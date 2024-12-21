Daha İyi Katılım için Kullanıcı Kaydı Metriklerini İzleme

Bir kullanıcının ürününüze kaydolduktan sonra bu önemli ilk adımda neden ayrıldığını düşündünüz mü? Tek bir adımda çok fazla bilgi mi istediniz? Açıklık eksikliği mi vardı? Kullanıcıyı teşvik edip ödüllendirdiniz mi? Kullanıcılar ürünün değerini deneyimledi ve anladı mı?

Cevap, bunların herhangi biri olabilir.

Günümüzde müşteriler her ürün veya hizmet için her zamankinden daha fazla seçeneğe sahiptir ve gerçekte, katılım sürecinde en ufak bir aksaklık bile kullanıcıların tereddüt etmeden ayrılmasına neden olabilir.

Peki, müşteri kazanım sürecini iyileştirmek ve bırakma oranlarını azaltmak için işinizde neler yapılabilir?

Cevap, kullanıcıların sisteme katılım metriklerini izlemekte yatıyor. Bu metrikler, kullanıcıların sisteme katılım sürecinde korumanız, değiştirmeniz veya iyileştirmeniz gereken alanları belirlemenize yardımcı olan bir kılavuz görevi görür.

Bu blogda, yeni müşteri kazanım akışına odaklanarak müşteri yolculuğunuzu nasıl iyileştirebileceğinizi keşfedeceğiz.

⏰ 60 saniyelik özet Ürününüzle en alakalı olan Değer Elde Etme Süresi (TTV), Tutma Oranı ve Özellik Benimseme Oranı gibi anahtar kullanıcı katılımı metriklerini belirleyin

Ardından, merkezi izleme, otomasyon ve içgörüler için veriye dayalı araçları kullanın. ClickUp buna iyi bir örnektir.

Kullanıcı kazanım metriklerinizin performansını artırmak için kullanıcıları segmentlere ayırın ve onlara özel bir deneyim sunmak için kazanım yolculuklarını kişiselleştirin

Kontrol listeleri ve oyunlaştırma ile kullanıcıların ilgisini ve motivasyonunu yüksek tutun

Uygulama içi self servis kaynaklarından yararlanarak kullanıcıları güçlendirin ve destek yükünü azaltın

E-postalar, bildirimler ve güncellemelerle kullanıcıları düzenli olarak yeniden etkileşime geçirerek tutmayı artırın

A/B testleri gerçekleştirerek katılım akışlarını optimize edin ve sürtüşme noktalarını azaltın

Gösterge panelleri, şablonlar, form görünümü ve özel alanlar gibi özellikleri kullanarak katılım verilerinizi görselleştirin ve analiz edin, böylece eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Kullanıcı Kaydı Metrikleri Nedir?

Instagram'da bir fotoğrafı beğendiğinizde, onu hikayenizde paylaşırsınız. Bir otelde konaklamanızdan memnun kaldığınızda, Google'da 5 yıldızlı bir yorumla oteli översiniz.

Doğrulama, değil mi? İşler bununla yürür.

Ancak, kullanıcıların katılımı için anında memnuniyet sağlayan bir düğme veya "katılım deneyimimi değerlendir" gibi bir açılır pencere nadiren bulunur. Peki, katılım sürecinin işe yarayıp yaramadığını nasıl anlarsınız?

İşte bu noktada müşteri kazanımı metrikleri sessiz değerlendiricileriniz olarak devreye girer. Bu müşteri kazanımı analitiği ve KPI'ları, kullanıcılarınızın ilgisini çeken ve onları sessizce uzaklaştıran unsurları belirlemenize yardımcı olur. Kazanım akışınızdaki boşlukları ortaya çıkarır ve kazanım çabalarınızı tam olarak nereye odaklamanız gerektiğini gösterir.

Adım tamamlama oranı, deneme döneminden sonra kalmaya devam eden kullanıcıların yüzdesi gibi metrikleri ve KPI'ları izlemekten, hatta onboarding stratejinizi ince ayarlamak için ihtiyacınız olan içgörüler elde etmek üzere müşteri geri bildirimlerini analiz etmeye kadar her şeyi ele alıyoruz.

