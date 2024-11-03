ChatGPT'nin Sınırlamalarını Etkili Bir Şekilde Aşma

OpenAI, ChatGPT'yi 30 Kasım 2022'de kamuoyuna tanıttı.

Sadece 30 günde ChatGPT, 121 milyondan fazla ziyaretçiye ulaştı ve bugüne kadar en popüler AI araçlarından biri olmaya devam ediyor.

Ancak hikayenin diğer tarafı da var: ChatGPT'nin geri dönüş oranı %87,79!

Bu yüksek çıkma oranı, kullanıcıların çoğu zaman umdukları yanıtları alamadan ChatGPT'den ayrıldıkları anlamına gelir. Bu da şu soruyu akla getirir: Kullanıcıları uzaklaştıran yaygın ChatGPT sınırlamaları nelerdir?

Bu makalede, bu sorunların nedenlerini inceleyecek ve ChatGPT kullanımınızı optimize etmek için bazı popüler stratejileri keşfedeceğiz.

ChatGPT'nin Yaygın Sınırlamaları

Öncelikle, OpenAI'nin kendisi ChatGPT'nin sınırlamaları konusunda oldukça açık davranmıştır.

ChatGPT inanılmaz derecede sınırlıdır, ancak bazı konularda yeterince iyidir ve yanıltıcı bir mükemmellik izlenimi yaratabilir. Şu anda önemli konularda ona güvenmek bir hatadır.

Ve bu bilgiler doğrudan kurucunun kendisinden geliyor — burada hiçbir şey gizlenmiyor!

OpenAI, her sohbetin altına, ChatGPT'nin hata yapabileceğini ve kullanıcıların önemli bilgileri kendileri doğrulamaları gerektiğini hatırlatan küçük bir not eklemiştir.

Ancak adil olalım. ChatGPT o zamandan bu yana çok yol kat etti.

Artık, binlerce kullanıcı tarafından oluşturulan özel GPT'ler, metinden görüntüye dönüştürme özellikleri ve GPT-4o'da çok daha hızlı bir AI modeli içeren kendi GPT mağazası var

Ancak, ChatGPT'nin orijinal sorunlarının çoğu hala devam etmektedir. Bunlar arasında, kullanıcıların sorun yaşamasına neden olan bazı özellikle zorlu sorunlar da bulunmaktadır. Örneğin gramer hataları, güncel bilgilerin eksikliği, yanıtlarda insan yargısının olmaması ve duygusal desteğin asgari düzeyde olması gibi.

1. Gerçek zamanlı bilgi eksikliği

ChatGPT hakkında en yaygın yanılgılardan biri, onun her şeyi gören, hatasız bir internet sihirbazı olduğudur. (Spoiler uyarısı: değildir. )

Ücretsiz sürümü kullanan kullanıcılar için ChatGPT web'de hiçbir şekilde gezinmez. Bunun yerine, tamamen eğitim verilerine (en son 2023'te güncellenmiştir) dayanır.

Ancak, ücretli aboneliği olanlar için durum farklıdır. Mayıs 2023'te OpenAI, ChatGPT Plus, Team ve Enterprise kullanıcıları için bir web tarama özelliği sundu.

2. Bağlamı sınırlı anlama

ChatGPT (ve diğer birçok popüler yapay zeka modeli) hala en akıllı modellerin bile çözemediği önemli bir kör noktaya sahiptir: bağlam.

Özellikle alay, mizah veya ironi gibi nüansları anlamakta zorlanır. Alaycı bir yorum yaparsanız, ChatGPT'den esprili bir cevap beklemeyin; muhtemelen dijital ortamda boş bir bakışla karşılık verecektir. 🙂

ChatGPT ayrıca uzun konuşmaları takip etmekte zorlanır ve eski mesajlardaki talimatları hatırlamayabilir. Ayrıca iyi yapılandırılmış uzun form içerik ve kodlama üretmekte zorlanır ve kelime sayısını artırmak için cümleleri sık sık tekrarlar.

3. Bilgileri doğrulayamama

ChatGPT'nin tutarsız internet erişiminin bir başka sorunu da bilgileri doğrulayamaması veya teyit edememesidir. Esasen, size biraz yanlış gibi gelen bir cevap verirse, bunu kendiniz tekrar kontrol etmeniz gerekir.

ChatGPT'nin bilgi sınırı nedeniyle, daha karmaşık veya özel konulara daldığınızda tam olarak istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz.

