2025'in TikTok'taki En İyi Markaları: Pazarlama Trendleri ve Başarı Öyküleri

TikTok, viral danslar ve komik videolar için bir uygulamadan çok daha öteye geçti ve yaratıcılık ve bağlantı için küresel bir sahne haline geldi.

Markalar için, hikaye anlatıcılığının trendleri belirlediği ve özgünlüğün hakim olduğu, olanaklarla dolu bir oyun alanıdır. Burada kalıpları yıkabilir, konuşmaları başlatabilir ve yenilikçi, gerçek ilişkiler kurabilirler.

Pazarlamacılar için, kendi alanlarında hedef kitleleriyle etkileşim kurma fırsatı sunan bir yaratıcılık hazinesi. Akıllı hashtag yarışmalarından dikkat çeken kısa videolara kadar, bazı markalar öne çıkma sanatında ustalaştı.

Bu blogda, TikTok'taki en iyi markaları, başarılı stratejilerini ve hedef kitleleriyle bağlantı kurma şeklini yeniden şekillendiren pazarlama trendlerini keşfedeceğiz. 💪

Markalar neden TikTok'a akın ediyor?

TikTok'un hızlı yükselişi, onu genç kitleleri çekmek ve yenilikçi pazarlama stratejileri keşfetmek isteyen markalar için bir merkez haline getirdi. Benzersiz özellikleri ve yüksek etkileşimli kullanıcı tabanı, onu sosyal medya pazarlamasında anahtar bir oyuncu haline getirdi.

TikTok'un marka pazarlamasına nasıl yardımcı olduğunu inceleyelim. 👀

Hızlı büyüme ve etkileşim

TikTok, aylık 1 milyardan fazla aktif kullanıcı ve %2,65'lik olağanüstü bir etkileşim oranıyla benzeri görülmemiş bir büyüme yaşadı . Genellikle Instagram ve X gibi diğer sosyal medya platformlarını geride bırakıyor.

TikTok kullanıcıları içerik oluşturmak, keşfetmek ve etkileşim kurmak için önemli miktarda zaman harcadığından, platform sadece görüntülenmekle kalmıyor, etkileşimleri aktif olarak şekillendiriyor. Bu yüksek etkileşim düzeyi, markaların dikkatleri üzerine çekmelerine ve hedef kitleleriyle organik bağlantılar kurmalarına olanak tanıyor.

🧠 Eğlenceli Bilgi: "TikTok" adı, videoların genellikle sadece birkaç saniye uzunluğunda olması ve hızlı ve ilgi çekici içeriklere olanak tanıması nedeniyle bu biçimi yansıtmaktadır.

Eşsiz algoritma ve keşif potansiyeli

TikTok'un algoritması, içerik keşfini en üst düzeye çıkararak kullanıcı tercihlerini gerçek zamanlı olarak analiz eder ve kişiselleştirilmiş içerik sunar. Bu özellik, kullanıcıların ilgisini çeker ve markaların yaratıcı, yankı uyandıran gönderilerle viral duruma ulaşmasına yardımcı olur.

Ancak başarı, topluluk kurallarına ve marka değerlerine uygun, net bir sosyal medya politikası izlemeye bağlıdır.

Platformun kullanıcı tarafından oluşturulan içerik kültürü, otantik etkileşimleri teşvik ederek markalar ve hedef kitleleri arasında gerçek bağlantılar kurulmasını sağlar. Bu benzersiz keşif mekanizması, sayısız marka odaklı trendin ortaya çıkmasına yol açarak görünürlük ve alaka düzeyini artırır.

🔍 Biliyor muydunuz? TikTok'un algoritması, sosyal medyadaki en gelişmiş algoritmalardan biri olarak bilinir. Kullanıcı davranışlarını, tercihlerini ve duygularını analiz ederek, kullanıcıların uzun süre ilgisini çeken içerikler sunar.

Z kuşağı ve milenyum kuşağı kitlelerine erişim

TikTok'un demografik yapısı Z Kuşağı ve Y Kuşağı'na yöneliktir. Dijital dünyaya hakim bu gruplar, TikTok'un desteklediği özgünlük, yaratıcılık ve yenilikçiliğe değer verir.

Bu markalar platformu kullanarak güven oluşturuyor, sadakati teşvik ediyor, genç nesillerin satın alma gücünden yararlanıyor ve tüketici trendlerini şekillendiriyor.

TikTok'un ekosistemi, markalara anlamlı etkileşimler oluşturmak, erişimlerini genişletmek ve gelişen pazarlama trendlerinin önünde kalmak için ihtiyaç duydukları araçları da sunar.

🔍 Biliyor muydunuz? Genç kitleye ulaşmak için markalar, meydan okumalar, kamera arkası görüntüleri veya kullanıcılar tarafından oluşturulan videolar gibi ilgi çekici içerikler kullanıyor.

TikTok'ta Başarılı Markalar

TikTok'ta en iyi performansı gösteren markaların başarısını şekillendiren farklı taktikler, kampanyalar ve trendlere derinlemesine bir bakış.

Her marka, hedef kitlesiyle rezonansa girmek ve etkileşimi en üst düzeye çıkarmak için benzersiz bir yaklaşım kullanıyor. 🎯

1. ClickUp

İK'yı İK'ya bildirebilir misiniz? #corporatehumor #officehumor @ClickUp @ClickUp @ClickUp

ClickUp, TikTok'un yaratıcılık odaklı ekosistemini kullanarak genç, teknoloji meraklısı kitlelerin ilgisini çekiyor ve onları bilgilendiriyor. Trend olan biçimlerden ve işyerine özgü mizahı kullanarak uygulamanın verimlilik sorunlarını nasıl çözdüğünü gösteriyor.

Daha çok değil, daha akıllı çalışın ve ClickUp ile finansal verimliliği en üst düzeye çıkarın gibi kampanyalar, popüler sesler ve memler kullanarak TikTok kültürüyle kusursuz bir uyum sağlarken, özelliklerini de ustaca sergiliyor.