Anahtar Kullanıcı Kaydı Metrikleri

Müşterilerinizin, süreç hakkında net bilgi sahibi olmadıkları için ürününüze kaydolurken yarı yolda vazgeçmelerini istemiyor musunuz?

Yüksek etkinleştirme oranları ve potansiyel ücretli müşteriler elde etmenize yardımcı olacak önemli müşteri kazanımı metrikleri aşağıda verilmiştir.

1. Değer Elde Etme Süresi (TTV)

Değer elde etme süresi (TTV), kullanıcıların "Aha, tam da aradığım şey bu!" dedikleri anı deneyimlemeleri için gereken süredir.

🔍 Ne Anlama Gelir: Kısa TTV, kullanıcıların hızlı bir şekilde "aha" anına ulaştığı ve ürünü terk etme olasılığının azaldığı anlamına gelir. Uzun TTV mi? Bu bir tehlike işaretidir; kullanıcılar üründe yeterince hızlı değer bulamıyor olabilir.

🔮 Formül: Kullanıcıların kayıt olmalarından ürününüzün temel değerini deneyimledikleri ana kadar geçen süreyi ölçün. Bu süre ne kadar kısa olursa o kadar iyidir.

📈 Nasıl İyileştirilir:

Hızlı kazanımlara öncelik verin: Kullanıcılara erken aşamada küçük başarılar elde etmenin yollarını gösterin (ör. ilk projeleri tamamlamak, bir görev atanmak)

Kurulum sürecindeki sürtüşmeleri azaltın: Değerin elde edilmesini geciktiren gereksiz adımları ortadan kaldırın

📌 Örnek: Canva gibi bir grafik tasarım platformu, kullanıcıların bir şablonu kullanarak ilk tasarımlarını ne kadar hızlı oluşturduklarını ölçerek TTV'yi izler ve kullanıcıların sadece birkaç tıklamayla aracın değerini anlamalarına yardımcı olur.

2. Müşteri tutma oranı

Tutma oranı, ürününüzün "bağlılık" faktörüne benzer. Onboarding'inizin kullanıcıları geri gelmeye ve aboneliklerini yenilemeye ne kadar başarılı olduğunu gösterir.

🔍 Ne Anlama Gelir: Yüksek bir tutma oranı, onboarding'inizin işini yaptığı anlamına gelir; kullanıcılar değeri hisseder ve kalır.

🔮 Formül: Tutma Oranı = (Kalan Kullanıcılar / İlk Kullanıcılar) × 100

Örneğin, 100 kullanıcıyla başladınız ve bir ay sonra 80 kullanıcı hala ürünü kullanıyorsa, ilk ay tutma oranınız %80'dir. Tutmanın tersi müşteri kaybıdır, bu nedenle müşteri kaybı oranınız %20'dir.

📌 Örnek: Spotify'ı düşünün: Onboarding süreci, kullanıcıların hızlı bir şekilde çalma listesi oluşturmalarını sağlayarak onları bağlamak için tasarlanmıştır. İlk oturumdan sonra geri dönmezlerse, onları elde tutma şansı önemli ölçüde azalır. Yüksek bir elde tutma oranı, kullanıcıların müziği beğendiklerini, çalma listelerine sadık kaldıklarını ve uygulamayı aktif olarak kullandıklarını gösterir.

📈 Nasıl İyileştirilir:

Kullanıcı hedeflerine uyacak şekilde katılım deneyimini kişiselleştirin (örneğin, Spotify'da dinleme alışkanlıklarına göre çalma listeleri sunun)

Kullanıcıları geri kazanmak için bildirimler veya özel teklifler gibi etkileşim stratejileri uygulayın

Ayrıca okuyun: SaaS için Müşteri Başarısını Optimize Etme

3. Etkinleştirme oranı

Etkinleştirme oranı, ürünü kullanmaya başladıkları ilk birkaç gün içinde kritik dönüm noktalarına ulaşan kullanıcı sayısını ölçer.

🔍 Ne Anlama Gelir: Kullanıcılar aktivasyon noktalarını ulaşırsa, onboarding sürecinizin etkili olduğunu ve kullanıcıların anahtar özelliklerle etkileşime girmesine yardımcı olduğunu gösterir. Ulaşmazlarsa? Akışı yeniden gözden geçirmenin zamanı gelmiştir.

