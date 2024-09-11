Hibrit Agile Metodolojisini Uygulama

On yıllar boyunca, yazılım geliştirmede şelale modeli hüküm sürdü. Büyük yazılım şirketleri kapsamlı planlar oluşturdu ve ürünleri geliştirmek için yıllar harcadı. Kurumsal müşteriler ise bekledi.

Dijital çağ tüm bunları ortadan kaldırdı. Değişim hızı, şelale proje yönetiminin gerektirdiği zamanı ve riskleri göze alamaz hale geldi. Böylece Agile metodolojisi ortaya çıktı ve dünya çapında mühendislik takımları tarafından yaygın olarak kullanılmaya başlandı.

Bir yaklaşımdan diğerine bu radikal geçiş, herkes için kolay bir uyum süreci değildir. Daha da önemlisi, hiçbir metodoloji her koşul için mükemmel değildir. Sonuç olarak, yeni bir hibrit Agile modeli ortaya çıkmaktadır. Bunun nasıl işlediğine bir göz atalım.

Hibrit Agile Yaklaşımı Nedir?

Hibrit Agile yaklaşımı, Agile modellerinin yinelemeli ve esnek doğasını Waterfall'un plan odaklı istikrarıyla birleştiren bir proje yönetimi metodolojisidir. Tipik bir hibrit Agile projesinde, Waterfall proje için genel planı ve uzun vadeli vizyonu sunarken, Agile metodolojileri günlük işleri yürütür.

Örneğin, kişisel finans uygulaması geliştiriyorsanız, 3-5 yıllık ürün yol haritası Waterfall yöntemiyle tamamlanacaktır. Ürün yöneticileri özellikleri belirleyecek, önceliklendirecek ve her çeyrek için planlayacaktır. Buradan yola çıkarak, mühendislik takımı Agile yaklaşımlarını kullanarak bunu kullanıcı hikayelerine ayırır, kabul kriterlerini belirler, sprintleri planlar ve aşamalı olarak geliştirir. Ayrıca, performansı ve geri bildirimleri takip ederek ürünlerini buna göre ayarlarlar.

Peki, hibrit metodoloji mevcut yaklaşımlardan nasıl farklıdır? Gelin birlikte öğrenelim.

İteratif, Artımlı ve Agile

Agile proje yönetimi metodolojisi genellikle "iteratif" ve "artımlı" olarak tanımlanır. Ancak bu terimler aynı anlama gelmez ve birbirinin yerine kullanılamaz. Nedeni şudur.

Yinelemeli geliştirme: Bu yaklaşımda, projeyi yinelemeler adı verilen küçük bölümlere ayırırsınız. Her yinelemede, ürün istenen kalite ve işlevsellik düzeyine ulaşana kadar yeniden gözden geçirir ve iyileştirirsiniz.

Artımlı geliştirme: Bu yaklaşımda, projeyi küçük, yönetilebilir parçalara veya artışlara bölersiniz ve her biri genel ürüne belirli bir işlevsellik ekler. Her artış, yazılımın işlevsel bir parçasını ekler.

Agile: Bu, yinelemeli ve aşamalı yaklaşımları kapsayan daha geniş bir metodolojidir. Agile dönüşüm, sürekli olarak değerli yazılımlar sunarak esnekliği, işbirliğini ve müşteri memnuniyetini vurgular.

Karışık ve Hibrit Agile

Proje yöneticilerinin karşılaştığı bir diğer risk, karma yaklaşımın hibrit olduğunu düşünmektir. Bu kesinlikle doğru değildir, en azından bu bağlamda.

Karışık Agile, bir proje içinde farklı Agile metodolojilerini veya uygulamalarını birleştirir. Hibrit yaklaşım, Agile ile Waterfall yaklaşımlarını birleştirir.

Önemli farklılıklar arasında şunlar yer almaktadır.

