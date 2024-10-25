Bir elektronik tablo üzerinde çalışırken, aniden bir sayı listesinin toplamını hızlı bir şekilde hesaplamanız gerekir.

Bu işi hesap makinesi uygulamanıza eklemek veya verilerinizde sonsuza kadar kaydırmak yerine çok daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Excel'in toplama fonksiyonu, satışları, giderleri veya market bütçeniz gibi basit şeyleri izlemek için hayat kurtarıcı olabilir.

Bu blogda, sütunları toplama konusunda mükemmelleşmenin en iyi yollarını inceleyeceğiz! Hepsini özetlemeye hazır mısınız? ✅

Excel'de bir sütunu toplama adımları

Excel'de bir sütunu toplamak, düşündüğünüzden daha sık kullanacağınız kullanışlı bir püf noktasıdır. Çok basittir ve birkaç tıklama ile verilerinizi anında ekleyebilirsiniz.

Adımları inceleyelim. 👇

Hızlı sonuçlar için Otomatik Toplama özelliğini kullanma

Adım #1: Toplam için hücreyi seçin

İlk adım, toplamın görüneceği hücreyi seçmektir.

Aşağıdaki örnekte, B3 ila B6 hücreleri verileri içerir ve B8 hücresi seçilen toplamdır.

Cevabınızı yazmak istediğiniz hücreyi seçin; burada B8

Adım #2: Otomatik Toplama özelliğine erişin

Excel şeridinde Ana Sayfa sekmesine gidin.

Otomatik Toplama düğmesini arayın. Şeridin sağ tarafındaki düzenleme grubunda Yunan alfabesinin sigma (Σ) harfiyle gösterilir.

Otomatik Toplama düğmesini "Ana Sayfa" şeridinde bulabilirsiniz

Adım #3: Otomatik Topla düğmesine tıklayın

Otomatik Topla düğmesine tıkladığınızda, Excel toplamını almak istediğinizi düşündüğü hücre aralığını otomatik olarak vurgular. Formülü seçilen hücreye ekler.

Örneğimizde, '=SUM(B3:B7)' sonucunu elde ediyoruz

Formülü seçilen hücreye ekleyin

Adım #4: Seçimi onaylayın

Formülü tamamlamak için Enter tuşuna basın. Excel, seçtiğiniz hücrede toplamı görüntüler.

Son hücrede cevabı görmek için Enter tuşuna basın

💡 Profesyonel İpucu: Otomatik Toplama kısayolunu da kullanabilirsiniz: "ALT =". Toplamı almak istediğiniz hücreyi seçin, Alt anahtarını basılı tutun, "=" işaretine basın ve Enter tuşuna basın. Toplamınız anında görünecektir.

Excel formülleriyle toplama

Excel'de bir sütunu toplamak için başka bir yol da formülleri kullanmaktır. SUM() fonksiyonu, bir dizi sayıyı toplamanızı sağlar. Çoğunlukla elektronik tablolarda aritmetik hesaplamalar için kullanılır.

Bu formülü sayıları hesaplamak için nasıl kullanacağınızı görelim. 📑

Adım #1: Veri aralığınızı belirleyin ve bir hücre seçin

Eklemek istediğiniz sayıların bulunduğu hücre aralığını bulun. Toplamın görünmesini istediğiniz hücreye tıklayın.

Örneğin, toplam değerleriniz A2 ila A9 hücrelerindeyse, toplam için A10'u seçeriz.

Cevap için hücreyi seçin

Adım #2: SUM() formülünü girin

Toplamın görünmesini istediğiniz hücreyi seçtikten sonra formülü yazın. İmleci sayı aralığı boyunca seçip sürükleyebilirsiniz.

Bu örnekte, "=SUM(A2:A9)" yazacağız.

Toplam formülünü yazın

Adım #3: Enter tuşuna basın

Formülü yazdıktan sonra Enter tuşuna basmanız yeterlidir.

Excel, A2 ile A9 arasındaki hücrelerdeki tüm sayıların toplamını hesaplayacak ve bunu A11 hücre referansında gösterecektir.

Cevabı almak için Enter tuşuna basın

Adım #4: Birden çok aralık ekleyin

Birden fazla aralığı toplamak istiyorsanız, bunları virgülle ayırabilirsiniz.

Örneğin, '=SUM(A2:A9,B2:B9). ' Bu, bu hücrelerdeki sayısal değerleri toplar ve seçilen hücrede cevabı verir. Varsa metin değerlerini yok sayar.

Birden çok aralığı toplamak için virgül ekleyin

Cevabı almak için Enter tuşuna basın.

"Enter" tuşuna basın

🔍 Biliyor muydunuz? Excel, Word, PowerPoint ve daha fazlasını içeren Microsoft 365, dünya çapında bir milyondan fazla şirket tarafından kullanılmaktadır ve yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde bir milyondan fazla müşterisi bulunmaktadır.

Filtreler uygulanmış halde toplama

SUBTOTAL veya AGGREGATE fonksiyonlarını kullanarak, filtreler ile veri kümesindeki yalnızca görünür hücreleri toplayabilirsiniz. Bu fonksiyonlar özellikle filtrelenmiş verileri işler.

Hadi ayrıntılara geçelim. 🛠️

Filtreleri uygulama

Adım #1: Filtreyi uygulamak istediğiniz veri sütununu seçin.

"Bölge" sütununu seçin

Adım #2: "Veri" sekmesine gidin ve "Filtre" düğmesine tıklayın.

Sıralama ve Filtreleme'de "Filtre"yi bulun

Adım #3: Sütun başlıklarında açılır menü okları görünecektir. "Bölge" sütunundaki açılır menü okuna tıklayın ve görüntülemek istediğiniz bölümleri seçin. Örneğin, "Güney"

Bölümü alfabetik olarak, renge göre veya çeşitli diğer kriterlere göre sıralayabilirsiniz.

Seçili sütunu belirli kriterlere göre sıralayın

Cevabınızı almak için "Tamam" düğmesine tıklayın.

"Tamam"ı tıkladığınızda cevabı alacaksınız

💡 Profesyonel İpucu: Daha iyi Excel raporları için, büyük veri kümelerini hızlı bir şekilde özetlemek ve analiz etmek için pivot tablolar kullanın. Verilerinizi düzenlemek ve anahtar eğilimleri ve içgörüleri belirlemek için ilgili veri aralığını seçin, raporlarınızın netliğini ve etkinliğini artırın.

SUBTOTAL fonksiyonunu kullanma

Microsoft Excel'deki SUBTOTAL fonksiyonu, filtrelenmiş bir veri aralığında toplam, sayma ve daha fazlası gibi hesaplamalar yapmanızı sağlar. Gizli satırları yok sayar, bu da onu büyük veri kümeleri için kullanışlı hale getirir.

SUBTOTAL fonksiyonunun sözdizimi '=SUBTOTAL(fonksiyon_num, ref 1,[ref2])' şeklindedir.

İşte fonksiyonun unsurları:

function_num: Hesaplama türünü belirten bir sayı (1-11 veya 101-111)

ref1: Hesaplamaya dahil edilecek ilk hücre aralığı

ref2: Ek aralıklar (isteğe bağlı)

Fonksiyon sayıları, SUBTOTAL fonksiyonunun nasıl davranacağını belirler. 1-11, manuel olarak gizlenen satırları içerir ve 101-111, manuel olarak gizlenen satırları hariç tutar.

Excel'de sık kullanılan diğer fonksiyonlar için hızlı bir sayı tablosu:

Fonksiyon Açıklama 1 ORTALAMA 2 COUNT 3 COUNTA 4 MAX 5 MIN 9 TOPLA

Şimdi, SUBTOTAL fonksiyonunu kullanmak için gerekli adımları bir örnekle inceleyelim. 👇

Adım #1: Veri aralığını seçin ve üç sütunda Filtreleri etkinleştirin. Burada 'A1:C5'tir

'A1' veri aralığını seçin ve C sütunu dahil tüm sütunlarda Filtreleri etkinleştirin

Adım #2: C6 hücresine SUBTOTAL formülünü girin.

Sütunun toplamını almak için '=SUBTOTAL(9, C2:C5)' girdik.

C6'ya formülü girin ve 'Enter' tuşuna basarak cevabı alın

Adım #3: "Bölge" sütununu filtreleyerek yalnızca "Doğu"yu gösterin

Verilerinizi sıralamak için belirli kriterler ekleyin

C6'daki formül artık yalnızca "John" ve "Mike" için satış tutarlarının toplamını gösterecektir.

Seçtiğiniz ilk boş hücrede cevabı alın

Dinamik aralığı toplama

Excel tabloları, dinamik aralıklar oluşturmanın en kolay yoludur. Bir veri aralığını tabloya dönüştürdüğünüzde, Excel verileri ekledikçe ve sildikçe aralığı otomatik olarak ayarlar.

Aylık satış verilerini temsil eden basit bir veri kümesini kullanalım.

Adım #1: Veri kümenizin herhangi bir yerine tıklayın. Örneğin, 'A1: B4' hücrelerini seçin. 'Crtl + T' tuşlarına basarak 'Tablo Oluştur' iletişim kutusunu açın.

"Tablomda başlıklar var" seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun. Bunun nedeni, "Ay" ve "Satışlar"ın başlıklar olmasıdır.

A1:B4 hücrelerinde bir dizi veri tablosu oluşturun

Adım #2: "Tamam"ı tıklayın. Excel, seçilen aralığı bir tabloya dönüştürecektir.

Excel, "Tamam" düğmesine bastığınızda bunu bir tablo haline getirir

Adım #3: Excel tablosunu seçtikten sonra, şeritteki "Tablo Tasarımı" sekmesine gidin. Tabloya "Satış Verileri" gibi anlamlı bir ad verin.

Excel tablosuna ad verin

Adım #4: Formüllerde tablonuza başvurmak için yapılandırılmış referanslar kullanın.

Örneğin, toplam satışları hesaplamak için '=SUM(SalesData[Sales])' ekleyeceksiniz

Farklı fonksiyonlarda referans vermek için resmi tablo adını kullanın

Adım #5: Tablonuzun dinamik yapısını görmek için, mevcut verilerinizin altına yeni satırlar ekleyebilirsiniz.

Nisan ayı satış rakamını 40 olarak ekleyelim. Cevap değişecektir.

Aynı satıra yeni bir sütun ekleyin veya farklı bir sayı biçimi ekleyerek tablonuzun dinamik yapısını test edin

⚡ Şablon Arşivi: Kolay yönetim ve izleme için tasarlanmış veritabanı şablonlarıyla verilerinizi kontrol altına alın. Envanter, müşteri bilgileri veya proje ayrıntıları için mükemmel olan bu şablonlar, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş veritabanları oluşturma esnekliği sunar.

Koşullu kriterlerle toplama (SUMIF ve SUMIFS)

SUMIF fonksiyonu, belirli bir kategoriye uyan aralıktaki değerleri toplar.

Formülün sözdizimi '=SUMIF(aralık, kriter, [toplam_aralık])' şeklindedir.

İşte öğelerinin açıklaması:

Aralık: Kriterlere göre değerlendirilmesi gereken hücre aralığı

Kriterler: Bir hücrenin toplama dahil edilmesi için yerine getirilmesi gereken koşul

Sum_range: Bu isteğe bağlıdır. Aralık ile farklıysa, toplanacak gerçek hücreleri ifade eder

🧠 İlginç Bilgi: SUMIF fonksiyonu Excel 2007'de tanıtıldı ve kullanıcıların belirli kriterlere göre veri eklemesine olanak tanıdı.

Anlamak için bir örnek alalım.

A (Bölge) ve B (Satış tutarı) sütunlarında satış verileriniz var ve "Doğu" bölgesindeki satışları toplamak istiyorsunuz.

"=SUMIF(A1:A6,"East",B1:B6)" formülünü kullanın. Doğu bölgesindeki toplam satışlar (100+150+50) olan 300 sonucunu verecektir.

Değişkenlerle SUMIF formülünü kullanarak tek bir kritere göre cevap alın

SUMIFS fonksiyonu, birden fazla kritere göre değerleri toplar.

Formülün sözdizimi "=SUMIFS(toplama_aralığı, kriter_aralığı1, kriter1, [kriter_aralığı2], [kriter2]…)" şeklindedir

Özellikleri şunlardır:

Sum_range: Toplamın hücre aralığı

Kriter_aralık1: İlk kritere göre değerlendirilecek ilk aralık

Kriter 1: Karşılanması gereken ilk koşul

Ek kriter aralıkları ve kriter çiftleri

İşte bir örnek.

"=SUMIFS(B1:B6, A1:15, "Doğu", B1:B6, ">100")" kullanıldığında, Doğu bölgesinden 100'ü aşan toplam satış tutarı olan 150 elde edilir.

SUMIFS formülünü kullanarak birçok kritere göre bir cevap alın

Excel Kullanmanın Dezavantajları

Excel, hesaplamalar ve veri analizi için yaygın olarak kullanılır, ancak işinizin doğruluğunu ve güvenilirliğini etkileyebilecek bazı sınırlamaları vardır.

Excel'i hesaplamalar için kullanırken karşılaşabileceğiniz bazı dezavantajlar şunlardır:

Performans sorunları: Büyük veri kümeleri Excel'i yavaşlatır, donmasına veya çökmesine neden olur

Veri kaybı riskleri: Büyük veri kümelerini daha küçük dosyalara bölmek, verilerin bozulma veya kaybolma riskini artırır ve verileri tehlikeye atar

Yüksek hata oranı: Yanlış formül girdileri veya verilerin yanlış hizalanması gibi insan hataları, sonuçların yanlış olmasına neden olur

Sınırlı istatistik fonksiyonları: Excel, parametrik olmayan testler veya ayrıntılı regresyon analizi gibi gelişmiş istatistik araçlarından yoksundur

Yetersiz otomasyon desteği: Karmaşık görevler için otomasyon konusunda yetersiz kalır ve iş akışlarını daha az verimli hale getirir

ClickUp ile tanışın: En iyi Excel alternatifi

Excel, temel hesaplamalar için kullanışlı olsa da, takımların daha gelişmiş özelliklere ihtiyaç duyduğunda sınırlarını göstermeye başlar. Excel'i proje yönetimi için bir bütün olarak kullanmak karmaşık bir süreçtir.

İşte burada ClickUp devreye giriyor. 🤩

Basit elektronik tablo görevlerinin ötesine geçmek isteyen takımlar için merkezi, işbirliğine dayalı ve çok daha güçlü bir çözüm sunar.

Organizasyonumuzdaki yenilikçi zihinler her zaman daha iyi olmak için çaba gösterir ve bir dakika, bir saat, hatta bazen bir gün daha kazanabileceğimiz yollar arar. ClickUp, geriye dönüp baktığımızda Excel tabloları ve Word belgeleri gibi ölçeklenemeyen araçlarla halletmeye çalıştığımız birçok sorunu çözdü.

ClickUp Tablo Görünümü

ClickUp Tablo Görünümü ile verilerinizi sıralayın, filtreleyin ve yönetin

ClickUp Tablo Görünümü, veri yönetimini geliştirmek için tasarlanmış çok yönlü bir araçtır. Basit bir Excel sayfasına benzer işlevleri, sağlam takım işbirliği özellikleriyle birleştirir.

İş akışınızı kolayca yönetmenizi sağlar. Her satır bir görevdür ve sütunlar durum, öncelik veya atanan kişiler gibi anahtar ayrıntıları gösterir. Bu, proje yönetimi ve büyük veri kümelerinin işlenmesi için özellikle kullanışlıdır.

Onu farklı kılan, takım işbirliğine odaklanmasıdır. Yorum bırakabilir, anında geri bildirim için takım arkadaşlarınızı "@" ile etiketleyebilir ve görevler atayabilir, her şeyi düzenli ve bağlam içinde tutabilirsiniz.

Geleneksel elektronik tablo yazılımları ham veriler sağlarken, ClickUp, Tablo Görünümü verileriyle entegre edilebilen gösterge panelleri ve raporlama özellikleri gibi görsel araçlar sunar. Bu, takımların daha etkili bir şekilde içgörüler elde etmesini sağlar.

ClickUp Formül Alanları

ClickUp Formül Alanları ile 70'den fazla desteklenen fonksiyon ve çeşitli alan türlerini kullanın

ClickUp Formül Alanları, görevlerde sayı, tarih ve saat alanlarını kullanarak hesaplamaları kolaylaştırır. Bu dinamik özellik, bir projenin başlangıç ve son teslim tarihleri arasındaki gün sayısını hesaplamak veya özel alanları karşılaştırmak gibi birçok amaç için kullanılabilir.

Daha gelişmiş veri analizi için, basit hesaplamaların ötesine geçen karmaşık formüller oluşturabilirsiniz.

Temel veya karmaşık işlemler yaparken, Formül Alanları size esneklik sağlar. Ayrıca, özel formüller yazan Gelişmiş Düzenleyici özelliği ile veri odaklı görevler için güçlü bir araçtır.

Formül Alanları, ClickUp Otomasyonları ile birlikte kullanıldığında güçlü bir yükseltme sunar. Nasıl olduğunu görelim.

ClickUp Otomasyonları

Tablo Görünümünde bir görev veya alt görev oluşturulduğunda özel bir alan ayarlamak için ClickUp Otomasyonları oluşturun

Formül Alanlarını, iş akışlarını otomatikleştirmek için tetikleyiciler ve koşullar olarak kullanabilirsiniz. Bu ek esneklik, ClickUp'taki otomasyonlarınızı bir üst düzeye taşıyarak görevleri kolaylaştırır ve projelerinizde verimliliği artırır.

ClickUp Gelişmiş Formüller

Ardından, ClickUp Gelişmiş Formüller, karmaşık hesaplamalar oluşturmanıza ve görevleri otomatikleştirmenize olanak tanır. Bu işlevsellik sayesinde, verileri ihtiyaçlarınıza göre düzenleyebilir ve organize edebilir, iş akışınızı daha duyarlı hale getirebilirsiniz.

ClickUp Gelişmiş Formüller ile insan hatası endişesi olmadan karmaşık formüller uygulayın

Ayrıca, son teslim tarihleri, öncelikler ve daha fazlası gibi görev özelliklerine göre özel hesaplamalar tanımlamanıza da olanak tanır. Belirli kriterlere göre sonuçları uyarlamak için koşullu mantık (IF ifadeleri gibi) uygulayabilirsiniz.

Gelişmiş Formüller, birden fazla görevden değerleri toplayarak bütçeleri izleme, görevlere harcanan zamanı hesaplayarak zamanı yönetme veya projeler genelinde verimliliği değerlendirmek için performans ölçütleri oluşturma gibi çeşitli kullanım durumları için idealdir.

Hepsi bu kadar değil. ClickUp, işinizi kolaylaştıran 1000'den fazla şablon içeren bir kütüphaneye sahiptir. Birkaçına birlikte bakalım.

ClickUp Düzenlenebilir E-Tablo Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Düzenlenebilir Elektronik Tablo Şablonu, finansal kayıtları düzenli bir şekilde oluşturmanıza, yönetmenize ve saklamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp Düzenlenebilir Elektronik Tablo Şablonu, veri yönetimi ve proje izlemeyi basitleştiren mükemmel bir özellikler paketi sunar. Otomatik veri içe aktarma özelliği sayesinde manuel girdi gereksinimini ortadan kaldırarak geleneksel elektronik tablolardan çok daha verimli hale getirir.

Hızlı hesaplamalar yapmak için özel formüller oluşturabilir, zamandan tasarruf edebilir ve tekrarlayan manuel hesaplamaların zahmetini azaltabilirsiniz. Ayrıca, etkili ilerleme izlemeyi kolaylaştıran Onay, Tamamlandı, Yeni Girişler ve Doğrulama gibi ClickUp Özel Görev Durumları da mevcuttur.

Daha kişiselleştirilmiş bir yaklaşım için, Brüt Satışlar ve İdari Giderler gibi finansal metrikleri de kategorilere ayırıp yönetebilirsiniz.

⚡ Şablon Arşivi: Verilerinizi düzenlemek için özelleştirilebilir elektronik tablo şablonları mı arıyorsunuz? ClickUp, farklı amaçlar için tasarlanmış çeşitli şablonlar sunarak görevleri kolaylaştırmanızı, projeleri yönetmenizi ve verileri analiz etmenizi kolaylaştırır.

Toplamak için ClickUp'a ihtiyacınız var

Excel'de toplama işlemini öğrendiniz, ama neden bununla yetinelim?

Projeler, son teslim tarihleri veya takım işbirliği arasında koşturuyorsanız, ClickUp işlerinizi sorunsuz bir şekilde yürütmek için mükemmel bir hepsi bir arada platformdur. Araçlar arasında geçiş yapmak yerine, her şeyin tek bir yerde olduğunu hayal edin.

Ş Akışınızı nasıl dönüştürebileceğini görmek için hazır mısınız?

ClickUp'a bugün kaydolun ve daha fazlasını daha hızlı yapın.