🔮 Formül: Etkinleştirme Oranı = (Etkinleştirme Noktasına Ulaşan Kullanıcılar / Toplam Kullanıcılar) × 100

Örneğin, 100 kullanıcıdan 60'ı 7 gün içinde bir pazarlama otomasyon aracında ilk kampanyasını oluşturduysa, bu %60'lık bir etkinleştirme oranı anlamına gelir.

📌 Örnek: Mailchimp gibi bir e-posta pazarlama aracı için, etkinleştirme noktasına ulaşmak ilk kampanyayı oluşturmak ve göndermek olabilir. Yeni kullanıcılar, katılım sürecinde bu dönüm noktasına kolayca ulaşabilirse, bu, aracın sezgisel olduğunu ve kullanıcıların hızlı bir şekilde değer elde ettiğini gösterir.

📈 Nasıl İyileştirilir:

Anahtar dönüm noktalarını tanımlayın ve optimize edin (ör. ilk e-posta kampanyasını gönderme)

Kullanıcıları ilk adımlarda yönlendirmek için adım adım kılavuzlar ve araç ipuçları sağlayın

4. Tamamlanma oranı

Tamamlanma oranı, katılım sürecini tamamlayan kullanıcıların toplam sayısını hesaplar. Düşük bir oran, kullanıcıların süreç boyunca kayboldukları veya kendilerini bunalmış hissettikleri anlamına gelir ve her iki durum da kötü bir işarettir.

🔍 Ne Anlama Gelir: Yüksek tamamlanma oranı, kullanıcılarınızın ürününüzün değerini anladığını ve yolculuklarına rahatça devam ettiğini gösterir.

🔮 Formül: Tamamlanma Oranı = (Onboarding'i Tamamlayan Kullanıcılar / Toplam Kullanıcı Sayısı) × 100

Örneğin, 100 kullanıcıdan 70'i tam katılım sürecini tamamlarsa, tamamlanma oranınız %70'tir.

📌 Örnek: Bir fitness uygulaması, fitness hedeflerini girme, giyilebilir cihazlarını senkronize etme ve ilk antrenmanlarına başlama gibi ilk kurulum sürecini tamamlayan kullanıcı sayısını gözlemleyerek tamamlanma oranlarını izler. Yüksek bir oran, kullanıcıların etkileşimde olduğunu ve fitness yolculuğuna başlamak için hazır olduğunu gösterir.

📈 Nasıl İyileştirilir:

Yalnızca gerekli adımları uygulayarak kısa ve öz bir katılım süreci sağlayın

Kullanıcılara ne kadar ilerleme kaydettiklerini göstermek için ilerleme göstergeleri ekleyin

Ayrıca okuyun: Operasyonel Metrik Örnekleri ve Bunları İzleme Yöntemleri

5. Özellik benimseme oranı

Özellik benimseme oranı, ürününüzün anahtar özellikleriyle etkileşime giren kullanıcı sayısını ölçer.

🔍 Ne Anlama Gelir: Yüksek özellik benimseme oranı, kullanıcılarınızın ihtiyaç duydukları araçları bulduklarını ve bunları tam potansiyeliyle kullandıklarını gösterir. Düşük benimseme oranı, ürününüzün özellikleri ile kullanıcıların ihtiyaçları arasında bir uyumsuzluk veya karışıklık olduğunu gösterebilir.

🔮 Formül: Özellik Benimseme Oranı = (Özelliği Kullanan Kullanıcılar / Toplam Kullanıcılar) × 100

Örneğin, 100 kullanıcıdan 40'ı SaaS'ınızda yeni bir özelliği (otomasyon aracı gibi) düzenli olarak kullanıyorsa, özellik benimseme oranınız %40'tır.

📌 Örnek: Asana gibi bir proje yönetimi aracını kullanan bir kullanıcının, katılım sırasında "zaman çizelgesi görünümü" özelliğini kullanmadığını varsayalım. Asana bunu izler ve düşük benimseme oranını fark ederse, kullanımı teşvik etmek için özel eğitimler veya uyarılar oluşturabilir.