ClickUp ayrıca influencer'larla işbirliği yapıyor ve görsel hikaye anlatımına uygun, kısa eğitimler veya ş Akışı ipuçları gibi görsel olarak çekici, kolay anlaşılır içerikler kullanıyor.

Örneğin, bir ürün lansmanına verilen en iyi tepkiyi gösteren ClickUp'ın viral videosunu izleyin!

📌 Önemli nokta: ClickUp, trend olan içerikleri, iş ortamına uygun mizahı ve hikaye anlatımını kullanarak özelliklerini doğal bir şekilde öne çıkarırken hedef kitlesiyle bağlantı kuruyor.

2. Chipotle

kostümünüzün ne olduğunu sormak bile gerekmeyecek 👻 kostüm giyip Rewards üye ID'nizi taradığınızda BUGÜN 6 $'lık bir ana yemek kazanın pssst: ödül üyeliği ve kostüm gereklidir. 31/10/24, saat 15:00'ten kapanışa kadar. misafir başına bir adet ile sınırlıdır. sadece şahsen katılabilirsiniz. vergi hariçtir. tüm şartlar: chipotle. com/boorito

kostümünüzün ne olduğunu sormak zorunda bile kalmayacaklar 👻 kostüm giyip Rewards üye ID'nizi taradığınızda BUGÜN 6 $'lık bir ana yemek kazanın pssst: ödül üyeliği ve kostüm gereklidir. 31/10/24, 15:00'ten kapanışa kadar. misafir başına bir sınır vardır. sadece şahsen. vergi hariç. tam şartlar: chipotle. com/boorito

Popüler bir Meksika yemek zinciri olan Chipotle, sürdürülebilirlik ve topluluk katılımını birleştiren etkileşimli kampanyalarla kullanıcılarıyla bağlantı kuruyor.

"Real Foodprint Tracker" özelliği, kullanıcıların siparişlerinin çevresel faydalarını görmelerini sağlar ve Bill Nye'nin yer aldığı yaratıcı kampanyalarla tanıtılır.

Ayrıca, "The #ChipotleRoyalty Challenge" gibi geçmişteki meydan okumalar, hayranları Chipotle'ın menüsündeki en iyi ürünleri sipariş ederek paylaşmaya davet ediyor. Marka, erişimini genişletmek için David Dobrik gibi influencer'larla da iş birliği yaptı.

Örneğin, Chipotle'nin burrito ve kase ürünlerini tanıtan " it's a lifestyle " adlı viral videosu.

📌 Önemli nokta: Chipotle, sürdürülebilirlik kampanyaları, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik (UGC) ve ünlülerle ortaklıklar kurarak marka sadakati oluşturuyor.

3. Ryanair

Ryanair'in TikTok stratejisi, genç izleyicilerin ilgisini çekmek için mizah ve samimiyeti kullanıyor. Eğlenceli bir üslup benimsiyor ve trend olan sesleri kullanarak düşük bütçeli imajını komik bir avantaja dönüştürüyor.

Havayolu şirketi, içeriklerini tanınabilir hale getirmek için mizahi filtreler, özellikle de viral bir unsur haline gelen antropomorfik uçak yüzü kullanıyor. Ayrıca, Z kuşağı izleyicilerinin ilgisini çeken, kendileriyle özdeşleştirebilecekleri senaryolara ve alaycı şakalara odaklanıyor.

ryanair 101 🐐 #ryanair

ryanair 101 🐐 #ryanair

📌 Önemli nokta: Ryanair, benzersiz ve akılda kalıcı görseller kullanarak Millennial ve Z kuşağını hedefleyen pazarlama faaliyetlerinde mizah ve samimiyeti kullanıyor.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Zach King'in süpürge sopası videosu, 2,3 milyardan fazla görünümle TikTok'un en çok izlenen videosu oldu.

4. NBA

NBA, TikTok'u en erken benimseyenlerden biri oldu ve bu platformun benzersiz etkileşim stilini ustaca kullanmayı başardı. Instagram hesapları maçların önemli anlarına odaklanırken, derneğin TikTok hesabı daha ilgi çekici ve izleyicilerle daha kolay bağ kurabilen bir yaklaşım sergiliyor.

Mizah, memler ve motivasyonel içerikleri harmanlayarak, özellikle Z kuşağı olmak üzere basketbol hayranlarının sporla bağlantı kurabileceği bir alan yaratıyorlar. NBA ayrıca, trend olan sesler ve takım maskotlarının dans hareketlerini sergiledikleri dramatik antrenman videoları da yayınlıyor.

Ja Morant İKİNCİ 360° finişini yaptı 🤯 #NBA #Basketbol #NBAHighlights #JaMorant #MemphisGrizzlies

📌 Önemli nokta: NBA, basketbol hayranlarının ilgisini çekmek için mizah, memler ve ilhamı bir araya getirirken, oyuncuların ve maskotların kişiliklerini de sergiliyor.

5. Gymshark

Gymshark, TikTok'ta 4,4 milyondan fazla takipçi ve 65,7 milyon beğeni topladı. Fitness markası, güçlü bir topluluk oluşturmak için influencer pazarlamasını kullanıyor. Çevrimiçi fitness topluluğuna doğrudan hitap eden, ilgi çekici ve yüksek kaliteli içerikler oluşturuyor.

Gymshark, açıkça tanıtım amaçlı reklamlara güvenmek yerine UGC'ye odaklanıyor. Eğlenceye odaklanarak izleyicilerle organik bir bağlantı kuruyor.

babam geldi. @Chris Bumstead #cbum #gym #Gymshark

📌 Önemli nokta: Gymshark, kullanıcılar tarafından oluşturulan özgün içerik ve influencer işbirlikleri ile topluluğunu güçlendiriyor.

