Google Dokümanlar'da nasıl çizili metin yazılır?

Tüm yazarların bildiği gibi, düzeltmeler kaçınılmazdır: yazma, silme, yeniden yazma ve tekrar silme. Gereksiz görünen bir şeyi silebilirsiniz. Ancak bu durumda, siz ve aynı belge üzerinde çalışan diğer kişiler, silinenleri bir bakışta göremezsiniz.

Bazen, bir belgeyi son haline getirene kadar düşünce süreçlerinizin izlerini belgede bırakmak yararlı olabilir, değil mi? 😎 Bu doğru gibi geliyor. "Bunun buraya ait olduğunu düşünmüyorum, ama emin olana kadar şimdilik burada bırakalım" demek gibi bir şey

Ya da daha da iyisi, yapılacaklar listenizden tamamladığınız bir görevi çizdiğinizde hissettiğiniz o duygu. 🫠

İşte Google Dokümanlar'da üstü çizili metin kullanmanın sırrı. 📝

Üstü Çizili Özelliği Anlama

Google Dokümanlar'daki Üstü Çizili metni kırmızı kalemin dijital eşdeğeri olarak düşünün. Metni silmeden üstünü çizmek için yatay bir çizgi eklemenizi sağlayan kullanışlı bir araçtır.

Google Dokümanlar'daki üstü çizili metin özelliği, fikirlerinizi kaybetmemenize yardımcı olur. Metindeki değişiklikleri veya silme işlemlerini görsel olarak gösterir. Bu özellik, taslakları düzenlerken, değişiklikleri izlerken veya artık geçerli olmayan ancak kayıt altında tutulması gereken önemli bilgileri gösterirken özellikle kullanışlıdır.

Bu Google Dokümanlar aracı, birden fazla kullanıcının revizyonları veya önerileri izlemesi gereken işbirliği ortamlarında özellikle kullanışlıdır. Bu şekilde, orijinal içeriği kalıcı olarak silmeden metni işaretleyebilirsiniz.

Örnek Proje yönetimi ekipleri, tamamlanan görevleri veya reddedilen fikirleri belirtmek için genellikle üstü çizili metin kullanır. Bir takım, ilk görevleri aşağıdaki gibi listeleyebilir: Paydaşlara sunum yapın

Proje önerisi taslağı

Bütçeyi kesinleştirin

İlk araştırmayı yapın

Bu örnekte, "İlk araştırmayı yap" ifadesinin üstü çizili olması, görevin gereksiz olduğu veya değiştirildiği anlamına gelir ve takım üyeleri içeriği silmeden değişiklikleri görebilir.

Bu özellik, yapılacaklar listeleri, denemeler ve raporlar hazırlamaktan, fikirlerin reddedilebileceği ancak unutulmayacağı beyin fırtınası oturumlarına kadar diğer senaryolarda da kullanışlıdır. Ayrıca, gerektiğinde yeniden incelenebilecek orijinal girdileri koruyarak içeriğin bütünlüğünü sağlar.

Google Dokümanlar'da üstü çizili metin seçeneğini etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmek, belge düzenleme becerilerinizi geliştirebilir ve belgenizin, üzerinde yapılan düzeltme sayısına bakılmaksızın net ve düzenli kalmasını sağlayabilir.

Google Dokümanlar'da üstü çizili metin eklemenin farklı yöntemlerini keşfederek, bu özelliği iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre edin.

Ayrıca okuyun: Belge işbirliğini iyileştirmek için 15 Google Dokümanlar ipucu

Google Dokümanlar'da metni nasıl çizebilirsiniz?

Menü çubuğu seçeneğine erişerek veya klavye kısayolunu kullanarak Google Dokümanlar'da Çizili metin özelliğini kullanın.

Yöntem 1: Biçim Menüsünü Kullanma

Klavye kısayollarını bilmiyorsanız, bu yaklaşım sizin için ideal olacaktır. Farklı cihazlar ve işletim sistemlerinde basit ve tutarlı bir deneyim sunarak, özellikle yeni kullanıcılar için kolaylık sağlar.

Düzenlemek istediğiniz Google Dokümanı açın Üstü çizili metni seçin Menü çubuğundaki Biçim seçeneğini genişletin ve Metin seçeneğine tıklayın Sonuç menüsünde Çizili'yi seçin. Seçtiğiniz metin hemen çizilecektir

google Dokümanlar aracılığıyla

Yöntem 2: Klavye kısayolunu kullanma

Daha hızlı çalışmak için Google Dokümanlar'da üstü çizili metin eklemek üzere klavye kısayolunu kullanın. Aynı kısayolu kullanarak üstü çizili biçimlendirmeyi kolayca kaldırabilirsiniz.

Üstü çizili metni vurgulayın. Google Dokümanlar'da Üstü Çizili komutunun kısayolunu kullanın: Windows: Alt + Shift + 5 tuşlarına basın Mac: Komut + Shift + X tuşlarına basın Windows: Alt + Shift + 5 tuşlarına basın Mac: Komut + Shift + X tuşlarına basın

Windows: Alt + Shift + 5 tuşlarına basın

Mac: Komut + Shift + X tuşlarına basın

Şimdi deneyin.

Vurguladığınız metin hemen üstü çizili hale gelir. İşte bu kadar!🎉

Bu yöntem, sık sık üstü çizili metin eklemesi yapması gereken ve iş akışındaki kesintileri en aza indirmek isteyen kullanıcılar için idealdir. Yoğun düzenleme oturumları sırasında veya sıkı teslim tarihlerine göre çalışırken özellikle kullanışlıdır.

Bu kısayola alışmak, verimliliğinizi önemli ölçüde artırabilir ve belge düzenlemeyi daha sorunsuz ve verimli hale getirebilir.

ClickUp ile Belge Düzenlemeyi Geliştirme

Google Dokümanlar temel belge görevleri için harika olsa da, daha gelişmiş düzenleme ve proje yönetimi özelliklerine ihtiyaç duyan kullanıcıları tam olarak tatmin etmeyebilir.

İşte bu noktada ClickUp gibi kapsamlı bir verimlilik aracı devreye girer. Bu araç, belge oluşturma yazılımlarının işlerini verimli bir şekilde yönetmek için kullandıkları diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olmasını isteyen öğrenciler ve profesyoneller için özellikle değerlidir.

ClickUp'ın iş akışınızı nasıl iyileştirebileceğini incelemeden önce, Google Dokümanlar'ın sınırlamalarına daha yakından bakalım.

Google Dokümanlar'ı kullanmanın sınırlamaları

Sınırlı biçimlendirme seçenekleri: Özel sayfa düzenleri veya karmaşık tablo yapıları gibi gelişmiş biçimlendirme seçenekleri arayan kullanıcılar, Google Dokümanlar'ın yetersiz olduğunu düşünebilir

Gelişmiş proje yönetimi araçlarının olmaması: Google Dokümanlar, yerel proje yönetimi özellikleri içermez, bu da kullanıcıların ek uygulamalar veya eklentiler olmadan belgeleri daha geniş proje akışlarına entegre etmesini zorlaştırır

Büyük belgelerle ilgili zorluklar: Google Dokümanlar, gerçek zamanlı Google Dokümanlar, gerçek zamanlı belge işbirliğini destekler, ancak büyük belgeleri veya multimedya dosyalarını işlemek, özellikle internet erişimi kararsız veya kesintili olduğunda, yavaşlama veya olası veri kaybı gibi performans sorunlarına yol açabilir

Sınırlamaları nedeniyle, bazı kullanıcılar içerik oluşturma ve yönetme ihtiyaçlarını karşılamak için daha akıllı bir çözüm isteyebilir.

Yazınızı geliştirmek için gelişmiş belge düzenleme ve yönetim araçları veya proje yönetimi ile sorunsuz entegrasyon arıyorsanız, ClickUp cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Belge oluşturma ve yönetimine yaklaşımınızı değiştirebilir.

ClickUp'ın Google Dokümanlar'ın sınırlamalarını etkili bir şekilde aşmasını sağlayan belirli özellikleri keşfedin.

Bonus: Belge düzenleme için yeni seçenekleri keşfetmeye hazır mısınız? İş akışınıza en uygun olanı bul mak için en iyi 10 Google Dokümanlar alternatifini keşfedin!

ClickUp ile belge oluşturma ve düzenleme

Tüm belge oluşturma yazılımları gibi, ClickUp Docs da belge, wiki ve daha fazlasını oluşturmak için kullanılabilir. Ancak ClickUp, birkaç adım daha ileri gider.

İç içe sayfalar, stil seçenekleri ve şablonlarla mükemmel belgeler veya wiki'ler oluşturun

Yorumlar aracılığıyla diğer kişileri etiketleyerek takımınızla birlikte gerçek zamanlı olarak düzenleme yapın

Tüm bilgi tabanınızı düzenlemek için Dokümanlar Hub'ı kullanın. Herhangi bir içeriği anında arayın, sıralayın ve filtreleyin

ClickUp Docs'u gerçekten farklı kılan, ClickUp verimlilik paketinin bir parçası olmasıdır. Bu, belgenizi sadece bir metin koleksiyonundan çok daha fazlası haline getirir; eylem öğelerinin bir koleksiyonu olarak da kullanılabilir.

ClickUp doküman yönetim sisteminin Google Dokümanlar ile karşılaştırmasını öğrenmek için okumaya devam edin.

ClickUp ile gelişmiş biçimlendirme

ClickUp'taki biçimlendirme menüsü, içeriğinizi zahmetsizce düzenlemenizi ve stil vermenizi kolaylaştıran, gerçek bir devrim niteliğindedir. Markdown desteği sayesinde, hızlı ve kolay metin stil seçenekleri sunarak belgeleriniz üzerinde zahmetsizce çalışabilirsiniz. Bu seçenekler arasında madde işaretleri, kalın, italik ve hatta üstü çizili metinler bulunur. 😎

ClickUp Belgeler ile Başlayın ClickUp Docs'u kullanarak her içerik bloğunu ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Öne çıkan özelliklerden biri, içerik bloklarını kolayca biçimlendirme yeteneğidir. Her içerik bloğu bağımsız olarak biçimlendirilebilir, böylece içeriğinizin nasıl görüneceği konusunda daha fazla esneklik elde edersiniz. Paragrafları kolayca anahtar listelerine dönüştürebilir, metni kod blokları veya alıntılar olarak biçimlendirebilir veya renkli afişlerin içine yerleştirebilirsiniz.

ClickUp Docs'ta çeşitli biçimlendirme seçeneklerini keşfedin

ClickUp'ın gelişmiş stil seçenekleri arasında özelleştirilebilir yazı tipleri, sayfa düzenleri ve entegre görev yönetimi özellikleri de bulunur. Bunlar, Google Dokümanlar'da sayfaları yönetirken kullanılamayan özelliklerdir.

ClickUp'ta /Slash Komutları ile iş akışınızı yönetin

Görsel verilere güvenenler için ClickUp, /Slash Komutları kullanarak tabloların ve resimlerin entegrasyonunu sağlar. Bu öğeleri doğrudan belgeye gömebilir ve daha zengin bir yazma deneyimi yaşayabilirsiniz.

Daha fazlasını yapın. Belgeleri düzenleyin ve önemli metinleri renk kodlu afişlerle vurgulayın. Özel düğmeler ekleyin. Bölücülerle belgedeki konuları veya bölümleri görsel olarak ayırt edin.

ClickUp Not Defteri ile fikirlerinizi ve notlarınızı kaydedin

Diğer bir özellik ise ClickUp Not Defteri'dir. Bu, görevlere veya belgelere dönüştürülebilen notları yakalamak için kullanılabilen çok yönlü bir araçtır. Bu notlara daha sonra herhangi bir çalışma alanından erişilebilir.

Bonus: Yazma becerilerinizi geliştirmek mi istiyorsunuz? Her yazarın ihtiyaçlarına uygun en iyi 10 yazma aracının listesine göz atın!

ClickUp ile sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

ClickUp, gerçek zamanlı düzenleme ve yorumlama olanağı sunarak takım üyelerinin belgeler üzerinde kesintisiz ve eşzamanlı olarak çalışmasını sağlar. Bu sayede geri bildirimler anında dahil edilebilir, revizyon süreci kolaylaşır ve gecikmeler azalır.

ClickUp Beyaz Tahta ile iş akışınızı görselleştirin ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

ClickUp Beyaz Tahta ile uzaklarda olsanız bile herkesin faaliyetlerini görün ve bir takım olarak yakın bir şekilde çalışın . Beyin fırtınası yapın, notlar ekleyin ve en iyi fikirlerinizi yaratıcı bir tuvalde bir araya getirin.

Ayrıca, ClickUp yorumları doğrudan iş akışına entegre ederek sorunsuz iletişimi kolaylaştırır. Kullanıcılar takım üyelerini etiketleyebilir, yorumlardan görevler atayabilir ve bildirimler ayarlayabilir, böylece her öneri veya düzeltmenin eyleme geçirilebilir olmasını sağlayabilir.

ClickUp ayrıca özelleştirilebilir izinler ve paylaşım seçenekleri sunarak, iç takımlar ve dış müşterilerle güvenli bir şekilde işbirliği yapmayı kolaylaştırır. Belgeleri kimlerin görüntüleyebileceğini, düzenleyebileceğini veya yorumlayabileceğini belirleyerek hassas bilgiler üzerinde kontrol sahibi olabilirsiniz.

ClickUp ile proje yönetimi entegrasyonları

ClickUp'ın anahtar avantajlarından biri, proje yönetimi iş akışlarıyla sorunsuz entegrasyonudur.

ClickUp entegrasyonlarını kullanarak favori araçlarınıza bağlanın

ClickUp, Google Drive, Notion, Github, Outlook, Figma, YouTube, Takvim, Dropbox, Zoom, Slack ve daha fazlası gibi popüler araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur. ClickUp ile 1000'den fazla verimlilik aracına ücretsiz olarak bağlanabilirsiniz!

ClickUp'ın sorunsuz entegrasyonları, proje yönetimi araçlarını doğrudan belge düzenleme sürecine dahil etmeyi sağlar.

ClickUp'ın belge ve görev entegrasyonu ile belgenizdeki her şeye doğrudan erişin

Proje yönetimi için ek araçlar veya eklentiler gerektiren Google Dokümanlar'ın aksine, ClickUp belge düzenleme, görev yönetimi ve proje izleme gibi kapsamlı bir çözümü tek bir yerde sunar. Bu, kullanıcıların düzenleme ortamından ayrılmadan belge yorumlarını eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilecekleri, ilerlemeyi izleyebilecekleri ve verimliliği koruyabilecekleri anlamına gelir.

Merkezi bir platform sunan ClickUp Docs, birden fazla uygulama arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır. İşbirliği algılama gibi önemli özellikler, takımların düzenli çalışmasına ve ortak hedeflere odaklanmasına yardımcı olur.

ClickUp, görev yönetiminin ötesinde, tüm süreç/proje belgeleri için tek adres olabilir. Herkesi aynı sayfada tutmak için hayati bir araçtır.

ClickUp, görev yönetiminin ötesinde, tüm süreç/proje belgeleri için tek adres olabilir. Herkesi aynı sayfada tutmak için hayati bir araçtır.

ClickUp ile yapay zekanın gücü

ClickUp Brain'e her şeyi sorun: Önceden hazırlanmış bir soruyu seçin veya kendi sorunuzu yazın

Platformun yapay zeka destekli bileşeni olan ClickUp Brain, iş akışlarını önemli ölçüde kolaylaştırabilen ve işbirliğini daha da geliştirebilen bir dizi özellik sunar.

Anahtar avantajlardan bazıları şunlardır:

AI destekli yazma: ClickUp Brain'in dilbilgisi denetimleri ve stil iyileştirmeleriyle işiniz için içerik oluşturun. Ayrıca e-postalar, özetler, toplantı şablonları, tablolar, blog gönderileri veya müşteri yanıtları taslakları da oluşturabilirsiniz

Otomatik görevler: AI Project Manager kullanarak rutin görevleri otomatikleştirin, zamandan ve çabadan tasarruf edin

Konuşma özetleri: Görevlerdeki veya ClickUp Belgelerindeki uzun yorum konularını takip edin

Belge özetleme: Beyaz sayfalar, toplantı notları veya araştırma bulguları gibi uzun belgeleri tek bir tıklamayla özetleyin

Eylem öğesi oluşturma: Toplantı gündemlerinden ve yorum konularından görevleri otomatik olarak yakalayın ve atayın

Dil çevirisi: Verimlilik araçlarıyla entegre ederek birden çok dil arasında doğru çeviriler oluşturun

Bilgi aktarımı ve karar verme: Bilgi aktarımı, operasyonlar veya karar verme gibi kritik alanlarda destek alın

Belgeleme için bu yapay zeka destekli özellikleri kullanarak belge düzenleme sürecinizi iyileştirebilir, verimliliği artırabilir ve daha kısa sürede daha fazlasını başarabilirsiniz.

ClickUp ile belgelerinizi düzenleyin

ClickUp Docs Hub, belgeleri yönetmek ve düzenlemek için merkezi bir konum sağlar.

İhtiyacınız olanı bulmak için belgeleri kolayca arayın, sıralayın ve filtreleyin.

ClickUp Docs Hub'ın gelişmiş arama, filtreleme ve şablonlarıyla belgelerinizi düzenleyin

ClickUp Docs Hub, belgelerinizi hızlı bir şekilde bulmanıza ve düzenlemenize yardımcı olacak doğrulanmış wiki'ler ve özelleştirilebilir şablonlar da sunar.

Ayrıca, ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi, belgelerinizde ve diğer entegre sistemlerde bulunan bilgilere dayalı olarak anında, bağlamsal cevaplar sağlayabilir.

Bu özellikler ve araçlar, her boyuttaki takımın zaman kazanmasına ve verimliliğini artırmasına yardımcı olabilir.

ClickUp, gelişmiş özellikler, sorunsuz entegrasyon ve artırılmış verimlilik isteyen kullanıcılar için Google Dokümanlar'a cazip bir alternatif sunar.

ClickUp'ın güçlü işbirliği araçları ve yapay zeka destekli işlevleri, çeşitli sektörlerdeki bireyler ve takımlar için idealdir.

ClickUp'ı seçtiğinizde, verimlilik, etkinlik ve stressiz bir iş akışı seçmiş olursunuz.

ClickUp, işlerinizi halletmek için mükemmel bir hepsi bir arada araçtır. Ücretsiz ClickUp denemenizi bugün başlatın ve projelerinizi bir üst seviyeye taşıyın!