve organizasyon özelliklerini içerir.

Proje bilgilerine ve şirket politikalarına kolay erişim için ClickUp Docs ile çalışan belgelerini oluşturun, düzenleyin ve organize edin

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak tüm projelerinizle ilgili belgeleri oluşturabilir, saklayabilir ve kolayca erişmek için ClickUp'taki proje klasörlerinde düzenleyebilirsiniz. Alternatif olarak, herhangi bir proje üzerinde çalışırken herkesin uyması gereken tüm politika ve prosedürlerin merkezi bir deposunu oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp'taki yapay zeka destekli Bağlantılı Arama, çalışma alanındaki ve entegre üçüncü taraf uygulamalardaki dosyaları bulur!

💡Profesyonel İpucu: ClickUp ile bilgi tabanınızdan bilgi almak da çok kolay. ClickUp Brain'e bir soru sorun, o da cevabı belgelerinizden bulsun.

3. Entegrasyonlar

ClickUp, Google Drive, Slack, Hubspot vb. gibi üçüncü taraf iş ve verimlilik uygulamalarıyla entegre olur. Bu işlevsellik, tüm işlerinizi tek bir gösterge panelinden yönetmenizi sağlar, böylece farklı uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır.

ClickUp'ı çok çeşitli iş uygulamalarına bağlamak için kullanabileceğiniz 1.000'den fazla entegrasyon vardır, bu da onu diğer intranet platformlarından daha esnek hale getirir.

İç iletişim için görev yönetimi ve işbirliği özellikleri

ClickUp ayrıca, takım üyelerinizin iş yüklerini yönetmelerine yardımcı olan çok sayıda görev yönetimi ve işbirliği özelliği sunar. İşte bu özelliklerin kısa bir özeti:

1. Görev yönetimi

ClickUp, çalışanların tüm proje iş yüklerini tek bir yerden yönetmelerine yardımcı olmak için yerleşik bir görev yöneticisi içerir. ClickUp Görevlerini kullanarak proje iş yükünü eyleme geçirilebilir adımlara bölün ve bunları farklı takım üyelerine atayın. 🪜

ClickUp Görevleri aracılığıyla takım üyelerine görevler atayın ve proje tabanlı tartışmalar başlatın

Her göreve, tamamlanması için gerekli bilgileri sağlamak üzere ek dosyalar da eklenebilir. ClickUp Görevleri, takım üyelerinizin birbirlerini etiketleyerek şüphelerini gidermelerine de olanak tanır.

2. İşbirliği

ClickUp, takım üyelerinizin ve müşterilerinizin projeler üzerinde işbirliği yapabilmesi için planlama ve strateji oluşturma özellikleri sunar. ClickUp Beyaz Tahtalar, takım üyelerinizin ve müşterilerinizin proje stratejisi, yürütme süreci ve çok daha fazlası için zihin haritaları ve akış şemaları oluşturmasını sağlar.

Bir strateji veya süreç tasarlandıktan sonra, tüm adımların görevleri beyaz tahtadan başlatılabilir.

ClickUp Beyaz Tahta'yı kullanarak proje hedefleri için zihin haritaları ve akış şemaları oluşturun

Bilgi paylaşımı ve işbirliği için ClickUp Belgeleri ve Beyaz Tahtaları kullanma: Bir örnek

Bir yazılım geliştirme şirketi, bir iç iletişim sistemi arıyor. Farklı intranet platformlarını değerlendiriyor, ancak araçlar dış erişime izin vermediği için hiçbiri ihtiyaçlarını karşılamıyor ve şirketin müşterilerini projelere dahil etmesi çok önemli.

Ardından, ClickUp ile karşılaşır ve ClickUp Belgeleri'ni kullanarak projeye özel Yazılım Gereksinim Spesifikasyonu (SRS) belgeleri ve iç süreçlerden oluşan bir bilgi tabanı oluşturmaya başlar. Önceden tasarlanmış wiki şablonları, şirkete bu görevde yardımcı olur. 🤩

Tamamlandığında, Wiki veya bilgi tabanı, herhangi bir proje veya şirket politikasının gereklilikleri hakkında kafaları karıştığında bu kaynağa başvuran tüm çalışanlar arasında paylaşılır. Bu, İK departmanı ve proje takım liderlerine gelen soruların sayısını önemli ölçüde azaltarak değerli zamandan tasarruf sağlar. ⌛

Şirket ayrıca müşterileriyle planlama ve strateji belirleme amacıyla ClickUp Beyaz Tahtaları kullanmaya başladı. Bu, proje planlamasının kalitesini artırdı ve yanlış anlaşılma olasılığını ortadan kaldırdı. Sonuç olarak, her sprintte daha az hata oluştu ve projeler daha hızlı tamamlandı, bu da nihayetinde müşteri memnuniyetinin artmasına yol açtı.

ClickUp ile İç İletişiminizi Kolaylaştırın ve Güvenli Hale Getirin

Bir intranet çözümü, bir şirketin başarısı için önemlidir ve esasen dijital genel merkezi görevi görür. Ancak işbirliği ve güvenlik özellikleri sunarken, kurulumu pahalı ve karmaşıktır ve uzaktan erişilebilirlik özelliği yoktur.

ClickUp işte bu noktada öne çıkıyor. İntranetin güvenliğini sağlam proje yönetimi, iletişim, işbirliği ve entegrasyon özellikleriyle birleştiriyor ve hepsini tek bir platformda sunuyor. Üstelik uzaktan erişime uygun olması, modern, küresel ve dijital iş yerleriniz için mükemmel bir seçim olmasını sağlıyor.

ClickUp'a bugün kaydolun, bu avantajları ilk elden deneyimleyin ve kuruluşunuzun proje işbirliğini kolaylaştırın!