6. Red Bull

1987 yılında kurulan enerji içeceği şirketi Red Bull, TikTok platformunu genç kitlelerle bağlantı kurmak için kullanıyor. Bu demografik grup, aksi takdirde Monster veya Tenzing gibi rakiplere yöneliyor, bu da TikTok'u marka için stratejik bir pazarlama aracı haline getiriyor.

TikTok stratejileri, doğrudan ürün tanıtımından ziyade marka oluşturmaya odaklanıyor.

6,7 milyondan fazla takipçisi olan Red Bull'un TikTok'u, aksiyon sporlarını, maceralı başarıları ve benzersiz marka hikayelerini öne çıkaran büyüleyici, uzun biçimli video içeriklerine sahiptir.

bunu kim tekrar tekrar dinliyor? 😍 🚲: @georgentavou #redbull #givesyouwiiings #bike #bmx #biketricks

📌 Önemli nokta: Red Bull, hedef kitlesiyle güçlü bir bağlantı kurmak için doğrudan ürün tanıtımı yerine hikaye anlatımına ve aksiyon dolu görsellere odaklanıyor.

7. Taco Bell

Taco Bell, izleyicilerinin ilgisini çeken kısa, eğlenceli ve samimi videolar oluşturur. Videolarında genellikle mizah ve popüler kültür referansları kullanır.

Şirket, kullanıcıları ödüllere kaydolmaya ve ücretsiz yemek kazanmaya teşvik ederek, eğlenceyi müşteri etkileşimi ile sorunsuz bir şekilde harmanlayarak teşvik ediyor.

İngiliz moda ikonu Victor Kunda ve ilginç "Mexican Pizza: The Musical" gibi oluşturucularla yapılan işbirlikleri, Taco Bell'in varlığını daha da güçlendiriyor. Şirket ayrıca TV reklamları için dikey video biçimleri üretiyor ve belirli menü öğeleriyle ilgili hashtag yarışmaları düzenliyor.

yes way girl, 19 Aralık'tan itibaren izlenebilir

yes way girl, 19 Aralık'tan itibaren izlenebilir

📌 Önemli nokta: Taco Bell, mizah, influencer işbirlikleri ve hashtag challenge gibi etkileşimli TikTok özellikleriyle eğlenceli ve ilgi çekici olmayı başarıyor.

8. Netflix

Netflix, TikTok hesabını hikaye anlatımı, trend sesler ve özel ön izlemelerle programlar için heyecan yaratmak amacıyla kullanıyor. İçeriklerden klipler ve teaser'lar paylaşarak ilgi uyandırıyor ve izleyicilere kamera arkasına erişim imkanı sunuyor. Ayrıca, izleyicilerin ilgisini çekmek için kısa ve TikTok'a uygun fragmanlar oluşturuyor.

Ayrıca Netflix, düetler, soru-cevaplar ve anketler gibi etkileşimli içerikler sunarak hayranlarının katılımını artırıyor.

Popüler karakterler genellikle videolarında ön plana çıkar, hayranların favori programlarına bağlı kalmalarını sağlar ve gelecek sezonlar için heyecan yaratır.

Margot bu sahnede kaç kez karakterinden çıktı acaba 😂 #Barbie Avustralya ve ABD'de satışta #austok #netty

Margot bu sahnede kaç kez karakterinden çıktı acaba 😂 #Barbie Avustralya ve ABD'de satışta #austok #netty

📌 Önemli nokta: Netflix, dizilerini ön izlemeler, hayran etkileşimleri ve trend sesler ile kişisel, paylaşılabilir TikTok hikayelerine dönüştürüyor.

9. Nickelodeon

Nickelodeon'un TikTok stratejisi, influencer işbirlikleri ve yaratıcı etkileşimlerle gelişiyor. Influencer'ların marka mesajlarına sadık kalarak kendi güçlü yönlerine uygun içerikler oluşturmalarını sağlıyor.

Marka, popüler trendleri, hashtag'leri ve viral meydan okumaları kullanarak yeni programları ve etkinlikleri tanıtıyor. Çok bölümlük diziler ve trend olan sesler, izleyici tutma oranını artırıyor.

Nickelodeon ayrıca, erişimi en üst düzeye çıkarmak için TikTok videolarını platformlar arasında çapraz tanıtım yapıyor.

#Dora'yı alt ediyorsunuz!

📌 Önemli nokta: Nickelodeon, influencer ortaklıkları, viral meydan okumalar ve çoklu platform içerik entegrasyonları ile trendlere ayak uydurmaya devam ediyor.

10. Spikeball

Spikeball, kullanıcılar tarafından oluşturulan ve profesyonel içerikler aracılığıyla gerçek hikayeler paylaşıyor ve genellikle oyuncuların ve evcil hayvanlarının oyundan keyif aldığını gösteriyor.

Ayrıca, içeriğini kullanarak takipçilerini oyun hakkında bilgilendiriyor ve etkileşimi ve ürün satışlarını artırıyor. Çabaları sonucunda 1,3 milyon takipçi, 24,8 milyon beğeni ve 200 milyondan fazla görünüm elde ettiler.

Kendi kendine yapma çabasını saygı duyuyorum, ama biri onlara SpikeBuoy setimizi göstersin🙈

Kendi kendine yapma çabasını saygı duyuyorum, ama biri onlara SpikeBuoy setimizi göstersin🙈

📌 Önemli nokta: Spikeball, özgünlüğü ve platforma özgü hikaye anlatımını birleştirerek hedef kitlesine uygun ilgi çekici içerikler oluşturuyor.

🔍 Biliyor muydunuz? TikTok, 2017 yılında uygulama ile birleştirilmeden önce Musical.ly olarak biliniyordu. Bu marka değişikliği, TikTok'un popülerlik kazanmasına ve daha geniş bir kitleye ulaşmasına yardımcı oldu.

