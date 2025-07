Büyümeyi İzlemek ve İyileştirmek için En Önemli SaaS Metrikleri

Başarıyı nasıl tanımlarsınız?

Modern iş dünyasında, özellikle teknoloji alanında, başarı kavramı anlaşılması zor bir kavramdır. Unicorn olmak, yani 1 milyar dolar değerinde olmak, başarı olarak kabul edilir. Ancak, bu unicorn'ların %1'inden azı 1 milyar dolar gelir veya nakit elde etmektedir.

Geleneksel olarak, karlılık başarının bir göstergesiydi, ancak günümüzde girişimler, pazarda devrim yaratmak veya çarpıcı bir büyüme elde etmek için zararları göze almaktadır. İş modellerinin ve yeni yatırım yapılarının gelişmesiyle birlikte, büyüme ve başarı kavramları yeniden tanımlanmaktadır.

Bu dünyada, seçtiğiniz metrikler sizin Kuzey Yıldızınız ve ulaşmak istediğiniz hedefinizdir. Bu blog yazısında, başarıya giden yolculuğunuzda size rehberlik edecek en önemli SaaS metriklerinden bazılarını ele alıyoruz.

SaaS Metrikleri Nedir?

Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) metrikleri, bulut tabanlı yazılımlar geliştiren ve satan kuruluşlar için anahtar performans göstergeleridir (KPI).

SaaS metriklerinin tanımı ve önemi

Geleneksel KPI'lardan farklı olarak, SaaS metrikleri abonelik tabanlı işlerin ihtiyaçları, iş modelleri ve büyümesine göre tasarlanmıştır. Bunlar aşağıdakiler için önemlidir:

Performansı ölçün: Gelir, karlılık, müşteri memnuniyeti, ürün geliştirme vb. gibi çeşitli boyutlarda dönüm noktalarını haritalandırın.

İş sağlığını izleyin: İşletme nakit akışı, yakma oranı, nakit dönüşüm döngüsü vb. gibi metrikleri kullanarak, borçlarını ödeme ve yatırımları yönetme yeteneklerini izleyin.

Strateji rehberi: Pazar kabulünü doğrulayın ve buna göre ürün yol haritasını belirleyin.

Örneğin, müşteri kayıp oranı yüksekse, bu muhtemelen ürünün vaatlerini yerine getirmediği anlamına gelir ve pazarlama stratejisinde veya ürün özelliklerinde değişiklik yapılması gerekir.

Büyümeye yönelin: Satış, pazarlama, ürün ve müşteri başarısı takımlarını ortak hedeflere yönlendirmek için işin mevcut durumunu anlayın.

Temel olarak, SaaS metrikleri, kuruluşun başarıya giden yolculuğunda önemli bir rol oynar. İşte, aralarından seçim yapabileceğiniz, denenmiş ve test edilmiş bazı SaaS metrikleri.

İzlenmesi gereken anahtar SaaS metrikleri

Bir metrik seçmeden önce iş hedefinizi anlayın. Erken aşamadaki bir startup, birincil hedefini müşteri kazanımı ve müşteri başına ortalama gelir olarak belirleyebilir. Öte yandan, halka arz veya satışa hazırlanan bir kuruluşun hedefleri maliyet verimliliği, tekrarlayan gelir veya müşteri ömür değeri olabilir.

Aşağıda, kuruluşların yaygın olarak kullandığı önemli SaaS metrikleri bulunmaktadır. Ürün türü, iş modeli, maliyet, büyüme aşaması vb. faktörlere göre size en uygun olanı seçin.

1. Aylık Tekrarlayan Gelir

Herhangi bir işin birincil hedefi para kazanmaktır. Aylık tekrarlanan gelir (MRR), bunu tam olarak izlemeye yardımcı olur. İşletmenin aylık bazda elde ettiği satışları/nakit akışını ölçer.

MRR nasıl hesaplanır?

MRR, kullanıcı sayısının aylık ortalama ödeme tutarı ile çarpılarak hesaplanır. Sunduğunuz ödeme planlarına bağlı olarak, bunun yerine yıllık tekrarlanan gelir (ARR) hesaplamak isteyebilirsiniz.

MRR = Aktif hesap sayısı x Gelir / hesap başına abonelik

Aylık 10 dolar abonelik ücretiyle 100 müşteriye satış yapan SaaS tabanlı bir takvim uygulamasıysanız, MRR'niz = 100x10 dolar = 1000 dolar olur

Takviminizde planlanan her etkinlik için 2 $ ücret alıyorsanız, MRR'niz aylık etkinlik sayısı x 2 $ olacaktır

Yıllık planlar satıyorsanız, ücreti 12'ye bölerek MRR'nizi elde edin

ClickUp kullanarak aylık gelir gösterge paneli

MRR'yi neden hesaplamalısınız?

SaaS modeli, bir müşteriyi bir kez kazanmaya ve uzun vadede bu müşteriden gelir elde etmeye dayanır. Bu nedenle, MRR bir SaaS şirketinin finansal istikrarının birincil göstergesidir.

