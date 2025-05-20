Google E-Tablolar'da bir sütunu toplama hakkında hızlı kılavuz

Bütçeleri dengeliyor, sayıları hesaplıyor veya verileri düzenliyor olsanız da, bir e-tabloda sütun toplamayı bilmek kullanışlı bir beceridir. Neden mi? Çünkü bu sadece hızla ilgili değil, doğruluk ve kolaylıkla da ilgilidir. Google E-Tablolar gibi e-tablo yazılımlarıyla, bir sütunu saniyeler içinde toplayabilir ve değerler değiştiğinde otomatik olarak güncellenir, böylece sıkıcı yeniden hesaplamalardan kurtulursunuz.

Google E-Tablolar'ı yeni kullanmaya başladıysanız veya hızlı bir hatırlatmaya ihtiyacınız varsa, bu kılavuz size Google E-Tablolar'da bir sütunu birden çok yöntem kullanarak toplama konusunda bilgi verecektir. Artık sütun aralığından değerleri manuel olarak eklemenize gerek yok!

Hadi başlayalım!

Google E-Tablolar'da bir sütunu toplama: Adım adım kılavuz

Google E-Tablolar'da bir sütunun toplamını hızlı bir şekilde hesaplamanın birkaç yolu vardır. Tercihinize veya verilerinizin karmaşıklığına bağlı olarak aşağıdaki seçeneklerden size en uygun olanı seçin.

Yöntem 1: SUM fonksiyonunu manuel olarak kullanma

Google E-Tablolar'da bir sütunu toplamak için en basit yol SUM fonksiyonunu kullanmaktır. Bu fonksiyon, küçük veri kümeleriyle yapılan basit görevler için idealdir. SUM formülünü şu şekilde kullanabilirsiniz:

Cevabın görünmesini istediğiniz boş hücreyi seçin. Aşağıdaki görüntüde gösterildiği gibi, ofis kırtasiye harcamalarının toplamını hesapladığınızı varsayalım. Bu durumda, E13 hedef hücremizdir

"=SUM(" yazın ve ardından toplamak istediğiniz hücre aralığını girin. Örneğin, E sütununda 3 ila 12 numaralı hücrelerde listelenen toplam giderlerin toplamını istiyoruz. Bu durumda, toplam formülü =SUM(E3:E12) olacaktır

Enter tuşuna basın, Google E-Tablolar toplamı seçilen hücrede görünecektir

Yöntem 2: Araç çubuğunu kullanarak sütunu toplama

Formül yazmak çok işse, Google E-Tablolar'da araç çubuğunun sağ tarafında kullanışlı bir toplama fonksiyonu düğmesi vardır. Bu düğme, Google E-Tablolar'da verileri işlemek için daha görsel bir yaklaşımı tercih edenler için mükemmeldir. İşte nasıl yapacağınız:

Eklemek istediğiniz sütunu vurgulayın ve araç çubuğundaki Fonksiyon düğmesine tıklayın. Bu, Yunan sigma işareti (Σ) ile gösterilir

Açılır menüden TOPLA'yı seçin

Google E-Tablolar, sütunun son hücresinin hemen altındaki boş hücreye toplama fonksiyonunu otomatik olarak ekler

Enter tuşuna basın, o sütunun toplamı hücrede görünecektir

Yöntem 3: Otomatik Toplama özelliğini kullanma

Herhangi bir formül girmeden veya herhangi bir araca tıklamadan bir sütunun toplamını daha hızlı bir şekilde almak istiyorsanız, Google E-Tablolar'ın otomatik toplama özelliği tam size göre. Büyük bir veri kümesini içe aktararak toplamı anında hesaplamak istiyorsanız da bu özellik çok kullanışlıdır. Bir sayfadaki sütunun toplam değerini şu şekilde öğrenebilirsiniz:

Toplamak istediğiniz tüm hücreleri vurgulayın

Ekranın sağ alt köşesine bakın. Seçili hücrelerin değerlerinin toplamını göreceksiniz. Bu, satır içeriklerinin toplam değerini bulmak için bile işe yarar

Google E-Tablolar için Gelişmiş Toplama Yöntemleri

E-tablolarda sütunları toplamanın temellerini öğrendikten sonra, karmaşık hesaplamalar için Google E-Tablolar'da daha gelişmiş toplama tekniklerine geçmelisiniz. Bu yöntemler, doğruluk ve verimliliğinizi artırırken zaman ve çabadan tasarruf etmenizi sağlar.

