2025'in En İyi 15 Günlük Rutin Uygulaması

Günlük rutin uygulaması, gününüzü kurtarabilir veya mahvedebilir.

Mükemmel uygulama, basit planlamanın ötesine geçer; verimliliği artırır, daha iyi alışkanlıklar oluşturur ve motivasyonunuzu yüksek tutar.

Takımımla yaptığımız kapsamlı deneyler ve analizlerin ardından, en iyi günlük rutin uygulamalarının bir listesini hazırladım. Bu en iyi seçimler gününüzü kolaylaştıracak ve hedeflerinize zahmetsizce ulaşmanıza yardımcı olacak. 🎯

⏰ 60 saniyelik özet İşte en iyi günlük rutin uygulamalarının bir özeti: ClickUp (AI ile hepsi bir arada günlük rutin planlama için en iyisi)

Todoist (Ayrıntılı görev önceliklendirme için en iyisi)

TickTick (Görev organizasyonu ve sesli giriş için en iyisi)

Any. do (Hızlı görev hatırlatıcıları ve takvim entegrasyonu için en iyisi)

Sunsama (Rehberli günlük planlama ş akışı için en iyisi)

Routine (Zaman bloklama ve takvim entegrasyonu için en iyisi)

Notion Takvim (Entegre zaman ve görev yönetimi için en iyisi)

Evernote (Not tabanlı görev organizasyonu için en iyisi)

Habitica (Oyunlaştırılmış alışkanlık geliştirme için en iyisi)

Way of Life (Basit alışkanlık trendlerini izlemek için en iyisi)

Streaks (Alışkanlık serilerini sürdürmek için en iyisi)

stickK (Hesap verebilirlik ile hedef taahhüdü için en iyisi)

Clockify (Zaman takibi ve verimlilik analizi için en iyisi)

Trello (Görsel görev yönetimi için en iyisi)

Habitify (Odaklanarak alışkanlık kazanmak için en iyisi)

Günlük rutin uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?

Bir günlük rutin uygulamasını değerlendirirken ilk aradığım şey basitlik. Çok karmaşık olursa, gününüzü kolaylaştırmak yerine strese neden olur ve bu da amacını tamamen ortadan kaldırır.

Günlük rutin uygulamasında aramanız gereken özellikler:

Özelleştirilebilir rutinler: İş projelerini organize ederken veya kişisel alışkanlıkları izlerken esneklik çok önemlidir. Her gün planlandığı gibi gitmediğinden, değişen programlara uyum sağlayan bir uygulama şarttır

Diğer araçlarla entegrasyon: Günlük planlayıcı ve alışkanlık takip uygulamaları, takvimler ve diğer sık kullanılan üçüncü taraf araçlarla senkronizasyon sağladığında daha etkilidir ve her şeyi tek bir yerden yönetmeyi kolaylaştırır

Kullanıcı dostu hatırlatıcılar: Uygulama bildirimleri rahatsız edici değil, destekleyici olmalıdır. Yararlı hatırlatıcılar, kullanıcıları bunaltmadan işlerini takip etmelerine yardımcı olur

İlerleme izleme: İlerleme izleme özelliği sunan günlük planlayıcı uygulamalar, iyileştirme alanları ve ayarlamaya ihtiyaç duyulan noktalar hakkında bilgi sağlayarak çok değerlidir. Sonuç olarak, uygulama tutarlılığı ve verimliliği desteklemelidir

2025'in en iyi 15 günlük rutin uygulaması

1. ClickUp (En iyi yapay zeka destekli günlük rutin planlayıcı uygulaması)

ClickUp Takvim ile Başlayın ClickUp ile esnek bir takvim kullanarak işleri görselleştirin, görevleri yeniden planlayın ve günlük rutininizi yönetin

ClickUp, günlük rutinlerinizi yönetmek ve gününüzü düzenlemek için güçlü bir araçtır.

