Bağlamsal Sorgulama UX Araştırmanızı Nasıl Dönüştürebilir?

Öğretmenler için bir asistan uygulaması üzerinde çalıştığınızı varsayalım. Uygulamayı nasıl kullanacaklarını gerçekten anlamak için, öğretmenlerin sınıfta birçok görevi aynı anda yerine getirdikleri ve sürekli kesintilerle uğraştıkları ortamda onları gözlemlemeniz gerekir.

Kullanıcıları eylem halinde gözlemlemek, öğretim sırasında teknolojiyi yönetmek gibi gerçek zorlukları tespit etmenize yardımcı olabilir. Bu yaklaşım, kullanıcıların günlük rutinlerine uygun bir çözüm tasarlamanıza yardımcı olur.

Araştırmalar, müşterilerin %42'sinin daha samimi ve sıcak bir deneyim için daha fazla ödeme yapmaya hazır olduğunu ve müşteri deneyimine odaklanan şirketlerin çalışanlarının daha bağlı olduğunu gösteriyor.

Bağlamsal sorgulama, kullanıcılarınızın ihtiyaçlarını karşılayan tasarımlar oluşturmak için değerli içgörüler sağlar. Bu blog yazısında, bağlamsal sorgulamayı, anahtar adımlarını ve kendi araştırmalarınızda size rehberlik edecek örnekleri inceleyeceğiz.

Bağlamsal Sorgulama Nedir?

Bağlamsal sorgulama, uygulamanızın kullanıcılarını doğal ortamlarında gözlemleyerek eylemlerini ve düşüncelerinin bu eylemlere nasıl etki ettiğini anlamayı içerir.

Bu uygulamalı yaklaşım, insanların uygulamanızı nasıl kullanabileceğini görmenize, insanların sevdiği özellikleri belirlemenize ve daha müşteri odaklı olmanıza yardımcı olacaktır.

Bağlamsal sorgulama ve alan çalışması

Bir alan çalışmasıyla, acil servisin ortasında sessizce hemşirelerin fonksiyonlarını gözlemliyor ve onların gününü anlamaya çalışıyorsunuz, böylece UX tasarım araçlarını kullanarak onlar için etkili bir uygulama oluşturabilirsiniz. Ancak onlarla etkileşime girmiyorsunuz.

Bağlamsal sorgulama ile kullanıcılarla bağlantı kurarsınız.

Bağlamsal sorgulamanın alan çalışmasından farkı nedir?

Aspect Bağlamsal sorgulama Alan çalışması Etkileşim düzeyi Yüksek; katılımcılarla aktif etkileşim gerektirir Düşük; kesintisiz olarak öncelikle gözlemleme Veri toplama Gözlem ile gerçek zamanlı görüşmeleri birleştirir Yalnızca gözlem verilerine odaklanır Kullanıcı rolü Kullanıcılar, konu uzmanları olarak oturumu yönetir Kullanıcılar, gözlemlenen pasif deneklerdir Esneklik Katılımcıların yanıtlarına göre uyarlanabilir Daha az uyarlanabilir; önceden belirlenmiş bir gözlem planını izler Derinlemesine içgörü Kullanıcı motivasyonları ve bağlamı hakkında derinlemesine içgörüler sağlar Kullanıcı davranışına ilişkin geniş içgörüler sunar

Bağlamsal sorgulamanın anahtar bileşenleri

İnsanların söyledikleri, yaptıkları ve yaptıklarını söyledikleri şeyler tamamen farklıdır.

Bağlamsal sorgulama yöntemi, önemli olanı anlamak için kullanıcı etkileşiminin her yönünü gözlemlemenizi sağlar.

Bağlamsal sorgulamanın üç ilkesini gözden geçirelim.

1. Gözlem

Gerçek içgörüler elde etmek için kullanıcının dünyasına adım atın; çalışma alanlarında, evlerinde veya ürünle etkileşimde bulundukları her yerde bir sinek gibi gözlemleyin.

Barista için daha hızlı bir tarama sistemi mi tasarlıyorsunuz? Kısayollara, akıllı çözüm yollarına veya ara sıra göz devirme hareketlerine dikkat edin. Her iç çekiş veya saatine bakış bir ipucu olabilir. Hepsini not alın!