Bu özel senaryolarda, ChatGPT size yüzeysel bir özet verebilir; bazen bu özet, gerçekler açısından biraz hatalı bile olabilir.

4. Oluşturulan içerikteki önyargılar

ChatGPT, internetten alınan büyük miktarda metinle eğitildiğinden, bu verilerin bir kısmının önyargı veya önyargılar içermesi riski her zaman vardır.

ChatGPT insan olmadığı için (insan gibi metinler üretmesine rağmen), sorunlu veya ayrımcı bilgileri filtrelemek için uygun şekilde yanıt vermez.

Bunun nasıl bazı garip ve hatta zararlı yanıtların gözden kaçmasına yol açabileceğini tahmin edebilirsiniz.

5. Duygusal zeka eksikliği

ChatGPT'nin en bariz sınırlamalarından biri nedir? Bir makinenin duygusal derinliğine sahiptir.

Örneğin, performansının düşük bir çalışanla ilgilenen bir yönetici olduğunuzu varsayalım. Bu çalışanla nasıl konuşacağınız konusunda tavsiye almak için ChatGPT'ye başvuruyorsunuz.

ChatGPT, gizli bir toplantı ayarlama, belirli performans sorunlarını tartışma ve iyileştirme için destek sunma gibi öneriler de dahil olmak üzere adım adım bir özet sunacaktır.

Ancak, konuşmayı hassas bir şekilde yürütmek için gereken duygusal inceliği eksikliği, sağduyuya aykırı görünen önyargılı cevaplara yol açabilir. Çalışanın benzersiz kişiliğini anlamaz, duygusal durumunu veya iş dışındaki performansını etkileyebilecek potansiyel stres faktörlerini ölçemez.

Diğer bir deyişle, ChatGPT insan odaklı bir yapay zeka olmak için gerekli kodu henüz tam olarak çözememiştir.

6. Karmaşık sorgularda zorluk

ChatGPT, günlük bilgiler konusunda oldukça keskin, ancak niş konulara girmeye başladığınızda, AI aracı zorlayıcı hale gelebilir. Belirsiz yasalar, aşırı spesifik düzenlemeler veya karmaşık politikalar, ChatGPT'nin sanal kafasını kaşımasına neden olan niş konuların örnekleridir.

ChatGPT'nin diğer sınırlamalarından biri, birden fazla matematik işlemiyle karşılaştığında takılma eğiliminde olmasıdır. Cevabı vermek ya bir süre alır ya da yanlış cevap verir; bunun nedeni muhtemelen (ücretsiz sürümünde) hesaplama kaynaklarının yetersizliği ve kullanım sınırlarıdır.

Etik ve Pratik Kaygılar

Teknoloji şirketlerinin AI etik politikaları oluşturması hakkında bazı konuşmalar var.

İlk bakışta biraz garip gelebilir: ChatGPT'nin "İyi Bir AI Olmak" dersini alması mı gerekiyor?

Ancak, garip görünse de, bu oldukça önemlidir ve nedeni şudur.

AI yanıtlarıyla ilgili etik ikilemler

ChatGPT ile ilgili en büyük etik ikilemlerden biri, önyargılı veya yanlış çıktılar üretme eğilimidir

Büyük miktarda çevrimiçi metin verisiyle eğitildiği için, mevcut ırk veya cinsiyet önyargılarını yansıtabilir ve daha da kötüsü, yanlış bilgileri gerçekmiş gibi sunabilir. Doğal olarak, bu durum hiçbir şirketin sorumlu AI yönetişimi politikası için iyi değildir.

ChatGPT'nin belirli yanıtlara nasıl ulaştığı konusunda şeffaflık eksikliği olması, ona tam olarak güvenmeyi zorlaştırır, bu nedenle önemli ayrıntıları her zaman güvenilir kaynaklarla karşılaştırın.

Ayrıca gizlilik ihlalleri sorunu da vardır

ChatGPT, gelecekteki modelleri iyileştirmek için konuşmaları saklar, bu nedenle sağladığınız tüm kişisel ayrıntılar veya bilgiler daha sonraki çıktılarda görünebilir.

Son olarak, telif hakkı ihlali olasılığı vardır. ChatGPT alıntılar sağlamadığından, telif hakkıyla korunan içeriği ne zaman çoğaltabileceğini bilmek zordur ve bu da yasal sorunların sorumluluğunu kullanıcılara bırakır.