Yöntem 1: Filtrelenmiş verilerle toplama

Filtrelenmiş veriler içeren bir e-tabloda çalışırken, yalnızca görünür satırları toplamak isteyebilirsiniz. Bu durumda, gizli değerleri de dahil edeceğinden Google E-Tablolar'daki TOPLA fonksiyonunu doğrudan kullanamazsınız. Bu durumda, aşağıda gösterildiği gibi TOPLA.PARÇA fonksiyonunu kullanın:

İlk olarak, filtreyi uygulayın. Örneğin, miktarı 20'den büyük veya 20'ye eşit olan öğelerin değerleri için filtreyi kullanıyoruz

Filtrelenmiş sütunda sayıları eklemek istediğiniz boş hücreyi seçin

Google E-Tablolar aracılığıyla ekran görüntüsü

Seçili hücrelerin toplamını hesaplamak için Enter tuşuna basın

Yöntem 2: Bitişik olmayan hücreleri veya birden çok sütunu toplama

Tek bir formül kullanarak, bitişik olmayan hücrelerden veya birden çok sütundan sayıları ekleyin. Bunu yapmak için şunları yapmanız gerekir:

Toplamın görünmesini istediğiniz boş hücreyi seçin

"=SUM(" yazın, ardından virgülle ayrılmış hücre sayısını veya virgülle ayrılmış hücre aralığını girin. Örneğin, bitişik olmayan hücrelerin toplamını hesaplamak için, =SUM(E13 + J13) formülünü kullanarak E13 ve J13'ü toplayın ve Enter tuşuna basın

Alternatif olarak, =SUM(E3:E12, J3:J12) kullanın ve Enter anahtarını basarak her iki sütunun toplamını alın

Yöntem 3: Birden çok sayfada toplama

Google E-Tablolar veritabanınızın birden fazla sayfaya yayılmış bilgiler içerdiğini ve her birine aynı sütunu eklemeniz gerektiğini varsayalım. Bunun için Google E-Tablolar'da TOPLA fonksiyonunu şu şekilde kullanabilirsiniz:

Toplamın görünmesini istediğiniz hücreyi e-tablosunda seçin

SUM formülünü yazın, ancak tek bir aralık yerine birden çok sayfaya referans verin. Verilerimiz "Mayıs" ve "Haziran" sayfalarında yayılmış olduğundan ve toplam E3 ile E12 arasındaki aralık için olduğundan, formül =SUM(Mayıs!E3:E12, Haziran!E3:E12) olacaktır

Seçili hücredeki tüm referanslanan sayfaların toplamını almak için Enter anahtarını basın

Yöntem 4: Koşullu toplama

Tanımlanmış koşullara göre yalnızca belirli değerleri eklemeniz gerekiyorsa, SUMIF ve SUMIFS fonksiyonlarını kullanın. İlki tek bir koşul için yararlıdır, ikincisi ise birden fazla koşul için işe yarar. Her ikisi de satış raporları, bütçe izleme vb. gibi veritabanları için mükemmeldir. SUMIF ve SUMIFS'i kullanma:

Sonucu gösterecek hücreye tıklayın

=SUMIF(aralık, koşul, [toplam_aralık]) yazın. Örneğin, miktarı 20'den büyük veya 20'ye eşit olan öğelerin maliyetini toplamak istiyorsunuz. =SUMIF(C3:C12, ">=20", E3:E12) formülünü yazarak başlayın ve Enter tuşuna basın. Filtreyi uyguladığınızda elde ettiğiniz sonuçla aynı sonucu elde edersiniz