Kişiselleştirilmiş bir gösterge paneli aracılığıyla ClickUp, en önemli görevlerinizi, hatırlatıcılarınızı, hedeflerinizi ve takvim etkinliklerinizi tek bir yerde bir araya getirerek günlük etkinliklerinizi planlamanızı ve önceliklendirmenizi kolaylaştırır.

ClickUp Takvim Görünümü, ClickUp Görevleri ile doğrudan senkronize olan bir günlük planlayıcı uygulaması olarak mükemmel bir şekilde çalışır ve yaklaşan etkinlikleri görselleştirmeyi kolaylaştırır. Üçüncü taraf uygulamalarla sorunsuz entegrasyonu, tüm toplantıların ve son tarihlerin tek bir yerde kalmasını sağlar.

ClickUp'ın Yapılacaklar Listeleri'nde görevleri kolayca biçimlendirebilir, renklendirebilir ve bağlayabilirsiniz, böylece her yerden eyleme geçirilebilir bir iş akışı oluşturabilirsiniz.

ClickUp'ın günlük rutin yönetimi için en iyi özelliği, ClickUp'ın güçlü AI asistanı ClickUp Brain'dir. Yapılacaklar listeleri oluşturmaya yardımcı olur, tamamlanan görevleri özetler ve hatta şu gibi anahtar soruları yanıtlar: Sırada ne işim var? veya En acil görevler hangileri? Ayrıca, ClickUp Brain, eylem öğelerini otomatikleştirerek ve alt görev planlaması yaparak mükemmel bir AI planlayıcı olarak çalışır.

ClickUp Brain ile kişiselleştirilmiş bir alışkanlık takipçisi oluşturun

ClickUp, günlük rutininizi optimize etmek için çeşitli şablonlar da sunar. ClickUp'ın Günlük Planlayıcı Şablonunu kullanarak görevleri, randevuları ve işleri üç farklı kategoriye (Kişisel, İş ve Hedefler) ayırarak gününüzü daha iyi planlayabilirsiniz. Şablon, yinelenen görevler oluşturarak sağlıklı alışkanlıklar edinmenize de yardımcı olur. Alışkanlıklarını izlemek isteyenler için ClickUp, kullanışlı bir ClickUp Kişisel Alışkanlık İzleyici Şablonu da sunar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Günlük Planlayıcı Şablonunu kullanarak görevlerinizi önceliklendirin ve zaman yönetiminizi iyileştirin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Takvim Görünümü görevleri ve hatırlatıcıları görsel olarak düzenleyerek ilerlemeyi izlemeyi ve rutinlerinize sadık kalmayı kolaylaştırır

ClickUp Brain , AI'nın süper gücüyle fikirlerinizi ve görevlerinizi yakalayıp düzenlemenizi sağlar

ClickUp'ın Zaman Takibi özelliği, görevlerin süresini takip etmenize yardımcı olarak günlük rutininizi planlamanızı kolaylaştırır

ClickUp Tasks , görevleri özelleştirmenize ve önceliklendirmenize olanak tanıyarak günlük rutin yönetimini basitleştirir ve her görevin , görevleri özelleştirmenize ve önceliklendirmenize olanak tanıyarak günlük rutin yönetimini basitleştirir ve her görevin kişisel hedefleriniz ve programlarınızla uyumlu olmasını sağlar

, net zaman çizelgeleri, ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme ile günlük rutin hedeflerinize ulaşmak için yolunuzdan sapmamanızı sağlar ClickUp Goals, net zaman çizelgeleri, ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme ile günlük rutin hedeflerinize ulaşmak için yolunuzdan sapmamanızı sağlar

ClickUp Reminders yaklaşan profesyonel ve kişisel görevler hakkında sizi bilgilendirir, böylece hiçbir son tarihi kaçırmazsınız yaklaşan profesyonel ve kişisel görevler hakkında sizi bilgilendirir, böylece hiçbir son tarihi kaçırmazsınız