Netlik sağlamak için yayınlamadan önce her zaman içeriği doğrulayın.

Yaratıcı işlerde AI'ya aşırı güvenme

ChatGPT, akılda kalıcı bir şarkı yazmak, şiir kaleme almak veya hatta bir roman için beyin fırtınası yapmak gibi yaratıcı becerilerini sergilemek için çok sayıda istek alır. OpenAI'nin platformu tutarlı ve mantıklı yanıtlar üretebilse de, dürüst olalım: genellikle o özel "kıvılcım" eksik

Yaratıcı işler söz konusu olduğunda, ChatGPT gibi AI araçları gerçek yenilik veya özgünlük sunmakta zorlanır. Bunun nedeni, yaratıcılığın metin dizilerini bir araya getirmekten daha fazlasını içermesidir; yaratıcılık, taze fikirler, duygusal derinlik ve insani bir dokunuş gerektirir.

Sonuç olarak, insan beyni bu alanlarda hala sinir ağlarından daha üstündür. Dolayısıyla, ChatGPT'yi bir sonraki harika romanınızı veya yaratıcı blog yazınızı yazmak için kullanmayı umuyorsanız, en zor kısmı kendiniz yapmanız gerekebilir.

Teknik Sınırlamalar

Kısa bir süre önce, "SensiBull" adlı bir Reddit kullanıcısı, ChatGPT'nin herhangi bir uyarı vermeden bir konuşma başlattığını ve "Lisedeki ilk haftan nasıldı?" diye sorduğunu iddia etti

Doğal olarak, kullanıcı şaşkına döndü ve "Bana ilk mesajı sen mi attın?" diye yanıtladı. ChatGPT ise neşeyle "Evet, ben attım! Nasıl gittiğini görmek istedim. "

Bu, sağlıklı ve istenmeyen bir sohbet olsa da, ChatGPT kullanıcılarının dikkate alması gereken başka operasyonel sınırlar da vardır.

Sınırlı bellek

ChatGPT'nin belleği tam olarak en üst düzeyde değildir. İki ana sorun vardır: ince tercihler yerine yalnızca net gerçekleri hatırlama eğilimindedir ve neyi hatırlaması gerektiğine dair açık talimatlar gerektirir

Teknik açıdan, GPT-4 itibariyle ChatGPT'nin belleği 32.768 belirteçtir ve bir kelime genellikle 1-3 belirteçten oluşur. İhtiyatlı bir tahminle, bu ChatGPT'nin bir seferde 10.000 kelimeyi hatırlayabileceği anlamına gelir.

Ancak, en son sürüm olan ChatGPT 4o ile kullanıcılar, genellikle 5.000 karakterle dolan sınırlı bellek hakkında şikayetlerde bulunuyor. ChatGPT'nin birçok alternatifi bu kadar sıkı kısıtlamalara sahip olmadığından, bu durum ciddi bir dezavantaj olabilir.

Çok dilli görevlerde zorluk

ChatGPT birden fazla dili desteklemesine rağmen, İngilizce dışında bir dilde iletişim kurmaya başladığınızda sınırları oldukça net bir şekilde ortaya çıkıyor.

Bunun nedeni, eğitim verilerinin büyük ölçüde İngilizce içeriğe yönelmiş olması ve daha az veriye sahip dillerde (düşük kaynaklı diller olarak da bilinir) performansının daha az etkileyici olma eğiliminde olmasıdır.

📌Örnek Fransızca, İspanyolca veya Almanca oldukça iyi sonuçlar verebilir, ancak ChatGPT'den Svahili veya İzlandaca gibi dilleri kullanmasını istediğinizde işler daha zor hale gelir. Model sınırlı bir metin havuzundan yararlandığı için yanıtlar aşırı resmi veya robotik gelebilir

Bir diğer anahtar zorluk ise yanıt hızıdır.

LLM'lerin dili belirteçleştirme (metni daha küçük parçalara ayırma) yoluyla işleme şekli nedeniyle, İngilizce dışındaki dillerde yanıtların oluşturulması genellikle daha uzun sürer. Almanca gibi daha uzun kelimeler kullanma eğiliminde olan diller daha fazla belirteç gerektirdiğinden, ChatGPT'nin işleme ve yanıt verme süresi daha uzar.