Bir kuruluş MRR'yi tutarlı bir şekilde oluşturabilirse, başarılı ve yatırım yapılabilir olarak kabul edilir. Yükseliş eğilimindeki MRR, kuruluşun büyümesini temsil eder.

Zamanla, bu yörünge gelirleri doğru bir şekilde tahmin etmenize ve yatırımları, personel sayısını, pazarlama bütçelerini vb. etkili bir şekilde planlamanıza yardımcı olur.

MRR nasıl iyileştirilir?

MRR'yi artırmanın en basit yolu, daha fazla müşteri kazanmaktır. Ancak, kullanım tabanlı bir fiyatlandırma modeliniz varsa, MRR'yi artırmak için ürün kullanımını genişletmeye yardımcı olacak müşteri başarı girişimlerinden de yararlanabilirsiniz.

2. Kullanıcı Başına Ortalama Gelir

Kullanıcı Başına Ortalama Gelir (ARPU) veya bazı durumlarda Hesap Başına Ortalama Gelir (ARPA), her bir müşteri/hesabın SaaS işine ortalama olarak ödediği tutardır.

ARPU nasıl hesaplanır?

ARPU = Toplam gelir / Kullanıcı sayısı

ARPA'yı herhangi bir dönem için hesaplayabilirsiniz. Çoğu işletme, MRR ile uyumlu olması için bunu aylık olarak yapar.

ARPU'yu neden hesaplamalısınız?

ARPA, iş modelinize göre farklı anlamlar taşıyabilir. İşte çeşitli SaaS işleri için nasıl göründüğü.

Abonelik modeli: Tipik bir kullanıcı tabanlı abonelik işinde, ARPU tutarlı olacaktır ve bu nedenle çok açıklayıcı olmayacaktır. Örneğin, tüm kullanıcılar için tek bir 10 dolarlık abonelik planınız varsa, APRA'nız 10 dolar olur.

Basitliğine rağmen, bu sayı yine de yararlı olabilir. Bu verileri abonelik ücretlerini ayarlamak, abonelikleri yeniden tasarlamak, ek katmanlar sunmak vb. için kullanabilirsiniz.

Kurumsal müşteriler: Kurumsal müşterilere hizmet veriyorsanız, ARPA, ARPU'dan daha anlamlıdır. Örneğin, her biri aylık 8 dolar ARPU ödeyen 100 kullanıcısı olan bir kurumsal müşteri için, bu hesap için geliriniz 800 dolar olur. ARPU aynı kalsa bile, 200 kullanıcısı olan başka bir kurumsal müşteri 1600 dolar gelir elde eder.

Bu metriği, pazara giriş stratejinizi belirlemek için kullanabilirsiniz.

Örneğin, daha fazla kullanıcıya sahip kurumsal hesapları hedefleyebilirsiniz. Ya da hesap tabanlı pazarlama (ABM) çabalarınızı cüzdan payını artırmaya odaklayabilirsiniz.

ABM ve teslimatı izlemek için özelleştirilebilir müşteri portalları

Kullanıma dayalı fiyatlandırma: Kullanıma dayalı fiyatlandırma, sabit bir abonelik ücreti yerine her etkinlik için ayrı bir ücret almanızdır. Takvimde planlanan her etkinlik için 2 $ ücret alıyorsanız, ARPU'nuz her kullanıcı/kullanıcı türüne göre değişebilir.

Kullanıcı başına ortalama gelir, fiyatlandırma modelinizi doğrulamanıza ve ürününüzdeki kullanıcı etkinliğini artırmaya yönelik bir strateji oluşturmanıza yardımcı olur.

ARPU nasıl iyileştirilir?

ARPU'yu artırmak için yaygın olarak kullanılan iki yöntem vardır:

Fiyatı artırın : Her kullanıcı için abonelik ücretini artırmanız yeterlidir

Kullanımı artırın: Kullanıma dayalı bir fiyatlandırma modeli oluşturun ve müşterilerin ürününüzü daha fazla kullanmasını teşvik edin

3. Müşteri Yaşam Boyu Değeri

Müşteri Yaşam Boyu Değeri (CLTV veya LTV), zaman değil müşteri ekseninde elde edilen geliri ölçer.

CLTV nasıl hesaplanır?

CLTV = ARPA x Ortalama müşteri ömrü

Örneğin, bir müşteri beş yıl boyunca aktif kalırsa ve yıllık ARPA'sı 120 $ ise, CTLV = 120 $ x 5 = 600 $ olur.

CLTV'yi neden hesaplamalısınız?

CLTV, çeşitli nedenlerden dolayı SaaS için özellikle önemlidir. Bunları incelemeden önce, başka bir ilgili SaaS metriği olan Müşteri Edinme Maliyetini anlamak önemlidir.

4. Müşteri Edinme Maliyeti

Müşteri Edinme Maliyeti (CAC), bir işletmenin her yeni müşteriyi edinmek için harcadığı tutardır. Bu, belirli bir dönemde yapılan tüm satış ve pazarlama harcamalarını içerir.

CAC nasıl hesaplanır?