11. Duolingo

Duolingo, maskotu Duo'nun başrolde olduğu, mizah, samimiyet ve trendlere duyarlı içeriklerle karakterize edilen "çılgın" bir pazarlama stilini benimsiyor.

Taktik olarak trend jacking'i kullanıyor ve Squid Game gibi popüler kültür referanslarından ünlülerin memlerine kadar viral trendlere atlıyor. Duolingo'nun Google Translate ile devam eden kavgası, takipçilerin de heyecanla beklediği tekrarlayan bir tema oluşturuyor.

dersi atlarsan bir yıldız veririm | ib: @SassyChannie #dti #dresstoimpress #duolingo

dersi atlarsan bir yıldız veririm | ib: @SassyChannie #dti #dresstoimpress #duolingo

📌 Önemli nokta: Duolingo, mizah, trendleri takip etme ve izleyicilerin kendilerini özdeşleştirebilecekleri maskotların yer aldığı hikaye anlatımıyla izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

12. Scrub Daddy

Scrub Daddy, ürünlerini TikTok'ta bir sansasyon haline getirmek için UGC'ye güvendi. Hayranlarını, Scrub Daddy süngerini içeren temizlik püf noktalarını platformdaki temizlik yarışmalarıyla paylaşmaya teşvik ediyor.

Ayrıca, "temizlik öncesi ve sonrası dönüşümler" gibi görsel olarak tatmin edici ASMR içerikleri ile izleyicilerin ilgisini çekiyor.

Nemli bir toz bezi... Kim düşünürdü ki? 🤔 #scrubdaddy #smile #cleantok #cleaningtiktok #americasfavoritesponge #dampduster

📌 Önemli nokta: Scrub Daddy, kullanıcılar tarafından oluşturulan içerik ve görsel olarak ilgi çekici ASMR dönüşümleriyle temizliği eğlenceli ve tatmin edici hale getiriyor.

13. The Washington Post

ABD'nin en tanınmış gazetelerinden biri olan Washington Post, kuru haber konularını ilgi çekici ve daha erişilebilir hale getiriyor. TikTok hesapları, Fransa'nın emeklilik yaşını yükseltmesi veya Silikon Vadisi Bankası'nın çöküşü gibi karmaşık hikayeleri kısa, anlaşılır ve genellikle eğlenceli ama eğitici videolara dönüştürüyor.

1,8 milyondan fazla takipçisiyle, gazetecilik titizliğini genç kitleler için eğlenceli ve konuşma tarzında bir üslupla harmanlıyorlar.

ABD Temyiz Mahkemesi Cuma günü, ABD hükümetinin Çin hükümetinin TikTok'a Amerikalıların verilerini ifşa etmesi veya gördüklerini etkilemesi için baskı yapabileceği ulusal güvenlik riski nedeniyle TikTok'u yasaklama yetkisine sahip olduğunu savunan Adalet Bakanlığı'nın tarafını tuttu. TikTok'un ana şirketi ByteDance, Çin merkezli bir şirkettir.

ABD Temyiz Mahkemesi Cuma günü, ABD hükümetinin Çin hükümetinin TikTok'a Amerikalıların verilerini ifşa etmesi veya gördüklerini etkilemesi için baskı yapabileceği ulusal güvenlik riski nedeniyle TikTok'u yasaklama yetkisine sahip olduğunu savunan Adalet Bakanlığı'nın tarafını tuttu. TikTok'un ana şirketi ByteDance, Çin merkezli bir şirkettir.

📌 Önemli nokta: The Washington Post, karmaşık haberleri eğlenceli, kısa videolara dönüştürerek izleyicilerin ilgisini çekiyor ve paylaşımlarını kolaylaştırıyor.

14. Fenty Beauty

Pop şarkıcısı Rihanna'nın sahibi olduğu cilt bakımı ve kozmetik etiketi Fenty Beauty, güzellik markalarının TikTok stratejisini doğru uygulayan harika bir örnektir.

Popülerliğine rağmen, markanın kurucusu biraz arka planda kalıyor ve içerik, ürünleri incelemek için çoğunlukla en popüler güzellik influencer'larına güveniyor. Bu yaklaşım, içeriğe ayrıcalık ve prestij katarken, içerik TikTok'un tarzına uygun akıcı geçişler ve yaratıcı düzenlemelerle profesyonelce üretiliyor.

@Rihanna tüm sezon boyunca mükemmel kırmızı dudakları ile göz kamaştırıyor 💋 #TracedOut Pencil Lip Liner ve #IconVelvet Liquid Lipstick'in "The MVP" rengini kullanıyor. Bu evrensel kırmızı renk herkese harika yakışıyor (ve hissettiriyor!) 💯 TikTok'ta #lipcombo'yu takip edin ♥️

@Rihanna tüm sezon boyunca mükemmel kırmızı dudakları ile göz kamaştırıyor 💋 #TracedOut Kalem Dudak Kalemi ve #IconVelvet Sıvı Rujun "The MVP" rengini kullanıyor. Bu evrensel kırmızı renk herkese harika yakışıyor (ve hissettiriyor!) 💯 TikTok'ta #lipcombo'yu takip edin ♥️

📌 Önemli nokta: Fenty Beauty, en iyi güzellik influencer'larıyla işbirliği yaparak özgün ürün incelemeleri sunan cesur içerikler oluşturuyor.

15. Nike

Nike'ın TikTok stratejisi basit ama etkili.

Marka, ayrıntılı biyografilere veya süslü feed tasarımlarına güvenmek yerine, ürünlerini ve ikonik durumunu öne çıkararak spor ayakkabılar ötesinde değer odaklı içerik sunuyor.

Fitness ipuçlarından yaşam tarzı ilhamlarına ve hayırseverlik odaklı mesajlara kadar Nike, hedef kitlesinin ilgisini çeken içerikler sunuyor. Geçişler ve video efektleri kullanıyorlar, ancak bunu rahat ve doğal bir tarzda yapıyorlar.