Yüksek hesaplama maliyetleri

ChatGPT'yi çalışır durumda tutmanın maliyeti azımsanmayacak kadar yüksektir ve bu durum abonelik fiyatlarına da yansımaya başlamıştır.

Kısa süre önce OpenAI, ChatGPT Plus abonelik ücretini 2024 sonuna kadar aylık 20 dolardan 22 dolara yükseltme planlarını açıkladı. 2029'a kadar aylık ücretin 44 dolara çıkması öngörülüyor.

Bu fiyat artışlarının nedenleri nelerdir? Yüksek hesaplama maliyetleri.

🤔Biliyor muydunuz? Ağustos 2024 itibarıyla aylık 300 milyon dolar gelir elde etmesine rağmen, OpenAI bu yıl yaklaşık 5 milyar dolar zarar edecek. ChatGPT'yi tek başına çalıştırmak şirkete günde 700.000 dolar gibi göz kamaştırıcı bir maliyet getiriyor.

AI sistemlerinin çalışması için çok büyük miktarda bilgi işlem gücü gerekir ve bu da elektrik ve donanım (örneğin, 24 saat çalışan süper bilgisayarların soğutulması) açısından yüksek maliyetler getirir.

ChatGPT, süper bilgisayarları soğutmak için her 5 ila 50 komut için 500 ml su tüketir, bu nedenle kesinlikle en çevre dostu araç değildir.

ChatGPT'yi Etkili Bir Şekilde Kullanmak İçin İpuçları

ChatGPT'nin eksiklikleri vardır. Ancak, bu araçtan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacak birçok yararlı çözüm yolu bulunmaktadır.

1. Sorgularınızı netleştirin

ChatGPT'yi kullanırken, özellikle soru sorarken netlik son derece önemlidir.

Konunuzla ilgili açık ve belirgin ayrıntılar sağlamak, en iyi yanıtları almanın anahtarıdır.

📌Örnek "Nasıl daha iyi pazarlama yapabilirim?" gibi belirsiz bir soru, genel bir cevap almanıza neden olabilir. Bunun yerine, daha kesin ifadeler kullanmaya çalışın: ✅"Hedef kitlesi 25-50 yaş arası kadınlar olan küçük bir güzellik markasının Instagram etkileşimini nasıl artırabilirim?"

Böylelikle ChatGPT, tam olarak neye ihtiyacınız olduğunu bilir ve size hedefli bir yanıt verebilir.

Ayrıca, tam cümleler kullandığınızdan emin olun.

"Satışları artırmak mı?" gibi parçalı ifadeler çok fazla yoruma açık olabilir. "Çevrimiçi mağazamın satışlarını nasıl artırabilirim?" diye sorarak, AI'nın niyetinizi doğru anladığından emin olabilirsiniz.

Ayrıca, aşırı karmaşık sorular sormaktan kaçının.

"Bir blogu nasıl başlatabilirim ve karlı hale getirebilirim?" gibi soruları daha küçük ve basit sorulara bölmek, ChatGPT'nin daha net ve odaklanmış cevaplar vermesine yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: Eğer beklediğiniz cevabı alamazsanız, çekinmeyin ve açıklığa kavuşturun. ChatGPT'yi etkili bir şekilde kullanmak için, ihtiyaçlarınıza uygun olanı seçmeden önce mümkün olduğunca fazla ilgili bilgi edinin. Unutmayın, AI gibi araştırın ve insan gibi düzenleyin.

2. Ek araştırmalarla destekleyin

ChatGPT ve diğer üretken AI araçları etkileyici olsa da, insanlar gibi şeyleri "bilmezler". Bununla birlikte, AI modeli araştırma için değerli bir yardımcı olabilir ve insan uzmanlığını tamamlayabilir.

Örneğin, ChatGPT, araştırma sırasında bir insan araştırmacının hemen fark edemeyebileceği fikirlerin beyin fırtınasını yapabilir ve eksiklikleri belirleyebilir.

Ayrıca, yaratıcı fikirler üretmenize yardımcı olabilir veya karşı argümanlar önerebilir, araştırmanızın netliğini ve derinliğini artırabilir.

Bu tür içgörüler elde etmenin anahtarı şudur: ChatGPT'ye ilgili araştırma veya arka plan bilgileri sağlamak.