CAC = Toplam satış ve pazarlama harcamaları / Kazanılan müşteri sayısı

Örneğin, bu yıl 10.000 dolar harcadıysanız ve 1000 yeni müşteri kazandıysanız, CAC'niz = 10.000 dolar / 1000 = 10 dolar olur.

CAC'yi neden hesaplamalısınız?

CAC, SaaS işinde ürün geliştirme dışında yapılan en büyük harcamalar arasında yer alır. Bu nedenle, CAC'nin ROI'sini düzenli olarak anlamak önemlidir. Bu ROI üç boyutta hesaplanır.

ARPA: Hesap başına ortalama gelir CAC'nizden fazlaysa, yeterince iyi gidiyorsunuz demektir.

Örneğin, CAC'niz 10 dolar ve ARPA'nız 120 dolar ise, CAC-ARPA oranınız 1,2'dir ve bu iyi bir orandır.

CLTV: Müşteri yaşam boyu değeri CAC'nizin katlarıysa, çok iyi durumdasınız demektir.

Örneğin, CAC'niz 10 dolar, CLTV'niz ise 1.200 dolar ise, CAC-CLTV oranınız 120 katıdır, bu harika bir sonuçtur!

CAC'yi hesaplamanız için bir neden daha var: Geri ödeme dönemini anlamak.

5. Geri ödeme dönemi

Geri ödeme dönemi, bir SaaS şirketinin müşteri edinme maliyetlerini geri kazanması için gereken süredir. Bu, tüm gelirlerin kâr olarak değerlendirildiği başabaş noktasına benzer.

Geri ödeme dönemi nasıl hesaplanır?

Geri ödeme dönemi = CAC / ARR

CAC'ye 10 dolar harcarsanız ve müşteri yıllık 120 dolar abonelik ücreti öderse, geri ödeme döneminiz 10/120 = 0,083, yani bir aydır.

Ancak, kuruluşlar geri ödemeyi hesaplarken genellikle gelir yerine brüt kar marjını dikkate alır. Örneğin, 120 dolarlık gelirden sadece %50'si brüt kar marjı ise, geri ödeme dönemi 10/(120*50%) yani iki aydır.

Neden geri ödeme dönemini hesaplamalısınız?

Basit bir ifadeyle, geri ödeme dönemi yatırımın değerini gösterir.

Örneğin, CAC'yi geri kazanmak 10 yıl sürerse, teknolojinin gelişme hızı göz önüne alındığında, işin kendisi karlı olmaz!

Geri ödeme döneminin aşağı doğru seyri, şirketin başarılı olduğunu gösterir ve bu da şirketi daha yatırım çekici hale getirir.

Geri ödeme dönemini nasıl kısaltabilirsiniz?

Başarılı işletmeler, öncelikle CAC'yi azaltarak geri ödeme dönemini kısaltır. 3-5 yıl gibi bir süre sonra, bir marka marka bilinirliği, görünürlük, güvenilirlik, tavsiye ağı vb. oluşturmuş olabilir ve bu da CAC'yi azaltır.

Örneğin, ilk üç yıldaki SEO harcamaları, sonraki üç yıl boyunca uzun vadeli bir etki yaratarak CAC'nin düşmesine ve geri ödeme dönemlerinin kısalmasına katkıda bulunabilir.

Öte yandan, zamanla ürünü güçlendirebilir, özellikler ekleyebilir vb. ve müşteri başına ortalama geliri artırabilirsiniz, bu da geri ödeme dönemlerinin kısalmasıyla sonuçlanır.

6. Müşteri kayıp oranı

İki tür müşteri kaybı vardır: Müşteri kaybı ve gelir kaybı. Bir SaaS işletmesi olarak, her ikisini de ölçmek iyidir.

Müşteri kayıp oranı nasıl hesaplanır?

Müşteri kayıp oranı = Bir dönemdeki kaybedilen müşteri sayısı / Dönem başındaki toplam müşteri sayısı

Başlangıçta 100 müşteriniz olduğunu ve bir yılın sonunda 90 müşteriniz kaldığını varsayalım. Müşteri kayıp oranınız = (100-90)/100 = %10

Gelir kayıp oranı nasıl hesaplanır?

Gelir kaybı oranı = Bir dönemde kaybedilen müşterilerden kaynaklanan gelir kaybı / O dönemin toplam geliri

Gelir kaybı, müşteri sayısı yerine nakit akışını ölçtüğü için işinizin sağlığı hakkında daha doğru bir göstergedir. Bu, ARPA'nız önemli ölçüde değiştiğinde özellikle değerlidir.

Yukarıdaki örnekte, kaybettiğiniz müşterilerin %10'u gelirinizin %90'ına katkıda bulunuyorsa, müşteri kaybı sadece %10 olsa bile gelir kaybınız %90'dır.

Neden müşteri kayıp oranını hesaplamalısınız?

Müşteri kayıp oranı, müşteri veya gelir kaybının ölçüsüdür. Aşağıdakileri anlamaya yardımcı olur:

Kazandığınız müşteri/geliri kaybetme oranınız

Müşteri memnuniyeti ve dolayısıyla müşteri tutma oranı

Müşteri kaybı/gelir kaybını telafi etmek için yapmanız gereken ek harcamalar

Kazanılan müşterileri kaybetmenin fırsat maliyeti

Müşteri kaybını nasıl azaltabilirim?