Daha karmaşık hesaplamalar için SUMIFS fonksiyonunu kullanın. Birden fazla koşul uygulamak için =SUMIFS(toplam_aralık, aralık1, koşul1, aralık2, koşul2) yazın. Örneğin, 2,50 $'dan pahalı ve 10 adetten fazla satın alınan öğelerin toplam maliyetini hesaplamak istiyorsak, toplamı elde etmek için =SUMIFS(E3:E12, C3:C12, ">=10", D3:D12, ">2.50") formülünü kullanırız

Yöntem 5: QUERY fonksiyonuyla toplama

Sütunları toplamak için son yol, toplamalar üzerinde daha fazla kontrol sağlayan QUERY fonksiyonunu kullanmaktır. Bu, özellikle büyük veritabanlarında çalışırken ve karmaşık hesaplamalar yaparken kullanışlıdır. İşte nasıl kullanacağınız:

Boş bir hücre seçin ve =QUERY(C3:E12, "SELECT SUM(E) WHERE C >= 20", 0) yazın. Bu formül, sütun C'de 20'den büyük veya 20'ye eşit olan miktarlar için sütun E'deki değerleri toplar

Toplam değeri görmek için Enter tuşuna dokunun

Google E-Tablolar'ı Kullanmanın Dezavantajları

Google E-Tablolar, temel hesaplamalar ve veri düzenleme için mükemmel bir araç olsa da, tam kapsamlı bir veri yönetimi ve analiz yazılımı değildir. Google E-Tablolar'ı kullanırken karşılaşabileceğiniz bazı dezavantajlar şunlardır:

Sınırlı işlem gücü : Google E-Tablolar, küçük elektronik tablolar için son derece hızlı ve nispeten sezgiseldir. Ancak, elektronik tablonuz büyüdükçe bu özellikler azalmaya başlar. Yavaşlama, gecikme ve yanıt vermeme sorunları yaşarsınız, bu da birkaç satır ve sütundan oluşan büyük veri kümeleri olduğunda işinizi yapmanızı ve cevapları bulmanızı zorlaştırır

Gelişmiş veri analizi eksikliği : Google E-Tablolar, karmaşık analizler veya gelişmiş veri modelleme yaparsanız işlevini yitiren temel fonksiyonlar ve formüller sunar. Tabloları döndürme ve verileri grafiklere dönüştürme seçenekleri olsa da, bu fonksiyonlar özel veri analizi çözümleri kadar güçlü değildir. Bu da, : Google E-Tablolar, karmaşık analizler veya gelişmiş veri modelleme yaparsanız işlevini yitiren temel fonksiyonlar ve formüller sunar. Tabloları döndürme ve verileri grafiklere dönüştürme seçenekleri olsa da, bu fonksiyonlar özel veri analizi çözümleri kadar güçlü değildir. Bu da, Google E-Tablolar'ı proje yönetimi için kullanmanın önündeki önemli bir engeldir

Makrolarla tutarsız performans : Google E-Tablolar, : Google E-Tablolar, görev otomasyonu için makroları desteklese de, Microsoft Excel gibi özel araçların sunduğu derinlemesine özelleştirme ve performans özelliklerinden yoksundur. Büyük veritabanlarında makroların yürütülmesi yavaştır ve hata ayıklama işlemi zahmetlidir

Eklentilere bağımlılık : Google E-Tablolar eklentileri işlevselliği artırsa da, iş akışlarınıza bir karmaşıklık katar. Veri görselleştirme ve iş akışı otomasyonu gibi gelişmiş özellikler için üçüncü taraf eklentilere bağımlılık, Google E-Tablolar'ın güvenilirliğini ve kullanıcı dostu olmasını azaltır

Sınırlı AI yetenekleri: Google, şirket içi LLM'si Gemini AI'nın özelliklerini E-Tablolar dahil Çalışma Alanı'na entegre etti. Ancak, Google, şirket içi LLM'si Gemini AI'nın özelliklerini E-Tablolar dahil Çalışma Alanı'na entegre etti. Ancak, Google E-Tablolar'da AI'nın kapsamı ve uygulanabilirliği oldukça sınırlıdır. Akıllı doldurma, veri düzenleme ve diğer temel görevler için kullanabilirsiniz. Ancak daha gelişmiş bir şey arıyorsanız, E-Tablolar'ı üçüncü taraf AI araçlarıyla entegre etmeniz gerekir

ClickUp ile tanışın: En iyi Google E-Tablolar alternatifi

Google E-Tablolar'ın potansiyelini sonuna kadar kullanmak, sizi alternatifler aramaya itebilir.