📈 Nasıl İyileştirilir:

Kullanıcıların sisteme dahil edilmesi sırasında, özellikle kullanıcının hedeflerine en uygun olan özellikleri vurgulayın

Araç ipuçları veya uygulama içi ipuçları ile bir özelliğin neden önemli olduğunu kolayca anlayın

6. Müşteri Çaba Puanı (CES)

Kullanıcıların ürününüzde gezinmesi için ne kadar çaba gerekiyor? Müşteri Çaba Puanı (CES), kullanıcıların ürününüzle etkileşim kurmanın ne kadar kolay veya zor olduğunu düşündüklerini izleyen bir metriktir.

🔍 Ne Anlama Gelir: Düşük CES, katılımınızın sorunsuz olduğunu ve kullanıcıların kolayca değer bulabildiğini gösterir.

🔮 Formül: Genellikle kullanıcılara "[belirli bir eylemi] tamamlamak ne kadar kolaydı?" sorusu 1 ila 7 arasında bir ölçekte sorularak ölçülür. Düşük puan, daha az çaba harcandığını gösterir.

📌 Örnek: Udemy gibi bir çevrimiçi öğrenme platformunu düşünün. Kullanıcılar sürekli doğru kursu aradıklarını veya özellikleri kullanmakta zorlandıklarını hissederlerse, CES'leri yüksek olacaktır. Platform basit filtreler ve kolay gezinme sağlarsa, kullanıcılar deneyimi zahmetsiz olarak değerlendirecektir.

📈 Nasıl İyileştirilir:

Kullanıcıları bunaltmadan yeterli bilgiyi sağlayarak katılım akışını basitleştirin

Gereksiz tıklamaları ve kararları azaltmak için arayüzünüzü optimize edin

7. Destek biletlerinin sayısı

Kullanıcılar katılım sırasında zorluklarla karşılaştıklarında genellikle desteğe başvururlar. Destek biletlerinin sayısını izlemek, kullanıcıların katılım sürecinizle nasıl etkileşimde bulundukları hakkında size çok şey söyleyebilir.

🔍 Ne Anlama Gelir: Destek biletlerinin sayısı yüksekse, kullanıcıların kendi başlarına çözemedikleri bir sorun var demektir. Bu durum, kullanıcı deneyiminin kötü olduğunu veya belirli özelliklerin nasıl kullanıldığına dair kafa karışıklığı olduğunu da gösterebilir.

🔮 Nasıl ölçülür: Aktif kullanıcı sayısına göre gönderilen destek biletlerinin sayısını izleyin. Onboarding aşamalarında bir artış olması, bir tehlike işaretidir.

📈 Nasıl İyileştirilir:

Karışıklığı azaltmak için araç ipuçları veya etkileşimli adım adım kılavuzlar gibi uygulama içi kılavuzları kullanın

Kullanıcıların destek müdahalesi olmadan küçük sorunları çözebilmeleri için açık SSS'ler veya kendi kendine yardım belgeleri oluşturun

Kullanıcı Kaydı Metrikleri için Performans Göstergelerini İzleme ve Hesaplama

Onboarding başarısını izlemenin ilk kuralı, birkaç anahtar metrik seçmek ve bunları tutarlı bir şekilde ölçmektir. Unutmayın: Burada tutarlılık anahtardır.

İşte size yardımcı olacak birkaç strateji.

Etkileşimi izleme ve katılım analitiği toplama

1. Onboarding başarısı için analitik ayarları yapın

Onboarding tamamlanma oranı ve değere ulaşma süresi gibi temel metrikleri izlemek için sağlam bir analitik kurulumuna ihtiyacınız vardır.

Çünkü, kabul edelim ki, ölçemediğiniz şeyi iyileştiremezsiniz, değil mi? SaaS işiniz, kullanıcı etkileşimlerini izlemek için halihazırda Google Analytics veya Mixpanel gibi araçlara güveniyor olabilir.

Ancak, gerçek zamanlı işbirliği ile birlikte onboarding ilerlemenizin 360 derece görünümünü önceliklendiriyorsanız, ClickUp mükemmel bir seçimdir.

Özellikle, ClickUp Gösterge Panelleri.

ClickUp Gösterge Panelleri, birkaç basit tıklama ile özelleştirilmiş metriklerinizi izlemenizi sağlar

Neden mi? Bunlar sıradan veri izleyiciler değildir. Asıl farkı yaratan, izlemek istediğiniz metrikleri özenle seçmenize ve ham verileri net, eyleme geçirilebilir görsellere dönüştürmenize olanak tanıyan özelleştirme özelliğidir.