Kazanmak kolay değildir, ancak @Vini Jr. bunu başarmak için doğru hamleleri yapıyor. Savunmacıları, engelleri ve şüpheleri aşarak zirveye kadar dans ediyor. #NikeFootball

Kazanmak kolay değildir, ancak @Vini Jr. bunu başarmak için doğru adımları atıyor. Savunmacıları, engelleri ve şüpheleri aşarak zirveye kadar dans ediyor. #NikeFootball

📌 Önemli nokta: Nike, fitness ipuçları, yaşam tarzı temaları ve viral video efektlerini kusursuz bir şekilde harmanlayan ilham verici içeriklerle markasının prestijini sergiliyor.

💡 Profesyonel İpucu: TikTok'ta büyümenin sırrı, 15 saniyeden kısa videolar oluşturmaktır. Bu videolar, dikkatleri hızlıca çekip izleyicileri videonun tamamını izlemeye teşvik ettiği için en yüksek performans gösteren videolar arasındadır.

16. Maybelline

Maybelline, ürün serisini TikTok'ta favori haline getirmek için influencer'ları ve trendleri kullanıyor. Marka, güzellik influencer'larının yönettiği adım adım makyaj videoları içeren eğitimler hazırlıyor.

Ayrıca, platformdaki popüler meydan okumaları ürünleri sergilemek için uyarlar.

Görünüşler ve dedikodular, yargılamadan 😂💗 #welistenanddontjudge #maybellinepartners @Danya Villalobos @KBell 🫶🍒 @Michelle @nasochami @Amy Nguyen 🤍 @lex @Alexis Leianna @Kripa Patel Joshi @ ₊˚✧ Isabella! ✧˚₊ @aakubii 🫶🏿

Görünüşler ve dedikodular, yargılamadan 😂💗 #welistenanddontjudge #maybellinepartners @Danya Villalobos @KBell 🫶🍒 @Michelle @nasochami @Amy Nguyen 🤍 @lex @Alexis Leianna @Kripa Patel Joshi @ ₊˚✧ Isabella! ✧˚₊ @aakubii 🫶🏿

📌 Önemli nokta: Maybelline, adım adım öğreticileri viral trendlerle birleştirerek ürün serisini TikTok'un vazgeçilmezlerinden biri haline getiriyor.

17. Dunkin Donuts

Dunkin Donuts, yaratıcı influencer işbirlikleriyle Z kuşağı kitlesine ulaşıyor. TikTok yıldızı Charli D'Amelio ile işbirliği yapan Dunkin, onun adını taşıyan özel içecekler piyasaya sürerek, onun geniş takipçi kitlesi arasında marka bilinirliğini artırdı.

Dunkin, halihazırda hayranları olan TikTok oluşturucularına markalı ürünler göndererek otantik etkileşimi teşvik etti.

Marka, Sugarplum Macchiato gibi canlı ve Instagram'a uygun ürünleri piyasaya sürerek platformun kültürünü anladığını bir kez daha kanıtladı.

~tablo gösterilir~

~tablo gösterilir~

📌 Önemli nokta: Dunkin Donuts, influencer odaklı kampanyalar, kişiselleştirilmiş ürünler ve trend ürün yenilikleriyle etkileşimi artırıyor.

18. Kabak

Evcil hayvan sigorta şirketi Pumpkin, geleneksel sigorta pazarlamasının senaryosunu tersine çeviriyor. TikTok'u kullanarak sevimli evcil hayvan resimleri ve evcil hayvan bakımıyla ilgili pratik ipuçları paylaşıyor.

İlgi çekici kısa videolar, tutarlı bir anlatım ve yüksek kaliteli görsellerle marka, kendini bilgilendirici bir kaynak ve evcil hayvanların refahının savunucusu olarak konumlandırıyor.

Tatil sezonu yaklaşıyor, bu da tatil seyahatleri demek ✈️ Bu tatil sezonunda köpeğinizi yanınızda götürecekseniz, uçuşunuzun sorunsuz ve kolay geçmesi için bu videoyu izleyerek faydalı ipuçları alabilirsiniz. İyi yolculuklar ve mutlu tatiller! #dogtok #dogsoftiktok #miniaussie #travelingwithdogs

Tatil sezonu yaklaşıyor, bu da tatil seyahatleri demek ✈️ Bu tatil sezonunda köpeğinizi yanınızda götürecekseniz, uçuşunuzun sorunsuz ve kolay geçmesi için bu videoyu izleyerek faydalı ipuçları edinebilirsiniz. İyi yolculuklar ve mutlu tatiller! #dogtok #dogsoftiktok #miniaussie #travelingwithdogs

📌 Önemli nokta: Pumpkin, bilgilendirici hikaye anlatımını duygusal çekicilikle dengelemek için sevimli evcil hayvan içerikleri ve pratik bakım ipuçları paylaşıyor.

🔍 Biliyor muydunuz? Popüler sesleri ve müzik parçalarını kullanan markalar, keşfedilebilirliklerini önemli ölçüde artırıyor. Güncel kalmak için TikTok'un trend sesler bölümünü kontrol edin.

19. Pretty Little Thing

Popüler giyim markası Pretty Little Thing (PLT), TikTok'ta güçlü bir sosyal medya varlığı oluşturmuştur. Influencer işbirlikleri, görsel olarak çekici içerikler ve ilgi çekici kampanyalar kullanmaktadır. Markanın stratejisi, influencer'larla ortaklık kurmak ve marka kimliğini güçlendirmek için canlı pembe tonları ve yüksek kaliteli görseller kullanmaktır.

Marka, takipçileri için interaktif yarışmalar da düzenliyor.

PLT, önemli indirimler ve 10.000 dolarlık hediye çekilişi içeren Black Friday'e bir twist katan #PinkFridayWithPLT gibi kampanyalar gerçekleştirdi. Bir başka başarılı kampanya ise, Britney Spears'ın ikonik kıyafetlerini Halloween için yeniden yarattıkları #BritneyChallenge oldu.