Google Takvim, Outlook, Calendly gibi popüler araçlarla entegre edin

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, platformun kullanıcı arayüzündeki çok sayıda özellik nedeniyle öğrenme sürecinde zorluk yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmesi

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

2. Todoist (Ayrıntılı görev yönetimi için en iyisi)

via Todoist

Görevlerinizi ve son teslim tarihlerinizi takip etmekte zorlanıyorsanız veya bunlardan kolayca bunalırsanız, Todoist'i deneyin. Bu, günlük aktiviteleri fitness, randevular, projeler vb. gibi farklı kategorilere ayıran basit bir görev yöneticisi ve yapılacaklar listesi uygulamasıdır.

Görevleri farklı görev öncelik düzeylerine göre düzenleyebilir ve önemli olanlara odaklanabilirsiniz. Todoist ayrıca daha iyi planlama ve organizasyon için alt görevler oluşturmanıza da olanak tanır. Ayrıca, günlük ve haftalık bazda ilerlemeyi görselleştirmenize ve izlemenize yardımcı olur.

Todoist'in en iyi özellikleri

Görevleri kolayca düzenlemek için etiketler , öncelikler ve kategoriler kullanın ve en önemli şeylere odaklanın

Görevleriniz için hatırlatıcılar ayarlayın, böylece ayarlayın, böylece son teslim tarihlerini kaçırmayın

Takımınızla işbirliği yapın ve günlük yapılacaklar listelerini izleyin

Todoist sınırlamaları

Yerleşik zaman takibi özelliği sunmaz, bu da çalışma saatlerini yakından yönetmesi gerekenler için bir dezavantaj olabilir

Todoist fiyatlandırması

Ücretsiz: En fazla 5 kişisel proje ile temel görev yönetimi

Pro: Kullanıcı başına aylık 4 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 6 dolar

Todoist derecelendirmesi

G2: 4,4/5 (750+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.400+ yorum)

3. TickTick (Görevleri düzenlemek için en iyisi)

via TickTick

TickTick, günlük rutininizi düzenlemek için harika bir uygulamadır. Sesli giriş özelliği ile görevleri kolayca dikte edebilir ve yapılacaklar listenize ekleyebilirsiniz. Ayrıca e-postaları görevlere dönüştürebilirsiniz. Görev listelerinizi arkadaşlarınız, aileniz veya iş arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

TickTick'te en çok sevdiğim şey, görevlerin son teslim tarihlerini otomatik olarak takvime eklemesi, böylece son teslim tarihlerini kaçırmamanız. Günlük etkinlikleri klasörler, görevler ve kontrol listeleri halinde düzenlemek de çok kolay.

TickTick'in en iyi özellikleri

Pomodoro zamanlayıcı ile görev verimliliğini artırın ve görevlerinize odaklanın

Günlük alışkanlıkları ve hedefleri doğrudan uygulama içinden izlemek için ücretsiz alışkanlık izleme uygulamasını keşfedin

Görev tamamlama istatistiklerini görüntüleyin ve gününüzü daha iyi yönetmek için iş akışınızın özetlerini alın

TickTick sınırlamaları

Görevler arasındaki bağımlılıkları görselleştirme ve yönetme konusunda sınırlı gelişmiş özellikler nedeniyle, karmaşık görev bağımlılıklarına sahip büyük projeleri yönetmek zor olabilir

TickTick fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Yıllık 35,99 $

TickTick puanı

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100+ yorum)

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %18'i, takvimler, görevler ve hatırlatıcılar aracılığıyla hayatlarını düzenlemek için AI kullanmak istiyor. %15'i ise AI'nın rutin görevleri ve idari işleri halletmesini istiyor. Bunun için AI'nın şunları yapabilmesi gerekir: bir iş akışındaki her görevin öncelik düzeyini anlamak, görevleri oluşturmak veya görevleri ayarlamak için gerekli adımları çalıştırmak ve otomatik iş akışları kurmak. Çoğu araç bu adımlardan bir veya ikisini yerine getiriyor. Ancak ClickUp, kullanıcıların platformumuzu kullanarak 5'ten fazla uygulamayı birleştirmesine yardımcı oldu! Görevlerin ve toplantıların öncelik düzeylerine göre takviminizde açık yerlere kolayca tahsis edilebildiği AI destekli planlamayı deneyimleyin. Ayrıca, rutin görevleri yönetmek için ClickUp Brain aracılığıyla özel otomasyon kuralları da ayarlayabilirsiniz. Yoğun işlere veda edin!