Bu ilk elden gözlem, kullanıcıların ne yaptıkları, neden yaptıkları ve onları motive eden veya hayal kırıklığına uğratan unsurlar hakkında ham, filtrelenmemiş içgörüler sağlar.

2. Sorgulama

Şimdi, bağlamsal görüşme ile kullanıcılarla etkileşim kurma zamanı.

İki seçeneğiniz var: Pasif sorgulama: Konuşmalarını bitirmelerini bekleyin, ardından "Aklınızdan ne geçiyordu?" diye sorun. Bu, rahat bir ortam sağlar ve dürüst içgörüler ortaya çıkarır

Aktif sorgulama: Görev sırasında "Bunu neden tıkladınız?" gibi sorularla araya girin. Aha! anlarını yakalamak için mükemmeldir

Her iki yaklaşım da eylemlerinin ardındaki nedenleri ortaya çıkarır.

3. Dokümantasyon

Bulgularınızı belgeleme zamanı! Bağlamsal görüşmelerin notlarını, videolarını ve fotoğraflarını toplayın; kullanıcıların cihazlarını fırlatmaya hazır gibi göründükleri bulanık fotoğrafları bile.

"Oh, bunu bilmiyordum!" anlarından hayal kırıklığına uğramış bakışlara kadar her ayrıntı önemlidir.

Bu içgörüler, kalıpları tespit etmek ve tasarım süreci kararlarına yön vermek için altın madeni niteliğindedir. İyi belgelenmiş bulgular, neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını ve nedenini paydaşlara sunmanıza destek olacaktır.

Bu araştırma yöntemlerinin bileşenlerini nerede uygulayabilirsiniz? Hemen keşfedelim!

Bağlamsal sorgulama örnekleri

İki bağlamsal sorgulama örneği üzerinde durarak, bireylerin bu tekniği nasıl başarıyla uyguladıklarını ve sizin özel gereksinimleriniz için nasıl uygulayabileceğinizi gösteriyoruz.

1. Amerika'nın popüler market zincirlerinden Trader Joe's'da müşteri davranışını anlamak için bağlamsal sorgulama görüşmesi kullanma UX tasarımcısı Maggie Lin şöyle diyor:"Trader Joe's'ta müşteri davranışlarını ve önceliklerini anlamak için Jill ve Justin ile iki bağlamsal araştırma yaptım. Ortaya çıkardıklarım çok aydınlatıcıydı." Örneğin Jill, raflardaki ürünleri her zaman ikinci pozisyondan alır. Neden? Çünkü ilk pozisyondaki ürünlerin çok "elle dokunulmuş" ve muhtemelen daha az taze olduğunu düşünür. İkinci seçim de standartlarına uymazsa, üçüncü pozisyonu kontrol eder. Basit ama ilginç. Justin'in bir alışveriş listesi olmasına rağmen, hiçbir şeyi kaçırmamak için her reyonu kontrol eder. Listeye yazmamış olsa bile hiçbir şeyi atlamamak önemlidir. Kullanıcıların eylemlerinin, kendilerinin bile farkında olmadıkları şeyleri ortaya çıkarması çok ilginçtir — tıpkı başkalarını gözlemlerken kendi alışkanlıklarınızı fark etmeniz gibi!"

2. SharkNinja ürünlerini iyileştirmek için bağlamsal sorgulama kullanma "Tüketiciler, mevcut ürünleriyle ilgili sorunlarının farkında bile olmayabilir. " Küresel bir ürün tasarımı ve teknoloji şirketi olan SharkNinja'nın başkanı Mark Barrocas, kendisini şaşkına çeviren ve iş hayatında çığır açan bir ders veren bir müşteri odak grubu hakkında bir hikaye paylaşıyor. Gidip insanların evlerinde elektrikli süpürgeleri nasıl kullandıklarını gözlemlediler. Bu, ürünlerini yeniden tasarlamalarına ve iyileştirmelerine yardımcı oldu. Bu, bazen en iyi içgörüler yönetim kurulu odasından değil, kullanıcılardan geldiğini hatırlatan mükemmel bir hatırlatıcıdır. Bir ürün tasarımcısı olarak, en beklenmedik geri bildirimlerin bile yaklaşımınızı nasıl yeniden şekillendirebileceğini takdir edeceksiniz.