Bekleyin… @Aisha Mian 🤍✨ #pltgirlstrip #miantwins

📌 Önemli nokta: PLT, etkileşimli kampanyalar, influencer ortaklıkları ve çarpıcı marka görselleriyle takipçilerinin ilgisini çekiyor.

20. Crocs

Crocs, ikonik durumunu korumak için güncel moda trendlerinden ve influencer odaklı pazarlamadan yararlanıyor. Moda influencer'larıyla işbirliği yaparak, imza niteliğindeki ayakkabılarının modern ve şık kıyafetleri nasıl tamamladığını vurguluyor.

Marka ayrıca viral TikTok challenge'larına katılarak ürünlerinin çok yönlülüğünü eğlenceli ve samimi bir şekilde sergiliyor.

ücretsiz unboxing asmr'ın keyfini çıkarın 💆 teşekkürler @Bree Kish #croctok #asmr #unboxing #tatil

ücretsiz unboxing asmr'ın keyfini çıkarın 💆 teşekkürler @Bree Kish #croctok #asmr #unboxing #tatil

📌 Önemli nokta: Crocs, moda influencer'ları ve TikTok challenge'ları ile güncelliğini ve tazeliğini koruyor, genç kitleler için çok yönlülüğünü ve stilini öne çıkarıyor.

🔍 Biliyor muydunuz? Çin'de TikTok, Douyin olarak bilinir. Yerel kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış ayrı bir sürüm olarak çalışır.

Yenilikçi Kampanya Örnekleri

TikTok kampanyaları, geleneksel pazarlamaya çok ihtiyaç duyulan eğlenceyi katıyor. Markalar, yaratıcı hashtag yarışmaları ve etkili influencer işbirlikleri ile denemeler yapabilir.

Bu bölümde, platformda iz bırakan bazı TikTok marka kampanyalarına göz atacağız. 📃

Nissan

Yeni SUV modeli Ariya'yı tanıtmak için Nissan, TikTok kullanıcılarını telaffusa odaklı bir AR filtre oyununa katılmaya davet eden etkileşimli bir kampanya başlattı. Şirket, bu işi tamamlamak için 1.500 oluşturucu ile ilk TikTok kampanyasını başlattı.

TBWA\Chiat\Day, New York tarafından geliştirilen kampanya, ünlülerin izleyicilere "Ariya" gibi sıkça yanlış telaffuz edilen isimleri doğru şekilde telaffuz etmeyi öğreten "Telaffuz Dersleri" videolarını içeriyordu

Tua Tagovailoa, Anna Faris, Idina Menzel, Bam Adebayo, Josh Duhamel ve QuinnXCII gibi oluşturucuların yer aldığı bir özellik.

Hashtag #HowDoYouSayAriya 122,5 milyon görünüm elde ederken, kampanyanın derleme videosu 22,9 milyon görünüm elde ederek kampanyanın geniş kitlelere ulaştığını gösterdi.

📌 Önemli noktalar: AR teknolojisi, ünlülerin desteği ve TikTok oluşturucularıyla etkileşim kurmak, önemli ölçüde kitle etkileşimi ve görünürlük sağlayabilir.

e. l. f Cosmetics

e. l. f Cosmetics, TikTok kullanıcılarının akılda kalıcı dans ve müziğe olan sevgisini keşfederek iki orijinal jingle oluşturdu: Eyes. Lips. Face. ve Eyes. Lips. Face. Safe. Bu jingle'lar viral oldu ve kullanıcıları hem çevrimiçi hem de kulüpler gibi gerçek mekanlarda dans etmeye ilham verdi.

Bu ivmeyi sürdürmek için *Eyes. Lips. Famous. adlı bir reality şov başlattılar. Şovun kazananları bir güzellik kampı deneyimi, bir yıllık ücretsiz ürünler ve 5.000 dolarlık sponsorluk kazanacak.

📌 Önemli noktalar: Viral müzik kullanmak, dijital ve gerçek hayattaki etkileşimi birleştirmek ve kampanya hikayelerini yaratıcı bir şekilde genişletmek.

ASOS

ASOS, 25 oluşturucu ile iş birliği yaparak ABD ve Birleşik Krallık'ta dikkat çeken #AySauce kampanyasını başlattı ve izleyicileri en sevdikleri üç kıyafeti sergilemeye teşvik etti.

Üç haftalık kampanya, öncelikle sosyal olarak aktif genç demografik grupları hedefledi ve katılımcılara içeriklerinin TikTok'un TopView'unda öne çıkma, sonuçları keşfetme ve ASOS reklamlarında yer alma şansı sundu.

Bu girişimin ötesinde, ASOS feed içi reklamlara yatırım yaptı ve Byte ile işbirliği yaparak sanal filtreler ve markalı efektler gibi artırılmış deneyimler yaratarak erişimini ve etkileşimini artırdı.

📌 Önemli noktalar: Oluşturucu ortaklıklarını AR özellikleri ve etkileşimli meydan okumalarla birleştirmek, yüksek düzeyde katılım ve marka bilinirliği sağlar.

TikTok'ta Marka Erişiminin Artırılması

TikTok'ta markanızın erişimini artırmak için, trend olan temalara uygun ve kullanıcı profilinizle rezonansa giren özgün ve ilgi çekici içerikler oluşturmalısınız. Ayrıca, feed içi reklamlar, markalı efektler ve hashtag challenge'lar gibi ortaklıklar ve reklamcılık araçlarını da keşfedebilirsiniz.

Düşündüğünüz kadar zor değil. Erişiminizi genişletmek için pazarlama kontrol listenize ekleyebileceğiniz bazı temel stratejilere göz atalım. 💫

TikTok'un algoritmasından yararlanın

Paylaşımlar ve yorumlar gibi etkileşimleri tetikleyen dikkat çekici videolar oluşturarak TikTok'un güçlü algoritmasından yararlanın.

