Verimliliği ve İşbirliğini Artırmak için Dernekler için En İyi 10 CRM

Her derneğin kalbi, üyeleridir.

Ancak bu ivmeyi sürdürmek için iyi niyet yeterli değildir. Üyelikleri bilinçli bir şekilde izlemeli, aidat tahsilatını otomatikleştirmeli ve kuruluşunuzun amacına sadık kalarak etkinlikler ve web seminerleri planlamalısınız.

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemlerini test etmek için çok zaman harcadım ve sizin için en son isteyeceğiniz şey, sizin için değil, size karşı çalışan bir CRM sistemidir. Tutma stratejileri, satış fırsatları ve pazarlama kampanyaları gibi tüm verilerinizi tek bir merkezi konumda depolayabilmeli ve analiz edebilmelisiniz.

İyi haber mi?

Birçok CRM yazılımı seçeneği, müşteri ilişkilerini yönetirken karşılaştığınız benzersiz zorlukları aşmak için özel olarak tasarlanmıştır.

Bu blog yazısı, gerçekten işe yarayan araçları ayrıntılı olarak ele almaktadır. Hadi başlayalım.

Dernekler için CRM'de nelere dikkat etmelisiniz?

Tüm CRM sistemleri aynı değildir. İşinizi gerçekten iyi yapmanıza yardımcı olacak bir araç istiyorsanız, bir derneği yönetmenin benzersiz ihtiyaçlarını karşılayan bir şeye ihtiyacınız vardır.

Peki, nelere dikkat etmelisiniz?

Özelleştirme seçenekleri: CRM yazılım çözümünüz, derneğinizin benzersiz yapısına uyacak şekilde alanları, iş akışlarını ve raporları özelleştirmenize ve derneğiniz büyüdükçe veya odak noktası değiştikçe uyum sağlamanıza olanak sağlamalıdır

Üye yönetimi: İletişim bilgileri, üyelik durumu, aidatlar, etkinlik katılımları ve diğer tercihler dahil olmak üzere ayrıntılı üye profillerini yönetmenizi sağlayan bir araç seçin

Mobil erişilebilirlik: Seçeceğiniz CRM sistemi, üye bilgilerine erişebilmeniz, kayıtları güncelleyebilmeniz veya hareket halindeyken sorulara yanıt verebilmeniz için mobil uyumlu bir arayüze veya özel bir uygulamaya sahip olmalıdır

Raporlama ve analiz: Üyelik eğilimleri, etkinlik katılımı, finansal durum ve daha fazlası hakkında içgörüler sağlayan, sağlam raporlama özellikleri sunan bir platform seçin

Diğer araçlarla entegrasyon: CRM'niz, web siteniz, muhasebe yazılımınız ve ödeme işleme sistemleriniz gibi mevcut teknoloji altyapınızla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır

Etkinlik yönetimi entegrasyonu: Çoğu dernek konferans, web semineri ve eğitim oturumu gibi etkinlikler düzenler. Kayıtları yönetmenize, katılımcıların katılımını izlemenize ve etkinlik sonrası takipleri yönetmenize olanak tanıyan bir CRM aracı seçin

Bonus: İş akışınızı kolaylaştırmak ve daha az çabayla daha fazlasını başarmak için En İyi 10 CRM Yazılımı Örneği ve Kullanım Örneklerini keşfedin.

Dernekler için en iyi 10 CRM

1. ClickUp (En iyi hepsi bir arada CRM ve proje yönetimi sistemi)

Üye ilişkilerini etkili bir şekilde kurun ve geliştirin ClickUp CRM

ClickUp, tipik bir CRM değildir; derneğinizin gereksinimlerine uygun iş akışları oluşturma esnekliği sağlayan güçlü bir proje yönetimi aracıdır.

ClickUp CRM ile üye ilişkilerini ve potansiyel müşteri akışlarını zahmetsizce görselleştirebilirsiniz. Kanban Panosu ve Tablo Görünümü gibi 10'dan fazla görünüm seçeneğini kullanarak, potansiyel üyelerden yenilemelere kadar her şeyi yönetiyorum. Birden fazla e-tabloyu veya aracı incelemek zorunda kalmadan her hesabın durumunu hızlıca görebiliyorum. İhtiyacım olan her şey tek bir yerde.