📌Örnek i̇klim değişikliği müdahaleleri üzerinde çalışıyorsanız, önde gelen bilimsel iklim değişikliği teorileri hakkında özel araştırmalar sağlamak, ChatGPT'nin konuyla daha uyumlu fikirler ve öneriler üretmesine yardımcı olacaktır. Aksi takdirde, daha genel veya yüzeysel cevaplar alabilirsiniz

ChatGPT'ye ilgili çalışmalar, raporlar veya ayrıntılı bilgiler girdiğinizde, daha akıllı işler yapması için gerekli araçları vermiş olursunuz.

💡 Profesyonel İpucu: ChatGPT'nin içeriğini nasıl oluşturduğunu anlamak, uzun vadede size yardımcı olacaktır. ChatGPT'nin ihtiyaçlarınıza daha uygun odaklanmış içerik üretmesini sağlamak için, genel eğitim verilerine dayandığı için ona belirli araştırmalar veya örnekler sağlayın.

ChatGPT'yi daha fazla özelliğe sahip olarak hayal edin.

Binlerce kullanıcı tarafından gönderilen eklenti (ve bazı OpenAI sertifikalı eklentiler) sayesinde ChatGPT, artık temel modellerde bulunmayan gelişmiş özellikler sunabilir.

Bunlar sayesinde ChatGPT artık gerçek zamanlı verilere erişebilir, rezervasyon gibi işlemleri gerçekleştirebilir ve hatta e-postalarınızdan bilgi alabilir.

Sektöre özel bilgiler mi ihtiyacınız var? Eklentiler imdadınıza yetişir! Sağlık, e-ticaret veya finans gibi her alanda kullanabileceğiniz eklentiler mevcuttur.

Veri analizi mi? Tamamdır. Müşterileriniz için kişiselleştirilmiş deneyimler mi istiyorsunuz? Evet, bunun için de bir eklenti var.

Eklentiler, büyük teknoloji bütçeleri olmayan işletmeler için de faydalıdır. Küçük şirketlerin yüksek maliyetler ödemeden gelişmiş AI işlevlerine erişmesini sağlar.

ChatGPT'ye Mükemmel Alternatif: ClickUp Brain

ChatGPT şu anda mevcut olan popüler AI araçlarından biri olabilir, ancak gördüğümüz gibi sınırları da vardır.

Bu sınırlamalardan bazıları, AI aracını diğer araçlarıyla birlikte kullanmak isteyen takımlar için anlaşmayı bozucu olabilir.

ChatGPT'nin yüksek hesaplama maliyetleri ve sınırlı belleği de eklendiğinde, küçük takımların ChatGPT'yi uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde kullanamayacağı hemen anlaşılır.

Peki, bu zorlukların bazılarını çözmek için ChatGPT'ye alternatif ne olabilir?

Tek cevap: ClickUp Brain.

1. ClickUp Brain'in bağlamsal belleği

ClickUp'ın ChatGPT'nin alternatifi olarak öne çıkmasının anahtar nedenlerinden biri şudur: ClickUp Brain, özel kişiselleştirme sayesinde ChatGPT'nin eksikliklerini tamamlar

Platformun konuşma, bağlamsal ve rol tabanlı AI özellikleri, takımınızın çalışanlarını, işlerini ve bilgilerini tek bir deneyimde bir araya getirmek için tasarlanmıştır.

ClickUp Brain ile şablonlar oluşturun, metinler yazın ve yeni fikirler üretin

ClickUp'ın yapay zekası, proje yönetiminizi otomatik pilota alan üç anahtar özellik ile birlikte gelir:

AI Bilgi Yöneticisi: Görevleriniz veya belgelerinizle ilgili bir sorunuz mu var? ClickUp Brain, kuruluşunuzun bilgi tabanına dayalı bağlamsal yanıtlar sağlar

AI Proje Yöneticisi: Sadece birkaç tıklama ile iş güncellemelerini zahmetsizce otomatikleştirin, takımın ilerlemesini izleyin ve ayrıntılı raporlar oluşturun

İş için AI Yazar: Net ve öz e-postalar, özetler ve belgeler oluşturarak yazma becerilerinizi mükemmelleştirin

Araç şu şekilde çalışır: Hızlı proje güncellemeleri veya toplantı özetlerine ihtiyacınız olduğunu varsayalım.

ClickUp Brain sizi korur.

Hatta e-postalardan görevler oluşturabilir, toplantı notlarını yazıya dökebilir ve sonraki adımlarınızı önerebilir.