Algoritma, kullanıcı etkileşimlerine, video bilgilerine ve cihaz ayarlarına göre içeriğe öncelik verir. Erişiminizi optimize etmenin bazı temel yolları şunlardır:

İlk birkaç saniyede dikkat çeken ilgi çekici içerikler oluşturun

İçeriklerin görünürlüğünü artırmak için beğeniler, yorumlar ve paylaşımlar dahil olmak üzere etkileşimleri teşvik edin

Aktif bir kullanıcı olduğunuzu göstermek için düzenli olarak paylaşım yapın

İçerik performansını izlemek ve iyileştirmeler yapmak için TikTok analiz araçlarını deneyin. Görünüm, beğeni, paylaşım ve hedef kitle demografisi gibi metrikleri analiz ederek en iyi sonuçları veren unsurları belirleyin ve zaman içinde stratejilerinizi geliştirin.

Uygulamanın yerleşik düzenleme araçları, izleyicilerinizin ilgisini çeken görsel olarak çekici içerikler oluşturmanıza yardımcı olur. CapCut ve Movavi Video Editor gibi harici araçlar, yüksek kaliteli videolar oluşturmak için geniş bir şablon, efekt ve sorunsuz müzik entegrasyonu aralığı sunar.

Filtreler, geçişler ve metin katmanları gibi özelliklerle görsellerinizi geliştirin ve içeriğinizi daha dinamik ve profesyonel hale getirin.

🤝 Hatırlatıcı: Yeni kitlelere ulaşmak için, "Sizin İçin" sayfasında görünme şansınızı artırmak amacıyla kısa, yüksek kaliteli, güçlü görsellere sahip, net altyazılı ve anında etkileşim sağlayan (örneğin dikkat çekici girişler) videolar oluşturun.

İlgi çekici içerikler oluşturun

Hedef kitlenizin ilgisini çekmek için ilgi çekici içerikler oluşturmalısınız. Peki ama nasıl? Odaklanmanız gerekenler:

Hikaye anlatımı

Eğitimler ve nasıl yapılır videoları

Mizah ve trendler

ClickUp Brain, içerik oluşturmayı kolaylaştırmanıza yardımcı olan çok yönlü bir sosyal medya AI aracıdır. Fikirler, içgörüler ve ilham için merkezi bir hub sağlar. Yaratıcı videolar, TikTok fikirleri, altyazı yazma veya hashtag stratejileri tasarlama gibi işlemleri yaparken, AI destekli asistan süreci basitleştirir.

ClickUp Brain ile altyazılar oluşturun, video fikirleri üretin ve viral içerikler planlayın

Tek yapmanız gereken, ClickUp Brain'e bir içerik fikri veya konu girmek; size hedef kitlenizin ilgisini çekecek akılda kalıcı başlıklar, video konseptleri ve trendler gibi size özel öneriler sunacaktır.

⚙️ Bonus: AI kullanarak içerik oluşturmayı otomatikleştirmeyi öğrenin.

Influencer'larla iş birliği yapın

Markanızın değerleri ve hedef kitlesiyle uyumlu TikTok influencer'larıyla işbirliği yapın. Influencer'lar takipçileriyle güven ilişkisi kurmuşlardır, bu da onların referanslarının çok etkili olmasını sağlar. Şunları kullanabilirsiniz:

Sponsorlu içerik

Markalı meydan okumalar

Influencer devralmaları

💡 Profesyonel İpucu: Başka bir videonun yanında performans sergileyebileceğiniz "Duets" ve başkalarının kliplerini kendi içeriğinize ekleyebileceğiniz "Stitch" özelliklerini kullanabilirsiniz. Bu, oluşturucular arasında işbirliğini ve etkileşimi teşvik eder.

Hashtag'ler, içeriği kategorize etmek ve trendlerle etkileşim kurmak için güçlü TikTok pazarlama araçlarıdır. Başlıklarınıza üç ila beş adet iyi seçilmiş hashtag eklemek, gönderinizi karmaşık hale getirmeden görünürlüğü en üst düzeye çıkarmak için mükemmel bir denge sağlar.

Markanızın sesine ve trend olan içeriğe uygun etiketlere odaklanın. TikTok'un Yaratıcı Merkezi, otomatik tamamlama özellikleri ve rakip analizi gibi araçları kullanarak alakalı hashtag'leri bulun.

💡 Profesyonel İpucu: Etki alanınızı etkili bir şekilde artırmak için alaka düzeyini koruyarak farklı hashtag kombinasyonlarını deneyin.

Takipçilerle aktif olarak etkileşim kurun

Yorumlara yanıt vererek, meydan okumalara katılarak veya canlı oturumlar düzenleyerek hedef kitlenizle etkileşim kurun. Gerçek bağlantılar kurmak, sadakati güçlendirir ve büyümeyi destekler.

Ayrıca aşağıdakilerle hedef kitlenizle bağlantı kurabilirsiniz:

Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği takdir etmek

Sorular veya anketlerle konuşma başlatma

Geri bildirimlere dayalı içerik oluşturma

İçeriği planlayın ve yayın programı oluşturun

Sosyal medya proje yönetimi araçlarını kullanarak yayın programınızda tutarlılığı ve düzeni koruyun.

Bu mükemmel uygulamalardan biri de ClickUp Pazarlama Yazılımı. 🤩

İçerik takvimleri planlamanıza, ilerlemeyi izlemenize ve TikTok'ta etkileşimi sürdürmek için çok önemli olan zamanında yayınlamayı sağlamanıza yardımcı olacaktır.