2. Müşteri Etkileşimini ve Temas Noktalarını Ölçün

Karşılama ekranınız sadece dostça bir "merhaba" değildir; kritik verileri toplamak için ilk fırsatınızdır. Bu fırsatı, kullanıcıların hedefleri, şirketlerinin boyutu veya yapmaları gereken işler hakkında bilgi almak için kullanın.

Neden? Bu segmentasyon, katılım deneyimini kullanıcıların özel ihtiyaçlarına göre kişiselleştirmenizi sağlar.

Kullanıcıları etkinleştirmeye yönlendiren kontrol listeleri bile oluşturabilirsiniz. Bu, anket yanıtlarını eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmenize veya müşteri anketleri aracılığıyla önemli bilgileri toplamanıza olanak tanıyan ClickUp'ın Form Görünümü ile dakikalar içinde yapılabilir.

📌 Dahil edilecek örnek sorular: Ürünümüzle hangi hedeflere ulaşmak istiyorsunuz?

Önümüzdeki altı ayda hangi KPI'ları hedefliyorsunuz?

Takımınızın anahtar paydaşları kimlerdir?

💡Pro İpucu: ClickUp gibi merkezi bir araç kullanarak kanallar arası kampanyaları otomatikleştirin. E-posta ve SMS'ten sosyal medyaya ve push bildirimlerine kadar otomasyon, sorunsuz müşteri etkileşimleri ve her temas noktasında tutarlı bir deneyim sağlar.

Tüketicilerin %63'ü kişiselleştirilmiş mesajları takdir ettiğinden, iyi bir katılım süreci veri toplamaya bağlıdır.

Müşterilerinize kendilerini değerli hissettirmek için farklı veri toplama stratejileri keşfetmelisiniz. Örneğin:

Müşteri verilerini önceden isteyin : Kullanıcılardan, katılım sırasında formları doldurmalarını isteyin. Ad, şirket boyutu, hedefler ve iletişim bilgileri gibi ayrıntıları toplayın. Bir kullanıcının birincil hedefini bilmek, onun için en alakalı özelliklere öncelik vermenizi sağlar

Daha derin içgörüler için anketleri kullanın: Anketler, kullanıcı geri bildirimlerini toplamak için denenmiş ve kanıtlanmış bir yöntemdir. Kaydolma sürecinde, kullanıcıların beklentileri, tercihleri ve potansiyel sorunlu noktalar hakkında sorular ekleyebilirsiniz

📌 Dahil edilecek örnek sorular: Bu ürünü kullanmaktaki ana hedefiniz nedir?

Kayıt sırasında hangi sorunlar yaşandı?

Kullanırken karşılaştığınız zorluklar nelerdir?

E-posta aboneliklerini ve temas noktalarını izleyin : Kullanıcıları haber bülteninize veya yeni kullanıcılar için güncellemelere abone olmaya teşvik edin. E-posta yoluyla ipuçları, kaynaklar ve ilerleme güncellemelerini paylaşarak kullanıcıların ilgisini canlı tutarken, tercihleri hakkında veri toplayabilirsiniz

Uygulama içinde kullanıcı davranışını izleyin : Uygulama içi etkinlikleri izlemek, kullanıcı etkileşimini anlamanın en iyi yollarından biridir. Kullanılan özellikleri, bunların ne sıklıkla kullanıldığını ve kullanıcıların nerede sorun yaşadığını belirleyin. Örneğin, birçok kullanıcı belirli bir özelliği ilk kullanımdan sonra terk ediyorsa, bu özelliğin daha açık bir açıklamaya veya yeniden tasarlanmaya ihtiyacı olabilir

Müşteri etkileşimlerinden gelen geri bildirimleri analiz edin: Destek biletleri, canlı sohbetler ve kullanıcı geri bildirimleri, yaygın sorunlara ilişkin değerli bilgiler sağlayabilir. Geri bildirimleri kategorilere ayırarak tekrarlayan sorunları belirleyin ve bu bilgileri hem yeni kullanıcıların katılımını hem de ürününüzün genel performansını iyileştirmek için kullanın

Ayrıca okuyun: Ürün Analizi Verilerini Kullanarak Müşteri Başarısını ve Pazarlama Stratejilerini Artırma

4. A/B testi ile katılımı optimize edin

A/B testini, kullanıcı kazanma stratejiniz için bir deney olarak düşünün. İki kullanıcı kazanma sürümü (A ve B) oluşturarak, kullanıcılar için en uygun yaklaşımı belirleyebilirsiniz.

