Verimliliği ve İşbirliğini Artırmak için Dernekler için En İyi 10 CRM

Her derneğin kalbi, üyeleridir.
Ancak bu ivmeyi sürdürmek için iyi niyet yeterli değildir. Üyelikleri bilinçli bir şekilde izlemeli, aidat tahsilatını otomatikleştirmeli ve kuruluşunuzun amacına sadık kalarak etkinlikler ve web seminerleri planlamalısınız.
Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemlerini test etmek için çok zaman harcadım ve sizin için en son isteyeceğiniz şey, sizin için değil, size karşı çalışan bir CRM sistemidir. Tutma stratejileri, satış fırsatları ve pazarlama kampanyaları gibi tüm verilerinizi tek bir merkezi konumda depolayabilmeli ve analiz edebilmelisiniz.
İyi haber mi?
Birçok CRM yazılımı seçeneği, müşteri ilişkilerini yönetirken karşılaştığınız benzersiz zorlukları aşmak için özel olarak tasarlanmıştır.
Bu blog yazısı, gerçekten işe yarayan araçları ayrıntılı olarak ele almaktadır. Hadi başlayalım.
Dernekler için CRM'de nelere dikkat etmelisiniz?
Tüm CRM sistemleri aynı değildir. İşinizi gerçekten iyi yapmanıza yardımcı olacak bir araç istiyorsanız, bir derneği yönetmenin benzersiz ihtiyaçlarını karşılayan bir şeye ihtiyacınız vardır.
Peki, nelere dikkat etmelisiniz?
- Özelleştirme seçenekleri: CRM yazılım çözümünüz, derneğinizin benzersiz yapısına uyacak şekilde alanları, iş akışlarını ve raporları özelleştirmenize ve derneğiniz büyüdükçe veya odak noktası değiştikçe uyum sağlamanıza olanak sağlamalıdır
- Üye yönetimi: İletişim bilgileri, üyelik durumu, aidatlar, etkinlik katılımları ve diğer tercihler dahil olmak üzere ayrıntılı üye profillerini yönetmenizi sağlayan bir araç seçin
- Mobil erişilebilirlik: Seçeceğiniz CRM sistemi, üye bilgilerine erişebilmeniz, kayıtları güncelleyebilmeniz veya hareket halindeyken sorulara yanıt verebilmeniz için mobil uyumlu bir arayüze veya özel bir uygulamaya sahip olmalıdır
- Raporlama ve analiz: Üyelik eğilimleri, etkinlik katılımı, finansal durum ve daha fazlası hakkında içgörüler sağlayan, sağlam raporlama özellikleri sunan bir platform seçin
- Diğer araçlarla entegrasyon: CRM'niz, web siteniz, muhasebe yazılımınız ve ödeme işleme sistemleriniz gibi mevcut teknoloji altyapınızla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır
- Etkinlik yönetimi entegrasyonu: Çoğu dernek konferans, web semineri ve eğitim oturumu gibi etkinlikler düzenler. Kayıtları yönetmenize, katılımcıların katılımını izlemenize ve etkinlik sonrası takipleri yönetmenize olanak tanıyan bir CRM aracı seçin
Bonus: İş akışınızı kolaylaştırmak ve daha az çabayla daha fazlasını başarmak için En İyi 10 CRM Yazılımı Örneği ve Kullanım Örneklerini keşfedin.
Dernekler için en iyi 10 CRM
1. ClickUp (En iyi hepsi bir arada CRM ve proje yönetimi sistemi)
ClickUp, tipik bir CRM değildir; derneğinizin gereksinimlerine uygun iş akışları oluşturma esnekliği sağlayan güçlü bir proje yönetimi aracıdır.
ClickUp CRM ile üye ilişkilerini ve potansiyel müşteri akışlarını zahmetsizce görselleştirebilirsiniz. Kanban Panosu ve Tablo Görünümü gibi 10'dan fazla görünüm seçeneğini kullanarak, potansiyel üyelerden yenilemelere kadar her şeyi yönetiyorum. Birden fazla e-tabloyu veya aracı incelemek zorunda kalmadan her hesabın durumunu hızlıca görebiliyorum. İhtiyacım olan her şey tek bir yerde.
ClickUp, e-posta entegrasyonu sayesinde siloları ortadan kaldırmanıza ve iletişimi hızlandırmanıza olanak tanır. Tek bir merkezden proje güncellemelerini göndermek, potansiyel üyeleri takip etmek ve hatta takımınızla işbirliği yapmak çok kolay hale gelir.
Ayrıca, ClickUp CRM'nin performans gösterge panelleri , üye katılımını ve memnuniyetini analiz ederken yardımcı olur.
50'den fazla gösterge paneli bileşeni, trendleri görselleştirmenize ve departmanlar genelinde KPI'ları izlemenize yardımcı olur. Bu içgörüleri kullanarak, derneğinizi daha etkili hale getirmek, faaliyetler için sermaye artırmak veya müşteri ve tüketici katılımını karşılaştırmak için çabalarınızı nereye odaklamanız gerektiği konusunda daha bilinçli kararlar alabilirsiniz.
Platformun raporlama özelliği, başka bir değerli özellik ile desteklenmektedir: Özel Alanlar. Bu özellik, coğrafi verilerden geçmiş bilgilere kadar her üye veya proje hakkında benzersiz ayrıntıları yakalamanızı sağlar.
ClickUp'ı kullanmanın en iyi yanı, tekerleği yeniden icat etmenize gerek olmamasıdır.
ClickUp'ın CRM Şablonu, kişileri, yenilemeleri ve etkinlik faaliyetlerini tek bir yerden yönetmek için hazır bir çerçeve sunar. Yedi durum, görev ilerlemesine şeffaflık getirir ve beş işlevsel görünüm, işi kolaylaştırır.
Daha basit bir yaklaşım için ClickUp'ın Basit CRM Şablonuna göz atın. Yeni başlayanlar için kolay kullanım sunarken, CRM kurulumunuzdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak ek Durumlar, Görünümler ve Özel Alanlar sunar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Docs, tüm iç süreçlerde tutarlılığı korumaya yardımcı olur. Üye teklifleri hazırlamak, SOP'ler oluşturmak ve önemli dernek verilerini yapılandırmak için wiki'ler oluşturmak için kullanabilirsiniz
- ClickUp'ta yorumlar atayın ve satıcı talepleri veya etkinlik lojistiği gibi zaman hassasiyeti olan görevler için takım üyelerine anında bildirim gönderin
- ClickUp Beyaz Tahtaları ile stratejiler üzerinde beyin fırtınası yapın ve yol haritaları oluşturun; daha zengin ve etkileşimli bir deneyim için resimler, web bağlantıları ve izlenebilir görevler ekleyin
- Görev Bağımlılıklarını kullanarak iş akışlarını tanımlayın, içerik onayları veya planlama gibi görevleri "beklemede" veya "bloklu" olarak işaretleyerek projenin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayın
- ClickUp Brain'i kullanarak zengin veriler ve içgörüler içeren tablolar oluşturun, tedarikçi sözleşmeleri veya etkinlik programları gibi karmaşık bilgileri erişilebilir biçimlere düzenleyin
- ClickUp Hedefleri ile sayısal hedefler belirleyin, ilerlemeyi analiz edin, ölçülebilir hedefleri (ör. yönetim temas noktaları veya etkinlik katılımı) eyleme geçirilebilir adımlara bölün
ClickUp sınırlamaları
- 100'den fazla güçlü özelliği öğrenmek biraz zaman alabilir, ancak ClickUp hızlı öğrenme ve kullanıma başlama için yardım belgeleri, demolar ve kurslar sunar
- ClickUp Brain, Sonsuza Kadar Ücretsiz plana dahil değildir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 ( 9.800+ yorum )
- Capterra: 4,6/5 ( 4.000'den fazla yorum )
2. WildApricot (Küçük ölçekli üyelik otomasyonu için en iyisi)
WildApricot, minimum kurulumla üyelik yenilemelerini, etkinlik kayıtlarını ve ödemeleri basitleştiren bir üye yönetim yazılımı çözümüdür. Zamanın kısıtlı olduğu küçük dernekler için bir nimettir.
Bu araçta beğendiğim bir şey, e-posta entegrasyonu fonksiyonudur — bu platformda yenileme hatırlatıcıları veya etkinlik davetiyeleri göndermek çok kolaydır.
Dahası, tüm dernek verileriniz bulutta güvenli bir şekilde saklanır, böylece üye veritabanınızı herhangi bir cihazdan arayabilir, güncelleyebilir ve ekip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
WildApricot'un en iyi özellikleri
- Üye başvuru formunuzu birden fazla üyelik seviyesi, indirim sayısı ve yönetici onayları ile kişiselleştirin
- Gelişmiş kişi arama özelliğini kullanarak üyeleriniz hakkında aradığınız bilgileri tam olarak bulun
- Üyelerinizin konumlarına göre çeşitli satış vergileri veya KDV ayarlayın ve doğru ödemeleri alın
WildApricot sınırlamaları
- Etkinlik sonrası anketi hazırlamak ve katılımcılara e-posta ile göndermek için basit bir seçenek bulunmamaktadır, bu da sakıncalıdır
- Müşteri desteği tutarsız olabilir; bazı temsilciler bilgiliyken diğerleri tekrar tekrar açıklama yapmanız gerekebilir
WildApricot fiyatlandırma
- Kişisel: 100 kişi için aylık 60 $
- Grup: 250 kişi için aylık 75 ABD doları
- Topluluk: 500 kişi için aylık 140 $
- Profesyonel: 2.000 kişi için aylık 240 $
- Ağ: 5.000 kişi için aylık 440 $
- Enterprise: 15.000 kişi için aylık 530 $
- Global: 50.000 kişi için aylık 900 $
WildApricot puanları ve yorumları
- G2: 3,9/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (500'den fazla yorum)
3. MemberClicks (Basitleştirilmiş üye yenileme süreçleri için en iyisi)
Dernekler, odalar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için geliştirilen MemberClicks'in en büyük özelliği, üye katılımına göre uyarlanan yenileme kampanyalarını kişiselleştirmesidir.
Bu, üyelik yönetim yazılımının, üyenin ne kadar aktif veya pasif olduğuna göre mesajlar ve teklifler geliştirebileceği anlamına gelir.
Makbuzları, etkinlik onaylarını ve hatırlatıcı e-postaları otomatikleştirmek mi istiyorsunuz? Genel bir e-posta veya hedefli mesajlar gönderebilirsiniz. MemberClick, PCI uyumludur, bu da çevrimiçi ödeme işlemlerini güvenli hale getirir.
MemberClicks'in en iyi özellikleri
- Web siteniz için üyelik başvuruları oluşturun
- Yerleşik gösterge panelleriyle gerçek zamanlı etkinlik katılımı ve performansı hakkında anında görünürlük elde edin
- Üyelerinize yenileme tarihleri yaklaştığında otomatik hatırlatıcılar ve e-postalar gönderen bir aidat hatırlatıcı ş akışı tanımlayın
MemberClicks sınırlamaları
- Platform çok kullanıcı dostu değildir ve gezinmek için eğitim gerektirir
- Tüm ödeme formlarını kabul etmemesi can sıkıcı olabilir
MemberClicks fiyatlandırması
- MC Professional: Özel fiyatlandırma
- MC Trade: Özel fiyatlandırma
MemberClicks puanları ve yorumları
- G2: 3,8/5 (45+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (450+ yorum)
4. YourMembership (Bulut tabanlı tasarım ve dernek yönetimi otomasyonu için en iyisi)
YourMembership'i dernekler için sıradan bir CRM aracı olarak görmeyin. Üye veritabanlarını, etkinlikleri ve e-posta kampanyalarını yönetmenize ve web geliştiricisi tutmadan üyelere yönelik bir web sitesi oluşturmanıza olanak tanır.
Web siteleri üye katılımınızın merkezindeyse, bu harika bir işlevsellik olacaktır. Bir etkinliği tanıtmanız mı gerekiyor veya profesyonel ve ticari dernekleriniz için özel bir kampanya mı oluşturmak istiyorsunuz? YourMembership ile sezgisel bir web deneyimi oluşturmak çok kolay.
YourMembership'in en iyi özellikleri
- Faturaları otomatik olarak veya tek bir tıklama ile oluşturun ve gönderin
- Bireysel ve kurumsal üyelikler dahil olmak üzere çok katmanlı üyelik modelleri yapılandırın
- Katılımcılar, konuşmacılar ve sponsorlar için özel bir kayıt yolu oluşturun, yalnızca ilgili biletleri ve etkinlik oturumlarını görüntüleyin
YourMembership sınırlamaları
- API standart değildir, bu da üçüncü taraflarla entegrasyonları zor ve pahalı hale getirir
- Terminoloji kafa karıştırıcıdır, çünkü araç yaygın sektör özellikleri için standart olmayan isimler kullanmaktadır
YourMembership fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
YourMembership puanları ve yorumları
- G2: 3,3/5 (22+ yorum)
- Capterra: 3,8/5 (170+ yorum)
5. Cvent (Büyük ölçekli dernek etkinlikleri ve lojistik yönetimi için en iyisi)
Derneğiniz etkinliklere önem veriyorsa, Cvent açık ara kazanan. Asıl ilginç olan, özel kayıt formlarından etkinlik sonrası analizlere kadar bir etkinliğin yaşam döngüsünün her yönünü nasıl yönettiği.
Yüz yüze toplantılara katılanları kaydedebilir veya sanal toplantılara katılanları otomatik olarak yakalayabilirsiniz. Bu dernek yönetim yazılımı, yeni potansiyel müşterileri ve mevcut kişileri CRM platformunuza otomatik olarak senkronize etmenizi de sağlar.
Ayrıca, teknoloji altyapınız ve CRM sürecinize göre uyumluluk ve tutarlılık sağlar.
Cvent'in en iyi özellikleri
- Randevu planlama ile katılımcılar, sponsorlar, çalışanlar ve katılımcılar arasındaki toplantıları kolaylaştırın
- Kapsamlı bir satış ve pazarlama yazılımı entegrasyonları listesi aracılığıyla üye verilerini takımlar arasında paylaşın
- Premium anket oluşturucu ile zamanında geri bildirim toplayarak genel iş başarınızı artırın
Cvent sınırlamaları
- Cvent'in kısıtlamaları nedeniyle benzersiz etkinlikler için özelleştirme karmaşık olabilir
- İş siparişlerini yönetmek için merkezi bir sistem bulunmadığından, birden fazla kullanıcı söz konusu olduğunda işler zorlaşır
Cvent fiyatlandırması
- Profesyonel: Özel fiyatlandırma
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Cvent puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (1.800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (950+ yorum)
6. Naylor Association Solutions (Kapsamlı iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için en iyisi)
Derneğiniz çok fazla içerik üretiyorsa (dergiler veya üye bültenleri gibi) ve performansını izlemek istiyorsanız, Naylor sizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır.
CRM pazarlama yazılımı, haber bültenleriniz, yayınlarınız ve hatta reklam programlarınızla senkronizasyon sağlayarak üyelerinizin içeriğinizle nasıl etkileşimde bulunduğunu ortaya çıkarır. Naylor ayrıca MailChimp, MonkeySurvey ve Zoom gibi en iyi pazarlama araçlarıyla da entegre olur.