ClickUp AI'nın belge oluşturma özelliklerini kullanarak proje özetleri, ders planları ve daha fazlasını kolaylıkla oluşturun

Proje yöneticileri için bu, manuel görevlere daha az zaman ayırıp stratejiye daha fazla zaman ayırmak anlamına gelir; AI odaklı proje yönetiminin amacı da budur.

2. Görev ve iş akışı otomasyonu

Hızlı büyüyen bir yazılım şirketinde ürün yöneticisi olduğunuzu ve büyük bir ürün güncellemesinin lansmanına hazırlandığınızı hayal edin.

Geliştiriciler, teknik yazarlar ve pazarlama takımları birlikte çalışıyor. Akıcı bir sistem olmadan, bu hareketli parçaları yönetmek kaos olur.

Neyse ki, ClickUp'ın otomasyon özellikleri süreci basitleştirir.

ClickUp'ın iş akışı otomasyonunu nasıl dönüştürdüğünü öğrenin:

Ürün belgeleri taslağı tamamlandığında, ClickUp Otomasyonları inceleme görevlerini teknik ve pazarlama takımlarına anında atar ve doğruluk ve netliğin gecikme olmadan kontrol edilmesini sağlar.

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve ClickUp Otomasyonları ile tutarlılığı koruyun

Bu arada, ClickUp'ın GitHub entegrasyonu en son kod değişikliklerini belgelerle senkronize eder ve Slack entegrasyonu pazarlama ekibini gerçek zamanlı olarak güncel tutar.

Sıkı teslim tarihleri ile ClickUp'ın Takvim Görünümü, her dönüm noktasını izler ve teslim tarihlerinden önce otomatik olarak hatırlatıcılar göndererek herkesin işlerini zamanında yapmasını sağlar.

ClickUp'ın Takvim Görünümü ile belge yayınlama son tarihlerini görsel olarak izleyin

Öte yandan, geri bildirimler ClickUp Clips aracılığıyla toplanır. Bu, gözden geçirenlerin görevlerle doğrudan bağlantılı görsel geri bildirimler vermesini sağlayarak süreci daha hızlı ve net hale getirir.

ClickUp Clips kullanarak ses veya video kayıtları aracılığıyla takımlar arasında düşüncelerinizi ve fikirlerinizi paylaşın

Son onaydan sonra belge otomatik olarak yayınlanır ve takım anında bilgilendirilir.

Lansman sonrasında, ClickUp Formları aracılığıyla müşteri geri bildirimleri toplanır ve takip için görevler oluşturulur.

Bu yinelenen görevler güncellemeleri yönetir ve manuel müdahale olmadan her şeyin doğru olmasını sağlar

Mühendislerimiz ve ürün yöneticilerimiz, Jira ve diğer araçlar arasında manuel durum güncellemeleriyle uğraşmak zorunda kalıyordu. ClickUp ile, yinelenen görevlerde boşa harcanan saatleri geri kazandık. Daha da iyisi, QA, teknik yazım ve pazarlama arasındaki iş devrini iyileştirerek ürün sürümlerini hızlandırdık.

3. İşbirliği özellikleri

İşbirliği, her türlü başarının anahtarıdır.

Birçok belge ve görevle iletişim karmaşık hale gelirken, ClickUp Belgeleri işleri çok daha kolaylaştırır.

ClickUp Docs kullanarak belgeler üzerinde takımınızla etkili bir şekilde işbirliği yapın

ClickUp Belgelerinde bir proje taslağı hazırladığınızı varsayalım.

Takım arkadaşlarınızın aynı belge içinde yorum eklemek, görevler atamak ve metni izlenebilir eylemlere dönüştürmek için devreye girdiğini göreceksiniz.

Ayrıca, elektronik tablolar, PDF'ler ve wiki'leri de ekleyebilirsiniz.

ClickUp Brain ile entegre olduğu için, AI yardımıyla içeriği iyileştirebilir, belgeleri özetleyebilir ve hatta yorumlara yanıt verebilirsiniz.

Takımınız sohbet etmek ve iş yapmak için uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda kalmayacak. ClickUp Sohbet, iletişimi ve görev yönetimini tek bir yerde bir araya getirerek takımınızın işbirliğini kolaylaştırır.

ClickUp Sohbet, sohbetleri ilgili görevlere ve belgelere otomatik olarak bağlar, böylece her şey bağlantılı kalır.