4. Any. do (Yapılacaklar listenizi takip etmek için en iyisi)

via Any.do

Tüm görevlerinizi ve takvim etkinliklerinizi tek bir yerde gösteren basit bir uygulama arıyorsanız, Any. do'yu deneyin. Any. do'da takvim etkinliklerine tıklayarak toplantılarınıza doğrudan katılabilirsiniz. En ilginç özellik WhatsApp hatırlatıcılarıdır. Görevler oluşturun ve WhatsApp'ta hatırlatıcılar alın, böylece hiçbir şeyi kaçırmayın.

Ayrıca, yaklaşan etkinlikler ve görevler hakkında hızlı bir genel bakış sunan Any. do bileşenlerini de beğendim. Kişisel etkinlikler, iş, market alışverişi vb. için ayrı listeler sunarak gününüzü daha iyi planlamanıza ve yönetmenize yardımcı olur.

Any. do en iyi özellikler

Her gün için önemli görevler hakkında akıllı öneriler alın

Any.do'ya takvim etkinlikleri ekleyerek tek bir tıklamayla takım toplantılarına katılın

Takımınız veya ailenizle işbirliği yaparak listeleri paylaşın ve görevleri atayın

Telefonlar, tabletler, masaüstü bilgisayarlar ve hatta Apple Watch dahil tüm cihazlarda çapraz platform senkronizasyonu ile görevlerinizi ve listelerinizi güncel tutun

Herhangi bir sınırlama yok

Uygulamanın arayüzü temiz olmakla birlikte, özellikle çok sayıda görev veya liste işlenirken bazen yavaş yüklenebilir

Any. do fiyatlandırması

Ücretsiz: Kişisel hayatınızı düzenlemek için

Premium: Kullanıcı başına aylık 47,99 $

Aile: 4 üye için aylık 89,99 $

Takımlar: Aylık üye başına 47,99 $

Herhangi biri. yapılacaklar derecelendirmesi

G2: 4. 2/5 (100+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (100+ yorum)

5. Sunsama (Rehberli günlük planlama için en iyisi)

via Sunsama

Sunsama, günlük rutin oluşturmak için adım adım bir süreç sunan dijital bir günlük planlayıcıdır. Bir günde tamamlamak istediğiniz görevleri ekleyerek başlayın. E-postalardan, Trello ve Asana'dan görevler ekleyerek her şeyi tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Ardından, her görev için bir süre belirleyin ve görevleri takvimde planlayın. Posta kutunuzdan e-postaları sürükleyip görevlere dönüştürebilirsiniz, böylece önemli e-postalar üzerinde çalışmak için zaman ayırabilirsiniz.

Sunsama'nın en iyi özellikleri

Görevleri düzenlemek ve önceliklendirmek için günlük planlama ş akışı kullanın. Gün içinde yönetilebilir işlere odaklanmanıza yardımcı olur

Takvim görevi entegrasyonu ile görevlerinizi ve toplantılarınızı birlikte yönetin

Odak modu ile dikkatinizin dağılmayacağı iş oturumları planlayın

Sunsama sınırlamaları

Fiyatlandırma diğer uygulamalara göre daha yüksek olabilir, bu da birçok kullanıcı için uygun olmayabilir

Sunsama fiyatlandırması

Ücretsiz: 14 gün deneme

Abonelik: Aylık 20 $

Sunsama derecelendirmesi

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 20'den fazla yorum

6. Routine (Zaman bloklama için en iyisi)

via Routine

Routine, işleri daha hızlı ve verimli bir şekilde halletmenize yardımcı olmak için tasarlanmış bir verimlilik uygulamasıdır. Görevler ekleyebilir, son teslim tarihleri belirleyebilir ve iş yükünüze göre görevleri planlayabilirsiniz. Ayrıca, birden fazla düzen sayesinde tüm günü veya haftayı görselleştirmenize yardımcı olur.