Başlamak için adımlar:

Bir hipotez oluşturun : Örneğin, "Bir eğitim videosu eklemek tamamlanma oranlarını artıracaktır"

İki sürüm oluşturun: Sürüm A (orijinal akış) ve Sürüm B (eğitim videosu ile)

Kullanıcıları her sürüme rastgele atayın ve anahtar metrikleri izleyin

İzlenecek metrikler: Tamamlanma Oranları : Her sürümde kaç kullanıcı onboarding sürecini tamamlıyor?

Bırakma Noktaları : Kullanıcılar nerede takılıyor veya ayrılıyor?

Kullanıcı Geri Bildirimi: Kullanıcılar her sürüm hakkında hangi niteliksel geri bildirimleri veriyor?

ClickUp KPI Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın KPI şablonunu kullanarak KPI'ları izleyin ve bunları takımınızın hedefleri ve anahtar sonuçlarıyla uyumlu hale getirin

ClickUp'ın KPI Şablonu, başarı metriklerini izlemenize olanak tanıyarak size ve takımınıza OKR'lerinize yönelik ilerleme hakkında net bir görünüm sunar.

En iyi yanı nedir? Bu şablon, takım hedefleriyle uyumu korumaya yardımcı olur, kolay okunur görsellerle zaman içinde performansı izler ve kapsamlı rapor tasarımıyla karar vermeyi basitleştirir.

Ayrıca, müşteri etkileşimini ve temas noktalarını ölçmenize yardımcı olma konusunda da uzmandır. Tam bir hepsi bir arada çözüm!

ClickUp, veriye dayalı kullanıcı katılımını nasıl basitleştirir?

Bir sürü görevi olan proje yöneticisi Leah ile tanışın. Bu nedenle, en büyük zorluğu düzenli çalışmak, kullanıcı yolculuklarını kişiselleştirmek ve sorunları belirleme ve çözmeyle ilgili manuel çabaları azaltmaktır.

Ancak, ClickUp'ı keşfetti. Bunun ona nasıl yardımcı olduğunu görelim.

Seviye 1: Kullanıcı segmentasyonunu anlama

Amaç: Kullanıcı segmentasyonunu yönetin ve kişiselleştirilmiş katılım deneyimleri sunun.

Leah, geri bildirim puanları, ürün tercihleri ve satın alma geçmişleri dahil olmak üzere çok sayıda müşteri verisini incelerken bulur kendini. Kişiselleştirme, tüm bu verileri yönetmenin anahtarıdır.

✅ Gizli silah: ClickUp'ın Özel Alanları

Hedefler, şirket boyutu veya satın alma davranışı gibi müşteri veri noktalarını yakalamak için ClickUp Özel Alanları'nı ayarlayın.

Proje bütçelerinden müşteri geri bildirimlerine kadar ihtiyacınız olan tüm verileri izlemek için alanlar oluşturun

Örneğin, Leah geri bildirim puanları için özel bir alan oluşturabilir ve bu verileri kişiselleştirilmiş öneriler göndermek için kullanabilir. Bu alanlar, her kullanıcının onboarding yolculuğunun genel değil, kişiselleştirilmiş hissettirilmesini sağlar.

Ayrıca okuyun: Kullanıcı Deneyimini Geliştirmek için Kullanıcı Araştırma Yöntemleri

Seviye 2: Etkileşim metriklerini yorumlama

Amaç: Etkileşim modellerini ve pazarlama metriklerini çözerek stratejileri optimize edin.

İlerlemek için Leah, etkileşim oranları, ROI ve trafik eğilimleri gibi anahtar metriklerin kodunu çözmelidir.

✅ Gizli Silah: ClickUp Brain

"Bu çeyrekteki dönüşüm oranımız nedir?" gibi doğal dilde sorular sorun

Zaman içindeki eğilimleri analiz ederek neyin işe yaradığını ve neyin yaramadığını belirleyin

ClickUp Brain ile pazarlama verilerini işleyin ve yorumlayarak trendleri ve fırsatları belirleyin

Seviye 3: Veri içgörülerini görselleştirme

Amaç: Anahtar veri içgörülerini net bir şekilde görselleştirin ve paylaşın.