İşte burada ClickUp devreye girer ve güçlü veri yönetimi yetenekleriyle günü kurtarır. ClickUp, ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan kapsamlı bir proje yönetimi platformudur. Platformun büyük veri kümelerini yönetme, iş akışlarını otomatikleştirme ve takım işbirliğini kolaylaştırma yetenekleri, üstün bir Google E-Tablolar alternatifi olarak çok yönlülüğünü mükemmel bir şekilde gösterir.

Veri kümelerinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak en önemli ClickUp avantajları şunlardır:

1. Verilerinizi istediğiniz şekilde görüntüleyin

ClickUp, verilerinizi görselleştirme şeklini başka hiçbir yazılımda olmadığı gibi özelleştirmenize yardımcı olur. 15'ten fazla ClickUp Özel Görünüm arasından seçim yapabilirsiniz: Tablo, Liste, Pano, Takvim, Yüzme Şeridi, Gantt grafiği ve daha fazlası. Bu, elektronik tabloların klasik satır ve sütun görünümünü genişletmenize ve bunlardan geçiş yapmanıza ve projenizi yaratıcı bir şekilde görselleştirmenize olanak tanır.

ClickUp Görünümleri ile İş Akışınızı Görselleştirin ClickUp Görünümleri ile verilerinizin farklı görsel temsilini oluşturun

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Kararları yakalamak ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, bu konuda endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!

2. Gelişmiş formüller ve otomasyonlarla tabloları düzenleyin

ClickUp Tablo Görünümü

Alışılmış bir görünüm istiyorsanız, ClickUp Tablo görünümü, tipik elektronik tablolara göre ciddi bir işlevsellik artışı ile verileri satır ve sütunlar halinde yönetmenizi sağlar.

Sadece sayılarla sınırlı değilsiniz; atanan kişiler, son teslim tarihleri, etiketler, görev durumları, öncelikler ve daha fazlası için sütunlar oluşturun. Metin, açılır menüler, tarih seçiciler ve hatta özel alanlar kullanarak projenize, takımınıza veya iş akışınıza özgü her şeyi izleyin. Böylece tüm verilerinizi tek bir yerde düzenli ve erişilebilir tutmak kolaylaşır.

ClickUp'ın Tablo görünümündeki her hücre anında düzenlenebilir. Ayrı bir pencere açmanıza gerek kalmadan görev durumlarını güncelleyin, son teslim tarihlerini ayarlayın, atanan kişileri ekleyin ve bilgileri değiştirin. Bu, işlerinizi kolaylaştırır ve bağlam değiştirmeyi en aza indirir.

Hatta bağlantılar aracılığıyla dosya ve belgeleri doğrudan hücrelere ekleyebilirsiniz, böylece bir görev veya projeyle ilgili her şey parmaklarınızın ucunda olur. Ayrıca, renk kodlaması ve koşullu biçimlendirme, verilerinizi görsel olarak sezgisel hale getirmeye yardımcı olur.

ClickUp Formül Alanları

Hepsi bu kadar değil! Formül Alanları ile daha fazla esneklik elde edersiniz. Bu alanlar, tablolardaki sayı, tarih ve saat alanlarında gerçek zamanlı hesaplamalar yapmanızı sağlar. Basit toplama işlemlerinden gelişmiş koşullu mantık ayarlarına kadar, Formül Alanları ile ekstra bir yazılıma ihtiyaç duymadan görevlerin ilerlemesini kolayca tahmin edip izleyebilir, maliyetleri ve bütçeleri hesaplayabilir veya anahtar veri noktalarını özetleyebilirsiniz.

ClickUp Tablo görünümü özelliği ile özel veritabanları oluşturun ve yönetin

ClickUp Otomasyon

Ardından, koşullar ve ilgili tetikleyiciler aracılığıyla verileriniz için gelişmiş formülleri otomatikleştirmenize olanak tanıyan ClickUp Otomasyon'u kullanabilirsiniz .

Eşittir, eş değildir, ayarlanmıştır ve ayarlanmamıştır gibi koşulları kullanarak sayısal Formül Özel Alanları için filtre uygulayabilirsiniz.

Örneğin, son teslim tarihine üç gün kalmış ve hala "Tamamlandı" olarak işaretlenmemiş bir görevin önceliğini otomatik olarak "Yüksek" olarak değiştirmek istediğiniz bir durumu düşünün. Bu durumda, aciliyeti gösteren sayısal bir formül alanı ayarlamanız (örneğin, üç gün içindeyken 1, değilken 0 değeri döndüren) ve ardından bu çıktıyı (=1) otomasyon için tetikleyici olarak kullanmanız gerekir. Otomasyon, bu sayısal koşula göre önceliği değiştirebilir.

Bu tür otomasyon tariflerini kullanarak iş akışlarını kolaylaştırın ve daha kısa sürede daha fazlasını yapın. Sonuçta elde edilen verimlilik artışı, manuel müdahaleye gerek kalmadan kapsamlı, çok adımlı süreçleri yönetmeyi kolaylaştırır.

ClickUp Otomasyon ile veri kümesiyle tekrarlanan görevleri kolayca gerçekleştirin

3. Veritabanı şablonlarıyla daha hızlı ve akıllı çalışın

Ayrıca, ClickUp'ın zengin şablon kitaplığı da özel olarak bahsedilmeyi hak ediyor. Farklı durumlar ve uygulamalar için birden fazla e-tablo şablonu bulacaksınız; birini seçin ve projenize hemen başlayın. Örneğin, ClickUp'ın Düzenlenebilir E-Tablo Şablonu, tabloları özelleştirmenize, gerçek zamanlı formüller oluşturmanıza ve takımınızla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmanıza olanak tanır.

Bu Şablonu İndirin Manuel veri girişi ve hesaplamalara veda edin ve ClickUp Düzenlenebilir E-Tablo Şablonu ile daha hızlı veri işleme için özel denklemler oluşturun

Bu şablonun bazı anahtar özellikleri şunlardır:

Kolay veri yönetimi için özelleştirilebilir tablo görünümleri

Hesaplamaları otomatikleştirmek için formül alanları

Takım üyeleriyle esnek işbirliği seçenekleri

Cihazlar arasında gerçek zamanlı güncellemeler ve senkronizasyon

Verileri verimli bir şekilde yönetmek için şablon içinde Finansal Tablolar, Onay Süreci, Başlangıç Kılavuzu ve E-Tablo görünümleri gibi farklı yapılandırmalara erişebilirsiniz.

ClickUp ile Toplama

Google E-Tablolar, temel elektronik tablo kullanımı, veri yönetimi ve hesaplamalar için güvenilir ve tanınmış bir araç olsa da, karmaşık gereksinimleriniz olduğunda sınırları daha belirgin hale gelir. Büyük veri kümeleri ve karmaşık iş akışları, Google E-Tablolar'ın çalışmasını zorlaştırır.

Neyse ki, ClickUp benzer bir alternatif sunuyor; hatta, deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyor! Güçlü Tablo Görünümü, özelleştirilebilir Formül Alanları, gelişmiş otomasyon özellikleri, çoklu görünümler ve kullanımı kolay şablonlar, en karmaşık süreçleri bile kolaylaştırır.

ClickUp ile, basit toplama işlemlerinden çok daha fazlasını gerçekleştirir ve gelişmiş veri analizi ve iş akışı otomasyonu ile verilerin gerçek gücünden yararlanırsınız — tüm bunları platformun dışına çıkmadan yapabilirsiniz. İster büyük bir projeyi yönetiyor, ister farklı kaynaklardaki verileri düzenliyor veya sadece daha verimli bir iş yöntemi arıyor olun, ClickUp tüm ihtiyaçlarınızı karşılar.

ClickUp'a bugün kaydolun ve basit bir e-tabloyla ne kadar çok şey yapabileceğinizi keşfedin!