TikTok stratejinizi desteklemek için bazı özelliklerine göz atalım. ⚒️

ClickUp Belgeleri

Farklı TikTok kampanyaları için ClickUp Belgeleri içinde iç içe sayfalar oluşturun

ClickUp Belgeleri, TikTok içeriği üzerinde çalışan takımlar için mükemmel bir işbirliği aracıdır. Fikirleri gözden geçirme ve geliştirme sürecini tek bir yerde merkezileştirir.

Bulut tabanlı esnekliği sayesinde, kampanya planlarını düzenlemek, video senaryoları hazırlamak veya içerik takvimleri oluşturmak için belgeler oluşturabilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

İç içe sayfalar özelliği, incelemeleri hiyerarşik olarak yapılandırmanıza ve uzun TikTok kampanyalarını yaratıcı özetler, hashtag listeleri ve yayın programları gibi yönetilebilir bölümlere ayırmanıza olanak tanır.

Ayrıca, herkesin aynı çizgide kalmasını sağlamak için takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirsiniz.

TikTok kampanyaları hazırlarken, takımlar video taslaklarını, analizleri veya belirli görevleri doğrudan Docs'a ekleyerek incelenmesi için paylaşabilir.

ClickUp Sohbet

ClickUp Sohbet ile tüm pazarlama konuşmalarınızı tek bir alanda tutun

ClickUp Sohbet, TikTok stratejinizi takımınızla tartışmak için mükemmel bir araçtır. Platformda trend olan TikTok meydan okumaları, video fikirleri veya influencer işbirlikleri üzerinde doğrudan işbirliği yapabilirsiniz.

Ayrıca, bu konuşmaları gönderileri planlama, video içeriği oluşturma veya etkileşim metriklerini analiz etme gibi görevlerle ilişkilendirin.

Yapay zeka destekli özellikleriyle, konuşmalarınızdan görev oluşturmayı otomatikleştirerek önemli ölçüde zaman kazanabilirsiniz.

ClickUp ile net eylem öğeleri atayın Yorumları atayın

Takımınızla TikTok içeriği oluşturmak için işbirliği yaparken, ClickUp Yorumları Atama özelliğini kullanarak sorumlu takım üyelerine belirli görevler veya geri bildirimler atayabilirsiniz. Bu, her şeyin düzenli kalması için Belgeler içinde gerçekleşir.

Örneğin, birisi bir video yayınlanmadan önce incelenmesi veya bir başlığın onaylanması gerekiyorsa, bu görevi o kişiye atayabilir ve böylece hızlı takip ve hesap verebilirlik sağlayabilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panelleri

ClickUp Gösterge Panelleri ile kampanya istatistiklerini ve ilerlemeyi görselleştirin

ClickUp Gösterge Panelleri, özelleştirilebilir kartlarla TikTok kampanyalarınızı izlemek ve geliştirmek için net bir yol sunar. Bu kartlar, görünümler, etkileşim ve takipçi artışı gibi anahtar performans metriklerini izlemenizi sağlar.

Bu verileri grafikler ve çizelgelerle görselleştirerek trendleri tespit eder ve en iyi performans gösteren içeriği belirler, böylece stratejinizi gerçek zamanlı olarak ayarlayabilirsiniz.

Gösterge panellerini kampanya hedeflerinizi yansıtacak şekilde kişiselleştirebilirsiniz; paneller otomatik olarak güncellenir, böylece en son verilerle çalıştığınızdan emin olabilirsiniz.

ClickUp Modern Sosyal Medya Takvim Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Modern Sosyal Medya Takvim Şablonu, sosyal medya içeriğinizi yönetmenize ve izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp Modern Sosyal Medya Takvimi, TikTok kampanyalarınızı kolayca yönetmek için mükemmel bir yoldur. İster tek bir hesap ister birden fazla TikTok kampanyası yürütüyor olun, bu sosyal medya şablonu her gönderi ve performans metriğini takip etmenize yardımcı olur.

Ayrıca, başarıyı ölçmek için veri görselleştirme araçları da içerir. TikTok ile sınırlı kalmayıp, farklı sosyal medya kanallarında içerik düzenler ve planlar.

TikTok Pazarlamasının Zorlukları ve Dezavantajları

TikTok, genç kitlelerin ilgisini çekmek için harika fırsatlar sunsa da, bazı zorlukları da vardır. Yüksek reklam maliyetlerinden içeriğe özgü taleplere kadar, platformda gezinmek dikkatli bir değerlendirme gerektirir.

Bazı dezavantajlarına da göz atalım. 👇

Yüksek reklam maliyetleri: Minimum reklam harcaması 500 $'dan başlar ve bin gösterim başına maliyet (CPM) yaklaşık 10 $'dır, bu da küçük işletmeler için erişimi zorlaştırır

Dar demografik erişim: Ağırlıklı olarak genç kitle, daha yaşlı demografik grupları hedefleyen markalar için etkileşimi sınırlar

İçerik üretimi talepleri: Yalnızca video içeriğine güvenmek, üretim maliyetlerini ve karmaşıklığı artırır

İtibar riskleri: Tartışmalı trendlerle veya uygunsuz içeriklerle ilişkilendirilmek marka imajına zarar verebilir

İçerik denetimi: Uygunsuz materyallere veya viral meydan okumalara maruz kalmak, markalar için ek riskler oluşturur

ClickUp ile TikTok kampanyalarını kazanın

Markalar platformda başarılı olmak için trendlerin öncüsü olmaya çalışırken, TikTok da çevrimiçi pazarlama çabalarını sürdürüyor. Viral kampanyalardan akıllı işbirliklerine kadar, TikTok'ta başarı yaratıcılık, tutarlılık ve uyum gerektirir; bunların tümü ise tutarlı planlama ve organizasyon gerektirir.

ClickUp, hepsi bir arada bir platform sunarak iş akışınızı basitleştiren çok yönlü bir araçtır. İçerik oluşturma için Belgeler, beyin fırtınası için Brain ve sorunsuz iletişim için Sohbet gibi özelliklerle TikTok stratejinizi yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