Naylor Association Solutions'ın en iyi özellikleri
- Etkinlik faaliyetleri ve yönetim promosyonları ile sponsorlardan ve reklamverenlerden aidat dışı gelir elde edin
- Naylor'un blog platformu ve çevrimiçi kullanıcı topluluğu ile derneğinizi bir düşünce lideri olarak konumlandırın
- Dinamik önceden oluşturulmuş raporlarla verileri hızlı bir şekilde görselleştirin ve anlayın
Naylor Association Solutions sınırlamaları
- Yinelenen kayıtları birleştirme seçeneği yoktur, bu da herhangi bir sisteme yinelenen kayıtların girmesinin kaçınılmaz olduğu düşünüldüğünde bir sorundur
- Raporlama ve kurumsal kurulum özellikleri veri yönetimini kısıtlar
Naylor Association Solutions fiyatlandırması
- Temel: 2.500 kayda kadar
- Go: 5.000 kayda kadar
- Pro: 15.000 kayda kadar
- Premier: 45.000 kayda kadar
Fiyatlar aylık 195 $'dan başlar.
Naylor Association Solutions puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
7. Salesforce (Derin veri içgörüleriyle tam özelleştirme için en iyisi)
Satış CRM stratejisi denince akla ilk gelen isim Salesforce'tur.
Ancak, derneklerin üye ilişkileri kurmada ne kadar yararlı olabileceğini öğrenince şaşıracaksınız.
Özel gösterge panelleri çok değerlidir. Üye etkinlikleri, etkinlik katılımları ve hatta bağış toplama hakkında gerçek zamanlı verileri alabilir ve hepsini tek bir yerde görüntüleyebilirsiniz. Karmaşık veri ihtiyaçları ve geniş üye tabanları olan dernekler için uygundur.
Salesforce'un en iyi özellikleri
- Üye verileri raporlama ve üye portalları gibi gelişmiş özelliklerle derneğiniz için özel yönetim sistemleri oluşturun
- Salesforce'un sürükle ve bırak arayüzlerini ve gösterge panellerini kullanarak, teknoloji konusunda uzman olmasanız bile CRM'de kolaylıkla gezinin
- Markalı e-posta şablonları ve anket formları ile üyeleriniz için mesajlarınızı kişiselleştirin
Salesforce sınırlamaları
- Yavaş hızlar ve ara sıra yaşanan kesintiler, özellikle büyük veri kümelerini işlerken operasyonları aksatır
- Mobil sürümde, hızlı güncellemeler ve değişiklikler yapmayı zorlaştıran anahtar arka uç üyelik yönetimi özellikleri yoktur
Salesforce fiyatlandırması
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 60 ABD doları
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 100 $
- Einstein 1 for Sales: Kullanıcı başına aylık 300 $
- Einstein 1 for Service: Kullanıcı başına aylık 300 $
Salesforce puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (22.700+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (18.500+ yorum)
8. iMIS® (Gerçek zamanlı veri önceliklendirme ve birleştirilmiş üye görünümleri için en iyisi)
iMIS®, dernek, sendika ve üyelik yönetimini destekleyen bir katılım yönetim sistemidir.
Her üye için etkinlik katılımlarından bağış geçmişine kadar her şeyi içeren birleşik bir görünüm oluşturabilirsiniz. Yerleşik katılım puanlaması, hangi üyelerin yüksek katılım gösterdiğini ve hangilerinin üyelikten ayrılma riski altında olduğunu belirlemenize yardımcı olur.
Bence bu, zahmetli işlemler yapmanıza gerek kalmadan, bir bakışta eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayan bir araç.
iMIS®'in en iyi özellikleri
- Derneğinizin tüm finans ve muhasebe görevlerini doğrudan sistem üzerinden gerçekleştirin
- Esnek fiyatlandırma seçenekleri, mikro siteler ve mobil özellikler kullanarak unutulmaz üye deneyimleri yaratın
- Kolaylaştırılmış kimlik doğrulama, lisanslama ve CRM sertifikaları ile üyelerinize L&D avantajları sağlayın
iMIS® sınırlamaları
- Verilere kolayca erişilebilse de, biçimlendirilmiş raporlar oluşturmak için üçüncü taraf bir rapor yazarı gerekir
- Belirli fonksiyonları bulmak ve görevleri yerine getirmek başlangıçta zor olabilir
iMIS® fiyatlandırma
- iMIS® Professional: Özel fiyatlandırma
- iMIS® Enterprise: 7.200 $/yıl (en az 3 kullanıcı için)
iMIS® derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (180+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)
9. Aptify (Çok bölümlü dernekler için en iyi ölçeklenebilir CRM)
Derneğiniz farklı bölgelere yayılmışsa, Aptify'ı mutlaka deneyin. Karmaşık işlemlerinizi sorunsuz bir şekilde yürütmenize yardımcı olacak tüm doğru araçlar, gösterge panelleri ve raporlar bu pakette mevcuttur
Aptify'ın esnek aidat yönetimi özellikle kullanışlıdır. Katmanlı üyelikleri, şubeler için farklı fiyatlandırmaları veya karmaşık aidat yapılarını yönetiyor olun, Aptify her şeyi kolaylıkla halleder.