Leah, ham verileri eyleme geçirilebilir görsellere dönüştüren ClickUp Gösterge Panellerini kullanıyor ve paydaşları ikna ediyor.

✅ Gizli Silah: Özelleştirilebilir Gösterge Panelleri

Kullanıcı kazanım metriklerinin ve kampanya ROI'sinin gerçek zamanlı görselleştirmelerini oluşturun

Daha iyi işbirliği için etkileşimli gösterge panellerini ekibiyle paylaşın

Kullanıcı davranışlarındaki önemli değişikliklerden haberdar olmak için uyarılar ayarlayın

ClickUp Gösterge Panelleri ile performansı izlemek ve fırsatları belirlemek için özel gösterge panelleri oluşturun

Ayrıca okuyun: Kullanıcı İçgörüleri için Etkili Bir Empati Haritası Oluşturma

Seviye 4: Otomasyon ile iş akışlarını kolaylaştırma

Amaç: Tekrarlayan görevleri ortadan kaldırın ve stratejiye odaklanın.

Otomasyon alanı, Leah'ın etkin olmayan kullanıcıları, gecikmiş görevleri ve sonsuz hatırlatıcıları yönetme becerisini test eder.

✅ Gizli Silah: ClickUp Otomasyonları

Etkin olmayan kullanıcıları işaretleyin ve otomatik olarak hatırlatıcılar gönderin

Projeleri planlandığı gibi yürütmek için son teslim tarihlerini dinamik olarak ayarlayın

Tekrarlayan iş akışlarını otomatikleştirerek değerli zaman kazanın

ClickUp Otomasyon ile otomatik iş akışları oluşturun ve hatırlatıcıları kolayca ayarlayın

Amaç: Birden fazla aracı birbirine bağlayarak verileri merkezileştirin ve süreçleri kolaylaştırın.

Leah'ın son zorluğu, platformlara yayılmış parçalı verileri yönetmektir. Başarılı olmak için, araçlarını tek bir sorunsuz sistemde birleştirmesi gerekir.

✅ Gizli Silah: ClickUp Entegrasyonları

Merkezi veri toplama için Google Analytics, Mixpanel ve diğer araçlarla senkronizasyon

Birden fazla raporlama sistemini yönetmenin karmaşıklığını azaltın

Daha iyi kararlar almak için takımınızla birleştirilmiş içgörüler paylaşın

Ayrıca okuyun: 10 Ücretsiz ClickUp ve Google Analytics Rapor Şablonu

Kullanıcı Kaydı Metriklerini Optimize Etmek için En İyi Uygulamalar

Kullanıcıların sisteme katılım metriklerini ustaca kullanmak, müşterilerinizin yerine kendinizi koymak anlamına gelir.

Kullanıcılarınızın ilgisini çeken bir deneyim oluşturmanız gerekir. Onboarding'i optimize etmenize ve bu metrikleri yükseltmenize yardımcı olacak en iyi uygulamalara göz atalım:

1. Kullanıcılarınızı ve ihtiyaçlarını anlayın

Kullanıcılarınızın ürününüze neden ihtiyacı var? Bu basit soru, olağanüstü bir katılım deneyimi sunmanın anahtarı olabilir.

Nasıl başlayabilirsiniz: Ayrıntılı kullanıcı profilleri oluşturun

Mevcut kullanıcılarla anketler ve görüşmeler yapın

Uygulama içi müşteri memnuniyeti anketlerini kullanarak gerçek zamanlı geri bildirim toplayın

Kullanıcı davranış modellerini analiz edin

Yeni ve mevcut kullanıcılarla kullanılabilirlik testleri gerçekleştirin

Kullanıcıların hedeflerini, tercihlerini ve sorunlu noktaları derinlemesine anladıktan sonra, etkili bir katılım süreci tasarlamak çok daha kolay hale gelir.