Belli bir düzeyde müşteri kaybı kaçınılmaz olsa da, bunu mümkün olduğunca azaltmak önemlidir. Bunu yapmak için bazı yöntemler aşağıda verilmiştir.

Kapsamlı bir şekilde işe alın

Çoğu zaman, müşteriler ürününüzü tamamen keşfetmek için sabırlı olmadıkları için ayrılırlar. Bu nedenle, her kullanıcının tüm özelliklerinizi, özellikle de kendileri için önemli olanları rahatça kullanabilmesini sağlamak için kapsamlı bir oryantasyon süreci oluşturun.

Başarı için ayarlayın

Kurulum videoları, demolar, şablonlar vb. gibi eğitim materyalleri sunun.

Müşteri başarısına odaklanın

Müşterilerinizle düzenli olarak etkileşim kurun ve başarılı olmaları için ihtiyaç duydukları her şeyi sağladığınızdan emin olun.

Geri bildirimleri dinleyin

Müşterilerinize neyi beğendiklerini ve neyi beğenmediklerini sorun. Ürün analitiği yoluyla müşteri davranışlarını anlamaya yatırım yapın ve yol haritanızı buna göre güncelleyin.

Bir risk stratejisi oluşturun

Kullanımları, geri bildirimleri vb. temelinde risk altındaki müşterileri belirleyin. Proaktif olarak onlara ulaşın ve müşteri kaybını önleyin.

Müşteri hedeflemeyi iyileştirin

Bazen, tüm çabalarınıza rağmen, ürününüz müşteri için doğru seçim olmayabilir. Bu, onların başından beri sizin için doğru müşteri olmadıkları anlamına gelir. Daha iyi müşteri segmentasyonu ve hedefleme ile bunu önleyin.

7. Net Tutma Oranı

Net Müşteri Tutma Oranı (NRR) — net gelir tutma olarak da bilinir — belirli bir dönemin sonunda sizinle kalan kullanıcıların yüzdesini ölçmesi açısından müşteri kaybının tersidir.

NRR nasıl hesaplanır?

NRR = (dönemin başındaki MRR – müşteri kaybı – düşürmeler + yükseltmeler) / dönemin başındaki MRR

Diyelim ki şunlara sahipsiniz:

1 Ocak'ta 1200 $ MRR

ocak ayında 120 dolarlık müşteri kaybı

80 $ değerinde kullanıcı ücretsiz plana geçiyor

aI planına yükselen kullanıcılar için 500 $

NRR'niz (1200-120-80+500) / 1200 = 1,25 veya %125'tir.

NRR'yi neden hesaplamalısınız?

Olumlu bir NRR, işinizin mevcut müşterilerinizden büyüdüğünün bir göstergesidir. Bu, ek CAC'ye maruz kalmadan gelirinizi artırdığınız anlamına gelir.

Örneğin, NRR'niz %125 ve geçen yıl 10.000 dolar gelir elde ettiyseniz, yeni müşteri kazanımı için hiçbir harcama yapmadan 12.500 dolar kazanabilirsiniz.

🎯 Gerçekler: Araştırmalar, müşteri tutma oranını %5 artırmanın kârı %95'e kadar artırabileceğini gösteriyor!

NRR nasıl artırılır?

Şirketler NRR'yi şu şekilde artırır:

Ürün fiyatlarını düzenli aralıklarla artırma

Müşteri başarı uygulamalarını kullanarak satışları artırın veya müşteri payını genişletin

Daha uzun vadeli sözleşmeler yapın

Yenilemeler için teşvikler tasarlama

Otomatik ödeme hatırlatıcıları, sorunsuz ödeme süreçleri vb. ile güçlü gelir elde etme süreçleri ayarlayın.

8. Aktif kullanıcılar

Günlük aktif kullanıcılar (DAU) veya aylık aktif kullanıcılar (MAU), ürünle aktif olarak etkileşimde bulunan benzersiz kullanıcıların sayısını ifade eder.

DAU nasıl hesaplanır?

DAU/MAU = Belirli bir dönemde yeni tekil kullanıcı sayısı + geri dönen tekil kullanıcı sayısı

Bu durumda, "aktif" terimini ürün için ne anlama geldiğine göre tanımlayabilirsiniz. Bir e-posta uygulaması için, bu sadece gelen kutusunu kontrol etmek için oturum açmak olabilir. Bir takvim uygulaması için, bu oturum açmak veya mevcut bir etkinliğe tıklamak ya da yeni bir girdi oluşturmak olabilir. Bir mobil oyun uygulaması için, bu oyun oynamak olabilir.

SaaS işletmeleri genellikle bu metriğin bir sürümünü özelliklerin benimsenmesini izlemek için kullanır. Bu şekilde, yeni başlattığınız belirli bir özellik veya modül için DAU/MAU'yu izleyebilirsiniz.