Aptify'ın en iyi özellikleri
- Konumunuzdan bağımsız olarak, çoklu dil, çoklu para birimi ve çoklu zaman dilimi özellikleriyle üye derneğinize destek olun
- Üyelerinizin erişebileceği portalları özel olarak markalaştırın, yükseltin ve modüller ekleyin — temel sistemi yeniden oluşturmanıza gerek kalmadan
- Microsoft Azure tarafından sağlanan sektör lideri bulut tabanlı güvenlik, ölçeklenebilirlik ve performansın keyfini çıkarın
Aptify sınırlamaları
- Liste çalıştırma, kampanyaları senkronize etme ve rapor oluşturma gibi görevlerde son derece yavaş performans gösterir
- Sık sık donuyor ve program kapatıldığında veri kaybına neden oluyor
Aptify fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Aptify puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
10. Personify ThreeSixty (Uzun vadeli üye katılımını izlemek için en iyisi)
Personify ThreeSixty, inanılmaz bir İşbirlikçi CRM çözümü ile derneğinize güç katar. Sistemin her etkileşimden (etkinlik kaydı, içerik indirme veya bağış) verileri topladığını ve bunları üyenin profiline bağladığını görünce çok şaşırdım.
Personify360, üyelerinizi anlamak için ihtiyacınız olan derinlemesine içgörüler sağlar.
ThreeSixty'nin en iyi özelliklerini kişiselleştirin
- Bağış toplama kampanyalarının ilerlemesini ve toplanan ve bağışlanan fonları kolaylıkla izleyin
- GAAP standartlarını kullanarak işlemleri, ödemeleri, ertelenmiş gelirleri, ters işlemleri ve daha fazlasını yönetin
- Yeni, basit ve ücretsiz toplantı ürünleri oluşturun ve toplantı katılımcılarını yönetin
ThreeSixty sınırlamalarını kişiselleştirin
- Dernek yönetimi ile ilgili olmayan ve kafa karıştırıcı e-ticaret kontrolleri gerektirir
- Hata mesajları sinir bozucudur; bir sayfadan ayrılmadan önce değişiklikler manuel olarak geri alınmalıdır, bu da ş Akışı'nı yavaşlatabilir
ThreeSixty fiyatlandırmasını kişiselleştirin
- Özel fiyatlandırma
ThreeSixty derecelendirmelerini ve yorumlarını kişiselleştirin
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 3,7/5 (25+ yorum)
Güçlü CRM Yazılımıyla Derneğinizi Bağlayın, Destekleyin ve Büyütün
Derneğinizin başarısı, uğraştığınız teknolojiye değil, kurduğunuz bağlantılara bağlıdır.
Doğru CRM, arka planda sessizce işini yapmalı, böylece siz de kendi işinize odaklanabilmelisiniz: üyelerinizle etkileşim kurmak ve misyonunuzu ilerletmek. Umarız, bahsettiğimiz yazılım çözümleri, operasyonlarınızın ne kadar sorunsuz olabileceğini size gösterecektir.
Elbette, ClickUp kapsamlı özellikleri ve yetenekleriyle dernek yönetimini bir üst seviyeye taşır. İhtiyacınız olan her şey (projeler, görevler, şablonlar, yapay zeka ve otomasyon) tek bir yerde. Ama sadece benim sözüme güvenmeyin. Kendiniz deneyimleyin — bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun.