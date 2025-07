NotebookLM ve ChatGPT: Not almak için hangisi daha iyi?

Notlarınız bir şey söylüyor, araştırmalarınız başka bir şey söylüyor ve ikisinin arasında büyük resim bulanıklaşıyor. Bilgileri düzenlemenize, geri getirmenize ve etkileşim kurmanıza yardımcı olan ve aynı zamanda süreci daha az yorucu hale getiren yeni bir araç bulmak, başlı başına bir zafer gibi hissettirebilir.

İki popüler seçenek olan NotebookLM ve ChatGPT, not almayı kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için benzersiz yollar sunar.

Her iki araç da bilgileri toplama, düzenleme ve kullanma işlemlerini basitleştirmeyi vaat ediyor. Ancak bu zorlu göreve farklı yaklaşımlar sergiliyorlar.

NotebookLM ve ChatGPT'yi keşfederek hangisinin çalışma tarzınıza en uygun olduğunu görün. ✅

NotebookLM nedir?

notebookLM aracılığıyla

Google'ın NotebookLM'si, bilgileri daha etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmış bir AI not alma aracıdır. Gelişmiş AI yeteneklerini sezgisel tasarımla birleştirerek, kendi güvenilir kaynaklarınızı düzenlemenizi, bağlamanızı ve bunlara eklemeler yapmanızı kolaylaştırır.

Öğrenciler, profesyoneller ve takımlar için tasarlanan NotebookLM, iş akışınıza uyum sağlar. Anahtar fikirleri hızlıca bulabilir, ilgili konuları birbirine bağlayabilir ve araştırmalarınızı derinleştirebilirsiniz — hepsi tek bir yerde.

Akıllı düzenleme ve gerçek zamanlı önerilerle NotebookLM kullanmak zaman kazandırır, verimliliği artırır ve işlerinizi yolunda tutar.

💡 Profesyonel İpucu: NotebookLM'yi kullanırken, hatalı cevapları önlemek ve doğru bilgileri elde etmek için kaynak biçimine dikkat edin.

NotebookLM özellikleri

NotebookLM, not alma ve düzenli kalma becerilerinizi geliştirmek için tasarlanmış özelliklerle birlikte gelir. Bu özelliği öne çıkaran unsurları inceleyelim. 👇

Özellik #1: Sesli özetler

notebookLM aracılığıyla

NotebookLM'nin Ses Özeti özelliği, belgelerinizi sesli tartışmalara dönüştürerek, çoklu görevler yaparken anahtar bilgileri dinlemenizi sağlar.

İki AI sunucusu, materyalinizi özetleyerek anahtar noktaları vurgular ve araştırma makalelerini daha kolay anlaşılır ve ilgi çekici hale getirir.

Konuşmanın odağını ve tonunu özelleştirebilir, ardından ses arka planda çalarken uygulama içinde çalışmaya devam edebilir ve verimliliğinizin düşmemesini sağlayabilirsiniz.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Google, NotebookLM'ye başlangıçta "Project Tailwind" adını vermişti, çünkü kullanıcıların notlarında zahmetsizce "yol almalarına" yardımcı olmayı amaçlıyordu.

Özellik #2: Yanıtları kaydedin ve düzenleyin

notebookLM aracılığıyla

NotebookLM ile değerli yanıtları not tahtasına not olarak kaydedebilirsiniz. Bu özellik, araştırmalarınızdan önemli bağlantıları, alıntıları, alıntıları veya içgörüleri kolay erişim ve düzenleme için sabitlemenizi sağlar.

Her yanıt alıntılar içerir, böylece orijinal kaynağa hızlıca geri dönüp bağlam içinde görüntüleyebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Netliği korumak ve notlarınızı daha sonra daha kolay gözden geçirebilmek için yapılandırılmış bir not alma biçimi (madde işaretleri veya başlıklar gibi) geliştirin. Tutarlılık, düşünceleri düzenlemeye ve gözden geçirmeyi hızlandırmaya yardımcı olur.

Özellik #3: Özel belge oluşturma

notebookLM aracılığıyla

NotebookLM, notlarınızı farklı biçimlere dönüştürmeyi kolaylaştırır.