DAU/MAU'yu neden hesaplamalısınız?

DAU, müşteri kaybının erken bir göstergesidir. Kullanıcıların aboneliklerini yenileyip yenilemeyeceğini tahmin etmeye yardımcı olan önde gelen bir metriktir.

Örneğin, bir kullanıcı bir ay boyunca takvimine giriş yapmadıysa, başka bir araç kullandığını ve muhtemelen ayrılacağını varsaymak güvenlidir.

DAU/MAU nasıl artırılır?

Yukarıda tartışılan çeşitli tutma taktiklerine ek olarak, bunun için ürünün kendisini kullanmak da yardımcı olabilir. Düşünceli mobil bildirimler veya haftalık etkinlik özeti veya yaklaşan etkinlikler gibi kişiselleştirilmiş e-posta iletişimi, kullanıcıları düzenli olarak uygulamaya geri getirmeye yardımcı olabilir.

9. Müşteri yoğunluğu

Müşteri yoğunluğu, tüm yumurtalarınızı tek bir sepete (veya sadece birkaç sepete) koyup koymadığınızı ölçer.

Müşteri yoğunluğu nasıl hesaplanır?

Müşteri yoğunluğu = en yüksek % x müşterilerin oluşturduğu gelir yüzdesi

Örneğin, 10 ücretli müşteriniz varsa ve bunlardan 2'si gelirinizin %90'ını oluşturuyorsa, müşteri yoğunluğunuz şu şekilde ifade edilebilir:

gelirinizin %90'ı müşterilerinizin %20'sinden geliyor. Bu, yüksek riskli bir durumdur.

Müşteri yoğunluğunu neden hesaplamalısınız?

İşletmeler, öncelikle risklerini anlamak için müşteri yoğunluğunu hesaplar. Gelir çeşitli müşteriler arasında daha geniş bir alana dağıtıldığında, tüm müşterilerin aynı anda ayrılma olasılığı çok düşüktür.

Ancak, gelirinizin büyük bir kısmı 1-2 müşteriden geliyorsa, bu müşterilerin ayrılması büyük bir etki yaratabilir. Dahası, bu müşteriler size karşı orantısız bir pazarlık gücüne sahip olacak ve bu da işinizin başarısını olumsuz etkileyecektir.

Müşteri yoğunluğunu nasıl azaltabilirsiniz?

İki yaklaşımla müşteri yoğunluğunu azaltabilirsiniz.

Ağınızı genişletin: satış çabalarınızı artırın ve daha fazla müşteri kazanın, böylece riskleri dağıtın

Müşteri bağlama: en değerli müşterilerinizle daha uzun vadeli sözleşmeler hazırlayın. Daha derin ilişkiler kurarak ve sağlayıcı değiştirme maliyetini artırarak istikrar sağlayın.

10. Nakit akışı

Nakit akışı, bir girişimin mevcut nakit bakiyesi ve harcama oranı ile ne kadar süre hayatta kalabileceğini ölçer. Bu metrik genellikle önemli gelir veya kârı olmayan erken aşamadaki girişimlerde kullanılır.

Nakit akışı nasıl hesaplanır?

Nakit akışı = Nakit bakiyesi / harcama oranı

Ayda 10.000 dolar harcıyor ve 100.000 dolar nakit bakiyeniz varsa, sermaye artırımı yapmanız için 10 ayınız var demektir.

Nakit akışını neden hesaplamalısınız?

Nakit akışı, yatırım almadan veya iflas etmeden önce ne kadar zamanınız kaldığını gösteren anahtar bir ölçüdür. Bu, çeşitli şekillerde yardımcı olur.

Çalışanlarınıza, tedarikçilerinize ve diğer borçlularınıza ödeme yapmak için yeterli paranız olduğundan emin olun

Çalışma süresini en üst düzeye çıkarmak için çıkışları planlayın ve gerektiğinde giderleri azaltın

Gerekli ve faydalı faaliyetler için bütçe tahsisi

Fon toplama faaliyetlerini etkili bir şekilde planlama

En önemlisi, nakit akışınızı bilmek, yatırımcılara güvenli bir pozisyondan yaklaşmanıza ve iddialı bir değerleme sunmanıza yardımcı olur. Örneğin, bir yatırımcıyla görüşüyorsanız ve sadece bir haftalık nakit akışınız kaldıysa, çok az güveniniz ve pazarlık gücünüz olacaktır. Bu gibi durumlarda, değerinizden çok daha düşük bir değerlemeyle yatırımı kabul etmek zorunda kalabilirsiniz.

Nakit akışını nasıl artırabilirim?

Pist uzunluğunu artırmanın en basit yolu, harcamaları azaltmaktır. Bu, şu şekilde yapılabilir:

Gereksiz abonelikler, ek ofis alanı vb. gibi israfları ortadan kaldırın.

Büyük giderleri azaltmak — kuruluşlar bunu başarmak için genellikle personel sayısını azaltır

Seyahat, takım gezileri, ödenekler vb. gibi isteğe bağlı harcamaları en aza indirin.