Aspects Karma Agile Hibrit Agile Yaklaşım Farklı Agile uygulamalarının karışımı ve uyumu Agile ve geleneksel uygulamaların entegrasyonu Felsefe Agile çekirdeğini korur Geleneksel proje yönetimi ile başlar ve gerektiğinde Agile teknikleri entegre edilir Uygulama Esnek metodolojilere ihtiyaç duyan, oldukça olgun Agile geliştirme takımlarında kullanılır Agile'a yeni başlayan ortamlarda veya uzun vadeli istikrarın gerekli olduğu durumlarda kullanılır İhtiyaç Teslimat hızının kritik öneme sahip sektörler için mükemmel Risk yönetimi, uyumluluk vb. öncelikli sektörler için mükemmel

Waterfall yaklaşımını izliyor veya zaten Agile'a geçmiş olsanız da, hibrit Agile'ın neden daha iyi olduğuna dair güçlü argümanlara ihtiyacınız olabilir. Okumaya devam edin! 📖

Hibrit Agile Yaklaşımını Kullanmanın Avantajları

Her proje yöneticisi, sürekli yazılım geliştirmenin karmaşık bir çaba olduğunu bilir. Birçok hareketli parça vardır ve her şey ters gidebilir. Örneğin, tasarım-geliştirme devri kapsamlı olmazsa, niyet ile nihai ürün arasında birçok şey gözden kaçabilir.

Dolayısıyla, proje yönetimi yaklaşımı, yazılım geliştirmenin başarısını veya başarısızlığını belirleyen faktör olabilir. Hibrit Agile modellerinin yazılım teslimatınızı nasıl destekleyebileceğini buradan öğrenin.

Kararlılık + esneklik

Hibrit yaklaşım, şelale modelinin plan odaklı doğasını Agile'ın esnekliğiyle birleştirir. Şelale modellerinin sağladığı uzun vadeli plan ve net vizyon, takıma Agile'ın tercih ettiği Scrum araçlarını, yöntemlerini ve otomasyonu kullanma esnekliğinden ödün vermeden ilerledikleri yönü net bir şekilde gösterir.

Örneğin, projenin ilk aşamasında, temeli oluşturmak için gereksinimleri toplamak, belgelemek, işin kapsamını tanımlamak vb. için çok zaman harcayabilirsiniz. Bundan sonra, takım Agile test araçları, sürekli geri bildirim ve uyarlanabilir modeller kullanmaya geçebilir.

Öngörülebilirlik

Agile, kuruluşların değişen pazar taleplerine göre gelişmesini sağlayan çevikliği önceliklendirir. Bazen bu, çalışanlar, işler ve yatırımcılar/hissedarlar için öngörülebilirliği tehlikeye atar.

Hibrit Agile bu sorunu çözer. Etkili tahminler yapmak için proje planlama modellerinden yararlanır. Bu, yüksek düzeyde düzenlemeye tabi sektörlerde veya pahalı donanım/kaynaklar içeren girişimlerde olduğu gibi kesinlik gerektiren projelerde özellikle yararlıdır.

Ayrıca, olası sorunları önceden tahmin etmek ve proaktif olarak çözmek için daha fazla kontrol sağlar.

Paydaş katılımı

Geleneksel işler sunumları, raporları ve gösterge panellerini sever. Agile modeller ise metriklere ve geriye dönük değerlendirmelere önem verirken, daha çok sürekli öğrenme ve iyileştirmeye odaklanır. Bazen paydaşlar, geliştirme takımıyla aynı dili konuşmadıklarını hissederler.

Hibrit Agile bunu düzeltir. Başlangıçta, hibrit Agile takımları planları ve belgeleri oluşturur, bu da paydaşlara net bir resim sunar. Proje boyunca, ClickUp gibi gelişmiş bir proje yönetimi aracını kullanarak görünürlük ve gerçek zamanlı güncellemeler sunabilirler.

Risk yönetimi

Önceden plan yapar ve olasılıkları öngörürseniz, potansiyel riskler için gerekli önlemleri alma olasılığınız artar. Çevik ve uyumluysanız, ortaya çıkan riskleri yönetebilirsiniz. Hibrit Agile işte bunu yapar.

Geleneksel yöntemlerin yapılandırılmış planlaması ve ön değerlendirmeleri, potansiyel risklerin erken aşamada tespit edilmesine yardımcı olur. Agile'ın yinelemeli yapısı, proje ilerledikçe risklerin sürekli olarak izlenmesini ve azaltılmasını sağlar.

Pazara sunma süresi

Şelale modelleri, ürünleri pazara sunmak için çok uzun sürdüğü için uzun süredir eleştiriliyordu. Bir proje üç yıl için planlanmışsa, kullanıcı lansmanı ancak bu dönemin sonunda görebilir.

Hibrit Agile bunu ortadan kaldırır. Proje planlaması tamamlandığında, Agile yöntemleri devreye girer ve MVP hızla pazara sunulur. Bu aşamalı teslimat, projenin en kritik kısımlarının pazara daha hızlı ulaşmasını sağlar.

Birçok avantajı olmasına rağmen, hibrit Agile her durum için uygun değildir. En iyi nerede işe yaradığını görelim.

Hibrit Agile Metodolojisini Ne Zaman Kullanmalı?

Hibrit Agile, her iki dünyanın en iyi özelliklerini bir araya getirir. Ancak, tüm projeler her iki dünyaya da ihtiyaç duymaz.

Örneğin, bir meditasyon uygulaması başlatmak isteyen bir startup iseniz, uzun vadeli planlama lüksüne sahip değilsinizdir. Rekabet ortamı kalabalıktır ve ürün-pazar uyumu şüpheli olabilir. Bu durum, bir MVP yayınlamak ve pazarı test etmek için Agile yaklaşımını gerektirir.

Peki, hibrit Agile ne zaman kullanılır? Sorduğunuz için teşekkürler!

Karmaşık projeler

Her projenin karmaşıklıkları vardır. Burada bahsettiğimiz şey bu değil. Gerçekten karmaşık projeler, çok sayıda özelliğe sahip, farklı hedef kitlelere yönelik ve birbiriyle iç içe geçmiş yeteneklere sahip yazılımların geliştirilmesini içeren projelerdir. Çevrimiçi bir pazar yeri oluşturmak, karmaşık bir projenin iyi bir örneği olabilir.

Bu gibi durumlarda, hibrit Agile idealdir. İlk planlama süreci iş planıyla uyumlu hale getirilebilir. Çevrimiçi bir pazarda, önce satıcıları sisteme dahil ediyorsanız, yol haritanız bu aşamayla ilgili özelliklerle başlar.

İş takımları satıcılarla konuşmaya başladığında, geliştirme takımı satıcı portalını küçük, yönetilebilir özelliklere ayırabilir ve bunları yinelemeli olarak geliştirebilir.

Düzenlemelere tabi sektörler

Bankacılık, finans yönetimi, sigortacılık, sağlık hizmetleri vb. sektörler son derece düzenlemelere tabidir. Bu sektörler, son derece yüksek düzeyde görünürlük ve kontrol gerektirir. Agile metodolojileri, düzenlemelere tabi sektörlerin ihtiyaç duyduğu derinlemesine dokümantasyon ve izlemeyi desteklemeyebilir.

Hibrit Agile, uyumluluk koruma önlemleri ayarlayarak bu sorunu çözer. Bu önlemler, iş takımlarının yasal gereklilikler için bir planlama katmanı eklemesine olanak tanır.

Sıkı teslimatlar

Bir müşterinin sıkı bir programı ve sınırlı bir bütçesi varsa, Agile yaklaşımları en uygun seçenek olmayabilir. Agile'ın deneysel yapısı, bir miktar esneklik olduğunda en iyi sonuçları verir.

Hibrit Agile, son teslim tarihlerine ve bütçelere uyacak planlar oluşturarak bu sorunu çözebilir. Yayılmaları kontrol etmeye ve beklenen sonuçları sunmaya yardımcı olabilir.

Eski dönüşümler

Yeni ürün geliştirmeden farklı olarak, eski sistemlerin dönüşümü, yeni teknolojiler ve yaklaşımlar kullanılarak mevcut (genellikle karmaşık) yazılımların yeniden oluşturulmasını içerir. Örneğin, buluttaki mikro hizmetleri kullanarak bir ana bilgisayar monolitik uygulamasını modernize ediyor olabilirsiniz.

Bu gibi durumlarda, Agile modeller bazı ayrıntıları gözden kaçırma riski taşır. Hibrit Agile'ın geleneksel kısmı, takımın tüm eski ortamı taramasına, en küçük ayrıntıyı bile belgelemesine ve tamamen modernize etmesine olanak tanır. Agile yöntemlerini kullanarak yinelemeli bir şekilde uygulamak, iş kesintilerini en aza indirebilir.

Büyük kuruluşlarda Agile'ı ölçeklendirme

Geleneksel yöntemleri kullanan bir kurumsal yapıda, sistemler bunu kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Takımlar bu şekilde eğitilir, araçlar bunu mümkün kılar, süreçler bunu desteklemek için tasarlanır. Agile/Scrum modeline geçmek, bu takımlar için yıkıcı bir değişiklik olabilir.

Hibrit Agile, bir basamak olabilir. Takımların Agile'a kolayca geçiş yapabilmeleri için bir geçiş dönemi sunabilir.

Durumunuz ne olursa olsun, hibrit Agile ilkelerini etkili bir şekilde uygulamanız gerekir. İşte başlamak için bir başlangıç kılavuzu.

Hibrit Agile Metodolojisini Nasıl Uygulayabilirsiniz?

Hibrit Agile ilkeleri ortak olsa da, farklı kuruluşlar için farklı anlamlar taşıyabilir. Hibrit Agile'ı kuruluşunuzda uygulamadan önce, sizin için uygun olup olmadığını değerlendirmeniz gerekir.

ClickUp gibi yazılım takımları için iyi bir proje yönetimi aracı, bu süreçte çok yardımcı olacaktır.

1. Projenin uygunluğunu değerlendirin

Projeniz için hibrit Agile yönetimine ihtiyaç var mı? Kendinize bu soruyu sorun.

Projenizin gereksinimlerini, kısıtlamalarını ve hedeflerini kapsamlı bir şekilde değerlendirerek başlayın. Kapsamı, yasal gereklilikleri ve anahtar çıktıları belirleyin. Geri bildirim ve onaylar için gözlemlerinizi ve içgörülerinizi belgelendirin.

ClickUp Belgeleri ile her şeyi net bir şekilde belgeleyebilirsiniz. Ayrıca, çeşitli takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir ve geri bildirim almak için doğru paydaşlarla paylaşabilirsiniz.

ClickUp Belgeleri ile gereksinimleri toplayın ve içgörüleri belgelendirin

Bu bilgileri kullanarak, projenin hangi kısımlarının geleneksel yaklaşımdan fayda sağlayacağını ve hangilerinin Agile uygulamalarına daha uygun olduğunu belirleyin.

2. Hibrit modeli tanımlayın

Değerlendirmeye göre, kullanacağınız belirli hibrit Agile modelini tanımlayın. Yaklaşımlarınızı, onlara karşı hislerinizi etkileyebilecek "geleneksel" veya "Agile" olarak düşünmemeye çalışın. Hibrit modelinizi iki bölümden oluşturacak şekilde tasarlayın:

Derin ve kapsamlı planlama gerektiren projenizin yönleri

Hızlı, yinelemeli eylem gerektiren hususlar

Örneğin, planlama ve gereksinimler aşamasında ilkini, geliştirme ve test aşamalarında ise ikincisini kullanabilirsiniz.

İnsanların geleneksel ve Agile'ın ne anlama geldiğini anladığını varsaymayın. Örneğin, proje takımınıza "Agile ile geliştirme" demeyin. Bunun yerine, "ClickUp kullanılarak yönetilen, her epik için 100 hikaye puanı hedeflenen, yineleme planlamasını takip eden, iki haftalık sprintlerin tekrarlarıyla gerçekleştirilecek geliştirme" diyebilirsiniz

Her şeyi mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde tanımlayın.

3. Ayrıntılı bir proje planı geliştirin

Waterfall modelinin en büyük avantajı planlama aşamasıdır. Bunu hibrit Agile çerçevenizin bir parçası olarak değerlendirin.

Geleneksel ve Agile unsurları içeren ayrıntılı bir proje planı oluşturun. Zaman çizelgeleri, dönüm noktaları, kaynak tahsisi, araştırma için bütçe tahminleri, sprint planları, birikmiş işler ve yineleme programlarını dahil edin.

Tüm bunları ayarlamak için Agile takımları için kapsamlı bir proje yönetimi aracı seçin. ClickUp'ın takvim, Gantt grafiği ve zaman çizelgesi görünümleri planlama için mükemmeldir. ClickUp Box Wiew'u kullanarak takım kaynaklarını yönetin, insanların ne üzerinde çalıştığını ve hangi kapasitelerin mevcut olduğunu görün.

Resim gibi iş yükü yönetimi için ClickUp Box görünümü

Bu konuda yeniyseniz, yardım için şu kaynağı inceleyin: Agile proje planı oluşturmaya yönelik kapsamlı bir başlangıç kılavuzu. Yolculuğunuza başlamak için çeşitli entegre sprint planlama şablonlarından da yararlanabilirsiniz.

4. Net iletişim kuralları belirleyin

Hibrit Agile'ın en büyük risklerinden biri yanlış anlaşılmadır. Bir takım üyesi net bir plan beklerken, bir diğeri Agile yöntemiyle deneme yapmak isteyebilir. Bu tür durumlardan kaçınmak için net iletişim gereklidir.

Asenkron mesajlar için ClickUp gibi bir işbirliği platformu kurun. ClickUp Sohbet görünümünü kullanarak tüm mesajları tek bir yerden yanıtlayın

Takım üyelerine endişelerini dile getirme fırsatı vermek için düzenli toplantılar ve kontrol toplantıları planlayın

Sürecin Waterfall ve Agile kısımlarının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduğunuzdan emin olun. Örneğin, her çeyrekte geleneksel proje incelemeleri, Agile sprintleri sırasında ise günlük stand-up toplantıları ve iki haftada bir geriye dönük değerlendirmeler yapabilirsiniz.

ClickUp Sohbet görünümünü kullanarak takım üyelerinizle eşzamansız bağlantı kurun

5. Yönetişim yapısı kurun

Hibrit Agile yaklaşımını destekleyen bir yönetişim yapısı oluşturun. Sürecin geleneksel bölümleri için roller ve sorumluluklar tanımlayın. Proje yürütme için bir Agile takım yapısı oluşturun. Karar alma ve sorun çözme mekanizmaları ayarlayın.

Örneğin, projenin geleneksel yönlerini denetlemek için bir proje yöneticisi ve Agile aşamalarını yönetmek için bir Scrum Master atayabilirsiniz. Bu yapı, her iki metodolojinin etkili bir şekilde entegrasyonunu ve projenin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Agile uygulamasının tutarlılığını sağlamak için net sistemler kurun. ClickUp'ın Agile proje yönetimi şablonu, başlamak için basit ve özelleştirilebilir bir çerçevedir. Bu yeni başlayanlar için uygun şablon, taleplerinizi önceliklendirip uygulayabileceğiniz birikim listelerine dönüştürür.

Daha gelişmiş veya özel ihtiyaçlarınız varsa, ClickUp'taki diğer Agile şablonlarına göz atın.

6. İzleyin ve ayarlayın

Hibrit Agile sisteminizi kurmak için çok zaman ve çaba harcamış olabilirsiniz. Ancak, ilk denemede mükemmel olmayabilir. Bu nedenle, ilerlemeyi izleyin, eksiklikleri belirleyin, çözümleri tartışın ve zamanla uyum sağlayın.

İzleme kapsamında:

Takım performansını ölçün ve önceki dönemlerle karşılaştırın

Ortaya çıkan riskleri değerlendirin

Yasal değişiklikleri izleyin

Paydaşların geri bildirimlerini alın

Takımdan aktif olarak geri bildirim alın

İzlemeden elde edilen nicel verilere ek olarak, nitel girdiler de arayın. Her aşama veya yinelemenin sonunda, neyin iyi işlediğini ve neyin iyileştirilebileceğini değerlendirmek için geriye dönük değerlendirmeler yapın.

Takımdan ve paydaşlardan geri bildirim toplayın ve öğrenilen dersleri belgelendirin. Bu bilgileri, gelecekteki projeler için hibrit Agile yaklaşımını iyileştirmek için kullanın ve metodolojinin her kullanımda daha etkili olmasını sağlayın.

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Yazılım proje yönetimi tam bir döngüye girdi. Agile'ın savunucuları, kapsamlı planlama ve uzun vadeli zamanlama gibi geleneksel uygulamaları reddetti. Waterfall modelinin takipçileri ise Agile'ı kaotik buldu ve kurumsal düzeyde ürünler geliştirmek için gerekli yapıdan yoksun olduğunu düşündü.

Akıllı teknoloji uzmanları, her iki yaklaşımın en iyi yönlerini bir araya getirerek işe yarayan bir model, yani hibrit Agile'ı oluşturmayı tercih etti. Hibrit model, modern teknoloji takımlarının çeşitli proje gereksinimlerini daha iyi yönetmesine, yasal gereklilikleri yerine getirmesine ve kademeli olarak değer katmasına yardımcı olur.

Ancak bunu uygulamak kolay değildir. Yazılım geliştirmede yer alan birçok hareketli parçayı kapsamlı bir şekilde yönetmek için bir sisteme ihtiyacınız vardır. ClickUp for Agile teams tam da bu sistemi sunar.

Kanban panoları, Gantt grafikleri, izlenebilir görevler, özel durumlar, entegrasyonlar ve AI asistanı ClickUp Brain gibi Agile araçlarını bir araya getirir.

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