Şimdi, bağlamsal sorgulama oturumlarının nasıl yürütüldüğünü anlayalım. Bunu aşağıdaki paragraflarda ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

Bağlamsal Sorgulama Nasıl Yapılır?

⚡️ Gerçek Dünya İçgörüleri UX Tasarımcısı Nikki Anderson-Stanier, en etkili yöntemi bulmak için çeşitli bağlamsal görüşme yöntemlerini denedi. Onun sorunu ne? Hawthorne Etkisi — insanların gözlem altında olduklarını bildikleri için davranışlarını değiştirmeleri. Bağlamsal sorgulamalar sırasında, katılımcılar izlendiklerinin farkında oldukları için görevleri normalden daha dikkatli bir şekilde yerine getirebilir veya prosedürleri daha sıkı bir şekilde takip edebilir. Bu durum, gerçek dünyadaki davranışları tam olarak yansıtmayan verilere yol açabilir.

Şimdi, kendi bağlamsal sorgulama yaklaşımınızı geliştirebilmeniz için temel bilgileri edelim.

1. Sorgulamayı planlayın

İnsanları doğal ortamlarında gözlemleyeceksiniz. Bu, sistematik bir plan gerektirir!

İlk adım, kullanıcılarınızı anlamaktır. Kullanıcı persona şablonlarını deneyerek, bağlamsal sorgulama araştırma yöntemleriyle topladığınız içgörülerle kullanıcıların nasıl işbirliği yapacağını grafiklerle gösterin.

Ardından, bağlamsal sorgulama sürecinde yanıtlanmasını istediğiniz nitel araştırma yöntemlerini belirleyin.

Örneğin, eğitimciler için yeni bir araç geliştiriyorsanız, sorularınız şunlar olabilir:

Öğretmenler şu anda ders planlamasını nasıl yönetiyor?

Mevcut sistemlerde hangi zorluklarla karşılaşıyorlar?

Ayrıca, bağlamsal araştırmanız için katılımcıların görüşlerini toplamak üzere bir geri bildirim formu oluşturabilirsiniz.

Tüm bunları manuel olarak veya diğer paydaşlarla işbirliği içinde ClickUp ile kolayca yapabilirsiniz. ClickUp, görev yönetimi, bilgi yönetimi, iletişim ve işbirliği araçlarını tek bir arayüzde birleştiren, gerekli tüm bilgilerin parmaklarınızın ucunda olmasını sağlayan iş için her şeyi içeren bir uygulamadır! Bu, daha hızlı ve daha akıllı çalışmanıza yardımcı olur.

ClickUp Formları ile, kullanıcıları veya diğer paydaşları gözlemleyen araştırma katılımcılarının zengin ve ilgili ürün geri bildirimlerini paylaşmasını kolayca sağlayabilir ve eylem yanıt verilerini otomatik olarak düzenleyebilirsiniz.

ClickUp Formlarını kullanarak katılımcı bilgilerini hızlı bir şekilde toplayın

ClickUp, toplantılar, form doldurma, veri toplama, günlük görevleri yönetme, takım bant genişliğini yönetme, takım üyeleri tatil veya hastalık nedeniyle ofis dışında olduğunda işleri yönetme, geçmiş verileri ve takımımızın yıl boyunca ne kadar para ve kampanya gerçekleştirdiğini görme için çok uygundur.

ClickUp Kullanıcı Araştırması Planı Şablonu, her aşamayı iletmenize, organize etmenize ve yürütmenize yardımcı olacak ve kullanıcıların doğal ortamlarındaki davranışları, ihtiyaçları ve motivasyonları hakkında derinlemesine içgörüler elde etmenizi sağlayacaktır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Kullanıcı Araştırması Planı Şablonunu kullanarak iletişimi sağlayın, süreci düzenleyin ve hızlandırın.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Kullanıcılarınızın ihtiyaçlarını ve özelliklerini kolayca keşfedin ve sınıflandırın

Araştırmanızı desteklemek için etkili araştırma anketleri geliştirin

Özellik/ürün/hizmetinizi iyileştirmek için veriye dayalı stratejiler geliştirin

Sonuç? Kullanıcıların beklentilerini gerçekten karşılayan en kaliteli ürünleri ve çözümleri sunmaya odaklanabilirsiniz.

Planlarınızı yürütmek için, ClickUp Görevleri'ni kullanarak görüşmeler ve gözlem oturumları planlayın ve ilgili takım üyelerine görevler atayın. Bu, tasarım projelerini etkili bir şekilde yönetmenize ve müşteri odaklı sistemler oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

İlgili bilgileri toplayın ve ClickUp Görevleri'ni kullanarak takımınızın işi tamamlamasını sağlayın

2. Gözlemler yapın

Kullanıcı gözlemlerine başladığınızda, katılımcıların rahat hissetmelerini sağlamak için onlarla iyi bir ilişki kurun. Katılımcıyı tanımıyorsanız, kendinizi tanıtarak başlayın!

"Günün nasıl geçiyor?" veya "En favori hobin nedir?" gibi temel ısınma soruları sorun. Bu, katılımcıyla ilişki kurmak ve bu yöntemi diğer araştırma yöntemlerinden ayırmak için size zaman kazandıracaktır.

İş uygulamalarıyla ilgili beklentilerinizi ve onların sizden neler bekleyebileceğini anlatın. Örneğin, "Sizi doğal bir şekilde çalışırken gözlemleyeceğim ve hızlı sorular sorabilirim — sanki ben yokmuşum gibi görevlerinize odaklanın!"

Bu, kullanıcıların daha fazla ilgisini çekmenize yardımcı olacaktır. Gözlemler boyunca, değerli içgörüler için ayrıntılı notlar almaya devam edebilirsiniz.

💡Profesyonel İpucu: Notlarınız şunları içermelidir: Kullanıcı eylemleri: Hangi belirli görevleri yerine getiriyorlar? Araçlar veya ürünlerle nasıl etkileşime giriyorlar?

Çevresel bağlam: Fiziksel düzeni, mevcut kaynakları ve ilgili sosyal etkileşimleri not edin

Duygusal tepkiler: Kullanıcı tarafından ifade edilen görünür tüm hayal kırıklıklarını veya memnuniyetlerini yakalayın

ClickUp Notepad'i kullanarak bağlamsal sorgulama oturumlarından elde edilen kullanıcı gözlemlerini izlenebilir görevlere dönüştürün

ClickUp Not Defteri ile görüşmelerle ilgili düşüncelerinizi, fikirlerinizi, notlarınızı ve görevlerinizi anında kaydedebilirsiniz. Bir katılımcının hızlı bir eylemi, potansiyel bir özellik için bir fikir mi uyandırdı? Not Defterinize anında not alın.

Bu içgörüleri "Araştırmacı gözlemlerinin uygulanması" gibi eyleme geçirilebilir görevler halinde düzenleyin ve her yerden erişilebilir tutun, böylece hiçbir değerli ayrıntı gözden kaçmasın.

Bağlamsal sorgulama gözlem oturumlarını kolayca planlayın ve ClickUp'ın Takvim Görünümü'nde önemli tarihleri izleyin

Araştırmanızı düzenli ve planlandığı gibi sürdürmek için ClickUp Takvim Görünümü'nü kullanın ve önemli tarihleri izleyin. Bire bir gözlemler planlıyor veya takip görüşmeleri için hatırlatıcılar ayarlıyor olsanız da, takvimin özelleştirilebilir görünümleri ve sürükle ve bırak özellikleri oturumları kolayca planlamanıza olanak tanır.

3. Sorgulama yapın

Ön kullanıcı gözlemlerini yaptıktan sonra, daha derinlemesine araştırma yapma ve sorgulama oturumu gerçekleştirme zamanı gelir. Gördüklerinizi netleştirmek için hızlı, açık uçlu sorular sorun.

Bir özellikle uğraşıyorlarsa, "Buradaki hedef nedir?" veya "Bunu normalde nasıl kullanıyorsunuz?" diye sorun

Örneğin, birisi doğru düğmeyi bulana kadar sürekli etrafına dokunup duruyorsa bunu araştırın. "Özellikle aradığınız bir şey mi var?"

Konuşma tarzını koruyun, takip soruları sormaya teşvik edin ve beklenmedik bir şeyden bahsetmeleri durumunda uyum sağlamaya hazır olun. Notlarda kaçırabileceğiniz nüansları yakalamak için fotoğraf veya video çekmekten çekinmeyin (izin alarak).

Bu esnek, gerçek zamanlı sorgulama, hiçbir senaryonun öngöremeyeceği ham ve dürüst içgörüler sunarak müşteri odaklı sistemler tanımlar.

ClickUp Kullanıcı Çalışmaları Şablonu, kullanıcı geri bildirimlerini toplamak, düzenlemek ve eyleme geçirilebilir değişiklikler önermek için yapılandırılmış bir yaklaşım sunar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Kullanıcı Araştırmaları Şablonu ile kullanıcı araştırma verilerini ve içgörülerini yakalayın

Şablon şunları sağlayacaktır:

Yapı sağlayarak zaman kazanın

Kullanıcı verilerini daha kolay yakalayın ve analiz edin

Tasarım ve ürün değişiklikleri hakkında veriye dayalı, bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur

Birden fazla çalışmada sonuçların tutarlılığını sağlayın

Bunu kullanarak kullanıcı deneyimlerini ayrıntılı olarak analiz edin, bulguları doğrulayın ve uygulamanızı veya web sitenizi daha sezgisel, duyarlı ve kullanıcı dostu hale getirebilecek iyileştirmelere öncelik verin.

💡Profesyonel İpucu: Öğrendiklerinizi hızlıca özetleyin ve başka paylaşmak istedikleri olup olmadığını sorun. En iyi bağlamsal tasarım içgörülerinin genellikle en sonunda ortaya çıktığını görünce şaşıracaksınız!

4. Verileri belgelendirin, düzenleyin ve analiz edin

Her oturumdan sonra, notlarınızı temalara veya belirli araştırma hedeflerine göre "araştırmacının gözlemleri" gibi kategorilere ayırın.

Bu, şunları içerebilir:

Kullanıcı ihtiyaçları

Sorunlu noktalar

Ş Akışları

Çevresel faktörler

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak, tekrarlayan bağlamsal tasarım kalıpları için tüm içgörülerinizi ve bilgilerinizi düzenleyebilir ve gözden geçirebilirsiniz:

Birden fazla kullanıcı tarafından karşılaşılan benzer davranışlar veya zorluklar

Kullanıcı eylemlerini etkileyen yaygın çevresel faktörler

Sorgulama sırasında kullanıcıların yorumlarına dayalı olarak kullanıcı motivasyonları hakkında içgörüler

Örneğin, takım üyelerinden biri başka bir kişiyle bağlamsal tasarım yapabilir. Notlarınızı bu merkezi belgeye ekleyebilir ve daha sonra gözden geçirebilirsiniz.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak işbirliğine dayalı görüşme kılavuzları oluşturun

Analiz sürecine takım üyeleri veya paydaşları dahil ederek ortak anlayışı geliştirin ve araştırma yöntemi bulguları hakkında farklı bakış açıları edinin.

Grup tartışmaları, kullanıcı görüşmelerinin yorumlarını doğrulamaya ve etkili UX stratejisi için ek içgörüler ortaya çıkarmaya yardımcı olabilir.

En iyi kısmı nedir? ClickUp'ın Anlık ve Canlı İşbirliği özelliği, diğerleri aynı belgeyi düzenlediğinde takım üyelerini bilgilendirir. Çatışmaları önlemeye yardımcı olur ve sorunsuz, gerçek zamanlı işbirliği sağlar.

5. İnceleme ve iyileştirme

Bağlamsal sorgulamada elde edilen içgörüleri kullanarak bağlamsal tasarım sürecini, kavramları, prototipleri ve fikirleri iyileştirin.

Bu nedenle, bağlamsal sorgulama tasarım sürecinin her aşamasında kullanıcılarla sürekli olarak kullanılabilirlik testleri yapmak, tasarım seçimlerinin doğrulanmasını ve gerçek dünya kullanımına uygun olmasını sağlamak çok önemlidir.

ClickUp Tasarım Proje Yönetimi Yazılımı, kullanıcıların görevlerini ve ortamlarını anlamaya odaklanan, kullanıcı merkezli bir yaklaşım sunarak, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve iş akışlarına sorunsuz bir şekilde uyan ürünler oluşturulmasını sağlar.

Ardından, analizin önemli gözlemlerini, kullanıcı davranışlarını, zorlukları ve içgörüleri vurgulayan tutarlı bir rapor oluşturun. ClickUp Gösterge Panelleri ile, şimdiye kadar topladığınız tüm içgörüleri zengin, bilgilendirici grafiklere ve çizelgelere dönüştürebilirsiniz.