Tahsilatlarda agresif davranın ve alacakları yönetin

Kime sorduğunuza bağlı olarak, SaaS başarısını ölçmek için düzinelerce KPI örneği vardır.

Yatırımcılar, yakma oranı, yakma katsayısı (net yeni gelir elde etmek için harcadığınız dolar miktarı), 40 kuralı vb. ile ilgilenebilir. Pazarlama KPI'ları, potansiyel müşteri-fırsat dönüşüm oranı, satış döngüsü uzunluğu, aktivasyon oranı vb. gibi boru hattı metrikleri ile ilgilidir.

Finans takımları brüt kar marjını ve net kar marjını görmek isteyebilir. İK lideri ise çalışan başına ortalama gelir, şirkette geçirilen ortalama süre, çalışan devir hızı vb. konulara odaklanacaktır. Müşteri deneyimi KPI'ları net tavsiye skoru, müşteri memnuniyeti skoru vb. etrafında döner.

Hepsi içgörüler sunsa da, her biri her tür SaaS işi için eşit derecede önemli değildir. Yukarıda özetlenen on iş metriği ile başlayın ve izlemek istediğiniz diğer her şeyi içeren bir liste oluşturun.

Hangi metrikleri seçerseniz seçin, bunları nasıl izleyebileceğiniz ve etkili bir şekilde kullanabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

SaaS Metriklerini Etkili Bir Şekilde İzleme ve Kullanma

Hiçbir metrik tek başına açıklayıcı değildir. Aslında, metrikler karşılaştırıldığında en iyi şekilde anlaşılır. Bu, sektör karşılaştırmaları veya geçmiş performans olabilir.

Örneğin, risk sermayedarı David Sacks, "2 milyon dolar harcayarak 1 milyon dolarlık ARR elde eden bir startup, 5 milyon dolar harcayarak bunu yapan bir startup'tan daha etkileyicidir" diyor. Bu, sektördeki bir referans noktası olarak kabul edilebilir.

Öte yandan, CAC'yi her yıl %10 oranında tutarlı bir şekilde azaltıyorsanız, pazarlama ve satış çabalarınızın karşılığını aldığınızı gösterir. Bu, geçmiş performansa dayalı metrikleri değerlendirir.

Her iki yöntem için de, SaaS metriklerini izlemek ve kullanmak için doğru KPI yazılımına ihtiyacınız vardır. Bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır.

İzlenecek metrikleri belirleyin

Genel durumu izlemekten ayrıntılara odaklanmaya kadar, izleyebileceğiniz düzinelerce metrik vardır. Ancak, çok fazla metrik izlemek, içgörüden çok kafa karışıklığına yol açacaktır.

Bu nedenle, sizin için en önemli 5-7 metriği seçin. Erken aşamadaki bir girişimseniz, potansiyel müşteri oluşturma, dönüşümler ve CAC'ye odaklanın. İlk yılınızda, müşteri yaşam boyu değerini izlerseniz, tüm yaşam döngüsünü geçiren yeterli sayıda müşteri hakkında veriye sahip olmayacağınız için tam bir resim elde edemeyebilirsiniz.

Büyüme aşamasındaysanız, MRR, ARPU ve nakit akışını ölçün. Bu aşamada, satış ve pazarlama stratejinizi hala optimize ediyor olacaksınız. Bu nedenle, huni metriklerine veya uyumluluğa çok fazla odaklanmak sizi yavaşlatabilir.

Olgun bir girişim olarak CLTV, genişleme geliri ve ayrıntılı huni metriklerini düşünün. Şimdiye kadar CAC'yi hesaplamakta hala zorlanıyorsanız, büyük bir sorununuz var demektir.

İş modelinizi, hedeflerinizi, yatırımcı beklentilerinizi ve büyüme aşamanızı göz önünde bulundurun ve size uygun metrikleri seçin.

SaaS metriklerinin izlenmesi, denetlenmesi ve raporlanması, özellikle ihtiyaç duyduğunuz verilerin dağınık yapısı nedeniyle özel dikkat gerektirir. Örneğin, müşteri edinme maliyetinin hesaplanmasını ele alalım.

Toplam satış harcamaları, satış teknolojisi abonelikleri, danışmanlık ücretleri, seyahat masrafları vb. gibi farklı kaynaklardan gelen harcamaları içerir

Toplam pazarlama harcamaları, martech abonelikleri, reklamlar, sponsorluklar, etkinlikler, seyahat masrafları vb. gibi farklı kaynaklardan gelen harcamaları içerir

Net yeni müşteri sayısı CRM'de bulunabilir

CAC gibi basit bir metriği hesaplamak için, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) platformu dahil olmak üzere bir düzine kaynağı entegre eden bir araca ihtiyacınız vardır. Metriklerinizin karmaşıklığı arttıkça, SaaS araçlarınız da giderek daha önemli hale gelir.

Metriklerinizi izlemek için SaaS aracını seçerken aşağıdakileri göz önünde bulundurun.

Hedef izleme

Metrik yönetim aracınız aynı zamanda bir hedef izleme uygulaması mı? Her metrik için hedefler belirlemenize ve her birinin ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izlemenize olanak tanıyor mu? ClickUp Goals tam olarak bunu yapmak için tasarlanmıştır.