Routine ayrıca tüm takvimlerdeki verileri tek bir yerde yönetir. Zaman bloklama özelliği, işlerinizi halletmek için mükemmeldir. Önemli görevlerinizi takvime sürükleyerek zamanı bloklayabilir ve odaklanmanızı artırabilirsiniz.

Rutin en iyi özellikler

İki etkinlik arasında ne kadar zamanınız olduğunu anlayarak gününüzü daha iyi yönetin

Görevleri, notları ve takvim etkinliklerini entegre ederek gününüze dair net bir genel bakış elde edin

Toplantı hatırlatıcıları alın ve geç kalırsanız tek bir tıklama ile ilgili kişileri bilgilendirin

Rutin sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, uygulamanın kullanımının biraz daha az sezgisel olduğunu ve bazı bölümlerin diğerlerinden kopuk olduğunu bildiriyor

Rutin fiyatlandırma

Ücretsiz

Profesyonel: Aylık 12 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 15 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Rutin derecelendirme

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 20'den fazla yorum

7. Notion Calendar (Zaman yönetimi için en iyisi)

via Notion

Notion, tüm kişisel ve profesyonel taahhütlerinizi tek bir alanda düzenleyerek zaman yönetimi konusunda yardımcı olan bir başka popüler uygulamadır. Harika bir özelliği, menüden doğrudan aramalara katılabilmeniz, böylece toplantı bağlantılarını aramak zorunda kalmamanızdır.

Yerleşik zamanlama özelliği sayesinde, diğer kişiler farklı bir uygulamaya geçmenize gerek kalmadan zamanınızı rezerve edebilir. Notion ayrıca, verimliliği artırmak için görev yönetimi, not alma ve proje veritabanlarını bir araya getirir.

Notion Takvim'in en iyi özellikleri

Görevleri notlar, kaynaklar veya bağlantılı veritabanlarına sahip takvim etkinlikleriyle ilişkilendirin

Notion aracılığıyla bir planlama bağlantısı göndererek başkalarının sizinle randevu almasını sağlayın

Komut menüsü ve kısayolları kullanarak verimli iş akışları oluşturun

Notion Takvim sınırlamaları

Çevrimdışı işlevselliği yoktur, bu da internet erişimi olmadan hareket halindeyken işlerine erişmesi gerekenler için bir dezavantaj olabilir

Notion Takvim fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık koltuk başına 12 $

İş: Aylık koltuk başına 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion Takvim derecelendirmesi

G2: 4,7/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

8. Evernote (Notları düzenlemek için en iyisi)

via Evernote

Not almak, projeler planlamak ve ihtiyacınız olanı bulmak istiyorsanız, Evernote sizin için doğru seçim olabilir. Evernote ile hem kısa vadeli görevleri hem de uzun vadeli projeleri tek bir yerden takip edebilirsiniz. Tüm düşüncelerinizi, fikirlerinizi ve görevlerinizi tek bir yere ekleyebilirsiniz. Ayrıca notlarınızdan doğrudan görevler oluşturabilir ve bunları günlük rutininize ekleyebilirsiniz.