ClickUp'ın özelleştirilebilir gösterge panelleriyle projenizin görünürlüğünü artırın

Oturumlarınızda kaç kişinin belirli bir özelliği talep ettiğini anlamak istiyorsanız, AI'ya sorular sorabilirsiniz ve ClickUp Brain, çalışma alanınızdaki ilgili gösterge panellerindeki verileri arayarak hızlı ve derinlemesine içgörüler sağlar.

ClickUp Brain ile proje özetlerini ve ilerleme güncellemelerini otomatikleştirin

Bağlamsal Sorgulamanın Faydaları

Bağlamsal sorgulamanın, kullanıcıları doğal ortamlarında gözlemleyerek ve onlarla etkileşime girerek derin kullanıcı içgörülerini ortaya çıkarmak için güçlü bir araç olduğunu artık biliyoruz. İşte bu kadar değerli olmasının nedenleri:

İki yönlü diyalogu teşvik ederek, kullanıcılarla senkronizasyon sağlar ve hem kullanıcılar hem de iş için uygun iş akışları oluşturur

Kararlarınızı gerçek kullanıcı davranışlarına dayandırarak tahminleri azaltan daha akıllı tasarım seçimleri yapabilirsiniz

Kullanıcıların sadece kontrollü ayarlarda değil, doğal ortamlarında nasıl davrandıklarını gerçek anlamda anlayabilirsiniz

UX tasarımı sırasında gözden kaçırabileceğiniz fiziksel, kültürel veya teknik engeller gibi faktörleri belirlemenize yardımcı olur

💡 Profesyonel İpucu: Bağlamsal sorgulamanın etkisini en üst düzeye çıkarmak için bağlamsal sorgulama araç seti kullanmayı düşünün. Bu araç seti, gözlem için bir kontrol listesi, sık sorulan mülakat soruları ve bulgularınızı kaydetmek için bir alan not defteri içerebilir.

Bağlamsal Sorgulamalar Sırasında Karşılaşılan Zorluklar

Bağlamsal sorgulamalar değerli içgörüler sunarken, aynı zamanda benzersiz zorluklar da beraberinde getirir. Karşılaşabileceğiniz bazı anahtar engeller şunlardır:

Ham verileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmek, çok fazla yaratıcılık ve sistematik düşünme gerektirir

Yapılandırılmış süreçlerin ötesinde bilgilere rastlayabilirsiniz; kişisel anekdotlar ve beklenmedik içgörüler önceden tanımlanmış kategorilere uymayabilir

Beklentileriniz, görüşleriniz veya önyargılarınız, bir çalışmada algıladıklarınızı veya kaydettiğiniz bilgileri etkileyebilir veya önyargılı hale getirebilir

Oturumunuzda aynı anda birden fazla kişi olabilir, çünkü daha fazla geri bildirim alabileceklerini düşünürler

Bağlamsal Sorgulama Kullanıcıları Ön Plana Çıkarır

Bağlamsal sorgulama, kullanıcılar ve tasarımcılar arasındaki uçurumu kapatmak için güçlü bir araçtır.

Adaptify AI Ürün Müdürü ve kurucu ortağı Hansjan Kamerling şöyle diyor

Kullanıcı etkileşimlerinin karmaşık ve çok katmanlı olduğu ve ürünün kullanıcıların günlük rutinlerine yoğun bir şekilde entegre olduğu senaryolarda bağlamsal sorgulamalar yapmanızı öneririm.

Kullanıcı etkileşimlerinin karmaşık ve çok katmanlı olduğu ve ürünün kullanıcıların günlük rutinlerine yoğun bir şekilde entegre olduğu senaryolarda bağlamsal sorgulamalar yapmanızı öneririm.

Bunu yapmak için, ClickUp gibi bir araç kesinlikle yardımcı olacaktır. Kullanıcı geri bildirimlerini toplamak için formlar, bağlamsal sorgulara dayalı iyileştirmeleri izlemek için gösterge panelleri ve tüm test gözlemlerini baştan sona kaydetmek için belgeler gibi özelliklere sahiptir.

Kullanıcı araştırmasını kolaylaştırmaya hazır mısınız? Kullanıcı odaklı tasarım yaklaşımınızı geliştirmek için bugün ClickUp'a kaydolun.