Bilgilerinizi topladıktan sonra, NotebookLM'ye bunları ana hatlar, çalışma kılavuzları veya hatta proje taslakları biçiminde düzenlemesini söyleyebilirsiniz. Daha spesifik bir şeye ihtiyacınız varsa, özel talimatlar girebilirsiniz.

İşiniz tamamlandığında, düzenleme için tek bir tıklama ile işinizi Google Dokümanlar'a aktarın.

Özellik #4: İçeriği yükleyin ve özetleyin

notebookLM aracılığıyla

NotebookLM, PDF'ler, web siteleri, YouTube videoları, Google Dokümanlar, podcast'ler ve hatta büyük veri kümeleri gibi çeşitli içerik türlerini kaynak olarak yüklemenize olanak tanır. Ardından bu materyalleri analiz eder ve özetler, anahtar konular arasında bağlantılar kurar.

Google'ın yapay zeka asistanı Gemini 1. 5 ile desteklenen bu araç, NotebookLM'yi belirli kaynaklarınıza uyum sağlayan ve ihtiyacınız olan içeriğe dayalı içgörüler sağlayan bir araştırma asistanına dönüştürür.

NotebookLM fiyatlandırması

Ücretsiz

ChatGPT nedir?

via OpenAI

ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen ve aldığı girdilere dayalı olarak insan benzeri metinler üretmek için tasarlanmış gelişmiş bir AI sohbet robotudur.

Güçlü büyük dil modelleri (LLM'ler) ve makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak bağlamı anlar, ayrıntılı yanıtlar verir ve hatta çok çeşitli konularda konuşmalar yapar.

Bu araç, öğrencilere, profesyonellere ve takımlara akıllı, bağlam farkında yanıtlar sunarak iş akışlarını kolaylaştırır. Dahası, ChatGPT çok yönlüdür ve birçok not alma stratejisini tamamlamak ve geliştirmek için kullanılabilir.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Ocak 2023'te ChatGPT, aylık aktif kullanıcı sayısını 100 milyona çıkararak tarihin en hızlı büyüyen uygulaması oldu — ta ki Temmuz 2023'te Threads onu geçene kadar.

ChatGPT özellikleri

ChatGPT, verimliliği artırmak, fikir üretmek ve araştırmaları etkili bir şekilde yönetmek için bir dizi özellik sunar. ChatGPT'yi değerli bir kaynak haline getiren bazı anahtar özelliklerin dökümü aşağıda verilmiştir. 👇

Özellik #1: Araştırma özeti

via OpenAI

ChatGPT, verileri hızlı bir şekilde analiz etmenize ve büyük hacimli araştırmaları özetlemenize yardımcı olur.

Bir makale üzerinde çalışan bir öğrenci veya kapsamlı raporlar hazırlayan bir profesyonel olarak, ChatGPT kaynaklarınızı inceleyebilir ve anahtar noktaları vurgulayan açık ve özlü özetler sağlayabilir. Bu, kaliteyi garanti ederken zaman ve çaba tasarrufu sağlar, böylece önemli ayrıntıları kaçırmazsınız.

Özellik #2: İçerik oluşturma ve düzenleme

via OpenAI

ChatGPT, içerik oluşturma için güçlü bir araçtır.

E-postalar, blog gönderileri veya raporlar gibi çeşitli biçimlerde metinler oluşturabilir, öğrencilerin ve profesyonellerin yüksek kaliteli yazılara hızlı bir başlangıç yapmasına yardımcı olur.

Ayrıca ChatGPT, işinizi iyileştirmek için düzenleme özellikleri sunarak gramer, netlik ve üslubu geliştirerek içeriğinizin kusursuz ve profesyonel olmasını sağlar.

Özellik #3: Fikir üretme ve problem çözme

via OpenAI

Bir proje için yeni fikirlere ihtiyacınız varsa veya karmaşık sorunlarla uğraşıyorsanız, ChatGPT beyin fırtınası ortağınız olabilir. Yaratıcı çözümler üretmenize, araştırma konuları önermenize ve işiniz için yeni yönler keşfetmenize yardımcı olur.

ChatGPT, süreci yönlendirmek için bir dizi öneri ve içgörü sağladığından, takımlar ve profesyoneller bu aracı işbirliğine dayalı problem çözme için kullanabilir.

🤝 Hatırlatıcı: ChatGPT harika bir beyin fırtınası aracıdır, ancak AI sohbet robotları halüsinasyonlara eğilimli olduğundan, çıktılarını doğrulamayı unutmayın.