İlerleme özeti ile birden fazla ilgili hedefe yönelik ilerlemeyi izleme

ClickUp'ta, hedefleri görev tamamlama, sayısal, parasal veya doğru/yanlış ifadeler olarak belirleyebilir ve gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz.

Örneğin, müşteri yoğunluğunu izliyorsanız, en iyi %20'lik müşteri grubunun gelirlerin %60'ından azını oluşturup oluşturmadığını izlemek için bir hedef belirleyebilirsiniz. Bu hedef karşılanmadığında satış müdürüne bir uyarı gönderilmesini de ayarlayabilirsiniz.

Nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Yolculuğunuza başlamak için bazı hedef belirleme şablonları.

Entegrasyonlar

KPI gösterge paneli oluşturmak için herhangi bir araca manuel olarak veri girmek, SaaS liderlerinin en büyük kabusudur. Bu nedenle, diğer birçok araçla kolayca entegre olan bir büyüme hackleme aracı seçin.

Sadece bir elektronik tablodan bilgi çıkarmakla kalmayıp, HubSpot, Salesforce, Google Forms, Typeform vb. gibi çeşitli araçlardan dinamik olarak veri içe aktarabilir. ClickUp tüm bunları ve daha fazlasını yapabilir. ClickUp'ın genel API'si ile, gerektiğinde kendi özel entegrasyonlarınızı da oluşturabilirsiniz.

Görselleştirme

Startup liderleri, her gün olmasa da her hafta verilerini inceleme eğilimindedir. Yüzlerce satır ve sütunu incelemek zaman kaybıdır. İhtiyacınız olan şey, açık ve ilgi çekici veri görselleştirmeleridir.

ClickUp Gösterge Panelleri'nde kolay anlaşılır görselleştirmelerle çok yönlü metriklerin keyfini çıkarın

Dinamik, tamamen özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri, tüm ilgili bilgileri bir bakışta almanıza yardımcı olur. Önceden tasarlanmış bileşenler, takım verimliliği, bütçe kullanımı veya satış özetleri gibi sizin için önemli olan unsurları izlemenize yardımcı olur.

ClickUp'ı pazarlama ve satış proje yönetimi platformunuz olarak kullandığınızda, 360 derecelik iş bağlamıyla içgörüleriniz artar. Örneğin, potansiyel müşteri başına maliyet ile CAC arasında bağlantılar kurabilirsiniz.

Şablonlar ve çerçeveler

Performans raporlaması için iyi bir SaaS aracı, hızlı bir başlangıç yapmanızı da sağlamalıdır. Bunu yapmanın en iyi yolu, ClickUp'ta olduğu gibi önceden tasarlanmış şablonlardır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın bu KPI şablonuyla SaaS metriklerinizi başlatın

ClickUp tarafından sunulan bu KPI şablonu, zengin özelliklere sahiptir ve ayrıntılı özelleştirmelerle uyarlanabilir. Anahtar performans göstergelerini izlemek için kullanın ve tüm takımla paylaşarak netlik, görünürlük ve odaklanma sağlayın.

Hala hedefleriniz mi ayarlıyorsunuz? ClickUp'ın SMART Hedefler şablonunu deneyin.

Metrikleri karar verme sürecinize entegre edin

Genellikle, SaaS liderleri bu metrikleri yatırımcılar veya müşteriler gibi dış paydaşları çekmek için kullanır. Satış kampanyalarında "takımlar verimliliği 3 kat artırıyor" diyebilirler. Ya da yatırımcılara sunum yaparken yüksek CAC-LTV oranlarını kullanabilirler.

Bu, metriklerin iyi bir kullanımı olsa da, önemli bir fırsatı kaçırmaktadır: İç karar verme.

Metrik verilerinden elde ettiğiniz içgörülerle ürün geliştirme, fiyatlandırma, satış, pazarlama, müşteri hizmetleri vb. konularda kararlar alın.

Ücretsiz deneme kampanyanız, özelleştirilmiş demodan daha iyi getiriler sağlıyor mu? Bu SaaS pazarlama stratejisini iki katına çıkarın

Yeni özelliğinizin DAU'su düşük mü? Nedenini keşfedin ve özelliği uyarlayın

Nakit akışınız çok mu kısa? Harcamalarınızı hemen optimize edin ve fon toplama kampanyalarınızı başlatın

AI'dan yararlanarak içgörüler elde edin

SaaS şirketleri, büyük işler için çalışan küçük takımlara sahiptir. Genellikle, verileri derinlemesine incelemek ve içgörüler elde etmek için yeterli zamanları olmayabilir. Peki bunu otomatikleştirebilseydiniz?

AI ile içgörüler elde edin

Herhangi bir gösterge panelinden içgörüler ortaya çıkaran ClickUp Brain gibi bir araç seçin. İş arkadaşlarınızın dikkatini dağıtmadan içgörüler elde etmek ve fikir üretmek için kullanın.

Değerlendirin ve optimize edin

En iyi çabalarınıza rağmen, tüm metrikler anlamlı değildir. Örneğin, ARPU'nuz 10 $ ise, bunun tek abonelik kademeniz olması nedeniyle, bunun için tam sayfa bir rapor oluşturmanın bir anlamı yoktur.

Metriklerin anlamlı ve eyleme geçirilebilir olmasını sağlamak için bunları düzenli olarak değerlendirin. ARR'niz çok mu geniş? MRR'yi düşünün. ARPU'nuz sabit ama ARPA değişiyor mu? Bunun yerine bunu izleyin. Nakit akışınız beş yıl için yeterli mi? Yakma oranını düşünün.

İhtiyaçlarınıza en iyi şekilde hizmet etmek için SaaS metriklerinizi değerlendirmek ve optimize etmek için zaman ayırın.

SaaS metriklerinizi ayarlama ve izleme yolculuğu size zorluklar çıkaracaktır. Karşılaşabileceğiniz zorluklar ve bunları nasıl önleyebileceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

SaaS Metriklerini İzlerken Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar

SaaS, doğası gereği, yıkıcı bir girişimdir. SaaS işleri, daha önce denenmemiş şeyler yaparak yeni olanaklar yaratır. Her yeni şeyde olduğu gibi, bu süreçte de hatalar yapılır. En yaygın olanlardan bazıları şunlardır.

Gösterişli metriklere odaklanmak

Twitter takipçileri, Instagram gösterimleri, e-posta listesinin boyutu — bunlar, SaaS işletmelerinin kolay oldukları için izledikleri bazı yaygın gösteriş metrikleridir. Bazen, iş performansını yansıtmasa bile, bu durum marka için belirli bir heyecan yaratır.

Gösterişli metriklere kapılmayın. İş hedeflerinize odaklanın. Hedeflerinizden ilgili metrikleri türetin.

Nedenini değil, neyi seçin

Veriler çok güçlüdür. Aksi takdirde gizli kalacak bilgileri ortaya çıkarabilir. Veriye dayalı olmak, karar verme sürecinde etkili bir yöntemdir. Ancak veriler, nedenini değil, ne olduğunu göstermede daha etkilidir. Raporunuz APAC bölgesindeki satışların düştüğünü gösterebilir, ancak bunun nedenini açıklayamaz.

O bölgedeki satış çabalarını körü körüne artırmak yerine, nedenlerini anlamak için sahadaki çalışanlara güvenin. Niteliksel içgörülere önem verin ve teorileri dinleyin. Geri dönün ve verileri kullanarak bu varsayımları doğrulayın.

Müşteri geri bildirimlerini göz ardı etmek

Henry Ford'un "İnsanlara ne istediklerini sorsaydım, daha hızlı atlar derlerdi" şeklindeki sözü, gerçek olmayabilir, ancak yaygın olarak kullanılır ve tartışılır. Maverick girişimciler genellikle müşterilerin ne istediklerini bilmediklerine inanır. Bu açıkça yanlıştır.

Müşteriler, sorunlarını çözecek ürünleri nasıl oluşturacaklarını bilmeyebilir, ancak sorunlarını en iyi şekilde anladıkları kesindir. Bu nedenle, özellikle rekabetin yüksek olduğu SaaS pazarında müşteri geri bildirimlerini göz ardı etmek büyük bir hatadır.

Müşterilerinizden düzenli olarak geri bildirim alın.

Sorun tanımına ilişkin daha derin içgörüler elde etmek için anketler gönderin

Ürün kullanımını izleyerek müşterileri çeken ve çekmeyen unsurları belirleyin

Davranış eğilimlerini öğrenmek için gözlemsel araştırmalar yapın

A/B testleri gerçekleştirerek en iyi sonuçları verenleri belirleyin

ClickUp ile SaaS Metriklerini İzleyin ve İş Büyümesini Güçlendirin

Yüksek faaliyet ve hızlı gelişime rağmen, bir SaaS şirketi kurmak sprint değil maratondur. İş liderleri ve yatırımcılar, önemli gelir ve kâr elde etmeden önce yıllarca çalışır.

Bu süreçte, özellikle yorgun ve umutsuz olduğunuzda, kolayca etkilenip yolunuzdan sapabilirsiniz. Metrikler, yolunuza devam etmenizde ve hedeflerinize ulaşmanızda anahtar bir rol oynar. İyi SaaS metrikleri, maratonun gerçekten koşmaya değer olduğunu doğrular.

Etkili olabilmesi için SaaS metriklerinin doğru, güncel, alakalı ve görsel olması gerekir. ClickUp tam da bu konuda size yardımcı olabilir.

Derin entegrasyonlar, gerçek zamanlı güncellemeler, özelleştirmeler ve önceden tasarlanmış şablonlarla ClickUp, büyüme pazarlama stratejilerinizin bir parçası olarak izlemeniz gereken her şeyi sunar. Güçlü proje yönetimi özellikleri ise pastanın üzerindeki krema gibidir. Ne bekliyorsunuz? Yerlerinize, hazır, başla ve ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin.