En İyi 10 Whereby Alternatifi

Video konferans uygulamaları genellikle sonsuz indirmeler, sıkıcı kayıt işlemleri ve toplantı ID'lerini hatırlama gerekliliği gibi bir dizi sıkıntıya neden olur. Bu nedenle birçok kullanıcı Whereby'yi tercih ediyor. Tarayıcı tabanlı toplantılar ve sabit sanal odalar ile sorunsuz bir deneyim sunarak takımların basit bir paylaşımlı bağlantı üzerinden bağlantı kurmasını sağlar. Ayrıca, Google Takvim ile entegrasyonu sayesinde planlamayı basitleştirir. 📅

Ancak bir dezavantajı var: bağlantı sorunları. Bazı kullanıcılar, Whereby'nin farklı tarayıcılarda sorunlar yaşadığını ve düşük video kalitesiyle toplantıları kesintiye uğrattığını bildirmiştir.

Whereby kullanıcısıysanız ve benzer sorunlarla karşılaşıyorsanız, size yardımcı olabiliriz! Geçtiğimiz ay boyunca çeşitli video konferans araçlarını test ettikten sonra, Whereby'nin en iyi alternatiflerinin bir listesini hazırladım. Bu makalede, en iyi Whereby alternatiflerini paylaşacağım ve her birinin öne çıkan özelliklerini vurgulayacağım, böylece ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulabilirsiniz. ✅

Whereby alternatifi ararken nelere dikkat etmelisiniz?

Whereby alternatiflerini ararken, bunları beş anahtar video konferans özelliğine indirgedim:

Kullanım kolaylığı

Basitliğin ne kadar önemli olduğunu yeterince vurgulayamam. Karmaşık ayarlarla uğraşmadan bir toplantıya katılmamı veya bir toplantı başlatmamı sağlayan bir araca ihtiyacım var. Anlamak çok uzun sürerse, listemden çıkarırım! Çünkü bir aramaya katılmak için acele ederken, en son isteyeceğiniz şey karmaşık ayarlarla uğraşarak zaman kaybetmektir. Önemli olan hayatımı kolaylaştırmak ve tam kontrol için sezgisel bir kullanıcı arayüzü vazgeçilmezdir.

İşbirliği özellikleri

Harika bir sesli ve görüntülü konferans aracı, yüz yüze iletişimden daha fazlasını sunar. Toplantılar sırasında sık sık paylaşılan projeler üzerinde çalışırım, bu nedenle ekran paylaşımı, beyaz tahta ve belge işbirliği gibi özelliklere sahip, gerçek zamanlı işbirliği yapmama olanak tanıyan araçlar benim için önemlidir.

En son istediğim şey, halihazırda kullandığım uygulamalarla entegre olmayan bir video konferans aracıdır. Mevcut iş akışıma sorunsuz bir şekilde uyması gerekir.

Güvenlik

Güvenlik, özellikle hassas müşteri bilgileri söz konusu olduğunda çok önemlidir. Uçtan uca şifreleme ve parola korumalı toplantılar ve katılımcıları kontrol etme gibi güçlü gizlilik kontrolleri, çevrimiçi toplantıları ve verileri güvende tutmak için gereklidir.

Video ve ses kalitesi

Özellikleri ne kadar harika olursa olsun, kesik kesik video veya bozuk ses kalitesine sahip bir platform işe yaramaz. Yüksek kaliteli video ve ses, özellikle uzaktaki takımlar veya müşterilerle çalışırken verimli toplantılar için vazgeçilmezdir.

En İyi 10 Whereby Alternatifi

En iyi 10 Whereby alternatifinin listesine geçmeden önce, işinizi kolaylaştırmak istiyorum:

En iyi 10 video konferans aracı ve Whereby alternatiflerinin karşılaştırma tablosunu oluşturdum. Bu tablo, her aracın en iyi kullanım alanlarını, onları ayıran anahtar özellikleri ve dikkat çekici sınırlamalarını vurgulamaktadır. İster basitlik, ister işbirliği özellikleri veya güvenlik arıyor olun, bu karşılaştırma Whereby alternatifleri arasından en iyi seçimi yapmanıza yardımcı olacaktır.

Fiyatlandırma ve benzeri konularda daha fazla bilgi için okumaya devam edin!

Araç En iyisi Anahtar Özellikler Sınırlamalar Fiyatlandırma Zoom Büyük video konferanslar Ayrı toplantı odaları, AI toplantı özetleri, bulut kaydı Yeni kullanıcılar için karmaşık arayüz Ücretsiz, Pro 14,99 $/kullanıcı/ay, İş 21,99 $/kullanıcı/ay Microsoft Teams Takım işbirliği Tartışma kanalları, belge işbirliği, uygulama entegrasyonları Kaynak yoğun, eski cihazlarda yavaşlayabilir Ücretsiz, Temel 4 $/kullanıcı/ay, Temel 6 $/kullanıcı/ay, Standart 12,50 $/kullanıcı/ay GoTo Meeting Yüksek kapasiteli etkinlikler Gerçek zamanlı transkripsiyon, 3.000 katılımcıya kadar barındırma Sınırlı özelleştirme seçenekleri Profesyonel 12 $/organizatör/ay, İş 16 $/organizatör/ay, Kurumsal: Özel fiyatlandırma Cisco Webex Meetings Güvenli takım toplantıları Gerçek zamanlı çeviri, AI gürültü engelleme, güvenli toplantılar Çok sayıda özellik nedeniyle kafa karıştırıcı Ücretsiz, Webex Meet 12 $/kullanıcı/ay, Webex Suite 25,50 $/kullanıcı/ay Skype Basit video sohbet Sabit hatları/cep telefonlarını arama, ekran paylaşımı, canlı altyazılar Dosya paylaşımı 300 MB ile sınırlı Ücretsiz, Abonelik 2,99 $/ay (ABD ve Kanada aramaları), Dünya Planı 13,99 $/ay Jitsi Meet Ücretsiz toplantılar Sonsuza kadar ücretsiz, açık kaynaklı, gerçek zamanlı belge işbirliği Gelişmiş işbirliği özellikleri yoktur Ücretsiz Adobe Connect Etkileşimli oturumlar Özelleştirilebilir düzenler, etkileşim izleme, etkileşimli anketler/testler Diğer platformlara kıyasla daha yüksek fiyatlandırma Standart 190 $/host yıllık, Premium 290 $/host yıllık Zoho Toplantı Zoho kullanıcıları Zoho uygulamaları, ekran paylaşımı ve web semineri araçlarıyla entegre Sınırlı ücretsiz özellikler Ücretsiz, Toplantı Standardı 2 $/ay, Web Semineri Standardı 9 $/ay TeamViewer Toplantılar sırasında cihaz kontrolü 4K ekran paylaşımı, çoklu monitör desteği, uzaktan kumanda Özel mobil uygulama yok Uzaktan Erişim 24,90 $/ay, İş 50,90 $/ay Google Çalışma Alanı Gerçek zamanlı işbirliğine dayalı toplantılar Google uygulamalarıyla entegrasyon, AI gürültü engelleme, dosya paylaşımı Sınırlı özelleştirme seçenekleri Business Starter 6 $/ay, Business Standard 12 $/ay, Business Plus 18 $/ay

Şimdi, her birini ayrıntılı olarak ele alalım.

1. Zoom (Video konferanslar için en iyisi)

via Zoom*

Whereby alternatifleri hakkında konuşurken Zoom US'yi dikkate almaya değer. Whereby, basitliği ve kullanım kolaylığıyla bilinirken, Zoom özellikle daha büyük grup toplantıları için daha çok yönlüdür. Ekran paylaşımı, arka plan değiştirme ve çok dilli altyazı özelliklerine sahiptir, böylece herkes işine odaklanabilir.

Zoom'u diğerlerinden ayıran bir özellik, atölye çalışmaları veya beyin fırtınası oturumları düzenlemek istediğimde mükemmel olan küçük toplantı odaları özelliğidir. Bu özellik, daha odaklı tartışmalar için katılımcıları daha küçük gruplara ayırmamı sağlar. Ayrıca, Zoom'un teknolojisi, beyaz tahtalar ve sohbetler aracılığıyla toplantılarda gerçek zamanlı işbirliği sağlar.

Zoom'un en iyi özellikleri

Verimli toplantı yönetimi için toplantı davetlerine ön okuma ve toplantı gündemlerini ekleyin

AI ile otomatik toplantı özetleri ve eylem öğeleri alın

Not almak için Evernote veya etkileşimli etkinlikler için Kahoot gibi çok çeşitli uygulamaları doğrudan Zoom toplantılarınıza entegre edin

Toplantılarınızı kaydedin ve daha sonra katılımcılar veya iş arkadaşlarınızla kolayca erişmek ve paylaşmak için bulutta saklayın

Zoom sınırlamaları

Zoom'un karmaşık arayüzü, yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir ve tüm özellikleri etkili bir şekilde kullanmak için öğrenme süreci gerektirir

Zoom fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro: 14,99 $/kullanıcı/ay

İş: 21,99 $/kullanıcı/ay

Zoom değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (55.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (11.000+ yorum)

Daha fazla bilgi: 10 Bire Bir Toplantı Şablonu

2. Microsoft Teams (Profesyonel takım toplantıları için en iyisi)

via Microsoft Teams

Microsoft Teams, Whereby alternatifleri arasında gerçek zamanlı ve eşzamansız takım iletişimi sağlayan bir başka mükemmel seçenektir. Takım toplantıları, web seminerleri ve eğitim oturumları için harika çalışır. Öne çıkan özelliklerinden biri, yüzlere ve sözsüz ipuçlarına odaklanan Together Mode'dur, bu da iş kullanıcıları için daha ilgi çekici bir deneyim yaratır.

Takımların benzersiz bir özelliği, katılımcıların oturumdan önce, sonra veya oturum sırasında belgeleri paylaşabileceği ve tartışmalarına devam edebileceği her toplantı için ayrı bir sohbet alanıdır. Ayrıca, metin ekleme, yapışkan notlar ve tepki paylaşımı gibi işbirliği araçları, herkesin katılımını sağlar.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Sohbet veya video görüşmelerinizde doğrudan paylaşılan belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

10.000 katılımcıya kadar büyük toplantılar veya canlı etkinlikler düzenleyin, bu da onu büyük sunumlar veya şirket çapında duyurular için mükemmel hale getirir

Kanalleri kullanarak takım tartışmalarını düzenleyin, dosyaları paylaşın ve görevleri tek bir yerden, araçlar arasında geçiş yapmadan yönetin

Trello veya GitHub gibi üçüncü taraf uygulama entegrasyonlarından yararlanarak iş akışlarını kolaylaştırın ve her şeyi senkronize halde tutun

Microsoft Teams sınırlamaları

Takımlar, önemli miktarda bant genişliği ve sistem belleği gerektiren, kaynak yoğun olabilir ve bu da düşük özellikli cihazlarda performansın yavaşlamasına neden olabilir

Microsoft Teams fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 4 $/kullanıcı/ay

Temel: 6 $/kullanıcı/ay

Standart: 12,5 $/kullanıcı/ay

Microsoft Teams değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (15.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2200+ yorum)

Daha fazla bilgi: En iyi 8 Microsoft alternatifi

3. GoTo Meeting (Yüksek kapasiteli etkinlikler için en iyisi)

via GoTo Meeting

Whereby'ye benzer şekilde, GoTo Meeting de indirmeye gerek kalmadan katılımcılara tek tıklamayla hızlı toplantı erişimi sağlar. Ancak, gürültü azaltma ve commuter özelliği, toplantı deneyimini çok daha sorunsuz hale getirir. Hareket halindeyken bile iletişim kurabilirim.

En harika özelliklerinden biri, katılımcıların not almak zorunda kalmamalarını sağlayan ve herkesin odaklanmasına ve gerçek tartışmaya katılabilmesine yardımcı olan gerçek zamanlı toplantı notlarıdır.