2. Her kullanıcı yolculuğunu segmentlere ayırın ve kişiselleştirin

Tüm kullanıcılar aynı değildir; bazıları hemen işe koyulmak isterken, diğerleri rehberliğe ihtiyaç duyar. Yapılacaklar:

Kullanıcıları rol, sektör veya deneyim düzeyine göre segmentlere ayırın

Kullanıcı hedeflerine göre katılımı kişiselleştirin (örneğin, Canva kayıt olduktan sonra kullanım amacını sorar)

Adım adım kılavuzları, uygulama içi mesajları ve öğreticileri özelleştirin

📌 Örnek: Bir acemi kullanıcı adım adım rehberliğe ihtiyaç duyabilirken, profesyonel bir kullanıcı doğrudan gelişmiş özelliklere geçme seçeneğini tercih edebilir. Deneyimi özelleştirmek, kullanıcıların katılımını artırır ve etkinliği artırır.

3. Kullanıcıları doğru yolda tutmak için katılım kontrol listelerini kullanın

Onboarding kontrol listesini, kullanıcılarınızın güvenilir GPS'i olarak düşünün. Yapılacakları ve bir sonraki adımları bilmelerini sağlayan yapılandırılmış bir yol haritası sunar.

Kullanıcıların ilerlemelerini izlemelerine yardımcı olur

Küçük, ulaşılabilir başarılarla keşif yapmayı teşvik eder

Kullanıcıların anahtar adımlara odaklanmasını sağlar

Örneğin, bir kontrol listesi, kullanıcıları profil oluşturma, bir özelliği keşfetme veya ilk projelerini tamamlama gibi görevlerde yönlendirebilir. Bu "mini dönüm noktaları", kullanıcıların güvenini ve motivasyonunu artırır.

4. Kullanıcı kazanım sürecini oyunlaştırın

Onboarding, bir video oyununda seviye atlamak gibi olabilir, bu yüzden deneyime biraz eğlence katmayı unutmayın!

İşte bazı oyunlaştırma fikirleri:

Rozetler veya ödüllerle kullanıcıların başarılarını kutlayın

Görevlerin tamamlanmasını teşvik etmek için ilerleme izleme özelliğini kullanın

Eylemleri ve dönüm noktalarını tamamlayanlara puan verin

Kullanıcılar ilerledikçe özel içeriğin kilidini açın

💡 Profesyonel İpucu: Bir verimlilik uygulaması, kurulum görevlerini tamamlayan veya belirli kullanım hedeflerine ulaşan kullanıcıları rozetlerle ödüllendirebilir ve böylece süreci ilgi çekici ve eğlenceli hale getirebilir.

5. Uygulama içi self servis kaynakları sunun

Bazen kullanıcılar destek almak yerine kendi sorunlarını çözmeyi tercih ederler.

Self servis seçenekleri şunları içerir:

Aranabilir bilgi tabanları

SSS ve kullanım kılavuzları

Bağlamsal araç ipuçları ve öğreticiler

📌 Örnek: Ürünün kullanıcı arayüzü üzerinden erişilebilen bir yardım merkezi, kullanıcıların iş akışlarını kesintiye uğratmadan hızlı bir şekilde cevap bulmalarını sağlar. Bonus: Bu, destek ekibinizin yükünü azaltır.

ClickUp ile Kolaylaştırılmış Onboarding Metrikleri

Müşterilerin %90'ından fazlası, yeni kullanıcıları/müşterileri sisteme dahil etme konusunda satın aldıkları şirketlerin "daha iyisini yapabileceğini" düşünüyor.

Evet, doğru, kullanıcı kazanımı için ilk adımlar müşteri edinme sürecinde belirleyici olabilir.

Dolayısıyla, katılımın sorunsuz ve ilgi çekici olmasını ve kullanıcıların hiçbir sorusunun cevapsız kalmamasını istiyorsanız, her şeyi sizinle birlikte yapabilecek bir çözüm kullanmanız gerekir.

ClickUp, kişiselleştirme için Özel Alanlar, gerçek zamanlı izleme için Gösterge Panelleri ve tekrarlayan görevleri yönetmek için Otomasyonlar gibi araçlar sunarak bunu kolaylaştırır. Bu, sonuçta size mükemmel şekilde çalışan, veriye dayalı bir onboarding süreci sağlar.

Onboarding sürecinizi bir tutma makinesine dönüştürmeye hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun ve işinizin nasıl yükseldiğini izleyin!