Özellik #4: Kişiselleştirilmiş geri bildirim ve öneriler

via OpenAI

ChatGPT, işinize özel kişiselleştirilmiş geri bildirim ve öneriler sunar.

Raporlar, sunumlar veya makaleler için ChatGPT, içeriğinizi analiz eder ve belirli hedeflerinize göre iyileştirmeler önerir. Bu özellik, ödevlerini iyileştiren öğrenciler veya teslimatlarını geliştiren profesyoneller için özellikle yararlıdır ve her zaman en iyi işinizi teslim etmenizi sağlar.

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

ChatGPT Plus: Aylık 20 $

NotebookLM Vs. ChatGPT: Özelliklerin Karşılaştırması

NotebookLM ve ChatGPT, farklı ihtiyaçlara yönelik farklı özellikler sunar.

NotebookLM araştırma organizasyonu ve ayrıntılı özetlere odaklanırken, ChatGPT içerik oluşturma ve fikir üretme konusunda çok yönlüdür. Özelliklerinin nasıl karşılaştırıldığını daha yakından inceleyelim. 📚

Özellik NotebookLM ChatGPT Araştırma özetleme Belgeleri etkili bir şekilde özetler, ancak amaçlanan odak noktasından sapabilir Anahtar noktaları içeren kısa ve doğru özetler sağlar İçerik oluşturma Araştırma sonuçlarına odaklanır E-postalar, bloglar ve raporlar gibi çeşitli biçimleri destekler Fikir beyin fırtınası Araştırma odaklı bağlamlarda mükemmeldir Çeşitli görevler için yaratıcı çözümler sunar Görev entegrasyonları Görev yönetimi özellikleri yoktur Temel görev yönetimi için üçüncü taraf araçlarla entegre olur İşbirliği Öncelikle bireysel kullanıma uygundur Paylaşımlı sohbet özellikleriyle ekip çalışmasını geliştirir Bilgi saklama Akademik materyalleri özetlemek için çok uygun Birden fazla etkileşimde bağlamsal anlayış oluşturur Belge işleme Karmaşık olanlar da dahil olmak üzere araştırma PDF'lerini iyi işler Çeşitli dosya türlerini yönetir ve ek materyaller oluşturabilir Özel çıktılar Sınırlı özelleştirme seçenekleri sunar Belirli komutlara ve hedeflere göre yanıtları özelleştirir

Özellik #1: Araştırma özeti

Hem NotebookLM hem de ChatGPT, özetleme araçları sunarak not alma ve araştırma işlemlerini basitleştirir. Ancak, yöntemleri ve analiz derinliği farklıdır.

NotebookLM

NotebookLM, "Derinlemesine" sesli genel bakışlarıyla kaynakları analiz eder, konular arasında bağlantılar kurar ve araştırmayı ilgi çekici ve erişilebilir hale getirmek için etkileşimli sesli özetler sunar.

Bu özellik, yoğun bilgileri işlemek ve hareket halindeyken içeriği gözden geçirmek için mükemmeldir.

ChatGPT

ChatGPT, metinleri analiz etme ve kolay anlaşılır özetlere ayırma konusunda mükemmeldir. Bu özetleri sesli olarak okuyabilse de, NotebookLM'nin yerleşik sesli özetleri ve etkileşimli tartışma özellikleri yoktur, bu da katılım seçeneklerini sınırlamaktadır.

🏆 Kazanan: NotebookLM, sürükleyici sesli özetler ve kaynakları çoklu modda anlama özelliği ile etkili bir araştırma yönetim yazılımı olarak öne çıkıyor.

Özellik #2: Not düzenleme

Bir aracın notları nasıl düzenlediği, verimliliği önemli ölçüde etkileyebilir. NotebookLM ve ChatGPT, farklı ihtiyaçları karşılayarak bu konuya farklı yaklaşımlar sergiliyor.

NotebookLM

NotebookLM, notları toplamak ve düzenlemek için gelişmiş araçlar sunar. Kullanıcıların çeşitli web kaynaklarından yanıtları, alıntıları ve alıntıları sanal bir not panosuna sabitlemelerine olanak tanır ve tüm ilgili bilgileri kolayca erişilebilir tutar.