GoTo Meeting'in en iyi özellikleri

Toplantılarınızı gerçek zamanlı olarak otomatik olarak transkripsiyonlayarak, toplantıların önemli noktalarını kolayca gözden geçirin veya paylaşın

Web seminerlerinde veya büyük ölçekli toplantılarda 3.000'e kadar katılımcıyı ağırlayın, bu da onu yüksek kapasiteli etkinlikler için mükemmel hale getirir

Sorunsuz işbirliği için klavye ve fare paylaşımını etkinleştirin

GoTo Meeting sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme seçenekleri sunar

GoTo Meeting fiyatlandırması

Profesyonel: 12 $/organizatör/ay, yıllık faturalandırılır

İş: 16 $/organizatör/ay, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Özel fiyatlandırma

GoTo Meeting değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (1000+ yorum)

Capterra: 8/10 (1000+ yorum)

4. Cisco Webex Meetings (Güvenli takım toplantıları için en iyisi)

via Cisco Webex

Güvenlik ve güvenilirliği ön planda tutan bir video konferans aracı arıyorsanız, Cisco Webex Meeting web uygulaması sağlam Whereby alternatifleri arasındadır. Hassas verilerle ve gerçek zamanlı videolarla uğraşan ve sağlam korumaya ihtiyaç duyan işletmeler için özellikle uygundur.

Cisco Webex'in en iyi özelliği esnekliğidir. Move to Mobile QR Kodu ve Apple CarPlay entegrasyon özellikleri, toplantılar sırasında cihazlar arasında sorunsuz geçiş sağlayarak esneklik ve kolaylık sunar. Bu araçlar, ofiste veya hareket halindeyken platformlar arasında geçiş yapmayı kolaylaştırır.

Cisco Webex'in en iyi özellikleri

100'den fazla dil için gerçek zamanlı çevirileri kullanarak küresel takımlarla kolayca iletişim kurun

Düşük bant genişliği ortamları için bile optimize edilmiş yüksek kaliteli video ve ses sağlayın

Büyük toplantılarda daha ilgi çekici bir deneyim için anket, soru-cevap ve el kaldırma gibi etkileşimli özelliklerden yararlanın

Aramalar sırasında arka plandaki dikkat dağıtıcı sesleri ortadan kaldırmak için yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliğinin keyf

Cisco Webex sınırlamaları

Çok sayıda özelliği ve seçeneği nedeniyle başlangıçta biraz karmaşık gelebilir

Cisco Webex fiyatlandırması

Webex Ücretsiz

Webex Meet: 12 $/kullanıcı/ay

Webex Suite: 25,50 $/kullanıcı/ay

Webex Enterprise: Özel fiyatlandırma

Cisco Webex değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (18.000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (7000+ yorum)

5. Skype (Video sohbet için en iyisi)

via Skype

Video sohbet ve konferans araçları için etkileşimli uygulamalar düşündüğümde, Skype aklıma gelen ilk isimlerden biridir. Skype yıllardır piyasada, ancak hızlı sohbet, sesli arama veya görüntülü arama gibi günlük iletişimle ne kadar sorunsuz bir şekilde entegre olduğu konusunda benzersizdir.

Öne çıkan dikkat çekici bir özellik, Skype'tan doğrudan sabit hatları ve cep telefonlarını arama yeteneğidir. Bu, her zaman çevrimiçi olmayan kişilerle bağlantı kuruyorsanız çok kullanışlıdır. Ayrıca Skype, 24 saate kadar kesintisiz arama imkanı sunarak uzun takım oturumları için verimlidir.

Skype'ın en iyi özellikleri

Sabit hatlara ve cep telefonlarına arama yapın, iletişiminizi çevrimiçi toplantıların ötesine taşıyın

Ekranınızı katılımcılarla kolayca paylaşın, sunumlar veya gerçek zamanlı sorun giderme için mükemmeldir

Konuşmalarınız için gerçek zamanlı altyazıları etkinleştirin ve Skype'ın canlı altyazı özelliği ile daha erişilebilir hale getirin

Skype sınırlamaları

Harici araçlara ihtiyaç duymadan sohbet penceresinden doğrudan yalnızca 300 MB'a kadar dosya gönderebilirsiniz

Skype fiyatlandırması

Ücretsiz : Skype'tan Skype'a aramalar, mesajlaşma, dosya paylaşımı

Kredi : ABD'deki telefonlara yapılan aramalar yaklaşık 2,3 sent/dk

Abonelik : Sınırsız ABD ve Kanada aramaları için aylık 2,99 $

Dünya Planı: Sınırsız global arama için aylık 13,99 $

Skype değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (23.000+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (400+ yorum)

6. Jitsi Meet (Ücretsiz toplantılar için en iyisi)

via Jitsi Meet

Jitsi Meet, özellikle gizlilik ve esneklik göz önünde bulundurularak oluşturulmuş ücretsiz, açık kaynaklı bir video konferans çözümü arıyorsanız, Whereby'ye cazip bir alternatiftir. SSRC yeniden yazma teknolojisi ile sistem iş yükünü azaltarak ve kullanıcı deneyimini geliştirerek uzun toplantılar için mükemmeldir.

Ayrıca, doğrudan tarayıcınızda kullanabilir veya mobil uygulamayı indirerek neredeyse her cihazdan katılabilirsiniz. Jitsi Meet ayrıca özelleştirilebilir, böylece geliştiriciler kendi özel ihtiyaçlarına göre değiştirebilir, bu da onu teknoloji meraklısı kullanıcılar veya kendi sunucularında barındırmak isteyen şirketler için öne çıkarır.

Jitsi Meet'in en iyi özellikleri

Toplantıları açık kaynaklı güvenlik ile tamamen şifreleyerek güvende tutun

Hesap olmadan toplantılara katılın veya toplantı başlatın — basit bir bağlantı kullanmanız yeterlidir

Etherpad ile belge paylaşımı için gerçek zamanlı işbirliği yapın

Halka açık yayınlar için doğrudan YouTube'a canlı yayın yapın

Jitsi Meet sınırlamaları

Ayrı toplantı odaları ve uygulama entegrasyonları gibi gelişmiş yerleşik işbirliği özellikleri yoktur

Jitsi Meet fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Jitsi Meet derecelendirme ve yorumlar

G2: 4,3/5 (170+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (70+ yorum)

7. Adobe Connect (Etkileşimli oturumlar düzenlemek için en iyisi)

via Adobe

Whereby'den daha özelleştirilebilir bir şey arıyorsanız, Adobe Connect iyi bir seçenek olabilir. Bu ürünü benzersiz kılan, çevrimiçi toplantılarınızı ve alanınızı tamamen kontrol etme ve özelleştirme yeteneğidir.

Farklı düzenler oluşturabilir ve Soru-Cevap, dosya paylaşımı veya testler gibi çeşitli amaçlar için podlar kurabilirsiniz. En iyi yanı, bu ayarların ileride kullanmak üzere kaydedilmesidir. Adobe Connect, düzenli olarak toplantılar, web seminerleri, atölye çalışmaları veya eğitim oturumları düzenliyorsanız ve temel video konferansın ötesinde bir araç istiyorsanız idealdir.

Adobe Connect'in en iyi özellikleri

Kalıcı toplantı odaları ile ayarlarınızı ve düzeninizi gelecek oturumlar için hazır tutun

Oturumunuz sırasında katılımcıların etkileşimini izlemek için ayrıntılı etkileşim metriklerini analiz edin

Sohbet, soru-cevap ve sunumlar için podlar düzenleyerek toplantı düzenini tamamen özelleştirin

Oturumları daha etkileşimli hale getirmek için testler ve anketler gibi yerleşik araçları kullanın

Adobe Connect sınırlamaları

Diğer platformlara göre daha yüksek fiyatlandırma, küçük takımların uygun maliyetli çözümler aramasını engelleyebilir

Adobe Connect fiyatlandırması

Standart: 190 $/host, yıllık faturalandırılır

Premium: 290 $/host, yıllık faturalandırılır

Enterprise: 390 $/host, yıllık faturalandırılır

Adobe Connect değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4/5 (900+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (690+ yorum)

8. Zoho Meeting (Zoho kullanıcıları için en iyisi)

via Zoho Meeting

Whereby'ye alternatif, basitlik odaklı ve her boyuttaki işletme için tasarlanmış bir çözüm arıyorsanız, Zoho Meeting sağlam bir çözüm sunar. Birden fazla video akışı sağlar ve büyük takım toplantıları için harika işler. Ekranımda tek seferde 50 akışı görüntüleyebiliyorum, bu da takım üyeleriyle etkileşimi kolaylaştırıyor.

Hızlı bir takım senkronizasyonu veya daha büyük bir web semineri düzenliyor olun, Zoho Meeting her şeyi sezgisel hale getirir. Zoho'nun iş uygulamaları paketi ile entegrasyonu, Zoho ekosisteminde bulunan kullanıcılar için onu daha da güçlü hale getirir.

Zoho Meeting'in en iyi özellikleri

Sorunsuz işbirliği için Zoho'nun uygulama paketiyle tam entegrasyon

Web semineri akışını kontrol etmek ve ilgili tartışmaların yapılmasını sağlamak için soru-cevap oturumlarını yönetin

Web semineri kayıt formları oluşturun ve katılımcıların ilgisini çekmek için e-posta hatırlatıcılarını otomatikleştirin

Toplantılar ve web seminerleri için ekran paylaşımı ve oturum kaydetme

Zoho Meeting sınırlamaları

Sınırlı ücretsiz katman, ücretli plana geçmediğiniz sürece daha az özellik sunar

Zoho Meeting fiyatlandırması

Ücretsiz Sürüm

Toplantı Standardı : Aylık 2 $'dan başlayan fiyatlarla

Toplantı Profesyoneli : Aylık 3 $'dan başlayan fiyatlarla

Webinar Standard : Aylık 9 $'dan başlayan fiyatlarla

Webinar Professional : Aylık 19 $'dan başlayan fiyatlarla

Webinar Enterprise: Aylık 79 $'dan başlayan fiyatlarla

Zoho Meeting değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (480+ yorum)

Daha fazla bilgi: Toplantı Notları için AI Nasıl Kullanılır?

9. Teamviewer (Toplantılar sırasında cihaz kontrolü için en iyisi)

via TeamViewer

TeamViewer, Whereby alternatifleri arasında uzaktan erişim ve video konferansın benzersiz bir karışımını sunar. Tek bir platformda destek ve işbirliği araçlarına ihtiyaç duyan işletmeler için özellikle kullanışlıdır.

Bu yazılımın anahtar avantajı, ekran paylaşımı bulut kaydını gerçek zamanlı cihaz kontrolü ile birleştirme yeteneğidir. Bu, TeamViewer'ı toplantılar sırasında sorun giderme gerektiren BT ekipleri veya işletmeler için sağlam bir seçim haline getirir. Ek olarak, çoklu monitör desteği ile 4K ekran paylaşımı sağlayarak sunumlar sırasında yüksek kaliteli görseller sunar.

TeamViewer'ın en iyi özellikleri

Net ve berrak sunumlar için çoklu monitör desteği ile 4K'da paylaşın

Kolay ve güvenli erişim için kişisel toplantı ID'si kullanın

Planlama ve toplantı yönetimi için Outlook ile entegre edin

Ekstra güvenlik katmanı için toplantıları parola korumasıyla koruyun

Video görüşmelerin yanı sıra iletişim için yerleşik takım sohbeti

TeamViewer sınırlamaları

Özel bir mobil uygulama olmaması, hareket halindeyken erişimi sınırlar

TeamViewer fiyatlandırması

Uzaktan Erişim : 24,90 $/ay

İş : 50,90 $/ay

Premium : 112,90 $/ay

Kurumsal: 229,90 $/ay

TeamViewer değerlendirmeleri ve yorumları

Capterra: 4,6/5 (11000+ yorum)

G2: 4,4/5 (3000'den fazla yorum)

10. Google Çalışma Alanı (Gerçek zamanlı işbirliği toplantıları için en iyisi)

via Google Çalışma Alanı

Whereby alternatifleri arasına Google Çalışma Alanı'nı nasıl eklemezdim? Google Çalışma Alanı (eski adıyla G Suite), video konferanstan çok daha fazlasını sunar. Sorunsuz işbirliği isteyen uzak takımlar için tam entegre bir çözüm sunar.

Google Çalışma Alanı'ndaki video ve web konferans aracı Google Meet'tir ve onu öne çıkaran özelliği, Gmail, Google Takvim ve Google Drive gibi diğer Google uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olmasıdır. Ayrıca, toplantılarınızı doğrudan Google Drive'a kaydedebilir, böylece daha sonra paylaşabilir ve kolayca erişebilirsiniz.

Google Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri

Paylaşılan Google Dokümanlar, E-Tablolar veya Slaytlar'ı kullanarak toplantılar sırasında gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Google Meet ile 250 katılımcıya kadar barındırın, büyük takımlar veya sunumlar için mükemmeldir

Arama sırasında AI destekli gürültü engelleme özelliği ile arka plan gürültüsünü ortadan kaldırın

Planlama ve dosya paylaşımı için Gmail, Takvim ve Google Drive ile sorunsuz entegrasyon

Google Çalışma Alanı sınırlamaları

Diğer platformlara kıyasla sınırlı özelleştirme seçenekleri, düzenler ve etkileşimli özellikler üzerinde daha az kontrol sunar

Google Çalışma Alanı fiyatlandırması

İş Başlangıcı : 6,00 $/ay

İş Standardı : 12,00 $/ay

Business Plus: 18,00 $/ay

Google Çalışma Alanı değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (2400+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (11.000+ yorum)

Daha Fazla Bilgi: En İyi 10 Google Meet Alternatifi

Toplantılarınız için ClickUp'ı deneyin

Gerçek zamanlı toplantılar çok önemli olmakla birlikte, özellikle uzaktaki takımlar için eşzamansız video iletişimini destekleyen bir araca da ihtiyacınız vardır. Takımım için karmaşık konuları açıklamak, yeni özelliklerin demolarını paylaşmak ve ayrıntılı geri bildirim sağlamak için sık sık kısa videolar kaydediyorum.

Yukarıdaki Whereby alternatiflerinin hepsi harika olsa da, video iletişimi için favori uygulamalar listeme ClickUp'ı ekledim. Özel bir video konferans platformu olmasa da, videoları kaydetmeme ve paylaşmama ve takımımla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmama yardımcı oluyor.

ClickUp Clips, hızlı ekran kayıtları yapmanızı sağlar. Herhangi bir konuşmayı açıp Clips'e tıklayarak video kaydedebilirim. En iyi yanı, herhangi bir klibi göreve dönüştürebilmem, böylece eylem öğelerini ayrı ayrı kaydetmem gerekmiyor. Kullanıcılar ayrıca Clips'e yorum yazarak geri bildirimlerini paylaşabilirler.

ClickUp Clips'i kullanarak bilgi paylaşmak veya geri bildirim sağlamak için ekran kayıtları oluşturun

Hepsi bu kadar değil! ClickUp'ın güçlü AI asistanı ClickUp Brain, tüm Klipleri otomatik olarak transkribe eder, konuşma özetleri sağlar ve Kliplerden bilgi bulmaya yardımcı olur, böylece hepsi bir arada proje yönetimi yazılımı ve işbirliği aracı haline gelir.

ClickUp Brain ile Klipleri Transkripsiyonlayın

ClickUp, toplantıları yönetmek için de mükemmel bir yazılımdır. ClickUp Meetings ile notlar alabilir, toplantı gündemlerini yönetebilir, eylem öğelerini düzenleyebilir ve yinelenen görevler oluşturabilirsiniz, böylece herkes senkronizasyonda olur. ✅

💡Pro İpucu: Toplantılarınızdan önce, her zaman ClickUp'ta ayrıntılı bir gündem oluşturun. Bu, tartışmaların odaklanmasına yardımcı olur ve tüm önemli noktaların ele alınmasını sağlar. Etkili bir hazırlık için gündemi katılımcılarla önceden paylaşın. 📋

ClickUp Meetings ile takım toplantılarını zahmetsizce yönetin

ClickUp'ın Zoom Entegrasyonu ve Microsoft Teams Entegrasyonu ile video toplantılarınızı doğrudan görevlere ve iş akışlarına bağlayabilir, ClickUp'ı kapsamlı bir işbirliği merkezi haline getirebilirsiniz.

Bahsettiğim özelliklerin yanı sıra, ClickUp toplantıları yönetmek için geniş bir toplantı ve konferans yönetimi şablonları kütüphanesi de sunar. En iyisi ClickUp Toplantı Şablonu'dur. Gündemlerden takip işlemlerine kadar her şeyi düzenlemeye yardımcı olur ve toplantılarımın sorunsuz geçmesini sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Toplantılar Şablonu ile toplantı gündem öğelerini ve notları yönetin

ClickUp Toplantı Şablonu, toplantı yönetimi sürecinizi kolaylaştırmak, toplantıları planlamayı, yürütmeyi ve takip etmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. İşte anahtar özellikleri:

Yapılandırılmış toplantı gündemleri: Toplantıların odaklanmasını ve verimli geçmesini sağlamak için açık ve düzenli gündemler oluşturun

Eylem öğesi izleme: Eylem öğelerini doğrudan şablon içinde atayın ve izleyin, böylece tartışılan görevlerin sorumluluğunu ve takibini sağlayın

Notlar ve tutanaklar: Toplantı notlarını ve tutanaklarını merkezi bir konumda kaydederek önemli tartışmalara ve kararlara kolayca başvurabilirsiniz

Entegrasyonlar: Diğer ClickUp özellikleri ve araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak işbirliğini geliştirin ve tüm takım üyelerinin bilgilendirilmesini sağlayın

Tekrarlanan toplantılar için şablonlar: Tekrarlanan toplantılar için önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak zaman kazanın ve toplantılarınızda tutarlılığı sağlayın

Genel olarak, bu şablon işbirliğini, organizasyonu ve verimliliği artırarak toplantıları takımlar için daha etkili hale getirir.

💡Pro İpucu: Sorunsuz konferans planlaması için ClickUp Konferans Yönetimi Şablonunu inceleyin. Gündemleri yönetmenize, konuşmacıları izlemenize ve katılımcı ayrıntılarını denetlemenize yardımcı olarak her şeyin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar. Planlama sürecinizi kolaylaştırın ve etkinliğinizi başarıya ulaştırın!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Ekran kaydının ötesinde, ClickUp'ın gerçek zamanlı işbirliği araçları, parladığı yerdir:

ClickUp Belgeleri: ClickUp Belgeleri'ni kullanarak önemli notlar, proje özetleri veya teklifler oluşturun, düzenleyin ve doğrudan takımınızla işbirliği yapın

ClickUp Belgeleri ile tüm toplantı notlarını not alın

ClickUp Sohbet: ClickUp Sohbet ile tüm iletişimi bağlam içinde tutun. Bir görevi tartışırken veya fikir alışverişinde bulunurken, sohbet konuşmaların düzenli ve verimli olmasını sağlar

ClickUp Sohbet ile iletişimi ve iş yönetimini birleştirin

ClickUp Beyaz Tahtalar: ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak takımınızla beyin fırtınası yapın. Beyin fırtınası yapmak, projeler planlamak veya strateji geliştirmek için ideal bir alan olup, takımınıza fikirleri haritalandırmak için etkileşimli bir yol sunar

ClickUp Beyaz Tahtalar ile takımınızla beyin fırtınası yapın ve fikirlerinizi not alın

💡Pro İpucu: Tüm takım üyelerini katkıda bulunmaya teşvik ederek toplantılar sırasında katılımı artırın. Herkesin tek bir platformda fikirlerini görsel olarak paylaşabileceği beyin fırtınası oturumları için ClickUp Beyaz Tahta gibi özellikleri kullanın. Bu, etkileşimli bir atmosfer yaratır ve farklı bakış açılarının dikkate alınmasını sağlar. 🤝

ClickUp sınırlamaları

Çeşitli özellikleri nedeniyle öğrenme eğrisi vardır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

Sorunsuz Takım İşbirliği için ClickUp'a Geçin

Video konferans deneyiminizi geliştirmek için Whereby alternatiflerinin sağlam bir listesi sunuldu. Şimdi, takımınızın işbirliğini daha da geliştirmek için ClickUp'ı eklemeyi düşünün. Hızlı ekran kayıtları için ClickUp Clips, sezgisel görev yönetimi ve kolaylaştırılmış iletişim gibi özelliklere sahip ClickUp, proje yönetimini daha sorunsuz ve verimli hale getirmek için tasarlanmıştır. 🚀

Beklemeyin, bugün ClickUp'a kaydolun ve ClickUp ile daha akıllı, daha verimli bir iş akışı deneyimi yaşayın!