AI özellikleri, işleri daha da iyi hale getirir. Kaçırılan mesajları özetleyebilir, sohbetlerden görevler oluşturabilir ve ilgili görevleri veya belgeleri sorunsuz bir şekilde bulabilir. ClickUp Chat ile konuşmaları ve görevleri takip etmek çok daha kolay hale gelir.

ClickUp Chat ile AI sayesinde 10 kat daha fazla iş tamamlayın

Bir görev "İnceleniyor" olarak işaretlendiğinde veya acil olarak ilgilenilmesi gereken bir sorun olduğunda, herkesi önemli değişikliklerden haberdar etmek için otomatik e-postalar bile gönderilebilir.

ClickUp'ın E-posta özelliğini kullanarak paydaşları önemli belge güncellemelerinden haberdar edin

ClickUp güçlü bir araç olmakla birlikte, diğer uygulamalarla entegrasyonu iş akışınızı yeni bir düzeye taşır.

1.000'den fazla ücretsiz entegrasyon ile ClickUp, zamandan tasarruf etmenizi sağlar ve birden fazla uygulama arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltır.

Örneğin, ClickUp'ı Slack ile entegre etmek, konuşmaları eyleme dönüştürür.

Slack mesajlarını görevlere dönüştürebilir, görev durumlarını güncelleyebilir ve sohbetten çıkmadan takım üyelerini atayabilir, böylece tartışmaların hızla izlenebilir işlere dönüşmesini sağlayabilirsiniz.

ClickUp'ın CRM için HubSpot ile entegrasyonu, müşteri bilgileri ve proje görevleri arasında sorunsuz veri senkronizasyonu sağlar.

Bu iki yönlü senkronizasyon , müşteri ile temas halindeki takımların iş akışlarını hiçbir şeyi kaçırmadan yönetebilmelerini garanti eder.

Tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmanız mı gerekiyor?

Make (eski adıyla Integromat) entegrasyonu, platformlar arasında rutin süreçleri otomatikleştirir.

Make'i verilere bağlayarak iş akışlarınızı otomatikleştirerek her hafta saatler kazanın

Görevleri Google Takvim ile senkronize etmek veya Gmail üzerinden proje güncellemelerini göndermek gibi otomasyon, görevlerinizin düzenli bir şekilde organize edilmesini ve son teslim tarihlerinin manuel giriş yapmaya gerek kalmadan karşılanmasını sağlar.

Uzaktan toplantılar için Zoom'a güvenen takımlar için, ClickUp ile entegrasyon, toplantı kayıtlarını doğrudan görevleriniz içinde planlamanıza, katılmanıza ve saklamanıza olanak tanır, böylece tüm iletişimi tek bir yerde tutarsınız.

Zoom'da toplantıları kolayca planlayın, ekranları paylaşın ve ClickUp içinden görevler üzerinde işbirliği yapın

ClickUp'ın Harvest ile entegrasyonu sayesinde zaman yönetimi daha kolay hale gelir. Her görev için harcanan saatleri takip edebilir ve iş akışı verimliliğini analiz edebilirsiniz.

Sonuç olarak: İletişimi Slack ile senkronize ediyor, müşteri verilerini HubSpot ile yönetiyor veya zamanı Harvest ile izliyor olsanız da, ClickUp'ın entegrasyon gücü her şeyi tek bir çatı altında toplar.

Sonuç?

Her aracın uyum içinde çalıştığı, birleşik ve verimli bir çalışma alanı; platformlar arasında geçiş yapmak yerine verimliliğe odaklanmanıza yardımcı olur.

Neden ChatGPT ile Kendinizi Sınırlayasınız? ClickUp'ı Seçin

ChatGPT'yi etkileyici buluyorsanız, ClickUp sizi daha da etkileyecektir.

ChatGPT içerik oluşturmada mükemmeldir, ancak ClickUp bu yeteneğin ötesine geçerek iş akışlarını otomatikleştirir, görevleri yönetir ve gerçek zamanlı işbirliği ile takımınızı birbirine bağlar.

Proje özetleri oluşturmak, son teslim tarihlerini izlemek veya net özetler oluşturmak için ClickUp Brain, her şeyi tek bir sezgisel platformda bir araya getirir

Yükseltmeye hazır mısınız? ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve iş akışınızı bir üst seviyeye taşıyın.