ClickUp, e-posta entegrasyonu sayesinde siloları ortadan kaldırmanıza ve iletişimi hızlandırmanıza olanak tanır. Tek bir merkezden proje güncellemelerini göndermek, potansiyel üyeleri takip etmek ve hatta takımınızla işbirliği yapmak çok kolay hale gelir.

Ayrıca, ClickUp CRM'nin performans gösterge panelleri , üye katılımını ve memnuniyetini analiz ederken yardımcı olur.

50'den fazla gösterge paneli bileşeni, trendleri görselleştirmenize ve departmanlar genelinde KPI'ları izlemenize yardımcı olur. Bu içgörüleri kullanarak, derneğinizi daha etkili hale getirmek, faaliyetler için sermaye artırmak veya müşteri ve tüketici katılımını karşılaştırmak için çabalarınızı nereye odaklamanız gerektiği konusunda daha bilinçli kararlar alabilirsiniz.

Platformun raporlama özelliği, başka bir değerli özellik ile desteklenmektedir: Özel Alanlar. Bu özellik, coğrafi verilerden geçmiş bilgilere kadar her üye veya proje hakkında benzersiz ayrıntıları yakalamanızı sağlar.

ClickUp'ı kullanmanın en iyi yanı, tekerleği yeniden icat etmenize gerek olmamasıdır.

ClickUp'ın CRM Şablonu, kişileri, yenilemeleri ve etkinlik faaliyetlerini tek bir yerden yönetmek için hazır bir çerçeve sunar. Yedi durum, görev ilerlemesine şeffaflık getirir ve beş işlevsel görünüm, işi kolaylaştırır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın CRM Şablonu ile dernek yönetim sisteminizi geliştirin

Daha basit bir yaklaşım için ClickUp'ın Basit CRM Şablonuna göz atın. Yeni başlayanlar için kolay kullanım sunarken, CRM kurulumunuzdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak ek Durumlar, Görünümler ve Özel Alanlar sunar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Docs , tüm iç süreçlerde tutarlılığı korumaya yardımcı olur. Üye teklifleri hazırlamak, SOP'ler oluşturmak ve önemli dernek verilerini yapılandırmak için wiki'ler oluşturmak için kullanabilirsiniz

ClickUp'ta yorumlar atayın ve satıcı talepleri veya etkinlik lojistiği gibi zaman hassasiyeti olan görevler için takım üyelerine anında bildirim gönderin

ClickUp Beyaz Tahtaları ile stratejiler üzerinde beyin fırtınası yapın ve yol haritaları oluşturun; daha zengin ve etkileşimli bir deneyim için resimler, web bağlantıları ve izlenebilir görevler ekleyin

Görev Bağımlılıklarını kullanarak iş akışlarını tanımlayın, içerik onayları veya planlama gibi görevleri "beklemede" veya "bloklu" olarak işaretleyerek projenin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayın

ClickUp Brain'i kullanarak zengin veriler ve içgörüler içeren tablolar oluşturun, tedarikçi sözleşmeleri veya etkinlik programları gibi karmaşık bilgileri erişilebilir biçimlere düzenleyin

ClickUp Hedefleri ile sayısal hedefler belirleyin, ilerlemeyi analiz edin, ölçülebilir hedefleri (ör. yönetim temas noktaları veya etkinlik katılımı) eyleme geçirilebilir adımlara bölün

ClickUp sınırlamaları

100'den fazla güçlü özelliği öğrenmek biraz zaman alabilir, ancak ClickUp hızlı öğrenme ve kullanıma başlama için yardım belgeleri, demolar ve kurslar sunar

ClickUp Brain, Sonsuza Kadar Ücretsiz plana dahil değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

2. WildApricot (Küçük ölçekli üyelik otomasyonu için en iyisi)

via WildApricot

WildApricot, minimum kurulumla üyelik yenilemelerini, etkinlik kayıtlarını ve ödemeleri basitleştiren bir üye yönetim yazılımı çözümüdür. Zamanın kısıtlı olduğu küçük dernekler için bir nimettir.