ChatGPT

ChatGPT, seçilmiş notları yönetmek veya alıntıları kaynaklara otomatik olarak bağlayarak kesintisiz bir bağlam sağlamak için özel bir not panosu özelliğine sahip değildir.

🏆 Kazanan: NotebookLM, notları düzenlemek ve yönetmek için sezgisel araçlarıyla öne çıkıyor.

🧠 Eğlenceli Bilgi: ChatGPT'nin kullanıcı tabanı tüm dünyaya yayılmış olsa da, tüm kullanıcıların %14,18'i ABD'de bulunuyor.

Özellik #3: İçerik oluşturma

Verimli içerik oluşturmaya güvenen öğrenciler ve profesyoneller için her iki araç da benzersiz avantajlar sunar.

NotebookLM

NotebookLM, daha çok seçilmiş notları önceden tanımlanmış biçimlere (örneğin, ana hatlar veya çalışma kılavuzları) yeniden biçimlendirmeye odaklanır.

Yararlı olmasına rağmen, ChatGPT'nin daha geniş içerik oluşturma seçenekleriyle karşılaştırıldığında yetenekleri sınırlıdır.

ChatGPT

ChatGPT, bu alanda öne çıkarak kullanıcıların akademik makalelerden profesyonel sunumlara kadar çeşitli içerikler oluşturmasına olanak tanır. Düzenleme yetenekleri de net ve kusursuz sonuçlar sağlayarak hem bireysel hem de takım projeleri için çok yönlü bir araç haline getirir.

Ayrıca, ChatGPT içindeki AI komut şablonlarını kullanarak istediğiniz çıktıyı kolayca elde edebilirsiniz.

🏆 Kazanan: ChatGPT, çeşitli amaçlara yönelik içerik oluşturma ve geliştirme konusunda mükemmeldir.

Özellik #4: İşbirliği ve entegrasyonlar

İşbirliği ve entegrasyon yetenekleri, bir aracın takımlar için etkinliğini belirleyebilir. NotebookLM ve ChatGPT'nin karşılaştırması aşağıda yer almaktadır.

NotebookLM

NotebookLM, kullanıcıların PDF, YouTube videoları ve Google Dokümanlar gibi çeşitli dosya biçimlerini yüklemesine olanak tanıyarak işbirliğini destekler.

Bu biçimler arasında bilgileri işleme ve bağlama yeteneği, takımlar için merkezi bir hub oluşturur.

ChatGPT

ChatGPT, belirli dosya yüklemelerini veya NotebookLM gibi harici biçimlerle doğrudan etkileşimi yerel olarak desteklemez. Bununla birlikte, bilgisayarınızdan veya Google Drive'dan belirli dosyaları yükleyebilirsiniz.

🏆 Kazanan: NotebookLM, birden fazla dosya türüyle entegrasyonu sayesinde daha iyi işbirliği araçları sunar.

Reddit'te NotebookLM ve ChatGPT karşılaştırması

Reddit kullanıcıları NotebookLM ve ChatGPT hakkında çok şey söylüyor ve onların görüşleri bu araçların ne kadar farklı olduğunu ortaya koyuyor.

Reddit kullanıcısı Alexandeisme, daha insan gibi ses verdiği için ChatGPT yerine NotebookLM'yi tercih ediyor.

OpenAI'dan çok daha insan benzeri ve konuşma tarzında.

OpenAI'dan çok daha insan benzeri ve konuşma tarzında.

Yazzdevoleps de aynı fikirde.

Görünüşte içeriği takip edebiliyor... ancak biraz can sıkıcı olan şey, genellikle daha spesifik tartışmalara dalmaları... Makaleyi nasıl yorumlayacaklarını tahmin etmek gerçekten oldukça ilginç.

Görünüşte içeriği takip edebiliyor... ancak biraz can sıkıcı olan şey, genellikle daha spesifik tartışmalara dalmaları... Makaleyi nasıl yorumlayacaklarını tahmin etmek gerçekten oldukça ilginç.

Güçlü yönlerine rağmen, NotebookLM'nin Redditor RamaSchneider tarafından vurgulanan bazı sınırlamaları vardır.

Şu anda yapamadığı tek şey, tabloları görsel grafiklere dönüştürmek

Şu anda yapamadığı tek şey, tabloları görsel grafiklere dönüştürmek

Ancak, akıllıca bir çözüm buldular: NotebookLM'nin metnini ChatGPT'ye yapıştırarak mükemmel bir grafik oluşturdular ve Python kodu elde ettiler.

Sonuç ne mi? Her iki araç da kendine özgü güçlü yönlere sahip ve bunları bir araya getirmek verimliliğinizde çığır açıcı bir değişiklik yaratabilir.

ClickUp ile tanışın — NotebookLM ve ChatGPT'ye en iyi alternatif

NotebookLM ve ChatGPT şüphesiz sağlam araçlardır. Peki ya not almanıza veya içerik oluşturmanıza yardımcı olmakla kalmayan bir şeye sahip olsaydınız?

İşte burada ClickUp devreye giriyor. 🤩

Not alma ve araştırma araçlarında sevdiğiniz her şeye sahip olmak gibi, ayrıca işlerinizi düzenli ve yolunda tutan bir dizi özellik de var.

Özelliklerine daha yakından bakalım. 💁

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: ClickUp Not Defteri

Hızlı fikirleri veya notları yazmaya alışkınsanız, her şeye kolayca erişebileceğiniz, dağınık olmayan bir yerin ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz.

ClickUp Not Defteri ile Başlayın ClickUp Notepad içinde basit bir liste halinde fikirlerinizi kaydedin

ClickUp Notepad tam da budur: düşüncelerinizi yakalayabileceğiniz ve anında düzenleyebileceğiniz temiz, kullanımı kolay bir alan. ClickUp çalışma alanınıza sorunsuz bir şekilde entegre edildiğinden, fikirleriniz ve görevleriniz birbirine bağlıdır.

Bir rapor üzerinde çalıştığınızı varsayalım.

Not Defteri'nde beyin fırtınası yaparak, anahtar noktaları ve fikirleri not alarak başlarsınız. Ardından, fikir listesini incelerken, bu notların bazılarını görevlere dönüştürür, son tarihler atar ve ClickUp'ta ilerlemeyi izlersiniz — tüm bunları Not Defteri'nden hiç çıkmadan yapabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Bilgi yönetimi için AI araçlarını kullanırken, gelecekte arama kolaylığı sağlamak için notlarınızı belirli etiketler veya kategorilerle düzenleyin. Bu şekilde, tüm belgeyi taramadan ilgili bilgileri hızlı bir şekilde bulabilirsiniz.

ClickUp'ın Birinci Noktası #2: ClickUp Belgeleri

ClickUp Belgeleri, özellikle araştırmalarınızı, notlarınızı ve görevlerinizi tek bir yerde yönetmek istediğinizde, belge yönetiminin önemli bir yükseltme aldığı yerdir.

ClickUp Belgeleri ile projeleriniz için fikirlerinizi zahmetsizce düzenleyin

Belgeler'deki ClickUp Bilgi Yönetimi özelliği, belgeler ve devam eden görevler arasındaki bağlantıları kurarak her şeyin uyumlu ve güncel kalmasını sağlar.

Bu, belgelerinizin izole olmadığı, projenizin canlı, nefes alan yapısının bir parçası olduğu anlamına gelir.

Detaylı bir ürün lansman planı üzerinde çalıştığınızı varsayalım.

Belgeler'de bir belge oluşturabilir, anahtar aşamaları özetleyebilir ve ardından her aşamaya pazarlama materyalleri tasarlamak veya bir e-posta kampanyası taslağı hazırlamak gibi ilgili görevleri ekleyebilirsiniz.

Notlarınızı Belgeler'de ClickUp Görevlerine dönüştürün

AI kullanarak notlarınızdan doğrudan ClickUp Görevleri oluşturmak da mümkündür. İlham geldiğinde veya anahtar bir eylem noktası ortaya çıktığında, ClickUp'ın yerel AI'sı, belgenizden ayrılmadan bunu bir göreve dönüştürmenize yardımcı olur.

İşiniz sırasında, uygulamalar arasında geçiş yapmadan belgeyi sürekli güncelleyebilir ve takım üyeleriyle işbirliği yapabilirsiniz.

Belgeler'i daha da farklı kılan, düşüncelerinizi ve notlarınızı iki kat daha kolay düzenlemenizi sağlayan kullanıma hazır şablonlardır.

Günlük görevleri, düşünceleri veya hızlı güncellemeleri not almak için mükemmel olan ClickUp Günlük Notlar Şablonu, hiçbir şeyi kaçırmadan günlük ilerlemenizi takip etmenize yardımcı olur.

Ayrıca, ClickUp Proje Not Şablonu notlarınızı yapılandırarak, beyin fırtınası fikirlerinden toplantı notlarına kadar her şeyi tek bir yerde tutar.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: ClickUp Brain

ClickUp Brain ile bilgi ve iş deponuzu sorgulamak ve yönetmek çok kolaydır, çünkü ClickUp ekosistemine entegre edilmiştir ve görevleriniz, belgeleriniz, projeleriniz ve hedeflerinizle sorunsuz entegrasyon sağlar.

Birden fazla araç arasında geçiş yapmak yerine, çalışma alanınızda doğrudan AI'ya erişebilir ve onu iş akışınızın doğal bir uzantısı haline getirebilirsiniz. Bu, AI önerilerinizin sadece genel değil, aynı zamanda proje ve görev bağlamına tam olarak uyarlanmış olduğu anlamına gelir.

Karmaşık projelere dalıyorsanız veya birden fazla teslim tarihiyle uğraşıyorsanız, AI destekli yetenekleri sayesinde anahtar bilgileri vurgulayabilir, uzun belgeleri özetleyebilir ve bilgileri daha kolay okunabilir ve daha güçlü analizler için düzgün bir şekilde düzenleyebilirsiniz.

Brain, içerik oluşturmayı da çocuk oyuncağı haline getirir. Araştırma makaleleri için karmaşık argümanlar, iyi düşünülmüş proje teklifleri veya hızlı takım güncellemeleri gibi ihtiyaçlarınıza göre net ve özenli içerikler hazırlar.

ClickUp Brain in Docs ile araştırmaları özetleyin ve anahtar bilgileri düzenleyin

Fikirlerinizi kelimelere dökmekte zorlanıyor musunuz? Brain, stilinize uyum sağlar ve yazınızı paylaşıma hazır hale getirmek için geliştirmenize yardımcı olur.

Fikirleriniz hazır olduğunda, ClickUp belgelerindeki taslaklarınızdan doğrudan ClickUp Görevleri oluşturabilirsiniz. Bu, işlerinizi uygulanabilir ve uyumlu tutarak beyin fırtınasından uygulamaya sorunsuz bir şekilde geçmenize yardımcı olur.

Peki, doğru notları ve görevleri doğru belgelere bağlamayı unutursanız ne yapacaksınız?

ClickUp Bağlantılı Arama ile ihtiyacınız olan her şeyi saniyeler içinde bulun

Onları aramak için değerli dakikalarınızı boşa harcamak zorunda kalmazsınız — ClickUp Bağlantılı Arama her şeyi anında bulur. Görevlerinizden, notlarınızdan ve belgelerinizden ilgili sonuçları çıkararak tüm bağlamı elinizin altında tutar.

💡 Profesyonel İpucu: Notları yazıp unutmayın! ClickUp Hatırlatıcıları'nı ayarlayarak birkaç günde bir notlarınızı gözden geçirin.

ClickUp ile daha akıllı notlara tıklayın

Verimliliği artırmak, araştırmaları kolaylaştırmak ve fikirlerinizi düzenli tutmak için araçlar arıyorsanız, NotebookLM ve ChatGPT'nin avantajları var.

Her iki araç da kendine özgü güçlü yönlere sahiptir, ancak dürüst olalım: ClickUp ile her şeye sahip olabilecekken neden "yeterince iyi" ile yetinelim?

ClickUp, tek bir basit nedenden dolayı tahtın sahibi olan mükemmel bir platformdur: paranızın karşılığını fazlasıyla verir.

ClickUp Belgeleri içinde görevleri doğrudan yönetmekten, AI destekli yardım için ClickUp Brain'den yararlanmaya kadar, bu araç bir araç olmanın ötesine geçer — tam bir verimlilik ekosistemidir. Özelleştirilebilir şablonlar, sorunsuz işbirliği özellikleri ve bağlantılı arama ile iş yükünüzü sadece takip etmekle kalmaz, onu kontrol altına alırsınız.

ClickUp'a bugün kaydolun ve daha akıllı, daha entegre bir iş yapma yöntemini keşfedin.