Evernote'un en iyi özellikleri

Metin, resim, sesli notlar ve web kesiklerini saklayarak, gelişmiş not alma özelliği ile hem kişisel hem de işle ilgili içeriği düzenlemek için güçlü bir araç haline getirin

Yapılacaklar listelerini ve hatırlatıcıları doğrudan notlarınızda yönetin, böylece eylemleri belirli projelere veya fikirlere bağlayarak daha iyi bir bağlam elde edin

Günlük toplantılarınızı planlamak için notları takvim etkinliklerine bağlayın

Evernote sınırlamaları

Evernote, özellikleriyle aşırı yüklenmiş hissedebilir ve öğrenmesi zor olabilir, bu da basit ve kolay bir görev yöneticisi tercih edenler için daha az sezgisel hale getirir

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel: Aylık 14,99 $

Evernote derecelendirmesi

G2: 4. 4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (8.000+ yorum)

9. Habitica (Oyunlaştırılmış alışkanlık oluşturma ve izleme için en iyisi)

via Habitica

Video oyunlarının hayranıysanız, Habitica harika bir günlük rutin aracı olabilir. Alışkanlık oluşturmayı ve günlük hedefleri ve yapılacaklar listesini izlemeyi oyunlaştırarak düzenli bir günlük rutine sahip olmanızı sağlar. Görevlerinizi ve hedeflerinizi bir rol yapma oyunu (RPG) içindeki görevler gibi ele alan Habitica, kullanıcıları daha iyi alışkanlıklar oluşturmaya, görevleri tamamlamaya ve eğlenceli, etkileşimli bir yaklaşımla hedeflerine ulaşmaya motive eder.

Görevleri tamamladıkça seviye atlar ve Avatarınızı değiştirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabilir ve canavarlarla savaşarak zırh ve sihir becerileri gibi yeni özelliklerin kilidini açabilirsiniz.

Habitica'nın en iyi özellikleri

Görev oyunlaştırma ile günlük görevleri, yapılacakları ve alışkanlıkları tamamlayarak puan kazanın, ödülleri açın ve karakterinizin seviyesini yükseltin

Eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde iyi alışkanlıklar geliştirin ve kötü alışkanlıklardan kurtulun

Takım ve sosyal özellikleri ile arkadaşlarınızla veya diğer kullanıcılarla partilere katılın ve yarışmalarda rekabet edin, bu da sorumluluk ve işbirliğini teşvik eder

Habitica sınırlamaları

Oyun benzeri arayüz, özellikle oyunlaştırılmış öğeleri sevmeyenler için biraz karmaşık gelebilir

Habitica fiyatlandırması

Ücretsiz

Grup planı: Aylık 9 $ + üye başına 3

Habitica derecelendirmesi

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (3.000+ yorum)

10. Way of Life (En iyi sezgisel alışkanlık takipçisi)

via Way of Life

Alışkanlık oluşturmakta zorlanıyorsanız, Way of Life gibi sezgisel bir alışkanlık izleme uygulaması deneyin. Günlük rutinleri izlemek ve görevleri düzenlemek için canlı, renk kodlu bir stil sunar. İyi alışkanlıklar edinene kadar hatırlatıcılar almaya devam edersiniz.

En iyi özelliği, günlük ruh halinizi kaydetmenize ve serinizi bozan tetikleyicileri izlemenize olanak tanıyan not alma özelliğidir.

Way of Life'ın en iyi özellikleri

Sadece birkaç dokunuşla alışkanlıklarınızı kaydedin, böylece aşırı yükleme olmadan ilerlemenizi kolayca izleyin

Zaman içindeki başarı oranlarınızı gösteren grafikleri ve çizelgeleri analiz ederek trendleri belirleyin ve günlük rutinlerinizi buna göre ayarlayın

Görev hatırlatıcılarıyla yolunuzdan sapmayın ve günlük bir rutin oluşturun

Way of Life sınırlamaları

Bu uygulama öncelikle bir alışkanlık izleme uygulamasıdır, bu nedenle kapsamlı bir görev yöneticisi arayan kullanıcılar bu alanda eksiklikler bulabilir

Ücretsiz sürüm, izleyebileceğiniz alışkanlıkların sayısını sınırlar, bu da daha karmaşık rutinleri olanlar için sınırlayıcı olabilir

Way of Life fiyatlandırması

Ücretsiz: Temel özelliklerle 3 adede kadar alışkanlığı izleyin

Premium: Kullanıcı başına aylık 4,99 $

Way of Life derecelendirmesi

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

11. Streaks (Günlük alışkanlık izleme için en iyisi)

via Streaks

Streaks'in basit ve etkili alışkanlık izleme özelliği ile günlük aktivitelerinizi sürdürmeye odaklanarak iyi alışkanlıklar kazanabilirsiniz. Tutarlılığı vurgulayan uygulama, kullanıcıları her gün görevlerini ve alışkanlıklarını tamamladıkları için ödüllendirir.

Görevlerin tüm hafta yerine özel günler için ayarlanabilmesini seviyorum. Ayrıca, kullanıcıların motivasyonunu korumak için görev tamamlama istatistikleri de sağlıyor.

Streaks'in en iyi özellikleri

Zorluk ve ödül unsurları ekleyen bir seri oluşturarak günlük alışkanlıklarınızı sürdürün

Görevleri günlük veya haftanın belirli günleri için ayarlayarak, yaşam tarzınıza uygun alışkanlıklar oluşturmada esneklik sağlayın

İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca dahil olmak üzere farklı dillerde günde 24 adede kadar görev oluşturun

Streaks sınırlamaları

Streaks, alışkanlık izleme ötesinde görev yönetimi açısından sınırlıdır ve daha karmaşık verimlilik özelliklerine ihtiyaç duyan kullanıcılar için yeterli olmayabilir

Android sürümü yoktur

Streaks fiyatlandırması

kullanıcı başına aylık 4,99

Streaks derecelendirmesi

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

12. stickK (Hedeflerinize ulaşmak için kararlılık oluşturmak için en iyisi)

via stickK

Verimli olmanın en zor kısmı, tutarlı bir rutin izlemek ve disiplini sağlamaktır. İşte stickK size bu konuda yardımcı olabilir. Taahhüt yoluyla hedeflerinize ulaşmanız için sizi motive eder.

StickK'yi özellikle benzersiz buluyorum çünkü hedeflerimize bağlı kalmamıza yardımcı olmak için davranışsal ekonomi kullanıyor. Bu uygulama, bir hedef belirlediğiniz, bu hedefe ulaşamadığınızda kendinize finansal veya sosyal bir ceza belirlediğiniz ve sizi sorumlu tutacak bir hakem veya destekçi seçtiğiniz taahhüt sözleşmeleri fikri üzerine tasarlanmıştır.

stickK en iyi özellikler

Bir hedef belirleyin ve hedefinize ulaşamazsanız kaybedeceğiniz bir miktar para belirleyin, böylece tutarlılığınızı güçlendirmek için finansal bir risk ekleyin

Aynı hedefleri paylaşan kişilerle etkileşim kurun, destek sunun ve en iyi uygulamaları paylaşın

Teşvik ve sorumluluk bilincini birleştirerek hedef belirlemeyi geliştirin

stickK sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özellikle paralarını riske atmaktan çekiniyorlarsa, finansal taahhüt yönünü biraz fazla bulabilirler

stickK fiyatlandırması

Temel: 25 kullanıcı başına taahhüt

Pro: Aylık 99 $, 250 kullanıcı için taahhüt

Tam Erişim: 100 kullanıcı için aylık 19 $ (taahhütlü)

stickK derecelendirmesi

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

13. Clockify (Zaman takibi için en iyisi)

via Clockify

Gününüz çok hızlı geçiyorsa ve pek bir şey başaramadığınızı hissediyorsanız, Clockify'ı deneyin. Her görev için zamanı takip edin ve zaman alan görevleri belirleyerek gününüzü buna göre planlayın.

Örneğin, e-postaları yanıtlamak çok zaman alıyor, bu yüzden sabahları bir saatimi bu işe ayırmaya çalışıyorum. Bu sayede zamanımı daha iyi kontrol edebiliyorum ve her bir göreve ne kadar zaman ayırmam gerektiğini bildiğim için günümü verimli bir şekilde planlayabiliyorum.

Clockify'ın en iyi özellikleri

Zaman takibi özelliği ile farklı görevler ve projelerde çalışılan saatleri kaydedin, zamanınızın nereye gittiğini anlayın ve iyileştirme alanlarını belirleyin

Verimlilik kalıplarına ilişkin ayrıntılı raporlar ve analizler alın ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için rutininizi ayarlayın

Saatify'ı diğer popüler proje yönetimi ve verimlilik uygulamalarıyla entegre ederek sorunsuz bir iş akışı yönetimi sağlayın

Clockify sınırlamaları

Ücretsiz sürümü temel raporlama ve takım yönetimi özellikleri sunar

Clockify fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6,99 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Verimlilik Paketi: Aylık kullanıcı başına 15,99 $

Clockify derecelendirmesi

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.500+ yorum)

14. Trello (Görevleri görselleştirmek için en iyisi)

via Trello

Günlük görevlerinizi görselleştirmek, verimli bir gün planlamanın en iyi yollarından biridir. Net öncelikler belirlemenize yardımcı olur ve stresi azaltır. Trello bunun için harika bir araçtır. Günlük görevleri not almanıza ve bunları "Tamamlandı", "Devam ediyor" ve "Tamamlandı" gibi farklı listelere ayırmanıza yardımcı olan bir Kanban panosu sağlar

Kişisel verimlilik şablonu, tüm görevleri yönetmenize ve yaklaşan görevleri veya etkinlikleri kolayca görüntülemenize yardımcı olur. Ayrıca, kişisel taahhütlerinizi takip etmenizi ve iş görevlerini yönetmenizi sağlayan Trello'nun takvim görünümünü de beğendim.

Trello'nun en iyi özellikleri

Kartlarda etiketler, son teslim tarihleri ve kontrol listeleri kullanarak günlük görevlerinizi önceliklerine göre düzenleyin

Bir görevi bir listeden diğerine taşımak için otomasyonlar ayarlayın

Notion ve Zapier dahil 150'den fazla güçlendirme ekleyerek tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Trello sınırlamaları

Özel ayar seçenekleri sınırlıdır

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $

Trello derecelendirmesi

G2: 4. 4/5 (13.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.000+ yorum)

15. Habitify (Alışkanlık oluşturmak için en iyisi)

via Habitify

Olumsuz alışkanlıkları ortadan kaldırırken olumlu alışkanlıklar edinmek ve sürdürmek için mücadele ediyorsanız, Habitify'ı deneyin. Temiz ve kullanıcı dostu arayüzü ile günlük tutarlılığı teşvik ederek ilerlemenizi izlemenizi ve motivasyonunuzu korumanızı kolaylaştırır.

Habitify , sabah, öğleden sonra ve gece için ayrı bir rutin oluşturmanıza yardımcı olur, böylece yavaş yavaş alışkanlıklar edinebilirsiniz. Ayrıca, alışkanlık serilerini gösterir ve kullanıcıların motivasyonunu yüksek tutar. Alışkanlık izlemeyi oyunlaştırarak ve liderlik gösterge panelleri ekleyerek ilginç hale getirir.

Habitify'ın en iyi özellikleri

Gün boyunca düzenli hatırlatıcılar ve bildirimlerle alışkanlıklarınızı kaydetmeyi asla unutmayın

Zaman içindeki ilerlemeniz hakkında değerli bilgiler ve istatistikler elde edin, böylece kalıpları belirleyin ve rutinlerinizi gerektiği gibi ayarlayın

Yerleşik not izleme özelliği ile günlük düşüncelerinizi kaydedin

Habitify sınırlamaları

Ücretsiz sürümü, sınırlı sayıda alışkanlığı izlemenizi sağlar

Habitify fiyatlandırması

Ücretsiz

Ücretli: Aylık 4,99 $

Habitify derecelendirmesi

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