Bu araçta beğendiğim bir şey, e-posta entegrasyonu fonksiyonudur — bu platformda yenileme hatırlatıcıları veya etkinlik davetiyeleri göndermek çok kolaydır.

Dahası, tüm dernek verileriniz bulutta güvenli bir şekilde saklanır, böylece üye veritabanınızı herhangi bir cihazdan arayabilir, güncelleyebilir ve ekip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

WildApricot'un en iyi özellikleri

Üye başvuru formunuzu birden fazla üyelik seviyesi, indirim sayısı ve yönetici onayları ile kişiselleştirin

Gelişmiş kişi arama özelliğini kullanarak üyeleriniz hakkında aradığınız bilgileri tam olarak bulun

Üyelerinizin konumlarına göre çeşitli satış vergileri veya KDV ayarlayın ve doğru ödemeleri alın

WildApricot sınırlamaları

Etkinlik sonrası anketi hazırlamak ve katılımcılara e-posta ile göndermek için basit bir seçenek bulunmamaktadır, bu da sakıncalıdır

Müşteri desteği tutarsız olabilir; bazı temsilciler bilgiliyken diğerleri tekrar tekrar açıklama yapmanız gerekebilir

WildApricot fiyatlandırma

Kişisel: 100 kişi için aylık 60 $

Grup: 250 kişi için aylık 75 ABD doları

Topluluk: 500 kişi için aylık 140 $

Profesyonel: 2.000 kişi için aylık 240 $

Ağ: 5.000 kişi için aylık 440 $

Enterprise: 15.000 kişi için aylık 530 $

Global: 50.000 kişi için aylık 900 $

WildApricot puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

3. MemberClicks (Basitleştirilmiş üye yenileme süreçleri için en iyisi)

via MemberClicks

Dernekler, odalar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için geliştirilen MemberClicks'in en büyük özelliği, üye katılımına göre uyarlanan yenileme kampanyalarını kişiselleştirmesidir.

Bu, üyelik yönetim yazılımının, üyenin ne kadar aktif veya pasif olduğuna göre mesajlar ve teklifler geliştirebileceği anlamına gelir.

Makbuzları, etkinlik onaylarını ve hatırlatıcı e-postaları otomatikleştirmek mi istiyorsunuz? Genel bir e-posta veya hedefli mesajlar gönderebilirsiniz. MemberClick, PCI uyumludur, bu da çevrimiçi ödeme işlemlerini güvenli hale getirir.

MemberClicks'in en iyi özellikleri

Web siteniz için üyelik başvuruları oluşturun

Yerleşik gösterge panelleriyle gerçek zamanlı etkinlik katılımı ve performansı hakkında anında görünürlük elde edin

Üyelerinize yenileme tarihleri yaklaştığında otomatik hatırlatıcılar ve e-postalar gönderen bir aidat hatırlatıcı ş akışı tanımlayın

MemberClicks sınırlamaları

Platform çok kullanıcı dostu değildir ve gezinmek için eğitim gerektirir

Tüm ödeme formlarını kabul etmemesi can sıkıcı olabilir

MemberClicks fiyatlandırması

MC Professional: Özel fiyatlandırma

MC Trade: Özel fiyatlandırma

MemberClicks puanları ve yorumları

G2: 3,8/5 (45+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (450+ yorum)

4. YourMembership (Bulut tabanlı tasarım ve dernek yönetimi otomasyonu için en iyisi)

via YourMembership

YourMembership'i dernekler için sıradan bir CRM aracı olarak görmeyin. Üye veritabanlarını, etkinlikleri ve e-posta kampanyalarını yönetmenize ve web geliştiricisi tutmadan üyelere yönelik bir web sitesi oluşturmanıza olanak tanır.

Web siteleri üye katılımınızın merkezindeyse, bu harika bir işlevsellik olacaktır. Bir etkinliği tanıtmanız mı gerekiyor veya profesyonel ve ticari dernekleriniz için özel bir kampanya mı oluşturmak istiyorsunuz? YourMembership ile sezgisel bir web deneyimi oluşturmak çok kolay.

YourMembership'in en iyi özellikleri

Faturaları otomatik olarak veya tek bir tıklama ile oluşturun ve gönderin

Bireysel ve kurumsal üyelikler dahil olmak üzere çok katmanlı üyelik modelleri yapılandırın

Katılımcılar, konuşmacılar ve sponsorlar için özel bir kayıt yolu oluşturun, yalnızca ilgili biletleri ve etkinlik oturumlarını görüntüleyin

YourMembership sınırlamaları

API standart değildir, bu da üçüncü taraflarla entegrasyonları zor ve pahalı hale getirir

Terminoloji kafa karıştırıcıdır, çünkü araç yaygın sektör özellikleri için standart olmayan isimler kullanmaktadır

YourMembership fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

YourMembership puanları ve yorumları

G2: 3,3/5 (22+ yorum)

Capterra: 3,8/5 (170+ yorum)

5. Cvent (Büyük ölçekli dernek etkinlikleri ve lojistik yönetimi için en iyisi)

cvent aracılığıyla

Derneğiniz etkinliklere önem veriyorsa, Cvent açık ara kazanan. Asıl ilginç olan, özel kayıt formlarından etkinlik sonrası analizlere kadar bir etkinliğin yaşam döngüsünün her yönünü nasıl yönettiği.

Yüz yüze toplantılara katılanları kaydedebilir veya sanal toplantılara katılanları otomatik olarak yakalayabilirsiniz. Bu dernek yönetim yazılımı, yeni potansiyel müşterileri ve mevcut kişileri CRM platformunuza otomatik olarak senkronize etmenizi de sağlar.

Ayrıca, teknoloji altyapınız ve CRM sürecinize göre uyumluluk ve tutarlılık sağlar.

Cvent'in en iyi özellikleri

Randevu planlama ile katılımcılar, sponsorlar, çalışanlar ve katılımcılar arasındaki toplantıları kolaylaştırın

Kapsamlı bir satış ve pazarlama yazılımı entegrasyonları listesi aracılığıyla üye verilerini takımlar arasında paylaşın

Premium anket oluşturucu ile zamanında geri bildirim toplayarak genel iş başarınızı artırın

Cvent sınırlamaları

Cvent'in kısıtlamaları nedeniyle benzersiz etkinlikler için özelleştirme karmaşık olabilir

İş siparişlerini yönetmek için merkezi bir sistem bulunmadığından, birden fazla kullanıcı söz konusu olduğunda işler zorlaşır

Cvent fiyatlandırması

Profesyonel: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Cvent puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (1.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (950+ yorum)

6. Naylor Association Solutions (Kapsamlı iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için en iyisi)

naylor Association Solutions aracılığıyla

Derneğiniz çok fazla içerik üretiyorsa (dergiler veya üye bültenleri gibi) ve performansını izlemek istiyorsanız, Naylor sizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır.

CRM pazarlama yazılımı, haber bültenleriniz, yayınlarınız ve hatta reklam programlarınızla senkronizasyon sağlayarak üyelerinizin içeriğinizle nasıl etkileşimde bulunduğunu ortaya çıkarır. Naylor ayrıca MailChimp, MonkeySurvey ve Zoom gibi en iyi pazarlama araçlarıyla da entegre olur.

Naylor Association Solutions'ın en iyi özellikleri

Etkinlik faaliyetleri ve yönetim promosyonları ile sponsorlardan ve reklamverenlerden aidat dışı gelir elde edin

Naylor'un blog platformu ve çevrimiçi kullanıcı topluluğu ile derneğinizi bir düşünce lideri olarak konumlandırın

Dinamik önceden oluşturulmuş raporlarla verileri hızlı bir şekilde görselleştirin ve anlayın

Naylor Association Solutions sınırlamaları

Yinelenen kayıtları birleştirme seçeneği yoktur, bu da herhangi bir sisteme yinelenen kayıtların girmesinin kaçınılmaz olduğu düşünüldüğünde bir sorundur

Raporlama ve kurumsal kurulum özellikleri veri yönetimini kısıtlar

Naylor Association Solutions fiyatlandırması

Temel: 2.500 kayda kadar

Go: 5.000 kayda kadar

Pro: 15.000 kayda kadar

Premier: 45.000 kayda kadar

Fiyatlar aylık 195 $'dan başlar.

Naylor Association Solutions puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Salesforce (Derin veri içgörüleriyle tam özelleştirme için en iyisi)

salesforce aracılığıyla

Satış CRM stratejisi denince akla ilk gelen isim Salesforce'tur.

Ancak, derneklerin üye ilişkileri kurmada ne kadar yararlı olabileceğini öğrenince şaşıracaksınız.

Özel gösterge panelleri çok değerlidir. Üye etkinlikleri, etkinlik katılımları ve hatta bağış toplama hakkında gerçek zamanlı verileri alabilir ve hepsini tek bir yerde görüntüleyebilirsiniz. Karmaşık veri ihtiyaçları ve geniş üye tabanları olan dernekler için uygundur.

Salesforce'un en iyi özellikleri

Üye verileri raporlama ve üye portalları gibi gelişmiş özelliklerle derneğiniz için özel yönetim sistemleri oluşturun

Salesforce'un sürükle ve bırak arayüzlerini ve gösterge panellerini kullanarak, teknoloji konusunda uzman olmasanız bile CRM'de kolaylıkla gezinin

Markalı e-posta şablonları ve anket formları ile üyeleriniz için mesajlarınızı kişiselleştirin

Salesforce sınırlamaları

Yavaş hızlar ve ara sıra yaşanan kesintiler, özellikle büyük veri kümelerini işlerken operasyonları aksatır

Mobil sürümde, hızlı güncellemeler ve değişiklikler yapmayı zorlaştıran anahtar arka uç üyelik yönetimi özellikleri yoktur

Salesforce fiyatlandırması

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 60 ABD doları

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 100 $

Einstein 1 for Sales: Kullanıcı başına aylık 300 $

Einstein 1 for Service: Kullanıcı başına aylık 300 $

Salesforce puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (22.700+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (18.500+ yorum)

8. iMIS® (Gerçek zamanlı veri önceliklendirme ve birleştirilmiş üye görünümleri için en iyisi)

iMIS®, dernek, sendika ve üyelik yönetimini destekleyen bir katılım yönetim sistemidir.

Her üye için etkinlik katılımlarından bağış geçmişine kadar her şeyi içeren birleşik bir görünüm oluşturabilirsiniz. Yerleşik katılım puanlaması, hangi üyelerin yüksek katılım gösterdiğini ve hangilerinin üyelikten ayrılma riski altında olduğunu belirlemenize yardımcı olur.

Bence bu, zahmetli işlemler yapmanıza gerek kalmadan, bir bakışta eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayan bir araç.

iMIS®'in en iyi özellikleri

Derneğinizin tüm finans ve muhasebe görevlerini doğrudan sistem üzerinden gerçekleştirin

Esnek fiyatlandırma seçenekleri, mikro siteler ve mobil özellikler kullanarak unutulmaz üye deneyimleri yaratın

Kolaylaştırılmış kimlik doğrulama, lisanslama ve CRM sertifikaları ile üyelerinize L&D avantajları sağlayın

iMIS® sınırlamaları

Verilere kolayca erişilebilse de, biçimlendirilmiş raporlar oluşturmak için üçüncü taraf bir rapor yazarı gerekir

Belirli fonksiyonları bulmak ve görevleri yerine getirmek başlangıçta zor olabilir

iMIS® fiyatlandırma

iMIS® Professional: Özel fiyatlandırma

iMIS® Enterprise: 7.200 $/yıl (en az 3 kullanıcı için)

iMIS® derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 1/5 (180+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

9. Aptify (Çok bölümlü dernekler için en iyi ölçeklenebilir CRM)

aptify aracılığıyla

Derneğiniz farklı bölgelere yayılmışsa, Aptify'ı mutlaka deneyin. Karmaşık işlemlerinizi sorunsuz bir şekilde yürütmenize yardımcı olacak tüm doğru araçlar, gösterge panelleri ve raporlar bu pakette mevcuttur

Aptify'ın esnek aidat yönetimi özellikle kullanışlıdır. Katmanlı üyelikleri, şubeler için farklı fiyatlandırmaları veya karmaşık aidat yapılarını yönetiyor olun, Aptify her şeyi kolaylıkla halleder.

Aptify'ın en iyi özellikleri

Konumunuzdan bağımsız olarak, çoklu dil, çoklu para birimi ve çoklu zaman dilimi özellikleriyle üye derneğinize destek olun

Üyelerinizin erişebileceği portalları özel olarak markalaştırın, yükseltin ve modüller ekleyin — temel sistemi yeniden oluşturmanıza gerek kalmadan

Microsoft Azure tarafından sağlanan sektör lideri bulut tabanlı güvenlik, ölçeklenebilirlik ve performansın keyfini çıkarın

Aptify sınırlamaları

Liste çalıştırma, kampanyaları senkronize etme ve rapor oluşturma gibi görevlerde son derece yavaş performans gösterir

Sık sık donuyor ve program kapatıldığında veri kaybına neden oluyor

Aptify fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Aptify puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Personify ThreeSixty (Uzun vadeli üye katılımını izlemek için en iyisi)

personify ThreeSixty aracılığıyla

Personify ThreeSixty, inanılmaz bir İşbirlikçi CRM çözümü ile derneğinize güç katar. Sistemin her etkileşimden (etkinlik kaydı, içerik indirme veya bağış) verileri topladığını ve bunları üyenin profiline bağladığını görünce çok şaşırdım.

Personify360, üyelerinizi anlamak için ihtiyacınız olan derinlemesine içgörüler sağlar.

ThreeSixty'nin en iyi özelliklerini kişiselleştirin

Bağış toplama kampanyalarının ilerlemesini ve toplanan ve bağışlanan fonları kolaylıkla izleyin

GAAP standartlarını kullanarak işlemleri, ödemeleri, ertelenmiş gelirleri, ters işlemleri ve daha fazlasını yönetin

Yeni, basit ve ücretsiz toplantı ürünleri oluşturun ve toplantı katılımcılarını yönetin

ThreeSixty sınırlamalarını kişiselleştirin

Dernek yönetimi ile ilgili olmayan ve kafa karıştırıcı e-ticaret kontrolleri gerektirir

Hata mesajları sinir bozucudur; bir sayfadan ayrılmadan önce değişiklikler manuel olarak geri alınmalıdır, bu da ş Akışı'nı yavaşlatabilir

ThreeSixty fiyatlandırmasını kişiselleştirin

Özel fiyatlandırma

ThreeSixty derecelendirmelerini ve yorumlarını kişiselleştirin

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 3,7/5 (25+ yorum)

Güçlü CRM Yazılımıyla Derneğinizi Bağlayın, Destekleyin ve Büyütün

Derneğinizin başarısı, uğraştığınız teknolojiye değil, kurduğunuz bağlantılara bağlıdır.

Doğru CRM, arka planda sessizce işini yapmalı, böylece siz de kendi işinize odaklanabilmelisiniz: üyelerinizle etkileşim kurmak ve misyonunuzu ilerletmek. Umarız, bahsettiğimiz yazılım çözümleri, operasyonlarınızın ne kadar sorunsuz olabileceğini size gösterecektir.

Elbette, ClickUp kapsamlı özellikleri ve yetenekleriyle dernek yönetimini bir üst seviyeye taşır. İhtiyacınız olan her şey (projeler, görevler, şablonlar, yapay zeka ve otomasyon) tek bir yerde. Ama sadece benim sözüme güvenmeyin. Kendiniz deneyimleyin — bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun.